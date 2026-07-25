Bà Nguyễn Thị Dưng là bà ngoại của bé Phạm Thị Hiền (MS 2026.148, SN 2024), trú tại tổ dân phố Thuận Phước (phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị), nhân vật trong bài viết: “Bé gái gần 2 tuổi chưa có giấy khai sinh sống cùng mẹ và cậu mắc bệnh tâm thần” đăng trên Báo VietNamNet ngày 7/6/2026.

Lễ khởi công sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo bà Nguyễn Thị Dưng với tổng kinh phí thực hiện 170 triệu đồng. Ảnh: Hải Sâm

Sau khi bài báo được lan tỏa, đông đảo bạn đọc trên cả nước đã chung tay ủng hộ mẹ con bé Hiền số tiền 304.929.048 đồng, góp phần giúp mẹ con bé vượt qua khó khăn và cơ hội sửa chữa lại căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bà Ngô Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đồng Sơn cho biết, toàn bộ số tiền bạn đọc Báo VietNamNet hỗ trợ đã được chuyển về tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường để quản lý công khai, minh bạch.

UBND phường Đồng Sơn hỗ trợ 20 triệu đồng góp kinh phí sửa nhà ở cho mẹ con bé Hiền và bà Dưng. Ảnh: Hải Sâm

Do căn nhà của mẹ con bé Hiền ở đã xuống cấp, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt và an toàn, địa phương đã khảo sát, xây dựng phương án sửa chữa. Kinh phí thực hiện được huy động từ nhiều nguồn xã hội hóa, trong đó, sau khi thống nhất với gia đình và các đơn vị liên quan, địa phương đã xin phép được trích 100 triệu đồng từ số tiền bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ để sửa chữa căn nhà nơi gia đình bé Hiền đang sinh sống.

Ngoài nguồn hỗ trợ từ bạn đọc Báo VietNamNet, công trình còn nhận được sự đồng hành của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị, UBND phường Đồng Sơn, Vietcombank Quảng Bình, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị, Công ty 179, Công ty TNHH Sản xuất VLXD 1/5 Quảng Bình cùng nhiều nhà hảo tâm, nâng tổng kinh phí sửa chữa lên 170 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên phường Đồng Sơn hỗ trợ nhân lực vận chuyển đồ đạc ra ngoài. Ảnh: Hải Sâm

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an phường cũng hỗ trợ nhân lực tháo dỡ, chuẩn bị mặt bằng để công trình được triển khai đúng tiến độ.

Ông Bùi Xuân Thường, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn cho biết: "Việc khởi công sửa chữa nhà cho hộ bà Nguyễn Thị Dưng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tinh thần 'không để ai bị bỏ lại phía sau'. Địa phương trân trọng cảm ơn Báo VietNamNet đã làm cầu nối kết nối bạn đọc, các nhà hảo tâm; đồng thời cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ, giúp gia đình sớm có mái ấm an toàn, ổn định cuộc sống".

Tiến hành tháo dỡ nhà. Ảnh: Hải Sâm

Lễ khởi công không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ một hộ nghèo có nơi ở an toàn mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của Báo VietNamNet trong công tác an sinh xã hội.

Thông qua những bài viết, Báo VietNamNet đã kết nối bạn đọc và các nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn, để những tấm lòng sẻ chia được cụ thể hóa bằng những mái ấm mới, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

Bé Phạm Thị Hiền. Ảnh: Hải Sâm

Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Nam Thanh, em trai bà Dưng, xúc động gửi lời cảm ơn các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đặc biệt là bạn đọc Báo VietNamNet đã quan tâm, hỗ trợ để gia đình có điều kiện sửa chữa ngôi nhà xuống cấp, giúp gia đình bé Hiền có nơi ở an toàn, yên tâm ổn định cuộc sống.

Trước đó, Báo VietNamNet đã chia sẻ hoàn cảnh của bé gái với nhiều vết thương trên khuôn mặt, sống trong điều kiện thiếu thốn cùng mẹ là chị Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1998) và người cậu ruột là anh Phạm Duy Hòa (SN 2001) mắc bệnh tâm thần - khiến nhiều người xót xa.

Sau khi bài báo được chia sẻ, nhiều đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm đã tìm đến thăm hỏi và động viên gia đình. Nhiều người mong muốn bé Hiền được sống trong môi trường an toàn hơn.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Đồng Sơn, địa phương đã có quyết định đưa anh Phạm Duy Hòa vào Trung tâm Phục hồi chức năng dành cho người tâm thần tỉnh Quảng Trị để được điều trị và chăm sóc. Bên cạnh đó, chị Phạm Thị Hồng Duyên cũng đã được gia đình đưa đi thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Nhờ sự chung tay của cộng đồng, điều kiện sinh hoạt của gia đình bà Dưng đã được cải thiện đáng kể. Nơi ở được dọn dẹp sạch sẽ hơn, nhiều vật dụng thiết yếu cũng đã được bổ sung.