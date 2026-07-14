Bà Nguyễn Thị Vân (66 tuổi, trú thôn Tứ Chính) là nhân vật trong bài viết: "Ngày nhặt ve chai, đêm bán cháo, bà U70 gồng gánh nuôi 4 cháu mồ côi".

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với chính quyền địa phương xã Vĩnh Hoàng và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao 105.745.000 đồng do bạn đọc ủng hộ cùng 32 triệu đồng từ Quỹ Thiện Tâm cho gia đình bà Nguyễn Thị Vân

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, chồng bà Vân mất hơn 15 năm trước, một mình bà tần tảo nuôi 5 người con khôn lớn. Thế nhưng, những năm gần đây, gia đình liên tiếp gặp biến cố khi người con trai cả qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật, người con gái duy nhất cũng mất vì đột quỵ, để lại 4 cháu nhỏ mồ côi.

Dù tuổi cao, mắc nhiều bệnh như tim mạch, tăng huyết áp và xơ vữa động mạch, bà Vân vẫn ngày nhặt ve chai, đêm bán cháo, nuôi thêm heo để kiếm tiền chăm lo cuộc sống và việc học của các cháu.

Cảm thương trước hoàn cảnh của bà Vân và 4 cháu nhỏ, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ số tiền 105.745.000 đồng. Món quà giúp bà cháu bà Vân có thêm điều kiện trang trải cuộc sống và các cháu tiếp tục được đến trường học.

Bà Vân xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, sẻ chia của Báo VietNamNet: "số tiền bạn đọc giúp đỡ là nguồn động viên lớn giúp bà cháu chúng tôi tiếp tục vượt qua nghịch cảnh".