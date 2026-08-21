Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 7/2026 hơn 1,3 tỷ đồngTrong 10 ngày giữa tháng 7/2026, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 1.315.618.222 đồng của các cá nhân và đơn vị giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807212237032026trbi135689.5389.93463.223703
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807212236252026q1v8134807.5389.91658.223625
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15229052841.ung ho MS 2026.192( em Dang Tuan Anh) Nam mo Thai At cuu kho thien ton bo tat ma ha tat.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15229051857.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011001863512 BUI TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072122342420260jvf132040.5189.86361.223409
|21/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507212232312026TVYH031468.5389.82144.223231
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1aWXWRXSL.UNG HO MS 2026.192 EM DANG TUAN ANH.20260721.223201.8886999.MAI PHUC HUONG.970440
|21/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970405072122313720268EF4030104.5388.79116.223138
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15229012700.ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 1020378536 HOANG THI HAI UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1aWXWRTEL.Ung ho MS 2026 191 (em Tran Minh Duc).20260721.222952.0100000112007012.DO THI XUAN DIEP.970446
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15229019826.UNG HO MS 2026.191 ( em TRAN MINH DUC).CT tu 1045496865 VU HONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202SGTTH2CC9NB3.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.222920.020042114678.NGUYEN THI THU TRANG.970403
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC63Y784.TRAN THI THAO chuyen FT26203660570524.20260721.222807.19073067571019.VND-TGTT-TRAN THI THAO.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202TPBVI2M18DJU.Ung ho Ms 2026.192 ( em Dang Tuan Anh ).20260721.222752.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423
|21/07/2026
|500.000,00
|6202SHBAP2LK3YNJ.TRINH THU TRANG chuyen tien ung ho ma 2026 192 em dang tuan anh.20260721.222630.0928822882.TRINH THU TRANG.970443
|21/07/2026
|77.790,00
|MBVCB.15228978287.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1014237662 TA THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC63P6EI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203575776788.20260721.222336.19021211157011.VND-TGTT-TRAN QUYNH ANH.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138714670390.20260721.138714670390-0931895347_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1iJ6NM2TZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.222318.0903744696.LAM THI TINH VAN.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC63PGMT.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26203593507921.20260721.222259.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202TPBVI2M18X3F.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.222112.03469123501.TRAN HUYEN TRANG.970423
|21/07/2026
|100.000,00
|6202NAMAP2LK69QP.Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260721.222054.279133105968686.DOAN THI LUU.970428
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC63P1IX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203660539654.20260721.222036.2000998816.NGUYEN TUAN ANH.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138713928934.20260721.138713928934-0332557980_Ung ho MS 2026 192em Dang Tuan Anh
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15228924403.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2026 192.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15228888635.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1037622205 NGUYEN THI THU TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202NAMAP2LK6T3R.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260721.221243.279133105968686.DOAN THI LUU.970428
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15228871830.ung ho MS 2026.191(em tran minh duc).CT tu 1038150172 NGUYEN HONG NHAT THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15228870800.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121001321592 NGUYEN THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15228851664.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).CT tu 0381000393264 NGUYEN THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC63I32X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203041291602.20260721.221032.19032178078011.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO LOC.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC63I4SE.Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc FT26203046162930.20260721.220900.19035877439010.VND-TGTT-VUONG HUU BAC.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1aWXWXX12.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.220703.0938723948.MAI CONG TAO.970437
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)#SP#0200970415072122061520266Sed987556.5389.2542.220559
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC63MBPA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203790609253.20260721.220440.19030829113012.VND-TGTT-DO THI MAI.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC63MV5M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203356012620.20260721.220340.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15228783438.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000190694 NGUYEN QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC63MJV8.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203872778377.20260721.220249.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202TPBVI2M1CIM5.Ung ho ms 2026.192 ( e dang tuan anh).20260721.220204.04775709601.TO THI HOA.970423
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807212201442026hfmf074434.5189.86305.220144
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC63V68F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203367192500.20260721.220123.19035426036011.VND-TGTT-PHAM THI THANH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|DO THI KIM NHUNG UH MS 2026.192 Dang Tuan Anh#SP#020097048807212201172026hcdd073521.5389.85124.220117
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15228752110.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970405072121582120262E3V063787.5389.73483.215806
|21/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138712211509.20260721.138712211509-0901131138_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15228697195.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15228685698.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0491000018157 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|10.000,00
|uh5#SP#020097042207212152262026M4Z2549433.5389.51524.215226
|21/07/2026
|10.000,00
|uh4#SP#020097042207212151532026ERUM828028.5388.50035.215138
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC63SDFH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203202010903.20260721.215138.19034479885012.VND-TGTT-NGUYEN HONG NHAT.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15228668319.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1023903625 HA THI PHUONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807212150512026ccpw050030.5387.45089.215051
|21/07/2026
|10.000,00
|uh3#SP#020097042207212150352026FRFV186962.5387.43521.215036
|21/07/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072121503220266wzq049306.5390.44376.215032
|21/07/2026
|10.000,00
|uh2#SP#020097042207212149572026ILB0136772.5389.41252.214958
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15228647397.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0421000494324 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202SGTTH2CCSRC4.IBFT ung ho Ms 2026.191Tran Minh Duc.20260721.214923.060276594853.MIEU KHANH VAN.970403
|21/07/2026
|10.000,00
|uh1#SP#020097042207212149182026ADY6433139.5390.38675.214918
|21/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-210726-21:47:57 Qr26747842#SP#020097041607212147572026Qr26747842.5389.34026.214758
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15228615096.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1045335422 NGUYEN THI THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ6N91Z9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.214436.42171654.VU THI THU.970432
|21/07/2026
|1.000.000,00
|6202IBT1kC63C35N.Ung ho MS 2026.192 FT26203716743939.20260721.214252.19021123775013.VND-TGTT-BUI ANH VUONG.970407
|21/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15228549286.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|239.000,00
|MBVCB.15228538332.NNC ung ho MS2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC631AMS.Uh Ma so 2026.191 em Tran Minh Duc FT26203146070202.20260721.213805.19029489921013.VND-TGTT-DAO HUYNH THANH VAN.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15228502969.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0481000906247 NGUYEN TRAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC63JGSK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203572271291.20260721.213445.19038093724011.TKTT-VND- DO VAN ANH.970407
|21/07/2026
|1.200.000,00
|Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807212134062026h1bd007623.5388.73831.213406
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807212133022026hdrw004689.5189.68648.213302
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC63JJ8J.Ung ho ms 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203900004028.20260721.213257.19029714100016.VND-TGTT-PHUNG THI HANG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202SGTTH2CCXK48.IBFT Ck cho Dang Tuan Anh.20260721.213020.060276594853.MIEU KHANH VAN.970403
|21/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970405072121294720262TWE081326.5390.55761.212931
|21/07/2026
|10.000.000,00
|6202IBT1kC63WQQK.Ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26203258158919.20260721.212919.19028104580011.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO NHI.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15228408909.ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1fJ24C7GS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.212850.9007041084720.PHAM THI MAI PHUONG.963388
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC6FNFIZ.Ung ho MS 2026.191 FT26203220000139.20260721.212529.19036320141015.VND-TGTT-VU HIEN VI.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507212123142026BnQk871836.5387.24433.212314
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15228308284.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0611001980387 VU THI LINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15228302581.Ung ho MS 2026.192 (DANG TUAN ANH).CT tu 1047592947 TRAN THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15228278004.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0991000044195 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|35.676,00
|MBVCB.15228253950.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1039007635 LAI THI DIEU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138706942736.20260721.138706942736-0973192724_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15228214326.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030327655 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202WBVNP2LKDC8I.Ung ho MS 2006 192 em Dang Tuan Anh .20260721.211243.104000281353.BUI THI MINH HUONG.970412
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15228185414.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1018402170 NGUYEN THI MONG GIAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6FFITV.Ung ho ms 2026.192 FT26203594514268.20260721.211108.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15228135779.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071002544824 LE THI KIM LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15228121691.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002337538 MAI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#02009704150721210705202629d9818695.5387.40734.210705
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15228098232.ung ho Ms 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0341006943963 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC6FLES9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202316892766.20260721.210600.19039763155018.LE MINH TAM.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704880721210434202641ri918672.5389.26927.210434
|21/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAM THI NHAN chuyen tien ung ho e Dang Tuan Anh MS 2026.192#SP#020097040507212101532026EAHC079816.5189.12805.210153
|21/07/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Dang Tuan Anh ms 2026.192#SP#020097042207212100302026LHLS166345.5390.5190.210030
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6FZYKD.ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202904970040.20260721.205917.19036439002013.VND-TGTT-THAI TO VI.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507212059072026XhJt789943.5388.96852.205907
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807212058572026998f900358.5387.96456.205857
|21/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15227972208.ung ho ma so 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002044376 PHAM BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6F6BM7.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202970774201.20260721.205627.19021261832011.VND-TGTT-LE THU HIEN.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507212054362026VD2N050662.5387.71911.205436
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15227906452.LY CAC MONG chuyen tien Ung ho MS 2026.192 ( em DANG TUAN ANH ).CT tu 9899277772 LY CAC MONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15227889909.ung ho MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh).CT tu 0041000577874 NGUYEN THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072120502020265ugs871066.5387.48206.205020
|21/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.192 DANG TUAN ANH#SP#02009704220721204957202633AC817327.5387.46102.204942
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6FK92S.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202407045082.20260721.204933.19030442244011.VND-TGTT-HOANG VIET PHUONG.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15227859789.ung ho ms 2026.192 E Dang Tuan Anh.CT tu 0021001019072 NGUYEN THI PHUONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15227838454.UNG HO MS 2026.191 (EM TRAN MINH DUC).CT tu 0181003495969 LE PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6F725K.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202801162275.20260721.204635.19029212113025.VND-TGTT-PHAM THI THU THUY.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202MCOBQ2BVBRIA. Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.204635.03201014850783.NGUYEN THI PHUONG ANH.970426
|21/07/2026
|50.000,00
|6202SGTTH2CCKJJP.IBFT Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.204631.050089350678.LUONG THI XUAN HUONG.970403
|21/07/2026
|50.000,00
|6202VNIB02JBIM4E.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260721.204501.069704060082466.NGUYEN THI THOA.970441
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC6FALF4.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202772504950.20260721.204241.19038616158013.VND-TGTT-NG DINH THI MONG THUONG.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072120361020265JAD621964.5390.61755.203610
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6F5HGS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202121572071.20260721.203357.19027693253019.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC6FYCV6.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202078071479.20260721.202911.19027943053010.VND-TGTT-NGUYEN THAI DUY.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807212028432026vwze793891.5388.17697.202843
|21/07/2026
|200.000,00
|6202WBVNP2LK9MVZ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.202529.103000601232.LE THI THU MAI.970412
|21/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970405072120244820261MWE023372.5390.93199.202448
|21/07/2026
|100.000,00
|6202TPBVI2M1QG5L.ung ho ms 2026.192 dang tuan anh.20260721.202447.00000413173.NGUYEN THI NGOC NHUT.970423
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15227438437.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0711000295141 DAO THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15227428316.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071001077762 NGUYEN THI NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15227377048.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0421003904130 TRAN NGOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15227308540.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0371000439798 NGUYEN THI HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6FM9WM.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202450787218.20260721.201525.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6FM2XT.2026.192 em Dang Anh Tuan FT26202041504694.20260721.201524.19032543555886.VND-TGTT-VU KIM HANH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202SHBAP2LKUWWF.Ung ho MS 2026.192 Em Dang Anh Tuan.20260721.201411.0914245936.TRAN THI HUONG.970443
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15227281534.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021001862201 TRAN THI LE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207212013152026EYZS946833.5389.18437.201316
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1fJ2BN7VC.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.201212.9021063083315.NGUYEN DOAN VIET.963388
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1fJ2BNAS3.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260721.201121.9021063083315.NGUYEN DOAN VIET.963388
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1aWXW64DE.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.201116.0869423375.TRINH TUAN ANH.970437
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1fJ2BNYLQ.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.200954.9021063083315.NGUYEN DOAN VIET.963388
|21/07/2026
|200.000,00
|LE THI HA Chuyen tien ung ho chau duc#SP#020097048807212008122026p3hf714950.5390.86014.200812
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15227120935.Ung ho MS 2026.192 e Dang Tuan Anh.CT tu 9905221229 PHAM THI BICH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072120040820269U7H684295.5189.59299.200408
|21/07/2026
|200.000,00
|MS2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207212000532026UG8M614737.5390.39187.200054
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15227009495.ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0201000292068 TRAN HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|UNG HO MS.2026.192. em DANG TUAN ANH#SP#020097048807211954442026cuu7665138.5387.99859.195445
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6FWXXV.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202653428768.20260721.195236.5555226666.HA THI TRANG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507211950112026RB7W063271.5389.71505.194956
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1d1PCVVGT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.194809.97042292Q597454000000000e53414.MBBANK IBFT.970422
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15226842358.PHAM THI THU HUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0211000413997 PHAM THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|20.000,00
|6202IBT1kC6TNKSJ.Ung ho ma so 2026.191 FT26202251025420.20260721.194620.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|21/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211945282026J206503366.5390.40271.194528
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1aWXWKV3R.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260721.194027.0983299218.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|21/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15226702702.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1035127303 PHAM THI XUAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507211936092026HJJY096491.5389.78425.193609
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15226562324.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000299709 DUONG THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15226540944.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0301000299709 DUONG THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6TLAVZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202257810052.20260721.193001.19027138589011.VND-TGTT-PHAM THU HUONG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202YOLOP2LKG5RH.MY TRINH ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc .20260721.192557.0939065627.TRIEU MY TRINH .546034
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1aWXW7CVN.Ung ho MS 2026 192 em Dang Tuan Anh.20260721.192518.0983299218.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072119234920269w7a542584.5189.96419.192349
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15226378217.Ung Ho MS 2026.192 Dang Tuan Anh.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|6202TPBVI2MB596Y.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.191952.98886688886.KIEU THI THUY.970423
|21/07/2026
|20.000,00
|6202IBT1cJV3AVQY.QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.191830.888831338868.NGUYEN HOANG ANH.970415
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6TKGIE.NGO THI HAI chuyen mot chut long thanh gui toi em Tran Minh Duc FT26202445243700.20260721.191701.19036538497016.NGO THI HAI.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|6202TPBVI2MB5FZ8.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.191243.74820051992.DANG VAN DUA.970423
|21/07/2026
|1.800.000,00
|6202IBT1bJM5WH7Y.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Tran Minh Duc MS 2026 - 191 Chuc con chua khoi benh.20260721.191159.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6TAKHL.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202859250853.20260721.190932.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI QUY chuyen tien ung ho MS 2026.192 . Dang Tuan Anh#SP#020097040507211905302026BAOD038983.5387.69671.190530
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC6T4WTH.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202628800083.20260721.190529.19039705992015.VND-TGTT-DO NGAN HA.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211903252026M4LO622966.5387.54902.190326
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211859292026skle440093.5189.27718.185929
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15225968881.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451001742331 LE SAO THI SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970415072118574220263ri3293776.5390.16245.185742
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15225938447.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0581000789099 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15225924687.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071004773062 NGUYEN NGOC PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202MSCBD2K9WG54.NGO HOANG LIEN ung ho ms 2026192.20260721.184928.1300112557777.NGO HOANG LIEN.970422
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC6TI1YX.MS 2026.192 FT26202025771143.20260721.184836.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202VNIB02JBWWXW.Ung ho Ma 2026.191 ( e Tran Minh Duc).20260721.184725.418704060009591.LE THI PHUONG.970441
|21/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507211847012026OAYS034941.5390.40922.184701
|21/07/2026
|100.000,00
|UH MS 2026.192#SP#0200970422072118410620264RQN675983.5388.99098.184051
|21/07/2026
|50.000,00
|6202MCOBQ2BKPXM8.Ung ho ms2026.192 dang tuan anh.20260721.184007.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211838392026upx5347445.5388.81248.183839
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1iJ6R8TG2.ung ho Tran Minh Duc ms2026 191.20260721.183823.111443378.TRAN THI NGOC BICH.970432
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6T2EQB.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202082476777.20260721.183554.14023892396011.VND-TGTT-NGUYEN THI CAM LE.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211835512026l23l334665.5387.61161.183551
|21/07/2026
|50.000,00
|6202TPBVI2MB6DHD.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.183539.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|21/07/2026
|200.000,00
|6202TPBVI2MB6VG8.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.183350.04914411501.MAN HOANG QUE.970423
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15225516942.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6T1JFS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202007493084.20260721.182948.19027524197010.VND-TGTT-NGUYEN THUY AN.970407
|21/07/2026
|20.000,00
|6202IBT1iJ6RIUBJ.Ung ho MS 2026-192 em Dang Tuan Anh.20260721.182935.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|21/07/2026
|50.000,00
|TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211828062026SLQC752127.5387.7323.182807
|21/07/2026
|199.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211827412026UZ45889578.5189.4755.182742
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211824302026KFYD102656.5388.83255.182430
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15225335626.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.191(em TRAN MINH DUC), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15225327020.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071000921271 LE HAI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15225335906.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072118205820263gb7268833.5388.60452.182058
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207211817262026I8BT415633.5387.35895.181726
|21/07/2026
|100.000,00
|6202MCOBQ2BK7PQA.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.181259.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15225126216.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0371000494148 HUYNH THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202VNIB02JBRQ52.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.181105.888525666.VU HONG DIEP.970441
|21/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507211808472026NC0U016491.5390.77964.180847
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15225049920.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15225043978.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1038941635 PHAN THUY SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.191 ung ho chau Tran Minh Duc. mong chau mau khoe.#SP#020097042207211805172026361Y613236.5389.53779.180518
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15224987699.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1038941635 PHAN THUY SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC6L6FYR.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202203702918.20260721.180030.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ6RC4TU.HOANG VAN HUYEN chuyen tien.20260721.174734.0916737815.HOANG VAN HUYEN.970432
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6L4L8D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202082295490.20260721.174649.19020835268022.VND-TGTT-TRAN THI HUONG GIANG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ6RCSXK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.174543.29369666.NGUYEN THI HONG HANH.970432
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-210726-17:44:57 JEeo414283#SP#020097041607211744572026JEeo414283.5389.8338.174457
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15224609431.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.192 DANG TUAN ANH-210726-17:42:43 OlNO838748#SP#020097041607211742442026OlNO838748.5390.92259.174244
|21/07/2026
|100.000,00
|6202SGTTH2CCMVV1.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.174154.050165943233.TRAN THI THU THUAN.970403
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15224557342.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).CT tu 0341006873654 BUI THI THOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15224554944.ung ho ms 2026.191.CT tu 0351001007263 NGUYEN ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15224548744.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0361000218589 LE THI HONG DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|150.000,00
|UNG HO MS 2026.192-210726-17:39:26 bvMv070068#SP#020097041607211739262026bvMv070068.5389.68656.173927
|21/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THUY chuyen tien chau Tran Minh Duc#SP#020097040507211739022026J2A4037579.5389.66022.173847
|21/07/2026
|1.000.000,00
|UNG HO TRAN MINH DUC 2026.191-210726-17:38:12 Aaij757944#SP#020097041607211738122026Aaij757944.5387.60020.173812
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1iJ6RJ4A4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.173542.53810918.DO THI LOAN.970432
|21/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704880721173345202646l1049559.5189.26684.173330
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15224373562.ung ho ms 2026.191.CT tu 0481000844018 NGUYEN THI MONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1iJ6RWIIV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.172822.178657674.NGUYEN THI TUYET MAI.970432
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15224295764.ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|Chuyen tienUng ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970488072117243920267czg005957.5390.62245.172440
|21/07/2026
|300.000,00
|6202SGTTH2CC1TNU.IBFT Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.172425.060143723898.VU CONG THOA.970403
|21/07/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211723462026fxuk001709.5189.54427.172331
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6LSKRC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202223829910.20260721.172132.19032678988669.VND-TGTT-TRAN THUY TRANG.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6LS8X5.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202822883326.20260721.172050.19028152077011.VND-TGTT-PHAM THI BICH THUY.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1iJ6XNNF9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.172010.182546542.NGUYEN THI HUONG LY.970432
|21/07/2026
|300.000,00
|6202VNIB02JBC9ZJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.171832.903806390.TRUONG THI ANH DAO.970441
|21/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211717462026KJ51644449.5388.12205.171746
|21/07/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.192 dang tuan anh#SP#020097042207211715112026E9KS594013.5189.93106.171512
|21/07/2026
|50.000,00
|6202VNIB02JBMSAJ.ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.170825.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|21/07/2026
|300.000,00
|6202VNIB02JB1PU9.ung ho ms 2026.191 (em tran minh duc).20260721.170124.938007743.TRAN THUY BICH.970441
|21/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211701162026ZswN640890.5387.95331.170101
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211659482026fh1r891507.5387.85166.165948
|21/07/2026
|50.000,00
|6202TPBVI2MB9CU4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.165913.82386863979.HUYNH THI NGOC HA.970423
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1fJ2B4DN7.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.165913.983995477.NGUYEN THI HUYEN.970406
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1iJ6X37A7.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.165908.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211659052026REK4334844.5388.79794.165850
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6HRM5P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202394515532.20260721.165858.19036979236013.TKTT-VND- TRAN THI NGOC BICH.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202SGTTH2CCATD5.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.165629.060254190333.TRAN LE QUYNH NHU.970403
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15223700882.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC6H3ZK7.VO THI THU HOAI ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202461882092.20260721.165459.19037205232011.VND-TGTT-VO THI THU HOAI.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704220721165438202692LG785104.5189.49341.165423
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211654122026wifh867447.5189.45918.165401
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15223678996.ung ho em Dang Tuan Anh (ms 2026 192).CT tu 0181003344470 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1fJ2BBLIC.UNG HO MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.165336.220210101002469.TO THI NGUYET HANG.970431
|21/07/2026
|50.000,00
|6202SHBAP2LKMNJ8.MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260721.165324.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|21/07/2026
|150.000,00
|6202TPBVI2MBS6F7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.165321.07457285301.LE THANH HA.970423
|21/07/2026
|500.000,00
|6202TPBVI2MBSIXL.Katie ung ho MS 2026.177 ( em sung a gu).20260721.165320.12373750812.NGUYEN HUYNH BAO.970423
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15223661434.MS2026.191 em Tran Minn Duc.CT tu 0421000494277 TRANG THUY QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507211652422026G1X0057625.5388.36088.165242
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211652092026S1F3459375.5189.31944.165154
|21/07/2026
|500.000,00
|6202TPBVI2MBS324.Katie ung ho MS 2026.178 ( anh nguyen van ty).20260721.165140.12373750812.NGUYEN HUYNH BAO.970423
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15223644936.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211650532026w4hb853293.5389.23331.165053
|21/07/2026
|500.000,00
|6202TPBVI2MBSGF1.Katie ung ho MS 2026.174 ( anh nguyen van hien).20260721.164925.12373750812.NGUYEN HUYNH BAO.970423
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15223580974.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15223572770.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15223576125.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1029347659 TA THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202SHBAP2LKM1SW.Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc.20260721.164648.0855308692.DINH MY HANH.970443
|21/07/2026
|150.000,00
|6202IBT1kC6HZY3U.UH MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26202068507695.20260721.164129.7959777777.VU THI PHUOC MY.970407
|21/07/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138666578281.20260721.138666578281-0935527629_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI QUY chuyen tien ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#0200970405072116411220266FEN091743.5189.58054.164113
|21/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211639292026kr1j805464.5387.45698.163930
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211634352026Q2YU873252.5387.12690.163436
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15223309220.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000349831 TA THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC6H7CC6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202200718910.20260721.162948.1991866363.PHAM THI NGOC HUE.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-210726-16:28:37 Rivv290473#SP#020097041607211628372026Rivv290473.5390.75783.162838
|21/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138664993330.20260721.138664993330-0337706699_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC6HGCRS.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202201049069.20260721.162707.10520442878015.VND-TGTT-NGUYEN THI THAM.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15223231483.Ung ho 2026.192 (em dang tuan anh).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15223227068.PHAN MINH LAN Ung hoc MS 2026.192( em Dang Tuan Anh).CT tu 0011001574155 PHAN MINH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|30.000,00
|2026.192 ( em DANG TUAN ANH )#SP#020097041507211621412026342C473428.5387.33808.162141
|21/07/2026
|300.000,00
|6202VNIB02JBYPE7.NGUYEN KIM HA chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148.20260721.162036.608704060112077.NGUYEN KIM HA.970441
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC6HBEDH.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202776711512.20260721.162006.13320600715015.VND-TGTT-DO THU HA.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC6H5KIW.Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26202997822571.20260721.161710.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202SGTTH2CCL3ZG.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260721.161705.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|21/07/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-16:16:49 fexN773682#SP#020097041607211616502026fexN773682.5189.3410.161650
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15223062021.Ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 1030441262 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15223035517.hoang nu kim ngan ung ho em tran minh duc ma so 2026191.CT tu 0441000657026 HOANG LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202VIDPF2YA1SCA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.161212.0207140092692.DUONG MINH CHIEN.970439
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC6HPBG4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202206761848.20260721.161101.19034513399025.CONG THU HIEN.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|6202TPBVI2MBVZQZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.161059.02639381901.NGUYEN THI BICH NGUYET.970423
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1aWXW298I.uh ms 2026.192.20260721.161055.000007601006.NGUYEN THI HANH.970440
|21/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970405072116102820261ILM031674.5388.64833.161029
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15222976002.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000483644 TRUONG THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15222913759.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1042970734 HOANG BAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211603082026mte8670207.5387.19429.160308
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6HIQ4P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202307003483.20260721.160048.19033213054011.VND-TGTT-BUI THI HONG HANH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202MCOBQ2BK9S15.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.160003.03201011957953.LE THI DIEU HUONG.970426
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15222829866.ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0251002726630 DO HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|297.000,00
|MBVCB.15222837745.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc) .CT tu 9911111298 HOANG THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15222828346.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15222802622.ung MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15222772683.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0721005135752 TRAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15222771896.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000377118 TRAN HA ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507211550002026E7fm354999.5387.41471.155000
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6H9NGC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202257092660.20260721.154845.3913045679.DO THANH LONG.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6H9EDZ.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202264183198.20260721.154749.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211547222026LN5K552972.5189.25833.154723
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15222681958.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1021000000522 NGUYEN THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI PHUONG chuyen tien ung ho e Tran Minh Duc 2026#SP#0200970405072115470120264CTX018359.5388.23882.154701
|21/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507211546372026M518016479.5388.21498.154637
|21/07/2026
|300.000,00
|6202MSCBD2KSZCCG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.154444.9500192197479.TRAN THI THANH HUYEN.970422
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1d1P1F9GI.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.154320.970422Rc301230000000006c6333.MBBANK IBFT.970422
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6H2WCI.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202040597281.20260721.154242.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15222606707.ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh) .CT tu 0021001333611 NGUYEN MAI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1d1P1FJ9N.Ung ho ms 2026 191 em tran minh duc.20260721.154036.97042292G29f193000000000cb5922.MBBANK IBFT.970422
|21/07/2026
|300.000,00
|6202VNIB02JA5A44.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.154020.862688999.NGUYEN PHUONG THAO.970441
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1iJ6XADT8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.153939.150241715.PHAM THI HA PHUONG.970432
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6H1FCF.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202011019895.20260721.153905.9988884553.DAO ANH TUNG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15222571714.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1025061728 LE DUY HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|6202MSCBD2KSTMTI.Ung ho MS 2026 192 em Dang Tuan Anh.20260721.153841.0777668566.MACH HUYNH NGOC HANH.970422
|21/07/2026
|100.000,00
|6202TPBVI2MBGVYB.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.153755.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163833988#SP#020097044907211537532026XWW4527960.5388.70532.153753
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1iJ6X43P3.UNG HO 2026 191 EM TRAN MINH DUC.20260721.153652.165346327.NGUYEN THI NGOC.970432
|21/07/2026
|300.000,00
|6202VNIB02JAPKVA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.153438.907700789.TRAN NU NHU HUYEN.970441
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC6HWX4D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202020607006.20260721.153304.399928222222.DANG THU TRANG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1aWXWJTAC.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.153259.700018601081.LE NGUYEN HOANG ANH.970424
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1iJ6X48LK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.153254.0912591222.NGUYEN THI HOANG YEN.970432
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-15:32:18 Anhx025784#SP#020097041607211532182026Anhx025784.5390.38937.153203
|21/07/2026
|50.000,00
|6202TPBVI2MBGC62.MS 2026.192 Dang Tuan Anh.20260721.153209.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|21/07/2026
|10.000,00
|6202TPBVI2MBG8RV.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260721.153121.04180049101.NGUYEN THI TUOI.970423
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15222475009.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000707940 BUI THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880721153041202603ln562930.5387.29486.153026
|21/07/2026
|50.000,00
|6202ORCOQ2BKS1TJ.LOC HO TRO MS 2026.192DANGTUANANH.20260721.153038.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|21/07/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211529412026ps9t559795.5389.22900.152941
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6HQVDN.Ung ho ms 2026.191 Tran Minh Duc FT26202219873887.20260721.152749.2558669999.NGUYEN THI MAI.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|6202SHBAP2LGNAEB.NGUYEN THI HONG MINH chuyen tien ung ho con Tran Minh Duc MS 2026191.20260721.152711.5551968555.NGUYEN THI HONG MINH.970443
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6ZNFTE.MS 2026.192 FT26202938021766.20260721.152634.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202TPBVI2MBE5BH.ung ho MS 2026.191 tran minh duc.20260721.152523.00027022702.VAN THU THUY.970423
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)#SP#020097041507211524192026EZ90265722.5189.93666.152404
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15222380156.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1017453844 TRAN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MS2026.193 EM DANG TUAN ANH-210726-15:23:50 QIDE223390#SP#020097041607211523502026QIDE223390.5389.91168.152335
|21/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:BUI THI TRON chuyen tien#SP#020097040507211523162026YJC2010559.5390.87481.152316
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1iJ6XB112.ZP262020452365 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.152254.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS2026.192#SP#020097042207211522492026ZHZJ746563.5387.85281.152250
|21/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211521162026qzxk533472.5189.77264.152101
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6ZXP33.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202247059384.20260721.151845.5161666668.PHAM VAN TUYEN.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6ZX9BN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202272679937.20260721.151757.13820885794013.VND--NGUYEN DUC HUNG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202TPBVI2MBEKQC.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.151744.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|21/07/2026
|100.000,00
|6202SHBAP2LGIVC9.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260721.151739.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|21/07/2026
|150.000,00
|6202IBT1kC6Z36E7.MS 2026.192 FT26202969600465.20260721.151626.19129884502016.VND-TGTT-TA QUOC VIET.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho em MS 2026. 192 Dang Anh Tuan#SP#020097041507211516112026bj3z238991.5388.49263.151600
|21/07/2026
|200.000,00
|6202TPBVI2MBEUZI.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.151539.03632702601.VU THI LY.970423
|21/07/2026
|200.000,00
|MS2026-192 CHAU DANG TUAN ANH NINH BINH-210726-15:13:25 184C490887#SP#020097041607211513252026184C490887.5388.33802.151325
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211512032026K6HW838316.5387.27208.151204
|21/07/2026
|100.000,00
|6202TPBVI2MBE8KN.Ung ho MS 2026.192 Dang Tuan Anh.20260721.151139.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15222210278.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9990009900 VO QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1bJMYR88D.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.151048.00028888.LAM THANH VO.970427
|21/07/2026
|5.000,00
|6202IBT1kC6ZTNYP.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202769578028.20260721.151046.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15222205549.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1iJ6XYMHQ.Ung ho MS 2026 192 Dang Tuan Anh.20260721.150841.36673486.DANG MAI LINH.970432
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC6ZT9BX.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202969577255.20260721.150811.2252161616.PHAM XUAN LINH.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho ma so 2026.158 bon chau mo coi#SP#020097040507211508112026YPQV046099.5387.5302.150811
|21/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15222168343.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15222160547.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1iJ6XYWR2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.150641.0944929501.DUONG TAN TIN.970432
|21/07/2026
|47.423,00
|6202IBT1aWXWQN8E.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.150557.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440
|21/07/2026
|50.000,00
|6202VNIB02JANPGX.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.150449.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15222126756.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15222076137.Ung ho Ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1034545251 MAI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15222005881.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003524386 BUI THI THUY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211452442026m9ne447112.5390.22177.145244
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15221938545.ms2026.192 dang tuan anh.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211448542026vzcr436131.5388.1518.144854
|21/07/2026
|1.000.000,00
|6202SGTTH2CM6U4L.IBFT Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260721.144844.8989.NGUYEN THANH VINH.970403
|21/07/2026
|1.000.000,00
|6202SGTTH2CM64DK.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.144825.8989.NGUYEN THANH VINH.970403
|21/07/2026
|1.000.000,00
|6202SGTTH2CM6RNS.IBFT Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.144759.8989.NGUYEN THANH VINH.970403
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15221844618.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000334113 KIEU QUOC LAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202ORCOQ2BKKHG9.ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260721.144043.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
|21/07/2026
|100.000,00
|ung ho ms2026.191#SP#020097042207211440362026GN01803750.5189.58250.144037
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6ZAR6I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202188073310.20260721.144009.19037904294014.VND-TGTT-TRINH TUAN ANH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6ZAEIY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202081622088.20260721.143911.19035450797013.VND-TGTT-TA THI THANH NHAN.970407
|21/07/2026
|150.000,00
|6202ORCOQ2BKKG7R.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.143650.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
|21/07/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026.191 tran minh Duc#SP#020097042207211434272026F0FG915443.5387.25828.143427
|21/07/2026
|300.000,00
|6202TPBVI2MBUFNN.DANG THI KIM OANH chuyen tien ung ho MS 2026.192( em Dang Tuan Anh).20260721.143316.02088666901.DANG THI KIM OANH.970423
|21/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211432352026zSwW105618.5390.15893.143235
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15221666470.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0451000454899 DANG QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1fJ2B978Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.142555.0051012224007.LE THI LAN HUONG.970438
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15221626023.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000940075 NGUYEN HOANG THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC6ZYDKL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202299855905.20260721.142314.19035309658018.VND-TGTT-DO THI MINH THUY.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1fJ2B9P22.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.142225.9021737219585.HO THI PHUONG.963388
|21/07/2026
|100.000,00
|Chuc be mau khoe MS 2026.191, ma GD 100000163801060#SP#020097044907211422262026SrIm442115.5389.66309.142226
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15221607876.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1013418063 NGUYEN THI THANH TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1iJ6XVA9L.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.142111.0938705357.HO THI LY.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211418302026dk38353901.5387.46744.141815
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC6ZUT2H.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202348062201.20260721.141759.19020894296889.VND-TGTT-PHAM HONG HA.970407
|21/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072114164720264rw6349390.5387.38663.141647
|21/07/2026
|200.000,00
|6202TPBVI2MB4G2X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.141453.03736624601.BUI QUANG MINH.970423
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ6XDHS7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.141404.1141767.TRAN THI MAI HUONG.970432
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15221515254.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0331003964904 NGUYEN THI KIM QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15221497812.MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0051000443395 LE THI ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1iJ6XDB15.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.141138.53003975.VU THANH HOA.970432
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15221477190.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000238030 VU NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|2.000.000,00
|6202IBT1kC6ZI66V.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202735718060.20260721.141018.19027092787016.VND-TGTT-MAI TRAN BINH.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC6ZI5ZY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202924087064.20260721.140925.19036573392014.VND-TGTT-LE THI QUYNH GIANG.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|6202TPBVI2MB48QQ.MS 2026.191.20260721.140904.05462756601.TRUONG THI DUONG.970423
|21/07/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.192#SP#020097048807211408272026d5cq328062.5389.98372.140812
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15221438371.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001678910 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#0200970488072114055520266nvf321686.5388.86311.140555
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072114054920264r9j321472.5189.86076.140549
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6ZMI6B.Ung ho ms 2026.192 em dang tuan anh FT26202472024607.20260721.140510.19038307063016.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM HONG.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211405032026G5DT593428.5388.81524.140448
|21/07/2026
|200.000,00
|6202ORCOQ2BKGWKW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.140342.0901911546.Le Thi Kieu Nga.970448
|21/07/2026
|99.000,00
|6202IBT1iJ6XS8WN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.140108.243231361.DO TRONG HIEU.970432
|21/07/2026
|1.000.000,00
|6202IBT1kC6ZV2RK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202925623500.20260721.140046.19031669604010.VND-TGTT-DANG THUY TRANG.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15221361042.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000375173 NGUYEN PHUNG LINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15221347591.ung ho MS 2026.191.CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|5.000.000,00
|6202ORCOQ2BKGCN5.NGUYEN THI HOA chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.135707.0037100017411009.NGUYEN THI THU THAO.970448
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15221322213.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004111971 PHAN MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15221301957.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121001291322 NGUYEN THI NU PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6ZSDKS.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202204621480.20260721.135332.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6Z9LB9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202982043092.20260721.135151.19071531402011.VND-TGTT-NGUYEN YEN SON.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6Z96QI.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202872199251.20260721.135128.19030225449012.VND-TGTT-TRAN NGOC TAN.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15221265782.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0481000752968 VO HUONG DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC6Z9UFT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202704709018.20260721.135019.8843568888.LE THANH TUAN.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|Vu Phuong Linh ung ho MS 2026.191#SP#020097042207211350062026U5QX714630.5390.13379.135006
|21/07/2026
|496.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-13:49:30 2ixm887444#SP#0200970416072113493120262ixm887444.5387.11023.134931
|21/07/2026
|300.000,00
|6202TPBVI2MBRRQC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.134914.03841192101.PHAM NGOC HUYNH NHU.970423
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15221232527.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0431000090438 LE THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6Z2SLU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202067947987.20260721.134551.19021795214011.VND-TGTT-PHAM THI THU HIEN.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1iJ6X2EBS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.134527.0372681657.PHAM THI HONG THAO.970432
|21/07/2026
|150.000,00
|6202TPBVI2MBRMSA.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.134512.02975554403.DUONG KIM DUNG.970423
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6ZCK9Z.Ung ho MS 2026.191 FT26202405560162.20260721.134340.19037148148017.VND-TGTT-PHAM THI THUONG THUONG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211343202026UJUJ544860.5387.82815.134321
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211342252026qdoz266058.5189.78247.134225
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211341042026QUTN866625.5387.72346.134104
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211337222026G6Y5393184.5390.56148.133707
|21/07/2026
|100.000,00
|6202SGTTH2CMHVZI.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.133425.020000561038.TRAN HUYEN TRANG.970403
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1iJ6XCYWB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.133343.181414731.PHAM THI TU ANH.970432
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211332572026LNI9315318.5387.36753.133258
|21/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072113313920268KJA013925.5390.30546.133139
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6ZQ472.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26202831430661.20260721.132756.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.192 DANG TUAN ANH-210726-13:25:59 ykaz659414#SP#020097041607211325592026ykaz659414.5189.5670.132559
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6ZQWQ7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202373091010.20260721.132556.14024263220012.VND-TGTT-LE THI ANH TUYET.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC66NNXL.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26202142948138.20260721.132549.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC66NHHF.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26202702568540.20260721.132500.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC66NB3K.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26202659740725.20260721.132400.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC66NDHU.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26202044407604.20260721.132258.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC66RNGZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202210986608.20260721.132156.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072113213520267T56544869.5387.86023.132135
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15220912003.ung ho MS 2026.191 (tran minh duc).CT tu 0011006833333 LE THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ6XJT7L.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.131806.180443908.NGUYEN THU PHUONG.970432
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1iJ6XJZ4Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.131713.86812101996.VU HAI HA.970432
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15220892924.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0341006859242 HA THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15220899158.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491001780234 LE THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202VNIB02JAK5J1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.131213.319940422.PHAM THI THU GIANG.970441
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15220833139.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1iJ6XW358.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.130910.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15220766392.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611001955147 NGUYEN THAI SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202VNIB02JAKM2G.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).20260721.130308.657704060031043.NGUYEN THI THU THUY.970441
|21/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211302332026ZXKQ145845.5388.80.130234
|21/07/2026
|100.000,00
|6202VNIB02JAK138.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.130134.021704060170670.PHAM HONG NHUNG.970441
|21/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211259172026sIld772773.5388.84823.125917
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC66HET5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202770982328.20260721.125829.19032792998011.VND-TGTT-DO THI THUY.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15220677287.MS 2026.191.CT tu 1015276676 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202SGTTH2CM99IN.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.125521.060089943429.NGUYEN KHANH LY.970403
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC66ZBSB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202299220360.20260721.125409.1000030395.NGUYEN KIEU ANH.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC66ZDVK.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202769063882.20260721.125312.19037272326012.VND-TGTT-VU TRAN ANH THU.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|6202SHBAP2LGVBG7.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.125051.1006331484.TA THU THUY.970443
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC666UUQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202207934811.20260721.125010.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15220595890.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9975733166 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15220594864.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211247062026svDU742449.5389.27247.124706
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15220548189.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).CT tu 0121000766850 LE THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138642040744.20260721.138642040744-0854076607_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21/07/2026
|500.000,00
|6202TPBVI2MBJZAT.Ung ho ma so 2026.191 (em tran minh duc).20260721.124047.00119398002.PHAM HIEN LY.970423
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15220506526.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0851000001991 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6677CD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202740500509.20260721.124042.19033903705015.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN NHI.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC66GHTW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202246460605.20260721.123758.3376723898.HOANG THI THUY.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15220462221.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9986006384 LE PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC66G52B.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202081235739.20260721.123658.19027602564017.VND-TGTT-DANG PHI SON.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC66GYMA.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202006277087.20260721.123653.19033630412011.VND-TGTT-LE HONG NAM.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15220438605.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211234562026bju2112542.5189.65587.123456
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC66AZJY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202510160245.20260721.123437.19039552700011.VND-TGTT-PHAM THI HUE.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15220406194.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0101001187734 TRAN THI VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|23.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097040507211225162026TOM2030781.5389.11819.122501
|21/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15220297788.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807211224472026l4tc083856.5390.8487.122447
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15220295535.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181003547907 TRAN NGUYEN TUYET NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202ORCOQ2BK46HP.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.122437.0036100017752007.NGUYEN HUU NHUAN.970448
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho Ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211222272026tp63076862.5389.95490.122227
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC66YY8J.Ung ho MS 2026.192 Dang Tuan anh FT26202063497170.20260721.122158.19831550694018.VND--DANG PHUONG ANH.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC66YJ2B.UNg ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202800746942.20260721.122052.19027094856015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGA.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15220244269.NGUYEN THI TUYET chuyen tien ms 2006.192( e dang anh tuan).CT tu 0591000354036 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15220230792.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000327249 LUU THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|250.000,00
|MBVCB.15220219778.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0021001589970 TRAN KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC66P6HQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202279618104.20260721.121956.8899667111.CHAU PHUONG DINH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211219382026QMAT161513.5390.79095.121938
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC66PU22.Ung ho MS2026. 189 em Nguyen Thi Anh FT26202111729621.20260721.121858.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC66P8HB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202251502409.20260721.121856.19034923169027.VND-TGTT-HUYNH THI KIM TAI.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15220205874.UNG HO MS 2026.191.CT tu 1066531770 NGUYEN VAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211217482026VA1K344383.5387.67741.121749
|21/07/2026
|2.000.000,00
|6202SGTTH2CMXX7M.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.121739.060189729181.NGUYEN THI THANH HOP.970403
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211217392026ZQEU502758.5189.66672.121724
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC66UBBZ.Ung ho MS 2026.191 . Em Tran Minh Duc FT26202226869714.20260721.121631.19035064178015.VND-TGTT-CHU THI VAN ANH.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1iJ63FZ6H.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.121630.199094629.NGUYEN THI MY NGA.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211216192026a857058198.5387.59404.121619
|21/07/2026
|1.000.000,00
|A Nguyen Nhat Binh CA tinh QN ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211215032026blry054230.5189.52086.121503
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15220154148.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1059508285 NGUYEN NHI TU MI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1iJ63FUWS.quynh ck 0011002643148 em tran minh duc.20260721.121345.91962284.NGUYEN THUY QUYNH.970432
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC66IX2K.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202081079902.20260721.121204.19025241739019.VND-TGTT-DAO DIEU HUONG.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC66IPK2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202081138620.20260721.121045.4980989999.HA TRUNG HAU.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|6202TPBVI2MB8S3D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.121011.00022428001.NGUYEN THUY LINH.970423
|21/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211207412026TEPL621205.5388.6112.120741
|21/07/2026
|3.000.000,00
|6202IBT1kC66VR2R.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202063434527.20260721.120644.14020541556668.VND-TGTT-NGHIEM TRUNG VINH.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072112064020267nvs026966.5390.98834.120625
|21/07/2026
|10.566,00
|6202IBT1kC66V15D.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202740362304.20260721.120430.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC66D5G1.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202081041301.20260721.120251.19051189682012.VND-TGTT-CHU THUY HANG.970407
|21/07/2026
|10.000.000,00
|MBVCB.15219921106.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507211157082026OP2Z021530.5388.39184.115708
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1fJ25XLYM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.115638.939177307.NGUYEN LE GIA KHANH.970406
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15219870347.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC662YXY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202372748876.20260721.115456.3333888885.DINH THI THU BINH.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15219802356.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1012236666 HA NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ63HMKZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.115137.0834220222.TRAN KHANH LINH.970432
|21/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138635236420.20260721.138635236420-0852862360_Ung ho MS2026191
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211150532026v92e971316.5390.98774.115053
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-210726-11:49:32 9CP3786780#SP#0200970416072111493220269CP3786780.5189.88914.114932
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072111474420265DSA416452.5389.77544.114745
|21/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507211146122026zyAZ540499.5389.67752.114612
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211145242026av3s951019.5388.63099.114524
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211143552026P2X6674461.5189.53080.114355
|21/07/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.15219646361.NGUYEN THI BICH LOAN chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0181003585743 NGUYEN THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6ERXJ3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202103967842.20260721.113820.19027295751025.VND-TGTT-TRUONG THU THUY.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC6ERVBH.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202150004665.20260721.113649.19034578027011.VND-TGTT-NGUYEN DO SON TUNG.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15219556049.LE THI DIEU TAM chuyen tien ung ho MS 2026.191( Tran minh Duc).CT tu 0231000633861 LE THI DIEU TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6EXY7A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202590460371.20260721.113451.19034170485011.VND-TGTT-VUONG THANH TUNG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211134132026r15f908873.5389.90290.113413
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-11:33:45 mKxF874679#SP#020097041607211133452026mKxF874679.5390.86787.113346
|21/07/2026
|150.003,00
|MBVCB.15219505750.2026.120( chu thuc hung).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6E3I3P.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc chuc em mau khoe de tro lai di hoc nha FT26202577700686.20260721.113218.8886797979.NGUYEN THI THU HA.970407
|21/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15219481210.2026.191( tran Duc Minh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6EFTCG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202450028949.20260721.113109.19025318633014.VND-TGTT-DUONG NGUYEN QUYNH HOA.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC6ET6AK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202003892927.20260721.112832.19038559754011.VND-TGTT-TRINH PHUONG CAM.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC6ETAIR.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202003891207.20260721.112810.99933336688.HA VAN DUONG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211126392026hsr0880074.5389.39619.112639
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211124352026ggax872262.5387.26174.112436
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15219360414.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0061001079138 NGUYEN THI MAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211123172026GANK829867.5387.17242.112302
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ63KIDQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.112311.0869217373.PHAN THI KIM NGAN.970432
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15219340190.VO THI THANH DIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0631003731120 VO THI THANH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC6EHLVQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202614128386.20260721.112232.171979796868.HUYNH VAN VUI.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15219328942.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15219334677.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9963374499 NGUYEN HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|ung ho em Tran Minh Duc ma so 2026.191#SP#020097048807211121232026mxou859827.5189.4977.112123
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15219235587.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004040961 MAI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15219225579.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004001568 PHAM THI HONG KHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202SGTTH2CME3VF.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.111432.020048569022.NGUYEN THI LINH.970403
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211114062026daxn831973.5390.56844.111406
|21/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211113362026JsSK412907.5388.52889.111336
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1iJ63GK3I.TRAN THU HOAI chuyen tien Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.111134.0915380986.TRAN THU HOAI.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211108342026angd810897.5387.21116.110834
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15219128805.ung ho be Tran Minh Duc.CT tu 0021000401997 DUONG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211105592026U7KP101056.5389.4702.110545
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1iJ63AFU8.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 192 DANG TUAN ANH.20260721.110552.247529918.LE THI HOA.970432
|21/07/2026
|900.000,00
|6202IBT1fJ25L3MH.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.110504.9021960968363.DAO TUAN DAT.963388
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15219052934.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202TPBVI2MBB3LB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.110256.68326262626.NGO THUY LINH.970423
|21/07/2026
|50.000,00
|6202ORCOQ2BKT2LQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.110207.0984484710.DO MINH HIEU.970448
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1iJ63AWSK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.110012.0904883058.NGUYEN THI HIEN.970432
|21/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211059372026JOn0359540.5387.63748.105937
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211056462026M3BS954559.5388.45454.105646
|21/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc )#SP#0200970415072110553120262nEx344136.5189.37546.105516
|21/07/2026
|80.000,00
|MBVCB.15218937885.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0341007017371 LUONG VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|10.000,00
|6202TPBVI2MBBB4H.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.105245.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho: MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#0200970422072110520420268Q0A787004.5388.16715.105204
|21/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211052012026kw40749364.5389.15638.105201
|21/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS2026.191 em tran minh duc#SP#020097042207211051062026YGKY328159.5387.10567.105051
|21/07/2026
|1.000.000,00
|6202NAMAP2LGGN3W.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.105018.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211050042026TATF318483.5389.3844.105004
|21/07/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-10:48:16 QbSW213361#SP#020097041607211048162026QbSW213361.5189.93290.104816
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc co Tuyet chuc em mau khoe nha em#SP#02009704880721104753202675n7734291.5389.91018.104753
|21/07/2026
|20.000,00
|6202IBT1cJV3VVRF.QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.104403.109877686655.TRUONG THI HAI YEN.970415
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211042592026rom4716810.5388.62129.104259
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC6EBJZ1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202607981355.20260721.104102.585879.PHAM THI MY.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC6E5J1R.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202804276793.20260721.103824.14022367052011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH MAI.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6EPX84.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202775529909.20260721.103528.19028333171018.VND-TGTT-MAI THI XUAN.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807211035082026osnc688860.5189.15719.103453
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15218626605.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000329626 DUONG THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15218605970.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1aWXQBILW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.103057.28091992.TRAN THI HUE.970433
|21/07/2026
|1.000.000,00
|6202IBT1d1P1P8SX.MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.103034.970422X7b4d53000000000028827.MBBANK IBFT.970422
|21/07/2026
|1.000.000,00
|Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211030142026oqvx671167.5387.86463.103014
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1iJ63PR9M.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.102932.143230098.VUONG XUAN CUONG.970432
|21/07/2026
|50.000,00
|6202VNIB02JA1NBA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.102848.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441
|21/07/2026
|50.000,00
|6202VNIB02JA1D8Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.102822.682666888.NGUYEN THI THAI.970441
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC6EIZ6J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202981286105.20260721.102734.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ63P4NY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.102640.111756589.PHAM MAI TRUC PHUONG.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6EI856.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202904808962.20260721.102634.19032038899899.VND-TGTT-BUI THUY NGA.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|TRAN THI ANH chuyen tien ung ho ms 2026.191 em tran minh duc#SP#020097042207211025392026PI5R191683.5189.59539.102525
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15218506356.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1066330697 PHAM THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704880721102424202613pi650277.5387.51912.102409
|21/07/2026
|200.000,00
|6202WBVNP2LGEATC.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260721.102410.108066633666.NGUYEN DOAN TRUNG.970412
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.192#SP#020097048807211023402026t977647658.5387.47936.102340
|21/07/2026
|200.000,00
|6202WBVNP2LGEY7U.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260721.102337.108066633666.NGUYEN DOAN TRUNG.970412
|21/07/2026
|200.000,00
|6202WBVNP2LGELVQ.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260721.102258.108066633666.NGUYEN DOAN TRUNG.970412
|21/07/2026
|300.000,00
|6202MCOBQ2BK8NIW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.102239.03301010878746.CHU TUAN NAM.970426
|21/07/2026
|200.000,00
|6202WBVNP2LGW5YW.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.102204.108066633666.NGUYEN DOAN TRUNG.970412
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211021252026O9QB991782.5388.34800.102125
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15218455727.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030402061 NGUYEN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138623407417.20260721.138623407417-0335478773_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211019202026QScC209464.5189.23039.101920
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ63UP3B.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.101810.105177607.TANG THI MINH PHU.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|6202VNIB02JABIR8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.101759.941381988.PHAM HUONG THAO.970441
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6ES28N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202115616651.20260721.101542.979777796789.NGO GIA LINH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6E9YBJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202548260849.20260721.101347.19033171646010.VND TKTT LE KHANH LY.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15218343255.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0381000461012 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507211013372026hDm3188576.5389.89556.101337
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ638T18.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.101332.152692609.NGUYEN DUC GIANG.970432
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15218329037.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000390166 NGUYEN CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1iJ638YI7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.101039.159479633.MAI TRUC LY.970432
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC6E2CDD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202607865110.20260721.101009.19032589046013.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202SHBAP2LGWQSP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.101009.0784281096.NGUYEN THI HANG.970443
|21/07/2026
|200.000,00
|6202TPBVI2MBYHC8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.100946.00038674001.LE THI MINH.970423
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-10:09:09 DxWj995178#SP#020097041607211009102026DxWj995178.5389.65126.100910
|21/07/2026
|200.000,00
|6202TPBVI2MBYS1M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.100804.02529485801.VO PHUOC LOC.970423
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6ECQX2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202120433634.20260721.100711.19032143268888.VND-TGTT-HA KIM BINH.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.191#SP#020097042207211007042026IB0S797990.5390.52538.100650
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15218247532.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0451001874668 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6E1588.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202921107403.20260721.100542.19036455460013.VND-TGTT-NGUYEN THI THUAN.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1aWXQYBK3.UNG HO MS 2026192 EM DANG TUAN ANH.20260721.100540.700020390073.HUYNH MINH KHANG.970424
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211005082026ezzp581477.5387.41584.100508
|21/07/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507211004022026Dlff152546.5390.35424.100402
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1aWXQYSBR.Ung ho MS2026.186 ( Trinh Quoc Bao).20260721.100138.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
|21/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072110003220265BGK675782.5388.15336.100032
|21/07/2026
|100.000,00
|6202SGTTH2CMRBM1.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.100021.040021814913.DOAN THI KIM NGAN.970403
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1aWXQYJT2.Ung ho MS2026.191 ( Tran Minh Duc).20260721.095938.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
|21/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210958502026L9FN031923.5189.5677.095835
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1aWXQPNZQ.Ung ho MS2026.152 ( hai anh em Tai & Nhan).20260721.095819.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15218120162.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611001925509 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6EQGNV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202255885097.20260721.095755.19036996132019.VND-TGTT-NONG THI THANH NGAN.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072109554620264wgi548339.5189.88595.095546
|21/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MA SO 2026.191 EM TRAN MINH DUC#SP#0200970422072109552920266D7E464587.5189.87639.095529
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6KN6ZG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202742082057.20260721.095527.19038109414016.VND-TGTT-VU HAI THANH.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15218089273.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0281000578103 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1aWXQPZPV.Ung ho MS2026.181 ( Bui Thi Mim).20260721.095444.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210954162026dvwh543072.5389.80540.095416
|21/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho tran minh duc ma so 2026.191#SP#020097040507210953542026D1BN006630.5387.79503.095401
|21/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072109535620266KHB778130.5390.79248.095356
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210953292026t0qq540348.5387.76455.095329
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6KR44I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202004121220.20260721.095210.19025142777014.VND-TGTT-LE THI DIEM HANG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1aWXQPAII.Ung ho MS2026.157 ( be Ngoc Linh & Khanh Linh).20260721.095206.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15218041805.NGUYEN NHAT ANH ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1015553897 NGUYEN NHAT ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15218040697.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0111000264838 AU DUONG THIEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202TPBVI2MBL367.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.095038.50327701122.LE THI HA TRANG.970423
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15218026159.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9918369168 PHUNG MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15218020013.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9915666799 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1aWXQPUXJ.Ung ho MS2026.183 ( Nguyen Thi Yen).20260721.094952.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
|21/07/2026
|200.000,00
|UH MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-09:49:25 pYuU623390#SP#020097041607210949262026pYuU623390.5189.54509.094926
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15218009888.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0311000710053 HOANG LE QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202VNIB02JAQFFI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.094852.422704060058899.CAO THI THANH TRA.970441
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1aWXQPI8Q.Ung ho MS2026.185 ( be Ho Duy Hung).20260721.094846.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15217983516.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000405240 NGUYEN MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1aWXQPD82.Ung ho MS2026.187 ( Dinh Thi Thu).20260721.094729.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
|21/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210947222026efXw993248.5389.44116.094722
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 emTran Minh Duc#SP#020097042207210947192026PJ7K455817.5389.43233.094719
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC6K31HZ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202715073373.20260721.094524.585879.PHAM THI MY.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207210944332026ABHH589674.5387.28514.094433
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1aWXQPQNX.Ung ho MS2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).20260721.094428.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
|21/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#02009704050721094419202618W9058176.5387.27713.094404
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072109430820268BJK938284.5389.21530.094253
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1aWXQU3JM.Ung ho MS2026.150 ( ba Dang Thi Be Chinh).20260721.094212.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
|21/07/2026
|30.000,00
|6202IBT1kC6KFWN2.Ung ho MS 2026.191 FT26202370703605.20260721.094020.19039104826010.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15217882054.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9909232308 DAO DUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202TPBVI2MBLB33.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.093926.00115647001.LE VIET DONG.970423
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1d1P1I7NF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.093920.97042292L6fa176000000000c65280.MBBANK IBFT.970422
|21/07/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138618488079.20260721.138618488079-0523192205_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15217858554.NGUYEN THANH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.191.CT tu 0021001654331 NGUYEN THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15217832003.ung ho MS2026.191.CT tu 0071001199577 NGUYEN THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|55.952,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210936022026p9b6481056.5388.84819.093602
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15217826887.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0881000445913 NGUYEN HOANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15217808506.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1027674856 PHAM THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138618019192.20260721.138618019192-0935969463_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15217803874.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|ho tro Dang Tuan Anh#SP#020097042207210933482026UAM4793982.5389.73746.093334
|21/07/2026
|50.000,00
|6202MCOBQ2BKMDJP.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260721.093334.03101010965538.HOANG VIET.970426
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15217771620.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0711000257800 NGUYEN HOC BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|NGUYEN THANH CONG chuyen tien#SP#020097042207210931582026ERW2795098.5387.63990.093158
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15217769147.Ung ho MS 2026.191.CT tu 1024825910 LE THI NGOC NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15217762856.Ung ho MS 2026.191.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|150.000,00
|6202IBT1iJ63SVCJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.093029.0842081869.DINH TUONG VAN.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15217728086.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0281000279322 NGUYEN VAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6K6RJW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202702372224.20260721.092747.906666688888.NGUYEN THI NHU HOA.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15217684629.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC6K6JKU.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202936780431.20260721.092508.19073445999014.VND-TGTT-TRAN PHUONG ANH.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15217665839.ung ho em Tran Minh Duc- Nghe An.CT tu 1026664160 DO THI HONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1iJ639IXM.ZP262020171121 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.092300.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210921462026f2bg433162.5388.14923.092146
|21/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210921242026OKJ3041938.5389.13258.092113
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6KKKQA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202548062778.20260721.092045.19033157525014.VND-TGTT-NGUYEN HONG LOAN.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6KKUMY.Ung ho em Dang Tuan Anh, MS 2026.192 FT26202003406226.20260721.091957.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|TRAN THI KIM NHUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072109194020268aun426255.5189.5393.091940
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15217590217.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210917562026eWz9893082.5388.97415.091756
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15217581340.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251001904919 NGUYEN PHUOC DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC6K77K6.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26202187071377.20260721.091737.19032250974019.VND-TGTT-PHAM THI YEN.970407
|21/07/2026
|150.000,00
|6202MCOBQ2BK1797.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.091718.03501014976150.NGUYEN THI HA.970426
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15217573084.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0941000006099 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210917002026Rqpz888739.5390.92436.091700
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072109154920263P9J665739.5389.86985.091550
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6KGNBT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202741929513.20260721.091538.19029412528017.VND-TGTT-VUONG THI THU HONG.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15217555216.ung ho MS 2026.191 (em TRAN MINH DUC).CT tu 9854321336 DO THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210914592026QXKW010081.5390.82857.091459
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1iJ632IAB.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.091458.0908558889.VO KHAC THINH.970432
|21/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.191 TRAN MINH DUC#SP#020097040507210914392026MG2R008480.5189.82168.091439
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880721091407202645gt407982.5390.78929.091407
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC6KGVDZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202603989600.20260721.091325.2907876868.THAI THI HONG GIANG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 192 EM DANG TUAN ANH-210726-09:13:01 dXKF214639#SP#020097041607210913012026dXKF214639.5189.74320.091301
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC6KGCTG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202081019222.20260721.091300.19028525314868.NGUYEN THI CHUYEN.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15217510799.LUONG THI AI NGUYET chuyen tien ung ho ms 2026-191nguyen xuan xanh .CT tu 0401001426835 LUONG THI AI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207210912092026H8VO360854.5390.70226.091210
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207210912032026C6DY563469.5387.69978.091148
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC6KAZGP.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202271409153.20260721.091146.19034836421011.VND-TGTT-LE TUAN ANH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15217493227.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9889040699 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202SGTTH2CMJTNU.IBFT UH MS 2026.191.20260721.091105.030064802174.TRAN THI HOA.970403
|21/07/2026
|500.000,00
|VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 192 ( em Dang Tuan Anh)#SP#020097041507210910502026MSGp867822.5189.64428.091050
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15217488932.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0071001165101 DIEP THI NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1fJ25AISX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.090815.9021352879981.LE THI CHANG.963388
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15217459478.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0621000402064 LE DUY TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6K45GV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202904506110.20260721.090752.19032815117018.VND-TGTT-HOANG THU OANH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6K4UCC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202040218036.20260721.090734.19028279442299.VND-TGTT-DO THI PHUONG ANH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15217446199.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0621000402064 LE DUY TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15217438701.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0621000402064 LE DUY TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|5.000.000,00
|NGUYEn HAI TUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072109060920261KGX327728.5387.42713.090610
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15217435003.DINH THI PHUONG THAO chuyen tien. tran minh duc -ms 2026.191.CT tu 0461000470958 DINH THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.192 Dang Tuan Anh#SP#020097048807210905302026tpom380100.5387.40184.090515
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15217406187.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9829366966 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|30.000,00
|6202IBT1kC6KBQW5.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202249830480.20260721.090315.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15217379703.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1041430590 MAI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6K5P3C.Ung ho MS 2026.191 FT26202205261529.20260721.090129.19029157893881.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202TPBVI2MA5MMY.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.090116.10000543215.DO THI PHUONG THAO.970423
|21/07/2026
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210859502026dqsa361829.5389.16304.085950
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210859192026doar360254.5390.13322.085919
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210859162026ieyg360042.5389.12969.085916
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1aWXQMX5B.MS 2026.191 ung ho em tran minh duc.20260721.085823.360001060000045.NGUYEN THI LIEN .970409
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15217315698.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1031000007360 DANG THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6KP3T8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202080063229.20260721.085638.19036669769011.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HOANG UYEN.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6KPFSK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202881250095.20260721.085629.19037221609011.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15217302096.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0511000476699 DO DANG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072108525320269FTO551615.5390.86525.085253
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6KU7YQ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202330645634.20260721.085236.19029056313027.LE HONG MY TIEN.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6KU9ZV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202992168370.20260721.085114.19032237188888.VND-TKTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15217224625.ung ho MS 2026.192( Dang Tuan Anh).CT tu 1049915107 HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202SGTTH2CMFCHK.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.084945.030029722818.DOAN PHUONG THAO.970403
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1aWXQM8NY.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.084940.000000032180.PHAM THU THUY.970440
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072108493420267p6a328773.5189.73115.084934
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1iJ63JSLD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.084924.236620212.LE THI MINH PHUONG.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6K84PJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202073569004.20260721.084909.19031850986669.VND-TGTT-AN BICH NGOC.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15217196820.Chuyen tien ung ho ms 2026 192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210847372026LYSE481228.5189.64348.084726
|21/07/2026
|100.000,00
|LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho ma so 192 Nguyen Tuan Anh, ma GD 100000163660220#SP#020097044907210847332026EuDi562913.5387.64174.084733
|21/07/2026
|200.000,00
|6202VNIB02JQPL8V.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.084729.619704060055441.DINH THI HONG NINH.970441
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6K8Q2X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202347028203.20260721.084727.1827467968.NGUYEN THU VAN.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|6202SGTTH2CMFQWT.IBFT Ung ho MS 2026.191.20260721.084632.050088557007.BUI THANH HOANG.970403
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210846162026nyz1318226.5389.58797.084616
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6KIMKH.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202230307697.20260721.084515.10520302168018.VND-TGTT-TONG THI THANH BINH.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-08:44:10 2gIy012359#SP#0200970416072108441020262gIy012359.5388.50417.084410
|21/07/2026
|1.000.000,00
|6202IBT1kC6KMT9N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202552972879.20260721.084342.19033390490018.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH.970407
|21/07/2026
|10.000,00
|VU NGOC DUNG chuyen tien MS 2026.192#SP#020097042207210843402026LSU6754580.5189.49355.084341
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15217144727.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0631000401317 VO THI KIM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC6KMPAT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202905239232.20260721.084225.19037151255010.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210841132026Y9Hf772893.5387.39014.084113
|21/07/2026
|50.000,00
|6202TPBVI2MAPA7D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.084021.00129910402.BUI THI NGOC ANH.970423
|21/07/2026
|500.000,00
|ung ho ms 2026.191#SP#020097042207210839412026V5XA775601.5189.33246.083926
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15217083775.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000764750 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|10.000,00
|6202IBT1cJV32VPL.QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.083838.103875073871.NGUYEN THI LE PHUONG.970415
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15217079321.ung ho Ms 2026.191 ( em tran minh Duc).CT tu 1020385508 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202SGTTH2CM89TT.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.083803.060226011994.NGUYEN THI DIEM HUONG.970403
|21/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072108380220269ASJ889880.5389.25719.083803
|21/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210837532026shdh291942.5189.26234.083753
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15217064056.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1919413473 TRUONG UYEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15217059766.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004434105 HOANG THU TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210836242026vfgm287296.5388.19703.083609
|21/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210836132026ZBQD022552.5387.18850.083613
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15217044242.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000360339 HOANG NGUYEN HUY NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072108354220260a2m284978.5387.17174.083527
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210835232026jp8z283982.5189.15455.083523
|21/07/2026
|100.000,00
|DONG THI VAN Chuyen tien ung ho Ms 2026.191 mong Duc khoe manh#SP#020097048807210835152026r8oa283591.5387.16177.083505
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072108351320261RTC846497.5387.15183.083513
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15217018718.ung ho Ms 2026.191( em Tran Minh Duc ).CT tu 0101000829981 THAI THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|1.048.000,00
|6202TPBVI2MA7NT8.Thi Nguyet Ha Nguyen chuyen tien 072160417995.20260721.083416.93819191919.CTY CP THANH TOAN G.970423
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6KST2G.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202007097423.20260721.083406.19039119573011.VND-TGTT-TRAN THI THU TRANG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ63QUV4.Ung ho ms 2026191 Tran Minh Duc.20260721.083340.2204101993.NGUYEN PHUONG THAO.970432
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC6KSKWC.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202150413418.20260721.083332.13820608347018.VND-TGTT-BUI HOANG LONG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15217010499.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1015802817 LE THANH DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6KSUV3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202324950239.20260721.083241.19027768367686.VND-TGTT-NGUYEN BAO LINH.970407
|21/07/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.191-210726-08:32:19 4lXM599058#SP#0200970416072108321920264lXM599058.5390.4182.083219
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1d1P1DG2M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.083053.970422Ge3bf33000000000ab3246.MBBANK IBFT.970422
|21/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507210830352026GFVY095928.5189.97543.083035
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1iJ6FNX1K.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.082932.0869071816.NGUYEN THANH TU.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6K9U3N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202577011635.20260721.082930.19033225978014.VND-TGTT-LE TUAN ANH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15216937029.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9888912389 PHAM THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207210827362026FICQ374946.5389.86155.082737
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207210826202026JOKV833826.5189.81365.082606
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15216912148.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491000170133 BUI VAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210826072026p43b254720.5389.79938.082607
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ6FNB7G.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.082600.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15216914002.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0451000327339 NGUYEN THI THUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ6FNVXM.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.082400.230457988.NGUYEN THI NAM.970432
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc chuc e suc khoe#SP#020097042207210822122026J2IM798870.5388.66252.082213
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1iJ6FNJNY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.082210.0904317492.NGUYEN NGOC LINH.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6KC183.Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc, mong em som hoi phuc FT26202298305808.20260721.082202.19030100630017.VND-TGTT-MAI THI KHANH THO.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#0200970422072108211920266MJU315593.5390.62576.082119
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097044907210819282026BMyP413522.5189.54907.081928
|21/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.192 EM DANG TUAN ANH-210726-08:18:24 p7ax705728#SP#020097041607210818242026p7ax705728.5390.51290.081824
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15216811705.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0341006809253 VU THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC6KJR3N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202367558893.20260721.081819.472024.TRAN THI BAO TRAN.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15216809661.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002133581 VU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15216799853.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0561000612124 LE VAN TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6KJ6Z4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202155440050.20260721.081732.19020129738016.VND-TGTT-NGUYEN VUONG HIEP.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15216781940.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9932366455 HO THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15216788340.ung ho MS 2026.191 ( em tran minh duc ).CT tu 0631000494577 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210815202026CPly693211.5388.38922.081505
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15216765943.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202MSCBD2KV82H2.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh chu chuc chau mau khoe va mot tuong lai moi phia truoc.20260721.081408.4456858844.LE TUAN KIET.970422
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ6FRC55.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.081335.130444652.NGUYEN THI MAI ANH.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15216742838.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15216745553.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138607469480.20260721.138607469480-0961282794_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15216737125.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000304139 MAI THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202MSCBD2KVC3Y7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.081204.0020101369006.TGTT PHUNG THI THANH HA VND.970422
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15216726955.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1fJ25Y6UY.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.081104.0903388225.NGUYEN THI BINH MINH.970431
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15216723956.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000714793 TRINH HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1fJ25Y6JX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.081055.0521011360001.TRAN KHANH HOA.970438
|21/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704050721081018202643NZ000721.5388.20930.081018
|21/07/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507210808442026eXpb672826.5389.14526.080829
|21/07/2026
|4.000.000,00
|MBVCB.15216689270.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1022760301 NGUYEN DUY KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202MCOBQ2BKQMHU.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.080800.03101011813140.NGUYEN THI THUY.970426
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC67NKI4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202904287357.20260721.080707.19034849620013.VND-TGTT-LE THI MY HUYEN.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC67NUGM.Ung ho Ms 2026.191 em tran minh duc FT26202353200480.20260721.080613.19027182794011.VND-TGTT-HOANG TRUONG MINH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ6FXVKQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.080547.78107863.TRAN DANG NHU NGOC.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC67NS5F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202840850200.20260721.080537.19033190481014.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH LINH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202VNIB02JQN29P.Ung Ho Ms 2026.191 (e Tran Minh Duc).20260721.080534.069704060030820.PHAM THU TRANG.970441
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC67N1HY.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202104046865.20260721.080514.19020512981013.VND-TGTT-PHUNG DUC HUNG.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210805052026PpWF662490.5389.1724.080505
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC67RF9S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202324844464.20260721.080420.19036793027015.VND-TGTT-PHAM NHAT LINH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC67RFQA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202733886156.20260721.080419.19031895126016.VND-TGTT-NGO THI QUYNH TRANG.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15216626418.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071000943347 NGUYEN HUYNH PHUC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15216602408.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000943347 NGUYEN HUYNH PHUC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC67R9FC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202404390196.20260721.080203.19031805723010.VND-TGTT-TRAN HAI THANG.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|6202VNIB02JQIDC8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.080148.023704060103694.TRINH THI THU THUY.970441
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15216598638.Ung ho em Duc 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 0721000516539 TRUONG THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072108013620260kr4178155.5388.90137.080122
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15216596876.LAM THI THU EM chuyen tien Ung ho MS 2026.190(em Chu Thuc Hung).CT tu 0071004664627 LAM THI THU EM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|150.000,00
|MS 2026.191-210726-08:00:50 y3MA878064#SP#020097041607210800502026y3MA878064.5389.87620.080051
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15216559326.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|VO THI NGA Chuyen tienUng ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210757392026h77v166401.5389.77224.075739
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15216552988.NGUYEN THI HONG chuyen tien.CT tu 0731000851530 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC673FDS.LE THI HUYEN chuyen ung ho MS 2026.191- Tran Minh Duc FT26202591860555.20260721.075715.11623056839010.VND-TGTT-LE THI HUYEN.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15216538577.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210756292026CAE2038285.5388.72785.075614
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207210755332026JDSU431958.5189.69691.075534
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ6F3S8E.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.075532.368290491.THAM ANH TUAN.970432
|21/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210754072026SH8K841961.5390.64623.075407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202MCOBQ2BKQFK2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.075315.02101014911750.NHAM THI THANH HOA.970426
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15216492075.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181003325015 MAI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880721075050202690bs146137.5388.54383.075050
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15216468794.Minh Khue Mai Khoi Dong Nai ung ho MS2026.191 em Duc.CT tu 0121001517273 VUONG DINH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807210750032026jyrw143841.5388.50884.075003
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1aWXQ9ELP.ung ho MS 2026.192 Dang Tuan Anh.20260721.074942.000008302826.PHAN THI KIM QUE.970440
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15216452956.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3727378888 BUI LE NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210749042026ac23140885.5387.47968.074849
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15216446165.ung ho ma so 2026.191 em tran minh duc.CT tu 1048201057 NGUYEN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15216412769.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000473326 LE THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207210746122026C3QJ741819.5390.37827.074612
|21/07/2026
|500.000,00
|NGUYEN NHU TRANG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-07:45:52 t5Dt467759#SP#020097041607210745522026t5Dt467759.5387.38019.074552
|21/07/2026
|200.000,00
|6202VNIB02JQDSNW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.074438.971743163.NGO THI LE HUYEN.970441
|21/07/2026
|30.000,00
|6202VNIB02JQDSZN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.074425.044750255.TRUONG THI LAM.970441
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC67LIL7.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202066706400.20260721.074422.19033375522019.VND-TGTT-MAI HUNG CUONG.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15216379641.2026.192.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|ung ho Ms 2026.191 em tran minh duc#SP#020097042207210742362026KM9P251001.5390.25973.074236
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15216375348.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0271001074631 TRUONG THI DOAN THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202TPBVI2MANF4E.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.074140.06612080201.CHU VINH PHONG.970423
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072107412220265kly117433.5189.22388.074122
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC67HP8U.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202039347983.20260721.074048.19036706249015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-07:40:32 hFuV122920#SP#020097041607210740322026hFuV122920.5189.20113.074017
|21/07/2026
|1.000.000,00
|ung ho ms 2026.191#SP#020097042207210739532026KRIT188126.5189.17222.073954
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15216322212.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001093318 NGUYEN THI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15216325867.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9978945738 TRAN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15216320670.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1038831244 NGUYEN DUY LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|3.000.000,00
|6202TPBVI2MANCLA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.073826.00007262001.LY TRUNG DUNG.970423
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15216317967.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0061000361823 NGUYEN THI BICH DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|400.000,00
|MBVCB.15216302177.GD Michell Tran Texas UH MS 2026.192( Dang Tuan Anh).CT tu 0921000703373 DOAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202SHBAP2LGLCB4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.073659.1003322111.NGUYEN DUC TUNG.970443
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15216296816.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC67ZVAU.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26202008651487.20260721.073616.13322778846019.VND-TGTT-NGUYEN DUC MANH.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15216281831.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc ).CT tu 0111000196051 TRAN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507210735392026X1OK046633.5189.2776.073524
|21/07/2026
|200.000,00
|6202SGTTH2CM1DNP.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.073447.020052528888.PHAM TIEN HUNG.970403
|21/07/2026
|1.000.000,00
|6202IBT1fJ25U7HD.Tran Thi Thu chuyen tien cho em Minh Duc MS 2026.191.20260721.073414.982282923.TRAN THI THU.970406
|21/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210734022026ksq6095127.5390.97980.073347
|21/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.192-em Dang Tuan Anh#SP#0200970405072107324620262E0X034014.5387.93922.073235
|21/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15216250811.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9388888982 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210732252026siek090108.5389.93375.073225
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15216234781.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0101001102058 PHAN SY DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI HUONG GIANG chuyen tienunghoMS2026191#SP#020097040507210728522026XRSJ017268.5389.81280.072841
|21/07/2026
|300.000,00
|6202NAMAP2LG1PSA.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.072842.100042651400001.DAO NHAT CHI MAI.970428
|21/07/2026
|500.000,00
|6202MCOBQ2BKLNRT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.072836.03401010036053.DAO MINH ANH.970426
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC67EI37.Ung ho MS 2026-191 Em Tran Minh Duc FT26202003691651.20260721.072817.19036477005018.VND-TGTT-NGUYEN THI LAN ANH.970407
|21/07/2026
|10.000,00
|6202IBT1aWXQ2YJF.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.183 (Gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260721.072632.0339306897.VU DUC TU.970437
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC67KPT8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202030521807.20260721.072424.19021991080013.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM MY.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210724162026vy7l065601.5388.67112.072405
|21/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210724102026AP3Y097250.5388.65915.072410
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072107234720260i7p064150.5387.65115.072347
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15216119276.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000211474 TRAN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|1.000.000,00
|6202IBT1kC677G4G.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202305172114.20260721.072044.19031387110015.VND-TGTT-CHU THI THANH TRANG.970407
|21/07/2026
|10.566,00
|6202IBT1kC677BW3.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26202221795504.20260721.072017.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15216098226.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1058043426 PHAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1d1P12K6Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.071938.970422Mc06193000000000d82783.MBBANK IBFT.970422
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15216088741.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1057517898 VU HA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.191#SP#020097048807210718462026bu10049516.5189.48866.071846
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC677CUL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202370172530.20260721.071834.19032116115999.VND-TGTT-NGUYEN THU YEN.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202VNIB02JQHQ6D.Ung ho ma so 2026. 191 em tran minh duc.20260721.071752.008111418.NGUYEN THI CUC.970441
|21/07/2026
|10.868,00
|MBVCB.15216061710.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026. 186.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15216059462.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0551000305311 TRAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15216057127.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011004108043 VUONG TRAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15216048990.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0321000629318 DUONG THI NGOC THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210715042026BSN9301101.5387.39059.071449
|21/07/2026
|100.000,00
|6202MSCBD2KVLHUX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.071447.7020109101997.MAI MINH NGUYET.970422
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15216034081.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181003500689 HOANG THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1iJ6FHPD9.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.071408.48101976.PHAM THI THANH LOAN.970432
|21/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163621351#SP#020097044907210714042026XWI9253179.5387.33995.071404
|21/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210714002026CHCZ054397.5387.35182.071400
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15216012127.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001288509 PHAN THI TUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15216008530.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000300362 VU THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072107104420264AFG572147.5387.25445.071044
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC67ADGZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202270571851.20260721.070938.19033024305011.VND-TGTT-VU THI THU HANG.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210708462026kr30021001.5388.18813.070831
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC67AJCP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202155187564.20260721.070840.1012668668.VO TUYET HANH.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15215958973.UH MS 2026.191 em Tran Minh Duc . chuc con som khoe manh, binh an nha.CT tu 0531002514536 PHAM THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1iJ6FZXNB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.070808.0919315272.LE THI LIEU.970432
|21/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138599132437.20260721.138599132437-0934918813_MS 2026191
|21/07/2026
|200.000,00
|6202TPBVI2MAIA34.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.070627.00002811004.NGUYEN THI LINH.970423
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15215925861.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000209338 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15215912852.ung ho ma so 2026 191 em TRAN MINH DUC.CT tu 9985990999 NGUYEN THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC674QT8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202703290923.20260721.070315.19037203586010.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|21/07/2026
|1.000.000,00
|6202IBT1kC67BLCV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202578591633.20260721.070203.19028712401012.VND-TGTT-LE TUYET MAI.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC67B7HX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202206569470.20260721.070113.19034586666013.VND-TGTT-NGUYEN HOANG TRA MY.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970415072107001120268nbR487589.5189.95697.070011
|21/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15215873174.ung ho MS 2026191 e Tran Minh Duc.CT tu 0851000008587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210659122026HME8594741.5390.92823.065901
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC67BDSA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202221708654.20260721.065901.19034144346011.VND-TGTT-NGUYEN THANH LE.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC67BC3H.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202920500542.20260721.065830.999595959999.TRINH VU NGOC ANH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC67BWNX.ung ho MS 2026 191 Tran Minh Duc FT26202649560268.20260721.065801.19071909583018.VND-TGTT-TRINH BAO NGOC.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC675XA9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202392480102.20260721.065716.6139393838.NGUYEN THI QUYNH NGA.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15215845637.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0481000768433 PHAM ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15215839344.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451001465620 NGUYEN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202ORCOQ2BKLJG9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.065635.0937292112.HO THI DIEM KIEU.970448
|21/07/2026
|150.000,00
|6202IBT1kC675ZYK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202545077506.20260721.065614.8898170888.BUI THI LINH.970407
|21/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210656112026FO88333491.5189.84879.065612
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1fJ25ITPZ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.065440.907451172.NGUYEN THI HONG DUYEN.970406
|21/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-06:54:35 ZWHF835374#SP#020097041607210654352026ZWHF835374.5189.82061.065436
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC675YWY.Ung ho 2026. 191 em tran minh duc FT26202070255044.20260721.065427.450766001312.NGUYEN THI AN.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC6758UJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202483804018.20260721.065400.19032050488888.VND-TGTT-TRUONG THI HA.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15215806950.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9962222833 NGUYEN THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202MSCBD2KK5S2K.ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.065317.0813700999.NGUYEN THI THU VAN.970422
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1iJ6F6FEI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.065313.68910081989.TRAN THI VINH.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15215793476.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1063953603 PHAM THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15215795302.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491001560535 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-06:50:37 9XdX768519#SP#0200970416072106503720269XdX768519.5389.72070.065038
|21/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807210650182026su4v974198.5189.70806.065018
|21/07/2026
|100.000,00
|6202TPBVI2MAD9LM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.065012.03565245555.NGUYEN TAN.970423
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC67YUUR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202590326700.20260721.064807.19027200238024.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI PHUONG.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15215750374.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202VNIB02JQ9SK6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.064645.023704060044907.CAO VAN ANH.970441
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC67PZZP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202703960265.20260721.064403.13822465388012.VND-TGTT-NGUYEN BICH NGOC.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15215712107.MS 2026.191 (em tran minh duc).CT tu 0021000315868 HOANG THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15215719131.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.191. NAM MO A DI DA PHAT#SP#020097042207210642582026214D365209.5189.53389.064258
|21/07/2026
|100.000,00
|6202MCOBQ2BK2FNW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.064254.03401010899623.NGUYEN PHUONG DUNG.970426
|21/07/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.191 em Tran Minh Duc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207210642522026BN6A662039.5387.53251.064253
|21/07/2026
|500.000,00
|6202NBVAF2YAYV28.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.064224.100000706908.NGUYEN MAI HOA.970419
|21/07/2026
|200.000,00
|6202VNIB02JQ9WJF.Ung ho MS 2026.191.20260721.064156.019955405.DO THI THANH HIEN.970441
|21/07/2026
|100.000,00
|6202SHBAP2LGANNV.Ung ho ma so 2026.191 em tran minh duc.20260721.064119.1006583627.HOANG QUOC HUNG.970443
|21/07/2026
|100.000,00
|6202SGTTH2CMAH4Y.IBFT ung ho MS 2026.191 em tran minh duc.20260721.064022.030096930425.LE HUU THINH.970403
|21/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138596193857.20260721.138596193857-0944114476_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21/07/2026
|100.000,00
|6202TPBVI2MADRJ1.ung ho ms 2026.191 tran minh duc.20260721.063824.90926138368.NGUYEN THI NGA.970423
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15215662933.2026.191 UH Duc.CT tu 1024032892 TRAN LE HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15215640079.NGUYEN THI HAI ANH chuyen tien UH MS 2026.191 (chau TRAN MINH DUC).CT tu 0951004182019 NGUYEN THI HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210635212026fea0941135.5389.35659.063506
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15215638240.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021001300752 LE THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15215647701.UNG HO MS2026.191 Em Tran Minh Duc.CT tu 9987862838 VU HOANG QUE NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15215625466.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15215608295.2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 1041756725 TRAN NGOC NU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15215596092.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000510610 LE NGOC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15215592217.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1038769330 NGUYEN THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1iJ6FE8J9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.062656.187268268.PHAN THI THU GIANG.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15215584698.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0961000009366 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202MCOBQ2BK2KIV.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.062622.03168010999992.PHAM THI HUONG.970426
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC678CQS.Ung ho Ms 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26202787110809.20260721.062425.19031437860010.VND-TGTT-PHAM THI NHUNG.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15215552452.Ung ho 2026.191.CT tu 0071000835396 MAI VUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC67ITEY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202733507006.20260721.062200.19034510077019.VND-TGTT-TRAN LE VY.970407
|21/07/2026
|30.000,00
|6202IBT1iJ6FECQS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.062155.98387568.NGUYEN THI THU TRANG.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210620562026J05N853451.5387.7450.062056
|21/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210620422026tgc9408591.5390.8372.062027
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC67IKUK.Ung ho MS 2026.191 FT26202995806833.20260721.062017.1805180587.NGUYEN THI THANH HA.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15215528639.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0491000153104 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210617152026oe22909165.5388.1605.061715
|21/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Tran Thi Mai Hong ung ho MS 2026.191#SP#020097040507210615112026R0VS060640.5387.98553.061511
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-06:14:50 rd8v347929#SP#020097041607210614502026rd8v347929.5189.97503.061450
|21/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.191 em tran minh duc#SP#0200970422072106113920261DBK959927.5390.92774.061129
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC67MHQE.Ung ho MS 2026.191 FT26202390901627.20260721.061117.1409186868.BUI THI MEN.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.192 - DANG TUAN ANH-210726-06:10:48 yQbK391023#SP#020097041607210610482026yQbK391023.5189.92083.061048
|21/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15215480302.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15215479986.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1029558532 BUI THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|THAI THI LIEU chuyen tien#SP#020097042207210609312026GWAU118119.5387.89459.060931
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15215476182.ung ho ms 2026.191.CT tu 9982390013 LE THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15215474773.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0731000762025 DUONG QUOC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15215452941.ung ho ma so 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0271000654609 VY TRAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15215448234.VU DUC THANH ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0421003963567 VU DUC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC67VN5G.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202460643782.20260721.060124.9714895149.LE KIM NGAN.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC67VXL5.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26202572408750.20260721.060039.19029537311011.VND-TGTT-DO HONG NGAN.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC67VGV4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202799406922.20260721.055519.19035445145016.VND-TGTT-MAI HO TUAN.970407
|21/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15215406932.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.191 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15215382509.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.189 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC67VVEB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202019627081.20260721.054953.19032888262016.VND-TGTT-DAU THI THAO.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS226.191 Tran Minh Duc#SP#020097048807210549462026pgcw879580.5387.65628.054946
|21/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210548532026JMET366409.5388.66099.054853
|21/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#02009704880721054820202662xy878518.5387.64809.054820
|21/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15215377297.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.190 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138592975532.20260721.138592975532-0936682322_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15215373357.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202SHBAP2LE7KEM.Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.053955.0974834089.NGUYEN THI HIEN.970443
|21/07/2026
|200.000,00
|6202TPBVI2MAHX9A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.053944.00005925584.LE VAN CONG.970423
|21/07/2026
|200.000,00
|6202MCOBQ2BK2YV7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.053645.23001011916680.BUI THI THUY LINH.970426
|21/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138592514330.20260721.138592514330-0972787312_Ung ho MS 2026191 e Tran Minh Duc
|21/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210529042026CPJE098882.5189.49719.052904
|21/07/2026
|50.000,00
|6202MSCBD2KKNB4I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.052755.0570106491004.DANG THI TAM.970422
|21/07/2026
|60.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072105261920266k25866418.5189.47858.052619
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072105244420267874865827.5388.47395.052444
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1iJ6F7PGM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.051738.33336661396.NGUYEN THI NGUYET.970432
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210517132026sunk863398.5388.44201.051713
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210516192026N2V6580744.5189.43097.051619
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC67SHK8.Ung ho MS 2026.191 FT26202211093208.20260721.051031.899986.NGO THI BICH THUY.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|6202MSCBD2KKI97A.uh 2026 191 Tran minh Duc.20260721.050724.2201177686868.TRAN THI HUE.970422
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15215292557.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 2856166388 GIAP HAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC67SKSN.ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc FT26202174877117.20260721.050518.19021230352011.VND-TGTT-DO THUY LIEN.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202SHBAP2LGY5PL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.045741.8383996688.DUONG THI BICH THUY.970443
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC67SPDR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202830719112.20260721.045510.19035400827019.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO NGUYEN.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 . Em Tran Minh Duc#SP#0200970488072104511220269sfy858101.5387.31870.045112
|21/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15215283930.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351001212901 TRAN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC67S9RE.ung ho ms 2026 191 FT26202419348438.20260721.044457.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|21/07/2026
|24.000,00
|6202IBT1iJ6FGNP8.ung ho ms 2026 191.20260721.044322.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15215276960.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491001949696 LE THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|72.000,00
|6202SHBAP2LE7A6Z.ung ho ms 2026 191.20260721.044158.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210427182026N5XX186627.5390.25088.042704
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15215261261.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011000504945 LE NGOC QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC679H5Z.Ung ho MS 2026.191 FT26202578002826.20260721.042342.19024681391018.DO THI AN.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15215250386.UNG HO MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0931004212034 LE NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-04:12:13 mooZ161098#SP#020097041607210412132026mooZ161098.5390.18790.041213
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15215254770.ung ho em Tran Duc Minh.CT tu 0271001095837 TU THAI BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1aWXQW1YV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.040746.006704070025310.LE PHUC KHANG.970437
|21/07/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138590483589.20260721.138590483589-0855003928_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21/07/2026
|500.000,00
|6202TPBVI2MAH1HT.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.040000.04373050501.THAI NGUYEN HOANG OANH.970423
|21/07/2026
|1.000.000,00
|6202IBT1iJ6FGSYI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.033542.0963689803.NGUYEN LIEN HUONG.970432
|21/07/2026
|500.000,00
|6202SGTTH2CMQLT3.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.032922.060232592799.Truong Ngoc Anh.970403
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072103130120262if9847255.5387.3853.031246
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072103090720268g16846815.5390.3268.030907
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1iJ6FALIH.Ms 2026-191 uh em Tran Minh Duc.20260721.030211.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|21/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210255172026a7dr845259.5389.99232.025502
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ6FAKU8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.025156.639666689.NGUYEN THUY GIAO LINH.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC67CTNJ.ung ho ms 2026.191 em tran minh duc FT26202019065708.20260721.025126.6169828386.NGUYEN VAN TRUNG.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15215194870.LUC THANH TRA chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 1029820799 LUC THANH TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15215193896.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0701003804447 NGUYEN THANH PHUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|1.000.000,00
|6202IBT1kC67C46I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202297132666.20260721.023944.19029337243885.VND-TGTT-NGUYEN THI DA.970407
|21/07/2026
|31.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210237532026N7MY066501.5388.93292.023753
|21/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15215173168.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1024021158 MAI THAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ6FAUBW.ZP262020046088 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.023400.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC67CIVK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202480406947.20260721.023137.19035945946015.VND-TGTT-NGUYEN HAI NAM.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC67CSQQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202323692895.20260721.022714.19031275816888.VND-TGTT-DO THU HIEN.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15215162062.Ms 2026.161.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138587228233.20260721.138587228233-0977424659_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC671GVH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202323612000.20260721.020732.19132123566666.NGUYEN THI THAO ANH.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-01:59:42 N0ht761813#SP#020097041607210159422026N0ht761813.5390.79244.015942
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210159082026b5qy837843.5388.78253.015854
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15215135289.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0851000038336 TRAN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC67JXMB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202038131890.20260721.014804.19021197723015.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH AN.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405072101464720266YVX059647.5189.72543.014632
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15215121116.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000430251 NGUYEN MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#02009704050721014310202643OV059051.5388.70872.014310
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC67JGUK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202418757642.20260721.013919.19032480624017.NGUYEN THU TRANG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15215110975.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1021927816 NGUYEN THI THU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ6F4UM7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.013704.217666651.TRAN PHUONG ANH.970432
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#020097048807210135102026mldm833711.5189.68177.013511
|21/07/2026
|100.000,00
|6202SHBAP2LGLWWF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.013017.151668899.NGUYEN THI TRANG.970443
|21/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704150721012945202611WR292786.5387.64756.012945
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC67WFXE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202590490421.20260721.012155.19028046071029.VND-TGTT-LE THI THU THUY.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-01:20:12 6EsV444166#SP#0200970416072101201220266EsV444166.5387.59899.012001
|21/07/2026
|300.000,00
|6202TPBVI2MA3112.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.011912.01543165386.NGUYEN THUY TRANG.970423
|21/07/2026
|500.000,00
|6202TPBVI2MA3B2G.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.011646.00000022773.DOAN THI THANH THAO.970423
|21/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072101155020266OKV054349.5189.57651.011550
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072101130120264hb3828964.5189.55968.011301
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072101094120263GF6539836.5390.53729.010941
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15215070493.ung ho ms 2026.191(em tran minh duc).CT tu 0021000368989 BUI VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15215063159.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0141000760321 PHAN VAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-01:06:25 odud875866#SP#020097041607210106252026odud875866.5388.52204.010610
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1iJ6FBBQW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.005932.201341442.NGUYEN THI THUY LINH.970432
|21/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210058362026FE0J195793.5387.46531.005837
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15215049658.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1046430323 NGUYEN HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HONG CHUYEN chuyen tien ung ho ms 2026.191 tran minh duc#SP#020097040507210047072026VZ96048041.5388.37664.004707
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6GNNHI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202903660298.20260721.004436.19032361666666.VND-TGTT-TRINH LE VI.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15215021814.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121000718187 PHI THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202VNIB02JQEZMI.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260721.004028.050382860.NGUYEN THI NHU QUYNH.970441
|21/07/2026
|1.000.000,00
|6202VNIB02JQER8I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.004003.006704060220249.NGUYEN KHAC QUAN.970441
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC6GN4N4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202296781237.20260721.003725.19028456422015.VND-TGTT-VU THI PHUONG MAI.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202VNIB02JQEFF2.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.003627.050382860.NGUYEN THI NHU QUYNH.970441
|21/07/2026
|200.000,00
|6202SGTTH2CMYLDE.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.003612.066418081989.HOANG NGOC THIEN MY.970403
|21/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15215005422.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 2023225588 LE TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6GNI68.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202834473059.20260721.003402.19032049049013.VND-TGTT-PHAN THI HOA.970407
|21/07/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-00:30:03 jDL4809610#SP#020097041607210030032026jDL4809610.5387.24455.003003
|21/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1kC6GNQGJ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202224430846.20260721.002907.995998.VU THI HUONG THAO.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC6GRRDJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202345271348.20260721.002808.2331111111.PHAM THI MY HANH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6202MSCBD2KKKBET.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.002539.2410200286.NGO PHUONG ANH.970422
|21/07/2026
|26.000,00
|6202IBT1cJVFL5ZM.QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.002349.105882688857.PHAM PHUONG LINH.970415
|21/07/2026
|1.000.000,00
|6202VNIB02JQW6MP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.002235.068704060177977.PHAM NGOC MAI.970441
|21/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC6GR4PB.Ung ho MS 2026.191 FT26202269152785.20260721.002220.19030173023666.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214966545.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 7967645179 NGUYEN THI QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC6GRIMV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202065142969.20260721.001929.19035922249015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC QUYNH.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15214964769.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 1028418192 PHUNG THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC6GR9Z8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202329925678.20260721.001744.19025305456024.VND-TGTT-TRAN MINH AN.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6202SHBAP2LEIZ2K.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.001601.6824081994.NGUYEN CAM LINH.970443
|21/07/2026
|30.000,00
|6202IBT1kC6GRWLC.MS 2026.191 FT26202266582703.20260721.001550.19035071201014.VND-TGTT-PHAM NGOC ANH.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210014242026RWT9248129.5390.10767.001424
|21/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.191#SP#020097048807210013592026sbor810441.5387.10540.001359
|21/07/2026
|200.000,00
|6202MCOBQ2BGPJ1P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.001050.80000294412.TRAN THI KIEU OANH.970426
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214941409.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000755991 NGUYEN LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15214937028.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0501000204448 VU THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15214936649.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 1023222693 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15214936449.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1023947503 PHAM MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202TPBVI2MA9MVC.Ung ho MS 2026.191 (be Tran Minh Duc).20260721.000658.83582568888.NGUYEN PHAM QUYNH NHU.970423
|21/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-00:06:20 fIYL795884#SP#020097041607210006212026fIYL795884.5387.1876.000621
|21/07/2026
|50.000,00
|6202MCOBQ2BGPCEP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.000540.80001884361.BUI THI THU TRANG.970426
|21/07/2026
|100.000,00
|6202SGTTH2CMLXJ1.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.000239.040071450221.NGO THI THU THAO.970403
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214919615.Ung ho Ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 1018728188 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214918568.ung ho ms 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0071000997235 DAO THI NGOC NU QUE TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1aW3NRFSC.UNG HO MS 2016.191 (TRAN MINH DUC).20260721.000021.044704070017188.LE PHAM MINH TUYEN.970437
|21/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6G3GBF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202407650517.20260720.235853.19031631026013.VND-TGTT-CANH THI HUONG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6G3AV7.Ung ho MS2026.191 Em Tran Minh Duc FT26202749000131.20260720.235828.3001357999.NGUYEN DUC THANH.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15214901790.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9389072007 NGUYEN PHUOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15214900882.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0261003485097 NGUYEN QUANG MY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6FYS2I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.235521.164940567.TRUONG NGUYEN NHAT HONG.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6G39XM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202118130058.20260720.235420.19030277144015.VND-TGTT-VU THU THAO.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6G3JJ9.Ung ho MS 2026.191 FT26202407626074.20260720.235247.7421051996.TRAN THI MEN.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202352012026PAFZ388380.5390.87164.235201
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1fJ25SV4P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.235119.8007041076958.HA LE KHANH LINH.963388
|21/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1aW3NREVS.ung ho MS 2026.191( Tran Minh Duc).20260720.234854.00200000373188.VU THI KIM NGA.970440
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072023484820261hm9798167.5189.83495.234837
|21/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GFGGA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202748966373.20260720.234752.19023056725017.VND-TGTT-PHAM THI HAI TRANG.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202347452026595I261950.5387.81912.234734
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GF495.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202000199265.20260720.234708.19038392082016.VND-TGTT-TRAN HONG LIEM.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214858676.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004012148 BUI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15214855852.Ung ho MS 2006.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0041000634437 NGUYEN THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15214855711.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002119984 NGUYEN THI HOANG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15214855140.ung ho em Tran Minh Duc MS 2016.191.CT tu 0301002934663 LE THI THANH LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214846665.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0911000042790 HUYNH NGOC KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214838178.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101001124240 DINH MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GTKWV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202923927284.20260720.233815.19029951657998.VND-TGTT-PHAM THUY DUONG.970407
|21/07/2026
|40.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202337382026OLB9641885.5388.70858.233739
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GTUN6.Ung ho MS 2026.191 - Em Tran Minh Duc FT26202816887644.20260720.233603.9333688688.DAM THI THU HUYEN.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GT8RQ.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26202908270288.20260720.233545.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6GTMVD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202707322540.20260720.233500.19034493259019.VND-TGTT-VU LE THU TRANG.970407
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15214811130.ung ho Ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 1021290630 NGUYEN HIEN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15214819883.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000482486 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202332112026R0MK688145.5389.64311.233211
|21/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GLN81.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202309150883.20260720.233201.19033466323019.VND-TGTT-NGUYEN TRAN THANH BANG.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15214816226.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001002589 TRAN NGOC THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|6201MCOBQ2BG6I5S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.233043.03501010925918.NGUYEN THI TUOI.970426
|21/07/2026
|100.000,00
|ung ho Ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202330252026JCN1375788.5390.61333.233011
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214801326.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0011004407925 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138579619164.20260720.138579619164-0912401660_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GL7PV.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202707307680.20260720.232849.19071712813011.VND-TGTT-BUI KHANH LY.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|6201SGTTH2CMLBVR.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.232840.064906061987.TONG THI THU HUYEN.970403
|21/07/2026
|50.000,00
|6201TPBVI2MAS4A3.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.232815.00486901001.NGUYEN LE MINH HA.970423
|21/07/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138579521406.20260720.138579521406-0941806452_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214787229.Ung Ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc) .CT tu 0711000297892 CHU HUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1iJ6FU7WR.ZP262010890357 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.232634.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/07/2026
|320.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138579345252.20260720.138579345252-0949368206_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15214793797.ung ho ms 2026.191 em tran minh duc.CT tu 0881000485572 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214784425.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491000016435 DUONG QUYNH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214782477.MS2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0141000823701 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6201VNIB02JQ4VBN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.232441.634704060085770.NGUYEN LE DIEM HUONG.970441
|21/07/2026
|1.000.000,00
|6201VNIB02JQ4ER9.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).20260720.232358.607704060170495.NGUYEN THI NGOC DUNG.970441
|21/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6GLQ52.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202327970847.20260720.232327.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GLQ2T.Ung ho MS2026.191 Tran Minh Duc FT26202593735129.20260720.232323.19031152284016.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
|21/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15214776160.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9937748146 TRAN NGO KIM GIAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-23:22:44 CTKS014876#SP#020097041607202322442026CTKS014876.5189.51397.232244
|21/07/2026
|100.000,00
|6201SHBAP2LEDFBR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.232149.1013516959.TRAN THI THU HUONG.970443
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214762087.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1064970654 NONG THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6FUDC2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.231944.153730008.NGUYEN VAN HA.970432
|21/07/2026
|89.014,00
|6201IBT1kC6GH4D7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202456052941.20260720.231926.19036799550011.VND-TGTT-TRUONG THI DUNG.970407
|21/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15214755676.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1029277805 TRAN NGUYEN BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138578825002.20260720.138578825002-0337679672_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21/07/2026
|20.000,00
|6201MSCBD2KKRE8H.ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.20260720.231703.0933778559.NGUYEN QUOC DUY.970422
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214730486.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251001690264 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|39.999,00
|6201IBT1iJ6F83HL.ung ho MS 2026191 tran minh duc.20260720.231417.121408888.VU TRUONG XUAN.970432
|21/07/2026
|210.000,00
|6201MSCBD2KKRCE4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.231408.6666888868568.VU THI DAI TRANG.970422
|21/07/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.191#SP#020097041507202313372026Ucoi222565.5387.36698.231337
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15214721259.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001901195 NGUYEN THI MAI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214716308.ung ho ms 2026.191 em tran minh duc.CT tu 0011004239226 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GZD9S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202251687530.20260720.230920.19033122025019.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THAO.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GZSXP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202923818747.20260720.230917.19034729272011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214703503.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 7904608868 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6F8BH9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc mong em mau khoe.20260720.230803.192948436.NGO THI PHUONG ANH.970432
|21/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138578089798.20260720.138578089798-0854076607_Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|21/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6G6XK1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202660710070.20260720.230704.19034108084017.VND-TGTT-NGUYEN VAN SINH.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214687530.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000466279 DAO THI HONG CHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15214696620.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0341005780022 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6G675Z.Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26202923800077.20260720.230456.19029714100016.VND-TGTT-PHUNG THI HANG.970407
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202304482026ldwj765985.5390.21548.230437
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202303512026Q729504512.5388.19806.230341
|21/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202303422026biqv765215.5389.19698.230327
|21/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1d1PJN5HN.Ungho ms 2026191 em tran minh duc.20260720.230338.970422U010833000000000bd8348.MBBANK IBFT.970422
|21/07/2026
|50.000,00
|6201VNIB02JQRK2Z.Ung ho ms 2026.191 chuc con mau vuot qua benh tat.20260720.230328.025704061488585.TRAN DUY DUNG.970441
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214669725.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1014930556 HA XAM LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6G6UV9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202816762636.20260720.230313.19035408498014.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH ANH.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6G6V7C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202041484804.20260720.230229.579389.NGUYEN THUY NGA.970407
|21/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6G6VUM.Ung ho MS 2021.191 Em Tran Minh Duc FT26202229076403.20260720.230226.19028042692010.VND-TGTT-VU THI THANH.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6G6DXG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202790530331.20260720.230221.6868001885.NGO XUAN LOC.970407
|21/07/2026
|391.000,00
|MBVCB.15214675643.VietHQ2 Ung ho MS 2026.191- em Tran Minh Duc.CT tu 0011001057606 HO QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6G69R4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202484599095.20260720.230156.19036062272029.VND-TGTT-DANG THI THUONG.970407
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-23:01:21 TYdb237178#SP#020097041607202301212026TYdb237178.5387.14825.230121
|21/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072023011520261GPR849657.5389.14767.230102
|21/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202300542026x4wq762528.5389.14526.230054
|21/07/2026
|100.000,00
|6201SHBAP2LEHV3F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225924.1015205789.NGUYEN THU HA.970443
|21/07/2026
|100.000,00
|6201MCOBQ2BG7YBR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225856.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214644804.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9989415171 MAI THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214644147.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1027153865 TRAN HUU KINH DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15214644089.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041001121583 NGO TUAN TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214643942.ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 0011003180102 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1fJ259WGS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225714.23051982.TRUONG LE MAI PHUONG.970431
|21/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6GEBBM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202050110010.20260720.225712.19033193459011.VND-TGTT-TRAN VU NGOC THUY.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214633228.ung ho ms2026.189 em nguyen thi anh ( cua it long nhieu giup b a ).CT tu 1050490535 TRAN THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GEYF2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202463025432.20260720.225653.19034708672011.VND-TGTT-NGUYEN THU THUY.970407
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6FI6TP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225651.205588318.NGUYEN THI BICH NGOC.970432
|21/07/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.191#SP#0200970488072022561820262bp5757807.5387.5719.225618
|21/07/2026
|200.000,00
|6201VNIB02JQRAEW.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.225541.005704060155350.PHAM THI HANG.970441
|21/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GE91Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202790500038.20260720.225457.19030527672012.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
|21/07/2026
|150.000,00
|6201IBT1d1PJNDUT.Ung ho MS 2026191 e Tran Minh Duc.20260720.225453.97042292Gad78b50000000003e8829.MBBANK IBFT.970422
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807222238512026s8tv476411.5388.2594.223835
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1kCZ9DXIE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204493639552.20260722.223534.19035476252015.VND-TGTT-NGUYEN TRANG PHUONG UYEN.970407
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1kCZ9DKHG.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26204818692260.20260722.223405.19035476252015.VND-TGTT-NGUYEN TRANG PHUONG UYEN.970407
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15243059926.Ung Ho MS 2026.193 Hoang Van Khanh.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kCZ9SID9.MS 2026.193 FT26204247093018.20260722.222616.260905040111.TA QUOC VIET.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|6203NAMAP2LXI9KT.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.221652.0965405152.HO THI THUY.970428
|22/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15242937306.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|6203SGTTH2CFRTKG.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.221208.060251999999.DOAN THI CAM NHUNG.970403
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15242880317.Ung ho MS 2026-191 ( Tran Minh Duc).CT tu 1018194243 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15242866259.UNG HO MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0251001542698 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15242653683.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15242571757.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0011004109538 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.190 ( em Chu Thuc Hung )#SP#020097041507222127482026hdMK767283.5387.67135.212748
|22/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc)#SP#020097041507222126322026Ilnh763147.5387.61163.212632
|22/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)#SP#020097041507222125172026IBdj758739.5390.55624.212517
|22/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh)#SP#020097041507222123562026K1XK756342.5390.49138.212356
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kCZ2HPW7.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26204370180948.20260722.212204.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407
|22/07/2026
|3.000.000,00
|6203IBT1iJZ11XTT.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.211610.0913326246.NGO THI ANH VAN.970432
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15242317121.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9966039704 DINH VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097041507222114412026NU1m728064.5189.4339.211441
|22/07/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072221140620261ztw302392.5387.1110.211350
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1kCZ2E1VX.Ung ho MS.2026.191 em tran minh duc FT26204364280245.20260722.211115.19035529105011.VND-TGTT-PHAM LAN ANH.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|6203SGTTH2CFJ3BM.IBFT Ung ho ms 2026190.20260722.210936.0631113939.LE QUANG PHUC.970403
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207222109022026263Q886380.5388.75679.210902
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15242216731.ung ho MS2026. 193 ( anh Khanh ).CT tu 0181003550454 NGUYEN TRAN TRUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097041507222107082026iJ6c703172.5189.64700.210708
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)#SP#020097041507222106482026xMoc702452.5387.64025.210632
|22/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15242199930.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207222100552026NMVQ438524.5387.33201.210055
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15242095571.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9869782772 PHAM THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH#SP#020097048807222058182026tk32253965.5390.19399.205818
|22/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207222054502026KZF3198615.5388.310.205435
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15242035686.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9742686868 VO THI CHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097044907222047392026gZXg070855.5189.59808.204739
|22/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807222043452026azcq205895.5388.38488.204330
|22/07/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Hoang Van Khanh ms 2026.193#SP#020097042207222038092026VW5G280063.5388.4728.203753
|22/07/2026
|500.000,00
|6203MSCBD2K6XWBK.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.203619.3210183966666.HOANG THI LAN ANH.970422
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15241757983.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003568269 PHAM QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15241709437.Chuyen tien ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301008755555 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15241691211.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0421000411251 NGUYEN THI TUYET VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507222026412026OLJ1093210.5387.35216.202641
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807222022592026lgb3131806.5390.13068.202259
|22/07/2026
|300.000,00
|6203TPBVI2MM9PRJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.202028.66810081964.NGUYEN THI NGOC TRINH.970423
|22/07/2026
|10.566,00
|6203IBT1kCZ2C9JF.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203447760330.20260722.201508.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|6203SGTTH2CFCZAW.IBFT Long Vo gui tang chau mong chau mau khoe.20260722.201438.070118503668.BUI THI TUYET TRANG.970403
|22/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807222013072026ulvu094506.5189.48783.201307
|22/07/2026
|200.000,00
|6203TPBVI2MM9BIM.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260722.200705.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|22/07/2026
|1.000.000,00
|6203SGTTH2CFM64H.IBFT ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh.20260722.200344.8989.NGUYEN THANH VINH.970403
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kCZ2QWFK.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203872330007.20260722.200337.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|6203WBVNP2LXVB89.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.200301.267000016241.VU THI HANG THU.970412
|22/07/2026
|250.000,00
|MBVCB.15241206416.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|250.000,00
|MBVCB.15241197991.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138836154573.20260722.138836154573-0838384868_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kCZC3V56.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26203744614000.20260722.195304.19035733360010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407
|22/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138835531510.20260722.138835531510-0338567255_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221948372026ip9u002867.5189.90430.194837
|22/07/2026
|50.000,00
|6203MCOBQ2BX4HG4.Ung ho ms2026.193 hoang van khanh.20260722.194801.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|22/07/2026
|300.000,00
|6203IBT1kCZCL7WF.Ung ho MS2026.192 em Dang Tuan Anh chuc em khoi benh em va gd song lac quan vui khoe em nhe co len em FT26203744080730.20260722.194541.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
|22/07/2026
|900.000,00
|6203IBT1kCZCZTP5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203170925870.20260722.194046.1939042519.LE THI NGOC TRANG.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15240602938.CHU THI THU ung ho MS 2026.193 (Hoang van Khanh).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221919312026ww1l888495.5388.95253.191931
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1kCZCP2UQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203009261905.20260722.190945.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507221909292026diLk242095.5189.26459.190929
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1kCZCUM1A.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203374161086.20260722.190733.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221907262026mxci838728.5389.12499.190726
|22/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-19:05:43 RmQp065230#SP#020097041607221905432026RmQp065230.5189.486.190543
|22/07/2026
|500.000,00
|6203MSCBD2K6AZQ9.Ung Ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.190502.1070100168008.TGTT TRAN THAO GIANG VND.970422
|22/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15240233430.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.192 EM DANG TUAN ANH-220726-18:56:48 8ivG326813#SP#0200970416072218564920268ivG326813.5389.37999.185633
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kCZCSTMY.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203000979087.20260722.185351.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097042207221852402026NBWG620471.5390.8735.185241
|22/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072218512620267cwo770686.5387.407.185110
|22/07/2026
|500.000,00
|6203IBT1kCZCCYTF.Ung ho ma 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203600693397.20260722.184547.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|22/07/2026
|350.000,00
|6203IBT1d1P2HNJH.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 186 187 188 189 190 191 va 192.20260722.184235.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|22/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS. 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507221836532026lbAo991432.5389.96519.183638
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15239732091.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh) .CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|300.000,00
|6203IBT1kCZ1N5GY.Ung ho MS 2026.185 - be Ho Duy Hung FT26203249103023.20260722.183407.19028700200666.VND-TGTT-DAO QUANG DUC.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kCZ1XSJ3.Ung ho MS 2026 192 em Dang Tuan Anh FT26203000884703.20260722.182830.19035389120013.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407
|22/07/2026
|300.000,00
|6203IBT1kCZ133LJ.Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc FT26203760123871.20260722.182744.19028700200666.VND-TGTT-DAO QUANG DUC.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1iJZJ8XN4.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.182647.152296649.NGUYEN THUY CHI.970432
|22/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138821147771.20260722.138821147771-0382369512_Ung ho 2016193 anh hoang van khanh
|22/07/2026
|500.000,00
|NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.193 HOANGVANKHAN-220726-18:19:46 L5vP301048#SP#020097041607221819462026L5vP301048.5387.79807.181931
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kCZ1GQHT.Ung ho MS 2026.193 Anh Hoang Van Khanh FT26203592635309.20260722.180119.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|6203ORCOQ2BXFGSB.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.175046.0918131141.Pham Ngoc Anh.970448
|22/07/2026
|110.000,00
|MBVCB.15238906247.gd va cac con ung ho MS2026.176 Tran Thi Thu Hien.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15238884250.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|1.000.000,00
|6203IBT1bJM582WL.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Hoang Van Khanh MS2026 - 193 . Chuc em som hoi phuc.20260722.174814.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|22/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15238867824.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15238841681.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15238801341.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15238788122.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|110.000,00
|MBVCB.15238783623.gd va cac con ungho MS 2026.179 Pham Van Duong.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|110.000,00
|MBVCB.15238640314.gd va cac con ung ho MS 2026.182 Ha Quynh Nhu.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15238645568.ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|110.000,00
|MBVCB.15238586738.gd va cac con ung ho MS 2026.183 gd chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|uh ms2026.191 em tran minh duc#SP#020097048807221732062026fk0n409082.5189.43164.173207
|22/07/2026
|110.000,00
|MBVCB.15238480222.gd va cac con ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|6203TPBVI2MMZGB2.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.172626.00004314645.DANG KIM OANH.970423
|22/07/2026
|60.000,00
|MBVCB.15238398579.gd va cac con ung ho MS 2026.186 Trinh Quoc Bao.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|60.000,00
|MBVCB.15238355124.gd va cac con ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|10.000,00
|6203WBVNP2LXCJ5T.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260722.171746.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
|22/07/2026
|60.000,00
|MBVCB.15238285412.gd va cac con ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|400.000,00
|MBVCB.15238275688.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc) .CT tu 0071000655231 NGUYEN MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|300.000,00
|6203IBT1fJ2A74TF.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260722.171522.8007041199047.NGUYEN NGOC ANH PHUONG.963388
|22/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807221715122026d9ik328626.5389.20478.171501
|22/07/2026
|10.000,00
|6203WBVNP2LXM6EE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.171209.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1iJZJQHHY.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.171141.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
|22/07/2026
|10.000,00
|6203WBVNP2LXM45B.Ung ho MS 2026193 A Hoang Van Khanh.20260722.170738.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15238089868.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071003507234 DAO XUAN THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH-220726-17:04:34 vVWO799417#SP#020097041607221704352026vVWO799417.5389.44968.170419
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1iJZWRF88.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.165934.866686661993.VU DUC ANH.970432
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1kCZJHLXQ.Ung ho MS 2026.193 FT26203227810508.20260722.165719.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|22/07/2026
|1.000.000,00
|6203TPBVI2MMJMJK.Ung ho MS 2026.191.20260722.165025.11201981999.NGO ANH TUAN.970423
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15237774871.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9384919646 PHAN THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072216460020262ZQ0923783.5388.18068.164600
|22/07/2026
|700.000,00
|6203IBT1iJZW3QXG.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026187 2026188 2026189 2026190 2026191 2026192 2026193 moi ma so 100 K.20260722.164102.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|22/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138805166403.20260722.138805166403-0971459629_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138805316002.20260722.138805316002-0908961617_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807221632422026t1nu146855.5388.28452.163242
|22/07/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138804820866.20260722.138804820866-0913310339_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22/07/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI THU HA chuyen tien mong con mau binh phuc#SP#020097042207221630372026X0T7355296.5387.13993.163037
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15237482817.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0061001044745 NGUYEN THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15237488338.ung ho ms 2026.193 (Hoang van khanh).CT tu 0341000619062 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15237437976.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0721000524327 VO QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507221620432026HLWI076868.5388.53592.162043
|22/07/2026
|25.000,00
|6203IBT1kCZJ8461.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203269868667.20260722.161835.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS. 2026 192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807221607422026n7cg056139.5390.73101.160742
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807221607222026stxp054971.5390.70859.160722
|22/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15237196679.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh - Lao Cai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15237144882.Ung ho MS 2026.192 ( em Dang Anh Tuan ) mong tat ca nhung dieu tot dep se den voi em va gia dinh .CT tu 0461000581908 CAO QUANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kCZJ26FR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203733079001.20260722.155832.19036709124019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HONG TRAN.970407
|22/07/2026
|500.000,00
|6203IBT1iJZWELZZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.155617.7001122334455.LE THANH DUY.970432
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15237034044.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001100233 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072215501020266RIR488301.5189.69071.155010
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kCZJJGK1.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203165196186.20260722.154856.19024717271014.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15236906344.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011001066527 NGUYEN THI THU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kCZJWJUQ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203413000706.20260722.154407.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|6203SGTTH2C89AUH.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh.20260722.154312.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|22/07/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138799231316.20260722.138799231316-0902498898_Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong#SP#020097048807221540142026yeen964103.5389.9931.154015
|22/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138798622609.20260722.138798622609-0345797737_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1iJZWG1RU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.152750.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1iJZWGQWM.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.152655.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|22/07/2026
|3.000.000,00
|UNG HO MS 2026.190 (EM CHU THUC THUY)
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15236614340.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004188113 NGUYEN HUU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15236586993.Ung ho MS 2026.192.CT tu 0071001248791 TRAN THANH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15236578717.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011004277777 NGUYEN QUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15236577891.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1001000292824 TRAN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15236558298.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1022389003 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1kCZWHPC1.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan An FT26203821696736.20260722.151610.19031484238018.VND-TGTT-DANG THUY TRANG.970407
|22/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-220726-15:15:21 iPMY449540#SP#020097041607221515212026iPMY449540.5389.69887.151506
|22/07/2026
|50.000,00
|6203ORCOQ2BXYJAY.LOC HO TRO MS 2026.193 HOANGVANKHANH.20260722.151411.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|22/07/2026
|100.000,00
|6203TPBVI2MMB5M1.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260722.151306.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|22/07/2026
|500.000,00
|6203IBT1kCZWZ8XA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203315675144.20260722.151243.19034329570013.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422072215112320266J2X861644.5390.47969.151124
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207221507582026PDJI778754.5387.29688.150759
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15236434460.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9857218866 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207221505352026I390630111.5189.15701.150536
|22/07/2026
|500.000,00
|6203IBT1aWX1W5P4.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho MS2026.193 anh Hoang Van Khanh.20260722.150442.187704070003826.DANG THI PHUONG.970437
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207221504402026B273500499.5387.12316.150440
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221503532026ytdf851704.5189.7252.150353
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kCZWKUHI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203068132690.20260722.150246.19032543811122.VND-TGTT-TRAN HOANG ANH NGUYET.970407
|22/07/2026
|1.000.000,00
|6203IBT1kCZW789G.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203086179992.20260722.145911.14020541556668.VND-TGTT-NGHIEM TRUNG VINH.970407
|22/07/2026
|50.000,00
|6203ORCOQ2BXLRN6.ung ho MS 2026.193 anh hoang van khanh.20260722.145743.57888.NGUYEN VAN CHINH.970448
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072214560020263i37828244.5387.63938.145600
|22/07/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138794524186.20260722.138794524186-0826790719_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc mong con mau khoe nhe.#SP#020097042207221452482026GYMX956575.5390.46519.145248
|22/07/2026
|200.000,00
|6203VNIB02JMW825.Ung ho MS 2026.193.20260722.145133.105786666.DINH THI THU HANG.970441
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1aWX1Q9ER.Huong linh ba Hieu ung ho MS2026.191(em Tran Minh Duc).20260722.144420.020704070034222.NGUYEN THI THANH HUYEN.970437
|22/07/2026
|10.000,00
|MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#02009704220722144242202650BR414921.5388.94453.144242
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15236094176.ung ho hoan canh ma 2026.193 anh Khanh.CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1kCZWYDSC.MS 2026.193 FT26203839850085.20260722.143733.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15236050251.2026.193 hoang van khanh.CT tu 0951004179847 BUI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097041507221433542026SeX3924012.5389.48138.143354
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221427402026fefm750478.5387.15764.142740
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-14:27:28 GzF9662902#SP#020097041607221427282026GzF9662902.5390.16273.142728
|22/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507221427162026MSKY089948.5387.14700.142716
|22/07/2026
|35.000,00
|6203IBT1kCZW8841.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203071840080.20260722.142701.19034842195015.VND-TGTT-PHAM GIA HUNG.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1d1P28ZGE.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.142020.97042292T9ab00b000000000389594.MBBANK IBFT.970422
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970488072214183720263yii727093.5388.72360.141837
|22/07/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#02009704220722141727202610FA672537.5388.65885.141727
|22/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15235838222.ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 0901000104347 CAO SAO MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970422072214142020264DNY752472.5189.49836.141421
|22/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507221412302026W7AR039886.5390.40890.141230
|22/07/2026
|200.000,00
|6203WBVNP2LV62N1.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.141105.108003372640.NGO THI NGOC ANH.970412
|22/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507221410492026JM30034480.5388.33421.141049
|22/07/2026
|100.000,00
|MS 2026. 191#SP#020097041507221409002026uQrB855178.5390.24712.140900
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15235767095.ung ho ms2026.193.CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2026.193#SP#0200970405072214061520268DGA019808.5390.13114.140604
|22/07/2026
|100.000,00
|6203TPBVI2MMYXCQ.Ung ho MS 2026.193 Hoang van khanh.20260722.140256.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|22/07/2026
|500.000,00
|6203IBT1kCZWCGL7.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203745009580.20260722.135728.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|22/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15235599454.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507221351292026qhJ2811151.5390.45061.135129
|22/07/2026
|100.000,00
|6203SGTTH2C8EYAE.IBFT Ung ho ms 2026 191 em Tran Minh Duc.20260722.135119.030055957726.BUI THI YEN.970403
|22/07/2026
|500.000,00
|6203IBT1iJZWDAN2.Ms 2026-193 uh anh Hoang Van Khanh.20260722.134956.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|22/07/2026
|29.000,00
|6203IBT1aWXJ3NWJ.Ung ho MS 2026 193 anh Hoang Van Khanh.20260722.134733.0918708999.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|22/07/2026
|300.000,00
|6203ABBKP2LVIGAD.Ung ho MS 2026 193 Hoang Van Khanh.20260722.134357.0912577304.VU THI THU LAN.970425
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807221342512026lkho640686.5189.6252.134236
|22/07/2026
|100.000,00
|6203SHBAP2LVV6JH.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.193 a Hoang Van Khanh.20260722.133520.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|22/07/2026
|100.000,00
|6203TPBVI2MMLRZG.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.133433.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15235383308.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0491000160692 NGUYEN LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|1.000.000,00
|6203IBT1fJ2ACFB1.ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh).20260722.132947.0945352707.DINH THI HONG NGA.970431
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kCZQX2H2.Ung ho MS 2026.191 FT26203299649753.20260722.132758.19021328427018.VND-TGTT-VU THI HUYEN.970407
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15235341720.ms2026.193.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15235333179.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1021751815 PHAM VO KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|MS 2026.191 ung ho em Tran Minh Duc#SP#0200970422072213260120260CO2112393.5390.31292.132602
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1iJZW9QWY.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.132444.58802212.NGUYEN QUYNH PHUONG NHI.970432
|22/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072213244020269AAA001943.5390.24891.132425
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1fJ2ACG1X.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.132422.0051007899005.DO THANH PHONG.970438
|22/07/2026
|173.000,00
|6203IBT1aWXJFEL7.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.132156.000000246452.HOANG MINH THAO.970433
|22/07/2026
|10.000,00
|6203IBT1kCZQFMKX.ung ho ms 2026.193, anh Hoang Van Khanh, chuc anh va gia dinh binh an FT26203593324024.20260722.132029.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|UH MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH-220726-13:18:12 5QNM437185#SP#0200970416072213181220265QNM437185.5189.96618.131813
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kCZQT848.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203306400507.20260722.131639.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kCZQTD67.ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203454000605.20260722.131612.8984363633.NGUYEN THI KIM PHUNG.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1bJM5DSJF.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.131452.00028888.LAM THANH VO.970427
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1iJZWCRVM.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.131438.195957827.PHAM HOANG THUY.970432
|22/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15235206071.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880722131255202650a9575942.5388.73649.131255
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15235170593.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0591000303130 NGUYEN CONG KHAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15235179003.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704880722130822202602ls566361.5390.54034.130822
|22/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191#SP#020097040507221308152026MHG9061104.5189.52760.130815
|22/07/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 191 - em Tran Minh Duc#SP#020097040507221308092026M5WF060838.5388.52516.130809
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15235154393.TRAN THI HUONG chuyen tien Ung ho MS 2026193.CT tu 1019987305 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138783705233.20260722.138783705233-0944736189_Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807221305472026r3eg560709.5389.42102.130547
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207221303572026W92F738702.5189.34028.130358
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1kCZQ6AKU.2026.193 - ung ho Hoang Van Khanh FT26203591617708.20260722.130142.19036965170011.VND-TGTT-NGUYEN THI CHAM.970407
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15235073757.Le Kim Hoang ung ho MS2026-193( Anh Hoang van Khanh).CT tu 0231000012625 LE KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1iJZW12N8.ZP262030330645 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.125739.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kCZQKUDZ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203187775600.20260722.125317.1915857009.VAN MY HUONG.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207221252042026NKEU678290.5387.78502.125205
|22/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507221248362026LR7W010336.5387.62050.124836
|22/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221243422026chy3511031.5189.38445.124342
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#02009704220722124312202677MP385406.5390.35854.124312
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15234863766.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0181003530831 LAM VAN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|60.000,00
|MBVCB.15234858646.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kCZQ4U4M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203401882450.20260722.123827.222388002068.CHUC TRINH HONG NHUNG.970407
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1kCZQ488G.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203846506071.20260722.123820.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
|22/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15234825684.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15234799568.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0371003728496 NGUYEN XUAN TON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|5.000,00
|6203IBT1kCZQB52B.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203453953039.20260722.123515.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|22/07/2026
|5.000,00
|6203IBT1kCZQBWC8.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203778301004.20260722.123344.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026.193 ( Hoang Van Khanh)#SP#02009704150722123317202604F7626645.5388.85775.123318
|22/07/2026
|5.000,00
|6203IBT1kCZQ57BK.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26203420993678.20260722.123224.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|22/07/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807221230402026td8e478347.5388.71548.123041
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15234730579.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1049443811 TRAN THI NOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15234719012.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1014612544 PHAM THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh-220726-12:26:08 bjCd050799#SP#020097041607221226082026bjCd050799.5390.47062.122608
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-220726-12:25:13 cQ9M079761#SP#020097041607221225132026cQ9M079761.5390.41264.122513
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-220726-12:24:02 2qTc960272#SP#0200970416072212240220262qTc960272.5387.34635.122402
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15234618604.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000784421 TRAN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kCZQ8324.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203306190908.20260722.122023.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|DINH NGOC AN chuyen tien MS2026.193 ( Hoang van Khanh)#SP#02009704150722121712202653LL578676.5387.96098.121712
|22/07/2026
|500.000,00
|6203TPBVI2M17N27.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260722.121710.04113467101.VO THI THUY TRANG.970423
|22/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221217022026xbfr439475.5189.94644.121702
|22/07/2026
|500.000,00
|6203MCOBQ2BVNCX3.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).20260722.121450.07088018111168.NGO THUONG HIEU BAO.970426
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1iJZQXHLM.UHMS 2026192 em dang tuan anh.20260722.121157.219292872.KIEU MY HANH.970432
|22/07/2026
|500.000,00
|6203TPBVI2M17ELH.ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260722.121117.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423
|22/07/2026
|300.000,00
|6203MCOBQ2BVIFAQ.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.120704.04401015921656.TRAN THI PHUONG ANH.970426
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15234352160.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1040656134 NGUYEN VAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6203SGTTH2C8TQNP.IBFT MS 2026.193.20260722.115512.050103491522.NGUYEN THI NGOC HAN.970403
|22/07/2026
|200.000,00
|6203MCOBQ2BVDRHU.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.115124.03101011968406.LE THI MINH PHUONG.970426
|22/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072211493920267Q3A006730.5387.24856.114939
|22/07/2026
|60.000,00
|Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)#SP#020097041507221149042026RUvo481647.5189.21486.114904
|22/07/2026
|200.000,00
|6203MSCBD2KDNT54.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.114747.7200107800004.TKTT VO ANH TUAN.970422
|22/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221145062026x7k4332463.5388.95476.114506
|22/07/2026
|300.000,00
|6203IBT1kCZQQ1MG.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203577732008.20260722.114222.19026149360018.VND-TGTT-DANG CAO CUONG.970407
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15234022496.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15233992796.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1037222263 NGUYEN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|6203IBT1kC6NRF57.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203593047706.20260722.113848.2968798999.NGUYEN QUANG HUNG.970407
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15233987390.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0281001729705 NGUYEN THI NGOC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072211373020268fuw305018.5189.47056.113730
|22/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15233942643.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0021001757255 NGUYEN THI TO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15233917498.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0491000031156 NGUYEN XUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|Ung ho em Dang Tuan Anh MS 2026.192#SP#020097042207221129282026N59G978295.5387.96017.112928
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kC6NFSMN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203742322093.20260722.112810.753499999999.TA THI HA.970407
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15233811345.chuyen tien giup do anh HV Khanh MS 2026.193.CT tu 0071002268249 TRAN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6203TPBVI2M1NLC4.Ung ho MS 2026.109 (em Nguyen Quang Huy).20260722.112633.38591629938.TRAN SI NGUYEN SA.970423
|22/07/2026
|10.566,00
|6203IBT1kC6NTDWJ.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203600148528.20260722.112515.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15233783735.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0761002371375 DANG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1iJZQZSMF.LE THI HA chuyen tien ung ho MS 2026 193 anh Hoang Van Khanh.20260722.112324.0946928469.LE THI HA.970432
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15233702371.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|2.000,00
|6203IBT1fJ243XGU.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260722.111905.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15233705225.ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang van khanh).CT tu 0061000582458 TRAN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kC6NZ8JL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203076208470.20260722.111649.19028311495014.VND-TGTT-TRINH THI HIEN.970407
|22/07/2026
|500.000,00
|6203SHBAP2LVKE2U.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.111646.0834133001.BACH NGUYEN HOAI ANH.970443
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807221115592026jwf4227313.5389.9733.111559
|22/07/2026
|100.000,00
|ung hoM S 2026,191 Em Duc#SP#0200970488072211131920264yjk217912.5189.92513.111319
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1bJM59XKS.ung ho ms 2026.193 anh hoang van khanh.20260722.111101.07524977878.NGUYEN THI CAM DUNG.970429
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1iJZQEI94.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 193 HOANG VAN KHANH.20260722.110908.247529918.LE THI HOA.970432
|22/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN MANH THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh)#SP#0200970415072211044720261Xed320307.5189.38699.110447
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15233463769.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011004066845 PHAM KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15233437826.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0121001075809 DOAN THUY QUYNH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1iJZQKQIV.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.105917.104181821.DO THI THU.970432
|22/07/2026
|70.000,00
|MBVCB.15233400492.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6203TPBVI2M1D4KX.MS 2026.191.20260722.105657.02315382901.NGUYEN THI PHUONG.970423
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15233339583.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.193.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15233328130.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9398256209 VU DUC TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|450.000,00
|6203IBT1fJ24TRSQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.105048.9021626162817.DO MINH XUAN HOA.963388
|22/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072210454320266fgq120022.5390.23843.104543
|22/07/2026
|300.000,00
|6203MSCBD2KDEK7D.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.104540.0520119074006.LAI THI GIANG.970422
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15233199959.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0181000648107 TRAN CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15233197754.ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15233195263.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0021000321942 TRAN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15233189805.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071000629038 VU THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15233157322.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0181000648107 TRAN CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072210370820262E5A066624.5387.73614.103708
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15233130540.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0491000412104 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|TRAN THI MY chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207221035302026H04Q485481.5189.63724.103530
|22/07/2026
|100.000,00
|6203ASCB02J16LF3.UNG HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG-220726-10:34:05 6203ASCB02J16LF3.20260722.103405.1115566666.CTY TNHH GIAO DUC VA DAO TAO TIN THANH.970416
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kC6NMFJA.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203800346946.20260722.103329.19026878493011.VND-TGTT-VO XUAN HUONG.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|6203TPBVI2M1HMWH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.103319.02467721801.VAN QUY TRUNG.970423
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221031472026muzc071186.5389.41689.103147
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15233051778.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0421000514065 VO PHUC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1kC6NV3RN.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203588001679.20260722.103038.19025858552013.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC HUYEN.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507221029552026G67F031328.5390.32103.102940
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kC6NV45F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203770863109.20260722.102931.19027039594011.VND-TGTT-PHAN THI TUYET TRINH.970407
|22/07/2026
|1.000.000,00
|6203IBT1fJ24LVZ8.ung ho ms 2026.193( anh hoang van khanh).20260722.102650.6688699.DOAN THI BICH HUONG.970431
|22/07/2026
|400.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507221025062026cEqF177600.5389.4198.102506
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1iJZQBDB6.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.102254.0912611803.NGUYEN THI HONG DIEP.970432
|22/07/2026
|100.000,00
|6203SHBAP2LVUKQE.ung ho ms 2026 193 anh hoang van khanh .20260722.102003.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
|22/07/2026
|2.000.000,00
|6203VNIB02J1I3EZ.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.101957.917298779.TRAN THI PHUONG NGAN.970441
|22/07/2026
|500.000,00
|6203IBT1kC6N9VL4.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26203330972902.20260722.101950.19033296524014.VND-TGTT-PHAM VAN TRONG.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15232889491.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15232858904.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001041275 PHAM THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1bJM59VIS.ung ho ms 2026.193 ( anh hoang van khanh).20260722.101534.06255320020.NGUYEN DINH KHIEM.970429
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1kC6NCZD5.ung ho ma so 2026.193, anh Hoang Van Khanh FT26203234033001.20260722.101513.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15232855819.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011001678910 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15232854247.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh ).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|300.000,00
|6203SHBAP2LV8ITA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.101335.6666793979.LE QUOC TIEN.970443
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15232812759.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011001041275 PHAM THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|6203IBT1fJ24HD6A.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.101220.0986388899.VO TAT THANG.970431
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kC6N1GZE.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203074878103.20260722.101152.13320044446018.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH LOAN.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15232790931.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0711000257750 DO THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970415072210103820266ey2126449.5389.20659.101038
|22/07/2026
|400.000,00
|UNG HO MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH-220726-10:09:57 a721472779#SP#020097041607221009572026a721472779.5387.16778.100957
|22/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072210080220262M9H023212.5389.6450.100802
|22/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.193 Hoang Van Khanh#SP#020097040507221007532026PW1A022407.5189.5499.100753
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15232746508.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15232722328.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15232702294.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 em tran minh duc#SP#020097040507221004222026G0PR004852.5389.83966.100422
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kC6NQFW1.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203883064596.20260722.100347.19035763208019.VND-TGTT-TRAN HAI DANG.970407
|22/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097041507221002572026i6JS998662.5389.77467.100257
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1iJZQP5BG.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.100143.0335556866.PHAN THI THO.970432
|22/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15232661261.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1039510773 TRAN HONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15232656064.UNG HO MS 2026.193 ( anh HOANG VAN KHANH).CT tu 0351001036379 NGUYEN THI HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-10:00:16 7yo9483036#SP#0200970416072210001720267yo9483036.5388.62215.100005
|22/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ms2026.192#SP#020097040507220959272026NW7N080461.5387.57560.095927
|22/07/2026
|50.000,00
|6203SGTTH2C8A5Y8.IBFT Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.095859.030019695121.DOAN THI HOA.970403
|22/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15232618847.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0071001092134 TRAN THI TO TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220955402026E2TV745868.5189.37090.095540
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15232578234.NGUYEN HANG chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 1855186578 NGUYEN THI MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807220953342026ry64937220.5387.26184.095334
|22/07/2026
|200.000,00
|6203VNIB02J1HFM5.Ung ho ban Hoang Van Khanh MS 2026.193.20260722.095222.088704060114119.PHAM THI NGOC MAI.970441
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15232525656.2026.193.CT tu 1033347139 VO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.193 anh hoang van khanh#SP#0200970488072209502220267cns926545.5389.7991.095023
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072209493220260DNJ311143.5390.4615.094918
|22/07/2026
|100.000,00
|6203TPBVI2M1SIEG.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.094802.09032022999.VU THI THANH THANH.970423
|22/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507220947232026qpov944043.5388.92765.094708
|22/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15232472761.ung ho MS 2026.206.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kC6RT4XT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203279041936.20260722.094449.19035818196023.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|Ms2026193 Hoang Van Khanh#SP#020097042207220944252026H3GZ828028.5189.78064.094426
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15232429880.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0051000489195 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807220943302026utzq903315.5387.73358.094315
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15232419185.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002306297 DINH PHUONG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15232403736.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0541000273428 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 193 anh Hoang van Khanh#SP#020097040507220941092026YVRP090587.5387.59960.094109
|22/07/2026
|30.000,00
|UNG HO MS 2026.192 em DANG TUAN ANH#SP#020097042207220938582026KI85418700.5387.49690.093847
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)#SP#020097041507220938352026vg0F912986.5387.46983.093835
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220722093659202672W5422835.5387.39685.093700
|22/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.193 Hoang Van Khanh#SP#02009704880722093626202656e0879406.5189.36503.093626
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807220935022026b37n874745.5390.29589.093502
|22/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15232289736.Ung ho MS 2026.192(em Dang Tuan Anh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.192 EM DANG TUAN ANH-220726-09:32:36 VKcC311111#SP#020097041607220932362026VKcC311111.5189.16935.093236
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15232283859.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071001532193 PHAN QUOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220932002026VEH6046152.5388.15085.093200
|22/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807220931202026iq0l862366.5189.12032.093120
|22/07/2026
|500.000,00
|6203IBT1kC6R6JSH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203413029550.20260722.093107.12423068697011.VNDA-TGTT-LUU MONG VAN.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15232230413.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0441003655638 DUONG DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15232229285.Ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15232224443.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9908380168 DANG QUOC THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1iJZQMCRT.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.092716.686819748886.VUONG THU NGA.970432
|22/07/2026
|100.000,00
|Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072209271120267kx5848412.5189.91234.092656
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15232199999.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0031000287492 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15232197745.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1067675351 LE THU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kC6RKW3Y.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203502122607.20260722.092453.19032173573014.VND-TGTT-LE TRAN THIEN VU.970407
|22/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15232168847.ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh).CT tu 0071004426715 LE THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|6203IBT1kC6R7L61.Le van huu ung ho MS 2026.192 FT26203276297418.20260722.092408.19036319471011.VND-TGTT-CHU THI TU HOA.970407
|22/07/2026
|500.000,00
|6203IBT1iJZQVYFB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.092148.2824688888.TRINH THI THU HANG.970432
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15232127360.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0291000276140 HUYNH THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|300.000,00
|6203IBT1aWXJPS67.UNG HO MS 2026193 ANH HOANG VAN KHANH.20260722.092054.700009531151.DINH MY DUNG.970424
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15232100232.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0091000399776 LE HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970422072209165220265NOI243075.5388.44039.091652
|22/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207220916362026DDDA794543.5389.41699.091636
|22/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15232052370.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0381000610597 LUU THI CAM GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|6203SGTTH2C8YUMB.IBFT Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.091449.060037758380.LE MINH PHAN.970403
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15232024856.BUI NGOC THAU chuyen tien ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220911312026NZI0047861.5387.18433.091131
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1kC6RB5NI.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203268375971.20260722.091057.1466883979.TRAN HUONG GIANG.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kC6RBSEG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203503079370.20260722.091007.19029709831010.VND-TGTT-NGUYEN DUC HUY.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15231962436.Ong Le Ky phung ung ho MS 2026.192.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220907402026A2U3029493.5388.1619.090740
|22/07/2026
|100.000,00
|6203VCBCH2C8YQ5T.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.090736.0017041051500.PHAN THI MONG THUONG.970454
|22/07/2026
|500.000,00
|6203TPBVI2M1VHFG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.090728.02045419601.PHAN THI NHAT THO.970423
|22/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807220906212026rj3w781114.5389.96219.090606
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807220905052026k24k777066.5387.90729.090505
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1kC6RYB32.MS 2026.192 FT26203032779726.20260722.090453.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/07/2026
|500.000,00
|6203IBT1kC6RYBEG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203902501580.20260722.090452.1939042519.LE THI NGOC TRANG.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1iJZQS8WY.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.090448.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807220904302026gd6f775163.5388.88461.090430
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15231895746.Bac Nhung ung ho MS 2026.193 anh Hoang van Khanh.CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220903012026E9KX007425.5189.81312.090301
|22/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-09:02:52 kwoR059226#SP#020097041607220902522026kwoR059226.5388.81015.090252
|22/07/2026
|500.000,00
|6203IBT1iJZQSW68.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.090219.123908988.TRINH THI PHUONG THAO.970432
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1iJZQ9NHK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.090152.103768829.NGUYEN NGOC PHUONG LAM.970432
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kC6RPBVW.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203187006901.20260722.090145.13321408925010.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC BICH.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220900492026QXCC097219.5388.71938.090049
|22/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI QUYEN chuyen tien ung ho MS 2026. 193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072209004320260APZ096759.5387.71717.090043
|22/07/2026
|1.000.000,00
|MS2026,193 GIUP HOANG VAN KHANH-220726-09:00:16 cTjw359306#SP#020097041607220900162026cTjw359306.5387.69643.090016
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kC6RURWP.Ung ho Ms2026. 191 FT26203163870649.20260722.085958.19027712642013.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI VAN.970407
|22/07/2026
|50.000,00
|6203MCOBQ2BVKXUH.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260722.085934.03101010965538.HOANG VIET.970426
|22/07/2026
|150.000,00
|6203NAMAP2LVJFTZ.uho MS 2026.193a Hoang van khanh.20260722.085926.906071744200001.Vo Thi Thuy Hang.970428
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15231821066.TRUONG THI THAO chuyen tien ung ho MS2026-193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-220726-08:58:22 RXOh939429#SP#020097041607220858222026RXOh939429.5189.62255.085807
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15231820241.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9916184881 HUYNH NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072208562820266SP5076960.5389.52995.085628
|22/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220856102026FKGZ116368.5388.53137.085555
|22/07/2026
|200.000,00
|6203SGTTH2C8L47K.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2026.193.20260722.085538.050029563133.NGUYEN NHON.970403
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15231780644.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011005868686 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807220854172026yd2j743049.5390.44604.085418
|22/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15231771348.2026.193.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220853522026QW8M224601.5388.42828.085353
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kC6RIFMJ.Ung ho ma so 2026.191 em Tran Minh Duc FT26203200410866.20260722.085326.8981285678.NGUYEN HUYEN TRANG.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072208511320260857584768.5387.32500.085114
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1fJ24GEYT.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.085111.904336966.NGUYEN THI THANH.970406
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15231730326.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1019689608 VUONG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15231713717.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1961017869 TRAN XUAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|MS2026. 193 HOANG VAN KHANH-220726-08:50:20 3ais279674#SP#0200970416072208502120263ais279674.5390.27790.085021
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15231709573.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0481000616811 LE NGOC NGUYEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6203SGTTH2C8LQMM.IBFT TA VAN THINH ung ho MS 2026.193 - anh Hoang Van Khanh.20260722.084915.060123893479.TA VAN THINH.970403
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kC6RMB66.PHAM THI HUONG LAN chuyen tien ung ho MS 2026.193 anh Hoang van Khanh FT26203003300810.20260722.084914.19038215669015.PHAM THI HUONG LAN.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1aWXJ8CG1.ung ho ms 2026.193 anh hoang van khanh.20260722.084822.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15231699729.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071004406720 PHAM THI NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|6203IBT1kC6RVLLX.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203741821684.20260722.084702.19035838604020.VND-TGTT-PHAM THI HOAI.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|TRAN THI THU HUONG Chuyen tien ung ho ms 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970488072208455420265b3a716841.5389.10471.084539
|22/07/2026
|1.000.000,00
|6203IBT1kC6RVYSZ.Ung ho Ma so 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203803955478.20260722.084552.19021916221027.VND-TGTT-VU TUYET HANH.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15231663809.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.193 anh hoang van Khanh#SP#020097048807220845182026irqv714897.5189.9111.084518
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15231648537.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0351000774930 DANG HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15231641743.ung ho MS 2026.193 Anh Hoang van Khanh.CT tu 0121001177068 DINH THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6203TPBVI2M1KW51.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.084258.00006054042.NGO TUNG AN.970423
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1d1PC368X.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.084237.97042292Kaad67c000000000639727.MBBANK IBFT.970422
|22/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#02009704220722084150202605GO788904.5388.94758.084150
|22/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15231614402.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0371003895950 TRAN THI CAM TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15231604437.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0181000076639 HUYNH VU LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1iJZQC5QN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.084042.100238993.NGUYEN THI THANH HA.970432
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15231590918.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0811000033138 TRUONG THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1kC6RSIXT.DO THI LOI chuyen MS2026-193 Hoang van khanh FT26203813841918.20260722.083914.19035174975018.DO THI LOI.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15231552237.Ung ho MS 2026.193( anh Hoang Van Khanh).CT tu 1018257528 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807220837212026ud56690547.5387.76931.083721
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15231558829.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0021000250608 TRAN MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807220836492026aokc688954.5389.76189.083649
|22/07/2026
|2.000.000,00
|6203MSCBD2KH7RQV.HUA DONG chuyen tien ung ho MS 2026193 Anh Hoang Van Khanh.20260722.083642.845858686868.HUA DONG.970422
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-08:36:01 cnRt799004#SP#020097041607220836012026cnRt799004.5390.72582.083602
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15231509356.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0371000408845 NGUYEN PHAN BICH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-08:33:53 bnO8092264#SP#020097041607220833532026bnO8092264.5389.63905.083353
|22/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207220833342026H1FC413103.5389.63295.083319
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15231507843.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071000725891 NGUYEN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|6203SHBAP2LVYPTC.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.083257.1022002205.TRAN LE THI MY XUAN.970443
|22/07/2026
|500.000,00
|NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.193 anh hoang van khanh#SP#0200970488072208325220260bp5676613.5387.59714.083252
|22/07/2026
|22.000,00
|6203TPBVI2M1GP3G.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.083139.29060519929.NGUYEN THUY LINH.970423
|22/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072208310720261abt671100.5390.54357.083052
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15231479214.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0371000430098 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15231476412.ung ho MS 2026.193.CT tu 0071002761619 MAI THI HANH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|6203TPBVI2M1GHS3.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260722.082910.03859673401.LE THI KIM LOAN.970423
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1iJZQ1CP5.Ung ho ms 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.082910.218747337.TRAN THI THU HUONG.970432
|22/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220828352026FIKH222480.5387.43923.082835
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207220828242026E13S905091.5387.44201.082824
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15231429664.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011000471979 NGUYEN PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207220826382026P5A9690305.5189.37384.082638
|22/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh, ma GD 100000164091885#SP#02009704490722082530202673v1972877.5388.33109.082530
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kC6RJNJD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203569853203.20260722.082509.6936127979.PHAM THI THU HANG.970407
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15231397194.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|2.000.000,00
|LAM THI MY DUNG CHUYEN KHOAN GIUP ANH HOANG VAN KHANHMS 2026-193-220726-08:22:10 EYI7195876#SP#020097041607220822102026EYI7195876.5390.20391.082155
|22/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207220821142026UURU802624.5389.17571.082115
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kC6RWES6.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203207031004.20260722.082055.9910197688.TRINH THI KIM CHI.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15231354814.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0761002356488 BUI THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097041507220820202026P0uC666842.5390.13596.082020
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15231347964.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9867952286 TA THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6203VNIB02J1EIV2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.081919.403704060075012.TRAN THI HOANG BICH.970441
|22/07/2026
|500.000,00
|TO MINH THANH chuyen tien ung ho ms 2026.193#SP#0200970422072208191220263HTH489362.5387.9470.081912
|22/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15231327584.ung ho ms 2026.193(anh hoang van khanh).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15231315214.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0181000051552 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15231303728.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011002405144 NGUYEN VIET QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15231313906.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0621000420842 NGUYEN TRAN HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|6203VIDPF2YAJPF8.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.081710.0408000001290.NGUYEN PHUONG ANH.970439
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15231292510.LE THI TRANG chuyen tien 2026.193 Hoang Van Khanh .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15231295258.ung ho MS 2026.193.CT tu 7905818982 PHAM NGOC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|30.000,00
|6203IBT1kC6RQ2LS.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203206344693.20260722.081554.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|22/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220813482026W78M079522.5390.90853.081332
|22/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15231260136.ung ho MS 2026.193 - anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011002588688 BUI THI TUYET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15231259078.Ung ho MS 2026.191(Em Tran Minh Duc).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|Gia dinh NGUYEN THI HUYEN TRANG ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072208132220260wb7616474.5390.88968.081322
|22/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970449072208130420265e0E606174.5388.88366.081304
|22/07/2026
|10.000,00
|6203TPBVI2M1E518.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.081141.04180049101.NGUYEN THI TUOI.970423
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kC6XR64T.Ung ho MS2026.193 anh Khanh FT26203206825007.20260722.081100.19032641857017.VND-TGTT-NGUYEN THI THU LANH.970407
|22/07/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207220810312026WBUE451748.5387.79072.081016
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1fJ244JN4.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.080924.344948741.NGUYEN THI THUY HANG.970406
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15231214795.Ung ho MS2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0611001932899 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807220808232026liio601479.5390.71530.080808
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15231198177.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0211000514412 BUI TAT HOANG CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15231186179.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011001438602 NGUYEN DUC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970422072208070120260C77712372.5389.66521.080647
|22/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15231171826.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207220805572026AMOT900269.5388.63076.080542
|22/07/2026
|500.000,00
|6203SGTTH2CC5LPK.IBFT DO THI NGOC THUY chuyen tien ung ho MS 2026.193 hoang van khanh.20260722.080555.060124266680.DO THI NGOC THUY.970403
|22/07/2026
|200.000,00
|6203ORCOQ2BVE7ZE.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.080436.0346656984.Vi Manh Kien.970448
|22/07/2026
|200.000,00
|6203MCOBQ2BVES4L.Ung ho Ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260722.075851.11001010776352.NGO THI TAN TRANG.970426
|22/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138745593867.20260722.138745593867-0977641336_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22/07/2026
|200.000,00
|6203SGTTH2CCPGCC.IBFT ung ho MS 2026.193 anh Hoang van Khanh.20260722.075442.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|22/07/2026
|10.000,00
|6203MCOBQ2BVEMWQ.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.075331.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|22/07/2026
|10.000,00
|6203MCOBQ2BVEWDZ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.075306.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|22/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097041507220751352026Ne5p584746.5389.15883.075135
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15230984210.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang van Khanh).CT tu 0071004495607 TO THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15230904428. Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1044504622 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|6203MCOBQ2BVWVKS.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.074214.03501017908200.TRAN THI THU HANG.970426
|22/07/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220741552026AOEP214495.5387.84372.074140
|22/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15230833286.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.193-anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220732472026NRRQ002664.5389.54548.073248
|22/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507220729272026P1MP088669.5390.43708.072927
|22/07/2026
|100.000,00
|ms 2026.192#SP#020097041507220726432026shNT518915.5390.35256.072643
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072207260620260Q89914089.5389.32855.072606
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kC6XGIXU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203452900384.20260722.072433.19032821954010.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC TRAM.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#02009704880722072416202637wq470214.5388.26755.072416
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kC6XAZDJ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203247229999.20260722.072153.19030261632011.VND-TGTT-NGUYEN VAN TIEN.970407
|22/07/2026
|25.000,00
|6203IBT1kC6X4QSL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203061672000.20260722.071357.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970415072207133320268mzJ483889.5389.94659.071333
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1fJ24PXWN.ung ho ms 2026 191 Tran Minh Duc.20260722.070812.0201008986000.NGUYEN HOANG ANH.970438
|22/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1kC6X5HPV.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203770107181.20260722.070753.19038575604011.VND-TGTT-HOANG KIEU ANH.970407
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15230378451.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9988090793 PHAM NGUYEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15230317442.Ung ho MS 2026.192( em DANG TUAN ANH).CT tu 0251002667041 PHAM THI NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6203TPBVI2M14IGH.ung ho 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260722.064502.30384736932.PHAN THI KIM ANH.970423
|22/07/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220722064438202629CC288867.5388.17859.064438
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15230180445.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15230113575.Chuyen tien ung ho ms 2026 193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507220618402026ljyS369966.5389.64743.061840
|22/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15230068831.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507220614162026cPCB362781.5389.57614.061416
|22/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15230041773.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15229999974.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9898980627 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15229983684.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kC6XSZ9R.ung ho MS2026 192 Dang Tuan Anh FT26203253851680.20260722.060123.19033190719010.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HA.970407
|22/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15229976474.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.189 (e Nguyen Thi Anh).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15229959945.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15229966212.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15229956919.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1iJ6NZYX6.MP Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260722.055245.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15229965064.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15229953571.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1iJ6NZPF1.MP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.055126.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1iJ6NZUZW.MP Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.055004.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|22/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15229937397.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15229929592.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807220532392026bwj9273115.5388.12003.053239
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kC6X2HVH.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203233034036.20260722.052010.19050063644011.VND-TGTT-PHAN NGOC DAT.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15229871429.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1064650225 NGUYEN PHUONG QUE LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|6203TPBVI2M1RHRI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.051345.90973436087.LE THI HAI.970423
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15229852800.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1064650225 NGUYEN PHUONG QUE LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807220458452026eryw263345.5189.91994.045845
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kC6XCF1D.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203659645088.20260722.044157.5944952001.NGUYEN THAO VAN.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220409202026LXH5859799.5388.71070.040920
|22/07/2026
|300.000,00
|6203NBVAF2YAJMWJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.035911.100008283642.QUAN THI PHUONG LIEN.970419
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15229771415.VU THI THANH NGA ck Ung Ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 9170218668 VU THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507220316252026DJfz276781.5189.52273.031625
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kC6XJXMC.Uh Ms 2026.192 Dang Tuan Anh FT26203042300720.20260722.030630.7959777777.VU THI PHUOC MY.970407
|22/07/2026
|500.000,00
|ung ho ms 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807220258542026g0gt249548.5389.45932.025854
|22/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507220215562026JS9O035298.5388.28564.021556
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15229693408.ung ho ms 2026.192 (dang tuan anh).CT tu 0011004249222 HOANG MANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kC6XQ2H7.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203063072692.20260722.013857.19028864038029.VND-TGTT-PHUNG THI THU HANG.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kC6XQ2BQ.Ung ho ms 2026.192 em dang tuan anh FT26203811093889.20260722.013846.19036407500011.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEM NHI.970407
|22/07/2026
|150.000,00
|6203IBT1kC6XQJS1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203990133216.20260722.013628.19032270702015.VND-TGTT-LE BUU LOC.970407
|22/07/2026
|85.000,00
|6203IBT1iJ6NG7YD.ZP262030040440 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.013628.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/07/2026
|50.000,00
|6203VNIB02J1CH2N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.012801.607704060104906.TRAN THI KIM MY PHUONG.970441
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1iJ6NGUGK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.012729.156011266.NGUYEN THUY HA.970432
|22/07/2026
|20.000,00
|6203MSCBD2KH1SZ8.gui ms 2026 192.20260722.012310.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
|22/07/2026
|500.000,00
|6203IBT1iJ6NGV8C.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.012248.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15229646588.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1062714389 VO KHUC MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072201152720263H68649506.5189.93823.011528
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kC63RJDT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203002320032.20260722.005503.19033595210018.VND-TGTT-VU THI KHANH LINH.970407
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15229600197.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0441000752243 PHAM NHU NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|300.000,00
|6203IBT1fJ24MKIK.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.004949.200014949176367.NGUYEN KIEU THU.970431
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15229576721.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1042345314 NGUYEN QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807220036592026bagd221775.5388.63613.003659
|22/07/2026
|1.000.000,00
|6203IBT1iJ6N4BX2.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.003631.77252754.LE THI NGOC LINH.970432
|22/07/2026
|300.000,00
|6203IBT1kC6333QS.Ung ho ms 2026.191 FT26203330000144.20260722.003549.11023186666668.VND-TGTT-NGUYEN THANH TUNG.970407
|22/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220032382026FOMM976269.5387.59532.003227
|22/07/2026
|300.000,00
|6203IBT1kC633JBH.ung ho MS 2026.191 Ngo Minh Duc FT26203198421183.20260722.002414.19020070509018.VND-TGTT-HOANG THI KIM DINH.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072200221620263T3C991353.5387.49432.002216
|22/07/2026
|200.000,00
|6203IBT1kC63FMP5.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26203815047829.20260722.001418.19026731059039.VND-TGTT-BUI DIEU LY LY.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|6203TPBVI2M1TEJC.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh HCVNQR BK6A5FA887B595CLY.20260722.001240.80104432131.CTCP TM DIEN TU BAO KIM.970423
|22/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kC63TPN9.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203351606257.20260722.000420.19032565671014.VND-TGTT-NGUYEN TIEN MANH.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15229470333.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1019832264 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:2026.192#SP#020097040507212357272026K7SY002805.5390.23068.235727
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15229448212.MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung ).CT tu 0071001052644 TRAN MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15229447990.ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001011256 NGUYEN PHUOC THAO HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138720734844.20260721.138720734844-0929315910_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22/07/2026
|200.000,00
|6202MCOBQ2BVZRTC.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.234930.06001010727015.NGUYEN THI LOC.970426
|22/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS : 2026.192#SP#020097042207212347362026SHP4965583.5390.10954.234736
|22/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC63HTVG.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203996953016.20260721.234700.7568689889.TA THI GIANG SON.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|6202TPBVI2M1T25Y.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.234604.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
|22/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880721234521202664cx197984.5389.9220.234521
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15229418155.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000945312 KIEU THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15229402328.UH MS 2026.192(em Dang Tuan Anh).CT tu 1015642809 LE THU YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15229387057.Ung ho MS 2026. 192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0011002324785 DAM NHU PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC63ZZAY.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203819873874.20260721.233631.19033557824010.VND-TGTT-PHAM THI THANH HA.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15229377164.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1032181032 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1aWXJQPHI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.233110.36893423.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|22/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1d1PCA8AC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.233020.97042292T234867000000000001555.MBBANK IBFT.970422
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15229365802.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011001395799 HOANG THI PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.Xin Chua ban phuoc lanh cho con#SP#020097042207212327532026ZG3O265029.5388.88018.232753
|22/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880721232729202629o0186214.5389.87239.232729
|22/07/2026
|1.000.000,00
|6202IBT1kC636KDI.Be Nam Anh - Thuc Anh Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26203364785900.20260721.232642.19038837582014.VND-TGTT-TRAN THI THU HA.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207212325322026LJTR883282.5390.84517.232532
|22/07/2026
|300.000,00
|6202TPBVI2M1JU3W.Ung ho ma so 2026.192 (Dang Tuan Anh).20260721.232221.01682616001.NGUYEN THI PHUONG DUNG.970423
|22/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC636C18.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203773440548.20260721.232215.8385333888.BE DIEU HOA.970407
|22/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15229321491.UNG HO MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc-Xom 2, An Chau, Nghe An).CT tu 0181001333943 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422072123210620260IJF126529.5189.78072.232106
|22/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072123184220262FDW324608.5388.73962.231842
|22/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15229297454.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9849783333 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC63EME8.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203113981025.20260721.231555.19033190982021.VND-TGTT-DO THI NGAN.970407
|22/07/2026
|2.000.000,00
|6202IBT1kC63K39J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203370593563.20260721.231241.19029189370015.VND-TGTT-THAI NGOC MINH CHAU.970407
|22/07/2026
|500.000,00
|6202TPBVI2M1JM7B.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.231115.00715513001.DINH THI ANH THU.970423
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15229256295.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0271000971217 NGUYEN THI NGOC OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507212305352026Mbqx178638.5387.52987.230520
|22/07/2026
|100.000,00
|6202VNIB02J1QIY1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.230317.001319460.BUI KHANH HUYEN.970441
|22/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1kC637YF2.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203272817380.20260721.230232.19038419367018.VND-TGTT- NGUYEN THI THUY HA.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-22:58:36 RWot979922#SP#020097041607212258362026RWot979922.5389.39688.225836
|22/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1iJ6N8RT2.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260721.225815.76071616.LAM TOAN AN.970432
|22/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507212258132026W9EN063119.5388.38841.225801
|22/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15229183254.uh MS 2026.192.CT tu 9902512010 TRAN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1iJ6N8LK1.Ung ho MS 2026 192 Dang Tuan Anh.20260721.225606.0968348206.LE THI NGA.970432
|22/07/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.192(em Dang Tuan Anh)#SP#0200970415072122560520268Z7v168509.5387.35245.225550
|22/07/2026
|200.000,00
|6202IBT1kC63GPXY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203555844319.20260721.225539.19033832938013.VND-TGTT-HOANG LINH CHI.970407
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15229193087.MS 2026 191.CT tu 0141000772399 NGUYEN THI PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15229190969.Ung ho MS 2026.188( chau Mai Xuan Hieu ) Nam mo Thai At cuu kho thien ton bo tat ma ha tat.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|50.000,00
|6202IBT1d1PC48Z4.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.225407.97042292W78bce40000000003a3155.MBBANK IBFT.970422
|22/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC63GQBV.Ung ho Ms 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26203272788093.20260721.225255.19039035237016.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407
|22/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807212252412026t7be154845.5189.27995.225241
|22/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.191#SP#020097040507212252212026N6VD057011.5189.27655.225206
|22/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15229168109.ung ho MS 2026.189(chau Nguyen Thi Anh). nam mo Thai At cuu kho thien ton bo tat ma ha tat.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6202ORCOQ2BVJHAM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.225105.0796222018.Phung Hanh Ngan.970448
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15229159661.ung ho Ms 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207212250082026HVNT891177.5387.23291.224954
|22/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1iJ6N8MMZ.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260721.224903.76071616.LAM TOAN AN.970432
|22/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15229154833.Ung ho MS 2026.190(em Chu Thuc Hung). Nam mo Thai At cuu kho thien ton bo tat ma ha tat.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|300.000,00
|6202IBT1iJ6N82NX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.224719.76071616.LAM TOAN AN.970432
|22/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15229136561.Ung ho MS 2026.191( chau Tran Minh Duc). Nam mo Thai At cuu kho thien ton bo tat ma ha tat.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15229134430.ung ho Ms 2026 .192 em Dang Tuan Anh.CT tu 7977176168 NGUYEN THI TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704150721224310202686Ge152392.5390.6991.224255
|22/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072122412220269oks141244.5388.4073.224122
|22/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880721224039202652d6140334.5390.2388.224039
|22/07/2026
|500.000,00
|6202MCOBQ2BVJJ6N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.224026.6827081986.NGUYEN THI HA THU.970426
|22/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807212239342026i9ai138961.5189.98739.223934
|22/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15229087213.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1092518888 TRAN VAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/07/2026
|100.000,00
|6202IBT1kC63BADL.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203067363947.20260721.223821.19033976431010.VND-TGTT-NGUYEN THANH XUAN.970407
|22/07/2026
|500.000,00
|6202IBT1kC63BBN2.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203463059040.20260721.223808.19025110389012.VND-TGTT-HO XUAN HIEN.970407
|22/07/2026
|100.000,00
|6202SGTTH2CC3Y14.IBFT Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260721.223802.040087349741.LUONG THI THAM.970403
|23/07/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207232244512026HVXR799366.5387.77850.224436
|23/07/2026
|350.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072322360020266hip836561.5388.56940.223601
|23/07/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138992852465.20260723.138992852465-0343882448_Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|23/07/2026
|1.800.000,00
|6204IBT1bJM5H2QW.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Hoang Van Khanh MS 2026 - 193 . Chuc em som hoi phuc.20260723.222132.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|23/07/2026
|3.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNICEF GAZA 0796913185#SP#020097040507232207392026WRDP067840.5390.78398.220739
|23/07/2026
|100.000,00
|6204VNIB02JJA5CA.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260723.220132.867266597.DOAN PHUONG THAO.970441
|23/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu.#SP#020097042207232157242026YK9K797131.5389.42304.215724
|23/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15256675049.ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh) .CT tu 1032046371 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|100.000,00
|6204IBT1aWX9WEJ2.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260723.215454.812001060000093.NGUYEN HONG ANH .970409
|23/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15256626312.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507232147152026F4CV019498.5389.1564.214715
|23/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung-230726-21:46:30 aMXw282222#SP#020097041607232146302026aMXw282222.5387.99290.214630
|23/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#0200970488072321085220260fd3638977.5189.24039.210852
|23/07/2026
|150.172,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien. hdtrung uh gd#SP#020097042207232101112026HUVV209284.5388.82399.210111
|23/07/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Bui Anh Dung ms 2026.194#SP#020097042207232050492026E91L872355.5389.25083.205049
|23/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15255722678.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072320364020265vmf531313.5189.41568.203640
|23/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15255611340.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0381000529998 BUI PHUC TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15255557371.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#0200970488072320243720266hun487436.5390.66494.202437
|23/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207232017572026696U972694.5389.24312.201758
|23/07/2026
|10.000,00
|6204TPBVI2M8JH9M.UHMS2026.194Mong Bui Anh Dung hoi phuc tot,GD N.T.Lung,Bui Quang Tot,N.T.Binh gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260723.200531.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|23/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15255160094.UNG HO MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0021001424786 PHAM THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|50.000,00
|6204IBT1kCZP8CPF.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26204177861733.20260723.194726.19073442625016.VND-TGTT-NGUYEN KHANH VY.970407
|23/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15254811306.Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung - TP. HCM).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15254543945.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138969172786.20260723.138969172786-0902700608_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|23/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807231915342026tzfx220420.5387.17877.191534
|23/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138967351875.20260723.138967351875-0399013487_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|23/07/2026
|300.000,00
|6204IBT1kCZUTLPQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204247788301.20260723.190034.10821493817010.VND-TGTT-PHAN HUONG GIANG.970407
|23/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15254004925.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|50.000,00
|6204IBT1iJZ9Y8G3.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260723.185359.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|23/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807231850122026c26a113836.5390.42824.185012
|23/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15253864803.UNG HO MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.194 Bui Anh Dung#SP#020097048807231841382026qjk6075991.5389.83036.184138
|23/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15253681502.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.194 ANH BUI ANH DUNG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|1.000.000,00
|6204IBT1iJZ9IT6Z.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.183230.144019423.PHAM THI THUY LINH.970432
|23/07/2026
|100.000,00
|6204IBT1kCZU5MH3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204759060843.20260723.182944.19033014257779.VND-TGTT-VU HA GIANG.970407
|23/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung-230726-18:28:09 2I0P061103#SP#0200970416072318280920262I0P061103.5189.86181.182753
|23/07/2026
|100.000,00
|6204IBT1kCZUUX5X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204041740803.20260723.182338.19034148690017.VND-TGTT-VU THI NHAT LE.970407
|23/07/2026
|67.898,00
|6204IBT1iJZ9CNS4.ZP262040549745 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.174944.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|23/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15251873968.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.193.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15251835976.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 1034648711 NGUYEN VAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15251708846.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|100.000,00
|6204IBT1kCZ89YPJ.Ung ho MS2016 194 Bui Anh Dung FT26204307820872.20260723.164204.19032643512017.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH TRANG.970407
|23/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880723162407202617ve457644.5189.6263.162408
|23/07/2026
|5.000,00
|6204WBVNP2L9YCB6.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260723.162352.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
|23/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807231623102026l9lg454021.5390.264.162310
|23/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807231617472026lm92434167.5389.65596.161747
|23/07/2026
|29.000,00
|6204TPBVI2MC697H.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260723.161212.04540528901.NGUYEN THUY QUYNH.970423
|23/07/2026
|5.000,00
|6204VNIB02JFM4YM.ung ho MS 2026.194 ( anh Bui Anh Dung ).20260723.160038.812281212.GIANG MY LINH.970441
|23/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000164705818#SP#020097044907231550102026R3AE181508.5389.95751.155010
|23/07/2026
|200.000,00
|6204IBT1kCZI7UPI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204578540656.20260723.154551.19030318235888.VND-TGTT-THAI TU ANH.970407
|23/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15250767712.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|100.000,00
|Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097048807231508182026ecl9202955.5388.55447.150818
|23/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-230726-14:49:31 AUge904737#SP#020097041607231449312026AUge904737.5389.51005.144931
|23/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097040507231448532026RSKT005525.5390.48028.144853
|23/07/2026
|30.000,00
|6204IBT1kCZIWXQ3.2026.194 Bui Anh Dung FT26204864439849.20260723.143933.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|23/07/2026
|12.682,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.197 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507231439272026I3AW069849.5387.96606.143927
|23/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138932112460.20260723.138932112460-0947969168_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|23/07/2026
|20.000,00
|6204IBT1kCZMRNUK.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26204000091301.20260723.142837.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|23/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#02009704220723142826202696HL106815.5390.38457.142827
|23/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207231427172026DOU8721583.5387.32635.142717
|23/07/2026
|12.626,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.192 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507231426252026UKDT022771.5390.27793.142614
|23/07/2026
|8.686,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.194 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507231424302026DFOO015943.5390.19233.142430
|23/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15249743674.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|10.000,00
|BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T2.7.2026 - MS 2026.178 ANH NGUYEN VAN TY#SP#0200970415072314151820269999548073.5390.72295.141520
|23/07/2026
|35.000,00
|BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T2.7.2026 - MS 2026.180 EM HUYNH NGOC THUAN#SP#0200970415072314151820269999548072.5388.72285.141520
|23/07/2026
|100.000,00
|6204IBT1iJZ2DG61.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 191 tran minh duc.20260723.141029.111555222.VU THI THU THAO.970432
|23/07/2026
|300.000,00
|6204IBT1kCZMEVN1.NGUYEN THI NHU THUY ungho MS2026 191 emTranMinhDuc FT26204510441963.20260723.135051.9905321078.NGUYEN THI NHU THUY.970407
|23/07/2026
|50.000,00
|6204IBT1kCZMEVQE.MS 2026.194 FT26204580006965.20260723.135044.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|23/07/2026
|100.000,00
|6204IBT1kCZMKGZX.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26204230328602.20260723.134802.19034598011012.VND-TGTT-TRAN THI HONG NHUNG.970407
|23/07/2026
|200.000,00
|6204IBT1kCZMKQS5.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26204461176213.20260723.134535.19028181261016.VND-TGTT-DANG THI KIEU ANH.970407
|23/07/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ma 2026.194 bui anh dung#SP#020097042207231342142026YQ5M372767.5387.12360.134215
|23/07/2026
|50.000,00
|6204MCOBQ2BSFNML.Ung ho ms2026.194 bui anh dung.20260723.133603.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|23/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807231334242026nwwu954040.5387.76312.133425
|23/07/2026
|100.000,00
|6204IBT1aWXCR8NR.ung ho ms 2026.193 giup hoang van khanh.20260723.133111.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|23/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807231330042026w0ej944193.5387.55949.133004
|23/07/2026
|200.000,00
|6204IBT1kCZM5382.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26204510345401.20260723.132447.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
|23/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15249193214.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0021000307110 NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|100.000,00
|6204TPBVI2MCX4PS.Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).20260723.132023.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|23/07/2026
|100.000,00
|6204IBT1aWXCXEA7.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.131803.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|23/07/2026
|100.000,00
|6204TPBVI2MCX2FD.Ung ho MS 2026.194 Bui Anh Dung.20260723.130953.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|23/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15249042773.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0071002975484 NGUYEN QUOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|200.000,00
|6204IBT1kCZMIFBN.Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung FT26204306351081.20260723.130435.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|23/07/2026
|100.000,00
|6204SGTTH2CJBZRI.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung.20260723.130315.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|23/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15248986750.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|100.868,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho NA 2026.191 em Tran Minh Duc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097040507231256402026VGCK058987.5390.937.125628
|23/07/2026
|200.000,00
|6204VNIB02J896H3.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260723.122751.048495750.NGUYEN THI HA VY.970441
|23/07/2026
|368.000,00
|6204IBT1kCZVRU4B.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26204511744622.20260723.121753.8280888883.HO NGOC SANG.970407
|23/07/2026
|5.000.000,00
|6204IBT1kCZVXETN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204705099972.20260723.121550.19035511871017.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
|23/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15248383382.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15248167223.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0651000609811 DOAN TAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#020097048807231156582026o4o3694160.5390.56341.115658
|23/07/2026
|5.000,00
|6204VNIB02J8VGF2.ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh ).20260723.115005.912281212.GIANG MY LINH.970441
|23/07/2026
|200.000,00
|6204IBT1kCZVY1J1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204511560273.20260723.112754.68984802959.NGUYEN MINH TRANG.970407
|23/07/2026
|111.111,00
|6204IBT1kCZVIK6D.ung ho MS2026.192 em Dang Tuan Anh FT26204212717640.20260723.111752.19032600644866.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407
|23/07/2026
|100.000,00
|6204IBT1aWXCELET.ung ho ms 2026.194 bui anh dung.20260723.111654.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|23/07/2026
|500.000,00
|6204SGTTH2CF517J.IBFT Nguyen Cong Huy Quan 7 tphcm ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh.20260723.111549.060327857641.NGUYEN THI THUY PHUONG.970403
|23/07/2026
|100.000,00
|6204IBT1iJZCGTA7.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 194 BUI ANH DUNG.20260723.110901.247529918.LE THI HOA.970432
|23/07/2026
|1.000.000,00
|6204SGTTH2CFPEM3.IBFT UNG HO MS 2026.187- 2026.188- 2026.189 2026.190 -2026191.20260723.110618.060109970452.MA THI MINH TAM.970403
|23/07/2026
|200.000,00
|6204IBT1aWXCK781.ung ho MS 2026.193 Hoang Van Khanh.20260723.110013.000007735196.DO THI CHAM.970440
|23/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807231059022026o7kl478381.5388.73142.105847
|23/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207231054342026RWRV708047.5387.44824.105435
|23/07/2026
|200.000,00
|6204IBT1kCZVJGDL.Ung ho MS 2026.174 FT26204986780536.20260723.105026.19036556440013.VND-TGTT-GIANG HIEN THAO.970407
|23/07/2026
|100.000,00
|6204VNIB02J8ULS9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260723.104645.635704060024937.NGUYEN THI HIEP.970441
|23/07/2026
|300.000,00
|6204IBT1kCZVWD5Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204788093055.20260723.104615.19032647287018.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
|23/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2080137073169752064.20260723.Scan QR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc 2080137073169752064
|23/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15247018940.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.194( anh Bui Anh Dung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15246988366.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0091000586040 NGUYEN THI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807231031352026rq9h381283.5388.7286.103135
|23/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15246856641.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0071000725891 NGUYEN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|200.000,00
|6204IBT1iJZCUNED.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260723.101615.82267484.TRIEU BICH NHUAN.970432
|23/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15246687085.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0321000671279 LE THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207231006082026E75L364876.5387.60666.100608
|23/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807231004392026tt95287429.5387.51992.100423
|23/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15246342086.ung ho MS 2026.187(Ba Dinh Thii Thu).CT tu 1012490890 HOANG THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15246323480.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 9912496479 NGUYEN THI VIET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15246280327.ung ho bui anh dung.CT tu 0451000367706 NGUYEN VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207230935302026NIA2904237.5189.98392.093531
|23/07/2026
|50.000,00
|6204MCOBQ2BS2WV1.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260723.093031.03101010965538.HOANG VIET.970426
|23/07/2026
|50.000,00
|6204IBT1kCZDS9MX.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26204011537613.20260723.091856.19024717271014.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|23/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15245868966.Chuyen tien ung ho ms 2026 194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207230856512026P8A5475385.5390.23315.085651
|23/07/2026
|500.000,00
|6204TPBVI2MCCR8T.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.085350.07185306101.PHAM PHU DONG.970423
|23/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15245577805.TO THI BINH MINH ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0021001380161 TO THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15245487511.Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|500.000,00
|VO TRANG Chuyen tien ung ho ms 2026.191#SP#020097048807230836392026ho8i003344.5387.44818.083623
|23/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15245426074.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0061001069017 NGUYEN THI KIM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15245415318.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000655923 TRAN GIA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|100.000,00
|6204IBT1kCZSHWAI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204400646206.20260723.082930.1984132152.NGUYEN THI THANH HAI.970407
|23/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15245379283.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|100.000,00
|6204IBT1d1P9Y74G.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260723.082601.970422Gdb7ed3000000000cd1314.MBBANK IBFT.970422
|23/07/2026
|200.000,00
|6204IBT1bJM55P35.MS 2026 193 hoang van khanh.20260723.082530.6287338001.TRUONG THUY TRANG.970434
|23/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807230821262026qlkq957258.5390.89107.082127
|23/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#02009704220723081937202656F1789975.5189.81650.081922
|23/07/2026
|100.000,00
|6204IBT1iJZ1NKXZ.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.081823.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|23/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15245188210.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|30.000,00
|6204TPBVI2MC1YII.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.080736.09898937938.NGUYEN LE THUY.970423
|23/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207230807262026TJOK402827.5189.38590.080727
|23/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072307581420266O8K024019.5387.7450.075814
|23/07/2026
|30.000,00
|6204IBT1kCZSYW6C.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung FT26204371820072.20260723.074942.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|23/07/2026
|1.000.000,00
|6204IBT1aWXCVF4R.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260723.074637.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|23/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15244838158.ung ho MS 2026.194( anh Bui Anh Dung).CT tu 9941868666 HUYNH VAN LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15244844806.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|10.000,00
|6204IBT1aWXCVGB4.VU DUC TU. Ung ho MS 2026184 (Ba Dinh Thi Ngo).20260723.074141.0339306897.VU DUC TU.970437
|23/07/2026
|200.000,00
|6204SGTTH2CFV699.IBFT Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.073931.060161120531.DANG THUY DOAN TRANG.970403
|23/07/2026
|200.000,00
|6204IBT1kCZS8JJP.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26204411286607.20260723.073736.288925858.DUONG THI TU UYEN.970407
|23/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.194-anh Bui Anh Dung#SP#020097040507230735142026NZA1026068.5389.33429.073514
|23/07/2026
|100.000,00
|6204SHBAP2LX7LN6.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260723.071748.0916772669.NGUYEN TAT CUONG.970443
|23/07/2026
|12.568,00
|MBVCB.15244518808.DANG THI THANH THAO chuyen tien uhms 2026.193.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15244505277.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15244496788.ung ho ms:2026.194.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15244449449.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000788228 NGUYEN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15244379080.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1015205373 DAO THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15244376402.Chuyen tien ung ho.CT tu 1374256741 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/07/2026
|200.000,00
|6204IBT1kCZS1RJU.ms 2026.193 hoang van khanh FT26204249360590.20260723.065623.14023507298012.VND-TGTT-HUYNH TUAN ANH.970407
|23/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15244198558.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15243995261.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071000875974 NGO THI HA XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|1.000.000,00
|6204SGTTH2CFE723.IBFT Ung ho ms 2926 193 anh Hoang Van Khanh.20260723.060407.060261862339.NGUYEN THI TUONG VAN.970403
|23/07/2026
|10.000,00
|6204IBT1kCZ9XDML.ung ho CLYT FT26204082101805.20260723.054845.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|23/07/2026
|1.000.000,00
|NGUYEN HUY NGUYEN QUAN chuyen tien ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207230547152026HXFZ532804.5390.2790.054715
|23/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15243925519.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.193 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 193#SP#0200970422072305242920263XG9373032.5389.85821.052429
|23/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.193#SP#020097042207230449472026ZJ92235519.5387.70801.044947
|23/07/2026
|100.000,00
|6204IBT1iJZ1KU8G.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260723.041400.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970432
|23/07/2026
|50.000,00
|6204SHBAP2LX5E9J.ung ho ms 2026 192.20260723.035041.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|23/07/2026
|50.000,00
|6204SHBAP2LXDPGD.ung ho ms 2026 192.20260723.034938.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|23/07/2026
|50.000,00
|6204SHBAP2LX5ECW.ung ho ms 2026 193.20260723.034749.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|23/07/2026
|50.000,00
|6204SHBAP2LXDPE2.ung ho 2026 193.20260723.034643.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|23/07/2026
|9.999,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220723033604202601YR897995.5387.47469.033605
|23/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207230136392026GLMM301776.5389.5412.013639
|23/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507230116112026CFED057229.5189.93812.011555
|23/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-230726-00:43:56 Wo5Y687859#SP#020097041607230043562026Wo5Y687859.5387.73060.004356
|23/07/2026
|200.000,00
|6204SGTTH2CFU785.IBFT VO THI PHI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260723.002050.060160666849.VO THI PHI PHUONG.970403
|23/07/2026
|300.000,00
|6204IBT1kCZ9GJZ5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204253902033.20260723.001136.19032670786013.VND-TGTT-TRAN MAI PHUONG.970407
|23/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho NS 2026.193 anh Hoang Van Khanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507230001052026QH9H036561.5389.32891.000105
|23/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kCZ95VWJ.NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2026.193 hoang van khanh FT26204823330154.20260722.232951.19033956107012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|23/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kCZ9PLFP.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26204773088699.20260722.231714.19032450912018.VND-TGTT-NGUYEN THANH NGA.970407
|23/07/2026
|100.000,00
|6203IBT1kCZ9UEHG.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26204670322577.20260722.230821.19037399444014.VND-TGTT-HA KHANH PHUOC.970407
|23/07/2026
|50.000,00
|6203IBT1aWXCQF97.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.230018.2070902239859.NGUYEN THI PHUONG THUY.970430
|23/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207222253152026MK8V589193.5389.34142.225316
|23/07/2026
|100.000,00
|6203WBVNP2LXNI2P.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.224821.109003321009.NGUYEN TRONG TIEN.970412
|23/07/2026
|33.000,00
|MBVCB.15243168990.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0031000162157 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15243165149.Ung ho MS 2026. 192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1030229459 NGUYEN DUC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15243151675.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1050167908 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/07/2026
|10.000,00
|6203TPBVI2MM7GPS.UHMS2026.193Mong Hoang Van Khanh benh hoi phuc tot,GDNg.T.Quanh,H.Khanh Hien,H.Duy Anh an thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260722.224239.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|24/07/2026
|300.000,00
|6205IBT1kCZZGGBD.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206907350111.20260724.231050.19020925062016.VND-TGTT-LE THI MINH HUE.970407
|24/07/2026
|500.000,00
|6205VNIB02JR2TZY.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.230918.022999788.BUI THI TO HUONG.970441
|24/07/2026
|100.000,00
|6205MCOBQ2B345EM.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.225912.02001016948672.VU THI THU HUONG.970426
|24/07/2026
|40.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207242257232026FOC1246209.5390.37403.225724
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15271208056.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0491001538766 VU THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|500.000,00
|6205TPBVI2MJCQRT.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.225542.03872841801.NGUYEN THI NGOC ANH.970423
|24/07/2026
|1.000.000,00
|6205IBT1kCZZBEET.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206970249096.20260724.225113.14023720876011.VND-TGTT-NGUYEN VAN MINH.970407
|24/07/2026
|3.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#02009704220724225036202680TP188842.5387.26504.225037
|24/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS2026.195 em Nguyen Ngoc Anh NGUYEN NGOC LINH chuyen tien#SP#020097042207242248522026G699284448.5390.23107.224837
|24/07/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807242247502026vuqw209545.5387.21744.224750
|24/07/2026
|500.000,00
|6205ABBKP2LHHL8A.NGUYEN THI KIM OANH ung ho ms 2026 195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.224543.1431007338068.NGUYEN THI KIM OANH.970425
|24/07/2026
|300.000,00
|6205IBT1kCZZ5A2I.Ung ho MS 2026.195 FT26206195087211.20260724.224419.19022044935011.VND-TGTT-DO THU TRANG.970407
|24/07/2026
|2.000.000,00
|6205IBT1iJZIMZLT.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.224257.0985468669.MAI ANH THU.970432
|24/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970415072422423520267LCK734741.5387.11156.224235
|24/07/2026
|100.000,00
|6205VNIB02JZP49J.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.224006.125686886.HOANG HA PHUONG.970441
|24/07/2026
|254.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072422372420264SKK839793.5390.1107.223724
|24/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15271073728.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0201000686929 TRAN HUU HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|Ms.2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807242223182026aiki174366.5189.67440.222318
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15270955781.ung ho MS 2026.195 ( em nguyen ngoc anh).CT tu 1055903152 DUONG THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15270939951.UH MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011004296658 NGUYEN PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15270939335.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|500.000,00
|6205MCOBQ2B347DA.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.221436.02101013922665.PHAM THI THU HUONG.970426
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15270885533.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0071001092134 TRAN THI TO TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15270876254.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9379940570 LE HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15270857821.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9379940570 LE HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15270842905.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1039721736 LE HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|300.000,00
|6205MSCBD2VM985N.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho con duoc chua khoi benh.20260724.220641.7979171777777.TAO THI LY NA.970422
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1iJZISYE5.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.220535.199598422.TRINH THU HANG.970432
|24/07/2026
|300.000,00
|6205MSCBD2VMSNNE.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho anh va gia dinh.20260724.220354.7979171777777.TAO THI LY NA.970422
|24/07/2026
|50.000,00
|6205VNIB02JZNIIB.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260724.220336.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|24/07/2026
|50.000,00
|6205MSCBD2VMSTKS.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260724.220032.0769366168.TRUONG HO TRUC MAI.970422
|24/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh. Xin Chua ban phuoc lanh cho anh#SP#0200970422072421594220269LG1416515.5387.682.215926
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|200.000,00
|6205VNIB02JZNUBB.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.215813.064704060016109.NGUYEN THI THU HUONG.970441
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|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207242154032026TBGB762452.5389.82468.215403
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|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207242153562026PGGS642186.5189.82266.215356
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|10.000,00
|MBVCB.15270718184.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc An.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970415072421504020260WxH635996.5388.71319.215040
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|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.190 ( em Chu Thuc Hung)#SP#020097041507242146352026BR8u627024.5189.57018.214635
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|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc )#SP#020097041507242145172026QFZL622821.5388.52506.214517
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|100.000,00
|MBVCB.15270635960.ung ho ms 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0621003812601 DOAN THIEN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|100.000,00
|6205VNIB02JZITGP.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.214358.984923468.BUI THI THUY HA.970441
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|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807242142362026wyfe092862.5387.41884.214236
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|200.000,00
|6205IBT1kCZZJEIF.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206179772368.20260724.214054.19037217326011.VND-TGTT-DO THI MAI ANH.970407
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|100.000,00
|6205IBT1iJZIC8L3.ZP262050804429 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.213756.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
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|200.000,00
|ungho ms 2026.195 (em nguyen ngoc anh)#SP#020097041507242137272026GzBg603072.5390.23586.213727
|24/07/2026
|50.000,00
|6205IBT1iJZICDI4.ZP262050801855 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh..20260724.213646.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
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|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139127931951.20260724.139127931951-0947969168_Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
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|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807242133392026hqgi070084.5387.7889.213339
|24/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807242130152026p139060724.5387.94120.213015
|24/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh )#SP#0200970415072421274720260TdW573665.5389.82964.212730
|24/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072421211220261pp5034844.5387.54657.212112
|24/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang van Khanh)#SP#020097041507242121072026Kue0552986.5388.53611.212107
|24/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970415072421194120264N9B549424.5389.47455.211941
|24/07/2026
|200.000,00
|BUI THI HANG chuyen tien ung ho MS 2026.195 em Nguen Ngoc Anh#SP#020097042207242117182026IAEY311475.5189.36723.211718
|24/07/2026
|200.000,00
|DOAN THI KIM HUE ung ho em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507242117002026lxMa541062.5387.35829.211644
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15270280759.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1042370908 NGO THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|50.000,00
|6205ASCB02JZSXZB.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-240726-21:15:41 6205ASCB02JZSXZB.20260724.211541.4211168.NGUYEN MINH QUAN.970416
|24/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15270263218.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0011004450694 TRUONG THUY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15270232177.HOANG THI DUYEN u.h chau Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1013153390 HOANG THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207242111212026YKV8332866.5387.10401.211122
|24/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072421111020267qsu005787.5388.9884.211111
|24/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI VAN HA UNG HO MS.2026.193. Hoang Van Khanh#SP#020097042207242110592026P8XQ403264.5389.8532.211059
|24/07/2026
|200.000,00
|6205IBT1aWXD15BQ.LUU THI CUC chuc con Ngoc Anh mau khoe .20260724.210943.3100000008101990.LUU THI CUC.970446
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15270200267.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0271000899999 LE LAN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15270163483.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZ6HB7Y.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205572979076.20260724.210624.19028210699018.VND-TGTT-HOANG VAN XUAN.970407
|24/07/2026
|200.000,00
|6205VNIB02JZ323I.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.210559.601186.LE THI NHU.970441
|24/07/2026
|100.000,00
|6205SHBAP2LHV4V1.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.210353.0968496796.TRAN THI CUC.970443
|24/07/2026
|300.000,00
|6205ASCB02JZ9XPM.HTP LKH UNG HO 2026.195 EM NGUYEN NGOC ANH-240726-21:02:24 6205ASCB02JZ9XPM.20260724.210224.83430849.HUYNH DIEM PHUC.970416
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15270100890.Ungho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0691000418702 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|200.000,00
|6205MCOBQ2B3ZMCP.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.210137.02001010955959.PHUNG THI THU HA.970426
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15270065595.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1977622136 DINH THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|500.000,00
|6205IBT1kCZ6E55J.ung ho Ms 2026. 195 Nguyen Ngoc Anh FT26205164307351.20260724.205634.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
|24/07/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Ngoc Anh ms 2026.195#SP#020097042207242050192026SH38903357.5388.10512.205020
|24/07/2026
|1.000.000,00
|6205SGTTH2CZ93VB.IBFT Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.204753.060182859780.VU MINH QUAN.970403
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZ6GK2P.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205746430563.20260724.204738.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|24/07/2026
|10.000,00
|6205TPBVI2MJYGLW.MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260724.204716.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|24/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207242044022026F9E0788245.5387.79495.204402
|24/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507242043132026MLOW065693.5388.74765.204257
|24/07/2026
|1.000.000,00
|6205TPBVI2MJYA46.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.203949.02177583201.TRAN THANH HANG.970423
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15269792130.ung ho MS2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0491001600091 LE THI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15269770243.ung ho MS2026.195 (em nguyen ngoc anh).CT tu 0031000144614 PHAM HUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|200.000,00
|PHAM THI OANH Ung ho MS 2026.195#SP#0200970488072420374720268grg900431.5388.46653.203747
|24/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15269710465.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.193 (Anh Hoang Van Khanh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|50.000,00
|6205ASCB02JZX1BL.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-240726-20:34:25 6205ASCB02JZX1BL.20260724.203426.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|24/07/2026
|200.000,00
|6205IBT1kCZ6YT4W.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205008210722.20260724.203308.7676168888.NGUYEN DUY LONG.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZ6UR2X.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205504399329.20260724.202740.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|24/07/2026
|500.000,00
|6205IBT1iJZMTNZC.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.202541.76071616.LAM TOAN AN.970432
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|500.000,00
|MBVCB.15269560260.MS 2026.195 chuc Nguyen Ngoc Anh mau khoe nhe.CT tu 0371000495976 HOANG THI DOAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|10.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.195#SP#020097040507242023192026KGWI083478.5390.66804.202319
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15269442958.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1064650225 NGUYEN PHUONG QUE LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15269415115.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1064650225 NGUYEN PHUONG QUE LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15269340490.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.195#SP#020097041507242007242026Oorq286882.5189.73690.200724
|24/07/2026
|500.000,00
|6205IBT1iJZMHV8B.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.200632.49433689.CAO QUY NGOC.970432
|24/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139116262704.20260724.139116262704-0396117801_Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15269213309.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021001749044 NGUYEN MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#02009704150724195807202632Ah250818.5387.21019.195807
|24/07/2026
|200.000,00
|MS 2026.195#SP#020097041507241952562026vwCN230965.5390.90444.195256
|24/07/2026
|500.000,00
|6205IBT1kCZ6QCJJ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205173000939.20260724.194837.198411091984.TRAN THI LAN ANH.970407
|24/07/2026
|1.200.000,00
|6205IBT1bJMB1BNT.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Bui Anh Dung MS 2026 - 194 . Chuc em mau khoe.20260724.194827.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15268965436.ung ho ms 2026.195 ( em nguyen ngoc anh).CT tu 0071001160706 VU THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|500.000,00
|6205IBT1kCZENMVQ.Ung ho MS 2026.195 FT26205450678109.20260724.194620.10924354483012.VND-TGTT-VU DUNG.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|6205ORCOQ2B38C5N.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.194115.0964238861.Luong Nguyen Duc Trung.970448
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15268837895.UH-MS 2026.195.CT tu 0611001963639 DO THI MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15268843802.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 7789299699 TRAN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205MCOBQ2B3C3R6.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.193923.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|24/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072419372120260t44677957.5390.98290.193705
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15268781904.ung ho MS 2026.195 em Ngoc Anh.CT tu 1031000012425 LUU YEN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|200.000,00
|6205MSCBD2V166GS.Ung ho ms 2026195 chi Bao Quyen chuc em mau chong hoi phuc.20260724.193600.2550139559999.NGUYEN THI THU HUONG.970422
|24/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241935572026UJ2J903974.5387.89218.193541
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15268709125.DAO THI NGOC HUYEN Ung ho MS 2026.195.CT tu 3376401510 DAO THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|300.000,00
|6205SHBAP2LHCBU3.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.192424.0946165198.PHAM THI HOA.970443
|24/07/2026
|100.000,00
|6205MSCBD2V1IFLK.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.192250.0936376265.BUI MINH TAM.970422
|24/07/2026
|300.000,00
|6205IBT1iJZMAPD1.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260724.191927.0988220059.BUI HUY CHINH.970432
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15268467328.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1031000013272 LUONG THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|10.000,00
|6205IBT1kCZEKHYV.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205228235500.20260724.191744.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15268449031.DO THU THUY chuyen tien ung ho Ms 2026.195.CT tu 9349719995 DO THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|300.000,00
|6205IBT1iJZM4XLS.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.191613.0988220059.BUI HUY CHINH.970432
|24/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15268404266.ung ho ms 2026.195 (em nguyen ngoc anh).CT tu 0031000221410 NGUYEN TRONG CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1iJZM45E7.Ung ho MS 2026195.20260724.191314.1030041999.DINH THI QUYNH ANH.970432
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15268359488.ung ho ms 2026195 em nguyen ngoc anh.CT tu 1022639201 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/07/2026
|300.000,00
|6205ASCB02JZJGB9.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-240726-19:11:36 6205ASCB02JZJGB9.20260724.191136.283258.BUI THI THUY.970416
|24/07/2026
|200.000,00
|6205IBT1kCZEAEX5.Ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh FT26205978029746.20260724.190944.19826677574018.VND--TRAN NGOC ANH.970407
|24/07/2026
|200.000,00
|6205IBT1kCZEABT1.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205072796544.20260724.190917.19033145525019.VND-TGTT-TRAN QUYNH MAI.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|MS2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241905082026qoti550021.5388.680.190508
|24/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241903412026P6R3897731.5388.92148.190342
|24/07/2026
|300.000,00
|6205IBT1kCZE5LB1.Ung ho 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205865316655.20260724.190223.678966668888.NGUYEN THAI QUANG.970407
|24/07/2026
|200.000,00
|6205IBT1kCZEY7BQ.PHAM THI MINH LY chuyen Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205765782055.20260724.185924.19033972572019.VND-TGTT-PHAM THI MINH LY.970407
|24/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241858362026QIAT442584.5388.58839.185837
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15268102261.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15268082249.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|200.000,00
|6205VNIB02JZTL25.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.185642.369999217.TRINH THI HAI VAN.970441
|24/07/2026
|200.000,00
|6205IBT1kCZEP839.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205454076846.20260724.185617.8888501919.LUU THI THUY DUONG.970407
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15268060298.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15268031496.Ung ho MS 2026.195.CT tu 9328576286 VU THI KIM HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|116.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241854372026440U684820.5388.34376.185438
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15268021901.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|50.000,00
|6205VNIB02JZJX3Z.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.185343.014704060055146.LE THU GIANG.970441
|24/07/2026
|500.000,00
|6205TPBVI2MFNMSM.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.184759.31081977014.NGUYEN THU HIEN.970423
|24/07/2026
|10.000,00
|6205TPBVI2MFI7A7.UHMS 2026.195 Mong GD chi Doan Thi Hoan gap nhieu thien duyen,be Nguyen Ngoc Anh benh hoi phuc tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260724.184451.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|24/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15267569579.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021001580095 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15267374204.ung ho MS 2026.195(em nguyen ngoc anh).CT tu 0081001262171 PHAN THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|50.000,00
|6205IBT1iJZMDTC9.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.181231.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15267175398.ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh.CT tu 1048201057 NGUYEN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|300.000,00
|6205MSCBD2V1T1K2.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.180556.8210119856666.CU THI MINH NGA.970422
|24/07/2026
|68.000,00
|MBVCB.15266990944.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|20.000,00
|6205ASCB02JZBYI9.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung-240726-17:54:34 6205ASCB02JZBYI9.20260724.175434.1496347.NGUYEN NGOC TAM CHAU.970416
|24/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15266926929.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0421000542416 LY THE VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZKK19N.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205223887310.20260724.175229.19036856575018.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZKP4E4.Ung ho MS 2026.195 Em Nguyen Ngoc Anh FT26205072440334.20260724.173511.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZKU7N8.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205040354920.20260724.173305.19035889743017.VND-TGTT-LAI THU HUYEN.970407
|24/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15266371139.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0851000007392 PHUNG THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|150.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2080599663929499648.20260724.Scan QR Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh 2080599663929499648
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15266169913.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15266105166.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0451000256815 LE THI THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15265914014.NGUYEN THI THUY NGA ung ho Em Chu Thuc Hung . 2026-190.CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205SHBAP2LHQQRQ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.165710.0983135253.NGUYEN THI MINH CHAU.970443
|24/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507241655252026W4U1064562.5189.48815.165525
|24/07/2026
|500.000,00
|6205WBVNP2LHY9XL.Ms 2026 195.20260724.165504.105000153556.DONG LE KHANH NGOC.970412
|24/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15265834489.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9388888982 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205TPBVI2MFV1R6.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.165111.25082000789.GIAP LONG TRUONG.970423
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15265586583.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0081000380535 NGUYEN HOA LY DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205NAMAP2LHLVUF.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.164001.199911119.TRAN MINH DUC.970428
|24/07/2026
|500.000,00
|6205IBT1iJZVLB5S.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.163838.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
|24/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097044907241638342026Vovq374882.5388.39865.163818
|24/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15265468172.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241631272026VPW6237484.5390.96805.163111
|24/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:GD co chu Trinh Nu ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507241628072026O69R008910.5389.76224.162807
|24/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.193 a Hoang Van Khanh#SP#020097048807241627492026wvgn843470.5390.74280.162749
|24/07/2026
|500.000,00
|6205IBT1iJZVZ38L.Ms 2026-195 uh em Nguyen Ngoc Anh.20260724.162739.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|24/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970405072416270920267Z43003791.5388.69919.162709
|24/07/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507241625522026pUU7186837.5189.62435.162552
|24/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241621052026tk0p817861.5390.34583.162106
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15265193247.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1055501963 TRAN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|25.000,00
|6205IBT1kCZ7PNL4.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205131435456.20260724.160831.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|24/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15265097054.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15264935349.Ung ho MS 2026.195( em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|200.000,00
|6205IBT1fJ2E4XMW.Ung ho MS 2026.194.20260724.155243.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15264816179.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15264812054.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241546162026z963692833.5387.28368.154617
|24/07/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh#SP#020097048807241540542026s0j8674609.5389.95585.154054
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15264725081.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.194.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241528082026ns82632588.5389.20820.152808
|24/07/2026
|300.000,00
|6205IBT1kCZ7W657.Be Nam Anh - Thuc Anh ung ho MS 2026.195 FT26205771433888.20260724.152740.19038837582014.VND-TGTT-TRAN THI THU HA.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1aWXSV1AH.UNG HO MS 2026195 EM NGUYEN NGOC ANH.20260724.152325.700003246447.NGUYEN THU PHUONG.970424
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15264479211.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15264393989.NGUYEN THI HUE chuyen tien ung ho em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9367857094 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.195 EM NGUYEN NGOC ANH-240726-15:14:33 pgGP305262#SP#020097041607241514332026pgGP305262.5388.42945.151433
|24/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241513142026YKUW555962.5189.36360.151314
|24/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15264366536.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1044044920 TRAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072415103620264ETC948841.5387.20807.151037
|24/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507241510042026DJeY811595.5390.18201.151004
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15264290693.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205VNIB02JTVLSX.Dam Van Ton ung ho MS 2026.191.20260724.150106.374682399.DAM VAN HIEU.970441
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15264210821.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205VNIB02JTK6W9.Dam Van Ton ung ho MS 2026.192.20260724.145938.374682399.DAM VAN HIEU.970441
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZGH2UF.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205964795384.20260724.145509.1010165165.VU THI NHU MAI.970407
|24/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072414545620264aq2529375.5388.34614.145456
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15264119165.PHAN MINH LAN Ung Ho MS2026.195 ( em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0011001574155 PHAN MINH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|50.000,00
|UngHo 2026.195 em nguyen ngoc anh#SP#020097048807241452052026o8bp521173.5189.19227.145205
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15264104568.Ung ho MS 2026.195(em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 7988463463 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|200.000,00
|6205IBT1kCZG65QE.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205280079582.20260724.144906.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
|24/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15264055975.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZGEZAW.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205771716604.20260724.144630.19033286131014.VND-TGTT-HOANG THI PHUC THANH.970407
|24/07/2026
|200.000,00
|6205IBT1kCZGEUH5.NGUYEN MINH PHUONG chuyen tien ung ho ms 2016.192 Dang tuan Anh FT26205554114692.20260724.144515.13320552482011.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG.970407
|24/07/2026
|50.000,00
|6205SHBAP2L3KT59.MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.143940.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15263930223.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0541001524431 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZGGN22.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205570034310.20260724.143618.19034424809015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUONG.970407
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15263914217.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15263900465.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0541001524431 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241432542026JO6Q743904.5387.17265.143255
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15263801453.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0161000786438 TRAN THI QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZGB6EY.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205144551004.20260724.142407.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15263767968.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0111000278667 LAM DAI NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241422392026694k438896.5189.65081.142239
|24/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207241421312026PYNJ379182.5389.58847.142132
|24/07/2026
|5.000,00
|6205IBT1kCZGYRWP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205397008372.20260724.141724.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|24/07/2026
|5.000,00
|6205IBT1kCZGYA8Y.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung FT26205080152050.20260724.141601.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|24/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241413192026Z3HR611806.5390.18232.141319
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15263634211.MS.2026.195( em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0071001253090 NGUYEN THI SAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15263569883.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1058777841 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|30.000,00
|6205IBT1kCZG8P4F.2026.195 Nguyen Ngoc Anh FT26205083841787.20260724.140406.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15263548053.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0201000247710 LE THI MAI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15263519760.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15263526955.ung ho ms 2026.195.CT tu 0421000492862 BANH LY VI CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|50.000,00
|6205MSCBD2VBLBC8.NGUYEN THAI THANH ck ung ho MS 2026195.20260724.135718.2630105058005.NGUYEN THAI THANH.970422
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15263487506.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0211000474578 NGUYEN THANH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|500.000,00
|6205MSCBD2VB2P6A.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.135555.3210183966666.HOANG THI LAN ANH.970422
|24/07/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241355472026GFDY880843.5390.33699.135548
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZGM1JV.Ba PHAN THI HAY 1941 ung ho CHU THUC HUNG MS 2026.190 chuc chau mau khoe FT26205578126051.20260724.135502.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZGVKFR.BUI MINH GIA KHANH 2012 ung ho em HO DUY HUNG MS 2026.185 CHUC EM MAU KHOE FT26205827669810.20260724.135323.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|24/07/2026
|200.000,00
|6205IBT1kCZGVY9J.MS 2026.195 FT26205703257493.20260724.135229.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZGVMKH.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205000686095.20260724.135156.19029861604011.VND-TGTT-LUONG TRUNG TAI.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZGVQTJ.BUI MINH GIA AN 2009 ung ho MAI XUAN HIEU MS 2026.188 chuc em mau khoe FT26205250808825.20260724.135048.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|24/07/2026
|500.000,00
|6205IBT1kCZGDL84.ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205373065975.20260724.134956.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZGDBAH.BUI MINH GIA BAO 2006 ung ho BUI ANH DUNG MS 2026.194 chuc anh mau khoe FT26205068791625.20260724.134849.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZGDCUD.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho be NGUYEN NGOC ANH MS 2026.195 chuc be mau khoe FT26205769265581.20260724.134716.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15263371946.Dong van Dien UH 2026 195 nguyen ngc anh.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZGSEVT.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em DANG TUAN ANH MS 2026.192 chuc em mau khoe FT26205401720743.20260724.134530.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|24/07/2026
|300.000,00
|6205IBT1kCZGSDSD.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26205705320137.20260724.134344.8734139133.DO BACH KIM.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZGSJTA.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205703219160.20260724.134306.19030593847011.VND-TGTT-HOANG THI NHAM.970407
|24/07/2026
|10.000,00
|6205IBT1kCZG9R6K.ung ho ms 2026.195, em Nguyen Ngoc Anh, chuc em va gia dinh binh an FT26205987315657.20260724.134237.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|24/07/2026
|50.000,00
|6205MCOBQ2B99VCE.Ung ho ms2026.195 nguyen ngoc anh.20260724.134037.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|24/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207241339082026Z9OS374151.5390.55732.133908
|24/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241339082026jjeu330055.5390.54560.133908
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15263269614.DINH VAN HIEU chuyen tien.CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139066310747.20260724.139066310747-0326683902_Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|24/07/2026
|500.000,00
|6205WBVNP2L39YDH.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.133314.107001103064.DO NHAT QUANG.970412
|24/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507241332542026UKXB087036.5387.26359.133254
|24/07/2026
|100.000,00
|6205SGTTH2CT6G4U.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Duc Minh.20260724.133007.060128940130.LE NGUYEN QUOC THANH.970403
|24/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh#SP#0200970405072413283620268NL6075334.5189.7263.132836
|24/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15263170482.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|300.000,00
|6205IBT1kCZGJ3DW.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205294587058.20260724.132617.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15263151576.Ung Ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15263151174.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0121001325404 NGUYEN QUANG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZGJEKG.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205800991160.20260724.132529.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|24/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241325152026YKYM468275.5387.92042.132459
|24/07/2026
|25.000,00
|6205IBT1iJZV1B6B.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.132504.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|24/07/2026
|90.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507241323032026IEE6060494.5388.81586.132303
|24/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072413230220260kc0292874.5390.81555.132302
|24/07/2026
|100.000,00
|6205TPBVI2MFFJCY.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.132208.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|24/07/2026
|500.000,00
|6205VNIB02JTZYUJ.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260724.131955.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441
|24/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507241319542026JFSF052163.5389.67717.131938
|24/07/2026
|100.000,00
|VU THI MINH THAO Chuyen tien ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072413190620263moh284207.5388.63874.131850
|24/07/2026
|50.000,00
|6205IBT1kCZGWJVR.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205412455278.20260724.131857.19029568321013.VND-TGTT-HOANG DUC NHAM.970407
|24/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-240726-13:16:31 jQ0D132685#SP#020097041607241316312026jQ0D132685.5388.52491.131631
|24/07/2026
|150.000,00
|6205IBT1kCZGQQ6Y.ung ho MS 2026.195- em Nguyen Ngoc Anh FT26205012313991.20260724.131449.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
|24/07/2026
|50.000,00
|6205IBT1kCZANF67.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205248002023.20260724.131414.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
|24/07/2026
|500.000,00
|6205IBT1kCZAN8UB.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205020225476.20260724.131213.19022326901010.VND-TGTT-NGUYEN THI LAN ANH.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|6205SGTTH2CTNSD6.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.131212.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|24/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15263016269.ms2026.195.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15263006581.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0071000710564 CHAU TRUC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241309222026YV8H520041.5390.18553.130907
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15262961406.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.195( Nguyen ngoc Anh) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|50.000,00
|ung ho 2026.195 Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507241306322026fwA6477042.5390.5450.130632
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZAX7QR.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205616203885.20260724.130522.19038767822012.VND-TGTT-HOANG DANH MINH.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|6205TPBVI2MF891K.Ung ho MS 2026.195 - em Nguyen Ngoc Anh.20260724.130320.00001462348.BUI THACH HONG HUNG.970423
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZAF1Y2.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205614480785.20260724.125547.19032995520011.VND-TGTT-VU THI HAO.970407
|24/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207241252462026X90S215239.5390.40066.125235
|24/07/2026
|50.000,00
|6205IBT1d1PD5J8I.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.124756.97042292L83b706000000000692964.MBBANK IBFT.970422
|24/07/2026
|54.760,00
|ms2026.195#SP#020097042207241245282026E6LS813365.5189.4087.124528
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15262643589.Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15262647122.NGUYEN THANH LUAN chuyen tien Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0531002555900 NGUYEN THANH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|50.000,00
|6205MSCBD2VA9JLE.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.123859.0031103891207.NGUYEN THI KHANH LINH.970422
|24/07/2026
|5.000,00
|6205VNIB02JT8SXI.ung ho MS 2026.195 ( em Nguyen Ngoc Anh ).20260724.123413.812281212.GIANG MY LINH.970441
|24/07/2026
|100.000,00
|HOANG THI DIEU KIEU chuyen tien#SP#020097042207241233362026VITP225078.5387.43408.123337
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZAGDSN.Ung ho MS2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205976723122.20260724.122539.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|24/07/2026
|500.000,00
|6205IBT1kCZAAQA4.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205743035199.20260724.122155.19032135910015.VND-TGTT-TRAN THE HUY.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|6205SHBAP2L3ZB8Q.ung ho Ms 2026.195 Nguyen Ngoc Anh.20260724.122106.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443
|24/07/2026
|200.000,00
|6205IBT1aWX9X7UV.ung ho MS 2026.195 (em nguyen anh).20260724.121720.700029037650.TRUONG VAN THUONG.970424
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZA55IJ.ung ho MS 2026 185 be ho duy hung FT26205705044902.20260724.121426.19020192020788.VND-TGTT-LE THI ANH.970407
|24/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241203392026whxa082260.5387.67038.120339
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15262090915.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000599693 NGUYEN THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|20.000,00
|6205TPBVI2MF1MT8.Ung ho MS2026.192 em Dang Tuan Anh.20260724.115812.02177010301.VU DUC HUY.970423
|24/07/2026
|200.000,00
|6205IBT1iJZDHTY7.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 195 NGUYEN NGOC ANH.20260724.115641.247529918.LE THI HOA.970432
|24/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241155352026AINP546954.5388.11565.115519
|24/07/2026
|100.000,00
|ung ho Ms2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241149032026277G596305.5389.69390.114903
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15261889145.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0341007045541 TRAN VAN HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15261669511.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1014434588 HOANG QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807241131342026b78x964337.5388.50778.113117
|24/07/2026
|500.000,00
|6205IBT1kCZ4X3TA.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205353647549.20260724.112111.11120386424011.VND-TGTT-TRAN THI TO UYEN.970407
|24/07/2026
|200.000,00
|6205IBT1kCZ4XUNG.Ung ho anh Hoang Van Khanh,MS 2026.193 FT26205577650073.20260724.111944.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZ4XIS7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26205000111020.20260724.111930.19035916251024.VND-TGTT-DAO THI THAO.970407
|24/07/2026
|3.000.000,00
|6205IBT1kCZ4XSFB.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205040084008.20260724.111913.695555.VU QUOC AN.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207241117082026V5Q7817278.5387.56773.111652
|24/07/2026
|300.000,00
|ung ho 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807241115512026nq7o905272.5390.48596.111551
|24/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072411140220261etf898599.5189.37468.111402
|24/07/2026
|500.000,00
|6205IBT1aWX9HN8V.ung ho MS 2026 .195(em Nguyen Ngoc Anh )..20260724.111335.083704070006507.THAI THI MINH PHUONG.970437
|24/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807241112512026bkt2894191.5390.29454.111235
|24/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15261377997.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0721000562846 NGUYEN VAN THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#0200970488072411101520264ded884526.5387.14266.111015
|24/07/2026
|10.000,00
|6205IBT1cJVX36M5.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).20260724.110823.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|24/07/2026
|10.000,00
|6205IBT1cJVX3EA6.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260724.110718.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|24/07/2026
|10.000,00
|6205IBT1cJVX3KHD.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260724.110609.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|24/07/2026
|10.000,00
|6205IBT1cJVX37LA.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260724.110441.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|24/07/2026
|10.000,00
|6205IBT1cJVX3GFK.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260724.110252.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|24/07/2026
|50.000,00
|6205VNIB02JTLKJL.ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).20260724.110235.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|24/07/2026
|10.000,00
|6205IBT1cJVX3AFR.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260724.110103.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|24/07/2026
|10.000,00
|6205IBT1cJVX3AD8.Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).20260724.105944.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|24/07/2026
|10.000,00
|6205IBT1cJVX34UM.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260724.105819.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1iJZD4KAG.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.105803.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970432
|24/07/2026
|999.000,00
|6205TPBVI2MFYVDV.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.105526.66666878787.DUONG VAN NINH.970423
|24/07/2026
|100.000,00
|6205MSCBD2VAAHP1.HA THI KIM CHI ung ho MS 2026195 Nguyen Ngoc Anh.20260724.104844.52120868.HA THI KIM CHI.970422
|24/07/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.195#SP#0200970488072410471220261c24801440.5390.72404.104712
|24/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139045316963.20260724.139045316963-0826814931_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|24/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241042212026OJVM940006.5388.42922.104209
|24/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507241040162026O9TV021248.5388.30605.104016
|24/07/2026
|50.000,00
|6205MCOBQ2B9U3JL.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260724.103808.03101010965538.HOANG VIET.970426
|24/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN DUC HUY ung ho ms 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241038022026GRUL762024.5390.17609.103802
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZ4Y9DP.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205372434723.20260724.103103.19121674781019.VND-TGTT-DO LAN QUYNH.970407
|24/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15260801590.Ung ho MS2026.195 ( Em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0031000009137 HA THI NHU HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507241027482026L79T059351.5387.56838.102748
|24/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN TA DINH chuyen tien ung ho 2026195 Nguyen ngoc Anh#SP#0200970422072410260020269ZEG273278.5388.48076.102600
|24/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15260751520.ung ho MS 2026.195(em nguyen ngoc anh).CT tu 0531002253946 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15260722245.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0421003763129 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1aWX9KXZ5.ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh.20260724.101730.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|24/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072410171120261has696644.5189.96889.101711
|24/07/2026
|200.000,00
|6205TPBVI2MF2KNM.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.101708.25011980003.BUI HAI YEN.970423
|24/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507241011542026Kqnn783853.5388.66680.101154
|24/07/2026
|200.000,00
|6205IBT1kCZ42B7Y.DO TRUNG KIEN UNG HO MS 2026.195 EM NGUYEN NGOC ANH FT26205245979400.20260724.100131.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)#SP#020097041507240956282026mMwl729094.5388.79463.095628
|24/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15260326148.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1027674856 PHAM THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15260310798.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011001758209 HOANG DUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#02009704880724095130202687sm607157.5388.53431.095130
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15260273728.ung ho Ms 2026.194 ( anh Bui Anh Dung).CT tu 0121000949548 TRINH DUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|200.000,00
|6205VNIB02JJNAV7.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.094640.029704060006424.BUI DINH MINH.970441
|24/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507240944562026C0GF047533.5189.17972.094456
|24/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807240937112026aoqf559717.5387.78994.093655
|24/07/2026
|150.000,00
|6205SHBAP2L38Z4H.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.093412.0978330316.MAC DUC TRUNG.970443
|24/07/2026
|20.000,00
|6205IBT1kCZB3KRL.Ung ho ma so 2026.193 FT26205064739466.20260724.093351.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|24/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#02009704880724092701202658pk526415.5389.29221.092701
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZBLFK6.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205992296357.20260724.092457.58386688666868.PHAM THI MAI TUYET.970407
|24/07/2026
|500.000,00
|6205WBVNP2L3CDYB.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.092424.268000037804.NGUYEN HONG NGOC.970412
|24/07/2026
|100.000,00
|6205MCOBQ2B9RC9C.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.092336.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|24/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807240923332026yaqr515396.5390.6104.092333
|24/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207240923272026E3R7305944.5390.5663.092327
|24/07/2026
|55.555,00
|MBVCB.15259904888.Ung Ho MS 2026.195 e Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207240916472026HEJ6827863.5390.70763.091647
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15259858538.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9934219658 LE THI HONG LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15259794981.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0341006865858 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026,195#SP#020097048807240909262026wura470924.5387.37851.090926
|24/07/2026
|500.000,00
|6205WBVNP2L3M634.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260724.090920.103000404741.NGUYEN THUY LINH.970412
|24/07/2026
|100.000,00
|6205SGTTH2CT441L.IBFT Chuc chau suc khoe.20260724.090717.030070292994.DOAN DUC PHUONG.970403
|24/07/2026
|2.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507240905472026N82I060476.5390.22852.090547
|24/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.195 em Nguyen NgocAnh#SP#020097040507240902032026BESO042992.5189.6387.090203
|24/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15259651279.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15259640393.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|500.000,00
|6205IBT1kCZBA9PE.ung ho ms 2026 195 em NGUYEN NGOC ANH FT26205838682688.20260724.085644.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
|24/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#02009704220724085623202656HQ429748.5387.81988.085624
|24/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207240856122026RLE5383022.5189.82575.085613
|24/07/2026
|500.000,00
|6205WBVNP2L3M2FG.Ms 2026 195.20260724.085438.105000153556.DONG LE KHANH NGOC.970412
|24/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207240854132026I0XY826648.5388.73454.085413
|24/07/2026
|300.000,00
|6205IBT1fJ2KE7BV.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.085347.0391000342000.NGUYEN THI THANH.970438
|24/07/2026
|500.000,00
|6205SHBAP2L31DLX.CHU VAN TIN chuyen tien ung ho ms2026.148 em nguyen ngoc anh.20260724.085217.5559991955.CHU VAN TIN.970443
|24/07/2026
|200.000,00
|6205MCOBQ2B9TNCT.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.085104.09001010994779.NGUYEN HAI SON.970426
|24/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15259541086.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0881000447437 NGUYEN TUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|250.000,00
|NGO THAI DUONG Ung ho MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807240850222026s4dj412214.5390.59167.085022
|24/07/2026
|500.000,00
|6205MSCBD2VQKCQZ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.084803.0936858379.NGUYEN TRUONG THINH.970422
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15259506136.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0451000233613 LE QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807240846092026yrrm399513.5189.41960.084610
|24/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807240845432026bf0d398157.5390.40400.084527
|24/07/2026
|600.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507240845122026MW1A066001.5387.39078.084512
|24/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807240843362026imt0391919.5389.33052.084336
|24/07/2026
|100.000,00
|MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807240843332026nuce391810.5390.31974.084334
|24/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807240841452026q048386385.5390.25444.084145
|24/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072408400520267z5t381346.5387.19161.084005
|24/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung-240726-08:39:43 zQUT882024#SP#020097041607240839432026zQUT882024.5189.18307.083943
|24/07/2026
|5.000.000,00
|MBVCB.15259399727.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0121000644738 NGO QUOC CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|50.000,00
|6205TPBVI2M8N85L.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260724.083201.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|24/07/2026
|200.000,00
|6205IBT1kCZBIZ5J.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205001899000.20260724.083142.19028123513013.VND-TGTT-NGUYEN THANH SON.970407
|24/07/2026
|50.000,00
|6205TPBVI2M8NCAF.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).20260724.083100.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|24/07/2026
|50.000,00
|6205TPBVI2M8NMYW.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260724.083001.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZBI1MG.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205342111024.20260724.082928.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15259274524.ung ho ms 2026.195.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1iJZSNBSY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260724.082346.78029943.PHAM THI THU TRANG.970432
|24/07/2026
|200.000,00
|6205IBT1iJZSN8MC.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.082227.129007397.TRAN QUOC KHANH.970432
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15259195438.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0141000741662 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZBSW2S.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205262699560.20260724.081521.19033796716165.VND-TGTT-VU KIM NGOC.970407
|24/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072408105520264IOJ672451.5390.14219.081055
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15259074560.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0491000046433 TRAN NHO THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15259052546.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15259059006.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1029197673 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15259048087.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0301000320211 LAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207240804352026GDJ2602241.5388.92326.080435
|24/07/2026
|700.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139024537477.20260724.139024537477-0969320054_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|24/07/2026
|700.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139024492382.20260724.139024492382-0969320054_Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|24/07/2026
|400.000,00
|Chau Hoang Duong, Hoang Huy ung ho MS 2026.195#SP#020097048807240753472026lvrm244857.5389.55746.075347
|24/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-240726-07:53:29 RLD4132605#SP#020097041607240753292026RLD4132605.5189.55177.075329
|24/07/2026
|100.000,00
|6205WBVNP2L3QJ32.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.075103.107000683637.NGUYEN TIEN DIEP.970412
|24/07/2026
|500.000,00
|6205IBT1iJZS3WYC.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260724.075027.78903325.NGUYEN THUY DUNG.970432
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15258801831.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0781000435064 DANG VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1fJ2KAAZ2.MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh.20260724.074655.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15258781601.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021000438888 TRAN VAN CHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15258784381.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZ5R784.ung ho ms 2026.195 FT26205770903707.20260724.074400.10523640479011.VND-TGTT-HA PHUONG THAO.970407
|24/07/2026
|100.000,00
|6205IBT1kCZ5RGXZ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205110801908.20260724.074357.19029757205555.VND-TGTT-NGUYEN THANH CONG.970407
|24/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207240743052026J24Z975412.5189.22172.074305
|24/07/2026
|100.000,00
|6205MSCBD2VQJWSG.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.074106.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422
|24/07/2026
|200.000,00
|6205TPBVI2M8H7DZ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.074039.98883938888.TRAN TAN DUC.970423
|24/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15258702136.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072407251020265q43161495.5189.66027.072510
|24/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207240707332026PR08769591.5389.13614.070733
|24/07/2026
|18.888,00
|6205IBT1kCZ564XV.uh ms 2026.190 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26205314065774.20260724.070715.6655789888.PHAM NGOC TU.970407
|24/07/2026
|10.566,00
|6205IBT1kCZ564V2.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung FT26205809404288.20260724.070709.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|24/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072407061920267LMU330753.5389.8802.070619
|24/07/2026
|50.000,00
|6205TPBVI2M83GTY.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260724.065936.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423
|24/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.195-em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507240645452026HMZ4080293.5388.58260.064545
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15258118370.Chuyen tien ung ho ms 2026 195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15258085844.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|86.000,00
|6205MSCBD2VQA5U7.UH MS 2026193 anh Hoang Van Khanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260724.063219.0839775468.TRIEU THI CAM LE.970422
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15258027888.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15258017378.2026.192.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|60.000,00
|6205IBT1fJ2K52UE.Nguyen Huong ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260724.062106.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15257958484.ung ho MS 2026.192(em dang tuan anh).CT tu 0591000194012 LE VAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.194 anh Bui Anh dung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207240618092026L2RX659464.5387.3671.061810
|24/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15257829674.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.192.CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15257815339.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.193.CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15257811567.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.194 (a Bui Anh Dung).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970488072405372020266zxo975623.5387.57876.053720
|24/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207240234572026Q3AD391020.5390.93387.023457
|24/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15257282381.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0331000481921 PHAM NHU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/07/2026
|300.000,00
|6204IBT1kCZYRL4R.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26205349966000.20260723.231540.19030800043333.VND-TGTT-TRAN YEN LINH.970407
|25/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807252248052026m8le538585.5388.50234.224805
|25/07/2026
|1.000.000,00
|6206ASCB02JU6LHS.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-22:46:24 6206ASCB02JU6LHS.20260725.224624.25558798.PHUONG HA PHUONG.970416
|25/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507252243462026D4WK019544.5387.40719.224346
|25/07/2026
|50.000,00
|6206TPBVI2MTI3T5.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh.20260725.224254.00680327001.TRAN THI THO.970423
|25/07/2026
|50.000,00
|6206IBT1kCHW961D.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208132801109.20260725.224252.19038159907013.VND-TGTT-DOAN LE DIEU LINH.970407
|25/07/2026
|1.000.088,00
|6206BIDVE2HUFFVU.Thi Thanh Lai Hoang chuyen tien.20260725.224121.1208383620.CONG TY CO PHAN APPOTAPAY .970418
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15285093497.VU THI QUE chuyen tien ung ho MS2026.196 (ba Cao thi Minh).CT tu 0831000002267 VU THI QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCHW9S4I.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208113844955.20260725.224010.19037151326015.VND-TGTT-HOANG BAO NGOC.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1iJZYSDSZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.223901.196602984.NGUYEN LAN PHUONG.970432
|25/07/2026
|200.000,00
|KHUONG THI MAI chuyen tien MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507252237542026JUZD608352.5388.28617.223754
|25/07/2026
|100.000,00
|6206VNIB02JUNRVI.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.223615.069704060097537.NGUYEN HUONG TRA.970441
|25/07/2026
|100.000,00
|6206TPBVI2MTI498.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.223458.33197004009.CAO THI NGA.970423
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCHW2C49.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208487511388.20260725.223415.19025773370013.VND-TGTT-DANG THI HANH.970407
|25/07/2026
|1.000.000,00
|6206IBT1fJ2HISZ9.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.223346.9021045886482.LE THI HUYEN TRANG.963388
|25/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.196 Cao Thi Minh#SP#020097040507252233242026ALKP004712.5388.18552.223324
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207252233202026QZIX719716.5390.19375.223321
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15285039085.MS 2026 193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072522281520264i76510548.5189.6470.222815
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15285007958.MS 2026 195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15284960990.Ms 2026 196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/07/2026
|300.000,00
|6206SGTTH2C4EBDG.IBFT Ung ho MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh.20260725.222215.060288044204.NGUYEN THI NGOC TRAN.970403
|25/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072522214720262RJK085256.5189.91118.222147
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072522213620266FLK132309.5387.90302.222124
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15284934554.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1039503630 BUI THI HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807252217452026iuj5492657.5390.80067.221746
|25/07/2026
|50.000,00
|6206TPBVI2MTDDN5.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.221736.02731272701.NGUYEN THI PHUONG ANH.970423
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1iJZY22H3.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.221556.192918766.NGUYEN THI QUYNH TAM.970432
|25/07/2026
|100.000,00
|Uh ms 2026.196, ma GD 100000165711652#SP#020097044907252215242026PbEV856161.5387.72818.221508
|25/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207252214132026H92V997058.5388.70213.221357
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15284894124.Ung ho MS 2026.196(Ba Cao Thi Minh).CT tu 9372245886 NGUYEN THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCHWQEPI.uh Ms 2026 196 cao thi minh FT26208041212391.20260725.221250.19033723239016.VND-TGTT-VU TUYET MAI.970407
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15284841672.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCHQNKAM.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208487415655.20260725.220821.19030574135017.VND-TGTT-PHAM THI HUYEN.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1iJZYCUPE.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.220756.190756203.PHAM THUY ANH.970432
|25/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15284821020.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15284816639.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206VNIB02JUDMVU.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.220521.210611199.NGUYEN THI HONG MAI.970441
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCHQRKCV.Ung ho ma so 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208454776468.20260725.220406.19024133797669.VND-TGTT-LE THI HUYEN TRANG.970407
|25/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207252203222026W886185153.5387.38001.220306
|25/07/2026
|9.364,00
|6206TPBVI2MTD1Y5.MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.220219.00192537235.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15284779811.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCHQRW2D.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208414207324.20260725.220136.19027957337011.VND-TGTT-LUONG THANH THANH.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCHQXADK.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208207960660.20260725.215942.19030598997011.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEN.970407
|25/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704220725215832202628G3640393.5189.22535.215833
|25/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15284719351.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026 .196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|6206TPBVI2MTHHU2.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.215340.04141250201.DAO THI THUONG HUYEN.970423
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1aWXMVPEZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.215103.111704070034999.LE THI TRA MY.970437
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1kCHQFSNX.Ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208504709668.20260725.215041.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|25/07/2026
|500.000,00
|6206VNIB02JU3KKR.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.214713.036024.DANG HOANG VU.970441
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15284621251.ung ho MS 2026.195 ( em Nguyen Ngoc Anh ).CT tu 2293222222 NGUYEN DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206NBVAF2YBR2HA.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.214318.CHARITY13137334.0043101.01.CHARITY.970419
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15284587287.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011004336699 CHOI MIN HWAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206TPBVI2MTHL8C.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.213725.03093498501.DAO HONG HANH.970423
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCHQZP84.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208571507600.20260725.213644.19120554283019.VND-TGTT-DAM THU HUONG.970407
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1kCHQZVAM.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208506290109.20260725.213614.19035765114011.VND-TGTT-HA QUOC DUNG.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCHQZ1BK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208166386995.20260725.213535.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|25/07/2026
|1.600.000,00
|6206IBT1bJMBPGGV.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho ba Cao Thi Minh MS 2026 -196.20260725.213501.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|25/07/2026
|100.000,00
|6206TPBVI2MT36BY.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.213429.17219905236.HUA THI THOAI MY.970423
|25/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507252133532026t1UY467062.5388.34200.213353
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1iJZYQPYL.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.213302.136581473.PHAM THI TUY THU.970432
|25/07/2026
|277.866,00
|NGUYEN THI HAI YEN Chuyen tienUng ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807252129412026idpq381892.5387.17301.212941
|25/07/2026
|500.000,00
|6206MCOBQ2BHH6I2.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.212932.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|25/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970415072521282420264Jde451346.5388.11725.212824
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCHQKN4A.Ung ho Ms 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208278794930.20260725.212818.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407
|25/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207252124232026UY5T293111.5390.95558.212423
|25/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072521222820265b32361457.5388.87592.212211
|25/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15284341222.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0471000050171 HO QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|6206ASCB02JUV1HF.NGUYEN THI HANH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026. 195-250726-21:19:10 6206ASCB02JUV1HF.20260725.211910.126548819.NGUYEN THI HANH.970416
|25/07/2026
|50.000,00
|6206VNIB02JUSRN6.2026.196.20260725.211903.003018733.NGUYEN CAM TU.970441
|25/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15284184516.ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|25.000,00
|6206IBT1kCHQYLLX.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208036055154.20260725.210500.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15284049307.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0331000496177 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|150.000,00
|6206IBT1iJZPFXWK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.205828.218450245.NGUYEN THI SUONG.970432
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15284027551.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206TPBVI2MTSWNX.Ung ho MS 2016.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.204950.03091988001.KHUC THI BICH XUAN.970423
|25/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072520492220260NMG010083.5189.31362.204922
|25/07/2026
|50.000,00
|6206TPBVI2MTSZRD.LE THI HONG ANH chuyen ung ho em Minh Duc MS2026.191.20260725.204655.05002605725.LE THI HONG ANH.970423
|25/07/2026
|2.000.000,00
|6206SGTTH2C4R23X.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.204405.030078020454.PHAM THI TAM TRANG.970403
|25/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507252043592026rvat302477.5189.2843.204342
|25/07/2026
|200.000,00
|6206MCOBQ2BH9QU1.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.204103.02101012954735.TRAN THU HA.970426
|25/07/2026
|50.000,00
|6206IBT1kCHQSPLE.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208212410134.20260725.203931.19027602564017.VND-TGTT-DANG PHI SON.970407
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15283749870.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0421000464294 TRAN THI BICH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15283666325.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0111000187381 LUONG HUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206VNIB02JUGQWF.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.203035.773518998.HUYNH PHUONG THAO.970441
|25/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139258011465.20260725.139258011465-0986946529_Ung ho MS 2026196 Ba Cao Thi Minh
|25/07/2026
|500.000,00
|6206ABBKP2LIXSH1.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.202510.0391000099850.MAI THI PHUONG THAO.970425
|25/07/2026
|200.000,00
|6206SGTTH2C4T7LG.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.202415.060235157996.Dang Thi Quynh Vy.970403
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15283463848.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0301002858378 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|6206IBT1kCHQQUL7.Ung ho MS 2026.196 ba cao thi minh FT26208145776001.20260725.201903.19040098192010.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG ANH.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15283374648.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0041000262361 TRAN PHAM NAM TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15283335037.ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0011000367112 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15283281909.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|20.000,00
|6206IBT1iJZPKLJA.Ung ho MS 2026-196 ba Cao Thi Minh.20260725.200749.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072520025320262bev092267.5387.79160.200253
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072519555320264Z4D675146.5387.39188.195554
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZNZETG.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206630525435.20260725.195439.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZNZJJP.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206100704009.20260725.195252.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|25/07/2026
|20.000,00
|6206IBT1aWXMW9HL.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260725.195053.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
|25/07/2026
|20.000,00
|6206IBT1aWXMW1BL.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260725.194941.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZNE6BH.ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206398037584.20260725.194906.7829101990.NGUYEN HOANG DAN THANH.970407
|25/07/2026
|30.000,00
|6206IBT1aWXMWQP2.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260725.194830.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
|25/07/2026
|30.000,00
|6206IBT1aWXMQRVW.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260725.194741.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
|25/07/2026
|20.000,00
|6206IBT1aWXMQFS7.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.194637.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
|25/07/2026
|200.000,00
|6206TPBVI2MTGNFB.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.194534.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|25/07/2026
|70.000,00
|QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970415072519435320262J3C972205.5387.69274.194353
|25/07/2026
|100.000,00
|6206ASCB02JURKYG.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-19:43:43 6206ASCB02JURKYG.20260725.194343.27609687.HA THI PHI YEN.970416
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZNG7KK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206392618306.20260725.194028.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15282734989.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao thi Minh).CT tu 0071004495607 TO THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh. Xin Chua ban phuoc lanh cho chau be va gia dinh cua chau#SP#020097042207251927582026R0VL854503.5387.75374.192759
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZNY42R.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206505074516.20260725.192624.19036268006015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
|25/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15282510968.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1903285656 DOAN MY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|1.200.000,00
|6206IBT1kCZN87MN.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206004000030.20260725.191834.19076363176019.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUNG.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15282416734.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1025726418 VU THI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|600.000,00
|6206NAMAP2LIWEMH.LE THI THANH XUAN CHUYEN KHOAN ung ho MS2026.176 chi tran thi thu hien.20260725.191217.602107090900001.LE THI THANH XUAN.970428
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZNV7UC.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206413667134.20260725.191044.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZND365.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26206592050097.20260725.190852.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|6206ASCB02JUFWPC.UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH-250726-19:05:57 6206ASCB02JUFWPC.20260725.190557.2950577.LUU QUOC HUONG.970416
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15282042021.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1kCZN17TV.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206898333563.20260725.185526.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407
|25/07/2026
|10.000,00
|6206IBT1kCZNWTIL.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206665270060.20260725.185054.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072518505220263NIR191474.5389.64936.185053
|25/07/2026
|50.000,00
|6206ABBKP2LIZNT7.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.184825.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251838442026CI38654594.5189.97776.183827
|25/07/2026
|300.000,00
|6206ASCB02JUMAYX.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-18:36:43 6206ASCB02JUMAYX.20260725.183644.68307573.VO SI HAO.970416
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZRZIQ8.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206765652056.20260725.182513.19074072013012.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|6206TPBVI2MTRKH4.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.182256.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
|25/07/2026
|70.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251822392026ljmj701409.5390.11908.182239
|25/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251818222026bsyj682943.5389.89972.181809
|25/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15281363515.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072518131420263ace660479.5390.63432.181258
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15281262753.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15281093075.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1030990254 NGUYEN THI MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZRI6DA.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206112874325.20260725.175206.5702222345.PHAM NGUYEN HOANG.970407
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15280889763.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011001825259 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072517511720267mgr560048.5388.41917.175117
|25/07/2026
|500.000,00
|6206ASCB02JUL9IS.UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH CHO CHAU HOP SUA-250726-17:46:57 6206ASCB02JUL9IS.20260725.174657.41616347.HO THANH LAM.970416
|25/07/2026
|400.000,00
|6206WBVNP2LIB87L.Ung ho ms 2026 196 ba cao thi minh.20260725.174648.105000153282.NGUYEN THANH HUYEN.970412
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1aWXV6BG6.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.174305.152704070015572.LE HOANG QUOC.970437
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZRSYEQ.Ung ho Ms 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206593839244.20260725.174223.19031653234027.VND-TGTT-LAM NGOC KINH.970407
|25/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN HUNG ANH Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251742152026DI00885357.5387.90752.174216
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1aWXVENCU.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.173717.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|25/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072517353120269LE8065552.5387.47297.173531
|25/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072517351420269YT1227517.5390.46190.173514
|25/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251734012026eijs476797.5189.35989.173344
|25/07/2026
|200.000,00
|6206ASCB02JU21B1.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-17:32:37 6206ASCB02JU21B1.20260725.173237.27809517.DOAN THI PHUONG LOAN.970416
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15280437451.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0381000546491 NGUYEN NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072517225220266ADA089111.5387.63690.172252
|25/07/2026
|3.000,00
|Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251718582026EJQR966920.5388.36828.171859
|25/07/2026
|3.000.000,00
|6206ASCB02J4P8DI.UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH-250726-17:15:47 6206ASCB02J4P8DI.20260725.171547.46304287.TRAN NGUYEN THIEN HUONG.970416
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251715412026hcqh388323.5388.16498.171541
|25/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh)#SP#020097041507251709112026eA1V247195.5387.73178.170911
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZXHG77.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206387414028.20260725.170736.19035687698011.VND-TGTT-PHAM THI HUYEN.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251707062026CA94096402.5189.59668.170706
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15280047209.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0111000320958 LAU LY SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZX6X6X.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206243365218.20260725.170333.19034141342013.VND-TGTT-NGUYEN HAI TRIEU.970407
|25/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15279912989.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15279894739.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0511003902320 HO VAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072516561020265H5N892582.5387.90660.165611
|25/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139226024879.20260725.139226024879-0966931495_Ung ho MS 2026 196 Ba Cao Thi Minh
|25/07/2026
|50.000,00
|6206MCOBQ2BHTZ2L.Ung ho ms2026.196 cao thi minh.20260725.165441.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1kCZXGHAQ.Ung ho MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh FT26206814101129.20260725.165314.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
|25/07/2026
|300.000,00
|6206MCOBQ2BHTME2.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.165156.13001010992848.MANH VIET HUNG.970426
|25/07/2026
|300.000,00
|6206IBT1kCZXAFA2.THANH VINH chuyen tien ung ho MS 2026.196 FT26206650570065.20260725.165055.13820614608011.VND-TGTT-NGUYEN THANH VINH.970407
|25/07/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139225005102.20260725.139225005102-0909627479_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25/07/2026
|50.000,00
|6206ORCOQ2BHJPJ8.LOC HO TRO MS 2026.196 CAOTHIMINH.20260725.164819.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|25/07/2026
|17.000,00
|MBVCB.15279726666.Ung ho MS 2026.192 for Dang Tuan Anh.CT tu 1052135755 TO THI NGOC CHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|1.000.000,00
|6206ABBKP2LI2K1R.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.164718.0551003922077.NGUYEN THI ANH TUYET.970425
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15279685137.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0341007103216 HOANG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|60.000,00
|MBVCB.15279661157.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072516412320260664314973.5388.97958.164123
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15279600941.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0351000744070 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207251637192026P0E6675213.5390.72308.163720
|25/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15279519475.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|60.000,00
|MBVCB.15279524156.Ung ho MS 2026068 em Nong Hieu Bao Son.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|10.000,00
|6206IBT1kCZXUYZ4.ung ho ms 2026.196, ba Cao Thi Minh, chuc ba va gia dinh binh an0 FT26206993795209.20260725.163410.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15279495934.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0761002351679 PHAN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZXU9HZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206373690267.20260725.163326.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZXU1HA.UNG HO MS 2026.196 ba Nguyen Thi Minh FT26206747086456.20260725.163311.19033069432014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|6206TPBVI2MTMRYI.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.163217.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|25/07/2026
|50.000,00
|6206MSCBD2VJ2JM2.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260725.163153.1999130199999.PHAN THANH HAI.970422
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15279458942.ung ho MS 2025.040 (Em Mai Hoang Nguyen).CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206SGTTH2CR6TUP.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.162935.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|25/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251628142026154A083490.5387.19555.162815
|25/07/2026
|60.000,00
|MBVCB.15279410256.ung ho MS 2025.044 (Em Nguyen Thi Bao Nhi).CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207251626312026QN7B993146.5387.9464.162631
|25/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251626202026581x177749.5388.7947.162620
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1iJZUEP3E.Ung ho MS 2026 196 ba Cao Thi Minh.20260725.162452.0968348206.LE THI NGA.970432
|25/07/2026
|100.000,00
|6206TPBVI2MT1PT6.Ung ho MS 2026.196 Cao thi minh.20260725.162411.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15279360372.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1017028742 LAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:LE THI NGOC THOI chuyen tien Ung ho MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072516223520267UTO055682.5389.87835.162235
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1aWXVBAJM.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.162220.005704070001100.TA PHUONG DUNG.970437
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15279301667.ms2026.196.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15279291391.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15279269160.HUYNH THI TIEN DUNG chuyen tien.CT tu 1029675323 HUYNH THI TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15279231385.Ung Ho MS 2026.196.CT tu 0331000472673 KIM THI DIEM TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15279225209.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072516134520269S8S633796.5390.39204.161329
|25/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15279203369.Ung ho MS 2026.196( ba Cao Thi Minh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15279196081.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0141000802608 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15279163836.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704220725161024202686OM873250.5189.19967.161024
|25/07/2026
|100.000,00
|6206TPBVI2MT1BGY.Ung ho MS 2026.196 - ba Cao Thi Minh.20260725.161001.00001462348.BUI THACH HONG HUNG.970423
|25/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072516090520260J6Z958671.5389.13471.160849
|25/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251608092026L6QV479506.5390.8681.160809
|25/07/2026
|100.000,00
|6206SGTTH2CRNYVR.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.160756.030095976650.NGUYEN THI QUYNH TRANG.970403
|25/07/2026
|200.000,00
|6206ORCOQ2BH8I5Z.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.160742.0903039503.LY GIA MINH.970448
|25/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072516055520260NLD076177.5388.94814.160555
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15279093098.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0041000345964 HO THI MAI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15279085754.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9886246363 TRINH TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704150725160418202688DY881329.5390.86553.160418
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1aWXVYNZ8.Ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh).20260725.160033.013704073636666.NGUYEN VAN CUONG.970437
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15279006261.ung ho MS 2016.196 ba cao thi minh.CT tu 1037394365 PHAM THI HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206SHBAP2LD9TQQ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.155559.0983158958.TRAN NAM PHONG.970443
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1iJZUAIU8.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.155435.509175004.NGUYEN VAN QUY.970432
|25/07/2026
|147.797,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251550322026EYZ7499303.5189.15309.155032
|25/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251546202026KJ14087592.5389.92461.154620
|25/07/2026
|1.000.000,00
|6206ASCB02J4XHSI.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-15:45:25 6206ASCB02J4XHSI.20260725.154525.6768659.NGUYEN THI HOP.970416
|25/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251540392026doy7019267.5390.63321.154039
|25/07/2026
|100.000,00
|6206SGTTH2CRDBZK.IBFT Ung ho ms 2026.191.20260725.153610.0631113939.LE QUANG PHUC.970403
|25/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251536062026X77E043379.5189.40675.153607
|25/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807251535562026uppj004243.5387.40199.153556
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZ3H2T8.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206165120766.20260725.153025.19035450797013.VND-TGTT-TA THI THANH NHAN.970407
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15278585643.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0111000158963 PHAN PHONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15278581151.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0311000746046 DUONG THI LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206SHBAP2LDI7W5.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.152258.0989936244.TRAN MANH QUAN.970443
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15278551420.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0181000051552 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251522282026tdl8962619.5388.74074.152228
|25/07/2026
|500.000,00
|ung ho ma so 2026#SP#020097048807251516442026wfrv945450.5388.45701.151627
|25/07/2026
|500.000,00
|VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh)#SP#020097041507251510472026YpSU707234.5389.17693.151030
|25/07/2026
|200.000,00
|PHAM THI THU HA chuyen tien Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251508192026C8TG269838.5388.7063.150819
|25/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251507272026GVHT747712.5389.1951.150727
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15278358178.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15278354021.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.195.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|6206ASCB02J4UIK5.UH MS 2026.196 BA CAO THI MINH-250726-15:04:56 6206ASCB02J4UIK5.20260725.150456.31318497.TO THI THUY LINH.970416
|25/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251501222026GJ1J003439.5387.72624.150105
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15278190220.NGUYEN TO HAO chuyen tien ung ho MS 2026.196(ba Cao Thi Minh)j.CT tu 1027511466 NGUYEN TO HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704220725145103202612C8800172.5189.26049.145050
|25/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:2026 196#SP#020097040507251450232026U1DS063450.5389.21781.145023
|25/07/2026
|3.000.000,00
|6206ASCB02J4WRJE.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-14:47:24 6206ASCB02J4WRJE.20260725.144725.102866868.NGO THI ANH VAN.970416
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1aWXVI2M8.ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.144614.05300014266436.NGUYEN THI MAI HUONG.970440
|25/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251446122026GF76618705.5189.2389.144613
|25/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507251444002026GUJM041345.5387.91886.144401
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704220725144019202656EK195165.5189.76289.144003
|25/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251440052026QJG9027814.5387.74653.144005
|25/07/2026
|10.000,00
|6206IBT1kCZ3IHI6.ung ho ms 2026.196 ba cao thi minh FT26206320474600.20260725.143949.19032258523555.VND-TGTT-NGUYEN HOANG HA.970407
|25/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.196 Ba Cao thi Minh#SP#020097048807251437582026as9z837487.5189.65432.143742
|25/07/2026
|100.000,00
|6206VIDPF2YBFADQ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.143558.0408000001290.NGUYEN PHUONG ANH.970439
|25/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251435402026KVUG736063.5389.56089.143541
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251432342026U4WG141027.5390.40946.143235
|25/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.181 ( Bui Thi Mim )#SP#020097041507251427282026paZe581975.5390.19009.142729
|25/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.182 (Hoai Thu Quynh Nhu)#SP#020097041507251426162026XvBp579569.5390.13303.142600
|25/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15277907821.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 4321999999 BUI THUY THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.183 ( Nguyen Thi Yen)#SP#020097041507251424572026poWc575965.5389.7352.142457
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15277893883.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1027540595 VU THI THANH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1kCZ39NZU.LE NGOC VAN ANH chuyen. Ung ho ms 2026.196, Cao thi minh FT26206040939498.20260725.142133.19033129467017.VND-TGTT-LE NGOC VAN ANH.970407
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15277770148.ung ho MS 2026 196.CT tu 1048063704 PHAM THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251412022026WUNI038345.5390.52072.141202
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15277751899.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0181000887253 TRUONG PHAN VU AU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.194 ( anh Bui Anh Dung)#SP#020097041507251408512026WfUy534295.5387.38735.140851
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1bJMBM2JC.MS 2026 196 cao thi minh.20260725.140850.6287338001.TRUONG THUY TRANG.970434
|25/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207251408052026Y0ED826372.5387.36239.140805
|25/07/2026
|100.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.195 ( em Nguyen Ngoc Anh )#SP#0200970415072514071020266zwk530351.5390.31619.140710
|25/07/2026
|100.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh)#SP#020097041507251405392026n0Vc526538.5189.25508.140539
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15277694049.ung ho MS 2026 . 196 ( ba CAO THI MINH ).CT tu 2212016688 DO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15277671877.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0371000458766 TRAN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15277631828.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0381000615857 TRAN TAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|20.000,00
|6206IBT1d1PMCMX5.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.135752.97042292Hdeff89000000000ed8800.MBBANK IBFT.970422
|25/07/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.196 Cao Thi Minh#SP#020097040507251343022026GNN1056109.5390.34401.134302
|25/07/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251342512026DUEJ640494.5387.34129.134252
|25/07/2026
|170.000,00
|MBVCB.15277405111.ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15277379761.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0501000205587 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251331512026YEHS296262.5388.89942.133152
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15277344153.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011000796907 NGUYEN THI THUY MUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15277328909.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0031000695153 NGUYEN THI BACH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|120.000,00
|6206IBT1kCZFLEZH.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206645982103.20260725.132847.19072115513011.VND-TGTT-NGUYEN THI QUY ANH.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207251328132026C82I648729.5389.74856.132756
|25/07/2026
|5.000,00
|6206IBT1kCZFLWMG.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206150402680.20260725.132611.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|25/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15277285588.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0351001152075 TRAN THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15277270896.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0121000710091 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15277232605.ung ho 2026 Cao Thi Minh.CT tu 0541000251004 NGUYEN THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|25.000,00
|6206ASCB02J4F1D1.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-13:21:01 6206ASCB02J4F1D1.20260725.132101.268266268.NGUYEN THI HUYNH LOAN.970416
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZFZCTJ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206200309445.20260725.131853.19036654839013.VND-TKTT-TRINH QUANG LAM.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|6206TPBVI2MJPY8S.ung ho MS 2026196 Cao Thi Minh.20260725.131851.21081978888.LE NGOC THANH TRUC.970423
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15277217498.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15277201635.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15277197644.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251315572026pwhk644193.5387.27363.131557
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15277183272.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15277176840.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15277159338.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15277155662.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003951665 NGUYEN THI BACH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1iJZUW9PX.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.131104.0899007605.TRAN THI HONG THUY.970432
|25/07/2026
|100.000,00
|6206MCOBQ2BHQCMQ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.131030.03501016748191.DANG THI HIEN.970426
|25/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251307212026b1l6624387.5387.91318.130721
|25/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207251304212026LERN735052.5387.77714.130422
|25/07/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho 2026.196 . Cao Thi Minh#SP#020097040507251301202026ADSM047089.5390.65349.130121
|25/07/2026
|200.000,00
|6206SHBAP2LDVCWU.NHU THU VAN chuyen tien.20260725.125457.1013696387.NHU THU VAN.970443
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZF4H25.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206256440998.20260725.125454.19026176784555.VND-TGTT-BUI HOANG CHINH.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15276939490.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0181003570953 NGUYEN HOANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251253512026AS7Y026323.5389.30966.125338
|25/07/2026
|20.000,00
|6206IBT1iJZ8ND77.Ung ho MS 2026-194 anh Bui Anh Dung.20260725.125321.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|25/07/2026
|5.000.000,00
|6206MCOBQ2BHYVUJ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.125227.37201019903344.PHAM THI PHUONG.970426
|25/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251250552026NMMB018156.5389.19030.125055
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZFB71B.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206320067979.20260725.125045.19028854347015.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUYEN.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZF5TJU.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206905228234.20260725.124756.19037474130012.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH PHUONG.970407
|25/07/2026
|50.000,00
|6206IBT1kCZF5HPM.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206040594830.20260725.124746.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407
|25/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh, ma GD 100000165485758#SP#020097044907251246242026lUaa468743.5390.99080.124624
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZF588U.ung ho ms 2026 196 cao thi minh FT26206570723624.20260725.124620.19022216726019.VND-TGTT-PHAN THI THUY.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15276850723.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0921000725506 TA THI XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|6206SGTTH2CREEJ3.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.124534.060013890520.MAI HOANG ANH.970403
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15276841880.UNG HO MS 2026.196 ( CAO THI MINH ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRAN THI LAN ung ho Cao Thi Minh 2026196#SP#020097040507251245002026D4LQ001241.5388.91657.124500
|25/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507251244452026XGJ7331344.5389.92022.124428
|25/07/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072512431420264ip0565219.5388.84296.124314
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15276801298.NGUYEN THI HIEN chuyen tien UngHo MS 2026.196 (BaCaoThiMinh).CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251241442026kyl2561297.5189.76858.124144
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1bJMBVUR8.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh.20260725.124106.07051977.VU THU HANG.970427
|25/07/2026
|100.000,00
|ungho2026196coMinh#SP#020097048807251240052026ekx5556983.5388.69277.123949
|25/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.186 ( anh Trinh Quoc Bao)#SP#020097041507251236472026tZca310155.5388.53418.123647
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1kCZFU5LE.Ung ho MS 2026 196 ba Cao Thi Minh xa Kim Phu Tinh Quang Tri FT26206310830348.20260725.123631.19028817640012.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15276744004.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0251002138068 BUI MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.187 (.ba Dinh Thi Thu )#SP#020097041507251235302026zVPs305510.5389.46612.123530
|25/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507251235032026qdwn303917.5189.45174.123503
|25/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.188 ( em Mai Xuan Hieu)#SP#020097041507251234052026Hj66302476.5189.39807.123405
|25/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.189 ( em Nguyen Thi Anh)#SP#0200970415072512323620266hxV298230.5389.32670.123236
|25/07/2026
|200.000,00
|UH nguyen ngoc anh#SP#020097042207251232352026P8X9173316.5189.31896.123236
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15276690619.LE THI DINH chuyen tien ung ho ba minh.CT tu 0031000214298 LE THI DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206TPBVI2MJN7W8.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260725.123147.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|25/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.184 ( me con ba Dinh Thi Ngo)#SP#020097041507251231022026SGSE293245.5388.24587.123102
|25/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15276666938.BUI NAM TRUNG chuyen tien ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0071004243061 BUI NAM TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15276656566.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.196( ba Cao Thi Minh).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung)#SP#020097041507251229032026O94C286644.5389.14495.122850
|25/07/2026
|1.000.000,00
|6206IBT1kCZFMN2E.VU MANH KHANG chuyen tien Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206343000893.20260725.122820.19027230048017.VND-TGTT-VU MANH KHANG.970407
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1kCZFMLVP.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206246418710.20260725.122747.22582582588.HOANG MINH KHUE.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251227462026Y0F3048270.5189.8817.122730
|25/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15276623805.ung ho MS 2026.210.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|NGUYEN DANG LUONG UNG HO MS2026196 BA cao thi Minh#SP#020097042207251226462026AUHL422253.5390.3752.122647
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15276611983.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1034123000 BUI THUY LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15276611023.ung ho MS 2026.209.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15276608150.ung ho MS 2026.208.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15276605706.ung ho MS 2026.207.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|6206IBT1bJMBVVMI.ung ho 2026.196 ba cao thi minh.20260725.122526.07524977878.NGUYEN THI CAM DUNG.970429
|25/07/2026
|200.000,00
|6206SGTTH2CRWUNS.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.122515.0932129637.TO GIA HUY.970403
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15276582256.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9937887595 MAI THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15276587676.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0461003750026 LE THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15276555831.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0441000641011 DOAN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15276544295.BUI THI ANH THU chuyen tien ung ho MS 2026.196 (ba cao thi minh).CT tu 0071001203914 BUI THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.196 ba Cao thi Minh#SP#020097048807251221082026v8o6503206.5389.73809.122108
|25/07/2026
|200.000,00
|6206SHBAP2LDGTWS.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.122033.1006419694.LE THI HUYNH NGA.970443
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZFSZAH.Ung ho MS 2026.196 FT26206104011334.20260725.121823.19037897504016.VND-TGTT-LE THI HONG HANH.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251216312026yy1h488996.5388.50067.121631
|25/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251216272026ul45488770.5388.48839.121627
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251216152026HGBG745687.5387.46980.121615
|25/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15276431984.ung ho MS 2026 196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1902867888 NGHIEM XUAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15276423664.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1048625517 PHAM THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207251211392026UX51562273.5189.23725.121139
|25/07/2026
|500.000,00
|6206ASCB02J4QKPS.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.196 CAOTHI MINH-250726-12:11:17 6206ASCB02J4QKPS.20260725.121117.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072512102320269SPR783740.5390.16466.121024
|25/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251204472026BG4T065933.5390.86002.120431
|25/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807251204032026z6ay449275.5189.81593.120403
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1aWXVW7W9.ung ho chi cao thi minh.20260725.120152.0903225063.TRINH LE HUNG.970440
|25/07/2026
|500.000,00
|NGUYEN THI THANH Chuyen tienungho MS 2026.196#SP#0200970488072512012720267p48440401.5388.66759.120110
|25/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251200272026r4rp437015.5390.61435.120028
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1kCZFQBBP.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26206968963690.20260725.115703.19029728719019.VND-TGTT-PHAN HONG NHUNG.970407
|25/07/2026
|500.000,00
|6206SGTTH2CR4DEM.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.115625.060227612978.TRAN THI THANH THAO.970403
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1iJZ8ZUUJ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.115153.565036033.PHAM HOANG BAO NGOC.970432
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15276090860.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0301000423105 VU XUAN BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15276085772.ung ho MS 2026.196.CT tu 1036150703 LE QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15276052970.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071004746660 NGUYEN THI THU HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251147112026UE2O986547.5189.84123.114712
|25/07/2026
|52.116,00
|ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh#SP#020097048807251146282026l2hn388029.5390.78917.114629
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251145312026byc6384578.5389.73829.114515
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1kCZT3VIY.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206271986405.20260725.114453.19037041082013.VND-TGTT-DANG VAN HUYEN.970407
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15276006532.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0021000852938 TRUONG VINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206SHBAP2LDWYKZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.114418.189956789.DO THI NGOC ANH.970443
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15275997750.ung ho MS 2026.195(em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0641000016478 NGUYEN THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1iJZ8E4C9.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260725.113843.0901134886.NGO NGOC CUONG.970432
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15275881838.ung ho ms 2026.196 ba cao thi minh.CT tu 9766617397 HO THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:LE THI LOAN chuyen tien ung ho Ms 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251135472026YVHS044084.5189.15875.113547
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZTHN2E.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206099046506.20260725.113537.8989777002.VO BA TUNG.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|6206SGTTH2CRRFPZ.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.113242.030389934483.PHAM THI NGOC.970403
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZTZ7QG.Mochi Ung ho Ms 2026.195 FT26206836719295.20260725.113148.7625072001.CAO HOANG SON.970407
|25/07/2026
|50.000,00
|6206YOLOP2LDUCE1.ung ho ms 2026 195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.113141.0368046552.NGUYEN NGOC THINH .546034
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207251127132026FS52934170.5387.66038.112714
|25/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507251126122026OZ2C001711.5390.59681.112612
|25/07/2026
|70.000,00
|6206IBT1kCZTK3IC.Ung ho MS 2026.196 FT26206081002980.20260725.112410.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|6206MCOBQ2B3PUJS.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260725.112350.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|25/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15275675662.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071005695798 NGUYEN QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072511170520263K9P102191.5387.5912.111705
|25/07/2026
|20.000,00
|6206IBT1cJVRPNJF.QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.111645.109866696630.TRAN VAN TOAN.970415
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15275563840.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1039007174 NGUYEN QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206ASCB02JRNKLB.BUI QUANG HAN CHUYEN KHOAN- GV HUU TRI UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH-250726-11:14:16 6206ASCB02JRNKLB.20260725.111416.37870389.BUI QUANG HAN.970416
|25/07/2026
|200.000,00
|6206ASCB02JR77XL.UNG HO MS 2026.196 CAO THI MINH-250726-11:12:30 6206ASCB02JR77XL.20260725.111230.6613327.NGUYEN HUU SAN.970416
|25/07/2026
|1.000.000,00
|6206ORCOQ2B37IKZ.TRUONG THI LAN ANH ung ho MS 2026-196 ba Cao Thi Minh.20260725.111037.0004100020271007.TRUONG THI LAN ANH.970448
|25/07/2026
|200.000,00
|ung ho ma so 2026.195 nguyen ngoc anh#SP#0200970488072511095520268bvy254155.5189.64661.110938
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15275468282.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9916065551 TRAN THI AN NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15275443144.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071003451495 NGUYEN MANH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|6206SGTTH2CRTVPF.IBFT unghomaso2026.195.20260725.110540.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
|25/07/2026
|100.000,00
|6206TPBVI2MJ97PM.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260725.110433.88361393979.BUI PHI HUNG.970423
|25/07/2026
|150.000,00
|6206IBT1kCZTYMEU.Uh Ms 2926.196 Cao Thi Minh FT26206156302052.20260725.110259.7959777777.VU THI PHUOC MY.970407
|25/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh)#SP#020097041507251102192026JnI0877472.5390.22220.110219
|25/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15275366998.MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh.CT tu 1030083610 TRAN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|1.000.000,00
|DOAN BINH GIANG Chuyen tien ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251100322026plr6219826.5388.12578.110032
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15275350287.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1040987369 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|6206IBT1iJZ84C3Z.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.105937.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|25/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507251057032026KICy858439.5390.92469.105703
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZTU1VW.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206115533295.20260725.105638.19030954134013.VND-TGTT-LE DINH HUNG.970407
|25/07/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507251055002026ijkn851315.5389.81839.105500
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1iJZ8BB5W.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 192 dang tuan anh.20260725.105452.111555222.VU THI THU THAO.970432
|25/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI MINH Chuyen tien ung ho ms 2026.195 e Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807251053552026qox6196125.5387.75488.105339
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15275261230.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0141000740516 TRAN KIM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206TPBVI2MJ9ZXK.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260725.105341.07531384888.PHAM BA HUAN.970423
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15275229815.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|6206IBT1fJ2ZQ7NN.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.105028.8007041039467.HOANG VAN HUAN.963388
|25/07/2026
|200.000,00
|6206ASCB02JRNETK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-10:47:48 6206ASCB02JRNETK.20260725.104748.44494247.NGUYEN THI HUONG YEN.970416
|25/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097040507251047372026UGEQ022106.5388.42109.104737
|25/07/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251045482026z17l166626.5389.32245.104535
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1iJZ85V53.LE THI HOA chuyen tien ung ho 2026 196 CAO THI MINH.20260725.104526.247529918.LE THI HOA.970432
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15275155182.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0201000636597 DAU THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251045092026FYM7496462.5387.28149.104453
|25/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507251043372026D3GI002912.5390.19809.104338
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1kCZTDPX4.NGUYEN VAN NHIEM chuyen tien MS 2026. 196 ung ho ba Cao Thi Minh FT26206200820747.20260725.104313.11623162399011.VND-TGTT-NGUYEN VAN NHIEM.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15275112700.ung ho ms 2026.196 (ba CAO THI MINH).CT tu 0181003509251 DOAN HUYNH NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507251042082026AX4B095885.5389.12182.104208
|25/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251041172026unef150052.5387.7373.104100
|25/07/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.15275097852.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0611001989114 HOANG BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206ASCB02JRID9Q.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-10:40:46 6206ASCB02JRID9Q.20260725.104046.33627947.DANG DINH HOA.970416
|25/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251040352026JA06088345.5389.3270.104023
|25/07/2026
|50.000,00
|6206IBT1kCZTSI8D.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26206770465115.20260725.104001.19033990583011.VND-TGTT-LE BUI QUYNH NHU.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251038502026N66D690822.5388.94240.103850
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15275052496.Ung ho MS 2026.196 ( ba CAO THI MINH).CT tu 0501000167687 PHO DINH UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1fJ26N79Z.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.103532.0989037755.BUI THI BICH HANG.970431
|25/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15275007405.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0071001164555 VU THI TAM TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh, ma GD 100000165433356#SP#0200970449072510334720268cZC483227.5189.67095.103347
|25/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251033462026JDSA055231.5387.66216.103333
|25/07/2026
|50.000,00
|6206IBT1kCZT2JSF.Ung ho MS 2026.196 ba cao thi minh FT26206115449002.20260725.103329.19034158367011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG GIANG.970407
|25/07/2026
|300.000,00
|6206NAMAP2LDJ77Q.DO HUU MANH CHUYEN ung ho gd ba Cao Thi MinhMS2026196KHOAN.20260725.103218.558899.DO HUU MANH.970428
|25/07/2026
|200.000,00
|MS 2026. 196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251031292026CARE355317.5189.54381.103129
|25/07/2026
|100.000,00
|6206WBVNP2LDTL4P.Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2026 185 chuc em Ho Duy Hung mau khoe.20260725.103120.104000090757.VO PHUC UY.970412
|25/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15274947647.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0281000476321 NGUYEN VAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206WBVNP2LDJPW6.Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2026 180 chuc anh Huynh Ngoc Thuan mau khoe.20260725.103020.104000090757.VO PHUC UY.970412
|25/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507251030182026S6KT038337.5389.48149.103002
|25/07/2026
|100.000,00
|6206WBVNP2LDJIW7.Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2026 178 chuc chu Nguyen Van Ty mau khoe.20260725.102913.104000090757.VO PHUC UY.970412
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15274906076.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0091000598711 PHAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15274880793.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 9945300337 PHAM DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139180990136.20260725.139180990136-0903820226_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072510215920268FUM097396.5189.3333.102200
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZTQCNJ.Ung ho ba Cao Thi Minh, MS 2026.196 FT26206968748078.20260725.101924.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZLNV8C.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26206322654036.20260725.101653.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU.970407
|25/07/2026
|300.000,00
|6206TPBVI2MJXZ1E.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.101642.10002086258.DO THI HANG.970423
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15274749960.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9905285497 LE THI BICH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|HA THI KIM CHI ung ho MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251015532026LUC3287409.5387.71161.101553
|25/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15274754067.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1047559999 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251015162026WSZY846889.5390.68259.101517
|25/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139179649829.20260725.139179649829-0961766137_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15274710922.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0031000909211 TRUONG THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15274703810.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1026421809 DAO QUANG HOP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15274688436.ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh ).CT tu 9932992998 DINH THI Y NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|6206IBT1iJZ8IG5D.Ung ho MS 2026 195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.101037.248721219.LE THI SAO MAI.970432
|25/07/2026
|1.000.000,00
|6206MSCBD2V8CZYI.ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.100838.0961431250.VU HOAI LINH.970422
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15274646841.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0721000524453 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15274637546.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZLFGUC.Ung ho MS 2026.196 ba CAO THI MINH FT26206103620041.20260725.100620.3838686899.TRAN KIM SANG.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15274600613.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071000637524 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507251005322026EDdV672365.5390.16448.100532
|25/07/2026
|100.000,00
|6206SGTTH2CR8QMC.IBFT ung ho ms.2026.196 ba cao thi minh.20260725.100508.030008608802.HOANG THI HANG.970403
|25/07/2026
|30.000,00
|6206IBT1kCZLLTWR.2026.192 Dang Tuan Anh FT26206650140340.20260725.100116.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|25/07/2026
|10.000.000,00
|6206TPBVI2MJV4XK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.100010.73566818888.DO THE THIEP.970423
|25/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072509591420264dcp995728.5389.82924.095858
|25/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DINH CONG TRUNG chuyen tien ung ho MS2026 196#SP#020097040507250958182026YW0Z078795.5389.79061.095818
|25/07/2026
|369.369,00
|6206IBT1kCZLH4I8.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206362070207.20260725.095732.19021098059014.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15274490189.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9978102198 NGUYEN VIET LAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|UnghoMS2026.196 ba Cao thi Minh#SP#020097048807250956542026mss9987288.5189.72368.095654
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1d1PVL19Z.ung ho MS 2026196 ba cao thi minh.20260725.095645.970422Qa3cc53000000000418000.MBBANK IBFT.970422
|25/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15274471528.ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|5.000.000,00
|MBVCB.15274420930.ung ho MS 2026.195 (Em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507250951232026Touk618942.5387.43655.095107
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15274405358.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9339727995 LE THUY HOANG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|UH Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807250949592026owzp962547.5387.37759.094959
|25/07/2026
|2.000.000,00
|6206IBT1iJZ8DUES.NGUYEN PHI HUNG chuyen tien giup MS 2026 196 Ba Cao Thi Minh.20260725.094646.262157539.NGUYEN PHI HUNG.970432
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15274354493.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0611001916004 PHAN THAI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15274346255.Ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh).CT tu 0411000967192 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 196#SP#020097042207250946272026UHP5733827.5388.20757.094627
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15274327857.PHAN THI KIM TUYEN ung ho MS 2026.196 Cao thi Minh.CT tu 1918464734 PHAN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|6206SGTTH2CRM5US.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.094516.16091963.NGUYEN THI THU HA.970403
|25/07/2026
|150.000,00
|6206ASCB02JRS8F3.UNG HO MS 2026.198 CAO THI MINH-250726-09:45:08 6206ASCB02JRS8F3.20260725.094509.139617329.NGUYEN VAN TUAN ANH.970416
|25/07/2026
|500.000,00
|LY THI NGOC THAO Chuyen tien Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250944182026nof4942244.5389.10725.094419
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250943482026f1gz940444.5390.8250.094348
|25/07/2026
|57.000,00
|MBVCB.15274315284.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0121000746961 DINH MANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206VNIB02JRX6KX.ung ho MS 2026.196(Ba Cao Thi Minh).20260725.094209.311020168.NGUYEN TRUONG LAM.970441
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15274281515.UH Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1018070231 VUONG THI HUONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250941452026G9WJ489913.5390.98340.094129
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15274275292.ung ho ms 2026.196(ba cao thi minh).CT tu 9967863127 LE THI MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15274243583.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15274252634.Ung ho MS 2026.196.CT tu 0011002040155 HOANG NGUYEN HOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1iJZ8SP1A.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.093910.0904466093.VU QUANG DAT.970432
|25/07/2026
|300.000,00
|QV001 ung ho MS 2026.196 Cao Thi Minh#SP#0200970422072509383820268RNN245050.5389.82810.093838
|25/07/2026
|100.000,00
|6206TPBVI2MJK8DD.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.093803.03692050123.DANG THI THU HA.970423
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15274221701.2026.196.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206MCOBQ2B3D1DL.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.093418.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15274161087.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1049685212 PHAN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15274154363.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0381000412858 PHAN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15274142093.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0401000415455 LE THI BE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.195 em Nguyen NgocAnh#SP#020097042207250930412026KD8D104079.5390.46996.093042
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15274122731.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1032516661 NGUYEN THI THU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15274118495.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1026302418 LOI HONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZL5TZV.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206271479500.20260725.092855.19020227497019.VND-TGTT-DOAN THI HONG HANH.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|6206SHBAP2LD2II1.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.092806.1008505506.DO THI NGA.970443
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZL59SN.ung ho ms 2026.196. cao thi minh FT26206902723373.20260725.092655.19032721307018.VND-TGTT-CHIENG VINH THANG.970407
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15274081563.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0031001090310 NGUYEN MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.196#SP#020097048807250926082026rwit877568.5390.25840.092551
|25/07/2026
|1.000.000,00
|6206SGTTH2CR16K8.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.092531.070018641699.LE THI MY TUYEN.970403
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15274042334.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0061000424064 DO KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507250923132026aW0A520513.5388.13543.092313
|25/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15274018014.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZLURHK.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26206854098539.20260725.092012.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15273989336.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0571000013749 DUONG TAN DUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZLUCBS.Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung FT26206241826056.20260725.091740.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15273957939.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1983090965 NGUYEN THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1fJ26TDIW.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.091642.0905888105.VO THI HONG LY.970431
|25/07/2026
|500.000,00
|6206MSCBD2V82BR9.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.091607.1889897999999.MAI THI PHUONG THAO.970422
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh)#SP#0200970415072509155620261wic496289.5189.83453.091540
|25/07/2026
|239.273,00
|6206NBVAF2YBMEKP.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.091541.CHARITY10686690.0043101.01.CHARITY.970419
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1iJZ8CP5U.Ung ho ms 2026 196 Cao Thi Minh.20260725.091539.129077198.DOAN VAN HAO.970432
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15273920439.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0541000180980 HOANG MINH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15273920028.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1027655714 BUI TRA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|6206IBT1fJ26TJVY.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.091400.374625025.NGUYEN THI DUONG.970406
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15273915592.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0121002301630 NGUYEN THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072509131920269oao833762.5389.71707.091319
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1d1PV6NY2.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.091250.97042292M5ec2d40000000008d7625.MBBANK IBFT.970422
|25/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507250912022026bYAY483281.5390.67246.091202
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15273880827.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1023933200 BUI THI MY PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZLIJ5A.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26206068749700.20260725.091124.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|25/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072509105820262yn1825794.5388.62321.091058
|25/07/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.15273864260.ung ho MS 2026.196(ba Cao Thi Minh).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206WBVNP2LD1ZGM.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.090850.102000215063.VO THI XUAN NUONG.970412
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15273843139.UNG HO MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0341005219632 HOANG THI HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|3.000.000,00
|6206VNIB02JRG7W3.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.090838.288882511.HUYNH QUOC MINH.970441
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15273829533.ung ho MS 2026.199 ba CAO THI MINH.CT tu 0501000168298 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206TPBVI2MJEKSU.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.090612.04120416901.NGUYEN VAN TU.970423
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250906062026MPMQ350668.5389.42716.090550
|25/07/2026
|50.000,00
|6206ABBKP2LD1MVL.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.090536.0111033251005.NGO DUY NGOC.970425
|25/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250905232026r3we807044.5387.39858.090523
|25/07/2026
|100.000,00
|6206VNIB02JRGGVW.MS 2026.196 (Ba Cao Thi Minh).20260725.090517.638704060052736.PHAM TUYET NHUNG.970441
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15273797361.Chuyen tien ung ho ms 2026 196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15273781046.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|40.000,00
|QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507250902232026fkJr451179.5189.28665.090223
|25/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15273752966.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0251002774184 KIEU TRI LAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15273733260.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15273736258.NGUYEN THI THUY chuyen tien ung ho MS 2026.196 ba CAO THI MINH.CT tu 0081000235572 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15273720827.VU MINH THUAT chuyen tien Ung ho Cao Thi Minh MS 2026.196.CT tu 0211000456244 VU MINH THUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250858282026feaj784218.5389.13583.085828
|25/07/2026
|1.000.000,00
|6206IBT1kCZL9ZWF.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206170884215.20260725.085751.10520016138012.VND-TGTT-NGUYEN DUC NGOC MINH.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250857212026RZ4Y709673.5389.8989.085721
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250857142026rqtw780153.5387.9356.085714
|25/07/2026
|100.000,00
|6206SGTTH2CRBZMZ.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.085632.050119470479.HUYNH THI THIEN.970403
|25/07/2026
|250.000,00
|MBVCB.15273650246.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1026302418 LOI HONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250851382026FN3E148297.5388.88411.085121
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15273639610.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071000728022 NGUYEN THI TRUONG HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|150.000,00
|6206NAMAP2LDBCQM.ung ho ms. 2026.196 ba cao thi minh.20260725.085113.906071744200001.Vo Thi Thuy Hang.970428
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250850322026PT4M700775.5390.85214.085033
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15273608004.ung ho ms 2026.196 ba cao thi minh.CT tu 9034127979 BUI HUU VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.196 Cao Thi Minh#SP#020097048807250848372026xfxi752029.5387.77537.084837
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15273594309.HOANG THI THU VAN chuyen tien ung ho MS 2026.196( Cao Thi Minh).CT tu 0071001917517 HOANG THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15273580597.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0311000709964 HOANG THI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15273572740.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0251002688166 THAN NGOC NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZLWNIQ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206826604451.20260725.084218.5689123789.PHAN VAN DUC.970407
|25/07/2026
|300.000,00
|6206IBT1iJZ8QPKB.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.084209.113063556.LE THI THANH CHAU.970432
|25/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207250841132026Q2X3493531.5387.51182.084114
|25/07/2026
|500.000,00
|6206WBVNP2LDASG1.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.084101.108000186899.VU TU CHAU.970412
|25/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS.2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507250840582026IEBZ004483.5389.49752.084058
|25/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh)#SP#020097041507250840502026WgZx382746.5388.49529.084050
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15273508645.ung ho 2026.196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1017726165 NGUYEN THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15273506467.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011001809608 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15273493705.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0401001347581 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15273475664.ung ho ms 2026.196 ( ba cao thi minh) - chuc gd ba khoe manh binh an.CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1kCZLQLE6.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206449390902.20260725.083820.19035696216011.VND-NGUYEN THI KIM NGAN.970407
|25/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15273453143.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0061000782346 VO THI HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15273441884.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0081001199397 NGUYEN THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZHNHPD.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206904390903.20260725.083445.19035183684018.VND-TGTT-LE THANH PHUONG.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15273435135.NGUYEN THI XUAN CHAU chuyen tien ung ho ms 2026.196( ba cao thi minh).CT tu 0581000546971 NGUYEN THI XUAN CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15273412927.Ung ho MS 2026 196 ( ba Cao Thi Minh).CT tu 0331000460651 DOAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1d1PVEDTK.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.083410.97042292Q663689000000000830907.MBBANK IBFT.970422
|25/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507250832032026NDTO063705.5390.18970.083203
|25/07/2026
|50.000,00
|6206IBT1kCZHRNW1.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206743995149.20260725.083157.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15273387997.ung ho MS 2026..196 .. Ba Cao Thi Minh.CT tu 9903328179 DUONG TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206SGTTH2CRAYVF.IBFT ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.082948.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|25/07/2026
|100.000,00
|6206SHBAP2LH66Q7.ung ho ms 2026 196.ba cao thi minh .20260725.082932.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
|25/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250829012026jdrt689854.5390.10107.082901
|25/07/2026
|200.000,00
|6206TPBVI2MJUD7D.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.082850.04392737001.BUI VIET CUONG.970423
|25/07/2026
|100.000,00
|6206TPBVI2MJU923.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.082627.03481825001.TRAN THI NGAN.970423
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15273311293.MS 196.CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/07/2026
|500.000,00
|6206ABBKP2LDQ9FQ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.082431.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15273307929.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1021000001961 PHAM DINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15273296855.Ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh).CT tu 1018257528 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZH3MH5.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206005425108.20260725.082240.13321408925010.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC BICH.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|6206MCOBQ2B3SN9L.Chuc ngoc anh mau khoi benh.20260725.082156.02101010789595.NGUYEN TIEN VUONG.970426
|25/07/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI MINH Chuyen tien ungho MS 2026.196 CaoThi Minh#SP#020097048807250821052026e25c665296.5388.82927.082105
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15273230613.Ung ho MS 2026.196.CT tu 0351000713559 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|1.000.000,00
|6206ASCB02JRZ8KY.UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH-250726-08:16:17 6206ASCB02JRZ8KY.20260725.081617.170059389.NGUYEN HOANG ANH THI.970416
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZHT181.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206443079345.20260725.081433.19037096026015.PHAM PHUONG LOAN.970407
|25/07/2026
|300.000,00
|6206SHBAP2LH6QSB.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.081228.0936982233.NGUYEN THI VIET THANH.970443
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15273133593.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0031000182162 NGUYEN THI TO LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|6206IBT1kCZHHRL3.Giup ma ao 2026.196 FT26206292757060.20260725.081019.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|6206TPBVI2MJ47YH.ung ho Ms 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260725.080958.90375191932.PHAM THI LIEN.970423
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15273126469.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0611001814835 KIEU THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15273096012.ung ho gia dinh MS cao thi minh.CT tu 9983272633 NGUYEN THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZHZGH8.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206451948506.20260725.080508.19026878493011.VND-TGTT-VO XUAN HUONG.970407
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15273070087.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.196.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15273068077.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004118884 NGUYEN HOANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15273049118.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011004118884 NGUYEN HOANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15273045542.LE HOANG VIET chuyen tienunghoMS 2026.196 ( ba Cao thi Minh ).CT tu 0041000522058 LE HOANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250801372026nnx1606988.5388.22292.080138
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15273037165.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250759502026HQYB845239.5388.16794.075934
|25/07/2026
|100.000,00
|6206MCOBQ2B3SAK5.Ung ho MS 2026-196 (Ba Cao Thi Minh).20260725.075926.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426
|25/07/2026
|10.000,00
|6206IBT1aWXD4EBZ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.185 (Em Ho Duy Hung).20260725.075647.0339306897.VU DUC TU.970437
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15272983227.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0121001517181 LE THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1kCZHEMVU.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206956286711.20260725.075547.9825161888.TRAN DINH HAU.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|6206SGTTH2CRYRSE.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.075102.060123058340.TRAN VAN DINH.970403
|25/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15272911281.Ung ho MS 2026.196.CT tu 1029774158 LUU NGOC MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZH7LLW.Ung ho ms 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206922770976.20260725.074936.13320587227014.VND-TGTT-TRAN THUY PHUONG.970407
|25/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250748542026av0a571102.5389.84993.074854
|25/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15272900582.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1052306151 NGUYEN THAI THIEN AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15272900354.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1iJZITXWZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.074731.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZHGNHF.Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26206201615043.20260725.074604.13320587227014.VND-TGTT-TRAN THUY PHUONG.970407
|25/07/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh o Quang Tri#SP#020097042207250745092026U8DB484575.5189.75171.074509
|25/07/2026
|200.000,00
|6206MCOBQ2B3XVIE.Ung ho MS 2026.195 ( em Nguyen ngoc Anh).20260725.074342.80002732734.NGO MINH CANH.970426
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1aWXDBFTY.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.196 (ba Cao thi Minh).20260725.074132.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15272810715.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1024291412 PHUNG THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|1.000.000,00
|6206ASCB02JRZFM9.UNG HO MS2026196 BA CAO THI MINHLUU QUANG LONG CHUYEN KHOAN-250726-07:41:01 6206ASCB02JRZFM9.20260725.074101.2208698.LUU QUANG LONG.970416
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807250740312026su7k547143.5387.60830.074032
|25/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15272802594.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15272790176.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|Gia dinh GTB ung ho MS2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072507380720269SOH330700.5189.53966.073808
|25/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15272777253.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZH4NZ6.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206673425459.20260725.073723.5399633779.NGUYEN HUU TU.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15272728032.PHAN THI KIM THU chuyen tien ung ho MS.2026 196 (Ba Cao Thi Minh).CT tu 0081001211952 PHAN THI KIM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15272725238.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1031000010403 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|589.000,00
|6206IBT1kCZHB4ML.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206262525938.20260725.073036.19076363176019.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUNG.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZHBU9M.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206572744009.20260725.072954.3233599999.NGUYEN DUY NGHIA.970407
|25/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807250729082026agox515062.5189.29121.072852
|25/07/2026
|300.000,00
|TRINH THI THU HANG chuyen#SP#020097041507250727502026GIp2177438.5189.26183.072750
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15272655112.giup MS 2026.196 ( ba Cao thi Minh ).CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZH5GXW.MS 2026.196 FT26206084678538.20260725.072606.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
|25/07/2026
|300.000,00
|6206IBT1kCZHYRSU.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206730300866.20260725.072251.19032376542998.VND-TGTT-DINH TIEN HAU.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZHY7XB.NGUYEN DUC THINH chuyen FT26206440096712.20260725.072121.19037044085013.VND-TGTT-NGUYEN DUC THINH.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|Chuyen tien ung ho MS 2026.196 Cao Thi Minh#SP#020097048807250719122026r2np487971.5390.1417.071912
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1kCZHP3SP.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206968018818.20260725.071734.19025321014015.VND-TGTT-NGUYEN PHU.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250717212026asnz482979.5388.97035.071721
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250715382026APP1529234.5388.92420.071539
|25/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507250714492026FZUT036551.5387.90298.071449
|25/07/2026
|1.000.000,00
|6206IBT1kCZHUHHA.Ung ho ma so 2026.195. Em Ngoc Anh FT26206033150377.20260725.071137.10821618405011.VND-TGTT-DUONG THANH BANG.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ungho -MS-2026.196-ba Cao Thi Minh#SP#020097040507250711292026X752024023.5389.81129.071130
|25/07/2026
|1.000.000,00
|ung ho Ms 2026.196 Cao Thi Minh#SP#0200970422072507112020265836876414.5389.79982.071121
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250710222026sfc7464370.5390.78388.071005
|25/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807250709362026cg8o462527.5388.77147.070936
|25/07/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507250709072026WgB7131528.5390.74718.070907
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15272459331.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15272452492.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1fJ267WKC.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.070641.344948741.NGUYEN THI THUY HANG.970406
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZHIUE5.NGUYEN KHAC DAT chuyen FT26206262409073.20260725.065710.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1iJZI6L8B.NGUYEN THI KIM TUYEN chuc con mau chong binh phuc.20260725.065218.848048666.NGUYEN THI KIM TUYEN.970432
|25/07/2026
|300.000,00
|6206IBT1kCZHMGPD.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206002959088.20260725.065143.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407
|25/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207250651362026FK1S219273.5387.33815.065120
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZHVP8K.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206600353052.20260725.064301.5944952001.NGUYEN THAO VAN.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZHVW12.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206703942753.20260725.063956.19121749767017.VND-TGTT-PHAM DUC MINH.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|6206SGTTH2CZ5HDR.IBFT Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.063653.060161120531.DANG THUY DOAN TRANG.970403
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1aWXDPEQ8.Phung Toan Bach 2016 UH NGUYEN NGOC ANH o Hai Phong.20260725.063046.000007313973.VUONG THU GIANG.970440
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1aWXDPKC6.Phung Thi Anh Xuan 2022 UH Nguyen Ngoc Anh o Hai Phong.20260725.062958.000007313973.VUONG THU GIANG.970440
|25/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15272121990.ung ho MS 2026.195 (em nguyen ngoc anh).CT tu 0031000227849 NGUYEN BACH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15272099834.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206ASCB02JR89ZJ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-250726-06:21:55 6206ASCB02JR89ZJ.20260725.062155.470407.LE ANH DAT.970416
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15272071338.QUACH TUAN NGOC Ung ho MS 2026.195 chau Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021000238736 QUACH TUAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15272044666.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 3385631884 HUA HOANG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|99.000,00
|Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207250613592026AETZ832813.5388.70017.061343
|25/07/2026
|500.000,00
|6206MSCBD2VCRWTA.DOAN THI NGOC YEN chuyen tien Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.061244.0775259888.DOAN THI NGOC YEN.970422
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15272024549.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15271980758.NGUYEN THI THANH TU chuyen tien ung ho MS2026.195( Nguyen ngoc Anh.CT tu 0031000317222 NGUYEN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15271965198.UNG HO MS 2026.195 EM NGUYEN NGOC ANH.CT tu 0031000666805 NGUYEN THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|6206IBT1kCZHCAEN.UH MS2026.195 Nguyen Ngoc Anh FT26206008221838.20260725.054139.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|25/07/2026
|5.660,00
|6206IBT1kCZHCUEB.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206241002230.20260725.053712.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207250533462026EJ53562967.5189.33665.053347
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15271863922.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15271849482.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0081001133815 BUI VAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|1.000.000,00
|6206IBT1iJZI7883.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.044321.0949802045.NGUYEN TIEN DINH.970432
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1aWXDUQ2R.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.043134.0975616379.NGUYEN THI THUY HANG.970437
|25/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15271825573.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 1025044060 HUYNH NGOC PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15271808803.DOAN VAN TOI chuyen tien ung ho MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0341005846001 DOAN VAN TOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|6206TPBVI2MJFDZU.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260725.011837.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|25/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.195#SP#020097042207250104302026CEMK796400.5389.58303.010430
|25/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCZZF785.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206661623000.20260725.004555.19020129738016.VND-TGTT-NGUYEN VUONG HIEP.970407
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15271595135.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0451001262220 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15271583046.UH MS 2026.195 chau Ngoc Anh. Tu Nguyen Thi Duy Ly.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1kCZZTHFT.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206700600393.20260725.003324.19037270926012.VND-TGTT-HOANG THI HUONG THUY.970407
|25/07/2026
|20.000,00
|MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207250012522026KW5K803486.5189.26391.001253
|25/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807250004112026ygzm269167.5387.18307.000411
|25/07/2026
|200.000,00
|ung ho ma so 2026.192 em Dang Tuan Anh mau khoe con nhe#SP#020097042207242356212026PODV499511.5390.11396.235621
|25/07/2026
|500.000,00
|6205IBT1kCZZZUJG.LBT - ungho Ms 2026.195 - em nguyen ngoc anh FT26206210034092.20260724.235242.19026886121032.VND-TGTT-LE THU THAO.970407
|25/07/2026
|500.000,00
|6205VNIB02JRY4SE.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.234954.996558888.NGUYEN THI THANH HUYEN.970441
|25/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15271395257.ung ho MS. 2026. 195 Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011002593194 LE BINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|DO TUAN ANH chuyen tien ung ho MS. 2026.192.em DANG TUAN ANH#SP#020097042207242333032026Z87L192613.5389.87561.233303
|25/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15271379944.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 2244669999 PHAM THI DIEP ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207242326502026ORQ4822286.5389.80733.232651
|25/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807242317352026lvkp239021.5389.68423.231735
|25/07/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 195#SP#02009704220724231731202647GQ930563.5389.69205.231716
|25/07/2026
|5.000.000,00
|MBVCB.15271294041.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0031000209068 LE ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807262243152026fdkv901511.5189.2927.224315
|26/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15298853391.ung ho ms 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 9985370847 NGUYEN LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15298809743.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15298781930.ung ho MS2026.196(ba cao thi minh).CT tu 0561000514079 NGUYEN THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|40.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072621532820262cwy817899.5387.78593.215329
|26/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15298575064.ung ho ms 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0081001214638 TRAN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|500.000,00
|6207IBT1iJZ4HMQY.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260726.213044.236477703.BUI DUY KHOA.970432
|26/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15298424128.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071000783814 TRAN TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.197 be Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207262121542026KAB4377515.5388.59948.212154
|26/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15298310622.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0181001588192 LE THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207262114032026XKCF487361.5189.28151.211403
|26/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15298273352.Ungho MS 2026.196.CT tu 0011001577108 NGUYEN VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|1.000.000,00
|6207ASCB02JGRJGP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-260726-21:10:58 6207ASCB02JGRJGP.20260726.211058.17659311.BUI ANH THU.970416
|26/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15298251435.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 0541001535338 NGUYEN THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|6207IBT1iJZ4E4JE.ung ho ma so 2026-195 -Nguyen Ngoc Anh.20260726.210837.0799294886.CAO THI PHUONG THAO.970432
|26/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15298231474.Ung ho MS2026.197.CT tu 0011001577108 NGUYEN VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|6207IBT1d1P8IL2P.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.210552.97042292R5cb1670000000000c7630.MBBANK IBFT.970422
|26/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15298154108.Ung ho: MS 2026.195.CT tu 0031000158699 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|6207VNIB02JG4S1V.Nguyen Thi Hong ung ho MS 2026.187.20260726.210111.374682399.DAM VAN HIEU.970441
|26/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#020097040507262055122026ZLKJ062997.5390.41473.205512
|26/07/2026
|100.000,00
|6207WBVNP2L6G6LL.Giup nhung nguoi gap kho khan.20260726.204431.108003386215.NGUYEN TAN THANH.970412
|26/07/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Thuan An va Linh Chi ms 2026.197#SP#020097042207262040262026JB9R664030.5388.70152.204027
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15297846644.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0481000641086 LUONG THI TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15297822953.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207262029072026ST95355278.5390.9886.202908
|26/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507262026422026EKCA048970.5390.99132.202643
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15297623853.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0031000317059 TRAN THI PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|6207IBT1kCHVBA3P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26208505272156.20260726.201934.19035340525018.VND-TGTT-NGUYEN THANH PHUONG.970407
|26/07/2026
|250.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507262018592026GJT5016391.5387.57278.201859
|26/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15297311789.TUONG DUNG ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15297282932.TUONG DUNG ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15297265981.TUONG DUNG ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15297258340.TUONG DUNG ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15297240773.TUONG DUNG ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15297213780.TUONG DUNG ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15297203523.TUONG DUNG ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|6207ORCOQ2BD7P2Y.uh Ba Cao Thi Minh 2026.196.20260726.192203.0007100002370007.PHAN LAM BICH LUOM.970448
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15296329500.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011004380329 DO BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|50.000,00
|6207IBT1iJZ42EZJ.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260726.185939.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|26/07/2026
|100.000,00
|6207IBT1d1P8CGKH.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.185821.970422W3d7fc3000000000361104.MBBANK IBFT.970422
|26/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15296218254.2026 .193( Hoang van khanh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15296179481.2026.192 ( Dang Tuan anh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207261845182026MNK3744764.5389.20487.184519
|26/07/2026
|6.868,00
|6207MSCBD2VU6JR9.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260726.183535.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|26/07/2026
|100.000,00
|6207SGTTH2CUIDTC.IBFT Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260726.183233.060214969575.TRUONG NGOC HANH.970403
|26/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207261829342026D5K4490989.5388.21933.182917
|26/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.197 thuan an va llinh chi#SP#020097040507261817412026WLD0018548.5390.52897.181741
|26/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15295306611.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|500.000,00
|6207ASCB02JE7WUW.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS2026.197THUANANLINHCHI-260726-18:00:35 6207ASCB02JE7WUW.20260726.180035.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
|26/07/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807261752302026jwrq936381.5390.98800.175231
|26/07/2026
|50.000,00
|6207VNIB02JE6J22.ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260726.174431.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|26/07/2026
|500.000,00
|6207IBT1kCHSK9MG.ung ho MS 2026.196 ba Cao thi Minh FT26208180595387.20260726.173531.19035884158019.VND-TGTT-BUI THI THANH TRUC.970407
|26/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15294706004.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1046725243 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|1.000.000,00
|6207IBT1kCHSG4DK.Ms2026.197 FT26208021042286.20260726.173135.19023859185021.VND-TGTT-LE THI HIEN LUONG.970407
|26/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207261709112026OXWX270518.5189.27449.170912
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15294228027.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 1027580099 TRAN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|1.000.000,00
|6207MSCBD2VU8G1A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260726.165310.8303091997.PHAM MANH CUONG.970422
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15293949747.ung ho MS 2026.197( Thuan An va Linh Chi).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|6207IBT1kCHSQSHK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208982569669.20260726.163915.19031045690990.VND-TGTT-HA THI HANG.970407
|26/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507261634322026D8TX027222.5389.21453.163432
|26/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207261628222026RUCV134276.5389.87375.162822
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15293346336.ung ho MS 2026.196(ba Cao Thi Minh).CT tu 0351001180718 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|50.000,00
|6207IBT1kCH9KZBF.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208264242088.20260726.160438.19034926271019.VND-TGTT-NGUYEN LAN ANH.970407
|26/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097041507261555002026B6Sf801942.5388.10815.155500
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15292937956.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.197( thuan an va linh chi).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15292917026.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.196 ( ba cao thi minh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|120.000,00
|QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507261537012026GW7B743679.5387.22124.153701
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15292879949.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.195( em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|6207IBT1iJZBM26M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260726.153542.0972079516.KIEU THI QUYNH.970432
|26/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207261526202026FAQ3488489.5390.70893.152607
|26/07/2026
|100.000,00
|6207IBT1kCH9MMWE.Ung ho Ms 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim FT26208008508941.20260726.152156.19030281229998.VND-TGTT-TRAN YEN NGOC.970407
|26/07/2026
|10.000,00
|6207IBT1kCH9VYVX.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi FT26208295008191.20260726.151848.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|26/07/2026
|100.000,00
|6207VNIB02JE494R.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET -UHMS 2026 193 anh Hoang van Khanh.20260726.151454.384705798.TRAN VAN BINH.970441
|26/07/2026
|50.000,00
|6207IBT1kCH9D1T1.Ung ho MS 2026.197 FT26208280215302.20260726.151347.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|26/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507261513192026ETPT066496.5387.12248.151319
|26/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207261513132026I9FI444167.5389.12059.151313
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15292386362.UH MS 2026.191 minh duc.CT tu 1025492877 NGUYEN THI KIM DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139349833574.20260726.139349833574-0973192724_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:BUI THI NHUNG chuyen tienUH MS2026.197 be thuan an va linh chi#SP#0200970405072614370220269VAZ039926.5389.55558.143703
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207261433262026X2ZD755983.5387.41228.143326
|26/07/2026
|50.000,00
|6207IBT1iJZBJTH4.LE MINH HAI chuyen tien ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.142524.1005199986.LE MINH HAI.970432
|26/07/2026
|200.000,00
|6207IBT1kCH2FI5L.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208354500739.20260726.142150.19035342132013.VND-TGTT-VUONG THU PHUONG.970407
|26/07/2026
|30.154,00
|MBVCB.15291987782.UNG HO MS 2026. 197 ( THUAN AN & LINH CHI ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|500.000,00
|6207MCOBQ2BDWAM1.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260726.141138.80002502666.LE THI THUY HUONG.970426
|26/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15291663072.VU THI HONG BUP chuyen tien ung ho MS 2026197( thuan an va linh chi).CT tu 0511000414875 VU THI HONG BUP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|6207VCBCH2CUJKA9.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260726.134359.8107041324356.NGUYEN ANH PHU.970454
|26/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15291636513.ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 0481000690059 DINH THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048807261336402026i6sg087468.5388.23513.133623
|26/07/2026
|100.000,00
|6207IBT1kCH24XNF.ung ho ms 2026.197 Thuan An va Linh Chi FT26208323300404.20260726.133611.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407
|26/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.193 Anh Hoang Van Khanh NGUYEN THI THANH QUY chuyen tien#SP#020097040507261330462026G8N3053790.5389.2206.133046
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi)#SP#020097041507261329452026tPGw416328.5389.97801.132945
|26/07/2026
|10.000,00
|6207IBT1aWXIIQP2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026186 (Anh Trinh Quoc Bao).20260726.132745.0339306897.VU DUC TU.970437
|26/07/2026
|100.000,00
|6207IBT1kCH2YZD5.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208508477009.20260726.132206.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
|26/07/2026
|200.000,00
|6207MCOBQ2BD4K4N.NGUYEN THI HOA chuyen ung ho MS 2026190 em Chu thuc Hung.20260726.132017.08001010991605.NGUYEN THI HOA.970426
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15291403317.GD Do Mong Duoc ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1043260882 NGO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|Be Minh Chau ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207261309472026XYEV610487.5388.21530.130948
|26/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#02009704050726130250202617KX082520.5390.93902.130233
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15291151318.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|50.000,00
|6207ASCB02JEAEE4.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi-260726-12:53:22 6207ASCB02JEAEE4.20260726.125323.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|26/07/2026
|100.000,00
|6207MCOBQ2BDZ9FZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.125306.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|26/07/2026
|50.000,00
|6207MCOBQ2BDZXKL.Ung ho ms2026.197 thuan an va linh chi.20260726.125149.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|26/07/2026
|100.000,00
|6207SGTTH2CUC7W4.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi.20260726.124812.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|26/07/2026
|100.000,00
|6207TPBVI2MZU6DV.Ung ho MS 2026.197 - Thuan An va Linh Chi.20260726.124052.00001462348.BUI THACH HONG HUNG.970423
|26/07/2026
|100.000,00
|6207IBT1kCH2294F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26208050624441.20260726.123908.19034566941018.VND-TGTT-DOAN THI PHUONG THAO.970407
|26/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807261238312026yvro957073.5387.93207.123831
|26/07/2026
|100.000,00
|6207IBT1kCH2CZVA.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26208899209981.20260726.123726.19034566941018.VND-TGTT-DOAN THI PHUONG THAO.970407
|26/07/2026
|50.000,00
|6207ORCOQ2BDRLWY.LOC HO TRO MS 2026.197 THUANANLINHCHI.20260726.123547.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15290949266.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 0571000071757 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|300.000,00
|6207IBT1kCH216YT.Ung ho ms 2026 197 Thuan An va Linh Chi FT26208310818189.20260726.123337.19020712285011.VND-TGTT-THAI THI HANH NHAN.970407
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807261230022026vq0x935435.5387.55063.123003
|26/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NH ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507261225532026SVCN077578.5389.33974.122553
|26/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15290837995.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|6207IBT1kCH2WMTM.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208130709004.20260726.122449.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15290822476.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2026.296 Cao thi Minh.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|6207IBT1aWXIS5AS.ung ho MS 2026 197 Thuan An va Linh Chi.20260726.122336.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207261220002026QAMI724660.5189.7195.122001
|26/07/2026
|300.000,00
|6207ASCB02JW5WNY.UH MS 2026.197 THUAN AN VA LINH CHI-260726-12:19:02 6207ASCB02JW5WNY.20260726.121902.31318497.TO THI THUY LINH.970416
|26/07/2026
|500.000,00
|6207MSCBD2V4QSNA.ung ho ms 2026191 em tran minh duc.20260726.121621.0985156588.NGUYEN THANH LUAN.970422
|26/07/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097041507261216082026qwTY234517.5387.86753.121608
|26/07/2026
|100.000,00
|6207TPBVI2MZ49KQ.Ung ho MS 2026.197 thuan an linh chi.20260726.121501.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|26/07/2026
|200.000,00
|6207TPBVI2MZ4TST.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).20260726.120751.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207261202522026IF3S727359.5389.16474.120252
|26/07/2026
|500.000,00
|6207IBT1kCHCTS5R.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208705699229.20260726.120041.19025826271969.VND-TGTT-TRAN VIET TUAN.970407
|26/07/2026
|100.000,00
|6207TPBVI2MZRNGH.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260726.115755.86886860001.NGUYEN THU THAO.970423
|26/07/2026
|100.000,00
|6207TPBVI2MZRDRZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.115653.86886860001.NGUYEN THU THAO.970423
|26/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15290450546.Ba Nhung ung ho MS 2026.197 ( chau Thuan An va Linh Chi).CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.197 .Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507261152542026S1M2061403.5390.66318.115254
|26/07/2026
|10.000,00
|6207IBT1kCHCZU95.ung ho ms 2026.197, Thuan An va Linh Chi, chuc cac em va gia dinh binh an FT26208372620012.20260726.115129.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|26/07/2026
|50.000,00
|6207IBT1kCHC6NCW.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208372615088.20260726.115010.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|26/07/2026
|1.000.000,00
|6207IBT1kCHCELY9.HOANG ANH chuyen ung ho MS 2026.196 ba Cao thi Minh FT26208115718227.20260726.114632.19028948557013.VND-TGTT-HOANG ANH.970407
|26/07/2026
|200.000,00
|6207IBT1kCHCEAQ9.Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi FT26208115714825.20260726.114546.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|26/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15290263722.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|30.000,00
|6207IBT1kCHCK9JJ.2026.197 thuan an va linh chi FT26208305035340.20260726.114128.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|26/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15290222191.Ung ho MS 2026.197.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.197 thuan an va linh chi#SP#020097048807261139492026xuum782653.5189.96305.113949
|26/07/2026
|100.000,00
|6207IBT1iJZ5A6SC.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 195 nguyen ngoc anh.20260726.113806.111555222.VU THI THU THAO.970432
|26/07/2026
|100.000,00
|6207VNIB02JW7DFV.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.113618.601704060647190.LE NGUYEN PHUONG LOAN.970441
|26/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15290143337.2026.196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071000713803 TRINH MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|50.000,00
|6207IBT1kCHC4K2S.Giup ma so 2026.197 FT26208910964273.20260726.113039.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|26/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15290046473.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|8.566,00
|6207IBT1kCHCYWFT.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208007706210.20260726.111946.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|26/07/2026
|300.000,00
|6207ASCB02JWNIRD.UNG HO 2026.195 - EM NGUYEN NGOC ANH-260726-11:17:00 6207ASCB02JWNIRD.20260726.111700.7812019.PHAM AI LY.970416
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung. hdtrung uh gd#SP#020097042207261106502026IPGD180120.5389.16013.110651
|26/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139325825982.20260726.139325825982-0983923063_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139325156339.20260726.139325156339-0983923063_Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15289644844.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15289642258.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.197#SP#020097048807261057432026omgv630384.5389.66119.105743
|26/07/2026
|100.000,00
|6207VNIB02JWIQVD.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260726.105701.344211168.NGUYEN THI HAI HA.970441
|26/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15289535168.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.197.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|6207IBT1iJZ5UZG2.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260726.105133.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|26/07/2026
|80.000,00
|MBVCB.15289525142.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1015825340 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|150.000,00
|6207IBT1kCHCC588.Ung ho MS 2026 191 FT26208580030243.20260726.104847.19030932995015.VND-TGTT-TRAN THUY DUNG.970407
|26/07/2026
|150.000,00
|6207IBT1kCHCCQN8.Ung ho MS 2026 196 FT26208234055500.20260726.104728.19030932995015.VND-TGTT-TRAN THUY DUNG.970407
|26/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807261043162026chy8575393.5387.86206.104316
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15289355127.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|6207IBT1kCH1NBNW.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208898855792.20260726.103430.19026878493011.VND-TGTT-VO XUAN HUONG.970407
|26/07/2026
|110.000,00
|MBVCB.15289213348.gd va cac con ung ho MS 2026.189 Nguyen Thi Anh.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507261029502026A5AK080350.5387.12447.102950
|26/07/2026
|200.000,00
|6207TPBVI2MZFQVN.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.102914.02635479701.LE VAN PHUONG.970423
|26/07/2026
|110.000,00
|MBVCB.15289135927.gd va cac con ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|500.000,00
|Chuyen tien ung ho ms 2026.196 ba CAO THI MINH#SP#020097048807261023362026ch3j498970.5389.78673.102320
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15289063615.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1022990172 TRAN THI HOANG KHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15288975178.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0021001542741 NGUYEN BINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207261013192026FTGN748302.5389.24037.101302
|26/07/2026
|110.000,00
|MBVCB.15288949341.gd va cac con ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15288871577.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0361000226745 DUONG ANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|6207IBT1kCH1G9QD.Ung ho ms 2026.196 FT26208093238828.20260726.095642.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
|26/07/2026
|200.000,00
|6207IBT1iJZ52HWD.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260726.095045.200892097.TRAN THI HANH LINH.970432
|26/07/2026
|1.000.000,00
|6207IBT1kCH1YYA7.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208342394500.20260726.094326.19020720810011.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM QUY.970407
|26/07/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI TUYET LAN Chuyen tien ms 2026.196#SP#020097041507260937362026yHLS550333.5387.41590.093736
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#020097048807260934492026f9si304885.5189.25863.093432
|26/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15288341256.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#0200970488072609334520264wv0300735.5389.22246.093328
|26/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207260933022026AOZ9379862.5388.19264.093303
|26/07/2026
|100.000,00
|6207MCOBQ2BDBUV7.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).20260726.092941.14001013721493.PHAM THI LY VI.970426
|26/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15288281676.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0101000957186 PHAM THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|6207IBT1kCH1MI6D.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208452160599.20260726.092847.19037012764016.VND-TGTT-VAN THI PHUONG NGOC.970407
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207260927352026SS65239531.5387.93286.092736
|26/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807260926292026ccw6271951.5387.88361.092629
|26/07/2026
|100.000,00
|6207ASCB02JWGBZF.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-260726-09:22:38 6207ASCB02JWGBZF.20260726.092238.1262597.NGUYEN THANH BINH.970416
|26/07/2026
|100.000,00
|6207WBVNP2LNF3DD.Ung ho MS 2026 191em Tran Minh Duc.20260726.092037.104003450427.TRAN THI THUY DIEM.970412
|26/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#02009704050726092035202604KW011473.5387.60764.092035
|26/07/2026
|100.000,00
|6207IBT1kCH1SVTP.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208548060102.20260726.091957.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|26/07/2026
|200.000,00
|6207VNIB02JWEBWE.Ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260726.091146.050133650.NGUYEN THI MY PHUONG.970441
|26/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807260910292026obsd210213.5189.17570.091029
|26/07/2026
|200.000,00
|6207IBT1kCH11LCL.Ung ho Thuan An va Linh Chi, MS 2026.197 FT26208830360068.20260726.090938.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|26/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15287909128.Ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh ).CT tu 1055769334 NGUYEN THI TUYET PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|6207IBT1kCH1W3GS.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208304450348.20260726.090358.19031482965011.VND-TGTT-TA THI THU HONG.970407
|26/07/2026
|100.000,00
|6207IBT1iJZYRR6C.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 197 THUAN AN va LINH CHI.20260726.085635.247529918.LE THI HOA.970432
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807260854412026tjis150507.5390.52336.085442
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15287637484.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15287550963.Ung ho MS2026.197.CT tu 7903653165 TO THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|34.000,00
|Ung ho MS 2026.191#SP#020097042207260834552026MFNG534154.5388.76359.083455
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15287353930.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup ma so 2026-197.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|6207ASCB02JWR22X.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.197 THUAN AN VA LINH CHI-260726-08:20:25 6207ASCB02JWR22X.20260726.082025.958687888.LUU KIM TRUNG TIN.970416
|26/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807260820032026lc41023865.5189.23159.082003
|26/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#0200970405072608165820265Z2P076937.5388.12644.081658
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15287222368.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An Linh Chi).CT tu 0071004495607 TO THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15287122870.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15287127220.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|30.000,00
|6207IBT1kCHJAMW6.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi FT26208900458011.20260726.080909.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|26/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15287074969.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|6207TPBVI2MZYVMZ.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260726.080138.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|26/07/2026
|100.000,00
|6207IBT1kCHJBW5V.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208298228057.20260726.080035.5399633779.NGUYEN HUU TU.970407
|26/07/2026
|100.000,00
|6207IBT1iJZYHAWE.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.075736.106226156.NGUYEN THI THUY HANG.970432
|26/07/2026
|200.000,00
|6207TPBVI2MZYJPX.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260726.075352.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|26/07/2026
|200.000,00
|6207IBT1iJZYZNW6.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.075107.519136899.NGUYEN THUY DUONG.970432
|26/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15286912317.ung ho ms 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|20.000,00
|NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien#SP#020097042207260749202026V9KD520357.5387.24334.074920
|26/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.197-Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507260721312026A9UQ018853.5189.45906.072131
|26/07/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NONG THI VAN NGA chuyen tien ung ho MS 2026.196#SP#020097040507260720032026OXVY012815.5387.41988.072004
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15286554444.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0141000768519 NGO MINH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|6207ASCB02JWM47E.MS 2026.197 THUAN AN, LINH CHI-260726-07:07:37 6207ASCB02JWM47E.20260726.070737.38474689.NGUYEN NHU VU.970416
|26/07/2026
|500.000,00
|6207IBT1kCHJC7VM.Ms2026.197 FT26208898064125.20260726.070151.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
|26/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072606595920263ISC914078.5389.94679.065959
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807260657292026rol8780649.5389.90124.065712
|26/07/2026
|200.000,00
|6207IBT1kCHJJ7CP.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208341837964.20260726.064830.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15286294555.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000212921 HA THAI QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207260645472026W8M6895512.5389.66790.064547
|26/07/2026
|200.000,00
|6207IBT1kCHJWXK8.Ung ho MS2026.195 FT26208579214071.20260726.064324.10920796044012.VND-TGTT-LE THE TRUONG.970407
|26/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807260641132026eg0t747527.5388.57918.064113
|26/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#0200970488072606380520263pki741858.5387.52973.063806
|26/07/2026
|200.000,00
|Chuyen tien ung ho MS2026.197 thuan an va linh chi#SP#020097048807260634532026ljvf736156.5387.47704.063453
|26/07/2026
|50.000,00
|6207IBT1fJ2HBKDF.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260726.063225.58044937600195.MBVBANK IBFT.970414
|26/07/2026
|500.000,00
|6207ORCOQ2BHPSFB.ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260726.062912.0968624688.NGUYEN THI KIEU NGA.970448
|26/07/2026
|100.000,00
|6207IBT1iJZYGCG2.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.061836.247571205.TRAN THI THOM.970432
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15286099387.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0421000476649 TRAN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15286094840.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0511003740896 NGUYEN THU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|300.000,00
|6207IBT1kCHWR2XS.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26208411771702.20260726.060648.9985322277.PHAM HONG DUC.970407
|26/07/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807260547082026ym0e682800.5390.90464.054708
|26/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207260536582026UMZS959360.5189.83859.053641
|26/07/2026
|100.000,00
|6207VNIB02JW1NV3.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.053126.422704060058899.CAO THI THANH TRA.970441
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15285944832.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0771000572142 NGUYEN THI BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807260356062026425h658106.5387.48616.035553
|26/07/2026
|50.000,00
|6207VNIB02JWBJXV.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260726.031948.141019967.HOANG THI DIEU LINH.970441
|26/07/2026
|200.000,00
|6207IBT1kCHWLJD6.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208808860937.20260726.031409.97333333.NGUYEN THI LINH CHI.970407
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15285801555.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9383379706 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15285794304.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9379549746 NGUYEN HUYNH TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207260227262026ON2H980884.5387.26958.022726
|26/07/2026
|50.000,00
|6207IBT1kCHWZ9IM.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208820802149.20260726.021250.19036719894017.TKTT-VND-NGUYEN THI KHANH HUYEN.970407
|26/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15285748558.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 3862616089 NGUYEN THI NGOC NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|6207MSCBD2VZUTI8.NGO THANH HOA chuyen tien Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.012659.19977896789.NGO THANH HOA.970422
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072601243320261LS6647189.5189.5109.012416
|26/07/2026
|1.000.000,00
|6207IBT1kCHW73UB.Ung ho cac hoan canh kho khan tu ong Nguyen thien quy 288 tdt FT26208386587000.20260726.010236.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15285652313.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1036228992 NGUYEN LUONG HA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15285655336.ung ho ms 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0611001988287 TRAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207260054162026FQ8W870339.5388.89154.005416
|26/07/2026
|300.000,00
|6207IBT1kCHW72V5.LY THUY THUC VY chuyen Ung Ho Ma so 2026.196 Ba Cao Thi Minh FT26208362956777.20260726.005100.19025022569019.VND-TGTT-LY THUY THUC VY.970407
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807260039002026fzos619396.5388.79474.003900
|26/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139280305028.20260726.139280305028-0969662567_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704880726003038202697y7615839.5387.73421.003038
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207260023442026AFZA116639.5389.66801.002327
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072600212320263X21415190.5387.67083.002124
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207260007462026YDUR344639.5189.53808.000746
|26/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072600040820263UTR082725.5388.51287.000408
|26/07/2026
|50.000,00
|6207IBT1kCHWB9BL.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208782680852.20260726.000209.19034727648014.VND-TGTT-THAI THANH THUY.970407
|26/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCHW58DV.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208070736170.20260725.235357.3355666999.DO PHUONG ANH.970407
|26/07/2026
|51.000,00
|DAO DUY AN Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh t7 2026#SP#020097048807252353042026wk38596324.5390.40963.235304
|26/07/2026
|275.304,00
|6206IBT1kCHW5CND.Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc FT26208145028516.20260725.235152.2410962022.LAM TRUC UYEN.970407
|26/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207252349572026X16G231969.5388.37837.234941
|26/07/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Cao Thi Minh ms 2026.196#SP#020097042207252349182026TJJX405521.5389.37465.234918
|26/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCHWYHB6.Ung ho MS 2026.196 - ba Cao Thi Minh FT26208213013404.20260725.234821.19027476182014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHA PHUONG.970407
|26/07/2026
|300.000,00
|6206IBT1kCHWYKNJ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208995200936.20260725.234720.19032455363012.VND-TGTT-NGUYEN THU HUYEN.970407
|26/07/2026
|500.000,00
|6206IBT1kCHWYKBP.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208571991828.20260725.234712.19027039532014.VND-TGTT-NGUYEN THI TO UYEN.970407
|26/07/2026
|20.000,00
|6206ASCB02JU5L2C.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-250726-23:39:11 6206ASCB02JU5L2C.20260725.233911.9708917908.TRIEU QUANG HUY.970416
|26/07/2026
|20.000,00
|6206ASCB02JUPPMQ.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-250726-23:37:20 6206ASCB02JUPPMQ.20260725.233720.9708917908.TRIEU QUANG HUY.970416
|26/07/2026
|20.000,00
|6206ASCB02JUPIXU.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-250726-23:35:16 6206ASCB02JUPIXU.20260725.233516.9708917908.TRIEU QUANG HUY.970416
|26/07/2026
|20.000,00
|6206ASCB02JUP31H.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh-250726-23:33:23 6206ASCB02JUP31H.20260725.233323.9708917908.TRIEU QUANG HUY.970416
|26/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCHWP1WT.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208309156643.20260725.233318.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15285352368.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1047179820 NGUYEN NGAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|300.000,00
|6206IBT1kCHW8F9Z.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208306018490.20260725.232336.13821863314014.VND-TGTT-LE NGUYET ANH.970407
|26/07/2026
|50.000,00
|6206ASCB02JU68TN.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-23:21:38 6206ASCB02JU68TN.20260725.232138.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|26/07/2026
|50.000,00
|6206IBT1kCHW858V.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208572666044.20260725.232043.19036869909012.VND-TKTT-TRAN DUC LONG.970407
|26/07/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139275627499.20260725.139275627499-0961823488_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26/07/2026
|10.000,00
|6206IBT1kCHW8IZ2.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208398820043.20260725.231943.19037305940013.VND-TGTT-HOANG THANH TRA.970407
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15285310758.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0331000404669 NGUYEN THI NHAT THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207252315042026LEGP348097.5390.95370.231505
|26/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh, ma GD 100000165721809#SP#020097044907252314232026khtu956118.5387.94021.231423
|26/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704220725231357202699QL282962.5189.93704.231340
|26/07/2026
|50.000,00
|6206IBT1kCHWIY8L.BUI THUY LINH chuyen uh MS 2026.196 FT26208106255164.20260725.231312.19037047953016.VND-TGTT-BUI THUY LINH.970407
|26/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15285282432.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1028442309 NGUYEN THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15285290123.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15285279908.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15285279098.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCHWMNBP.Ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208966432443.20260725.230951.19034305655018.VND-TGTT-NGUYEN THUY PHUONG.970407
|26/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15285262157.uh 2026.196 cao thi minh.CT tu 0491001836358 NGUYEN THI HAI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|100.686,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU MS 2026.196 ba Cao Thi Minh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507252305422026M2G8044426.5389.81048.230542
|26/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15285236816.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0301000385261 KHUONG THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15285223914.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0451000323723 DANG XUAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807252257382026p08l549907.5388.66734.225738
|26/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15285213823.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071000962684 TRAN LE BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807252256062026g88f548189.5388.65343.225549
|26/07/2026
|300.000,00
|6206IBT1aWXM8JUX.UNG HO MS 2026196 BA CAO THI MINH.20260725.225530.700014424024.NGUYEN DIEU THUY.970424
|26/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCHWDL4N.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208594901700.20260725.225529.19035363308014.VND-TGTT-TRAN HONG CHUYEN.970407
|26/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HUYNH DONG LINH TUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.196#SP#0200970405072522542020260KWR032376.5189.61693.225421
|26/07/2026
|50.000,00
|6206IBT1kCHWDMVA.Ung ho Ms 2026.196 FT26208041364123.20260725.225216.19035734333017.VND-TGTT-DANG THI TRAM ANH.970407
|26/07/2026
|100.000,00
|6206IBT1kCHWDSQK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208737464429.20260725.225141.9906331930.NGUYEN THI THUY HANG.970407
|27/07/2026
|150.000,00
|6209IBT1iJZEJAMS.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.000620.7316798.TRAN THI PHUONG ANH.970432
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15313431163.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0551000283825 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15313427484.NGUYEN THU THUY ck giup do ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1023995555 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|5.000,00
|6208IBT1kCHGZYQX.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209022284252.20260727.235734.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|27/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272354582026KN9H273865.5388.19891.235458
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15313409037.ung ho ms2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1044034346 TRAN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|500.000,00
|6208IBT1fJ23INPB.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260727.235410.9021469927262.GIANG VU PHUONG TRAM.963388
|27/07/2026
|150.000,00
|6208IBT1iJZEJWEC.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.235312.103081505.NGUYEN NGOC HUYEN TRAM.970432
|27/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH-270726-23:52:13 PCqC420368#SP#020097041607272352132026PCqC420368.5189.16619.235213
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15313380046.ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)#SP#020097041507272347102026ir4N476765.5389.11680.234710
|27/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)#SP#020097041507272346142026YC3Y475855.5387.10440.234614
|27/07/2026
|50.000,00
|6208IBT1kCHG6YHY.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209076440657.20260727.234610.19033355364018.VND-TGTT-VU THI THUY.970407
|27/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507272337322026TV4T022627.5389.889.233733
|27/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507272336572026RQQQ470823.5389.576.233658
|27/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807272336342026edgf298872.5390.345.233634
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15313349279.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0611001951919 NGUYEN THI THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|TRAN HA ANH Transfer MS 2026.198#SP#020097048807272335112026y1qe298103.5390.97781.233512
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15313333289.ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0451001761669 VU THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCHGE2UI.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209917850866.20260727.233248.19039628280015.VND-TGTT-PHAM NGOC TU.970407
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCHGECCT.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209548390247.20260727.233226.19037114082017.VND-TGTT-PHAM HOAI PHUONG.970407
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCHGKEWA.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209991307341.20260727.232809.19032943973016.VND-TGTT-LE THI HA.970407
|27/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272326582026VHOX592137.5388.88313.232659
|27/07/2026
|2.650.000,00
|ck dum Trinh ung ho be#SP#020097042207272325302026PTDG670276.5390.87323.232513
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15313305344.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0941000014507 NGUYEN VAN DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15313299024.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0111000213224 LAM HOA THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|50.000,00
|6208IBT1kCHG7RW7.Ung ho MS 2026. 198 ong Dinh Bat Quyen FT26209006091306.20260727.232128.19072545857016.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15313298310.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011004192057 PHAM HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15313296417.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0371000457265 TRUONG THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272320022026SRTD344701.5390.79530.232002
|27/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15313277518.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|300.000,00
|6208IBT1iJZEQMUL.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.231653.80097352.DAO DINH LUYEN.970432
|27/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272310392026YKTW232722.5189.66233.231040
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15313248618.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0351001065255 NGUYEN NHAT ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|50.000,00
|6208IBT1fJ23IJHE.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260727.230733.9021981606570.LE DOAN BAO TRAN.963388
|27/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507272307122026pjfv446894.5387.60526.230655
|27/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh ong Quyen#SP#020097042207272306082026HQ11705477.5388.59142.230609
|27/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970405072723042320263GZE001356.5387.56439.230423
|27/07/2026
|300.000,00
|6208IBT1kCHGAEJP.Ung ho MS 2026.198 Ong Dinh Bat Quyen FT26209083307006.20260727.230258.19035924505019.NGUYEN THI MAI PHUONG.970407
|27/07/2026
|500.000,00
|6208IBT1iJZKNYI1.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.230212.53560806.NGUYEN HOANG MAI TRAM.970432
|27/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi.Xin Chua ban phuoc lanh cho 2 be va gia dinh#SP#020097042207272301232026K7BS474107.5390.50556.230123
|27/07/2026
|100.000,00
|6208SHBAP2LPGWHP.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.225638.1004050725.TRAN THI NGOC HUYEN.970443
|27/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272254202026CEK8232596.5387.38980.225407
|27/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507272252532026ZgIK431860.5389.35717.225253
|27/07/2026
|1.000.000,00
|6208IBT1kCHG4DH5.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26209557086051.20260727.225240.19039252664011.VND-TGTT-NGUYEN MINH QUAN.970407
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15313168357.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1032181032 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15313165976.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0451001931946 TRIEU THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15313164993.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1026761113 BUI NGUYEN BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15313150986.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9383945792 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|6208VNIB02JXZYVN.Nguyen Thi Hong ung ho MS 2026.198.20260727.224504.374682399.DAM VAN HIEU.970441
|27/07/2026
|250.000,00
|6208IBT1kCHGBCIM.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209003626045.20260727.224459.19037040033019.TO DUY HUY.970407
|27/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15313128057.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.193 (Anh Hoang Van Khanh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|150.000,00
|6208TPBVI2MULJ4A.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.224208.03736728101.NGUYEN NGOC HUYEN.970423
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15313082204.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1017229883 NGUYEN HOANG XUAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|Seonghyeon Keonho Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970422072722372520260NOR448374.5389.5734.223726
|27/07/2026
|27.726,00
|6208TPBVI2MUL276.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.223342.03136465101.NGUYEN VAN THUY LINH.970423
|27/07/2026
|1.200.000,00
|MBVCB.15313043050.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807272232092026zzz3243364.5388.93663.223209
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15313039941.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1016063641 NGUYEN TRAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507272229502026Q00O064154.5390.89151.222950
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15313035052.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|1.000.000,00
|6208NAMAP2LP3LYR.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.222825.721121562400001.NGUYEN TRUNG TU.970428
|27/07/2026
|200.000,00
|6208IBT1kCHGPSM7.Ung ho MS 2026 198 ong Dinh Bat Quyen FT26209078039994.20260727.222735.19027820754014.VND-TGTT-NGUYEN HOANG CUC.970407
|27/07/2026
|277.000,00
|MBVCB.15313010594.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9793664307 TRAN THI DIEM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15313015572.UH MS 2026195 chau Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0451001549142 NGUYEN LINH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|6208IBT1kCHGPWDR.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209083168072.20260727.222636.19036281749019.VND-TGTT-VU THUY AN.970407
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCHGURCM.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209355921876.20260727.222605.19037726749010.VND-TGTT-DAO HUONG XUAN.970407
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15312995977.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1030238193 NGUYEN THI THU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.198 - Ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507272223152026KJF4054314.5387.72443.222316
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCHGU2MW.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209640817571.20260727.222144.2223456789.VO TRUNG QUAN.970407
|27/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15312961720.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15312952361.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|88.200,00
|Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970422072722184520265AOV747105.5387.61257.221845
|27/07/2026
|1.000.000,00
|6208IBT1aWXPGWYE.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260727.221816.722001060001610.NGUYEN THI KIM NHUNG .970409
|27/07/2026
|100.000,00
|6208ORCOQ2BNGJGV.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.221628.0036100023064007.PHAM HUYNH THU UYEN.970448
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1iJZKFXX8.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.221448.2266621992.NGUYEN NGOC ANH.970432
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCHGMR2S.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209906570956.20260727.221030.19030793002022.VND-TGTT-PHAM THI THUY DUONG.970407
|27/07/2026
|100.000,00
|6208ORCOQ2BNGBLD.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.221022.0362582577.PHAM THI THU TRANG.970448
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15312875125.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0071000958647 VU HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15312870098.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15312854864.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|6.868,00
|6208MSCBD2VSC3EW.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260727.220356.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|27/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507272200022026SEJW013839.5390.6008.220002
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15312787725.ung ho ms 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0251002718336 NGUYEN LE PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072721573020267lt9188448.5387.98305.215730
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1aWXPA2DJ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.215721.077704070005950.NGUYEN THI VAN ANH.970437
|27/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139545135515.20260727.139545135515-0916443323_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272152462026FBAQ219860.5390.81855.215247
|27/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207272151312026V1S3324022.5387.77400.215131
|27/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207272150262026ZM8I231384.5390.72922.215026
|27/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15312717751.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15312691800.Ung ho MS 2026.197 (2 em Thuan An + Linh Chi - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|300.000,00
|6208IBT1iJZKHXVG.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.214348.9868666.NGUYEN TRA MY.970432
|27/07/2026
|250.000,00
|MBVCB.15312623918.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1015418288 NGUYEN QUOC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|6208VNIB02JX8BQF.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.214026.941907679.DOAN THI LAN ANH.970441
|27/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15312608573.Ung ho MS 2026.198 (Ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|O5CH7K2JSKAJ-Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272137402026UIOE623983.5387.26247.213741
|27/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807272136462026uxbm144816.5388.23125.213628
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15312559888.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1030197769 PHAN NGUYEN BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.198 Ong Dinh Dat Quyen#SP#020097048807272130352026o967130133.5390.97886.213035
|27/07/2026
|200.000,00
|6208IBT1kCHGWI5W.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208935187290.20260727.213026.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU.970407
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15312497243.UH MS 2026.198.CT tu 0691000335319 TRAN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272128472026ZU23254607.5189.90463.212847
|27/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807272122182026sx4n109077.5390.62433.212218
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15312361922.ung ho ms2026.198.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1iJZKEL79.ZP262080757028 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.211804.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|27/07/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Dinh Bat Quyen ms 2026.198#SP#020097042207272115182026I76Y343779.5389.30682.211501
|27/07/2026
|100.000,00
|6208ORCOQ2BNWAX6.Ung ho ong Dinh Bat Quyen.20260727.211424.0933135348.Le Thi Van.970448
|27/07/2026
|20.000,00
|6208MCOBQ2BNU4AL.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.211238.06001012963639.NGUYEN HUYNH QUYEN QUYEN.970426
|27/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507272112222026C6GX085464.5388.17342.211222
|27/07/2026
|200.000,00
|6208IBT1kCHA3WTV.uh ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208880684096.20260727.211152.19027764310663.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|27/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507272110382026HV5T079658.5189.9110.211020
|27/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15312271318.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|6208NAMAP2LPVW5B.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.210833.886865678.NGUYEN THI KIM OANH.970428
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15312234125.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9969049419 DAM THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|6208VNIB02JX1GTI.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260727.210612.250732017.NGUYEN THI THANH THUY.970441
|27/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807272103552026i11l058288.5189.76937.210355
|27/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15312040707.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh ).CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139537120128.20260727.139537120128-0969662567_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15311938664.Ung Ho MS 2026.198(ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0641000016926 VO THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|150.000,00
|6208IBT1kCHA7LVE.Ung ho MS 2026.198 - ong Dinh Bat Quyen FT26208270760800.20260727.204502.8556666688.NGUYEN ANH DUNG.970407
|27/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15311838647.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0421000464294 TRAN THI BICH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15311822090.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.194 (Anh Bui Anh Dung)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15311829114.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao thi minh).CT tu 0041000295915 NGUYEN MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15311783330.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen) .CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507272033142026H2RX103515.5390.15748.203256
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCHA51HQ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208900667093.20260727.202748.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|27/07/2026
|1.000.000,00
|6208IBT1kCHAYNAQ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208013869145.20260727.202725.19032435641016.VND-TGTT-LE DUONG NGUYEN HOANG.970407
|27/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15311594889.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.198 ( ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|6208IBT1kCHAUEET.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208602897500.20260727.202042.19021261832011.VND-TGTT-LE THU HIEN.970407
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1aWXP8FVG.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.201632.180704070001932.MAI CONG TAO.970437
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15311472561.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 3328878545 DO THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970405072720112020262RZ1048548.5388.84866.201102
|27/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#02009704880727200227202644gq854379.5390.31250.200227
|27/07/2026
|300.000,00
|CAO THI NGOC HUONG chuyen tien ung ho em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207271951232026NCMO352551.5388.62684.195123
|27/07/2026
|1.800.000,00
|6208IBT1bJM4QDE1.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho ong Dinh Bat Quyen MS 2026 -198 . Chuc GD vuot qua kho khan.20260727.194648.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|27/07/2026
|50.000,00
|6208MCOBQ2BNTP3Q.Ung ho ms2026.198 dinh bat quyen.20260727.194409.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15310944731.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1048271168 HOANG QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCH4N4HX.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208025961917.20260727.194000.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|27/07/2026
|500.000,00
|6208MCOBQ2BNT4WZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.193448.03101010896810.DINH THI BICH NGA.970426
|27/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139523550320.20260727.139523550320-0965436024_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|27/07/2026
|100.000,00
|Ung Ho MS 2026.196 Cao Thi Minh#SP#02009704880727190714202664cq648136.5389.84586.190714
|27/07/2026
|200.000,00
|6208IBT1kCH47I9U.Ung ho ma so 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208640440574.20260727.190637.19072149909011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU UYEN.970407
|27/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507271900352026MZQB019370.5388.41095.190035
|27/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507271858562026XOBO010935.5390.30392.185856
|27/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970405072718554020269AFB093745.5389.8284.185540
|27/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507271854212026Y8TU086695.5388.98657.185421
|27/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507271837582026TW8Y094715.5189.88600.183758
|27/07/2026
|50.000,00
|6208ORCOQ2BN8CEE.ung ho ms.2026 195 Nguyen Ngoc Anh.20260727.183754.0987769222.Nguyen Mai Hoa.970448
|27/07/2026
|200.000,00
|0913190575 Chuyen tien UNG HO MS 2026.198 ONG DINH BAT QUYEN.#SP#02009704880727183404202643z4508895.5389.62604.183404
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15309583265.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.197 ( Thuan An va Linh Chi )aa.CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|500.000,00
|6208IBT1kCH4JJT8.Ung ho ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208148064135.20260727.181905.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|27/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh. hdtrung uh gd#SP#020097042207271814192026F9UF821135.5388.32305.181419
|27/07/2026
|300.000,00
|6208IBT1kCHBNNQE.Ung ho MS2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208157809022.20260727.181401.14024638575018.VND-TGTT-MAI LOAN.970407
|27/07/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807271759392026uxzw356098.5388.33210.175939
|27/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 198 ONG DINH BAT QUYEN-270726-17:59:01 MpCX639585#SP#020097041607271759012026MpCX639585.5389.29084.175902
|27/07/2026
|100.000,00
|6208MCOBQ2BNB313.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.174610.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1iJZ7ZZII.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.174106.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|27/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807271741012026v9yv267103.5390.97767.174101
|27/07/2026
|200.000,00
|6208IBT1kCHBA9PD.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208034503642.20260727.174051.19036803003012.VND-TGTT-DUONG THUY GIANG.970407
|27/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15308754948.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.197(THUAN AN , LINH CHI), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15308628714.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.195(em NGUYEN NGOC ANH), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15308625128.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0111000312627 VU THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|6208IBT1kCHBPMPJ.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.198 bac Dinh Bat Quyen FT26208862821617.20260727.172908.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|27/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15308368751.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 9916036366 VU THI LAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072717140920262t6j137773.5387.4572.171352
|27/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15308314889.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011000611764 NGUYEN KHANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072717111120269jpf124048.5388.82952.171111
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15308255520.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1013887806 NGUYEN THI PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072717015120263wwc081981.5389.18529.170151
|27/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807271659412026lwvz072489.5390.4157.165941
|27/07/2026
|8.566,00
|6208IBT1kCH5NLV7.Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi FT26208143618232.20260727.165315.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15307945366.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011004103939 PHAM DANG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|90.000,00
|MBVCB.15307906065.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|60.000,00
|MBVCB.15307888767.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|35.000,00
|MBVCB.15307884286.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|35.000,00
|MBVCB.15307875015.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|35.000,00
|MBVCB.15307866131.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|70.000,00
|MBVCB.15307855492.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|35.000,00
|MBVCB.15307842201.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|6208IBT1kCH53BEH.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bac Quyen FT26208373612026.20260727.164445.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|27/07/2026
|35.000,00
|MBVCB.15307829508.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|35.000,00
|MBVCB.15307825710.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|35.000,00
|MBVCB.15307812113.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072716362620265s4x973185.5387.46572.163626
|27/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15307662929.ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1051500568 HOANG VAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15307632275.ung ho Ms2026.192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|10.000,00
|6208IBT1kCH5KKCP.ung ho ms 2026.198, ong Dinh Bat Quyen, chuc ong va gia dinh binh an FT26208840142432.20260727.162314.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|27/07/2026
|200.000,00
|6208SGTTH2CE8CHM.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.161613.020048959416.VU HONG CHUONG.970403
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15307310446.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 3939038879 NGUYEN THAI TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1aWXUZASL.ung ho MS 2026 198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.160502.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|27/07/2026
|5.668,00
|BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T3.7.2026 - MS 2026.185 BE HO DUY HUNG#SP#0200970415072716044220269999615704.5189.49355.160447
|27/07/2026
|10.000,00
|6208WBVNP2L7766I.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.155503.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
|27/07/2026
|10.000,00
|6208WBVNP2L77N7G.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.155426.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
|27/07/2026
|10.000,00
|6208WBVNP2L77H5F.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.155327.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
|27/07/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.196#SP#020097048807271551002026ata4804567.5189.66202.155043
|27/07/2026
|100.000,00
|6208SGTTH2CEMM5E.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.154500.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|27/07/2026
|200.000,00
|6208MCOBQ2BIP1SH.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.153541.02001013914920.LUU MINH NHAT KHUYEN.970426
|27/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15306664265.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0281000582420 NGUYEN THI DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15306598440.Ung ho MS 2026.198 (Bac Dinh Bat Quyen).CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|50.000,00
|6208MSCBD2VV2KIU.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.151627.0353882123.MAI NGOC HUYEN.970422
|27/07/2026
|300.000,00
|THUY HUONG UNG HO - CAO THI MINH QUANG TRI - MS 2026.196-270726-15:13:12 jmtN588125#SP#020097041607271513122026jmtN588125.5388.48685.151312
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15306516393.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072715001220264jut638582.5390.74696.150012
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1d1PUMEH6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.145800.97042292Gad78b50000000003e8829.MBBANK IBFT.970422
|27/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807271454542026mt37622713.5388.48175.145454
|27/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807271450092026yn9p608640.5189.21617.145009
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15306258282.LE THI THUY chuyen tien MS2026.198.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|6208IBT1kCHYZE76.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26208977161243.20260727.144912.6602797979.PHAM THI MINH.970407
|27/07/2026
|1.000.000,00
|6208IBT1kCHYZS5H.Ong Nguyen Thien Quy 288 tdt ha noi FT26208601751707.20260727.144733.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|27/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271447162026T8IH290106.5189.6117.144717
|27/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970415072714443820260miD460261.5189.91892.144438
|27/07/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 198#SP#020097042207271443292026OG2A854619.5387.85788.144330
|27/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507271439362026Ddta444494.5388.65187.143936
|27/07/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026-198 ONG DINH BAT QUYEN-270726-14:39:17 SGMs290329#SP#020097041607271439172026SGMs290329.5388.62714.143900
|27/07/2026
|100.000,00
|6208TPBVI2M4CAM4.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.143837.03727322301.VU THI NGOC LINH.970423
|27/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-270726-14:37:19 gCIF445707#SP#020097041607271437192026gCIF445707.5387.52476.143719
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15306050003.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1aWXU4ABL.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260727.143100.180704070001932.MAI CONG TAO.970437
|27/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507271430582026MKSP073238.5389.19616.143040
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15306025768.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0431000238147 TRAN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|6208IBT1d1PUVPZA.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.142957.970422T87a4d30000000007e7153.MBBANK IBFT.970422
|27/07/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271426422026DXW3794695.5389.98477.142643
|27/07/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207271425592026K4P0643922.5389.94538.142559
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15305910716.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0271000042643 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807271416302026as6u515259.5388.48132.141630
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15305852082.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0611001780230 DAM QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15305835869.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0351000842308 VU THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15305800024.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072714074620266t5l492296.5388.5919.140746
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15305747984.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0251001690264 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.198#SP#0200970488072714045420263ca6484981.5389.92184.140437
|27/07/2026
|100.000,00
|6208TPBVI2M41RKC.ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260727.140341.77777977712.TRINH THI HUONG GIANG.970423
|27/07/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.198 ONG DINH BAT QUYEN-270726-14:03:40 Q367587041#SP#020097041607271403402026Q367587041.5387.87060.140341
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15305686006.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271354342026CXHL726939.5189.44151.135417
|27/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271352332026QNPZ587066.5388.34066.135234
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15305577935.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0851000036266 VU THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.198 ong dinh bat Quyen#SP#020097042207271341162026WJMY239606.5387.83010.134117
|27/07/2026
|100.000,00
|6208TPBVI2M4BT15.Ung ho MS 2026.198 dinh bat quyen.20260727.133940.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|27/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15305421169.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0491001493347 BUI QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704880727132524202664cp392565.5388.12229.132524
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCHYJA1P.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208299330719.20260727.132316.19020191823011.VND-TGTT-TRAN VAN ANH.970407
|27/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271322242026X8RN770446.5388.98660.132224
|27/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271318262026OFXU550823.5387.81559.131826
|27/07/2026
|150.000,00
|6208IBT1kCHYQMV5.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208293792329.20260727.131417.19020191823011.VND-TGTT-TRAN VAN ANH.970407
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15305203751.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|350.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139478802625.20260727.139478802625-0902224505_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27/07/2026
|50.000,00
|6208ORCOQ2BIHDP2.LOC HO TRO MS 2026.198 DINHBATQUYEN.20260727.130853.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|27/07/2026
|100.000,00
|6208TPBVI2M4QN68.Ung ho MS 2026.198 - ong Dinh Bat Quyen.20260727.130649.00001462348.BUI THACH HONG HUNG.970423
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15305082544.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15304888549.MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0721000659175 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15304865138.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1069289448 PHAM THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCHPEHJW.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208664069003.20260727.123455.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|27/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15304722865.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0321000911913 TRAN THI CAM PHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|PHAM THI KIM DUNG Chuyen tien MS2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807271215302026mnf7221409.5189.73319.121513
|27/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#02009704880727120433202613b3186102.5389.9182.120433
|27/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807271201132026crdv174825.5390.88239.120114
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15304284919.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|300.000,00
|6208VNIB02JK3ZRM.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.115741.000120949.VO DONG HUNG.970441
|27/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15304208656.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1012565656 HOANG XUAN HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|2.000,00
|6208IBT1fJ2TNAPZ.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260727.115254.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1iJZGPDRE.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 198 DINH BAT QUYEN.20260727.115153.247529918.LE THI HOA.970432
|27/07/2026
|2.000,00
|6208TPBVI2MR59HM.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).20260727.114816.28039613839.TRAN THI LAN HUONG.970423
|27/07/2026
|1.000.000,00
|6208IBT1kCHP9RIN.Ung ho MS 2026.198 - ong Dinh Bat Quyen FT26208207942035.20260727.114452.19032082310029.VND-TGTT-VU DINH HAI.970407
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15304053498.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001021134 MAI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15303842616.Chuyen tien ung ho.CT tu 9981760240 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15303810089.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|10.000,00
|6208IBT1kCHPQXTH.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208314931974.20260727.112730.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15303805922.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15303791255.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15303786590.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15303771767.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15303696432.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1028880081 BUI THI MY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072711171320269G7N409245.5388.8254.111656
|27/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-270726-11:10:22 eiWI291888#SP#020097041607271110222026eiWI291888.5389.65027.111022
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15303398409.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.196 CaoThi Minh#SP#020097048807271059032026zzqa945648.5388.93305.105903
|27/07/2026
|50.000,00
|6208MCOBQ2BIKIWV.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260727.105844.03101010965538.HOANG VIET.970426
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15303284992.2026.198.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807271044192026ylxd891376.5388.2299.104419
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCHUBNA2.HOANG THI BICH NGOC chuyen UH MS 2026 191 em Tran Minh Duc FT26208098832146.20260727.103832.19032870491018.VND-TGTT-HOANG THI BICH NGOC.970407
|27/07/2026
|200.000,00
|6208IBT1kCHUBCFN.Uh ms chi 2026.197 FT26208370058034.20260727.103604.19833111210015.VND--NGUYEN NGOC ANH.970407
|27/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-270726-10:23:20 x0c9280367#SP#020097041607271023212026x0c9280367.5189.76417.102321
|27/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15302889192.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 3939038879 NGUYEN THAI TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|30.000,00
|6208IBT1kCHU8WYQ.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208050110571.20260727.102125.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|27/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271008202026G1E7420630.5387.87463.100803
|27/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15302611317.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970405072709585720268VB9096608.5387.31726.095857
|27/07/2026
|600.000,00
|6208SHBAP2L7YDT8.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.095739.1022002205.TRAN LE THI MY XUAN.970443
|27/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15302494917.Ung ho MS 2026.198( ong Dinh Dat Quyen).CT tu 1048063704 PHAM THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|6208VNIB02JKRB5K.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.095158.007122838.DO VAN ANH.970441
|27/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC#SP#020097040507270947452026OSM0038354.5189.68870.094746
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15302379703.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1020879059 HUYNH NGOC DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.197 THUAN AN VA LINH CHI#SP#020097040507270946292026KMRU031650.5189.61821.094629
|27/07/2026
|300.000,00
|6208VNIB02JKZJFB.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.094152.912031224.PHAM TUAN BINH.970441
|27/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.196#SP#020097041507270940002026PHYg394450.5387.27481.093943
|27/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15302226362.ung ho MS 2026.198 ( ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0481000040020 VU THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|SHGD:19291970.DD:260727.BO:NGUYEN VAN KIEN.Remark:Vietcombank;0011002643148;NGUYEN VAN KIEN chuyen tien
|27/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.198 ong Dinh bat Quyen#SP#0200970488072709325920265d87632145.5387.90176.093242
|27/07/2026
|88.888,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139452027202.20260727.139452027202-0382086899_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15302193105.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|6208IBT1kCH8LTNL.Ung ho ong Dinh Bat Quyen, MS 2026.198 FT26208663376009.20260727.092848.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15301951342.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15301957834.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0161001744683 NGUYEN THI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15301940940.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1aWX8FNTS.ung ho ms 2026.197 thuan an va linh chi.20260727.090943.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|27/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15301879212.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15301866090.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#02009704880727090649202617zc541517.5387.58849.090631
|27/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15301838934.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.197.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15301818836.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15301817553.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.196.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15301770752.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0031000287492 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207270857492026BXLP273568.5389.19646.085750
|27/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139447126188.20260727.139447126188-0355563218_Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15301668644.Ung ho MS 2026.197 ( Thuan An va Linh Chi).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|6208SGTTH2CWWQK6.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.085120.050104925852.TON NU PHUONG THAO.970403
|27/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207270850292026O1JR958000.5389.89474.085012
|27/07/2026
|100.000,00
|6208MSCBD2VGMRGT.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.084545.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422
|27/07/2026
|30.000,00
|6208IBT1kCH88SZU.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208587596024.20260727.084147.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|27/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507270837112026H7WR081847.5387.39724.083711
|27/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15301428157.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011001517096 VU THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15301386737.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 3903939226 CHAU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|5.000.000,00
|6208IBT1iJZA79P1.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260727.082526.165160533.PHAM LE NHA UYEN.970432
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15301315868.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021001076452 DAO TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|50.000,00
|6208MCOBQ2BIZ2Y4.Ms 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260727.082259.23001010851494.TONG MY LINH.970426
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15301290086.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho MS.2026. 195( em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|1.000.000,00
|6208IBT1kCH8273W.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208066836638.20260727.082101.19027478456014.VND-TGTT-TRAN VAN DAI.970407
|27/07/2026
|100.000,00
|6208SGTTH2CW4WU1.IBFT Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi.20260727.082052.0378268252.HOANG NGHIA KHANH.970403
|27/07/2026
|50.000,00
|6208MCOBQ2BIT6JJ.MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260727.082043.23001010851494.TONG MY LINH.970426
|27/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#0200970488072708194620267a23389397.5390.77432.081946
|27/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15301183791.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15301169842.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15301165077.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|6208MCOBQ2BITAUM.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260727.080922.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|27/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207270808112026X4MA643983.5389.39387.080812
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCH8QK1E.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208502830763.20260727.080432.19032038899899.VND-TGTT-BUI THUY NGA.970407
|27/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207270804202026MZOX582997.5388.25768.080403
|27/07/2026
|100.000,00
|6208ASCB02JKBMAS.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-270726-08:03:59 6208ASCB02JKBMAS.20260727.080359.217037659.TRAN DOAN TUAN.970416
|27/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207270803062026R5F7595252.5388.22836.080306
|27/07/2026
|500.000,00
|6208IBT1kCHINH64.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208218305096.20260727.080133.1090386386.HA THI THU PHUONG.970407
|27/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15300899369.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|90.000,00
|giup do ms2026.193#SP#020097041507270745482026sHlD925284.5387.69238.074548
|27/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15300848960.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|600.000,00
|MBVCB.15300823174.Ung ho MS 2026.198 (Bac Dinh Bat Quyen).CT tu 0011001286794 DO THI THU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|6208MSCBD2VE5A3B.Ung ho MS 2026198 Ong Dinh Bat Quyen.20260727.074338.803006868.TRAN PHUOC THAO.970422
|27/07/2026
|500.000,00
|6208IBT1kCHITH58.Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi FT26208081241584.20260727.074334.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15300746642.Ung ho MS 2026.198 ( ong Dinh Bat Quyen ).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Chi Linh#SP#020097048807270730372026ml6s239974.5388.23271.073038
|27/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507270726422026711I058223.5389.11392.072642
|27/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15300615859.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0081001089500 NGUYEN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15300565455.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|300.000,00
|6208VNIB02JKYB6H.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.071753.152119688.LE THI BACH YEN.970441
|27/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807270709502026jv6c179388.5389.64997.070950
|27/07/2026
|15.678,00
|MBVCB.15300436044.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.196.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15300346524.Chuyen tien ung ho ms 2026 198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15300338254.Chuyen tien ung ho ms 2026 197 Thuan An Linh Chi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.198-ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507270642412026DT3X089478.5387.47.064224
|27/07/2026
|100.000,00
|ms2026.196#SP#020097048807270639142026vjri103477.5189.92526.063914
|27/07/2026
|100.000,00
|ms2026.198#SP#020097048807270637262026zt4n099575.5390.87893.063726
|27/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15300075804.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|200.000,00
|6208IBT1iJZAMLHS.MP Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.062235.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|27/07/2026
|200.000,00
|6208IBT1iJZAMZUG.MP Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260727.062103.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|27/07/2026
|5.000,00
|6208IBT1iJZAVD7S.LUONG NGUYEN DUC TRUNG chuyen tien.20260727.052415.0964238861.LUONG NGUYEN DUC TRUNG.970432
|27/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.197 ( Thuan An va Linh Chi)#SP#020097041507270512422026fXrV663212.5388.2145.051242
|27/07/2026
|50.000,00
|6208IBT1kCHIDVU5.ung ho ms 2026 193 FT26208829429032.20260727.043340.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|27/07/2026
|26.000,00
|6208IBT1iJZADAX4.ung ho ms 2026 193.20260727.042937.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|27/07/2026
|50.000,00
|6208IBT1iJZADAKR.ung ho ms 2026 194.20260727.042857.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|27/07/2026
|50.000,00
|6208IBT1iJZADAVY.ung ho ms 2026 195.20260727.042757.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|27/07/2026
|50.000,00
|6208IBT1iJZAD4LQ.ung ho ms 2026 196.20260727.042635.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|27/07/2026
|50.000,00
|6208IBT1iJZADBXW.ung ho ms 2026 197.20260727.042417.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|27/07/2026
|1.000.000,00
|6208IBT1kCHISUML.Ung ho MS2026.196 FT26208303374737.20260727.034756.19027791134011.VND-TGTT-GIAN THI THUY LINH.970407
|27/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207270143162026SJ0L859661.5388.49890.014316
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCHI168W.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208160369345.20260727.013303.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCHI1ESL.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208302968964.20260727.013213.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCHI1KD8.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208600296840.20260727.013130.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|27/07/2026
|200.000,00
|6208IBT1kCHI1AUT.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26208882931483.20260727.012926.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCHI1BVT.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26208636549410.20260727.012754.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|27/07/2026
|200.000,00
|6208IBT1kCHI15UX.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26208947808474.20260727.012716.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCHI1YLC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26208921441378.20260727.012649.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCHI1PHR.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26208909056103.20260727.012607.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|27/07/2026
|100.000,00
|6208IBT1kCHIWIYC.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208160185628.20260727.004325.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407
|27/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072700171420265CFL095149.5387.8295.001657
|27/07/2026
|10.000,00
|6208TPBVI2MR4GZV.UHMS 2026.197 Mong GD Tran Thi Ngoc-Duong Thanh Dong,Duong Thuan An,Duong Linh Chi an thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260727.000345.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|27/07/2026
|100.000,00
|6207IBT1kCHMXX8E.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208666303015.20260726.235649.19038392082016.VND-TGTT-TRAN HONG LIEM.970407
|27/07/2026
|5.000.000,00
|6207TPBVI2MRR6G4.Dong Am ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260726.233132.19181098001.NGUYEN MINH CANH.970423
|27/07/2026
|5.668,00
|Vietcombank:0011002643148:Nhi ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072623273820267VSX073523.5388.66821.232738
|27/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807262322462026z2s5938915.5387.62155.232246
|27/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15299182514.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.191 TRAN MINH DUC.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807262243512026jcbq902221.5387.4586.224351
|28/07/2026
|500.000,00
|6209SGTTH2CKX12Q.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.232843.070082561283.PHAN THANH HIEN.970403
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen, ma GD 100000166945955#SP#020097044907282323022026O5wx321074.5389.7571.232302
|28/07/2026
|50.000,00
|6209IBT1kCH3SWCT.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26210805358666.20260728.232020.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1aWX566QC.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.231032.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|28/07/2026
|20.000,00
|ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097042207282310212026P0NY685138.5390.89689.231021
|28/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.198 ong dinh bat quyen#SP#0200970488072823093620267xa1503130.5189.88960.230937
|28/07/2026
|150.000,00
|QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507282307312026tkiq209270.5388.85532.230713
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1kCH3CDMT.Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26210265685794.20260728.225750.19034714350016.VND-TGTT-BUI THI PHUONG ANH.970407
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207282254322026UKS7644445.5388.64668.225414
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15326624609.UNG HO MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15326602420.UNG HO MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1iJZHLPTZ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.224543.0979917937.LE THI HUONG GIANG.970432
|28/07/2026
|300.000,00
|6209IBT1kCH3WU31.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26210097694676.20260728.223850.19023560305010.VND-TGTT-TRAN THANH VAN.970407
|28/07/2026
|500.000,00
|6209IBT1kCH3Q7JG.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209410864211.20260728.223402.19028639627023.TRAN HAI NAM.970407
|28/07/2026
|500.000,00
|6209IBT1kCH3QY45.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209805184585.20260728.223304.8309250988.PHAM THU TRANG.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1kCHFNN1R.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209410849152.20260728.223015.19036986253020.VND-TGTT-LE NU LINH CHI.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15326487697.ung ho MS 2026.198 Ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139682614748.20260728.139682614748-0938122191_Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|28/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139682630204.20260728.139682630204-0938122191_Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28/07/2026
|120.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139681791700.20260728.139681791700-0917084975_Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15326392151.ung ho MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh.CT tu 0181003551603 LE THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15326383892.ung ho ms 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0061001001000 VU BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507282210092026SKRV060576.5189.63452.221009
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1kCHF31U7.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209158241087.20260728.221006.19072149909011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU UYEN.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|LE THI THU HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.192#SP#020097041507282209142026QnmE134595.5387.59903.220914
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15326347699.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1027976367 TRAN LAM HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAM THI HOA chuyen tien ung ho MS. 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#02009704050728220409202675ZL049360.5388.45134.220410
|28/07/2026
|1.000,00
|MBVCB.15326288986.Chuyen tien ung ho.CT tu 0141000893911 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15326240063.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0111000285458 NGUYEN TRUONG ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15326219400.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.199(anh Trinh Cao Bach).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|6209TPBVI2MWE4VC.PHUNG THU THAO chuyen tien UH Bac Dinh Bat Quyen.20260728.215104.00507073001.PHUNG THU THAO.970423
|28/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15326069625.ung ho ms 2026.199 trinh cao bach.CT tu 0031001188957 DO MINH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|1.600.000,00
|6209IBT1bJM4875B.Chou Ching Hsien Taiwan ung ho Nguyen Ngoc Anh MS 2026 - 195.20260728.213611.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCHF7XX7.LE THI THU HA ung ho MS 2026.198 Ong Dinh Bat Quyen FT26209078313750.20260728.213533.19034558300011.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207282134552026A8CI826242.5388.40388.213455
|28/07/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.198#SP#020097040507282130382026L62R072135.5389.23197.213038
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1iJZHGQAP.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.212649.180443908.NGUYEN THU PHUONG.970432
|28/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139676992749.20260728.139676992749-0946423544_Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15325939424.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|500.000,00
|6209IBT1iJZHA69X.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260728.212414.0816135251.NGUYEN THI THU TRANG.970432
|28/07/2026
|200.000,00
|DO VAN LOI Chuyen tien ung ho gia dinh anh Trinh Cao Bach mong anh som khoe#SP#020097048807282122252026ctkz331099.5189.87170.212225
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15325740584.LE THI MY DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh).CT tu 0421000479525 LE THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|6209VNIB02J9H8AC.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.210817.008889900.NGUYEN THI NHA UYEN.970441
|28/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807282104562026jaea284062.5189.5784.210456
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026 198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807282104322026tdvx282927.5387.3797.210432
|28/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15325584900.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 9912496479 NGUYEN THI VIET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15325560646.ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|1.000.000,00
|LE VAN TAN Chuyen tien UNG HO MS .2026.199 anh trinh cao bach#SP#020097048807282040232026hmfx212025.5390.79373.204005
|28/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15325301799.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15325306790.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807282034392026bxch193878.5388.48469.203439
|28/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15325293325.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|20.000,00
|6209MSCBD2VILRBJ.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Trinh Cao Bach ms 2026199.20260728.203315.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15325195695.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tienung ho e chu thuc hung ms 2026 .190.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-20:26:46 VryL008652#SP#020097041607282026462026VryL008652.5388.2848.202628
|28/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026 . 199 anh trinh cao bach#SP#020097048807282019312026lf3u143252.5387.61045.201932
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207282018372026EOPN365244.5389.54744.201837
|28/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15325014079.NGUYEN HUONG GIANG chuyen tien.CT tu 0541000306920 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139667923252.20260728.139667923252-0941001515_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880728201359202696qz124025.5387.27272.201359
|28/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507282013422026ZONN002160.5388.25453.201342
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1iJZHD3BI.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.200041.22360507.HOANG THI NHUNG.970432
|28/07/2026
|300.000,00
|6209IBT1kCHTZHEA.NGUYEN THE ANH UNG HO MS 2026.199 FT26209684005365.20260728.195849.10620662837012.VND-TGTT-NGUYEN THE ANH.970407
|28/07/2026
|500.000,00
|6209SGTTH2CKRQIA.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.195615.020904626089.TRAN THUY LINH.970403
|28/07/2026
|1.800.000,00
|6209IBT1bJM4IZBK.NGUYEN THI HAI YEN ung ho Duong Thuan An va Duong Linh Chi MS 2026 - 197.20260728.195112.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281947352026kl8u032838.5189.66418.194735
|28/07/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207281946282026F8O2308795.5387.60109.194628
|28/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15324564612.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.199 (Anh Trinh Cao Bach)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281944502026m3tx022970.5389.49332.194450
|28/07/2026
|30.000,00
|gui ms 2026 199#SP#020097042207281940162026K0TK606095.5390.19691.194017
|28/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15324475114.ung ho MS 2026.194.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15324462822.ung ho MS 2026.188.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15324460074.ung ho MS 2026.191.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15324448480.ung ho MS 2026.193.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15324445798.ung ho MS 2026.197.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15324433291.ung ho MS 2026.198.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15324430418.ung ho MS 2026.189.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15324427772.ung ho MS 2026.192.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15324421315.ung ho MS 2026.195.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|5.000,00
|6209IBT1kCHTBRFA.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209158016591.20260728.193627.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|28/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15324413998.ung ho MS 2026.199.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|68.000,00
|MBVCB.15324348048.Ung ho M S 2026 . 199 ( anh Trinh Cao Bach ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15324291375.Ung ho MS2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0421000468631 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|NGO VAN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704220728192915202624V4379782.5390.51519.192857
|28/07/2026
|79.000,00
|MBVCB.15324257238.Ung ho MS 2026. 196 ( ba Cao Thi Minh ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|1.000.000,00
|6209IBT1kCHTME6A.Ung ho MS 2026.199 Trinh Cao Bach FT26209907407154.20260728.191624.19038417514013.VND-TGTT-THAI HONG XUAN NGUYET.970407
|28/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15324011559.DINH THI NGUYET MINH chuyen tien ung ho MS 2026.199 ( Anh Trinh Cao Bach).CT tu 0071000973612 DINH THI NGUYET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281858312026p0hb847594.5388.49692.185813
|28/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15323690249.TRAN THI HONG NHUNG chuyen tien ung ho MS 2026.199 ( Trinh Cao Bach).CT tu 0081000417844 TRAN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072818473420268zjw802533.5387.75463.184734
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15323300363.LE THI DIEU TRANG Ung ho MS 2026.199(chau Trinh Cao Bach).CT tu 0061001012205 LE THI DIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281825122026R1CX728817.5189.25336.182512
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15322899197.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0071001009814 PHAM KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15322882540.Ung ho MS 2026199.CT tu 0331000424761 NGUYEN THE TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|600.000,00
|6209IBT1iJZZZ6KW.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2026194 2026195 2026196 2026197 2026198 2026199 moi ma so 100 K.20260728.180626.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|28/07/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807281758132026kkky593447.5387.47290.175800
|28/07/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281756312026mz6d585978.5389.34811.175617
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281752322026bnar567794.5388.6751.175232
|28/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)#SP#020097041507281751422026vWxH111828.5388.902.175142
|28/07/2026
|1.800.000,00
|6209IBT1bJM4MBB3.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Trinh Cao Bach MS 2026 - 199 . Chuc em som hoi phuc.20260728.175056.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1kCHLDF3C.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209990142965.20260728.174759.19020191823011.VND-TGTT-TRAN VAN ANH.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15322504933.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1347802972 TRUONG THI QUYNH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|300.000,00
|6209IBT1aWX516W5.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.174420.044704070017191.NGUYEN THI THUY LINH.970437
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15322438208.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15322227790.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0071001044955 HOANG LE PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281723392026IRVM558970.5389.3629.172326
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1iJZZ471X.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.172259.166304806.NGUYEN TRONG TRUONG.970432
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15321988852.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0351000792158 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|6209TPBVI2MWYT2V.Ung Ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.171525.04840224368.LE THUY AN.970423
|28/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15321717467.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071005148764 QUACH NGUYEN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15321683232.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1039254775 NGUYEN HOANG SONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH-280726-16:59:10 wA5R939679#SP#020097041607281659102026wA5R939679.5389.32555.165910
|28/07/2026
|50.000,00
|6209IBT1aWXYNYS2.NGO VAN DUONG chuyen tien ung ho ban .20260728.165738.087704070005886.NGO VAN DUONG.970437
|28/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281657342026b4ep318662.5390.21697.165734
|28/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.197 THUAN AN VA LINH CHI-280726-16:57:06 sDEe050819#SP#020097041607281657062026sDEe050819.5389.17829.165649
|28/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.199 ANH TRINH CAO BACH-280726-16:55:05 fCLl696239#SP#020097041607281655052026fCLl696239.5388.5111.165505
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1aWXYN97P.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.165454.0984541212.LE MINH PHUONG.970437
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCHHGQDD.Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209910880445.20260728.165252.19031152284016.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1aWXYRNV8.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.165237.700011494156.NGUYEN VAN TRUNG.970424
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15321561455.ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCHHA8NX.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209157500001.20260728.165116.19034594647011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUE.970407
|28/07/2026
|50.000,00
|gui ong cuu chien binh Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281646142026614U944544.5189.44237.164556
|28/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507281638342026F5X5077340.5390.93210.163834
|28/07/2026
|50.000,00
|6209TPBVI2MW2YW1.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.163712.08211991001.NGUYEN THANH TUNG.970423
|28/07/2026
|500.000,00
|6209IBT1kCHHUFAL.Giup do MS 2016.197, chi Tran Thi Ngoc, me cua Thuan An va Linh Chi, thon Dong Khanh, xa Son Giang, tinh Ha Tinh FT26209116938518.20260728.163648.10520132634019.VND-TGTT-TRAN THI THANH HOA.970407
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCHHU6T5.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209069309105.20260728.163625.66777777999999.LE THI THU HUONG.970407
|28/07/2026
|500.000,00
|6209IBT1kCHH8VH4.Giup do MS 2026.198, Ong Dinh Bat Quyen, xa Phuc Loc, tinh Nghe An FT26209380468284.20260728.163228.10520132634019.VND-TGTT-TRAN THI THANH HOA.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15321237009.MS 2026.199-cau mong anh Trinh Cao Bach mau chong hoi phuc suc khoe va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCHHIJXI.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209338398503.20260728.162906.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCHHMN68.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209064871338.20260728.162849.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15321134116.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15321120202.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488072816212020262dhh173794.5390.84088.162120
|28/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097041507281619122026IicM605091.5390.70370.161912
|28/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15321023345.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|6209VNIB02JS5MRH.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.161332.912316235.LE THI HONG LINH.970441
|28/07/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#02009704050728161230202681XU040943.5389.30006.161230
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1kCHHJ694.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209204271446.20260728.160442.19027740755011.VND-TGTT-VU THU QUYNH.970407
|28/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072816022720269jej106384.5189.67588.160209
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15320779791.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0441000650025 LE QUOC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-15:56:23 fy6e529936#SP#020097041607281556242026fy6e529936.5390.31642.155624
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15320722747.TA THI HONG ck ung ho MS 2026-196(ba Cao Thi Minh).CT tu 0011003278996 TA THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281551462026mvm4070162.5389.4806.155147
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281548382026H9OR784590.5387.86633.154824
|28/07/2026
|110.000,00
|MBVCB.15320651675.gd va cac con ung ho MS 2026.196 gd ba Cao Thi Minh.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281548052026dt4m057929.5390.82758.154805
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.199 Trinh Cao Bach#SP#020097048807281546072026axzb051444.5387.72133.154607
|28/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281543032026P0HW592205.5189.54181.154304
|28/07/2026
|60.000,00
|MBVCB.15320582624.gd va cac con ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|10.000,00
|6209TPBVI2MU71L3.MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.154249.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1iJZZCJGU.HOANG THUY KIM NGAN ung ho MS 2026 198 ong DINH BAT QUYEN.20260728.154247.129090909099.HOANG THUY KIM NGAN.970432
|28/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.199#SP#020097040507281539082026UBQB079279.5189.30330.153908
|28/07/2026
|110.000,00
|MBVCB.15320521923.gd va cac con ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|60.000,00
|MBVCB.15320448067.gd va cac con ung ho MS 2026.199 Trinh Cao Bach.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1kCHZEFU7.Ung ho ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209380210102.20260728.152433.19035199589015.VND-TGTT-HUYNH NGOC KIM LE.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|6209WBVNP2L5DV75.Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2026 197 ung ho anh An va chi Chi.20260728.152248.104000090757.VO PHUC UY.970412
|28/07/2026
|300.000,00
|6209MSCBD2VHM1GB.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.152138.9810106168888.HOANG THI DUNG.970422
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCHZA6E9.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209099749829.20260728.151105.19028759895031.VND-TGTT-NGUYEN THI LY.970407
|28/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15320143369.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|6209SGTTH2CGI9KQ.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach.20260728.150629.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|28/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281504582026vyie920288.5390.37211.150458
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15320109000.ung ho MS 2026.195( em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15320080881.ung ho MS 2026.199(anh Trinh Cao Bach).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281502352026582Q462302.5388.23576.150236
|28/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15320051232.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9705306906 NGUYEN VU THACH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|6209MCOBQ2B6JQ22.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.145928.80002462722.HUYNH BAO HA.970426
|28/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281459112026jgl1902597.5390.5012.145853
|28/07/2026
|100.000,00
|6209TPBVI2MUI91X.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.145336.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15319937629.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0581000737182 NGUYEN QUANG DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15319930281.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|6209IBT1kCHZUISN.ung ho ma so 2026.199, anh Trinh Cao Bach FT26209584306710.20260728.144922.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|28/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507281447582026GKLZ058065.5389.43740.144758
|28/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281447482026747W910762.5387.42950.144748
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1kCHZ8LDZ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209069906904.20260728.144731.19034508474019.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH TAM.970407
|28/07/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.199-A.HIEU GIUP TRINH CAO BACH-280726-14:46:31 CKjc962191#SP#020097041607281446312026CKjc962191.5387.34845.144632
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072814444820263o55860865.5387.25864.144449
|28/07/2026
|400.000,00
|MBVCB.15319863216.HUU PHONG ung ho MS 2026.199 (Trinnh Cao Bach).CT tu 1032520540 DUONG HUU PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15319807193.UNG HO MS 2026.199-TRINH CAO BACH.CT tu 0071001947201 DOAN KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|500.000,00
|6209VNIB02JS9GBD.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.143447.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15319687848.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011002933042 TRAN TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970422072814264820264UZ9541488.5390.33255.142649
|28/07/2026
|120.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281424282026UQST875232.5389.21152.142428
|28/07/2026
|1.000.000,00
|6209IBT1kCHZ2RXT.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209706122003.20260728.142302.19034783673013.VND-TGTT-TRAN ANH VUONG.970407
|28/07/2026
|50.000,00
|6209MCOBQ2B6FUUI.Ung ho ms2026.199 trinh cao bach.20260728.142120.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|28/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097041507281418412026LEvP210007.5387.91290.141841
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1aWXY7PTT.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.141836.000004609608.DAO THI THU HIEU.970433
|28/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097041507281417582026ONGS207690.5387.88068.141758
|28/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15319540335.ung ho ms 2026.198(ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0381000364264 PHAM THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|6209VNIB02JSXNU6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.141327.141013458.NGUYEN THI HONG VI.970441
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15319513796.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011002951347 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15319503914.UNG HO MS 2026.199 ( TRINH CAO BACH ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|6209SGTTH2CG3HIF.IBFT unghomaso2026.199.20260728.141155.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
|28/07/2026
|50.000,00
|6209VNIB02JSXWWC.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.141145.692998888.DO QUANG HUY.970441
|28/07/2026
|50.000,00
|6209ORCOQ2B6FLZW.LOC HO TRO MS 2026.199 TRINHCAOBACH.20260728.141119.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15319463504.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970415072814041620268izo169648.5387.22011.140416
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1fJ2XVKI2.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.140330.0905888105.VO THI HONG LY.970431
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCHZQPJW.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209040216056.20260728.140222.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCHZQW7X.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209271008109.20260728.140058.14021949134016.VND-TGTT-VO THI HUYEN THUONG.970407
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15319346092.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 3939038879 NGUYEN THAI TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS2026.199#SP#020097042207281357342026CVZV405909.5389.88949.135735
|28/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-13:56:40 Vj1E948702#SP#020097041607281356402026Vj1E948702.5389.85335.135640
|28/07/2026
|50.000,00
|6209IBT1kCH6RIJJ.MS 2026.199 FT26209991687046.20260728.135415.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-13:46:21 I3bd465979#SP#020097041607281346212026I3bd465979.5389.37612.134622
|28/07/2026
|100.000,00
|6209TPBVI2MU3VCD.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.134505.03016537201.VO THI NGOC.970423
|28/07/2026
|300.000,00
|6209IBT1iJZ6EN7U.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.134328.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15319185730.Dong van Dien uh 2026 199.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281341482026SATT223775.5387.15898.134149
|28/07/2026
|300.000,00
|6209IBT1kCH6TRVY.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209348021165.20260728.134109.19033581749021.VND-TGTT-DINH THI HONG LINH.970407
|28/07/2026
|686.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281339022026rgwm691175.5388.2787.133902
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281338532026U0ZI628616.5388.2446.133836
|28/07/2026
|686.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807281337592026npyt688752.5189.97944.133759
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15319122777.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|6209TPBVI2MU3C2F.Ung ho MS 2026.199 trinh cao bach.20260728.133602.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|28/07/2026
|50.000,00
|6209IBT1kCH6L4T7.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209704649062.20260728.133542.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
|28/07/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281335102026uz1d682414.5390.83745.133510
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281333312026CT3Y209002.5389.76902.133313
|28/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097041507281333182026r0LN993285.5389.75653.133318
|28/07/2026
|200.000,00
|6209SGTTH2CGSDU6.IBFT ung ho ms 2026.199 tran cao bach.20260728.133234.060034760511.VO HUNG HIEN.970403
|28/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15319037215.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|10.000,00
|6209IBT1kCH663YC.ung ho ms 2026.199, anh Trinh Cao Bach, chuc anh va gia dinh binh an FT26209900533182.20260728.132519.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCH6ERGT.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.199 e Trinh Cao Bach FT26209854997766.20260728.132136.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|28/07/2026
|500.000,00
|NGUYEN VAN TAI Chuyen tien ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281320352026j8rr649503.5387.16644.132035
|28/07/2026
|100.000,00
|6209TPBVI2MU9U3D.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.131833.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488072813145520265zf8636994.5390.92183.131456
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1kCH6KD74.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209976905077.20260728.131451.19032733325011.VND-TGTT-HOANG THI DIEU LINH.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|6209SGTTH2CGXNXU.IBFT ung ho ms 2026.199 trinh cao bach.20260728.131305.060100478369.TO THI TUYET NGAN.970403
|28/07/2026
|30.000,00
|6209IBT1kCH67HLK.2026.199 Trinh Cao Bach FT26209200285039.20260728.131302.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|28/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15318875860.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0101000343012 DINH KIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI HUONG TRAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.199 ANH TRINH CAO BACH-280726-13:11:32 iDM9865514#SP#020097041607281311322026iDM9865514.5388.77206.131132
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15318864054.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0501000231010 NGUYEN THI MY XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-13:09:00 qXmG662754#SP#020097041607281309002026qXmG662754.5387.63986.130900
|28/07/2026
|180.000,00
|6209IBT1iJZ6GU6U.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.130840.0353644083.TA THUY LINH.970432
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281307582026z94n621396.5389.59683.130758
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15318828543.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCH6GJBJ.Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209546254228.20260728.130625.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1iJZ6G24I.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.130622.195464577.VO TRAN NGOC TRAM.970432
|28/07/2026
|200.000,00
|6209TPBVI2MUSNK4.ung ho ms 2026.191,em tran minh duc.20260728.130408.90907636318.LY VINH HOA.970423
|28/07/2026
|200.000,00
|THIEN ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach.#SP#020097048807281304082026omye612783.5388.41609.130408
|28/07/2026
|51.171,00
|MBVCB.15318754475.UNG HO MS 2026.199: TRINH CAO BACH.CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1iJZ6AAUV.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.130032.190916022.DONG THI LAN HUONG.970432
|28/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970405072812594720268G1F015887.5390.21722.125947
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281259342026Q2BP460838.5389.21200.125935
|28/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15318720334.NGUYEN DINH MY chuyen tien giup Trinh Cao Bach 37t Ninh Binh . Nam mo Duoc Su Phat!.CT tu 0161000348032 NGUYEN DINH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970422072812451020265K1B105981.5387.51524.124511
|28/07/2026
|300.000,00
|6209MCOBQ2B6BHWM.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.124047.15001010947114.NGO GIA KHANH.970426
|28/07/2026
|50.000,00
|6209IBT1kCH68XN1.ung ho ms 2026.199 anh trinh cao bach FT26209001884900.20260728.124018.19036652222019.VND-TGTT-TRINH XUAN VIEN.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1kCH682F1.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209200150911.20260728.123743.19028410985678.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281234192026vhel541571.5390.96338.123402
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15318452303.Tuyet Tp.HCM ung ho Ma so 2026.199 Anh Trinh Cao Bach.CT tu 1029519675 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|6209NAMAP2L5E48B.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach.20260728.123236.199911119.TRAN MINH DUC.970428
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1fJ2XC21Y.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.122943.989970963.TRAN HOANG HAI.970406
|28/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970422072812250920260077843425.5389.43975.122509
|28/07/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026 199 ANH TRINH CAO BACH-280726-12:23:50 uzvv198013#SP#020097041607281223502026uzvv198013.5389.38123.122350
|28/07/2026
|50.000,00
|6209IBT1kCH6S1V4.Giup ma so 2026.199 FT26209425073086.20260728.122144.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15318286978.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1022389003 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507281218462026HQR4088777.5387.8615.121846
|28/07/2026
|500.000,00
|6209VNIB02JSRA7Y.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260728.121755.686704060101647.NGUYEN THU THUY.970441
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15318232388.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0881000475809 TONG THI QUYNH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15318149068.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1047473964 NGUYEN HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15318073906.ung ho MS 2026.213.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15318061369.ung ho MS 2026.212.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15318057780.ung ho MS 2026.211.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15318055136.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1056675377 NGUYEN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15317974827.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.199(anh Trinh Cao Bach).CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|6209SHBAP2L5UJTQ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.115719.0969619247.HOANG THI THUY.970443
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281149012026O2A4354840.5387.23930.114901
|28/07/2026
|1.000.000,00
|6209IBT1kCHEF5X2.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209118909017.20260728.114817.19074821718011.VND-TGTT-PHAM LE QUYNH TRANG.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507281144082026OJPU045029.5388.92476.114408
|28/07/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026 199 ANH TRINH CAO BACH-280726-11:40:54 QrKK154525#SP#020097041607281140542026QrKK154525.5389.71427.114054
|28/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15317670811.LE THI MINH THAO chuyen tien ung ho chu Dinh Bat Quyen.CT tu 0561000524170 LE THI MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15317643132.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 9814679988 MA THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15317639462.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1018753367 VU THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|590.474,00
|Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281136232026ck0c350536.5189.41735.113624
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15317591506.ung ho MS 2026. 191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0341001972350 TRAN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970422072811323920260TRO462915.5390.17934.113239
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15317519453.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15317501841.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0251002777222 DINH THI MUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1aWXYMBDT.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.112659.009704070027071.NGUYEN THI XUAN.970437
|28/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507281126502026SyZT613526.5389.80131.112650
|28/07/2026
|1.000.000,00
|NGUYEN THU TRANG CHUYEN KHOAN UH MS 2026 199 TRINH CAO BACH-280726-11:25:30 JlFs046628#SP#020097041607281125302026JlFs046628.5389.71695.112512
|28/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15317456589.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0731000781409 DUONG THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCHEGHGR.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209580161210.20260728.112323.19031887699686.VND-TGTT-DANG QUANG MINH.970407
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15317416287.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1024655766 CHU DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|135.000,00
|6209TPBVI2MUET2N.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.111932.02111646801.TRAN THI HUYEN.970423
|28/07/2026
|200.000,00
|6209VNIB02JSCDV1.MS 2026.199 em Trinh Cao Bach.20260728.111740.088704060114119.PHAM THI NGOC MAI.970441
|28/07/2026
|500.000,00
|6209SGTTH2CG478K.IBFT Soat TP.HCM - Ung ho MS 2026. 199 anh Trinh Cao Bach.20260728.111501.066511581968.NGUYEN VAN SOAT.970403
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCHE5TCD.097633579 Ung ho FT26209150002144.20260728.111152.8589335799.PHAM THANH PHUONG ANH.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15317262695.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281108332026K2HE398355.5389.65182.110834
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15317141823.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1017298572 DO THI THANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|6209VNIB02JSMCD3.ung ho. ms 2026199 anh trinh cao bach.20260728.110122.764803718.NGUYEN THI THANH XUAN.970441
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1iJZ6CSVF.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 199 TRINH CAO BACH.20260728.110037.247529918.LE THI HOA.970432
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCHE86L6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209004835204.20260728.105947.19034739631011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407
|28/07/2026
|50.000,00
|6209IBT1kCHEIKG2.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209805426594.20260728.105637.19034476049019.VND-TGTT-DANG THI MINH NGOC.970407
|28/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15317061387.UNG HO MS 2026.199(Anh Trinh Cao Bach).CT tu 7908877103 DUONG HONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|300.000,00
|6209IBT1fJ23XWKZ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.105540.8007041025579.NGUYEN THI OANH.963388
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970422072810532520264EB8376349.5387.72825.105312
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCHEMI3R.HOANG THI TRANG DAI chuyen ung ho ms 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209033976056.20260728.105242.8989009999.HOANG THI TRANG DAI.970407
|28/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704050728104835202627PT079835.5189.44110.104835
|28/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507281046232026XSNB068911.5388.31093.104606
|28/07/2026
|150.000,00
|6209MSCBD2V978MB.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.104352.3080702078888.TRUONG THI VAN KHANH.970422
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15316896272.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0281000637645 TRAN THI UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|300.000,00
|6209IBT1kCHE9IM2.Ms 2026.199 trinh cao bach FT26209115478570.20260728.104043.2801508888.PHAN THANH VINH.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15316865308.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0501000140318 TA NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|1.000.000,00
|6209IBT1kCHE2TXD.Ung ho MS 2026.199 - anh Trinh Cao Bach FT26209424693166.20260728.103917.19032082310029.VND-TGTT-VU DINH HAI.970407
|28/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.199#SP#020097048807281039072026k12d145646.5390.88183.103907
|28/07/2026
|1.000.000,00
|ung ho ma so 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281038482026jbqa144622.5189.85881.103849
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15316844772.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071001170280 MAI VAN BAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488072810365320263q0q138068.5389.75024.103653
|28/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281036282026ldqa136696.5388.71898.103629
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15316797307.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0521000697585 VU THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1iJZ6QRLN.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.103543.0933273493.NGUYEN HUU HUY.970432
|28/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281034542026O8DC819285.5189.62926.103455
|28/07/2026
|1.000.000,00
|6209IBT1kCHE1ZPD.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209821461750.20260728.103258.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|28/07/2026
|1.000.000,00
|6209IBT1kCHE1DY1.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209657235608.20260728.103128.19034403768017.VND-TGTT-LE THI MINH GIANG.970407
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704220728102815202624UA325769.5389.26400.102816
|28/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15316688194.Ung Ho Ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|5.000.000,00
|6209TPBVI2MU4V2Y.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.102640.99691318888.DAO THI HIEN.970423
|28/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207281023122026B2TS985988.5387.97389.102313
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1iJZENIUY.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260728.102256.196151583.DO PHUONG ANH.970432
|28/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15316616367.Ung ho ma so 2026.198 Dinh Bat Quyen.CT tu 0421003916235 PHAM PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|6209TPBVI2MU4JN9.THE PHAP ung ho ms 2026.199.20260728.102134.01903519101.TRUONG THE PHAP.970423
|28/07/2026
|1.000.000,00
|6209ABBKP2L58SH3.ung ho anh trinh cao Bach ms 2026 199.20260728.102108.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281020482026h7po083009.5388.83926.102049
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15316593582.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0481000735642 VU TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCHKNJ55.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209919394539.20260728.101855.19033298881019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
|28/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#0200970415072810175020263aJP365691.5387.67083.101750
|28/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15316548672.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1059649981 LE THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507281015102026IGX3015788.5189.50982.101510
|28/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15316531130.2026.196( Cao thi Minh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15316523747.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15316515760.2026.194( Bui Anh Dung).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|6209ORCOQ2BN54UB.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach.20260728.101103.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|28/07/2026
|100.000,00
|6209TPBVI2MURD54.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.101044.12345558888.LUU TIEU LO.970423
|28/07/2026
|50.000,00
|6209ORCOQ2BN5JSB.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.100914.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15316449857.ung ho ms 2026.198 (Dinh Bat Quyen).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|60.000,00
|6209ORCOQ2BN584M.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi.20260728.100735.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|28/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN HONG SANG Chuyen tien ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach ................OM DZAMBALA ZALEN TADA SOAHA#SP#020097048807281007232026d4fu037094.5389.8725.100705
|28/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15316418100.NGUYEN THI TUYET ANH chuyen tien Ung ho MS2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0121001848456 NGUYEN THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|6209ORCOQ2BN519J.LE THE LAM ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260728.100545.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|28/07/2026
|50.000,00
|6209ORCOQ2BN5Q6P.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.20260728.100403.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15316377811.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|6209IBT1kCHKLFF2.LUU THI THU HANG chuyen ung ho ms 2026199 trinh cao bach FT26209359754304.20260728.100322.9999271973.LUU THI THU HANG.970407
|28/07/2026
|50.000,00
|6209ORCOQ2BN5LQQ.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung.20260728.100234.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1iJZE37CD.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.100140.170117058.VO THI KHANH HOA.970432
|28/07/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281001252026AXZZ836918.5189.75880.100126
|28/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807281000502026gl5v014270.5388.73293.100053
|28/07/2026
|50.000,00
|6209ORCOQ2BNP6YH.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh.20260728.100037.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|28/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#0200970488072810002920264bco013038.5189.70986.100029
|28/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15316330004.MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|6209ORCOQ2BNP9MK.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260728.095732.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15316296969.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0551000294975 BUI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15316281178.TRUONG THI THAO chuyen tien ung ho MS2026.199 Trinh Cao Bach.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|6209ORCOQ2BNPVA6.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260728.095518.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1aWXY1FJY.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.095436.084704070007037.NGUYEN MINH HOANG.970437
|28/07/2026
|50.000,00
|6209IBT1kCHK6LEK.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209386007922.20260728.095407.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
|28/07/2026
|500.000,00
|6209MSCBD2V9SMB7.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.095349.2040109043008.LAM THI PHUONG THANH.970422
|28/07/2026
|100.000,00
|6209ABBKP2L5M9MQ.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.095057.1681000357075.NGUYEN THI HOANG VU.970425
|28/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.199#SP#020097048807280947552026j9rf971065.5390.4902.094755
|28/07/2026
|15.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139590326855.20260728.139590326855-0359548703_Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807280946592026f6xt967991.5389.843.094659
|28/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970422072809463020263GYJ870030.5390.98442.094631
|28/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507280946312026R6Q6075520.5388.97826.094613
|28/07/2026
|100.000,00
|6209TPBVI2MUZWAB.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.094446.01864043301.NGUYEN THI THUY.970423
|28/07/2026
|300.000,00
|ung ho MS2020.199 trinh cao danh#SP#020097042207280944282026P2FR531206.5389.88223.094429
|28/07/2026
|60.000,00
|MBVCB.15316134740.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1015772926 DAU THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807280942212026pqkh952682.5189.78099.094221
|28/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15316076801.Ung ho MS 2026.199 (Trinh Cao Bach).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|6209SGTTH2CGFUKY.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.093847.060005482766.NGUYEN NGOC HAI.970403
|28/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097040507280938472026CQUD038133.5189.59645.093829
|28/07/2026
|100.000,00
|6209TPBVI2MUZ1SH.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).20260728.093815.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|28/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507280938142026TRYQ035559.5387.57434.093814
|28/07/2026
|100.000,00
|DAU THI THUY LIEN ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807280938112026nd53939016.5189.56762.093811
|28/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15316050502.HUYNH VAN SAU NGUYEN THI KIM TRANG UNG HO 2026.199 TRINH CAO BACH.CT tu 0171003474593 HUYNH QUANG NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|6209IBT1kCHKAY8X.Ung ho MS 2026.199 FT26209700208454.20260728.093742.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.199 Anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807280933382026m0vz924375.5189.33576.093338
|28/07/2026
|100.000,00
|6209TPBVI2MUT7KZ.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.093255.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704880728093204202660p9919250.5389.26213.093204
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15315974630.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.199( anh Trinh Cao Bach).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|UNG HO ONG DINH BAT QUYEN-280726-09:30:26 bDp7690809#SP#020097041607280930262026bDp7690809.5387.18045.093026
|28/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15315928403.ung ho MS 2026.199(anh Trinh Cao Bach).CT tu 0251001258332 PHAM NGOC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15315925610.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.198( ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|500.000,00
|6209SGTTH2CG8NY5.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.092735.060093114623.NGUYEN THI NGOC THUONG.970403
|28/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488072809270720269sbu903379.5390.3135.092707
|28/07/2026
|100.000,00
|6209MSCBD2V9EHV4.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.092505.0912687909.HUYNH BINH PHI.970422
|28/07/2026
|200.000,00
|6209SGTTH2CG89SR.IBFT Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.092459.060029270603.LE THI MY QUYEN.970403
|28/07/2026
|100.000,00
|6209SHBAP2L5BNB8.ung ho ms 2026 199.anh trinh cao bach. .20260728.092320.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
|28/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.199#SP#020097048807280922342026ov2y888838.5389.79975.092234
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15315843988.Chuyen tien ung ho ms 2026 199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280919472026DYNF432280.5189.66793.091930
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15315824682.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0351001008832 DO THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15315817446.ung ho MS 2026.198 ( ong Dinh Bat Quyen ).CT tu 0031000278838 PHAN THI BICH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1iJZEZM12.ZP262090154703 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.091835.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|28/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN QUANG NGHIEP chuyen tien Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach .#SP#020097042207280918212026ZW6I112993.5389.60616.091821
|28/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-09:16:16 3hsD774157#SP#0200970416072809161620263hsD774157.5189.51531.091616
|28/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507280914182026YGLW021754.5387.42969.091419
|28/07/2026
|2.000.000,00
|HUA DONG chuyen tien ung ho MS 2026.199 Anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280913112026BK40690637.5387.37724.091312
|28/07/2026
|175.000,00
|ATM_FTF.10800545.005544.20260728.091249.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1iJZE644X.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.091239.102542215.PHAM NU HANH NGOAN.970432
|28/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15315732164.TRAN THI NHUNG chuyen tien ung ho Trich Cao Bach.CT tu 0201000637961 TRAN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1bJM417CA.ung ho ms 2026.199 trinh cao bach.20260728.091036.09761136113.NGO THI KIM YEN.970429
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1kCHKMPNF.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209579763064.20260728.090934.19034488714018.VND-TGTT-LY THU TRA.970407
|28/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15315704733.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9898088082 NGUYEN THI HOANG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280909032026QDZQ696860.5387.21023.090903
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970422072809082520262AAY976584.5387.17391.090826
|28/07/2026
|500.000,00
|6209IBT1iJZE6Q2Q.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.090806.0934787862.HUYNH MINH DAT.970432
|28/07/2026
|200.000,00
|6209TPBVI2MUJSTQ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.090639.00250541001.NGUYEN THANH HA.970423
|28/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15315641733.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15315625621.ung ho MS 2026.199.CT tu 1017371542 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|Ms 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097041507280902512026TYCH117383.5389.93430.090251
|28/07/2026
|50.000,00
|6209IBT1fJ23E26H.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.090219.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
|28/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097042207280901282026HZW1431693.5388.88222.090129
|28/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280900402026B6E2583993.5189.85096.090040
|28/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220728090037202657A4574123.5389.83989.090037
|28/07/2026
|3.000.000,00
|6209IBT1kCHKS44U.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209370705678.20260728.090024.19034935610012.VND-TGTT-BUI XUAN HUY.970407
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15315580404.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9943222599 HUYNH THI MAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|300.000,00
|6209MSCBD2V9R57K.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.085923.0903239291.NGUYEN THANH TRUNG.970422
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15315574475.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCHK9TZ4.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209924603321.20260728.085809.19035947190015.VND-TGTT-NGUYEN HAI YEN.970407
|28/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15315552893.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0091000244373 TRAN CHI BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|6209TPBVI2MUJ1JB.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.085634.03668808599.BUI THI CUU.970423
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1d1PP5T6H.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.085616.970422Q0f2767000000000341841.MBBANK IBFT.970422
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15315538289.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1048895695 HOANG THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15315532523.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1049235515 TRUONG NGOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15315536035.2026.199.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1iJZEKYEA.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.085518.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|28/07/2026
|200.000,00
|6209WBVNP2L5Q511.Ung ho MS 2026 199 anh Trinh Cao Bach.20260728.085320.107000059742.CONG THI THU HANG.970412
|28/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15315483567.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0161000417855 PHAM THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|6209MCOBQ2BNNJ9H.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260728.085143.03101010965538.HOANG VIET.970426
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1aWXPNGP7.ung ho ms 2026.199 anh trinh cao bach.20260728.085124.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|28/07/2026
|100.000,00
|chuyen tien ms2026 199 tran cao bach, ma GD 100000166603969#SP#020097044907280850222026Nexk341391.5388.42920.085004
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1kCHKCMQI.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209770053789.20260728.084954.11520857794015.VND-TGTT-NGUYEN XUAN SON.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1iJZE7ZDZ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.084919.194631596.DOAN HA PHUONG.970432
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15315440824.ung ho ms 2026.198 ong dinh bat quyen.CT tu 1048201057 NGUYEN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|6209SGTTH2CGM9ZB.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.084602.050107494161.DINH TIEN DUNG.970403
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15315411818.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0591000408298 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15315407687.Ung ho MS 2026.199 ( anh Trinh cao Bach ).CT tu 0081000058732 NGUYEN PHUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15315404288.ung ho 2026.199 ( anh Trinh Cao Bach ).CT tu 9932992998 DINH THI Y NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|500.000,00
|6209IBT1kCHKJYB5.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209005748085.20260728.084353.1638061119.LE THI HONG NHI.970407
|28/07/2026
|30.000,00
|6209IBT1kCHKJPHU.Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209186943071.20260728.084348.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407
|28/07/2026
|99.999,00
|MBVCB.15315381435.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0061001185067 NGUYEN VAN THAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15315357201.LE THI TRANG chuyen tien 2026.199 Trinh Cao Bach .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507280838072026XQ6B055975.5387.97444.083807
|28/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15315300188.ung ho ms 2026.199( anh trinh cao bach).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|500.000,00
|6209IBT1kCHKQQGD.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209150422904.20260728.083551.10620049197027.VND-TGTT- LE THI THU HA.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807280835322026c9ln744024.5389.88411.083532
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15315281819.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1029699978 NGUYEN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15315279899.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1014144538 NGUYEN THI PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1iJZEA3GD.NGUYEN THI MAI chuyen tien ung ho Ms 2026199 anh trinh cao bach.20260728.083302.30963570615.NGUYEN THI MAI.970432
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15315250825.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh cao Bach).CT tu 0071004495607 TO THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15315231459.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 1034748672 TRAN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280829332026ET16768023.5388.66151.082933
|28/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807280827542026busf721539.5389.59538.082755
|28/07/2026
|450.000,00
|6209IBT1aWXPX3CT.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.082342.152704070015572.LE HOANG QUOC.970437
|28/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:MS 2026.199 Trinh cao Bach#SP#0200970405072808215820269OS6083634.5189.37623.082158
|28/07/2026
|100.000,00
|6209SGTTH2CG1ZR3.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.081649.060296091513.DO THI THANH TAM.970403
|28/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15315069101.ung ho MS 2026.199.CT tu 0181003550556 LE QUANG KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-08:15:14 5R5k089565#SP#0200970416072808151420265R5k089565.5388.13122.081514
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280813382026RO92765029.5389.6479.081324
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCH7LJZ4.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209547199237.20260728.081221.808028290888.NGUYEN GIA DINH.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|6209SGTTH2CG11F5.IBFT Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.081211.060211111405.AYUN THANH LINH.970403
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704220728081042202616T1104664.5189.96378.081042
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15315003516.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1kCH7H81S.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209094753286.20260728.080951.8376678127.HO KINH DOANH NGUYEN THI THUY TRANG 2001.970407
|28/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15314962536.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|6209SGTTH2CGBNT4.IBFT ung ho MS2026.199 anh Trinh Cao Bach.20260728.080540.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|28/07/2026
|300.000,00
|MAI BA THO XIN UH MS2026.198 ONG DINH BAT QUYEN-280726-08:03:54 xSuk232928#SP#020097041607280803542026xSuk232928.5389.73067.080354
|28/07/2026
|30.000,00
|6209IBT1kCH76DKD.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209860909123.20260728.080215.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|28/07/2026
|200.000,00
|gui ong Dinh Bat Quyen chuc ong nhieu suc khoe#SP#0200970422072808014120268NUE671860.5388.64360.080142
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15314889755.UNG HO MS 2026.197 ( THUAN AN VA LINH CHI).CT tu 0111000053179 NONG TUONG MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCH7EPJY.Ung ho MS 2026.198 FT26209932462027.20260728.075907.19073806779014.VND-TGTT-NGO THI NGOC HUYEN.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|6209MCOBQ2BND8KD.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.075734.03601014936531.NGUYEN DUY LAN.970426
|28/07/2026
|300.000,00
|6209IBT1d1PPPDZS.ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.075455.970422We16133000000000cc4319.MBBANK IBFT.970422
|28/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.199-anh Trinh Cao Bach#SP#0200970405072807542220263OQN064582.5388.41575.075422
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15314824385.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0831000021111 NGUYEN THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280752102026IS4K398468.5387.34206.075210
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15314778348.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0591001623338 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|6209SHBAP2L52JYH.NGUYEN THI CHINH chuyen tien uho gia dinh ong Dinh Bat Quyen.20260728.075001.1102199593.NGUYEN THI CHINH.970443
|28/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280749222026033E902590.5388.25336.074923
|28/07/2026
|300.000,00
|6209IBT1kCH7GLWT.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209192048890.20260728.074908.10420783982010.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG THUY.970407
|28/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15314740488.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1018577166 NGUYEN XUAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen, ma GD 100000166575680#SP#020097044907280740462026DN71615965.5390.99046.074028
|28/07/2026
|300.000,00
|6209SGTTH2CGANGM.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach A DI DA PHAT.20260728.074014.060343965731.TRAN MINH QUAN.970403
|28/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15314643151.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCH7B6IH.Ung ho MS 2026.195 FT26209150200039.20260728.073640.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
|28/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15314620209.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|500.000,00
|6209IBT1kCH7Y4GF.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209700048005.20260728.072714.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|28/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#02009704880728072456202618dj541264.5390.50614.072439
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704880728072448202676oi540868.5387.50390.072448
|28/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072807223420266clg534809.5189.44253.072216
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207280719572026NF9Z212458.5387.36625.071940
|28/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139570940145.20260728.139570940145-0337295522_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28/07/2026
|100.000,00
|6209WBVNP2LPPRIX.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.071159.108000218871.PHAM THI TRA MY.970412
|28/07/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.198 ONG DINH BAT QUYEN#SP#0200970422072807041020264NCZ160142.5388.94269.070411
|28/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15314216299.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.198 (Ong Dinh Bat Quyen)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|12.068,00
|MBVCB.15314214261.DANG THI THANH THAO chuyen tien uhms 2026.198.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1kCH7VCA2.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209918720272.20260728.065300.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|28/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970422072806493820265CBV170499.5388.61377.064938
|28/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807280649252026ao95454611.5389.60183.064926
|28/07/2026
|100.000,00
|6209MCOBQ2BN3C17.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.064301.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15314105768.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15314096827.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15314096143.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.197 (Thuan An Va Linh Chi)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15314063543.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15313987283.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0371000446644 KIEU MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970422072806171720265YBX690406.5390.1940.061717
|28/07/2026
|40.000,00
|6209SGTTH2CGYQRM.IBFT UH ms 2026.198 ong dinh bat quyen.20260728.060454.030077216703.LE THI THUY HA.970403
|28/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15313883225.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.197 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15313871213.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.196 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15313865614.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.195 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15313845041.2026.174( Nguyen Van Hien).CT tu 0071000701581 PHAM PHU GIAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15313805686.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15313800958.ung ho ma so 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0011003704122 PHAM HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139563817375.20260728.139563817375-0973192724_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1iJZEDSLX.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.051856.247571205.TRAN THI THOM.970432
|28/07/2026
|150.000,00
|6209IBT1kCH7WDLQ.UH MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209497494053.20260728.044302.7959777777.VU THI PHUOC MY.970407
|28/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807280413222026ehmx355147.5388.30941.041322
|28/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207280358412026ZI91310856.5387.27107.035841
|28/07/2026
|50.000,00
|6209IBT1kCH7Q8B6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209991010503.20260728.035206.19033187019016.VND-TGTT-LE HA ANH.970407
|28/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507280343082026SLAL068990.5387.22641.034308
|28/07/2026
|500.000,00
|6209IBT1iJZESS8H.Ms 2026-198 uh ong Dinh Bat Quyen.20260728.033700.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|28/07/2026
|300.000,00
|6209IBT1iJZES9NA.Ms 2026-197 uh Thuan An va Linh Chi.20260728.033558.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|28/07/2026
|100.000,00
|6209TPBVI2MUA7IJ.ung ho ms2026.198 ong dinh bat quyen.20260728.033210.65802121999.NGUYEN QUYNH TRANG.970423
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15313716414.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 9833854217 TRAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|300.000,00
|6209IBT1kCHGN6V8.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209352044478.20260728.031721.19035136727027.VND-TGTT-NGUYEN NGUYET THI.970407
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1kCHGN2S2.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209702451402.20260728.025215.19031196576014.VND-TGTT-HA LINH THAO.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15313673641.ung ho ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0351000969923 NGUYEN THAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139559509205.20260728.139559509205-0366658185_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28/07/2026
|50.000,00
|6209TPBVI2MUAKUF.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.022814.10000583540.CAO DUC HIEN.970423
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15313641124.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0451001982841 DOAN THI HOA HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|500.000,00
|HUYNH THANH PHUONG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.198 DINH BAT QUYEN-280726-02:00:15 NJpn735255#SP#020097041607280200162026NJpn735255.5388.94736.020016
|28/07/2026
|40.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139558562668.20260728.139558562668-0347575821_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15313633663.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1017300964 LE MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15313633673.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1046886998 PHAM DANG KHANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|6209TPBVI2MUAT4E.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.015249.09530659026.NGUYEN VU HIEN.970423
|28/07/2026
|200.000,00
|6209IBT1d1PPV4HR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260728.013604.970422Le489340000000008a8823.MBBANK IBFT.970422
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15313609641.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0691000358236 VU THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|300.000,00
|6209IBT1kCHG3VIN.Ung ho ong Quyen 2026.198 con chuc ong va gia dinh luon khoe manh binh an a FT26209190694626.20260728.011746.8219331319.NGUYEN THI THUY DUONG.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139557080166.20260728.139557080166-0911132256_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|28/07/2026
|50.000,00
|6209VNIB02JXET3D.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.011124.975453367.PHAM THI TRA MY.970441
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-01:04:53 Dodc840193#SP#020097041607280104532026Dodc840193.5387.70987.010453
|28/07/2026
|500.000,00
|6209IBT1kCHGF8MM.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209950139220.20260728.005731.19030000006669.VND-TGTT-DANG MINH HANG.970407
|28/07/2026
|500.000,00
|6209IBT1kCHGFVCC.Ung Ho MS 2026.198 Ong Dinh Bat Quyen FT26209840402958.20260728.005545.19037848714013.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG LINH.970407
|28/07/2026
|50.000,00
|6209IBT1kCHGTN7S.LE THI HUONG ung ho o Dinh Bat Quyen FT26209205700928.20260728.005025.19032307040026.VND-TGTT-LE THI HUONG.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1kCHGTH69.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209931050963.20260728.004645.9050659888.HA THUY DUONG.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1kCHGTUSS.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209422656490.20260728.003943.19037031091014.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG ANH.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|6209SGTTH2CG28PU.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.002854.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
|28/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207280021372026WOH0265153.5388.43247.002138
|28/07/2026
|50.000,00
|6209IBT1kCHGHFN6.Ung ho Ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209092890503.20260728.001549.7783396883.NGUYEN HIEN MAI.970407
|28/07/2026
|400.000,00
|6209IBT1kCHGHHC2.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209655136221.20260728.001415.10823163175015.VND-TGTT-TRAN HONG HOA.970407
|28/07/2026
|100.000,00
|6209IBT1fJ238VF3.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.001216.8007041085386.VO THI KIEU ANH.963388
|28/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15313451504.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1013989251 NGUYEN THI THAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15313461633.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0181002939786 VO VI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207280008222026L1E1298414.5387.32419.000823
|29/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507292247132026JGG0071392.5390.14807.224713
|29/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15339792574.ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15339773773.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.200 (og Vi Duc Phong).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|100.000,00
|6210IBT1kCL2MCKA.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26211113817646.20260729.223327.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|29/07/2026
|100.000,00
|6210IBT1kCL2VELA.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26211259190380.20260729.223056.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|29/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15339671142.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15339593967.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0121000773001 DANG THI MINH VE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15339560788.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15339564226.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.200(ong Vi Duc Phong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|20.000,00
|Uh.Ms.2026.200 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048807292202352026v46x593752.5387.7681.220235
|29/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15339433189.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1051842742 DAO THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|200.000,00
|6210IBT1kCL2QL64.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26211445231607.20260729.214827.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU.970407
|29/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207292146362026ZI2I271339.5189.53873.214636
|29/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15339325979.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|1.800.000,00
|6210IBT1bJM46J9H.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho gia dinh ong Vi Duc Phong MS 2026 -200.20260729.213759.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|29/07/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207292134332026HALV638775.5388.8970.213434
|29/07/2026
|50.000,00
|6210ABBKP2YY4NM5.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260729.212156.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|29/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15339139022.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507292117142026WB07088366.5189.34962.211714
|29/07/2026
|100.000,00
|6210IBT1kCLCZQZX.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.198 FT26210550063016.20260729.211213.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|29/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15338939751.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1397439341 NGUYEN HUYEN TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507292102322026ZMV3040184.5189.68003.210232
|29/07/2026
|2.000,00
|MBVCB.15338884773.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|2.000,00
|MBVCB.15338871965.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|2.000,00
|MBVCB.15338869965.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|2.000,00
|MBVCB.15338867773.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|2.000,00
|MBVCB.15338864911.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15338856483.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.200 (Ong Vi Duc Phong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488072920574820265x2x435354.5389.44191.205729
|29/07/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Vi Duc Phong ms 2026.200#SP#02009704220729201843202631MY995829.5387.31860.201843
|29/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong. Xin Chua ban phuoc lanh cho ong ba#SP#020097042207292015252026N7CY912010.5390.12860.201526
|29/07/2026
|10.000,00
|6210IBT1aWX44Y93.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.188 (Em Mai Xuan Hieu) .20260729.201513.0339306897.VU DUC TU.970437
|29/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach. Xin Chua ban phuoc lanh cho anh Bach duoc khoe#SP#020097042207292013302026ZXHD607516.5390.2040.201317
|29/07/2026
|50.000,00
|6210TPBVI2ME6CNQ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260729.194327.02315382901.NGUYEN THI PHUONG.970423
|29/07/2026
|100.000,00
|6210IBT1kCL1T4L5.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26210120462020.20260729.193741.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|29/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15337434852.Ung ho MS 2020.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1030387151 PHAM THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15337248452.ung ho MS 2026.198(ong dinh bat quyen).CT tu 1031553416 HOANG THI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|50.000,00
|6210IBT1iJZFTFM5.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260729.185759.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|29/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI HOAI chuyen tien gui Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207291853232026UOWL970776.5387.3382.185324
|29/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807291847362026tff7969839.5389.65260.184736
|29/07/2026
|500.000,00
|6210TPBVI2MEHUMH.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260729.184022.00058235001.VO THU HA.970423
|29/07/2026
|200.000,00
|6210IBT1kCL11N9J.Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong FT26210554964509.20260729.183209.8888685279.NGUYEN NGOC KHANH VY.970407
|29/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139782147911.20260729.139782147911-0566366491_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|29/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15335490731.ung ho MS 2026.215.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15335483009.ung ho MS 2026.214.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15335440379.UH MS 2026.200 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|5.000,00
|6210IBT1kCLJVN9I.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong FT26210311800204.20260729.172440.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|29/07/2026
|1.000.000,00
|6210SGTTH2CV3KS1.IBFT Ung ho ma so 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260729.172045.020040454986.TRINH THI MAI PHUONG.970403
|29/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15334475448.Ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15334389931.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 200#SP#020097042207291622132026XGXX459999.5388.75674.162214
|29/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807291617362026e97v321137.5189.47218.161717
|29/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807291616392026cgw6317597.5387.40985.161639
|29/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15334284275.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807291600192026rsap258937.5388.41364.160019
|29/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong-290726-15:52:42 RLVS833585#SP#020097041607291552422026RLVS833585.5189.93999.155242
|29/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970415072915504920264Lar185854.5387.83603.155031
|29/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507291550192026tU3R183719.5387.80722.155020
|29/07/2026
|350.000,00
|6210IBT1d1P5G633.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 193 194 195 196 197 198 199.20260729.153314.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|29/07/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807291531552026u7vc163320.5387.73414.153155
|29/07/2026
|100.000,00
|6210IBT1iJZT3P69.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 200 VI DUC PHONG.20260729.152339.247529918.LE THI HOA.970432
|29/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807291510222026hk2m096060.5389.51981.151004
|29/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097042207291456592026HQSL437522.5387.79323.145700
|29/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139758577060.20260729.139758577060-0904904143_Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|29/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15333139709.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15333102693.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|100.000,00
|MS 2026.198 ONG DINH BAT QUYEN-290726-14:33:41 F0p2415502#SP#020097041607291433412026F0p2415502.5389.57027.143341
|29/07/2026
|100.000,00
|6210SGTTH2CV4QK9.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong.20260729.143026.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|29/07/2026
|100.000,00
|6210TPBVI2METQ2N.Ung ho MS 2026.200 Vi Duc Phong.20260729.142857.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|29/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507291423432026ghJs809375.5388.5995.142343
|29/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15332641196.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|100.000,00
|6210MSCBD2V7L8H2.Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260729.135743.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
|29/07/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139752512084.20260729.139752512084-0343882448_Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
|29/07/2026
|50.000,00
|6210MCOBQ2B7KGMD.Ung ho ms2026.200 vi duc phong.20260729.133116.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|29/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807291329492026m4va831105.5387.50771.132949
|29/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15332295164.ung ho ba cao thi minh.CT tu 1023769479 PHAN THI THANH CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|100.000,00
|6210IBT1kCLQW26A.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26210002039113.20260729.132244.19036894965024.VND-TGTT-TRAN THI THU HIEN.970407
|29/07/2026
|200.000,00
|6210IBT1kCLQQKCP.TRUONG PHI PHUNG chuyen FT26210530600798.20260729.132041.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|29/07/2026
|180.000,00
|Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207291311332026014B288021.5387.68956.131134
|29/07/2026
|50.000,00
|6210IBT1kCHNX1LH.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2026.198 Dinh Bat Quyen FT26210952657472.20260729.130644.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
|29/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15332098551.Ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong.CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|50.000,00
|6210IBT1aWXB47ER.UNG HO MS 2026193 ANH HOANG VAN KHANH.20260729.124155.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424
|29/07/2026
|50.000,00
|6210VNIB02J35IKX.ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260729.123756.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|29/07/2026
|35.000,00
|6210IBT1kCHNEIEM.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26210610522978.20260729.123754.80999993456789.VI VAN BINH.970407
|29/07/2026
|3.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho tri an T7#SP#020097040507291234532026NJVP093386.5390.97087.123453
|29/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.198 chuc ong Quyen manh khoe#SP#020097040507291210062026JN9O007575.5390.55730.121006
|29/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15331380706.Ung ho MS 2026101 ong Nguyen Han Phong Vu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15331359993.Ung ho MS 2026110 em Nguyen Hoang Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15331300451.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139740020559.20260729.139740020559-0342029208_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|29/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507291145372026RURW007191.5189.4468.114537
|29/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15330927539.ung ho MS 2026.191.CT tu 1055036467 CHU THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|200.000,00
|6210IBT1kCHNQISP.Ung ho MS 2026.197. Thuan An va Linh Chi FT26210085480665.20260729.112822.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
|29/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15330816264.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0021000343901 CAO DIEU LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|200.000,00
|6210IBT1kCHRRL25.Ung ho MS 2026.196. ba CAO THI MINH FT26210511542507.20260729.112344.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
|29/07/2026
|200.000,00
|6210IBT1kCHR33V5.Ung ho MS 2026.198. Ong DINH BAT QUYEN FT26210626014645.20260729.111757.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
|29/07/2026
|100.000,00
|6210IBT1kCHR3IXC.Ung ho MS 2026.200. Ong Vi Duc Phong FT26210942593473.20260729.111620.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
|29/07/2026
|100.000,00
|ung ho 2026 197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207291105282026TC6W312503.5390.60151.110529
|29/07/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704220729110426202666SJ846978.5189.54048.110427
|29/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15330491891.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15330481911.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807291054202026z9z6368491.5387.94329.105401
|29/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15330240427.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15330005727.NGUYEN THI QUYEN MS 2006.196 ( ba Cao Thi Minh) .CT tu 9782002936 NGUYEN THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|100.000,00
|6210SHBAP2Y25GPM.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260729.101937.1107021986.PHAM THANH HOA.970443
|29/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097042207291018402026YFCS493121.5390.90386.101822
|29/07/2026
|100.000,00
|6210MCOBQ2B7TZKX.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260729.101018.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|29/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15329364889.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1065865557 VU THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15329345814.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0281000412334 NGUYEN THI CHAU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|50.000,00
|6210MCOBQ2B788P4.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260729.093106.03101010965538.HOANG VIET.970426
|29/07/2026
|300.000,00
|HA DUC TRI chuyen tien ung ho 2026199 Trinh cao Bach#SP#020097041507290913352026vANp769878.5389.72799.091335
|29/07/2026
|70.000.000,00
|NGUYEN BACH TRANG/UNG HO MA SO 2026.155 20 TRIEU 2 MA SO: 2026.180; 2026.185 MOI MA SO 15 TRIEU. 2 MA SO 2026.130; 2026.138 MOI MA SO 10 TRIEU. TC 70 TRIEU
|29/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15329119763.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1031851167 PHAM THANH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|100.000,00
|6210IBT1aWXB1GCV.ung ho 2026.195 em nguyen ngoc anh.20260729.090739.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|29/07/2026
|100.000,00
|6210IBT1aWXB15C3.ung ho MS2026.196 ba cao thi minh.20260729.090551.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|29/07/2026
|100.000,00
|6210IBT1kCHXKBGZ.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26210347078441.20260729.085942.19833183288027.VND--PHAM THI ANH HOA.970407
|29/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong#SP#020097042207290856382026T6VV760524.5390.5140.085638
|29/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15328843408.Chuyen tien ung ho ms 2026 200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|29/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15328824131.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|300.000,00
|6210MSCBD2VNK9GM.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260729.083757.56786886868.LE PHUC THO.970422
|29/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15328695026.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1021637404 PHAM TUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807290819092026b1xc894695.5390.72370.081851
|29/07/2026
|100.000,00
|6210IBT1aWXBQVCC.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260729.081341.700010397658.HA THI HIEN.970424
|29/07/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026 200 ONG VI DUC PHONG-290726-08:09:34 YWqY602477#SP#020097041607290809342026YWqY602477.5390.42358.080934
|29/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15328263469.2026.200.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|100.000,00
|6210IBT1aWX5RRZG.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.20260729.074916.100304062014.NGUYEN THI DUYEN.970457
|29/07/2026
|10.000,00
|6210IBT1aWX5XNVQ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.187 (Ba Dinh Thi Thu).20260729.072951.0339306897.VU DUC TU.970437
|29/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15327879684.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1018577166 NGUYEN XUAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|500.000,00
|6210IBT1d1PYNJ9W.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260729.071305.970422X8bcea30000000004b8099.MBBANK IBFT.970422
|29/07/2026
|15.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207290700552026ILRH711587.5387.47464.070055
|29/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.200-ong Vi Duc Phong#SP#0200970405072906502320262SFP042855.5390.23585.065023
|29/07/2026
|50.000,00
|6210MCOBQ2B7AJQD.NGUYEN MANH THANG chuyen tien UNG HO MS 2026.199 ( anh Trinh Cao Bach).20260729.063718.03201010651357.NGUYEN MANH THANG.970426
|29/07/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.198 anh Trinh Cao Bach. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207290625342026ROLD542516.5388.78064.062534
|29/07/2026
|500.000,00
|6210IBT1kCH3GMR5.Ung ho MS 2026.198 Ong Dinh Bat Quyen FT26210903540709.20260729.042056.19050746528017.VND-TGTT-HA PHUONG MAI.970407
|29/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15327190988.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.195(em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15327173618.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|100.000,00
|6210IBT1kCH34RJP.Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26210703915996.20260729.031026.19033114821019.VND-TGTT-NGUYEN XUAN MY LINH.970407
|29/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15327113132.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9837393599 TRAN QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/07/2026
|200.000,00
|6210IBT1kCH3Y9K5.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26210225900895.20260729.010952.19034855821012.VND-TGTT-PHAN THI TO TRINH.970407
|29/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207290057122026GJR4847030.5389.98231.005713
|29/07/2026
|10.000,00
|6210TPBVI2MWXRZV.UHMS 2026.199 Mong GD Le Thi Ngoan an nhieu thien duyen,Trinh Cao Bach benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260729.002353.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|29/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207290018332026UIU4163527.5387.65882.001834
|29/07/2026
|100.000,00
|DAM CAM PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026 .199 anh trinh cao bach#SP#020097042207282355392026ZGYW683355.5387.43134.235539
|29/07/2026
|150.000,00
|6209TPBVI2MWV6E5.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260728.235136.03451252301.NGUYEN BICH DIEP.970423
|29/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)#SP#020097041507282351062026D9zl239728.5189.38946.235106
|30/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15353762006.Dong van Dien uh 2026 201.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|10.000,00
|6211WBVNP2YAWSJI.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260730.225125.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
|30/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807302250122026e5jw978474.5390.54272.225012
|30/07/2026
|50.000,00
|6211IBT1kCLY9AAL.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26211936090032.20260730.224837.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
|30/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807302242162026l76w970218.5390.37870.224217
|30/07/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong-300726-22:37:39 l6ex829732#SP#020097041607302237392026l6ex829732.5387.29125.223739
|30/07/2026
|5.068,00
|Vietcombank:0011002643148:Nhi ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#0200970405073022372220265ZTJ089284.5389.27998.223722
|30/07/2026
|100.000,00
|6211IBT1fJ9JAKFA.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.223221.210414949009140.PHAN HAI HOP.970431
|30/07/2026
|200.000,00
|6211IBT1kCLYQEHL.UH MS 2026.201 em Mua A Son. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT26211707796742.20260730.221729.19037752898016.VAN TIEU LONG.970407
|30/07/2026
|100.000,00
|6211IBT1kCLYQK3S.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26211920869208.20260730.221722.19033842462017.VND-TGTT-NGUYEN THU HUONG.970407
|30/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15353372181.MS 2026.197.CT tu 0071000835396 MAI VUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15353351393.DIEP THI THANH HIEN chuyen tien ung ho ms 2026.198 ong DINH BAT QUYEN chuc ong mau khoe.CT tu 0321000680048 DIEP THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15353363010.Ung ho MS 2026.201.CT tu 0071000835396 MAI VUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15353291567.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026..201 (em Mua A Son).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|6211IBT1kCLPKFV6.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211310603334.20260730.213012.9979441683.MAI THI VAN LE.970407
|30/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15352997908.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15352934535.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15352861614.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|1.800.000,00
|6211IBT1bJMAJP2M.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Mua A Son MS 2026 - 201.20260730.211551.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|30/07/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Mua A Son ms 2026.201#SP#020097042207302057492026GVIW367494.5388.47869.205750
|30/07/2026
|300.000,00
|6211IBT1kCLPMGR4.UNG HO MS 2026.201 - EM MUA A SON FT26211707472381.20260730.205107.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407
|30/07/2026
|300.000,00
|6211IBT1kCLPMV13.UNG HO MS 2026.199 - ANH TRINH CAO BACH FT26211381323535.20260730.205004.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407
|30/07/2026
|5.000,00
|6211IBT1kCLPVL9U.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26211603001498.20260730.204839.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|30/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507302028022026WBPO279195.5389.78599.202802
|30/07/2026
|10.000,00
|6211IBT1aWXG6S2K.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.189 (Em Nguyen Thi Anh).20260730.202341.0339306897.VU DUC TU.970437
|30/07/2026
|300.000,00
|6211IBT1kCLU3FMK.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26211040865684.20260730.201133.19035694959015.VND-TGTT-TRAN VIET MINH.970407
|30/07/2026
|100.000,00
|6211IBT1kCLUAS61.Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26211777358235.20260730.193916.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|30/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15351312732.2026.198( Trinh Cao Bach).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|100.000,00
|6211IBT1kCLU5F4J.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26211148863801.20260730.193253.19030003370019.VND-TGTT-NGUYEN QUANG HIEU.970407
|30/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15351290671.2026.198( dinh bat quyen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|3.000.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807301914182026ycin360821.5390.9963.191418
|30/07/2026
|100.000,00
|Giup Do MS 2026 200 Vi duc Phong#SP#020097041507301905132026M14G846586.5390.49593.190454
|30/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15350618840.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.199 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15350538352.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.201 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807301840042026p43g215984.5387.75684.183945
|30/07/2026
|50.000,00
|6211IBT1iJZN53PR.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.181558.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|30/07/2026
|300.000,00
|6211IBT1aWXGIU2U.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.175233.27458163.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|30/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15349515888.MS 2026.201 ( uh em Mua A Son).CT tu 0031000244188 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15349499684.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0251001073282 TRUONG THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|50.000,00
|6211IBT1kCL89LIS.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211200913713.20260730.174554.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|30/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097040507301732432026QWWX005606.5389.4053.173224
|30/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970422073017141520269JC7461588.5387.66863.171416
|30/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807301711452026ko3e807688.5189.50537.171126
|30/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097042207301701012026U39P852773.5189.72816.170102
|30/07/2026
|900.000,00
|6211SGTTH2CST81E.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260730.165824.020106775495.NGUYEN QUANG DAT.970403
|30/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970422073016451220263ITV874181.5387.60137.164512
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15348150964.viet ha55 ung ho mua a son ms 2026 201.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|5.000,00
|6211VNIB02JN24SW.ung ho MS 2026.201 ( em Mua A Son ).20260730.162536.812281212.GIANG MY LINH.970441
|30/07/2026
|80.000,00
|6211IBT1kCLMR1AN.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211099926807.20260730.155913.19035881243015.VND-TGTT-LE THI YEN.970407
|30/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#0200970405073015565520266UG4063314.5387.44710.155655
|30/07/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139900059612.20260730.139900059612-0396204202_PHAN TUAN ANH chuyen tien qua MoMo
|30/07/2026
|50.000,00
|6211SGTTH2CS138S.IBFT Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.153357.060087861451.LE THANH DUC.970403
|30/07/2026
|100.000,00
|6211SGTTH2CS12KZ.IBFT Ung ho ms 2026.198 ong dinh bat quyen.20260730.152305.050087067006.NGUYEN DUC HIEU.970403
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15347101389.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488073015201920264ahm381469.5387.24775.152019
|30/07/2026
|100.000,00
|6211SGTTH2CSBLU9.IBFT Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260730.150545.060128940130.LE NGUYEN QUOC THANH.970403
|30/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son)#SP#020097041507301504312026z6GI721117.5189.34452.150431
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15346851718.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15346815545.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.201 e mua son#SP#020097042207301454512026HGSX734364.5389.80429.145432
|30/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15346753623.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097041507301452232026manc680652.5390.67168.145223
|30/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15346675821.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15346647043.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|50.000,00
|6211TPBVI2MGPBGK.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.144320.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15346293237.Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15346287642.Ung ho MS2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097040507301407312026KCIZ001899.5388.29494.140712
|30/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507301405502026W2XY096339.5388.21646.140550
|30/07/2026
|1.000.000,00
|6211SGTTH2CSLHIP.IBFT Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260730.140520.8989.NGUYEN THANH VINH.970403
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15346164064.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15346158226.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|100.000,00
|6211TPBVI2MG6AE6.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).20260730.135938.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|30/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:uh.ms.2026.201 MUA A SON#SP#020097040507301357522026YPPQ070302.5389.83543.135752
|30/07/2026
|100.000,00
|6211MSCBD2XYMM5Q.Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.134924.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
|30/07/2026
|50.000,00
|6211IBT1kCLVHF6X.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211178105580.20260730.134813.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|30/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15345970017.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|100.000,00
|6211TPBVI2MGN48Q.Ung ho MS 2026.201 Mua A Son.20260730.134407.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|30/07/2026
|50.000,00
|6211IBT1kCLVZYAS.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211899457778.20260730.134250.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|30/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-300726-13:41:18 o0Ug248975#SP#020097041607301341192026o0Ug248975.5189.5435.134100
|30/07/2026
|10.000,00
|6211IBT1kCLVKJYW.ung ho ms 2026.201, em Mua A Son, chuc em va gia dinh binh an FT26211257373628.20260730.132956.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|30/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097041507301329252026c9wh451345.5388.49236.132925
|30/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#020097048807301324482026ywxr067114.5390.28564.132429
|30/07/2026
|100.000,00
|6211SGTTH2CX5XYW.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.201 em Mua A Son.20260730.132235.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|30/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807301322192026rclx061531.5189.18085.132219
|30/07/2026
|500.000,00
|6211IBT1aWXA6EYY.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.201 em Mua A Son.20260730.132209.0903285285.DANG THI PHUONG.970437
|30/07/2026
|500.000,00
|6211IBT1kCLV4S3M.ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26211277053366.20260730.131503.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407
|30/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139884425101.20260730.139884425101-0986946529_Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30/07/2026
|100.000,00
|6211SGTTH2CX5QIA.IBFT ms 2026199 Trinh cao bach.20260730.131257.050070369130.DUONG VAN QUANG.970403
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15345636351.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1013352527 NGUYEN THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|50.000,00
|6211IBT1kCLVBJRY.MS 2026.201 FT26211803290076.20260730.131037.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|30/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15345610827.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 9963333147 PHAM BA HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|6211IBT1kCLV5RQQ.Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26211991515877.20260730.131003.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|30/07/2026
|100.000,00
|6211IBT1aWXAER44.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.130952.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|30/07/2026
|25.000,00
|6211IBT1iJZRMBJS.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.130935.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|30/07/2026
|100.000,00
|6211ORCOQ2B52DXY.MS 2026 201 Em Mua A Son.20260730.130752.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|30/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097042207301307082026QTV0391707.5388.48233.130649
|30/07/2026
|200.000,00
|6211IBT1kCLV5W66.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211655654003.20260730.130640.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|30/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15345565673.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|300.000,00
|6211SGTTH2CXP881.IBFT Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.125601.020074816186.LE DUC HAI.970403
|30/07/2026
|10.000,00
|6211MCOBQ2BP53A4.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.125305.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|30/07/2026
|3.000.000,00
|6211IBT1kCLV81T1.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211187770062.20260730.125203.695555.VU QUOC AN.970407
|30/07/2026
|10.000,00
|6211MCOBQ2BP5SS2.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260730.125129.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15345401572.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970415073012485420261o0C353665.5387.59786.124854
|30/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807301243222026mrsb971252.5388.31692.124322
|30/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15345315544.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 9903353720 NGUYEN THE VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807301236062026vj2d952300.5390.94150.123548
|30/07/2026
|100.000,00
|6211IBT1kCLDNTLE.Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26211315653411.20260730.121305.1336636668.PHAM QUANG HIEU.970407
|30/07/2026
|100.000,00
|6211IBT1aWXAGIEY.ung ho ms 2026.201 em mua a son chua benh.20260730.121243.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|30/07/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807301159292026nrgm838331.5390.76249.115929
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15344519900.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15344451761.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|100.000,00
|6211IBT1iJZXNVZP.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 201 MUA A SON.20260730.113847.247529918.LE THI HOA.970432
|30/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#02009704880730113427202610ek747796.5189.11611.113428
|30/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097041507301127542026BDUA980273.5189.69731.112736
|30/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 201 em MUA A SON#SP#020097040507301126482026E059055550.5389.62363.112648
|30/07/2026
|5.660,00
|6211IBT1kCLDBVYT.NGUYEN THI NGOC chuyenNam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong FT26211075238931.20260730.112613.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|30/07/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 201#SP#020097042207301125072026J5BP532297.5389.51811.112448
|30/07/2026
|200.000,00
|6211IBT1kCLD589L.MS.2026.199 ung ho Trinh Cao Bach FT26211835026660.20260730.112336.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407
|30/07/2026
|100.000,00
|6211MSCBD2XLU5I8.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.112213.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422
|30/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15344152893.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0531002236362 PHAN THI HONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|1.000.000,00
|6211IBT1kCLDUPCV.VU KIEU OANH chuyen ms2026201em mua a son FT26211014985302.20260730.111504.19070611602013.VND-TGTT-VU KIEU OANH.970407
|30/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970422073011103320264KDO388961.5390.60040.111034
|30/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15343919850.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1027540595 VU THI THANH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|20.000,00
|NGUYEN THUY LINH Chuyen tien tu thien a#SP#0200970488073011010120262g8l626608.5387.99927.110101
|30/07/2026
|200.000,00
|6211IBT1kCLDSRS5.Ung ho MS 2026.201 e Mua A Son FT26211300077573.20260730.105848.8734139133.DO BACH KIM.970407
|30/07/2026
|2.000,00
|6211IBT1fJ9WW9FI.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).20260730.103143.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15343494500.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0141000768519 NGO MINH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807301030182026cscb520849.5389.18896.103018
|30/07/2026
|500.000,00
|6211VCBCH2CXSSK6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260730.102940.0277041033686.NGUYEN ANH TUAN.970454
|30/07/2026
|2.000,00
|6211IBT1fJ9WQLY3.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260730.102550.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|30/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15343244190.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|100.000,00
|6211WBVNP2YQLTJV.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).20260730.095021.999060566999.DO THI NGOC LINH.970412
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15342976911.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15342920476.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15342891150.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.201( em Mua A Son).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097042207300943302026VD4E801063.5390.68126.094331
|30/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15342894181.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15342863572.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.200( ong Vi Duc Phong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15342812137.2026.201.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#020097048807300935022026if77336369.5387.26920.093503
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15342742314.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15342720741.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026 .201 em Mua a son#SP#020097048807300924452026gw2k304459.5388.78779.092445
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15342650653.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI BICH Chuyen tien#SP#020097048807300922322026k1cd297635.5189.69016.092232
|30/07/2026
|100.000,00
|6211IBT1kCLSVL7G.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211005879060.20260730.091817.1977200888.BUI THI TO HAI.970407
|30/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15342557282.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|50.000,00
|6211IBT1fJ9QFFZM.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.091455.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15342493346.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15342420101.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|6211IBT1kCLS2AFH.DO TRUNG KIEN UNG HO MS2026.196 GD BA CAO THI MINH FT26211175853316.20260730.090434.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
|30/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 201 EM MUA A SON-300726-09:04:33 uiIc029599#SP#020097041607300904332026uiIc029599.5387.90865.090433
|30/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970405073009013020268LS1058745.5387.78818.090130
|30/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807300859442026kp3c227563.5389.70784.085926
|30/07/2026
|100.000,00
|6211IBT1iJZXUJND.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.085929.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|30/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807300856072026axzo216690.5390.57236.085608
|30/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970422073008535120269D2Y441990.5388.47742.085351
|30/07/2026
|500.000,00
|6211MCOBQ2BPVPYY.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.085250.18001012911688.PHAM THI MINH PHUONG.970426
|30/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15342111896.ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son) .CT tu 1032046371 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|100.000,00
|6211IBT1kCL9XIRD.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211060895238.20260730.083744.48066768686868.NGUYEN DUY TOAN.970407
|30/07/2026
|2.000.000,00
|HUA DONG chuyen tien ung ho MS 2026. 201 Em Mua A Son#SP#020097042207300835392026TQD5866377.5387.79386.083539
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15342076859.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0281001888498 KHUU BICH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15342051988.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1028880081 BUI THI MY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970488073008330720261v8s148413.5387.69330.083308
|30/07/2026
|1.000.000,00
|6211IBT1iJZXVXG1.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.083145.153763828.DO THANH TUNG.970432
|30/07/2026
|500.000,00
|6211SGTTH2CXWQ4E.IBFT Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.082605.050003998778.NONG NGOC TRONG.970403
|30/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807300824222026mdoz122018.5387.38027.082422
|30/07/2026
|50.000,00
|6211IBT1kCL9L9BV.LUU THI THU HANG chuyen ung ho ms 2026201 em mua a son FT26211989241550.20260730.082400.9999271973.LUU THI THU HANG.970407
|30/07/2026
|200.000,00
|6211MCOBQ2BPKNRX.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.082217.04301010693106.NGUYEN THANH NGUYEN.970426
|30/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507300822002026W2KT081522.5389.28710.082200
|30/07/2026
|1.000.000,00
|6211SGTTH2CXU7Y9.IBFT Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.082103.8989.NGUYEN THANH VINH.970403
|30/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-300726-08:20:36 o02e249979#SP#020097041607300820362026o02e249979.5189.23975.082036
|30/07/2026
|100.000,00
|6211TPBVI2MGZQVR.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).20260730.082003.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423
|30/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#0200970405073008190120261BDF068344.5389.18352.081901
|30/07/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.201 em Mua A Son. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207300818252026AIZY613852.5390.16220.081826
|30/07/2026
|500.000,00
|6211IBT1kCL9ZQJK.CAO THI UNG em mua A son bi tai nan FT26211554015840.20260730.081635.19038824588013.VND-TGTT-CAO THI UNG.970407
|30/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097042207300815552026GJOA190002.5387.8034.081537
|30/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807300812472026gkma087302.5390.96762.081228
|30/07/2026
|500.000,00
|6211IBT1kCL9EFPG.2026.201 mua a son FT26211173075805.20260730.081243.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
|30/07/2026
|200.000,00
|6211SHBAP2YYNRG9.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.081000.2020141520.LE THI KIM TUYEN.970443
|30/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15341734583.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9393807096 PHAM THI THANH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15341723529.Ung ho MS 2026.201.CT tu 0921000712073 NGO THIEN NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15341723615.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.200.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15341709661.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15341705718.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.199.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15341632890.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|500.000,00
|6211IBT1kCL94NES.Ung ho MS 2026.201 . E Mua A Son FT26211115100753.20260730.075519.8633939.NGUYEN MINH SON.970407
|30/07/2026
|10.000,00
|6211IBT1aWXAJQJA.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.192 (Em Dang Tuan Anh).20260730.075058.0339306897.VU DUC TU.970437
|30/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807300745062026dlmb007913.5389.7267.074447
|30/07/2026
|200.000,00
|6211IBT1aWXAWGYG.ung ho ms 2026.201 Em Mua A Son.20260730.074344.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|30/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#020097048807300743192026qkc6002766.5189.1169.074319
|30/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.201-em Mua A Son#SP#020097040507300738422026OGWT097868.5189.86728.073842
|30/07/2026
|25.000,00
|6211IBT1kCL9UVPC.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26211881039219.20260730.073306.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|30/07/2026
|5.660,00
|6211IBT1kCL9VQ27.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26211547079887.20260730.071355.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|30/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15341146298.Chuyen tien ung ho ms 2026 201 em Mua A Son.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15340674434.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15340656405.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|6211IBT1iJZ3RQ7X.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260730.052016.0947667157.NGUYEN THU THUY TIEN.970432
|30/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139830654554.20260730.139830654554-0973192724_Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
|30/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#0200970422073000192720268ELE955439.5388.25223.001928
|30/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207292352572026D3R8909920.5389.1620.235243
|30/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15340054554.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/07/2026
|200.000,00
|6210IBT1iJZ3EZFZ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260729.230412.169301988.NGUYEN DIEU HOA.970432
|31/07/2026
|300.000,00
|6212IBT1kCLZGK8Z.Dao Vu ung ho Nguyen-Thi-Thuong MS2026.048 FT26213339930041.20260731.234853.8122119688.VU QUANG VIET.970407
|31/07/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#02009704220731231706202689I1641133.5388.71930.231706
|31/07/2026
|5.000,00
|6212IBT1kCLZYL12.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong FT26213694668315.20260731.231022.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|31/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#0200970422073123003120267K3L116755.5389.46773.230031
|31/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15368406271.KHONG DUONG VIET HUNG ung ho quy tu thien.CT tu 2968104037 KHONG DUONG VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704150731224500202657tK649387.5390.18822.224500
|31/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15368178577.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15368007858.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|200.000,00
|6212IBT1kCL631I3.Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong FT26212215570665.20260731.214158.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|31/07/2026
|50.000,00
|Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2026.201 chau Mua A Son bi tai nan giao thong#SP#020097042207312109202026WW90671900.5387.97866.210920
|31/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15367209666.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Thanh va ba Hong ms 2026.202#SP#020097042207312055312026L2HS258621.5387.30741.205532
|31/07/2026
|50.000,00
|6212TPBVI2MX8RYW.MS 2026.202 hungnt6.20260731.204318.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|31/07/2026
|10.000,00
|6212IBT1aWXEJEKF.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).20260731.204041.0339306897.VU DUC TU.970437
|31/07/2026
|200.000,00
|6212IBT1kCL6SNMA.Ung ho em Mua A Son,MS 2026.201 FT26212179523674.20260731.203518.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|31/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15366765750.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.202 (ba Thanh Va Ba Hong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|1.000.000,00
|6212IBT1aWXEWY9V.UNG HO MS 2026202 BA THANH VA BA HONG.20260731.202544.700016072590.LA TRONG LUONG.970424
|31/07/2026
|115.000,00
|MBVCB.15366419589.PHAN NGOC Y MY chuyen tien.CT tu 0381000407864 PHAN NGOC Y MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|500.000,00
|6212MSCBD2X8695F.ung ho ma so 2026198 ong dinh bat quyen.20260731.200840.3336996996666.TRAN NGOC ANH.970422
|31/07/2026
|160.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207312001122026IFYV393018.5390.32466.200112
|31/07/2026
|57.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140079564473.20260731.140079564473-0839544804_Ms 2026202
|31/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207311955192026ZK7Z426957.5389.97279.195500
|31/07/2026
|200.000,00
|6212IBT1kCLEZX2H.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26212006180038.20260731.195242.19036439619010.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG HIEU.970407
|31/07/2026
|120.000,00
|6212IBT1d1PGJXXI.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260731.193339.97042292V262344000000000ca9114.MBBANK IBFT.970422
|31/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15365117217.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207311855262026OJ2E254671.5387.17870.185507
|31/07/2026
|600.000,00
|6212IBT1kCLEJGD6.ung ho ma so 2026.202 ba Thanh va ba Hong FT26212630995828.20260731.185436.19829428411019.VND--LE TRONG NHAN.970407
|31/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.201 Em Mua A Son#SP#020097042207311853462026Z6NN156486.5189.7683.185327
|31/07/2026
|10.000,00
|6212ASCB02JPAAKW.NGUYEN THI HUONG CHUYEN KHOAN-310726-18:51:44 6212ASCB02JPAAKW.20260731.185144.231056139.NGUYEN THI HUONG.970416
|31/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15364863586.VU THI KIM OANH transfer ung ho MS2016.103 (ba Nguyen Thi Tung).CT tu 1935868582 VU THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|50.000,00
|6212MCOBQ21LYWG1.Ung ho ms2026.201 mua a son.20260731.181901.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|31/07/2026
|50.000,00
|6212MCOBQ21LLDXE.Ung ho ms2026.202 ba thanh va ba hong.20260731.180843.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|31/07/2026
|50.000,00
|6212TPBVI2MVP9V3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260731.175851.02692260601.BUI HAI ANH.970423
|31/07/2026
|100.000,00
|6212ASCB02J7NCLF.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong-310726-17:34:05 6212ASCB02J7NCLF.20260731.173405.470407.LE ANH DAT.970416
|31/07/2026
|200.000,00
|6212ASCB02J7I9N6.BUI QUANG HAN CHUYEN KHOAN- GV HUU TRI UNG HO MS 2026.201 EM MUA A SON.-310726-17:32:50 6212ASCB02J7I9N6.20260731.173250.37870389.BUI QUANG HAN.970416
|31/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15363311949.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0261000577986 NGUYEN NHU TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|50.000,00
|6212IBT1kCL7XNEV.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26212063794822.20260731.172440.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|31/07/2026
|50.000,00
|6212IBT1kCL7X5NM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26212177508551.20260731.172331.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|31/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097042207311712172026FOQ5837114.5388.27210.171217
|31/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140050951231.20260731.140050951231-0888522448_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|31/07/2026
|50.000,00
|6212ASCB02J7SK2Q.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong-310726-16:46:29 6212ASCB02J7SK2Q.20260731.164629.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|31/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042207311645252026GRFT196548.5388.45130.164525
|31/07/2026
|200.000,00
|6212IBT1kCL7YDUZ.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.202 ba Thanh va Ba Hong FT26212611340088.20260731.164344.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|31/07/2026
|10.000,00
|6212ASCB02J7S81L.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong-310726-16:43:30 6212ASCB02J7S81L.20260731.164330.44208657.NGUYEN HUYNH QUYEN QUYEN.970416
|31/07/2026
|100.000,00
|6212IBT1kCL7PRDT.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26212945396993.20260731.164300.19036297700011.TGTT-VND-NGUYEN THI MY MY.970407
|31/07/2026
|10.000,00
|6212IBT1kCL7UUPI.ung ho ms 2026.202, ba Thanh, ba Hong, chuc cac ba va gia dinh binh an FT26212390060535.20260731.163902.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|31/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097048807311626312026xuc0000682.5388.25392.162631
|31/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.202 ba Thanh vs ba Hong#SP#020097040507311616032026KKU0084776.5389.61342.161603
|31/07/2026
|300.000,00
|6212IBT1kCL71TBP.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26212077941939.20260731.161353.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|31/07/2026
|300.000,00
|6212IBT1kCL71JS9.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26212425826606.20260731.161153.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|31/07/2026
|300.000,00
|6212IBT1kCL7JLKP.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26212025186900.20260731.161115.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|31/07/2026
|100.000,00
|TRAN XUAN SINH chuyen tien ung ho ma so2026.201 em mua a son#SP#0200970422073115263420260SK0312455.5189.61894.152634
|31/07/2026
|110.000,00
|MBVCB.15361278347.gd va cac con ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15361204672.gd ung ho MS 2026.199 Trinh Cao Bach.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|110.000,00
|MBVCB.15361154307.gd va cac con ung ho MS 2026.200 gd ong Vi Duc Phong.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|110.000,00
|MBVCB.15361107228.gd va cac con ung ho MS 2026.201 Mua A Son.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|200.000,00
|6212IBT1kCLGMMG7.ung ho MS 2026.202 FT26212294065019.20260731.145456.19024196033881.VND-TGTT-PHAN HONG QUAN.970407
|31/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.202 BA THANH VA BA HONG-310726-14:41:17 JEsd953279#SP#020097041607311441172026JEsd953279.5387.87.144058
|31/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15360733611.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0071005694839 TO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15360622875.Ung ho MS 2026.202(Ba Thanh va Ba Hong).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042207311417142026K3YU886401.5389.68522.141714
|31/07/2026
|200.000,00
|6212WBVNP2YBUQ36.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260731.135330.104919984465.PHAN MINH TUAN.970412
|31/07/2026
|200.000,00
|6212WBVNP2YB4PPE.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260731.135102.104919984465.PHAN MINH TUAN.970412
|31/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140029223556.20260731.140029223556-0383724051_2026183
|31/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042207311344042026SDNH716848.5189.5584.134345
|31/07/2026
|500.000,00
|6212IBT1iJHJDTWG.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.20260731.133804.152756321.TRAN THI KIM CHI.970432
|31/07/2026
|10.000,00
|6212IBT1aWX7RR21.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.190 (Em Chu Thuc Hung).20260731.132623.0339306897.VU DUC TU.970437
|31/07/2026
|25.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140024125700.20260731.140024125700-0343882448_Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
|31/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15358929802.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15358903527.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-310726-11:47:28 j8La022075#SP#020097041607311147292026j8La022075.5388.82982.114729
|31/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207311142512026WXCN974801.5390.53224.114252
|31/07/2026
|100.000,00
|6212IBT1iJHWT4T8.ung ho ma so 2026 202 ba THANH va ba HONG.20260731.113922.247529918.LE THI HOA.970432
|31/07/2026
|30.000,00
|BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.7.2026 - MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH#SP#0200970415073111384820269999681538.5387.26802.113852
|31/07/2026
|50.000,00
|BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.7.2026 - MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC#SP#0200970415073111384720269999681536.5189.26790.113852
|31/07/2026
|500.000,00
|6212IBT1kCL449I3.Ung ho MS 2026.201 Em Mua A Son FT26212063881851.20260731.113607.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
|31/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15358447220.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.202( ba Thanh, Ba Hong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15358409735.UH MS 2026.196 (Cao Thi Minh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15358366839.UH MS 2026.199 (Trinh Cao Bach).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15358333804.UH MS 2026.201 (Mua A Son).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15358287095.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15358271258.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15358265821.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488073111195120264ysg046571.5387.1658.111951
|31/07/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 202#SP#020097042207311106122026QKRM464419.5389.15399.110612
|31/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15357901661.BUI THI ANH THU chuyen tien ung ho 2026.202 ( ung ho ba thanhva ba hong).CT tu 0071001203914 BUI THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15357443188.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0301000423649 TRAN THI LE NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|200.000,00
|6212IBT1kCLBGBSE.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26212011749276.20260731.100513.19020836258012.VND-TGTT-TRAN THI HOA.970407
|31/07/2026
|500.000,00
|TRUONG ANH DUNG CHUYEN KHOAN UNG HO MS2026-196 BA CAO THI MINH-310726-10:04:04 SsvQ826178#SP#020097041607311004042026SsvQ826178.5389.42858.100404
|31/07/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704220731100302202669M2491699.5389.38096.100302
|31/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807310947492026ukl8716533.5189.55145.094730
|31/07/2026
|500.000,00
|6212IBT1kCLBSR8U.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26212173252005.20260731.092732.13320183528010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|31/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15356622875.Ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|100.000,00
|6212TPBVI2MVYVWU.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260731.090727.30384736932.PHAN THI KIM ANH.970423
|31/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UH Ms 2026.201 Em Mua A Son#SP#020097040507310902192026VFEF006371.5390.36463.090220
|31/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970488073108533220267z59539285.5387.99813.085318
|31/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15356231644.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970488073108425520264bl5506592.5387.57543.084255
|31/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15356089067.ung ho ma so 2026196 ba Cao Thij Minh.CT tu 0031001146434 NGUYEN THI QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 202 BA THANH VA BA HONG-310726-08:38:16 au3w564571#SP#020097041607310838162026au3w564571.5388.40587.083817
|31/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15355992183.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0071004701369 TAN CHIEU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|100.000,00
|6212IBT1aWX7MPLF.ung ho Ms 2026.196 ba cao thi minh.20260731.082052.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|31/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15355754138.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 3903939226 CHAU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097042207310808022026584D470765.5189.31392.080803
|31/07/2026
|200.000,00
|6212MSCBD2X1YCSJ.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260731.080707.0904294334.PHAM LE HUAN.970422
|31/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042207310803392026PGX4227557.5390.16675.080340
|31/07/2026
|300.000,00
|6212IBT1kCL582UW.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26212238423997.20260731.074918.23636363636.TRAN HONG DUONG.970407
|31/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#0200970488073107404220262s65322460.5388.43051.074042
|31/07/2026
|300.000,00
|6212IBT1kCL5V54W.Ung ho ms 2026.195 e Nguyen Ngoc Anh FT26212060374345.20260731.073857.19020248912989.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUYEN.970407
|31/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15355357667.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien.CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042207310725352026KUK4610703.5389.95885.072516
|31/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15355187543.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.202-ba Thanh va ba Hong#SP#020097040507310650522026ZCWW056266.5387.2430.065052
|31/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15354754003.Chuyen tien ung ho ms 2026 202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|31/07/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.201 em Mua A Son. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207310635442026OHK8353702.5387.70349.063545
|31/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807310537162026wmm8094426.5388.98127.053716
|31/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139962602383.20260731.139962602383-0938122191_Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
|31/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139962618981.20260731.139962618981-0938122191_Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|31/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807310033042026lfns042900.5387.80396.003304
|31/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15354049222.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15354021127.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0851000034486 NGUYEN HOANG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/07/2026
|10.000,00
|6212TPBVI2MKDJUT.UHMS 2026.201 Mong Mua A Son benh chuyen bien tot,GD binh an gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260731.000209.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|31/07/2026
|500.000,00
|6211IBT1kCLYUR99.Ung ho MS2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26212646973170.20260730.234700.19020754207010.VND-TGTT-TRAN MINH THU.970407
|31/07/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.199 ANH TRINH CAO BACH-300726-23:41:35 nyrp088640#SP#020097041607302341362026nyrp088640.5388.31734.234136
|31/07/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.201 EM MUA A SON-300726-23:39:36 WlEu071420#SP#020097041607302339362026WlEu071420.5388.29344.233921
|31/07/2026
|50.000,00
|6211MSCBD2XBJZKW.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.233213.9388388399.THACH LE THIEN PHUOC.970422
|31/07/2026
|100.000,00
|6211IBT1iJHQG2Q7.ung ho ms 2026201 em mua a son.20260730.233134.3636161699.NGUYEN TAI.970432
|31/07/2026
|50.000,00
|6211IBT1kCLYI6EE.Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26212773454711.20260730.232550.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
|31/07/2026
|100.000,00
|6211TPBVI2MKHJAV.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.231318.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|31/07/2026
|250.000,00
|MBVCB.15353836264.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1127797979 NGUYEN VAN KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|21-07-2026 01:31:34
|50.000,00
|CT DEN:320T2670YD6CL3U4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:31:59
|21-07-2026 01:32:54
|1.000.000,00
|ung ho ms 2026.191 em tran minh duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:34:21
|21-07-2026 01:33:11
|50.000,00
|CT DEN:320T2670YDA6Q88R MBVCB.15214822301.340799.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0911000023199 TRAN THI THU HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:20/07/2026 23:34:52
|21-07-2026 01:33:45
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YDBMWLBX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:35:58
|21-07-2026 01:34:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:38:21
|21-07-2026 01:35:01
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:38:23
|21-07-2026 01:35:10
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YDF7JRKS Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:38:41
|21-07-2026 01:35:55
|100.000,00
|320D60720NNS5RK1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202325346080; thoi gian GD:20/07/2026 23:40:10
|21-07-2026 01:37:29
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:43:18
|21-07-2026 01:37:54
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YDNHDSQ7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:44:12
|21-07-2026 01:37:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YDNHMFCP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:44:12
|21-07-2026 01:38:31
|200.000,00
|320D607201VU2E1G Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:45:26
|21-07-2026 01:41:26
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:51:51
|21-07-2026 01:41:45
|50.000,00
|CT DEN:320T2670YDZMPPMA MBVCB.15214881674.389514.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000846112 LINH THI TUOI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:20/07/2026 23:52:38
|21-07-2026 01:41:59
|500.000,00
|320D60720T1PGKPB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202000995131; thoi gian GD:20/07/2026 23:53:09
|21-07-2026 01:43:26
|200.000,00
|320D60720WJEMZZP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:56:28
|21-07-2026 01:43:33
|2.000.000,00
|320D607203DU69VK Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202847940268; thoi gian GD:20/07/2026 23:56:45
|21-07-2026 01:44:08
|50.000,00
|CT DEN:320T2670YE6YWQLG Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:58:11
|21-07-2026 01:44:19
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YE7K8E4S Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:58:38
|21-07-2026 01:44:40
|1.000.000,00
|320D60720PFGCRLP Ung ho MS 2026.191 FT26202300507633; thoi gian GD:20/07/2026 23:59:30
|21-07-2026 01:44:51
|300.000,00
|CT DEN:320T2670YE98LGY6 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:59:54
|21-07-2026 01:44:56
|200.000,00
|CT DEN:320T267102784X9C Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:00:12
|21-07-2026 01:45:16
|100.000,00
|CT DEN:320T26710287HFVT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:00:57
|21-07-2026 01:45:34
|200.000,00
|320D60721AWXP9L3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:01:37
|21-07-2026 01:46:51
|300.000,00
|CT DEN:320T267102CVM7DL MBVCB.15214922425.418310.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1034486260 DANG PHUONG NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:21/07/2026 00:04:28
|21-07-2026 01:47:11
|200.000,00
|320D607218NT2HX4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202266539603; thoi gian GD:21/07/2026 00:05:10
|21-07-2026 01:48:31
|100.000,00
|320D607215HUKC2N Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202395236801; thoi gian GD:21/07/2026 00:08:07
|21-07-2026 01:48:50
|200.000,00
|CT DEN:320T267102JNXL6J Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:08:51
|21-07-2026 01:49:46
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:11:02
|21-07-2026 01:49:48
|500.000,00
|PHAM HONG NGOC ung ho MS 2026.1910 (em Tran Minh Duc) - Nghe An; thoi gian GD:21/07/2026 00:11:07
|21-07-2026 01:50:16
|100.000,00
|320D607215M2Z8HJ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-00:12:16 6202ASCB02JQ4D2U; thoi gian GD:21/07/2026 00:12:16
|21-07-2026 01:50:55
|200.000,00
|Giup be Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:13:56
|21-07-2026 01:52:36
|100.000,00
|320D607215Q2988S Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:18:14
|21-07-2026 01:56:04
|500.000,00
|320D60721WUSUJQ9 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202682087402; thoi gian GD:21/07/2026 00:27:57
|21-07-2026 01:58:09
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:34:25
|21-07-2026 01:58:17
|200.000,00
|138583087651-0908488483-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:34:52
|21-07-2026 01:59:40
|100.000,00
|320D60721T32SA9L Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:39:31
|21-07-2026 02:00:32
|60.000,00
|320D60721V5K3YPH Ung ho ms 2026 191 em Tran Minh Duc FT26202732335363; thoi gian GD:21/07/2026 00:42:29
|21-07-2026 02:01:18
|50.000,00
|CT DEN:320T267103YLYB1Z Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:45:10
|21-07-2026 02:01:34
|100.000,00
|CT DEN:320T267103ZZELLH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:46:12
|21-07-2026 02:01:48
|200.000,00
|CT DEN:320T26710414CR8S Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:47:04
|21-07-2026 02:02:49
|100.000,00
|CT DEN:320T26710463B0AY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:50:50
|21-07-2026 02:03:10
|200.000,00
|CT DEN:320T2671047V3KP2 MBVCB.15215032846.507408.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0551000277553 TRAN THI THUY LIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:21/07/2026 00:52:10
|21-07-2026 02:04:13
|200.000,00
|NGUYEN CHUYEN chuyen tien ung ho MS2026.191; thoi gian GD:21/07/2026 00:56:19
|21-07-2026 02:04:15
|200.000,00
|CT DEN:320T267104DKUZPT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:56:30
|21-07-2026 02:04:21
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:56:54
|21-07-2026 02:04:40
|200.000,00
|138584312489-0918287278-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:58:07
|21-07-2026 02:05:21
|500.000,00
|320D60721TPKTSWL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202702783226; thoi gian GD:21/07/2026 01:00:52
|21-07-2026 02:05:41
|100.000,00
|CT DEN:320T267104M7SR6M Vietinbank;110628136866;DANG THI NGOC CHINH chuyen tien ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 01:02:17
|21-07-2026 02:06:16
|100.000,00
|ung ho ms 2026.191; thoi gian GD:21/07/2026 01:04:47
|21-07-2026 02:06:31
|100.000,00
|CT DEN:320T267104S12CS0 MBVCB.15215061587.526557.Ung ho MS 2026.191.CT tu 0011004138394 NGUYEN THI NGOC MAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:21/07/2026 01:05:55
|21-07-2026 02:06:39
|200.000,00
|320D60721PBG6KQD Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202008702054; thoi gian GD:21/07/2026 01:06:34
|21-07-2026 02:07:18
|100.000,00
|320D60721DMYU3N9 Nguyen Thi Thuy Linh chuyen Ung Ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202174000580; thoi gian GD:21/07/2026 01:09:35
|21-07-2026 02:10:08
|150.000,00
|CT DEN:320T267105EUUM4V Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 01:23:12
|21-07-2026 02:10:15
|200.000,00
|CT DEN:320T267105FNR7ES Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 01:23:49
|21-07-2026 02:11:17
|325.000,00
|CT DEN:320T267105NTMCAH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 01:29:14
|21-07-2026 02:12:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 01:36:06
|21-07-2026 02:13:51
|200.000,00
|320D6072119HU5FQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202395598837; thoi gian GD:21/07/2026 01:43:44
|21-07-2026 02:13:59
|500.000,00
|CT DEN:320T26710690ZDCG Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 01:44:32
|21-07-2026 02:15:20
|300.000,00
|CT DEN:320T267106L2DCYR MBVCB.15215137363.578255.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1026604771 NGUYEN THI HA NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:21/07/2026 01:52:54
|21-07-2026 02:18:41
|500.000,00
|320D60721LTK5XTW Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202008956575; thoi gian GD:21/07/2026 02:15:53
|21-07-2026 02:18:56
|300.000,00
|320D60721CF3BPJJ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 02:17:55
|21-07-2026 02:34:32
|500.000,00
|320D60721MHW61TL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 02:41:22
|300.000,00
|320D60721H2JK8QA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 02:58:10
|200.000,00
|320D60721X2JDZMR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 02:59:05
|500.000,00
|320D60721GDSMMVR 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|21-07-2026 03:07:49
|200.000,00
|CT DEN:320T267109GZUVWU Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 03:22:51
|100.000,00
|320D6072173XYK7B Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202577873406
|21-07-2026 03:44:46
|100.000,00
|CT DEN:320T26710AXT7KQB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 04:01:40
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|21-07-2026 04:07:25
|200.000,00
|CT DEN:320T26710BTQ8UGL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 04:08:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 04:20:29
|200.000,00
|320D607210VX8WZM Ung ho MS 2026.191
|21-07-2026 04:28:01
|500.000,00
|CT DEN:320T26710CLWX40A Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 04:46:33
|200.000,00
|320D60721X19AUZW Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 04:51:09
|500.000,00
|CT DEN:320T26710DHF9G0S MBVCB.15215285069.690280.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc) .CT tu 9934889825 TRAN LAM GIANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 04:55:29
|77.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 05:01:24
|200.000,00
|ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|21-07-2026 05:06:54
|500.000,00
|320D60721Z1PBVVL ung ho ms 2026.191 (em tran minh duc)
|21-07-2026 05:10:02
|1.000.000,00
|320D60721UVHZMWL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 05:14:14
|200.000,00
|320D60721JRP3VTN Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-05:14:14 6202ASCB02JQK5W5
|21-07-2026 05:18:43
|200.000,00
|ung ho ms 2026.191 e tran minh duc
|21-07-2026 05:19:04
|300.000,00
|CT DEN:320T26710ELAKNMH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 05:20:53
|200.000,00
|320D607218WFJZQG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202733276440
|21-07-2026 05:26:20
|300.000,00
|CT DEN:320T26710EVXJJV3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 05:28:18
|200.000,00
|CT DEN:320T26710EYHFKAT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 05:33:38
|200.000,00
|CT DEN:320T26710F5JPT30 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 05:41:40
|300.000,00
|320D607215JXF2KH NGUYEN THI KIM THOA CHUYEN KHOAN UNG HO 2026. 191 TRAN MINH DUC-210726-05:41:39 6202ASCB02JQX65I
|21-07-2026 05:42:16
|100.000,00
|ung ho ms 2026.191( em tran minh duc)
|21-07-2026 05:48:03
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 05:50:23
|500.000,00
|320D60721TTLKVH7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 05:51:05
|50.000,00
|CT DEN:320T26710FUL3JDP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 05:53:07
|500.000,00
|ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 05:56:58
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 05:57:46
|500.000,00
|CT DEN:320T26710G3ECMPK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 05:57:57
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:00:58
|200.000,00
|CT DEN:320T26710G7N5F8T Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:02:19
|100.000,00
|CT DEN:320T26710G9EMZPA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:03:21
|300.000,00
|Hoa ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:06:24
|25.000,00
|CT DEN:320T26710GEU7J50 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:09:44
|200.000,00
|CT DEN:320T26710GK7PJA8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:10:30
|20.000,00
|138593829203-0934817057-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:10:39
|300.000,00
|CT DEN:320T26710GLETHFN Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:10:51
|100.000,00
|138594091052-0914070096-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:11:20
|300.000,00
|320D60721B9P3DBV Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:12:36
|200.000,00
|CT DEN:320T26710GP0TTQ3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:17:30
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:20:17
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26710GZ57M7Y Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:21:05
|100.000,00
|CT DEN:320T26710H07T3WK MBVCB.15215545756.864475.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101001130303 NGUYEN THI THUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 06:22:14
|300.000,00
|CT DEN:320T26710H1QX8DQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:23:35
|500.000,00
|CT DEN:320T26710H3HSF2Q Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:25:03
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26710H5F6LYJ MBVCB.15215561599.884219.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3336666688 BUI THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 06:27:13
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|21-07-2026 06:27:40
|20.000,00
|320D60721TU91XKP Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202709599758
|21-07-2026 06:29:00
|100.000,00
|CT DEN:320T26710HANTCVB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:31:10
|100.000,00
|320D60721K260EPW Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202590425316
|21-07-2026 06:36:30
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:37:44
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|21-07-2026 06:40:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:40:53
|100.000,00
|320D607211EW1A8F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:42:09
|500.000,00
|CT DEN:320T26710HU0XG17 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:42:14
|200.000,00
|CT DEN:320T26710HU59XYG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:44:47
|100.000,00
|DTTam ung ho MS 2026 191 (em TranMinhDuc)
|21-07-2026 06:46:28
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:48:15
|200.000,00
|CT DEN:320T26710J23B12Y Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:49:53
|200.000,00
|320D607210AFC8H4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:52:14
|200.000,00
|CT DEN:320T26710J7BX9JY ung ho MS 2026.191
|21-07-2026 06:53:48
|200.000,00
|CT DEN:320T26710J9EN5FP MBVCB.15215808500.056052.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 7903700079 DANG THI MY TRINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 06:56:52
|500.000,00
|CT DEN:320T26710JDFV2W1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 06:58:48
|100.000,00
|CT DEN:320T26710JG0U0QX MBVCB.15215866521.091333.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9703081145 LE THI THUY VI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 07:03:54
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YWR5QST7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:04:33
|500.000,00
|CT DEN:320T2670YWS0PU55 MBVCB.15215918525.133484.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1015189913 NGUYEN VAN DU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 07:06:42
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YWUV8FGS Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:06:45
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YWUX7S3G Vietinbank;110628136866;uh em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:07:02
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YWVA8UJ2 Vietinbank;110628136866;UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC
|21-07-2026 07:07:07
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YWVDSGE4 MBVCB.15215950265.153476.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1047473964 NGUYEN HONG NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 07:09:10
|100.000,00
|320D60721C4V91UD Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202591683822
|21-07-2026 07:11:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:12:59
|100.000,00
|320D607215AKWN8E Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202039898475
|21-07-2026 07:15:37
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:16:29
|300.000,00
|CT DEN:320T2670YX7S7XKC Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:19:09
|200.000,00
|320D60721WRNMM0G Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:20:58
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YXDPH9MT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:21:56
|100.000,00
|NGUYEN THI ANH chuyen tien ung ho em Tran Minh Duc ms 2026.191
|21-07-2026 07:22:13
|200.000,00
|320D60721JMNXSZH Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202039281046
|21-07-2026 07:24:18
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:25:20
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YXKG1VP5 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:25:41
|50.000,00
|CT DEN:320T2670YXKXTJ2R ung ho MS 2026.192 em Dang tuan Anh
|21-07-2026 07:26:34
|500.000,00
|320D60721TN3A3ZN Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:27:12
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YXMXMXT0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:27:19
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:28:07
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YXP53XEE MBVCB.15216182851.322571.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002565695 TRUONG THI THU TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 07:28:22
|50.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 07:28:23
|200.000,00
|320D60721NBDL952 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:29:11
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YXQJRE2M MBVCB.15216210644.334898.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000313878 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 07:29:46
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YXRAW55U Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:30:47
|20.000,00
|CT DEN:320T2670YXSNFS76 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:33:22
|150.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:34:04
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YXWZXH3Q Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:34:13
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YXX6YYKE Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:34:32
|500.000,00
|320D60721MS91TQD Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:37:29
|100.000,00
|ung ho MS 2026.192( em Dang Tuan Anh)
|21-07-2026 07:36:56
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YY0SS55J Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:38:07
|300.000,00
|CT DEN:320T2670YY2BSZB7 Vietinbank;110628136866;UNG HO MS 2026-192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 07:41:00
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc)
|21-07-2026 07:43:47
|100.000,00
|320D60721Z25SYPH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:44:53
|50.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 07:45:01
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YYBFMYJH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:46:03
|50.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|21-07-2026 07:47:03
|50.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|21-07-2026 07:47:47
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YYF3FDDV Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:48:21
|300.000,00
|CT DEN:320T2670YYFUYVBN MBVCB.15216441512.501565.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021001459416 DANG THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 07:49:18
|100.000,00
|320D60721BK1JUSY IBFT Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 07:49:55
|50.000,00
|CT DEN:320T2670YYHXS98M Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:50:47
|500.000,00
|320D60721GW0QFUR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202270720218
|21-07-2026 07:52:24
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YYM705N4 LE THI TUYET NHUNG ung ho MS 2026.192 e dang tuan anh
|21-07-2026 07:52:41
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:56:47
|50.000,00
|CT DEN:320T2670YYT03DKZ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 07:59:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YYWEW251 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:01:07
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YYYQPEVB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:02:19
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:03:10
|300.000,00
|320D60721V8SKAJH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202036053618
|21-07-2026 08:03:46
|100.000,00
|320D60721F3T9LE6 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:04:40
|200.000,00
|320D60721F4F8EZ7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:04:56
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YZ3RMT7R Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:05:05
|500.000,00
|CT DEN:320T2670YZ3YS5PP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:05:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YZ506Z3Y Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:07:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YZ7J8KYQ Vietinbank;110628136866;DANG THAI HA chuyen tien UH MS 2026191 Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:08:56
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YZ91E1K8 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 08:09:29
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2670YZ9SAUSZ Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:10:52
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YZBLDP9V Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:11:58
|200.000,00
|320D60721EBECB78 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:12:58
|300.000,00
|CT DEN:320T2670YZECLSU2 Vietinbank;110628136866;LE THI TAM chuyen tien ung ho em tran minh duc ms 2026191
|21-07-2026 08:13:46
|500.000,00
|CT DEN:320T2670YZFEBT7J Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:13:51
|200.000,00
|320D607219NWUCGJ Ung ho MS 2026 191 ( Tran Minh Duc)
|21-07-2026 08:13:57
|200.000,00
|320D60721U4T0ZLN Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202207158270
|21-07-2026 08:13:59
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YZFQ6XYT Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 08:16:01
|150.000,00
|CT DEN:320T2670YZJDR2BU MBVCB.15216778747.738610.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1056320150 LE MINH HIEU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 08:16:28
|10.000,00
|138608064201-0332361360-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:16:29
|100.000,00
|320D60721XQRTNFK Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:16:41
|500.000,00
|CT DEN:320T2670YZK9793V Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 08:20:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YZQPYQVC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:20:57
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YZQWYKUB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 08:23:11
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:23:39
|50.000,00
|320D60721RTDT9GS Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:23:50
|300.000,00
|CT DEN:320T2670YZUQEULP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:25:41
|126.000,00
|CT DEN:320T2670YZX57U47 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:29:36
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z02AY9UX ung ho ms 2026.191 em tran minh duc
|21-07-2026 08:30:24
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z03D6ZBR MBVCB.15216969349.868970.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0721000570078 TRAN THI MINH NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 08:31:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:32:25
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:32:57
|50.000,00
|320D607216QD2CWZ Ung ho MS. 2026.191 (Em Tran Minh Duc)
|21-07-2026 08:35:50
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:36:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 08:37:21
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z0CJWUK2 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:37:36
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2670Z0CWD2VB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:38:00
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z0DE346P MBVCB.15217075735.937051.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0141000838699 NGUYEN THI THOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 08:38:07
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Z0DKHVUU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:38:33
|200.000,00
|320D60721DLJM381 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:39:22
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z0F82LS5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:40:02
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z0G3US3Y Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:40:26
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Z0GMVYB8 MBVCB.15217098736.957969.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0591000362760 NGUYEN THI NGUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 08:41:04
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z0HFSXTC Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 08:42:45
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Z0KPJA9K MBVCB.15217128567.977669.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0901000120400 CAN THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 08:44:03
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z0ME3US3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:44:29
|100.000,00
|320D60721LRNXVPN Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:44:58
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Z0NM06RN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:47:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:48:52
|200.000,00
|320D60721LA384DJ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:49:12
|100.000,00
|320D607215XRTMGH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202854080818
|21-07-2026 08:49:46
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z0UYWGSV Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:50:30
|200.000,00
|320D60721GN5SGYT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202023740057
|21-07-2026 08:51:54
|50.000,00
|320D60721F7Y227X Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|21-07-2026 08:52:24
|200.000,00
|320D6072174K85WH ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|21-07-2026 08:52:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:53:17
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z0ZLFTZS MBVCB.15217260082.071515.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1049036174 NGUYEN LE MAI THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 08:53:35
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Z0ZZSRPY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:54:27
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:55:20
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z12ALUQE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:55:26
|50.000,00
|320D607214CN3XPH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202903902798
|21-07-2026 08:55:44
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z12UNTSK MBVCB.15217298161.093875.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041001128044 MAI VAN THIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 08:55:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:56:16
|300.000,00
|320D607214VCUSW1 Ms 2026.1941- ung ho em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:56:29
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Z13UBD6D Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 08:59:28
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:05:12
|500.000,00
|320D60721ZMZPJY9 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:05:49
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh)
|21-07-2026 09:07:44
|100.000,00
|320D607211T9ACYL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202981089240
|21-07-2026 09:11:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:11:35
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|21-07-2026 09:12:32
|300.000,00
|320D60721WN3AGDA Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|21-07-2026 09:14:27
|100.000,00
|320D60721KGC84XG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202731772379
|21-07-2026 09:15:44
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z1V8WRJ5 ung ho MS 2026.191 e Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:16:13
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2670Z1VW1D2N Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:16:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:18:29
|50.000,00
|320D60721X3RSLVH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202704432368
|21-07-2026 09:19:12
|2.000.000,00
|320D60721QKHELJX IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:19:28
|100.000,00
|ung ho em Tran Minh Duc MS 2026.191
|21-07-2026 09:20:31
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Z21KH49W Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 09:21:15
|500.000,00
|320D60721XXFM7MZ Ung ho MS 2026191
|21-07-2026 09:23:02
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z24WFDEH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:23:13
|51.000,00
|320D60721YPA0BT7 Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)
|21-07-2026 09:24:30
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Z26U94YA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:27:12
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Z2ADJ6XM MBVCB.15217715579.373633.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0031000339119 TRAN THUY LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 09:28:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z2C6BWLF NGUYEN THI MINH NGUYET Chuyen tien ung ho MS2026.192 chau dang tuan anh mong chau mau khoe
|21-07-2026 09:31:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:32:51
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Z2HV2PCF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:33:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:34:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:34:39
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Z2L80MUT MBVCB.15217815948.440946.ung ho ms 2026191 Tran Minh Duc.CT tu 1037287218 HOANG TUAN ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 09:37:05
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z2PF2G6Y Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:42:15
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z2W8ZWM3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:42:42
|300.000,00
|320D60721LB9Z2FU Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:44:04
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z2YNFUN1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:45:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:45:29
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Z30HZH0X MBVCB.15217957812.537923.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000504505 NGO QUANG TUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 09:46:07
|100.000,00
|320D607212FFL48S Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202200314081
|21-07-2026 09:48:06
|200.000,00
|320D60721XUGBVH9 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-09:48:06 6202ASCB02JA2SZE
|21-07-2026 09:48:58
|100.000,00
|320D607210WHQU2K Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:51:56
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:52:11
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z39DDJ66 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:55:44
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 09:58:24
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Z3HLBTVW Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 10:03:19
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Z3Q2PE3P Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 10:04:19
|200.000,00
|320D60721MSXUW1K Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 10:04:24
|3.000.000,00
|DINHTRUONGBICHNGOCchuyen tienungho MS2026.191emTranMinhDuc
|21-07-2026 10:04:35
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2670Z3RS9EXH MBVCB.15218219053.709729.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1255797979 TA THU HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 10:06:26
|500.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 10:12:43
|100.000,00
|ung ho MS 2026.192( em Dang Tuan Anh)
|21-07-2026 10:13:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 10:14:09
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z44D5JQ4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 10:15:29
|300.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 10:16:19
|500.000,00
|320D6072143PWKEV Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 10:19:02
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Z4AUP7VV Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 10:20:14
|100.000,00
|320D607216XQYUFH Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 10:22:56
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z4FZNESX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 10:23:06
|100.000,00
|320D60721PDSQ08R Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 10:24:28
|100.000,00
|320D60721JX0F4HZ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 10:25:46
|100.000,00
|320D607213RPB198 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202415858909
|21-07-2026 10:31:41
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z4TJGX3U Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 10:31:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z4TPVSRY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 10:33:25
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Z4VU9P1B NGUYEN THI NGA chuyen tien
|21-07-2026 10:33:42
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z4W7F1Y7 MBVCB.15218634097.975511.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0971000025539 HAN PHUONG LOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 10:33:58
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 10:40:01
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z54JSXKR MBVCB.15218719554.032648.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc) chuc con manh khoe.CT tu 0351000970549 NGO THANH TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 10:40:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z55PP4K3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 10:41:09
|100.000,00
|ung ho ms 2026.191 em Tran Duc Minh
|21-07-2026 10:43:59
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.191
|21-07-2026 10:44:31
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z5AGMG0Q Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 10:46:18
|10.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 10:46:20
|300.000,00
|320D60721LY8K9T6 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202509856020
|21-07-2026 10:46:30
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z5D44ELV MBVCB.15218803703.091984.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101001105839 DANG THI VINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 10:46:46
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Z5DFR3LQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 10:51:31
|100.000,00
|320D60721DFPV38J Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|21-07-2026 10:52:36
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 11:01:14
|500.000,00
|320D607215QSYU3F ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc
|21-07-2026 11:03:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z622SG1B Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 11:03:55
|500.000,00
|320D607211YP9ZU7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 11:05:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 11:12:25
|108.000,00
|CT DEN:320T2670Z6DBU1EG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 11:13:22
|1.000.000,00
|320D6072161SQ9Q2 Ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc)
|21-07-2026 11:19:04
|66.888,00
|320D60721RDD9461 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 11:21:29
|100.000,00
|320D60721NVFBGNZ Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-210726-11:21:28 6202ASCB02JAJV1V
|21-07-2026 11:25:24
|200.000,00
|320D607218W17ELT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 11:26:03
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z6XBM55R Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 11:26:52
|300.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 11:33:14
|100.000,00
|MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)
|21-07-2026 11:34:31
|100.000,00
|MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
|21-07-2026 11:34:55
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 11:35:32
|100.000,00
|MS2026.191 (em Tran Minh Duc)
|21-07-2026 11:38:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z7DQ07QT MBVCB.15219585725.591187.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000258050 LAI THI BICH THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 11:39:24
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|21-07-2026 11:42:08
|1.000.000,00
|320D60721NFBAUQF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 11:55:13
|50.000,00
|ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc)
|21-07-2026 11:56:47
|350.000,00
|320D60721UCXKXN6 LE THI THANH NGOC chuyen tien UH MS 2026191 Em Tran Minh Duc
|21-07-2026 11:58:23
|300.000,00
|320D607215VYJ9MQ Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-210726-11:58:23 6202ASCB02JAR5UR
|21-07-2026 11:58:29
|200.000,00
|Ung ho MS 2026 .191 ( em Tran Minh Duc )
|21-07-2026 11:58:45
|200.000,00
|ung ho MS 2026.191
|21-07-2026 11:59:19
|10.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|21-07-2026 12:01:44
|100.000,00
|320D60721C8LX9MG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:04:43
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z8EDU66V Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.191 e Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:05:25
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z8FAVZX7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:06:29
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z8GR97NU Vietinbank;110628136866;ung ho ms 2026.192 em dang tuan anh
|21-07-2026 12:07:16
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z8HSFY7T Vietinbank;110628136866;LUONG THI NHAT LE chuyen tien ung ho MS 2026.191
|21-07-2026 12:08:19
|100.000,00
|320D60721GCHWDQ8 ung ho Ms2026.191(em tran minh duc)
|21-07-2026 12:08:22
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Z8K7DZH5 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:10:16
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z8MQRZCV MBVCB.15220086298.903434.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 12:11:16
|200.000,00
|138638075436-0339903306-UNG HO MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:11:32
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:12:21
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z8QGHH4M Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:14:00
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z8SNTTYQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:14:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:14:43
|50.000,00
|320D607211NT184N Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:15:15
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z8UARTZP Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:16:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z8W5YLQA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:17:33
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191
|21-07-2026 12:21:30
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Z92KF0J2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:22:45
|50.000,00
|320D607218DZTB9P Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202732374200
|21-07-2026 12:25:29
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z97U654P MBVCB.15220301334.041973.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000268901 HOANG THI NHAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 12:26:07
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z98NUKHJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:28:07
|50.000,00
|320D60721BVD005V Ung ho MS2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:30:44
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z9ERR6NB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:32:05
|100.000,00
|LE THI GIANG Chuyen tien ung ho MS 2026.191 (e Tran Duc Minh)
|21-07-2026 12:33:15
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Z9J2WS0B Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:33:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Z9JNB7T3 MS 2026.191
|21-07-2026 12:33:53
|50.000,00
|320D607217KNWMYP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:34:17
|100.000,00
|320D60721QQTDRV3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:34:58
|300.000,00
|320D60721VD72JJP Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:36:46
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Z9NQU7SL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:44:01
|500.000,00
|320D60721WH6K8YM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:45:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:50:15
|200.000,00
|ZP7D3VBBHB21 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 12:51:22
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZA803CKN Ung Ho MS 2026.191
|21-07-2026 13:04:19
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZAR3L7B8 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 13:08:15
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZAWAJGE1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 13:08:45
|150.000,00
|CT DEN:320T2670ZAWYVXXT MBVCB.15220811540.352300.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1031000011958 DANG THI DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 13:09:04
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZAXD91ZC Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 13:09:18
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZAXPRF7X Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 13:11:33
|100.000,00
|320D607213F62YEJ UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-13:11:33 6202ASCB02JAEWCW
|21-07-2026 13:11:35
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZB0Q7W5A Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 13:15:25
|300.000,00
|CT DEN:320T2670ZB5RUK5T MBVCB.15220894356.395599.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9328576286 VU THI KIM HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 13:16:03
|50.000,00
|CT DEN:320T2670ZB6LWDWM Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.191
|21-07-2026 13:19:49
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 13:26:09
|100.000,00
|320D607217RH19ZJ LE THI HUONG UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-13:26:09 6202ASCB02JAGXLE
|21-07-2026 13:27:59
|500.000,00
|320D607217R4TB24 HUYNH THI CUOL chuyen FT26202822009614
|21-07-2026 13:29:02
|100.000,00
|320D60721SCUHEFJ Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202450371299
|21-07-2026 13:40:07
|100.000,00
|320D60721AYPTWKL Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|21-07-2026 13:45:10
|100.000,00
|320D6072122GBYS1 Ung ho MS 2026.91 em Tran Minh Duc FT26202255382324
|21-07-2026 13:50:04
|250.000,00
|320D6072158GTZNY Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202256646569
|21-07-2026 13:55:22
|200.000,00
|320D60721WYKT7AG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 13:57:01
|500.000,00
|320D607212A935M0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 13:57:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZCT676TZ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 14:03:08
|1.000.000,00
|320D60721FHSGK3P Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26202123250465
|21-07-2026 14:06:11
|20.000,00
|320D607215SDE1M5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 14:07:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 14:11:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|21-07-2026 14:12:49
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 14:15:38
|200.000,00
|320D60721CHPBUXR IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 14:15:50
|300.000,00
|CT DEN:320T2670ZDHK06HY MBVCB.15221536108.789743.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 14:16:19
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZDJ66807 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 14:21:05
|500.000,00
|CT DEN:320T2670ZDQGQHZ5 MBVCB.15221592130.826084.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0161001597639 DO THI THUY TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 14:26:59
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZDY9KMEV Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 14:27:56
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZDZHVE6K Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 14:28:18
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZE00SC5F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 14:33:50
|500.000,00
|ung ho ms 2026.179 (em Pham Van Duong)
|21-07-2026 14:37:50
|100.000,00
|320D60721EU0M1QH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 14:40:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZEGJ03XJ MBVCB.15221836118.973212.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021001865236 VU THI THU HIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 14:45:24
|500.000,00
|CT DEN:320T2670ZENLBK6Q Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 14:49:08
|500.000,00
|CT DEN:320T2670ZETHLJJX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 14:51:07
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 15:04:58
|30.000,00
|320D607215GRKBJH Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202223260072
|21-07-2026 15:07:56
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191
|21-07-2026 15:13:25
|500.000,00
|NTP 214-B17 Nguyen Trai - P. COL - HCM. Ung ho MS 2026.192 ( em DANG TUAN ANH)
|21-07-2026 15:17:44
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZFX9SENM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 15:19:51
|30.000,00
|320D607219W0GESR Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)
|21-07-2026 15:19:55
|200.000,00
|320D60721F21YLMZ Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 15:24:27
|100.000,00
|320D60721T1KPNTM Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 15:30:36
|10.000,00
|320D60721K17WUD7 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 15:32:02
|10.000,00
|320D60721ZYRF6D8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 15:32:26
|500.000,00
|320D607216BZ97YP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 15:33:48
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZGJHQ5XK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 15:34:05
|50.000,00
|138659105222-0819349042-Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 15:35:02
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZGL4R68Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 15:38:35
|70.000,00
|CT DEN:320T2670ZGQU4F60 MBVCB.15222568137.437286.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0851000036266 VU THANH VAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 15:39:46
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 15:41:38
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZGUV9W1U Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 15:46:41
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZH1J37DX Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 15:48:55
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZH4FV8LW MBVCB.15222693195.523947.Anh Dao chuyen tien ung ho ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 9398212980 MAI THI KIM CUC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 15:52:25
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZH93CVW5 ung ho MS 2026.191 em tran minh duc
|21-07-2026 15:53:25
|300.000,00
|320D6072156ERXR7 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 15:55:25
|200.000,00
|Ung ho MS2026.192 (em Dang Tuan Anh)
|21-07-2026 15:56:36
|300.000,00
|CT DEN:320T2670ZHELYARK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 15:56:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZHEVYXMM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 15:57:36
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZHFYBQ2P Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|21-07-2026 16:04:47
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZHREMVHM MBVCB.15222922233.668076.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0321000671279 LE THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 16:09:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 16:11:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|21-07-2026 16:15:45
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZJ5X60RA MS 2026.191 Tran Minh Duc
|21-07-2026 16:21:01
|10.000,00
|126D60721V7X73RN Ung ho MS 2026.192 FT26202711733684
|21-07-2026 16:23:59
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZJGSGFBF Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 16:25:07
|150.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 16:25:23
|20.000,00
|CT DEN:320T2670ZJJMB80A Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 16:25:37
|300.000,00
|320D60721SZNGZ3M Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202705184937
|21-07-2026 16:32:36
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZJU5SW12 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 16:35:53
|200.000,00
|138665919758-0988710589-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 16:37:21
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 16:38:24
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.192
|21-07-2026 16:43:18
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZK89W4W3 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 16:44:14
|200.000,00
|320D60721Y1AUY67 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202355023578
|21-07-2026 16:46:35
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZKCM3SP2 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 16:47:18
|200.000,00
|320D60721F76Y3F9 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 16:47:39
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZKE1369S DO THI LOAN chuyen tien MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 16:49:44
|100.000,00
|320D60721C056AFY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 16:54:56
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZKPMZGC9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 16:56:53
|50.000,00
|320D607217KQCY7R Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202072303714
|21-07-2026 16:59:15
|100.000,00
|LE THI NHUNG Chuyen tien ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 17:00:18
|300.000,00
|320D60721W3QXP5Y Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 17:02:40
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZKZVBZLU Vietinbank;110628136866;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho MS 2026 . 190 em Chu Thuc Hung
|21-07-2026 17:07:02
|300.000,00
|320D60721FLWRC8U tram anh nho bao ung ho cac th kho khan
|21-07-2026 17:08:21
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 17:10:41
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 17:10:56
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)
|21-07-2026 17:12:14
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZLCGZUV1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 17:14:03
|100.000,00
|320D60721TDTG870 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 17:15:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZLGVWLKY Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 17:20:29
|300.000,00
|ung ho MS 2026.191 ( em TRAN MINH DUC )
|21-07-2026 17:23:39
|34.567,00
|CT DEN:320T2670ZLTKU5ZC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 17:26:59
|500.000,00
|320D60721XNZALTC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 17:30:13
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZM2847WK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 17:30:36
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)
|21-07-2026 17:34:10
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZM7FQ32E Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 17:35:16
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZM8WXS9U Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 17:36:01
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZM9WT542 MBVCB.15224453788.690533.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000689470 NGUYEN THI NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 17:37:20
|200.000,00
|320D60721FXU62TW Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 17:41:44
|150.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 17:43:26
|100.000,00
|320D60721B33Y86L Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 17:46:55
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZMQA9P9Z Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 17:53:29
|30.000,00
|126D60721ABUCAXQ ung ho MS 2026 192 Em Dang Tuan Anh FT26202214099079
|21-07-2026 17:57:54
|500.000,00
|320D60721Z5J4BD1 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 17:59:44
|100.000,00
|320D60721UA380QJ Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|21-07-2026 18:03:00
|50.000,00
|CT DEN:126T2670ZNBJHLDC ung ho ms 2026.192 em dang tuan anh
|21-07-2026 18:11:23
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZNNLFQUA MBVCB.15225118434.148165.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0271001086453 NGUYEN LE ANH DUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 18:17:11
|50.000,00
|CT DEN:320T2670ZNW9CTPH Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 18:21:07
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZP1FZQLN Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 18:30:43
|1.000.000,00
|320D60721NNRB68W Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 18:35:15
|200.000,00
|320D60721VERDPF8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202366518247
|21-07-2026 18:39:51
|200.000,00
|320D60721MY3BRTH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 18:45:52
|300.000,00
|ms 2026.192 ( em dang tuan anh )
|21-07-2026 18:45:56
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZQ07YPMY Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 18:50:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191(em Tran minh duc)
|21-07-2026 18:55:09
|200.000,00
|320D60721F497SLM IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Duc Minh
|21-07-2026 18:58:09
|500.000,00
|CT DEN:320T2670ZQGCU7QY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 19:05:25
|100.000,00
|320D60721GUCZWHT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 19:08:43
|100.000,00
|320D60721EA6256F Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)
|21-07-2026 19:17:58
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 19:20:09
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZRBEB416 NGO THI TRAM Chuyen tien ung ho be Duc
|21-07-2026 19:20:26
|200.000,00
|320D607213UZEM1U Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 19:23:41
|200.000,00
|320D60721CL1EPF5 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202669591745
|21-07-2026 19:33:29
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZRV1217W Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 19:38:06
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZS1422XA MBVCB.15226688051.199651.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0821000120097 DAO TIEN MANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 19:38:09
|200.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 19:46:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 19:49:56
|100.000,00
|320D6072153G8SD4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 19:55:06
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZSPKLHCP MBVCB.15226963202.388052.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1001000286495 MAI NGUYET HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 20:00:21
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZSWHCL0G Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 20:00:24
|100.000,00
|320D60721P2CYFFC Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202493063026
|21-07-2026 20:06:06
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZT43E1MR Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 20:16:01
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 20:18:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 20:29:30
|500.000,00
|320D60721AJLY98B Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202355494198
|21-07-2026 20:32:47
|500.000,00
|320D60721FEUYANE Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26202454431857
|21-07-2026 20:46:59
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZUQ2P0CN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 20:50:48
|5.000.000,00
|320D60721ALV32G4 UNG HO MS 2026.192 EM DANG TUAN ANH-210726-20:50:46 6202ASCB02JBIDVA
|21-07-2026 20:51:15
|300.000,00
|CT DEN:320T2670ZUVQK1PL MBVCB.15227880711.992852.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0401000415556 LE VAN HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 20:53:21
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy)
|21-07-2026 20:54:09
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZUZJNT6T Vietinbank;110628136866;ung ho ma so 2026.191 em Nguyen Minh Duc
|21-07-2026 20:54:31
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 20:54:35
|200.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 20:55:03
|200.000,00
|320D607215HLNBU5 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 20:56:52
|500.000,00
|CT DEN:320T2670ZV34PGHT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 20:57:58
|50.000,00
|CT DEN:320T2670ZV4KZBUZ Ung ho MS2026.192
|21-07-2026 20:58:49
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZV5Q2N80 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 21:04:12
|200.000,00
|320D60721LQ84CBM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 21:04:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)
|21-07-2026 21:05:15
|200.000,00
|320D60721TWJ0EEU Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202117838680
|21-07-2026 21:07:59
|100.000,00
|320D60721P6VRJNJ ung ho ms 2026.191
|21-07-2026 21:09:19
|50.000,00
|CT DEN:320T2670ZVKL24Z2 MBVCB.15228147458.169720.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0981000418642 NGO THI BE (TUC NHUNG) toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-07-2026 21:10:02
|20.000,00
|CT DEN:320T2670ZVLJ7PGZ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 21:17:00
|100.000,00
|138707300799-0358974886-Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 21:17:25
|200.000,00
|320D60721H9U252G Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203741218762
|21-07-2026 21:17:44
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 21:19:50
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZVZG8TQW ung ho em tran minh duc ms 2026.191
|21-07-2026 21:22:09
|100.000,00
|320D60721VRJ9FKP Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 21:22:15
|200.000,00
|NGUYEN THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.192 Dang Tuan Anh
|21-07-2026 21:26:51
|300.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 21:31:24
|200.000,00
|320D60721SN7L284 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 21:36:48
|150.000,00
|320D60721WKL7Y5Z MS 2026 192 em dang tuan anh
|21-07-2026 21:37:59
|200.000,00
|320D60721DR0D0KZ Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203429042495
|21-07-2026 21:39:40
|1.000.000,00
|320D607218SCVKTL IBFT Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu xuan huong Quach gui
|21-07-2026 21:42:38
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZWVKGBYD Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 21:43:26
|300.000,00
|320D60721YUG9CPF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 21:47:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 21:48:22
|300.000,00
|320D607215TTBD50 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-21:48:21 6202ASCB02JB7AX3
|21-07-2026 21:49:00
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 21:49:44
|100.000,00
|320D6072172KS9EH Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203078371602
|21-07-2026 21:52:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 21:53:00
|200.000,00
|320D60721ZGX7NXG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203741354107
|21-07-2026 21:53:40
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZXA513KL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 22:02:27
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|21-07-2026 22:07:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 22:10:48
|70.000,00
|320D607216ZUXSBK 138713397583 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc CHUYEN TIEN OQCH000GBEwz MOMO138713397583MOMO
|21-07-2026 22:14:37
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZY3TNGX6 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 22:16:22
|90.000,00
|320D607211ZAYWSH 138713802990 0938426981 MS 2026192 em DANG TUAN ANH
|21-07-2026 22:17:02
|100.000,00
|CT DEN:320T2670ZY70FEEA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 22:18:01
|380.000,00
|CT DEN:320T2670ZY8A1LRV Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 22:24:09
|1.000.000,00
|320D60721KMMJC5K Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 22:27:09
|300.000,00
|CT DEN:320T2670ZYLCCCBE ung ho ms 2026.189 em nguyen thi anh
|21-07-2026 22:29:01
|200.000,00
|CT DEN:320T2670ZYNUDKCC Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 22:31:37
|100.000,00
|ung ho ms 2026.192( e Dang Tuan Anh)
|21-07-2026 22:32:08
|100.000,00
|NGUYEN NGOC ANH chuyen tien UH ms 2026.192 dang tuan anh
|21-07-2026 22:32:57
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 22:36:37
|10.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 22:38:03
|100.000,00
|HOANG THI PHUONG ANH chuyen tien uh ms 2026.192(em Dang Tuan Anh). chuc em som khoe
|21-07-2026 22:39:11
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 22:46:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 22:49:20
|100.000,00
|320D607210EXWZ83 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 23:00:43
|500.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 23:02:19
|20.000,00
|NGUYEN THI HONG THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.192( em Dang Tuan Anh)
|21-07-2026 23:04:35
|200.000,00
|CT DEN:320T2671001TDJL8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|21-07-2026 23:08:15
|30.000,00
|CT DEN:320T2671006MM0DA Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh
|21-07-2026 23:10:53
|200.000,00
|320D607211NDM9WV Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203631160008
|21-07-2026 23:14:21
|200.000,00
|320D60721MRUK6DQ UNG HO MS 2026.192 EM DANG TUAN ANH-210726-23:14:21 6202ASCB02J1YBUE
|21-07-2026 23:17:40
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)
|21-07-2026 23:21:09
|100.000,00
|320D6072130RSQCC ung ho em 2026.192 ( ung ho em dang tuan anh)
|22-07-2026 01:25:32
|100.000,00
|CT DEN:320T267100YAHP38 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh; thoi gian GD:21/07/2026 23:27:41
|22-07-2026 01:26:48
|1.000.000,00
|320D60721J9P1U92 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 23:29:56
|22-07-2026 01:27:42
|100.000,00
|CT DEN:320T2671013AMNY0 Ung ho MS 2026.191; thoi gian GD:21/07/2026 23:31:29
|22-07-2026 01:27:53
|300.000,00
|320D60721P5YL4Z2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 23:31:48
|22-07-2026 01:33:13
|200.000,00
|320D60721KZ61VFP IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 23:42:10
|22-07-2026 01:35:55
|100.000,00
|CT DEN:320T267101QML4CQ MBVCB.15229425414.060763.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1026789457 HOANG THI YEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:21/07/2026 23:47:38
|22-07-2026 01:37:13
|100.000,00
|320D60721T64GR2V Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh); thoi gian GD:21/07/2026 23:50:37
|22-07-2026 01:38:21
|1.500.000,00
|320D60721B7KM1K2 ung ho MS 2026.192 (em DANG TUAN ANH); thoi gian GD:21/07/2026 23:53:09
|22-07-2026 01:38:34
|50.000,00
|320D60721AED8YA5 NGUYEN NHU QUYNH chuyen tien; thoi gian GD:21/07/2026 23:53:42
|22-07-2026 01:39:24
|200.000,00
|CT DEN:320T26710218Q01S Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 23:55:40
|22-07-2026 12:39:54
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|22-07-2026 01:40:56
|1.000.000,00
|CT DEN:320T267102651N5H MBVCB.15229457810.090568.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000882007 NGO HUONG LAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:21/07/2026 23:59:22
|22-07-2026 01:41:20
|200.000,00
|320D60722W95ZSUS Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:22/07/2026 00:00:24
|22-07-2026 01:41:39
|2.000.000,00
|CT DEN:320T26711Q5YUBGC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:22/07/2026 00:01:03
|22-07-2026 01:43:03
|100.000,00
|CT DEN:320T26711Q9YMD6T Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:22/07/2026 00:04:05
|22-07-2026 01:44:21
|100.000,00
|CT DEN:320T26711QDVFVV5 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:22/07/2026 00:07:02
|22-07-2026 01:47:37
|100.000,00
|320D60722TJ8DS33 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc HCVNQR BK6A5FA91F821B3CE; thoi gian GD:22/07/2026 00:15:14
|22-07-2026 01:48:08
|100.000,00
|320D6072247VF2P2 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung HCVNQR BK6A5FA9726417047; thoi gian GD:22/07/2026 00:16:36
|22-07-2026 01:50:55
|200.000,00
|CT DEN:320T26711R2PSUWR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:22/07/2026 00:24:20
|22-07-2026 01:51:33
|100.000,00
|CT DEN:320T26711R50G078 MBVCB.15229540761.149751.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0451001982841 DOAN THI HOA HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:22/07/2026 00:26:05
|22-07-2026 01:52:03
|200.000,00
|CT DEN:320T26711R70CMRZ Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh; thoi gian GD:22/07/2026 00:27:35
|22-07-2026 01:54:16
|50.000,00
|138723214595-0942282393-Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh; thoi gian GD:22/07/2026 00:34:25
|22-07-2026 01:59:51
|60.000,00
|320D60722HQQAZPM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203118578681; thoi gian GD:22/07/2026 00:54:24
|22-07-2026 02:06:47
|200.000,00
|CT DEN:320T26711TCR7T2Q Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:22/07/2026 01:23:25
|22-07-2026 02:47:07
|100.000,00
|CT DEN:320T26711WM92DSP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 03:06:53
|20.000,00
|320D607224NYKB3P Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203261645072
|22-07-2026 03:40:02
|20.000,00
|CT DEN:320T26711YP4KP5A Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 03:51:39
|2.000.000,00
|320D607220SRA0GA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-220726-03:51:39 6203ASCB02J188J7
|22-07-2026 05:19:06
|100.000,00
|CT DEN:320T267122HYZVYT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 06:02:19
|100.000,00
|CT DEN:320T26712470VZA5 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 06:08:51
|500.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 06:14:28
|100.000,00
|CT DEN:320T267124P2N2K1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 06:18:30
|20.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 06:36:46
|100.000,00
|320D60722UN6D9YT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203920634144
|22-07-2026 06:44:03
|100.000,00
|CT DEN:320T267125U4V2LM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 07:02:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 07:04:20
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 07:06:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 07:09:51
|50.000,00
|CT DEN:320T26710JWM5RQ4 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 07:19:16
|200.000,00
|CT DEN:320T26710K91KVNC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 07:30:12
|200.000,00
|320D60722GV3KJGN Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203008627034
|22-07-2026 07:38:10
|300.000,00
|CT DEN:320T26710L00EBMF MBVCB.15230842870.097659.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0361000226745 DUONG ANH TOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-07-2026 07:41:29
|50.000,00
|CT DEN:320T26710L4D3EST Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 07:45:53
|300.000,00
|320D607221KF35L2 Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)
|22-07-2026 07:46:16
|50.000,00
|320D607223CZG9AH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 07:52:10
|10.000,00
|320D60722KC0HJBG Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|22-07-2026 07:52:40
|10.000,00
|320D60722XECAJT1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 07:53:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 07:55:52
|150.000,00
|CT DEN:320T26710LPCQH0H MBVCB.15231057336.249619.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071001440685 TRINH PHUOC DUC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-07-2026 07:58:25
|200.000,00
|CT DEN:320T26710LSRX0B5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 08:00:19
|200.000,00
|CT DEN:320T26710LV8JX9H Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:02:40
|100.000,00
|CT DEN:320T26710LYCL075 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 08:05:01
|150.000,00
|320D60722LFK0Q7J Gia dinh Tue An chuc chau nhanh khoi benh FT26203168534391
|22-07-2026 08:06:49
|500.000,00
|320D60722EQ3SN6D UNG HO MS 2026193 ANH HOANG VAN KHANH-220726-08:06:49 6203ASCB02J1W5B4
|22-07-2026 08:07:20
|20.000,00
|CT DEN:320T26710M4HMPJU Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:10:04
|200.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:11:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 08:13:01
|100.000,00
|320D60722RS1FTD1 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203990508805
|22-07-2026 08:13:07
|10.000,00
|320D60722R28RU6W Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|22-07-2026 08:14:01
|10.000,00
|320D607228G4T4WG Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|22-07-2026 08:14:32
|300.000,00
|320D607223PGXYAZ Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-08:14:31 6203ASCB02J1EWHT
|22-07-2026 08:14:52
|100.000,00
|CT DEN:320T26710MEFYLUX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 08:17:25
|500.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:18:26
|300.000,00
|320D60722D9GVLK3 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:18:42
|20.000,00
|CT DEN:320T26710MKJGGFU Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 08:20:58
|500.000,00
|320D607225WUXAQF Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:21:46
|100.000,00
|CT DEN:320T26710MPL694M Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:21:57
|100.000,00
|CT DEN:320T26710MPTYQZT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:22:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:23:18
|200.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:26:12
|100.000,00
|320D6072233E799Z UNG HO MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH-220726-08:26:11 6203ASCB02J1GC16
|22-07-2026 08:26:15
|2.000.000,00
|320D60722F04JXW2 Ung ho ms 2026193 anh hoang van khanh FT26203061938923
|22-07-2026 08:27:24
|500.000,00
|CT DEN:320T26710MX11UM1 MBVCB.15231432362.519101.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001126392 NGUYEN THI HUONG LIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-07-2026 08:27:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 08:27:48
|200.000,00
|320D60722M0LN70U Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 08:28:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)
|22-07-2026 08:29:32
|100.000,00
|CT DEN:320T26710MZUQUAA Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh. Nam Mo Quan The Am Bo Tat Nguyen cau gia dinh som vuot qua kho khan mong anh som binh phuc
|22-07-2026 08:29:36
|100.000,00
|CT DEN:320T26710MZXNF98 HUYNH THI THU HA Chuyen tien ung ho ms 2026.193 hoang van khanh bi bong nang
|22-07-2026 08:29:49
|100.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:30:07
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 08:30:12
|200.000,00
|UH ma so 2026.191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 08:31:00
|500.000,00
|CT DEN:320T26710N1SS0LM Vietinbank;110628136866;TRINH THI GAM chuyen tien MS 2026193 Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:31:15
|300.000,00
|320D607229U1QLWZ Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203010626206
|22-07-2026 08:31:52
|300.000,00
|320D6072222M3W9S Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:34:34
|50.000,00
|320D60722D993H1Y Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203820300247
|22-07-2026 08:34:59
|300.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:35:23
|200.000,00
|CT DEN:320T26710N7KAZL8 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.193 anh hoang van khanh
|22-07-2026 08:37:21
|200.000,00
|CT DEN:320T26710NA5J9SS Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:41:16
|200.000,00
|320D60722JJNR8DR ung ho MS 2026193 FT26203043452660
|22-07-2026 08:41:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)
|22-07-2026 08:42:30
|300.000,00
|320D607220V10TEY ung ho ms 2026.192 (em Dang Tuan Anh)
|22-07-2026 08:42:44
|300.000,00
|320D60722CF833VX Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:46:55
|500.000,00
|138752096115-0908645886-Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:47:32
|200.000,00
|CT DEN:320T26710NPLN8E7 MBVCB.15231693985.696656.TRAN THI NGA chuyen tien UH MS 2026 193.CT tu 1961811568 TRAN THI NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-07-2026 08:47:47
|200.000,00
|CT DEN:320T26710NPXRE18 MBVCB.15231688994.699170.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0481000616811 LE NGOC NGUYEN PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-07-2026 08:49:57
|200.000,00
|NGUYEN MAU TUAN chuyen tien ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang van khanh )
|22-07-2026 08:51:09
|1.000.000,00
|MS 2026.193 - Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:52:57
|200.000,00
|138752729256-0387081771-Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:53:28
|100.000,00
|320D60722SLDBUZL Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:56:45
|500.000,00
|HOANG MY QUANG Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:58:15
|500.000,00
|320D60722WYV9L78 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:58:42
|200.000,00
|CT DEN:320T26710P4BWJ0G Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:59:05
|200.000,00
|CT DEN:320T26710P4V9UYX Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:59:16
|300.000,00
|CT DEN:320T26710P53Y09S MBVCB.15231836360.800932.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011001162836 TRAN THI AN NA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-07-2026 08:59:33
|100.000,00
|CT DEN:320T26710P5G6L5K Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 08:59:44
|50.000,00
|CT DEN:320T26710P5Q8ZMB Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 09:01:46
|300.000,00
|CT DEN:320T26710P8E1N7G Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 09:08:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)
|22-07-2026 09:10:56
|100.000,00
|CT DEN:320T26710PLHFU38 MBVCB.15231993801.905786.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-07-2026 09:17:17
|300.000,00
|CT DEN:320T26710PUWPM0Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 09:19:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)
|22-07-2026 09:19:18
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 09:19:20
|100.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 09:19:55
|50.000,00
|CT DEN:320T26710PYD3DW4 MBVCB.15232111999.987384.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1918400586 HO THI MAI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-07-2026 09:19:56
|200.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 09:22:35
|100.000,00
|320D60722FS56WMK Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 09:26:49
|100.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 09:27:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 09:28:16
|300.000,00
|320D60722D287E7L IBFT Nguyen Trang Phuong Chuyen tien Ung Ho Ma So 2026 193 Anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 09:33:15
|100.000,00
|CT DEN:320T26710QFZJ3KT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 09:33:40
|100.000,00
|CT DEN:320T26710QGJDKMC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|22-07-2026 09:34:16
|100.000,00
|CT DEN:320T26710QHB4K4R Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 09:34:34
|100.000,00
|CT DEN:320T26710QHQH829 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 09:36:27
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26710QL7H721 Ung ho MS 2026.193 Hoang Van Khanh
|22-07-2026 09:37:00
|100.000,00
|CT DEN:320T26710QLY66RH NGUYEN MINH HIEU chuyen tien Ung ho Ms 2026.193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 09:38:24
|500.000,00
|CT DEN:320T26710QNSY3ML MBVCB.15232353507.155001.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0211000429059 DAO THI THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-07-2026 09:41:42
|200.000,00
|CT DEN:320T26710QT4P9H9 MBVCB.15232398200.184943.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004129671 NGUYEN THI THANH HOAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-07-2026 09:45:38
|100.000,00
|320D60722Z471X8G Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 09:45:40
|100.000,00
|CT DEN:320T26710QYCP0BE Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 09:46:00
|100.000,00
|CT DEN:320T26710QYU2WQP MBVCB.15232450987.222143.ung ho ms 2026.193(anh Hoang Van Khanh).CT tu 1036476709 TRAN THI MUI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-07-2026 09:46:15
|500.000,00
|Ung ho Anh Hoang van Khanh
|22-07-2026 09:46:40
|100.000,00
|320D60722B1TRPWF Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 09:47:02
|200.000,00
|CT DEN:320T26710R065CFC MBVCB.15232479043.233245.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0371003768577 HA THI HAI DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-07-2026 09:47:37
|100.000,00
|CT DEN:320T26710R0Y88YV Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 09:48:09
|200.000,00
|CT DEN:320T26710R1N54EA Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 09:48:46
|200.000,00
|LUU CONG VIET ung ho anh Hoang Van Khanh MS 2026.193
|22-07-2026 09:53:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 09:54:46
|68.000,00
|CT DEN:320T26710RADK84T Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 09:55:53
|500.000,00
|GIANG THI THU HA chuyen tien
|22-07-2026 10:00:39
|100.000,00
|CT DEN:320T26710RJ5LSHL ung ho MS 2026.191 em tran minh duc
|22-07-2026 10:03:19
|100.000,00
|CT DEN:320T26710RMPKZNJ Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 10:03:27
|100.000,00
|320D60722CY8V4HN UNG HO MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH-220726-10:03:27 6203ASCB02J1DBEW
|22-07-2026 10:06:25
|200.000,00
|320D607227GFJ2XK Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 10:09:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 10:19:10
|500.000,00
|320D60722VEFGH6D Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26203050497570
|22-07-2026 10:19:16
|50.000,00
|CT DEN:320T26710S8RXEL1 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|22-07-2026 10:19:57
|50.000,00
|CT DEN:320T26710S9NHBPY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 10:20:15
|500.000,00
|320D60722MSQB2TZ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203511302313
|22-07-2026 10:21:22
|500.000,00
|ung ho MS.2026.193 (anh Hoang Van Khanh)
|22-07-2026 10:25:01
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.193( anh HOANG VAN KHANH)
|22-07-2026 10:25:08
|200.000,00
|320D60722J20GPBS Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203115414206
|22-07-2026 10:25:19
|200.000,00
|ung ho MS 2026.193- Anh HOANG VAN KHANH
|22-07-2026 10:25:41
|50.000,00
|320D607220RHQK8V Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26203242084729
|22-07-2026 10:33:59
|500.000,00
|320D60722Q2RGE53 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 10:36:12
|500.000,00
|THACH NGOC HA chuyen tienung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh)
|22-07-2026 10:39:21
|50.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 10:41:27
|300.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 10:43:02
|100.000,00
|CT DEN:320T26710T64X63B LTTTRANG ungho MS 2026.193anhHoangVanKhanh
|22-07-2026 10:45:27
|300.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 10:45:42
|500.000,00
|ung ho MS 2026. 190 em Chu Thuc Hung
|22-07-2026 10:45:57
|50.000,00
|320D607222GU1SD7 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 10:54:44
|50.000,00
|CT DEN:320T26710TMKUBCQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 10:59:47
|100.000,00
|CT DEN:320T26710TU8ZNRT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 11:04:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 11:08:16
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh)
|22-07-2026 11:09:15
|513.241,00
|320D60722S9Q1XG8 Remitly transfer R15223916306
|22-07-2026 11:09:37
|100.000,00
|CT DEN:320T26710U78L1ZZ NGUYEN THI HOAI chuyen tien ung jo MS 2026 .193
|22-07-2026 11:09:57
|241.000,00
|320D60722402HURH Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26203093036240
|22-07-2026 11:11:25
|100.000,00
|320D60722J64BGSP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 11:15:09
|50.000,00
|CT DEN:320T26710UEJWWFA MBVCB.15233650824.997348.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004247109 DUONG THI THUY DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-07-2026 11:16:02
|100.000,00
|CT DEN:320T26710UFQEZLW Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 11:16:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 11:17:15
|200.000,00
|320D60722826N7JJ Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 11:20:17
|200.000,00
|320D607221VPJEUE Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 11:22:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)
|22-07-2026 11:22:44
|200.000,00
|CT DEN:320T26710UQK9WF3 Vietinbank;110628136866;TRAN VAN SU chuyen tien ung ho MS2026.193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 11:25:46
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 11:29:17
|100.000,00
|320D60722Y1RPE98 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 11:29:48
|100.000,00
|320D60722USVHWJ1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203062520294
|22-07-2026 11:29:52
|500.000,00
|ung ho MS 2026 _ em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 11:31:31
|500.000,00
|ung ho MS 2026.191_ em Tran Minh Duc
|22-07-2026 11:33:29
|500.000,00
|CT DEN:320T26710V4RL017 Vietinbank;110628136866;ung ho mc20262026.193 anh hoang van khanh bi bong
|22-07-2026 11:41:57
|1.000.000,00
|320D60722PLCK0M9 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203627242560
|22-07-2026 11:48:10
|300.000,00
|NGUYEN THI THUYEN Chuyen tien ung ho ma so 2026.193 Anh Hoang van khanh
|22-07-2026 11:55:29
|100.000,00
|320D60722U29MZ57 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 11:56:43
|100.000,00
|CT DEN:320T26710W1ENPXS LE THI LOAN ung ho MS 2026.191 em tran minh duc
|22-07-2026 12:02:10
|50.000,00
|CT DEN:320T26710W8MXJKB PHAN THI MY KHANH chuyen tienunghoms2026193Hoangvankhanh
|22-07-2026 12:06:33
|50.000,00
|CT DEN:320T26710WEEUKLV Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 12:07:07
|200.000,00
|CT DEN:320T26710WF5LQSG ms 2026 193 Hoang Van Khanh
|22-07-2026 12:10:03
|200.000,00
|LUU THI CAM LOAN Chuyen tien ung ho ms 2026.191
|22-07-2026 12:11:05
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 12:12:18
|200.000,00
|DANG CONG MINH chuyen tien ung ho ma so 2026193 ( hoang van khanh )
|22-07-2026 12:23:14
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.191
|22-07-2026 12:23:39
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.192
|22-07-2026 12:24:06
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.193
|22-07-2026 12:25:20
|200.000,00
|DO THI KIM CUC chuyen tien ung hoj ma so 2026. 193. anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 12:26:19
|100.000,00
|320D60722JNDYA81 Ung ho Ms 2026.191 FT26203882030090
|22-07-2026 12:35:43
|100.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 12:39:45
|150.000,00
|CT DEN:320T26710XQ94WWL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 12:40:54
|200.000,00
|CT DEN:320T26710XRSVCQ9 Vietinbank;110628136866;MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 12:42:24
|300.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 12:44:46
|30.000,00
|320D60722XZUWH4M ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh )
|22-07-2026 12:48:13
|500.000,00
|CT DEN:320T26710Y1FLKNC Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 12:49:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 12:55:08
|200.000,00
|CT DEN:320T26710YAKMAGW Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 12:59:48
|100.000,00
|320D60722DU1K5G9 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 13:00:27
|500.000,00
|CT DEN:320T26710YHLTW7T Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 13:05:17
|50.000,00
|CT DEN:320T26710YPZMK6F Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 13:08:07
|20.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 13:08:39
|100.000,00
|ung ho ms 2026.193(anh hoang van khanh)
|22-07-2026 13:10:32
|100.000,00
|320D60722TR0TVA4 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 13:15:32
|100.000,00
|CT DEN:320T26710Z3HUSDB MBVCB.15235222184.972010.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1021603393 NGUYEN XUAN TOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-07-2026 13:15:42
|100.000,00
|320D607225995475 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 13:20:43
|120.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 13:24:40
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Duc Minh)
|22-07-2026 13:26:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.192 (Em Dang Tuan Anh)
|22-07-2026 13:29:16
|50.000,00
|CT DEN:320T26710ZMNR0T8 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 13:35:05
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)
|22-07-2026 13:42:34
|200.000,00
|320D60722VNNYE9J Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 13:45:23
|300.000,00
|CT DEN:320T2671108Y9JJC MBVCB.15235521845.152757.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0081001189929 PHAN QUOC NHUT toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-07-2026 13:50:56
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 13:54:12
|80.000,00
|320D60722W7J58GK Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 13:58:33
|50.000,00
|CT DEN:320T267110SAVLZ8 ung ho MS 2026.193 Hoang Van Khanh
|22-07-2026 14:18:03
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 14:19:09
|100.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 14:20:18
|300.000,00
|GIANG THUY LINH chuyen tien Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|22-07-2026 14:23:15
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 14:33:12
|50.000,00
|CT DEN:320T26711242Y86G Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 14:33:51
|50.000,00
|CT DEN:320T2671124Y1PQT Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|22-07-2026 14:34:29
|50.000,00
|CT DEN:320T2671125SRJXJ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 14:35:00
|50.000,00
|CT DEN:320T2671126FSYVY Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|22-07-2026 14:46:54
|500.000,00
|CT DEN:320T267112N5VAEL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 14:58:25
|300.000,00
|320D60722JUFNDVT Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203580962510
|22-07-2026 15:04:26
|50.000,00
|CT DEN:320T267113BBF3UQ Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 15:05:51
|200.000,00
|320D60722ED41AM2 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203724974020
|22-07-2026 15:12:01
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 15:16:24
|200.000,00
|ung ho MS 2026.193(anh Hoang Van Khanh)
|22-07-2026 15:23:12
|200.000,00
|CT DEN:320T26711423WFMW MBVCB.15236620476.834574.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1989133757 NGUYEN HOANG HAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-07-2026 15:28:50
|100.000,00
|CT DEN:320T2671149K1K3Z MBVCB.15236696218.879438.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0971000025539 HAN PHUONG LOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-07-2026 15:32:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 15:34:33
|100.000,00
|320D60722QR7FHHB Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 15:34:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 15:45:47
|200.000,00
|320D60722QHQWKVN Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203510873082
|22-07-2026 15:51:48
|200.000,00
|CT DEN:320T2671155W3EJX TRAN THI TU ANH Chuyen tien uh ms 2026.191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 15:57:53
|100.000,00
|CT DEN:320T267115DWZ8C2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 16:05:33
|200.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 16:09:37
|100.000,00
|CT DEN:320T267115VDMY4V Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 16:29:52
|200.000,00
|ung ho ms 2026.191 chau Tran Minh Duc
|22-07-2026 16:44:51
|300.000,00
|320D60722D5LUMZA Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 16:59:25
|500.000,00
|CT DEN:320T267117T681GS Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc. Chuc em som binh phuc
|22-07-2026 17:04:04
|500.000,00
|CT DEN:320T267117ZACGBB Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 17:09:10
|10.000,00
|320D60722QDJ3C53 Ung ho MS 2026192 E Dang Tuan Anh
|22-07-2026 17:16:48
|10.000,00
|320D60722EF6QY6W Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|22-07-2026 17:18:53
|10.000,00
|320D60722HJXS2UW Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|22-07-2026 17:21:33
|200.000,00
|320D607220P2LYL3 CHON THIEN MINH UNG HO: MS 2026.190 (EM CHU THUC HUNG)
|22-07-2026 17:29:04
|200.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 17:43:37
|150.000,00
|CT DEN:320T267119HJCS4C Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 17:46:12
|300.000,00
|CT DEN:320T267119LYAQGG ung ho MS 2026193 Hoang Van Khanh
|22-07-2026 17:56:54
|100.000,00
|320D607221H80ASP Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 18:06:05
|100.000,00
|CT DEN:320T26711AD71H3Z Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 18:12:49
|50.000,00
|320D60722Z0T0TT9 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 18:17:36
|200.000,00
|CT DEN:320T26711AUEASP6 Vietinbank;110628136866;HUA MANH TOAN ung ho MS 2026.191
|22-07-2026 18:18:01
|50.000,00
|320D60722S9HSU9Y Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 18:29:53
|500.000,00
|HUYNH LONG chuyen tien
|22-07-2026 18:31:00
|200.000,00
|CT DEN:320T26711BC3WJVS Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 18:31:34
|200.000,00
|NGUYEN THI KIM YEN Chuyen tien ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 18:40:29
|100.000,00
|320D60722NZ5VV10 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203021204853
|22-07-2026 19:04:08
|50.000,00
|320D607221AZJVE0 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203594043732
|22-07-2026 19:46:16
|100.000,00
|CT DEN:320T26711E9H83F6 MBVCB.15240966018.723044.vo van cuong ung ho MS 2026 . 193 . (anh hoang van khanh ).CT tu 0121000418972 VO VAN CUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-07-2026 19:46:33
|1.000.000,00
|chuyen tien UH MS 2026.191 - Tran Minh Duc
|22-07-2026 20:19:00
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 20:21:21
|500.000,00
|CT DEN:320T26711FMUHCDS Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 20:36:24
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 20:46:38
|50.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 21:38:29
|200.000,00
|ung ho MS 2026.191 em tran minh duc
|22-07-2026 21:51:27
|150.000,00
|ung ho MS 2026.193( anh Hoang Van Khanh)
|22-07-2026 22:07:02
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.193 ( anh hoang van khanh )
|22-07-2026 22:19:36
|100.000,00
|320D60722PFNGWXQ Ung ho MS 2026.191
|22-07-2026 22:33:06
|80.000,00
|CT DEN:320T26711LRTR6N3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 22:34:06
|100.000,00
|320D60722Y6BZL16 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26204006836119
|22-07-2026 22:50:37
|300.000,00
|320D60722H25QDL5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|22-07-2026 23:12:09
|300.000,00
|320D60722E77XGPC Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|22-07-2026 23:16:44
|500.000,00
|CT DEN:320T26711NFEY2Q4 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|22-07-2026 23:20:17
|500.000,00
|320D60722ZKHK5ZW Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|23-07-2026 01:26:18
|500.000,00
|320D60722RQJ3Y60 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh; thoi gian GD:22/07/2026 23:36:22
|23-07-2026 01:29:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh); thoi gian GD:22/07/2026 23:42:56
|23-07-2026 01:39:43
|67.898,00
|ZP7D416SQBQM Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh; thoi gian GD:23/07/2026 00:07:50
|23-07-2026 01:48:20
|200.000,00
|320D60723WHWGDND Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26204074010519; thoi gian GD:23/07/2026 00:33:06
|23-07-2026 02:47:07
|50.000,00
|CT DEN:320T26713JJV706M Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|23-07-2026 04:52:42
|50.000,00
|320D607237776EEB MS 2026.193( anh Hoang Van Khanh)
|23-07-2026 04:54:44
|50.000,00
|320D60723CCWRPLE MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|23-07-2026 05:48:39
|530.000,00
|320D60723TUZJGZJ Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26204202177353
|23-07-2026 05:53:47
|150.000,00
|CT DEN:320T26713RTCC64W MBVCB.15243949019.787724.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0141000779715 VU THANH HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-07-2026 06:06:47
|100.000,00
|320D60723W606KAW Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|23-07-2026 06:56:56
|200.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|23-07-2026 07:15:14
|500.000,00
|320D607239FDVZX9 IBFT MS 2026.193 goi Khanh
|23-07-2026 07:15:51
|100.000,00
|CT DEN:320T26712724V1BQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|23-07-2026 07:43:35
|200.000,00
|Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|23-07-2026 07:43:57
|500.000,00
|CT DEN:320T26712858FCPQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|23-07-2026 07:53:39
|100.000,00
|CT DEN:320T267128J23XBL Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|23-07-2026 07:54:23
|30.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|23-07-2026 07:54:43
|30.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|23-07-2026 07:55:18
|30.000,00
|Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|23-07-2026 08:16:21
|500.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|23-07-2026 08:22:09
|100.000,00
|320D60723B0BY1MK Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|23-07-2026 08:41:58
|100.000,00
|320D60723K9K15TR Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|23-07-2026 08:48:15
|36.000,00
|320D60723CEGDX8C Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|23-07-2026 08:53:47
|200.000,00
|320D60723XJZP6QQ Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26204813360806
|23-07-2026 09:07:29
|50.000,00
|320D60723CQRE8V1 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|23-07-2026 09:18:21
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|23-07-2026 09:20:29
|500.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|23-07-2026 09:37:16
|50.000,00
|CT DEN:126T26712CJWDST1 Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.194
|23-07-2026 10:09:33
|50.000,00
|320D60723EKUNEZ8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|23-07-2026 10:12:27
|50.000,00
|CT DEN:320T26712DXBVM8D Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|23-07-2026 10:17:32
|100.000,00
|320D6072366SCN1F Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|23-07-2026 10:25:49
|500.000,00
|320D60723PF1C3P5 2026-194 BUI ANH DUNG-230726-10:25:49 6204ASCB02J8R12Y
|23-07-2026 10:32:31
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|23-07-2026 10:35:19
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026. 191 em Tran Minh Duc
|23-07-2026 11:23:47
|100.000,00
|CT DEN:320T26712GPK1QLL MBVCB.15247638390.322784.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-07-2026 12:03:28
|50.000,00
|CT DEN:320T26712J7YP411 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|23-07-2026 12:09:17
|10.000,00
|320D607236HAMBXB Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|23-07-2026 12:38:57
|500.000,00
|320D607235H1Z7QP Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26204580440844
|23-07-2026 12:47:51
|500.000,00
|320D60723A0X20RH MS 2026193 ( anh Hoang Van Khanh )
|23-07-2026 13:02:32
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.194 (ung ho anh Bui Anh Dung)
|23-07-2026 13:23:49
|200.000,00
|CT DEN:320T26712MC28A9S MBVCB.15249191094.282854.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0021000307110 NGUYEN PHUONG ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-07-2026 13:28:54
|200.000,00
|320D60723RGBKV2P Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|23-07-2026 13:48:46
|100.000,00
|CT DEN:320T26712NB0GS21 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|23-07-2026 13:49:27
|25.000,00
|320D60723WU2FR41 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26204724690583
|23-07-2026 13:54:18
|50.000,00
|126D607236VLAEH4 ung ho ms 2026.194 Bui anh dung
|23-07-2026 13:54:20
|100.000,00
|Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|23-07-2026 14:00:43
|50.000,00
|CT DEN:320T26712NST235J Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|23-07-2026 14:49:42
|200.000,00
|CT DEN:320T26712QPFVPSS ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh
|23-07-2026 14:51:09
|300.000,00
|CT DEN:320T26712QRDDK8P Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|23-07-2026 15:18:02
|200.000,00
|138936509364-0942522326-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|23-07-2026 15:18:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|23-07-2026 15:33:02
|500.000,00
|320D6072302Z2674 UNG HO MS 2026 191 EM TRAN MINH DUC
|23-07-2026 15:53:25
|1.000.000,00
|320D60723H9HNXP9 VU HOA MAI UNG HO MS 2026 191 EM TRAN MINH DUC-230726-15:53:25 6204ASCB02JF1HZK
|23-07-2026 16:24:48
|10.000,00
|320D60723F96YPDD Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|23-07-2026 16:24:49
|30.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung)
|23-07-2026 16:48:07
|100.000,00
|CT DEN:320T26712V9UXE73 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|23-07-2026 17:10:01
|300.000,00
|ung ho 2016.19 chau Chu Thuc Hung
|23-07-2026 17:27:54
|200.000,00
|CT DEN:320T26712WUD2RB4 Vietinbank;110628136866;LUU THI THAM ung ho MS1026.193 - anh hoang van khanh
|23-07-2026 17:52:05
|200.000,00
|MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh )
|23-07-2026 18:48:05
|200.000,00
|CT DEN:320T26712ZY99E5A Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|23-07-2026 18:59:52
|200.000,00
|Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|23-07-2026 21:38:41
|200.000,00
|320D60723PW0L86V Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26205840215365
|23-07-2026 21:50:49
|200.000,00
|320D60723PQC6KLA Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26205374770069
|23-07-2026 22:10:12
|500.000,00
|320D607235T6UPVT UNG HO MS 2026191 EM TRAN MINH DUC
|23-07-2026 23:00:02
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|23-07-2026 23:01:42
|100.000,00
|ung ho MS 2026190(Em Chu Thuc Hung
|23-07-2026 23:18:40
|200.000,00
|320D60723MUZD5D2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|23-07-2026 23:24:14
|200.000,00
|CT DEN:320T26713ANYGKEB Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.192 em DANG TUAN ANH
|23-07-2026 23:24:27
|50.000,00
|138997406360-0387335779-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|24-07-2026 05:54:38
|150.000,00
|ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung)
|24-07-2026 06:16:48
|50.000,00
|CT DEN:320T26715EMCC6EW MS 2026.194
|24-07-2026 06:28:21
|50.000,00
|CT DEN:320T26715F2LNNFB ung ho MS 2026.193 Anh Hoang Van Khanh
|24-07-2026 06:33:24
|50.000,00
|CT DEN:320T26715F99ZMAY ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh
|24-07-2026 06:39:03
|300.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 06:40:03
|300.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|24-07-2026 06:40:49
|300.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|24-07-2026 06:43:03
|300.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|24-07-2026 06:44:16
|300.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|24-07-2026 06:46:49
|30.000,00
|CT DEN:320T26715FT06QDX MBVCB.15258171218.284099.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-07-2026 07:02:36
|300.000,00
|ung ho MS 2026.193(anh Hoang Van Khanh)
|24-07-2026 07:03:15
|200.000,00
|CT DEN:320T26713UH3MSE7 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 07:23:51
|300.000,00
|ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
|24-07-2026 07:41:22
|500.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 07:56:58
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 07:57:55
|200.000,00
|CT DEN:320T26713WM9S1PZ Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 07:58:23
|50.000,00
|ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)
|24-07-2026 08:20:22
|100.000,00
|320D60724639CCTB Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 08:20:48
|200.000,00
|320D60724LKYSTQF Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26205039412615
|24-07-2026 08:21:44
|100.000,00
|320D60724JEA6WGK Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205054651662
|24-07-2026 08:22:29
|200.000,00
|320D60724HUDD45M Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26205845647707
|24-07-2026 08:23:32
|100.000,00
|320D60724W9PRWUP Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 08:29:27
|500.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 08:31:08
|200.000,00
|CT DEN:320T26713XX5NH33 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 08:37:38
|50.000,00
|320D60724XLZN512 Ung ho MS 2026.195( em Nguyen ngoc anh)
|24-07-2026 08:52:29
|200.000,00
|CT DEN:320T26713YRBW7HV Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 08:56:30
|50.000,00
|139032175407-0969951063-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|24-07-2026 08:58:30
|200.000,00
|CT DEN:320T26713YZAEDAY LE THI LY Chuyen tien ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 09:00:05
|300.000,00
|320D60724ENP4DT4 DO THI NGUYET ANH CK. UNG HO MS 2026.192-240726-09:00:05 6205ASCB02JJ31PY
|24-07-2026 09:01:20
|200.000,00
|CT DEN:320T26713Z317A83 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 09:04:09
|300.000,00
|320D60724RQ5C3YC Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26205372108930
|24-07-2026 09:04:12
|200.000,00
|DAO PHUC HUY Chuyen tien ung ho em Nguyen Ngoc Anh MS 2026.195
|24-07-2026 09:04:24
|100.000,00
|CT DEN:320T26713Z72M54N Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 09:04:28
|300.000,00
|320D60724HS6Y8MB Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26205342244800
|24-07-2026 09:04:55
|300.000,00
|320D607241JN96HZ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26205577147257
|24-07-2026 09:05:12
|300.000,00
|320D60724V6TDEZN Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205309030939
|24-07-2026 09:05:52
|2.000.000,00
|320D60724S8AFKG5 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26205891668815
|24-07-2026 09:07:27
|500.000,00
|CT DEN:320T26713ZB3T1ZK Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 09:11:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 09:18:48
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)
|24-07-2026 09:26:22
|76.000,00
|320D60724R08ZYPX Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205715005507
|24-07-2026 09:48:10
|100.000,00
|CT DEN:320T267140WW1ZX0 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 09:53:05
|100.000,00
|CT DEN:320T2671413CZWLF MBVCB.15260335522.807821.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0081001184927 DAO VAN HUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-07-2026 10:03:48
|50.000,00
|320D60724ASBLHRH Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26205263003345
|24-07-2026 10:12:53
|50.000,00
|CT DEN:126T267141VHTPT0 Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.195
|24-07-2026 10:16:28
|200.000,00
|320D607242GU31QA Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh, ma GD 100000165003154
|24-07-2026 10:18:20
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 10:23:58
|500.000,00
|CT DEN:320T267142A5ETP8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|24-07-2026 10:26:34
|100.000,00
|ung ho Ms 2026.191 (em TRAN MINH DUC)
|24-07-2026 10:30:42
|300.000,00
|CT DEN:320T267142K1DZ7M MBVCB.15260828217.135831.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021000727025 NGUYEN VIET KHANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-07-2026 10:36:50
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 10:40:31
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 10:50:40
|200.000,00
|ms 2026.194 ( anh bui anh dung )
|24-07-2026 10:50:49
|200.000,00
|320D60724CD7327N Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 10:51:35
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.195 ( em nguyen ngoc anh )
|24-07-2026 11:08:40
|300.000,00
|CT DEN:320T267144169MJT UNG HO MS 2026193 ANH HOANG VAN KHANH
|24-07-2026 11:51:34
|200.000,00
|ZP7D424OB213 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|24-07-2026 11:53:41
|500.000,00
|NGUYEN THI TUYET MAI chuyen tien MS 2026.193 Hoang Van Khanh
|24-07-2026 11:55:34
|1.000.000,00
|NGUYEN THI TUYET MAI chuyen tien ung ho MS 2026.190 Em Chu Phuc Hung
|24-07-2026 12:16:37
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|24-07-2026 12:31:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 12:55:31
|300.000,00
|ung ho MS2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)
|24-07-2026 13:12:17
|50.000,00
|320D60724YH6GJSE Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205554100605
|24-07-2026 13:15:26
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.195 (Em Nguyen Ngoc Anh)
|24-07-2026 13:19:07
|11.111,00
|CT DEN:320T2671493FEXNK Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 13:22:40
|50.000,00
|320D60724CMW4VRE Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 13:29:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|24-07-2026 13:29:52
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 13:38:33
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 13:44:16
|70.000,00
|320D60724R73X3XD Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 13:45:03
|200.000,00
|CT DEN:320T26714A3Q307S Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 13:49:29
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 13:55:05
|100.000,00
|CT DEN:320T26714AGYP3YH Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 13:57:11
|50.000,00
|320D60724J7DX26X Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205742882730
|24-07-2026 13:57:52
|50.000,00
|126D607240J0H60X ung ho ms 2026.195 nguyen ngoc anh
|24-07-2026 14:13:41
|200.000,00
|320D607242G080HM Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205862100543
|24-07-2026 14:13:48
|200.000,00
|320D607241B5P148 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 14:17:09
|200.000,00
|139070222999-0935792961-Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 14:18:32
|200.000,00
|CT DEN:320T26714BDX8UT6 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 14:20:54
|50.000,00
|320D60724WNSTSCB IBFT Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 14:37:41
|50.000,00
|CT DEN:320T26714C56VE7Y Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh
|24-07-2026 14:49:18
|50.000,00
|CT DEN:320T26714CLJNTH0 MBVCB.15264075222.159318.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0291000265420 HA ANH TUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-07-2026 14:59:53
|100.000,00
|CT DEN:320T26714D0HN6G9 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 15:32:53
|100.000,00
|CT DEN:320T26714EA34F3F Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 15:33:42
|100.000,00
|CT DEN:320T26714EB633GP Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 15:34:03
|100.000,00
|ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)
|24-07-2026 15:37:06
|1.000.000,00
|320D60724U82Q63G Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 15:38:05
|1.000.000,00
|320D60724B45QZWR Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|24-07-2026 15:39:04
|1.000.000,00
|320D60724AJRVVGS Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|24-07-2026 15:40:03
|1.000.000,00
|320D60724XJ611LX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|24-07-2026 15:41:04
|1.000.000,00
|320D607249F9HTCB Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|24-07-2026 15:47:10
|100.000,00
|320D607244GK4A9F Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205354537577
|24-07-2026 16:04:19
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.195 NGUYEN NGOC ANH
|24-07-2026 16:06:50
|500.000,00
|CT DEN:320T26714FLXFG6W Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 16:10:51
|300.000,00
|126D607249PTJC2H Ung ho ms2025 195 em nguyen ngoc anh
|24-07-2026 16:22:37
|200.000,00
|CT DEN:320T26714G7SNGY8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 16:26:18
|300.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|24-07-2026 16:39:18
|50.000,00
|CT DEN:320T26714GVTDMHR Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 16:40:01
|50.000,00
|CT DEN:320T26714GWRZD7R Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|24-07-2026 16:47:48
|50.000,00
|CT DEN:320T26714H712517 Ung ho MS 2026.195. Nam Mo A Di Da Phat
|24-07-2026 17:02:07
|100.000,00
|CT DEN:320T26714HRY6A2A Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 17:02:22
|200.000,00
|CT DEN:320T26714HS98AA5 LE VAN THANH chuyen tien MS 2026 195 em nguyen ngoc anh
|24-07-2026 17:04:47
|50.000,00
|CT DEN:320T26714HVFMFF3 MS 2026.195
|24-07-2026 17:25:21
|100.000,00
|CT DEN:320T26714JNMDH31 MBVCB.15266373237.660588.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0181002001767 HO THANH LONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-07-2026 17:36:55
|200.000,00
|CT DEN:320T26714K3WNDCY Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 17:45:46
|500.000,00
|320D60724E7JGGH1 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-240726-17:45:46 6205ASCB02JZA2PP
|24-07-2026 17:45:52
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)
|24-07-2026 17:51:03
|100.000,00
|CT DEN:320T26714KNJPHVY Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 17:55:07
|500.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 18:00:34
|200.000,00
|CT DEN:320T26714L14AZ2P Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 18:01:59
|100.000,00
|CT DEN:320T26714L2ZKYCA MBVCB.15267063521.137069.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1035316101 NGUYEN THI DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-07-2026 18:08:27
|500.000,00
|CT DEN:320T26714LBJ4LDR Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 18:18:06
|100.000,00
|320D60724L7SHJ48 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205168559177
|24-07-2026 18:39:26
|100.000,00
|CT DEN:320T26714MJF0UBH MBVCB.15267750960.596264.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0821000120097 DAO TIEN MANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-07-2026 18:57:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 18:58:01
|200.000,00
|320D60724Z83PQH5 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205428447290
|24-07-2026 19:03:03
|1.000.000,00
|320D60724SN1HRAR Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-240726-19:03:03 6205ASCB02JZT9ZJ
|24-07-2026 19:14:40
|100.000,00
|ung ho ms 2026.195
|24-07-2026 19:17:03
|300.000,00
|CT DEN:320T26714P04KN0R Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 19:21:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)
|24-07-2026 19:24:48
|200.000,00
|320D60724ZX36EJB Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205872190039
|24-07-2026 19:27:02
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.195 (ung ho Nguyen Ngoc Anh)
|24-07-2026 19:31:29
|100.000,00
|320D607243YWWSCX Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 19:34:48
|200.000,00
|320D60724PPXLX52 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 19:35:28
|200.000,00
|CT DEN:320T26714PQFC6DX Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 19:35:28
|200.000,00
|ZP7D424QICAA Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 19:36:44
|500.000,00
|320D60724J29HR5M 2026-195 EM NGUYEN NGOC ANH-240726-19:36:43 6205ASCB02JZRAJZ
|24-07-2026 19:39:11
|50.000,00
|NGUYEN THI HOAI chuyen tien ung ho MS 2026.195 nguyen ngoc anh
|24-07-2026 19:43:43
|200.000,00
|CT DEN:320T26714Q1BX6ZW Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 19:48:02
|200.000,00
|320D60724BH1QLRY Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205814748025
|24-07-2026 19:49:29
|200.000,00
|CT DEN:320T26714Q8YQMRC Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 19:51:43
|100.000,00
|CT DEN:320T26714QBWU6UV Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 19:54:22
|300.000,00
|CT DEN:320T26714QFDGFBR MBVCB.15269060277.468713.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011000471209 NGUYEN HOANG LAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-07-2026 19:54:48
|100.000,00
|CT DEN:320T26714QFZ4WVG MBVCB.15269073238.471811.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-07-2026 19:57:21
|100.000,00
|CT DEN:320T26714QKC0QWD MBVCB.15269116764.499773.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1049765747 NGUYEN THI VAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-07-2026 19:57:43
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 20:00:15
|100.000,00
|320D60724NNRH5BT Do Quang Kieu ung ho MS 2026.195 chau Nguyen Ngoc Anh FT26205281189612
|24-07-2026 20:02:00
|100.000,00
|CT DEN:320T26714QRGL21Q Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 20:06:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.195
|24-07-2026 20:08:33
|150.000,00
|DO THI DIU Chuyen tien ung ho MS 2026.195
|24-07-2026 20:08:39
|50.000,00
|CT DEN:320T26714R08Z5QS Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 20:16:43
|181.000,00
|ung ho MS 2026.195
|24-07-2026 20:21:59
|200.000,00
|320D60724B72U1G8 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 20:23:42
|50.000,00
|320D60724R3926CK Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205312374280
|24-07-2026 20:24:44
|175.000,00
|320D60724ENVQR5Y Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205040998680
|24-07-2026 20:37:34
|500.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 20:47:26
|200.000,00
|CT DEN:320T26714SHG601K Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 20:57:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 20:59:11
|100.000,00
|TRAN THI MAN chuyen tien ung ho chau ngoc anh
|24-07-2026 21:01:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 21:06:59
|300.000,00
|TRAN MINH QUANG chuyen tien ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)
|24-07-2026 21:10:57
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 21:11:55
|118.098,00
|320D60724RPK550L IBFT Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|24-07-2026 21:13:38
|100.000,00
|320D60724QHDVZV9 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 21:19:54
|100.000,00
|ung ho ms2026.195( em Nguyen Ngoc Anh)
|24-07-2026 21:34:15
|50.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 21:37:01
|100.000,00
|320D607247TPW6E0 Ung ho MS 2026.195(em Nguyen Ngoc Anh)
|24-07-2026 21:49:31
|200.000,00
|320D60724V2DN01J uh ms 2026.195 e nguyen ngoc anh FT26206390827063
|24-07-2026 21:57:08
|100.000,00
|CT DEN:320T26714V7HJRMC Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 22:08:11
|100.000,00
|CT DEN:320T26714VN3VRYG MBVCB.15270863929.677922.2026.195( em Nguyen Ngoc Anh ).CT tu 0341007203038 LE THI VAN ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-07-2026 22:09:28
|100.000,00
|320D60724A864Z0D Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 22:15:43
|200.000,00
|ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 22:19:57
|30.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)
|24-07-2026 22:25:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)
|24-07-2026 22:35:44
|100.000,00
|CT DEN:320T26714WQH5SXD Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 22:38:56
|100.000,00
|320D60724X9FM3DE Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206152268302
|24-07-2026 22:40:54
|100.000,00
|320D60724JQW5CFC Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206618142190
|24-07-2026 22:44:12
|500.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|24-07-2026 22:47:52
|100.000,00
|CT DEN:320T26714X6HFQH8 GD Ant ungho MS 2026. 195Em NguyenNgocAnh.
|24-07-2026 22:49:00
|500.000,00
|CT DEN:320T26714X80SN38 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|24-07-2026 22:49:23
|500.000,00
|CT DEN:320T26714X8J5KBK Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
|24-07-2026 22:49:42
|500.000,00
|CT DEN:320T26714X8Y3G6P Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|24-07-2026 22:50:13
|200.000,00
|CT DEN:320T26714X9MAPVA MBVCB.15271175199.900330.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 1055834484 TRAN THI THANH HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-07-2026 22:52:21
|20.000,00
|320D60724P843ZPV Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-240726-22:52:20 6205ASCB02JZ5FL9
|24-07-2026 23:38:19
|100.000,00
|CT DEN:320T26714Z54UACC Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 01:42:29
|30.000,00
|126D6072442GX8UL Ung ho Ms 2026 195 Em Nguyen Ngoc Anh FT26206046550300; thoi gian GD:24/07/2026 23:53:08
|25-07-2026 01:56:46
|50.000,00
|CT DEN:320T26716NYLJB98 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh; thoi gian GD:25/07/2026 00:26:41
|25-07-2026 02:08:16
|1.000.000,00
|320D607253464JE1 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206078258372; thoi gian GD:25/07/2026 01:05:40
|25-07-2026 02:16:21
|10.000.000,00
|CT DEN:320T26716S087XML Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung; thoi gian GD:25/07/2026 01:45:09
|25-07-2026 02:25:24
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26716TKD5DY8 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 04:12:44
|200.000,00
|320D60725QR08UA7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|25-07-2026 04:12:57
|2.000.000,00
|320D60725Y6YSSK1 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 05:28:11
|50.000,00
|320D60725J2VFVJQ ung ho ms 2026.195 FT26206202103067
|25-07-2026 05:55:07
|100.000,00
|CT DEN:320T267171QBBH63 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 06:17:39
|1.000.000,00
|CT DEN:320T267172L2HF35 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 06:20:02
|200.000,00
|320D60725THLJ1XD IBFT Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 06:35:02
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 06:48:52
|100.000,00
|TRAN THI NHUNG ung ho MS 2026.195
|25-07-2026 06:54:39
|200.000,00
|320D60725FUHF9V4 ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh FT26206206541902
|25-07-2026 07:07:06
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 07:08:12
|500.000,00
|CT DEN:320T26715GM80KX3 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 07:10:01
|200.000,00
|CT DEN:320T26715GPMFTAG Vietinbank;110628136866;NGUYEN VAN HUNG chuyen tien ung ho ms 2026.195 chaus nguyen ngoc Anh
|25-07-2026 07:12:49
|200.000,00
|320D60725GHQ5UB5 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206424017383
|25-07-2026 07:14:37
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 07:18:54
|200.000,00
|CT DEN:320T26715H1CEQXQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 07:20:24
|200.000,00
|CT DEN:320T26715H3BLZNM Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 07:21:21
|100.000,00
|CT DEN:320T26715H4LS0KQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 07:24:29
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 07:31:15
|500.000,00
|CT DEN:320T26715HHP1ZJT LAN PHUONG.UNG HO MS 2026.196.BA CAO THI MINH
|25-07-2026 07:31:16
|50.000,00
|320D60725AGE80YQ Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-250726-07:31:15 6206ASCB02JRTDX3
|25-07-2026 07:37:32
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 07:40:27
|100.000,00
|CT DEN:320T26715HVUDGCM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 07:40:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 07:45:42
|1.000.000,00
|320D607253KSKWSH IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 07:45:54
|500.000,00
|320D60725BH5G8SB Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 07:46:15
|500.000,00
|CT DEN:320T26715J3GLLN6 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 07:50:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 07:53:58
|50.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 07:59:37
|200.000,00
|320D607256HXUQY9 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:00:02
|500.000,00
|CT DEN:320T26715JMPB0W4 MBVCB.15273021547.246559.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0031000286786 NGUYEN QUANG HUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 08:09:54
|200.000,00
|ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh)
|25-07-2026 08:11:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 08:11:29
|200.000,00
|Nguyen Hong Nhung ung ho ms 2026.196(Cao Thi Minh)
|25-07-2026 08:14:27
|100.000,00
|320D60725KUE8F7F Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:14:50
|100.000,00
|TRUONG KIEN CUONG chuyen tien ung ho MS 2026.196( ba Cao Thi Minh )
|25-07-2026 08:17:09
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh)
|25-07-2026 08:17:09
|30.000,00
|CT DEN:320T26715KA9UPYJ MBVCB.15273218993.388722.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 08:17:33
|200.000,00
|TRAN THU HANG chuyen tienMS2026(ba Cao Thi Minh )
|25-07-2026 08:17:33
|30.000,00
|TRAN VAN THANH chuyen tien
|25-07-2026 08:18:12
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 08:18:14
|200.000,00
|320D60725RD601MJ DOAN CAO TUAN chuyen ung ho Ms 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206896162008
|25-07-2026 08:18:21
|500.000,00
|CT DEN:320T26715KBVKQ0Z Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:20:32
|500.000,00
|320D60725YFN7W08 2026-196 UNG HO CAO THI MINH-250726-08:20:31 6206ASCB02JRZE34
|25-07-2026 08:21:27
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:22:13
|300.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:22:14
|100.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|25-07-2026 08:24:06
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 08:25:03
|50.000,00
|CT DEN:320T26715KLQR7PT ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:25:27
|100.000,00
|ung ho MS 2026.195( em nguyen ngoc anh)
|25-07-2026 08:26:25
|500.000,00
|CT DEN:320T26715KNHZ3MG Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:27:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|25-07-2026 08:27:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:28:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|25-07-2026 08:29:06
|500.000,00
|Ung ho MS 2026196 - Ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:30:19
|500.000,00
|CT DEN:320T26715KTPAZFH ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:31:03
|100.000,00
|CT DEN:320T26715KUMLTAX Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:32:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 08:33:56
|500.000,00
|CT DEN:320T26715KYFAHR0 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:35:53
|300.000,00
|CT DEN:320T26715L11B014 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:36:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:36:58
|100.000,00
|320D6072542MDYTJ IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:38:38
|50.000,00
|E LINH chuyen tien ung ho MS 2026 196 ba Cao Thi Minh o Quang Tri
|25-07-2026 08:39:01
|100.000,00
|CT DEN:320T26715L55T6HZ Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:39:37
|500.000,00
|CT DEN:320T26715L5Y9826 MBVCB.15273491207.586046.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0081000142616 VU MINH PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 08:40:52
|200.000,00
|CT DEN:320T26715L7LGLVB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:41:59
|300.000,00
|CT DEN:320T26715L92WHRR TRUONG THI HA MS 2026.196 ung ho Cao thi Minh. trung hoa,kim phu.Quang tri
|25-07-2026 08:42:09
|100.000,00
|HA THI THU HOA Chuyen tienung ho ba cao thi minh
|25-07-2026 08:42:32
|200.000,00
|CT DEN:320T26715L9TAUHP 2026.196 Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:43:21
|100.000,00
|320D60725NFBPZSK Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206361795848
|25-07-2026 08:43:42
|10.000,00
|320D60725006BMVV Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 08:43:52
|100.000,00
|320D6072555HCQM2 Ung ho MS2026.195 chau Nguyen Ngoc Anh FT26206734600505
|25-07-2026 08:44:13
|100.000,00
|CT DEN:320T26715LC15RZW Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:44:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:44:24
|200.000,00
|320D60725D56Z633 IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:45:57
|200.000,00
|320D60725RUDNFJD Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206200529106
|25-07-2026 08:46:07
|500.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:47:33
|100.000,00
|CT DEN:320T26715LGEGYK0 Vietinbank;110628136866;Nguyen Thi Kim Oanh chuyen tien ung ho MS 2016.196 ba cao thi minh
|25-07-2026 08:48:39
|200.000,00
|320D60725CQW55N8 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:51:06
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:51:47
|20.000,00
|CT DEN:320T26715LN0J9MW Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:53:44
|100.000,00
|320D60725EPKAJ24 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206968240141
|25-07-2026 08:58:05
|100.000,00
|320D60725JAY5GSU Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206608285559
|25-07-2026 08:59:48
|200.000,00
|CT DEN:320T26715LYLLT8N LE THI TUYET VI Chuyen tien Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 08:59:52
|300.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:00:23
|200.000,00
|320D607256FR9241 Ung ho MS 2026.196
|25-07-2026 09:01:06
|200.000,00
|NGUYEN THI NGOC YEN chuyen tien ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:01:47
|200.000,00
|ung ho Ba Cao Thi Minh 2026.196
|25-07-2026 09:02:15
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:02:20
|50.000,00
|CT DEN:320T26715M1YKWV8 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:05:02
|100.000,00
|CT DEN:320T26715M5HF9WN Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:06:16
|500.000,00
|CT DEN:320T26715M74XH6L Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:06:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 09:07:47
|300.000,00
|CT DEN:320T26715M95F54V LE THI THANH NGA Chuyen tien ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:08:04
|200.000,00
|CT DEN:320T26715M9J8XHW Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:10:37
|500.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:12:23
|500.000,00
|CT DEN:320T26715MF7EUFU Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:12:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:13:13
|50.000,00
|320D607251DDKZY0 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206590029877
|25-07-2026 09:14:06
|300.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:15:45
|1.000.000,00
|320D60725AWZ69WH Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:18:58
|200.000,00
|320D607253A5EFRN ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206043597604
|25-07-2026 09:23:52
|1.000.000,00
|320D60725P1TBFDW Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-09:23:52 6206ASCB02JRE5KM
|25-07-2026 09:25:48
|500.000,00
|320D60725YBXAXFL Ung ho MS 2026 - 196 Ba Cao thi Minh FT26206039738238
|25-07-2026 09:26:27
|500.000,00
|320D60725MVBAS22 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206372200409
|25-07-2026 09:30:26
|100.000,00
|CT DEN:320T26715N51XZ79 Ung ho MS 2026. 196 Ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:33:00
|300.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:34:18
|500.000,00
|CT DEN:320T26715NA63WCR Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:34:42
|100.000,00
|CT DEN:320T26715NAPS42B MBVCB.15274181229.086616.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0711000229845 NGUYEN THI KIM PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 09:36:46
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:40:41
|3.000.000,00
|320D60725STN7MYG Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-09:40:41 6206ASCB02JRKG2K
|25-07-2026 09:42:06
|300.000,00
|NGUYEN THI DUNG Chuyen tien
|25-07-2026 09:43:14
|500.000,00
|LE THI KIEM ung ho MS 206196 cao thi minh
|25-07-2026 09:44:19
|200.000,00
|320D60725PTE7T8B Ung ho MS 2026-193 Hoang Van Khanh
|25-07-2026 09:44:30
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:46:04
|200.000,00
|320D607251PYU78F Ung ho MS 2026-196 Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:46:57
|500.000,00
|CT DEN:320T26715NSVL6CE Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:47:07
|500.000,00
|NGUYEN THI LAN chuyen tienunghoMS 2026196 ba cao thi minh
|25-07-2026 09:47:26
|100.000,00
|CT DEN:320T26715NTH5YWF Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:48:54
|200.000,00
|CT DEN:320T26715NVFNWXC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:49:34
|200.000,00
|CT DEN:320T26715NWB6NRU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:50:32
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:50:45
|50.000,00
|320D607253NTBZ7T PHAM QUOC TUAN chuyen tien mb 2026.198 cao thi minh, ma GD 100000165413835
|25-07-2026 09:51:20
|100.000,00
|CT DEN:320T26715NYNC93Z Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:51:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|25-07-2026 09:52:34
|50.000,00
|320D60725RW9GTC9 ung ho ms2026.196 ( ba cao thi minh )
|25-07-2026 09:57:01
|100.000,00
|CT DEN:320T26715P65ZEYH MBVCB.15274494507.293554.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 09:57:32
|200.000,00
|126D607257VKN8UD MS2026.196 BA CAO THI MINH-250726-09:57:31 6206ASCB02JR9W7E
|25-07-2026 09:57:44
|300.000,00
|CT DEN:320T26715P73VCYX Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.196 ba Cao thi Minh
|25-07-2026 09:58:05
|300.000,00
|CT DEN:320T26715P7KG17V MBVCB.15274505273.304180.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0081001189929 PHAN QUOC NHUT toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 09:58:12
|200.000,00
|CT DEN:320T26715P7R7J53 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 09:59:29
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26715P9EE9A2 MBVCB.15274525749.317119.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0031000907851 DOAN THI PHUC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 10:06:19
|200.000,00
|HOANG THI DIEP Chuyen tien ung ho MS 2026195 chau nguyen ngoc anh
|25-07-2026 10:08:14
|200.000,00
|320D60725Q4CX8XN Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 10:09:22
|100.000,00
|320D6072523UE22N IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 10:11:05
|200.000,00
|TRAN BA VAN chuyen tienunghoMS 2026.196 cao thi minh
|25-07-2026 10:12:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 10:13:44
|500.000,00
|CT DEN:320T26715PU8FWEB Vietinbank;110628136866;2026.196 cao thi minh
|25-07-2026 10:16:48
|50.000,00
|320D60725GGQ6S4J MS 2026.196 ( Ba Cao Thi Minh ) ( Gon chuc gia dinh ba vuot qua kho khan )
|25-07-2026 10:18:26
|300.000,00
|Ungho MS2026.196(ba Cao Thi Minh)
|25-07-2026 10:21:35
|100.000,00
|CT DEN:320T26715Q4LNDFK MBVCB.15274826901.524608.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 10:22:46
|500.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 10:23:56
|200.000,00
|CT DEN:320T26715Q7Q5Y8N Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 10:25:11
|100.000,00
|CT DEN:320T26715Q9CG8TT MBVCB.15274881066.558618.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1091000003165 NGUYEN THI LUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 10:26:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 10:26:59
|300.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 10:32:26
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26715QJXV20R Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 10:33:22
|50.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 10:38:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 10:39:19
|100.000,00
|320D60725BDZZEGR Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 10:43:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 10:54:44
|200.000,00
|320D60725VK6NU5Y DUONG DUC KHANG chuyen tien Ung ho MS 2026.196( ba Cao Thi Minh)
|25-07-2026 10:56:01
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26715RG2UFGP MBVCB.15275306192.841454.TRAN THI ANH chuyen tien MS 2026.196.CT tu 1918264619 TRAN THI ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 10:56:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 11:03:42
|50.000,00
|ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:07:05
|100.000,00
|320D60725HPAMA3C Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:10:03
|50.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 11:11:36
|300.000,00
|320D60725J6EUFRV Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-11:11:35 6206ASCB02JR77AN
|25-07-2026 11:11:48
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:13:06
|50.000,00
|CT DEN:320T26715S4MWUZS NGUYEN THI MINH THUY chuyen tien ba cao thi minh cua it long nhieu
|25-07-2026 11:17:49
|500.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:19:26
|50.000,00
|126D607250F5HV4A ung ho ms 2026.196 cao thi minh
|25-07-2026 11:20:18
|100.000,00
|CT DEN:320T26715SE55XA2 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:24:23
|50.000,00
|320D60725ZNQEC1N Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:27:49
|300.000,00
|CT DEN:320T26715SQ2DL7H Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:28:07
|100.000,00
|CT DEN:320T26715SQFVC3D Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:31:25
|50.000,00
|320D60725JUP1CM8 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:32:40
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26715SWGL82L Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:33:08
|50.000,00
|CT DEN:320T26715SX3HLQV Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:35:43
|300.000,00
|320D607254FZ51KH IBFT Duong Duy -Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:35:53
|200.000,00
|320D60725PDDXEN8 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206162409819
|25-07-2026 11:37:40
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:45:10
|1.400.000,00
|CT DEN:320T26715TCZ86EY Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:46:44
|300.000,00
|CT DEN:320T26715TF1WXK1 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:50:14
|200.000,00
|320D60725ZFRTNDK Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206608920678
|25-07-2026 11:53:40
|200.000,00
|320D60725LAHG4EK Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 11:55:27
|200.000,00
|CT DEN:320T26715TSK4CPS Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:55:28
|300.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:58:10
|300.000,00
|CT DEN:320T26715TW51VP0 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:58:30
|50.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 11:58:51
|200.000,00
|320D60725RTKU129 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206546007604
|25-07-2026 12:02:07
|100.000,00
|320D607251LQT58S Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 12:05:06
|500.000,00
|320D60725NUW6JG0 MBNEO.8926682.341776.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0705010001187 TRAN THANH TRINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 12:07:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 12:10:22
|200.000,00
|DANG THI HANH chuyen tien ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 12:15:02
|500.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 12:16:30
|300.000,00
|320D60725ZV1A3AR Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 12:18:34
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.196 ( Ba Cao Thi Minh )
|25-07-2026 12:20:29
|300.000,00
|CT DEN:320T26715URM1SCQ HA VAN CHIEN chuyen tien
|25-07-2026 12:22:09
|500.000,00
|CT DEN:320T26715UTU8EB5 MBVCB.15276552057.646479.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0721000647842 LE TUAN BAO KHANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 12:24:21
|300.000,00
|CT DEN:320T26715UWQWY03 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 12:32:11
|300.000,00
|PHAM THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 12:37:10
|2.000.000,00
|CT DEN:320T26715VDN4MJX MBVCB.15276741830.768028.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 2905828888 NGUYEN VAN CONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 12:39:46
|100.000,00
|320D60725DBFCD1D ung ho ms 2026.195 FT26206991884716
|25-07-2026 12:40:16
|200.000,00
|320D607250JSHU4Q Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 12:43:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 12:44:34
|200.000,00
|320D60725ZV6FXSM Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206031614031
|25-07-2026 12:50:14
|1.000.000,00
|320D60725Y264AWR Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206164623588
|25-07-2026 12:58:58
|300.000,00
|CT DEN:320T26715W8FB13H MBVCB.15277006859.922513.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 13:05:49
|500.000,00
|CT DEN:320T26715WHGH5C4 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 13:08:55
|200.000,00
|NGUYEN THI THU HOAN chuyen tien ung ho MS 2026.195( em Nguyen Ngoc Anh)
|25-07-2026 13:12:31
|50.000,00
|320D60725L9BSDP3 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 13:15:47
|300.000,00
|320D607255GNCBUK Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh, ma GD 100000165493871
|25-07-2026 13:21:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 13:23:57
|100.000,00
|Nguyet Nhu SG ung ho MS 2025.051 (Moong Thi Thuy Kieu)
|25-07-2026 13:26:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 13:30:28
|56.000,00
|320D607255QT17XE Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh, ma GD 100000165497814
|25-07-2026 13:31:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 13:38:22
|100.000,00
|320D60725S016WRG UNG HO MS 2026196 BA CAO THI MINH
|25-07-2026 13:42:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 13:43:09
|50.000,00
|CT DEN:320T26715XYT1G8R Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 13:45:23
|500.000,00
|PHAM THI SINH ung ho MS 2026.196 (ba cao thi minh)
|25-07-2026 13:48:16
|500.000,00
|NGUYEN THI HAI Chuyen tien ung ho MS 2026.196( Ba Cao Thi Minh)
|25-07-2026 13:48:58
|500.000,00
|320D60725NSMZMED Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 13:49:17
|200.000,00
|CT DEN:320T26715Y6WLGUX Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 13:52:14
|100.000,00
|320D607255KLWRU6 IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 14:01:37
|200.000,00
|TRIEU THI QUYNH MAI ung ho MS 2026.196
|25-07-2026 14:01:52
|300.000,00
|CT DEN:320T26715YPHJZ2S Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 14:21:39
|100.000,00
|CT DEN:320T26715ZFMEU5N Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 14:26:55
|50.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 14:38:06
|200.000,00
|320D60725P7CG52D Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206172049022
|25-07-2026 14:42:49
|300.000,00
|320D607252PW0EW5 IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 14:45:04
|100.000,00
|CT DEN:320T267160CK3KJZ Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 14:51:53
|30.000,00
|CT DEN:320T267160MK5LVC MBVCB.15278190663.665457.ms2026 196.CT tu 0011004097740 NGUYEN THI HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 14:55:13
|600.000,00
|320D60725WU4DCUB Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 14:58:50
|200.000,00
|CT DEN:320T267160WRB6D3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 15:08:03
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 15:08:27
|100.000,00
|CT DEN:320T2671619F3H6V Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 15:13:17
|100.000,00
|320D60725KW9004B Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206320601453
|25-07-2026 15:26:22
|200.000,00
|CT DEN:320T267161Z3G6DR Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 15:27:03
|1.000.000,00
|320D607254TQ77GQ IBFT Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 15:28:17
|100.000,00
|320D60725XXC81CF IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 15:31:25
|200.000,00
|MS 2026 196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 15:34:21
|500.000,00
|CT DEN:320T2671629MLP99 MBVCB.15278691617.995124.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0481000659333 HAN THI THU HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 15:44:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 15:58:46
|100.000,00
|ung ho ms2026.196
|25-07-2026 16:02:19
|300.000,00
|CT DEN:320T267163CK5MT3 Vietinbank;110628136866;Nguyen Thi Mai ung ho MS 2026 193 Hoang Van Khanh
|25-07-2026 16:03:40
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.196 ( be cao thi minh )
|25-07-2026 16:04:47
|200.000,00
|CT DEN:320T267163FUD2HG Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 16:07:08
|100.000,00
|320D607252E7M9AQ Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 16:08:52
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 16:10:48
|150.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 16:11:38
|100.000,00
|CT DEN:320T267163QVHYT3 Vietinbank;110628136866;Nguyen Ngoc Tuyet Nhi chuyen tien uung ho ms 2026.196
|25-07-2026 16:14:02
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 16:14:58
|300.000,00
|NGUYEN THI THANH VAN chuyen tien MS 2026 196 Cao Thi Minh
|25-07-2026 16:15:29
|500.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 16:20:17
|300.000,00
|320D607251FQLXKK ung ho Ms 2026 196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 16:25:49
|200.000,00
|CT DEN:320T2671649LNMNB Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 16:26:49
|100.000,00
|CT DEN:320T267164AXLBV4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 16:31:10
|300.000,00
|CT DEN:320T267164GP0P8S Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 16:31:27
|1.000.000,00
|320D60725J19QEWQ IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 16:32:29
|1.000.000,00
|320D60725LXZP0U7 IBFT Ung ho MS 2026.196 - Ba Cao Thi Minh.
|25-07-2026 16:35:28
|100.000,00
|CT DEN:320T267164NBT1QJ NGUYEN THI MINH NGUYET Chuyen tien ung ho MS 2026.196 Ba cao thi minh
|25-07-2026 16:36:42
|300.000,00
|CT DEN:320T267164PZ2LHL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 16:38:00
|50.000,00
|CT DEN:320T267164RPK41A MBVCB.15279560531.570168.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9971130395 TRAN DUY LOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 16:50:23
|200.000,00
|320D60725BGUVPBJ Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206743422478
|25-07-2026 16:50:40
|150.000,00
|320D607254SF23GF ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206402310340
|25-07-2026 16:58:13
|74.000,00
|320D60725X9TRXVY Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206165450535
|25-07-2026 17:27:38
|100.000,00
|CT DEN:320T267166P89GKA Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 17:27:53
|200.000,00
|320D60725AXAEFRX IBFT Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 17:36:10
|100.000,00
|ZP7D432JCRH3 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 17:36:16
|30.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 17:36:39
|30.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 17:38:43
|100.000,00
|CT DEN:320T2671673VGPHP Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 17:43:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 17:46:56
|100.000,00
|CT DEN:320T267167EQKK9L MBVCB.15280800749.423253.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1018403239 HUYNH NHAT HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 17:50:19
|2.000.000,00
|320D607251YSYHGW Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206441134060
|25-07-2026 17:50:39
|50.000,00
|CT DEN:320T267167KMAQG6 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 17:54:02
|1.000.000,00
|320D60725HKB91HL Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206898101716
|25-07-2026 17:54:56
|20.000,00
|320D60725E04Q5B5 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-17:54:56 6206ASCB02JUY3FE
|25-07-2026 18:01:08
|300.000,00
|CT DEN:320T267167ZG5ZU3 MBVCB.15281074625.605668.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030990254 NGUYEN THI MAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 18:04:17
|114.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 18:18:03
|500.000,00
|ung ho MS 2026.195
|25-07-2026 18:18:12
|100.000,00
|320D60725J7YR1JC Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 18:30:32
|1.000.000,00
|320D60725GKX7YA7 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 18:37:31
|200.000,00
|CT DEN:320T267169DHBSLA MBVCB.15281708588.045569.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0281000408407 PHAM DINH THANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 18:53:03
|250.000,00
|139243787691-0935792961-Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 19:28:13
|1.000.000,00
|320D60725E88Q8DM Tran Hai Van Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|25-07-2026 19:43:28
|50.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 19:48:14
|300.000,00
|CT DEN:320T26716C4X3243 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 19:52:21
|50.000,00
|320D60725GGV2AC4 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 19:59:46
|100.000,00
|ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh)
|25-07-2026 20:03:03
|200.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien UH MS2026.196 chi cao thi minh.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|25-07-2026 20:05:28
|500.000,00
|320D60725S31LKML JORDAN Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 20:06:06
|50.000,00
|CT DEN:320T26716CUGQA0A MS 2026.196
|25-07-2026 20:12:10
|200.000,00
|CT DEN:320T26716D2H85UU Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 20:38:23
|100.000,00
|CT DEN:320T26716E34THMF ung ho MS 2026.196 ba cao thi minh
|25-07-2026 20:40:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 20:40:38
|500.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 20:47:46
|300.000,00
|NGUYEN THI HIEP Chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang van Khanh )
|25-07-2026 20:49:37
|100.000,00
|CT DEN:320T26716EHYKQ35 ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 20:50:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 20:54:11
|300.000,00
|320D60725F4H0EHR Ung ho ms 2026.196
|25-07-2026 20:56:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 21:04:02
|200.000,00
|CT DEN:320T26716F3043AD Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 21:07:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 21:17:27
|200.000,00
|CT DEN:320T26716FLQTTAA Vietinbank;110628136866;NGUYEN DINH KHOI chuyen tien ung ho MS2026-196
|25-07-2026 21:18:09
|100.000,00
|320D60725W1V3WKY IBFT UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH
|25-07-2026 21:38:59
|100.000,00
|320D607259Y9X87J Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 21:42:57
|100.000,00
|CT DEN:320T26716GLDPKDD Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|25-07-2026 21:56:31
|100.000,00
|CT DEN:320T26716H4ABBBL Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 21:58:55
|300.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 22:07:41
|500.000,00
|320D60725WK8WKCU Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-22:07:41 6206ASCB02JUDRUK
|25-07-2026 22:30:16
|2.000.000,00
|320D60725XXG9LFA Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 22:36:50
|100.000,00
|CT DEN:320T26716JPJR5D5 MBVCB.15285072546.337306.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0931004187959 NGUYEN THI HOAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-07-2026 22:37:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 22:37:19
|30.000,00
|320D60725GMJC218 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208449692208
|25-07-2026 22:43:11
|100.000,00
|320D6072594QBLPV Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 22:43:27
|100.000,00
|320D60725FWA818Q Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208631057279
|25-07-2026 22:49:27
|100.000,00
|CT DEN:320T26716K66XYJ5 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 22:50:02
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 22:50:17
|300.000,00
|NGUYEN THI BAO TRANG Chuyen tien ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh)
|25-07-2026 23:02:43
|200.000,00
|CT DEN:320T26716KPQGTKS NGO THI LAN HUONG ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh
|25-07-2026 23:12:36
|100.000,00
|320D607258SDMPS9 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|25-07-2026 23:18:27
|200.000,00
|CT DEN:320T26716LAHEFM7 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 01:15:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh); thoi gian GD:25/07/2026 23:26:53
|26-07-2026 01:15:27
|100.000,00
|320D60725EFR5FXU Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-23:27:00 6206ASCB02JUPZBD; thoi gian GD:25/07/2026 23:27:00
|26-07-2026 01:15:50
|300.000,00
|320D607256XAXNK3 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208042777084; thoi gian GD:25/07/2026 23:27:37
|26-07-2026 01:15:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh); thoi gian GD:25/07/2026 23:27:48
|26-07-2026 01:16:07
|100.000,00
|320D60725SJGWBRH Nguyen Huynh Huong Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh; thoi gian GD:25/07/2026 23:28:07
|26-07-2026 01:16:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung); thoi gian GD:25/07/2026 23:28:15
|26-07-2026 01:16:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh); thoi gian GD:25/07/2026 23:28:44
|26-07-2026 01:16:41
|500.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh; thoi gian GD:25/07/2026 23:29:03
|26-07-2026 01:23:03
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh; thoi gian GD:25/07/2026 23:40:28
|26-07-2026 01:24:21
|50.000,00
|320D60725HW8AG9F Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh; thoi gian GD:25/07/2026 23:42:54
|26-07-2026 01:24:49
|100.000,00
|CT DEN:320T26716MA0LELR MBVCB.15285432776.601516.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0611001912383 NGUYEN THI VAN ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:25/07/2026 23:43:50
|26-07-2026 01:24:56
|200.000,00
|320D60725PBBGM16 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208176142173; thoi gian GD:25/07/2026 23:44:04
|26-07-2026 01:29:25
|500.000,00
|CT DEN:320T26716MN9VMNB Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh; thoi gian GD:25/07/2026 23:53:07
|26-07-2026 01:36:40
|50.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh; thoi gian GD:26/07/2026 00:09:11
|26-07-2026 01:42:44
|300.000,00
|LE THI BACH CUC chuyen tien ung ho MS 2026.196(ba Cao Thi Minh); thoi gian GD:26/07/2026 00:24:20
|26-07-2026 01:47:26
|50.000,00
|126D60726FY9FCCN Ung ho MS 2026196; thoi gian GD:26/07/2026 00:37:49
|26-07-2026 01:47:57
|150.000,00
|CT DEN:320T26718BD3863Z MBVCB.15285608207.737063.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121000902809 NGUYEN MINH TAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:26/07/2026 00:39:28
|26-07-2026 02:01:46
|200.000,00
|CT DEN:320T26718DJSR7T4 MBVCB.15285725691.821053.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0491000044579 TRAN PHUONG THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:26/07/2026 01:35:16
|26-07-2026 02:01:48
|500.000,00
|320D607265EGJBMW Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26208734117857; thoi gian GD:26/07/2026 01:35:29
|26-07-2026 02:02:04
|100.000,00
|320D60726S69ML3F Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh; thoi gian GD:26/07/2026 01:36:51
|26-07-2026 02:11:50
|40.000,00
|320D60726DW8FWD4 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208734256788
|26-07-2026 03:58:47
|20.000,00
|CT DEN:320T26718K4A96E8 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh
|26-07-2026 04:19:45
|100.000,00
|CT DEN:320T26718KXZXL0F Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 05:29:43
|100.000,00
|320D60726V1ULQXY Ung ho MS 2026.195
|26-07-2026 05:55:23
|100.000,00
|320D60726ZRC6GHD Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 06:04:38
|200.000,00
|CT DEN:320T26718Q0H6459 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|26-07-2026 06:11:46
|2.500.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 06:24:12
|100.000,00
|320D607268E3DHCL Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 06:29:06
|50.000,00
|320D60726QW50XDA Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|26-07-2026 06:30:39
|50.000,00
|320D60726SQH95YH Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|26-07-2026 06:33:28
|150.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien UH MS2026.193. hoang van khanh.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|26-07-2026 06:40:34
|500.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 06:48:31
|50.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 06:49:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 07:01:43
|300.000,00
|CT DEN:320T267174A9F3VS Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 07:03:03
|100.000,00
|CT DEN:320T267174C18V8U ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 07:19:14
|1.000.000,00
|CT DEN:320T267174ZDYHWP DAM THI THU HA Chuyen tien ung ho ms 2026197 thuan an linh chi
|26-07-2026 07:33:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 07:35:48
|200.000,00
|CT DEN:320T267175M9QHQU Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 07:43:10
|300.000,00
|CT DEN:320T267175X07A86 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 07:45:44
|500.000,00
|CT DEN:320T2671760DFEKQ MBVCB.15286850626.655478.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 7918693777 DO CHI LE toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-07-2026 07:48:24
|100.000,00
|CT DEN:320T2671763XEWMC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 07:51:21
|500.000,00
|ung ho MS 2026.195(em Nguyen Ngoc Anh)
|26-07-2026 07:52:35
|500.000,00
|ung ho MS 2026.196(ba Cao Thi Minh)
|26-07-2026 07:56:56
|200.000,00
|320D60726KYH4ESJ Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 08:04:12
|300.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 08:11:06
|100.000,00
|CT DEN:320T267176ZWKME8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 08:13:53
|3.000.000,00
|CT DEN:320T2671773KPUQ6 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 08:25:54
|200.000,00
|320D60726FXMXYAS Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 08:30:37
|500.000,00
|CT DEN:320T267177RP49KC Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 08:33:19
|200.000,00
|CT DEN:320T267177V8D0CF Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 08:34:50
|50.000,00
|CT DEN:320T267177X84B3A MBVCB.15287479240.121092.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0901000120400 CAN THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-07-2026 08:35:38
|100.000,00
|CT DEN:320T267177Y9ZXV8 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 08:41:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2671786A2QZ1 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 08:47:47
|200.000,00
|CT DEN:320T267178EBRJ62 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 08:48:09
|200.000,00
|CT DEN:320T267178EU1TPC Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 08:52:17
|300.000,00
|CT DEN:320T267178L9DTKE MBVCB.15287721168.305056.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0351000695683 NGUYEN THUY DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-07-2026 08:53:22
|1.000.000,00
|CT DEN:320T267178MQQCQY Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 08:54:22
|50.000,00
|CT DEN:320T267178P11B8S Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 09:01:36
|200.000,00
|CT DEN:320T267178YL89E3 DAM THI KIM OANH Chuyen tien ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 09:03:11
|200.000,00
|320D60726PHH8TZT UNG HO MS 2026196 BA CAO THI MINH
|26-07-2026 09:05:08
|200.000,00
|NGUYEN THI THUY chuyen tien ung ho Ms 2026. 197(thuan an va linh chi )
|26-07-2026 09:08:10
|100.000,00
|CT DEN:320T26717978WH2J MBVCB.15287965119.475522.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0541000187790 PHAM THI LANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-07-2026 09:10:35
|250.000,00
|320D60726V8G05ZQ Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 09:28:36
|100.000,00
|TA BICH NGHIEP Chuyen tien MS 2026 .197 (thuan An va linh Chi)
|26-07-2026 09:29:02
|500.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 09:33:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi)
|26-07-2026 09:37:28
|30.000,00
|320D60726DDZLVUE Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208249960668
|26-07-2026 09:38:51
|500.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 10:13:00
|50.000,00
|CT DEN:320T26717BQVS3BP MBVCB.15288941741.180488.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-07-2026 10:19:14
|20.000,00
|CT DEN:320T26717BZ3E0CZ MBVCB.15289044848.246321.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0021001542741 NGUYEN BINH KHANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-07-2026 10:19:54
|20.000,00
|CT DEN:320T26717BZZSV07 MBVCB.15289049253.252234.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021001542741 NGUYEN BINH KHANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-07-2026 10:23:09
|100.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|26-07-2026 10:31:41
|100.000,00
|CT DEN:320T26717CFJFK89 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|26-07-2026 10:39:21
|500.000,00
|HOANG THI ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi)
|26-07-2026 10:44:52
|30.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 10:55:55
|200.000,00
|320D60726N8QGD7Y Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 10:58:53
|1.900.000,00
|320D60726UV6TRB0 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 11:00:18
|100.000,00
|320D60726GYF6ZSJ Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 11:17:28
|100.000,00
|CT DEN:320T26717E801VV5 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 11:36:52
|100.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 11:41:21
|100.000,00
|CT DEN:320T26717F5JR550 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 11:48:02
|100.000,00
|320D6072699TN27T Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208040170429
|26-07-2026 12:06:48
|50.000,00
|320D6072665HVFTN Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi-260726-12:06:47 6207ASCB02JWPRGD
|26-07-2026 12:21:37
|100.000,00
|320D607260QCUT89 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 12:36:05
|300.000,00
|320D607262DCA0AK Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208785190463
|26-07-2026 12:53:47
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.197 ( Thuan An va Linh Chi )
|26-07-2026 13:03:47
|200.000,00
|139340494935-0935792961-Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 13:08:07
|50.000,00
|320D607267QK83PV Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208918387890
|26-07-2026 13:52:09
|200.000,00
|ung ho ms 2026.196 (ba Cao Thi Minh)
|26-07-2026 14:22:50
|100.000,00
|CT DEN:320T26717MET6XG3 PHAM THI KIM DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi.
|26-07-2026 14:42:03
|50.000,00
|320D607268367D6L Ung ho MS 2026196
|26-07-2026 14:46:57
|500.000,00
|320D60726DPMBT7L MA SO 2026-197 EM THUAN AN VA LINH CHI-260726-14:46:56 6207ASCB02JEJTKQ
|26-07-2026 15:04:25
|100.000,00
|CT DEN:320T26717P1QCZLS ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh
|26-07-2026 15:13:09
|300.000,00
|CT DEN:320T26717PD81RH9 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|26-07-2026 15:18:08
|50.000,00
|CT DEN:320T26717PKU7PDW Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 15:24:31
|200.000,00
|320D60726X2JCYBU ung ho MS 2026.196, Ba Cao thi Minh FT26208554265701
|26-07-2026 15:29:43
|200.000,00
|320D60726KFE6GTD ung ho MS 2026.197,Thuan An va Linh Chi FT26208719511442
|26-07-2026 15:32:30
|100.000,00
|ung ho 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|26-07-2026 15:53:12
|300.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 15:54:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 15:58:28
|100.000,00
|126D6072662U2CFU ung ho ms 2026.197 thuan an va linh chi
|26-07-2026 16:00:22
|50.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 16:21:21
|50.000,00
|CT DEN:320T26717S1ACP5F Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 16:23:56
|50.000,00
|CT DEN:320T26717S4QNY1V Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 16:25:35
|50.000,00
|CT DEN:320T26717S6WM4U9 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh
|26-07-2026 16:27:46
|50.000,00
|CT DEN:320T26717S9S3PG4 Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung
|26-07-2026 16:36:10
|100.000,00
|320D607265EQCJ1F Ung ho MS 2026.196
|26-07-2026 16:44:57
|50.000,00
|320D60726CRENKP8 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 16:56:04
|500.000,00
|CT DEN:320T26717TD4TCVT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 17:00:08
|500.000,00
|Ung ho MS2026.196( ba Cao Thi Minh)
|26-07-2026 18:19:15
|500.000,00
|320D60726L9HKMUG tang ms 2026.196 (chi Minh)
|26-07-2026 18:38:01
|100.000,00
|CT DEN:320T26717XBSA3PW MS 2026.197
|26-07-2026 18:53:17
|50.000,00
|ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 19:23:08
|50.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|26-07-2026 19:36:58
|25.000,00
|CT DEN:320T26717ZMM3TUP Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh . NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.
|26-07-2026 19:45:34
|100.000,00
|320D60726ZDDAPQB Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|26-07-2026 20:12:00
|200.000,00
|ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh
|26-07-2026 20:49:43
|200.000,00
|PHAN NAM chuyen tien Ungho MS 2026.197(Thuan An va Linh Chi)
|26-07-2026 21:55:26
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi)
|26-07-2026 23:05:18
|500.000,00
|CT DEN:320T267187QRJ7T0 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|27-07-2026 00:00:35
|300.000,00
|320D607284FD9Z1Q Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 00:02:39
|50.000,00
|ZP7D45RT5LBI Giup ong Quyen
|27-07-2026 00:05:02
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 00:05:49
|100.000,00
|320D60728BSWDCJJ Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-00:05:49 6209ASCB02JXUG4U
|27-07-2026 00:05:58
|200.000,00
|CT DEN:320T2671BKY1RLW6 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 00:10:07
|1.000.000,00
|320D60728XZSA05D Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209657086931
|27-07-2026 00:12:14
|200.000,00
|320D60728LGY40UQ Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 00:15:49
|30.000,00
|139554387638-0359975708-Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 02:50:49
|50.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|27-07-2026 03:08:28
|50.000,00
|320D60727X55AWGG ms 2026.196( ba cao thi minh)
|27-07-2026 05:27:34
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi)
|27-07-2026 06:35:46
|200.000,00
|PHAN NAM chuyen tien Ung Ho MS 2026. 198 ( Ong Dinh Bat Quyen)
|27-07-2026 06:46:49
|150.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien UH MS2026.195 chau Nguyen Ngoc Anh.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|27-07-2026 07:09:13
|100.000,00
|320D60727V96F78C Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 07:19:51
|200.000,00
|CT DEN:320T26718SXUA5L3 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|27-07-2026 07:28:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 07:29:38
|1.000.000,00
|320D60727MAE14YZ Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208820880259
|27-07-2026 07:42:58
|50.000,00
|CT DEN:320T26718TUBR75C Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 07:55:52
|3.000.000,00
|320D60727PW4ZUA8 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208303351825
|27-07-2026 08:00:57
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 08:09:04
|200.000,00
|CT DEN:320T26718UUTR44R ung ho MS 2026.198 ong Dinh bat Quyen
|27-07-2026 08:17:02
|100.000,00
|CT DEN:320T26718V5BS9W9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 08:17:34
|50.000,00
|CT DEN:320T26718V61H5T9 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|27-07-2026 08:25:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|27-07-2026 08:37:16
|100.000,00
|320D60727AABZTXZ Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|27-07-2026 08:38:34
|100.000,00
|320D607274Y5DDQW Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208154257596
|27-07-2026 08:38:38
|200.000,00
|ung ho ma so 2026.197
|27-07-2026 08:55:30
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|27-07-2026 09:10:04
|500.000,00
|CT DEN:320T26718X7CXN54 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|27-07-2026 09:10:19
|50.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|27-07-2026 09:10:54
|500.000,00
|CT DEN:320T26718X8FMXK4 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|27-07-2026 09:11:21
|500.000,00
|CT DEN:320T26718X920G9V Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|27-07-2026 09:12:14
|100.000,00
|320D60727FARTYR6 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|27-07-2026 09:18:43
|200.000,00
|Ung ho MS 2016.198 (ong DINH BAT QUYEN)
|27-07-2026 09:22:00
|50.000,00
|320D607276E8NWTP Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208007273265
|27-07-2026 09:23:17
|100.000,00
|CT DEN:320T26718XQU2YWP Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|27-07-2026 09:26:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|27-07-2026 09:27:33
|500.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|27-07-2026 09:34:03
|88.888,00
|139452204650-0382086899-Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|27-07-2026 09:39:43
|500.000,00
|320D60727TN7R9D6 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 09:41:19
|500.000,00
|320D6072734ZE3FK Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|27-07-2026 10:23:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|27-07-2026 10:35:49
|50.000,00
|320D60727A3GDW0L Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26208731020643
|27-07-2026 10:37:37
|500.000,00
|CT DEN:320T267190LZEPEF MBVCB.15303096492.845537.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 10:40:55
|30.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 11:02:15
|300.000,00
|320D60727P6X0GHR Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi-270726-11:02:15 6208ASCB02JKKFEZ
|27-07-2026 11:07:46
|100.000,00
|320D60727L73VVMV Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 11:15:37
|200.000,00
|CT DEN:320T26719235FDZY Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 11:18:06
|200.000,00
|CT DEN:320T2671926F1S71 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi
|27-07-2026 11:20:40
|50.000,00
|ung ho ms 2026.195 nguyen ngoc anh
|27-07-2026 11:45:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 11:47:26
|1.000.000,00
|320D60727Q7V0861 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|27-07-2026 12:15:47
|40.000,00
|CT DEN:320T267194EMC6CB Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
|27-07-2026 12:30:59
|50.000,00
|139474853963-0397278815-Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|27-07-2026 13:03:08
|50.000,00
|320D60727EM8FYKH Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208263668807
|27-07-2026 13:03:39
|500.000,00
|CT DEN:320T2671969UB7YE Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 13:08:08
|200.000,00
|139478796179-0919449861-Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 13:08:46
|150.000,00
|139478783719-0366124786-Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 13:10:58
|200.000,00
|320D607273D55WF3 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 13:23:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2671972JWAS8 MBVCB.15305306119.245103.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 13:34:57
|100.000,00
|320D607279FEDRHW Ung ho MS 2026.198 FT26208082451580
|27-07-2026 13:41:25
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 13:55:42
|200.000,00
|CT DEN:126T267198AJXT3J MBVCB.15305632006.447529.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0531002515084 DANG THI BICH PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 14:04:16
|400.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 14:04:28
|50.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 14:04:42
|50.000,00
|320D60727HM51A3D Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208167710948
|27-07-2026 14:09:58
|100.000,00
|320D60727JZ3KV7K IBFT Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 14:11:29
|50.000,00
|CT DEN:126T267198XDSV9N Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.198
|27-07-2026 14:12:57
|20.000,00
|CT DEN:320T267198ZC0717 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|27-07-2026 14:14:37
|25.000,00
|CT DEN:320T2671991JWBUE Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|27-07-2026 14:21:23
|200.000,00
|CT DEN:320T267199AGND32 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 14:55:35
|300.000,00
|CT DEN:320T26719AMMWJU7 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 14:56:32
|500.000,00
|ninhts ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh
|27-07-2026 14:57:53
|200.000,00
|320D607271XE85CC Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 14:58:37
|500.000,00
|ninhts ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
|27-07-2026 15:01:56
|300.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 15:05:41
|20.000,00
|CT DEN:320T26719B0ZA0X1 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 15:08:07
|100.000,00
|CT DEN:320T26719B46C9QZ Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|27-07-2026 15:16:19
|500.000,00
|320D60727D9ABTM1 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208023577771
|27-07-2026 15:25:16
|400.000,00
|320D60727CRUCY62 MINH DUC DIEU TAM UNG HO HOANG VAN KHANH 1986 - BONG XANG VAN BAN LAOCAI-270726-15:25:16 6208ASCB02JVCJ3M
|27-07-2026 15:29:24
|50.000,00
|CT DEN:320T26719BYA3P17 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 15:56:00
|10.000,00
|320D60727RX0KA97 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|27-07-2026 15:56:38
|10.000,00
|320D6072704VY7E0 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|27-07-2026 16:08:30
|50.000,00
|320D60727F33MPV0 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 16:09:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 16:28:21
|300.000,00
|CT DEN:126T26719E85B0WW MBVCB.15307571634.683237.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 16:28:47
|300.000,00
|CT DEN:126T26719E8Q533F MBVCB.15307584631.687251.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 16:29:10
|300.000,00
|CT DEN:126T26719E97KP6G MBVCB.15307596721.691134.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 16:29:30
|300.000,00
|CT DEN:126T26719E9NYTZG MBVCB.15307599373.694639.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 16:29:49
|300.000,00
|CT DEN:126T26719EA2J46Q MBVCB.15307601653.697595.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 16:30:10
|300.000,00
|CT DEN:126T26719EAJQ9MR MBVCB.15307614274.701122.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 16:30:33
|300.000,00
|CT DEN:126T26719EB1HEXR MBVCB.15307616841.704464.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 16:30:56
|300.000,00
|CT DEN:320T26719EBK54DQ MBVCB.15307610618.708292.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 16:31:22
|300.000,00
|CT DEN:320T26719EC4J6KK MBVCB.15307622147.712047.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 17:01:21
|300.000,00
|CT DEN:320T26719FHQUB2U MBVCB.15308103057.040649.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 17:05:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 17:31:09
|200.000,00
|CT DEN:320T26719GP2XZ08 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 17:45:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|27-07-2026 18:24:46
|50.000,00
|126D60727W32JMQ8 Ung ho MS 2026198
|27-07-2026 18:51:27
|50.000,00
|320D60727EXT29U7 UNG HO MS2026.198 ONG DINH BAT QUYEN
|27-07-2026 18:57:08
|200.000,00
|CT DEN:320T26719L0MEHKY ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 19:40:17
|200.000,00
|320D60727NJ9TLM1 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208311789079
|27-07-2026 20:03:46
|100.000,00
|CT DEN:320T26719NLLT5JQ MBVCB.15311314253.221727.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0611001912383 NGUYEN THI VAN ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 20:03:49
|300.000,00
|320D60727HNLKZJV IBFT Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 20:09:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)
|27-07-2026 20:13:22
|100.000,00
|126D60727SBUBFJK Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 20:32:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 20:57:20
|200.000,00
|320D60727XX51MAE Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 21:25:34
|200.000,00
|CT DEN:320T26719RSMD21L Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 21:26:53
|100.000,00
|CT DEN:320T26719RUCS86H MBVCB.15312463725.008067.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0121000615776 NGUYEN THI HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 21:27:20
|300.000,00
|CT DEN:320T26719RUZ6F70 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 21:29:00
|200.000,00
|320D6072776R3MRD Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 21:34:02
|100.000,00
|CT DEN:320T26719S3U21PB Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 21:35:10
|100.000,00
|CT DEN:320T26719S5B20ZD MBVCB.15312559794.069088.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 21:36:03
|100.000,00
|CT DEN:320T26719S6G46WZ Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 21:38:04
|126.200,00
|CT DEN:320T26719S94NG61 CORTIS SEONGHYEON Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 21:39:40
|200.000,00
|CT DEN:320T26719SB8EA0Q Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 21:40:21
|27.726,00
|CT DEN:320T26719SC577QE MBVCB.15312611680.108151.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1039775347 NGUYEN THI THANH AN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 21:47:22
|200.000,00
|320D607273S9M13P Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208041207128
|27-07-2026 21:47:24
|500.000,00
|CT DEN:320T26719SMFSV4V Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 21:52:05
|200.000,00
|320D60727T8B7W94 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-270726-21:52:05 6208ASCB02JX87N7
|27-07-2026 21:53:01
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)
|27-07-2026 21:55:24
|200.000,00
|CT DEN:320T26719SY15YNN Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 22:03:31
|700.000,00
|CT DEN:320T26719T8RWK5G Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 22:10:41
|200.000,00
|ung ho ms2026.198 ( ong Dinh Bat Quyen)
|27-07-2026 22:12:27
|100.000,00
|320D60727VYZSDYE Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 22:13:20
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)
|27-07-2026 22:16:57
|50.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 22:17:13
|50.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 22:17:15
|400.000,00
|CT DEN:320T26719TSW9NHC MBVCB.15312941516.335526.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0971000025539 HAN PHUONG LOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 22:20:39
|100.000,00
|320D60727Z6SG20Z Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209396940084
|27-07-2026 22:23:22
|30.000,00
|320D60727CMR0SS3 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-270726-22:23:21 6208ASCB02JXJDKI
|27-07-2026 22:28:39
|500.000,00
|CT DEN:320T26719U7XV6ZK MBVCB.15313024238.391987.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0181003407521 DO THI HONG OANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 22:29:31
|100.000,00
|320D607277RUESSL Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26209301348209
|27-07-2026 22:40:18
|300.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 22:43:45
|300.000,00
|320D60727JUN0FUD Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209003620528
|27-07-2026 22:45:32
|300.000,00
|CT DEN:320T26719UW8C5SY MBVCB.15313122100.468696.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0201000742736 TRAN THI HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 22:46:55
|200.000,00
|320D60727AGYCU6Y Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 22:50:56
|300.000,00
|CT DEN:320T26719V3CNC3U MBVCB.15313157060.490293.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011004119854 TRAN THUY LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-07-2026 22:52:24
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26719V5AS30Z DAM THI THU HA Chuyen tien ung ho ms 2026198 ddinh bat quyen
|27-07-2026 22:53:34
|50.000,00
|126D607279WGQ16Z PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026134
|27-07-2026 23:00:02
|500.000,00
|CT DEN:320T26719VFCWAZB Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 23:04:16
|100.000,00
|CT DEN:320T26719VLZ5FLT Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 23:08:46
|1.000.000,00
|320D60727BZJ7EFW Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 23:18:57
|100.000,00
|320D607271PZCFMK Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 23:27:15
|200.000,00
|320D607274FZTQ19 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209114018042
|27-07-2026 23:35:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 23:48:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 23:49:00
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 23:50:33
|200.000,00
|CT DEN:320T26719XE3J442 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 23:56:15
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|27-07-2026 23:58:26
|50.000,00
|139553364489-0962549529-Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 02:22:27
|100.000,00
|320D607285UUADPF Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen; thoi gian GD:28/07/2026 00:18:10
|28-07-2026 02:24:17
|300.000,00
|CT DEN:320T2671BLN0GG8D Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen; thoi gian GD:28/07/2026 00:24:07
|28-07-2026 02:29:11
|150.000,00
|139555624262-0373334725-Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen; thoi gian GD:28/07/2026 00:42:13
|28-07-2026 02:30:46
|500.000,00
|CT DEN:320T2671BMLP94NZ MBVCB.15313538938.780872.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1031692089 NGUYEN THI PHUONG UYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:28/07/2026 00:48:51
|28-07-2026 02:36:22
|100.000,00
|HUYNH NGOC NGAN chuyen tien; thoi gian GD:28/07/2026 01:16:20
|28-07-2026 02:38:16
|50.000,00
|CT DEN:320T2671BP478TRR Ung ho gia dinh ong Dinh Bat Quyen; thoi gian GD:28/07/2026 01:27:52
|28-07-2026 02:40:30
|100.000,00
|320D607285SGLKBD Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen; thoi gian GD:28/07/2026 01:42:09
|28-07-2026 02:42:53
|500.000,00
|320D60728H5G9SAG IBFT Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen; thoi gian GD:28/07/2026 01:59:15
|28-07-2026 03:57:35
|20.000,00
|CT DEN:320T2671BUXX75HS Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.198 em Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 04:13:02
|500.000,00
|CT DEN:320T2671BVJB363R MBVCB.15313742336.936046.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1029853417 BUI THI THANH HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-07-2026 04:19:16
|200.000,00
|CT DEN:320T2671BVSJLXZF Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 05:00:05
|300.000,00
|CT DEN:320T2671BXCFG2ZZ Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 05:34:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2671BYQ0J52W Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 06:03:09
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 06:23:43
|200.000,00
|CT DEN:320T2671C0LWD05V Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 06:42:27
|100.000,00
|CT DEN:320T2671C1BMVMF5 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 06:47:44
|300.000,00
|CT DEN:320T2671C1JLW24L Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 06:50:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2671C1NGVV97 MBVCB.15314172988.243177.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0831000001996 TRAN THE HUYNH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-07-2026 06:51:19
|200.000,00
|CT DEN:320T2671C1PBK4WR Ung ho MS 2026.198
|28-07-2026 06:58:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 06:59:01
|100.000,00
|CT DEN:320T2671C1ZHAJ68 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 07:04:52
|20.000,00
|CT DEN:320T2671AE9MZQG9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|28-07-2026 07:15:40
|500.000,00
|320D60728TKHBP87 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209707177519
|28-07-2026 07:27:21
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 07:36:33
|500.000,00
|320D60728MLLGBQV Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209702083954
|28-07-2026 07:42:42
|50.000,00
|VAN DINH QUANG TRUNG Ung ho MS 2026.199
|28-07-2026 07:43:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2671AFSWK1GY Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 07:43:46
|100.000,00
|320D60728CU20LQ1 IBFT Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 07:46:43
|200.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 07:52:41
|50.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 08:04:29
|400.000,00
|Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)
|28-07-2026 08:13:22
|500.000,00
|CT DEN:320T2671AGY30B6A Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 08:13:42
|100.000,00
|139578584159-0344725353-Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 08:14:37
|100.000,00
|CT DEN:320T2671AGZQZM3T Vietinbank;110628136866;HUYNH THI NHI chuyen tien ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi
|28-07-2026 08:15:33
|50.000,00
|ZP7D45RTTB3R Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 08:17:43
|50.000,00
|ZP7D45RTTILV Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 08:19:28
|100.000,00
|CT DEN:320T2671AH659CT6 TRAN GIAI PHONG chuyen tien MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 08:21:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 08:24:28
|100.000,00
|ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 08:29:01
|200.000,00
|CT DEN:320T2671AHJS2MF9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 08:32:48
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 08:39:01
|50.000,00
|CT DEN:320T2671AHXYZ6PY Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 08:39:52
|50.000,00
|126D60728WD1LD5W ung ho ms 2026.199 trinh cao bach
|28-07-2026 08:43:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 08:44:28
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2671AJ55KS7X Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 08:45:42
|277.000,00
|320D60728XFA81MW Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-08:45:41 6209ASCB02JX6QIH
|28-07-2026 08:47:55
|200.000,00
|LE THI PHUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.199 Trinh Cao Bach
|28-07-2026 08:48:22
|200.000,00
|CT DEN:320T2671AJAAV3N0 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 08:48:34
|200.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 08:50:25
|200.000,00
|CT DEN:320T2671AJD0VZFR Ung ho MS 2026. 199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 08:51:11
|200.000,00
|CT DEN:320T2671AJE0XS41 NGUYEN THI HANG NGA chuyen tien ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 08:51:32
|200.000,00
|320D60728FC3JZAV Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-08:51:31 6209ASCB02JXDKJ8
|28-07-2026 08:55:03
|50.000,00
|139584058748-0797337917-Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 08:56:30
|500.000,00
|320D60728U1FLEKD LA HUU CHIEN chuyen ung ho MS 2026. 199 Anh Trinh cao Bach FT26209192204457
|28-07-2026 08:57:19
|100.000,00
|320D60728M9GZ26Q Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 08:59:08
|200.000,00
|320D607287G95MZ2 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen, ma GD 100000166607789
|28-07-2026 09:01:19
|50.000,00
|CT DEN:320T2671AJTE23Q3 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|28-07-2026 09:01:55
|22.000,00
|Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)
|28-07-2026 09:02:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 09:04:37
|200.000,00
|320D60728FEX76WY Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 09:06:41
|100.000,00
|320D60728P5CQPHC Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209310050371
|28-07-2026 09:07:40
|500.000,00
|VUONG THI THO ungho MS 2026-199 anhTrinhvanBach
|28-07-2026 09:08:40
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2671AK3498BK MBVCB.15315689567.319342.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0501000048286 TRUONG THI HOAI AN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-07-2026 09:09:36
|300.000,00
|CT DEN:320T2671AK4C5P3N Vietinbank;110628136866;TRAN MINH HAI chuyen tien Ung ho MS 2026.199 . Anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 09:11:57
|200.000,00
|CT DEN:320T2671AK7FDWEP Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 09:11:57
|200.000,00
|CT DEN:320T2671AK7F8JHZ Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 09:23:52
|100.000,00
|320D60728E6M66UM Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 09:29:28
|200.000,00
|320D6072824YDT48 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-09:29:28 6209ASCB02JX5XC2
|28-07-2026 09:30:49
|200.000,00
|DO THI THU HA chuyen tien Ung ho MS 2026199 anh Trinh Van Bach
|28-07-2026 09:36:13
|100.000,00
|320D60728CE4J9BS IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 09:38:52
|100.000,00
|CT DEN:320T2671AL908R70 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 09:45:09
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 09:48:41
|100.000,00
|320D60728U24X4RX Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209227626631
|28-07-2026 09:51:05
|300.000,00
|CT DEN:320T2671ALR4JDZJ MBVCB.15316213440.676540.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0331000426143 TRAN QUE THANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-07-2026 09:53:02
|500.000,00
|320D60728EC15S6K Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209650107133
|28-07-2026 09:53:27
|200.000,00
|320D607287EYWXE2 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 09:58:32
|20.000,00
|320D60728FLM2R8S Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 09:58:51
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 09:59:01
|200.000,00
|CT DEN:320T2671AM1LE4NM Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 09:59:48
|200.000,00
|CT DEN:320T2671AM2MTVQ2 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 10:00:29
|100.000,00
|CT DEN:320T2671AM3JVT55 MBVCB.15316344766.755350.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0271001031540 PHAM THI KIM YEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-07-2026 10:02:59
|100.000,00
|CT DEN:320T2671AM6V6VRY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|28-07-2026 10:04:18
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 10:14:55
|100.000,00
|320D60728SG6UNT6 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-10:14:54 6209ASCB02JS2NY1
|28-07-2026 10:14:55
|1.000.000,00
|320D60728CRU14WK Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 10:15:02
|50.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 10:21:35
|300.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 10:25:06
|800.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 10:25:43
|200.000,00
|320D60728SPLEPKX Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-10:25:42 6209ASCB02JSAJMM
|28-07-2026 10:32:29
|50.000,00
|320D60728BMJRFLJ Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)
|28-07-2026 10:32:59
|200.000,00
|320D60728CW4TEQ9 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 10:42:05
|500.000,00
|CT DEN:320T2671ANQGSMU0 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 10:42:57
|100.000,00
|CT DEN:320T2671ANRMFNKM MBVCB.15316883682.117897.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0251002725091 TON TUYET HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-07-2026 10:48:41
|200.000,00
|320D607287Q93ACM Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 10:51:06
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2671AP2D7Z3Y MBVCB.15316999213.186128.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 2905828888 NGUYEN VAN CONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-07-2026 10:51:39
|50.000,00
|CT DEN:320T2671AP33MTBL MBVCB.15317003011.190843.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9946488896 VU THI LINH HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-07-2026 10:54:13
|100.000,00
|320D607286P7MJX5 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|28-07-2026 11:03:22
|100.000,00
|CT DEN:320T2671APJKPKBN MBVCB.15317163897.290953.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1026580241 NGUYEN TRAN NGOC CHAU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-07-2026 11:04:53
|200.000,00
|CT DEN:320T2671APLKZ83Y Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 11:09:36
|300.000,00
|So GD goc: 7600HUB026480395 VIETINBANK;110628136866;UNGHO MS2026.199
|28-07-2026 11:10:00
|200.000,00
|CT DEN:320T2671APTC1686 PHAM QUANG TAM chuyen tien ms 2026. 199 trinh cao bach
|28-07-2026 11:10:57
|100.000,00
|CT DEN:320T2671APUL7H7E Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 11:15:12
|300.000,00
|CT DEN:320T2671AQ07CHXJ Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 11:19:07
|300.000,00
|CT DEN:320T2671AQ5D9MDZ Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 11:21:55
|100.000,00
|CT DEN:320T2671AQ9319NZ Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 11:25:31
|50.000,00
|CT DEN:320T2671AQDU6X1Q MBVCB.15317462890.489501.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1918400586 HO THI MAI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-07-2026 11:26:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 11:27:20
|100.000,00
|320D60728C32Y6DG Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 11:28:52
|100.000,00
|CT DEN:320T2671AQJ93CWW Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 11:29:30
|200.000,00
|320D60728LYKPNCL Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209952299038
|28-07-2026 11:31:12
|600.000,00
|320D60728AMME8XY Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|28-07-2026 11:37:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2671AQVK78X4 MBVCB.15317642563.600521.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0281000415319 DONG THUY BOI NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-07-2026 11:39:51
|100.000,00
|320D607285X9SDCV Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209448022610
|28-07-2026 11:44:06
|5.000,00
|320D607280LA0CJY Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 11:45:48
|100.000,00
|139604822854-0828636894-Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 11:49:44
|500.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 11:51:31
|300.000,00
|CT DEN:320T2671ARE66SFM Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 12:01:17
|200.000,00
|320D60728W5L35LV Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 12:01:55
|40.000,00
|CT DEN:320T2671ARTWSET7 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 12:06:06
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2671ARZEW19D Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 12:07:30
|100.000,00
|320D60728P1MVV25 2026.198( ong Dinh Bat Quyen)
|28-07-2026 12:08:05
|1.000.000,00
|320D60728QHPG9WU Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|28-07-2026 12:09:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi)
|28-07-2026 12:10:06
|500.000,00
|320D60728A23WQFR Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 12:12:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 12:14:17
|1.000.000,00
|320D60728AT26FZ8 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-12:14:17 6209ASCB02JSZN78
|28-07-2026 12:26:09
|150.000,00
|CT DEN:320T2671ASRWTN1A Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 12:29:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2671ASW8JB7M Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 12:33:19
|200.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 12:39:18
|50.000,00
|CT DEN:320T2671AT996LED Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 12:39:42
|50.000,00
|320D60728CPAENJQ Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 12:41:28
|500.000,00
|CT DEN:320T2671ATC4WK4P Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 12:46:01
|100.000,00
|320D60728FENC1AY Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-12:46:01 6209ASCB02JSR2MB
|28-07-2026 12:54:09
|200.000,00
|CT DEN:320T2671ATUWAT9R Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 12:59:41
|50.000,00
|CT DEN:320T2671AU26D551 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 13:01:29
|500.000,00
|320D60728D4CL2R3 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209674533386
|28-07-2026 13:02:07
|100.000,00
|320D60728M86VK6P Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209062909219
|28-07-2026 13:02:43
|100.000,00
|320D60728VD8P2YC Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 13:03:14
|50.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 13:08:07
|100.000,00
|320D60728YJLENHL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|28-07-2026 13:08:22
|100.000,00
|CT DEN:320T2671AUDN3P71 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 13:08:48
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.199 (Anh Trinh Cao Bach)
|28-07-2026 13:09:32
|20.000,00
|320D60728XHPWETQ Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-13:09:32 6209ASCB02JS4H65
|28-07-2026 13:09:35
|300.000,00
|CT DEN:320T2671AUF991T2 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026 199
|28-07-2026 13:11:24
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)
|28-07-2026 13:25:09
|100.000,00
|320D60728NHGGAY3 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209760103854
|28-07-2026 13:27:33
|200.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 13:28:05
|100.000,00
|320D60728Y6WAM4Z Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-13:28:05 6209ASCB02JSWADK
|28-07-2026 13:28:50
|100.000,00
|320D60728LHWVHRF Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 13:46:34
|200.000,00
|139618841054-0935792961-Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 13:46:44
|100.000,00
|CT DEN:320T2671AVWB6N4B Vietinbank;110628136866;LE THUY TRUONG GIANG ms 2026 .199 trinh cao Bach
|28-07-2026 13:46:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 13:55:32
|200.000,00
|CT DEN:320T2671AW7YEUQR Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 13:56:58
|50.000,00
|320D60728ZYLUQLY Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26209180880085
|28-07-2026 13:59:55
|50.000,00
|CT DEN:320T2671AWDR9M3Y Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 14:01:48
|20.000,00
|320D60728175ATLA Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 14:04:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 14:15:00
|20.000,00
|139621580123-0376052961-Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|28-07-2026 14:20:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 14:21:05
|200.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|28-07-2026 14:21:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 14:26:03
|200.000,00
|CT DEN:320T2671AXE7X6K2 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 14:26:47
|30.000,00
|CT DEN:320T2671AXF7CR8M Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|28-07-2026 14:38:22
|50.000,00
|320D60728DF4VFRV Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 14:39:10
|50.000,00
|320D60728AXAVSLR Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|28-07-2026 14:39:53
|50.000,00
|320D60728UX5M505 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|28-07-2026 14:48:14
|300.000,00
|CT DEN:320T2671AY9J3QKG NGUYEN THI HOAI chuyen tien 2026 .198 Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 14:49:22
|100.000,00
|CT DEN:320T2671AYB1DL5Z NGUYEN THI HOAI chuyen tien gui anh Cao Bach
|28-07-2026 14:53:21
|100.000,00
|CT DEN:320T2671AYG9N5U9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 14:58:11
|200.000,00
|CT DEN:320T2671AYNP2K1D MBVCB.15320022719.073995.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0951004191044 NGUYEN GIA BIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-07-2026 15:05:06
|200.000,00
|ung ho MS 2026.196
|28-07-2026 15:06:20
|200.000,00
|ung ho MS 2026.191
|28-07-2026 15:07:07
|200.000,00
|ung ho MS 2026.182
|28-07-2026 15:08:07
|200.000,00
|ung ho MS 2026.176
|28-07-2026 15:09:25
|200.000,00
|ung ho MS2026.174
|28-07-2026 15:10:11
|200.000,00
|ung ho MS 2026.173
|28-07-2026 15:11:01
|200.000,00
|ung ho MS2026.171
|28-07-2026 15:49:31
|500.000,00
|320D60728FC84E9M ung ho ms 2026 198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 16:15:55
|100.000,00
|Ung ho MS2026 191 (Tran Minh Duc)
|28-07-2026 16:54:10
|3.000.000,00
|320D60728TCN4D0S Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-16:54:10 6209ASCB02J9Y5LZ
|28-07-2026 16:56:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 17:10:06
|200.000,00
|ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)
|28-07-2026 17:27:24
|500.000,00
|ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 17:36:42
|100.000,00
|CT DEN:320T2671B4U0D7SU Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 17:44:19
|5.000.000,00
|CT DEN:320T2671B5425C2M NGUYEN THI BICH LOI Ung hoMS 2026.199 anh Trinh Cao Bach NBinh
|28-07-2026 17:58:34
|100.000,00
|320D607289GV66NX Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209953643002
|28-07-2026 18:02:13
|200.000,00
|320D60728FCQZAP6 HOANG CHI QUY CHUYEN KHOAN UNG HO MS2026,199 ANH TRINH CAO BACH-280726-18:02:13 6209ASCB02J981QC
|28-07-2026 18:39:37
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|28-07-2026 18:45:22
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.197 ( thuan an va linh chi )
|28-07-2026 18:46:33
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.198 ( ong dinh bat quyen )
|28-07-2026 18:47:33
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.199 ( an trinh cao bach )
|28-07-2026 18:59:15
|100.000,00
|ung ho MS 2026.199( anh Trinh Cao Bach)
|28-07-2026 19:07:19
|50.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 19:11:30
|200.000,00
|320D60728G6ZVLUZ MS 2026.199 anh Trinh cao bach
|28-07-2026 19:14:47
|100.000,00
|NGUYEN THI HA UH MS 2026.198 ( ong Dinh Bat Quyen)
|28-07-2026 19:18:01
|100.000,00
|320D60728ZT4HTCC Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 19:39:25
|200.000,00
|320D60728Y27WG6J Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 19:46:45
|150.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.199 e trinh cao bach.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|28-07-2026 20:15:07
|300.000,00
|CT DEN:320T2671BAZ741J4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 20:42:55
|100.000,00
|CT DEN:320T2671BC1X43C3 Vietinbank;110628136866;TRAN LE THUY chuyen tien ung ho MS 2026. 198
|28-07-2026 20:50:25
|100.000,00
|CT DEN:320T2671BCBU0W2T Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 21:09:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 21:21:47
|100.000,00
|CT DEN:320T2671BDK7WP2E ung ho ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 21:23:04
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2671BDLXUM7G MBVCB.15325916757.999879.Ung ho MS 2066199 ( anh Trinh Cao Bach).CT tu 0981000400361 NGUYEN MINH TOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-07-2026 21:32:03
|100.000,00
|CT DEN:320T2671BDYSYMJ8 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 21:32:12
|10.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|28-07-2026 21:42:35
|200.000,00
|CT DEN:320T2671BECQ2MTN TRINH BA DINH Chuyen tien UNG HO MS 2026199 A TRINH CAO BACH
|28-07-2026 21:45:30
|100.000,00
|320D60728MHJ6YEW Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 21:51:35
|200.000,00
|PHAN NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.199 ( anh Trinh Cao Bach)
|28-07-2026 21:53:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-07-2026 21:59:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2671BF141553 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 22:03:57
|50.000,00
|HUYNH THI TRUC DAO Chuyen tien Ung ho Ms.2026.191(e tran minh duc) chuc e luon duoc khoe manh va binh an
|28-07-2026 22:18:40
|50.000,00
|320D607283UGXN9K Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209410800932
|28-07-2026 22:36:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)
|28-07-2026 22:38:18
|100.000,00
|320D60728LVWA2VA Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|28-07-2026 22:42:34
|100.000,00
|320D607283CTRZ4A Nhu Quynh xin ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen. Nam mo a di da phat. FT26210646729684
|28-07-2026 22:57:33
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)
|29-07-2026 01:34:48
|100.000,00
|320D607281MXN90H Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26210600015410; thoi gian GD:28/07/2026 23:46:36
|29-07-2026 01:55:28
|70.000,00
|CT DEN:320T2671D9NSB5YN Ung ho MS 2026.198 Ong Dinh Bat Quyen; thoi gian GD:29/07/2026 00:52:15
|29-07-2026 02:49:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|29-07-2026 05:49:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|29-07-2026 06:19:30
|500.000,00
|139700854176-0909228035-Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|29-07-2026 07:01:38
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|29-07-2026 07:13:37
|300.000,00
|320D60729G86CNJQ ung ho MS 2026199( anh Trinh Cao Bach )
|29-07-2026 07:47:22
|1.000.000,00
|320D607297Z2Y17E Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-290726-07:47:22 6210ASCB02J3F7F9
|29-07-2026 07:52:08
|300.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
|29-07-2026 07:59:34
|100.000,00
|320D607298WYSCB1 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|29-07-2026 08:13:10
|100.000,00
|CT DEN:320T2671C4VESFFJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|29-07-2026 08:18:16
|100.000,00
|CT DEN:320T2671C525KHKH Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|29-07-2026 08:23:18
|200.000,00
|CT DEN:320T2671C58TJU0U Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
|29-07-2026 08:23:46
|30.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
|29-07-2026 08:33:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2671C5NHVES3 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
|29-07-2026 09:16:00
|200.000,00
|CT DEN:320T2671C7ADWJNH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|29-07-2026 09:16:03
|100.000,00
|CT DEN:320T2671C7AFUJV4 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|29-07-2026 09:29:47
|50.000,00
|320D607292TN05LD Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|29-07-2026 09:50:53
|50.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|29-07-2026 10:01:54
|500.000,00
|ms 2026.197
|29-07-2026 10:25:49
|100.000,00
|320D60729H3BQXYE IBFT NGUYEN VAN NGO chuyen tien ung ho anh Trinh Cao Bach MS 2026199
|29-07-2026 10:38:45
|100.000,00
|Ung ho MS2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)
|29-07-2026 10:45:17
|20.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|29-07-2026 10:51:12
|500.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
|29-07-2026 11:49:23
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|29-07-2026 11:59:32
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong). Nam Mo A Di Da Phat
|29-07-2026 12:01:06
|200.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|29-07-2026 12:02:59
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|29-07-2026 12:20:06
|150.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien UH MS2026.200 ong vi duc phong.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|29-07-2026 13:46:56
|50.000,00
|320D607293XEGFAE Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26210200403935
|29-07-2026 13:53:59
|50.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
|29-07-2026 15:25:22
|50.000,00
|320D607299M1KGPM Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26210531070856
|29-07-2026 16:22:25
|1.300.000,00
|Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)
|29-07-2026 16:27:36
|200.000,00
|139768701404-0935792961-Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
|29-07-2026 16:28:55
|100.000,00
|CT DEN:320T2671CQ43GRML Vietinbank;110628136866;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.
|29-07-2026 16:29:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2671CQ4XXDX0 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|29-07-2026 16:32:17
|200.000,00
|CT DEN:320T2671CQ8JFU0V Vietinbank;110628136866;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh.
|29-07-2026 16:39:43
|200.000,00
|CT DEN:320T2671CQJCG8LQ Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen
|29-07-2026 17:07:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|29-07-2026 17:59:04
|500.000,00
|320D60729RDJT89T Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26210016290506
|29-07-2026 18:53:36
|250.000,00
|ZP7D46PQB2QA Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|29-07-2026 18:54:24
|50.000,00
|320D60729ZD6SCGS Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26210310024995
|29-07-2026 18:56:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|29-07-2026 19:38:36
|400.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|29-07-2026 19:43:02
|300.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|29-07-2026 19:46:19
|600.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|29-07-2026 20:18:35
|100.000,00
|320D60729QMA1RJY Ung ho MS 2026.195 ( em Nguyen Ngoc Anh)
|29-07-2026 20:31:46
|200.000,00
|320D60729LAKY0CB Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)
|29-07-2026 21:13:55
|80.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|29-07-2026 21:15:23
|500.000,00
|320D60729XKGVM02 MS2026199 ung ho anh Trinh Cao Bach.
|29-07-2026 21:42:10
|100.000,00
|320D60729H5VJHFW Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|29-07-2026 21:43:43
|100.000,00
|CT DEN:320T2671D2BT30XJ Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
|29-07-2026 22:28:11
|100.000,00
|320D60729ECE0CZZ Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26211845908078
|29-07-2026 22:36:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong)
|29-07-2026 22:58:47
|200.000,00
|320D60729X9MGKJH Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|29-07-2026 23:30:08
|100.000,00
|ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)
|29-07-2026 23:48:49
|100.000,00
|320D60729GEV92MZ Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|30-07-2026 03:20:05
|20.000,00
|CT DEN:320T2671F3BLCGGX Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach
|30-07-2026 04:14:54
|200.000,00
|CT DEN:320T2671F5FZ63Y4 MBVCB.15340455726.785629.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 3773165730 NGUYEN THI MY HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|30-07-2026 05:33:07
|100.000,00
|320D607303ED8K77 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26211117610700
|30-07-2026 06:58:36
|100.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.197 chau thuan an va linh chi.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|30-07-2026 07:11:20
|50.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 07:22:31
|200.000,00
|320D607307DFC3H7 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-300726-07:22:31 6211ASCB02JD3EV3
|30-07-2026 07:35:56
|150.000,00
|ung ho MS 2026.201( em Mua a son
|30-07-2026 07:56:41
|30.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 07:58:23
|500.000,00
|320D60730EXFPEUG Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 08:02:35
|200.000,00
|320D607309P4FQ5V NGUYEN THI HIEU chuyen tien uh em Tran Minh Duc Ms 2026191
|30-07-2026 08:05:06
|1.000.000,00
|320D607308R1XK3Y Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-300726-08:05:05 6211ASCB02JD3TU3
|30-07-2026 08:15:41
|27.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 08:16:26
|200.000,00
|PHAM THI DAM chuyen tien ung ho MS 2026-201 Mua A Son
|30-07-2026 08:17:21
|100.000,00
|320D607305VCAU04 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26211233600730
|30-07-2026 08:24:18
|300.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 08:26:11
|100.000,00
|CT DEN:320T2671DTA7803S Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 08:30:33
|200.000,00
|320D60730V5EN47U Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 08:31:45
|300.000,00
|320D607301SS4SB9 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 08:31:53
|50.000,00
|320D6073037FML0F Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 08:36:09
|10.000.000,00
|CT DEN:320T2671DTPCX2X2 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 08:37:32
|50.000,00
|CT DEN:320T2671DTR717ZG MS 2026.200
|30-07-2026 08:42:05
|200.000,00
|CT DEN:320T2671DTX7NHJF Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 08:42:58
|100.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 08:46:57
|500.000,00
|320D607302M0LZDK Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211643042106
|30-07-2026 08:48:04
|100.000,00
|CT DEN:320T2671DU547S31 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 09:04:07
|200.000,00
|320D60730KVX25L0 IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|30-07-2026 09:26:58
|100.000,00
|320D60730RULXEQP Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 09:41:12
|500.000,00
|CT DEN:320T2671DW79QLVX MBVCB.15342861219.498382.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0181000932179 TRAN MY LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|30-07-2026 09:53:30
|200.000,00
|320D60730CJ834R6 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 09:55:24
|50.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 10:18:30
|50.000,00
|NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son)
|30-07-2026 10:19:59
|50.000,00
|NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)
|30-07-2026 10:31:16
|500.000,00
|320D607306Y971MH Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 10:36:50
|100.000,00
|CT DEN:320T2671DYCR7WHL Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 10:50:39
|2.000.000,00
|320D60730FCFV3AU Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211503350506
|30-07-2026 11:07:29
|50.000,00
|320D60730CULM9R0 ung ho ms 2026.196 ba cao thi minh
|30-07-2026 11:20:07
|200.000,00
|320D60730VRJ21TC Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 11:50:18
|200.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.204 e mua a son .NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|30-07-2026 11:52:59
|200.000,00
|UH ma so 2026.201 Em Mu A Son
|30-07-2026 12:06:00
|100.000,00
|CT DEN:320T2671E1UHBDWN Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 12:09:42
|500.000,00
|320D60730HA3L2AS Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26211735273441
|30-07-2026 12:11:37
|500.000,00
|320D60730R3KC63R Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26211700971527
|30-07-2026 12:16:50
|500.000,00
|320D607308F497Q0 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26211192945622
|30-07-2026 12:19:46
|200.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 12:23:31
|200.000,00
|CT DEN:320T2671E2HM51B1 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
|30-07-2026 12:23:42
|100.000,00
|320D60730XRQJPJX Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-300726-12:23:42 6211ASCB02JIR7KA
|30-07-2026 12:48:06
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2671E3G3DPTF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|30-07-2026 12:52:15
|10.000,00
|320D60730V0BDPB4 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|30-07-2026 13:07:53
|50.000,00
|CT DEN:320T2671E487LZXG Ung ho MS 2026.201
|30-07-2026 13:21:10
|500.000,00
|CT DEN:320T2671E4RS80T6 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 13:28:21
|100.000,00
|320D607306H381XJ Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211957419820
|30-07-2026 13:30:17
|50.000,00
|CT DEN:320T2671E53THXK4 Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son
|30-07-2026 13:32:39
|100.000,00
|320D60730CZFG882 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 15:42:46
|200.000,00
|CT DEN:320T2671EA8RK9WZ MBVCB.15347380026.355599.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 3773165730 NGUYEN THI MY HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|30-07-2026 16:43:05
|20.000,00
|CT DEN:320T2671ECLDJJVS Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|30-07-2026 20:36:21
|250.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|30-07-2026 20:52:37
|200.000,00
|139943963346-0935792961-Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 20:59:48
|300.000,00
|320D60730EB9LP2G Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-300726-20:59:47 6211ASCB02JNS4EM
|30-07-2026 21:19:08
|200.000,00
|ung ho MS2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)
|30-07-2026 21:44:05
|50.000,00
|126D60730QP6ARE2 PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026135
|30-07-2026 21:57:04
|80.000,00
|PHAN NAM chuyen tien Ung Ho MS 2026.201 (em Mua A Son)
|30-07-2026 22:04:15
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son)
|30-07-2026 22:18:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2671ERMF7Z25 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|30-07-2026 22:37:19
|100.000,00
|320D6073015MN2DE Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son)
|30-07-2026 22:50:34
|10.000,00
|320D607306JDQ0Q4 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|30-07-2026 22:53:02
|10.000,00
|320D60730H7825Q5 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|31-07-2026 05:41:03
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.200 ( ong vi duc phong )
|31-07-2026 05:42:22
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.200 (
|31-07-2026 06:45:16
|400.000,00
|320D60731Z1PN5HT Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|31-07-2026 07:43:44
|1.000.000,00
|320D60731A1FEGXD Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-310726-07:43:44 6212ASCB02J6JC8B
|31-07-2026 07:49:18
|1.000.000,00
|320D607311NB1KB9 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26212949023651
|31-07-2026 08:07:42
|2.000.000,00
|NGUYEN LAM DAT NHAN ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong)
|31-07-2026 08:38:36
|200.000,00
|CT DEN:320T2671FFQ7PZ75 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.
|31-07-2026 08:43:18
|100.000,00
|CT DEN:320T2671FFWEKVN7 TRAN GIAI PHONG chuyen tienMS 2026.199 anh Trinh Cao Bang
|31-07-2026 08:53:00
|200.000,00
|CT DEN:320T2671FG98879D Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
|31-07-2026 08:53:38
|200.000,00
|CT DEN:320T2671FGA220FS Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|31-07-2026 08:53:58
|100.000,00
|CT DEN:320T2671FGAH39CM MBVCB.15356267753.466518.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|31-07-2026 08:54:33
|100.000,00
|320D60731MPF8R61 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
|31-07-2026 09:34:01
|200.000,00
|CT DEN:320T2671FHVDE2MV Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|31-07-2026 09:39:34
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|31-07-2026 11:00:07
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.191 (em tran minh duc)
|31-07-2026 11:23:14
|500.000,00
|CT DEN:320T2671FN3MJM7S Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong
|31-07-2026 11:41:32
|150.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien UH MS2026.202 ba thanh va ba hong.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|31-07-2026 12:51:57
|100.000,00
|320D60731UVU0UHZ Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26212060737211
|31-07-2026 13:48:22
|200.000,00
|320D60731AYZJW6T Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
|31-07-2026 13:52:22
|200.000,00
|320D60731S33UK4E Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|31-07-2026 14:47:08
|50.000,00
|CT DEN:320T2671FW0W1LNW Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
|31-07-2026 14:47:40
|50.000,00
|CT DEN:320T2671FW1L6MRF Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|31-07-2026 14:48:12
|50.000,00
|CT DEN:320T2671FW2AB5WC Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
|31-07-2026 14:58:27
|100.000,00
|320D60731MA4TQ91 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|31-07-2026 15:58:24
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|31-07-2026 16:32:05
|50.000,00
|CT DEN:320T2671G03G3YRJ MBVCB.15362377628.418828.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 1015392344 NGUYEN VO KHUONG DUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|31-07-2026 17:20:22
|200.000,00
|126D60731A0B7Z7A Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu
|31-07-2026 17:30:54
|200.000,00
|126D607312Z1K0AT IBFT Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy
|31-07-2026 17:36:27
|67.898,00
|ZP7D48LDHFAF Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|31-07-2026 17:57:52
|100.000,00
|CT DEN:320T2671G3ERSDCD MBVCB.15363953402.496861.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0061001099430 TRAN HAI NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|31-07-2026 18:05:35
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.2019
|31-07-2026 18:07:38
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.201
|31-07-2026 20:05:10
|200.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|31-07-2026 20:54:51
|300.000,00
|Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
|31-07-2026 21:24:08
|30.000,00
|126D60731TC247ZF Ung ho MS 2026 202 ba Thanh va Ba Hong
|31-07-2026 21:39:16
|200.000,00
|CT DEN:320T2671GC1422AF ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
|31-07-2026 22:51:16
|150.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.192 chau dang tuan anh.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|31-07-2026 23:55:04
|200.000,00
|140103966590-0935792961-Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
Báo VietNamNet