1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày  Số tiền Thông tin ủng hộ
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807212237032026trbi135689.5389.93463.223703
21/07/2026 200.000,00 Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807212236252026q1v8134807.5389.91658.223625
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15229052841.ung ho MS 2026.192( em Dang Tuan Anh) Nam mo Thai At cuu kho thien ton bo tat ma ha tat.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15229051857.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011001863512 BUI TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072122342420260jvf132040.5189.86361.223409
21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507212232312026TVYH031468.5389.82144.223231
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1aWXWRXSL.UNG HO MS 2026.192 EM DANG TUAN ANH.20260721.223201.8886999.MAI PHUC HUONG.970440
21/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970405072122313720268EF4030104.5388.79116.223138
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229012700.ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 1020378536 HOANG THI HAI UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXWRTEL.Ung ho MS 2026 191 (em Tran Minh Duc).20260721.222952.0100000112007012.DO THI XUAN DIEP.970446
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15229019826.UNG HO MS 2026.191 ( em TRAN MINH DUC).CT tu 1045496865 VU HONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202SGTTH2CC9NB3.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.222920.020042114678.NGUYEN THI THU TRANG.970403
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC63Y784.TRAN THI THAO chuyen FT26203660570524.20260721.222807.19073067571019.VND-TGTT-TRAN THI THAO.970407
21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2M18DJU.Ung ho Ms 2026.192 ( em Dang Tuan Anh ).20260721.222752.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423
21/07/2026 500.000,00 6202SHBAP2LK3YNJ.TRINH THU TRANG chuyen tien ung ho ma 2026 192 em dang tuan anh.20260721.222630.0928822882.TRINH THU TRANG.970443
21/07/2026 77.790,00 MBVCB.15228978287.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1014237662 TA THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC63P6EI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203575776788.20260721.222336.19021211157011.VND-TGTT-TRAN QUYNH ANH.970407
21/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138714670390.20260721.138714670390-0931895347_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6NM2TZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.222318.0903744696.LAM THI TINH VAN.970432
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC63PGMT.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26203593507921.20260721.222259.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2M18X3F.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.222112.03469123501.TRAN HUYEN TRANG.970423
21/07/2026 100.000,00 6202NAMAP2LK69QP.Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260721.222054.279133105968686.DOAN THI LUU.970428
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC63P1IX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203660539654.20260721.222036.2000998816.NGUYEN TUAN ANH.970407
21/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138713928934.20260721.138713928934-0332557980_Ung ho MS 2026 192em Dang Tuan Anh
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15228924403.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2026 192.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15228888635.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1037622205 NGUYEN THI THU TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202NAMAP2LK6T3R.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260721.221243.279133105968686.DOAN THI LUU.970428
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15228871830.ung ho MS 2026.191(em tran minh duc).CT tu 1038150172 NGUYEN HONG NHAT THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15228870800.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121001321592 NGUYEN THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15228851664.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).CT tu 0381000393264 NGUYEN THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC63I32X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203041291602.20260721.221032.19032178078011.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO LOC.970407
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC63I4SE.Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc FT26203046162930.20260721.220900.19035877439010.VND-TGTT-VUONG HUU BAC.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXWXX12.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.220703.0938723948.MAI CONG TAO.970437
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)#SP#0200970415072122061520266Sed987556.5389.2542.220559
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC63MBPA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203790609253.20260721.220440.19030829113012.VND-TGTT-DO THI MAI.970407
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC63MV5M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203356012620.20260721.220340.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15228783438.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000190694 NGUYEN QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC63MJV8.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203872778377.20260721.220249.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2M1CIM5.Ung ho ms 2026.192 ( e dang tuan anh).20260721.220204.04775709601.TO THI HOA.970423
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807212201442026hfmf074434.5189.86305.220144
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC63V68F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203367192500.20260721.220123.19035426036011.VND-TGTT-PHAM THI THANH.970407
21/07/2026 100.000,00 DO THI KIM NHUNG UH MS 2026.192 Dang Tuan Anh#SP#020097048807212201172026hcdd073521.5389.85124.220117
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15228752110.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970405072121582120262E3V063787.5389.73483.215806
21/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138712211509.20260721.138712211509-0901131138_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15228697195.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15228685698.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0491000018157 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 10.000,00 uh5#SP#020097042207212152262026M4Z2549433.5389.51524.215226
21/07/2026 10.000,00 uh4#SP#020097042207212151532026ERUM828028.5388.50035.215138
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC63SDFH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203202010903.20260721.215138.19034479885012.VND-TGTT-NGUYEN HONG NHAT.970407
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15228668319.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1023903625 HA THI PHUONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807212150512026ccpw050030.5387.45089.215051
21/07/2026 10.000,00 uh3#SP#020097042207212150352026FRFV186962.5387.43521.215036
21/07/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072121503220266wzq049306.5390.44376.215032
21/07/2026 10.000,00 uh2#SP#020097042207212149572026ILB0136772.5389.41252.214958
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15228647397.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0421000494324 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CCSRC4.IBFT ung ho Ms 2026.191Tran Minh Duc.20260721.214923.060276594853.MIEU KHANH VAN.970403
21/07/2026 10.000,00 uh1#SP#020097042207212149182026ADY6433139.5390.38675.214918
21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-210726-21:47:57 Qr26747842#SP#020097041607212147572026Qr26747842.5389.34026.214758
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15228615096.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1045335422 NGUYEN THI THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6N91Z9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.214436.42171654.VU THI THU.970432
21/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1kC63C35N.Ung ho MS 2026.192 FT26203716743939.20260721.214252.19021123775013.VND-TGTT-BUI ANH VUONG.970407
21/07/2026 20.000,00 MBVCB.15228549286.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 239.000,00 MBVCB.15228538332.NNC ung ho MS2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC631AMS.Uh Ma so 2026.191 em Tran Minh Duc FT26203146070202.20260721.213805.19029489921013.VND-TGTT-DAO HUYNH THANH VAN.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15228502969.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0481000906247 NGUYEN TRAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC63JGSK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203572271291.20260721.213445.19038093724011.TKTT-VND- DO VAN ANH.970407
21/07/2026 1.200.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807212134062026h1bd007623.5388.73831.213406
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807212133022026hdrw004689.5189.68648.213302
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC63JJ8J.Ung ho ms 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203900004028.20260721.213257.19029714100016.VND-TGTT-PHUNG THI HANG.970407
21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CCXK48.IBFT Ck cho Dang Tuan Anh.20260721.213020.060276594853.MIEU KHANH VAN.970403
21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970405072121294720262TWE081326.5390.55761.212931
21/07/2026 10.000.000,00 6202IBT1kC63WQQK.Ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26203258158919.20260721.212919.19028104580011.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO NHI.970407
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15228408909.ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1fJ24C7GS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.212850.9007041084720.PHAM THI MAI PHUONG.963388
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6FNFIZ.Ung ho MS 2026.191 FT26203220000139.20260721.212529.19036320141015.VND-TGTT-VU HIEN VI.970407
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507212123142026BnQk871836.5387.24433.212314
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15228308284.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0611001980387 VU THI LINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15228302581.Ung ho MS 2026.192 (DANG TUAN ANH).CT tu 1047592947 TRAN THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15228278004.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0991000044195 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 35.676,00 MBVCB.15228253950.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1039007635 LAI THI DIEU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138706942736.20260721.138706942736-0973192724_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15228214326.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030327655 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202WBVNP2LKDC8I.Ung ho MS 2006 192 em Dang Tuan Anh .20260721.211243.104000281353.BUI THI MINH HUONG.970412
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15228185414.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1018402170 NGUYEN THI MONG GIAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6FFITV.Ung ho ms 2026.192 FT26203594514268.20260721.211108.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15228135779.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071002544824 LE THI KIM LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15228121691.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002337538 MAI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#02009704150721210705202629d9818695.5387.40734.210705
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15228098232.ung ho Ms 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0341006943963 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6FLES9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202316892766.20260721.210600.19039763155018.LE MINH TAM.970407
21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704880721210434202641ri918672.5389.26927.210434
21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI NHAN chuyen tien ung ho e Dang Tuan Anh MS 2026.192#SP#020097040507212101532026EAHC079816.5189.12805.210153
21/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Dang Tuan Anh ms 2026.192#SP#020097042207212100302026LHLS166345.5390.5190.210030
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6FZYKD.ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202904970040.20260721.205917.19036439002013.VND-TGTT-THAI TO VI.970407
21/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507212059072026XhJt789943.5388.96852.205907
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807212058572026998f900358.5387.96456.205857
21/07/2026 150.000,00 MBVCB.15227972208.ung ho ma so 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002044376 PHAM BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6F6BM7.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202970774201.20260721.205627.19021261832011.VND-TGTT-LE THU HIEN.970407
21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507212054362026VD2N050662.5387.71911.205436
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15227906452.LY CAC MONG chuyen tien Ung ho MS 2026.192 ( em DANG TUAN ANH ).CT tu 9899277772 LY CAC MONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15227889909.ung ho MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh).CT tu 0041000577874 NGUYEN THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072120502020265ugs871066.5387.48206.205020
21/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.192 DANG TUAN ANH#SP#02009704220721204957202633AC817327.5387.46102.204942
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6FK92S.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202407045082.20260721.204933.19030442244011.VND-TGTT-HOANG VIET PHUONG.970407
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15227859789.ung ho ms 2026.192 E Dang Tuan Anh.CT tu 0021001019072 NGUYEN THI PHUONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15227838454.UNG HO MS 2026.191 (EM TRAN MINH DUC).CT tu 0181003495969 LE PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6F725K.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202801162275.20260721.204635.19029212113025.VND-TGTT-PHAM THI THU THUY.970407
21/07/2026 200.000,00 6202MCOBQ2BVBRIA. Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.204635.03201014850783.NGUYEN THI PHUONG ANH.970426
21/07/2026 50.000,00 6202SGTTH2CCKJJP.IBFT Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.204631.050089350678.LUONG THI XUAN HUONG.970403
21/07/2026 50.000,00 6202VNIB02JBIM4E.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260721.204501.069704060082466.NGUYEN THI THOA.970441
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6FALF4.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202772504950.20260721.204241.19038616158013.VND-TGTT-NG DINH THI MONG THUONG.970407
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072120361020265JAD621964.5390.61755.203610
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6F5HGS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202121572071.20260721.203357.19027693253019.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6FYCV6.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202078071479.20260721.202911.19027943053010.VND-TGTT-NGUYEN THAI DUY.970407
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807212028432026vwze793891.5388.17697.202843
21/07/2026 200.000,00 6202WBVNP2LK9MVZ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.202529.103000601232.LE THI THU MAI.970412
21/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970405072120244820261MWE023372.5390.93199.202448
21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2M1QG5L.ung ho ms 2026.192 dang tuan anh.20260721.202447.00000413173.NGUYEN THI NGOC NHUT.970423
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15227438437.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0711000295141 DAO THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15227428316.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071001077762 NGUYEN THI NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15227377048.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0421003904130 TRAN NGOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15227308540.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0371000439798 NGUYEN THI HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6FM9WM.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202450787218.20260721.201525.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6FM2XT.2026.192 em Dang Anh Tuan FT26202041504694.20260721.201524.19032543555886.VND-TGTT-VU KIM HANH.970407
21/07/2026 100.000,00 6202SHBAP2LKUWWF.Ung ho MS 2026.192 Em Dang Anh Tuan.20260721.201411.0914245936.TRAN THI HUONG.970443
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15227281534.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021001862201 TRAN THI LE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207212013152026EYZS946833.5389.18437.201316
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1fJ2BN7VC.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.201212.9021063083315.NGUYEN DOAN VIET.963388
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1fJ2BNAS3.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260721.201121.9021063083315.NGUYEN DOAN VIET.963388
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1aWXW64DE.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.201116.0869423375.TRINH TUAN ANH.970437
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1fJ2BNYLQ.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.200954.9021063083315.NGUYEN DOAN VIET.963388
21/07/2026 200.000,00 LE THI HA Chuyen tien ung ho chau duc#SP#020097048807212008122026p3hf714950.5390.86014.200812
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15227120935.Ung ho MS 2026.192 e Dang Tuan Anh.CT tu 9905221229 PHAM THI BICH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072120040820269U7H684295.5189.59299.200408
21/07/2026 200.000,00 MS2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207212000532026UG8M614737.5390.39187.200054
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15227009495.ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0201000292068 TRAN HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 UNG HO MS.2026.192. em DANG TUAN ANH#SP#020097048807211954442026cuu7665138.5387.99859.195445
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6FWXXV.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202653428768.20260721.195236.5555226666.HA THI TRANG.970407
21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507211950112026RB7W063271.5389.71505.194956
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1d1PCVVGT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.194809.97042292Q597454000000000e53414.MBBANK IBFT.970422
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15226842358.PHAM THI THU HUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0211000413997 PHAM THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 20.000,00 6202IBT1kC6TNKSJ.Ung ho ma so 2026.191 FT26202251025420.20260721.194620.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
21/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211945282026J206503366.5390.40271.194528
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1aWXWKV3R.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260721.194027.0983299218.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
21/07/2026 30.000,00 MBVCB.15226702702.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1035127303 PHAM THI XUAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507211936092026HJJY096491.5389.78425.193609
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15226562324.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000299709 DUONG THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15226540944.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0301000299709 DUONG THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6TLAVZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202257810052.20260721.193001.19027138589011.VND-TGTT-PHAM THU HUONG.970407
21/07/2026 100.000,00 6202YOLOP2LKG5RH.MY TRINH ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc .20260721.192557.0939065627.TRIEU MY TRINH .546034
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1aWXW7CVN.Ung ho MS 2026 192 em Dang Tuan Anh.20260721.192518.0983299218.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072119234920269w7a542584.5189.96419.192349
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15226378217.Ung Ho MS 2026.192 Dang Tuan Anh.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 6202TPBVI2MB596Y.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.191952.98886688886.KIEU THI THUY.970423
21/07/2026 20.000,00 6202IBT1cJV3AVQY.QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.191830.888831338868.NGUYEN HOANG ANH.970415
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6TKGIE.NGO THI HAI chuyen mot chut long thanh gui toi em Tran Minh Duc FT26202445243700.20260721.191701.19036538497016.NGO THI HAI.970407
21/07/2026 50.000,00 6202TPBVI2MB5FZ8.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.191243.74820051992.DANG VAN DUA.970423
21/07/2026 1.800.000,00 6202IBT1bJM5WH7Y.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Tran Minh Duc MS 2026 - 191 Chuc con chua khoi benh.20260721.191159.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6TAKHL.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202859250853.20260721.190932.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407
21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI QUY chuyen tien ung ho MS 2026.192 . Dang Tuan Anh#SP#020097040507211905302026BAOD038983.5387.69671.190530
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6T4WTH.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202628800083.20260721.190529.19039705992015.VND-TGTT-DO NGAN HA.970407
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211903252026M4LO622966.5387.54902.190326
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211859292026skle440093.5189.27718.185929
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15225968881.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451001742331 LE SAO THI SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970415072118574220263ri3293776.5390.16245.185742
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15225938447.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0581000789099 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15225924687.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071004773062 NGUYEN NGOC PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202MSCBD2K9WG54.NGO HOANG LIEN ung ho ms 2026192.20260721.184928.1300112557777.NGO HOANG LIEN.970422
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6TI1YX.MS 2026.192 FT26202025771143.20260721.184836.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JBWWXW.Ung ho Ma 2026.191 ( e Tran Minh Duc).20260721.184725.418704060009591.LE THI PHUONG.970441
21/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507211847012026OAYS034941.5390.40922.184701
21/07/2026 100.000,00 UH MS 2026.192#SP#0200970422072118410620264RQN675983.5388.99098.184051
21/07/2026 50.000,00 6202MCOBQ2BKPXM8.Ung ho ms2026.192 dang tuan anh.20260721.184007.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211838392026upx5347445.5388.81248.183839
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1iJ6R8TG2.ung ho Tran Minh Duc ms2026 191.20260721.183823.111443378.TRAN THI NGOC BICH.970432
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6T2EQB.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202082476777.20260721.183554.14023892396011.VND-TGTT-NGUYEN THI CAM LE.970407
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211835512026l23l334665.5387.61161.183551
21/07/2026 50.000,00 6202TPBVI2MB6DHD.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.183539.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MB6VG8.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.183350.04914411501.MAN HOANG QUE.970423
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15225516942.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6T1JFS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202007493084.20260721.182948.19027524197010.VND-TGTT-NGUYEN THUY AN.970407
21/07/2026 20.000,00 6202IBT1iJ6RIUBJ.Ung ho MS 2026-192 em Dang Tuan Anh.20260721.182935.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
21/07/2026 50.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211828062026SLQC752127.5387.7323.182807
21/07/2026 199.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211827412026UZ45889578.5189.4755.182742
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211824302026KFYD102656.5388.83255.182430
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15225335626.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.191(em TRAN MINH DUC), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15225327020.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071000921271 LE HAI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 10.000,00 MBVCB.15225335906.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072118205820263gb7268833.5388.60452.182058
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207211817262026I8BT415633.5387.35895.181726
21/07/2026 100.000,00 6202MCOBQ2BK7PQA.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.181259.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15225126216.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0371000494148 HUYNH THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JBRQ52.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.181105.888525666.VU HONG DIEP.970441
21/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507211808472026NC0U016491.5390.77964.180847
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15225049920.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15225043978.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1038941635 PHAN THUY SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 ung ho chau Tran Minh Duc. mong chau mau khoe.#SP#020097042207211805172026361Y613236.5389.53779.180518
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15224987699.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1038941635 PHAN THUY SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6L6FYR.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202203702918.20260721.180030.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6RC4TU.HOANG VAN HUYEN chuyen tien.20260721.174734.0916737815.HOANG VAN HUYEN.970432
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6L4L8D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202082295490.20260721.174649.19020835268022.VND-TGTT-TRAN THI HUONG GIANG.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6RCSXK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.174543.29369666.NGUYEN THI HONG HANH.970432
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-210726-17:44:57 JEeo414283#SP#020097041607211744572026JEeo414283.5389.8338.174457
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15224609431.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.192 DANG TUAN ANH-210726-17:42:43 OlNO838748#SP#020097041607211742442026OlNO838748.5390.92259.174244
21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CCMVV1.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.174154.050165943233.TRAN THI THU THUAN.970403
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15224557342.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).CT tu 0341006873654 BUI THI THOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15224554944.ung ho ms 2026.191.CT tu 0351001007263 NGUYEN ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15224548744.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0361000218589 LE THI HONG DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 150.000,00 UNG HO MS 2026.192-210726-17:39:26 bvMv070068#SP#020097041607211739262026bvMv070068.5389.68656.173927
21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THUY chuyen tien chau Tran Minh Duc#SP#020097040507211739022026J2A4037579.5389.66022.173847
21/07/2026 1.000.000,00 UNG HO TRAN MINH DUC 2026.191-210726-17:38:12 Aaij757944#SP#020097041607211738122026Aaij757944.5387.60020.173812
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6RJ4A4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.173542.53810918.DO THI LOAN.970432
21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704880721173345202646l1049559.5189.26684.173330
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15224373562.ung ho ms 2026.191.CT tu 0481000844018 NGUYEN THI MONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6RWIIV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.172822.178657674.NGUYEN THI TUYET MAI.970432
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15224295764.ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 Chuyen tienUng ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970488072117243920267czg005957.5390.62245.172440
21/07/2026 300.000,00 6202SGTTH2CC1TNU.IBFT Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.172425.060143723898.VU CONG THOA.970403
21/07/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211723462026fxuk001709.5189.54427.172331
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6LSKRC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202223829910.20260721.172132.19032678988669.VND-TGTT-TRAN THUY TRANG.970407
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6LS8X5.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202822883326.20260721.172050.19028152077011.VND-TGTT-PHAM THI BICH THUY.970407
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6XNNF9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.172010.182546542.NGUYEN THI HUONG LY.970432
21/07/2026 300.000,00 6202VNIB02JBC9ZJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.171832.903806390.TRUONG THI ANH DAO.970441
21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211717462026KJ51644449.5388.12205.171746
21/07/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.192 dang tuan anh#SP#020097042207211715112026E9KS594013.5189.93106.171512
21/07/2026 50.000,00 6202VNIB02JBMSAJ.ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.170825.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
21/07/2026 300.000,00 6202VNIB02JB1PU9.ung ho ms 2026.191 (em tran minh duc).20260721.170124.938007743.TRAN THUY BICH.970441
21/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211701162026ZswN640890.5387.95331.170101
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211659482026fh1r891507.5387.85166.165948
21/07/2026 50.000,00 6202TPBVI2MB9CU4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.165913.82386863979.HUYNH THI NGOC HA.970423
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1fJ2B4DN7.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.165913.983995477.NGUYEN THI HUYEN.970406
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6X37A7.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.165908.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
21/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211659052026REK4334844.5388.79794.165850
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6HRM5P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202394515532.20260721.165858.19036979236013.TKTT-VND- TRAN THI NGOC BICH.970407
21/07/2026 200.000,00 6202SGTTH2CCATD5.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.165629.060254190333.TRAN LE QUYNH NHU.970403
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15223700882.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6H3ZK7.VO THI THU HOAI ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202461882092.20260721.165459.19037205232011.VND-TGTT-VO THI THU HOAI.970407
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704220721165438202692LG785104.5189.49341.165423
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211654122026wifh867447.5189.45918.165401
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15223678996.ung ho em Dang Tuan Anh (ms 2026 192).CT tu 0181003344470 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1fJ2BBLIC.UNG HO MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.165336.220210101002469.TO THI NGUYET HANG.970431
21/07/2026 50.000,00 6202SHBAP2LKMNJ8.MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260721.165324.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
21/07/2026 150.000,00 6202TPBVI2MBS6F7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.165321.07457285301.LE THANH HA.970423
21/07/2026 500.000,00 6202TPBVI2MBSIXL.Katie ung ho MS 2026.177 ( em sung a gu).20260721.165320.12373750812.NGUYEN HUYNH BAO.970423
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15223661434.MS2026.191 em Tran Minn Duc.CT tu 0421000494277 TRANG THUY QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507211652422026G1X0057625.5388.36088.165242
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211652092026S1F3459375.5189.31944.165154
21/07/2026 500.000,00 6202TPBVI2MBS324.Katie ung ho MS 2026.178 ( anh nguyen van ty).20260721.165140.12373750812.NGUYEN HUYNH BAO.970423
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15223644936.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211650532026w4hb853293.5389.23331.165053
21/07/2026 500.000,00 6202TPBVI2MBSGF1.Katie ung ho MS 2026.174 ( anh nguyen van hien).20260721.164925.12373750812.NGUYEN HUYNH BAO.970423
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15223580974.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15223572770.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15223576125.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1029347659 TA THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202SHBAP2LKM1SW.Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc.20260721.164648.0855308692.DINH MY HANH.970443
21/07/2026 150.000,00 6202IBT1kC6HZY3U.UH MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26202068507695.20260721.164129.7959777777.VU THI PHUOC MY.970407
21/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138666578281.20260721.138666578281-0935527629_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI QUY chuyen tien ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#0200970405072116411220266FEN091743.5189.58054.164113
21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211639292026kr1j805464.5387.45698.163930
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211634352026Q2YU873252.5387.12690.163436
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15223309220.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000349831 TA THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6H7CC6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202200718910.20260721.162948.1991866363.PHAM THI NGOC HUE.970407
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-210726-16:28:37 Rivv290473#SP#020097041607211628372026Rivv290473.5390.75783.162838
21/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138664993330.20260721.138664993330-0337706699_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6HGCRS.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202201049069.20260721.162707.10520442878015.VND-TGTT-NGUYEN THI THAM.970407
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15223231483.Ung ho 2026.192 (em dang tuan anh).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15223227068.PHAN MINH LAN Ung hoc MS 2026.192( em Dang Tuan Anh).CT tu 0011001574155 PHAN MINH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 30.000,00 2026.192 ( em DANG TUAN ANH )#SP#020097041507211621412026342C473428.5387.33808.162141
21/07/2026 300.000,00 6202VNIB02JBYPE7.NGUYEN KIM HA chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148.20260721.162036.608704060112077.NGUYEN KIM HA.970441
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6HBEDH.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202776711512.20260721.162006.13320600715015.VND-TGTT-DO THU HA.970407
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6H5KIW.Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26202997822571.20260721.161710.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CCL3ZG.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260721.161705.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
21/07/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-16:16:49 fexN773682#SP#020097041607211616502026fexN773682.5189.3410.161650
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15223062021.Ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 1030441262 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15223035517.hoang nu kim ngan ung ho em tran minh duc ma so 2026191.CT tu 0441000657026 HOANG LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202VIDPF2YA1SCA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.161212.0207140092692.DUONG MINH CHIEN.970439
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6HPBG4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202206761848.20260721.161101.19034513399025.CONG THU HIEN.970407
21/07/2026 300.000,00 6202TPBVI2MBVZQZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.161059.02639381901.NGUYEN THI BICH NGUYET.970423
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXW298I.uh ms 2026.192.20260721.161055.000007601006.NGUYEN THI HANH.970440
21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970405072116102820261ILM031674.5388.64833.161029
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15222976002.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000483644 TRUONG THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15222913759.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1042970734 HOANG BAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211603082026mte8670207.5387.19429.160308
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6HIQ4P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202307003483.20260721.160048.19033213054011.VND-TGTT-BUI THI HONG HANH.970407
21/07/2026 100.000,00 6202MCOBQ2BK9S15.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.160003.03201011957953.LE THI DIEU HUONG.970426
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15222829866.ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0251002726630 DO HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 297.000,00 MBVCB.15222837745.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc) .CT tu 9911111298 HOANG THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 20.000,00 MBVCB.15222828346.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15222802622.ung MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15222772683.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0721005135752 TRAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15222771896.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000377118 TRAN HA ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507211550002026E7fm354999.5387.41471.155000
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6H9NGC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202257092660.20260721.154845.3913045679.DO THANH LONG.970407
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6H9EDZ.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202264183198.20260721.154749.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211547222026LN5K552972.5189.25833.154723
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15222681958.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1021000000522 NGUYEN THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI PHUONG chuyen tien ung ho e Tran Minh Duc 2026#SP#0200970405072115470120264CTX018359.5388.23882.154701
21/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507211546372026M518016479.5388.21498.154637
21/07/2026 300.000,00 6202MSCBD2KSZCCG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.154444.9500192197479.TRAN THI THANH HUYEN.970422
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1d1P1F9GI.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.154320.970422Rc301230000000006c6333.MBBANK IBFT.970422
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6H2WCI.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202040597281.20260721.154242.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15222606707.ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh) .CT tu 0021001333611 NGUYEN MAI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1d1P1FJ9N.Ung ho ms 2026 191 em tran minh duc.20260721.154036.97042292G29f193000000000cb5922.MBBANK IBFT.970422
21/07/2026 300.000,00 6202VNIB02JA5A44.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.154020.862688999.NGUYEN PHUONG THAO.970441
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6XADT8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.153939.150241715.PHAM THI HA PHUONG.970432
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6H1FCF.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202011019895.20260721.153905.9988884553.DAO ANH TUNG.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15222571714.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1025061728 LE DUY HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 6202MSCBD2KSTMTI.Ung ho MS 2026 192 em Dang Tuan Anh.20260721.153841.0777668566.MACH HUYNH NGOC HANH.970422
21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2MBGVYB.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.153755.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163833988#SP#020097044907211537532026XWW4527960.5388.70532.153753
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1iJ6X43P3.UNG HO 2026 191 EM TRAN MINH DUC.20260721.153652.165346327.NGUYEN THI NGOC.970432
21/07/2026 300.000,00 6202VNIB02JAPKVA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.153438.907700789.TRAN NU NHU HUYEN.970441
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6HWX4D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202020607006.20260721.153304.399928222222.DANG THU TRANG.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXWJTAC.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.153259.700018601081.LE NGUYEN HOANG ANH.970424
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6X48LK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.153254.0912591222.NGUYEN THI HOANG YEN.970432
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-15:32:18 Anhx025784#SP#020097041607211532182026Anhx025784.5390.38937.153203
21/07/2026 50.000,00 6202TPBVI2MBGC62.MS 2026.192 Dang Tuan Anh.20260721.153209.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
21/07/2026 10.000,00 6202TPBVI2MBG8RV.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260721.153121.04180049101.NGUYEN THI TUOI.970423
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15222475009.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000707940 BUI THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880721153041202603ln562930.5387.29486.153026
21/07/2026 50.000,00 6202ORCOQ2BKS1TJ.LOC HO TRO MS 2026.192DANGTUANANH.20260721.153038.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
21/07/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211529412026ps9t559795.5389.22900.152941
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6HQVDN.Ung ho ms 2026.191 Tran Minh Duc FT26202219873887.20260721.152749.2558669999.NGUYEN THI MAI.970407
21/07/2026 500.000,00 6202SHBAP2LGNAEB.NGUYEN THI HONG MINH chuyen tien ung ho con Tran Minh Duc MS 2026191.20260721.152711.5551968555.NGUYEN THI HONG MINH.970443
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6ZNFTE.MS 2026.192 FT26202938021766.20260721.152634.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MBE5BH.ung ho MS 2026.191 tran minh duc.20260721.152523.00027022702.VAN THU THUY.970423
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)#SP#020097041507211524192026EZ90265722.5189.93666.152404
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15222380156.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1017453844 TRAN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MS2026.193 EM DANG TUAN ANH-210726-15:23:50 QIDE223390#SP#020097041607211523502026QIDE223390.5389.91168.152335
21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:BUI THI TRON chuyen tien#SP#020097040507211523162026YJC2010559.5390.87481.152316
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1iJ6XB112.ZP262020452365 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.152254.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/07/2026 150.000,00 Ung ho MS2026.192#SP#020097042207211522492026ZHZJ746563.5387.85281.152250
21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211521162026qzxk533472.5189.77264.152101
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6ZXP33.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202247059384.20260721.151845.5161666668.PHAM VAN TUYEN.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6ZX9BN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202272679937.20260721.151757.13820885794013.VND--NGUYEN DUC HUNG.970407
21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2MBEKQC.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.151744.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
21/07/2026 100.000,00 6202SHBAP2LGIVC9.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260721.151739.080719920.PHAM THI NHAM.970443
21/07/2026 150.000,00 6202IBT1kC6Z36E7.MS 2026.192 FT26202969600465.20260721.151626.19129884502016.VND-TGTT-TA QUOC VIET.970407
21/07/2026 100.000,00 Ung ho em MS 2026. 192 Dang Anh Tuan#SP#020097041507211516112026bj3z238991.5388.49263.151600
21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MBEUZI.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.151539.03632702601.VU THI LY.970423
21/07/2026 200.000,00 MS2026-192 CHAU DANG TUAN ANH NINH BINH-210726-15:13:25 184C490887#SP#020097041607211513252026184C490887.5388.33802.151325
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211512032026K6HW838316.5387.27208.151204
21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2MBE8KN.Ung ho MS 2026.192 Dang Tuan Anh.20260721.151139.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15222210278.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9990009900 VO QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1bJMYR88D.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.151048.00028888.LAM THANH VO.970427
21/07/2026 5.000,00 6202IBT1kC6ZTNYP.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202769578028.20260721.151046.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15222205549.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6XYMHQ.Ung ho MS 2026 192 Dang Tuan Anh.20260721.150841.36673486.DANG MAI LINH.970432
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6ZT9BX.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202969577255.20260721.150811.2252161616.PHAM XUAN LINH.970407
21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho ma so 2026.158 bon chau mo coi#SP#020097040507211508112026YPQV046099.5387.5302.150811
21/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15222168343.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15222160547.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1iJ6XYWR2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.150641.0944929501.DUONG TAN TIN.970432
21/07/2026 47.423,00 6202IBT1aWXWQN8E.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.150557.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440
21/07/2026 50.000,00 6202VNIB02JANPGX.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.150449.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15222126756.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15222076137.Ung ho Ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1034545251 MAI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15222005881.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003524386 BUI THI THUY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211452442026m9ne447112.5390.22177.145244
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15221938545.ms2026.192 dang tuan anh.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211448542026vzcr436131.5388.1518.144854
21/07/2026 1.000.000,00 6202SGTTH2CM6U4L.IBFT Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260721.144844.8989.NGUYEN THANH VINH.970403
21/07/2026 1.000.000,00 6202SGTTH2CM64DK.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.144825.8989.NGUYEN THANH VINH.970403
21/07/2026 1.000.000,00 6202SGTTH2CM6RNS.IBFT Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.144759.8989.NGUYEN THANH VINH.970403
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15221844618.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000334113 KIEU QUOC LAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202ORCOQ2BKKHG9.ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260721.144043.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
21/07/2026 100.000,00 ung ho ms2026.191#SP#020097042207211440362026GN01803750.5189.58250.144037
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6ZAR6I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202188073310.20260721.144009.19037904294014.VND-TGTT-TRINH TUAN ANH.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6ZAEIY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202081622088.20260721.143911.19035450797013.VND-TGTT-TA THI THANH NHAN.970407
21/07/2026 150.000,00 6202ORCOQ2BKKG7R.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.143650.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
21/07/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026.191 tran minh Duc#SP#020097042207211434272026F0FG915443.5387.25828.143427
21/07/2026 300.000,00 6202TPBVI2MBUFNN.DANG THI KIM OANH chuyen tien ung ho MS 2026.192( em Dang Tuan Anh).20260721.143316.02088666901.DANG THI KIM OANH.970423
21/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211432352026zSwW105618.5390.15893.143235
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15221666470.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0451000454899 DANG QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1fJ2B978Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.142555.0051012224007.LE THI LAN HUONG.970438
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15221626023.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000940075 NGUYEN HOANG THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6ZYDKL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202299855905.20260721.142314.19035309658018.VND-TGTT-DO THI MINH THUY.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1fJ2B9P22.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.142225.9021737219585.HO THI PHUONG.963388
21/07/2026 100.000,00 Chuc be mau khoe MS 2026.191, ma GD 100000163801060#SP#020097044907211422262026SrIm442115.5389.66309.142226
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15221607876.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1013418063 NGUYEN THI THANH TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6XVA9L.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.142111.0938705357.HO THI LY.970432
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211418302026dk38353901.5387.46744.141815
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6ZUT2H.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202348062201.20260721.141759.19020894296889.VND-TGTT-PHAM HONG HA.970407
21/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072114164720264rw6349390.5387.38663.141647
21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MB4G2X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.141453.03736624601.BUI QUANG MINH.970423
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6XDHS7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.141404.1141767.TRAN THI MAI HUONG.970432
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15221515254.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0331003964904 NGUYEN THI KIM QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15221497812.MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0051000443395 LE THI ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6XDB15.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.141138.53003975.VU THANH HOA.970432
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15221477190.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000238030 VU NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 2.000.000,00 6202IBT1kC6ZI66V.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202735718060.20260721.141018.19027092787016.VND-TGTT-MAI TRAN BINH.970407
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6ZI5ZY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202924087064.20260721.140925.19036573392014.VND-TGTT-LE THI QUYNH GIANG.970407
21/07/2026 50.000,00 6202TPBVI2MB48QQ.MS 2026.191.20260721.140904.05462756601.TRUONG THI DUONG.970423
21/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.192#SP#020097048807211408272026d5cq328062.5389.98372.140812
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15221438371.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001678910 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#0200970488072114055520266nvf321686.5388.86311.140555
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072114054920264r9j321472.5189.86076.140549
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6ZMI6B.Ung ho ms 2026.192 em dang tuan anh FT26202472024607.20260721.140510.19038307063016.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM HONG.970407
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211405032026G5DT593428.5388.81524.140448
21/07/2026 200.000,00 6202ORCOQ2BKGWKW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.140342.0901911546.Le Thi Kieu Nga.970448
21/07/2026 99.000,00 6202IBT1iJ6XS8WN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.140108.243231361.DO TRONG HIEU.970432
21/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1kC6ZV2RK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202925623500.20260721.140046.19031669604010.VND-TGTT-DANG THUY TRANG.970407
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15221361042.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000375173 NGUYEN PHUNG LINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15221347591.ung ho MS 2026.191.CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 5.000.000,00 6202ORCOQ2BKGCN5.NGUYEN THI HOA chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.135707.0037100017411009.NGUYEN THI THU THAO.970448
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15221322213.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004111971 PHAN MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15221301957.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121001291322 NGUYEN THI NU PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6ZSDKS.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202204621480.20260721.135332.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6Z9LB9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202982043092.20260721.135151.19071531402011.VND-TGTT-NGUYEN YEN SON.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6Z96QI.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202872199251.20260721.135128.19030225449012.VND-TGTT-TRAN NGOC TAN.970407
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15221265782.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0481000752968 VO HUONG DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6Z9UFT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202704709018.20260721.135019.8843568888.LE THANH TUAN.970407
21/07/2026 200.000,00 Vu Phuong Linh ung ho MS 2026.191#SP#020097042207211350062026U5QX714630.5390.13379.135006
21/07/2026 496.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-13:49:30 2ixm887444#SP#0200970416072113493120262ixm887444.5387.11023.134931
21/07/2026 300.000,00 6202TPBVI2MBRRQC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.134914.03841192101.PHAM NGOC HUYNH NHU.970423
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15221232527.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0431000090438 LE THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6Z2SLU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202067947987.20260721.134551.19021795214011.VND-TGTT-PHAM THI THU HIEN.970407
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1iJ6X2EBS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.134527.0372681657.PHAM THI HONG THAO.970432
21/07/2026 150.000,00 6202TPBVI2MBRMSA.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.134512.02975554403.DUONG KIM DUNG.970423
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6ZCK9Z.Ung ho MS 2026.191 FT26202405560162.20260721.134340.19037148148017.VND-TGTT-PHAM THI THUONG THUONG.970407
21/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211343202026UJUJ544860.5387.82815.134321
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211342252026qdoz266058.5189.78247.134225
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211341042026QUTN866625.5387.72346.134104
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211337222026G6Y5393184.5390.56148.133707
21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CMHVZI.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.133425.020000561038.TRAN HUYEN TRANG.970403
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1iJ6XCYWB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.133343.181414731.PHAM THI TU ANH.970432
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211332572026LNI9315318.5387.36753.133258
21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072113313920268KJA013925.5390.30546.133139
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6ZQ472.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26202831430661.20260721.132756.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
21/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.192 DANG TUAN ANH-210726-13:25:59 ykaz659414#SP#020097041607211325592026ykaz659414.5189.5670.132559
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6ZQWQ7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202373091010.20260721.132556.14024263220012.VND-TGTT-LE THI ANH TUYET.970407
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC66NNXL.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26202142948138.20260721.132549.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC66NHHF.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26202702568540.20260721.132500.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC66NB3K.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26202659740725.20260721.132400.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC66NDHU.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26202044407604.20260721.132258.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC66RNGZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202210986608.20260721.132156.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072113213520267T56544869.5387.86023.132135
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220912003.ung ho MS 2026.191 (tran minh duc).CT tu 0011006833333 LE THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6XJT7L.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.131806.180443908.NGUYEN THU PHUONG.970432
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6XJZ4Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.131713.86812101996.VU HAI HA.970432
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15220892924.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0341006859242 HA THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220899158.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491001780234 LE THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JAK5J1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.131213.319940422.PHAM THI THU GIANG.970441
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220833139.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6XW358.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.130910.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220766392.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611001955147 NGUYEN THAI SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202VNIB02JAKM2G.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).20260721.130308.657704060031043.NGUYEN THI THU THUY.970441
21/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211302332026ZXKQ145845.5388.80.130234
21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JAK138.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.130134.021704060170670.PHAM HONG NHUNG.970441
21/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211259172026sIld772773.5388.84823.125917
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC66HET5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202770982328.20260721.125829.19032792998011.VND-TGTT-DO THI THUY.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220677287.MS 2026.191.CT tu 1015276676 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202SGTTH2CM99IN.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.125521.060089943429.NGUYEN KHANH LY.970403
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC66ZBSB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202299220360.20260721.125409.1000030395.NGUYEN KIEU ANH.970407
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC66ZDVK.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202769063882.20260721.125312.19037272326012.VND-TGTT-VU TRAN ANH THU.970407
21/07/2026 300.000,00 6202SHBAP2LGVBG7.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.125051.1006331484.TA THU THUY.970443
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC666UUQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202207934811.20260721.125010.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220595890.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9975733166 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15220594864.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211247062026svDU742449.5389.27247.124706
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15220548189.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).CT tu 0121000766850 LE THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138642040744.20260721.138642040744-0854076607_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21/07/2026 500.000,00 6202TPBVI2MBJZAT.Ung ho ma so 2026.191 (em tran minh duc).20260721.124047.00119398002.PHAM HIEN LY.970423
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220506526.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0851000001991 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6677CD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202740500509.20260721.124042.19033903705015.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN NHI.970407
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC66GHTW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202246460605.20260721.123758.3376723898.HOANG THI THUY.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220462221.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9986006384 LE PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC66G52B.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202081235739.20260721.123658.19027602564017.VND-TGTT-DANG PHI SON.970407
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC66GYMA.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202006277087.20260721.123653.19033630412011.VND-TGTT-LE HONG NAM.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220438605.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211234562026bju2112542.5189.65587.123456
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC66AZJY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202510160245.20260721.123437.19039552700011.VND-TGTT-PHAM THI HUE.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15220406194.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0101001187734 TRAN THI VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 23.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097040507211225162026TOM2030781.5389.11819.122501
21/07/2026 30.000,00 MBVCB.15220297788.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807211224472026l4tc083856.5390.8487.122447
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220295535.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181003547907 TRAN NGUYEN TUYET NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202ORCOQ2BK46HP.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.122437.0036100017752007.NGUYEN HUU NHUAN.970448
21/07/2026 100.000,00 Ung ho Ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211222272026tp63076862.5389.95490.122227
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC66YY8J.Ung ho MS 2026.192 Dang Tuan anh FT26202063497170.20260721.122158.19831550694018.VND--DANG PHUONG ANH.970407
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC66YJ2B.UNg ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202800746942.20260721.122052.19027094856015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGA.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220244269.NGUYEN THI TUYET chuyen tien ms 2006.192( e dang anh tuan).CT tu 0591000354036 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15220230792.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000327249 LUU THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 250.000,00 MBVCB.15220219778.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0021001589970 TRAN KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC66P6HQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202279618104.20260721.121956.8899667111.CHAU PHUONG DINH.970407
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211219382026QMAT161513.5390.79095.121938
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC66PU22.Ung ho MS2026. 189 em Nguyen Thi Anh FT26202111729621.20260721.121858.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC66P8HB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202251502409.20260721.121856.19034923169027.VND-TGTT-HUYNH THI KIM TAI.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220205874.UNG HO MS 2026.191.CT tu 1066531770 NGUYEN VAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211217482026VA1K344383.5387.67741.121749
21/07/2026 2.000.000,00 6202SGTTH2CMXX7M.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.121739.060189729181.NGUYEN THI THANH HOP.970403
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211217392026ZQEU502758.5189.66672.121724
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC66UBBZ.Ung ho MS 2026.191 . Em Tran Minh Duc FT26202226869714.20260721.121631.19035064178015.VND-TGTT-CHU THI VAN ANH.970407
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1iJ63FZ6H.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.121630.199094629.NGUYEN THI MY NGA.970432
21/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211216192026a857058198.5387.59404.121619
21/07/2026 1.000.000,00 A Nguyen Nhat Binh CA tinh QN ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211215032026blry054230.5189.52086.121503
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15220154148.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1059508285 NGUYEN NHI TU MI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ63FUWS.quynh ck 0011002643148 em tran minh duc.20260721.121345.91962284.NGUYEN THUY QUYNH.970432
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC66IX2K.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202081079902.20260721.121204.19025241739019.VND-TGTT-DAO DIEU HUONG.970407
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC66IPK2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202081138620.20260721.121045.4980989999.HA TRUNG HAU.970407
21/07/2026 300.000,00 6202TPBVI2MB8S3D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.121011.00022428001.NGUYEN THUY LINH.970423
21/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211207412026TEPL621205.5388.6112.120741
21/07/2026 3.000.000,00 6202IBT1kC66VR2R.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202063434527.20260721.120644.14020541556668.VND-TGTT-NGHIEM TRUNG VINH.970407
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072112064020267nvs026966.5390.98834.120625
21/07/2026 10.566,00 6202IBT1kC66V15D.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202740362304.20260721.120430.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC66D5G1.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202081041301.20260721.120251.19051189682012.VND-TGTT-CHU THUY HANG.970407
21/07/2026 10.000.000,00 MBVCB.15219921106.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507211157082026OP2Z021530.5388.39184.115708
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1fJ25XLYM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.115638.939177307.NGUYEN LE GIA KHANH.970406
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15219870347.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC662YXY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202372748876.20260721.115456.3333888885.DINH THI THU BINH.970407
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15219802356.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1012236666 HA NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ63HMKZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.115137.0834220222.TRAN KHANH LINH.970432
21/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138635236420.20260721.138635236420-0852862360_Ung ho MS2026191
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211150532026v92e971316.5390.98774.115053
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-210726-11:49:32 9CP3786780#SP#0200970416072111493220269CP3786780.5189.88914.114932
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072111474420265DSA416452.5389.77544.114745
21/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507211146122026zyAZ540499.5389.67752.114612
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211145242026av3s951019.5388.63099.114524
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211143552026P2X6674461.5189.53080.114355
21/07/2026 3.000.000,00 MBVCB.15219646361.NGUYEN THI BICH LOAN chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0181003585743 NGUYEN THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6ERXJ3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202103967842.20260721.113820.19027295751025.VND-TGTT-TRUONG THU THUY.970407
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6ERVBH.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202150004665.20260721.113649.19034578027011.VND-TGTT-NGUYEN DO SON TUNG.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15219556049.LE THI DIEU TAM chuyen tien ung ho MS 2026.191( Tran minh Duc).CT tu 0231000633861 LE THI DIEU TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6EXY7A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202590460371.20260721.113451.19034170485011.VND-TGTT-VUONG THANH TUNG.970407
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211134132026r15f908873.5389.90290.113413
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-11:33:45 mKxF874679#SP#020097041607211133452026mKxF874679.5390.86787.113346
21/07/2026 150.003,00 MBVCB.15219505750.2026.120( chu thuc hung).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6E3I3P.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc chuc em mau khoe de tro lai di hoc nha FT26202577700686.20260721.113218.8886797979.NGUYEN THI THU HA.970407
21/07/2026 15.000,00 MBVCB.15219481210.2026.191( tran Duc Minh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6EFTCG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202450028949.20260721.113109.19025318633014.VND-TGTT-DUONG NGUYEN QUYNH HOA.970407
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6ET6AK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202003892927.20260721.112832.19038559754011.VND-TGTT-TRINH PHUONG CAM.970407
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6ETAIR.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202003891207.20260721.112810.99933336688.HA VAN DUONG.970407
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211126392026hsr0880074.5389.39619.112639
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211124352026ggax872262.5387.26174.112436
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15219360414.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0061001079138 NGUYEN THI MAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211123172026GANK829867.5387.17242.112302
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ63KIDQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.112311.0869217373.PHAN THI KIM NGAN.970432
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15219340190.VO THI THANH DIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0631003731120 VO THI THANH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6EHLVQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202614128386.20260721.112232.171979796868.HUYNH VAN VUI.970407
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15219328942.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15219334677.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9963374499 NGUYEN HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 ung ho em Tran Minh Duc ma so 2026.191#SP#020097048807211121232026mxou859827.5189.4977.112123
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15219235587.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004040961 MAI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15219225579.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004001568 PHAM THI HONG KHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CME3VF.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.111432.020048569022.NGUYEN THI LINH.970403
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211114062026daxn831973.5390.56844.111406
21/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211113362026JsSK412907.5388.52889.111336
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1iJ63GK3I.TRAN THU HOAI chuyen tien Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.111134.0915380986.TRAN THU HOAI.970432
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211108342026angd810897.5387.21116.110834
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15219128805.ung ho be Tran Minh Duc.CT tu 0021000401997 DUONG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211105592026U7KP101056.5389.4702.110545
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ63AFU8.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 192 DANG TUAN ANH.20260721.110552.247529918.LE THI HOA.970432
21/07/2026 900.000,00 6202IBT1fJ25L3MH.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.110504.9021960968363.DAO TUAN DAT.963388
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15219052934.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2MBB3LB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.110256.68326262626.NGO THUY LINH.970423
21/07/2026 50.000,00 6202ORCOQ2BKT2LQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.110207.0984484710.DO MINH HIEU.970448
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ63AWSK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.110012.0904883058.NGUYEN THI HIEN.970432
21/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211059372026JOn0359540.5387.63748.105937
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211056462026M3BS954559.5388.45454.105646
21/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc )#SP#0200970415072110553120262nEx344136.5189.37546.105516
21/07/2026 80.000,00 MBVCB.15218937885.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0341007017371 LUONG VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 10.000,00 6202TPBVI2MBBB4H.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.105245.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423
21/07/2026 100.000,00 Ung ho: MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#0200970422072110520420268Q0A787004.5388.16715.105204
21/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211052012026kw40749364.5389.15638.105201
21/07/2026 200.000,00 ung ho MS2026.191 em tran minh duc#SP#020097042207211051062026YGKY328159.5387.10567.105051
21/07/2026 1.000.000,00 6202NAMAP2LGGN3W.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.105018.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211050042026TATF318483.5389.3844.105004
21/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-10:48:16 QbSW213361#SP#020097041607211048162026QbSW213361.5189.93290.104816
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc co Tuyet chuc em mau khoe nha em#SP#02009704880721104753202675n7734291.5389.91018.104753
21/07/2026 20.000,00 6202IBT1cJV3VVRF.QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.104403.109877686655.TRUONG THI HAI YEN.970415
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211042592026rom4716810.5388.62129.104259
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6EBJZ1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202607981355.20260721.104102.585879.PHAM THI MY.970407
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6E5J1R.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202804276793.20260721.103824.14022367052011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH MAI.970407
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6EPX84.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202775529909.20260721.103528.19028333171018.VND-TGTT-MAI THI XUAN.970407
21/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807211035082026osnc688860.5189.15719.103453
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15218626605.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000329626 DUONG THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15218605970.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1aWXQBILW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.103057.28091992.TRAN THI HUE.970433
21/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1d1P1P8SX.MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.103034.970422X7b4d53000000000028827.MBBANK IBFT.970422
21/07/2026 1.000.000,00 Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211030142026oqvx671167.5387.86463.103014
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ63PR9M.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.102932.143230098.VUONG XUAN CUONG.970432
21/07/2026 50.000,00 6202VNIB02JA1NBA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.102848.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441
21/07/2026 50.000,00 6202VNIB02JA1D8Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.102822.682666888.NGUYEN THI THAI.970441
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6EIZ6J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202981286105.20260721.102734.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ63P4NY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.102640.111756589.PHAM MAI TRUC PHUONG.970432
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6EI856.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202904808962.20260721.102634.19032038899899.VND-TGTT-BUI THUY NGA.970407
21/07/2026 100.000,00 TRAN THI ANH chuyen tien ung ho ms 2026.191 em tran minh duc#SP#020097042207211025392026PI5R191683.5189.59539.102525
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15218506356.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1066330697 PHAM THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704880721102424202613pi650277.5387.51912.102409
21/07/2026 200.000,00 6202WBVNP2LGEATC.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260721.102410.108066633666.NGUYEN DOAN TRUNG.970412
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.192#SP#020097048807211023402026t977647658.5387.47936.102340
21/07/2026 200.000,00 6202WBVNP2LGEY7U.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260721.102337.108066633666.NGUYEN DOAN TRUNG.970412
21/07/2026 200.000,00 6202WBVNP2LGELVQ.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260721.102258.108066633666.NGUYEN DOAN TRUNG.970412
21/07/2026 300.000,00 6202MCOBQ2BK8NIW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.102239.03301010878746.CHU TUAN NAM.970426
21/07/2026 200.000,00 6202WBVNP2LGW5YW.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.102204.108066633666.NGUYEN DOAN TRUNG.970412
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211021252026O9QB991782.5388.34800.102125
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15218455727.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030402061 NGUYEN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138623407417.20260721.138623407417-0335478773_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211019202026QScC209464.5189.23039.101920
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ63UP3B.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.101810.105177607.TANG THI MINH PHU.970432
21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JABIR8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.101759.941381988.PHAM HUONG THAO.970441
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6ES28N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202115616651.20260721.101542.979777796789.NGO GIA LINH.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6E9YBJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202548260849.20260721.101347.19033171646010.VND TKTT LE KHANH LY.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15218343255.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0381000461012 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507211013372026hDm3188576.5389.89556.101337
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ638T18.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.101332.152692609.NGUYEN DUC GIANG.970432
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15218329037.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000390166 NGUYEN CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ638YI7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.101039.159479633.MAI TRUC LY.970432
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6E2CDD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202607865110.20260721.101009.19032589046013.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407
21/07/2026 200.000,00 6202SHBAP2LGWQSP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.101009.0784281096.NGUYEN THI HANG.970443
21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MBYHC8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.100946.00038674001.LE THI MINH.970423
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-10:09:09 DxWj995178#SP#020097041607211009102026DxWj995178.5389.65126.100910
21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MBYS1M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.100804.02529485801.VO PHUOC LOC.970423
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6ECQX2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202120433634.20260721.100711.19032143268888.VND-TGTT-HA KIM BINH.970407
21/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.191#SP#020097042207211007042026IB0S797990.5390.52538.100650
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15218247532.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0451001874668 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6E1588.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202921107403.20260721.100542.19036455460013.VND-TGTT-NGUYEN THI THUAN.970407
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1aWXQYBK3.UNG HO MS 2026192 EM DANG TUAN ANH.20260721.100540.700020390073.HUYNH MINH KHANG.970424
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211005082026ezzp581477.5387.41584.100508
21/07/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507211004022026Dlff152546.5390.35424.100402
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQYSBR.Ung ho MS2026.186 ( Trinh Quoc Bao).20260721.100138.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
21/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072110003220265BGK675782.5388.15336.100032
21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CMRBM1.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.100021.040021814913.DOAN THI KIM NGAN.970403
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQYJT2.Ung ho MS2026.191 ( Tran Minh Duc).20260721.095938.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210958502026L9FN031923.5189.5677.095835
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQPNZQ.Ung ho MS2026.152 ( hai anh em Tai & Nhan).20260721.095819.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15218120162.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611001925509 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6EQGNV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202255885097.20260721.095755.19036996132019.VND-TGTT-NONG THI THANH NGAN.970407
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072109554620264wgi548339.5189.88595.095546
21/07/2026 100.000,00 UNG HO MA SO 2026.191 EM TRAN MINH DUC#SP#0200970422072109552920266D7E464587.5189.87639.095529
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KN6ZG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202742082057.20260721.095527.19038109414016.VND-TGTT-VU HAI THANH.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15218089273.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0281000578103 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQPZPV.Ung ho MS2026.181 ( Bui Thi Mim).20260721.095444.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210954162026dvwh543072.5389.80540.095416
21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho tran minh duc ma so 2026.191#SP#020097040507210953542026D1BN006630.5387.79503.095401
21/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072109535620266KHB778130.5390.79248.095356
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210953292026t0qq540348.5387.76455.095329
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KR44I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202004121220.20260721.095210.19025142777014.VND-TGTT-LE THI DIEM HANG.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQPAII.Ung ho MS2026.157 ( be Ngoc Linh & Khanh Linh).20260721.095206.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15218041805.NGUYEN NHAT ANH ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1015553897 NGUYEN NHAT ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15218040697.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0111000264838 AU DUONG THIEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MBL367.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.095038.50327701122.LE THI HA TRANG.970423
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15218026159.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9918369168 PHUNG MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15218020013.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9915666799 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQPUXJ.Ung ho MS2026.183 ( Nguyen Thi Yen).20260721.094952.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
21/07/2026 200.000,00 UH MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-09:49:25 pYuU623390#SP#020097041607210949262026pYuU623390.5189.54509.094926
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15218009888.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0311000710053 HOANG LE QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JAQFFI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.094852.422704060058899.CAO THI THANH TRA.970441
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQPI8Q.Ung ho MS2026.185 ( be Ho Duy Hung).20260721.094846.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15217983516.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000405240 NGUYEN MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQPD82.Ung ho MS2026.187 ( Dinh Thi Thu).20260721.094729.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
21/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210947222026efXw993248.5389.44116.094722
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 emTran Minh Duc#SP#020097042207210947192026PJ7K455817.5389.43233.094719
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6K31HZ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202715073373.20260721.094524.585879.PHAM THI MY.970407
21/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207210944332026ABHH589674.5387.28514.094433
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQPQNX.Ung ho MS2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).20260721.094428.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#02009704050721094419202618W9058176.5387.27713.094404
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072109430820268BJK938284.5389.21530.094253
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQU3JM.Ung ho MS2026.150 ( ba Dang Thi Be Chinh).20260721.094212.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437
21/07/2026 30.000,00 6202IBT1kC6KFWN2.Ung ho MS 2026.191 FT26202370703605.20260721.094020.19039104826010.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN.970407
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15217882054.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9909232308 DAO DUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MBLB33.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.093926.00115647001.LE VIET DONG.970423
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1d1P1I7NF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.093920.97042292L6fa176000000000c65280.MBBANK IBFT.970422
21/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138618488079.20260721.138618488079-0523192205_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15217858554.NGUYEN THANH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.191.CT tu 0021001654331 NGUYEN THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15217832003.ung ho MS2026.191.CT tu 0071001199577 NGUYEN THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 55.952,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210936022026p9b6481056.5388.84819.093602
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217826887.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0881000445913 NGUYEN HOANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15217808506.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1027674856 PHAM THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138618019192.20260721.138618019192-0935969463_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15217803874.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 ho tro Dang Tuan Anh#SP#020097042207210933482026UAM4793982.5389.73746.093334
21/07/2026 50.000,00 6202MCOBQ2BKMDJP.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260721.093334.03101010965538.HOANG VIET.970426
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15217771620.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0711000257800 NGUYEN HOC BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 NGUYEN THANH CONG chuyen tien#SP#020097042207210931582026ERW2795098.5387.63990.093158
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217769147.Ung ho MS 2026.191.CT tu 1024825910 LE THI NGOC NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15217762856.Ung ho MS 2026.191.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 150.000,00 6202IBT1iJ63SVCJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.093029.0842081869.DINH TUONG VAN.970432
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217728086.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0281000279322 NGUYEN VAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6K6RJW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202702372224.20260721.092747.906666688888.NGUYEN THI NHU HOA.970407
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15217684629.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6K6JKU.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202936780431.20260721.092508.19073445999014.VND-TGTT-TRAN PHUONG ANH.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217665839.ung ho em Tran Minh Duc- Nghe An.CT tu 1026664160 DO THI HONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ639IXM.ZP262020171121 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.092300.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210921462026f2bg433162.5388.14923.092146
21/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210921242026OKJ3041938.5389.13258.092113
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KKKQA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202548062778.20260721.092045.19033157525014.VND-TGTT-NGUYEN HONG LOAN.970407
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KKUMY.Ung ho em Dang Tuan Anh, MS 2026.192 FT26202003406226.20260721.091957.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
21/07/2026 200.000,00 TRAN THI KIM NHUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072109194020268aun426255.5189.5393.091940
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217590217.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210917562026eWz9893082.5388.97415.091756
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15217581340.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251001904919 NGUYEN PHUOC DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6K77K6.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26202187071377.20260721.091737.19032250974019.VND-TGTT-PHAM THI YEN.970407
21/07/2026 150.000,00 6202MCOBQ2BK1797.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.091718.03501014976150.NGUYEN THI HA.970426
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15217573084.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0941000006099 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210917002026Rqpz888739.5390.92436.091700
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072109154920263P9J665739.5389.86985.091550
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6KGNBT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202741929513.20260721.091538.19029412528017.VND-TGTT-VUONG THI THU HONG.970407
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15217555216.ung ho MS 2026.191 (em TRAN MINH DUC).CT tu 9854321336 DO THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210914592026QXKW010081.5390.82857.091459
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ632IAB.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.091458.0908558889.VO KHAC THINH.970432
21/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.191 TRAN MINH DUC#SP#020097040507210914392026MG2R008480.5189.82168.091439
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880721091407202645gt407982.5390.78929.091407
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6KGVDZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202603989600.20260721.091325.2907876868.THAI THI HONG GIANG.970407
21/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 192 EM DANG TUAN ANH-210726-09:13:01 dXKF214639#SP#020097041607210913012026dXKF214639.5189.74320.091301
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6KGCTG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202081019222.20260721.091300.19028525314868.NGUYEN THI CHUYEN.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217510799.LUONG THI AI NGUYET chuyen tien ung ho ms 2026-191nguyen xuan xanh .CT tu 0401001426835 LUONG THI AI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207210912092026H8VO360854.5390.70226.091210
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207210912032026C6DY563469.5387.69978.091148
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6KAZGP.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202271409153.20260721.091146.19034836421011.VND-TGTT-LE TUAN ANH.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217493227.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9889040699 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CMJTNU.IBFT UH MS 2026.191.20260721.091105.030064802174.TRAN THI HOA.970403
21/07/2026 500.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 192 ( em Dang Tuan Anh)#SP#020097041507210910502026MSGp867822.5189.64428.091050
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217488932.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0071001165101 DIEP THI NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1fJ25AISX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.090815.9021352879981.LE THI CHANG.963388
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217459478.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0621000402064 LE DUY TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6K45GV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202904506110.20260721.090752.19032815117018.VND-TGTT-HOANG THU OANH.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6K4UCC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202040218036.20260721.090734.19028279442299.VND-TGTT-DO THI PHUONG ANH.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217446199.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0621000402064 LE DUY TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217438701.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0621000402064 LE DUY TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 5.000.000,00 NGUYEn HAI TUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072109060920261KGX327728.5387.42713.090610
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217435003.DINH THI PHUONG THAO chuyen tien. tran minh duc -ms 2026.191.CT tu 0461000470958 DINH THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.192 Dang Tuan Anh#SP#020097048807210905302026tpom380100.5387.40184.090515
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217406187.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9829366966 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 30.000,00 6202IBT1kC6KBQW5.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202249830480.20260721.090315.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217379703.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1041430590 MAI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6K5P3C.Ung ho MS 2026.191 FT26202205261529.20260721.090129.19029157893881.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407
21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2MA5MMY.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.090116.10000543215.DO THI PHUONG THAO.970423
21/07/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210859502026dqsa361829.5389.16304.085950
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210859192026doar360254.5390.13322.085919
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210859162026ieyg360042.5389.12969.085916
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1aWXQMX5B.MS 2026.191 ung ho em tran minh duc.20260721.085823.360001060000045.NGUYEN THI LIEN .970409
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15217315698.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1031000007360 DANG THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KP3T8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202080063229.20260721.085638.19036669769011.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HOANG UYEN.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6KPFSK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202881250095.20260721.085629.19037221609011.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217302096.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0511000476699 DO DANG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072108525320269FTO551615.5390.86525.085253
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KU7YQ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202330645634.20260721.085236.19029056313027.LE HONG MY TIEN.970407
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KU9ZV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202992168370.20260721.085114.19032237188888.VND-TKTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217224625.ung ho MS 2026.192( Dang Tuan Anh).CT tu 1049915107 HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202SGTTH2CMFCHK.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.084945.030029722818.DOAN PHUONG THAO.970403
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1aWXQM8NY.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.084940.000000032180.PHAM THU THUY.970440
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072108493420267p6a328773.5189.73115.084934
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ63JSLD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.084924.236620212.LE THI MINH PHUONG.970432
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6K84PJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202073569004.20260721.084909.19031850986669.VND-TGTT-AN BICH NGOC.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217196820.Chuyen tien ung ho ms 2026 192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210847372026LYSE481228.5189.64348.084726
21/07/2026 100.000,00 LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho ma so 192 Nguyen Tuan Anh, ma GD 100000163660220#SP#020097044907210847332026EuDi562913.5387.64174.084733
21/07/2026 200.000,00 6202VNIB02JQPL8V.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.084729.619704060055441.DINH THI HONG NINH.970441
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6K8Q2X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202347028203.20260721.084727.1827467968.NGUYEN THU VAN.970407
21/07/2026 300.000,00 6202SGTTH2CMFQWT.IBFT Ung ho MS 2026.191.20260721.084632.050088557007.BUI THANH HOANG.970403
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210846162026nyz1318226.5389.58797.084616
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KIMKH.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202230307697.20260721.084515.10520302168018.VND-TGTT-TONG THI THANH BINH.970407
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-08:44:10 2gIy012359#SP#0200970416072108441020262gIy012359.5388.50417.084410
21/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1kC6KMT9N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202552972879.20260721.084342.19033390490018.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH.970407
21/07/2026 10.000,00 VU NGOC DUNG chuyen tien MS 2026.192#SP#020097042207210843402026LSU6754580.5189.49355.084341
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217144727.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0631000401317 VO THI KIM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6KMPAT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202905239232.20260721.084225.19037151255010.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407
21/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210841132026Y9Hf772893.5387.39014.084113
21/07/2026 50.000,00 6202TPBVI2MAPA7D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.084021.00129910402.BUI THI NGOC ANH.970423
21/07/2026 500.000,00 ung ho ms 2026.191#SP#020097042207210839412026V5XA775601.5189.33246.083926
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217083775.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000764750 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 10.000,00 6202IBT1cJV32VPL.QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.083838.103875073871.NGUYEN THI LE PHUONG.970415
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15217079321.ung ho Ms 2026.191 ( em tran minh Duc).CT tu 1020385508 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CM89TT.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.083803.060226011994.NGUYEN THI DIEM HUONG.970403
21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072108380220269ASJ889880.5389.25719.083803
21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210837532026shdh291942.5189.26234.083753
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15217064056.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1919413473 TRUONG UYEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217059766.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004434105 HOANG THU TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210836242026vfgm287296.5388.19703.083609
21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210836132026ZBQD022552.5387.18850.083613
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217044242.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000360339 HOANG NGUYEN HUY NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072108354220260a2m284978.5387.17174.083527
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210835232026jp8z283982.5189.15455.083523
21/07/2026 100.000,00 DONG THI VAN Chuyen tien ung ho Ms 2026.191 mong Duc khoe manh#SP#020097048807210835152026r8oa283591.5387.16177.083505
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072108351320261RTC846497.5387.15183.083513
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217018718.ung ho Ms 2026.191( em Tran Minh Duc ).CT tu 0101000829981 THAI THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 1.048.000,00 6202TPBVI2MA7NT8.Thi Nguyet Ha Nguyen chuyen tien 072160417995.20260721.083416.93819191919.CTY CP THANH TOAN G.970423
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6KST2G.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202007097423.20260721.083406.19039119573011.VND-TGTT-TRAN THI THU TRANG.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ63QUV4.Ung ho ms 2026191 Tran Minh Duc.20260721.083340.2204101993.NGUYEN PHUONG THAO.970432
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6KSKWC.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202150413418.20260721.083332.13820608347018.VND-TGTT-BUI HOANG LONG.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217010499.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1015802817 LE THANH DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KSUV3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202324950239.20260721.083241.19027768367686.VND-TGTT-NGUYEN BAO LINH.970407
21/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.191-210726-08:32:19 4lXM599058#SP#0200970416072108321920264lXM599058.5390.4182.083219
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1d1P1DG2M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.083053.970422Ge3bf33000000000ab3246.MBBANK IBFT.970422
21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507210830352026GFVY095928.5189.97543.083035
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6FNX1K.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.082932.0869071816.NGUYEN THANH TU.970432
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6K9U3N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202577011635.20260721.082930.19033225978014.VND-TGTT-LE TUAN ANH.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216937029.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9888912389 PHAM THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207210827362026FICQ374946.5389.86155.082737
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207210826202026JOKV833826.5189.81365.082606
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216912148.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491000170133 BUI VAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210826072026p43b254720.5389.79938.082607
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6FNB7G.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.082600.0984041991.DAO DUC VINH.970432
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216914002.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0451000327339 NGUYEN THI THUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6FNVXM.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.082400.230457988.NGUYEN THI NAM.970432
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc chuc e suc khoe#SP#020097042207210822122026J2IM798870.5388.66252.082213
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6FNJNY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.082210.0904317492.NGUYEN NGOC LINH.970432
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6KC183.Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc, mong em som hoi phuc FT26202298305808.20260721.082202.19030100630017.VND-TGTT-MAI THI KHANH THO.970407
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#0200970422072108211920266MJU315593.5390.62576.082119
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097044907210819282026BMyP413522.5189.54907.081928
21/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.192 EM DANG TUAN ANH-210726-08:18:24 p7ax705728#SP#020097041607210818242026p7ax705728.5390.51290.081824
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15216811705.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0341006809253 VU THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6KJR3N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202367558893.20260721.081819.472024.TRAN THI BAO TRAN.970407
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15216809661.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002133581 VU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216799853.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0561000612124 LE VAN TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KJ6Z4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202155440050.20260721.081732.19020129738016.VND-TGTT-NGUYEN VUONG HIEP.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216781940.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9932366455 HO THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216788340.ung ho MS 2026.191 ( em tran minh duc ).CT tu 0631000494577 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210815202026CPly693211.5388.38922.081505
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216765943.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202MSCBD2KV82H2.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh chu chuc chau mau khoe va mot tuong lai moi phia truoc.20260721.081408.4456858844.LE TUAN KIET.970422
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6FRC55.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.081335.130444652.NGUYEN THI MAI ANH.970432
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216742838.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216745553.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138607469480.20260721.138607469480-0961282794_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15216737125.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000304139 MAI THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202MSCBD2KVC3Y7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.081204.0020101369006.TGTT PHUNG THI THANH HA VND.970422
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216726955.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1fJ25Y6UY.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.081104.0903388225.NGUYEN THI BINH MINH.970431
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15216723956.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000714793 TRINH HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1fJ25Y6JX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.081055.0521011360001.TRAN KHANH HOA.970438
21/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704050721081018202643NZ000721.5388.20930.081018
21/07/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507210808442026eXpb672826.5389.14526.080829
21/07/2026 4.000.000,00 MBVCB.15216689270.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1022760301 NGUYEN DUY KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202MCOBQ2BKQMHU.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.080800.03101011813140.NGUYEN THI THUY.970426
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67NKI4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202904287357.20260721.080707.19034849620013.VND-TGTT-LE THI MY HUYEN.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67NUGM.Ung ho Ms 2026.191 em tran minh duc FT26202353200480.20260721.080613.19027182794011.VND-TGTT-HOANG TRUONG MINH.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6FXVKQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.080547.78107863.TRAN DANG NHU NGOC.970432
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67NS5F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202840850200.20260721.080537.19033190481014.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH LINH.970407
21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JQN29P.Ung Ho Ms 2026.191 (e Tran Minh Duc).20260721.080534.069704060030820.PHAM THU TRANG.970441
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67N1HY.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202104046865.20260721.080514.19020512981013.VND-TGTT-PHUNG DUC HUNG.970407
21/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210805052026PpWF662490.5389.1724.080505
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67RF9S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202324844464.20260721.080420.19036793027015.VND-TGTT-PHAM NHAT LINH.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67RFQA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202733886156.20260721.080419.19031895126016.VND-TGTT-NGO THI QUYNH TRANG.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216626418.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071000943347 NGUYEN HUYNH PHUC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15216602408.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000943347 NGUYEN HUYNH PHUC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC67R9FC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202404390196.20260721.080203.19031805723010.VND-TGTT-TRAN HAI THANG.970407
21/07/2026 50.000,00 6202VNIB02JQIDC8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.080148.023704060103694.TRINH THI THU THUY.970441
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216598638.Ung ho em Duc 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 0721000516539 TRUONG THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072108013620260kr4178155.5388.90137.080122
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216596876.LAM THI THU EM chuyen tien Ung ho MS 2026.190(em Chu Thuc Hung).CT tu 0071004664627 LAM THI THU EM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 150.000,00 MS 2026.191-210726-08:00:50 y3MA878064#SP#020097041607210800502026y3MA878064.5389.87620.080051
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15216559326.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 VO THI NGA Chuyen tienUng ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210757392026h77v166401.5389.77224.075739
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216552988.NGUYEN THI HONG chuyen tien.CT tu 0731000851530 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC673FDS.LE THI HUYEN chuyen ung ho MS 2026.191- Tran Minh Duc FT26202591860555.20260721.075715.11623056839010.VND-TGTT-LE THI HUYEN.970407
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15216538577.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210756292026CAE2038285.5388.72785.075614
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207210755332026JDSU431958.5189.69691.075534
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6F3S8E.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.075532.368290491.THAM ANH TUAN.970432
21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210754072026SH8K841961.5390.64623.075407
21/07/2026 100.000,00 6202MCOBQ2BKQFK2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.075315.02101014911750.NHAM THI THANH HOA.970426
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15216492075.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181003325015 MAI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880721075050202690bs146137.5388.54383.075050
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15216468794.Minh Khue Mai Khoi Dong Nai ung ho MS2026.191 em Duc.CT tu 0121001517273 VUONG DINH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807210750032026jyrw143841.5388.50884.075003
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1aWXQ9ELP.ung ho MS 2026.192 Dang Tuan Anh.20260721.074942.000008302826.PHAN THI KIM QUE.970440
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15216452956.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3727378888 BUI LE NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210749042026ac23140885.5387.47968.074849
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216446165.ung ho ma so 2026.191 em tran minh duc.CT tu 1048201057 NGUYEN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216412769.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000473326 LE THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207210746122026C3QJ741819.5390.37827.074612
21/07/2026 500.000,00 NGUYEN NHU TRANG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-07:45:52 t5Dt467759#SP#020097041607210745522026t5Dt467759.5387.38019.074552
21/07/2026 200.000,00 6202VNIB02JQDSNW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.074438.971743163.NGO THI LE HUYEN.970441
21/07/2026 30.000,00 6202VNIB02JQDSZN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.074425.044750255.TRUONG THI LAM.970441
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67LIL7.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202066706400.20260721.074422.19033375522019.VND-TGTT-MAI HUNG CUONG.970407
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15216379641.2026.192.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 ung ho Ms 2026.191 em tran minh duc#SP#020097042207210742362026KM9P251001.5390.25973.074236
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216375348.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0271001074631 TRUONG THI DOAN THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MANF4E.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.074140.06612080201.CHU VINH PHONG.970423
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072107412220265kly117433.5189.22388.074122
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67HP8U.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202039347983.20260721.074048.19036706249015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-07:40:32 hFuV122920#SP#020097041607210740322026hFuV122920.5189.20113.074017
21/07/2026 1.000.000,00 ung ho ms 2026.191#SP#020097042207210739532026KRIT188126.5189.17222.073954
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216322212.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001093318 NGUYEN THI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216325867.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9978945738 TRAN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216320670.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1038831244 NGUYEN DUY LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 3.000.000,00 6202TPBVI2MANCLA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.073826.00007262001.LY TRUNG DUNG.970423
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15216317967.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0061000361823 NGUYEN THI BICH DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 400.000,00 MBVCB.15216302177.GD Michell Tran Texas UH MS 2026.192( Dang Tuan Anh).CT tu 0921000703373 DOAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202SHBAP2LGLCB4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.073659.1003322111.NGUYEN DUC TUNG.970443
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15216296816.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67ZVAU.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26202008651487.20260721.073616.13322778846019.VND-TGTT-NGUYEN DUC MANH.970407
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15216281831.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc ).CT tu 0111000196051 TRAN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507210735392026X1OK046633.5189.2776.073524
21/07/2026 200.000,00 6202SGTTH2CM1DNP.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.073447.020052528888.PHAM TIEN HUNG.970403
21/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1fJ25U7HD.Tran Thi Thu chuyen tien cho em Minh Duc MS 2026.191.20260721.073414.982282923.TRAN THI THU.970406
21/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210734022026ksq6095127.5390.97980.073347
21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.192-em Dang Tuan Anh#SP#0200970405072107324620262E0X034014.5387.93922.073235
21/07/2026 15.000,00 MBVCB.15216250811.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9388888982 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210732252026siek090108.5389.93375.073225
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15216234781.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0101001102058 PHAN SY DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI HUONG GIANG chuyen tienunghoMS2026191#SP#020097040507210728522026XRSJ017268.5389.81280.072841
21/07/2026 300.000,00 6202NAMAP2LG1PSA.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.072842.100042651400001.DAO NHAT CHI MAI.970428
21/07/2026 500.000,00 6202MCOBQ2BKLNRT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.072836.03401010036053.DAO MINH ANH.970426
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67EI37.Ung ho MS 2026-191 Em Tran Minh Duc FT26202003691651.20260721.072817.19036477005018.VND-TGTT-NGUYEN THI LAN ANH.970407
21/07/2026 10.000,00 6202IBT1aWXQ2YJF.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.183 (Gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260721.072632.0339306897.VU DUC TU.970437
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67KPT8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202030521807.20260721.072424.19021991080013.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM MY.970407
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210724162026vy7l065601.5388.67112.072405
21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210724102026AP3Y097250.5388.65915.072410
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072107234720260i7p064150.5387.65115.072347
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216119276.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000211474 TRAN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1kC677G4G.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202305172114.20260721.072044.19031387110015.VND-TGTT-CHU THI THANH TRANG.970407
21/07/2026 10.566,00 6202IBT1kC677BW3.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26202221795504.20260721.072017.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216098226.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1058043426 PHAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1d1P12K6Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.071938.970422Mc06193000000000d82783.MBBANK IBFT.970422
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216088741.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1057517898 VU HA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191#SP#020097048807210718462026bu10049516.5189.48866.071846
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC677CUL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202370172530.20260721.071834.19032116115999.VND-TGTT-NGUYEN THU YEN.970407
21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JQHQ6D.Ung ho ma so 2026. 191 em tran minh duc.20260721.071752.008111418.NGUYEN THI CUC.970441
21/07/2026 10.868,00 MBVCB.15216061710.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026. 186.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216059462.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0551000305311 TRAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216057127.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011004108043 VUONG TRAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216048990.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0321000629318 DUONG THI NGOC THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210715042026BSN9301101.5387.39059.071449
21/07/2026 100.000,00 6202MSCBD2KVLHUX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.071447.7020109101997.MAI MINH NGUYET.970422
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216034081.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181003500689 HOANG THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6FHPD9.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.071408.48101976.PHAM THI THANH LOAN.970432
21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163621351#SP#020097044907210714042026XWI9253179.5387.33995.071404
21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210714002026CHCZ054397.5387.35182.071400
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216012127.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001288509 PHAN THI TUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15216008530.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000300362 VU THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072107104420264AFG572147.5387.25445.071044
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67ADGZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202270571851.20260721.070938.19033024305011.VND-TGTT-VU THI THU HANG.970407
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210708462026kr30021001.5388.18813.070831
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC67AJCP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202155187564.20260721.070840.1012668668.VO TUYET HANH.970407
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15215958973.UH MS 2026.191 em Tran Minh Duc . chuc con som khoe manh, binh an nha.CT tu 0531002514536 PHAM THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6FZXNB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.070808.0919315272.LE THI LIEU.970432
21/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138599132437.20260721.138599132437-0934918813_MS 2026191
21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MAIA34.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.070627.00002811004.NGUYEN THI LINH.970423
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215925861.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000209338 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215912852.ung ho ma so 2026 191 em TRAN MINH DUC.CT tu 9985990999 NGUYEN THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC674QT8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202703290923.20260721.070315.19037203586010.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
21/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1kC67BLCV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202578591633.20260721.070203.19028712401012.VND-TGTT-LE TUYET MAI.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67B7HX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202206569470.20260721.070113.19034586666013.VND-TGTT-NGUYEN HOANG TRA MY.970407
21/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970415072107001120268nbR487589.5189.95697.070011
21/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15215873174.ung ho MS 2026191 e Tran Minh Duc.CT tu 0851000008587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210659122026HME8594741.5390.92823.065901
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67BDSA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202221708654.20260721.065901.19034144346011.VND-TGTT-NGUYEN THANH LE.970407
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC67BC3H.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202920500542.20260721.065830.999595959999.TRINH VU NGOC ANH.970407
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67BWNX.ung ho MS 2026 191 Tran Minh Duc FT26202649560268.20260721.065801.19071909583018.VND-TGTT-TRINH BAO NGOC.970407
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC675XA9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202392480102.20260721.065716.6139393838.NGUYEN THI QUYNH NGA.970407
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15215845637.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0481000768433 PHAM ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15215839344.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451001465620 NGUYEN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202ORCOQ2BKLJG9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.065635.0937292112.HO THI DIEM KIEU.970448
21/07/2026 150.000,00 6202IBT1kC675ZYK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202545077506.20260721.065614.8898170888.BUI THI LINH.970407
21/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210656112026FO88333491.5189.84879.065612
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1fJ25ITPZ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.065440.907451172.NGUYEN THI HONG DUYEN.970406
21/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-06:54:35 ZWHF835374#SP#020097041607210654352026ZWHF835374.5189.82061.065436
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC675YWY.Ung ho 2026. 191 em tran minh duc FT26202070255044.20260721.065427.450766001312.NGUYEN THI AN.970407
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6758UJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202483804018.20260721.065400.19032050488888.VND-TGTT-TRUONG THI HA.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215806950.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9962222833 NGUYEN THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202MSCBD2KK5S2K.ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.065317.0813700999.NGUYEN THI THU VAN.970422
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6F6FEI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.065313.68910081989.TRAN THI VINH.970432
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215793476.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1063953603 PHAM THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215795302.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491001560535 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-06:50:37 9XdX768519#SP#0200970416072106503720269XdX768519.5389.72070.065038
21/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807210650182026su4v974198.5189.70806.065018
21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2MAD9LM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.065012.03565245555.NGUYEN TAN.970423
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67YUUR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202590326700.20260721.064807.19027200238024.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI PHUONG.970407
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15215750374.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JQ9SK6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.064645.023704060044907.CAO VAN ANH.970441
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC67PZZP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202703960265.20260721.064403.13822465388012.VND-TGTT-NGUYEN BICH NGOC.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215712107.MS 2026.191 (em tran minh duc).CT tu 0021000315868 HOANG THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15215719131.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.191. NAM MO A DI DA PHAT#SP#020097042207210642582026214D365209.5189.53389.064258
21/07/2026 100.000,00 6202MCOBQ2BK2FNW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.064254.03401010899623.NGUYEN PHUONG DUNG.970426
21/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.191 em Tran Minh Duc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207210642522026BN6A662039.5387.53251.064253
21/07/2026 500.000,00 6202NBVAF2YAYV28.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.064224.100000706908.NGUYEN MAI HOA.970419
21/07/2026 200.000,00 6202VNIB02JQ9WJF.Ung ho MS 2026.191.20260721.064156.019955405.DO THI THANH HIEN.970441
21/07/2026 100.000,00 6202SHBAP2LGANNV.Ung ho ma so 2026.191 em tran minh duc.20260721.064119.1006583627.HOANG QUOC HUNG.970443
21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CMAH4Y.IBFT ung ho MS 2026.191 em tran minh duc.20260721.064022.030096930425.LE HUU THINH.970403
21/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138596193857.20260721.138596193857-0944114476_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2MADRJ1.ung ho ms 2026.191 tran minh duc.20260721.063824.90926138368.NGUYEN THI NGA.970423
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215662933.2026.191 UH Duc.CT tu 1024032892 TRAN LE HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215640079.NGUYEN THI HAI ANH chuyen tien UH MS 2026.191 (chau TRAN MINH DUC).CT tu 0951004182019 NGUYEN THI HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210635212026fea0941135.5389.35659.063506
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15215638240.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021001300752 LE THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215647701.UNG HO MS2026.191 Em Tran Minh Duc.CT tu 9987862838 VU HOANG QUE NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215625466.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215608295.2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 1041756725 TRAN NGOC NU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215596092.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000510610 LE NGOC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215592217.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1038769330 NGUYEN THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6FE8J9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.062656.187268268.PHAN THI THU GIANG.970432
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215584698.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0961000009366 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202MCOBQ2BK2KIV.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.062622.03168010999992.PHAM THI HUONG.970426
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC678CQS.Ung ho Ms 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26202787110809.20260721.062425.19031437860010.VND-TGTT-PHAM THI NHUNG.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215552452.Ung ho 2026.191.CT tu 0071000835396 MAI VUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67ITEY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202733507006.20260721.062200.19034510077019.VND-TGTT-TRAN LE VY.970407
21/07/2026 30.000,00 6202IBT1iJ6FECQS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.062155.98387568.NGUYEN THI THU TRANG.970432
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210620562026J05N853451.5387.7450.062056
21/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210620422026tgc9408591.5390.8372.062027
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC67IKUK.Ung ho MS 2026.191 FT26202995806833.20260721.062017.1805180587.NGUYEN THI THANH HA.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215528639.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0491000153104 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210617152026oe22909165.5388.1605.061715
21/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Tran Thi Mai Hong ung ho MS 2026.191#SP#020097040507210615112026R0VS060640.5387.98553.061511
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-06:14:50 rd8v347929#SP#020097041607210614502026rd8v347929.5189.97503.061450
21/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.191 em tran minh duc#SP#0200970422072106113920261DBK959927.5390.92774.061129
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67MHQE.Ung ho MS 2026.191 FT26202390901627.20260721.061117.1409186868.BUI THI MEN.970407
21/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.192 - DANG TUAN ANH-210726-06:10:48 yQbK391023#SP#020097041607210610482026yQbK391023.5189.92083.061048
21/07/2026 10.000,00 MBVCB.15215480302.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215479986.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1029558532 BUI THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 THAI THI LIEU chuyen tien#SP#020097042207210609312026GWAU118119.5387.89459.060931
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215476182.ung ho ms 2026.191.CT tu 9982390013 LE THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15215474773.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0731000762025 DUONG QUOC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15215452941.ung ho ma so 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0271000654609 VY TRAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215448234.VU DUC THANH ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0421003963567 VU DUC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67VN5G.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202460643782.20260721.060124.9714895149.LE KIM NGAN.970407
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67VXL5.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26202572408750.20260721.060039.19029537311011.VND-TGTT-DO HONG NGAN.970407
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC67VGV4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202799406922.20260721.055519.19035445145016.VND-TGTT-MAI HO TUAN.970407
21/07/2026 55.000,00 MBVCB.15215406932.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.191 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 55.000,00 MBVCB.15215382509.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.189 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC67VVEB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202019627081.20260721.054953.19032888262016.VND-TGTT-DAU THI THAO.970407
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS226.191 Tran Minh Duc#SP#020097048807210549462026pgcw879580.5387.65628.054946
21/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210548532026JMET366409.5388.66099.054853
21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#02009704880721054820202662xy878518.5387.64809.054820
21/07/2026 55.000,00 MBVCB.15215377297.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.190 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138592975532.20260721.138592975532-0936682322_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15215373357.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202SHBAP2LE7KEM.Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.053955.0974834089.NGUYEN THI HIEN.970443
21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MAHX9A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.053944.00005925584.LE VAN CONG.970423
21/07/2026 200.000,00 6202MCOBQ2BK2YV7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.053645.23001011916680.BUI THI THUY LINH.970426
21/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138592514330.20260721.138592514330-0972787312_Ung ho MS 2026191 e Tran Minh Duc
21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210529042026CPJE098882.5189.49719.052904
21/07/2026 50.000,00 6202MSCBD2KKNB4I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.052755.0570106491004.DANG THI TAM.970422
21/07/2026 60.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072105261920266k25866418.5189.47858.052619
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072105244420267874865827.5388.47395.052444
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1iJ6F7PGM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.051738.33336661396.NGUYEN THI NGUYET.970432
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210517132026sunk863398.5388.44201.051713
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210516192026N2V6580744.5189.43097.051619
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67SHK8.Ung ho MS 2026.191 FT26202211093208.20260721.051031.899986.NGO THI BICH THUY.970407
21/07/2026 300.000,00 6202MSCBD2KKI97A.uh 2026 191 Tran minh Duc.20260721.050724.2201177686868.TRAN THI HUE.970422
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215292557.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 2856166388 GIAP HAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC67SKSN.ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc FT26202174877117.20260721.050518.19021230352011.VND-TGTT-DO THUY LIEN.970407
21/07/2026 100.000,00 6202SHBAP2LGY5PL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.045741.8383996688.DUONG THI BICH THUY.970443
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67SPDR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202830719112.20260721.045510.19035400827019.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO NGUYEN.970407
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 . Em Tran Minh Duc#SP#0200970488072104511220269sfy858101.5387.31870.045112
21/07/2026 30.000,00 MBVCB.15215283930.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351001212901 TRAN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67S9RE.ung ho ms 2026 191 FT26202419348438.20260721.044457.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
21/07/2026 24.000,00 6202IBT1iJ6FGNP8.ung ho ms 2026 191.20260721.044322.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15215276960.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491001949696 LE THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 72.000,00 6202SHBAP2LE7A6Z.ung ho ms 2026 191.20260721.044158.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210427182026N5XX186627.5390.25088.042704
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15215261261.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011000504945 LE NGOC QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC679H5Z.Ung ho MS 2026.191 FT26202578002826.20260721.042342.19024681391018.DO THI AN.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215250386.UNG HO MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0931004212034 LE NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-04:12:13 mooZ161098#SP#020097041607210412132026mooZ161098.5390.18790.041213
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215254770.ung ho em Tran Duc Minh.CT tu 0271001095837 TU THAI BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQW1YV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.040746.006704070025310.LE PHUC KHANG.970437
21/07/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138590483589.20260721.138590483589-0855003928_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21/07/2026 500.000,00 6202TPBVI2MAH1HT.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.040000.04373050501.THAI NGUYEN HOANG OANH.970423
21/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1iJ6FGSYI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.033542.0963689803.NGUYEN LIEN HUONG.970432
21/07/2026 500.000,00 6202SGTTH2CMQLT3.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.032922.060232592799.Truong Ngoc Anh.970403
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072103130120262if9847255.5387.3853.031246
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072103090720268g16846815.5390.3268.030907
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6FALIH.Ms 2026-191 uh em Tran Minh Duc.20260721.030211.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210255172026a7dr845259.5389.99232.025502
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6FAKU8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.025156.639666689.NGUYEN THUY GIAO LINH.970432
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67CTNJ.ung ho ms 2026.191 em tran minh duc FT26202019065708.20260721.025126.6169828386.NGUYEN VAN TRUNG.970407
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15215194870.LUC THANH TRA chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 1029820799 LUC THANH TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15215193896.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0701003804447 NGUYEN THANH PHUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1kC67C46I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202297132666.20260721.023944.19029337243885.VND-TGTT-NGUYEN THI DA.970407
21/07/2026 31.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210237532026N7MY066501.5388.93292.023753
21/07/2026 20.000,00 MBVCB.15215173168.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1024021158 MAI THAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6FAUBW.ZP262020046088 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.023400.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC67CIVK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202480406947.20260721.023137.19035945946015.VND-TGTT-NGUYEN HAI NAM.970407
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67CSQQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202323692895.20260721.022714.19031275816888.VND-TGTT-DO THU HIEN.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215162062.Ms 2026.161.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138587228233.20260721.138587228233-0977424659_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC671GVH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202323612000.20260721.020732.19132123566666.NGUYEN THI THAO ANH.970407
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-01:59:42 N0ht761813#SP#020097041607210159422026N0ht761813.5390.79244.015942
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210159082026b5qy837843.5388.78253.015854
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15215135289.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0851000038336 TRAN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67JXMB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202038131890.20260721.014804.19021197723015.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH AN.970407
21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405072101464720266YVX059647.5189.72543.014632
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215121116.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000430251 NGUYEN MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#02009704050721014310202643OV059051.5388.70872.014310
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67JGUK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202418757642.20260721.013919.19032480624017.NGUYEN THU TRANG.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215110975.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1021927816 NGUYEN THI THU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6F4UM7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.013704.217666651.TRAN PHUONG ANH.970432
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#020097048807210135102026mldm833711.5189.68177.013511
21/07/2026 100.000,00 6202SHBAP2LGLWWF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.013017.151668899.NGUYEN THI TRANG.970443
21/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704150721012945202611WR292786.5387.64756.012945
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67WFXE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202590490421.20260721.012155.19028046071029.VND-TGTT-LE THI THU THUY.970407
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-01:20:12 6EsV444166#SP#0200970416072101201220266EsV444166.5387.59899.012001
21/07/2026 300.000,00 6202TPBVI2MA3112.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.011912.01543165386.NGUYEN THUY TRANG.970423
21/07/2026 500.000,00 6202TPBVI2MA3B2G.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.011646.00000022773.DOAN THI THANH THAO.970423
21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072101155020266OKV054349.5189.57651.011550
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072101130120264hb3828964.5189.55968.011301
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072101094120263GF6539836.5390.53729.010941
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215070493.ung ho ms 2026.191(em tran minh duc).CT tu 0021000368989 BUI VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215063159.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0141000760321 PHAN VAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-01:06:25 odud875866#SP#020097041607210106252026odud875866.5388.52204.010610
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6FBBQW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.005932.201341442.NGUYEN THI THUY LINH.970432
21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210058362026FE0J195793.5387.46531.005837
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215049658.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1046430323 NGUYEN HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HONG CHUYEN chuyen tien ung ho ms 2026.191 tran minh duc#SP#020097040507210047072026VZ96048041.5388.37664.004707
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6GNNHI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202903660298.20260721.004436.19032361666666.VND-TGTT-TRINH LE VI.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215021814.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121000718187 PHI THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JQEZMI.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260721.004028.050382860.NGUYEN THI NHU QUYNH.970441
21/07/2026 1.000.000,00 6202VNIB02JQER8I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.004003.006704060220249.NGUYEN KHAC QUAN.970441
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6GN4N4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202296781237.20260721.003725.19028456422015.VND-TGTT-VU THI PHUONG MAI.970407
21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JQEFF2.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.003627.050382860.NGUYEN THI NHU QUYNH.970441
21/07/2026 200.000,00 6202SGTTH2CMYLDE.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.003612.066418081989.HOANG NGOC THIEN MY.970403
21/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15215005422.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 2023225588 LE TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6GNI68.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202834473059.20260721.003402.19032049049013.VND-TGTT-PHAN THI HOA.970407
21/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-00:30:03 jDL4809610#SP#020097041607210030032026jDL4809610.5387.24455.003003
21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6GNQGJ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202224430846.20260721.002907.995998.VU THI HUONG THAO.970407
21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6GRRDJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202345271348.20260721.002808.2331111111.PHAM THI MY HANH.970407
21/07/2026 100.000,00 6202MSCBD2KKKBET.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.002539.2410200286.NGO PHUONG ANH.970422
21/07/2026 26.000,00 6202IBT1cJVFL5ZM.QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.002349.105882688857.PHAM PHUONG LINH.970415
21/07/2026 1.000.000,00 6202VNIB02JQW6MP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.002235.068704060177977.PHAM NGOC MAI.970441
21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6GR4PB.Ung ho MS 2026.191 FT26202269152785.20260721.002220.19030173023666.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214966545.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 7967645179 NGUYEN THI QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6GRIMV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202065142969.20260721.001929.19035922249015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC QUYNH.970407
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214964769.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 1028418192 PHUNG THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6GR9Z8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202329925678.20260721.001744.19025305456024.VND-TGTT-TRAN MINH AN.970407
21/07/2026 200.000,00 6202SHBAP2LEIZ2K.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.001601.6824081994.NGUYEN CAM LINH.970443
21/07/2026 30.000,00 6202IBT1kC6GRWLC.MS 2026.191 FT26202266582703.20260721.001550.19035071201014.VND-TGTT-PHAM NGOC ANH.970407
21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210014242026RWT9248129.5390.10767.001424
21/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.191#SP#020097048807210013592026sbor810441.5387.10540.001359
21/07/2026 200.000,00 6202MCOBQ2BGPJ1P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.001050.80000294412.TRAN THI KIEU OANH.970426
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214941409.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000755991 NGUYEN LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15214937028.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0501000204448 VU THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 30.000,00 MBVCB.15214936649.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 1023222693 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 20.000,00 MBVCB.15214936449.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1023947503 PHAM MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2MA9MVC.Ung ho MS 2026.191 (be Tran Minh Duc).20260721.000658.83582568888.NGUYEN PHAM QUYNH NHU.970423
21/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-00:06:20 fIYL795884#SP#020097041607210006212026fIYL795884.5387.1876.000621
21/07/2026 50.000,00 6202MCOBQ2BGPCEP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.000540.80001884361.BUI THI THU TRANG.970426
21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CMLXJ1.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.000239.040071450221.NGO THI THU THAO.970403
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214919615.Ung ho Ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 1018728188 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214918568.ung ho ms 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0071000997235 DAO THI NGOC NU QUE TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aW3NRFSC.UNG HO MS 2016.191 (TRAN MINH DUC).20260721.000021.044704070017188.LE PHAM MINH TUYEN.970437
21/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6G3GBF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202407650517.20260720.235853.19031631026013.VND-TGTT-CANH THI HUONG.970407
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G3AV7.Ung ho MS2026.191 Em Tran Minh Duc FT26202749000131.20260720.235828.3001357999.NGUYEN DUC THANH.970407
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214901790.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9389072007 NGUYEN PHUOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214900882.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0261003485097 NGUYEN QUANG MY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6FYS2I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.235521.164940567.TRUONG NGUYEN NHAT HONG.970432
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G39XM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202118130058.20260720.235420.19030277144015.VND-TGTT-VU THU THAO.970407
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G3JJ9.Ung ho MS 2026.191 FT26202407626074.20260720.235247.7421051996.TRAN THI MEN.970407
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202352012026PAFZ388380.5390.87164.235201
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1fJ25SV4P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.235119.8007041076958.HA LE KHANH LINH.963388
21/07/2026 200.000,00 6201IBT1aW3NREVS.ung ho MS 2026.191( Tran Minh Duc).20260720.234854.00200000373188.VU THI KIM NGA.970440
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072023484820261hm9798167.5189.83495.234837
21/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GFGGA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202748966373.20260720.234752.19023056725017.VND-TGTT-PHAM THI HAI TRANG.970407
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202347452026595I261950.5387.81912.234734
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GF495.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202000199265.20260720.234708.19038392082016.VND-TGTT-TRAN HONG LIEM.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214858676.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004012148 BUI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214855852.Ung ho MS 2006.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0041000634437 NGUYEN THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214855711.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002119984 NGUYEN THI HOANG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214855140.ung ho em Tran Minh Duc MS 2016.191.CT tu 0301002934663 LE THI THANH LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214846665.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0911000042790 HUYNH NGOC KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214838178.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101001124240 DINH MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GTKWV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202923927284.20260720.233815.19029951657998.VND-TGTT-PHAM THUY DUONG.970407
21/07/2026 40.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202337382026OLB9641885.5388.70858.233739
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GTUN6.Ung ho MS 2026.191 - Em Tran Minh Duc FT26202816887644.20260720.233603.9333688688.DAM THI THU HUYEN.970407
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GT8RQ.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26202908270288.20260720.233545.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
21/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6GTMVD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202707322540.20260720.233500.19034493259019.VND-TGTT-VU LE THU TRANG.970407
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214811130.ung ho Ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 1021290630 NGUYEN HIEN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214819883.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000482486 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202332112026R0MK688145.5389.64311.233211
21/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GLN81.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202309150883.20260720.233201.19033466323019.VND-TGTT-NGUYEN TRAN THANH BANG.970407
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214816226.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001002589 TRAN NGOC THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 6201MCOBQ2BG6I5S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.233043.03501010925918.NGUYEN THI TUOI.970426
21/07/2026 100.000,00 ung ho Ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202330252026JCN1375788.5390.61333.233011
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214801326.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0011004407925 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 10.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138579619164.20260720.138579619164-0912401660_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GL7PV.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202707307680.20260720.232849.19071712813011.VND-TGTT-BUI KHANH LY.970407
21/07/2026 500.000,00 6201SGTTH2CMLBVR.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.232840.064906061987.TONG THI THU HUYEN.970403
21/07/2026 50.000,00 6201TPBVI2MAS4A3.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.232815.00486901001.NGUYEN LE MINH HA.970423
21/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138579521406.20260720.138579521406-0941806452_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214787229.Ung Ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc) .CT tu 0711000297892 CHU HUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6FU7WR.ZP262010890357 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.232634.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/07/2026 320.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138579345252.20260720.138579345252-0949368206_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214793797.ung ho ms 2026.191 em tran minh duc.CT tu 0881000485572 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214784425.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491000016435 DUONG QUYNH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214782477.MS2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0141000823701 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JQ4VBN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.232441.634704060085770.NGUYEN LE DIEM HUONG.970441
21/07/2026 1.000.000,00 6201VNIB02JQ4ER9.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).20260720.232358.607704060170495.NGUYEN THI NGOC DUNG.970441
21/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6GLQ52.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202327970847.20260720.232327.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
21/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GLQ2T.Ung ho MS2026.191 Tran Minh Duc FT26202593735129.20260720.232323.19031152284016.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
21/07/2026 20.000,00 MBVCB.15214776160.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9937748146 TRAN NGO KIM GIAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-23:22:44 CTKS014876#SP#020097041607202322442026CTKS014876.5189.51397.232244
21/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LEDFBR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.232149.1013516959.TRAN THI THU HUONG.970443
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214762087.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1064970654 NONG THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6FUDC2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.231944.153730008.NGUYEN VAN HA.970432
21/07/2026 89.014,00 6201IBT1kC6GH4D7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202456052941.20260720.231926.19036799550011.VND-TGTT-TRUONG THI DUNG.970407
21/07/2026 20.000,00 MBVCB.15214755676.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1029277805 TRAN NGUYEN BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138578825002.20260720.138578825002-0337679672_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21/07/2026 20.000,00 6201MSCBD2KKRE8H.ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.20260720.231703.0933778559.NGUYEN QUOC DUY.970422
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214730486.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251001690264 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 39.999,00 6201IBT1iJ6F83HL.ung ho MS 2026191 tran minh duc.20260720.231417.121408888.VU TRUONG XUAN.970432
21/07/2026 210.000,00 6201MSCBD2KKRCE4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.231408.6666888868568.VU THI DAI TRANG.970422
21/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.191#SP#020097041507202313372026Ucoi222565.5387.36698.231337
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214721259.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001901195 NGUYEN THI MAI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214716308.ung ho ms 2026.191 em tran minh duc.CT tu 0011004239226 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GZD9S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202251687530.20260720.230920.19033122025019.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THAO.970407
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GZSXP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202923818747.20260720.230917.19034729272011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214703503.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 7904608868 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6F8BH9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc mong em mau khoe.20260720.230803.192948436.NGO THI PHUONG ANH.970432
21/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138578089798.20260720.138578089798-0854076607_Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
21/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6G6XK1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202660710070.20260720.230704.19034108084017.VND-TGTT-NGUYEN VAN SINH.970407
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214687530.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000466279 DAO THI HONG CHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214696620.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0341005780022 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G675Z.Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26202923800077.20260720.230456.19029714100016.VND-TGTT-PHUNG THI HANG.970407
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202304482026ldwj765985.5390.21548.230437
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202303512026Q729504512.5388.19806.230341
21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202303422026biqv765215.5389.19698.230327
21/07/2026 50.000,00 6201IBT1d1PJN5HN.Ungho ms 2026191 em tran minh duc.20260720.230338.970422U010833000000000bd8348.MBBANK IBFT.970422
21/07/2026 50.000,00 6201VNIB02JQRK2Z.Ung ho ms 2026.191 chuc con mau vuot qua benh tat.20260720.230328.025704061488585.TRAN DUY DUNG.970441
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214669725.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1014930556 HA XAM LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G6UV9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202816762636.20260720.230313.19035408498014.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH ANH.970407
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G6V7C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202041484804.20260720.230229.579389.NGUYEN THUY NGA.970407
21/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6G6VUM.Ung ho MS 2021.191 Em Tran Minh Duc FT26202229076403.20260720.230226.19028042692010.VND-TGTT-VU THI THANH.970407
21/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6G6DXG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202790530331.20260720.230221.6868001885.NGO XUAN LOC.970407
21/07/2026 391.000,00 MBVCB.15214675643.VietHQ2 Ung ho MS 2026.191- em Tran Minh Duc.CT tu 0011001057606 HO QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6G69R4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202484599095.20260720.230156.19036062272029.VND-TGTT-DANG THI THUONG.970407
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-23:01:21 TYdb237178#SP#020097041607202301212026TYdb237178.5387.14825.230121
21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072023011520261GPR849657.5389.14767.230102
21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202300542026x4wq762528.5389.14526.230054
21/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LEHV3F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225924.1015205789.NGUYEN THU HA.970443
21/07/2026 100.000,00 6201MCOBQ2BG7YBR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225856.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214644804.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9989415171 MAI THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214644147.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1027153865 TRAN HUU KINH DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214644089.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041001121583 NGO TUAN TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214643942.ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 0011003180102 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 500.000,00 6201IBT1fJ259WGS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225714.23051982.TRUONG LE MAI PHUONG.970431
21/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6GEBBM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202050110010.20260720.225712.19033193459011.VND-TGTT-TRAN VU NGOC THUY.970407
21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214633228.ung ho ms2026.189 em nguyen thi anh ( cua it long nhieu giup b a ).CT tu 1050490535 TRAN THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GEYF2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202463025432.20260720.225653.19034708672011.VND-TGTT-NGUYEN THU THUY.970407
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6FI6TP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225651.205588318.NGUYEN THI BICH NGOC.970432
21/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.191#SP#0200970488072022561820262bp5757807.5387.5719.225618
21/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JQRAEW.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.225541.005704060155350.PHAM THI HANG.970441
21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GE91Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202790500038.20260720.225457.19030527672012.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
21/07/2026 150.000,00 6201IBT1d1PJNDUT.Ung ho MS 2026191 e Tran Minh Duc.20260720.225453.97042292Gad78b50000000003e8829.MBBANK IBFT.970422
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807222238512026s8tv476411.5388.2594.223835
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZ9DXIE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204493639552.20260722.223534.19035476252015.VND-TGTT-NGUYEN TRANG PHUONG UYEN.970407
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZ9DKHG.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26204818692260.20260722.223405.19035476252015.VND-TGTT-NGUYEN TRANG PHUONG UYEN.970407
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15243059926.Ung Ho MS 2026.193 Hoang Van Khanh.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZ9SID9.MS 2026.193 FT26204247093018.20260722.222616.260905040111.TA QUOC VIET.970407
22/07/2026 100.000,00 6203NAMAP2LXI9KT.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.221652.0965405152.HO THI THUY.970428
22/07/2026 10.000,00 MBVCB.15242937306.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 6203SGTTH2CFRTKG.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.221208.060251999999.DOAN THI CAM NHUNG.970403
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15242880317.Ung ho MS 2026-191 ( Tran Minh Duc).CT tu 1018194243 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15242866259.UNG HO MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0251001542698 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 15.000,00 MBVCB.15242653683.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15242571757.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0011004109538 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.190 ( em Chu Thuc Hung )#SP#020097041507222127482026hdMK767283.5387.67135.212748
22/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc)#SP#020097041507222126322026Ilnh763147.5387.61163.212632
22/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)#SP#020097041507222125172026IBdj758739.5390.55624.212517
22/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh)#SP#020097041507222123562026K1XK756342.5390.49138.212356
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZ2HPW7.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26204370180948.20260722.212204.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407
22/07/2026 3.000.000,00 6203IBT1iJZ11XTT.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.211610.0913326246.NGO THI ANH VAN.970432
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15242317121.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9966039704 DINH VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097041507222114412026NU1m728064.5189.4339.211441
22/07/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072221140620261ztw302392.5387.1110.211350
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZ2E1VX.Ung ho MS.2026.191 em tran minh duc FT26204364280245.20260722.211115.19035529105011.VND-TGTT-PHAM LAN ANH.970407
22/07/2026 100.000,00 6203SGTTH2CFJ3BM.IBFT Ung ho ms 2026190.20260722.210936.0631113939.LE QUANG PHUC.970403
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207222109022026263Q886380.5388.75679.210902
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15242216731.ung ho MS2026. 193 ( anh Khanh ).CT tu 0181003550454 NGUYEN TRAN TRUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097041507222107082026iJ6c703172.5189.64700.210708
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)#SP#020097041507222106482026xMoc702452.5387.64025.210632
22/07/2026 150.000,00 MBVCB.15242199930.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207222100552026NMVQ438524.5387.33201.210055
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15242095571.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9869782772 PHAM THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH#SP#020097048807222058182026tk32253965.5390.19399.205818
22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207222054502026KZF3198615.5388.310.205435
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15242035686.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9742686868 VO THI CHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097044907222047392026gZXg070855.5189.59808.204739
22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807222043452026azcq205895.5388.38488.204330
22/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Hoang Van Khanh ms 2026.193#SP#020097042207222038092026VW5G280063.5388.4728.203753
22/07/2026 500.000,00 6203MSCBD2K6XWBK.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.203619.3210183966666.HOANG THI LAN ANH.970422
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15241757983.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003568269 PHAM QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15241709437.Chuyen tien ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301008755555 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15241691211.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0421000411251 NGUYEN THI TUYET VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507222026412026OLJ1093210.5387.35216.202641
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807222022592026lgb3131806.5390.13068.202259
22/07/2026 300.000,00 6203TPBVI2MM9PRJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.202028.66810081964.NGUYEN THI NGOC TRINH.970423
22/07/2026 10.566,00 6203IBT1kCZ2C9JF.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203447760330.20260722.201508.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
22/07/2026 200.000,00 6203SGTTH2CFCZAW.IBFT Long Vo gui tang chau mong chau mau khoe.20260722.201438.070118503668.BUI THI TUYET TRANG.970403
22/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807222013072026ulvu094506.5189.48783.201307
22/07/2026 200.000,00 6203TPBVI2MM9BIM.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260722.200705.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
22/07/2026 1.000.000,00 6203SGTTH2CFM64H.IBFT ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh.20260722.200344.8989.NGUYEN THANH VINH.970403
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZ2QWFK.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203872330007.20260722.200337.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407
22/07/2026 100.000,00 6203WBVNP2LXVB89.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.200301.267000016241.VU THI HANG THU.970412
22/07/2026 250.000,00 MBVCB.15241206416.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 250.000,00 MBVCB.15241197991.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138836154573.20260722.138836154573-0838384868_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kCZC3V56.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26203744614000.20260722.195304.19035733360010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407
22/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138835531510.20260722.138835531510-0338567255_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221948372026ip9u002867.5189.90430.194837
22/07/2026 50.000,00 6203MCOBQ2BX4HG4.Ung ho ms2026.193 hoang van khanh.20260722.194801.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
22/07/2026 300.000,00 6203IBT1kCZCL7WF.Ung ho MS2026.192 em Dang Tuan Anh chuc em khoi benh em va gd song lac quan vui khoe em nhe co len em FT26203744080730.20260722.194541.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
22/07/2026 900.000,00 6203IBT1kCZCZTP5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203170925870.20260722.194046.1939042519.LE THI NGOC TRANG.970407
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15240602938.CHU THI THU ung ho MS 2026.193 (Hoang van Khanh).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221919312026ww1l888495.5388.95253.191931
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZCP2UQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203009261905.20260722.190945.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
22/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507221909292026diLk242095.5189.26459.190929
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZCUM1A.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203374161086.20260722.190733.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221907262026mxci838728.5389.12499.190726
22/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-19:05:43 RmQp065230#SP#020097041607221905432026RmQp065230.5189.486.190543
22/07/2026 500.000,00 6203MSCBD2K6AZQ9.Ung Ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.190502.1070100168008.TGTT TRAN THAO GIANG VND.970422
22/07/2026 10.000,00 MBVCB.15240233430.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.192 EM DANG TUAN ANH-220726-18:56:48 8ivG326813#SP#0200970416072218564920268ivG326813.5389.37999.185633
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZCSTMY.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203000979087.20260722.185351.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
22/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097042207221852402026NBWG620471.5390.8735.185241
22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072218512620267cwo770686.5387.407.185110
22/07/2026 500.000,00 6203IBT1kCZCCYTF.Ung ho ma 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203600693397.20260722.184547.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
22/07/2026 350.000,00 6203IBT1d1P2HNJH.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 186 187 188 189 190 191 va 192.20260722.184235.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS. 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507221836532026lbAo991432.5389.96519.183638
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15239732091.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh) .CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 300.000,00 6203IBT1kCZ1N5GY.Ung ho MS 2026.185 - be Ho Duy Hung FT26203249103023.20260722.183407.19028700200666.VND-TGTT-DAO QUANG DUC.970407
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZ1XSJ3.Ung ho MS 2026 192 em Dang Tuan Anh FT26203000884703.20260722.182830.19035389120013.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407
22/07/2026 300.000,00 6203IBT1kCZ133LJ.Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc FT26203760123871.20260722.182744.19028700200666.VND-TGTT-DAO QUANG DUC.970407
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1iJZJ8XN4.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.182647.152296649.NGUYEN THUY CHI.970432
22/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138821147771.20260722.138821147771-0382369512_Ung ho 2016193 anh hoang van khanh
22/07/2026 500.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.193 HOANGVANKHAN-220726-18:19:46 L5vP301048#SP#020097041607221819462026L5vP301048.5387.79807.181931
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZ1GQHT.Ung ho MS 2026.193 Anh Hoang Van Khanh FT26203592635309.20260722.180119.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
22/07/2026 100.000,00 6203ORCOQ2BXFGSB.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.175046.0918131141.Pham Ngoc Anh.970448
22/07/2026 110.000,00 MBVCB.15238906247.gd va cac con ung ho MS2026.176 Tran Thi Thu Hien.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 30.000,00 MBVCB.15238884250.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 1.000.000,00 6203IBT1bJM582WL.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Hoang Van Khanh MS2026 - 193 . Chuc em som hoi phuc.20260722.174814.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
22/07/2026 30.000,00 MBVCB.15238867824.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 30.000,00 MBVCB.15238841681.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 30.000,00 MBVCB.15238801341.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 30.000,00 MBVCB.15238788122.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 110.000,00 MBVCB.15238783623.gd va cac con ungho MS 2026.179 Pham Van Duong.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 110.000,00 MBVCB.15238640314.gd va cac con ung ho MS 2026.182 Ha Quynh Nhu.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15238645568.ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 110.000,00 MBVCB.15238586738.gd va cac con ung ho MS 2026.183 gd chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 uh ms2026.191 em tran minh duc#SP#020097048807221732062026fk0n409082.5189.43164.173207
22/07/2026 110.000,00 MBVCB.15238480222.gd va cac con ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 6203TPBVI2MMZGB2.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.172626.00004314645.DANG KIM OANH.970423
22/07/2026 60.000,00 MBVCB.15238398579.gd va cac con ung ho MS 2026.186 Trinh Quoc Bao.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 60.000,00 MBVCB.15238355124.gd va cac con ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 10.000,00 6203WBVNP2LXCJ5T.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260722.171746.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
22/07/2026 60.000,00 MBVCB.15238285412.gd va cac con ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 400.000,00 MBVCB.15238275688.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc) .CT tu 0071000655231 NGUYEN MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 300.000,00 6203IBT1fJ2A74TF.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260722.171522.8007041199047.NGUYEN NGOC ANH PHUONG.963388
22/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807221715122026d9ik328626.5389.20478.171501
22/07/2026 10.000,00 6203WBVNP2LXM6EE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.171209.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1iJZJQHHY.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.171141.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
22/07/2026 10.000,00 6203WBVNP2LXM45B.Ung ho MS 2026193 A Hoang Van Khanh.20260722.170738.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15238089868.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071003507234 DAO XUAN THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH-220726-17:04:34 vVWO799417#SP#020097041607221704352026vVWO799417.5389.44968.170419
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1iJZWRF88.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.165934.866686661993.VU DUC ANH.970432
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZJHLXQ.Ung ho MS 2026.193 FT26203227810508.20260722.165719.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
22/07/2026 1.000.000,00 6203TPBVI2MMJMJK.Ung ho MS 2026.191.20260722.165025.11201981999.NGO ANH TUAN.970423
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15237774871.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9384919646 PHAN THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072216460020262ZQ0923783.5388.18068.164600
22/07/2026 700.000,00 6203IBT1iJZW3QXG.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026187 2026188 2026189 2026190 2026191 2026192 2026193 moi ma so 100 K.20260722.164102.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
22/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138805166403.20260722.138805166403-0971459629_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138805316002.20260722.138805316002-0908961617_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807221632422026t1nu146855.5388.28452.163242
22/07/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138804820866.20260722.138804820866-0913310339_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22/07/2026 100.000,00 NGUYEN THI THU HA chuyen tien mong con mau binh phuc#SP#020097042207221630372026X0T7355296.5387.13993.163037
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15237482817.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0061001044745 NGUYEN THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15237488338.ung ho ms 2026.193 (Hoang van khanh).CT tu 0341000619062 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15237437976.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0721000524327 VO QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507221620432026HLWI076868.5388.53592.162043
22/07/2026 25.000,00 6203IBT1kCZJ8461.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203269868667.20260722.161835.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
22/07/2026 200.000,00 ung ho MS. 2026 192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807221607422026n7cg056139.5390.73101.160742
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807221607222026stxp054971.5390.70859.160722
22/07/2026 20.000,00 MBVCB.15237196679.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh - Lao Cai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15237144882.Ung ho MS 2026.192 ( em Dang Anh Tuan ) mong tat ca nhung dieu tot dep se den voi em va gia dinh .CT tu 0461000581908 CAO QUANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZJ26FR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203733079001.20260722.155832.19036709124019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HONG TRAN.970407
22/07/2026 500.000,00 6203IBT1iJZWELZZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.155617.7001122334455.LE THANH DUY.970432
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15237034044.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001100233 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072215501020266RIR488301.5189.69071.155010
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZJJGK1.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203165196186.20260722.154856.19024717271014.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15236906344.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011001066527 NGUYEN THI THU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZJWJUQ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203413000706.20260722.154407.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407
22/07/2026 100.000,00 6203SGTTH2C89AUH.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh.20260722.154312.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
22/07/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138799231316.20260722.138799231316-0902498898_Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong#SP#020097048807221540142026yeen964103.5389.9931.154015
22/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138798622609.20260722.138798622609-0345797737_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1iJZWG1RU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.152750.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1iJZWGQWM.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.152655.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
22/07/2026 3.000.000,00 UNG HO MS 2026.190 (EM CHU THUC THUY)
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15236614340.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004188113 NGUYEN HUU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15236586993.Ung ho MS 2026.192.CT tu 0071001248791 TRAN THANH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15236578717.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011004277777 NGUYEN QUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15236577891.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1001000292824 TRAN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15236558298.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1022389003 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZWHPC1.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan An FT26203821696736.20260722.151610.19031484238018.VND-TGTT-DANG THUY TRANG.970407
22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-220726-15:15:21 iPMY449540#SP#020097041607221515212026iPMY449540.5389.69887.151506
22/07/2026 50.000,00 6203ORCOQ2BXYJAY.LOC HO TRO MS 2026.193 HOANGVANKHANH.20260722.151411.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2MMB5M1.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260722.151306.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
22/07/2026 500.000,00 6203IBT1kCZWZ8XA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203315675144.20260722.151243.19034329570013.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422072215112320266J2X861644.5390.47969.151124
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207221507582026PDJI778754.5387.29688.150759
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15236434460.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9857218866 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207221505352026I390630111.5189.15701.150536
22/07/2026 500.000,00 6203IBT1aWX1W5P4.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho MS2026.193 anh Hoang Van Khanh.20260722.150442.187704070003826.DANG THI PHUONG.970437
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207221504402026B273500499.5387.12316.150440
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221503532026ytdf851704.5189.7252.150353
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kCZWKUHI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203068132690.20260722.150246.19032543811122.VND-TGTT-TRAN HOANG ANH NGUYET.970407
22/07/2026 1.000.000,00 6203IBT1kCZW789G.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203086179992.20260722.145911.14020541556668.VND-TGTT-NGHIEM TRUNG VINH.970407
22/07/2026 50.000,00 6203ORCOQ2BXLRN6.ung ho MS 2026.193 anh hoang van khanh.20260722.145743.57888.NGUYEN VAN CHINH.970448
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072214560020263i37828244.5387.63938.145600
22/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138794524186.20260722.138794524186-0826790719_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc mong con mau khoe nhe.#SP#020097042207221452482026GYMX956575.5390.46519.145248
22/07/2026 200.000,00 6203VNIB02JMW825.Ung ho MS 2026.193.20260722.145133.105786666.DINH THI THU HANG.970441
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1aWX1Q9ER.Huong linh ba Hieu ung ho MS2026.191(em Tran Minh Duc).20260722.144420.020704070034222.NGUYEN THI THANH HUYEN.970437
22/07/2026 10.000,00 MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#02009704220722144242202650BR414921.5388.94453.144242
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15236094176.ung ho hoan canh ma 2026.193 anh Khanh.CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZWYDSC.MS 2026.193 FT26203839850085.20260722.143733.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15236050251.2026.193 hoang van khanh.CT tu 0951004179847 BUI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097041507221433542026SeX3924012.5389.48138.143354
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221427402026fefm750478.5387.15764.142740
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-14:27:28 GzF9662902#SP#020097041607221427282026GzF9662902.5390.16273.142728
22/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507221427162026MSKY089948.5387.14700.142716
22/07/2026 35.000,00 6203IBT1kCZW8841.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203071840080.20260722.142701.19034842195015.VND-TGTT-PHAM GIA HUNG.970407
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1d1P28ZGE.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.142020.97042292T9ab00b000000000389594.MBBANK IBFT.970422
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970488072214183720263yii727093.5388.72360.141837
22/07/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#02009704220722141727202610FA672537.5388.65885.141727
22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15235838222.ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 0901000104347 CAO SAO MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970422072214142020264DNY752472.5189.49836.141421
22/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507221412302026W7AR039886.5390.40890.141230
22/07/2026 200.000,00 6203WBVNP2LV62N1.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.141105.108003372640.NGO THI NGOC ANH.970412
22/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507221410492026JM30034480.5388.33421.141049
22/07/2026 100.000,00 MS 2026. 191#SP#020097041507221409002026uQrB855178.5390.24712.140900
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15235767095.ung ho ms2026.193.CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2026.193#SP#0200970405072214061520268DGA019808.5390.13114.140604
22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2MMYXCQ.Ung ho MS 2026.193 Hoang van khanh.20260722.140256.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
22/07/2026 500.000,00 6203IBT1kCZWCGL7.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203745009580.20260722.135728.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15235599454.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507221351292026qhJ2811151.5390.45061.135129
22/07/2026 100.000,00 6203SGTTH2C8EYAE.IBFT Ung ho ms 2026 191 em Tran Minh Duc.20260722.135119.030055957726.BUI THI YEN.970403
22/07/2026 500.000,00 6203IBT1iJZWDAN2.Ms 2026-193 uh anh Hoang Van Khanh.20260722.134956.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
22/07/2026 29.000,00 6203IBT1aWXJ3NWJ.Ung ho MS 2026 193 anh Hoang Van Khanh.20260722.134733.0918708999.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
22/07/2026 300.000,00 6203ABBKP2LVIGAD.Ung ho MS 2026 193 Hoang Van Khanh.20260722.134357.0912577304.VU THI THU LAN.970425
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807221342512026lkho640686.5189.6252.134236
22/07/2026 100.000,00 6203SHBAP2LVV6JH.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.193 a Hoang Van Khanh.20260722.133520.080719920.PHAM THI NHAM.970443
22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2MMLRZG.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.133433.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15235383308.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0491000160692 NGUYEN LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 1.000.000,00 6203IBT1fJ2ACFB1.ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh).20260722.132947.0945352707.DINH THI HONG NGA.970431
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZQX2H2.Ung ho MS 2026.191 FT26203299649753.20260722.132758.19021328427018.VND-TGTT-VU THI HUYEN.970407
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15235341720.ms2026.193.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15235333179.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1021751815 PHAM VO KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 MS 2026.191 ung ho em Tran Minh Duc#SP#0200970422072213260120260CO2112393.5390.31292.132602
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJZW9QWY.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.132444.58802212.NGUYEN QUYNH PHUONG NHI.970432
22/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072213244020269AAA001943.5390.24891.132425
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1fJ2ACG1X.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.132422.0051007899005.DO THANH PHONG.970438
22/07/2026 173.000,00 6203IBT1aWXJFEL7.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.132156.000000246452.HOANG MINH THAO.970433
22/07/2026 10.000,00 6203IBT1kCZQFMKX.ung ho ms 2026.193, anh Hoang Van Khanh, chuc anh va gia dinh binh an FT26203593324024.20260722.132029.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
22/07/2026 100.000,00 UH MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH-220726-13:18:12 5QNM437185#SP#0200970416072213181220265QNM437185.5189.96618.131813
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kCZQT848.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203306400507.20260722.131639.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZQTD67.ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203454000605.20260722.131612.8984363633.NGUYEN THI KIM PHUNG.970407
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1bJM5DSJF.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.131452.00028888.LAM THANH VO.970427
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJZWCRVM.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.131438.195957827.PHAM HOANG THUY.970432
22/07/2026 150.000,00 MBVCB.15235206071.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880722131255202650a9575942.5388.73649.131255
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15235170593.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0591000303130 NGUYEN CONG KHAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15235179003.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704880722130822202602ls566361.5390.54034.130822
22/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191#SP#020097040507221308152026MHG9061104.5189.52760.130815
22/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 191 - em Tran Minh Duc#SP#020097040507221308092026M5WF060838.5388.52516.130809
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15235154393.TRAN THI HUONG chuyen tien Ung ho MS 2026193.CT tu 1019987305 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138783705233.20260722.138783705233-0944736189_Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807221305472026r3eg560709.5389.42102.130547
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207221303572026W92F738702.5189.34028.130358
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZQ6AKU.2026.193 - ung ho Hoang Van Khanh FT26203591617708.20260722.130142.19036965170011.VND-TGTT-NGUYEN THI CHAM.970407
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15235073757.Le Kim Hoang ung ho MS2026-193( Anh Hoang van Khanh).CT tu 0231000012625 LE KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1iJZW12N8.ZP262030330645 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.125739.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZQKUDZ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203187775600.20260722.125317.1915857009.VAN MY HUONG.970407
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207221252042026NKEU678290.5387.78502.125205
22/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507221248362026LR7W010336.5387.62050.124836
22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221243422026chy3511031.5189.38445.124342
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#02009704220722124312202677MP385406.5390.35854.124312
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15234863766.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0181003530831 LAM VAN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 60.000,00 MBVCB.15234858646.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kCZQ4U4M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203401882450.20260722.123827.222388002068.CHUC TRINH HONG NHUNG.970407
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZQ488G.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203846506071.20260722.123820.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15234825684.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15234799568.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0371003728496 NGUYEN XUAN TON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 5.000,00 6203IBT1kCZQB52B.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203453953039.20260722.123515.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
22/07/2026 5.000,00 6203IBT1kCZQBWC8.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203778301004.20260722.123344.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
22/07/2026 200.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026.193 ( Hoang Van Khanh)#SP#02009704150722123317202604F7626645.5388.85775.123318
22/07/2026 5.000,00 6203IBT1kCZQ57BK.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26203420993678.20260722.123224.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
22/07/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807221230402026td8e478347.5388.71548.123041
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15234730579.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1049443811 TRAN THI NOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15234719012.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1014612544 PHAM THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh-220726-12:26:08 bjCd050799#SP#020097041607221226082026bjCd050799.5390.47062.122608
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-220726-12:25:13 cQ9M079761#SP#020097041607221225132026cQ9M079761.5390.41264.122513
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-220726-12:24:02 2qTc960272#SP#0200970416072212240220262qTc960272.5387.34635.122402
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15234618604.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000784421 TRAN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kCZQ8324.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203306190908.20260722.122023.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407
22/07/2026 100.000,00 DINH NGOC AN chuyen tien MS2026.193 ( Hoang van Khanh)#SP#02009704150722121712202653LL578676.5387.96098.121712
22/07/2026 500.000,00 6203TPBVI2M17N27.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260722.121710.04113467101.VO THI THUY TRANG.970423
22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221217022026xbfr439475.5189.94644.121702
22/07/2026 500.000,00 6203MCOBQ2BVNCX3.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).20260722.121450.07088018111168.NGO THUONG HIEU BAO.970426
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJZQXHLM.UHMS 2026192 em dang tuan anh.20260722.121157.219292872.KIEU MY HANH.970432
22/07/2026 500.000,00 6203TPBVI2M17ELH.ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260722.121117.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423
22/07/2026 300.000,00 6203MCOBQ2BVIFAQ.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.120704.04401015921656.TRAN THI PHUONG ANH.970426
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15234352160.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1040656134 NGUYEN VAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6203SGTTH2C8TQNP.IBFT MS 2026.193.20260722.115512.050103491522.NGUYEN THI NGOC HAN.970403
22/07/2026 200.000,00 6203MCOBQ2BVDRHU.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.115124.03101011968406.LE THI MINH PHUONG.970426
22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072211493920267Q3A006730.5387.24856.114939
22/07/2026 60.000,00 Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)#SP#020097041507221149042026RUvo481647.5189.21486.114904
22/07/2026 200.000,00 6203MSCBD2KDNT54.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.114747.7200107800004.TKTT VO ANH TUAN.970422
22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221145062026x7k4332463.5388.95476.114506
22/07/2026 300.000,00 6203IBT1kCZQQ1MG.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203577732008.20260722.114222.19026149360018.VND-TGTT-DANG CAO CUONG.970407
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15234022496.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15233992796.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1037222263 NGUYEN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 6203IBT1kC6NRF57.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203593047706.20260722.113848.2968798999.NGUYEN QUANG HUNG.970407
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15233987390.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0281001729705 NGUYEN THI NGOC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072211373020268fuw305018.5189.47056.113730
22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15233942643.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0021001757255 NGUYEN THI TO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15233917498.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0491000031156 NGUYEN XUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 Ung ho em Dang Tuan Anh MS 2026.192#SP#020097042207221129282026N59G978295.5387.96017.112928
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6NFSMN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203742322093.20260722.112810.753499999999.TA THI HA.970407
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15233811345.chuyen tien giup do anh HV Khanh MS 2026.193.CT tu 0071002268249 TRAN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2M1NLC4.Ung ho MS 2026.109 (em Nguyen Quang Huy).20260722.112633.38591629938.TRAN SI NGUYEN SA.970423
22/07/2026 10.566,00 6203IBT1kC6NTDWJ.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203600148528.20260722.112515.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15233783735.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0761002371375 DANG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1iJZQZSMF.LE THI HA chuyen tien ung ho MS 2026 193 anh Hoang Van Khanh.20260722.112324.0946928469.LE THI HA.970432
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15233702371.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 2.000,00 6203IBT1fJ243XGU.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260722.111905.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15233705225.ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang van khanh).CT tu 0061000582458 TRAN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6NZ8JL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203076208470.20260722.111649.19028311495014.VND-TGTT-TRINH THI HIEN.970407
22/07/2026 500.000,00 6203SHBAP2LVKE2U.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.111646.0834133001.BACH NGUYEN HOAI ANH.970443
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807221115592026jwf4227313.5389.9733.111559
22/07/2026 100.000,00 ung hoM S 2026,191 Em Duc#SP#0200970488072211131920264yjk217912.5189.92513.111319
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1bJM59XKS.ung ho ms 2026.193 anh hoang van khanh.20260722.111101.07524977878.NGUYEN THI CAM DUNG.970429
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1iJZQEI94.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 193 HOANG VAN KHANH.20260722.110908.247529918.LE THI HOA.970432
22/07/2026 200.000,00 NGUYEN MANH THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh)#SP#0200970415072211044720261Xed320307.5189.38699.110447
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15233463769.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011004066845 PHAM KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15233437826.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0121001075809 DOAN THUY QUYNH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJZQKQIV.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.105917.104181821.DO THI THU.970432
22/07/2026 70.000,00 MBVCB.15233400492.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2M1D4KX.MS 2026.191.20260722.105657.02315382901.NGUYEN THI PHUONG.970423
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15233339583.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.193.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15233328130.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9398256209 VU DUC TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 450.000,00 6203IBT1fJ24TRSQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.105048.9021626162817.DO MINH XUAN HOA.963388
22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072210454320266fgq120022.5390.23843.104543
22/07/2026 300.000,00 6203MSCBD2KDEK7D.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.104540.0520119074006.LAI THI GIANG.970422
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15233199959.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0181000648107 TRAN CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15233197754.ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15233195263.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0021000321942 TRAN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15233189805.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071000629038 VU THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15233157322.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0181000648107 TRAN CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072210370820262E5A066624.5387.73614.103708
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15233130540.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0491000412104 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 TRAN THI MY chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207221035302026H04Q485481.5189.63724.103530
22/07/2026 100.000,00 6203ASCB02J16LF3.UNG HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG-220726-10:34:05 6203ASCB02J16LF3.20260722.103405.1115566666.CTY TNHH GIAO DUC VA DAO TAO TIN THANH.970416
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6NMFJA.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203800346946.20260722.103329.19026878493011.VND-TGTT-VO XUAN HUONG.970407
22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2M1HMWH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.103319.02467721801.VAN QUY TRUNG.970423
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221031472026muzc071186.5389.41689.103147
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15233051778.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0421000514065 VO PHUC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kC6NV3RN.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203588001679.20260722.103038.19025858552013.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC HUYEN.970407
22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507221029552026G67F031328.5390.32103.102940
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6NV45F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203770863109.20260722.102931.19027039594011.VND-TGTT-PHAN THI TUYET TRINH.970407
22/07/2026 1.000.000,00 6203IBT1fJ24LVZ8.ung ho ms 2026.193( anh hoang van khanh).20260722.102650.6688699.DOAN THI BICH HUONG.970431
22/07/2026 400.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507221025062026cEqF177600.5389.4198.102506
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJZQBDB6.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.102254.0912611803.NGUYEN THI HONG DIEP.970432
22/07/2026 100.000,00 6203SHBAP2LVUKQE.ung ho ms 2026 193 anh hoang van khanh .20260722.102003.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
22/07/2026 2.000.000,00 6203VNIB02J1I3EZ.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.101957.917298779.TRAN THI PHUONG NGAN.970441
22/07/2026 500.000,00 6203IBT1kC6N9VL4.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26203330972902.20260722.101950.19033296524014.VND-TGTT-PHAM VAN TRONG.970407
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15232889491.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15232858904.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001041275 PHAM THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1bJM59VIS.ung ho ms 2026.193 ( anh hoang van khanh).20260722.101534.06255320020.NGUYEN DINH KHIEM.970429
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kC6NCZD5.ung ho ma so 2026.193, anh Hoang Van Khanh FT26203234033001.20260722.101513.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232855819.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011001678910 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15232854247.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh ).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 300.000,00 6203SHBAP2LV8ITA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.101335.6666793979.LE QUOC TIEN.970443
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15232812759.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011001041275 PHAM THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 6203IBT1fJ24HD6A.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.101220.0986388899.VO TAT THANG.970431
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6N1GZE.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203074878103.20260722.101152.13320044446018.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH LOAN.970407
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15232790931.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0711000257750 DO THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970415072210103820266ey2126449.5389.20659.101038
22/07/2026 400.000,00 UNG HO MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH-220726-10:09:57 a721472779#SP#020097041607221009572026a721472779.5387.16778.100957
22/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072210080220262M9H023212.5389.6450.100802
22/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.193 Hoang Van Khanh#SP#020097040507221007532026PW1A022407.5189.5499.100753
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232746508.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232722328.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232702294.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 em tran minh duc#SP#020097040507221004222026G0PR004852.5389.83966.100422
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6NQFW1.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203883064596.20260722.100347.19035763208019.VND-TGTT-TRAN HAI DANG.970407
22/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097041507221002572026i6JS998662.5389.77467.100257
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJZQP5BG.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.100143.0335556866.PHAN THI THO.970432
22/07/2026 55.000,00 MBVCB.15232661261.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1039510773 TRAN HONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15232656064.UNG HO MS 2026.193 ( anh HOANG VAN KHANH).CT tu 0351001036379 NGUYEN THI HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-10:00:16 7yo9483036#SP#0200970416072210001720267yo9483036.5388.62215.100005
22/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:ms2026.192#SP#020097040507220959272026NW7N080461.5387.57560.095927
22/07/2026 50.000,00 6203SGTTH2C8A5Y8.IBFT Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.095859.030019695121.DOAN THI HOA.970403
22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15232618847.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0071001092134 TRAN THI TO TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220955402026E2TV745868.5189.37090.095540
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232578234.NGUYEN HANG chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 1855186578 NGUYEN THI MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807220953342026ry64937220.5387.26184.095334
22/07/2026 200.000,00 6203VNIB02J1HFM5.Ung ho ban Hoang Van Khanh MS 2026.193.20260722.095222.088704060114119.PHAM THI NGOC MAI.970441
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232525656.2026.193.CT tu 1033347139 VO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.193 anh hoang van khanh#SP#0200970488072209502220267cns926545.5389.7991.095023
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072209493220260DNJ311143.5390.4615.094918
22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2M1SIEG.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.094802.09032022999.VU THI THANH THANH.970423
22/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507220947232026qpov944043.5388.92765.094708
22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15232472761.ung ho MS 2026.206.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6RT4XT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203279041936.20260722.094449.19035818196023.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407
22/07/2026 100.000,00 Ms2026193 Hoang Van Khanh#SP#020097042207220944252026H3GZ828028.5189.78064.094426
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232429880.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0051000489195 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807220943302026utzq903315.5387.73358.094315
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15232419185.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002306297 DINH PHUONG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15232403736.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0541000273428 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 193 anh Hoang van Khanh#SP#020097040507220941092026YVRP090587.5387.59960.094109
22/07/2026 30.000,00 UNG HO MS 2026.192 em DANG TUAN ANH#SP#020097042207220938582026KI85418700.5387.49690.093847
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)#SP#020097041507220938352026vg0F912986.5387.46983.093835
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220722093659202672W5422835.5387.39685.093700
22/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.193 Hoang Van Khanh#SP#02009704880722093626202656e0879406.5189.36503.093626
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807220935022026b37n874745.5390.29589.093502
22/07/2026 150.000,00 MBVCB.15232289736.Ung ho MS 2026.192(em Dang Tuan Anh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.192 EM DANG TUAN ANH-220726-09:32:36 VKcC311111#SP#020097041607220932362026VKcC311111.5189.16935.093236
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15232283859.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071001532193 PHAN QUOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220932002026VEH6046152.5388.15085.093200
22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807220931202026iq0l862366.5189.12032.093120
22/07/2026 500.000,00 6203IBT1kC6R6JSH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203413029550.20260722.093107.12423068697011.VNDA-TGTT-LUU MONG VAN.970407
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232230413.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0441003655638 DUONG DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232229285.Ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15232224443.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9908380168 DANG QUOC THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJZQMCRT.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.092716.686819748886.VUONG THU NGA.970432
22/07/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072209271120267kx5848412.5189.91234.092656
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232199999.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0031000287492 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232197745.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1067675351 LE THU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6RKW3Y.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203502122607.20260722.092453.19032173573014.VND-TGTT-LE TRAN THIEN VU.970407
22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15232168847.ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh).CT tu 0071004426715 LE THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 6203IBT1kC6R7L61.Le van huu ung ho MS 2026.192 FT26203276297418.20260722.092408.19036319471011.VND-TGTT-CHU THI TU HOA.970407
22/07/2026 500.000,00 6203IBT1iJZQVYFB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.092148.2824688888.TRINH THI THU HANG.970432
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15232127360.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0291000276140 HUYNH THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 300.000,00 6203IBT1aWXJPS67.UNG HO MS 2026193 ANH HOANG VAN KHANH.20260722.092054.700009531151.DINH MY DUNG.970424
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232100232.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0091000399776 LE HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970422072209165220265NOI243075.5388.44039.091652
22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207220916362026DDDA794543.5389.41699.091636
22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15232052370.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0381000610597 LUU THI CAM GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 6203SGTTH2C8YUMB.IBFT Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.091449.060037758380.LE MINH PHAN.970403
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232024856.BUI NGOC THAU chuyen tien ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220911312026NZI0047861.5387.18433.091131
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kC6RB5NI.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203268375971.20260722.091057.1466883979.TRAN HUONG GIANG.970407
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6RBSEG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203503079370.20260722.091007.19029709831010.VND-TGTT-NGUYEN DUC HUY.970407
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15231962436.Ong Le Ky phung ung ho MS 2026.192.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220907402026A2U3029493.5388.1619.090740
22/07/2026 100.000,00 6203VCBCH2C8YQ5T.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.090736.0017041051500.PHAN THI MONG THUONG.970454
22/07/2026 500.000,00 6203TPBVI2M1VHFG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.090728.02045419601.PHAN THI NHAT THO.970423
22/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807220906212026rj3w781114.5389.96219.090606
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807220905052026k24k777066.5387.90729.090505
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kC6RYB32.MS 2026.192 FT26203032779726.20260722.090453.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
22/07/2026 500.000,00 6203IBT1kC6RYBEG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203902501580.20260722.090452.1939042519.LE THI NGOC TRANG.970407
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1iJZQS8WY.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.090448.0984041991.DAO DUC VINH.970432
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807220904302026gd6f775163.5388.88461.090430
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15231895746.Bac Nhung ung ho MS 2026.193 anh Hoang van Khanh.CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220903012026E9KX007425.5189.81312.090301
22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-09:02:52 kwoR059226#SP#020097041607220902522026kwoR059226.5388.81015.090252
22/07/2026 500.000,00 6203IBT1iJZQSW68.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.090219.123908988.TRINH THI PHUONG THAO.970432
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1iJZQ9NHK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.090152.103768829.NGUYEN NGOC PHUONG LAM.970432
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6RPBVW.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203187006901.20260722.090145.13321408925010.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC BICH.970407
22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220900492026QXCC097219.5388.71938.090049
22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI QUYEN chuyen tien ung ho MS 2026. 193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072209004320260APZ096759.5387.71717.090043
22/07/2026 1.000.000,00 MS2026,193 GIUP HOANG VAN KHANH-220726-09:00:16 cTjw359306#SP#020097041607220900162026cTjw359306.5387.69643.090016
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6RURWP.Ung ho Ms2026. 191 FT26203163870649.20260722.085958.19027712642013.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI VAN.970407
22/07/2026 50.000,00 6203MCOBQ2BVKXUH.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260722.085934.03101010965538.HOANG VIET.970426
22/07/2026 150.000,00 6203NAMAP2LVJFTZ.uho MS 2026.193a Hoang van khanh.20260722.085926.906071744200001.Vo Thi Thuy Hang.970428
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15231821066.TRUONG THI THAO chuyen tien ung ho MS2026-193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-220726-08:58:22 RXOh939429#SP#020097041607220858222026RXOh939429.5189.62255.085807
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15231820241.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9916184881 HUYNH NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072208562820266SP5076960.5389.52995.085628
22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220856102026FKGZ116368.5388.53137.085555
22/07/2026 200.000,00 6203SGTTH2C8L47K.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2026.193.20260722.085538.050029563133.NGUYEN NHON.970403
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15231780644.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011005868686 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807220854172026yd2j743049.5390.44604.085418
22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15231771348.2026.193.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220853522026QW8M224601.5388.42828.085353
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6RIFMJ.Ung ho ma so 2026.191 em Tran Minh Duc FT26203200410866.20260722.085326.8981285678.NGUYEN HUYEN TRANG.970407
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072208511320260857584768.5387.32500.085114
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1fJ24GEYT.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.085111.904336966.NGUYEN THI THANH.970406
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15231730326.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1019689608 VUONG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15231713717.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1961017869 TRAN XUAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 MS2026. 193 HOANG VAN KHANH-220726-08:50:20 3ais279674#SP#0200970416072208502120263ais279674.5390.27790.085021
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15231709573.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0481000616811 LE NGOC NGUYEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6203SGTTH2C8LQMM.IBFT TA VAN THINH ung ho MS 2026.193 - anh Hoang Van Khanh.20260722.084915.060123893479.TA VAN THINH.970403
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6RMB66.PHAM THI HUONG LAN chuyen tien ung ho MS 2026.193 anh Hoang van Khanh FT26203003300810.20260722.084914.19038215669015.PHAM THI HUONG LAN.970407
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1aWXJ8CG1.ung ho ms 2026.193 anh hoang van khanh.20260722.084822.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15231699729.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071004406720 PHAM THI NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 6203IBT1kC6RVLLX.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203741821684.20260722.084702.19035838604020.VND-TGTT-PHAM THI HOAI.970407
22/07/2026 200.000,00 TRAN THI THU HUONG Chuyen tien ung ho ms 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970488072208455420265b3a716841.5389.10471.084539
22/07/2026 1.000.000,00 6203IBT1kC6RVYSZ.Ung ho Ma so 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203803955478.20260722.084552.19021916221027.VND-TGTT-VU TUYET HANH.970407
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15231663809.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.193 anh hoang van Khanh#SP#020097048807220845182026irqv714897.5189.9111.084518
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15231648537.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0351000774930 DANG HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15231641743.ung ho MS 2026.193 Anh Hoang van Khanh.CT tu 0121001177068 DINH THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2M1KW51.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.084258.00006054042.NGO TUNG AN.970423
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1d1PC368X.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.084237.97042292Kaad67c000000000639727.MBBANK IBFT.970422
22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#02009704220722084150202605GO788904.5388.94758.084150
22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15231614402.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0371003895950 TRAN THI CAM TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15231604437.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0181000076639 HUYNH VU LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJZQC5QN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.084042.100238993.NGUYEN THI THANH HA.970432
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15231590918.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0811000033138 TRUONG THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kC6RSIXT.DO THI LOI chuyen MS2026-193 Hoang van khanh FT26203813841918.20260722.083914.19035174975018.DO THI LOI.970407
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15231552237.Ung ho MS 2026.193( anh Hoang Van Khanh).CT tu 1018257528 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807220837212026ud56690547.5387.76931.083721
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15231558829.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0021000250608 TRAN MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807220836492026aokc688954.5389.76189.083649
22/07/2026 2.000.000,00 6203MSCBD2KH7RQV.HUA DONG chuyen tien ung ho MS 2026193 Anh Hoang Van Khanh.20260722.083642.845858686868.HUA DONG.970422
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-08:36:01 cnRt799004#SP#020097041607220836012026cnRt799004.5390.72582.083602
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15231509356.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0371000408845 NGUYEN PHAN BICH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-08:33:53 bnO8092264#SP#020097041607220833532026bnO8092264.5389.63905.083353
22/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207220833342026H1FC413103.5389.63295.083319
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15231507843.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071000725891 NGUYEN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 6203SHBAP2LVYPTC.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.083257.1022002205.TRAN LE THI MY XUAN.970443
22/07/2026 500.000,00 NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.193 anh hoang van khanh#SP#0200970488072208325220260bp5676613.5387.59714.083252
22/07/2026 22.000,00 6203TPBVI2M1GP3G.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.083139.29060519929.NGUYEN THUY LINH.970423
22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072208310720261abt671100.5390.54357.083052
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15231479214.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0371000430098 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15231476412.ung ho MS 2026.193.CT tu 0071002761619 MAI THI HANH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 6203TPBVI2M1GHS3.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260722.082910.03859673401.LE THI KIM LOAN.970423
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1iJZQ1CP5.Ung ho ms 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.082910.218747337.TRAN THI THU HUONG.970432
22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220828352026FIKH222480.5387.43923.082835
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207220828242026E13S905091.5387.44201.082824
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15231429664.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011000471979 NGUYEN PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207220826382026P5A9690305.5189.37384.082638
22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh, ma GD 100000164091885#SP#02009704490722082530202673v1972877.5388.33109.082530
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6RJNJD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203569853203.20260722.082509.6936127979.PHAM THI THU HANG.970407
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15231397194.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 2.000.000,00 LAM THI MY DUNG CHUYEN KHOAN GIUP ANH HOANG VAN KHANHMS 2026-193-220726-08:22:10 EYI7195876#SP#020097041607220822102026EYI7195876.5390.20391.082155
22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207220821142026UURU802624.5389.17571.082115
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6RWES6.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203207031004.20260722.082055.9910197688.TRINH THI KIM CHI.970407
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15231354814.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0761002356488 BUI THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097041507220820202026P0uC666842.5390.13596.082020
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15231347964.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9867952286 TA THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6203VNIB02J1EIV2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.081919.403704060075012.TRAN THI HOANG BICH.970441
22/07/2026 500.000,00 TO MINH THANH chuyen tien ung ho ms 2026.193#SP#0200970422072208191220263HTH489362.5387.9470.081912
22/07/2026 20.000,00 MBVCB.15231327584.ung ho ms 2026.193(anh hoang van khanh).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15231315214.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0181000051552 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15231303728.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011002405144 NGUYEN VIET QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15231313906.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0621000420842 NGUYEN TRAN HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 6203VIDPF2YAJPF8.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.081710.0408000001290.NGUYEN PHUONG ANH.970439
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15231292510.LE THI TRANG chuyen tien 2026.193 Hoang Van Khanh .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15231295258.ung ho MS 2026.193.CT tu 7905818982 PHAM NGOC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 30.000,00 6203IBT1kC6RQ2LS.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203206344693.20260722.081554.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
22/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220813482026W78M079522.5390.90853.081332
22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15231260136.ung ho MS 2026.193 - anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011002588688 BUI THI TUYET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15231259078.Ung ho MS 2026.191(Em Tran Minh Duc).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 Gia dinh NGUYEN THI HUYEN TRANG ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072208132220260wb7616474.5390.88968.081322
22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970449072208130420265e0E606174.5388.88366.081304
22/07/2026 10.000,00 6203TPBVI2M1E518.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.081141.04180049101.NGUYEN THI TUOI.970423
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6XR64T.Ung ho MS2026.193 anh Khanh FT26203206825007.20260722.081100.19032641857017.VND-TGTT-NGUYEN THI THU LANH.970407
22/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207220810312026WBUE451748.5387.79072.081016
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1fJ244JN4.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.080924.344948741.NGUYEN THI THUY HANG.970406
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15231214795.Ung ho MS2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0611001932899 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807220808232026liio601479.5390.71530.080808
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15231198177.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0211000514412 BUI TAT HOANG CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15231186179.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011001438602 NGUYEN DUC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970422072208070120260C77712372.5389.66521.080647
22/07/2026 150.000,00 MBVCB.15231171826.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207220805572026AMOT900269.5388.63076.080542
22/07/2026 500.000,00 6203SGTTH2CC5LPK.IBFT DO THI NGOC THUY chuyen tien ung ho MS 2026.193 hoang van khanh.20260722.080555.060124266680.DO THI NGOC THUY.970403
22/07/2026 200.000,00 6203ORCOQ2BVE7ZE.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.080436.0346656984.Vi Manh Kien.970448
22/07/2026 200.000,00 6203MCOBQ2BVES4L.Ung ho Ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260722.075851.11001010776352.NGO THI TAN TRANG.970426
22/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138745593867.20260722.138745593867-0977641336_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22/07/2026 200.000,00 6203SGTTH2CCPGCC.IBFT ung ho MS 2026.193 anh Hoang van Khanh.20260722.075442.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
22/07/2026 10.000,00 6203MCOBQ2BVEMWQ.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.075331.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
22/07/2026 10.000,00 6203MCOBQ2BVEWDZ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.075306.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
22/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097041507220751352026Ne5p584746.5389.15883.075135
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15230984210.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang van Khanh).CT tu 0071004495607 TO THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15230904428. Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1044504622 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 6203MCOBQ2BVWVKS.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.074214.03501017908200.TRAN THI THU HANG.970426
22/07/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220741552026AOEP214495.5387.84372.074140
22/07/2026 30.000,00 MBVCB.15230833286.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.193-anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220732472026NRRQ002664.5389.54548.073248
22/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507220729272026P1MP088669.5390.43708.072927
22/07/2026 100.000,00 ms 2026.192#SP#020097041507220726432026shNT518915.5390.35256.072643
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072207260620260Q89914089.5389.32855.072606
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6XGIXU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203452900384.20260722.072433.19032821954010.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC TRAM.970407
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#02009704880722072416202637wq470214.5388.26755.072416
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6XAZDJ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203247229999.20260722.072153.19030261632011.VND-TGTT-NGUYEN VAN TIEN.970407
22/07/2026 25.000,00 6203IBT1kC6X4QSL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203061672000.20260722.071357.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
22/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970415072207133320268mzJ483889.5389.94659.071333
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1fJ24PXWN.ung ho ms 2026 191 Tran Minh Duc.20260722.070812.0201008986000.NGUYEN HOANG ANH.970438
22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kC6X5HPV.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203770107181.20260722.070753.19038575604011.VND-TGTT-HOANG KIEU ANH.970407
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15230378451.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9988090793 PHAM NGUYEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15230317442.Ung ho MS 2026.192( em DANG TUAN ANH).CT tu 0251002667041 PHAM THI NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2M14IGH.ung ho 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260722.064502.30384736932.PHAN THI KIM ANH.970423
22/07/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220722064438202629CC288867.5388.17859.064438
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15230180445.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15230113575.Chuyen tien ung ho ms 2026 193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507220618402026ljyS369966.5389.64743.061840
22/07/2026 20.000,00 MBVCB.15230068831.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507220614162026cPCB362781.5389.57614.061416
22/07/2026 15.000,00 MBVCB.15230041773.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15229999974.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9898980627 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 55.000,00 MBVCB.15229983684.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6XSZ9R.ung ho MS2026 192 Dang Tuan Anh FT26203253851680.20260722.060123.19033190719010.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HA.970407
22/07/2026 55.000,00 MBVCB.15229976474.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.189 (e Nguyen Thi Anh).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 55.000,00 MBVCB.15229959945.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15229966212.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15229956919.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJ6NZYX6.MP Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260722.055245.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229965064.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 55.000,00 MBVCB.15229953571.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJ6NZPF1.MP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.055126.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJ6NZUZW.MP Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.055004.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
22/07/2026 55.000,00 MBVCB.15229937397.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 15.000,00 MBVCB.15229929592.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807220532392026bwj9273115.5388.12003.053239
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6X2HVH.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203233034036.20260722.052010.19050063644011.VND-TGTT-PHAN NGOC DAT.970407
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229871429.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1064650225 NGUYEN PHUONG QUE LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 6203TPBVI2M1RHRI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.051345.90973436087.LE THI HAI.970423
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15229852800.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1064650225 NGUYEN PHUONG QUE LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807220458452026eryw263345.5189.91994.045845
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6XCF1D.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203659645088.20260722.044157.5944952001.NGUYEN THAO VAN.970407
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220409202026LXH5859799.5388.71070.040920
22/07/2026 300.000,00 6203NBVAF2YAJMWJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.035911.100008283642.QUAN THI PHUONG LIEN.970419
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229771415.VU THI THANH NGA ck Ung Ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 9170218668 VU THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507220316252026DJfz276781.5189.52273.031625
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6XJXMC.Uh Ms 2026.192 Dang Tuan Anh FT26203042300720.20260722.030630.7959777777.VU THI PHUOC MY.970407
22/07/2026 500.000,00 ung ho ms 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807220258542026g0gt249548.5389.45932.025854
22/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507220215562026JS9O035298.5388.28564.021556
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229693408.ung ho ms 2026.192 (dang tuan anh).CT tu 0011004249222 HOANG MANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6XQ2H7.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203063072692.20260722.013857.19028864038029.VND-TGTT-PHUNG THI THU HANG.970407
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6XQ2BQ.Ung ho ms 2026.192 em dang tuan anh FT26203811093889.20260722.013846.19036407500011.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEM NHI.970407
22/07/2026 150.000,00 6203IBT1kC6XQJS1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203990133216.20260722.013628.19032270702015.VND-TGTT-LE BUU LOC.970407
22/07/2026 85.000,00 6203IBT1iJ6NG7YD.ZP262030040440 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.013628.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
22/07/2026 50.000,00 6203VNIB02J1CH2N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.012801.607704060104906.TRAN THI KIM MY PHUONG.970441
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJ6NGUGK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.012729.156011266.NGUYEN THUY HA.970432
22/07/2026 20.000,00 6203MSCBD2KH1SZ8.gui ms 2026 192.20260722.012310.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
22/07/2026 500.000,00 6203IBT1iJ6NGV8C.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.012248.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15229646588.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1062714389 VO KHUC MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072201152720263H68649506.5189.93823.011528
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC63RJDT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203002320032.20260722.005503.19033595210018.VND-TGTT-VU THI KHANH LINH.970407
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15229600197.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0441000752243 PHAM NHU NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 300.000,00 6203IBT1fJ24MKIK.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.004949.200014949176367.NGUYEN KIEU THU.970431
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15229576721.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1042345314 NGUYEN QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807220036592026bagd221775.5388.63613.003659
22/07/2026 1.000.000,00 6203IBT1iJ6N4BX2.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.003631.77252754.LE THI NGOC LINH.970432
22/07/2026 300.000,00 6203IBT1kC6333QS.Ung ho ms 2026.191 FT26203330000144.20260722.003549.11023186666668.VND-TGTT-NGUYEN THANH TUNG.970407
22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220032382026FOMM976269.5387.59532.003227
22/07/2026 300.000,00 6203IBT1kC633JBH.ung ho MS 2026.191 Ngo Minh Duc FT26203198421183.20260722.002414.19020070509018.VND-TGTT-HOANG THI KIM DINH.970407
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072200221620263T3C991353.5387.49432.002216
22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC63FMP5.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26203815047829.20260722.001418.19026731059039.VND-TGTT-BUI DIEU LY LY.970407
22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2M1TEJC.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh HCVNQR BK6A5FA887B595CLY.20260722.001240.80104432131.CTCP TM DIEN TU BAO KIM.970423
22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC63TPN9.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203351606257.20260722.000420.19032565671014.VND-TGTT-NGUYEN TIEN MANH.970407
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229470333.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1019832264 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:2026.192#SP#020097040507212357272026K7SY002805.5390.23068.235727
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15229448212.MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung ).CT tu 0071001052644 TRAN MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15229447990.ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001011256 NGUYEN PHUOC THAO HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138720734844.20260721.138720734844-0929315910_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22/07/2026 200.000,00 6202MCOBQ2BVZRTC.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.234930.06001010727015.NGUYEN THI LOC.970426
22/07/2026 100.000,00 ung ho MS : 2026.192#SP#020097042207212347362026SHP4965583.5390.10954.234736
22/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC63HTVG.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203996953016.20260721.234700.7568689889.TA THI GIANG SON.970407
22/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2M1T25Y.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.234604.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880721234521202664cx197984.5389.9220.234521
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15229418155.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000945312 KIEU THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15229402328.UH MS 2026.192(em Dang Tuan Anh).CT tu 1015642809 LE THU YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15229387057.Ung ho MS 2026. 192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0011002324785 DAM NHU PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC63ZZAY.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203819873874.20260721.233631.19033557824010.VND-TGTT-PHAM THI THANH HA.970407
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229377164.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1032181032 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 6202IBT1aWXJQPHI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.233110.36893423.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
22/07/2026 50.000,00 6202IBT1d1PCA8AC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.233020.97042292T234867000000000001555.MBBANK IBFT.970422
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229365802.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011001395799 HOANG THI PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.Xin Chua ban phuoc lanh cho con#SP#020097042207212327532026ZG3O265029.5388.88018.232753
22/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880721232729202629o0186214.5389.87239.232729
22/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1kC636KDI.Be Nam Anh - Thuc Anh Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26203364785900.20260721.232642.19038837582014.VND-TGTT-TRAN THI THU HA.970407
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207212325322026LJTR883282.5390.84517.232532
22/07/2026 300.000,00 6202TPBVI2M1JU3W.Ung ho ma so 2026.192 (Dang Tuan Anh).20260721.232221.01682616001.NGUYEN THI PHUONG DUNG.970423
22/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC636C18.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203773440548.20260721.232215.8385333888.BE DIEU HOA.970407
22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15229321491.UNG HO MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc-Xom 2, An Chau, Nghe An).CT tu 0181001333943 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422072123210620260IJF126529.5189.78072.232106
22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072123184220262FDW324608.5388.73962.231842
22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15229297454.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9849783333 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC63EME8.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203113981025.20260721.231555.19033190982021.VND-TGTT-DO THI NGAN.970407
22/07/2026 2.000.000,00 6202IBT1kC63K39J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203370593563.20260721.231241.19029189370015.VND-TGTT-THAI NGOC MINH CHAU.970407
22/07/2026 500.000,00 6202TPBVI2M1JM7B.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.231115.00715513001.DINH THI ANH THU.970423
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15229256295.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0271000971217 NGUYEN THI NGOC OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507212305352026Mbqx178638.5387.52987.230520
22/07/2026 100.000,00 6202VNIB02J1QIY1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.230317.001319460.BUI KHANH HUYEN.970441
22/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC637YF2.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203272817380.20260721.230232.19038419367018.VND-TGTT- NGUYEN THI THUY HA.970407
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-22:58:36 RWot979922#SP#020097041607212258362026RWot979922.5389.39688.225836
22/07/2026 300.000,00 6202IBT1iJ6N8RT2.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260721.225815.76071616.LAM TOAN AN.970432
22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507212258132026W9EN063119.5388.38841.225801
22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15229183254.uh MS 2026.192.CT tu 9902512010 TRAN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6N8LK1.Ung ho MS 2026 192 Dang Tuan Anh.20260721.225606.0968348206.LE THI NGA.970432
22/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.192(em Dang Tuan Anh)#SP#0200970415072122560520268Z7v168509.5387.35245.225550
22/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC63GPXY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203555844319.20260721.225539.19033832938013.VND-TGTT-HOANG LINH CHI.970407
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229193087.MS 2026 191.CT tu 0141000772399 NGUYEN THI PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15229190969.Ung ho MS 2026.188( chau Mai Xuan Hieu ) Nam mo Thai At cuu kho thien ton bo tat ma ha tat.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 50.000,00 6202IBT1d1PC48Z4.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.225407.97042292W78bce40000000003a3155.MBBANK IBFT.970422
22/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC63GQBV.Ung ho Ms 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26203272788093.20260721.225255.19039035237016.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407
22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807212252412026t7be154845.5189.27995.225241
22/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.191#SP#020097040507212252212026N6VD057011.5189.27655.225206
22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15229168109.ung ho MS 2026.189(chau Nguyen Thi Anh). nam mo Thai At cuu kho thien ton bo tat ma ha tat.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6202ORCOQ2BVJHAM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.225105.0796222018.Phung Hanh Ngan.970448
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15229159661.ung ho Ms 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207212250082026HVNT891177.5387.23291.224954
22/07/2026 300.000,00 6202IBT1iJ6N8MMZ.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260721.224903.76071616.LAM TOAN AN.970432
22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15229154833.Ung ho MS 2026.190(em Chu Thuc Hung). Nam mo Thai At cuu kho thien ton bo tat ma ha tat.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 300.000,00 6202IBT1iJ6N82NX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.224719.76071616.LAM TOAN AN.970432
22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15229136561.Ung ho MS 2026.191( chau Tran Minh Duc). Nam mo Thai At cuu kho thien ton bo tat ma ha tat.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229134430.ung ho Ms 2026 .192 em Dang Tuan Anh.CT tu 7977176168 NGUYEN THI TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704150721224310202686Ge152392.5390.6991.224255
22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072122412220269oks141244.5388.4073.224122
22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880721224039202652d6140334.5390.2388.224039
22/07/2026 500.000,00 6202MCOBQ2BVJJ6N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.224026.6827081986.NGUYEN THI HA THU.970426
22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807212239342026i9ai138961.5189.98739.223934
22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15229087213.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1092518888 TRAN VAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC63BADL.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203067363947.20260721.223821.19033976431010.VND-TGTT-NGUYEN THANH XUAN.970407
22/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC63BBN2.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203463059040.20260721.223808.19025110389012.VND-TGTT-HO XUAN HIEN.970407
22/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CC3Y14.IBFT Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260721.223802.040087349741.LUONG THI THAM.970403
23/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207232244512026HVXR799366.5387.77850.224436
23/07/2026 350.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072322360020266hip836561.5388.56940.223601
23/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138992852465.20260723.138992852465-0343882448_Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
23/07/2026 1.800.000,00 6204IBT1bJM5H2QW.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Hoang Van Khanh MS 2026 - 193 . Chuc em som hoi phuc.20260723.222132.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
23/07/2026 3.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNICEF GAZA 0796913185#SP#020097040507232207392026WRDP067840.5390.78398.220739
23/07/2026 100.000,00 6204VNIB02JJA5CA.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260723.220132.867266597.DOAN PHUONG THAO.970441
23/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu.#SP#020097042207232157242026YK9K797131.5389.42304.215724
23/07/2026 300.000,00 MBVCB.15256675049.ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh) .CT tu 1032046371 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 100.000,00 6204IBT1aWX9WEJ2.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260723.215454.812001060000093.NGUYEN HONG ANH .970409
23/07/2026 10.000,00 MBVCB.15256626312.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507232147152026F4CV019498.5389.1564.214715
23/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung-230726-21:46:30 aMXw282222#SP#020097041607232146302026aMXw282222.5387.99290.214630
23/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#0200970488072321085220260fd3638977.5189.24039.210852
23/07/2026 150.172,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien. hdtrung uh gd#SP#020097042207232101112026HUVV209284.5388.82399.210111
23/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Bui Anh Dung ms 2026.194#SP#020097042207232050492026E91L872355.5389.25083.205049
23/07/2026 15.000,00 MBVCB.15255722678.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072320364020265vmf531313.5189.41568.203640
23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15255611340.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0381000529998 BUI PHUC TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 15.000,00 MBVCB.15255557371.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#0200970488072320243720266hun487436.5390.66494.202437
23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207232017572026696U972694.5389.24312.201758
23/07/2026 10.000,00 6204TPBVI2M8JH9M.UHMS2026.194Mong Bui Anh Dung hoi phuc tot,GD N.T.Lung,Bui Quang Tot,N.T.Binh gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260723.200531.00005384949.VU HOANG LINH.970423
23/07/2026 500.000,00 MBVCB.15255160094.UNG HO MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0021001424786 PHAM THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 50.000,00 6204IBT1kCZP8CPF.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26204177861733.20260723.194726.19073442625016.VND-TGTT-NGUYEN KHANH VY.970407
23/07/2026 20.000,00 MBVCB.15254811306.Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung - TP. HCM).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 15.000,00 MBVCB.15254543945.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138969172786.20260723.138969172786-0902700608_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807231915342026tzfx220420.5387.17877.191534
23/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138967351875.20260723.138967351875-0399013487_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
23/07/2026 300.000,00 6204IBT1kCZUTLPQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204247788301.20260723.190034.10821493817010.VND-TGTT-PHAN HUONG GIANG.970407
23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15254004925.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 50.000,00 6204IBT1iJZ9Y8G3.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260723.185359.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807231850122026c26a113836.5390.42824.185012
23/07/2026 300.000,00 MBVCB.15253864803.UNG HO MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.194 Bui Anh Dung#SP#020097048807231841382026qjk6075991.5389.83036.184138
23/07/2026 50.000,00 MBVCB.15253681502.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.194 ANH BUI ANH DUNG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 1.000.000,00 6204IBT1iJZ9IT6Z.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.183230.144019423.PHAM THI THUY LINH.970432
23/07/2026 100.000,00 6204IBT1kCZU5MH3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204759060843.20260723.182944.19033014257779.VND-TGTT-VU HA GIANG.970407
23/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung-230726-18:28:09 2I0P061103#SP#0200970416072318280920262I0P061103.5189.86181.182753
23/07/2026 100.000,00 6204IBT1kCZUUX5X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204041740803.20260723.182338.19034148690017.VND-TGTT-VU THI NHAT LE.970407
23/07/2026 67.898,00 6204IBT1iJZ9CNS4.ZP262040549745 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.174944.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
23/07/2026 200.000,00 MBVCB.15251873968.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.193.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 50.000,00 MBVCB.15251835976.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 1034648711 NGUYEN VAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 20.000,00 MBVCB.15251708846.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 100.000,00 6204IBT1kCZ89YPJ.Ung ho MS2016 194 Bui Anh Dung FT26204307820872.20260723.164204.19032643512017.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH TRANG.970407
23/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880723162407202617ve457644.5189.6263.162408
23/07/2026 5.000,00 6204WBVNP2L9YCB6.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260723.162352.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807231623102026l9lg454021.5390.264.162310
23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807231617472026lm92434167.5389.65596.161747
23/07/2026 29.000,00 6204TPBVI2MC697H.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260723.161212.04540528901.NGUYEN THUY QUYNH.970423
23/07/2026 5.000,00 6204VNIB02JFM4YM.ung ho MS 2026.194 ( anh Bui Anh Dung ).20260723.160038.812281212.GIANG MY LINH.970441
23/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000164705818#SP#020097044907231550102026R3AE181508.5389.95751.155010
23/07/2026 200.000,00 6204IBT1kCZI7UPI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204578540656.20260723.154551.19030318235888.VND-TGTT-THAI TU ANH.970407
23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15250767712.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097048807231508182026ecl9202955.5388.55447.150818
23/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-230726-14:49:31 AUge904737#SP#020097041607231449312026AUge904737.5389.51005.144931
23/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097040507231448532026RSKT005525.5390.48028.144853
23/07/2026 30.000,00 6204IBT1kCZIWXQ3.2026.194 Bui Anh Dung FT26204864439849.20260723.143933.271119926666.VU TUNG LAM.970407
23/07/2026 12.682,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.197 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507231439272026I3AW069849.5387.96606.143927
23/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138932112460.20260723.138932112460-0947969168_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
23/07/2026 20.000,00 6204IBT1kCZMRNUK.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26204000091301.20260723.142837.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
23/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#02009704220723142826202696HL106815.5390.38457.142827
23/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207231427172026DOU8721583.5387.32635.142717
23/07/2026 12.626,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.192 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507231426252026UKDT022771.5390.27793.142614
23/07/2026 8.686,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.194 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507231424302026DFOO015943.5390.19233.142430
23/07/2026 300.000,00 MBVCB.15249743674.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 10.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T2.7.2026 - MS 2026.178 ANH NGUYEN VAN TY#SP#0200970415072314151820269999548073.5390.72295.141520
23/07/2026 35.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T2.7.2026 - MS 2026.180 EM HUYNH NGOC THUAN#SP#0200970415072314151820269999548072.5388.72285.141520
23/07/2026 100.000,00 6204IBT1iJZ2DG61.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 191 tran minh duc.20260723.141029.111555222.VU THI THU THAO.970432
23/07/2026 300.000,00 6204IBT1kCZMEVN1.NGUYEN THI NHU THUY ungho MS2026 191 emTranMinhDuc FT26204510441963.20260723.135051.9905321078.NGUYEN THI NHU THUY.970407
23/07/2026 50.000,00 6204IBT1kCZMEVQE.MS 2026.194 FT26204580006965.20260723.135044.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
23/07/2026 100.000,00 6204IBT1kCZMKGZX.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26204230328602.20260723.134802.19034598011012.VND-TGTT-TRAN THI HONG NHUNG.970407
23/07/2026 200.000,00 6204IBT1kCZMKQS5.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26204461176213.20260723.134535.19028181261016.VND-TGTT-DANG THI KIEU ANH.970407
23/07/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ma 2026.194 bui anh dung#SP#020097042207231342142026YQ5M372767.5387.12360.134215
23/07/2026 50.000,00 6204MCOBQ2BSFNML.Ung ho ms2026.194 bui anh dung.20260723.133603.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
23/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807231334242026nwwu954040.5387.76312.133425
23/07/2026 100.000,00 6204IBT1aWXCR8NR.ung ho ms 2026.193 giup hoang van khanh.20260723.133111.185001060000009.VU THI XUAN .970409
23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807231330042026w0ej944193.5387.55949.133004
23/07/2026 200.000,00 6204IBT1kCZM5382.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26204510345401.20260723.132447.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
23/07/2026 200.000,00 MBVCB.15249193214.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0021000307110 NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 100.000,00 6204TPBVI2MCX4PS.Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).20260723.132023.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
23/07/2026 100.000,00 6204IBT1aWXCXEA7.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.131803.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
23/07/2026 100.000,00 6204TPBVI2MCX2FD.Ung ho MS 2026.194 Bui Anh Dung.20260723.130953.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
23/07/2026 500.000,00 MBVCB.15249042773.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0071002975484 NGUYEN QUOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 200.000,00 6204IBT1kCZMIFBN.Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung FT26204306351081.20260723.130435.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
23/07/2026 100.000,00 6204SGTTH2CJBZRI.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung.20260723.130315.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
23/07/2026 200.000,00 MBVCB.15248986750.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 100.868,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho NA 2026.191 em Tran Minh Duc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097040507231256402026VGCK058987.5390.937.125628
23/07/2026 200.000,00 6204VNIB02J896H3.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260723.122751.048495750.NGUYEN THI HA VY.970441
23/07/2026 368.000,00 6204IBT1kCZVRU4B.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26204511744622.20260723.121753.8280888883.HO NGOC SANG.970407
23/07/2026 5.000.000,00 6204IBT1kCZVXETN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204705099972.20260723.121550.19035511871017.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15248383382.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15248167223.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0651000609811 DOAN TAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#020097048807231156582026o4o3694160.5390.56341.115658
23/07/2026 5.000,00 6204VNIB02J8VGF2.ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh ).20260723.115005.912281212.GIANG MY LINH.970441
23/07/2026 200.000,00 6204IBT1kCZVY1J1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204511560273.20260723.112754.68984802959.NGUYEN MINH TRANG.970407
23/07/2026 111.111,00 6204IBT1kCZVIK6D.ung ho MS2026.192 em Dang Tuan Anh FT26204212717640.20260723.111752.19032600644866.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407
23/07/2026 100.000,00 6204IBT1aWXCELET.ung ho ms 2026.194 bui anh dung.20260723.111654.185001060000009.VU THI XUAN .970409
23/07/2026 500.000,00 6204SGTTH2CF517J.IBFT Nguyen Cong Huy Quan 7 tphcm ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh.20260723.111549.060327857641.NGUYEN THI THUY PHUONG.970403
23/07/2026 100.000,00 6204IBT1iJZCGTA7.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 194 BUI ANH DUNG.20260723.110901.247529918.LE THI HOA.970432
23/07/2026 1.000.000,00 6204SGTTH2CFPEM3.IBFT UNG HO MS 2026.187- 2026.188- 2026.189 2026.190 -2026191.20260723.110618.060109970452.MA THI MINH TAM.970403
23/07/2026 200.000,00 6204IBT1aWXCK781.ung ho MS 2026.193 Hoang Van Khanh.20260723.110013.000007735196.DO THI CHAM.970440
23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807231059022026o7kl478381.5388.73142.105847
23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207231054342026RWRV708047.5387.44824.105435
23/07/2026 200.000,00 6204IBT1kCZVJGDL.Ung ho MS 2026.174 FT26204986780536.20260723.105026.19036556440013.VND-TGTT-GIANG HIEN THAO.970407
23/07/2026 100.000,00 6204VNIB02J8ULS9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260723.104645.635704060024937.NGUYEN THI HIEP.970441
23/07/2026 300.000,00 6204IBT1kCZVWD5Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204788093055.20260723.104615.19032647287018.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
23/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2080137073169752064.20260723.Scan QR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc 2080137073169752064
23/07/2026 200.000,00 MBVCB.15247018940.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.194( anh Bui Anh Dung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 300.000,00 MBVCB.15246988366.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0091000586040 NGUYEN THI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807231031352026rq9h381283.5388.7286.103135
23/07/2026 200.000,00 MBVCB.15246856641.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0071000725891 NGUYEN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 200.000,00 6204IBT1iJZCUNED.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260723.101615.82267484.TRIEU BICH NHUAN.970432
23/07/2026 200.000,00 MBVCB.15246687085.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0321000671279 LE THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207231006082026E75L364876.5387.60666.100608
23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807231004392026tt95287429.5387.51992.100423
23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15246342086.ung ho MS 2026.187(Ba Dinh Thii Thu).CT tu 1012490890 HOANG THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 50.000,00 MBVCB.15246323480.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 9912496479 NGUYEN THI VIET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15246280327.ung ho bui anh dung.CT tu 0451000367706 NGUYEN VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207230935302026NIA2904237.5189.98392.093531
23/07/2026 50.000,00 6204MCOBQ2BS2WV1.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260723.093031.03101010965538.HOANG VIET.970426
23/07/2026 50.000,00 6204IBT1kCZDS9MX.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26204011537613.20260723.091856.19024717271014.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15245868966.Chuyen tien ung ho ms 2026 194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207230856512026P8A5475385.5390.23315.085651
23/07/2026 500.000,00 6204TPBVI2MCCR8T.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.085350.07185306101.PHAM PHU DONG.970423
23/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15245577805.TO THI BINH MINH ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0021001380161 TO THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 30.000,00 MBVCB.15245487511.Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 500.000,00 VO TRANG Chuyen tien ung ho ms 2026.191#SP#020097048807230836392026ho8i003344.5387.44818.083623
23/07/2026 200.000,00 MBVCB.15245426074.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0061001069017 NGUYEN THI KIM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15245415318.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000655923 TRAN GIA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 100.000,00 6204IBT1kCZSHWAI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204400646206.20260723.082930.1984132152.NGUYEN THI THANH HAI.970407
23/07/2026 200.000,00 MBVCB.15245379283.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 100.000,00 6204IBT1d1P9Y74G.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260723.082601.970422Gdb7ed3000000000cd1314.MBBANK IBFT.970422
23/07/2026 200.000,00 6204IBT1bJM55P35.MS 2026 193 hoang van khanh.20260723.082530.6287338001.TRUONG THUY TRANG.970434
23/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807230821262026qlkq957258.5390.89107.082127
23/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#02009704220723081937202656F1789975.5189.81650.081922
23/07/2026 100.000,00 6204IBT1iJZ1NKXZ.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.081823.0984041991.DAO DUC VINH.970432
23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15245188210.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 30.000,00 6204TPBVI2MC1YII.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.080736.09898937938.NGUYEN LE THUY.970423
23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207230807262026TJOK402827.5189.38590.080727
23/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072307581420266O8K024019.5387.7450.075814
23/07/2026 30.000,00 6204IBT1kCZSYW6C.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung FT26204371820072.20260723.074942.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
23/07/2026 1.000.000,00 6204IBT1aWXCVF4R.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260723.074637.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
23/07/2026 500.000,00 MBVCB.15244838158.ung ho MS 2026.194( anh Bui Anh Dung).CT tu 9941868666 HUYNH VAN LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 500.000,00 MBVCB.15244844806.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 10.000,00 6204IBT1aWXCVGB4.VU DUC TU. Ung ho MS 2026184 (Ba Dinh Thi Ngo).20260723.074141.0339306897.VU DUC TU.970437
23/07/2026 200.000,00 6204SGTTH2CFV699.IBFT Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.073931.060161120531.DANG THUY DOAN TRANG.970403
23/07/2026 200.000,00 6204IBT1kCZS8JJP.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26204411286607.20260723.073736.288925858.DUONG THI TU UYEN.970407
23/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.194-anh Bui Anh Dung#SP#020097040507230735142026NZA1026068.5389.33429.073514
23/07/2026 100.000,00 6204SHBAP2LX7LN6.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260723.071748.0916772669.NGUYEN TAT CUONG.970443
23/07/2026 12.568,00 MBVCB.15244518808.DANG THI THANH THAO chuyen tien uhms 2026.193.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 10.000,00 MBVCB.15244505277.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 50.000,00 MBVCB.15244496788.ung ho ms:2026.194.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15244449449.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000788228 NGUYEN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15244379080.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1015205373 DAO THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 20.000,00 MBVCB.15244376402.Chuyen tien ung ho.CT tu 1374256741 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/07/2026 200.000,00 6204IBT1kCZS1RJU.ms 2026.193 hoang van khanh FT26204249360590.20260723.065623.14023507298012.VND-TGTT-HUYNH TUAN ANH.970407
23/07/2026 300.000,00 MBVCB.15244198558.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 50.000,00 MBVCB.15243995261.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071000875974 NGO THI HA XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 1.000.000,00 6204SGTTH2CFE723.IBFT Ung ho ms 2926 193 anh Hoang Van Khanh.20260723.060407.060261862339.NGUYEN THI TUONG VAN.970403
23/07/2026 10.000,00 6204IBT1kCZ9XDML.ung ho CLYT FT26204082101805.20260723.054845.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
23/07/2026 1.000.000,00 NGUYEN HUY NGUYEN QUAN chuyen tien ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207230547152026HXFZ532804.5390.2790.054715
23/07/2026 55.000,00 MBVCB.15243925519.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.193 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 20.000,00 gui ms 2026 193#SP#0200970422072305242920263XG9373032.5389.85821.052429
23/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.193#SP#020097042207230449472026ZJ92235519.5387.70801.044947
23/07/2026 100.000,00 6204IBT1iJZ1KU8G.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260723.041400.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970432
23/07/2026 50.000,00 6204SHBAP2LX5E9J.ung ho ms 2026 192.20260723.035041.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
23/07/2026 50.000,00 6204SHBAP2LXDPGD.ung ho ms 2026 192.20260723.034938.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
23/07/2026 50.000,00 6204SHBAP2LX5ECW.ung ho ms 2026 193.20260723.034749.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
23/07/2026 50.000,00 6204SHBAP2LXDPE2.ung ho 2026 193.20260723.034643.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
23/07/2026 9.999,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220723033604202601YR897995.5387.47469.033605
23/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207230136392026GLMM301776.5389.5412.013639
23/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507230116112026CFED057229.5189.93812.011555
23/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-230726-00:43:56 Wo5Y687859#SP#020097041607230043562026Wo5Y687859.5387.73060.004356
23/07/2026 200.000,00 6204SGTTH2CFU785.IBFT VO THI PHI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260723.002050.060160666849.VO THI PHI PHUONG.970403
23/07/2026 300.000,00 6204IBT1kCZ9GJZ5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204253902033.20260723.001136.19032670786013.VND-TGTT-TRAN MAI PHUONG.970407
23/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho NS 2026.193 anh Hoang Van Khanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507230001052026QH9H036561.5389.32891.000105
23/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZ95VWJ.NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2026.193 hoang van khanh FT26204823330154.20260722.232951.19033956107012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
23/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZ9PLFP.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26204773088699.20260722.231714.19032450912018.VND-TGTT-NGUYEN THANH NGA.970407
23/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZ9UEHG.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26204670322577.20260722.230821.19037399444014.VND-TGTT-HA KHANH PHUOC.970407
23/07/2026 50.000,00 6203IBT1aWXCQF97.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.230018.2070902239859.NGUYEN THI PHUONG THUY.970430
23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207222253152026MK8V589193.5389.34142.225316
23/07/2026 100.000,00 6203WBVNP2LXNI2P.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.224821.109003321009.NGUYEN TRONG TIEN.970412
23/07/2026 33.000,00 MBVCB.15243168990.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0031000162157 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 150.000,00 MBVCB.15243165149.Ung ho MS 2026. 192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1030229459 NGUYEN DUC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 50.000,00 MBVCB.15243151675.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1050167908 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/07/2026 10.000,00 6203TPBVI2MM7GPS.UHMS2026.193Mong Hoang Van Khanh benh hoi phuc tot,GDNg.T.Quanh,H.Khanh Hien,H.Duy Anh an thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260722.224239.00005384949.VU HOANG LINH.970423
24/07/2026 300.000,00 6205IBT1kCZZGGBD.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206907350111.20260724.231050.19020925062016.VND-TGTT-LE THI MINH HUE.970407
24/07/2026 500.000,00 6205VNIB02JR2TZY.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.230918.022999788.BUI THI TO HUONG.970441
24/07/2026 100.000,00 6205MCOBQ2B345EM.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.225912.02001016948672.VU THI THU HUONG.970426
24/07/2026 40.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207242257232026FOC1246209.5390.37403.225724
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15271208056.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0491001538766 VU THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 500.000,00 6205TPBVI2MJCQRT.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.225542.03872841801.NGUYEN THI NGOC ANH.970423
24/07/2026 1.000.000,00 6205IBT1kCZZBEET.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206970249096.20260724.225113.14023720876011.VND-TGTT-NGUYEN VAN MINH.970407
24/07/2026 3.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#02009704220724225036202680TP188842.5387.26504.225037
24/07/2026 50.000,00 ung ho MS2026.195 em Nguyen Ngoc Anh NGUYEN NGOC LINH chuyen tien#SP#020097042207242248522026G699284448.5390.23107.224837
24/07/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807242247502026vuqw209545.5387.21744.224750
24/07/2026 500.000,00 6205ABBKP2LHHL8A.NGUYEN THI KIM OANH ung ho ms 2026 195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.224543.1431007338068.NGUYEN THI KIM OANH.970425
24/07/2026 300.000,00 6205IBT1kCZZ5A2I.Ung ho MS 2026.195 FT26206195087211.20260724.224419.19022044935011.VND-TGTT-DO THU TRANG.970407
24/07/2026 2.000.000,00 6205IBT1iJZIMZLT.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.224257.0985468669.MAI ANH THU.970432
24/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970415072422423520267LCK734741.5387.11156.224235
24/07/2026 100.000,00 6205VNIB02JZP49J.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.224006.125686886.HOANG HA PHUONG.970441
24/07/2026 254.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072422372420264SKK839793.5390.1107.223724
24/07/2026 50.000,00 MBVCB.15271073728.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0201000686929 TRAN HUU HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 Ms.2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807242223182026aiki174366.5189.67440.222318
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15270955781.ung ho MS 2026.195 ( em nguyen ngoc anh).CT tu 1055903152 DUONG THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15270939951.UH MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011004296658 NGUYEN PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 50.000,00 MBVCB.15270939335.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 500.000,00 6205MCOBQ2B347DA.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.221436.02101013922665.PHAM THI THU HUONG.970426
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15270885533.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0071001092134 TRAN THI TO TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15270876254.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9379940570 LE HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15270857821.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9379940570 LE HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15270842905.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1039721736 LE HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 300.000,00 6205MSCBD2VM985N.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho con duoc chua khoi benh.20260724.220641.7979171777777.TAO THI LY NA.970422
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1iJZISYE5.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.220535.199598422.TRINH THU HANG.970432
24/07/2026 300.000,00 6205MSCBD2VMSNNE.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho anh va gia dinh.20260724.220354.7979171777777.TAO THI LY NA.970422
24/07/2026 50.000,00 6205VNIB02JZNIIB.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260724.220336.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
24/07/2026 50.000,00 6205MSCBD2VMSTKS.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260724.220032.0769366168.TRUONG HO TRUC MAI.970422
24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh. Xin Chua ban phuoc lanh cho anh#SP#0200970422072421594220269LG1416515.5387.682.215926
24/07/2026 200.000,00 6205VNIB02JZNUBB.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.215813.064704060016109.NGUYEN THI THU HUONG.970441
24/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207242154032026TBGB762452.5389.82468.215403
24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207242153562026PGGS642186.5189.82266.215356
24/07/2026 10.000,00 MBVCB.15270718184.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc An.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970415072421504020260WxH635996.5388.71319.215040
24/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.190 ( em Chu Thuc Hung)#SP#020097041507242146352026BR8u627024.5189.57018.214635
24/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc )#SP#020097041507242145172026QFZL622821.5388.52506.214517
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15270635960.ung ho ms 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0621003812601 DOAN THIEN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205VNIB02JZITGP.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.214358.984923468.BUI THI THUY HA.970441
24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807242142362026wyfe092862.5387.41884.214236
24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZZJEIF.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206179772368.20260724.214054.19037217326011.VND-TGTT-DO THI MAI ANH.970407
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1iJZIC8L3.ZP262050804429 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.213756.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
24/07/2026 200.000,00 ungho ms 2026.195 (em nguyen ngoc anh)#SP#020097041507242137272026GzBg603072.5390.23586.213727
24/07/2026 50.000,00 6205IBT1iJZICDI4.ZP262050801855 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh..20260724.213646.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
24/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139127931951.20260724.139127931951-0947969168_Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807242133392026hqgi070084.5387.7889.213339
24/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807242130152026p139060724.5387.94120.213015
24/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh )#SP#0200970415072421274720260TdW573665.5389.82964.212730
24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072421211220261pp5034844.5387.54657.212112
24/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang van Khanh)#SP#020097041507242121072026Kue0552986.5388.53611.212107
24/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970415072421194120264N9B549424.5389.47455.211941
24/07/2026 200.000,00 BUI THI HANG chuyen tien ung ho MS 2026.195 em Nguen Ngoc Anh#SP#020097042207242117182026IAEY311475.5189.36723.211718
24/07/2026 200.000,00 DOAN THI KIM HUE ung ho em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507242117002026lxMa541062.5387.35829.211644
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15270280759.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1042370908 NGO THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 50.000,00 6205ASCB02JZSXZB.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-240726-21:15:41 6205ASCB02JZSXZB.20260724.211541.4211168.NGUYEN MINH QUAN.970416
24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15270263218.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0011004450694 TRUONG THUY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15270232177.HOANG THI DUYEN u.h chau Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1013153390 HOANG THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207242111212026YKV8332866.5387.10401.211122
24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072421111020267qsu005787.5388.9884.211111
24/07/2026 200.000,00 NGUYEN THI VAN HA UNG HO MS.2026.193. Hoang Van Khanh#SP#020097042207242110592026P8XQ403264.5389.8532.211059
24/07/2026 200.000,00 6205IBT1aWXD15BQ.LUU THI CUC chuc con Ngoc Anh mau khoe .20260724.210943.3100000008101990.LUU THI CUC.970446
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15270200267.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0271000899999 LE LAN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 50.000,00 MBVCB.15270163483.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZ6HB7Y.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205572979076.20260724.210624.19028210699018.VND-TGTT-HOANG VAN XUAN.970407
24/07/2026 200.000,00 6205VNIB02JZ323I.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.210559.601186.LE THI NHU.970441
24/07/2026 100.000,00 6205SHBAP2LHV4V1.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.210353.0968496796.TRAN THI CUC.970443
24/07/2026 300.000,00 6205ASCB02JZ9XPM.HTP LKH UNG HO 2026.195 EM NGUYEN NGOC ANH-240726-21:02:24 6205ASCB02JZ9XPM.20260724.210224.83430849.HUYNH DIEM PHUC.970416
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15270100890.Ungho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0691000418702 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 200.000,00 6205MCOBQ2B3ZMCP.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.210137.02001010955959.PHUNG THI THU HA.970426
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15270065595.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1977622136 DINH THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 500.000,00 6205IBT1kCZ6E55J.ung ho Ms 2026. 195 Nguyen Ngoc Anh FT26205164307351.20260724.205634.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
24/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Ngoc Anh ms 2026.195#SP#020097042207242050192026SH38903357.5388.10512.205020
24/07/2026 1.000.000,00 6205SGTTH2CZ93VB.IBFT Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.204753.060182859780.VU MINH QUAN.970403
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZ6GK2P.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205746430563.20260724.204738.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
24/07/2026 10.000,00 6205TPBVI2MJYGLW.MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260724.204716.02935403901.LE THI BE DAO.970423
24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207242044022026F9E0788245.5387.79495.204402
24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507242043132026MLOW065693.5388.74765.204257
24/07/2026 1.000.000,00 6205TPBVI2MJYA46.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.203949.02177583201.TRAN THANH HANG.970423
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15269792130.ung ho MS2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0491001600091 LE THI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15269770243.ung ho MS2026.195 (em nguyen ngoc anh).CT tu 0031000144614 PHAM HUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 200.000,00 PHAM THI OANH Ung ho MS 2026.195#SP#0200970488072420374720268grg900431.5388.46653.203747
24/07/2026 15.000,00 MBVCB.15269710465.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.193 (Anh Hoang Van Khanh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 50.000,00 6205ASCB02JZX1BL.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-240726-20:34:25 6205ASCB02JZX1BL.20260724.203426.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZ6YT4W.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205008210722.20260724.203308.7676168888.NGUYEN DUY LONG.970407
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZ6UR2X.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205504399329.20260724.202740.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
24/07/2026 500.000,00 6205IBT1iJZMTNZC.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.202541.76071616.LAM TOAN AN.970432
24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15269560260.MS 2026.195 chuc Nguyen Ngoc Anh mau khoe nhe.CT tu 0371000495976 HOANG THI DOAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 10.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.195#SP#020097040507242023192026KGWI083478.5390.66804.202319
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15269442958.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1064650225 NGUYEN PHUONG QUE LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15269415115.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1064650225 NGUYEN PHUONG QUE LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 50.000,00 MBVCB.15269340490.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.195#SP#020097041507242007242026Oorq286882.5189.73690.200724
24/07/2026 500.000,00 6205IBT1iJZMHV8B.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.200632.49433689.CAO QUY NGOC.970432
24/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139116262704.20260724.139116262704-0396117801_Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15269213309.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021001749044 NGUYEN MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#02009704150724195807202632Ah250818.5387.21019.195807
24/07/2026 200.000,00 MS 2026.195#SP#020097041507241952562026vwCN230965.5390.90444.195256
24/07/2026 500.000,00 6205IBT1kCZ6QCJJ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205173000939.20260724.194837.198411091984.TRAN THI LAN ANH.970407
24/07/2026 1.200.000,00 6205IBT1bJMB1BNT.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Bui Anh Dung MS 2026 - 194 . Chuc em mau khoe.20260724.194827.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15268965436.ung ho ms 2026.195 ( em nguyen ngoc anh).CT tu 0071001160706 VU THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 500.000,00 6205IBT1kCZENMVQ.Ung ho MS 2026.195 FT26205450678109.20260724.194620.10924354483012.VND-TGTT-VU DUNG.970407
24/07/2026 100.000,00 6205ORCOQ2B38C5N.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.194115.0964238861.Luong Nguyen Duc Trung.970448
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15268837895.UH-MS 2026.195.CT tu 0611001963639 DO THI MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15268843802.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 7789299699 TRAN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205MCOBQ2B3C3R6.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.193923.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072419372120260t44677957.5390.98290.193705
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15268781904.ung ho MS 2026.195 em Ngoc Anh.CT tu 1031000012425 LUU YEN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 200.000,00 6205MSCBD2V166GS.Ung ho ms 2026195 chi Bao Quyen chuc em mau chong hoi phuc.20260724.193600.2550139559999.NGUYEN THI THU HUONG.970422
24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241935572026UJ2J903974.5387.89218.193541
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15268709125.DAO THI NGOC HUYEN Ung ho MS 2026.195.CT tu 3376401510 DAO THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 300.000,00 6205SHBAP2LHCBU3.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.192424.0946165198.PHAM THI HOA.970443
24/07/2026 100.000,00 6205MSCBD2V1IFLK.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.192250.0936376265.BUI MINH TAM.970422
24/07/2026 300.000,00 6205IBT1iJZMAPD1.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260724.191927.0988220059.BUI HUY CHINH.970432
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15268467328.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1031000013272 LUONG THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 10.000,00 6205IBT1kCZEKHYV.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205228235500.20260724.191744.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15268449031.DO THU THUY chuyen tien ung ho Ms 2026.195.CT tu 9349719995 DO THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 300.000,00 6205IBT1iJZM4XLS.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.191613.0988220059.BUI HUY CHINH.970432
24/07/2026 150.000,00 MBVCB.15268404266.ung ho ms 2026.195 (em nguyen ngoc anh).CT tu 0031000221410 NGUYEN TRONG CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1iJZM45E7.Ung ho MS 2026195.20260724.191314.1030041999.DINH THI QUYNH ANH.970432
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15268359488.ung ho ms 2026195 em nguyen ngoc anh.CT tu 1022639201 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/07/2026 300.000,00 6205ASCB02JZJGB9.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-240726-19:11:36 6205ASCB02JZJGB9.20260724.191136.283258.BUI THI THUY.970416
24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZEAEX5.Ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh FT26205978029746.20260724.190944.19826677574018.VND--TRAN NGOC ANH.970407
24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZEABT1.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205072796544.20260724.190917.19033145525019.VND-TGTT-TRAN QUYNH MAI.970407
24/07/2026 100.000,00 MS2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241905082026qoti550021.5388.680.190508
24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241903412026P6R3897731.5388.92148.190342
24/07/2026 300.000,00 6205IBT1kCZE5LB1.Ung ho 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205865316655.20260724.190223.678966668888.NGUYEN THAI QUANG.970407
24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZEY7BQ.PHAM THI MINH LY chuyen Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205765782055.20260724.185924.19033972572019.VND-TGTT-PHAM THI MINH LY.970407
24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241858362026QIAT442584.5388.58839.185837
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15268102261.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15268082249.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 200.000,00 6205VNIB02JZTL25.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.185642.369999217.TRINH THI HAI VAN.970441
24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZEP839.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205454076846.20260724.185617.8888501919.LUU THI THUY DUONG.970407
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15268060298.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15268031496.Ung ho MS 2026.195.CT tu 9328576286 VU THI KIM HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 116.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241854372026440U684820.5388.34376.185438
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15268021901.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 50.000,00 6205VNIB02JZJX3Z.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.185343.014704060055146.LE THU GIANG.970441
24/07/2026 500.000,00 6205TPBVI2MFNMSM.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.184759.31081977014.NGUYEN THU HIEN.970423
24/07/2026 10.000,00 6205TPBVI2MFI7A7.UHMS 2026.195 Mong GD chi Doan Thi Hoan gap nhieu thien duyen,be Nguyen Ngoc Anh benh hoi phuc tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260724.184451.00005384949.VU HOANG LINH.970423
24/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15267569579.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021001580095 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15267374204.ung ho MS 2026.195(em nguyen ngoc anh).CT tu 0081001262171 PHAN THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 50.000,00 6205IBT1iJZMDTC9.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.181231.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15267175398.ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh.CT tu 1048201057 NGUYEN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 300.000,00 6205MSCBD2V1T1K2.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.180556.8210119856666.CU THI MINH NGA.970422
24/07/2026 68.000,00 MBVCB.15266990944.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 20.000,00 6205ASCB02JZBYI9.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung-240726-17:54:34 6205ASCB02JZBYI9.20260724.175434.1496347.NGUYEN NGOC TAM CHAU.970416
24/07/2026 50.000,00 MBVCB.15266926929.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0421000542416 LY THE VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZKK19N.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205223887310.20260724.175229.19036856575018.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZKP4E4.Ung ho MS 2026.195 Em Nguyen Ngoc Anh FT26205072440334.20260724.173511.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZKU7N8.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205040354920.20260724.173305.19035889743017.VND-TGTT-LAI THU HUYEN.970407
24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15266371139.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0851000007392 PHUNG THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 150.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2080599663929499648.20260724.Scan QR Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh 2080599663929499648
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15266169913.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15266105166.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0451000256815 LE THI THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15265914014.NGUYEN THI THUY NGA ung ho Em Chu Thuc Hung . 2026-190.CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205SHBAP2LHQQRQ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.165710.0983135253.NGUYEN THI MINH CHAU.970443
24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507241655252026W4U1064562.5189.48815.165525
24/07/2026 500.000,00 6205WBVNP2LHY9XL.Ms 2026 195.20260724.165504.105000153556.DONG LE KHANH NGOC.970412
24/07/2026 15.000,00 MBVCB.15265834489.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9388888982 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205TPBVI2MFV1R6.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.165111.25082000789.GIAP LONG TRUONG.970423
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15265586583.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0081000380535 NGUYEN HOA LY DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205NAMAP2LHLVUF.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.164001.199911119.TRAN MINH DUC.970428
24/07/2026 500.000,00 6205IBT1iJZVLB5S.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.163838.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097044907241638342026Vovq374882.5388.39865.163818
24/07/2026 20.000,00 MBVCB.15265468172.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241631272026VPW6237484.5390.96805.163111
24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:GD co chu Trinh Nu ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507241628072026O69R008910.5389.76224.162807
24/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.193 a Hoang Van Khanh#SP#020097048807241627492026wvgn843470.5390.74280.162749
24/07/2026 500.000,00 6205IBT1iJZVZ38L.Ms 2026-195 uh em Nguyen Ngoc Anh.20260724.162739.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
24/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970405072416270920267Z43003791.5388.69919.162709
24/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507241625522026pUU7186837.5189.62435.162552
24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241621052026tk0p817861.5390.34583.162106
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15265193247.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1055501963 TRAN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 25.000,00 6205IBT1kCZ7PNL4.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205131435456.20260724.160831.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
24/07/2026 20.000,00 MBVCB.15265097054.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 150.000,00 MBVCB.15264935349.Ung ho MS 2026.195( em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 200.000,00 6205IBT1fJ2E4XMW.Ung ho MS 2026.194.20260724.155243.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15264816179.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15264812054.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241546162026z963692833.5387.28368.154617
24/07/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh#SP#020097048807241540542026s0j8674609.5389.95585.154054
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15264725081.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.194.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241528082026ns82632588.5389.20820.152808
24/07/2026 300.000,00 6205IBT1kCZ7W657.Be Nam Anh - Thuc Anh ung ho MS 2026.195 FT26205771433888.20260724.152740.19038837582014.VND-TGTT-TRAN THI THU HA.970407
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1aWXSV1AH.UNG HO MS 2026195 EM NGUYEN NGOC ANH.20260724.152325.700003246447.NGUYEN THU PHUONG.970424
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15264479211.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15264393989.NGUYEN THI HUE chuyen tien ung ho em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9367857094 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.195 EM NGUYEN NGOC ANH-240726-15:14:33 pgGP305262#SP#020097041607241514332026pgGP305262.5388.42945.151433
24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241513142026YKUW555962.5189.36360.151314
24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15264366536.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1044044920 TRAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072415103620264ETC948841.5387.20807.151037
24/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507241510042026DJeY811595.5390.18201.151004
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15264290693.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205VNIB02JTVLSX.Dam Van Ton ung ho MS 2026.191.20260724.150106.374682399.DAM VAN HIEU.970441
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15264210821.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205VNIB02JTK6W9.Dam Van Ton ung ho MS 2026.192.20260724.145938.374682399.DAM VAN HIEU.970441
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGH2UF.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205964795384.20260724.145509.1010165165.VU THI NHU MAI.970407
24/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072414545620264aq2529375.5388.34614.145456
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15264119165.PHAN MINH LAN Ung Ho MS2026.195 ( em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0011001574155 PHAN MINH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 50.000,00 UngHo 2026.195 em nguyen ngoc anh#SP#020097048807241452052026o8bp521173.5189.19227.145205
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15264104568.Ung ho MS 2026.195(em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 7988463463 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZG65QE.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205280079582.20260724.144906.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15264055975.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGEZAW.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205771716604.20260724.144630.19033286131014.VND-TGTT-HOANG THI PHUC THANH.970407
24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZGEUH5.NGUYEN MINH PHUONG chuyen tien ung ho ms 2016.192 Dang tuan Anh FT26205554114692.20260724.144515.13320552482011.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG.970407
24/07/2026 50.000,00 6205SHBAP2L3KT59.MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.143940.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15263930223.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0541001524431 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGGN22.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205570034310.20260724.143618.19034424809015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUONG.970407
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15263914217.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15263900465.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0541001524431 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241432542026JO6Q743904.5387.17265.143255
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15263801453.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0161000786438 TRAN THI QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGB6EY.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205144551004.20260724.142407.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15263767968.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0111000278667 LAM DAI NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241422392026694k438896.5189.65081.142239
24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207241421312026PYNJ379182.5389.58847.142132
24/07/2026 5.000,00 6205IBT1kCZGYRWP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205397008372.20260724.141724.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
24/07/2026 5.000,00 6205IBT1kCZGYA8Y.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung FT26205080152050.20260724.141601.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
24/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241413192026Z3HR611806.5390.18232.141319
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15263634211.MS.2026.195( em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0071001253090 NGUYEN THI SAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15263569883.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1058777841 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 30.000,00 6205IBT1kCZG8P4F.2026.195 Nguyen Ngoc Anh FT26205083841787.20260724.140406.271119926666.VU TUNG LAM.970407
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15263548053.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0201000247710 LE THI MAI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15263519760.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15263526955.ung ho ms 2026.195.CT tu 0421000492862 BANH LY VI CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 50.000,00 6205MSCBD2VBLBC8.NGUYEN THAI THANH ck ung ho MS 2026195.20260724.135718.2630105058005.NGUYEN THAI THANH.970422
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15263487506.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0211000474578 NGUYEN THANH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 500.000,00 6205MSCBD2VB2P6A.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.135555.3210183966666.HOANG THI LAN ANH.970422
24/07/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241355472026GFDY880843.5390.33699.135548
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGM1JV.Ba PHAN THI HAY 1941 ung ho CHU THUC HUNG MS 2026.190 chuc chau mau khoe FT26205578126051.20260724.135502.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGVKFR.BUI MINH GIA KHANH 2012 ung ho em HO DUY HUNG MS 2026.185 CHUC EM MAU KHOE FT26205827669810.20260724.135323.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZGVY9J.MS 2026.195 FT26205703257493.20260724.135229.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGVMKH.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205000686095.20260724.135156.19029861604011.VND-TGTT-LUONG TRUNG TAI.970407
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGVQTJ.BUI MINH GIA AN 2009 ung ho MAI XUAN HIEU MS 2026.188 chuc em mau khoe FT26205250808825.20260724.135048.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
24/07/2026 500.000,00 6205IBT1kCZGDL84.ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205373065975.20260724.134956.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGDBAH.BUI MINH GIA BAO 2006 ung ho BUI ANH DUNG MS 2026.194 chuc anh mau khoe FT26205068791625.20260724.134849.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGDCUD.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho be NGUYEN NGOC ANH MS 2026.195 chuc be mau khoe FT26205769265581.20260724.134716.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15263371946.Dong van Dien UH 2026 195 nguyen ngc anh.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGSEVT.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em DANG TUAN ANH MS 2026.192 chuc em mau khoe FT26205401720743.20260724.134530.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
24/07/2026 300.000,00 6205IBT1kCZGSDSD.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26205705320137.20260724.134344.8734139133.DO BACH KIM.970407
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGSJTA.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205703219160.20260724.134306.19030593847011.VND-TGTT-HOANG THI NHAM.970407
24/07/2026 10.000,00 6205IBT1kCZG9R6K.ung ho ms 2026.195, em Nguyen Ngoc Anh, chuc em va gia dinh binh an FT26205987315657.20260724.134237.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
24/07/2026 50.000,00 6205MCOBQ2B99VCE.Ung ho ms2026.195 nguyen ngoc anh.20260724.134037.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207241339082026Z9OS374151.5390.55732.133908
24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241339082026jjeu330055.5390.54560.133908
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15263269614.DINH VAN HIEU chuyen tien.CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139066310747.20260724.139066310747-0326683902_Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
24/07/2026 500.000,00 6205WBVNP2L39YDH.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.133314.107001103064.DO NHAT QUANG.970412
24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507241332542026UKXB087036.5387.26359.133254
24/07/2026 100.000,00 6205SGTTH2CT6G4U.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Duc Minh.20260724.133007.060128940130.LE NGUYEN QUOC THANH.970403
24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh#SP#0200970405072413283620268NL6075334.5189.7263.132836
24/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15263170482.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 300.000,00 6205IBT1kCZGJ3DW.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205294587058.20260724.132617.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15263151576.Ung Ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15263151174.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0121001325404 NGUYEN QUANG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGJEKG.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205800991160.20260724.132529.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241325152026YKYM468275.5387.92042.132459
24/07/2026 25.000,00 6205IBT1iJZV1B6B.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.132504.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
24/07/2026 90.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507241323032026IEE6060494.5388.81586.132303
24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072413230220260kc0292874.5390.81555.132302
24/07/2026 100.000,00 6205TPBVI2MFFJCY.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.132208.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
24/07/2026 500.000,00 6205VNIB02JTZYUJ.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260724.131955.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441
24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507241319542026JFSF052163.5389.67717.131938
24/07/2026 100.000,00 VU THI MINH THAO Chuyen tien ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072413190620263moh284207.5388.63874.131850
24/07/2026 50.000,00 6205IBT1kCZGWJVR.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205412455278.20260724.131857.19029568321013.VND-TGTT-HOANG DUC NHAM.970407
24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-240726-13:16:31 jQ0D132685#SP#020097041607241316312026jQ0D132685.5388.52491.131631
24/07/2026 150.000,00 6205IBT1kCZGQQ6Y.ung ho MS 2026.195- em Nguyen Ngoc Anh FT26205012313991.20260724.131449.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
24/07/2026 50.000,00 6205IBT1kCZANF67.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205248002023.20260724.131414.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
24/07/2026 500.000,00 6205IBT1kCZAN8UB.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205020225476.20260724.131213.19022326901010.VND-TGTT-NGUYEN THI LAN ANH.970407
24/07/2026 100.000,00 6205SGTTH2CTNSD6.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.131212.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15263016269.ms2026.195.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15263006581.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0071000710564 CHAU TRUC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241309222026YV8H520041.5390.18553.130907
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15262961406.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.195( Nguyen ngoc Anh) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 50.000,00 ung ho 2026.195 Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507241306322026fwA6477042.5390.5450.130632
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZAX7QR.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205616203885.20260724.130522.19038767822012.VND-TGTT-HOANG DANH MINH.970407
24/07/2026 100.000,00 6205TPBVI2MF891K.Ung ho MS 2026.195 - em Nguyen Ngoc Anh.20260724.130320.00001462348.BUI THACH HONG HUNG.970423
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZAF1Y2.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205614480785.20260724.125547.19032995520011.VND-TGTT-VU THI HAO.970407
24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207241252462026X90S215239.5390.40066.125235
24/07/2026 50.000,00 6205IBT1d1PD5J8I.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.124756.97042292L83b706000000000692964.MBBANK IBFT.970422
24/07/2026 54.760,00 ms2026.195#SP#020097042207241245282026E6LS813365.5189.4087.124528
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15262643589.Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15262647122.NGUYEN THANH LUAN chuyen tien Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0531002555900 NGUYEN THANH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 50.000,00 6205MSCBD2VA9JLE.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.123859.0031103891207.NGUYEN THI KHANH LINH.970422
24/07/2026 5.000,00 6205VNIB02JT8SXI.ung ho MS 2026.195 ( em Nguyen Ngoc Anh ).20260724.123413.812281212.GIANG MY LINH.970441
24/07/2026 100.000,00 HOANG THI DIEU KIEU chuyen tien#SP#020097042207241233362026VITP225078.5387.43408.123337
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZAGDSN.Ung ho MS2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205976723122.20260724.122539.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
24/07/2026 500.000,00 6205IBT1kCZAAQA4.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205743035199.20260724.122155.19032135910015.VND-TGTT-TRAN THE HUY.970407
24/07/2026 100.000,00 6205SHBAP2L3ZB8Q.ung ho Ms 2026.195 Nguyen Ngoc Anh.20260724.122106.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443
24/07/2026 200.000,00 6205IBT1aWX9X7UV.ung ho MS 2026.195 (em nguyen anh).20260724.121720.700029037650.TRUONG VAN THUONG.970424
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZA55IJ.ung ho MS 2026 185 be ho duy hung FT26205705044902.20260724.121426.19020192020788.VND-TGTT-LE THI ANH.970407
24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241203392026whxa082260.5387.67038.120339
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15262090915.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000599693 NGUYEN THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 20.000,00 6205TPBVI2MF1MT8.Ung ho MS2026.192 em Dang Tuan Anh.20260724.115812.02177010301.VU DUC HUY.970423
24/07/2026 200.000,00 6205IBT1iJZDHTY7.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 195 NGUYEN NGOC ANH.20260724.115641.247529918.LE THI HOA.970432
24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241155352026AINP546954.5388.11565.115519
24/07/2026 100.000,00 ung ho Ms2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241149032026277G596305.5389.69390.114903
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15261889145.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0341007045541 TRAN VAN HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15261669511.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1014434588 HOANG QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807241131342026b78x964337.5388.50778.113117
24/07/2026 500.000,00 6205IBT1kCZ4X3TA.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205353647549.20260724.112111.11120386424011.VND-TGTT-TRAN THI TO UYEN.970407
24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZ4XUNG.Ung ho anh Hoang Van Khanh,MS 2026.193 FT26205577650073.20260724.111944.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZ4XIS7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26205000111020.20260724.111930.19035916251024.VND-TGTT-DAO THI THAO.970407
24/07/2026 3.000.000,00 6205IBT1kCZ4XSFB.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205040084008.20260724.111913.695555.VU QUOC AN.970407
24/07/2026 100.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207241117082026V5Q7817278.5387.56773.111652
24/07/2026 300.000,00 ung ho 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807241115512026nq7o905272.5390.48596.111551
24/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072411140220261etf898599.5189.37468.111402
24/07/2026 500.000,00 6205IBT1aWX9HN8V.ung ho MS 2026 .195(em Nguyen Ngoc Anh )..20260724.111335.083704070006507.THAI THI MINH PHUONG.970437
24/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807241112512026bkt2894191.5390.29454.111235
24/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15261377997.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0721000562846 NGUYEN VAN THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#0200970488072411101520264ded884526.5387.14266.111015
24/07/2026 10.000,00 6205IBT1cJVX36M5.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).20260724.110823.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
24/07/2026 10.000,00 6205IBT1cJVX3EA6.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260724.110718.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
24/07/2026 10.000,00 6205IBT1cJVX3KHD.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260724.110609.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
24/07/2026 10.000,00 6205IBT1cJVX37LA.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260724.110441.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
24/07/2026 10.000,00 6205IBT1cJVX3GFK.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260724.110252.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
24/07/2026 50.000,00 6205VNIB02JTLKJL.ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).20260724.110235.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
24/07/2026 10.000,00 6205IBT1cJVX3AFR.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260724.110103.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
24/07/2026 10.000,00 6205IBT1cJVX3AD8.Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).20260724.105944.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
24/07/2026 10.000,00 6205IBT1cJVX34UM.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260724.105819.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1iJZD4KAG.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.105803.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970432
24/07/2026 999.000,00 6205TPBVI2MFYVDV.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.105526.66666878787.DUONG VAN NINH.970423
24/07/2026 100.000,00 6205MSCBD2VAAHP1.HA THI KIM CHI ung ho MS 2026195 Nguyen Ngoc Anh.20260724.104844.52120868.HA THI KIM CHI.970422
24/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.195#SP#0200970488072410471220261c24801440.5390.72404.104712
24/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139045316963.20260724.139045316963-0826814931_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241042212026OJVM940006.5388.42922.104209
24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507241040162026O9TV021248.5388.30605.104016
24/07/2026 50.000,00 6205MCOBQ2B9U3JL.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260724.103808.03101010965538.HOANG VIET.970426
24/07/2026 200.000,00 NGUYEN DUC HUY ung ho ms 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241038022026GRUL762024.5390.17609.103802
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZ4Y9DP.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205372434723.20260724.103103.19121674781019.VND-TGTT-DO LAN QUYNH.970407
24/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15260801590.Ung ho MS2026.195 ( Em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0031000009137 HA THI NHU HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507241027482026L79T059351.5387.56838.102748
24/07/2026 200.000,00 NGUYEN TA DINH chuyen tien ung ho 2026195 Nguyen ngoc Anh#SP#0200970422072410260020269ZEG273278.5388.48076.102600
24/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15260751520.ung ho MS 2026.195(em nguyen ngoc anh).CT tu 0531002253946 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15260722245.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0421003763129 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1aWX9KXZ5.ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh.20260724.101730.185001060000009.VU THI XUAN .970409
24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072410171120261has696644.5189.96889.101711
24/07/2026 200.000,00 6205TPBVI2MF2KNM.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.101708.25011980003.BUI HAI YEN.970423
24/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507241011542026Kqnn783853.5388.66680.101154
24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZ42B7Y.DO TRUNG KIEN UNG HO MS 2026.195 EM NGUYEN NGOC ANH FT26205245979400.20260724.100131.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)#SP#020097041507240956282026mMwl729094.5388.79463.095628
24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15260326148.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1027674856 PHAM THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15260310798.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011001758209 HOANG DUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#02009704880724095130202687sm607157.5388.53431.095130
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15260273728.ung ho Ms 2026.194 ( anh Bui Anh Dung).CT tu 0121000949548 TRINH DUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 200.000,00 6205VNIB02JJNAV7.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.094640.029704060006424.BUI DINH MINH.970441
24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507240944562026C0GF047533.5189.17972.094456
24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807240937112026aoqf559717.5387.78994.093655
24/07/2026 150.000,00 6205SHBAP2L38Z4H.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.093412.0978330316.MAC DUC TRUNG.970443
24/07/2026 20.000,00 6205IBT1kCZB3KRL.Ung ho ma so 2026.193 FT26205064739466.20260724.093351.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#02009704880724092701202658pk526415.5389.29221.092701
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZBLFK6.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205992296357.20260724.092457.58386688666868.PHAM THI MAI TUYET.970407
24/07/2026 500.000,00 6205WBVNP2L3CDYB.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.092424.268000037804.NGUYEN HONG NGOC.970412
24/07/2026 100.000,00 6205MCOBQ2B9RC9C.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.092336.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807240923332026yaqr515396.5390.6104.092333
24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207240923272026E3R7305944.5390.5663.092327
24/07/2026 55.555,00 MBVCB.15259904888.Ung Ho MS 2026.195 e Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207240916472026HEJ6827863.5390.70763.091647
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15259858538.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9934219658 LE THI HONG LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15259794981.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0341006865858 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026,195#SP#020097048807240909262026wura470924.5387.37851.090926
24/07/2026 500.000,00 6205WBVNP2L3M634.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260724.090920.103000404741.NGUYEN THUY LINH.970412
24/07/2026 100.000,00 6205SGTTH2CT441L.IBFT Chuc chau suc khoe.20260724.090717.030070292994.DOAN DUC PHUONG.970403
24/07/2026 2.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507240905472026N82I060476.5390.22852.090547
24/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.195 em Nguyen NgocAnh#SP#020097040507240902032026BESO042992.5189.6387.090203
24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15259651279.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15259640393.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 500.000,00 6205IBT1kCZBA9PE.ung ho ms 2026 195 em NGUYEN NGOC ANH FT26205838682688.20260724.085644.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#02009704220724085623202656HQ429748.5387.81988.085624
24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207240856122026RLE5383022.5189.82575.085613
24/07/2026 500.000,00 6205WBVNP2L3M2FG.Ms 2026 195.20260724.085438.105000153556.DONG LE KHANH NGOC.970412
24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207240854132026I0XY826648.5388.73454.085413
24/07/2026 300.000,00 6205IBT1fJ2KE7BV.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.085347.0391000342000.NGUYEN THI THANH.970438
24/07/2026 500.000,00 6205SHBAP2L31DLX.CHU VAN TIN chuyen tien ung ho ms2026.148 em nguyen ngoc anh.20260724.085217.5559991955.CHU VAN TIN.970443
24/07/2026 200.000,00 6205MCOBQ2B9TNCT.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.085104.09001010994779.NGUYEN HAI SON.970426
24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15259541086.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0881000447437 NGUYEN TUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 250.000,00 NGO THAI DUONG Ung ho MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807240850222026s4dj412214.5390.59167.085022
24/07/2026 500.000,00 6205MSCBD2VQKCQZ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.084803.0936858379.NGUYEN TRUONG THINH.970422
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15259506136.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0451000233613 LE QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807240846092026yrrm399513.5189.41960.084610
24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807240845432026bf0d398157.5390.40400.084527
24/07/2026 600.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507240845122026MW1A066001.5387.39078.084512
24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807240843362026imt0391919.5389.33052.084336
24/07/2026 100.000,00 MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807240843332026nuce391810.5390.31974.084334
24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807240841452026q048386385.5390.25444.084145
24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072408400520267z5t381346.5387.19161.084005
24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung-240726-08:39:43 zQUT882024#SP#020097041607240839432026zQUT882024.5189.18307.083943
24/07/2026 5.000.000,00 MBVCB.15259399727.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0121000644738 NGO QUOC CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 50.000,00 6205TPBVI2M8N85L.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260724.083201.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZBIZ5J.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205001899000.20260724.083142.19028123513013.VND-TGTT-NGUYEN THANH SON.970407
24/07/2026 50.000,00 6205TPBVI2M8NCAF.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).20260724.083100.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
24/07/2026 50.000,00 6205TPBVI2M8NMYW.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260724.083001.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZBI1MG.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205342111024.20260724.082928.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15259274524.ung ho ms 2026.195.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1iJZSNBSY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260724.082346.78029943.PHAM THI THU TRANG.970432
24/07/2026 200.000,00 6205IBT1iJZSN8MC.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.082227.129007397.TRAN QUOC KHANH.970432
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15259195438.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0141000741662 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZBSW2S.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205262699560.20260724.081521.19033796716165.VND-TGTT-VU KIM NGOC.970407
24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072408105520264IOJ672451.5390.14219.081055
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15259074560.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0491000046433 TRAN NHO THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15259052546.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15259059006.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1029197673 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15259048087.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0301000320211 LAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207240804352026GDJ2602241.5388.92326.080435
24/07/2026 700.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139024537477.20260724.139024537477-0969320054_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
24/07/2026 700.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139024492382.20260724.139024492382-0969320054_Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
24/07/2026 400.000,00 Chau Hoang Duong, Hoang Huy ung ho MS 2026.195#SP#020097048807240753472026lvrm244857.5389.55746.075347
24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-240726-07:53:29 RLD4132605#SP#020097041607240753292026RLD4132605.5189.55177.075329
24/07/2026 100.000,00 6205WBVNP2L3QJ32.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.075103.107000683637.NGUYEN TIEN DIEP.970412
24/07/2026 500.000,00 6205IBT1iJZS3WYC.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260724.075027.78903325.NGUYEN THUY DUNG.970432
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15258801831.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0781000435064 DANG VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1fJ2KAAZ2.MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh.20260724.074655.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15258781601.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021000438888 TRAN VAN CHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 30.000,00 MBVCB.15258784381.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZ5R784.ung ho ms 2026.195 FT26205770903707.20260724.074400.10523640479011.VND-TGTT-HA PHUONG THAO.970407
24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZ5RGXZ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205110801908.20260724.074357.19029757205555.VND-TGTT-NGUYEN THANH CONG.970407
24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207240743052026J24Z975412.5189.22172.074305
24/07/2026 100.000,00 6205MSCBD2VQJWSG.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.074106.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422
24/07/2026 200.000,00 6205TPBVI2M8H7DZ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.074039.98883938888.TRAN TAN DUC.970423
24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15258702136.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072407251020265q43161495.5189.66027.072510
24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207240707332026PR08769591.5389.13614.070733
24/07/2026 18.888,00 6205IBT1kCZ564XV.uh ms 2026.190 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26205314065774.20260724.070715.6655789888.PHAM NGOC TU.970407
24/07/2026 10.566,00 6205IBT1kCZ564V2.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung FT26205809404288.20260724.070709.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072407061920267LMU330753.5389.8802.070619
24/07/2026 50.000,00 6205TPBVI2M83GTY.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260724.065936.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423
24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.195-em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507240645452026HMZ4080293.5388.58260.064545
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15258118370.Chuyen tien ung ho ms 2026 195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15258085844.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 86.000,00 6205MSCBD2VQA5U7.UH MS 2026193 anh Hoang Van Khanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260724.063219.0839775468.TRIEU THI CAM LE.970422
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15258027888.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 50.000,00 MBVCB.15258017378.2026.192.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 60.000,00 6205IBT1fJ2K52UE.Nguyen Huong ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260724.062106.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15257958484.ung ho MS 2026.192(em dang tuan anh).CT tu 0591000194012 LE VAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.194 anh Bui Anh dung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207240618092026L2RX659464.5387.3671.061810
24/07/2026 55.000,00 MBVCB.15257829674.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.192.CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 55.000,00 MBVCB.15257815339.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.193.CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 55.000,00 MBVCB.15257811567.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.194 (a Bui Anh Dung).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970488072405372020266zxo975623.5387.57876.053720
24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207240234572026Q3AD391020.5390.93387.023457
24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15257282381.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0331000481921 PHAM NHU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/07/2026 300.000,00 6204IBT1kCZYRL4R.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26205349966000.20260723.231540.19030800043333.VND-TGTT-TRAN YEN LINH.970407
25/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807252248052026m8le538585.5388.50234.224805
25/07/2026 1.000.000,00 6206ASCB02JU6LHS.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-22:46:24 6206ASCB02JU6LHS.20260725.224624.25558798.PHUONG HA PHUONG.970416
25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507252243462026D4WK019544.5387.40719.224346
25/07/2026 50.000,00 6206TPBVI2MTI3T5.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh.20260725.224254.00680327001.TRAN THI THO.970423
25/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCHW961D.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208132801109.20260725.224252.19038159907013.VND-TGTT-DOAN LE DIEU LINH.970407
25/07/2026 1.000.088,00 6206BIDVE2HUFFVU.Thi Thanh Lai Hoang chuyen tien.20260725.224121.1208383620.CONG TY CO PHAN APPOTAPAY .970418
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15285093497.VU THI QUE chuyen tien ung ho MS2026.196 (ba Cao thi Minh).CT tu 0831000002267 VU THI QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHW9S4I.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208113844955.20260725.224010.19037151326015.VND-TGTT-HOANG BAO NGOC.970407
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1iJZYSDSZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.223901.196602984.NGUYEN LAN PHUONG.970432
25/07/2026 200.000,00 KHUONG THI MAI chuyen tien MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507252237542026JUZD608352.5388.28617.223754
25/07/2026 100.000,00 6206VNIB02JUNRVI.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.223615.069704060097537.NGUYEN HUONG TRA.970441
25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MTI498.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.223458.33197004009.CAO THI NGA.970423
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHW2C49.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208487511388.20260725.223415.19025773370013.VND-TGTT-DANG THI HANH.970407
25/07/2026 1.000.000,00 6206IBT1fJ2HISZ9.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.223346.9021045886482.LE THI HUYEN TRANG.963388
25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.196 Cao Thi Minh#SP#020097040507252233242026ALKP004712.5388.18552.223324
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207252233202026QZIX719716.5390.19375.223321
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15285039085.MS 2026 193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072522281520264i76510548.5189.6470.222815
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15285007958.MS 2026 195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15284960990.Ms 2026 196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/07/2026 300.000,00 6206SGTTH2C4EBDG.IBFT Ung ho MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh.20260725.222215.060288044204.NGUYEN THI NGOC TRAN.970403
25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072522214720262RJK085256.5189.91118.222147
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072522213620266FLK132309.5387.90302.222124
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15284934554.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1039503630 BUI THI HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807252217452026iuj5492657.5390.80067.221746
25/07/2026 50.000,00 6206TPBVI2MTDDN5.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.221736.02731272701.NGUYEN THI PHUONG ANH.970423
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1iJZY22H3.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.221556.192918766.NGUYEN THI QUYNH TAM.970432
25/07/2026 100.000,00 Uh ms 2026.196, ma GD 100000165711652#SP#020097044907252215242026PbEV856161.5387.72818.221508
25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207252214132026H92V997058.5388.70213.221357
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15284894124.Ung ho MS 2026.196(Ba Cao Thi Minh).CT tu 9372245886 NGUYEN THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCHWQEPI.uh Ms 2026 196 cao thi minh FT26208041212391.20260725.221250.19033723239016.VND-TGTT-VU TUYET MAI.970407
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15284841672.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCHQNKAM.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208487415655.20260725.220821.19030574135017.VND-TGTT-PHAM THI HUYEN.970407
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1iJZYCUPE.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.220756.190756203.PHAM THUY ANH.970432
25/07/2026 20.000,00 MBVCB.15284821020.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15284816639.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206VNIB02JUDMVU.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.220521.210611199.NGUYEN THI HONG MAI.970441
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHQRKCV.Ung ho ma so 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208454776468.20260725.220406.19024133797669.VND-TGTT-LE THI HUYEN TRANG.970407
25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207252203222026W886185153.5387.38001.220306
25/07/2026 9.364,00 6206TPBVI2MTD1Y5.MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.220219.00192537235.LE HOANG DAN PHUONG.970423
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15284779811.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHQRW2D.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208414207324.20260725.220136.19027957337011.VND-TGTT-LUONG THANH THANH.970407
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHQXADK.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208207960660.20260725.215942.19030598997011.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEN.970407
25/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704220725215832202628G3640393.5189.22535.215833
25/07/2026 10.000,00 MBVCB.15284719351.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026 .196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 6206TPBVI2MTHHU2.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.215340.04141250201.DAO THI THUONG HUYEN.970423
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1aWXMVPEZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.215103.111704070034999.LE THI TRA MY.970437
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCHQFSNX.Ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208504709668.20260725.215041.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
25/07/2026 500.000,00 6206VNIB02JU3KKR.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.214713.036024.DANG HOANG VU.970441
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15284621251.ung ho MS 2026.195 ( em Nguyen Ngoc Anh ).CT tu 2293222222 NGUYEN DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206NBVAF2YBR2HA.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.214318.CHARITY13137334.0043101.01.CHARITY.970419
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15284587287.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011004336699 CHOI MIN HWAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MTHL8C.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.213725.03093498501.DAO HONG HANH.970423
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCHQZP84.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208571507600.20260725.213644.19120554283019.VND-TGTT-DAM THU HUONG.970407
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCHQZVAM.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208506290109.20260725.213614.19035765114011.VND-TGTT-HA QUOC DUNG.970407
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHQZ1BK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208166386995.20260725.213535.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
25/07/2026 1.600.000,00 6206IBT1bJMBPGGV.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho ba Cao Thi Minh MS 2026 -196.20260725.213501.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MT36BY.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.213429.17219905236.HUA THI THOAI MY.970423
25/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507252133532026t1UY467062.5388.34200.213353
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1iJZYQPYL.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.213302.136581473.PHAM THI TUY THU.970432
25/07/2026 277.866,00 NGUYEN THI HAI YEN Chuyen tienUng ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807252129412026idpq381892.5387.17301.212941
25/07/2026 500.000,00 6206MCOBQ2BHH6I2.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.212932.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
25/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970415072521282420264Jde451346.5388.11725.212824
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHQKN4A.Ung ho Ms 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208278794930.20260725.212818.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407
25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207252124232026UY5T293111.5390.95558.212423
25/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072521222820265b32361457.5388.87592.212211
25/07/2026 30.000,00 MBVCB.15284341222.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0471000050171 HO QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 6206ASCB02JUV1HF.NGUYEN THI HANH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026. 195-250726-21:19:10 6206ASCB02JUV1HF.20260725.211910.126548819.NGUYEN THI HANH.970416
25/07/2026 50.000,00 6206VNIB02JUSRN6.2026.196.20260725.211903.003018733.NGUYEN CAM TU.970441
25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15284184516.ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 25.000,00 6206IBT1kCHQYLLX.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208036055154.20260725.210500.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15284049307.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0331000496177 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 150.000,00 6206IBT1iJZPFXWK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.205828.218450245.NGUYEN THI SUONG.970432
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15284027551.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206TPBVI2MTSWNX.Ung ho MS 2016.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.204950.03091988001.KHUC THI BICH XUAN.970423
25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072520492220260NMG010083.5189.31362.204922
25/07/2026 50.000,00 6206TPBVI2MTSZRD.LE THI HONG ANH chuyen ung ho em Minh Duc MS2026.191.20260725.204655.05002605725.LE THI HONG ANH.970423
25/07/2026 2.000.000,00 6206SGTTH2C4R23X.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.204405.030078020454.PHAM THI TAM TRANG.970403
25/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507252043592026rvat302477.5189.2843.204342
25/07/2026 200.000,00 6206MCOBQ2BH9QU1.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.204103.02101012954735.TRAN THU HA.970426
25/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCHQSPLE.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208212410134.20260725.203931.19027602564017.VND-TGTT-DANG PHI SON.970407
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15283749870.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0421000464294 TRAN THI BICH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15283666325.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0111000187381 LUONG HUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206VNIB02JUGQWF.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.203035.773518998.HUYNH PHUONG THAO.970441
25/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139258011465.20260725.139258011465-0986946529_Ung ho MS 2026196 Ba Cao Thi Minh
25/07/2026 500.000,00 6206ABBKP2LIXSH1.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.202510.0391000099850.MAI THI PHUONG THAO.970425
25/07/2026 200.000,00 6206SGTTH2C4T7LG.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.202415.060235157996.Dang Thi Quynh Vy.970403
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15283463848.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0301002858378 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCHQQUL7.Ung ho MS 2026.196 ba cao thi minh FT26208145776001.20260725.201903.19040098192010.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG ANH.970407
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15283374648.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0041000262361 TRAN PHAM NAM TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15283335037.ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0011000367112 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15283281909.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 20.000,00 6206IBT1iJZPKLJA.Ung ho MS 2026-196 ba Cao Thi Minh.20260725.200749.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072520025320262bev092267.5387.79160.200253
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072519555320264Z4D675146.5387.39188.195554
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZNZETG.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206630525435.20260725.195439.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZNZJJP.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206100704009.20260725.195252.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
25/07/2026 20.000,00 6206IBT1aWXMW9HL.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260725.195053.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
25/07/2026 20.000,00 6206IBT1aWXMW1BL.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260725.194941.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZNE6BH.ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206398037584.20260725.194906.7829101990.NGUYEN HOANG DAN THANH.970407
25/07/2026 30.000,00 6206IBT1aWXMWQP2.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260725.194830.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
25/07/2026 30.000,00 6206IBT1aWXMQRVW.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260725.194741.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
25/07/2026 20.000,00 6206IBT1aWXMQFS7.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.194637.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
25/07/2026 200.000,00 6206TPBVI2MTGNFB.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.194534.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
25/07/2026 70.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970415072519435320262J3C972205.5387.69274.194353
25/07/2026 100.000,00 6206ASCB02JURKYG.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-19:43:43 6206ASCB02JURKYG.20260725.194343.27609687.HA THI PHI YEN.970416
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZNG7KK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206392618306.20260725.194028.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15282734989.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao thi Minh).CT tu 0071004495607 TO THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh. Xin Chua ban phuoc lanh cho chau be va gia dinh cua chau#SP#020097042207251927582026R0VL854503.5387.75374.192759
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZNY42R.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206505074516.20260725.192624.19036268006015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15282510968.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1903285656 DOAN MY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 1.200.000,00 6206IBT1kCZN87MN.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206004000030.20260725.191834.19076363176019.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUNG.970407
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15282416734.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1025726418 VU THI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 600.000,00 6206NAMAP2LIWEMH.LE THI THANH XUAN CHUYEN KHOAN ung ho MS2026.176 chi tran thi thu hien.20260725.191217.602107090900001.LE THI THANH XUAN.970428
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZNV7UC.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206413667134.20260725.191044.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZND365.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26206592050097.20260725.190852.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
25/07/2026 200.000,00 6206ASCB02JUFWPC.UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH-250726-19:05:57 6206ASCB02JUFWPC.20260725.190557.2950577.LUU QUOC HUONG.970416
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15282042021.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZN17TV.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206898333563.20260725.185526.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407
25/07/2026 10.000,00 6206IBT1kCZNWTIL.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206665270060.20260725.185054.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072518505220263NIR191474.5389.64936.185053
25/07/2026 50.000,00 6206ABBKP2LIZNT7.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.184825.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251838442026CI38654594.5189.97776.183827
25/07/2026 300.000,00 6206ASCB02JUMAYX.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-18:36:43 6206ASCB02JUMAYX.20260725.183644.68307573.VO SI HAO.970416
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZRZIQ8.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206765652056.20260725.182513.19074072013012.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MTRKH4.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.182256.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
25/07/2026 70.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251822392026ljmj701409.5390.11908.182239
25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251818222026bsyj682943.5389.89972.181809
25/07/2026 15.000,00 MBVCB.15281363515.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072518131420263ace660479.5390.63432.181258
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15281262753.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15281093075.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1030990254 NGUYEN THI MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZRI6DA.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206112874325.20260725.175206.5702222345.PHAM NGUYEN HOANG.970407
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15280889763.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011001825259 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072517511720267mgr560048.5388.41917.175117
25/07/2026 500.000,00 6206ASCB02JUL9IS.UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH CHO CHAU HOP SUA-250726-17:46:57 6206ASCB02JUL9IS.20260725.174657.41616347.HO THANH LAM.970416
25/07/2026 400.000,00 6206WBVNP2LIB87L.Ung ho ms 2026 196 ba cao thi minh.20260725.174648.105000153282.NGUYEN THANH HUYEN.970412
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1aWXV6BG6.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.174305.152704070015572.LE HOANG QUOC.970437
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZRSYEQ.Ung ho Ms 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206593839244.20260725.174223.19031653234027.VND-TGTT-LAM NGOC KINH.970407
25/07/2026 50.000,00 NGUYEN HUNG ANH Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251742152026DI00885357.5387.90752.174216
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1aWXVENCU.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.173717.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072517353120269LE8065552.5387.47297.173531
25/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072517351420269YT1227517.5390.46190.173514
25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251734012026eijs476797.5189.35989.173344
25/07/2026 200.000,00 6206ASCB02JU21B1.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-17:32:37 6206ASCB02JU21B1.20260725.173237.27809517.DOAN THI PHUONG LOAN.970416
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15280437451.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0381000546491 NGUYEN NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072517225220266ADA089111.5387.63690.172252
25/07/2026 3.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251718582026EJQR966920.5388.36828.171859
25/07/2026 3.000.000,00 6206ASCB02J4P8DI.UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH-250726-17:15:47 6206ASCB02J4P8DI.20260725.171547.46304287.TRAN NGUYEN THIEN HUONG.970416
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251715412026hcqh388323.5388.16498.171541
25/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh)#SP#020097041507251709112026eA1V247195.5387.73178.170911
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZXHG77.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206387414028.20260725.170736.19035687698011.VND-TGTT-PHAM THI HUYEN.970407
25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251707062026CA94096402.5189.59668.170706
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15280047209.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0111000320958 LAU LY SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZX6X6X.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206243365218.20260725.170333.19034141342013.VND-TGTT-NGUYEN HAI TRIEU.970407
25/07/2026 20.000,00 MBVCB.15279912989.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15279894739.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0511003902320 HO VAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072516561020265H5N892582.5387.90660.165611
25/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139226024879.20260725.139226024879-0966931495_Ung ho MS 2026 196 Ba Cao Thi Minh
25/07/2026 50.000,00 6206MCOBQ2BHTZ2L.Ung ho ms2026.196 cao thi minh.20260725.165441.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZXGHAQ.Ung ho MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh FT26206814101129.20260725.165314.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
25/07/2026 300.000,00 6206MCOBQ2BHTME2.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.165156.13001010992848.MANH VIET HUNG.970426
25/07/2026 300.000,00 6206IBT1kCZXAFA2.THANH VINH chuyen tien ung ho MS 2026.196 FT26206650570065.20260725.165055.13820614608011.VND-TGTT-NGUYEN THANH VINH.970407
25/07/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139225005102.20260725.139225005102-0909627479_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25/07/2026 50.000,00 6206ORCOQ2BHJPJ8.LOC HO TRO MS 2026.196 CAOTHIMINH.20260725.164819.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
25/07/2026 17.000,00 MBVCB.15279726666.Ung ho MS 2026.192 for Dang Tuan Anh.CT tu 1052135755 TO THI NGOC CHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 1.000.000,00 6206ABBKP2LI2K1R.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.164718.0551003922077.NGUYEN THI ANH TUYET.970425
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15279685137.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0341007103216 HOANG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 60.000,00 MBVCB.15279661157.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072516412320260664314973.5388.97958.164123
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15279600941.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0351000744070 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207251637192026P0E6675213.5390.72308.163720
25/07/2026 20.000,00 MBVCB.15279519475.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 60.000,00 MBVCB.15279524156.Ung ho MS 2026068 em Nong Hieu Bao Son.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 10.000,00 6206IBT1kCZXUYZ4.ung ho ms 2026.196, ba Cao Thi Minh, chuc ba va gia dinh binh an0 FT26206993795209.20260725.163410.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15279495934.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0761002351679 PHAN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZXU9HZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206373690267.20260725.163326.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZXU1HA.UNG HO MS 2026.196 ba Nguyen Thi Minh FT26206747086456.20260725.163311.19033069432014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MTMRYI.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.163217.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
25/07/2026 50.000,00 6206MSCBD2VJ2JM2.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260725.163153.1999130199999.PHAN THANH HAI.970422
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15279458942.ung ho MS 2025.040 (Em Mai Hoang Nguyen).CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206SGTTH2CR6TUP.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.162935.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251628142026154A083490.5387.19555.162815
25/07/2026 60.000,00 MBVCB.15279410256.ung ho MS 2025.044 (Em Nguyen Thi Bao Nhi).CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207251626312026QN7B993146.5387.9464.162631
25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251626202026581x177749.5388.7947.162620
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1iJZUEP3E.Ung ho MS 2026 196 ba Cao Thi Minh.20260725.162452.0968348206.LE THI NGA.970432
25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MT1PT6.Ung ho MS 2026.196 Cao thi minh.20260725.162411.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15279360372.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1017028742 LAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:LE THI NGOC THOI chuyen tien Ung ho MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072516223520267UTO055682.5389.87835.162235
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1aWXVBAJM.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.162220.005704070001100.TA PHUONG DUNG.970437
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15279301667.ms2026.196.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15279291391.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15279269160.HUYNH THI TIEN DUNG chuyen tien.CT tu 1029675323 HUYNH THI TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15279231385.Ung Ho MS 2026.196.CT tu 0331000472673 KIM THI DIEM TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15279225209.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072516134520269S8S633796.5390.39204.161329
25/07/2026 150.000,00 MBVCB.15279203369.Ung ho MS 2026.196( ba Cao Thi Minh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15279196081.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0141000802608 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15279163836.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704220725161024202686OM873250.5189.19967.161024
25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MT1BGY.Ung ho MS 2026.196 - ba Cao Thi Minh.20260725.161001.00001462348.BUI THACH HONG HUNG.970423
25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072516090520260J6Z958671.5389.13471.160849
25/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251608092026L6QV479506.5390.8681.160809
25/07/2026 100.000,00 6206SGTTH2CRNYVR.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.160756.030095976650.NGUYEN THI QUYNH TRANG.970403
25/07/2026 200.000,00 6206ORCOQ2BH8I5Z.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.160742.0903039503.LY GIA MINH.970448
25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072516055520260NLD076177.5388.94814.160555
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15279093098.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0041000345964 HO THI MAI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15279085754.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9886246363 TRINH TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704150725160418202688DY881329.5390.86553.160418
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1aWXVYNZ8.Ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh).20260725.160033.013704073636666.NGUYEN VAN CUONG.970437
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15279006261.ung ho MS 2016.196 ba cao thi minh.CT tu 1037394365 PHAM THI HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206SHBAP2LD9TQQ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.155559.0983158958.TRAN NAM PHONG.970443
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1iJZUAIU8.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.155435.509175004.NGUYEN VAN QUY.970432
25/07/2026 147.797,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251550322026EYZ7499303.5189.15309.155032
25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251546202026KJ14087592.5389.92461.154620
25/07/2026 1.000.000,00 6206ASCB02J4XHSI.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-15:45:25 6206ASCB02J4XHSI.20260725.154525.6768659.NGUYEN THI HOP.970416
25/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251540392026doy7019267.5390.63321.154039
25/07/2026 100.000,00 6206SGTTH2CRDBZK.IBFT Ung ho ms 2026.191.20260725.153610.0631113939.LE QUANG PHUC.970403
25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251536062026X77E043379.5189.40675.153607
25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807251535562026uppj004243.5387.40199.153556
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZ3H2T8.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206165120766.20260725.153025.19035450797013.VND-TGTT-TA THI THANH NHAN.970407
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15278585643.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0111000158963 PHAN PHONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15278581151.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0311000746046 DUONG THI LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206SHBAP2LDI7W5.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.152258.0989936244.TRAN MANH QUAN.970443
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15278551420.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0181000051552 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251522282026tdl8962619.5388.74074.152228
25/07/2026 500.000,00 ung ho ma so 2026#SP#020097048807251516442026wfrv945450.5388.45701.151627
25/07/2026 500.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh)#SP#020097041507251510472026YpSU707234.5389.17693.151030
25/07/2026 200.000,00 PHAM THI THU HA chuyen tien Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251508192026C8TG269838.5388.7063.150819
25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251507272026GVHT747712.5389.1951.150727
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15278358178.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15278354021.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.195.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 6206ASCB02J4UIK5.UH MS 2026.196 BA CAO THI MINH-250726-15:04:56 6206ASCB02J4UIK5.20260725.150456.31318497.TO THI THUY LINH.970416
25/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251501222026GJ1J003439.5387.72624.150105
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15278190220.NGUYEN TO HAO chuyen tien ung ho MS 2026.196(ba Cao Thi Minh)j.CT tu 1027511466 NGUYEN TO HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704220725145103202612C8800172.5189.26049.145050
25/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:2026 196#SP#020097040507251450232026U1DS063450.5389.21781.145023
25/07/2026 3.000.000,00 6206ASCB02J4WRJE.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-14:47:24 6206ASCB02J4WRJE.20260725.144725.102866868.NGO THI ANH VAN.970416
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1aWXVI2M8.ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.144614.05300014266436.NGUYEN THI MAI HUONG.970440
25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251446122026GF76618705.5189.2389.144613
25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507251444002026GUJM041345.5387.91886.144401
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704220725144019202656EK195165.5189.76289.144003
25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251440052026QJG9027814.5387.74653.144005
25/07/2026 10.000,00 6206IBT1kCZ3IHI6.ung ho ms 2026.196 ba cao thi minh FT26206320474600.20260725.143949.19032258523555.VND-TGTT-NGUYEN HOANG HA.970407
25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.196 Ba Cao thi Minh#SP#020097048807251437582026as9z837487.5189.65432.143742
25/07/2026 100.000,00 6206VIDPF2YBFADQ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.143558.0408000001290.NGUYEN PHUONG ANH.970439
25/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251435402026KVUG736063.5389.56089.143541
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251432342026U4WG141027.5390.40946.143235
25/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.181 ( Bui Thi Mim )#SP#020097041507251427282026paZe581975.5390.19009.142729
25/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.182 (Hoai Thu Quynh Nhu)#SP#020097041507251426162026XvBp579569.5390.13303.142600
25/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15277907821.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 4321999999 BUI THUY THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.183 ( Nguyen Thi Yen)#SP#020097041507251424572026poWc575965.5389.7352.142457
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15277893883.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1027540595 VU THI THANH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZ39NZU.LE NGOC VAN ANH chuyen. Ung ho ms 2026.196, Cao thi minh FT26206040939498.20260725.142133.19033129467017.VND-TGTT-LE NGOC VAN ANH.970407
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15277770148.ung ho MS 2026 196.CT tu 1048063704 PHAM THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251412022026WUNI038345.5390.52072.141202
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277751899.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0181000887253 TRUONG PHAN VU AU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.194 ( anh Bui Anh Dung)#SP#020097041507251408512026WfUy534295.5387.38735.140851
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1bJMBM2JC.MS 2026 196 cao thi minh.20260725.140850.6287338001.TRUONG THUY TRANG.970434
25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207251408052026Y0ED826372.5387.36239.140805
25/07/2026 100.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.195 ( em Nguyen Ngoc Anh )#SP#0200970415072514071020266zwk530351.5390.31619.140710
25/07/2026 100.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh)#SP#020097041507251405392026n0Vc526538.5189.25508.140539
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15277694049.ung ho MS 2026 . 196 ( ba CAO THI MINH ).CT tu 2212016688 DO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15277671877.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0371000458766 TRAN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15277631828.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0381000615857 TRAN TAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 20.000,00 6206IBT1d1PMCMX5.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.135752.97042292Hdeff89000000000ed8800.MBBANK IBFT.970422
25/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.196 Cao Thi Minh#SP#020097040507251343022026GNN1056109.5390.34401.134302
25/07/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251342512026DUEJ640494.5387.34129.134252
25/07/2026 170.000,00 MBVCB.15277405111.ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277379761.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0501000205587 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251331512026YEHS296262.5388.89942.133152
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277344153.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011000796907 NGUYEN THI THUY MUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15277328909.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0031000695153 NGUYEN THI BACH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 120.000,00 6206IBT1kCZFLEZH.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206645982103.20260725.132847.19072115513011.VND-TGTT-NGUYEN THI QUY ANH.970407
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207251328132026C82I648729.5389.74856.132756
25/07/2026 5.000,00 6206IBT1kCZFLWMG.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206150402680.20260725.132611.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15277285588.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0351001152075 TRAN THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15277270896.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0121000710091 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277232605.ung ho 2026 Cao Thi Minh.CT tu 0541000251004 NGUYEN THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 25.000,00 6206ASCB02J4F1D1.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-13:21:01 6206ASCB02J4F1D1.20260725.132101.268266268.NGUYEN THI HUYNH LOAN.970416
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZFZCTJ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206200309445.20260725.131853.19036654839013.VND-TKTT-TRINH QUANG LAM.970407
25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MJPY8S.ung ho MS 2026196 Cao Thi Minh.20260725.131851.21081978888.LE NGOC THANH TRUC.970423
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277217498.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277201635.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277197644.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251315572026pwhk644193.5387.27363.131557
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277183272.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277176840.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277159338.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277155662.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003951665 NGUYEN THI BACH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1iJZUW9PX.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.131104.0899007605.TRAN THI HONG THUY.970432
25/07/2026 100.000,00 6206MCOBQ2BHQCMQ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.131030.03501016748191.DANG THI HIEN.970426
25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251307212026b1l6624387.5387.91318.130721
25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207251304212026LERN735052.5387.77714.130422
25/07/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho 2026.196 . Cao Thi Minh#SP#020097040507251301202026ADSM047089.5390.65349.130121
25/07/2026 200.000,00 6206SHBAP2LDVCWU.NHU THU VAN chuyen tien.20260725.125457.1013696387.NHU THU VAN.970443
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZF4H25.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206256440998.20260725.125454.19026176784555.VND-TGTT-BUI HOANG CHINH.970407
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15276939490.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0181003570953 NGUYEN HOANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251253512026AS7Y026323.5389.30966.125338
25/07/2026 20.000,00 6206IBT1iJZ8ND77.Ung ho MS 2026-194 anh Bui Anh Dung.20260725.125321.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
25/07/2026 5.000.000,00 6206MCOBQ2BHYVUJ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.125227.37201019903344.PHAM THI PHUONG.970426
25/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251250552026NMMB018156.5389.19030.125055
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZFB71B.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206320067979.20260725.125045.19028854347015.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUYEN.970407
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZF5TJU.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206905228234.20260725.124756.19037474130012.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH PHUONG.970407
25/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCZF5HPM.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206040594830.20260725.124746.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407
25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh, ma GD 100000165485758#SP#020097044907251246242026lUaa468743.5390.99080.124624
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZF588U.ung ho ms 2026 196 cao thi minh FT26206570723624.20260725.124620.19022216726019.VND-TGTT-PHAN THI THUY.970407
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15276850723.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0921000725506 TA THI XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 6206SGTTH2CREEJ3.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.124534.060013890520.MAI HOANG ANH.970403
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15276841880.UNG HO MS 2026.196 ( CAO THI MINH ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN THI LAN ung ho Cao Thi Minh 2026196#SP#020097040507251245002026D4LQ001241.5388.91657.124500
25/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507251244452026XGJ7331344.5389.92022.124428
25/07/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072512431420264ip0565219.5388.84296.124314
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15276801298.NGUYEN THI HIEN chuyen tien UngHo MS 2026.196 (BaCaoThiMinh).CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251241442026kyl2561297.5189.76858.124144
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1bJMBVUR8.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh.20260725.124106.07051977.VU THU HANG.970427
25/07/2026 100.000,00 ungho2026196coMinh#SP#020097048807251240052026ekx5556983.5388.69277.123949
25/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.186 ( anh Trinh Quoc Bao)#SP#020097041507251236472026tZca310155.5388.53418.123647
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZFU5LE.Ung ho MS 2026 196 ba Cao Thi Minh xa Kim Phu Tinh Quang Tri FT26206310830348.20260725.123631.19028817640012.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15276744004.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0251002138068 BUI MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.187 (.ba Dinh Thi Thu )#SP#020097041507251235302026zVPs305510.5389.46612.123530
25/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507251235032026qdwn303917.5189.45174.123503
25/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.188 ( em Mai Xuan Hieu)#SP#020097041507251234052026Hj66302476.5189.39807.123405
25/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.189 ( em Nguyen Thi Anh)#SP#0200970415072512323620266hxV298230.5389.32670.123236
25/07/2026 200.000,00 UH nguyen ngoc anh#SP#020097042207251232352026P8X9173316.5189.31896.123236
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15276690619.LE THI DINH chuyen tien ung ho ba minh.CT tu 0031000214298 LE THI DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MJN7W8.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260725.123147.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
25/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.184 ( me con ba Dinh Thi Ngo)#SP#020097041507251231022026SGSE293245.5388.24587.123102
25/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15276666938.BUI NAM TRUNG chuyen tien ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0071004243061 BUI NAM TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15276656566.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.196( ba Cao Thi Minh).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung)#SP#020097041507251229032026O94C286644.5389.14495.122850
25/07/2026 1.000.000,00 6206IBT1kCZFMN2E.VU MANH KHANG chuyen tien Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206343000893.20260725.122820.19027230048017.VND-TGTT-VU MANH KHANG.970407
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZFMLVP.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206246418710.20260725.122747.22582582588.HOANG MINH KHUE.970407
25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251227462026Y0F3048270.5189.8817.122730
25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15276623805.ung ho MS 2026.210.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 NGUYEN DANG LUONG UNG HO MS2026196 BA cao thi Minh#SP#020097042207251226462026AUHL422253.5390.3752.122647
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15276611983.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1034123000 BUI THUY LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15276611023.ung ho MS 2026.209.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15276608150.ung ho MS 2026.208.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15276605706.ung ho MS 2026.207.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 6206IBT1bJMBVVMI.ung ho 2026.196 ba cao thi minh.20260725.122526.07524977878.NGUYEN THI CAM DUNG.970429
25/07/2026 200.000,00 6206SGTTH2CRWUNS.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.122515.0932129637.TO GIA HUY.970403
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15276582256.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9937887595 MAI THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15276587676.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0461003750026 LE THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15276555831.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0441000641011 DOAN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15276544295.BUI THI ANH THU chuyen tien ung ho MS 2026.196 (ba cao thi minh).CT tu 0071001203914 BUI THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.196 ba Cao thi Minh#SP#020097048807251221082026v8o6503206.5389.73809.122108
25/07/2026 200.000,00 6206SHBAP2LDGTWS.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.122033.1006419694.LE THI HUYNH NGA.970443
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZFSZAH.Ung ho MS 2026.196 FT26206104011334.20260725.121823.19037897504016.VND-TGTT-LE THI HONG HANH.970407
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251216312026yy1h488996.5388.50067.121631
25/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251216272026ul45488770.5388.48839.121627
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251216152026HGBG745687.5387.46980.121615
25/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15276431984.ung ho MS 2026 196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1902867888 NGHIEM XUAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15276423664.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1048625517 PHAM THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207251211392026UX51562273.5189.23725.121139
25/07/2026 500.000,00 6206ASCB02J4QKPS.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.196 CAOTHI MINH-250726-12:11:17 6206ASCB02J4QKPS.20260725.121117.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072512102320269SPR783740.5390.16466.121024
25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251204472026BG4T065933.5390.86002.120431
25/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807251204032026z6ay449275.5189.81593.120403
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1aWXVW7W9.ung ho chi cao thi minh.20260725.120152.0903225063.TRINH LE HUNG.970440
25/07/2026 500.000,00 NGUYEN THI THANH Chuyen tienungho MS 2026.196#SP#0200970488072512012720267p48440401.5388.66759.120110
25/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251200272026r4rp437015.5390.61435.120028
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZFQBBP.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26206968963690.20260725.115703.19029728719019.VND-TGTT-PHAN HONG NHUNG.970407
25/07/2026 500.000,00 6206SGTTH2CR4DEM.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.115625.060227612978.TRAN THI THANH THAO.970403
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1iJZ8ZUUJ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.115153.565036033.PHAM HOANG BAO NGOC.970432
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15276090860.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0301000423105 VU XUAN BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15276085772.ung ho MS 2026.196.CT tu 1036150703 LE QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15276052970.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071004746660 NGUYEN THI THU HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251147112026UE2O986547.5189.84123.114712
25/07/2026 52.116,00 ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh#SP#020097048807251146282026l2hn388029.5390.78917.114629
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251145312026byc6384578.5389.73829.114515
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZT3VIY.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206271986405.20260725.114453.19037041082013.VND-TGTT-DANG VAN HUYEN.970407
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15276006532.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0021000852938 TRUONG VINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206SHBAP2LDWYKZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.114418.189956789.DO THI NGOC ANH.970443
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15275997750.ung ho MS 2026.195(em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0641000016478 NGUYEN THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1iJZ8E4C9.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260725.113843.0901134886.NGO NGOC CUONG.970432
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15275881838.ung ho ms 2026.196 ba cao thi minh.CT tu 9766617397 HO THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:LE THI LOAN chuyen tien ung ho Ms 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251135472026YVHS044084.5189.15875.113547
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZTHN2E.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206099046506.20260725.113537.8989777002.VO BA TUNG.970407
25/07/2026 200.000,00 6206SGTTH2CRRFPZ.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.113242.030389934483.PHAM THI NGOC.970403
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZTZ7QG.Mochi Ung ho Ms 2026.195 FT26206836719295.20260725.113148.7625072001.CAO HOANG SON.970407
25/07/2026 50.000,00 6206YOLOP2LDUCE1.ung ho ms 2026 195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.113141.0368046552.NGUYEN NGOC THINH .546034
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207251127132026FS52934170.5387.66038.112714
25/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507251126122026OZ2C001711.5390.59681.112612
25/07/2026 70.000,00 6206IBT1kCZTK3IC.Ung ho MS 2026.196 FT26206081002980.20260725.112410.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
25/07/2026 100.000,00 6206MCOBQ2B3PUJS.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260725.112350.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
25/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15275675662.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071005695798 NGUYEN QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072511170520263K9P102191.5387.5912.111705
25/07/2026 20.000,00 6206IBT1cJVRPNJF.QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.111645.109866696630.TRAN VAN TOAN.970415
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15275563840.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1039007174 NGUYEN QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206ASCB02JRNKLB.BUI QUANG HAN CHUYEN KHOAN- GV HUU TRI UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH-250726-11:14:16 6206ASCB02JRNKLB.20260725.111416.37870389.BUI QUANG HAN.970416
25/07/2026 200.000,00 6206ASCB02JR77XL.UNG HO MS 2026.196 CAO THI MINH-250726-11:12:30 6206ASCB02JR77XL.20260725.111230.6613327.NGUYEN HUU SAN.970416
25/07/2026 1.000.000,00 6206ORCOQ2B37IKZ.TRUONG THI LAN ANH ung ho MS 2026-196 ba Cao Thi Minh.20260725.111037.0004100020271007.TRUONG THI LAN ANH.970448
25/07/2026 200.000,00 ung ho ma so 2026.195 nguyen ngoc anh#SP#0200970488072511095520268bvy254155.5189.64661.110938
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15275468282.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9916065551 TRAN THI AN NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15275443144.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071003451495 NGUYEN MANH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 6206SGTTH2CRTVPF.IBFT unghomaso2026.195.20260725.110540.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MJ97PM.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260725.110433.88361393979.BUI PHI HUNG.970423
25/07/2026 150.000,00 6206IBT1kCZTYMEU.Uh Ms 2926.196 Cao Thi Minh FT26206156302052.20260725.110259.7959777777.VU THI PHUOC MY.970407
25/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh)#SP#020097041507251102192026JnI0877472.5390.22220.110219
25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15275366998.MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh.CT tu 1030083610 TRAN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 1.000.000,00 DOAN BINH GIANG Chuyen tien ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251100322026plr6219826.5388.12578.110032
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15275350287.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1040987369 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 6206IBT1iJZ84C3Z.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.105937.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
25/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507251057032026KICy858439.5390.92469.105703
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZTU1VW.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206115533295.20260725.105638.19030954134013.VND-TGTT-LE DINH HUNG.970407
25/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507251055002026ijkn851315.5389.81839.105500
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1iJZ8BB5W.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 192 dang tuan anh.20260725.105452.111555222.VU THI THU THAO.970432
25/07/2026 200.000,00 NGUYEN THI MINH Chuyen tien ung ho ms 2026.195 e Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807251053552026qox6196125.5387.75488.105339
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15275261230.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0141000740516 TRAN KIM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MJ9ZXK.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260725.105341.07531384888.PHAM BA HUAN.970423
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15275229815.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 6206IBT1fJ2ZQ7NN.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.105028.8007041039467.HOANG VAN HUAN.963388
25/07/2026 200.000,00 6206ASCB02JRNETK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-10:47:48 6206ASCB02JRNETK.20260725.104748.44494247.NGUYEN THI HUONG YEN.970416
25/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097040507251047372026UGEQ022106.5388.42109.104737
25/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251045482026z17l166626.5389.32245.104535
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1iJZ85V53.LE THI HOA chuyen tien ung ho 2026 196 CAO THI MINH.20260725.104526.247529918.LE THI HOA.970432
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15275155182.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0201000636597 DAU THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251045092026FYM7496462.5387.28149.104453
25/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507251043372026D3GI002912.5390.19809.104338
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZTDPX4.NGUYEN VAN NHIEM chuyen tien MS 2026. 196 ung ho ba Cao Thi Minh FT26206200820747.20260725.104313.11623162399011.VND-TGTT-NGUYEN VAN NHIEM.970407
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15275112700.ung ho ms 2026.196 (ba CAO THI MINH).CT tu 0181003509251 DOAN HUYNH NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507251042082026AX4B095885.5389.12182.104208
25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251041172026unef150052.5387.7373.104100
25/07/2026 1.500.000,00 MBVCB.15275097852.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0611001989114 HOANG BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206ASCB02JRID9Q.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-10:40:46 6206ASCB02JRID9Q.20260725.104046.33627947.DANG DINH HOA.970416
25/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251040352026JA06088345.5389.3270.104023
25/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCZTSI8D.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26206770465115.20260725.104001.19033990583011.VND-TGTT-LE BUI QUYNH NHU.970407
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251038502026N66D690822.5388.94240.103850
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15275052496.Ung ho MS 2026.196 ( ba CAO THI MINH).CT tu 0501000167687 PHO DINH UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1fJ26N79Z.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.103532.0989037755.BUI THI BICH HANG.970431
25/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15275007405.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0071001164555 VU THI TAM TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh, ma GD 100000165433356#SP#0200970449072510334720268cZC483227.5189.67095.103347
25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251033462026JDSA055231.5387.66216.103333
25/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCZT2JSF.Ung ho MS 2026.196 ba cao thi minh FT26206115449002.20260725.103329.19034158367011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG GIANG.970407
25/07/2026 300.000,00 6206NAMAP2LDJ77Q.DO HUU MANH CHUYEN ung ho gd ba Cao Thi MinhMS2026196KHOAN.20260725.103218.558899.DO HUU MANH.970428
25/07/2026 200.000,00 MS 2026. 196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251031292026CARE355317.5189.54381.103129
25/07/2026 100.000,00 6206WBVNP2LDTL4P.Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2026 185 chuc em Ho Duy Hung mau khoe.20260725.103120.104000090757.VO PHUC UY.970412
25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15274947647.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0281000476321 NGUYEN VAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206WBVNP2LDJPW6.Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2026 180 chuc anh Huynh Ngoc Thuan mau khoe.20260725.103020.104000090757.VO PHUC UY.970412
25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507251030182026S6KT038337.5389.48149.103002
25/07/2026 100.000,00 6206WBVNP2LDJIW7.Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2026 178 chuc chu Nguyen Van Ty mau khoe.20260725.102913.104000090757.VO PHUC UY.970412
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15274906076.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0091000598711 PHAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15274880793.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 9945300337 PHAM DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139180990136.20260725.139180990136-0903820226_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072510215920268FUM097396.5189.3333.102200
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZTQCNJ.Ung ho ba Cao Thi Minh, MS 2026.196 FT26206968748078.20260725.101924.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZLNV8C.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26206322654036.20260725.101653.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU.970407
25/07/2026 300.000,00 6206TPBVI2MJXZ1E.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.101642.10002086258.DO THI HANG.970423
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15274749960.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9905285497 LE THI BICH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 HA THI KIM CHI ung ho MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251015532026LUC3287409.5387.71161.101553
25/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15274754067.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1047559999 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251015162026WSZY846889.5390.68259.101517
25/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139179649829.20260725.139179649829-0961766137_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15274710922.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0031000909211 TRUONG THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15274703810.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1026421809 DAO QUANG HOP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15274688436.ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh ).CT tu 9932992998 DINH THI Y NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 6206IBT1iJZ8IG5D.Ung ho MS 2026 195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.101037.248721219.LE THI SAO MAI.970432
25/07/2026 1.000.000,00 6206MSCBD2V8CZYI.ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.100838.0961431250.VU HOAI LINH.970422
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15274646841.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0721000524453 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15274637546.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZLFGUC.Ung ho MS 2026.196 ba CAO THI MINH FT26206103620041.20260725.100620.3838686899.TRAN KIM SANG.970407
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15274600613.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071000637524 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507251005322026EDdV672365.5390.16448.100532
25/07/2026 100.000,00 6206SGTTH2CR8QMC.IBFT ung ho ms.2026.196 ba cao thi minh.20260725.100508.030008608802.HOANG THI HANG.970403
25/07/2026 30.000,00 6206IBT1kCZLLTWR.2026.192 Dang Tuan Anh FT26206650140340.20260725.100116.271119926666.VU TUNG LAM.970407
25/07/2026 10.000.000,00 6206TPBVI2MJV4XK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.100010.73566818888.DO THE THIEP.970423
25/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072509591420264dcp995728.5389.82924.095858
25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DINH CONG TRUNG chuyen tien ung ho MS2026 196#SP#020097040507250958182026YW0Z078795.5389.79061.095818
25/07/2026 369.369,00 6206IBT1kCZLH4I8.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206362070207.20260725.095732.19021098059014.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15274490189.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9978102198 NGUYEN VIET LAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 UnghoMS2026.196 ba Cao thi Minh#SP#020097048807250956542026mss9987288.5189.72368.095654
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1d1PVL19Z.ung ho MS 2026196 ba cao thi minh.20260725.095645.970422Qa3cc53000000000418000.MBBANK IBFT.970422
25/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15274471528.ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 5.000.000,00 MBVCB.15274420930.ung ho MS 2026.195 (Em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507250951232026Touk618942.5387.43655.095107
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15274405358.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9339727995 LE THUY HOANG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 UH Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807250949592026owzp962547.5387.37759.094959
25/07/2026 2.000.000,00 6206IBT1iJZ8DUES.NGUYEN PHI HUNG chuyen tien giup MS 2026 196 Ba Cao Thi Minh.20260725.094646.262157539.NGUYEN PHI HUNG.970432
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15274354493.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0611001916004 PHAN THAI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15274346255.Ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh).CT tu 0411000967192 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 20.000,00 gui ms 2026 196#SP#020097042207250946272026UHP5733827.5388.20757.094627
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15274327857.PHAN THI KIM TUYEN ung ho MS 2026.196 Cao thi Minh.CT tu 1918464734 PHAN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 6206SGTTH2CRM5US.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.094516.16091963.NGUYEN THI THU HA.970403
25/07/2026 150.000,00 6206ASCB02JRS8F3.UNG HO MS 2026.198 CAO THI MINH-250726-09:45:08 6206ASCB02JRS8F3.20260725.094509.139617329.NGUYEN VAN TUAN ANH.970416
25/07/2026 500.000,00 LY THI NGOC THAO Chuyen tien Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250944182026nof4942244.5389.10725.094419
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250943482026f1gz940444.5390.8250.094348
25/07/2026 57.000,00 MBVCB.15274315284.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0121000746961 DINH MANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206VNIB02JRX6KX.ung ho MS 2026.196(Ba Cao Thi Minh).20260725.094209.311020168.NGUYEN TRUONG LAM.970441
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15274281515.UH Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1018070231 VUONG THI HUONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250941452026G9WJ489913.5390.98340.094129
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15274275292.ung ho ms 2026.196(ba cao thi minh).CT tu 9967863127 LE THI MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15274243583.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15274252634.Ung ho MS 2026.196.CT tu 0011002040155 HOANG NGUYEN HOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1iJZ8SP1A.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.093910.0904466093.VU QUANG DAT.970432
25/07/2026 300.000,00 QV001 ung ho MS 2026.196 Cao Thi Minh#SP#0200970422072509383820268RNN245050.5389.82810.093838
25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MJK8DD.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.093803.03692050123.DANG THI THU HA.970423
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15274221701.2026.196.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206MCOBQ2B3D1DL.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.093418.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15274161087.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1049685212 PHAN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15274154363.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0381000412858 PHAN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15274142093.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0401000415455 LE THI BE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen NgocAnh#SP#020097042207250930412026KD8D104079.5390.46996.093042
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15274122731.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1032516661 NGUYEN THI THU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15274118495.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1026302418 LOI HONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZL5TZV.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206271479500.20260725.092855.19020227497019.VND-TGTT-DOAN THI HONG HANH.970407
25/07/2026 100.000,00 6206SHBAP2LD2II1.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.092806.1008505506.DO THI NGA.970443
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZL59SN.ung ho ms 2026.196. cao thi minh FT26206902723373.20260725.092655.19032721307018.VND-TGTT-CHIENG VINH THANG.970407
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15274081563.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0031001090310 NGUYEN MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.196#SP#020097048807250926082026rwit877568.5390.25840.092551
25/07/2026 1.000.000,00 6206SGTTH2CR16K8.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.092531.070018641699.LE THI MY TUYEN.970403
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15274042334.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0061000424064 DO KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507250923132026aW0A520513.5388.13543.092313
25/07/2026 30.000,00 MBVCB.15274018014.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZLURHK.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26206854098539.20260725.092012.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273989336.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0571000013749 DUONG TAN DUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZLUCBS.Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung FT26206241826056.20260725.091740.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273957939.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1983090965 NGUYEN THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1fJ26TDIW.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.091642.0905888105.VO THI HONG LY.970431
25/07/2026 500.000,00 6206MSCBD2V82BR9.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.091607.1889897999999.MAI THI PHUONG THAO.970422
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh)#SP#0200970415072509155620261wic496289.5189.83453.091540
25/07/2026 239.273,00 6206NBVAF2YBMEKP.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.091541.CHARITY10686690.0043101.01.CHARITY.970419
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1iJZ8CP5U.Ung ho ms 2026 196 Cao Thi Minh.20260725.091539.129077198.DOAN VAN HAO.970432
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273920439.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0541000180980 HOANG MINH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15273920028.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1027655714 BUI TRA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 6206IBT1fJ26TJVY.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.091400.374625025.NGUYEN THI DUONG.970406
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15273915592.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0121002301630 NGUYEN THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072509131920269oao833762.5389.71707.091319
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1d1PV6NY2.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.091250.97042292M5ec2d40000000008d7625.MBBANK IBFT.970422
25/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507250912022026bYAY483281.5390.67246.091202
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273880827.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1023933200 BUI THI MY PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZLIJ5A.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26206068749700.20260725.091124.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
25/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072509105820262yn1825794.5388.62321.091058
25/07/2026 3.000.000,00 MBVCB.15273864260.ung ho MS 2026.196(ba Cao Thi Minh).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206WBVNP2LD1ZGM.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.090850.102000215063.VO THI XUAN NUONG.970412
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273843139.UNG HO MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0341005219632 HOANG THI HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 3.000.000,00 6206VNIB02JRG7W3.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.090838.288882511.HUYNH QUOC MINH.970441
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273829533.ung ho MS 2026.199 ba CAO THI MINH.CT tu 0501000168298 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MJEKSU.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.090612.04120416901.NGUYEN VAN TU.970423
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250906062026MPMQ350668.5389.42716.090550
25/07/2026 50.000,00 6206ABBKP2LD1MVL.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.090536.0111033251005.NGO DUY NGOC.970425
25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250905232026r3we807044.5387.39858.090523
25/07/2026 100.000,00 6206VNIB02JRGGVW.MS 2026.196 (Ba Cao Thi Minh).20260725.090517.638704060052736.PHAM TUYET NHUNG.970441
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273797361.Chuyen tien ung ho ms 2026 196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273781046.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 40.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507250902232026fkJr451179.5189.28665.090223
25/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15273752966.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0251002774184 KIEU TRI LAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273733260.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273736258.NGUYEN THI THUY chuyen tien ung ho MS 2026.196 ba CAO THI MINH.CT tu 0081000235572 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15273720827.VU MINH THUAT chuyen tien Ung ho Cao Thi Minh MS 2026.196.CT tu 0211000456244 VU MINH THUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250858282026feaj784218.5389.13583.085828
25/07/2026 1.000.000,00 6206IBT1kCZL9ZWF.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206170884215.20260725.085751.10520016138012.VND-TGTT-NGUYEN DUC NGOC MINH.970407
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250857212026RZ4Y709673.5389.8989.085721
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250857142026rqtw780153.5387.9356.085714
25/07/2026 100.000,00 6206SGTTH2CRBZMZ.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.085632.050119470479.HUYNH THI THIEN.970403
25/07/2026 250.000,00 MBVCB.15273650246.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1026302418 LOI HONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 UNG HO MS2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250851382026FN3E148297.5388.88411.085121
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15273639610.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071000728022 NGUYEN THI TRUONG HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 150.000,00 6206NAMAP2LDBCQM.ung ho ms. 2026.196 ba cao thi minh.20260725.085113.906071744200001.Vo Thi Thuy Hang.970428
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250850322026PT4M700775.5390.85214.085033
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15273608004.ung ho ms 2026.196 ba cao thi minh.CT tu 9034127979 BUI HUU VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.196 Cao Thi Minh#SP#020097048807250848372026xfxi752029.5387.77537.084837
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273594309.HOANG THI THU VAN chuyen tien ung ho MS 2026.196( Cao Thi Minh).CT tu 0071001917517 HOANG THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273580597.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0311000709964 HOANG THI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15273572740.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0251002688166 THAN NGOC NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZLWNIQ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206826604451.20260725.084218.5689123789.PHAN VAN DUC.970407
25/07/2026 300.000,00 6206IBT1iJZ8QPKB.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.084209.113063556.LE THI THANH CHAU.970432
25/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207250841132026Q2X3493531.5387.51182.084114
25/07/2026 500.000,00 6206WBVNP2LDASG1.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.084101.108000186899.VU TU CHAU.970412
25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS.2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507250840582026IEBZ004483.5389.49752.084058
25/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh)#SP#020097041507250840502026WgZx382746.5388.49529.084050
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273508645.ung ho 2026.196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1017726165 NGUYEN THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273506467.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011001809608 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15273493705.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0401001347581 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15273475664.ung ho ms 2026.196 ( ba cao thi minh) - chuc gd ba khoe manh binh an.CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZLQLE6.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206449390902.20260725.083820.19035696216011.VND-NGUYEN THI KIM NGAN.970407
25/07/2026 30.000,00 MBVCB.15273453143.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0061000782346 VO THI HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15273441884.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0081001199397 NGUYEN THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZHNHPD.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206904390903.20260725.083445.19035183684018.VND-TGTT-LE THANH PHUONG.970407
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273435135.NGUYEN THI XUAN CHAU chuyen tien ung ho ms 2026.196( ba cao thi minh).CT tu 0581000546971 NGUYEN THI XUAN CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273412927.Ung ho MS 2026 196 ( ba Cao Thi Minh).CT tu 0331000460651 DOAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1d1PVEDTK.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.083410.97042292Q663689000000000830907.MBBANK IBFT.970422
25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507250832032026NDTO063705.5390.18970.083203
25/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCZHRNW1.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206743995149.20260725.083157.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273387997.ung ho MS 2026..196 .. Ba Cao Thi Minh.CT tu 9903328179 DUONG TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206SGTTH2CRAYVF.IBFT ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.082948.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
25/07/2026 100.000,00 6206SHBAP2LH66Q7.ung ho ms 2026 196.ba cao thi minh .20260725.082932.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
25/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250829012026jdrt689854.5390.10107.082901
25/07/2026 200.000,00 6206TPBVI2MJUD7D.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.082850.04392737001.BUI VIET CUONG.970423
25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MJU923.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.082627.03481825001.TRAN THI NGAN.970423
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273311293.MS 196.CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/07/2026 500.000,00 6206ABBKP2LDQ9FQ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.082431.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273307929.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1021000001961 PHAM DINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273296855.Ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh).CT tu 1018257528 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZH3MH5.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206005425108.20260725.082240.13321408925010.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC BICH.970407
25/07/2026 100.000,00 6206MCOBQ2B3SN9L.Chuc ngoc anh mau khoi benh.20260725.082156.02101010789595.NGUYEN TIEN VUONG.970426
25/07/2026 100.000,00 NGUYEN THI MINH Chuyen tien ungho MS 2026.196 CaoThi Minh#SP#020097048807250821052026e25c665296.5388.82927.082105
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273230613.Ung ho MS 2026.196.CT tu 0351000713559 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 1.000.000,00 6206ASCB02JRZ8KY.UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH-250726-08:16:17 6206ASCB02JRZ8KY.20260725.081617.170059389.NGUYEN HOANG ANH THI.970416
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZHT181.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206443079345.20260725.081433.19037096026015.PHAM PHUONG LOAN.970407
25/07/2026 300.000,00 6206SHBAP2LH6QSB.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.081228.0936982233.NGUYEN THI VIET THANH.970443
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273133593.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0031000182162 NGUYEN THI TO LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCZHHRL3.Giup ma ao 2026.196 FT26206292757060.20260725.081019.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MJ47YH.ung ho Ms 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260725.080958.90375191932.PHAM THI LIEN.970423
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15273126469.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0611001814835 KIEU THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15273096012.ung ho gia dinh MS cao thi minh.CT tu 9983272633 NGUYEN THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZHZGH8.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206451948506.20260725.080508.19026878493011.VND-TGTT-VO XUAN HUONG.970407
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15273070087.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.196.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273068077.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004118884 NGUYEN HOANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273049118.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011004118884 NGUYEN HOANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273045542.LE HOANG VIET chuyen tienunghoMS 2026.196 ( ba Cao thi Minh ).CT tu 0041000522058 LE HOANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250801372026nnx1606988.5388.22292.080138
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273037165.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250759502026HQYB845239.5388.16794.075934
25/07/2026 100.000,00 6206MCOBQ2B3SAK5.Ung ho MS 2026-196 (Ba Cao Thi Minh).20260725.075926.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426
25/07/2026 10.000,00 6206IBT1aWXD4EBZ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.185 (Em Ho Duy Hung).20260725.075647.0339306897.VU DUC TU.970437
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15272983227.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0121001517181 LE THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZHEMVU.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206956286711.20260725.075547.9825161888.TRAN DINH HAU.970407
25/07/2026 100.000,00 6206SGTTH2CRYRSE.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.075102.060123058340.TRAN VAN DINH.970403
25/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15272911281.Ung ho MS 2026.196.CT tu 1029774158 LUU NGOC MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZH7LLW.Ung ho ms 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206922770976.20260725.074936.13320587227014.VND-TGTT-TRAN THUY PHUONG.970407
25/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250748542026av0a571102.5389.84993.074854
25/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15272900582.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1052306151 NGUYEN THAI THIEN AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15272900354.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1iJZITXWZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.074731.0984041991.DAO DUC VINH.970432
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZHGNHF.Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26206201615043.20260725.074604.13320587227014.VND-TGTT-TRAN THUY PHUONG.970407
25/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh o Quang Tri#SP#020097042207250745092026U8DB484575.5189.75171.074509
25/07/2026 200.000,00 6206MCOBQ2B3XVIE.Ung ho MS 2026.195 ( em Nguyen ngoc Anh).20260725.074342.80002732734.NGO MINH CANH.970426
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1aWXDBFTY.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.196 (ba Cao thi Minh).20260725.074132.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15272810715.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1024291412 PHUNG THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 1.000.000,00 6206ASCB02JRZFM9.UNG HO MS2026196 BA CAO THI MINHLUU QUANG LONG CHUYEN KHOAN-250726-07:41:01 6206ASCB02JRZFM9.20260725.074101.2208698.LUU QUANG LONG.970416
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807250740312026su7k547143.5387.60830.074032
25/07/2026 10.000,00 MBVCB.15272802594.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 10.000,00 MBVCB.15272790176.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 Gia dinh GTB ung ho MS2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072507380720269SOH330700.5189.53966.073808
25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15272777253.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZH4NZ6.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206673425459.20260725.073723.5399633779.NGUYEN HUU TU.970407
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15272728032.PHAN THI KIM THU chuyen tien ung ho MS.2026 196 (Ba Cao Thi Minh).CT tu 0081001211952 PHAN THI KIM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15272725238.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1031000010403 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 589.000,00 6206IBT1kCZHB4ML.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206262525938.20260725.073036.19076363176019.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUNG.970407
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZHBU9M.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206572744009.20260725.072954.3233599999.NGUYEN DUY NGHIA.970407
25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807250729082026agox515062.5189.29121.072852
25/07/2026 300.000,00 TRINH THI THU HANG chuyen#SP#020097041507250727502026GIp2177438.5189.26183.072750
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15272655112.giup MS 2026.196 ( ba Cao thi Minh ).CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZH5GXW.MS 2026.196 FT26206084678538.20260725.072606.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
25/07/2026 300.000,00 6206IBT1kCZHYRSU.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206730300866.20260725.072251.19032376542998.VND-TGTT-DINH TIEN HAU.970407
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZHY7XB.NGUYEN DUC THINH chuyen FT26206440096712.20260725.072121.19037044085013.VND-TGTT-NGUYEN DUC THINH.970407
25/07/2026 100.000,00 Chuyen tien ung ho MS 2026.196 Cao Thi Minh#SP#020097048807250719122026r2np487971.5390.1417.071912
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZHP3SP.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206968018818.20260725.071734.19025321014015.VND-TGTT-NGUYEN PHU.970407
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250717212026asnz482979.5388.97035.071721
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250715382026APP1529234.5388.92420.071539
25/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507250714492026FZUT036551.5387.90298.071449
25/07/2026 1.000.000,00 6206IBT1kCZHUHHA.Ung ho ma so 2026.195. Em Ngoc Anh FT26206033150377.20260725.071137.10821618405011.VND-TGTT-DUONG THANH BANG.970407
25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ungho -MS-2026.196-ba Cao Thi Minh#SP#020097040507250711292026X752024023.5389.81129.071130
25/07/2026 1.000.000,00 ung ho Ms 2026.196 Cao Thi Minh#SP#0200970422072507112020265836876414.5389.79982.071121
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250710222026sfc7464370.5390.78388.071005
25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807250709362026cg8o462527.5388.77147.070936
25/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507250709072026WgB7131528.5390.74718.070907
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15272459331.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15272452492.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1fJ267WKC.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.070641.344948741.NGUYEN THI THUY HANG.970406
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZHIUE5.NGUYEN KHAC DAT chuyen FT26206262409073.20260725.065710.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1iJZI6L8B.NGUYEN THI KIM TUYEN chuc con mau chong binh phuc.20260725.065218.848048666.NGUYEN THI KIM TUYEN.970432
25/07/2026 300.000,00 6206IBT1kCZHMGPD.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206002959088.20260725.065143.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407
25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207250651362026FK1S219273.5387.33815.065120
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZHVP8K.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206600353052.20260725.064301.5944952001.NGUYEN THAO VAN.970407
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZHVW12.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206703942753.20260725.063956.19121749767017.VND-TGTT-PHAM DUC MINH.970407
25/07/2026 200.000,00 6206SGTTH2CZ5HDR.IBFT Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.063653.060161120531.DANG THUY DOAN TRANG.970403
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1aWXDPEQ8.Phung Toan Bach 2016 UH NGUYEN NGOC ANH o Hai Phong.20260725.063046.000007313973.VUONG THU GIANG.970440
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1aWXDPKC6.Phung Thi Anh Xuan 2022 UH Nguyen Ngoc Anh o Hai Phong.20260725.062958.000007313973.VUONG THU GIANG.970440
25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15272121990.ung ho MS 2026.195 (em nguyen ngoc anh).CT tu 0031000227849 NGUYEN BACH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15272099834.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206ASCB02JR89ZJ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-250726-06:21:55 6206ASCB02JR89ZJ.20260725.062155.470407.LE ANH DAT.970416
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15272071338.QUACH TUAN NGOC Ung ho MS 2026.195 chau Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021000238736 QUACH TUAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15272044666.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 3385631884 HUA HOANG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 99.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207250613592026AETZ832813.5388.70017.061343
25/07/2026 500.000,00 6206MSCBD2VCRWTA.DOAN THI NGOC YEN chuyen tien Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.061244.0775259888.DOAN THI NGOC YEN.970422
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15272024549.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15271980758.NGUYEN THI THANH TU chuyen tien ung ho MS2026.195( Nguyen ngoc Anh.CT tu 0031000317222 NGUYEN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15271965198.UNG HO MS 2026.195 EM NGUYEN NGOC ANH.CT tu 0031000666805 NGUYEN THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZHCAEN.UH MS2026.195 Nguyen Ngoc Anh FT26206008221838.20260725.054139.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
25/07/2026 5.660,00 6206IBT1kCZHCUEB.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206241002230.20260725.053712.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207250533462026EJ53562967.5189.33665.053347
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15271863922.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15271849482.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0081001133815 BUI VAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 1.000.000,00 6206IBT1iJZI7883.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.044321.0949802045.NGUYEN TIEN DINH.970432
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1aWXDUQ2R.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.043134.0975616379.NGUYEN THI THUY HANG.970437
25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15271825573.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 1025044060 HUYNH NGOC PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15271808803.DOAN VAN TOI chuyen tien ung ho MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0341005846001 DOAN VAN TOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MJFDZU.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260725.011837.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.195#SP#020097042207250104302026CEMK796400.5389.58303.010430
25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZZF785.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206661623000.20260725.004555.19020129738016.VND-TGTT-NGUYEN VUONG HIEP.970407
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15271595135.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0451001262220 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15271583046.UH MS 2026.195 chau Ngoc Anh. Tu Nguyen Thi Duy Ly.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZZTHFT.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206700600393.20260725.003324.19037270926012.VND-TGTT-HOANG THI HUONG THUY.970407
25/07/2026 20.000,00 MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207250012522026KW5K803486.5189.26391.001253
25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807250004112026ygzm269167.5387.18307.000411
25/07/2026 200.000,00 ung ho ma so 2026.192 em Dang Tuan Anh mau khoe con nhe#SP#020097042207242356212026PODV499511.5390.11396.235621
25/07/2026 500.000,00 6205IBT1kCZZZUJG.LBT - ungho Ms 2026.195 - em nguyen ngoc anh FT26206210034092.20260724.235242.19026886121032.VND-TGTT-LE THU THAO.970407
25/07/2026 500.000,00 6205VNIB02JRY4SE.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.234954.996558888.NGUYEN THI THANH HUYEN.970441
25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15271395257.ung ho MS. 2026. 195 Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011002593194 LE BINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 DO TUAN ANH chuyen tien ung ho MS. 2026.192.em DANG TUAN ANH#SP#020097042207242333032026Z87L192613.5389.87561.233303
25/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15271379944.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 2244669999 PHAM THI DIEP ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207242326502026ORQ4822286.5389.80733.232651
25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807242317352026lvkp239021.5389.68423.231735
25/07/2026 20.000,00 gui ms 2026 195#SP#02009704220724231731202647GQ930563.5389.69205.231716
25/07/2026 5.000.000,00 MBVCB.15271294041.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0031000209068 LE ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807262243152026fdkv901511.5189.2927.224315
26/07/2026 300.000,00 MBVCB.15298853391.ung ho ms 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 9985370847 NGUYEN LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 10.000,00 MBVCB.15298809743.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15298781930.ung ho MS2026.196(ba cao thi minh).CT tu 0561000514079 NGUYEN THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 40.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072621532820262cwy817899.5387.78593.215329
26/07/2026 300.000,00 MBVCB.15298575064.ung ho ms 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0081001214638 TRAN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 500.000,00 6207IBT1iJZ4HMQY.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260726.213044.236477703.BUI DUY KHOA.970432
26/07/2026 500.000,00 MBVCB.15298424128.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071000783814 TRAN TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.197 be Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207262121542026KAB4377515.5388.59948.212154
26/07/2026 500.000,00 MBVCB.15298310622.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0181001588192 LE THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207262114032026XKCF487361.5189.28151.211403
26/07/2026 500.000,00 MBVCB.15298273352.Ungho MS 2026.196.CT tu 0011001577108 NGUYEN VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 1.000.000,00 6207ASCB02JGRJGP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-260726-21:10:58 6207ASCB02JGRJGP.20260726.211058.17659311.BUI ANH THU.970416
26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15298251435.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 0541001535338 NGUYEN THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 6207IBT1iJZ4E4JE.ung ho ma so 2026-195 -Nguyen Ngoc Anh.20260726.210837.0799294886.CAO THI PHUONG THAO.970432
26/07/2026 500.000,00 MBVCB.15298231474.Ung ho MS2026.197.CT tu 0011001577108 NGUYEN VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 6207IBT1d1P8IL2P.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.210552.97042292R5cb1670000000000c7630.MBBANK IBFT.970422
26/07/2026 500.000,00 MBVCB.15298154108.Ung ho: MS 2026.195.CT tu 0031000158699 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 6207VNIB02JG4S1V.Nguyen Thi Hong ung ho MS 2026.187.20260726.210111.374682399.DAM VAN HIEU.970441
26/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#020097040507262055122026ZLKJ062997.5390.41473.205512
26/07/2026 100.000,00 6207WBVNP2L6G6LL.Giup nhung nguoi gap kho khan.20260726.204431.108003386215.NGUYEN TAN THANH.970412
26/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Thuan An va Linh Chi ms 2026.197#SP#020097042207262040262026JB9R664030.5388.70152.204027
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15297846644.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0481000641086 LUONG THI TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 300.000,00 MBVCB.15297822953.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207262029072026ST95355278.5390.9886.202908
26/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507262026422026EKCA048970.5390.99132.202643
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15297623853.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0031000317059 TRAN THI PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCHVBA3P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26208505272156.20260726.201934.19035340525018.VND-TGTT-NGUYEN THANH PHUONG.970407
26/07/2026 250.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507262018592026GJT5016391.5387.57278.201859
26/07/2026 10.000,00 MBVCB.15297311789.TUONG DUNG ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 10.000,00 MBVCB.15297282932.TUONG DUNG ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 10.000,00 MBVCB.15297265981.TUONG DUNG ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 10.000,00 MBVCB.15297258340.TUONG DUNG ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 10.000,00 MBVCB.15297240773.TUONG DUNG ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 10.000,00 MBVCB.15297213780.TUONG DUNG ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 10.000,00 MBVCB.15297203523.TUONG DUNG ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 6207ORCOQ2BD7P2Y.uh Ba Cao Thi Minh 2026.196.20260726.192203.0007100002370007.PHAN LAM BICH LUOM.970448
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15296329500.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011004380329 DO BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 50.000,00 6207IBT1iJZ42EZJ.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260726.185939.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
26/07/2026 100.000,00 6207IBT1d1P8CGKH.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.185821.970422W3d7fc3000000000361104.MBBANK IBFT.970422
26/07/2026 15.000,00 MBVCB.15296218254.2026 .193( Hoang van khanh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 15.000,00 MBVCB.15296179481.2026.192 ( Dang Tuan anh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207261845182026MNK3744764.5389.20487.184519
26/07/2026 6.868,00 6207MSCBD2VU6JR9.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260726.183535.872866868.DUONG ANH THUY.970422
26/07/2026 100.000,00 6207SGTTH2CUIDTC.IBFT Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260726.183233.060214969575.TRUONG NGOC HANH.970403
26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207261829342026D5K4490989.5388.21933.182917
26/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.197 thuan an va llinh chi#SP#020097040507261817412026WLD0018548.5390.52897.181741
26/07/2026 20.000,00 MBVCB.15295306611.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 500.000,00 6207ASCB02JE7WUW.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS2026.197THUANANLINHCHI-260726-18:00:35 6207ASCB02JE7WUW.20260726.180035.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
26/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807261752302026jwrq936381.5390.98800.175231
26/07/2026 50.000,00 6207VNIB02JE6J22.ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260726.174431.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
26/07/2026 500.000,00 6207IBT1kCHSK9MG.ung ho MS 2026.196 ba Cao thi Minh FT26208180595387.20260726.173531.19035884158019.VND-TGTT-BUI THI THANH TRUC.970407
26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15294706004.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1046725243 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 1.000.000,00 6207IBT1kCHSG4DK.Ms2026.197 FT26208021042286.20260726.173135.19023859185021.VND-TGTT-LE THI HIEN LUONG.970407
26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207261709112026OXWX270518.5189.27449.170912
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15294228027.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 1027580099 TRAN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 1.000.000,00 6207MSCBD2VU8G1A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260726.165310.8303091997.PHAM MANH CUONG.970422
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15293949747.ung ho MS 2026.197( Thuan An va Linh Chi).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCHSQSHK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208982569669.20260726.163915.19031045690990.VND-TGTT-HA THI HANG.970407
26/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507261634322026D8TX027222.5389.21453.163432
26/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207261628222026RUCV134276.5389.87375.162822
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15293346336.ung ho MS 2026.196(ba Cao Thi Minh).CT tu 0351001180718 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 50.000,00 6207IBT1kCH9KZBF.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208264242088.20260726.160438.19034926271019.VND-TGTT-NGUYEN LAN ANH.970407
26/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097041507261555002026B6Sf801942.5388.10815.155500
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15292937956.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.197( thuan an va linh chi).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15292917026.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.196 ( ba cao thi minh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 120.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507261537012026GW7B743679.5387.22124.153701
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15292879949.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.195( em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 6207IBT1iJZBM26M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260726.153542.0972079516.KIEU THI QUYNH.970432
26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207261526202026FAQ3488489.5390.70893.152607
26/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCH9MMWE.Ung ho Ms 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim FT26208008508941.20260726.152156.19030281229998.VND-TGTT-TRAN YEN NGOC.970407
26/07/2026 10.000,00 6207IBT1kCH9VYVX.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi FT26208295008191.20260726.151848.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
26/07/2026 100.000,00 6207VNIB02JE494R.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET -UHMS 2026 193 anh Hoang van Khanh.20260726.151454.384705798.TRAN VAN BINH.970441
26/07/2026 50.000,00 6207IBT1kCH9D1T1.Ung ho MS 2026.197 FT26208280215302.20260726.151347.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
26/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507261513192026ETPT066496.5387.12248.151319
26/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207261513132026I9FI444167.5389.12059.151313
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15292386362.UH MS 2026.191 minh duc.CT tu 1025492877 NGUYEN THI KIM DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139349833574.20260726.139349833574-0973192724_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:BUI THI NHUNG chuyen tienUH MS2026.197 be thuan an va linh chi#SP#0200970405072614370220269VAZ039926.5389.55558.143703
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207261433262026X2ZD755983.5387.41228.143326
26/07/2026 50.000,00 6207IBT1iJZBJTH4.LE MINH HAI chuyen tien ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.142524.1005199986.LE MINH HAI.970432
26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCH2FI5L.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208354500739.20260726.142150.19035342132013.VND-TGTT-VUONG THU PHUONG.970407
26/07/2026 30.154,00 MBVCB.15291987782.UNG HO MS 2026. 197 ( THUAN AN & LINH CHI ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 500.000,00 6207MCOBQ2BDWAM1.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260726.141138.80002502666.LE THI THUY HUONG.970426
26/07/2026 300.000,00 MBVCB.15291663072.VU THI HONG BUP chuyen tien ung ho MS 2026197( thuan an va linh chi).CT tu 0511000414875 VU THI HONG BUP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 6207VCBCH2CUJKA9.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260726.134359.8107041324356.NGUYEN ANH PHU.970454
26/07/2026 300.000,00 MBVCB.15291636513.ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 0481000690059 DINH THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048807261336402026i6sg087468.5388.23513.133623
26/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCH24XNF.ung ho ms 2026.197 Thuan An va Linh Chi FT26208323300404.20260726.133611.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407
26/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.193 Anh Hoang Van Khanh NGUYEN THI THANH QUY chuyen tien#SP#020097040507261330462026G8N3053790.5389.2206.133046
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi)#SP#020097041507261329452026tPGw416328.5389.97801.132945
26/07/2026 10.000,00 6207IBT1aWXIIQP2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026186 (Anh Trinh Quoc Bao).20260726.132745.0339306897.VU DUC TU.970437
26/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCH2YZD5.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208508477009.20260726.132206.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
26/07/2026 200.000,00 6207MCOBQ2BD4K4N.NGUYEN THI HOA chuyen ung ho MS 2026190 em Chu thuc Hung.20260726.132017.08001010991605.NGUYEN THI HOA.970426
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15291403317.GD Do Mong Duoc ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1043260882 NGO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 Be Minh Chau ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207261309472026XYEV610487.5388.21530.130948
26/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#02009704050726130250202617KX082520.5390.93902.130233
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15291151318.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 50.000,00 6207ASCB02JEAEE4.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi-260726-12:53:22 6207ASCB02JEAEE4.20260726.125323.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
26/07/2026 100.000,00 6207MCOBQ2BDZ9FZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.125306.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
26/07/2026 50.000,00 6207MCOBQ2BDZXKL.Ung ho ms2026.197 thuan an va linh chi.20260726.125149.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
26/07/2026 100.000,00 6207SGTTH2CUC7W4.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi.20260726.124812.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
26/07/2026 100.000,00 6207TPBVI2MZU6DV.Ung ho MS 2026.197 - Thuan An va Linh Chi.20260726.124052.00001462348.BUI THACH HONG HUNG.970423
26/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCH2294F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26208050624441.20260726.123908.19034566941018.VND-TGTT-DOAN THI PHUONG THAO.970407
26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807261238312026yvro957073.5387.93207.123831
26/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCH2CZVA.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26208899209981.20260726.123726.19034566941018.VND-TGTT-DOAN THI PHUONG THAO.970407
26/07/2026 50.000,00 6207ORCOQ2BDRLWY.LOC HO TRO MS 2026.197 THUANANLINHCHI.20260726.123547.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15290949266.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 0571000071757 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 300.000,00 6207IBT1kCH216YT.Ung ho ms 2026 197 Thuan An va Linh Chi FT26208310818189.20260726.123337.19020712285011.VND-TGTT-THAI THI HANH NHAN.970407
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807261230022026vq0x935435.5387.55063.123003
26/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NH ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507261225532026SVCN077578.5389.33974.122553
26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15290837995.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCH2WMTM.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208130709004.20260726.122449.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15290822476.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2026.296 Cao thi Minh.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 6207IBT1aWXIS5AS.ung ho MS 2026 197 Thuan An va Linh Chi.20260726.122336.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207261220002026QAMI724660.5189.7195.122001
26/07/2026 300.000,00 6207ASCB02JW5WNY.UH MS 2026.197 THUAN AN VA LINH CHI-260726-12:19:02 6207ASCB02JW5WNY.20260726.121902.31318497.TO THI THUY LINH.970416
26/07/2026 500.000,00 6207MSCBD2V4QSNA.ung ho ms 2026191 em tran minh duc.20260726.121621.0985156588.NGUYEN THANH LUAN.970422
26/07/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097041507261216082026qwTY234517.5387.86753.121608
26/07/2026 100.000,00 6207TPBVI2MZ49KQ.Ung ho MS 2026.197 thuan an linh chi.20260726.121501.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
26/07/2026 200.000,00 6207TPBVI2MZ4TST.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).20260726.120751.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207261202522026IF3S727359.5389.16474.120252
26/07/2026 500.000,00 6207IBT1kCHCTS5R.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208705699229.20260726.120041.19025826271969.VND-TGTT-TRAN VIET TUAN.970407
26/07/2026 100.000,00 6207TPBVI2MZRNGH.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260726.115755.86886860001.NGUYEN THU THAO.970423
26/07/2026 100.000,00 6207TPBVI2MZRDRZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.115653.86886860001.NGUYEN THU THAO.970423
26/07/2026 500.000,00 MBVCB.15290450546.Ba Nhung ung ho MS 2026.197 ( chau Thuan An va Linh Chi).CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.197 .Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507261152542026S1M2061403.5390.66318.115254
26/07/2026 10.000,00 6207IBT1kCHCZU95.ung ho ms 2026.197, Thuan An va Linh Chi, chuc cac em va gia dinh binh an FT26208372620012.20260726.115129.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
26/07/2026 50.000,00 6207IBT1kCHC6NCW.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208372615088.20260726.115010.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
26/07/2026 1.000.000,00 6207IBT1kCHCELY9.HOANG ANH chuyen ung ho MS 2026.196 ba Cao thi Minh FT26208115718227.20260726.114632.19028948557013.VND-TGTT-HOANG ANH.970407
26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCHCEAQ9.Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi FT26208115714825.20260726.114546.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
26/07/2026 30.000,00 MBVCB.15290263722.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 30.000,00 6207IBT1kCHCK9JJ.2026.197 thuan an va linh chi FT26208305035340.20260726.114128.271119926666.VU TUNG LAM.970407
26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15290222191.Ung ho MS 2026.197.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.197 thuan an va linh chi#SP#020097048807261139492026xuum782653.5189.96305.113949
26/07/2026 100.000,00 6207IBT1iJZ5A6SC.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 195 nguyen ngoc anh.20260726.113806.111555222.VU THI THU THAO.970432
26/07/2026 100.000,00 6207VNIB02JW7DFV.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.113618.601704060647190.LE NGUYEN PHUONG LOAN.970441
26/07/2026 150.000,00 MBVCB.15290143337.2026.196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071000713803 TRINH MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 50.000,00 6207IBT1kCHC4K2S.Giup ma so 2026.197 FT26208910964273.20260726.113039.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15290046473.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 8.566,00 6207IBT1kCHCYWFT.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208007706210.20260726.111946.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
26/07/2026 300.000,00 6207ASCB02JWNIRD.UNG HO 2026.195 - EM NGUYEN NGOC ANH-260726-11:17:00 6207ASCB02JWNIRD.20260726.111700.7812019.PHAM AI LY.970416
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung. hdtrung uh gd#SP#020097042207261106502026IPGD180120.5389.16013.110651
26/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139325825982.20260726.139325825982-0983923063_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139325156339.20260726.139325156339-0983923063_Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15289644844.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15289642258.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.197#SP#020097048807261057432026omgv630384.5389.66119.105743
26/07/2026 100.000,00 6207VNIB02JWIQVD.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260726.105701.344211168.NGUYEN THI HAI HA.970441
26/07/2026 300.000,00 MBVCB.15289535168.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.197.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 6207IBT1iJZ5UZG2.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260726.105133.0984041991.DAO DUC VINH.970432
26/07/2026 80.000,00 MBVCB.15289525142.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1015825340 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 150.000,00 6207IBT1kCHCC588.Ung ho MS 2026 191 FT26208580030243.20260726.104847.19030932995015.VND-TGTT-TRAN THUY DUNG.970407
26/07/2026 150.000,00 6207IBT1kCHCCQN8.Ung ho MS 2026 196 FT26208234055500.20260726.104728.19030932995015.VND-TGTT-TRAN THUY DUNG.970407
26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807261043162026chy8575393.5387.86206.104316
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15289355127.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCH1NBNW.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208898855792.20260726.103430.19026878493011.VND-TGTT-VO XUAN HUONG.970407
26/07/2026 110.000,00 MBVCB.15289213348.gd va cac con ung ho MS 2026.189 Nguyen Thi Anh.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507261029502026A5AK080350.5387.12447.102950
26/07/2026 200.000,00 6207TPBVI2MZFQVN.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.102914.02635479701.LE VAN PHUONG.970423
26/07/2026 110.000,00 MBVCB.15289135927.gd va cac con ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 500.000,00 Chuyen tien ung ho ms 2026.196 ba CAO THI MINH#SP#020097048807261023362026ch3j498970.5389.78673.102320
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15289063615.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1022990172 TRAN THI HOANG KHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 20.000,00 MBVCB.15288975178.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0021001542741 NGUYEN BINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207261013192026FTGN748302.5389.24037.101302
26/07/2026 110.000,00 MBVCB.15288949341.gd va cac con ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 300.000,00 MBVCB.15288871577.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0361000226745 DUONG ANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCH1G9QD.Ung ho ms 2026.196 FT26208093238828.20260726.095642.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
26/07/2026 200.000,00 6207IBT1iJZ52HWD.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260726.095045.200892097.TRAN THI HANH LINH.970432
26/07/2026 1.000.000,00 6207IBT1kCH1YYA7.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208342394500.20260726.094326.19020720810011.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM QUY.970407
26/07/2026 100.000,00 NGUYEN THI TUYET LAN Chuyen tien ms 2026.196#SP#020097041507260937362026yHLS550333.5387.41590.093736
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#020097048807260934492026f9si304885.5189.25863.093432
26/07/2026 30.000,00 MBVCB.15288341256.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#0200970488072609334520264wv0300735.5389.22246.093328
26/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207260933022026AOZ9379862.5388.19264.093303
26/07/2026 100.000,00 6207MCOBQ2BDBUV7.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).20260726.092941.14001013721493.PHAM THI LY VI.970426
26/07/2026 500.000,00 MBVCB.15288281676.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0101000957186 PHAM THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCH1MI6D.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208452160599.20260726.092847.19037012764016.VND-TGTT-VAN THI PHUONG NGOC.970407
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207260927352026SS65239531.5387.93286.092736
26/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807260926292026ccw6271951.5387.88361.092629
26/07/2026 100.000,00 6207ASCB02JWGBZF.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-260726-09:22:38 6207ASCB02JWGBZF.20260726.092238.1262597.NGUYEN THANH BINH.970416
26/07/2026 100.000,00 6207WBVNP2LNF3DD.Ung ho MS 2026 191em Tran Minh Duc.20260726.092037.104003450427.TRAN THI THUY DIEM.970412
26/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#02009704050726092035202604KW011473.5387.60764.092035
26/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCH1SVTP.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208548060102.20260726.091957.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
26/07/2026 200.000,00 6207VNIB02JWEBWE.Ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260726.091146.050133650.NGUYEN THI MY PHUONG.970441
26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807260910292026obsd210213.5189.17570.091029
26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCH11LCL.Ung ho Thuan An va Linh Chi, MS 2026.197 FT26208830360068.20260726.090938.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15287909128.Ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh ).CT tu 1055769334 NGUYEN THI TUYET PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCH1W3GS.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208304450348.20260726.090358.19031482965011.VND-TGTT-TA THI THU HONG.970407
26/07/2026 100.000,00 6207IBT1iJZYRR6C.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 197 THUAN AN va LINH CHI.20260726.085635.247529918.LE THI HOA.970432
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807260854412026tjis150507.5390.52336.085442
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15287637484.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 500.000,00 MBVCB.15287550963.Ung ho MS2026.197.CT tu 7903653165 TO THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 34.000,00 Ung ho MS 2026.191#SP#020097042207260834552026MFNG534154.5388.76359.083455
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15287353930.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup ma so 2026-197.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 6207ASCB02JWR22X.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.197 THUAN AN VA LINH CHI-260726-08:20:25 6207ASCB02JWR22X.20260726.082025.958687888.LUU KIM TRUNG TIN.970416
26/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807260820032026lc41023865.5189.23159.082003
26/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#0200970405072608165820265Z2P076937.5388.12644.081658
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15287222368.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An Linh Chi).CT tu 0071004495607 TO THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15287122870.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15287127220.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 30.000,00 6207IBT1kCHJAMW6.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi FT26208900458011.20260726.080909.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
26/07/2026 10.000,00 MBVCB.15287074969.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 6207TPBVI2MZYVMZ.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260726.080138.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
26/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCHJBW5V.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208298228057.20260726.080035.5399633779.NGUYEN HUU TU.970407
26/07/2026 100.000,00 6207IBT1iJZYHAWE.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.075736.106226156.NGUYEN THI THUY HANG.970432
26/07/2026 200.000,00 6207TPBVI2MZYJPX.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260726.075352.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
26/07/2026 200.000,00 6207IBT1iJZYZNW6.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.075107.519136899.NGUYEN THUY DUONG.970432
26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15286912317.ung ho ms 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 20.000,00 NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien#SP#020097042207260749202026V9KD520357.5387.24334.074920
26/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.197-Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507260721312026A9UQ018853.5189.45906.072131
26/07/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:NONG THI VAN NGA chuyen tien ung ho MS 2026.196#SP#020097040507260720032026OXVY012815.5387.41988.072004
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15286554444.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0141000768519 NGO MINH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 6207ASCB02JWM47E.MS 2026.197 THUAN AN, LINH CHI-260726-07:07:37 6207ASCB02JWM47E.20260726.070737.38474689.NGUYEN NHU VU.970416
26/07/2026 500.000,00 6207IBT1kCHJC7VM.Ms2026.197 FT26208898064125.20260726.070151.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
26/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072606595920263ISC914078.5389.94679.065959
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807260657292026rol8780649.5389.90124.065712
26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCHJJ7CP.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208341837964.20260726.064830.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15286294555.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000212921 HA THAI QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207260645472026W8M6895512.5389.66790.064547
26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCHJWXK8.Ung ho MS2026.195 FT26208579214071.20260726.064324.10920796044012.VND-TGTT-LE THE TRUONG.970407
26/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807260641132026eg0t747527.5388.57918.064113
26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#0200970488072606380520263pki741858.5387.52973.063806
26/07/2026 200.000,00 Chuyen tien ung ho MS2026.197 thuan an va linh chi#SP#020097048807260634532026ljvf736156.5387.47704.063453
26/07/2026 50.000,00 6207IBT1fJ2HBKDF.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260726.063225.58044937600195.MBVBANK IBFT.970414
26/07/2026 500.000,00 6207ORCOQ2BHPSFB.ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260726.062912.0968624688.NGUYEN THI KIEU NGA.970448
26/07/2026 100.000,00 6207IBT1iJZYGCG2.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.061836.247571205.TRAN THI THOM.970432
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15286099387.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0421000476649 TRAN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15286094840.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0511003740896 NGUYEN THU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 300.000,00 6207IBT1kCHWR2XS.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26208411771702.20260726.060648.9985322277.PHAM HONG DUC.970407
26/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807260547082026ym0e682800.5390.90464.054708
26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207260536582026UMZS959360.5189.83859.053641
26/07/2026 100.000,00 6207VNIB02JW1NV3.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.053126.422704060058899.CAO THI THANH TRA.970441
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15285944832.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0771000572142 NGUYEN THI BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807260356062026425h658106.5387.48616.035553
26/07/2026 50.000,00 6207VNIB02JWBJXV.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260726.031948.141019967.HOANG THI DIEU LINH.970441
26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCHWLJD6.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208808860937.20260726.031409.97333333.NGUYEN THI LINH CHI.970407
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15285801555.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9383379706 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15285794304.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9379549746 NGUYEN HUYNH TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207260227262026ON2H980884.5387.26958.022726
26/07/2026 50.000,00 6207IBT1kCHWZ9IM.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208820802149.20260726.021250.19036719894017.TKTT-VND-NGUYEN THI KHANH HUYEN.970407
26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15285748558.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 3862616089 NGUYEN THI NGOC NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 6207MSCBD2VZUTI8.NGO THANH HOA chuyen tien Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.012659.19977896789.NGO THANH HOA.970422
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072601243320261LS6647189.5189.5109.012416
26/07/2026 1.000.000,00 6207IBT1kCHW73UB.Ung ho cac hoan canh kho khan tu ong Nguyen thien quy 288 tdt FT26208386587000.20260726.010236.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15285652313.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1036228992 NGUYEN LUONG HA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15285655336.ung ho ms 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0611001988287 TRAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207260054162026FQ8W870339.5388.89154.005416
26/07/2026 300.000,00 6207IBT1kCHW72V5.LY THUY THUC VY chuyen Ung Ho Ma so 2026.196 Ba Cao Thi Minh FT26208362956777.20260726.005100.19025022569019.VND-TGTT-LY THUY THUC VY.970407
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807260039002026fzos619396.5388.79474.003900
26/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139280305028.20260726.139280305028-0969662567_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704880726003038202697y7615839.5387.73421.003038
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207260023442026AFZA116639.5389.66801.002327
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072600212320263X21415190.5387.67083.002124
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207260007462026YDUR344639.5189.53808.000746
26/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072600040820263UTR082725.5388.51287.000408
26/07/2026 50.000,00 6207IBT1kCHWB9BL.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208782680852.20260726.000209.19034727648014.VND-TGTT-THAI THANH THUY.970407
26/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHW58DV.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208070736170.20260725.235357.3355666999.DO PHUONG ANH.970407
26/07/2026 51.000,00 DAO DUY AN Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh t7 2026#SP#020097048807252353042026wk38596324.5390.40963.235304
26/07/2026 275.304,00 6206IBT1kCHW5CND.Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc FT26208145028516.20260725.235152.2410962022.LAM TRUC UYEN.970407
26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207252349572026X16G231969.5388.37837.234941
26/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Cao Thi Minh ms 2026.196#SP#020097042207252349182026TJJX405521.5389.37465.234918
26/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHWYHB6.Ung ho MS 2026.196 - ba Cao Thi Minh FT26208213013404.20260725.234821.19027476182014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHA PHUONG.970407
26/07/2026 300.000,00 6206IBT1kCHWYKNJ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208995200936.20260725.234720.19032455363012.VND-TGTT-NGUYEN THU HUYEN.970407
26/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCHWYKBP.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208571991828.20260725.234712.19027039532014.VND-TGTT-NGUYEN THI TO UYEN.970407
26/07/2026 20.000,00 6206ASCB02JU5L2C.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-250726-23:39:11 6206ASCB02JU5L2C.20260725.233911.9708917908.TRIEU QUANG HUY.970416
26/07/2026 20.000,00 6206ASCB02JUPPMQ.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-250726-23:37:20 6206ASCB02JUPPMQ.20260725.233720.9708917908.TRIEU QUANG HUY.970416
26/07/2026 20.000,00 6206ASCB02JUPIXU.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-250726-23:35:16 6206ASCB02JUPIXU.20260725.233516.9708917908.TRIEU QUANG HUY.970416
26/07/2026 20.000,00 6206ASCB02JUP31H.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh-250726-23:33:23 6206ASCB02JUP31H.20260725.233323.9708917908.TRIEU QUANG HUY.970416
26/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHWP1WT.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208309156643.20260725.233318.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15285352368.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1047179820 NGUYEN NGAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 300.000,00 6206IBT1kCHW8F9Z.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208306018490.20260725.232336.13821863314014.VND-TGTT-LE NGUYET ANH.970407
26/07/2026 50.000,00 6206ASCB02JU68TN.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-23:21:38 6206ASCB02JU68TN.20260725.232138.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
26/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCHW858V.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208572666044.20260725.232043.19036869909012.VND-TKTT-TRAN DUC LONG.970407
26/07/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139275627499.20260725.139275627499-0961823488_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26/07/2026 10.000,00 6206IBT1kCHW8IZ2.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208398820043.20260725.231943.19037305940013.VND-TGTT-HOANG THANH TRA.970407
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15285310758.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0331000404669 NGUYEN THI NHAT THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207252315042026LEGP348097.5390.95370.231505
26/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh, ma GD 100000165721809#SP#020097044907252314232026khtu956118.5387.94021.231423
26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704220725231357202699QL282962.5189.93704.231340
26/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCHWIY8L.BUI THUY LINH chuyen uh MS 2026.196 FT26208106255164.20260725.231312.19037047953016.VND-TGTT-BUI THUY LINH.970407
26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15285282432.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1028442309 NGUYEN THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15285290123.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15285279908.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15285279098.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHWMNBP.Ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208966432443.20260725.230951.19034305655018.VND-TGTT-NGUYEN THUY PHUONG.970407
26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15285262157.uh 2026.196 cao thi minh.CT tu 0491001836358 NGUYEN THI HAI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 100.686,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU MS 2026.196 ba Cao Thi Minh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507252305422026M2G8044426.5389.81048.230542
26/07/2026 300.000,00 MBVCB.15285236816.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0301000385261 KHUONG THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15285223914.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0451000323723 DANG XUAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807252257382026p08l549907.5388.66734.225738
26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15285213823.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071000962684 TRAN LE BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807252256062026g88f548189.5388.65343.225549
26/07/2026 300.000,00 6206IBT1aWXM8JUX.UNG HO MS 2026196 BA CAO THI MINH.20260725.225530.700014424024.NGUYEN DIEU THUY.970424
26/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHWDL4N.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208594901700.20260725.225529.19035363308014.VND-TGTT-TRAN HONG CHUYEN.970407
26/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:HUYNH DONG LINH TUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.196#SP#0200970405072522542020260KWR032376.5189.61693.225421
26/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCHWDMVA.Ung ho Ms 2026.196 FT26208041364123.20260725.225216.19035734333017.VND-TGTT-DANG THI TRAM ANH.970407
26/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHWDSQK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208737464429.20260725.225141.9906331930.NGUYEN THI THUY HANG.970407
27/07/2026 150.000,00 6209IBT1iJZEJAMS.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.000620.7316798.TRAN THI PHUONG ANH.970432
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313431163.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0551000283825 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15313427484.NGUYEN THU THUY ck giup do ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1023995555 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 5.000,00 6208IBT1kCHGZYQX.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209022284252.20260727.235734.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272354582026KN9H273865.5388.19891.235458
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313409037.ung ho ms2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1044034346 TRAN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 500.000,00 6208IBT1fJ23INPB.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260727.235410.9021469927262.GIANG VU PHUONG TRAM.963388
27/07/2026 150.000,00 6208IBT1iJZEJWEC.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.235312.103081505.NGUYEN NGOC HUYEN TRAM.970432
27/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH-270726-23:52:13 PCqC420368#SP#020097041607272352132026PCqC420368.5189.16619.235213
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15313380046.ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)#SP#020097041507272347102026ir4N476765.5389.11680.234710
27/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)#SP#020097041507272346142026YC3Y475855.5387.10440.234614
27/07/2026 50.000,00 6208IBT1kCHG6YHY.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209076440657.20260727.234610.19033355364018.VND-TGTT-VU THI THUY.970407
27/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507272337322026TV4T022627.5389.889.233733
27/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507272336572026RQQQ470823.5389.576.233658
27/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807272336342026edgf298872.5390.345.233634
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313349279.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0611001951919 NGUYEN THI THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 TRAN HA ANH Transfer MS 2026.198#SP#020097048807272335112026y1qe298103.5390.97781.233512
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313333289.ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0451001761669 VU THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHGE2UI.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209917850866.20260727.233248.19039628280015.VND-TGTT-PHAM NGOC TU.970407
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHGECCT.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209548390247.20260727.233226.19037114082017.VND-TGTT-PHAM HOAI PHUONG.970407
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHGKEWA.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209991307341.20260727.232809.19032943973016.VND-TGTT-LE THI HA.970407
27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272326582026VHOX592137.5388.88313.232659
27/07/2026 2.650.000,00 ck dum Trinh ung ho be#SP#020097042207272325302026PTDG670276.5390.87323.232513
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313305344.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0941000014507 NGUYEN VAN DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313299024.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0111000213224 LAM HOA THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 50.000,00 6208IBT1kCHG7RW7.Ung ho MS 2026. 198 ong Dinh Bat Quyen FT26209006091306.20260727.232128.19072545857016.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313298310.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011004192057 PHAM HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313296417.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0371000457265 TRUONG THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272320022026SRTD344701.5390.79530.232002
27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15313277518.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 300.000,00 6208IBT1iJZEQMUL.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.231653.80097352.DAO DINH LUYEN.970432
27/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272310392026YKTW232722.5189.66233.231040
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313248618.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0351001065255 NGUYEN NHAT ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 50.000,00 6208IBT1fJ23IJHE.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260727.230733.9021981606570.LE DOAN BAO TRAN.963388
27/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507272307122026pjfv446894.5387.60526.230655
27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh ong Quyen#SP#020097042207272306082026HQ11705477.5388.59142.230609
27/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970405072723042320263GZE001356.5387.56439.230423
27/07/2026 300.000,00 6208IBT1kCHGAEJP.Ung ho MS 2026.198 Ong Dinh Bat Quyen FT26209083307006.20260727.230258.19035924505019.NGUYEN THI MAI PHUONG.970407
27/07/2026 500.000,00 6208IBT1iJZKNYI1.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.230212.53560806.NGUYEN HOANG MAI TRAM.970432
27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi.Xin Chua ban phuoc lanh cho 2 be va gia dinh#SP#020097042207272301232026K7BS474107.5390.50556.230123
27/07/2026 100.000,00 6208SHBAP2LPGWHP.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.225638.1004050725.TRAN THI NGOC HUYEN.970443
27/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272254202026CEK8232596.5387.38980.225407
27/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507272252532026ZgIK431860.5389.35717.225253
27/07/2026 1.000.000,00 6208IBT1kCHG4DH5.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26209557086051.20260727.225240.19039252664011.VND-TGTT-NGUYEN MINH QUAN.970407
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313168357.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1032181032 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313165976.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0451001931946 TRIEU THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15313164993.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1026761113 BUI NGUYEN BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313150986.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9383945792 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 6208VNIB02JXZYVN.Nguyen Thi Hong ung ho MS 2026.198.20260727.224504.374682399.DAM VAN HIEU.970441
27/07/2026 250.000,00 6208IBT1kCHGBCIM.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209003626045.20260727.224459.19037040033019.TO DUY HUY.970407
27/07/2026 15.000,00 MBVCB.15313128057.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.193 (Anh Hoang Van Khanh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 150.000,00 6208TPBVI2MULJ4A.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.224208.03736728101.NGUYEN NGOC HUYEN.970423
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313082204.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1017229883 NGUYEN HOANG XUAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 Seonghyeon Keonho Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970422072722372520260NOR448374.5389.5734.223726
27/07/2026 27.726,00 6208TPBVI2MUL276.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.223342.03136465101.NGUYEN VAN THUY LINH.970423
27/07/2026 1.200.000,00 MBVCB.15313043050.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807272232092026zzz3243364.5388.93663.223209
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313039941.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1016063641 NGUYEN TRAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507272229502026Q00O064154.5390.89151.222950
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313035052.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 1.000.000,00 6208NAMAP2LP3LYR.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.222825.721121562400001.NGUYEN TRUNG TU.970428
27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHGPSM7.Ung ho MS 2026 198 ong Dinh Bat Quyen FT26209078039994.20260727.222735.19027820754014.VND-TGTT-NGUYEN HOANG CUC.970407
27/07/2026 277.000,00 MBVCB.15313010594.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9793664307 TRAN THI DIEM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15313015572.UH MS 2026195 chau Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0451001549142 NGUYEN LINH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHGPWDR.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209083168072.20260727.222636.19036281749019.VND-TGTT-VU THUY AN.970407
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHGURCM.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209355921876.20260727.222605.19037726749010.VND-TGTT-DAO HUONG XUAN.970407
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15312995977.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1030238193 NGUYEN THI THU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.198 - Ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507272223152026KJF4054314.5387.72443.222316
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHGU2MW.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209640817571.20260727.222144.2223456789.VO TRUNG QUAN.970407
27/07/2026 15.000,00 MBVCB.15312961720.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 15.000,00 MBVCB.15312952361.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 88.200,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970422072722184520265AOV747105.5387.61257.221845
27/07/2026 1.000.000,00 6208IBT1aWXPGWYE.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260727.221816.722001060001610.NGUYEN THI KIM NHUNG .970409
27/07/2026 100.000,00 6208ORCOQ2BNGJGV.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.221628.0036100023064007.PHAM HUYNH THU UYEN.970448
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1iJZKFXX8.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.221448.2266621992.NGUYEN NGOC ANH.970432
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHGMR2S.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209906570956.20260727.221030.19030793002022.VND-TGTT-PHAM THI THUY DUONG.970407
27/07/2026 100.000,00 6208ORCOQ2BNGBLD.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.221022.0362582577.PHAM THI THU TRANG.970448
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15312875125.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0071000958647 VU HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 10.000,00 MBVCB.15312870098.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15312854864.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 6.868,00 6208MSCBD2VSC3EW.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260727.220356.872866868.DUONG ANH THUY.970422
27/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507272200022026SEJW013839.5390.6008.220002
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15312787725.ung ho ms 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0251002718336 NGUYEN LE PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072721573020267lt9188448.5387.98305.215730
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1aWXPA2DJ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.215721.077704070005950.NGUYEN THI VAN ANH.970437
27/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139545135515.20260727.139545135515-0916443323_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272152462026FBAQ219860.5390.81855.215247
27/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207272151312026V1S3324022.5387.77400.215131
27/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207272150262026ZM8I231384.5390.72922.215026
27/07/2026 20.000,00 MBVCB.15312717751.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 20.000,00 MBVCB.15312691800.Ung ho MS 2026.197 (2 em Thuan An + Linh Chi - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 300.000,00 6208IBT1iJZKHXVG.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.214348.9868666.NGUYEN TRA MY.970432
27/07/2026 250.000,00 MBVCB.15312623918.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1015418288 NGUYEN QUOC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 6208VNIB02JX8BQF.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.214026.941907679.DOAN THI LAN ANH.970441
27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15312608573.Ung ho MS 2026.198 (Ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 O5CH7K2JSKAJ-Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272137402026UIOE623983.5387.26247.213741
27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807272136462026uxbm144816.5388.23125.213628
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15312559888.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1030197769 PHAN NGUYEN BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.198 Ong Dinh Dat Quyen#SP#020097048807272130352026o967130133.5390.97886.213035
27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHGWI5W.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208935187290.20260727.213026.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU.970407
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15312497243.UH MS 2026.198.CT tu 0691000335319 TRAN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272128472026ZU23254607.5189.90463.212847
27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807272122182026sx4n109077.5390.62433.212218
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15312361922.ung ho ms2026.198.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1iJZKEL79.ZP262080757028 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.211804.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
27/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Dinh Bat Quyen ms 2026.198#SP#020097042207272115182026I76Y343779.5389.30682.211501
27/07/2026 100.000,00 6208ORCOQ2BNWAX6.Ung ho ong Dinh Bat Quyen.20260727.211424.0933135348.Le Thi Van.970448
27/07/2026 20.000,00 6208MCOBQ2BNU4AL.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.211238.06001012963639.NGUYEN HUYNH QUYEN QUYEN.970426
27/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507272112222026C6GX085464.5388.17342.211222
27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHA3WTV.uh ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208880684096.20260727.211152.19027764310663.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
27/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507272110382026HV5T079658.5189.9110.211020
27/07/2026 15.000,00 MBVCB.15312271318.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 6208NAMAP2LPVW5B.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.210833.886865678.NGUYEN THI KIM OANH.970428
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15312234125.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9969049419 DAM THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 6208VNIB02JX1GTI.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260727.210612.250732017.NGUYEN THI THANH THUY.970441
27/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807272103552026i11l058288.5189.76937.210355
27/07/2026 15.000,00 MBVCB.15312040707.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh ).CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139537120128.20260727.139537120128-0969662567_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15311938664.Ung Ho MS 2026.198(ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0641000016926 VO THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 150.000,00 6208IBT1kCHA7LVE.Ung ho MS 2026.198 - ong Dinh Bat Quyen FT26208270760800.20260727.204502.8556666688.NGUYEN ANH DUNG.970407
27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15311838647.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0421000464294 TRAN THI BICH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 15.000,00 MBVCB.15311822090.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.194 (Anh Bui Anh Dung)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15311829114.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao thi minh).CT tu 0041000295915 NGUYEN MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15311783330.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen) .CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507272033142026H2RX103515.5390.15748.203256
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHA51HQ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208900667093.20260727.202748.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
27/07/2026 1.000.000,00 6208IBT1kCHAYNAQ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208013869145.20260727.202725.19032435641016.VND-TGTT-LE DUONG NGUYEN HOANG.970407
27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15311594889.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.198 ( ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHAUEET.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208602897500.20260727.202042.19021261832011.VND-TGTT-LE THU HIEN.970407
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1aWXP8FVG.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.201632.180704070001932.MAI CONG TAO.970437
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15311472561.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 3328878545 DO THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970405072720112020262RZ1048548.5388.84866.201102
27/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#02009704880727200227202644gq854379.5390.31250.200227
27/07/2026 300.000,00 CAO THI NGOC HUONG chuyen tien ung ho em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207271951232026NCMO352551.5388.62684.195123
27/07/2026 1.800.000,00 6208IBT1bJM4QDE1.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho ong Dinh Bat Quyen MS 2026 -198 . Chuc GD vuot qua kho khan.20260727.194648.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
27/07/2026 50.000,00 6208MCOBQ2BNTP3Q.Ung ho ms2026.198 dinh bat quyen.20260727.194409.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15310944731.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1048271168 HOANG QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCH4N4HX.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208025961917.20260727.194000.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
27/07/2026 500.000,00 6208MCOBQ2BNT4WZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.193448.03101010896810.DINH THI BICH NGA.970426
27/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139523550320.20260727.139523550320-0965436024_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
27/07/2026 100.000,00 Ung Ho MS 2026.196 Cao Thi Minh#SP#02009704880727190714202664cq648136.5389.84586.190714
27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCH47I9U.Ung ho ma so 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208640440574.20260727.190637.19072149909011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU UYEN.970407
27/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507271900352026MZQB019370.5388.41095.190035
27/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507271858562026XOBO010935.5390.30392.185856
27/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970405072718554020269AFB093745.5389.8284.185540
27/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507271854212026Y8TU086695.5388.98657.185421
27/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507271837582026TW8Y094715.5189.88600.183758
27/07/2026 50.000,00 6208ORCOQ2BN8CEE.ung ho ms.2026 195 Nguyen Ngoc Anh.20260727.183754.0987769222.Nguyen Mai Hoa.970448
27/07/2026 200.000,00 0913190575 Chuyen tien UNG HO MS 2026.198 ONG DINH BAT QUYEN.#SP#02009704880727183404202643z4508895.5389.62604.183404
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15309583265.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.197 ( Thuan An va Linh Chi )aa.CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 500.000,00 6208IBT1kCH4JJT8.Ung ho ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208148064135.20260727.181905.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh. hdtrung uh gd#SP#020097042207271814192026F9UF821135.5388.32305.181419
27/07/2026 300.000,00 6208IBT1kCHBNNQE.Ung ho MS2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208157809022.20260727.181401.14024638575018.VND-TGTT-MAI LOAN.970407
27/07/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807271759392026uxzw356098.5388.33210.175939
27/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 198 ONG DINH BAT QUYEN-270726-17:59:01 MpCX639585#SP#020097041607271759012026MpCX639585.5389.29084.175902
27/07/2026 100.000,00 6208MCOBQ2BNB313.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.174610.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1iJZ7ZZII.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.174106.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
27/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807271741012026v9yv267103.5390.97767.174101
27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHBA9PD.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208034503642.20260727.174051.19036803003012.VND-TGTT-DUONG THUY GIANG.970407
27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15308754948.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.197(THUAN AN , LINH CHI), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15308628714.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.195(em NGUYEN NGOC ANH), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15308625128.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0111000312627 VU THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHBPMPJ.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.198 bac Dinh Bat Quyen FT26208862821617.20260727.172908.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15308368751.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 9916036366 VU THI LAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072717140920262t6j137773.5387.4572.171352
27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15308314889.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011000611764 NGUYEN KHANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072717111120269jpf124048.5388.82952.171111
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15308255520.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1013887806 NGUYEN THI PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072717015120263wwc081981.5389.18529.170151
27/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807271659412026lwvz072489.5390.4157.165941
27/07/2026 8.566,00 6208IBT1kCH5NLV7.Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi FT26208143618232.20260727.165315.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15307945366.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011004103939 PHAM DANG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 90.000,00 MBVCB.15307906065.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 60.000,00 MBVCB.15307888767.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 35.000,00 MBVCB.15307884286.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 35.000,00 MBVCB.15307875015.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 35.000,00 MBVCB.15307866131.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 70.000,00 MBVCB.15307855492.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 35.000,00 MBVCB.15307842201.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCH53BEH.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bac Quyen FT26208373612026.20260727.164445.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
27/07/2026 35.000,00 MBVCB.15307829508.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 35.000,00 MBVCB.15307825710.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 35.000,00 MBVCB.15307812113.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072716362620265s4x973185.5387.46572.163626
27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15307662929.ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1051500568 HOANG VAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15307632275.ung ho Ms2026.192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 10.000,00 6208IBT1kCH5KKCP.ung ho ms 2026.198, ong Dinh Bat Quyen, chuc ong va gia dinh binh an FT26208840142432.20260727.162314.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
27/07/2026 200.000,00 6208SGTTH2CE8CHM.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.161613.020048959416.VU HONG CHUONG.970403
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15307310446.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 3939038879 NGUYEN THAI TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1aWXUZASL.ung ho MS 2026 198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.160502.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
27/07/2026 5.668,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T3.7.2026 - MS 2026.185 BE HO DUY HUNG#SP#0200970415072716044220269999615704.5189.49355.160447
27/07/2026 10.000,00 6208WBVNP2L7766I.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.155503.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
27/07/2026 10.000,00 6208WBVNP2L77N7G.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.155426.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
27/07/2026 10.000,00 6208WBVNP2L77H5F.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.155327.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
27/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.196#SP#020097048807271551002026ata4804567.5189.66202.155043
27/07/2026 100.000,00 6208SGTTH2CEMM5E.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.154500.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
27/07/2026 200.000,00 6208MCOBQ2BIP1SH.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.153541.02001013914920.LUU MINH NHAT KHUYEN.970426
27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15306664265.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0281000582420 NGUYEN THI DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15306598440.Ung ho MS 2026.198 (Bac Dinh Bat Quyen).CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 50.000,00 6208MSCBD2VV2KIU.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.151627.0353882123.MAI NGOC HUYEN.970422
27/07/2026 300.000,00 THUY HUONG UNG HO - CAO THI MINH QUANG TRI - MS 2026.196-270726-15:13:12 jmtN588125#SP#020097041607271513122026jmtN588125.5388.48685.151312
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15306516393.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072715001220264jut638582.5390.74696.150012
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1d1PUMEH6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.145800.97042292Gad78b50000000003e8829.MBBANK IBFT.970422
27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807271454542026mt37622713.5388.48175.145454
27/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807271450092026yn9p608640.5189.21617.145009
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15306258282.LE THI THUY chuyen tien MS2026.198.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHYZE76.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26208977161243.20260727.144912.6602797979.PHAM THI MINH.970407
27/07/2026 1.000.000,00 6208IBT1kCHYZS5H.Ong Nguyen Thien Quy 288 tdt ha noi FT26208601751707.20260727.144733.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271447162026T8IH290106.5189.6117.144717
27/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970415072714443820260miD460261.5189.91892.144438
27/07/2026 20.000,00 gui ms 2026 198#SP#020097042207271443292026OG2A854619.5387.85788.144330
27/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507271439362026Ddta444494.5388.65187.143936
27/07/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026-198 ONG DINH BAT QUYEN-270726-14:39:17 SGMs290329#SP#020097041607271439172026SGMs290329.5388.62714.143900
27/07/2026 100.000,00 6208TPBVI2M4CAM4.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.143837.03727322301.VU THI NGOC LINH.970423
27/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-270726-14:37:19 gCIF445707#SP#020097041607271437192026gCIF445707.5387.52476.143719
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15306050003.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1aWXU4ABL.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260727.143100.180704070001932.MAI CONG TAO.970437
27/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507271430582026MKSP073238.5389.19616.143040
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15306025768.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0431000238147 TRAN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 6208IBT1d1PUVPZA.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.142957.970422T87a4d30000000007e7153.MBBANK IBFT.970422
27/07/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271426422026DXW3794695.5389.98477.142643
27/07/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207271425592026K4P0643922.5389.94538.142559
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15305910716.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0271000042643 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807271416302026as6u515259.5388.48132.141630
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15305852082.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0611001780230 DAM QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15305835869.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0351000842308 VU THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15305800024.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072714074620266t5l492296.5388.5919.140746
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15305747984.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0251001690264 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.198#SP#0200970488072714045420263ca6484981.5389.92184.140437
27/07/2026 100.000,00 6208TPBVI2M41RKC.ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260727.140341.77777977712.TRINH THI HUONG GIANG.970423
27/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.198 ONG DINH BAT QUYEN-270726-14:03:40 Q367587041#SP#020097041607271403402026Q367587041.5387.87060.140341
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15305686006.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271354342026CXHL726939.5189.44151.135417
27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271352332026QNPZ587066.5388.34066.135234
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15305577935.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0851000036266 VU THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.198 ong dinh bat Quyen#SP#020097042207271341162026WJMY239606.5387.83010.134117
27/07/2026 100.000,00 6208TPBVI2M4BT15.Ung ho MS 2026.198 dinh bat quyen.20260727.133940.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15305421169.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0491001493347 BUI QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704880727132524202664cp392565.5388.12229.132524
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHYJA1P.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208299330719.20260727.132316.19020191823011.VND-TGTT-TRAN VAN ANH.970407
27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271322242026X8RN770446.5388.98660.132224
27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271318262026OFXU550823.5387.81559.131826
27/07/2026 150.000,00 6208IBT1kCHYQMV5.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208293792329.20260727.131417.19020191823011.VND-TGTT-TRAN VAN ANH.970407
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15305203751.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 350.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139478802625.20260727.139478802625-0902224505_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27/07/2026 50.000,00 6208ORCOQ2BIHDP2.LOC HO TRO MS 2026.198 DINHBATQUYEN.20260727.130853.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
27/07/2026 100.000,00 6208TPBVI2M4QN68.Ung ho MS 2026.198 - ong Dinh Bat Quyen.20260727.130649.00001462348.BUI THACH HONG HUNG.970423
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15305082544.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15304888549.MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0721000659175 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 20.000,00 MBVCB.15304865138.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1069289448 PHAM THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHPEHJW.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208664069003.20260727.123455.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15304722865.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0321000911913 TRAN THI CAM PHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 PHAM THI KIM DUNG Chuyen tien MS2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807271215302026mnf7221409.5189.73319.121513
27/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#02009704880727120433202613b3186102.5389.9182.120433
27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807271201132026crdv174825.5390.88239.120114
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15304284919.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 300.000,00 6208VNIB02JK3ZRM.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.115741.000120949.VO DONG HUNG.970441
27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15304208656.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1012565656 HOANG XUAN HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 2.000,00 6208IBT1fJ2TNAPZ.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260727.115254.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1iJZGPDRE.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 198 DINH BAT QUYEN.20260727.115153.247529918.LE THI HOA.970432
27/07/2026 2.000,00 6208TPBVI2MR59HM.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).20260727.114816.28039613839.TRAN THI LAN HUONG.970423
27/07/2026 1.000.000,00 6208IBT1kCHP9RIN.Ung ho MS 2026.198 - ong Dinh Bat Quyen FT26208207942035.20260727.114452.19032082310029.VND-TGTT-VU DINH HAI.970407
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15304053498.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001021134 MAI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15303842616.Chuyen tien ung ho.CT tu 9981760240 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15303810089.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 10.000,00 6208IBT1kCHPQXTH.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208314931974.20260727.112730.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15303805922.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15303791255.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15303786590.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15303771767.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15303696432.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1028880081 BUI THI MY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072711171320269G7N409245.5388.8254.111656
27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-270726-11:10:22 eiWI291888#SP#020097041607271110222026eiWI291888.5389.65027.111022
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15303398409.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.196 CaoThi Minh#SP#020097048807271059032026zzqa945648.5388.93305.105903
27/07/2026 50.000,00 6208MCOBQ2BIKIWV.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260727.105844.03101010965538.HOANG VIET.970426
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15303284992.2026.198.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807271044192026ylxd891376.5388.2299.104419
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHUBNA2.HOANG THI BICH NGOC chuyen UH MS 2026 191 em Tran Minh Duc FT26208098832146.20260727.103832.19032870491018.VND-TGTT-HOANG THI BICH NGOC.970407
27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHUBCFN.Uh ms chi 2026.197 FT26208370058034.20260727.103604.19833111210015.VND--NGUYEN NGOC ANH.970407
27/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-270726-10:23:20 x0c9280367#SP#020097041607271023212026x0c9280367.5189.76417.102321
27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15302889192.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 3939038879 NGUYEN THAI TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 30.000,00 6208IBT1kCHU8WYQ.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208050110571.20260727.102125.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271008202026G1E7420630.5387.87463.100803
27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15302611317.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970405072709585720268VB9096608.5387.31726.095857
27/07/2026 600.000,00 6208SHBAP2L7YDT8.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.095739.1022002205.TRAN LE THI MY XUAN.970443
27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15302494917.Ung ho MS 2026.198( ong Dinh Dat Quyen).CT tu 1048063704 PHAM THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 6208VNIB02JKRB5K.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.095158.007122838.DO VAN ANH.970441
27/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC#SP#020097040507270947452026OSM0038354.5189.68870.094746
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15302379703.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1020879059 HUYNH NGOC DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.197 THUAN AN VA LINH CHI#SP#020097040507270946292026KMRU031650.5189.61821.094629
27/07/2026 300.000,00 6208VNIB02JKZJFB.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.094152.912031224.PHAM TUAN BINH.970441
27/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.196#SP#020097041507270940002026PHYg394450.5387.27481.093943
27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15302226362.ung ho MS 2026.198 ( ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0481000040020 VU THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 SHGD:19291970.DD:260727.BO:NGUYEN VAN KIEN.Remark:Vietcombank;0011002643148;NGUYEN VAN KIEN chuyen tien
27/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.198 ong Dinh bat Quyen#SP#0200970488072709325920265d87632145.5387.90176.093242
27/07/2026 88.888,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139452027202.20260727.139452027202-0382086899_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15302193105.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCH8LTNL.Ung ho ong Dinh Bat Quyen, MS 2026.198 FT26208663376009.20260727.092848.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15301951342.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15301957834.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0161001744683 NGUYEN THI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 30.000,00 MBVCB.15301940940.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1aWX8FNTS.ung ho ms 2026.197 thuan an va linh chi.20260727.090943.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15301879212.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15301866090.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#02009704880727090649202617zc541517.5387.58849.090631
27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15301838934.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.197.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15301818836.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15301817553.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.196.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15301770752.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0031000287492 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207270857492026BXLP273568.5389.19646.085750
27/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139447126188.20260727.139447126188-0355563218_Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15301668644.Ung ho MS 2026.197 ( Thuan An va Linh Chi).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 6208SGTTH2CWWQK6.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.085120.050104925852.TON NU PHUONG THAO.970403
27/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207270850292026O1JR958000.5389.89474.085012
27/07/2026 100.000,00 6208MSCBD2VGMRGT.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.084545.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422
27/07/2026 30.000,00 6208IBT1kCH88SZU.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208587596024.20260727.084147.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
27/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507270837112026H7WR081847.5387.39724.083711
27/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15301428157.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011001517096 VU THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15301386737.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 3903939226 CHAU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 5.000.000,00 6208IBT1iJZA79P1.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260727.082526.165160533.PHAM LE NHA UYEN.970432
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15301315868.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021001076452 DAO TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 50.000,00 6208MCOBQ2BIZ2Y4.Ms 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260727.082259.23001010851494.TONG MY LINH.970426
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15301290086.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho MS.2026. 195( em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 1.000.000,00 6208IBT1kCH8273W.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208066836638.20260727.082101.19027478456014.VND-TGTT-TRAN VAN DAI.970407
27/07/2026 100.000,00 6208SGTTH2CW4WU1.IBFT Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi.20260727.082052.0378268252.HOANG NGHIA KHANH.970403
27/07/2026 50.000,00 6208MCOBQ2BIT6JJ.MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260727.082043.23001010851494.TONG MY LINH.970426
27/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#0200970488072708194620267a23389397.5390.77432.081946
27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15301183791.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15301169842.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15301165077.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 6208MCOBQ2BITAUM.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260727.080922.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207270808112026X4MA643983.5389.39387.080812
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCH8QK1E.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208502830763.20260727.080432.19032038899899.VND-TGTT-BUI THUY NGA.970407
27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207270804202026MZOX582997.5388.25768.080403
27/07/2026 100.000,00 6208ASCB02JKBMAS.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-270726-08:03:59 6208ASCB02JKBMAS.20260727.080359.217037659.TRAN DOAN TUAN.970416
27/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207270803062026R5F7595252.5388.22836.080306
27/07/2026 500.000,00 6208IBT1kCHINH64.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208218305096.20260727.080133.1090386386.HA THI THU PHUONG.970407
27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15300899369.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 90.000,00 giup do ms2026.193#SP#020097041507270745482026sHlD925284.5387.69238.074548
27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15300848960.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 600.000,00 MBVCB.15300823174.Ung ho MS 2026.198 (Bac Dinh Bat Quyen).CT tu 0011001286794 DO THI THU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 6208MSCBD2VE5A3B.Ung ho MS 2026198 Ong Dinh Bat Quyen.20260727.074338.803006868.TRAN PHUOC THAO.970422
27/07/2026 500.000,00 6208IBT1kCHITH58.Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi FT26208081241584.20260727.074334.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15300746642.Ung ho MS 2026.198 ( ong Dinh Bat Quyen ).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Chi Linh#SP#020097048807270730372026ml6s239974.5388.23271.073038
27/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507270726422026711I058223.5389.11392.072642
27/07/2026 150.000,00 MBVCB.15300615859.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0081001089500 NGUYEN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 10.000,00 MBVCB.15300565455.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 300.000,00 6208VNIB02JKYB6H.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.071753.152119688.LE THI BACH YEN.970441
27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807270709502026jv6c179388.5389.64997.070950
27/07/2026 15.678,00 MBVCB.15300436044.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.196.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15300346524.Chuyen tien ung ho ms 2026 198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15300338254.Chuyen tien ung ho ms 2026 197 Thuan An Linh Chi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.198-ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507270642412026DT3X089478.5387.47.064224
27/07/2026 100.000,00 ms2026.196#SP#020097048807270639142026vjri103477.5189.92526.063914
27/07/2026 100.000,00 ms2026.198#SP#020097048807270637262026zt4n099575.5390.87893.063726
27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15300075804.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 200.000,00 6208IBT1iJZAMLHS.MP Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.062235.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
27/07/2026 200.000,00 6208IBT1iJZAMZUG.MP Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260727.062103.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
27/07/2026 5.000,00 6208IBT1iJZAVD7S.LUONG NGUYEN DUC TRUNG chuyen tien.20260727.052415.0964238861.LUONG NGUYEN DUC TRUNG.970432
27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.197 ( Thuan An va Linh Chi)#SP#020097041507270512422026fXrV663212.5388.2145.051242
27/07/2026 50.000,00 6208IBT1kCHIDVU5.ung ho ms 2026 193 FT26208829429032.20260727.043340.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
27/07/2026 26.000,00 6208IBT1iJZADAX4.ung ho ms 2026 193.20260727.042937.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
27/07/2026 50.000,00 6208IBT1iJZADAKR.ung ho ms 2026 194.20260727.042857.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
27/07/2026 50.000,00 6208IBT1iJZADAVY.ung ho ms 2026 195.20260727.042757.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
27/07/2026 50.000,00 6208IBT1iJZAD4LQ.ung ho ms 2026 196.20260727.042635.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
27/07/2026 50.000,00 6208IBT1iJZADBXW.ung ho ms 2026 197.20260727.042417.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
27/07/2026 1.000.000,00 6208IBT1kCHISUML.Ung ho MS2026.196 FT26208303374737.20260727.034756.19027791134011.VND-TGTT-GIAN THI THUY LINH.970407
27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207270143162026SJ0L859661.5388.49890.014316
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHI168W.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208160369345.20260727.013303.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHI1ESL.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208302968964.20260727.013213.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHI1KD8.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208600296840.20260727.013130.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHI1AUT.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26208882931483.20260727.012926.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHI1BVT.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26208636549410.20260727.012754.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHI15UX.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26208947808474.20260727.012716.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHI1YLC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26208921441378.20260727.012649.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHI1PHR.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26208909056103.20260727.012607.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHIWIYC.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208160185628.20260727.004325.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407
27/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072700171420265CFL095149.5387.8295.001657
27/07/2026 10.000,00 6208TPBVI2MR4GZV.UHMS 2026.197 Mong GD Tran Thi Ngoc-Duong Thanh Dong,Duong Thuan An,Duong Linh Chi an thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260727.000345.00005384949.VU HOANG LINH.970423
27/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCHMXX8E.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208666303015.20260726.235649.19038392082016.VND-TGTT-TRAN HONG LIEM.970407
27/07/2026 5.000.000,00 6207TPBVI2MRR6G4.Dong Am ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260726.233132.19181098001.NGUYEN MINH CANH.970423
27/07/2026 5.668,00 Vietcombank:0011002643148:Nhi ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072623273820267VSX073523.5388.66821.232738
27/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807262322462026z2s5938915.5387.62155.232246
27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15299182514.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.191 TRAN MINH DUC.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807262243512026jcbq902221.5387.4586.224351
28/07/2026 500.000,00 6209SGTTH2CKX12Q.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.232843.070082561283.PHAN THANH HIEN.970403
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen, ma GD 100000166945955#SP#020097044907282323022026O5wx321074.5389.7571.232302
28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCH3SWCT.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26210805358666.20260728.232020.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH.970407
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1aWX566QC.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.231032.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
28/07/2026 20.000,00 ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097042207282310212026P0NY685138.5390.89689.231021
28/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.198 ong dinh bat quyen#SP#0200970488072823093620267xa1503130.5189.88960.230937
28/07/2026 150.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507282307312026tkiq209270.5388.85532.230713
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCH3CDMT.Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26210265685794.20260728.225750.19034714350016.VND-TGTT-BUI THI PHUONG ANH.970407
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207282254322026UKS7644445.5388.64668.225414
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15326624609.UNG HO MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15326602420.UNG HO MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZHLPTZ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.224543.0979917937.LE THI HUONG GIANG.970432
28/07/2026 300.000,00 6209IBT1kCH3WU31.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26210097694676.20260728.223850.19023560305010.VND-TGTT-TRAN THANH VAN.970407
28/07/2026 500.000,00 6209IBT1kCH3Q7JG.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209410864211.20260728.223402.19028639627023.TRAN HAI NAM.970407
28/07/2026 500.000,00 6209IBT1kCH3QY45.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209805184585.20260728.223304.8309250988.PHAM THU TRANG.970407
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHFNN1R.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209410849152.20260728.223015.19036986253020.VND-TGTT-LE NU LINH CHI.970407
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15326487697.ung ho MS 2026.198 Ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139682614748.20260728.139682614748-0938122191_Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
28/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139682630204.20260728.139682630204-0938122191_Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28/07/2026 120.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139681791700.20260728.139681791700-0917084975_Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15326392151.ung ho MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh.CT tu 0181003551603 LE THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15326383892.ung ho ms 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0061001001000 VU BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507282210092026SKRV060576.5189.63452.221009
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHF31U7.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209158241087.20260728.221006.19072149909011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU UYEN.970407
28/07/2026 100.000,00 LE THI THU HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.192#SP#020097041507282209142026QnmE134595.5387.59903.220914
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15326347699.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1027976367 TRAN LAM HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI HOA chuyen tien ung ho MS. 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#02009704050728220409202675ZL049360.5388.45134.220410
28/07/2026 1.000,00 MBVCB.15326288986.Chuyen tien ung ho.CT tu 0141000893911 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/07/2026 300.000,00 MBVCB.15326240063.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0111000285458 NGUYEN TRUONG ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 10.000,00 MBVCB.15326219400.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.199(anh Trinh Cao Bach).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 6209TPBVI2MWE4VC.PHUNG THU THAO chuyen tien UH Bac Dinh Bat Quyen.20260728.215104.00507073001.PHUNG THU THAO.970423
28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15326069625.ung ho ms 2026.199 trinh cao bach.CT tu 0031001188957 DO MINH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 1.600.000,00 6209IBT1bJM4875B.Chou Ching Hsien Taiwan ung ho Nguyen Ngoc Anh MS 2026 - 195.20260728.213611.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHF7XX7.LE THI THU HA ung ho MS 2026.198 Ong Dinh Bat Quyen FT26209078313750.20260728.213533.19034558300011.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207282134552026A8CI826242.5388.40388.213455
28/07/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.198#SP#020097040507282130382026L62R072135.5389.23197.213038
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1iJZHGQAP.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.212649.180443908.NGUYEN THU PHUONG.970432
28/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139676992749.20260728.139676992749-0946423544_Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15325939424.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 500.000,00 6209IBT1iJZHA69X.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260728.212414.0816135251.NGUYEN THI THU TRANG.970432
28/07/2026 200.000,00 DO VAN LOI Chuyen tien ung ho gia dinh anh Trinh Cao Bach mong anh som khoe#SP#020097048807282122252026ctkz331099.5189.87170.212225
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15325740584.LE THI MY DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh).CT tu 0421000479525 LE THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 6209VNIB02J9H8AC.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.210817.008889900.NGUYEN THI NHA UYEN.970441
28/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807282104562026jaea284062.5189.5784.210456
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026 198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807282104322026tdvx282927.5387.3797.210432
28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15325584900.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 9912496479 NGUYEN THI VIET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15325560646.ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 1.000.000,00 LE VAN TAN Chuyen tien UNG HO MS .2026.199 anh trinh cao bach#SP#020097048807282040232026hmfx212025.5390.79373.204005
28/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15325301799.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15325306790.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807282034392026bxch193878.5388.48469.203439
28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15325293325.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 20.000,00 6209MSCBD2VILRBJ.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Trinh Cao Bach ms 2026199.20260728.203315.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15325195695.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tienung ho e chu thuc hung ms 2026 .190.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-20:26:46 VryL008652#SP#020097041607282026462026VryL008652.5388.2848.202628
28/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026 . 199 anh trinh cao bach#SP#020097048807282019312026lf3u143252.5387.61045.201932
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207282018372026EOPN365244.5389.54744.201837
28/07/2026 30.000,00 MBVCB.15325014079.NGUYEN HUONG GIANG chuyen tien.CT tu 0541000306920 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139667923252.20260728.139667923252-0941001515_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880728201359202696qz124025.5387.27272.201359
28/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507282013422026ZONN002160.5388.25453.201342
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1iJZHD3BI.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.200041.22360507.HOANG THI NHUNG.970432
28/07/2026 300.000,00 6209IBT1kCHTZHEA.NGUYEN THE ANH UNG HO MS 2026.199 FT26209684005365.20260728.195849.10620662837012.VND-TGTT-NGUYEN THE ANH.970407
28/07/2026 500.000,00 6209SGTTH2CKRQIA.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.195615.020904626089.TRAN THUY LINH.970403
28/07/2026 1.800.000,00 6209IBT1bJM4IZBK.NGUYEN THI HAI YEN ung ho Duong Thuan An va Duong Linh Chi MS 2026 - 197.20260728.195112.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281947352026kl8u032838.5189.66418.194735
28/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207281946282026F8O2308795.5387.60109.194628
28/07/2026 15.000,00 MBVCB.15324564612.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.199 (Anh Trinh Cao Bach)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281944502026m3tx022970.5389.49332.194450
28/07/2026 30.000,00 gui ms 2026 199#SP#020097042207281940162026K0TK606095.5390.19691.194017
28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324475114.ung ho MS 2026.194.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324462822.ung ho MS 2026.188.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324460074.ung ho MS 2026.191.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324448480.ung ho MS 2026.193.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324445798.ung ho MS 2026.197.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324433291.ung ho MS 2026.198.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324430418.ung ho MS 2026.189.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324427772.ung ho MS 2026.192.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324421315.ung ho MS 2026.195.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 5.000,00 6209IBT1kCHTBRFA.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209158016591.20260728.193627.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324413998.ung ho MS 2026.199.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 68.000,00 MBVCB.15324348048.Ung ho M S 2026 . 199 ( anh Trinh Cao Bach ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15324291375.Ung ho MS2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0421000468631 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 NGO VAN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704220728192915202624V4379782.5390.51519.192857
28/07/2026 79.000,00 MBVCB.15324257238.Ung ho MS 2026. 196 ( ba Cao Thi Minh ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 1.000.000,00 6209IBT1kCHTME6A.Ung ho MS 2026.199 Trinh Cao Bach FT26209907407154.20260728.191624.19038417514013.VND-TGTT-THAI HONG XUAN NGUYET.970407
28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15324011559.DINH THI NGUYET MINH chuyen tien ung ho MS 2026.199 ( Anh Trinh Cao Bach).CT tu 0071000973612 DINH THI NGUYET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281858312026p0hb847594.5388.49692.185813
28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15323690249.TRAN THI HONG NHUNG chuyen tien ung ho MS 2026.199 ( Trinh Cao Bach).CT tu 0081000417844 TRAN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072818473420268zjw802533.5387.75463.184734
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15323300363.LE THI DIEU TRANG Ung ho MS 2026.199(chau Trinh Cao Bach).CT tu 0061001012205 LE THI DIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281825122026R1CX728817.5189.25336.182512
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15322899197.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0071001009814 PHAM KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15322882540.Ung ho MS 2026199.CT tu 0331000424761 NGUYEN THE TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 600.000,00 6209IBT1iJZZZ6KW.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2026194 2026195 2026196 2026197 2026198 2026199 moi ma so 100 K.20260728.180626.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
28/07/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807281758132026kkky593447.5387.47290.175800
28/07/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281756312026mz6d585978.5389.34811.175617
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281752322026bnar567794.5388.6751.175232
28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)#SP#020097041507281751422026vWxH111828.5388.902.175142
28/07/2026 1.800.000,00 6209IBT1bJM4MBB3.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Trinh Cao Bach MS 2026 - 199 . Chuc em som hoi phuc.20260728.175056.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHLDF3C.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209990142965.20260728.174759.19020191823011.VND-TGTT-TRAN VAN ANH.970407
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15322504933.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1347802972 TRUONG THI QUYNH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 300.000,00 6209IBT1aWX516W5.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.174420.044704070017191.NGUYEN THI THUY LINH.970437
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15322438208.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15322227790.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0071001044955 HOANG LE PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281723392026IRVM558970.5389.3629.172326
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZZ471X.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.172259.166304806.NGUYEN TRONG TRUONG.970432
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15321988852.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0351000792158 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 6209TPBVI2MWYT2V.Ung Ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.171525.04840224368.LE THUY AN.970423
28/07/2026 300.000,00 MBVCB.15321717467.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071005148764 QUACH NGUYEN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15321683232.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1039254775 NGUYEN HOANG SONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH-280726-16:59:10 wA5R939679#SP#020097041607281659102026wA5R939679.5389.32555.165910
28/07/2026 50.000,00 6209IBT1aWXYNYS2.NGO VAN DUONG chuyen tien ung ho ban .20260728.165738.087704070005886.NGO VAN DUONG.970437
28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281657342026b4ep318662.5390.21697.165734
28/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.197 THUAN AN VA LINH CHI-280726-16:57:06 sDEe050819#SP#020097041607281657062026sDEe050819.5389.17829.165649
28/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.199 ANH TRINH CAO BACH-280726-16:55:05 fCLl696239#SP#020097041607281655052026fCLl696239.5388.5111.165505
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1aWXYN97P.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.165454.0984541212.LE MINH PHUONG.970437
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHHGQDD.Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209910880445.20260728.165252.19031152284016.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1aWXYRNV8.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.165237.700011494156.NGUYEN VAN TRUNG.970424
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15321561455.ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHHA8NX.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209157500001.20260728.165116.19034594647011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUE.970407
28/07/2026 50.000,00 gui ong cuu chien binh Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281646142026614U944544.5189.44237.164556
28/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507281638342026F5X5077340.5390.93210.163834
28/07/2026 50.000,00 6209TPBVI2MW2YW1.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.163712.08211991001.NGUYEN THANH TUNG.970423
28/07/2026 500.000,00 6209IBT1kCHHUFAL.Giup do MS 2016.197, chi Tran Thi Ngoc, me cua Thuan An va Linh Chi, thon Dong Khanh, xa Son Giang, tinh Ha Tinh FT26209116938518.20260728.163648.10520132634019.VND-TGTT-TRAN THI THANH HOA.970407
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHHU6T5.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209069309105.20260728.163625.66777777999999.LE THI THU HUONG.970407
28/07/2026 500.000,00 6209IBT1kCHH8VH4.Giup do MS 2026.198, Ong Dinh Bat Quyen, xa Phuc Loc, tinh Nghe An FT26209380468284.20260728.163228.10520132634019.VND-TGTT-TRAN THI THANH HOA.970407
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15321237009.MS 2026.199-cau mong anh Trinh Cao Bach mau chong hoi phuc suc khoe va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHHIJXI.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209338398503.20260728.162906.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHHMN68.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209064871338.20260728.162849.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15321134116.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15321120202.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488072816212020262dhh173794.5390.84088.162120
28/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097041507281619122026IicM605091.5390.70370.161912
28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15321023345.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 6209VNIB02JS5MRH.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.161332.912316235.LE THI HONG LINH.970441
28/07/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#02009704050728161230202681XU040943.5389.30006.161230
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHHJ694.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209204271446.20260728.160442.19027740755011.VND-TGTT-VU THU QUYNH.970407
28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072816022720269jej106384.5189.67588.160209
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15320779791.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0441000650025 LE QUOC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-15:56:23 fy6e529936#SP#020097041607281556242026fy6e529936.5390.31642.155624
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15320722747.TA THI HONG ck ung ho MS 2026-196(ba Cao Thi Minh).CT tu 0011003278996 TA THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281551462026mvm4070162.5389.4806.155147
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281548382026H9OR784590.5387.86633.154824
28/07/2026 110.000,00 MBVCB.15320651675.gd va cac con ung ho MS 2026.196 gd ba Cao Thi Minh.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281548052026dt4m057929.5390.82758.154805
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.199 Trinh Cao Bach#SP#020097048807281546072026axzb051444.5387.72133.154607
28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281543032026P0HW592205.5189.54181.154304
28/07/2026 60.000,00 MBVCB.15320582624.gd va cac con ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 10.000,00 6209TPBVI2MU71L3.MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.154249.02935403901.LE THI BE DAO.970423
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZZCJGU.HOANG THUY KIM NGAN ung ho MS 2026 198 ong DINH BAT QUYEN.20260728.154247.129090909099.HOANG THUY KIM NGAN.970432
28/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.199#SP#020097040507281539082026UBQB079279.5189.30330.153908
28/07/2026 110.000,00 MBVCB.15320521923.gd va cac con ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 60.000,00 MBVCB.15320448067.gd va cac con ung ho MS 2026.199 Trinh Cao Bach.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHZEFU7.Ung ho ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209380210102.20260728.152433.19035199589015.VND-TGTT-HUYNH NGOC KIM LE.970407
28/07/2026 100.000,00 6209WBVNP2L5DV75.Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2026 197 ung ho anh An va chi Chi.20260728.152248.104000090757.VO PHUC UY.970412
28/07/2026 300.000,00 6209MSCBD2VHM1GB.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.152138.9810106168888.HOANG THI DUNG.970422
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHZA6E9.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209099749829.20260728.151105.19028759895031.VND-TGTT-NGUYEN THI LY.970407
28/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15320143369.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 6209SGTTH2CGI9KQ.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach.20260728.150629.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281504582026vyie920288.5390.37211.150458
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15320109000.ung ho MS 2026.195( em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15320080881.ung ho MS 2026.199(anh Trinh Cao Bach).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281502352026582Q462302.5388.23576.150236
28/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15320051232.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9705306906 NGUYEN VU THACH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 6209MCOBQ2B6JQ22.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.145928.80002462722.HUYNH BAO HA.970426
28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281459112026jgl1902597.5390.5012.145853
28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MUI91X.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.145336.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15319937629.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0581000737182 NGUYEN QUANG DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15319930281.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCHZUISN.ung ho ma so 2026.199, anh Trinh Cao Bach FT26209584306710.20260728.144922.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
28/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507281447582026GKLZ058065.5389.43740.144758
28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281447482026747W910762.5387.42950.144748
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHZ8LDZ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209069906904.20260728.144731.19034508474019.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH TAM.970407
28/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.199-A.HIEU GIUP TRINH CAO BACH-280726-14:46:31 CKjc962191#SP#020097041607281446312026CKjc962191.5387.34845.144632
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072814444820263o55860865.5387.25864.144449
28/07/2026 400.000,00 MBVCB.15319863216.HUU PHONG ung ho MS 2026.199 (Trinnh Cao Bach).CT tu 1032520540 DUONG HUU PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15319807193.UNG HO MS 2026.199-TRINH CAO BACH.CT tu 0071001947201 DOAN KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 500.000,00 6209VNIB02JS9GBD.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.143447.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15319687848.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011002933042 TRAN TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970422072814264820264UZ9541488.5390.33255.142649
28/07/2026 120.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281424282026UQST875232.5389.21152.142428
28/07/2026 1.000.000,00 6209IBT1kCHZ2RXT.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209706122003.20260728.142302.19034783673013.VND-TGTT-TRAN ANH VUONG.970407
28/07/2026 50.000,00 6209MCOBQ2B6FUUI.Ung ho ms2026.199 trinh cao bach.20260728.142120.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
28/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097041507281418412026LEvP210007.5387.91290.141841
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1aWXY7PTT.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.141836.000004609608.DAO THI THU HIEU.970433
28/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097041507281417582026ONGS207690.5387.88068.141758
28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15319540335.ung ho ms 2026.198(ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0381000364264 PHAM THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 6209VNIB02JSXNU6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.141327.141013458.NGUYEN THI HONG VI.970441
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15319513796.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011002951347 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15319503914.UNG HO MS 2026.199 ( TRINH CAO BACH ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 6209SGTTH2CG3HIF.IBFT unghomaso2026.199.20260728.141155.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
28/07/2026 50.000,00 6209VNIB02JSXWWC.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.141145.692998888.DO QUANG HUY.970441
28/07/2026 50.000,00 6209ORCOQ2B6FLZW.LOC HO TRO MS 2026.199 TRINHCAOBACH.20260728.141119.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15319463504.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970415072814041620268izo169648.5387.22011.140416
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1fJ2XVKI2.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.140330.0905888105.VO THI HONG LY.970431
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHZQPJW.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209040216056.20260728.140222.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHZQW7X.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209271008109.20260728.140058.14021949134016.VND-TGTT-VO THI HUYEN THUONG.970407
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15319346092.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 3939038879 NGUYEN THAI TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS2026.199#SP#020097042207281357342026CVZV405909.5389.88949.135735
28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-13:56:40 Vj1E948702#SP#020097041607281356402026Vj1E948702.5389.85335.135640
28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCH6RIJJ.MS 2026.199 FT26209991687046.20260728.135415.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-13:46:21 I3bd465979#SP#020097041607281346212026I3bd465979.5389.37612.134622
28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MU3VCD.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.134505.03016537201.VO THI NGOC.970423
28/07/2026 300.000,00 6209IBT1iJZ6EN7U.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.134328.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15319185730.Dong van Dien uh 2026 199.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281341482026SATT223775.5387.15898.134149
28/07/2026 300.000,00 6209IBT1kCH6TRVY.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209348021165.20260728.134109.19033581749021.VND-TGTT-DINH THI HONG LINH.970407
28/07/2026 686.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281339022026rgwm691175.5388.2787.133902
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281338532026U0ZI628616.5388.2446.133836
28/07/2026 686.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807281337592026npyt688752.5189.97944.133759
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15319122777.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MU3C2F.Ung ho MS 2026.199 trinh cao bach.20260728.133602.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCH6L4T7.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209704649062.20260728.133542.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
28/07/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281335102026uz1d682414.5390.83745.133510
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281333312026CT3Y209002.5389.76902.133313
28/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097041507281333182026r0LN993285.5389.75653.133318
28/07/2026 200.000,00 6209SGTTH2CGSDU6.IBFT ung ho ms 2026.199 tran cao bach.20260728.133234.060034760511.VO HUNG HIEN.970403
28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15319037215.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 10.000,00 6209IBT1kCH663YC.ung ho ms 2026.199, anh Trinh Cao Bach, chuc anh va gia dinh binh an FT26209900533182.20260728.132519.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCH6ERGT.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.199 e Trinh Cao Bach FT26209854997766.20260728.132136.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
28/07/2026 500.000,00 NGUYEN VAN TAI Chuyen tien ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281320352026j8rr649503.5387.16644.132035
28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MU9U3D.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.131833.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488072813145520265zf8636994.5390.92183.131456
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCH6KD74.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209976905077.20260728.131451.19032733325011.VND-TGTT-HOANG THI DIEU LINH.970407
28/07/2026 100.000,00 6209SGTTH2CGXNXU.IBFT ung ho ms 2026.199 trinh cao bach.20260728.131305.060100478369.TO THI TUYET NGAN.970403
28/07/2026 30.000,00 6209IBT1kCH67HLK.2026.199 Trinh Cao Bach FT26209200285039.20260728.131302.271119926666.VU TUNG LAM.970407
28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15318875860.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0101000343012 DINH KIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG TRAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.199 ANH TRINH CAO BACH-280726-13:11:32 iDM9865514#SP#020097041607281311322026iDM9865514.5388.77206.131132
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15318864054.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0501000231010 NGUYEN THI MY XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-13:09:00 qXmG662754#SP#020097041607281309002026qXmG662754.5387.63986.130900
28/07/2026 180.000,00 6209IBT1iJZ6GU6U.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.130840.0353644083.TA THUY LINH.970432
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281307582026z94n621396.5389.59683.130758
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15318828543.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCH6GJBJ.Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209546254228.20260728.130625.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1iJZ6G24I.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.130622.195464577.VO TRAN NGOC TRAM.970432
28/07/2026 200.000,00 6209TPBVI2MUSNK4.ung ho ms 2026.191,em tran minh duc.20260728.130408.90907636318.LY VINH HOA.970423
28/07/2026 200.000,00 THIEN ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach.#SP#020097048807281304082026omye612783.5388.41609.130408
28/07/2026 51.171,00 MBVCB.15318754475.UNG HO MS 2026.199: TRINH CAO BACH.CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZ6AAUV.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.130032.190916022.DONG THI LAN HUONG.970432
28/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970405072812594720268G1F015887.5390.21722.125947
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281259342026Q2BP460838.5389.21200.125935
28/07/2026 10.000,00 MBVCB.15318720334.NGUYEN DINH MY chuyen tien giup Trinh Cao Bach 37t Ninh Binh . Nam mo Duoc Su Phat!.CT tu 0161000348032 NGUYEN DINH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970422072812451020265K1B105981.5387.51524.124511
28/07/2026 300.000,00 6209MCOBQ2B6BHWM.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.124047.15001010947114.NGO GIA KHANH.970426
28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCH68XN1.ung ho ms 2026.199 anh trinh cao bach FT26209001884900.20260728.124018.19036652222019.VND-TGTT-TRINH XUAN VIEN.970407
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCH682F1.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209200150911.20260728.123743.19028410985678.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281234192026vhel541571.5390.96338.123402
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15318452303.Tuyet Tp.HCM ung ho Ma so 2026.199 Anh Trinh Cao Bach.CT tu 1029519675 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 6209NAMAP2L5E48B.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach.20260728.123236.199911119.TRAN MINH DUC.970428
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1fJ2XC21Y.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.122943.989970963.TRAN HOANG HAI.970406
28/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970422072812250920260077843425.5389.43975.122509
28/07/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026 199 ANH TRINH CAO BACH-280726-12:23:50 uzvv198013#SP#020097041607281223502026uzvv198013.5389.38123.122350
28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCH6S1V4.Giup ma so 2026.199 FT26209425073086.20260728.122144.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15318286978.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1022389003 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507281218462026HQR4088777.5387.8615.121846
28/07/2026 500.000,00 6209VNIB02JSRA7Y.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260728.121755.686704060101647.NGUYEN THU THUY.970441
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15318232388.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0881000475809 TONG THI QUYNH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15318149068.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1047473964 NGUYEN HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15318073906.ung ho MS 2026.213.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15318061369.ung ho MS 2026.212.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15318057780.ung ho MS 2026.211.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15318055136.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1056675377 NGUYEN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15317974827.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.199(anh Trinh Cao Bach).CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 6209SHBAP2L5UJTQ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.115719.0969619247.HOANG THI THUY.970443
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281149012026O2A4354840.5387.23930.114901
28/07/2026 1.000.000,00 6209IBT1kCHEF5X2.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209118909017.20260728.114817.19074821718011.VND-TGTT-PHAM LE QUYNH TRANG.970407
28/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507281144082026OJPU045029.5388.92476.114408
28/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026 199 ANH TRINH CAO BACH-280726-11:40:54 QrKK154525#SP#020097041607281140542026QrKK154525.5389.71427.114054
28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15317670811.LE THI MINH THAO chuyen tien ung ho chu Dinh Bat Quyen.CT tu 0561000524170 LE THI MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15317643132.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 9814679988 MA THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15317639462.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1018753367 VU THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 590.474,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281136232026ck0c350536.5189.41735.113624
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15317591506.ung ho MS 2026. 191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0341001972350 TRAN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970422072811323920260TRO462915.5390.17934.113239
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15317519453.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15317501841.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0251002777222 DINH THI MUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1aWXYMBDT.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.112659.009704070027071.NGUYEN THI XUAN.970437
28/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507281126502026SyZT613526.5389.80131.112650
28/07/2026 1.000.000,00 NGUYEN THU TRANG CHUYEN KHOAN UH MS 2026 199 TRINH CAO BACH-280726-11:25:30 JlFs046628#SP#020097041607281125302026JlFs046628.5389.71695.112512
28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15317456589.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0731000781409 DUONG THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHEGHGR.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209580161210.20260728.112323.19031887699686.VND-TGTT-DANG QUANG MINH.970407
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15317416287.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1024655766 CHU DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 135.000,00 6209TPBVI2MUET2N.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.111932.02111646801.TRAN THI HUYEN.970423
28/07/2026 200.000,00 6209VNIB02JSCDV1.MS 2026.199 em Trinh Cao Bach.20260728.111740.088704060114119.PHAM THI NGOC MAI.970441
28/07/2026 500.000,00 6209SGTTH2CG478K.IBFT Soat TP.HCM - Ung ho MS 2026. 199 anh Trinh Cao Bach.20260728.111501.066511581968.NGUYEN VAN SOAT.970403
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHE5TCD.097633579 Ung ho FT26209150002144.20260728.111152.8589335799.PHAM THANH PHUONG ANH.970407
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15317262695.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281108332026K2HE398355.5389.65182.110834
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15317141823.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1017298572 DO THI THANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 6209VNIB02JSMCD3.ung ho. ms 2026199 anh trinh cao bach.20260728.110122.764803718.NGUYEN THI THANH XUAN.970441
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZ6CSVF.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 199 TRINH CAO BACH.20260728.110037.247529918.LE THI HOA.970432
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHE86L6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209004835204.20260728.105947.19034739631011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407
28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCHEIKG2.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209805426594.20260728.105637.19034476049019.VND-TGTT-DANG THI MINH NGOC.970407
28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15317061387.UNG HO MS 2026.199(Anh Trinh Cao Bach).CT tu 7908877103 DUONG HONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 300.000,00 6209IBT1fJ23XWKZ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.105540.8007041025579.NGUYEN THI OANH.963388
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970422072810532520264EB8376349.5387.72825.105312
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHEMI3R.HOANG THI TRANG DAI chuyen ung ho ms 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209033976056.20260728.105242.8989009999.HOANG THI TRANG DAI.970407
28/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704050728104835202627PT079835.5189.44110.104835
28/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507281046232026XSNB068911.5388.31093.104606
28/07/2026 150.000,00 6209MSCBD2V978MB.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.104352.3080702078888.TRUONG THI VAN KHANH.970422
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15316896272.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0281000637645 TRAN THI UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 300.000,00 6209IBT1kCHE9IM2.Ms 2026.199 trinh cao bach FT26209115478570.20260728.104043.2801508888.PHAN THANH VINH.970407
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15316865308.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0501000140318 TA NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 1.000.000,00 6209IBT1kCHE2TXD.Ung ho MS 2026.199 - anh Trinh Cao Bach FT26209424693166.20260728.103917.19032082310029.VND-TGTT-VU DINH HAI.970407
28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.199#SP#020097048807281039072026k12d145646.5390.88183.103907
28/07/2026 1.000.000,00 ung ho ma so 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281038482026jbqa144622.5189.85881.103849
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15316844772.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071001170280 MAI VAN BAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488072810365320263q0q138068.5389.75024.103653
28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281036282026ldqa136696.5388.71898.103629
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15316797307.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0521000697585 VU THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1iJZ6QRLN.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.103543.0933273493.NGUYEN HUU HUY.970432
28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281034542026O8DC819285.5189.62926.103455
28/07/2026 1.000.000,00 6209IBT1kCHE1ZPD.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209821461750.20260728.103258.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
28/07/2026 1.000.000,00 6209IBT1kCHE1DY1.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209657235608.20260728.103128.19034403768017.VND-TGTT-LE THI MINH GIANG.970407
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704220728102815202624UA325769.5389.26400.102816
28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15316688194.Ung Ho Ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 5.000.000,00 6209TPBVI2MU4V2Y.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.102640.99691318888.DAO THI HIEN.970423
28/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207281023122026B2TS985988.5387.97389.102313
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1iJZENIUY.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260728.102256.196151583.DO PHUONG ANH.970432
28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15316616367.Ung ho ma so 2026.198 Dinh Bat Quyen.CT tu 0421003916235 PHAM PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 6209TPBVI2MU4JN9.THE PHAP ung ho ms 2026.199.20260728.102134.01903519101.TRUONG THE PHAP.970423
28/07/2026 1.000.000,00 6209ABBKP2L58SH3.ung ho anh trinh cao Bach ms 2026 199.20260728.102108.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281020482026h7po083009.5388.83926.102049
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15316593582.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0481000735642 VU TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHKNJ55.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209919394539.20260728.101855.19033298881019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
28/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#0200970415072810175020263aJP365691.5387.67083.101750
28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15316548672.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1059649981 LE THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507281015102026IGX3015788.5189.50982.101510
28/07/2026 15.000,00 MBVCB.15316531130.2026.196( Cao thi Minh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 30.000,00 MBVCB.15316523747.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 15.000,00 MBVCB.15316515760.2026.194( Bui Anh Dung).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 6209ORCOQ2BN54UB.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach.20260728.101103.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MURD54.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.101044.12345558888.LUU TIEU LO.970423
28/07/2026 50.000,00 6209ORCOQ2BN5JSB.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.100914.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15316449857.ung ho ms 2026.198 (Dinh Bat Quyen).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 60.000,00 6209ORCOQ2BN584M.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi.20260728.100735.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
28/07/2026 200.000,00 NGUYEN HONG SANG Chuyen tien ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach ................OM DZAMBALA ZALEN TADA SOAHA#SP#020097048807281007232026d4fu037094.5389.8725.100705
28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15316418100.NGUYEN THI TUYET ANH chuyen tien Ung ho MS2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0121001848456 NGUYEN THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 6209ORCOQ2BN519J.LE THE LAM ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260728.100545.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
28/07/2026 50.000,00 6209ORCOQ2BN5Q6P.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.20260728.100403.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15316377811.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCHKLFF2.LUU THI THU HANG chuyen ung ho ms 2026199 trinh cao bach FT26209359754304.20260728.100322.9999271973.LUU THI THU HANG.970407
28/07/2026 50.000,00 6209ORCOQ2BN5LQQ.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung.20260728.100234.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZE37CD.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.100140.170117058.VO THI KHANH HOA.970432
28/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281001252026AXZZ836918.5189.75880.100126
28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807281000502026gl5v014270.5388.73293.100053
28/07/2026 50.000,00 6209ORCOQ2BNP6YH.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh.20260728.100037.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#0200970488072810002920264bco013038.5189.70986.100029
28/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15316330004.MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 6209ORCOQ2BNP9MK.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260728.095732.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15316296969.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0551000294975 BUI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15316281178.TRUONG THI THAO chuyen tien ung ho MS2026.199 Trinh Cao Bach.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 6209ORCOQ2BNPVA6.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260728.095518.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1aWXY1FJY.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.095436.084704070007037.NGUYEN MINH HOANG.970437
28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCHK6LEK.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209386007922.20260728.095407.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
28/07/2026 500.000,00 6209MSCBD2V9SMB7.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.095349.2040109043008.LAM THI PHUONG THANH.970422
28/07/2026 100.000,00 6209ABBKP2L5M9MQ.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.095057.1681000357075.NGUYEN THI HOANG VU.970425
28/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.199#SP#020097048807280947552026j9rf971065.5390.4902.094755
28/07/2026 15.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139590326855.20260728.139590326855-0359548703_Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807280946592026f6xt967991.5389.843.094659
28/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970422072809463020263GYJ870030.5390.98442.094631
28/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507280946312026R6Q6075520.5388.97826.094613
28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MUZWAB.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.094446.01864043301.NGUYEN THI THUY.970423
28/07/2026 300.000,00 ung ho MS2020.199 trinh cao danh#SP#020097042207280944282026P2FR531206.5389.88223.094429
28/07/2026 60.000,00 MBVCB.15316134740.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1015772926 DAU THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807280942212026pqkh952682.5189.78099.094221
28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15316076801.Ung ho MS 2026.199 (Trinh Cao Bach).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 6209SGTTH2CGFUKY.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.093847.060005482766.NGUYEN NGOC HAI.970403
28/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097040507280938472026CQUD038133.5189.59645.093829
28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MUZ1SH.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).20260728.093815.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
28/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507280938142026TRYQ035559.5387.57434.093814
28/07/2026 100.000,00 DAU THI THUY LIEN ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807280938112026nd53939016.5189.56762.093811
28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15316050502.HUYNH VAN SAU NGUYEN THI KIM TRANG UNG HO 2026.199 TRINH CAO BACH.CT tu 0171003474593 HUYNH QUANG NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCHKAY8X.Ung ho MS 2026.199 FT26209700208454.20260728.093742.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.199 Anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807280933382026m0vz924375.5189.33576.093338
28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MUT7KZ.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.093255.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704880728093204202660p9919250.5389.26213.093204
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315974630.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.199( anh Trinh Cao Bach).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 UNG HO ONG DINH BAT QUYEN-280726-09:30:26 bDp7690809#SP#020097041607280930262026bDp7690809.5387.18045.093026
28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15315928403.ung ho MS 2026.199(anh Trinh Cao Bach).CT tu 0251001258332 PHAM NGOC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315925610.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.198( ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 500.000,00 6209SGTTH2CG8NY5.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.092735.060093114623.NGUYEN THI NGOC THUONG.970403
28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488072809270720269sbu903379.5390.3135.092707
28/07/2026 100.000,00 6209MSCBD2V9EHV4.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.092505.0912687909.HUYNH BINH PHI.970422
28/07/2026 200.000,00 6209SGTTH2CG89SR.IBFT Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.092459.060029270603.LE THI MY QUYEN.970403
28/07/2026 100.000,00 6209SHBAP2L5BNB8.ung ho ms 2026 199.anh trinh cao bach. .20260728.092320.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.199#SP#020097048807280922342026ov2y888838.5389.79975.092234
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15315843988.Chuyen tien ung ho ms 2026 199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280919472026DYNF432280.5189.66793.091930
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315824682.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0351001008832 DO THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315817446.ung ho MS 2026.198 ( ong Dinh Bat Quyen ).CT tu 0031000278838 PHAN THI BICH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZEZM12.ZP262090154703 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.091835.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
28/07/2026 200.000,00 NGUYEN QUANG NGHIEP chuyen tien Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach .#SP#020097042207280918212026ZW6I112993.5389.60616.091821
28/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-09:16:16 3hsD774157#SP#0200970416072809161620263hsD774157.5189.51531.091616
28/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507280914182026YGLW021754.5387.42969.091419
28/07/2026 2.000.000,00 HUA DONG chuyen tien ung ho MS 2026.199 Anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280913112026BK40690637.5387.37724.091312
28/07/2026 175.000,00 ATM_FTF.10800545.005544.20260728.091249.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1iJZE644X.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.091239.102542215.PHAM NU HANH NGOAN.970432
28/07/2026 300.000,00 MBVCB.15315732164.TRAN THI NHUNG chuyen tien ung ho Trich Cao Bach.CT tu 0201000637961 TRAN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1bJM417CA.ung ho ms 2026.199 trinh cao bach.20260728.091036.09761136113.NGO THI KIM YEN.970429
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHKMPNF.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209579763064.20260728.090934.19034488714018.VND-TGTT-LY THU TRA.970407
28/07/2026 300.000,00 MBVCB.15315704733.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9898088082 NGUYEN THI HOANG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280909032026QDZQ696860.5387.21023.090903
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970422072809082520262AAY976584.5387.17391.090826
28/07/2026 500.000,00 6209IBT1iJZE6Q2Q.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.090806.0934787862.HUYNH MINH DAT.970432
28/07/2026 200.000,00 6209TPBVI2MUJSTQ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.090639.00250541001.NGUYEN THANH HA.970423
28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15315641733.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15315625621.ung ho MS 2026.199.CT tu 1017371542 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 Ms 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097041507280902512026TYCH117383.5389.93430.090251
28/07/2026 50.000,00 6209IBT1fJ23E26H.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.090219.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
28/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097042207280901282026HZW1431693.5388.88222.090129
28/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280900402026B6E2583993.5189.85096.090040
28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220728090037202657A4574123.5389.83989.090037
28/07/2026 3.000.000,00 6209IBT1kCHKS44U.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209370705678.20260728.090024.19034935610012.VND-TGTT-BUI XUAN HUY.970407
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315580404.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9943222599 HUYNH THI MAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 300.000,00 6209MSCBD2V9R57K.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.085923.0903239291.NGUYEN THANH TRUNG.970422
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315574475.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHK9TZ4.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209924603321.20260728.085809.19035947190015.VND-TGTT-NGUYEN HAI YEN.970407
28/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15315552893.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0091000244373 TRAN CHI BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 6209TPBVI2MUJ1JB.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.085634.03668808599.BUI THI CUU.970423
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1d1PP5T6H.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.085616.970422Q0f2767000000000341841.MBBANK IBFT.970422
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315538289.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1048895695 HOANG THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 300.000,00 MBVCB.15315532523.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1049235515 TRUONG NGOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15315536035.2026.199.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZEKYEA.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.085518.0984041991.DAO DUC VINH.970432
28/07/2026 200.000,00 6209WBVNP2L5Q511.Ung ho MS 2026 199 anh Trinh Cao Bach.20260728.085320.107000059742.CONG THI THU HANG.970412
28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15315483567.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0161000417855 PHAM THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 6209MCOBQ2BNNJ9H.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260728.085143.03101010965538.HOANG VIET.970426
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1aWXPNGP7.ung ho ms 2026.199 anh trinh cao bach.20260728.085124.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
28/07/2026 100.000,00 chuyen tien ms2026 199 tran cao bach, ma GD 100000166603969#SP#020097044907280850222026Nexk341391.5388.42920.085004
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHKCMQI.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209770053789.20260728.084954.11520857794015.VND-TGTT-NGUYEN XUAN SON.970407
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZE7ZDZ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.084919.194631596.DOAN HA PHUONG.970432
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15315440824.ung ho ms 2026.198 ong dinh bat quyen.CT tu 1048201057 NGUYEN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 6209SGTTH2CGM9ZB.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.084602.050107494161.DINH TIEN DUNG.970403
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15315411818.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0591000408298 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15315407687.Ung ho MS 2026.199 ( anh Trinh cao Bach ).CT tu 0081000058732 NGUYEN PHUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15315404288.ung ho 2026.199 ( anh Trinh Cao Bach ).CT tu 9932992998 DINH THI Y NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 500.000,00 6209IBT1kCHKJYB5.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209005748085.20260728.084353.1638061119.LE THI HONG NHI.970407
28/07/2026 30.000,00 6209IBT1kCHKJPHU.Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209186943071.20260728.084348.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407
28/07/2026 99.999,00 MBVCB.15315381435.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0061001185067 NGUYEN VAN THAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15315357201.LE THI TRANG chuyen tien 2026.199 Trinh Cao Bach .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507280838072026XQ6B055975.5387.97444.083807
28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15315300188.ung ho ms 2026.199( anh trinh cao bach).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 500.000,00 6209IBT1kCHKQQGD.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209150422904.20260728.083551.10620049197027.VND-TGTT- LE THI THU HA.970407
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807280835322026c9ln744024.5389.88411.083532
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315281819.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1029699978 NGUYEN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315279899.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1014144538 NGUYEN THI PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1iJZEA3GD.NGUYEN THI MAI chuyen tien ung ho Ms 2026199 anh trinh cao bach.20260728.083302.30963570615.NGUYEN THI MAI.970432
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15315250825.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh cao Bach).CT tu 0071004495607 TO THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315231459.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 1034748672 TRAN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280829332026ET16768023.5388.66151.082933
28/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807280827542026busf721539.5389.59538.082755
28/07/2026 450.000,00 6209IBT1aWXPX3CT.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.082342.152704070015572.LE HOANG QUOC.970437
28/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:MS 2026.199 Trinh cao Bach#SP#0200970405072808215820269OS6083634.5189.37623.082158
28/07/2026 100.000,00 6209SGTTH2CG1ZR3.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.081649.060296091513.DO THI THANH TAM.970403
28/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15315069101.ung ho MS 2026.199.CT tu 0181003550556 LE QUANG KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-08:15:14 5R5k089565#SP#0200970416072808151420265R5k089565.5388.13122.081514
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280813382026RO92765029.5389.6479.081324
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCH7LJZ4.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209547199237.20260728.081221.808028290888.NGUYEN GIA DINH.970407
28/07/2026 100.000,00 6209SGTTH2CG11F5.IBFT Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.081211.060211111405.AYUN THANH LINH.970403
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704220728081042202616T1104664.5189.96378.081042
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15315003516.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCH7H81S.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209094753286.20260728.080951.8376678127.HO KINH DOANH NGUYEN THI THUY TRANG 2001.970407
28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15314962536.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 6209SGTTH2CGBNT4.IBFT ung ho MS2026.199 anh Trinh Cao Bach.20260728.080540.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
28/07/2026 300.000,00 MAI BA THO XIN UH MS2026.198 ONG DINH BAT QUYEN-280726-08:03:54 xSuk232928#SP#020097041607280803542026xSuk232928.5389.73067.080354
28/07/2026 30.000,00 6209IBT1kCH76DKD.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209860909123.20260728.080215.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
28/07/2026 200.000,00 gui ong Dinh Bat Quyen chuc ong nhieu suc khoe#SP#0200970422072808014120268NUE671860.5388.64360.080142
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15314889755.UNG HO MS 2026.197 ( THUAN AN VA LINH CHI).CT tu 0111000053179 NONG TUONG MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCH7EPJY.Ung ho MS 2026.198 FT26209932462027.20260728.075907.19073806779014.VND-TGTT-NGO THI NGOC HUYEN.970407
28/07/2026 100.000,00 6209MCOBQ2BND8KD.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.075734.03601014936531.NGUYEN DUY LAN.970426
28/07/2026 300.000,00 6209IBT1d1PPPDZS.ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.075455.970422We16133000000000cc4319.MBBANK IBFT.970422
28/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.199-anh Trinh Cao Bach#SP#0200970405072807542220263OQN064582.5388.41575.075422
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15314824385.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0831000021111 NGUYEN THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280752102026IS4K398468.5387.34206.075210
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15314778348.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0591001623338 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 6209SHBAP2L52JYH.NGUYEN THI CHINH chuyen tien uho gia dinh ong Dinh Bat Quyen.20260728.075001.1102199593.NGUYEN THI CHINH.970443
28/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280749222026033E902590.5388.25336.074923
28/07/2026 300.000,00 6209IBT1kCH7GLWT.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209192048890.20260728.074908.10420783982010.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG THUY.970407
28/07/2026 300.000,00 MBVCB.15314740488.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1018577166 NGUYEN XUAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen, ma GD 100000166575680#SP#020097044907280740462026DN71615965.5390.99046.074028
28/07/2026 300.000,00 6209SGTTH2CGANGM.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach A DI DA PHAT.20260728.074014.060343965731.TRAN MINH QUAN.970403
28/07/2026 300.000,00 MBVCB.15314643151.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCH7B6IH.Ung ho MS 2026.195 FT26209150200039.20260728.073640.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15314620209.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 500.000,00 6209IBT1kCH7Y4GF.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209700048005.20260728.072714.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#02009704880728072456202618dj541264.5390.50614.072439
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704880728072448202676oi540868.5387.50390.072448
28/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072807223420266clg534809.5189.44253.072216
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207280719572026NF9Z212458.5387.36625.071940
28/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139570940145.20260728.139570940145-0337295522_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28/07/2026 100.000,00 6209WBVNP2LPPRIX.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.071159.108000218871.PHAM THI TRA MY.970412
28/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.198 ONG DINH BAT QUYEN#SP#0200970422072807041020264NCZ160142.5388.94269.070411
28/07/2026 15.000,00 MBVCB.15314216299.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.198 (Ong Dinh Bat Quyen)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 12.068,00 MBVCB.15314214261.DANG THI THANH THAO chuyen tien uhms 2026.198.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCH7VCA2.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209918720272.20260728.065300.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970422072806493820265CBV170499.5388.61377.064938
28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807280649252026ao95454611.5389.60183.064926
28/07/2026 100.000,00 6209MCOBQ2BN3C17.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.064301.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15314105768.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 10.000,00 MBVCB.15314096827.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 15.000,00 MBVCB.15314096143.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.197 (Thuan An Va Linh Chi)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 30.000,00 MBVCB.15314063543.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 300.000,00 MBVCB.15313987283.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0371000446644 KIEU MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970422072806171720265YBX690406.5390.1940.061717
28/07/2026 40.000,00 6209SGTTH2CGYQRM.IBFT UH ms 2026.198 ong dinh bat quyen.20260728.060454.030077216703.LE THI THUY HA.970403
28/07/2026 55.000,00 MBVCB.15313883225.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.197 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 55.000,00 MBVCB.15313871213.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.196 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 55.000,00 MBVCB.15313865614.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.195 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313845041.2026.174( Nguyen Van Hien).CT tu 0071000701581 PHAM PHU GIAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15313805686.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 300.000,00 MBVCB.15313800958.ung ho ma so 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0011003704122 PHAM HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139563817375.20260728.139563817375-0973192724_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZEDSLX.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.051856.247571205.TRAN THI THOM.970432
28/07/2026 150.000,00 6209IBT1kCH7WDLQ.UH MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209497494053.20260728.044302.7959777777.VU THI PHUOC MY.970407
28/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807280413222026ehmx355147.5388.30941.041322
28/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207280358412026ZI91310856.5387.27107.035841
28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCH7Q8B6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209991010503.20260728.035206.19033187019016.VND-TGTT-LE HA ANH.970407
28/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507280343082026SLAL068990.5387.22641.034308
28/07/2026 500.000,00 6209IBT1iJZESS8H.Ms 2026-198 uh ong Dinh Bat Quyen.20260728.033700.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
28/07/2026 300.000,00 6209IBT1iJZES9NA.Ms 2026-197 uh Thuan An va Linh Chi.20260728.033558.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MUA7IJ.ung ho ms2026.198 ong dinh bat quyen.20260728.033210.65802121999.NGUYEN QUYNH TRANG.970423
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313716414.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 9833854217 TRAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 300.000,00 6209IBT1kCHGN6V8.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209352044478.20260728.031721.19035136727027.VND-TGTT-NGUYEN NGUYET THI.970407
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHGN2S2.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209702451402.20260728.025215.19031196576014.VND-TGTT-HA LINH THAO.970407
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313673641.ung ho ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0351000969923 NGUYEN THAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139559509205.20260728.139559509205-0366658185_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28/07/2026 50.000,00 6209TPBVI2MUAKUF.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.022814.10000583540.CAO DUC HIEN.970423
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313641124.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0451001982841 DOAN THI HOA HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 500.000,00 HUYNH THANH PHUONG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.198 DINH BAT QUYEN-280726-02:00:15 NJpn735255#SP#020097041607280200162026NJpn735255.5388.94736.020016
28/07/2026 40.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139558562668.20260728.139558562668-0347575821_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313633663.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1017300964 LE MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313633673.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1046886998 PHAM DANG KHANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MUAT4E.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.015249.09530659026.NGUYEN VU HIEN.970423
28/07/2026 200.000,00 6209IBT1d1PPV4HR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260728.013604.970422Le489340000000008a8823.MBBANK IBFT.970422
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313609641.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0691000358236 VU THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 300.000,00 6209IBT1kCHG3VIN.Ung ho ong Quyen 2026.198 con chuc ong va gia dinh luon khoe manh binh an a FT26209190694626.20260728.011746.8219331319.NGUYEN THI THUY DUONG.970407
28/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139557080166.20260728.139557080166-0911132256_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
28/07/2026 50.000,00 6209VNIB02JXET3D.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.011124.975453367.PHAM THI TRA MY.970441
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-01:04:53 Dodc840193#SP#020097041607280104532026Dodc840193.5387.70987.010453
28/07/2026 500.000,00 6209IBT1kCHGF8MM.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209950139220.20260728.005731.19030000006669.VND-TGTT-DANG MINH HANG.970407
28/07/2026 500.000,00 6209IBT1kCHGFVCC.Ung Ho MS 2026.198 Ong Dinh Bat Quyen FT26209840402958.20260728.005545.19037848714013.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG LINH.970407
28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCHGTN7S.LE THI HUONG ung ho o Dinh Bat Quyen FT26209205700928.20260728.005025.19032307040026.VND-TGTT-LE THI HUONG.970407
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHGTH69.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209931050963.20260728.004645.9050659888.HA THUY DUONG.970407
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHGTUSS.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209422656490.20260728.003943.19037031091014.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG ANH.970407
28/07/2026 100.000,00 6209SGTTH2CG28PU.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.002854.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207280021372026WOH0265153.5388.43247.002138
28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCHGHFN6.Ung ho Ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209092890503.20260728.001549.7783396883.NGUYEN HIEN MAI.970407
28/07/2026 400.000,00 6209IBT1kCHGHHC2.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209655136221.20260728.001415.10823163175015.VND-TGTT-TRAN HONG HOA.970407
28/07/2026 100.000,00 6209IBT1fJ238VF3.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.001216.8007041085386.VO THI KIEU ANH.963388
28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313451504.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1013989251 NGUYEN THI THAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313461633.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0181002939786 VO VI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207280008222026L1E1298414.5387.32419.000823
29/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507292247132026JGG0071392.5390.14807.224713
29/07/2026 50.000,00 MBVCB.15339792574.ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 15.000,00 MBVCB.15339773773.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.200 (og Vi Duc Phong).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 100.000,00 6210IBT1kCL2MCKA.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26211113817646.20260729.223327.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
29/07/2026 100.000,00 6210IBT1kCL2VELA.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26211259190380.20260729.223056.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
29/07/2026 15.000,00 MBVCB.15339671142.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15339593967.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0121000773001 DANG THI MINH VE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 15.000,00 MBVCB.15339560788.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 10.000,00 MBVCB.15339564226.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.200(ong Vi Duc Phong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 20.000,00 Uh.Ms.2026.200 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048807292202352026v46x593752.5387.7681.220235
29/07/2026 500.000,00 MBVCB.15339433189.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1051842742 DAO THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 200.000,00 6210IBT1kCL2QL64.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26211445231607.20260729.214827.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU.970407
29/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207292146362026ZI2I271339.5189.53873.214636
29/07/2026 15.000,00 MBVCB.15339325979.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 1.800.000,00 6210IBT1bJM46J9H.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho gia dinh ong Vi Duc Phong MS 2026 -200.20260729.213759.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
29/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207292134332026HALV638775.5388.8970.213434
29/07/2026 50.000,00 6210ABBKP2YY4NM5.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260729.212156.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
29/07/2026 15.000,00 MBVCB.15339139022.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507292117142026WB07088366.5189.34962.211714
29/07/2026 100.000,00 6210IBT1kCLCZQZX.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.198 FT26210550063016.20260729.211213.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
29/07/2026 30.000,00 MBVCB.15338939751.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1397439341 NGUYEN HUYEN TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507292102322026ZMV3040184.5189.68003.210232
29/07/2026 2.000,00 MBVCB.15338884773.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 2.000,00 MBVCB.15338871965.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 2.000,00 MBVCB.15338869965.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 2.000,00 MBVCB.15338867773.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 2.000,00 MBVCB.15338864911.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 15.000,00 MBVCB.15338856483.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.200 (Ong Vi Duc Phong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488072920574820265x2x435354.5389.44191.205729
29/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Vi Duc Phong ms 2026.200#SP#02009704220729201843202631MY995829.5387.31860.201843
29/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong. Xin Chua ban phuoc lanh cho ong ba#SP#020097042207292015252026N7CY912010.5390.12860.201526
29/07/2026 10.000,00 6210IBT1aWX44Y93.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.188 (Em Mai Xuan Hieu) .20260729.201513.0339306897.VU DUC TU.970437
29/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach. Xin Chua ban phuoc lanh cho anh Bach duoc khoe#SP#020097042207292013302026ZXHD607516.5390.2040.201317
29/07/2026 50.000,00 6210TPBVI2ME6CNQ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260729.194327.02315382901.NGUYEN THI PHUONG.970423
29/07/2026 100.000,00 6210IBT1kCL1T4L5.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26210120462020.20260729.193741.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
29/07/2026 300.000,00 MBVCB.15337434852.Ung ho MS 2020.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1030387151 PHAM THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 200.000,00 MBVCB.15337248452.ung ho MS 2026.198(ong dinh bat quyen).CT tu 1031553416 HOANG THI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 50.000,00 6210IBT1iJZFTFM5.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260729.185759.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
29/07/2026 200.000,00 NGUYEN THI HOAI chuyen tien gui Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207291853232026UOWL970776.5387.3382.185324
29/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807291847362026tff7969839.5389.65260.184736
29/07/2026 500.000,00 6210TPBVI2MEHUMH.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260729.184022.00058235001.VO THU HA.970423
29/07/2026 200.000,00 6210IBT1kCL11N9J.Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong FT26210554964509.20260729.183209.8888685279.NGUYEN NGOC KHANH VY.970407
29/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139782147911.20260729.139782147911-0566366491_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
29/07/2026 50.000,00 MBVCB.15335490731.ung ho MS 2026.215.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 50.000,00 MBVCB.15335483009.ung ho MS 2026.214.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 10.000,00 MBVCB.15335440379.UH MS 2026.200 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 5.000,00 6210IBT1kCLJVN9I.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong FT26210311800204.20260729.172440.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
29/07/2026 1.000.000,00 6210SGTTH2CV3KS1.IBFT Ung ho ma so 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260729.172045.020040454986.TRINH THI MAI PHUONG.970403
29/07/2026 20.000,00 MBVCB.15334475448.Ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15334389931.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 20.000,00 gui ms 2026 200#SP#020097042207291622132026XGXX459999.5388.75674.162214
29/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807291617362026e97v321137.5189.47218.161717
29/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807291616392026cgw6317597.5387.40985.161639
29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15334284275.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807291600192026rsap258937.5388.41364.160019
29/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong-290726-15:52:42 RLVS833585#SP#020097041607291552422026RLVS833585.5189.93999.155242
29/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970415072915504920264Lar185854.5387.83603.155031
29/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507291550192026tU3R183719.5387.80722.155020
29/07/2026 350.000,00 6210IBT1d1P5G633.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 193 194 195 196 197 198 199.20260729.153314.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
29/07/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807291531552026u7vc163320.5387.73414.153155
29/07/2026 100.000,00 6210IBT1iJZT3P69.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 200 VI DUC PHONG.20260729.152339.247529918.LE THI HOA.970432
29/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807291510222026hk2m096060.5389.51981.151004
29/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097042207291456592026HQSL437522.5387.79323.145700
29/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139758577060.20260729.139758577060-0904904143_Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
29/07/2026 20.000,00 MBVCB.15333139709.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 20.000,00 MBVCB.15333102693.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 100.000,00 MS 2026.198 ONG DINH BAT QUYEN-290726-14:33:41 F0p2415502#SP#020097041607291433412026F0p2415502.5389.57027.143341
29/07/2026 100.000,00 6210SGTTH2CV4QK9.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong.20260729.143026.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
29/07/2026 100.000,00 6210TPBVI2METQ2N.Ung ho MS 2026.200 Vi Duc Phong.20260729.142857.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
29/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507291423432026ghJs809375.5388.5995.142343
29/07/2026 300.000,00 MBVCB.15332641196.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 100.000,00 6210MSCBD2V7L8H2.Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260729.135743.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
29/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139752512084.20260729.139752512084-0343882448_Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
29/07/2026 50.000,00 6210MCOBQ2B7KGMD.Ung ho ms2026.200 vi duc phong.20260729.133116.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
29/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807291329492026m4va831105.5387.50771.132949
29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15332295164.ung ho ba cao thi minh.CT tu 1023769479 PHAN THI THANH CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 100.000,00 6210IBT1kCLQW26A.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26210002039113.20260729.132244.19036894965024.VND-TGTT-TRAN THI THU HIEN.970407
29/07/2026 200.000,00 6210IBT1kCLQQKCP.TRUONG PHI PHUNG chuyen FT26210530600798.20260729.132041.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
29/07/2026 180.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207291311332026014B288021.5387.68956.131134
29/07/2026 50.000,00 6210IBT1kCHNX1LH.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2026.198 Dinh Bat Quyen FT26210952657472.20260729.130644.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
29/07/2026 30.000,00 MBVCB.15332098551.Ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong.CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 50.000,00 6210IBT1aWXB47ER.UNG HO MS 2026193 ANH HOANG VAN KHANH.20260729.124155.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424
29/07/2026 50.000,00 6210VNIB02J35IKX.ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260729.123756.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
29/07/2026 35.000,00 6210IBT1kCHNEIEM.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26210610522978.20260729.123754.80999993456789.VI VAN BINH.970407
29/07/2026 3.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho tri an T7#SP#020097040507291234532026NJVP093386.5390.97087.123453
29/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.198 chuc ong Quyen manh khoe#SP#020097040507291210062026JN9O007575.5390.55730.121006
29/07/2026 10.000,00 MBVCB.15331380706.Ung ho MS 2026101 ong Nguyen Han Phong Vu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 10.000,00 MBVCB.15331359993.Ung ho MS 2026110 em Nguyen Hoang Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 10.000,00 MBVCB.15331300451.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139740020559.20260729.139740020559-0342029208_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
29/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507291145372026RURW007191.5189.4468.114537
29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15330927539.ung ho MS 2026.191.CT tu 1055036467 CHU THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 200.000,00 6210IBT1kCHNQISP.Ung ho MS 2026.197. Thuan An va Linh Chi FT26210085480665.20260729.112822.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
29/07/2026 500.000,00 MBVCB.15330816264.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0021000343901 CAO DIEU LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 200.000,00 6210IBT1kCHRRL25.Ung ho MS 2026.196. ba CAO THI MINH FT26210511542507.20260729.112344.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
29/07/2026 200.000,00 6210IBT1kCHR33V5.Ung ho MS 2026.198. Ong DINH BAT QUYEN FT26210626014645.20260729.111757.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
29/07/2026 100.000,00 6210IBT1kCHR3IXC.Ung ho MS 2026.200. Ong Vi Duc Phong FT26210942593473.20260729.111620.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
29/07/2026 100.000,00 ung ho 2026 197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207291105282026TC6W312503.5390.60151.110529
29/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704220729110426202666SJ846978.5189.54048.110427
29/07/2026 200.000,00 MBVCB.15330491891.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15330481911.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807291054202026z9z6368491.5387.94329.105401
29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15330240427.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 200.000,00 MBVCB.15330005727.NGUYEN THI QUYEN MS 2006.196 ( ba Cao Thi Minh) .CT tu 9782002936 NGUYEN THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 100.000,00 6210SHBAP2Y25GPM.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260729.101937.1107021986.PHAM THANH HOA.970443
29/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097042207291018402026YFCS493121.5390.90386.101822
29/07/2026 100.000,00 6210MCOBQ2B7TZKX.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260729.101018.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
29/07/2026 200.000,00 MBVCB.15329364889.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1065865557 VU THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15329345814.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0281000412334 NGUYEN THI CHAU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 50.000,00 6210MCOBQ2B788P4.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260729.093106.03101010965538.HOANG VIET.970426
29/07/2026 300.000,00 HA DUC TRI chuyen tien ung ho 2026199 Trinh cao Bach#SP#020097041507290913352026vANp769878.5389.72799.091335
29/07/2026 70.000.000,00 NGUYEN BACH TRANG/UNG HO MA SO 2026.155 20 TRIEU 2 MA SO: 2026.180; 2026.185 MOI MA SO 15 TRIEU. 2 MA SO 2026.130; 2026.138 MOI MA SO 10 TRIEU. TC 70 TRIEU
29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15329119763.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1031851167 PHAM THANH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 100.000,00 6210IBT1aWXB1GCV.ung ho 2026.195 em nguyen ngoc anh.20260729.090739.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
29/07/2026 100.000,00 6210IBT1aWXB15C3.ung ho MS2026.196 ba cao thi minh.20260729.090551.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
29/07/2026 100.000,00 6210IBT1kCHXKBGZ.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26210347078441.20260729.085942.19833183288027.VND--PHAM THI ANH HOA.970407
29/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong#SP#020097042207290856382026T6VV760524.5390.5140.085638
29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15328843408.Chuyen tien ung ho ms 2026 200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/07/2026 50.000,00 MBVCB.15328824131.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 300.000,00 6210MSCBD2VNK9GM.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260729.083757.56786886868.LE PHUC THO.970422
29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15328695026.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1021637404 PHAM TUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807290819092026b1xc894695.5390.72370.081851
29/07/2026 100.000,00 6210IBT1aWXBQVCC.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260729.081341.700010397658.HA THI HIEN.970424
29/07/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026 200 ONG VI DUC PHONG-290726-08:09:34 YWqY602477#SP#020097041607290809342026YWqY602477.5390.42358.080934
29/07/2026 50.000,00 MBVCB.15328263469.2026.200.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 100.000,00 6210IBT1aWX5RRZG.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.20260729.074916.100304062014.NGUYEN THI DUYEN.970457
29/07/2026 10.000,00 6210IBT1aWX5XNVQ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.187 (Ba Dinh Thi Thu).20260729.072951.0339306897.VU DUC TU.970437
29/07/2026 300.000,00 MBVCB.15327879684.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1018577166 NGUYEN XUAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 500.000,00 6210IBT1d1PYNJ9W.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260729.071305.970422X8bcea30000000004b8099.MBBANK IBFT.970422
29/07/2026 15.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207290700552026ILRH711587.5387.47464.070055
29/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.200-ong Vi Duc Phong#SP#0200970405072906502320262SFP042855.5390.23585.065023
29/07/2026 50.000,00 6210MCOBQ2B7AJQD.NGUYEN MANH THANG chuyen tien UNG HO MS 2026.199 ( anh Trinh Cao Bach).20260729.063718.03201010651357.NGUYEN MANH THANG.970426
29/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.198 anh Trinh Cao Bach. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207290625342026ROLD542516.5388.78064.062534
29/07/2026 500.000,00 6210IBT1kCH3GMR5.Ung ho MS 2026.198 Ong Dinh Bat Quyen FT26210903540709.20260729.042056.19050746528017.VND-TGTT-HA PHUONG MAI.970407
29/07/2026 15.000,00 MBVCB.15327190988.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.195(em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 15.000,00 MBVCB.15327173618.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 100.000,00 6210IBT1kCH34RJP.Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26210703915996.20260729.031026.19033114821019.VND-TGTT-NGUYEN XUAN MY LINH.970407
29/07/2026 50.000,00 MBVCB.15327113132.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9837393599 TRAN QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/07/2026 200.000,00 6210IBT1kCH3Y9K5.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26210225900895.20260729.010952.19034855821012.VND-TGTT-PHAN THI TO TRINH.970407
29/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207290057122026GJR4847030.5389.98231.005713
29/07/2026 10.000,00 6210TPBVI2MWXRZV.UHMS 2026.199 Mong GD Le Thi Ngoan an nhieu thien duyen,Trinh Cao Bach benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260729.002353.00005384949.VU HOANG LINH.970423
29/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207290018332026UIU4163527.5387.65882.001834
29/07/2026 100.000,00 DAM CAM PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026 .199 anh trinh cao bach#SP#020097042207282355392026ZGYW683355.5387.43134.235539
29/07/2026 150.000,00 6209TPBVI2MWV6E5.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260728.235136.03451252301.NGUYEN BICH DIEP.970423
29/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)#SP#020097041507282351062026D9zl239728.5189.38946.235106
30/07/2026 100.000,00 MBVCB.15353762006.Dong van Dien uh 2026 201.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 10.000,00 6211WBVNP2YAWSJI.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260730.225125.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807302250122026e5jw978474.5390.54272.225012
30/07/2026 50.000,00 6211IBT1kCLY9AAL.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26211936090032.20260730.224837.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
30/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807302242162026l76w970218.5390.37870.224217
30/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong-300726-22:37:39 l6ex829732#SP#020097041607302237392026l6ex829732.5387.29125.223739
30/07/2026 5.068,00 Vietcombank:0011002643148:Nhi ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#0200970405073022372220265ZTJ089284.5389.27998.223722
30/07/2026 100.000,00 6211IBT1fJ9JAKFA.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.223221.210414949009140.PHAN HAI HOP.970431
30/07/2026 200.000,00 6211IBT1kCLYQEHL.UH MS 2026.201 em Mua A Son. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT26211707796742.20260730.221729.19037752898016.VAN TIEU LONG.970407
30/07/2026 100.000,00 6211IBT1kCLYQK3S.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26211920869208.20260730.221722.19033842462017.VND-TGTT-NGUYEN THU HUONG.970407
30/07/2026 100.000,00 MBVCB.15353372181.MS 2026.197.CT tu 0071000835396 MAI VUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15353351393.DIEP THI THANH HIEN chuyen tien ung ho ms 2026.198 ong DINH BAT QUYEN chuc ong mau khoe.CT tu 0321000680048 DIEP THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15353363010.Ung ho MS 2026.201.CT tu 0071000835396 MAI VUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 10.000,00 MBVCB.15353291567.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026..201 (em Mua A Son).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 6211IBT1kCLPKFV6.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211310603334.20260730.213012.9979441683.MAI THI VAN LE.970407
30/07/2026 15.000,00 MBVCB.15352997908.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15352934535.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15352861614.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 1.800.000,00 6211IBT1bJMAJP2M.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Mua A Son MS 2026 - 201.20260730.211551.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
30/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Mua A Son ms 2026.201#SP#020097042207302057492026GVIW367494.5388.47869.205750
30/07/2026 300.000,00 6211IBT1kCLPMGR4.UNG HO MS 2026.201 - EM MUA A SON FT26211707472381.20260730.205107.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407
30/07/2026 300.000,00 6211IBT1kCLPMV13.UNG HO MS 2026.199 - ANH TRINH CAO BACH FT26211381323535.20260730.205004.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407
30/07/2026 5.000,00 6211IBT1kCLPVL9U.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26211603001498.20260730.204839.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
30/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507302028022026WBPO279195.5389.78599.202802
30/07/2026 10.000,00 6211IBT1aWXG6S2K.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.189 (Em Nguyen Thi Anh).20260730.202341.0339306897.VU DUC TU.970437
30/07/2026 300.000,00 6211IBT1kCLU3FMK.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26211040865684.20260730.201133.19035694959015.VND-TGTT-TRAN VIET MINH.970407
30/07/2026 100.000,00 6211IBT1kCLUAS61.Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26211777358235.20260730.193916.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
30/07/2026 15.000,00 MBVCB.15351312732.2026.198( Trinh Cao Bach).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 100.000,00 6211IBT1kCLU5F4J.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26211148863801.20260730.193253.19030003370019.VND-TGTT-NGUYEN QUANG HIEU.970407
30/07/2026 15.000,00 MBVCB.15351290671.2026.198( dinh bat quyen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 3.000.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807301914182026ycin360821.5390.9963.191418
30/07/2026 100.000,00 Giup Do MS 2026 200 Vi duc Phong#SP#020097041507301905132026M14G846586.5390.49593.190454
30/07/2026 55.000,00 MBVCB.15350618840.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.199 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 55.000,00 MBVCB.15350538352.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.201 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807301840042026p43g215984.5387.75684.183945
30/07/2026 50.000,00 6211IBT1iJZN53PR.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.181558.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
30/07/2026 300.000,00 6211IBT1aWXGIU2U.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.175233.27458163.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
30/07/2026 100.000,00 MBVCB.15349515888.MS 2026.201 ( uh em Mua A Son).CT tu 0031000244188 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 100.000,00 MBVCB.15349499684.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0251001073282 TRUONG THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 50.000,00 6211IBT1kCL89LIS.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211200913713.20260730.174554.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
30/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097040507301732432026QWWX005606.5389.4053.173224
30/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970422073017141520269JC7461588.5387.66863.171416
30/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807301711452026ko3e807688.5189.50537.171126
30/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097042207301701012026U39P852773.5189.72816.170102
30/07/2026 900.000,00 6211SGTTH2CST81E.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260730.165824.020106775495.NGUYEN QUANG DAT.970403
30/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970422073016451220263ITV874181.5387.60137.164512
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15348150964.viet ha55 ung ho mua a son ms 2026 201.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 5.000,00 6211VNIB02JN24SW.ung ho MS 2026.201 ( em Mua A Son ).20260730.162536.812281212.GIANG MY LINH.970441
30/07/2026 80.000,00 6211IBT1kCLMR1AN.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211099926807.20260730.155913.19035881243015.VND-TGTT-LE THI YEN.970407
30/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#0200970405073015565520266UG4063314.5387.44710.155655
30/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139900059612.20260730.139900059612-0396204202_PHAN TUAN ANH chuyen tien qua MoMo
30/07/2026 50.000,00 6211SGTTH2CS138S.IBFT Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.153357.060087861451.LE THANH DUC.970403
30/07/2026 100.000,00 6211SGTTH2CS12KZ.IBFT Ung ho ms 2026.198 ong dinh bat quyen.20260730.152305.050087067006.NGUYEN DUC HIEU.970403
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15347101389.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488073015201920264ahm381469.5387.24775.152019
30/07/2026 100.000,00 6211SGTTH2CSBLU9.IBFT Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260730.150545.060128940130.LE NGUYEN QUOC THANH.970403
30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son)#SP#020097041507301504312026z6GI721117.5189.34452.150431
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15346851718.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15346815545.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.201 e mua son#SP#020097042207301454512026HGSX734364.5389.80429.145432
30/07/2026 30.000,00 MBVCB.15346753623.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097041507301452232026manc680652.5390.67168.145223
30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15346675821.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 20.000,00 MBVCB.15346647043.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 50.000,00 6211TPBVI2MGPBGK.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.144320.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15346293237.Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 100.000,00 MBVCB.15346287642.Ung ho MS2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097040507301407312026KCIZ001899.5388.29494.140712
30/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507301405502026W2XY096339.5388.21646.140550
30/07/2026 1.000.000,00 6211SGTTH2CSLHIP.IBFT Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260730.140520.8989.NGUYEN THANH VINH.970403
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15346164064.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 100.000,00 MBVCB.15346158226.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 100.000,00 6211TPBVI2MG6AE6.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).20260730.135938.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
30/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:uh.ms.2026.201 MUA A SON#SP#020097040507301357522026YPPQ070302.5389.83543.135752
30/07/2026 100.000,00 6211MSCBD2XYMM5Q.Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.134924.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
30/07/2026 50.000,00 6211IBT1kCLVHF6X.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211178105580.20260730.134813.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
30/07/2026 50.000,00 MBVCB.15345970017.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 100.000,00 6211TPBVI2MGN48Q.Ung ho MS 2026.201 Mua A Son.20260730.134407.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
30/07/2026 50.000,00 6211IBT1kCLVZYAS.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211899457778.20260730.134250.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
30/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-300726-13:41:18 o0Ug248975#SP#020097041607301341192026o0Ug248975.5189.5435.134100
30/07/2026 10.000,00 6211IBT1kCLVKJYW.ung ho ms 2026.201, em Mua A Son, chuc em va gia dinh binh an FT26211257373628.20260730.132956.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
30/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097041507301329252026c9wh451345.5388.49236.132925
30/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#020097048807301324482026ywxr067114.5390.28564.132429
30/07/2026 100.000,00 6211SGTTH2CX5XYW.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.201 em Mua A Son.20260730.132235.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
30/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807301322192026rclx061531.5189.18085.132219
30/07/2026 500.000,00 6211IBT1aWXA6EYY.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.201 em Mua A Son.20260730.132209.0903285285.DANG THI PHUONG.970437
30/07/2026 500.000,00 6211IBT1kCLV4S3M.ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26211277053366.20260730.131503.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407
30/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139884425101.20260730.139884425101-0986946529_Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30/07/2026 100.000,00 6211SGTTH2CX5QIA.IBFT ms 2026199 Trinh cao bach.20260730.131257.050070369130.DUONG VAN QUANG.970403
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15345636351.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1013352527 NGUYEN THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 50.000,00 6211IBT1kCLVBJRY.MS 2026.201 FT26211803290076.20260730.131037.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
30/07/2026 500.000,00 MBVCB.15345610827.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 9963333147 PHAM BA HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 6211IBT1kCLV5RQQ.Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26211991515877.20260730.131003.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
30/07/2026 100.000,00 6211IBT1aWXAER44.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.130952.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
30/07/2026 25.000,00 6211IBT1iJZRMBJS.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.130935.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
30/07/2026 100.000,00 6211ORCOQ2B52DXY.MS 2026 201 Em Mua A Son.20260730.130752.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097042207301307082026QTV0391707.5388.48233.130649
30/07/2026 200.000,00 6211IBT1kCLV5W66.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211655654003.20260730.130640.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
30/07/2026 100.000,00 MBVCB.15345565673.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 300.000,00 6211SGTTH2CXP881.IBFT Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.125601.020074816186.LE DUC HAI.970403
30/07/2026 10.000,00 6211MCOBQ2BP53A4.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.125305.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
30/07/2026 3.000.000,00 6211IBT1kCLV81T1.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211187770062.20260730.125203.695555.VU QUOC AN.970407
30/07/2026 10.000,00 6211MCOBQ2BP5SS2.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260730.125129.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15345401572.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970415073012485420261o0C353665.5387.59786.124854
30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807301243222026mrsb971252.5388.31692.124322
30/07/2026 50.000,00 MBVCB.15345315544.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 9903353720 NGUYEN THE VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807301236062026vj2d952300.5390.94150.123548
30/07/2026 100.000,00 6211IBT1kCLDNTLE.Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26211315653411.20260730.121305.1336636668.PHAM QUANG HIEU.970407
30/07/2026 100.000,00 6211IBT1aWXAGIEY.ung ho ms 2026.201 em mua a son chua benh.20260730.121243.185001060000009.VU THI XUAN .970409
30/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807301159292026nrgm838331.5390.76249.115929
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15344519900.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15344451761.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 100.000,00 6211IBT1iJZXNVZP.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 201 MUA A SON.20260730.113847.247529918.LE THI HOA.970432
30/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#02009704880730113427202610ek747796.5189.11611.113428
30/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097041507301127542026BDUA980273.5189.69731.112736
30/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 201 em MUA A SON#SP#020097040507301126482026E059055550.5389.62363.112648
30/07/2026 5.660,00 6211IBT1kCLDBVYT.NGUYEN THI NGOC chuyenNam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong FT26211075238931.20260730.112613.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
30/07/2026 20.000,00 gui ms 2026 201#SP#020097042207301125072026J5BP532297.5389.51811.112448
30/07/2026 200.000,00 6211IBT1kCLD589L.MS.2026.199 ung ho Trinh Cao Bach FT26211835026660.20260730.112336.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407
30/07/2026 100.000,00 6211MSCBD2XLU5I8.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.112213.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422
30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15344152893.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0531002236362 PHAN THI HONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 1.000.000,00 6211IBT1kCLDUPCV.VU KIEU OANH chuyen ms2026201em mua a son FT26211014985302.20260730.111504.19070611602013.VND-TGTT-VU KIEU OANH.970407
30/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970422073011103320264KDO388961.5390.60040.111034
30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15343919850.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1027540595 VU THI THANH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 20.000,00 NGUYEN THUY LINH Chuyen tien tu thien a#SP#0200970488073011010120262g8l626608.5387.99927.110101
30/07/2026 200.000,00 6211IBT1kCLDSRS5.Ung ho MS 2026.201 e Mua A Son FT26211300077573.20260730.105848.8734139133.DO BACH KIM.970407
30/07/2026 2.000,00 6211IBT1fJ9WW9FI.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).20260730.103143.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15343494500.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0141000768519 NGO MINH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807301030182026cscb520849.5389.18896.103018
30/07/2026 500.000,00 6211VCBCH2CXSSK6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260730.102940.0277041033686.NGUYEN ANH TUAN.970454
30/07/2026 2.000,00 6211IBT1fJ9WQLY3.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260730.102550.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
30/07/2026 10.000,00 MBVCB.15343244190.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 100.000,00 6211WBVNP2YQLTJV.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).20260730.095021.999060566999.DO THI NGOC LINH.970412
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15342976911.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 500.000,00 MBVCB.15342920476.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15342891150.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.201( em Mua A Son).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097042207300943302026VD4E801063.5390.68126.094331
30/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15342894181.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15342863572.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.200( ong Vi Duc Phong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 50.000,00 MBVCB.15342812137.2026.201.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#020097048807300935022026if77336369.5387.26920.093503
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15342742314.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 50.000,00 MBVCB.15342720741.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026 .201 em Mua a son#SP#020097048807300924452026gw2k304459.5388.78779.092445
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15342650653.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 100.000,00 NGUYEN THI BICH Chuyen tien#SP#020097048807300922322026k1cd297635.5189.69016.092232
30/07/2026 100.000,00 6211IBT1kCLSVL7G.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211005879060.20260730.091817.1977200888.BUI THI TO HAI.970407
30/07/2026 50.000,00 MBVCB.15342557282.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 50.000,00 6211IBT1fJ9QFFZM.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.091455.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15342493346.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15342420101.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 6211IBT1kCLS2AFH.DO TRUNG KIEN UNG HO MS2026.196 GD BA CAO THI MINH FT26211175853316.20260730.090434.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
30/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 201 EM MUA A SON-300726-09:04:33 uiIc029599#SP#020097041607300904332026uiIc029599.5387.90865.090433
30/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970405073009013020268LS1058745.5387.78818.090130
30/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807300859442026kp3c227563.5389.70784.085926
30/07/2026 100.000,00 6211IBT1iJZXUJND.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.085929.0984041991.DAO DUC VINH.970432
30/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807300856072026axzo216690.5390.57236.085608
30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970422073008535120269D2Y441990.5388.47742.085351
30/07/2026 500.000,00 6211MCOBQ2BPVPYY.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.085250.18001012911688.PHAM THI MINH PHUONG.970426
30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15342111896.ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son) .CT tu 1032046371 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 100.000,00 6211IBT1kCL9XIRD.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211060895238.20260730.083744.48066768686868.NGUYEN DUY TOAN.970407
30/07/2026 2.000.000,00 HUA DONG chuyen tien ung ho MS 2026. 201 Em Mua A Son#SP#020097042207300835392026TQD5866377.5387.79386.083539
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15342076859.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0281001888498 KHUU BICH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15342051988.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1028880081 BUI THI MY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970488073008330720261v8s148413.5387.69330.083308
30/07/2026 1.000.000,00 6211IBT1iJZXVXG1.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.083145.153763828.DO THANH TUNG.970432
30/07/2026 500.000,00 6211SGTTH2CXWQ4E.IBFT Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.082605.050003998778.NONG NGOC TRONG.970403
30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807300824222026mdoz122018.5387.38027.082422
30/07/2026 50.000,00 6211IBT1kCL9L9BV.LUU THI THU HANG chuyen ung ho ms 2026201 em mua a son FT26211989241550.20260730.082400.9999271973.LUU THI THU HANG.970407
30/07/2026 200.000,00 6211MCOBQ2BPKNRX.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.082217.04301010693106.NGUYEN THANH NGUYEN.970426
30/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507300822002026W2KT081522.5389.28710.082200
30/07/2026 1.000.000,00 6211SGTTH2CXU7Y9.IBFT Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.082103.8989.NGUYEN THANH VINH.970403
30/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-300726-08:20:36 o02e249979#SP#020097041607300820362026o02e249979.5189.23975.082036
30/07/2026 100.000,00 6211TPBVI2MGZQVR.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).20260730.082003.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423
30/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#0200970405073008190120261BDF068344.5389.18352.081901
30/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.201 em Mua A Son. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207300818252026AIZY613852.5390.16220.081826
30/07/2026 500.000,00 6211IBT1kCL9ZQJK.CAO THI UNG em mua A son bi tai nan FT26211554015840.20260730.081635.19038824588013.VND-TGTT-CAO THI UNG.970407
30/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097042207300815552026GJOA190002.5387.8034.081537
30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807300812472026gkma087302.5390.96762.081228
30/07/2026 500.000,00 6211IBT1kCL9EFPG.2026.201 mua a son FT26211173075805.20260730.081243.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
30/07/2026 200.000,00 6211SHBAP2YYNRG9.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.081000.2020141520.LE THI KIM TUYEN.970443
30/07/2026 100.000,00 MBVCB.15341734583.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9393807096 PHAM THI THANH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15341723529.Ung ho MS 2026.201.CT tu 0921000712073 NGO THIEN NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15341723615.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.200.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15341709661.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15341705718.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.199.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15341632890.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 500.000,00 6211IBT1kCL94NES.Ung ho MS 2026.201 . E Mua A Son FT26211115100753.20260730.075519.8633939.NGUYEN MINH SON.970407
30/07/2026 10.000,00 6211IBT1aWXAJQJA.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.192 (Em Dang Tuan Anh).20260730.075058.0339306897.VU DUC TU.970437
30/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807300745062026dlmb007913.5389.7267.074447
30/07/2026 200.000,00 6211IBT1aWXAWGYG.ung ho ms 2026.201 Em Mua A Son.20260730.074344.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
30/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#020097048807300743192026qkc6002766.5189.1169.074319
30/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.201-em Mua A Son#SP#020097040507300738422026OGWT097868.5189.86728.073842
30/07/2026 25.000,00 6211IBT1kCL9UVPC.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26211881039219.20260730.073306.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
30/07/2026 5.660,00 6211IBT1kCL9VQ27.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26211547079887.20260730.071355.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
30/07/2026 100.000,00 MBVCB.15341146298.Chuyen tien ung ho ms 2026 201 em Mua A Son.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15340674434.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15340656405.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 6211IBT1iJZ3RQ7X.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260730.052016.0947667157.NGUYEN THU THUY TIEN.970432
30/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139830654554.20260730.139830654554-0973192724_Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
30/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#0200970422073000192720268ELE955439.5388.25223.001928
30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207292352572026D3R8909920.5389.1620.235243
30/07/2026 20.000,00 MBVCB.15340054554.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/07/2026 200.000,00 6210IBT1iJZ3EZFZ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260729.230412.169301988.NGUYEN DIEU HOA.970432
31/07/2026 300.000,00 6212IBT1kCLZGK8Z.Dao Vu ung ho Nguyen-Thi-Thuong MS2026.048 FT26213339930041.20260731.234853.8122119688.VU QUANG VIET.970407
31/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#02009704220731231706202689I1641133.5388.71930.231706
31/07/2026 5.000,00 6212IBT1kCLZYL12.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong FT26213694668315.20260731.231022.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
31/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#0200970422073123003120267K3L116755.5389.46773.230031
31/07/2026 20.000,00 MBVCB.15368406271.KHONG DUONG VIET HUNG ung ho quy tu thien.CT tu 2968104037 KHONG DUONG VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704150731224500202657tK649387.5390.18822.224500
31/07/2026 100.000,00 MBVCB.15368178577.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 10.000,00 MBVCB.15368007858.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 200.000,00 6212IBT1kCL631I3.Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong FT26212215570665.20260731.214158.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
31/07/2026 50.000,00 Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2026.201 chau Mua A Son bi tai nan giao thong#SP#020097042207312109202026WW90671900.5387.97866.210920
31/07/2026 10.000,00 MBVCB.15367209666.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Thanh va ba Hong ms 2026.202#SP#020097042207312055312026L2HS258621.5387.30741.205532
31/07/2026 50.000,00 6212TPBVI2MX8RYW.MS 2026.202 hungnt6.20260731.204318.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
31/07/2026 10.000,00 6212IBT1aWXEJEKF.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).20260731.204041.0339306897.VU DUC TU.970437
31/07/2026 200.000,00 6212IBT1kCL6SNMA.Ung ho em Mua A Son,MS 2026.201 FT26212179523674.20260731.203518.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
31/07/2026 15.000,00 MBVCB.15366765750.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.202 (ba Thanh Va Ba Hong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 1.000.000,00 6212IBT1aWXEWY9V.UNG HO MS 2026202 BA THANH VA BA HONG.20260731.202544.700016072590.LA TRONG LUONG.970424
31/07/2026 115.000,00 MBVCB.15366419589.PHAN NGOC Y MY chuyen tien.CT tu 0381000407864 PHAN NGOC Y MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 500.000,00 6212MSCBD2X8695F.ung ho ma so 2026198 ong dinh bat quyen.20260731.200840.3336996996666.TRAN NGOC ANH.970422
31/07/2026 160.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207312001122026IFYV393018.5390.32466.200112
31/07/2026 57.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140079564473.20260731.140079564473-0839544804_Ms 2026202
31/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207311955192026ZK7Z426957.5389.97279.195500
31/07/2026 200.000,00 6212IBT1kCLEZX2H.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26212006180038.20260731.195242.19036439619010.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG HIEU.970407
31/07/2026 120.000,00 6212IBT1d1PGJXXI.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260731.193339.97042292V262344000000000ca9114.MBBANK IBFT.970422
31/07/2026 50.000,00 MBVCB.15365117217.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207311855262026OJ2E254671.5387.17870.185507
31/07/2026 600.000,00 6212IBT1kCLEJGD6.ung ho ma so 2026.202 ba Thanh va ba Hong FT26212630995828.20260731.185436.19829428411019.VND--LE TRONG NHAN.970407
31/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.201 Em Mua A Son#SP#020097042207311853462026Z6NN156486.5189.7683.185327
31/07/2026 10.000,00 6212ASCB02JPAAKW.NGUYEN THI HUONG CHUYEN KHOAN-310726-18:51:44 6212ASCB02JPAAKW.20260731.185144.231056139.NGUYEN THI HUONG.970416
31/07/2026 100.000,00 MBVCB.15364863586.VU THI KIM OANH transfer ung ho MS2016.103 (ba Nguyen Thi Tung).CT tu 1935868582 VU THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 50.000,00 6212MCOBQ21LYWG1.Ung ho ms2026.201 mua a son.20260731.181901.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
31/07/2026 50.000,00 6212MCOBQ21LLDXE.Ung ho ms2026.202 ba thanh va ba hong.20260731.180843.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
31/07/2026 50.000,00 6212TPBVI2MVP9V3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260731.175851.02692260601.BUI HAI ANH.970423
31/07/2026 100.000,00 6212ASCB02J7NCLF.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong-310726-17:34:05 6212ASCB02J7NCLF.20260731.173405.470407.LE ANH DAT.970416
31/07/2026 200.000,00 6212ASCB02J7I9N6.BUI QUANG HAN CHUYEN KHOAN- GV HUU TRI UNG HO MS 2026.201 EM MUA A SON.-310726-17:32:50 6212ASCB02J7I9N6.20260731.173250.37870389.BUI QUANG HAN.970416
31/07/2026 500.000,00 MBVCB.15363311949.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0261000577986 NGUYEN NHU TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 50.000,00 6212IBT1kCL7XNEV.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26212063794822.20260731.172440.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
31/07/2026 50.000,00 6212IBT1kCL7X5NM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26212177508551.20260731.172331.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
31/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097042207311712172026FOQ5837114.5388.27210.171217
31/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140050951231.20260731.140050951231-0888522448_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
31/07/2026 50.000,00 6212ASCB02J7SK2Q.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong-310726-16:46:29 6212ASCB02J7SK2Q.20260731.164629.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
31/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042207311645252026GRFT196548.5388.45130.164525
31/07/2026 200.000,00 6212IBT1kCL7YDUZ.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.202 ba Thanh va Ba Hong FT26212611340088.20260731.164344.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
31/07/2026 10.000,00 6212ASCB02J7S81L.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong-310726-16:43:30 6212ASCB02J7S81L.20260731.164330.44208657.NGUYEN HUYNH QUYEN QUYEN.970416
31/07/2026 100.000,00 6212IBT1kCL7PRDT.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26212945396993.20260731.164300.19036297700011.TGTT-VND-NGUYEN THI MY MY.970407
31/07/2026 10.000,00 6212IBT1kCL7UUPI.ung ho ms 2026.202, ba Thanh, ba Hong, chuc cac ba va gia dinh binh an FT26212390060535.20260731.163902.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
31/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097048807311626312026xuc0000682.5388.25392.162631
31/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.202 ba Thanh vs ba Hong#SP#020097040507311616032026KKU0084776.5389.61342.161603
31/07/2026 300.000,00 6212IBT1kCL71TBP.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26212077941939.20260731.161353.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
31/07/2026 300.000,00 6212IBT1kCL71JS9.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26212425826606.20260731.161153.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
31/07/2026 300.000,00 6212IBT1kCL7JLKP.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26212025186900.20260731.161115.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
31/07/2026 100.000,00 TRAN XUAN SINH chuyen tien ung ho ma so2026.201 em mua a son#SP#0200970422073115263420260SK0312455.5189.61894.152634
31/07/2026 110.000,00 MBVCB.15361278347.gd va cac con ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 50.000,00 MBVCB.15361204672.gd ung ho MS 2026.199 Trinh Cao Bach.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 110.000,00 MBVCB.15361154307.gd va cac con ung ho MS 2026.200 gd ong Vi Duc Phong.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 110.000,00 MBVCB.15361107228.gd va cac con ung ho MS 2026.201 Mua A Son.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 200.000,00 6212IBT1kCLGMMG7.ung ho MS 2026.202 FT26212294065019.20260731.145456.19024196033881.VND-TGTT-PHAN HONG QUAN.970407
31/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.202 BA THANH VA BA HONG-310726-14:41:17 JEsd953279#SP#020097041607311441172026JEsd953279.5387.87.144058
31/07/2026 500.000,00 MBVCB.15360733611.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0071005694839 TO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 50.000,00 MBVCB.15360622875.Ung ho MS 2026.202(Ba Thanh va Ba Hong).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042207311417142026K3YU886401.5389.68522.141714
31/07/2026 200.000,00 6212WBVNP2YBUQ36.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260731.135330.104919984465.PHAN MINH TUAN.970412
31/07/2026 200.000,00 6212WBVNP2YB4PPE.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260731.135102.104919984465.PHAN MINH TUAN.970412
31/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140029223556.20260731.140029223556-0383724051_2026183
31/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042207311344042026SDNH716848.5189.5584.134345
31/07/2026 500.000,00 6212IBT1iJHJDTWG.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.20260731.133804.152756321.TRAN THI KIM CHI.970432
31/07/2026 10.000,00 6212IBT1aWX7RR21.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.190 (Em Chu Thuc Hung).20260731.132623.0339306897.VU DUC TU.970437
31/07/2026 25.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140024125700.20260731.140024125700-0343882448_Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
31/07/2026 100.000,00 MBVCB.15358929802.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 100.000,00 MBVCB.15358903527.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-310726-11:47:28 j8La022075#SP#020097041607311147292026j8La022075.5388.82982.114729
31/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207311142512026WXCN974801.5390.53224.114252
31/07/2026 100.000,00 6212IBT1iJHWT4T8.ung ho ma so 2026 202 ba THANH va ba HONG.20260731.113922.247529918.LE THI HOA.970432
31/07/2026 30.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.7.2026 - MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH#SP#0200970415073111384820269999681538.5387.26802.113852
31/07/2026 50.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.7.2026 - MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC#SP#0200970415073111384720269999681536.5189.26790.113852
31/07/2026 500.000,00 6212IBT1kCL449I3.Ung ho MS 2026.201 Em Mua A Son FT26212063881851.20260731.113607.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
31/07/2026 200.000,00 MBVCB.15358447220.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.202( ba Thanh, Ba Hong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15358409735.UH MS 2026.196 (Cao Thi Minh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15358366839.UH MS 2026.199 (Trinh Cao Bach).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15358333804.UH MS 2026.201 (Mua A Son).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 50.000,00 MBVCB.15358287095.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 50.000,00 MBVCB.15358271258.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 50.000,00 MBVCB.15358265821.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488073111195120264ysg046571.5387.1658.111951
31/07/2026 20.000,00 gui ms 2026 202#SP#020097042207311106122026QKRM464419.5389.15399.110612
31/07/2026 200.000,00 MBVCB.15357901661.BUI THI ANH THU chuyen tien ung ho 2026.202 ( ung ho ba thanhva ba hong).CT tu 0071001203914 BUI THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 100.000,00 MBVCB.15357443188.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0301000423649 TRAN THI LE NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 200.000,00 6212IBT1kCLBGBSE.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26212011749276.20260731.100513.19020836258012.VND-TGTT-TRAN THI HOA.970407
31/07/2026 500.000,00 TRUONG ANH DUNG CHUYEN KHOAN UNG HO MS2026-196 BA CAO THI MINH-310726-10:04:04 SsvQ826178#SP#020097041607311004042026SsvQ826178.5389.42858.100404
31/07/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704220731100302202669M2491699.5389.38096.100302
31/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807310947492026ukl8716533.5189.55145.094730
31/07/2026 500.000,00 6212IBT1kCLBSR8U.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26212173252005.20260731.092732.13320183528010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
31/07/2026 30.000,00 MBVCB.15356622875.Ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 100.000,00 6212TPBVI2MVYVWU.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260731.090727.30384736932.PHAN THI KIM ANH.970423
31/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:UH Ms 2026.201 Em Mua A Son#SP#020097040507310902192026VFEF006371.5390.36463.090220
31/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970488073108533220267z59539285.5387.99813.085318
31/07/2026 200.000,00 MBVCB.15356231644.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970488073108425520264bl5506592.5387.57543.084255
31/07/2026 500.000,00 MBVCB.15356089067.ung ho ma so 2026196 ba Cao Thij Minh.CT tu 0031001146434 NGUYEN THI QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 202 BA THANH VA BA HONG-310726-08:38:16 au3w564571#SP#020097041607310838162026au3w564571.5388.40587.083817
31/07/2026 200.000,00 MBVCB.15355992183.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0071004701369 TAN CHIEU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 100.000,00 6212IBT1aWX7MPLF.ung ho Ms 2026.196 ba cao thi minh.20260731.082052.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
31/07/2026 300.000,00 MBVCB.15355754138.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 3903939226 CHAU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097042207310808022026584D470765.5189.31392.080803
31/07/2026 200.000,00 6212MSCBD2X1YCSJ.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260731.080707.0904294334.PHAM LE HUAN.970422
31/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042207310803392026PGX4227557.5390.16675.080340
31/07/2026 300.000,00 6212IBT1kCL582UW.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26212238423997.20260731.074918.23636363636.TRAN HONG DUONG.970407
31/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#0200970488073107404220262s65322460.5388.43051.074042
31/07/2026 300.000,00 6212IBT1kCL5V54W.Ung ho ms 2026.195 e Nguyen Ngoc Anh FT26212060374345.20260731.073857.19020248912989.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUYEN.970407
31/07/2026 500.000,00 MBVCB.15355357667.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien.CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042207310725352026KUK4610703.5389.95885.072516
31/07/2026 300.000,00 MBVCB.15355187543.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.202-ba Thanh va ba Hong#SP#020097040507310650522026ZCWW056266.5387.2430.065052
31/07/2026 100.000,00 MBVCB.15354754003.Chuyen tien ung ho ms 2026 202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.201 em Mua A Son. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207310635442026OHK8353702.5387.70349.063545
31/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807310537162026wmm8094426.5388.98127.053716
31/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139962602383.20260731.139962602383-0938122191_Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
31/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139962618981.20260731.139962618981-0938122191_Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
31/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807310033042026lfns042900.5387.80396.003304
31/07/2026 100.000,00 MBVCB.15354049222.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 100.000,00 MBVCB.15354021127.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0851000034486 NGUYEN HOANG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/07/2026 10.000,00 6212TPBVI2MKDJUT.UHMS 2026.201 Mong Mua A Son benh chuyen bien tot,GD binh an gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260731.000209.00005384949.VU HOANG LINH.970423
31/07/2026 500.000,00 6211IBT1kCLYUR99.Ung ho MS2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26212646973170.20260730.234700.19020754207010.VND-TGTT-TRAN MINH THU.970407
31/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.199 ANH TRINH CAO BACH-300726-23:41:35 nyrp088640#SP#020097041607302341362026nyrp088640.5388.31734.234136
31/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.201 EM MUA A SON-300726-23:39:36 WlEu071420#SP#020097041607302339362026WlEu071420.5388.29344.233921
31/07/2026 50.000,00 6211MSCBD2XBJZKW.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.233213.9388388399.THACH LE THIEN PHUOC.970422
31/07/2026 100.000,00 6211IBT1iJHQG2Q7.ung ho ms 2026201 em mua a son.20260730.233134.3636161699.NGUYEN TAI.970432
31/07/2026 50.000,00 6211IBT1kCLYI6EE.Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26212773454711.20260730.232550.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
31/07/2026 100.000,00 6211TPBVI2MKHJAV.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.231318.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
31/07/2026 250.000,00 MBVCB.15353836264.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1127797979 NGUYEN VAN KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21-07-2026 01:31:34 50.000,00 CT DEN:320T2670YD6CL3U4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:31:59
21-07-2026 01:32:54 1.000.000,00 ung ho ms 2026.191 em tran minh duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:34:21
21-07-2026 01:33:11 50.000,00 CT DEN:320T2670YDA6Q88R MBVCB.15214822301.340799.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0911000023199 TRAN THI THU HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:20/07/2026 23:34:52
21-07-2026 01:33:45 100.000,00 CT DEN:320T2670YDBMWLBX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:35:58
21-07-2026 01:34:59 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:38:21
21-07-2026 01:35:01 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:38:23
21-07-2026 01:35:10 200.000,00 CT DEN:320T2670YDF7JRKS Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:38:41
21-07-2026 01:35:55 100.000,00 320D60720NNS5RK1  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202325346080; thoi gian GD:20/07/2026 23:40:10
21-07-2026 01:37:29 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:43:18
21-07-2026 01:37:54 100.000,00 CT DEN:320T2670YDNHDSQ7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:44:12
21-07-2026 01:37:55 200.000,00 CT DEN:320T2670YDNHMFCP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:44:12
21-07-2026 01:38:31 200.000,00 320D607201VU2E1G  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:45:26
21-07-2026 01:41:26 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:51:51
21-07-2026 01:41:45 50.000,00 CT DEN:320T2670YDZMPPMA MBVCB.15214881674.389514.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000846112 LINH THI TUOI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:20/07/2026 23:52:38
21-07-2026 01:41:59 500.000,00 320D60720T1PGKPB  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202000995131; thoi gian GD:20/07/2026 23:53:09
21-07-2026 01:43:26 200.000,00 320D60720WJEMZZP  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:56:28
21-07-2026 01:43:33 2.000.000,00 320D607203DU69VK  Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202847940268; thoi gian GD:20/07/2026 23:56:45
21-07-2026 01:44:08 50.000,00 CT DEN:320T2670YE6YWQLG Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:58:11
21-07-2026 01:44:19 200.000,00 CT DEN:320T2670YE7K8E4S Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:58:38
21-07-2026 01:44:40 1.000.000,00 320D60720PFGCRLP  Ung ho MS 2026.191 FT26202300507633; thoi gian GD:20/07/2026 23:59:30
21-07-2026 01:44:51 300.000,00 CT DEN:320T2670YE98LGY6 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:20/07/2026 23:59:54
21-07-2026 01:44:56 200.000,00 CT DEN:320T267102784X9C Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:00:12
21-07-2026 01:45:16 100.000,00 CT DEN:320T26710287HFVT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:00:57
21-07-2026 01:45:34 200.000,00 320D60721AWXP9L3  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:01:37
21-07-2026 01:46:51 300.000,00 CT DEN:320T267102CVM7DL MBVCB.15214922425.418310.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1034486260 DANG PHUONG NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:21/07/2026 00:04:28
21-07-2026 01:47:11 200.000,00 320D607218NT2HX4  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202266539603; thoi gian GD:21/07/2026 00:05:10
21-07-2026 01:48:31 100.000,00 320D607215HUKC2N  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202395236801; thoi gian GD:21/07/2026 00:08:07
21-07-2026 01:48:50 200.000,00 CT DEN:320T267102JNXL6J Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:08:51
21-07-2026 01:49:46 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:11:02
21-07-2026 01:49:48 500.000,00 PHAM HONG NGOC ung ho MS 2026.1910 (em Tran Minh Duc) - Nghe An; thoi gian GD:21/07/2026 00:11:07
21-07-2026 01:50:16 100.000,00 320D607215M2Z8HJ  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-00:12:16 6202ASCB02JQ4D2U; thoi gian GD:21/07/2026 00:12:16
21-07-2026 01:50:55 200.000,00 Giup be Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:13:56
21-07-2026 01:52:36 100.000,00 320D607215Q2988S  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:18:14
21-07-2026 01:56:04 500.000,00 320D60721WUSUJQ9  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202682087402; thoi gian GD:21/07/2026 00:27:57
21-07-2026 01:58:09 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:34:25
21-07-2026 01:58:17 200.000,00 138583087651-0908488483-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:34:52
21-07-2026 01:59:40 100.000,00 320D60721T32SA9L  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:39:31
21-07-2026 02:00:32 60.000,00 320D60721V5K3YPH  Ung ho ms 2026 191 em Tran Minh Duc FT26202732335363; thoi gian GD:21/07/2026 00:42:29
21-07-2026 02:01:18 50.000,00 CT DEN:320T267103YLYB1Z Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:45:10
21-07-2026 02:01:34 100.000,00 CT DEN:320T267103ZZELLH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:46:12
21-07-2026 02:01:48 200.000,00 CT DEN:320T26710414CR8S Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:47:04
21-07-2026 02:02:49 100.000,00 CT DEN:320T26710463B0AY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:50:50
21-07-2026 02:03:10 200.000,00 CT DEN:320T2671047V3KP2 MBVCB.15215032846.507408.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0551000277553 TRAN THI THUY LIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:21/07/2026 00:52:10
21-07-2026 02:04:13 200.000,00 NGUYEN CHUYEN chuyen tien ung ho MS2026.191; thoi gian GD:21/07/2026 00:56:19
21-07-2026 02:04:15 200.000,00 CT DEN:320T267104DKUZPT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:56:30
21-07-2026 02:04:21 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:56:54
21-07-2026 02:04:40 200.000,00 138584312489-0918287278-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 00:58:07
21-07-2026 02:05:21 500.000,00 320D60721TPKTSWL  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202702783226; thoi gian GD:21/07/2026 01:00:52
21-07-2026 02:05:41 100.000,00 CT DEN:320T267104M7SR6M Vietinbank;110628136866;DANG THI NGOC CHINH chuyen tien ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 01:02:17
21-07-2026 02:06:16 100.000,00 ung ho ms 2026.191; thoi gian GD:21/07/2026 01:04:47
21-07-2026 02:06:31 100.000,00 CT DEN:320T267104S12CS0 MBVCB.15215061587.526557.Ung ho MS 2026.191.CT tu 0011004138394 NGUYEN THI NGOC MAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:21/07/2026 01:05:55
21-07-2026 02:06:39 200.000,00 320D60721PBG6KQD  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202008702054; thoi gian GD:21/07/2026 01:06:34
21-07-2026 02:07:18 100.000,00 320D60721DMYU3N9  Nguyen Thi Thuy Linh chuyen Ung Ho MS 2026.191  em Tran Minh Duc FT26202174000580; thoi gian GD:21/07/2026 01:09:35
21-07-2026 02:10:08 150.000,00 CT DEN:320T267105EUUM4V Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 01:23:12
21-07-2026 02:10:15 200.000,00 CT DEN:320T267105FNR7ES Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 01:23:49
21-07-2026 02:11:17 325.000,00 CT DEN:320T267105NTMCAH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 01:29:14
21-07-2026 02:12:33 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 01:36:06
21-07-2026 02:13:51 200.000,00 320D6072119HU5FQ  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202395598837; thoi gian GD:21/07/2026 01:43:44
21-07-2026 02:13:59 500.000,00 CT DEN:320T26710690ZDCG Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 01:44:32
21-07-2026 02:15:20 300.000,00 CT DEN:320T267106L2DCYR MBVCB.15215137363.578255.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1026604771 NGUYEN THI HA NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:21/07/2026 01:52:54
21-07-2026 02:18:41 500.000,00 320D60721LTK5XTW  Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202008956575; thoi gian GD:21/07/2026 02:15:53
21-07-2026 02:18:56 300.000,00 320D60721CF3BPJJ  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 02:17:55
21-07-2026 02:34:32 500.000,00 320D60721MHW61TL  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 02:41:22 300.000,00 320D60721H2JK8QA  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 02:58:10 200.000,00 320D60721X2JDZMR  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 02:59:05 500.000,00 320D60721GDSMMVR  2026.191 (em Tran Minh Duc)
21-07-2026 03:07:49 200.000,00 CT DEN:320T267109GZUVWU Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 03:22:51 100.000,00 320D6072173XYK7B  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202577873406
21-07-2026 03:44:46 100.000,00 CT DEN:320T26710AXT7KQB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 04:01:40 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
21-07-2026 04:07:25 200.000,00 CT DEN:320T26710BTQ8UGL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 04:08:59 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 04:20:29 200.000,00 320D607210VX8WZM  Ung ho MS 2026.191
21-07-2026 04:28:01 500.000,00 CT DEN:320T26710CLWX40A Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 04:46:33 200.000,00 320D60721X19AUZW  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 04:51:09 500.000,00 CT DEN:320T26710DHF9G0S MBVCB.15215285069.690280.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc) .CT tu 9934889825 TRAN LAM GIANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 04:55:29 77.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 05:01:24 200.000,00 ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
21-07-2026 05:06:54 500.000,00 320D60721Z1PBVVL  ung ho ms 2026.191 (em tran minh duc)
21-07-2026 05:10:02 1.000.000,00 320D60721UVHZMWL  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 05:14:14 200.000,00 320D60721JRP3VTN  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-05:14:14 6202ASCB02JQK5W5
21-07-2026 05:18:43 200.000,00 ung ho ms 2026.191 e tran minh duc
21-07-2026 05:19:04 300.000,00 CT DEN:320T26710ELAKNMH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 05:20:53 200.000,00 320D607218WFJZQG  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202733276440
21-07-2026 05:26:20 300.000,00 CT DEN:320T26710EVXJJV3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 05:28:18 200.000,00 CT DEN:320T26710EYHFKAT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 05:33:38 200.000,00 CT DEN:320T26710F5JPT30 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 05:41:40 300.000,00 320D607215JXF2KH  NGUYEN THI KIM THOA CHUYEN KHOAN UNG HO 2026. 191 TRAN MINH DUC-210726-05:41:39 6202ASCB02JQX65I
21-07-2026 05:42:16 100.000,00 ung ho ms 2026.191( em tran minh duc)
21-07-2026 05:48:03 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 05:50:23 500.000,00 320D60721TTLKVH7  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 05:51:05 50.000,00 CT DEN:320T26710FUL3JDP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 05:53:07 500.000,00 ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 05:56:58 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 05:57:46 500.000,00 CT DEN:320T26710G3ECMPK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 05:57:57 2.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:00:58 200.000,00 CT DEN:320T26710G7N5F8T Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:02:19 100.000,00 CT DEN:320T26710G9EMZPA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:03:21 300.000,00 Hoa ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:06:24 25.000,00 CT DEN:320T26710GEU7J50 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:09:44 200.000,00 CT DEN:320T26710GK7PJA8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:10:30 20.000,00 138593829203-0934817057-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:10:39 300.000,00 CT DEN:320T26710GLETHFN Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:10:51 100.000,00 138594091052-0914070096-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:11:20 300.000,00 320D60721B9P3DBV  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:12:36 200.000,00 CT DEN:320T26710GP0TTQ3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:17:30 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:20:17 1.000.000,00 CT DEN:320T26710GZ57M7Y Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:21:05 100.000,00 CT DEN:320T26710H07T3WK MBVCB.15215545756.864475.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101001130303 NGUYEN THI THUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 06:22:14 300.000,00 CT DEN:320T26710H1QX8DQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:23:35 500.000,00 CT DEN:320T26710H3HSF2Q Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:25:03 1.000.000,00 CT DEN:320T26710H5F6LYJ MBVCB.15215561599.884219.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3336666688 BUI THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 06:27:13 100.000,00 ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
21-07-2026 06:27:40 20.000,00 320D60721TU91XKP  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202709599758
21-07-2026 06:29:00 100.000,00 CT DEN:320T26710HANTCVB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:31:10 100.000,00 320D60721K260EPW  Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202590425316
21-07-2026 06:36:30 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:37:44 50.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
21-07-2026 06:40:36 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:40:53 100.000,00 320D607211EW1A8F  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:42:09 500.000,00 CT DEN:320T26710HU0XG17 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:42:14 200.000,00 CT DEN:320T26710HU59XYG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:44:47 100.000,00 DTTam ung ho MS 2026 191 (em TranMinhDuc)
21-07-2026 06:46:28 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:48:15 200.000,00 CT DEN:320T26710J23B12Y Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:49:53 200.000,00 320D607210AFC8H4  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:52:14 200.000,00 CT DEN:320T26710J7BX9JY ung ho MS 2026.191
21-07-2026 06:53:48 200.000,00 CT DEN:320T26710J9EN5FP MBVCB.15215808500.056052.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 7903700079 DANG THI MY TRINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 06:56:52 500.000,00 CT DEN:320T26710JDFV2W1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 06:58:48 100.000,00 CT DEN:320T26710JG0U0QX MBVCB.15215866521.091333.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9703081145 LE THI THUY VI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 07:03:54 100.000,00 CT DEN:320T2670YWR5QST7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:04:33 500.000,00 CT DEN:320T2670YWS0PU55 MBVCB.15215918525.133484.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1015189913 NGUYEN VAN DU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 07:06:42 100.000,00 CT DEN:320T2670YWUV8FGS Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:06:45 100.000,00 CT DEN:320T2670YWUX7S3G Vietinbank;110628136866;uh em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:07:02 200.000,00 CT DEN:320T2670YWVA8UJ2 Vietinbank;110628136866;UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC
21-07-2026 07:07:07 200.000,00 CT DEN:320T2670YWVDSGE4 MBVCB.15215950265.153476.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1047473964 NGUYEN HONG NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 07:09:10 100.000,00 320D60721C4V91UD  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202591683822
21-07-2026 07:11:56 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:12:59 100.000,00 320D607215AKWN8E  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202039898475
21-07-2026 07:15:37 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:16:29 300.000,00 CT DEN:320T2670YX7S7XKC Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:19:09 200.000,00 320D60721WRNMM0G  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:20:58 100.000,00 CT DEN:320T2670YXDPH9MT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:21:56 100.000,00 NGUYEN THI ANH chuyen tien ung ho em Tran Minh Duc ms 2026.191
21-07-2026 07:22:13 200.000,00 320D60721JMNXSZH  Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202039281046
21-07-2026 07:24:18 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:25:20 200.000,00 CT DEN:320T2670YXKG1VP5 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:25:41 50.000,00 CT DEN:320T2670YXKXTJ2R ung ho MS 2026.192 em Dang tuan Anh
21-07-2026 07:26:34 500.000,00 320D60721TN3A3ZN  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:27:12 200.000,00 CT DEN:320T2670YXMXMXT0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:27:19 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:28:07 100.000,00 CT DEN:320T2670YXP53XEE MBVCB.15216182851.322571.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002565695 TRUONG THI THU TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 07:28:22 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 07:28:23 200.000,00 320D60721NBDL952  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:29:11 200.000,00 CT DEN:320T2670YXQJRE2M MBVCB.15216210644.334898.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000313878 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 07:29:46 200.000,00 CT DEN:320T2670YXRAW55U Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:30:47 20.000,00 CT DEN:320T2670YXSNFS76 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:33:22 150.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:34:04 100.000,00 CT DEN:320T2670YXWZXH3Q Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:34:13 100.000,00 CT DEN:320T2670YXX6YYKE Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:34:32 500.000,00 320D60721MS91TQD  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:37:29 100.000,00 ung ho MS 2026.192( em Dang Tuan Anh)
21-07-2026 07:36:56 100.000,00 CT DEN:320T2670YY0SS55J Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:38:07 300.000,00 CT DEN:320T2670YY2BSZB7 Vietinbank;110628136866;UNG HO MS 2026-192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 07:41:00 100.000,00 ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc)
21-07-2026 07:43:47 100.000,00 320D60721Z25SYPH  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:44:53 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 07:45:01 200.000,00 CT DEN:320T2670YYBFMYJH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:46:03 50.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
21-07-2026 07:47:03 50.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
21-07-2026 07:47:47 200.000,00 CT DEN:320T2670YYF3FDDV Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:48:21 300.000,00 CT DEN:320T2670YYFUYVBN MBVCB.15216441512.501565.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021001459416 DANG THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 07:49:18 100.000,00 320D60721BK1JUSY  IBFT Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 07:49:55 50.000,00 CT DEN:320T2670YYHXS98M Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:50:47 500.000,00 320D60721GW0QFUR  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202270720218
21-07-2026 07:52:24 200.000,00 CT DEN:320T2670YYM705N4 LE THI TUYET NHUNG ung ho MS 2026.192 e dang tuan anh
21-07-2026 07:52:41 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:56:47 50.000,00 CT DEN:320T2670YYT03DKZ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 07:59:23 200.000,00 CT DEN:320T2670YYWEW251 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:01:07 200.000,00 CT DEN:320T2670YYYQPEVB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:02:19 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:03:10 300.000,00 320D60721V8SKAJH  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202036053618
21-07-2026 08:03:46 100.000,00 320D60721F3T9LE6  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:04:40 200.000,00 320D60721F4F8EZ7  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:04:56 200.000,00 CT DEN:320T2670YZ3RMT7R Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:05:05 500.000,00 CT DEN:320T2670YZ3YS5PP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:05:53 100.000,00 CT DEN:320T2670YZ506Z3Y Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:07:48 100.000,00 CT DEN:320T2670YZ7J8KYQ Vietinbank;110628136866;DANG THAI HA chuyen tien UH MS 2026191 Tran Minh Duc
21-07-2026 08:08:56 100.000,00 CT DEN:320T2670YZ91E1K8 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 08:09:29 1.000.000,00 CT DEN:320T2670YZ9SAUSZ Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:10:52 200.000,00 CT DEN:320T2670YZBLDP9V Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:11:58 200.000,00 320D60721EBECB78  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:12:58 300.000,00 CT DEN:320T2670YZECLSU2 Vietinbank;110628136866;LE THI TAM chuyen tien ung ho em tran minh duc ms 2026191
21-07-2026 08:13:46 500.000,00 CT DEN:320T2670YZFEBT7J Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:13:51 200.000,00 320D607219NWUCGJ  Ung ho MS 2026 191 ( Tran Minh Duc)
21-07-2026 08:13:57 200.000,00 320D60721U4T0ZLN  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202207158270
21-07-2026 08:13:59 200.000,00 CT DEN:320T2670YZFQ6XYT Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 08:16:01 150.000,00 CT DEN:320T2670YZJDR2BU MBVCB.15216778747.738610.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1056320150 LE MINH HIEU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 08:16:28 10.000,00 138608064201-0332361360-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:16:29 100.000,00 320D60721XQRTNFK  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:16:41 500.000,00 CT DEN:320T2670YZK9793V Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 08:20:48 100.000,00 CT DEN:320T2670YZQPYQVC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:20:57 200.000,00 CT DEN:320T2670YZQWYKUB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 08:23:11 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:23:39 50.000,00 320D60721RTDT9GS  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:23:50 300.000,00 CT DEN:320T2670YZUQEULP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:25:41 126.000,00 CT DEN:320T2670YZX57U47 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:29:36 100.000,00 CT DEN:320T2670Z02AY9UX ung ho ms 2026.191  em tran minh duc
21-07-2026 08:30:24 100.000,00 CT DEN:320T2670Z03D6ZBR MBVCB.15216969349.868970.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0721000570078 TRAN THI MINH NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 08:31:25 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:32:25 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:32:57 50.000,00 320D607216QD2CWZ  Ung ho MS. 2026.191 (Em Tran Minh Duc)
21-07-2026 08:35:50 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:36:39 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 08:37:21 200.000,00 CT DEN:320T2670Z0CJWUK2 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:37:36 1.000.000,00 CT DEN:320T2670Z0CWD2VB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:38:00 200.000,00 CT DEN:320T2670Z0DE346P MBVCB.15217075735.937051.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0141000838699 NGUYEN THI THOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 08:38:07 500.000,00 CT DEN:320T2670Z0DKHVUU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:38:33 200.000,00 320D60721DLJM381  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:39:22 200.000,00 CT DEN:320T2670Z0F82LS5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:40:02 200.000,00 CT DEN:320T2670Z0G3US3Y Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:40:26 50.000,00 CT DEN:320T2670Z0GMVYB8 MBVCB.15217098736.957969.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0591000362760 NGUYEN THI NGUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 08:41:04 100.000,00 CT DEN:320T2670Z0HFSXTC Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 08:42:45 50.000,00 CT DEN:320T2670Z0KPJA9K MBVCB.15217128567.977669.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0901000120400 CAN THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 08:44:03 200.000,00 CT DEN:320T2670Z0ME3US3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:44:29 100.000,00 320D60721LRNXVPN  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:44:58 500.000,00 CT DEN:320T2670Z0NM06RN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:47:49 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:48:52 200.000,00 320D60721LA384DJ  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:49:12 100.000,00 320D607215XRTMGH  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202854080818
21-07-2026 08:49:46 100.000,00 CT DEN:320T2670Z0UYWGSV Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:50:30 200.000,00 320D60721GN5SGYT  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202023740057
21-07-2026 08:51:54 50.000,00 320D60721F7Y227X  Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
21-07-2026 08:52:24 200.000,00 320D6072174K85WH  ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
21-07-2026 08:52:45 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:53:17 100.000,00 CT DEN:320T2670Z0ZLFTZS MBVCB.15217260082.071515.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1049036174 NGUYEN LE MAI THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 08:53:35 300.000,00 CT DEN:320T2670Z0ZZSRPY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:54:27 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:55:20 200.000,00 CT DEN:320T2670Z12ALUQE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:55:26 50.000,00 320D607214CN3XPH  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202903902798
21-07-2026 08:55:44 200.000,00 CT DEN:320T2670Z12UNTSK MBVCB.15217298161.093875.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041001128044 MAI VAN THIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 08:55:56 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:56:16 300.000,00 320D607214VCUSW1  Ms 2026.1941- ung ho em  Tran Minh Duc
21-07-2026 08:56:29 500.000,00 CT DEN:320T2670Z13UBD6D Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 08:59:28 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:05:12 500.000,00 320D60721ZMZPJY9  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:05:49 100.000,00 Ung ho MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh)
21-07-2026 09:07:44 100.000,00 320D607211T9ACYL  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202981089240
21-07-2026 09:11:01 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:11:35 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
21-07-2026 09:12:32 300.000,00 320D60721WN3AGDA  Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
21-07-2026 09:14:27 100.000,00 320D60721KGC84XG  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202731772379
21-07-2026 09:15:44 200.000,00 CT DEN:320T2670Z1V8WRJ5 ung ho MS 2026.191 e Tran Minh Duc
21-07-2026 09:16:13 1.000.000,00 CT DEN:320T2670Z1VW1D2N Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:16:47 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:18:29 50.000,00 320D60721X3RSLVH  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202704432368
21-07-2026 09:19:12 2.000.000,00 320D60721QKHELJX  IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:19:28 100.000,00 ung ho em Tran Minh Duc MS 2026.191
21-07-2026 09:20:31 500.000,00 CT DEN:320T2670Z21KH49W Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 09:21:15 500.000,00 320D60721XXFM7MZ  Ung ho MS 2026191
21-07-2026 09:23:02 200.000,00 CT DEN:320T2670Z24WFDEH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:23:13 51.000,00 320D60721YPA0BT7  Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)
21-07-2026 09:24:30 300.000,00 CT DEN:320T2670Z26U94YA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:27:12 300.000,00 CT DEN:320T2670Z2ADJ6XM MBVCB.15217715579.373633.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0031000339119 TRAN THUY LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 09:28:33 100.000,00 CT DEN:320T2670Z2C6BWLF NGUYEN THI MINH NGUYET Chuyen tien ung ho MS2026.192 chau dang tuan anh mong chau mau khoe
21-07-2026 09:31:00 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:32:51 50.000,00 CT DEN:320T2670Z2HV2PCF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:33:42 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:34:01 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:34:39 50.000,00 CT DEN:320T2670Z2L80MUT MBVCB.15217815948.440946.ung ho ms 2026191 Tran Minh Duc.CT tu 1037287218 HOANG TUAN ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 09:37:05 100.000,00 CT DEN:320T2670Z2PF2G6Y Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:42:15 100.000,00 CT DEN:320T2670Z2W8ZWM3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:42:42 300.000,00 320D60721LB9Z2FU  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:44:04 200.000,00 CT DEN:320T2670Z2YNFUN1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:45:23 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:45:29 50.000,00 CT DEN:320T2670Z30HZH0X MBVCB.15217957812.537923.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000504505 NGO QUANG TUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 09:46:07 100.000,00 320D607212FFL48S  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202200314081
21-07-2026 09:48:06 200.000,00 320D60721XUGBVH9  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-09:48:06 6202ASCB02JA2SZE
21-07-2026 09:48:58 100.000,00 320D607210WHQU2K  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:51:56 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:52:11 100.000,00 CT DEN:320T2670Z39DDJ66 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:55:44 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 09:58:24 500.000,00 CT DEN:320T2670Z3HLBTVW Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 10:03:19 300.000,00 CT DEN:320T2670Z3Q2PE3P Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 10:04:19 200.000,00 320D60721MSXUW1K  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 10:04:24 3.000.000,00 DINHTRUONGBICHNGOCchuyen tienungho MS2026.191emTranMinhDuc
21-07-2026 10:04:35 1.000.000,00 CT DEN:320T2670Z3RS9EXH MBVCB.15218219053.709729.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1255797979 TA THU HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 10:06:26 500.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 10:12:43 100.000,00 ung ho MS 2026.192( em Dang Tuan Anh)
21-07-2026 10:13:44 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 10:14:09 100.000,00 CT DEN:320T2670Z44D5JQ4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 10:15:29 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 10:16:19 500.000,00 320D6072143PWKEV  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 10:19:02 50.000,00 CT DEN:320T2670Z4AUP7VV Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 10:20:14 100.000,00 320D607216XQYUFH  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 10:22:56 100.000,00 CT DEN:320T2670Z4FZNESX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 10:23:06 100.000,00 320D60721PDSQ08R  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 10:24:28 100.000,00 320D60721JX0F4HZ  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 10:25:46 100.000,00 320D607213RPB198  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202415858909
21-07-2026 10:31:41 200.000,00 CT DEN:320T2670Z4TJGX3U Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 10:31:48 100.000,00 CT DEN:320T2670Z4TPVSRY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 10:33:25 50.000,00 CT DEN:320T2670Z4VU9P1B NGUYEN THI NGA chuyen tien
21-07-2026 10:33:42 200.000,00 CT DEN:320T2670Z4W7F1Y7 MBVCB.15218634097.975511.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0971000025539 HAN PHUONG LOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 10:33:58 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 10:40:01 100.000,00 CT DEN:320T2670Z54JSXKR MBVCB.15218719554.032648.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc) chuc con manh khoe.CT tu 0351000970549 NGO THANH TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 10:40:53 100.000,00 CT DEN:320T2670Z55PP4K3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 10:41:09 100.000,00 ung ho ms 2026.191 em Tran Duc Minh
21-07-2026 10:43:59 100.000,00 UNG HO MS 2026.191
21-07-2026 10:44:31 100.000,00 CT DEN:320T2670Z5AGMG0Q Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 10:46:18 10.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 10:46:20 300.000,00 320D60721LY8K9T6  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202509856020
21-07-2026 10:46:30 200.000,00 CT DEN:320T2670Z5D44ELV MBVCB.15218803703.091984.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101001105839 DANG THI VINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 10:46:46 300.000,00 CT DEN:320T2670Z5DFR3LQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 10:51:31 100.000,00 320D60721DFPV38J  Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
21-07-2026 10:52:36 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 11:01:14 500.000,00 320D607215QSYU3F  ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc
21-07-2026 11:03:53 100.000,00 CT DEN:320T2670Z622SG1B Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 11:03:55 500.000,00 320D607211YP9ZU7  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 11:05:08 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 11:12:25 108.000,00 CT DEN:320T2670Z6DBU1EG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 11:13:22 1.000.000,00 320D6072161SQ9Q2  Ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc)
21-07-2026 11:19:04 66.888,00 320D60721RDD9461  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 11:21:29 100.000,00 320D60721NVFBGNZ  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-210726-11:21:28 6202ASCB02JAJV1V
21-07-2026 11:25:24 200.000,00 320D607218W17ELT  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 11:26:03 200.000,00 CT DEN:320T2670Z6XBM55R Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 11:26:52 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 11:33:14 100.000,00 MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)
21-07-2026 11:34:31 100.000,00 MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
21-07-2026 11:34:55 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 11:35:32 100.000,00 MS2026.191 (em Tran Minh Duc)
21-07-2026 11:38:26 100.000,00 CT DEN:320T2670Z7DQ07QT MBVCB.15219585725.591187.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000258050 LAI THI BICH THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 11:39:24 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
21-07-2026 11:42:08 1.000.000,00 320D60721NFBAUQF  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 11:55:13 50.000,00 ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc)
21-07-2026 11:56:47 350.000,00 320D60721UCXKXN6  LE THI THANH NGOC chuyen tien UH MS 2026191 Em Tran Minh Duc
21-07-2026 11:58:23 300.000,00 320D607215VYJ9MQ  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-210726-11:58:23 6202ASCB02JAR5UR
21-07-2026 11:58:29 200.000,00 Ung ho MS 2026 .191 ( em Tran Minh Duc )
21-07-2026 11:58:45 200.000,00 ung ho MS 2026.191
21-07-2026 11:59:19 10.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
21-07-2026 12:01:44 100.000,00 320D60721C8LX9MG  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:04:43 200.000,00 CT DEN:320T2670Z8EDU66V Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.191 e Tran Minh Duc
21-07-2026 12:05:25 200.000,00 CT DEN:320T2670Z8FAVZX7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:06:29 100.000,00 CT DEN:320T2670Z8GR97NU Vietinbank;110628136866;ung ho ms 2026.192 em dang tuan anh
21-07-2026 12:07:16 100.000,00 CT DEN:320T2670Z8HSFY7T Vietinbank;110628136866;LUONG THI NHAT LE chuyen tien ung ho MS 2026.191
21-07-2026 12:08:19 100.000,00 320D60721GCHWDQ8  ung ho Ms2026.191(em tran minh duc)
21-07-2026 12:08:22 50.000,00 CT DEN:320T2670Z8K7DZH5 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:10:16 100.000,00 CT DEN:320T2670Z8MQRZCV MBVCB.15220086298.903434.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 12:11:16 200.000,00 138638075436-0339903306-UNG HO MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:11:32 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:12:21 100.000,00 CT DEN:320T2670Z8QGHH4M Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:14:00 200.000,00 CT DEN:320T2670Z8SNTTYQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:14:36 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:14:43 50.000,00 320D607211NT184N  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:15:15 200.000,00 CT DEN:320T2670Z8UARTZP Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:16:40 100.000,00 CT DEN:320T2670Z8W5YLQA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:17:33 100.000,00 ung ho MS 2026.191
21-07-2026 12:21:30 50.000,00 CT DEN:320T2670Z92KF0J2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:22:45 50.000,00 320D607218DZTB9P  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202732374200
21-07-2026 12:25:29 100.000,00 CT DEN:320T2670Z97U654P MBVCB.15220301334.041973.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000268901 HOANG THI NHAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 12:26:07 200.000,00 CT DEN:320T2670Z98NUKHJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:28:07 50.000,00 320D60721BVD005V  Ung ho MS2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:30:44 200.000,00 CT DEN:320T2670Z9ERR6NB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:32:05 100.000,00 LE THI GIANG Chuyen tien ung ho MS 2026.191 (e Tran Duc Minh)
21-07-2026 12:33:15 200.000,00 CT DEN:320T2670Z9J2WS0B Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:33:41 100.000,00 CT DEN:320T2670Z9JNB7T3 MS 2026.191
21-07-2026 12:33:53 50.000,00 320D607217KNWMYP  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:34:17 100.000,00 320D60721QQTDRV3  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:34:58 300.000,00 320D60721VD72JJP  Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:36:46 50.000,00 CT DEN:320T2670Z9NQU7SL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:44:01 500.000,00 320D60721WH6K8YM  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:45:14 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:50:15 200.000,00 ZP7D3VBBHB21 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 12:51:22 100.000,00 CT DEN:320T2670ZA803CKN Ung Ho MS 2026.191
21-07-2026 13:04:19 200.000,00 CT DEN:320T2670ZAR3L7B8 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 13:08:15 100.000,00 CT DEN:320T2670ZAWAJGE1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 13:08:45 150.000,00 CT DEN:320T2670ZAWYVXXT MBVCB.15220811540.352300.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1031000011958 DANG THI DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 13:09:04 200.000,00 CT DEN:320T2670ZAXD91ZC Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 13:09:18 200.000,00 CT DEN:320T2670ZAXPRF7X Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 13:11:33 100.000,00 320D607213F62YEJ  UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-13:11:33 6202ASCB02JAEWCW
21-07-2026 13:11:35 200.000,00 CT DEN:320T2670ZB0Q7W5A Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 13:15:25 300.000,00 CT DEN:320T2670ZB5RUK5T MBVCB.15220894356.395599.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9328576286 VU THI KIM HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 13:16:03 50.000,00 CT DEN:320T2670ZB6LWDWM Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.191
21-07-2026 13:19:49 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 13:26:09 100.000,00 320D607217RH19ZJ  LE THI HUONG UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-13:26:09 6202ASCB02JAGXLE
21-07-2026 13:27:59 500.000,00 320D607217R4TB24  HUYNH THI CUOL chuyen FT26202822009614
21-07-2026 13:29:02 100.000,00 320D60721SCUHEFJ  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202450371299
21-07-2026 13:40:07 100.000,00 320D60721AYPTWKL  Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
21-07-2026 13:45:10 100.000,00 320D6072122GBYS1  Ung ho MS 2026.91 em Tran Minh Duc FT26202255382324
21-07-2026 13:50:04 250.000,00 320D6072158GTZNY  Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202256646569
21-07-2026 13:55:22 200.000,00 320D60721WYKT7AG  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 13:57:01 500.000,00 320D607212A935M0  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 13:57:23 200.000,00 CT DEN:320T2670ZCT676TZ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 14:03:08 1.000.000,00 320D60721FHSGK3P  Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26202123250465
21-07-2026 14:06:11 20.000,00 320D607215SDE1M5  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 14:07:44 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 14:11:53 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
21-07-2026 14:12:49 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 14:15:38 200.000,00 320D60721CHPBUXR  IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 14:15:50 300.000,00 CT DEN:320T2670ZDHK06HY MBVCB.15221536108.789743.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 14:16:19 100.000,00 CT DEN:320T2670ZDJ66807 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 14:21:05 500.000,00 CT DEN:320T2670ZDQGQHZ5 MBVCB.15221592130.826084.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0161001597639 DO THI THUY TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 14:26:59 200.000,00 CT DEN:320T2670ZDY9KMEV Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 14:27:56 200.000,00 CT DEN:320T2670ZDZHVE6K Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 14:28:18 200.000,00 CT DEN:320T2670ZE00SC5F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 14:33:50 500.000,00 ung ho ms 2026.179 (em Pham Van Duong)
21-07-2026 14:37:50 100.000,00 320D60721EU0M1QH  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 14:40:48 100.000,00 CT DEN:320T2670ZEGJ03XJ MBVCB.15221836118.973212.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021001865236 VU THI THU HIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 14:45:24 500.000,00 CT DEN:320T2670ZENLBK6Q Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 14:49:08 500.000,00 CT DEN:320T2670ZETHLJJX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 14:51:07 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 15:04:58 30.000,00 320D607215GRKBJH  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202223260072
21-07-2026 15:07:56 100.000,00 ung ho MS 2026.191
21-07-2026 15:13:25 500.000,00 NTP 214-B17 Nguyen Trai - P. COL - HCM. Ung ho MS 2026.192 ( em DANG TUAN ANH)
21-07-2026 15:17:44 200.000,00 CT DEN:320T2670ZFX9SENM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 15:19:51 30.000,00 320D607219W0GESR  Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)
21-07-2026 15:19:55 200.000,00 320D60721F21YLMZ  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 15:24:27 100.000,00 320D60721T1KPNTM  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 15:30:36 10.000,00 320D60721K17WUD7  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 15:32:02 10.000,00 320D60721ZYRF6D8  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 15:32:26 500.000,00 320D607216BZ97YP  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 15:33:48 200.000,00 CT DEN:320T2670ZGJHQ5XK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 15:34:05 50.000,00 138659105222-0819349042-Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 15:35:02 200.000,00 CT DEN:320T2670ZGL4R68Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 15:38:35 70.000,00 CT DEN:320T2670ZGQU4F60 MBVCB.15222568137.437286.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0851000036266 VU THANH VAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 15:39:46 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 15:41:38 100.000,00 CT DEN:320T2670ZGUV9W1U Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 15:46:41 200.000,00 CT DEN:320T2670ZH1J37DX Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 15:48:55 100.000,00 CT DEN:320T2670ZH4FV8LW MBVCB.15222693195.523947.Anh Dao  chuyen tien ung ho ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 9398212980 MAI THI KIM CUC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 15:52:25 200.000,00 CT DEN:320T2670ZH93CVW5 ung ho MS 2026.191 em tran minh duc
21-07-2026 15:53:25 300.000,00 320D6072156ERXR7  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 15:55:25 200.000,00 Ung ho MS2026.192 (em Dang Tuan Anh)
21-07-2026 15:56:36 300.000,00 CT DEN:320T2670ZHELYARK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 15:56:48 100.000,00 CT DEN:320T2670ZHEVYXMM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 15:57:36 100.000,00 CT DEN:320T2670ZHFYBQ2P Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
21-07-2026 16:04:47 200.000,00 CT DEN:320T2670ZHREMVHM MBVCB.15222922233.668076.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0321000671279 LE THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 16:09:45 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 16:11:08 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
21-07-2026 16:15:45 100.000,00 CT DEN:320T2670ZJ5X60RA MS 2026.191 Tran Minh Duc
21-07-2026 16:21:01 10.000,00 126D60721V7X73RN  Ung ho MS 2026.192 FT26202711733684
21-07-2026 16:23:59 100.000,00 CT DEN:320T2670ZJGSGFBF Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 16:25:07 150.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 16:25:23 20.000,00 CT DEN:320T2670ZJJMB80A Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 16:25:37 300.000,00 320D60721SZNGZ3M  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202705184937
21-07-2026 16:32:36 100.000,00 CT DEN:320T2670ZJU5SW12 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 16:35:53 200.000,00 138665919758-0988710589-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 16:37:21 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 16:38:24 100.000,00 Ung ho MS 2026.192
21-07-2026 16:43:18 100.000,00 CT DEN:320T2670ZK89W4W3 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 16:44:14 200.000,00 320D60721Y1AUY67  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202355023578
21-07-2026 16:46:35 200.000,00 CT DEN:320T2670ZKCM3SP2 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 16:47:18 200.000,00 320D60721F76Y3F9  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 16:47:39 200.000,00 CT DEN:320T2670ZKE1369S DO THI LOAN chuyen tien MS 2026.191  em Tran Minh Duc
21-07-2026 16:49:44 100.000,00 320D60721C056AFY  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 16:54:56 200.000,00 CT DEN:320T2670ZKPMZGC9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 16:56:53 50.000,00 320D607217KQCY7R  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202072303714
21-07-2026 16:59:15 100.000,00 LE THI NHUNG Chuyen tien ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 17:00:18 300.000,00 320D60721W3QXP5Y  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 17:02:40 200.000,00 CT DEN:320T2670ZKZVBZLU Vietinbank;110628136866;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho MS 2026 . 190 em Chu Thuc Hung
21-07-2026 17:07:02 300.000,00 320D60721FLWRC8U  tram anh nho bao ung ho cac th kho khan
21-07-2026 17:08:21 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 17:10:41 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 17:10:56 500.000,00 Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)
21-07-2026 17:12:14 100.000,00 CT DEN:320T2670ZLCGZUV1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 17:14:03 100.000,00 320D60721TDTG870  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 17:15:33 100.000,00 CT DEN:320T2670ZLGVWLKY Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 17:20:29 300.000,00 ung ho MS 2026.191 ( em TRAN MINH DUC )
21-07-2026 17:23:39 34.567,00 CT DEN:320T2670ZLTKU5ZC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 17:26:59 500.000,00 320D60721XNZALTC  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 17:30:13 100.000,00 CT DEN:320T2670ZM2847WK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 17:30:36 200.000,00 UNG HO MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)
21-07-2026 17:34:10 200.000,00 CT DEN:320T2670ZM7FQ32E Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 17:35:16 200.000,00 CT DEN:320T2670ZM8WXS9U Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 17:36:01 100.000,00 CT DEN:320T2670ZM9WT542 MBVCB.15224453788.690533.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000689470 NGUYEN THI NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 17:37:20 200.000,00 320D60721FXU62TW  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 17:41:44 150.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 17:43:26 100.000,00 320D60721B33Y86L  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 17:46:55 100.000,00 CT DEN:320T2670ZMQA9P9Z Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 17:53:29 30.000,00 126D60721ABUCAXQ  ung ho MS 2026 192 Em Dang Tuan Anh FT26202214099079
21-07-2026 17:57:54 500.000,00 320D60721Z5J4BD1  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 17:59:44 100.000,00 320D60721UA380QJ  Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
21-07-2026 18:03:00 50.000,00 CT DEN:126T2670ZNBJHLDC ung ho ms 2026.192 em dang tuan anh
21-07-2026 18:11:23 100.000,00 CT DEN:320T2670ZNNLFQUA MBVCB.15225118434.148165.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0271001086453 NGUYEN LE ANH DUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 18:17:11 50.000,00 CT DEN:320T2670ZNW9CTPH Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 18:21:07 100.000,00 CT DEN:320T2670ZP1FZQLN Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 18:30:43 1.000.000,00 320D60721NNRB68W  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 18:35:15 200.000,00 320D60721VERDPF8  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202366518247
21-07-2026 18:39:51 200.000,00 320D60721MY3BRTH  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 18:45:52 300.000,00 ms 2026.192 ( em dang tuan anh )
21-07-2026 18:45:56 100.000,00 CT DEN:320T2670ZQ07YPMY Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 18:50:44 200.000,00 Ung ho MS 2026.191(em Tran minh duc)
21-07-2026 18:55:09 200.000,00 320D60721F497SLM  IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Duc Minh
21-07-2026 18:58:09 500.000,00 CT DEN:320T2670ZQGCU7QY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 19:05:25 100.000,00 320D60721GUCZWHT  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 19:08:43 100.000,00 320D60721EA6256F  Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)
21-07-2026 19:17:58 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 19:20:09 100.000,00 CT DEN:320T2670ZRBEB416 NGO THI TRAM Chuyen tien ung ho be  Duc
21-07-2026 19:20:26 200.000,00 320D607213UZEM1U  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 19:23:41 200.000,00 320D60721CL1EPF5  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202669591745
21-07-2026 19:33:29 100.000,00 CT DEN:320T2670ZRV1217W Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 19:38:06 100.000,00 CT DEN:320T2670ZS1422XA MBVCB.15226688051.199651.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0821000120097 DAO TIEN MANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 19:38:09 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 19:46:10 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 19:49:56 100.000,00 320D6072153G8SD4  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 19:55:06 200.000,00 CT DEN:320T2670ZSPKLHCP MBVCB.15226963202.388052.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1001000286495 MAI NGUYET HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 20:00:21 100.000,00 CT DEN:320T2670ZSWHCL0G Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 20:00:24 100.000,00 320D60721P2CYFFC  Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202493063026
21-07-2026 20:06:06 200.000,00 CT DEN:320T2670ZT43E1MR Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 20:16:01 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 20:18:04 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 20:29:30 500.000,00 320D60721AJLY98B  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202355494198
21-07-2026 20:32:47 500.000,00 320D60721FEUYANE  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26202454431857
21-07-2026 20:46:59 100.000,00 CT DEN:320T2670ZUQ2P0CN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 20:50:48 5.000.000,00 320D60721ALV32G4  UNG HO MS 2026.192 EM DANG TUAN ANH-210726-20:50:46 6202ASCB02JBIDVA
21-07-2026 20:51:15 300.000,00 CT DEN:320T2670ZUVQK1PL MBVCB.15227880711.992852.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0401000415556 LE VAN HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 20:53:21 200.000,00 Ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy)
21-07-2026 20:54:09 200.000,00 CT DEN:320T2670ZUZJNT6T Vietinbank;110628136866;ung ho ma so 2026.191 em Nguyen Minh Duc
21-07-2026 20:54:31 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 20:54:35 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 20:55:03 200.000,00 320D607215HLNBU5  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 20:56:52 500.000,00 CT DEN:320T2670ZV34PGHT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 20:57:58 50.000,00 CT DEN:320T2670ZV4KZBUZ Ung ho MS2026.192
21-07-2026 20:58:49 200.000,00 CT DEN:320T2670ZV5Q2N80 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 21:04:12 200.000,00 320D60721LQ84CBM  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 21:04:39 100.000,00 Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)
21-07-2026 21:05:15 200.000,00 320D60721TWJ0EEU  Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202117838680
21-07-2026 21:07:59 100.000,00 320D60721P6VRJNJ  ung ho ms 2026.191
21-07-2026 21:09:19 50.000,00 CT DEN:320T2670ZVKL24Z2 MBVCB.15228147458.169720.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0981000418642 NGO THI BE (TUC NHUNG) toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-07-2026 21:10:02 20.000,00 CT DEN:320T2670ZVLJ7PGZ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 21:17:00 100.000,00 138707300799-0358974886-Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 21:17:25 200.000,00 320D60721H9U252G  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203741218762
21-07-2026 21:17:44 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 21:19:50 100.000,00 CT DEN:320T2670ZVZG8TQW ung ho em tran minh duc ms 2026.191
21-07-2026 21:22:09 100.000,00 320D60721VRJ9FKP  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 21:22:15 200.000,00 NGUYEN THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.192 Dang Tuan Anh
21-07-2026 21:26:51 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 21:31:24 200.000,00 320D60721SN7L284  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 21:36:48 150.000,00 320D60721WKL7Y5Z  MS 2026 192 em dang tuan anh
21-07-2026 21:37:59 200.000,00 320D60721DR0D0KZ  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203429042495
21-07-2026 21:39:40 1.000.000,00 320D607218SCVKTL  IBFT Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu xuan huong Quach gui
21-07-2026 21:42:38 200.000,00 CT DEN:320T2670ZWVKGBYD Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 21:43:26 300.000,00 320D60721YUG9CPF  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 21:47:41 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 21:48:22 300.000,00 320D607215TTBD50  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-21:48:21 6202ASCB02JB7AX3
21-07-2026 21:49:00 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 21:49:44 100.000,00 320D6072172KS9EH  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203078371602
21-07-2026 21:52:38 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 21:53:00 200.000,00 320D60721ZGX7NXG  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203741354107
21-07-2026 21:53:40 200.000,00 CT DEN:320T2670ZXA513KL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 22:02:27 100.000,00 ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
21-07-2026 22:07:55 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 22:10:48 70.000,00 320D607216ZUXSBK  138713397583 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc CHUYEN TIEN OQCH000GBEwz MOMO138713397583MOMO
21-07-2026 22:14:37 100.000,00 CT DEN:320T2670ZY3TNGX6 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 22:16:22 90.000,00 320D607211ZAYWSH  138713802990 0938426981 MS 2026192 em DANG TUAN ANH
21-07-2026 22:17:02 100.000,00 CT DEN:320T2670ZY70FEEA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 22:18:01 380.000,00 CT DEN:320T2670ZY8A1LRV Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 22:24:09 1.000.000,00 320D60721KMMJC5K  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 22:27:09 300.000,00 CT DEN:320T2670ZYLCCCBE ung ho ms 2026.189 em nguyen thi anh
21-07-2026 22:29:01 200.000,00 CT DEN:320T2670ZYNUDKCC Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 22:31:37 100.000,00 ung ho ms 2026.192( e Dang Tuan Anh)
21-07-2026 22:32:08 100.000,00 NGUYEN NGOC ANH chuyen tien UH ms 2026.192 dang tuan anh
21-07-2026 22:32:57 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 22:36:37 10.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 22:38:03 100.000,00 HOANG THI PHUONG ANH chuyen tien uh ms 2026.192(em Dang Tuan Anh). chuc em som khoe
21-07-2026 22:39:11 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 22:46:51 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 22:49:20 100.000,00 320D607210EXWZ83  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 23:00:43 500.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 23:02:19 20.000,00 NGUYEN THI HONG THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.192( em Dang Tuan Anh)
21-07-2026 23:04:35 200.000,00 CT DEN:320T2671001TDJL8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
21-07-2026 23:08:15 30.000,00 CT DEN:320T2671006MM0DA Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh
21-07-2026 23:10:53 200.000,00 320D607211NDM9WV  Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203631160008
21-07-2026 23:14:21 200.000,00 320D60721MRUK6DQ  UNG HO MS 2026.192  EM DANG TUAN ANH-210726-23:14:21 6202ASCB02J1YBUE
21-07-2026 23:17:40 100.000,00 Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)
21-07-2026 23:21:09 100.000,00 320D6072130RSQCC  ung ho em  2026.192 ( ung ho em dang tuan anh)
22-07-2026 01:25:32 100.000,00 CT DEN:320T267100YAHP38 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh; thoi gian GD:21/07/2026 23:27:41
22-07-2026 01:26:48 1.000.000,00 320D60721J9P1U92  ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 23:29:56
22-07-2026 01:27:42 100.000,00 CT DEN:320T2671013AMNY0 Ung ho MS 2026.191; thoi gian GD:21/07/2026 23:31:29
22-07-2026 01:27:53 300.000,00 320D60721P5YL4Z2  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 23:31:48
22-07-2026 01:33:13 200.000,00 320D60721KZ61VFP  IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 23:42:10
22-07-2026 01:35:55 100.000,00 CT DEN:320T267101QML4CQ MBVCB.15229425414.060763.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1026789457 HOANG THI YEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:21/07/2026 23:47:38
22-07-2026 01:37:13 100.000,00 320D60721T64GR2V  Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh); thoi gian GD:21/07/2026 23:50:37
22-07-2026 01:38:21 1.500.000,00 320D60721B7KM1K2  ung ho MS 2026.192 (em DANG TUAN ANH); thoi gian GD:21/07/2026 23:53:09
22-07-2026 01:38:34 50.000,00 320D60721AED8YA5  NGUYEN NHU QUYNH chuyen tien; thoi gian GD:21/07/2026 23:53:42
22-07-2026 01:39:24 200.000,00 CT DEN:320T26710218Q01S Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:21/07/2026 23:55:40
22-07-2026 12:39:54 30.000,00 Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
22-07-2026 01:40:56 1.000.000,00 CT DEN:320T267102651N5H MBVCB.15229457810.090568.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000882007 NGO HUONG LAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:21/07/2026 23:59:22
22-07-2026 01:41:20 200.000,00 320D60722W95ZSUS  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:22/07/2026 00:00:24
22-07-2026 01:41:39 2.000.000,00 CT DEN:320T26711Q5YUBGC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:22/07/2026 00:01:03
22-07-2026 01:43:03 100.000,00 CT DEN:320T26711Q9YMD6T Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:22/07/2026 00:04:05
22-07-2026 01:44:21 100.000,00 CT DEN:320T26711QDVFVV5 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:22/07/2026 00:07:02
22-07-2026 01:47:37 100.000,00 320D60722TJ8DS33  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc HCVNQR BK6A5FA91F821B3CE; thoi gian GD:22/07/2026 00:15:14
22-07-2026 01:48:08 100.000,00 320D6072247VF2P2  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung HCVNQR BK6A5FA9726417047; thoi gian GD:22/07/2026 00:16:36
22-07-2026 01:50:55 200.000,00 CT DEN:320T26711R2PSUWR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:22/07/2026 00:24:20
22-07-2026 01:51:33 100.000,00 CT DEN:320T26711R50G078 MBVCB.15229540761.149751.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0451001982841 DOAN THI HOA HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:22/07/2026 00:26:05
22-07-2026 01:52:03 200.000,00 CT DEN:320T26711R70CMRZ Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh; thoi gian GD:22/07/2026 00:27:35
22-07-2026 01:54:16 50.000,00 138723214595-0942282393-Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh; thoi gian GD:22/07/2026 00:34:25
22-07-2026 01:59:51 60.000,00 320D60722HQQAZPM  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203118578681; thoi gian GD:22/07/2026 00:54:24
22-07-2026 02:06:47 200.000,00 CT DEN:320T26711TCR7T2Q Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc; thoi gian GD:22/07/2026 01:23:25
22-07-2026 02:47:07 100.000,00 CT DEN:320T26711WM92DSP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 03:06:53 20.000,00 320D607224NYKB3P  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203261645072
22-07-2026 03:40:02 20.000,00 CT DEN:320T26711YP4KP5A Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.192  em Dang Tuan Anh
22-07-2026 03:51:39 2.000.000,00 320D607220SRA0GA  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-220726-03:51:39 6203ASCB02J188J7
22-07-2026 05:19:06 100.000,00 CT DEN:320T267122HYZVYT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 06:02:19 100.000,00 CT DEN:320T26712470VZA5 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 06:08:51 500.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 06:14:28 100.000,00 CT DEN:320T267124P2N2K1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 06:18:30 20.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 06:36:46 100.000,00 320D60722UN6D9YT  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203920634144
22-07-2026 06:44:03 100.000,00 CT DEN:320T267125U4V2LM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 07:02:16 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 07:04:20 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 07:06:36 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 07:09:51 50.000,00 CT DEN:320T26710JWM5RQ4 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 07:19:16 200.000,00 CT DEN:320T26710K91KVNC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 07:30:12 200.000,00 320D60722GV3KJGN  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203008627034
22-07-2026 07:38:10 300.000,00 CT DEN:320T26710L00EBMF MBVCB.15230842870.097659.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0361000226745 DUONG ANH TOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-07-2026 07:41:29 50.000,00 CT DEN:320T26710L4D3EST Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 07:45:53 300.000,00 320D607221KF35L2  Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)
22-07-2026 07:46:16 50.000,00 320D607223CZG9AH  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 07:52:10 10.000,00 320D60722KC0HJBG  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
22-07-2026 07:52:40 10.000,00 320D60722XECAJT1  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 07:53:28 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 07:55:52 150.000,00 CT DEN:320T26710LPCQH0H MBVCB.15231057336.249619.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071001440685 TRINH PHUOC DUC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-07-2026 07:58:25 200.000,00 CT DEN:320T26710LSRX0B5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 08:00:19 200.000,00 CT DEN:320T26710LV8JX9H Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:02:40 100.000,00 CT DEN:320T26710LYCL075 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 08:05:01 150.000,00 320D60722LFK0Q7J  Gia dinh Tue An chuc chau nhanh khoi benh FT26203168534391
22-07-2026 08:06:49 500.000,00 320D60722EQ3SN6D  UNG HO MS 2026193 ANH HOANG VAN KHANH-220726-08:06:49 6203ASCB02J1W5B4
22-07-2026 08:07:20 20.000,00 CT DEN:320T26710M4HMPJU Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:10:04 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:11:12 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 08:13:01 100.000,00 320D60722RS1FTD1  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203990508805
22-07-2026 08:13:07 10.000,00 320D60722R28RU6W  Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
22-07-2026 08:14:01 10.000,00 320D607228G4T4WG  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
22-07-2026 08:14:32 300.000,00 320D607223PGXYAZ  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-08:14:31 6203ASCB02J1EWHT
22-07-2026 08:14:52 100.000,00 CT DEN:320T26710MEFYLUX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 08:17:25 500.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:18:26 300.000,00 320D60722D9GVLK3  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:18:42 20.000,00 CT DEN:320T26710MKJGGFU Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 08:20:58 500.000,00 320D607225WUXAQF  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:21:46 100.000,00 CT DEN:320T26710MPL694M Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:21:57 100.000,00 CT DEN:320T26710MPTYQZT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:22:54 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:23:18 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:26:12 100.000,00 320D6072233E799Z  UNG HO MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH-220726-08:26:11 6203ASCB02J1GC16
22-07-2026 08:26:15 2.000.000,00 320D60722F04JXW2  Ung ho ms 2026193 anh hoang van khanh FT26203061938923
22-07-2026 08:27:24 500.000,00 CT DEN:320T26710MX11UM1 MBVCB.15231432362.519101.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001126392 NGUYEN THI HUONG LIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-07-2026 08:27:44 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 08:27:48 200.000,00 320D60722M0LN70U  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 08:28:59 200.000,00 Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)
22-07-2026 08:29:32 100.000,00 CT DEN:320T26710MZUQUAA Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh. Nam Mo Quan The Am Bo Tat Nguyen cau gia dinh som vuot qua kho khan  mong anh som binh phuc
22-07-2026 08:29:36 100.000,00 CT DEN:320T26710MZXNF98 HUYNH THI THU HA Chuyen tien ung ho ms 2026.193 hoang van khanh bi bong nang
22-07-2026 08:29:49 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:30:07 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 08:30:12 200.000,00 UH ma so 2026.191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 08:31:00 500.000,00 CT DEN:320T26710N1SS0LM Vietinbank;110628136866;TRINH THI GAM chuyen tien MS 2026193 Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:31:15 300.000,00 320D607229U1QLWZ  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203010626206
22-07-2026 08:31:52 300.000,00 320D6072222M3W9S  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:34:34 50.000,00 320D60722D993H1Y  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203820300247
22-07-2026 08:34:59 300.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:35:23 200.000,00 CT DEN:320T26710N7KAZL8 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.193 anh hoang van khanh
22-07-2026 08:37:21 200.000,00 CT DEN:320T26710NA5J9SS Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:41:16 200.000,00 320D60722JJNR8DR  ung ho MS 2026193 FT26203043452660
22-07-2026 08:41:17 100.000,00 Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)
22-07-2026 08:42:30 300.000,00 320D607220V10TEY  ung ho ms 2026.192 (em Dang Tuan Anh)
22-07-2026 08:42:44 300.000,00 320D60722CF833VX  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:46:55 500.000,00 138752096115-0908645886-Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:47:32 200.000,00 CT DEN:320T26710NPLN8E7 MBVCB.15231693985.696656.TRAN THI NGA chuyen tien UH MS 2026 193.CT tu 1961811568 TRAN THI NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-07-2026 08:47:47 200.000,00 CT DEN:320T26710NPXRE18 MBVCB.15231688994.699170.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0481000616811 LE NGOC NGUYEN PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-07-2026 08:49:57 200.000,00 NGUYEN MAU TUAN chuyen tien ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang van khanh )
22-07-2026 08:51:09 1.000.000,00 MS 2026.193 - Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:52:57 200.000,00 138752729256-0387081771-Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:53:28 100.000,00 320D60722SLDBUZL  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:56:45 500.000,00 HOANG MY QUANG Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:58:15 500.000,00 320D60722WYV9L78  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:58:42 200.000,00 CT DEN:320T26710P4BWJ0G Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:59:05 200.000,00 CT DEN:320T26710P4V9UYX Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:59:16 300.000,00 CT DEN:320T26710P53Y09S MBVCB.15231836360.800932.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011001162836 TRAN THI AN NA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-07-2026 08:59:33 100.000,00 CT DEN:320T26710P5G6L5K Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 08:59:44 50.000,00 CT DEN:320T26710P5Q8ZMB Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 09:01:46 300.000,00 CT DEN:320T26710P8E1N7G Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 09:08:26 100.000,00 Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)
22-07-2026 09:10:56 100.000,00 CT DEN:320T26710PLHFU38 MBVCB.15231993801.905786.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-07-2026 09:17:17 300.000,00 CT DEN:320T26710PUWPM0Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 09:19:11 200.000,00 Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)
22-07-2026 09:19:18 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 09:19:20 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 09:19:55 50.000,00 CT DEN:320T26710PYD3DW4 MBVCB.15232111999.987384.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1918400586 HO THI MAI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-07-2026 09:19:56 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 09:22:35 100.000,00 320D60722FS56WMK  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 09:26:49 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 09:27:07 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 09:28:16 300.000,00 320D60722D287E7L  IBFT Nguyen Trang Phuong Chuyen tien Ung Ho Ma So 2026 193 Anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 09:33:15 100.000,00 CT DEN:320T26710QFZJ3KT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 09:33:40 100.000,00 CT DEN:320T26710QGJDKMC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
22-07-2026 09:34:16 100.000,00 CT DEN:320T26710QHB4K4R Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 09:34:34 100.000,00 CT DEN:320T26710QHQH829 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 09:36:27 1.000.000,00 CT DEN:320T26710QL7H721 Ung ho MS 2026.193 Hoang Van Khanh
22-07-2026 09:37:00 100.000,00 CT DEN:320T26710QLY66RH NGUYEN MINH HIEU chuyen tien Ung ho Ms 2026.193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 09:38:24 500.000,00 CT DEN:320T26710QNSY3ML MBVCB.15232353507.155001.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0211000429059 DAO THI THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-07-2026 09:41:42 200.000,00 CT DEN:320T26710QT4P9H9 MBVCB.15232398200.184943.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004129671 NGUYEN THI THANH HOAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-07-2026 09:45:38 100.000,00 320D60722Z471X8G  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 09:45:40 100.000,00 CT DEN:320T26710QYCP0BE Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 09:46:00 100.000,00 CT DEN:320T26710QYU2WQP MBVCB.15232450987.222143.ung ho ms 2026.193(anh Hoang Van Khanh).CT tu 1036476709 TRAN THI MUI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-07-2026 09:46:15 500.000,00 Ung ho Anh Hoang van Khanh
22-07-2026 09:46:40 100.000,00 320D60722B1TRPWF  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 09:47:02 200.000,00 CT DEN:320T26710R065CFC MBVCB.15232479043.233245.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0371003768577 HA THI HAI DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-07-2026 09:47:37 100.000,00 CT DEN:320T26710R0Y88YV Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 09:48:09 200.000,00 CT DEN:320T26710R1N54EA Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 09:48:46 200.000,00 LUU CONG VIET ung ho anh Hoang Van Khanh MS 2026.193
22-07-2026 09:53:16 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 09:54:46 68.000,00 CT DEN:320T26710RADK84T Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 09:55:53 500.000,00 GIANG THI THU HA chuyen tien
22-07-2026 10:00:39 100.000,00 CT DEN:320T26710RJ5LSHL ung ho MS 2026.191 em tran minh duc
22-07-2026 10:03:19 100.000,00 CT DEN:320T26710RMPKZNJ Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 10:03:27 100.000,00 320D60722CY8V4HN  UNG HO MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH-220726-10:03:27 6203ASCB02J1DBEW
22-07-2026 10:06:25 200.000,00 320D607227GFJ2XK  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 10:09:53 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 10:19:10 500.000,00 320D60722VEFGH6D  Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26203050497570
22-07-2026 10:19:16 50.000,00 CT DEN:320T26710S8RXEL1 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
22-07-2026 10:19:57 50.000,00 CT DEN:320T26710S9NHBPY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 10:20:15 500.000,00 320D60722MSQB2TZ  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203511302313
22-07-2026 10:21:22 500.000,00 ung ho MS.2026.193 (anh Hoang Van Khanh)
22-07-2026 10:25:01 300.000,00 Ung ho MS 2026.193( anh HOANG VAN KHANH)
22-07-2026 10:25:08 200.000,00 320D60722J20GPBS  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203115414206
22-07-2026 10:25:19 200.000,00 ung ho MS 2026.193- Anh HOANG VAN KHANH
22-07-2026 10:25:41 50.000,00 320D607220RHQK8V  Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26203242084729
22-07-2026 10:33:59 500.000,00 320D60722Q2RGE53  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 10:36:12 500.000,00 THACH NGOC HA chuyen tienung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh)
22-07-2026 10:39:21 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 10:41:27 300.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 10:43:02 100.000,00 CT DEN:320T26710T64X63B LTTTRANG ungho MS 2026.193anhHoangVanKhanh
22-07-2026 10:45:27 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 10:45:42 500.000,00 ung ho MS 2026. 190 em Chu Thuc Hung
22-07-2026 10:45:57 50.000,00 320D607222GU1SD7  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 10:54:44 50.000,00 CT DEN:320T26710TMKUBCQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 10:59:47 100.000,00 CT DEN:320T26710TU8ZNRT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 11:04:27 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 11:08:16 500.000,00 Ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh)
22-07-2026 11:09:15 513.241,00 320D60722S9Q1XG8  Remitly transfer R15223916306
22-07-2026 11:09:37 100.000,00 CT DEN:320T26710U78L1ZZ NGUYEN THI HOAI chuyen tien ung jo MS 2026 .193
22-07-2026 11:09:57 241.000,00 320D60722402HURH  Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26203093036240
22-07-2026 11:11:25 100.000,00 320D60722J64BGSP  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 11:15:09 50.000,00 CT DEN:320T26710UEJWWFA MBVCB.15233650824.997348.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004247109 DUONG THI THUY DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-07-2026 11:16:02 100.000,00 CT DEN:320T26710UFQEZLW Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 11:16:50 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 11:17:15 200.000,00 320D60722826N7JJ  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 11:20:17 200.000,00 320D607221VPJEUE  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 11:22:22 100.000,00 Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)
22-07-2026 11:22:44 200.000,00 CT DEN:320T26710UQK9WF3 Vietinbank;110628136866;TRAN VAN SU chuyen tien ung ho MS2026.193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 11:25:46 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 11:29:17 100.000,00 320D60722Y1RPE98  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 11:29:48 100.000,00 320D60722USVHWJ1  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203062520294
22-07-2026 11:29:52 500.000,00 ung ho MS 2026 _ em Dang Tuan Anh
22-07-2026 11:31:31 500.000,00 ung ho MS 2026.191_ em Tran Minh Duc
22-07-2026 11:33:29 500.000,00 CT DEN:320T26710V4RL017 Vietinbank;110628136866;ung ho mc20262026.193 anh hoang van khanh bi bong
22-07-2026 11:41:57 1.000.000,00 320D60722PLCK0M9  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203627242560
22-07-2026 11:48:10 300.000,00 NGUYEN THI THUYEN Chuyen tien ung ho ma so 2026.193 Anh Hoang van khanh
22-07-2026 11:55:29 100.000,00 320D60722U29MZ57  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 11:56:43 100.000,00 CT DEN:320T26710W1ENPXS LE THI LOAN ung ho MS 2026.191 em tran minh duc
22-07-2026 12:02:10 50.000,00 CT DEN:320T26710W8MXJKB PHAN THI MY KHANH chuyen tienunghoms2026193Hoangvankhanh
22-07-2026 12:06:33 50.000,00 CT DEN:320T26710WEEUKLV Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 12:07:07 200.000,00 CT DEN:320T26710WF5LQSG ms 2026 193 Hoang Van Khanh
22-07-2026 12:10:03 200.000,00 LUU THI CAM LOAN Chuyen tien ung ho ms 2026.191
22-07-2026 12:11:05 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 12:12:18 200.000,00 DANG CONG MINH chuyen tien ung ho ma so 2026193 ( hoang van khanh )
22-07-2026 12:23:14 50.000,00 ung ho ma so 2026.191
22-07-2026 12:23:39 50.000,00 ung ho ma so 2026.192
22-07-2026 12:24:06 50.000,00 ung ho ma so 2026.193
22-07-2026 12:25:20 200.000,00 DO THI KIM CUC chuyen tien ung hoj ma so 2026. 193. anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 12:26:19 100.000,00 320D60722JNDYA81  Ung ho Ms 2026.191 FT26203882030090
22-07-2026 12:35:43 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 12:39:45 150.000,00 CT DEN:320T26710XQ94WWL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 12:40:54 200.000,00 CT DEN:320T26710XRSVCQ9 Vietinbank;110628136866;MS 2026.191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 12:42:24 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 12:44:46 30.000,00 320D60722XZUWH4M  ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh )
22-07-2026 12:48:13 500.000,00 CT DEN:320T26710Y1FLKNC Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 12:49:28 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 12:55:08 200.000,00 CT DEN:320T26710YAKMAGW Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 12:59:48 100.000,00 320D60722DU1K5G9  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 13:00:27 500.000,00 CT DEN:320T26710YHLTW7T Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 13:05:17 50.000,00 CT DEN:320T26710YPZMK6F Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 13:08:07 20.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 13:08:39 100.000,00 ung ho ms 2026.193(anh hoang van khanh)
22-07-2026 13:10:32 100.000,00 320D60722TR0TVA4  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 13:15:32 100.000,00 CT DEN:320T26710Z3HUSDB MBVCB.15235222184.972010.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1021603393 NGUYEN XUAN TOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-07-2026 13:15:42 100.000,00 320D607225995475                                     Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 13:20:43 120.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 13:24:40 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Duc Minh)
22-07-2026 13:26:41 200.000,00 Ung ho MS 2026.192 (Em Dang Tuan Anh)
22-07-2026 13:29:16 50.000,00 CT DEN:320T26710ZMNR0T8 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 13:35:05 50.000,00 Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)
22-07-2026 13:42:34 200.000,00 320D60722VNNYE9J  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 13:45:23 300.000,00 CT DEN:320T2671108Y9JJC MBVCB.15235521845.152757.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0081001189929 PHAN QUOC NHUT toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-07-2026 13:50:56 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 13:54:12 80.000,00 320D60722W7J58GK  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 13:58:33 50.000,00 CT DEN:320T267110SAVLZ8 ung ho MS 2026.193 Hoang Van Khanh
22-07-2026 14:18:03 1.000.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 14:19:09 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 14:20:18 300.000,00 GIANG THUY LINH chuyen tien Ung ho MS 2026.191 (em  Tran Minh Duc)
22-07-2026 14:23:15 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 14:33:12 50.000,00 CT DEN:320T26711242Y86G Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 14:33:51 50.000,00 CT DEN:320T2671124Y1PQT Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
22-07-2026 14:34:29 50.000,00 CT DEN:320T2671125SRJXJ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 14:35:00 50.000,00 CT DEN:320T2671126FSYVY Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
22-07-2026 14:46:54 500.000,00 CT DEN:320T267112N5VAEL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 14:58:25 300.000,00 320D60722JUFNDVT  Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203580962510
22-07-2026 15:04:26 50.000,00 CT DEN:320T267113BBF3UQ Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 15:05:51 200.000,00 320D60722ED41AM2  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203724974020
22-07-2026 15:12:01 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 15:16:24 200.000,00 ung ho MS 2026.193(anh Hoang Van Khanh)
22-07-2026 15:23:12 200.000,00 CT DEN:320T26711423WFMW MBVCB.15236620476.834574.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1989133757 NGUYEN HOANG HAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-07-2026 15:28:50 100.000,00 CT DEN:320T2671149K1K3Z MBVCB.15236696218.879438.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0971000025539 HAN PHUONG LOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-07-2026 15:32:53 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 15:34:33 100.000,00 320D60722QR7FHHB  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 15:34:41 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 15:45:47 200.000,00 320D60722QHQWKVN  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203510873082
22-07-2026 15:51:48 200.000,00 CT DEN:320T2671155W3EJX TRAN THI TU ANH Chuyen tien uh ms 2026.191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 15:57:53 100.000,00 CT DEN:320T267115DWZ8C2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 16:05:33 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 16:09:37 100.000,00 CT DEN:320T267115VDMY4V Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 16:29:52 200.000,00 ung ho ms 2026.191 chau Tran Minh Duc
22-07-2026 16:44:51 300.000,00 320D60722D5LUMZA  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 16:59:25 500.000,00 CT DEN:320T267117T681GS Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc. Chuc em som binh phuc
22-07-2026 17:04:04 500.000,00 CT DEN:320T267117ZACGBB Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 17:09:10 10.000,00 320D60722QDJ3C53  Ung ho MS 2026192 E Dang Tuan Anh
22-07-2026 17:16:48 10.000,00 320D60722EF6QY6W  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
22-07-2026 17:18:53 10.000,00 320D60722HJXS2UW  Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
22-07-2026 17:21:33 200.000,00 320D607220P2LYL3  CHON THIEN MINH UNG HO: MS 2026.190 (EM CHU THUC HUNG)
22-07-2026 17:29:04 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 17:43:37 150.000,00 CT DEN:320T267119HJCS4C Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 17:46:12 300.000,00 CT DEN:320T267119LYAQGG ung ho MS 2026193 Hoang Van Khanh
22-07-2026 17:56:54 100.000,00 320D607221H80ASP  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 18:06:05 100.000,00 CT DEN:320T26711AD71H3Z Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 18:12:49 50.000,00 320D60722Z0T0TT9  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 18:17:36 200.000,00 CT DEN:320T26711AUEASP6 Vietinbank;110628136866;HUA MANH TOAN ung ho MS 2026.191
22-07-2026 18:18:01 50.000,00 320D60722S9HSU9Y  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 18:29:53 500.000,00 HUYNH LONG chuyen tien
22-07-2026 18:31:00 200.000,00 CT DEN:320T26711BC3WJVS Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 18:31:34 200.000,00 NGUYEN THI KIM YEN Chuyen tien ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 18:40:29 100.000,00 320D60722NZ5VV10  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203021204853
22-07-2026 19:04:08 50.000,00 320D607221AZJVE0  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203594043732
22-07-2026 19:46:16 100.000,00 CT DEN:320T26711E9H83F6 MBVCB.15240966018.723044.vo van cuong ung ho MS 2026 . 193 . (anh hoang van khanh ).CT tu 0121000418972 VO VAN CUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-07-2026 19:46:33 1.000.000,00 chuyen tien UH MS 2026.191  - Tran Minh Duc
22-07-2026 20:19:00 500.000,00 UNG HO MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 20:21:21 500.000,00 CT DEN:320T26711FMUHCDS Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 20:36:24 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 20:46:38 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 21:38:29 200.000,00 ung ho MS 2026.191 em tran minh duc
22-07-2026 21:51:27 150.000,00 ung ho MS 2026.193( anh Hoang Van Khanh)
22-07-2026 22:07:02 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.193 ( anh hoang van khanh )
22-07-2026 22:19:36 100.000,00 320D60722PFNGWXQ  Ung ho MS 2026.191
22-07-2026 22:33:06 80.000,00 CT DEN:320T26711LRTR6N3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 22:34:06 100.000,00 320D60722Y6BZL16  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26204006836119
22-07-2026 22:50:37 300.000,00 320D60722H25QDL5  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
22-07-2026 23:12:09 300.000,00 320D60722E77XGPC  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
22-07-2026 23:16:44 500.000,00 CT DEN:320T26711NFEY2Q4 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
22-07-2026 23:20:17 500.000,00 320D60722ZKHK5ZW  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
23-07-2026 01:26:18 500.000,00 320D60722RQJ3Y60  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh; thoi gian GD:22/07/2026 23:36:22
23-07-2026 01:29:23 100.000,00 Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh); thoi gian GD:22/07/2026 23:42:56
23-07-2026 01:39:43 67.898,00 ZP7D416SQBQM Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh; thoi gian GD:23/07/2026 00:07:50
23-07-2026 01:48:20 200.000,00 320D60723WHWGDND  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26204074010519; thoi gian GD:23/07/2026 00:33:06
23-07-2026 02:47:07 50.000,00 CT DEN:320T26713JJV706M Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
23-07-2026 04:52:42 50.000,00 320D607237776EEB  MS 2026.193( anh Hoang Van Khanh)
23-07-2026 04:54:44 50.000,00 320D60723CCWRPLE  MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
23-07-2026 05:48:39 530.000,00 320D60723TUZJGZJ  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26204202177353
23-07-2026 05:53:47 150.000,00 CT DEN:320T26713RTCC64W MBVCB.15243949019.787724.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0141000779715 VU THANH HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
23-07-2026 06:06:47 100.000,00 320D60723W606KAW  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
23-07-2026 06:56:56 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
23-07-2026 07:15:14 500.000,00 320D607239FDVZX9  IBFT MS 2026.193 goi Khanh
23-07-2026 07:15:51 100.000,00 CT DEN:320T26712724V1BQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
23-07-2026 07:43:35 200.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
23-07-2026 07:43:57 500.000,00 CT DEN:320T26712858FCPQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
23-07-2026 07:53:39 100.000,00 CT DEN:320T267128J23XBL Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
23-07-2026 07:54:23 30.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
23-07-2026 07:54:43 30.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
23-07-2026 07:55:18 30.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
23-07-2026 08:16:21 500.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
23-07-2026 08:22:09 100.000,00 320D60723B0BY1MK  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
23-07-2026 08:41:58 100.000,00 320D60723K9K15TR  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
23-07-2026 08:48:15 36.000,00 320D60723CEGDX8C  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
23-07-2026 08:53:47 200.000,00 320D60723XJZP6QQ  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26204813360806
23-07-2026 09:07:29 50.000,00 320D60723CQRE8V1  Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
23-07-2026 09:18:21 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
23-07-2026 09:20:29 500.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
23-07-2026 09:37:16 50.000,00 CT DEN:126T26712CJWDST1 Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.194
23-07-2026 10:09:33 50.000,00 320D60723EKUNEZ8  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
23-07-2026 10:12:27 50.000,00 CT DEN:320T26712DXBVM8D Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
23-07-2026 10:17:32 100.000,00 320D6072366SCN1F  Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
23-07-2026 10:25:49 500.000,00 320D60723PF1C3P5  2026-194 BUI ANH DUNG-230726-10:25:49 6204ASCB02J8R12Y
23-07-2026 10:32:31 30.000,00 Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
23-07-2026 10:35:19 1.000.000,00 ung ho MS 2026. 191 em Tran Minh Duc
23-07-2026 11:23:47 100.000,00 CT DEN:320T26712GPK1QLL MBVCB.15247638390.322784.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
23-07-2026 12:03:28 50.000,00 CT DEN:320T26712J7YP411 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
23-07-2026 12:09:17 10.000,00 320D607236HAMBXB  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
23-07-2026 12:38:57 500.000,00 320D607235H1Z7QP  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26204580440844
23-07-2026 12:47:51 500.000,00 320D60723A0X20RH  MS 2026193 ( anh Hoang Van Khanh  )
23-07-2026 13:02:32 50.000,00 Ung ho MS 2026.194 (ung ho anh Bui Anh Dung)
23-07-2026 13:23:49 200.000,00 CT DEN:320T26712MC28A9S MBVCB.15249191094.282854.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0021000307110 NGUYEN PHUONG ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
23-07-2026 13:28:54 200.000,00 320D60723RGBKV2P                                     Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
23-07-2026 13:48:46 100.000,00 CT DEN:320T26712NB0GS21 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
23-07-2026 13:49:27 25.000,00 320D60723WU2FR41  Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26204724690583
23-07-2026 13:54:18 50.000,00 126D607236VLAEH4  ung ho ms 2026.194 Bui anh dung
23-07-2026 13:54:20 100.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
23-07-2026 14:00:43 50.000,00 CT DEN:320T26712NST235J Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
23-07-2026 14:49:42 200.000,00 CT DEN:320T26712QPFVPSS ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh
23-07-2026 14:51:09 300.000,00 CT DEN:320T26712QRDDK8P Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
23-07-2026 15:18:02 200.000,00 138936509364-0942522326-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
23-07-2026 15:18:56 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
23-07-2026 15:33:02 500.000,00 320D6072302Z2674  UNG HO MS 2026 191 EM TRAN MINH DUC
23-07-2026 15:53:25 1.000.000,00 320D60723H9HNXP9  VU HOA MAI UNG HO MS 2026 191 EM TRAN MINH DUC-230726-15:53:25 6204ASCB02JF1HZK
23-07-2026 16:24:48 10.000,00 320D60723F96YPDD  Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
23-07-2026 16:24:49 30.000,00 LE MINH TAN Chuyen tien ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung)
23-07-2026 16:48:07 100.000,00 CT DEN:320T26712V9UXE73 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
23-07-2026 17:10:01 300.000,00 ung ho 2016.19 chau Chu Thuc Hung
23-07-2026 17:27:54 200.000,00 CT DEN:320T26712WUD2RB4 Vietinbank;110628136866;LUU THI THAM ung ho MS1026.193 - anh hoang van khanh
23-07-2026 17:52:05 200.000,00 MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh )
23-07-2026 18:48:05 200.000,00 CT DEN:320T26712ZY99E5A Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
23-07-2026 18:59:52 200.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
23-07-2026 21:38:41 200.000,00 320D60723PW0L86V  Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26205840215365
23-07-2026 21:50:49 200.000,00 320D60723PQC6KLA  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26205374770069
23-07-2026 22:10:12 500.000,00 320D607235T6UPVT  UNG HO MS 2026191 EM TRAN MINH DUC
23-07-2026 23:00:02 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
23-07-2026 23:01:42 100.000,00 ung ho MS 2026190(Em Chu Thuc Hung
23-07-2026 23:18:40 200.000,00 320D60723MUZD5D2  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
23-07-2026 23:24:14 200.000,00 CT DEN:320T26713ANYGKEB Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.192 em DANG TUAN ANH
23-07-2026 23:24:27 50.000,00 138997406360-0387335779-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
24-07-2026 05:54:38 150.000,00 ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung)
24-07-2026 06:16:48 50.000,00 CT DEN:320T26715EMCC6EW MS 2026.194
24-07-2026 06:28:21 50.000,00 CT DEN:320T26715F2LNNFB ung ho MS 2026.193 Anh Hoang Van Khanh
24-07-2026 06:33:24 50.000,00 CT DEN:320T26715F99ZMAY ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh
24-07-2026 06:39:03 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 06:40:03 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
24-07-2026 06:40:49 300.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
24-07-2026 06:43:03 300.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
24-07-2026 06:44:16 300.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
24-07-2026 06:46:49 30.000,00 CT DEN:320T26715FT06QDX MBVCB.15258171218.284099.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
24-07-2026 07:02:36 300.000,00 ung ho MS 2026.193(anh Hoang Van Khanh)
24-07-2026 07:03:15 200.000,00 CT DEN:320T26713UH3MSE7 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 07:23:51 300.000,00 ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
24-07-2026 07:41:22 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 07:56:58 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 07:57:55 200.000,00 CT DEN:320T26713WM9S1PZ Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 07:58:23 50.000,00 ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)
24-07-2026 08:20:22 100.000,00 320D60724639CCTB  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 08:20:48 200.000,00 320D60724LKYSTQF  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26205039412615
24-07-2026 08:21:44 100.000,00 320D60724JEA6WGK  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205054651662
24-07-2026 08:22:29 200.000,00 320D60724HUDD45M  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26205845647707
24-07-2026 08:23:32 100.000,00 320D60724W9PRWUP  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 08:29:27 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 08:31:08 200.000,00 CT DEN:320T26713XX5NH33 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 08:37:38 50.000,00 320D60724XLZN512  Ung ho MS 2026.195( em Nguyen ngoc anh)
24-07-2026 08:52:29 200.000,00 CT DEN:320T26713YRBW7HV Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 08:56:30 50.000,00 139032175407-0969951063-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
24-07-2026 08:58:30 200.000,00 CT DEN:320T26713YZAEDAY LE THI LY Chuyen tien ung ho MS 2026.195  em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 09:00:05 300.000,00 320D60724ENP4DT4  DO THI NGUYET ANH CK. UNG HO MS 2026.192-240726-09:00:05 6205ASCB02JJ31PY
24-07-2026 09:01:20 200.000,00 CT DEN:320T26713Z317A83 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 09:04:09 300.000,00 320D60724RQ5C3YC  Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26205372108930
24-07-2026 09:04:12 200.000,00 DAO PHUC HUY Chuyen tien ung ho em Nguyen Ngoc Anh  MS 2026.195
24-07-2026 09:04:24 100.000,00 CT DEN:320T26713Z72M54N Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 09:04:28 300.000,00 320D60724HS6Y8MB  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26205342244800
24-07-2026 09:04:55 300.000,00 320D607241JN96HZ  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26205577147257
24-07-2026 09:05:12 300.000,00 320D60724V6TDEZN  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205309030939
24-07-2026 09:05:52 2.000.000,00 320D60724S8AFKG5  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26205891668815
24-07-2026 09:07:27 500.000,00 CT DEN:320T26713ZB3T1ZK Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 09:11:17 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 09:18:48 100.000,00 Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)
24-07-2026 09:26:22 76.000,00 320D60724R08ZYPX  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205715005507
24-07-2026 09:48:10 100.000,00 CT DEN:320T267140WW1ZX0 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 09:53:05 100.000,00 CT DEN:320T2671413CZWLF MBVCB.15260335522.807821.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0081001184927 DAO VAN HUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
24-07-2026 10:03:48 50.000,00 320D60724ASBLHRH  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26205263003345
24-07-2026 10:12:53 50.000,00 CT DEN:126T267141VHTPT0 Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.195
24-07-2026 10:16:28 200.000,00 320D607242GU31QA  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh, ma GD 100000165003154
24-07-2026 10:18:20 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 10:23:58 500.000,00 CT DEN:320T267142A5ETP8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
24-07-2026 10:26:34 100.000,00 ung ho Ms 2026.191 (em TRAN MINH DUC)
24-07-2026 10:30:42 300.000,00 CT DEN:320T267142K1DZ7M MBVCB.15260828217.135831.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021000727025 NGUYEN VIET KHANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
24-07-2026 10:36:50 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 10:40:31 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 10:50:40 200.000,00 ms 2026.194 ( anh bui anh dung )
24-07-2026 10:50:49 200.000,00 320D60724CD7327N  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 10:51:35 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.195 ( em nguyen ngoc anh )
24-07-2026 11:08:40 300.000,00 CT DEN:320T267144169MJT UNG HO MS 2026193 ANH HOANG VAN KHANH
24-07-2026 11:51:34 200.000,00 ZP7D424OB213 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
24-07-2026 11:53:41 500.000,00 NGUYEN THI TUYET MAI chuyen tien MS 2026.193 Hoang Van Khanh
24-07-2026 11:55:34 1.000.000,00 NGUYEN THI TUYET MAI chuyen tien ung ho MS 2026.190 Em Chu Phuc Hung
24-07-2026 12:16:37 30.000,00 Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
24-07-2026 12:31:37 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 12:55:31 300.000,00 ung ho MS2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)
24-07-2026 13:12:17 50.000,00 320D60724YH6GJSE  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205554100605
24-07-2026 13:15:26 200.000,00 Ung ho MS 2026.195 (Em Nguyen Ngoc Anh)
24-07-2026 13:19:07 11.111,00 CT DEN:320T2671493FEXNK Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 13:22:40 50.000,00 320D60724CMW4VRE  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 13:29:29 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
24-07-2026 13:29:52 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 13:38:33 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 13:44:16 70.000,00 320D60724R73X3XD  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 13:45:03 200.000,00 CT DEN:320T26714A3Q307S Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 13:49:29 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 13:55:05 100.000,00 CT DEN:320T26714AGYP3YH Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 13:57:11 50.000,00 320D60724J7DX26X  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205742882730
24-07-2026 13:57:52 50.000,00 126D607240J0H60X  ung ho ms 2026.195 nguyen ngoc anh
24-07-2026 14:13:41 200.000,00 320D607242G080HM  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205862100543
24-07-2026 14:13:48 200.000,00 320D607241B5P148  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 14:17:09 200.000,00 139070222999-0935792961-Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 14:18:32 200.000,00 CT DEN:320T26714BDX8UT6 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 14:20:54 50.000,00 320D60724WNSTSCB  IBFT Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 14:37:41 50.000,00 CT DEN:320T26714C56VE7Y Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh
24-07-2026 14:49:18 50.000,00 CT DEN:320T26714CLJNTH0 MBVCB.15264075222.159318.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0291000265420 HA ANH TUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
24-07-2026 14:59:53 100.000,00 CT DEN:320T26714D0HN6G9 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 15:32:53 100.000,00 CT DEN:320T26714EA34F3F Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 15:33:42 100.000,00 CT DEN:320T26714EB633GP Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 15:34:03 100.000,00 ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)
24-07-2026 15:37:06 1.000.000,00 320D60724U82Q63G  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 15:38:05 1.000.000,00 320D60724B45QZWR  Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
24-07-2026 15:39:04 1.000.000,00 320D60724AJRVVGS  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
24-07-2026 15:40:03 1.000.000,00 320D60724XJ611LX  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
24-07-2026 15:41:04 1.000.000,00 320D607249F9HTCB  Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
24-07-2026 15:47:10 100.000,00 320D607244GK4A9F  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205354537577
24-07-2026 16:04:19 100.000,00 UNG HO MS 2026.195 NGUYEN NGOC ANH
24-07-2026 16:06:50 500.000,00 CT DEN:320T26714FLXFG6W Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 16:10:51 300.000,00 126D607249PTJC2H  Ung ho ms2025 195 em nguyen ngoc anh
24-07-2026 16:22:37 200.000,00 CT DEN:320T26714G7SNGY8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 16:26:18 300.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
24-07-2026 16:39:18 50.000,00 CT DEN:320T26714GVTDMHR Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 16:40:01 50.000,00 CT DEN:320T26714GWRZD7R Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
24-07-2026 16:47:48 50.000,00 CT DEN:320T26714H712517 Ung ho MS 2026.195. Nam Mo A Di Da Phat
24-07-2026 17:02:07 100.000,00 CT DEN:320T26714HRY6A2A Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 17:02:22 200.000,00 CT DEN:320T26714HS98AA5 LE VAN THANH chuyen tien MS 2026  195 em nguyen ngoc anh
24-07-2026 17:04:47 50.000,00 CT DEN:320T26714HVFMFF3 MS 2026.195
24-07-2026 17:25:21 100.000,00 CT DEN:320T26714JNMDH31 MBVCB.15266373237.660588.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0181002001767 HO THANH LONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
24-07-2026 17:36:55 200.000,00 CT DEN:320T26714K3WNDCY Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 17:45:46 500.000,00 320D60724E7JGGH1  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-240726-17:45:46 6205ASCB02JZA2PP
24-07-2026 17:45:52 200.000,00 Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)
24-07-2026 17:51:03 100.000,00 CT DEN:320T26714KNJPHVY Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 17:55:07 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 18:00:34 200.000,00 CT DEN:320T26714L14AZ2P Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 18:01:59 100.000,00 CT DEN:320T26714L2ZKYCA MBVCB.15267063521.137069.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1035316101 NGUYEN THI DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
24-07-2026 18:08:27 500.000,00 CT DEN:320T26714LBJ4LDR Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 18:18:06 100.000,00 320D60724L7SHJ48  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205168559177
24-07-2026 18:39:26 100.000,00 CT DEN:320T26714MJF0UBH MBVCB.15267750960.596264.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0821000120097 DAO TIEN MANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
24-07-2026 18:57:08 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 18:58:01 200.000,00 320D60724Z83PQH5  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205428447290
24-07-2026 19:03:03 1.000.000,00 320D60724SN1HRAR  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-240726-19:03:03 6205ASCB02JZT9ZJ
24-07-2026 19:14:40 100.000,00 ung ho ms 2026.195
24-07-2026 19:17:03 300.000,00 CT DEN:320T26714P04KN0R Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 19:21:25 100.000,00 Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)
24-07-2026 19:24:48 200.000,00 320D60724ZX36EJB  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205872190039
24-07-2026 19:27:02 50.000,00 Ung ho MS 2026.195 (ung ho Nguyen Ngoc Anh)
24-07-2026 19:31:29 100.000,00 320D607243YWWSCX  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 19:34:48 200.000,00 320D60724PPXLX52  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 19:35:28 200.000,00 CT DEN:320T26714PQFC6DX Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 19:35:28 200.000,00 ZP7D424QICAA Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 19:36:44 500.000,00 320D60724J29HR5M  2026-195 EM NGUYEN NGOC ANH-240726-19:36:43 6205ASCB02JZRAJZ
24-07-2026 19:39:11 50.000,00 NGUYEN THI HOAI chuyen tien ung ho MS 2026.195 nguyen ngoc anh
24-07-2026 19:43:43 200.000,00 CT DEN:320T26714Q1BX6ZW Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 19:48:02 200.000,00 320D60724BH1QLRY  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205814748025
24-07-2026 19:49:29 200.000,00 CT DEN:320T26714Q8YQMRC Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 19:51:43 100.000,00 CT DEN:320T26714QBWU6UV Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 19:54:22 300.000,00 CT DEN:320T26714QFDGFBR MBVCB.15269060277.468713.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011000471209 NGUYEN HOANG LAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
24-07-2026 19:54:48 100.000,00 CT DEN:320T26714QFZ4WVG MBVCB.15269073238.471811.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
24-07-2026 19:57:21 100.000,00 CT DEN:320T26714QKC0QWD MBVCB.15269116764.499773.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1049765747 NGUYEN THI VAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
24-07-2026 19:57:43 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 20:00:15 100.000,00 320D60724NNRH5BT  Do Quang Kieu ung ho MS 2026.195 chau Nguyen Ngoc Anh FT26205281189612
24-07-2026 20:02:00 100.000,00 CT DEN:320T26714QRGL21Q Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 20:06:41 100.000,00 Ung ho MS 2026.195
24-07-2026 20:08:33 150.000,00 DO THI DIU Chuyen tien ung ho MS 2026.195
24-07-2026 20:08:39 50.000,00 CT DEN:320T26714R08Z5QS Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 20:16:43 181.000,00 ung ho MS 2026.195
24-07-2026 20:21:59 200.000,00 320D60724B72U1G8  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 20:23:42 50.000,00 320D60724R3926CK  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205312374280
24-07-2026 20:24:44 175.000,00 320D60724ENVQR5Y  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205040998680
24-07-2026 20:37:34 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 20:47:26 200.000,00 CT DEN:320T26714SHG601K Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 20:57:13 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 20:59:11 100.000,00 TRAN THI MAN chuyen tien ung ho chau ngoc anh
24-07-2026 21:01:39 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 21:06:59 300.000,00 TRAN MINH QUANG chuyen tien ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)
24-07-2026 21:10:57 2.000.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 21:11:55 118.098,00 320D60724RPK550L  IBFT Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
24-07-2026 21:13:38 100.000,00 320D60724QHDVZV9  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 21:19:54 100.000,00 ung ho ms2026.195( em Nguyen Ngoc Anh)
24-07-2026 21:34:15 50.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 21:37:01 100.000,00 320D607247TPW6E0  Ung ho MS 2026.195(em Nguyen Ngoc Anh)
24-07-2026 21:49:31 200.000,00 320D60724V2DN01J  uh ms 2026.195 e nguyen ngoc anh FT26206390827063
24-07-2026 21:57:08 100.000,00 CT DEN:320T26714V7HJRMC Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 22:08:11 100.000,00 CT DEN:320T26714VN3VRYG MBVCB.15270863929.677922.2026.195( em Nguyen Ngoc Anh ).CT tu 0341007203038 LE THI VAN ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
24-07-2026 22:09:28 100.000,00 320D60724A864Z0D  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 22:15:43 200.000,00 ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 22:19:57 30.000,00 LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)
24-07-2026 22:25:34 100.000,00 Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)
24-07-2026 22:35:44 100.000,00 CT DEN:320T26714WQH5SXD Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 22:38:56 100.000,00 320D60724X9FM3DE  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206152268302
24-07-2026 22:40:54 100.000,00 320D60724JQW5CFC  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206618142190
24-07-2026 22:44:12 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
24-07-2026 22:47:52 100.000,00 CT DEN:320T26714X6HFQH8 GD Ant ungho  MS 2026. 195Em NguyenNgocAnh.
24-07-2026 22:49:00 500.000,00 CT DEN:320T26714X80SN38 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
24-07-2026 22:49:23 500.000,00 CT DEN:320T26714X8J5KBK Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
24-07-2026 22:49:42 500.000,00 CT DEN:320T26714X8Y3G6P Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
24-07-2026 22:50:13 200.000,00 CT DEN:320T26714X9MAPVA MBVCB.15271175199.900330.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 1055834484 TRAN THI THANH HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
24-07-2026 22:52:21 20.000,00 320D60724P843ZPV  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-240726-22:52:20 6205ASCB02JZ5FL9
24-07-2026 23:38:19 100.000,00 CT DEN:320T26714Z54UACC Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 01:42:29 30.000,00 126D6072442GX8UL  Ung ho Ms 2026 195 Em Nguyen Ngoc Anh FT26206046550300; thoi gian GD:24/07/2026 23:53:08
25-07-2026 01:56:46 50.000,00 CT DEN:320T26716NYLJB98 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh; thoi gian GD:25/07/2026 00:26:41
25-07-2026 02:08:16 1.000.000,00 320D607253464JE1  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206078258372; thoi gian GD:25/07/2026 01:05:40
25-07-2026 02:16:21 10.000.000,00 CT DEN:320T26716S087XML Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung; thoi gian GD:25/07/2026 01:45:09
25-07-2026 02:25:24 1.000.000,00 CT DEN:320T26716TKD5DY8 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 04:12:44 200.000,00 320D60725QR08UA7  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
25-07-2026 04:12:57 2.000.000,00 320D60725Y6YSSK1  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 05:28:11 50.000,00 320D60725J2VFVJQ  ung ho ms 2026.195 FT26206202103067
25-07-2026 05:55:07 100.000,00 CT DEN:320T267171QBBH63 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 06:17:39 1.000.000,00 CT DEN:320T267172L2HF35 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 06:20:02 200.000,00 320D60725THLJ1XD  IBFT Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 06:35:02 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 06:48:52 100.000,00 TRAN THI NHUNG ung ho MS 2026.195
25-07-2026 06:54:39 200.000,00 320D60725FUHF9V4  ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh FT26206206541902
25-07-2026 07:07:06 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 07:08:12 500.000,00 CT DEN:320T26715GM80KX3 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 07:10:01 200.000,00 CT DEN:320T26715GPMFTAG Vietinbank;110628136866;NGUYEN VAN HUNG chuyen tien ung ho ms 2026.195 chaus nguyen ngoc Anh
25-07-2026 07:12:49 200.000,00 320D60725GHQ5UB5  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206424017383
25-07-2026 07:14:37 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 07:18:54 200.000,00 CT DEN:320T26715H1CEQXQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 07:20:24 200.000,00 CT DEN:320T26715H3BLZNM Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 07:21:21 100.000,00 CT DEN:320T26715H4LS0KQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 07:24:29 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 07:31:15 500.000,00 CT DEN:320T26715HHP1ZJT LAN PHUONG.UNG HO MS 2026.196.BA CAO THI MINH
25-07-2026 07:31:16 50.000,00 320D60725AGE80YQ  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-250726-07:31:15 6206ASCB02JRTDX3
25-07-2026 07:37:32 2.000.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 07:40:27 100.000,00 CT DEN:320T26715HVUDGCM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 07:40:37 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 07:45:42 1.000.000,00 320D607253KSKWSH  IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 07:45:54 500.000,00 320D60725BH5G8SB  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 07:46:15 500.000,00 CT DEN:320T26715J3GLLN6 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 07:50:53 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 07:53:58 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 07:59:37 200.000,00 320D607256HXUQY9  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:00:02 500.000,00 CT DEN:320T26715JMPB0W4 MBVCB.15273021547.246559.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0031000286786 NGUYEN QUANG HUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 08:09:54 200.000,00 ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh)
25-07-2026 08:11:17 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 08:11:29 200.000,00 Nguyen Hong Nhung ung ho ms 2026.196(Cao Thi Minh)
25-07-2026 08:14:27 100.000,00 320D60725KUE8F7F  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:14:50 100.000,00 TRUONG KIEN CUONG chuyen tien ung ho MS 2026.196( ba Cao Thi Minh )
25-07-2026 08:17:09 300.000,00 Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh)
25-07-2026 08:17:09 30.000,00 CT DEN:320T26715KA9UPYJ MBVCB.15273218993.388722.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 08:17:33 200.000,00 TRAN THU HANG chuyen tienMS2026(ba Cao Thi Minh )
25-07-2026 08:17:33 30.000,00 TRAN VAN THANH chuyen tien
25-07-2026 08:18:12 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 08:18:14 200.000,00 320D60725RD601MJ  DOAN CAO TUAN chuyen ung ho Ms 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206896162008
25-07-2026 08:18:21 500.000,00 CT DEN:320T26715KBVKQ0Z Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:20:32 500.000,00 320D60725YFN7W08  2026-196 UNG HO CAO THI MINH-250726-08:20:31 6206ASCB02JRZE34
25-07-2026 08:21:27 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:22:13 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:22:14 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
25-07-2026 08:24:06 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 08:25:03 50.000,00 CT DEN:320T26715KLQR7PT ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:25:27 100.000,00 ung ho MS 2026.195( em nguyen ngoc anh)
25-07-2026 08:26:25 500.000,00 CT DEN:320T26715KNHZ3MG Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:27:17 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
25-07-2026 08:27:38 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:28:53 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
25-07-2026 08:29:06 500.000,00 Ung ho MS 2026196 - Ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:30:19 500.000,00 CT DEN:320T26715KTPAZFH ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:31:03 100.000,00 CT DEN:320T26715KUMLTAX Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:32:56 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 08:33:56 500.000,00 CT DEN:320T26715KYFAHR0 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:35:53 300.000,00 CT DEN:320T26715L11B014 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:36:14 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:36:58 100.000,00 320D6072542MDYTJ  IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:38:38 50.000,00 E LINH chuyen tien ung ho MS 2026 196 ba Cao Thi Minh o Quang Tri
25-07-2026 08:39:01 100.000,00 CT DEN:320T26715L55T6HZ Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:39:37 500.000,00 CT DEN:320T26715L5Y9826 MBVCB.15273491207.586046.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0081000142616 VU MINH PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 08:40:52 200.000,00 CT DEN:320T26715L7LGLVB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:41:59 300.000,00 CT DEN:320T26715L92WHRR TRUONG THI HA MS 2026.196 ung ho Cao thi Minh. trung hoa,kim phu.Quang tri
25-07-2026 08:42:09 100.000,00 HA THI THU HOA Chuyen tienung ho ba cao thi minh
25-07-2026 08:42:32 200.000,00 CT DEN:320T26715L9TAUHP 2026.196  Cao Thi Minh
25-07-2026 08:43:21 100.000,00 320D60725NFBPZSK  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206361795848
25-07-2026 08:43:42 10.000,00 320D60725006BMVV  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 08:43:52 100.000,00 320D6072555HCQM2  Ung ho MS2026.195 chau Nguyen Ngoc Anh FT26206734600505
25-07-2026 08:44:13 100.000,00 CT DEN:320T26715LC15RZW Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:44:16 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:44:24 200.000,00 320D60725D56Z633  IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:45:57 200.000,00 320D60725RUDNFJD  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206200529106
25-07-2026 08:46:07 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:47:33 100.000,00 CT DEN:320T26715LGEGYK0 Vietinbank;110628136866;Nguyen Thi Kim Oanh chuyen tien ung ho MS 2016.196 ba cao thi minh
25-07-2026 08:48:39 200.000,00 320D60725CQW55N8  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:51:06 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:51:47 20.000,00 CT DEN:320T26715LN0J9MW Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:53:44 100.000,00 320D60725EPKAJ24  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206968240141
25-07-2026 08:58:05 100.000,00 320D60725JAY5GSU  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206608285559
25-07-2026 08:59:48 200.000,00 CT DEN:320T26715LYLLT8N LE THI TUYET VI Chuyen tien Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 08:59:52 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:00:23 200.000,00 320D607256FR9241  Ung ho MS 2026.196
25-07-2026 09:01:06 200.000,00 NGUYEN THI NGOC YEN chuyen tien ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:01:47 200.000,00 ung ho Ba Cao Thi Minh 2026.196
25-07-2026 09:02:15 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:02:20 50.000,00 CT DEN:320T26715M1YKWV8 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:05:02 100.000,00 CT DEN:320T26715M5HF9WN Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:06:16 500.000,00 CT DEN:320T26715M74XH6L Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:06:22 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 09:07:47 300.000,00 CT DEN:320T26715M95F54V LE THI THANH NGA Chuyen tien ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:08:04 200.000,00 CT DEN:320T26715M9J8XHW Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:10:37 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:12:23 500.000,00 CT DEN:320T26715MF7EUFU Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:12:39 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:13:13 50.000,00 320D607251DDKZY0  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206590029877
25-07-2026 09:14:06 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:15:45 1.000.000,00 320D60725AWZ69WH  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:18:58 200.000,00 320D607253A5EFRN  ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206043597604
25-07-2026 09:23:52 1.000.000,00 320D60725P1TBFDW  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-09:23:52 6206ASCB02JRE5KM
25-07-2026 09:25:48 500.000,00 320D60725YBXAXFL  Ung ho MS 2026 - 196 Ba Cao thi Minh FT26206039738238
25-07-2026 09:26:27 500.000,00 320D60725MVBAS22  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206372200409
25-07-2026 09:30:26 100.000,00 CT DEN:320T26715N51XZ79 Ung ho MS 2026. 196 Ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:33:00 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:34:18 500.000,00 CT DEN:320T26715NA63WCR Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:34:42 100.000,00 CT DEN:320T26715NAPS42B MBVCB.15274181229.086616.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0711000229845 NGUYEN THI KIM PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 09:36:46 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:40:41 3.000.000,00 320D60725STN7MYG  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-09:40:41 6206ASCB02JRKG2K
25-07-2026 09:42:06 300.000,00 NGUYEN THI DUNG Chuyen tien
25-07-2026 09:43:14 500.000,00 LE THI KIEM ung ho MS 206196 cao thi minh
25-07-2026 09:44:19 200.000,00 320D60725PTE7T8B  Ung ho MS 2026-193 Hoang Van Khanh
25-07-2026 09:44:30 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:46:04 200.000,00 320D607251PYU78F  Ung ho MS 2026-196 Cao Thi Minh
25-07-2026 09:46:57 500.000,00 CT DEN:320T26715NSVL6CE Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:47:07 500.000,00 NGUYEN THI LAN chuyen tienunghoMS 2026196 ba cao thi minh
25-07-2026 09:47:26 100.000,00 CT DEN:320T26715NTH5YWF Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:48:54 200.000,00 CT DEN:320T26715NVFNWXC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:49:34 200.000,00 CT DEN:320T26715NWB6NRU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:50:32 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:50:45 50.000,00 320D607253NTBZ7T  PHAM QUOC TUAN chuyen tien mb 2026.198 cao thi minh, ma GD 100000165413835
25-07-2026 09:51:20 100.000,00 CT DEN:320T26715NYNC93Z Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:51:28 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
25-07-2026 09:52:34 50.000,00 320D60725RW9GTC9  ung ho ms2026.196 ( ba cao thi minh )
25-07-2026 09:57:01 100.000,00 CT DEN:320T26715P65ZEYH MBVCB.15274494507.293554.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 09:57:32 200.000,00 126D607257VKN8UD  MS2026.196 BA CAO THI MINH-250726-09:57:31 6206ASCB02JR9W7E
25-07-2026 09:57:44 300.000,00 CT DEN:320T26715P73VCYX Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.196 ba Cao thi Minh
25-07-2026 09:58:05 300.000,00 CT DEN:320T26715P7KG17V MBVCB.15274505273.304180.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0081001189929 PHAN QUOC NHUT toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 09:58:12 200.000,00 CT DEN:320T26715P7R7J53 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 09:59:29 1.000.000,00 CT DEN:320T26715P9EE9A2 MBVCB.15274525749.317119.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0031000907851 DOAN THI PHUC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 10:06:19 200.000,00 HOANG THI DIEP Chuyen tien ung ho MS 2026195 chau nguyen ngoc anh
25-07-2026 10:08:14 200.000,00 320D60725Q4CX8XN  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 10:09:22 100.000,00 320D6072523UE22N  IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 10:11:05 200.000,00 TRAN BA VAN chuyen tienunghoMS 2026.196 cao thi minh
25-07-2026 10:12:18 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 10:13:44 500.000,00 CT DEN:320T26715PU8FWEB Vietinbank;110628136866;2026.196 cao thi minh
25-07-2026 10:16:48 50.000,00 320D60725GGQ6S4J  MS 2026.196 ( Ba Cao Thi Minh ) ( Gon chuc gia dinh ba vuot qua kho khan )
25-07-2026 10:18:26 300.000,00 Ungho MS2026.196(ba Cao Thi Minh)
25-07-2026 10:21:35 100.000,00 CT DEN:320T26715Q4LNDFK MBVCB.15274826901.524608.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 10:22:46 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 10:23:56 200.000,00 CT DEN:320T26715Q7Q5Y8N Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 10:25:11 100.000,00 CT DEN:320T26715Q9CG8TT MBVCB.15274881066.558618.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1091000003165 NGUYEN THI LUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 10:26:22 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 10:26:59 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 10:32:26 1.000.000,00 CT DEN:320T26715QJXV20R Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 10:33:22 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 10:38:27 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 10:39:19 100.000,00 320D60725BDZZEGR  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 10:43:49 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 10:54:44 200.000,00 320D60725VK6NU5Y  DUONG DUC KHANG chuyen tien Ung ho MS 2026.196( ba Cao Thi Minh)
25-07-2026 10:56:01 1.000.000,00 CT DEN:320T26715RG2UFGP MBVCB.15275306192.841454.TRAN THI ANH chuyen tien MS 2026.196.CT tu 1918264619 TRAN THI ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 10:56:36 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 11:03:42 50.000,00 ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:07:05 100.000,00 320D60725HPAMA3C  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:10:03 50.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 11:11:36 300.000,00 320D60725J6EUFRV  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-11:11:35 6206ASCB02JR77AN
25-07-2026 11:11:48 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:13:06 50.000,00 CT DEN:320T26715S4MWUZS NGUYEN THI MINH THUY chuyen tien ba cao thi minh cua it long nhieu
25-07-2026 11:17:49 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:19:26 50.000,00 126D607250F5HV4A  ung ho ms 2026.196 cao thi minh
25-07-2026 11:20:18 100.000,00 CT DEN:320T26715SE55XA2 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:24:23 50.000,00 320D60725ZNQEC1N  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:27:49 300.000,00 CT DEN:320T26715SQ2DL7H Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:28:07 100.000,00 CT DEN:320T26715SQFVC3D Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:31:25 50.000,00 320D60725JUP1CM8  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:32:40 1.000.000,00 CT DEN:320T26715SWGL82L Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:33:08 50.000,00 CT DEN:320T26715SX3HLQV Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:35:43 300.000,00 320D607254FZ51KH  IBFT Duong Duy -Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:35:53 200.000,00 320D60725PDDXEN8  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206162409819
25-07-2026 11:37:40 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:45:10 1.400.000,00 CT DEN:320T26715TCZ86EY Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:46:44 300.000,00 CT DEN:320T26715TF1WXK1 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:50:14 200.000,00 320D60725ZFRTNDK  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206608920678
25-07-2026 11:53:40 200.000,00 320D60725LAHG4EK  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 11:55:27 200.000,00 CT DEN:320T26715TSK4CPS Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:55:28 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:58:10 300.000,00 CT DEN:320T26715TW51VP0 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:58:30 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 11:58:51 200.000,00 320D60725RTKU129  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206546007604
25-07-2026 12:02:07 100.000,00 320D607251LQT58S  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 12:05:06 500.000,00 320D60725NUW6JG0  MBNEO.8926682.341776.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0705010001187 TRAN THANH TRINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 12:07:30 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 12:10:22 200.000,00 DANG THI HANH chuyen tien ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 12:15:02 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 12:16:30 300.000,00 320D60725ZV1A3AR  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 12:18:34 500.000,00 Ung ho MS 2026.196 ( Ba Cao Thi Minh )
25-07-2026 12:20:29 300.000,00 CT DEN:320T26715URM1SCQ HA VAN CHIEN chuyen tien
25-07-2026 12:22:09 500.000,00 CT DEN:320T26715UTU8EB5 MBVCB.15276552057.646479.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0721000647842 LE TUAN BAO KHANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 12:24:21 300.000,00 CT DEN:320T26715UWQWY03 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 12:32:11 300.000,00 PHAM THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 12:37:10 2.000.000,00 CT DEN:320T26715VDN4MJX MBVCB.15276741830.768028.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 2905828888 NGUYEN VAN CONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 12:39:46 100.000,00 320D60725DBFCD1D  ung ho ms 2026.195 FT26206991884716
25-07-2026 12:40:16 200.000,00 320D607250JSHU4Q  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 12:43:45 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 12:44:34 200.000,00 320D60725ZV6FXSM  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206031614031
25-07-2026 12:50:14 1.000.000,00 320D60725Y264AWR  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206164623588
25-07-2026 12:58:58 300.000,00 CT DEN:320T26715W8FB13H MBVCB.15277006859.922513.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 13:05:49 500.000,00 CT DEN:320T26715WHGH5C4 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 13:08:55 200.000,00 NGUYEN THI THU HOAN chuyen tien ung ho MS 2026.195( em Nguyen Ngoc  Anh)
25-07-2026 13:12:31 50.000,00 320D60725L9BSDP3  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 13:15:47 300.000,00 320D607255GNCBUK  Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh, ma GD 100000165493871
25-07-2026 13:21:23 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 13:23:57 100.000,00 Nguyet Nhu SG ung ho MS 2025.051 (Moong Thi Thuy Kieu)
25-07-2026 13:26:11 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 13:30:28 56.000,00 320D607255QT17XE  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh, ma GD 100000165497814
25-07-2026 13:31:17 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 13:38:22 100.000,00 320D60725S016WRG  UNG HO MS 2026196 BA CAO THI MINH
25-07-2026 13:42:23 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 13:43:09 50.000,00 CT DEN:320T26715XYT1G8R Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 13:45:23 500.000,00 PHAM THI SINH ung ho MS 2026.196 (ba cao thi minh)
25-07-2026 13:48:16 500.000,00 NGUYEN THI HAI Chuyen tien ung ho MS 2026.196(  Ba Cao Thi Minh)
25-07-2026 13:48:58 500.000,00 320D60725NSMZMED  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 13:49:17 200.000,00 CT DEN:320T26715Y6WLGUX Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 13:52:14 100.000,00 320D607255KLWRU6  IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 14:01:37 200.000,00 TRIEU THI QUYNH MAI ung ho MS 2026.196
25-07-2026 14:01:52 300.000,00 CT DEN:320T26715YPHJZ2S Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 14:21:39 100.000,00 CT DEN:320T26715ZFMEU5N Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 14:26:55 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 14:38:06 200.000,00 320D60725P7CG52D  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206172049022
25-07-2026 14:42:49 300.000,00 320D607252PW0EW5  IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 14:45:04 100.000,00 CT DEN:320T267160CK3KJZ Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 14:51:53 30.000,00 CT DEN:320T267160MK5LVC MBVCB.15278190663.665457.ms2026 196.CT tu 0011004097740 NGUYEN THI HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 14:55:13 600.000,00 320D60725WU4DCUB  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 14:58:50 200.000,00 CT DEN:320T267160WRB6D3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 15:08:03 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 15:08:27 100.000,00 CT DEN:320T2671619F3H6V Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 15:13:17 100.000,00 320D60725KW9004B  Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206320601453
25-07-2026 15:26:22 200.000,00 CT DEN:320T267161Z3G6DR Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 15:27:03 1.000.000,00 320D607254TQ77GQ  IBFT Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 15:28:17 100.000,00 320D60725XXC81CF  IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 15:31:25 200.000,00 MS 2026 196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 15:34:21 500.000,00 CT DEN:320T2671629MLP99 MBVCB.15278691617.995124.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0481000659333 HAN THI THU HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 15:44:36 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 15:58:46 100.000,00 ung ho ms2026.196
25-07-2026 16:02:19 300.000,00 CT DEN:320T267163CK5MT3 Vietinbank;110628136866;Nguyen Thi Mai ung ho MS 2026 193 Hoang Van Khanh
25-07-2026 16:03:40 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.196 ( be cao thi minh )
25-07-2026 16:04:47 200.000,00 CT DEN:320T267163FUD2HG Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 16:07:08 100.000,00 320D607252E7M9AQ  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 16:08:52 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 16:10:48 150.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 16:11:38 100.000,00 CT DEN:320T267163QVHYT3 Vietinbank;110628136866;Nguyen Ngoc Tuyet Nhi chuyen tien uung ho ms 2026.196
25-07-2026 16:14:02 1.000.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 16:14:58 300.000,00 NGUYEN THI THANH VAN chuyen tien MS 2026 196 Cao Thi Minh
25-07-2026 16:15:29 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 16:20:17 300.000,00 320D607251FQLXKK  ung ho Ms 2026 196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 16:25:49 200.000,00 CT DEN:320T2671649LNMNB Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 16:26:49 100.000,00 CT DEN:320T267164AXLBV4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 16:31:10 300.000,00 CT DEN:320T267164GP0P8S Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 16:31:27 1.000.000,00 320D60725J19QEWQ  IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 16:32:29 1.000.000,00 320D60725LXZP0U7  IBFT Ung ho MS 2026.196 - Ba Cao Thi Minh.
25-07-2026 16:35:28 100.000,00 CT DEN:320T267164NBT1QJ NGUYEN THI MINH NGUYET Chuyen tien ung ho MS 2026.196 Ba cao thi minh
25-07-2026 16:36:42 300.000,00 CT DEN:320T267164PZ2LHL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 16:38:00 50.000,00 CT DEN:320T267164RPK41A MBVCB.15279560531.570168.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9971130395 TRAN DUY LOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 16:50:23 200.000,00 320D60725BGUVPBJ  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206743422478
25-07-2026 16:50:40 150.000,00 320D607254SF23GF  ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206402310340
25-07-2026 16:58:13 74.000,00 320D60725X9TRXVY  Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206165450535
25-07-2026 17:27:38 100.000,00 CT DEN:320T267166P89GKA Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 17:27:53 200.000,00 320D60725AXAEFRX  IBFT Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 17:36:10 100.000,00 ZP7D432JCRH3 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 17:36:16 30.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 17:36:39 30.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 17:38:43 100.000,00 CT DEN:320T2671673VGPHP Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 17:43:14 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 17:46:56 100.000,00 CT DEN:320T267167EQKK9L MBVCB.15280800749.423253.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1018403239 HUYNH NHAT HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 17:50:19 2.000.000,00 320D607251YSYHGW  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206441134060
25-07-2026 17:50:39 50.000,00 CT DEN:320T267167KMAQG6 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 17:54:02 1.000.000,00 320D60725HKB91HL  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206898101716
25-07-2026 17:54:56 20.000,00 320D60725E04Q5B5  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-17:54:56 6206ASCB02JUY3FE
25-07-2026 18:01:08 300.000,00 CT DEN:320T267167ZG5ZU3 MBVCB.15281074625.605668.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030990254 NGUYEN THI MAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 18:04:17 114.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 18:18:03 500.000,00 ung ho MS 2026.195
25-07-2026 18:18:12 100.000,00 320D60725J7YR1JC  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 18:30:32 1.000.000,00 320D60725GKX7YA7  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 18:37:31 200.000,00 CT DEN:320T267169DHBSLA MBVCB.15281708588.045569.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0281000408407 PHAM DINH THANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 18:53:03 250.000,00 139243787691-0935792961-Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 19:28:13 1.000.000,00 320D60725E88Q8DM  Tran Hai Van Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
25-07-2026 19:43:28 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 19:48:14 300.000,00 CT DEN:320T26716C4X3243 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 19:52:21 50.000,00 320D60725GGV2AC4  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 19:59:46 100.000,00 ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh)
25-07-2026 20:03:03 200.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien UH MS2026.196 chi cao thi minh.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
25-07-2026 20:05:28 500.000,00 320D60725S31LKML  JORDAN Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 20:06:06 50.000,00 CT DEN:320T26716CUGQA0A MS 2026.196
25-07-2026 20:12:10 200.000,00 CT DEN:320T26716D2H85UU Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 20:38:23 100.000,00 CT DEN:320T26716E34THMF ung ho MS 2026.196 ba cao thi minh
25-07-2026 20:40:27 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 20:40:38 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 20:47:46 300.000,00 NGUYEN THI HIEP Chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang van Khanh )
25-07-2026 20:49:37 100.000,00 CT DEN:320T26716EHYKQ35 ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 20:50:50 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 20:54:11 300.000,00 320D60725F4H0EHR  Ung ho ms 2026.196
25-07-2026 20:56:29 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 21:04:02 200.000,00 CT DEN:320T26716F3043AD Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 21:07:47 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 21:17:27 200.000,00 CT DEN:320T26716FLQTTAA Vietinbank;110628136866;NGUYEN DINH KHOI chuyen tien ung ho MS2026-196
25-07-2026 21:18:09 100.000,00 320D60725W1V3WKY  IBFT UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH
25-07-2026 21:38:59 100.000,00 320D607259Y9X87J  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 21:42:57 100.000,00 CT DEN:320T26716GLDPKDD Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
25-07-2026 21:56:31 100.000,00 CT DEN:320T26716H4ABBBL Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 21:58:55 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 22:07:41 500.000,00 320D60725WK8WKCU  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-22:07:41 6206ASCB02JUDRUK
25-07-2026 22:30:16 2.000.000,00 320D60725XXG9LFA  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 22:36:50 100.000,00 CT DEN:320T26716JPJR5D5 MBVCB.15285072546.337306.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0931004187959 NGUYEN THI HOAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-07-2026 22:37:13 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 22:37:19 30.000,00 320D60725GMJC218  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208449692208
25-07-2026 22:43:11 100.000,00 320D6072594QBLPV  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 22:43:27 100.000,00 320D60725FWA818Q  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208631057279
25-07-2026 22:49:27 100.000,00 CT DEN:320T26716K66XYJ5 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 22:50:02 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 22:50:17 300.000,00 NGUYEN THI BAO TRANG Chuyen tien ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh)
25-07-2026 23:02:43 200.000,00 CT DEN:320T26716KPQGTKS NGO THI LAN HUONG ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh
25-07-2026 23:12:36 100.000,00 320D607258SDMPS9  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
25-07-2026 23:18:27 200.000,00 CT DEN:320T26716LAHEFM7 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 01:15:23 100.000,00 Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh); thoi gian GD:25/07/2026 23:26:53
26-07-2026 01:15:27 100.000,00 320D60725EFR5FXU  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-23:27:00 6206ASCB02JUPZBD; thoi gian GD:25/07/2026 23:27:00
26-07-2026 01:15:50 300.000,00 320D607256XAXNK3  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208042777084; thoi gian GD:25/07/2026 23:27:37
26-07-2026 01:15:56 100.000,00 Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh); thoi gian GD:25/07/2026 23:27:48
26-07-2026 01:16:07 100.000,00 320D60725SJGWBRH  Nguyen Huynh Huong Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh; thoi gian GD:25/07/2026 23:28:07
26-07-2026 01:16:12 100.000,00 Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung); thoi gian GD:25/07/2026 23:28:15
26-07-2026 01:16:30 100.000,00 Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh); thoi gian GD:25/07/2026 23:28:44
26-07-2026 01:16:41 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh; thoi gian GD:25/07/2026 23:29:03
26-07-2026 01:23:03 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh; thoi gian GD:25/07/2026 23:40:28
26-07-2026 01:24:21 50.000,00 320D60725HW8AG9F  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh; thoi gian GD:25/07/2026 23:42:54
26-07-2026 01:24:49 100.000,00 CT DEN:320T26716MA0LELR MBVCB.15285432776.601516.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0611001912383 NGUYEN THI VAN ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:25/07/2026 23:43:50
26-07-2026 01:24:56 200.000,00 320D60725PBBGM16  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208176142173; thoi gian GD:25/07/2026 23:44:04
26-07-2026 01:29:25 500.000,00 CT DEN:320T26716MN9VMNB Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh; thoi gian GD:25/07/2026 23:53:07
26-07-2026 01:36:40 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh; thoi gian GD:26/07/2026 00:09:11
26-07-2026 01:42:44 300.000,00 LE THI BACH CUC chuyen tien ung ho MS 2026.196(ba Cao Thi Minh); thoi gian GD:26/07/2026 00:24:20
26-07-2026 01:47:26 50.000,00 126D60726FY9FCCN  Ung ho MS 2026196; thoi gian GD:26/07/2026 00:37:49
26-07-2026 01:47:57 150.000,00 CT DEN:320T26718BD3863Z MBVCB.15285608207.737063.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121000902809 NGUYEN MINH TAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:26/07/2026 00:39:28
26-07-2026 02:01:46 200.000,00 CT DEN:320T26718DJSR7T4 MBVCB.15285725691.821053.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0491000044579 TRAN PHUONG THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:26/07/2026 01:35:16
26-07-2026 02:01:48 500.000,00 320D607265EGJBMW  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26208734117857; thoi gian GD:26/07/2026 01:35:29
26-07-2026 02:02:04 100.000,00 320D60726S69ML3F  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh; thoi gian GD:26/07/2026 01:36:51
26-07-2026 02:11:50 40.000,00 320D60726DW8FWD4  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208734256788
26-07-2026 03:58:47 20.000,00 CT DEN:320T26718K4A96E8 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.195  em Nguyen Ngoc Anh
26-07-2026 04:19:45 100.000,00 CT DEN:320T26718KXZXL0F Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 05:29:43 100.000,00 320D60726V1ULQXY  Ung ho MS 2026.195
26-07-2026 05:55:23 100.000,00 320D60726ZRC6GHD  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 06:04:38 200.000,00 CT DEN:320T26718Q0H6459 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
26-07-2026 06:11:46 2.500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 06:24:12 100.000,00 320D607268E3DHCL  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 06:29:06 50.000,00 320D60726QW50XDA  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
26-07-2026 06:30:39 50.000,00 320D60726SQH95YH  Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
26-07-2026 06:33:28 150.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien UH MS2026.193. hoang van khanh.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
26-07-2026 06:40:34 500.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 06:48:31 50.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 06:49:44 100.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 07:01:43 300.000,00 CT DEN:320T267174A9F3VS Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 07:03:03 100.000,00 CT DEN:320T267174C18V8U ung ho MS 2026.197  Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 07:19:14 1.000.000,00 CT DEN:320T267174ZDYHWP DAM THI THU HA Chuyen tien ung ho ms 2026197 thuan an linh chi
26-07-2026 07:33:29 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 07:35:48 200.000,00 CT DEN:320T267175M9QHQU Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 07:43:10 300.000,00 CT DEN:320T267175X07A86 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 07:45:44 500.000,00 CT DEN:320T2671760DFEKQ MBVCB.15286850626.655478.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 7918693777 DO CHI LE toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
26-07-2026 07:48:24 100.000,00 CT DEN:320T2671763XEWMC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 07:51:21 500.000,00 ung ho MS 2026.195(em Nguyen Ngoc Anh)
26-07-2026 07:52:35 500.000,00 ung ho MS 2026.196(ba Cao Thi Minh)
26-07-2026 07:56:56 200.000,00 320D60726KYH4ESJ  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 08:04:12 300.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 08:11:06 100.000,00 CT DEN:320T267176ZWKME8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 08:13:53 3.000.000,00 CT DEN:320T2671773KPUQ6 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 08:25:54 200.000,00 320D60726FXMXYAS  Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 08:30:37 500.000,00 CT DEN:320T267177RP49KC Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 08:33:19 200.000,00 CT DEN:320T267177V8D0CF Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 08:34:50 50.000,00 CT DEN:320T267177X84B3A MBVCB.15287479240.121092.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0901000120400 CAN THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
26-07-2026 08:35:38 100.000,00 CT DEN:320T267177Y9ZXV8 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 08:41:41 100.000,00 CT DEN:320T2671786A2QZ1 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 08:47:47 200.000,00 CT DEN:320T267178EBRJ62 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 08:48:09 200.000,00 CT DEN:320T267178EU1TPC Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 08:52:17 300.000,00 CT DEN:320T267178L9DTKE MBVCB.15287721168.305056.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0351000695683 NGUYEN THUY DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
26-07-2026 08:53:22 1.000.000,00 CT DEN:320T267178MQQCQY Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 08:54:22 50.000,00 CT DEN:320T267178P11B8S Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2026.196  ba Cao Thi Minh
26-07-2026 09:01:36 200.000,00 CT DEN:320T267178YL89E3 DAM THI KIM OANH Chuyen tien ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 09:03:11 200.000,00 320D60726PHH8TZT  UNG HO MS 2026196 BA CAO THI MINH
26-07-2026 09:05:08 200.000,00 NGUYEN THI THUY chuyen tien ung ho Ms 2026. 197(thuan an va linh chi )
26-07-2026 09:08:10 100.000,00 CT DEN:320T26717978WH2J MBVCB.15287965119.475522.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0541000187790 PHAM THI LANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
26-07-2026 09:10:35 250.000,00 320D60726V8G05ZQ  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 09:28:36 100.000,00 TA BICH NGHIEP Chuyen tien MS 2026 .197 (thuan An va linh Chi)
26-07-2026 09:29:02 500.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 09:33:44 100.000,00 Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi)
26-07-2026 09:37:28 30.000,00 320D60726DDZLVUE  Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208249960668
26-07-2026 09:38:51 500.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 10:13:00 50.000,00 CT DEN:320T26717BQVS3BP MBVCB.15288941741.180488.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
26-07-2026 10:19:14 20.000,00 CT DEN:320T26717BZ3E0CZ MBVCB.15289044848.246321.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0021001542741 NGUYEN BINH KHANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
26-07-2026 10:19:54 20.000,00 CT DEN:320T26717BZZSV07 MBVCB.15289049253.252234.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021001542741 NGUYEN BINH KHANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
26-07-2026 10:23:09 100.000,00 Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
26-07-2026 10:31:41 100.000,00 CT DEN:320T26717CFJFK89 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
26-07-2026 10:39:21 500.000,00 HOANG THI ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi)
26-07-2026 10:44:52 30.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 10:55:55 200.000,00 320D60726N8QGD7Y  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 10:58:53 1.900.000,00 320D60726UV6TRB0  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 11:00:18 100.000,00 320D60726GYF6ZSJ  Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 11:17:28 100.000,00 CT DEN:320T26717E801VV5 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 11:36:52 100.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 11:41:21 100.000,00 CT DEN:320T26717F5JR550 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 11:48:02 100.000,00 320D6072699TN27T  Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208040170429
26-07-2026 12:06:48 50.000,00 320D6072665HVFTN  Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi-260726-12:06:47 6207ASCB02JWPRGD
26-07-2026 12:21:37 100.000,00 320D607260QCUT89  Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 12:36:05 300.000,00 320D607262DCA0AK  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208785190463
26-07-2026 12:53:47 50.000,00 UNG HO MS 2026.197 ( Thuan An va Linh Chi )
26-07-2026 13:03:47 200.000,00 139340494935-0935792961-Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 13:08:07 50.000,00 320D607267QK83PV  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208918387890
26-07-2026 13:52:09 200.000,00 ung ho ms 2026.196 (ba Cao Thi Minh)
26-07-2026 14:22:50 100.000,00 CT DEN:320T26717MET6XG3 PHAM THI KIM DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi.
26-07-2026 14:42:03 50.000,00 320D607268367D6L  Ung ho MS 2026196
26-07-2026 14:46:57 500.000,00 320D60726DPMBT7L  MA SO 2026-197 EM THUAN AN VA LINH CHI-260726-14:46:56 6207ASCB02JEJTKQ
26-07-2026 15:04:25 100.000,00 CT DEN:320T26717P1QCZLS ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh
26-07-2026 15:13:09 300.000,00 CT DEN:320T26717PD81RH9 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
26-07-2026 15:18:08 50.000,00 CT DEN:320T26717PKU7PDW Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 15:24:31 200.000,00 320D60726X2JCYBU  ung ho MS 2026.196, Ba Cao thi Minh FT26208554265701
26-07-2026 15:29:43 200.000,00 320D60726KFE6GTD  ung ho MS 2026.197,Thuan An va Linh Chi FT26208719511442
26-07-2026 15:32:30 100.000,00 ung ho 2026.191 (em Tran Minh Duc)
26-07-2026 15:53:12 300.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 15:54:11 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 15:58:28 100.000,00 126D6072662U2CFU  ung ho ms 2026.197 thuan an va linh chi
26-07-2026 16:00:22 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 16:21:21 50.000,00 CT DEN:320T26717S1ACP5F Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 16:23:56 50.000,00 CT DEN:320T26717S4QNY1V Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 16:25:35 50.000,00 CT DEN:320T26717S6WM4U9 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh
26-07-2026 16:27:46 50.000,00 CT DEN:320T26717S9S3PG4 Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung
26-07-2026 16:36:10 100.000,00 320D607265EQCJ1F  Ung ho MS 2026.196
26-07-2026 16:44:57 50.000,00 320D60726CRENKP8  Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 16:56:04 500.000,00 CT DEN:320T26717TD4TCVT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 17:00:08 500.000,00 Ung ho MS2026.196( ba Cao Thi Minh)
26-07-2026 18:19:15 500.000,00 320D60726L9HKMUG  tang ms 2026.196 (chi Minh)
26-07-2026 18:38:01 100.000,00 CT DEN:320T26717XBSA3PW MS 2026.197
26-07-2026 18:53:17 50.000,00 ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 19:23:08 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
26-07-2026 19:36:58 25.000,00 CT DEN:320T26717ZMM3TUP Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh . NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.
26-07-2026 19:45:34 100.000,00 320D60726ZDDAPQB  Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
26-07-2026 20:12:00 200.000,00 ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh
26-07-2026 20:49:43 200.000,00 PHAN NAM chuyen tien Ungho MS 2026.197(Thuan An va Linh Chi)
26-07-2026 21:55:26 200.000,00 Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi)
26-07-2026 23:05:18 500.000,00 CT DEN:320T267187QRJ7T0 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
27-07-2026 00:00:35 300.000,00 320D607284FD9Z1Q  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 00:02:39 50.000,00 ZP7D45RT5LBI Giup ong Quyen
27-07-2026 00:05:02 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 00:05:49 100.000,00 320D60728BSWDCJJ  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-00:05:49 6209ASCB02JXUG4U
27-07-2026 00:05:58 200.000,00 CT DEN:320T2671BKY1RLW6 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 00:10:07 1.000.000,00 320D60728XZSA05D  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209657086931
27-07-2026 00:12:14 200.000,00 320D60728LGY40UQ  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 00:15:49 30.000,00 139554387638-0359975708-Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 02:50:49 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
27-07-2026 03:08:28 50.000,00 320D60727X55AWGG  ms 2026.196( ba cao thi minh)
27-07-2026 05:27:34 300.000,00 Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi)
27-07-2026 06:35:46 200.000,00 PHAN NAM chuyen tien Ung Ho MS 2026. 198 ( Ong Dinh Bat Quyen)
27-07-2026 06:46:49 150.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien UH MS2026.195 chau Nguyen Ngoc Anh.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
27-07-2026 07:09:13 100.000,00 320D60727V96F78C  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 07:19:51 200.000,00 CT DEN:320T26718SXUA5L3 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
27-07-2026 07:28:41 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 07:29:38 1.000.000,00 320D60727MAE14YZ  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208820880259
27-07-2026 07:42:58 50.000,00 CT DEN:320T26718TUBR75C Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 07:55:52 3.000.000,00 320D60727PW4ZUA8  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208303351825
27-07-2026 08:00:57 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 08:09:04 200.000,00 CT DEN:320T26718UUTR44R ung ho MS 2026.198 ong Dinh bat Quyen
27-07-2026 08:17:02 100.000,00 CT DEN:320T26718V5BS9W9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 08:17:34 50.000,00 CT DEN:320T26718V61H5T9 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
27-07-2026 08:25:39 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
27-07-2026 08:37:16 100.000,00 320D60727AABZTXZ  Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
27-07-2026 08:38:34 100.000,00 320D607274Y5DDQW  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208154257596
27-07-2026 08:38:38 200.000,00 ung ho ma so 2026.197
27-07-2026 08:55:30 50.000,00 Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
27-07-2026 09:10:04 500.000,00 CT DEN:320T26718X7CXN54 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
27-07-2026 09:10:19 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
27-07-2026 09:10:54 500.000,00 CT DEN:320T26718X8FMXK4 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
27-07-2026 09:11:21 500.000,00 CT DEN:320T26718X920G9V Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
27-07-2026 09:12:14 100.000,00 320D60727FARTYR6  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
27-07-2026 09:18:43 200.000,00 Ung ho MS 2016.198 (ong DINH BAT QUYEN)
27-07-2026 09:22:00 50.000,00 320D607276E8NWTP  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208007273265
27-07-2026 09:23:17 100.000,00 CT DEN:320T26718XQU2YWP Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
27-07-2026 09:26:01 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
27-07-2026 09:27:33 500.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
27-07-2026 09:34:03 88.888,00 139452204650-0382086899-Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
27-07-2026 09:39:43 500.000,00 320D60727TN7R9D6  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 09:41:19 500.000,00 320D6072734ZE3FK  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
27-07-2026 10:23:14 200.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
27-07-2026 10:35:49 50.000,00 320D60727A3GDW0L  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26208731020643
27-07-2026 10:37:37 500.000,00 CT DEN:320T267190LZEPEF MBVCB.15303096492.845537.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 10:40:55 30.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 11:02:15 300.000,00 320D60727P6X0GHR  Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi-270726-11:02:15 6208ASCB02JKKFEZ
27-07-2026 11:07:46 100.000,00 320D60727L73VVMV  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 11:15:37 200.000,00 CT DEN:320T26719235FDZY Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 11:18:06 200.000,00 CT DEN:320T2671926F1S71 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi
27-07-2026 11:20:40 50.000,00 ung ho ms 2026.195 nguyen ngoc anh
27-07-2026 11:45:27 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 11:47:26 1.000.000,00 320D60727Q7V0861  Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
27-07-2026 12:15:47 40.000,00 CT DEN:320T267194EMC6CB Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh
27-07-2026 12:30:59 50.000,00 139474853963-0397278815-Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
27-07-2026 13:03:08 50.000,00 320D60727EM8FYKH  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208263668807
27-07-2026 13:03:39 500.000,00 CT DEN:320T2671969UB7YE Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 13:08:08 200.000,00 139478796179-0919449861-Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 13:08:46 150.000,00 139478783719-0366124786-Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 13:10:58 200.000,00 320D607273D55WF3  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 13:23:53 100.000,00 CT DEN:320T2671972JWAS8 MBVCB.15305306119.245103.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 13:34:57 100.000,00 320D607279FEDRHW  Ung ho MS 2026.198 FT26208082451580
27-07-2026 13:41:25 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 13:55:42 200.000,00 CT DEN:126T267198AJXT3J MBVCB.15305632006.447529.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0531002515084 DANG THI BICH PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 14:04:16 400.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 14:04:28 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 14:04:42 50.000,00 320D60727HM51A3D  Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208167710948
27-07-2026 14:09:58 100.000,00 320D60727JZ3KV7K  IBFT Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 14:11:29 50.000,00 CT DEN:126T267198XDSV9N Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.198
27-07-2026 14:12:57 20.000,00 CT DEN:320T267198ZC0717 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
27-07-2026 14:14:37 25.000,00 CT DEN:320T2671991JWBUE Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
27-07-2026 14:21:23 200.000,00 CT DEN:320T267199AGND32 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 14:55:35 300.000,00 CT DEN:320T26719AMMWJU7 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 14:56:32 500.000,00 ninhts ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh
27-07-2026 14:57:53 200.000,00 320D607271XE85CC  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 14:58:37 500.000,00 ninhts ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
27-07-2026 15:01:56 300.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 15:05:41 20.000,00 CT DEN:320T26719B0ZA0X1 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 15:08:07 100.000,00 CT DEN:320T26719B46C9QZ Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
27-07-2026 15:16:19 500.000,00 320D60727D9ABTM1  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208023577771
27-07-2026 15:25:16 400.000,00 320D60727CRUCY62  MINH DUC  DIEU TAM UNG HO HOANG VAN KHANH 1986 - BONG XANG VAN BAN LAOCAI-270726-15:25:16 6208ASCB02JVCJ3M
27-07-2026 15:29:24 50.000,00 CT DEN:320T26719BYA3P17 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 15:56:00 10.000,00 320D60727RX0KA97  Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
27-07-2026 15:56:38 10.000,00 320D6072704VY7E0  Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
27-07-2026 16:08:30 50.000,00 320D60727F33MPV0  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 16:09:12 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 16:28:21 300.000,00 CT DEN:126T26719E85B0WW MBVCB.15307571634.683237.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 16:28:47 300.000,00 CT DEN:126T26719E8Q533F MBVCB.15307584631.687251.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 16:29:10 300.000,00 CT DEN:126T26719E97KP6G MBVCB.15307596721.691134.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 16:29:30 300.000,00 CT DEN:126T26719E9NYTZG MBVCB.15307599373.694639.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 16:29:49 300.000,00 CT DEN:126T26719EA2J46Q MBVCB.15307601653.697595.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 16:30:10 300.000,00 CT DEN:126T26719EAJQ9MR MBVCB.15307614274.701122.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 16:30:33 300.000,00 CT DEN:126T26719EB1HEXR MBVCB.15307616841.704464.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 16:30:56 300.000,00 CT DEN:320T26719EBK54DQ MBVCB.15307610618.708292.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 16:31:22 300.000,00 CT DEN:320T26719EC4J6KK MBVCB.15307622147.712047.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 17:01:21 300.000,00 CT DEN:320T26719FHQUB2U MBVCB.15308103057.040649.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 17:05:41 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 17:31:09 200.000,00 CT DEN:320T26719GP2XZ08 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 17:45:42 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
27-07-2026 18:24:46 50.000,00 126D60727W32JMQ8  Ung ho MS 2026198
27-07-2026 18:51:27 50.000,00 320D60727EXT29U7  UNG HO MS2026.198 ONG DINH BAT QUYEN
27-07-2026 18:57:08 200.000,00 CT DEN:320T26719L0MEHKY ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 19:40:17 200.000,00 320D60727NJ9TLM1  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208311789079
27-07-2026 20:03:46 100.000,00 CT DEN:320T26719NLLT5JQ MBVCB.15311314253.221727.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0611001912383 NGUYEN THI VAN ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 20:03:49 300.000,00 320D60727HNLKZJV  IBFT Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 20:09:01 100.000,00 Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)
27-07-2026 20:13:22 100.000,00 126D60727SBUBFJK  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 20:32:00 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 20:57:20 200.000,00 320D60727XX51MAE  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 21:25:34 200.000,00 CT DEN:320T26719RSMD21L Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 21:26:53 100.000,00 CT DEN:320T26719RUCS86H MBVCB.15312463725.008067.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0121000615776 NGUYEN THI HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 21:27:20 300.000,00 CT DEN:320T26719RUZ6F70 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 21:29:00 200.000,00 320D6072776R3MRD  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 21:34:02 100.000,00 CT DEN:320T26719S3U21PB Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 21:35:10 100.000,00 CT DEN:320T26719S5B20ZD MBVCB.15312559794.069088.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 21:36:03 100.000,00 CT DEN:320T26719S6G46WZ Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 21:38:04 126.200,00 CT DEN:320T26719S94NG61 CORTIS SEONGHYEON Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 21:39:40 200.000,00 CT DEN:320T26719SB8EA0Q Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 21:40:21 27.726,00 CT DEN:320T26719SC577QE MBVCB.15312611680.108151.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1039775347 NGUYEN THI THANH AN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 21:47:22 200.000,00 320D607273S9M13P  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208041207128
27-07-2026 21:47:24 500.000,00 CT DEN:320T26719SMFSV4V Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 21:52:05 200.000,00 320D60727T8B7W94  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-270726-21:52:05 6208ASCB02JX87N7
27-07-2026 21:53:01 200.000,00 Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)
27-07-2026 21:55:24 200.000,00 CT DEN:320T26719SY15YNN Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 22:03:31 700.000,00 CT DEN:320T26719T8RWK5G Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 22:10:41 200.000,00 ung ho ms2026.198 ( ong Dinh Bat Quyen)
27-07-2026 22:12:27 100.000,00 320D60727VYZSDYE  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 22:13:20 200.000,00 Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)
27-07-2026 22:16:57 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 22:17:13 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 22:17:15 400.000,00 CT DEN:320T26719TSW9NHC MBVCB.15312941516.335526.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0971000025539 HAN PHUONG LOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 22:20:39 100.000,00 320D60727Z6SG20Z  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209396940084
27-07-2026 22:23:22 30.000,00 320D60727CMR0SS3  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-270726-22:23:21 6208ASCB02JXJDKI
27-07-2026 22:28:39 500.000,00 CT DEN:320T26719U7XV6ZK MBVCB.15313024238.391987.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0181003407521 DO THI HONG OANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 22:29:31 100.000,00 320D607277RUESSL  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26209301348209
27-07-2026 22:40:18 300.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 22:43:45 300.000,00 320D60727JUN0FUD  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209003620528
27-07-2026 22:45:32 300.000,00 CT DEN:320T26719UW8C5SY MBVCB.15313122100.468696.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0201000742736 TRAN THI HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 22:46:55 200.000,00 320D60727AGYCU6Y  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 22:50:56 300.000,00 CT DEN:320T26719V3CNC3U MBVCB.15313157060.490293.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011004119854 TRAN THUY LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-07-2026 22:52:24 1.000.000,00 CT DEN:320T26719V5AS30Z DAM THI THU HA Chuyen tien ung ho ms 2026198 ddinh bat quyen
27-07-2026 22:53:34 50.000,00 126D607279WGQ16Z  PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026134
27-07-2026 23:00:02 500.000,00 CT DEN:320T26719VFCWAZB Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 23:04:16 100.000,00 CT DEN:320T26719VLZ5FLT Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 23:08:46 1.000.000,00 320D60727BZJ7EFW  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 23:18:57 100.000,00 320D607271PZCFMK  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 23:27:15 200.000,00 320D607274FZTQ19  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209114018042
27-07-2026 23:35:41 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 23:48:28 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 23:49:00 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 23:50:33 200.000,00 CT DEN:320T26719XE3J442 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 23:56:15 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
27-07-2026 23:58:26 50.000,00 139553364489-0962549529-Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 02:22:27 100.000,00 320D607285UUADPF  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen; thoi gian GD:28/07/2026 00:18:10
28-07-2026 02:24:17 300.000,00 CT DEN:320T2671BLN0GG8D Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen; thoi gian GD:28/07/2026 00:24:07
28-07-2026 02:29:11 150.000,00 139555624262-0373334725-Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen; thoi gian GD:28/07/2026 00:42:13
28-07-2026 02:30:46 500.000,00 CT DEN:320T2671BMLP94NZ MBVCB.15313538938.780872.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1031692089 NGUYEN THI PHUONG UYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:28/07/2026 00:48:51
28-07-2026 02:36:22 100.000,00 HUYNH NGOC NGAN chuyen tien; thoi gian GD:28/07/2026 01:16:20
28-07-2026 02:38:16 50.000,00 CT DEN:320T2671BP478TRR Ung ho gia dinh ong Dinh Bat Quyen; thoi gian GD:28/07/2026 01:27:52
28-07-2026 02:40:30 100.000,00 320D607285SGLKBD  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen; thoi gian GD:28/07/2026 01:42:09
28-07-2026 02:42:53 500.000,00 320D60728H5G9SAG  IBFT Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen; thoi gian GD:28/07/2026 01:59:15
28-07-2026 03:57:35 20.000,00 CT DEN:320T2671BUXX75HS Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.198  em Dinh Bat Quyen
28-07-2026 04:13:02 500.000,00 CT DEN:320T2671BVJB363R MBVCB.15313742336.936046.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1029853417 BUI THI THANH HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
28-07-2026 04:19:16 200.000,00 CT DEN:320T2671BVSJLXZF Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 05:00:05 300.000,00 CT DEN:320T2671BXCFG2ZZ Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 05:34:35 100.000,00 CT DEN:320T2671BYQ0J52W Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 06:03:09 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 06:23:43 200.000,00 CT DEN:320T2671C0LWD05V Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 06:42:27 100.000,00 CT DEN:320T2671C1BMVMF5 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 06:47:44 300.000,00 CT DEN:320T2671C1JLW24L Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 06:50:41 100.000,00 CT DEN:320T2671C1NGVV97 MBVCB.15314172988.243177.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0831000001996 TRAN THE HUYNH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
28-07-2026 06:51:19 200.000,00 CT DEN:320T2671C1PBK4WR Ung ho MS 2026.198
28-07-2026 06:58:39 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 06:59:01 100.000,00 CT DEN:320T2671C1ZHAJ68 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 07:04:52 20.000,00 CT DEN:320T2671AE9MZQG9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
28-07-2026 07:15:40 500.000,00 320D60728TKHBP87  Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209707177519
28-07-2026 07:27:21 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 07:36:33 500.000,00 320D60728MLLGBQV  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209702083954
28-07-2026 07:42:42 50.000,00 VAN DINH QUANG TRUNG Ung ho MS 2026.199
28-07-2026 07:43:41 100.000,00 CT DEN:320T2671AFSWK1GY Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 07:43:46 100.000,00 320D60728CU20LQ1  IBFT Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 07:46:43 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 07:52:41 50.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 08:04:29 400.000,00 Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)
28-07-2026 08:13:22 500.000,00 CT DEN:320T2671AGY30B6A Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 08:13:42 100.000,00 139578584159-0344725353-Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 08:14:37 100.000,00 CT DEN:320T2671AGZQZM3T Vietinbank;110628136866;HUYNH THI NHI chuyen tien ung ho  MS 2026.197  Thuan An va Linh Chi
28-07-2026 08:15:33 50.000,00 ZP7D45RTTB3R Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 08:17:43 50.000,00 ZP7D45RTTILV Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 08:19:28 100.000,00 CT DEN:320T2671AH659CT6 TRAN GIAI PHONG chuyen tien MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 08:21:17 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 08:24:28 100.000,00 ung ho  MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 08:29:01 200.000,00 CT DEN:320T2671AHJS2MF9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 08:32:48 1.000.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 08:39:01 50.000,00 CT DEN:320T2671AHXYZ6PY Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 08:39:52 50.000,00 126D60728WD1LD5W  ung ho ms 2026.199 trinh cao bach
28-07-2026 08:43:13 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 08:44:28 1.000.000,00 CT DEN:320T2671AJ55KS7X Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 08:45:42 277.000,00 320D60728XFA81MW  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-08:45:41 6209ASCB02JX6QIH
28-07-2026 08:47:55 200.000,00 LE THI PHUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.199 Trinh Cao Bach
28-07-2026 08:48:22 200.000,00 CT DEN:320T2671AJAAV3N0 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 08:48:34 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 08:50:25 200.000,00 CT DEN:320T2671AJD0VZFR Ung ho MS 2026. 199  anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 08:51:11 200.000,00 CT DEN:320T2671AJE0XS41 NGUYEN THI HANG NGA chuyen tien ung ho MS 2026199   anh Trinh  Cao Bach
28-07-2026 08:51:32 200.000,00 320D60728FC3JZAV  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-08:51:31 6209ASCB02JXDKJ8
28-07-2026 08:55:03 50.000,00 139584058748-0797337917-Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 08:56:30 500.000,00 320D60728U1FLEKD  LA HUU CHIEN chuyen ung ho MS 2026. 199  Anh Trinh cao Bach FT26209192204457
28-07-2026 08:57:19 100.000,00 320D60728M9GZ26Q  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 08:59:08 200.000,00 320D607287G95MZ2  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen, ma GD 100000166607789
28-07-2026 09:01:19 50.000,00 CT DEN:320T2671AJTE23Q3 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
28-07-2026 09:01:55 22.000,00 Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)
28-07-2026 09:02:08 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 09:04:37 200.000,00 320D60728FEX76WY  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 09:06:41 100.000,00 320D60728P5CQPHC  Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209310050371
28-07-2026 09:07:40 500.000,00 VUONG THI THO ungho MS 2026-199 anhTrinhvanBach
28-07-2026 09:08:40 1.000.000,00 CT DEN:320T2671AK3498BK MBVCB.15315689567.319342.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0501000048286 TRUONG THI HOAI AN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
28-07-2026 09:09:36 300.000,00 CT DEN:320T2671AK4C5P3N Vietinbank;110628136866;TRAN MINH HAI chuyen tien Ung ho MS 2026.199 . Anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 09:11:57 200.000,00 CT DEN:320T2671AK7FDWEP Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 09:11:57 200.000,00 CT DEN:320T2671AK7F8JHZ Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 09:23:52 100.000,00 320D60728E6M66UM  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 09:29:28 200.000,00 320D6072824YDT48  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-09:29:28 6209ASCB02JX5XC2
28-07-2026 09:30:49 200.000,00 DO THI THU HA chuyen tien Ung ho MS 2026199 anh Trinh Van Bach
28-07-2026 09:36:13 100.000,00 320D60728CE4J9BS  IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 09:38:52 100.000,00 CT DEN:320T2671AL908R70 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 09:45:09 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 09:48:41 100.000,00 320D60728U24X4RX  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209227626631
28-07-2026 09:51:05 300.000,00 CT DEN:320T2671ALR4JDZJ MBVCB.15316213440.676540.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0331000426143 TRAN QUE THANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
28-07-2026 09:53:02 500.000,00 320D60728EC15S6K  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209650107133
28-07-2026 09:53:27 200.000,00 320D607287EYWXE2                                     Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 09:58:32 20.000,00 320D60728FLM2R8S  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 09:58:51 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 09:59:01 200.000,00 CT DEN:320T2671AM1LE4NM Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 09:59:48 200.000,00 CT DEN:320T2671AM2MTVQ2 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 10:00:29 100.000,00 CT DEN:320T2671AM3JVT55 MBVCB.15316344766.755350.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0271001031540 PHAM THI KIM YEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
28-07-2026 10:02:59 100.000,00 CT DEN:320T2671AM6V6VRY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
28-07-2026 10:04:18 1.000.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 10:14:55 100.000,00 320D60728SG6UNT6  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-10:14:54 6209ASCB02JS2NY1
28-07-2026 10:14:55 1.000.000,00 320D60728CRU14WK  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 10:15:02 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 10:21:35 300.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 10:25:06 800.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 10:25:43 200.000,00 320D60728SPLEPKX  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-10:25:42 6209ASCB02JSAJMM
28-07-2026 10:32:29 50.000,00 320D60728BMJRFLJ  Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)
28-07-2026 10:32:59 200.000,00 320D60728CW4TEQ9  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 10:42:05 500.000,00 CT DEN:320T2671ANQGSMU0 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 10:42:57 100.000,00 CT DEN:320T2671ANRMFNKM MBVCB.15316883682.117897.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0251002725091 TON TUYET HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
28-07-2026 10:48:41 200.000,00 320D607287Q93ACM  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 10:51:06 1.000.000,00 CT DEN:320T2671AP2D7Z3Y MBVCB.15316999213.186128.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 2905828888 NGUYEN VAN CONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
28-07-2026 10:51:39 50.000,00 CT DEN:320T2671AP33MTBL MBVCB.15317003011.190843.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9946488896 VU THI LINH HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
28-07-2026 10:54:13 100.000,00 320D607286P7MJX5  Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
28-07-2026 11:03:22 100.000,00 CT DEN:320T2671APJKPKBN MBVCB.15317163897.290953.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1026580241 NGUYEN TRAN NGOC CHAU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
28-07-2026 11:04:53 200.000,00 CT DEN:320T2671APLKZ83Y Ung ho MS  2026.199  anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 11:09:36 300.000,00 So GD goc: 7600HUB026480395 VIETINBANK;110628136866;UNGHO MS2026.199
28-07-2026 11:10:00 200.000,00 CT DEN:320T2671APTC1686 PHAM QUANG TAM chuyen tien ms 2026. 199 trinh cao bach
28-07-2026 11:10:57 100.000,00 CT DEN:320T2671APUL7H7E Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 11:15:12 300.000,00 CT DEN:320T2671AQ07CHXJ Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 11:19:07 300.000,00 CT DEN:320T2671AQ5D9MDZ Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 11:21:55 100.000,00 CT DEN:320T2671AQ9319NZ Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 11:25:31 50.000,00 CT DEN:320T2671AQDU6X1Q MBVCB.15317462890.489501.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1918400586 HO THI MAI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
28-07-2026 11:26:30 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 11:27:20 100.000,00 320D60728C32Y6DG  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 11:28:52 100.000,00 CT DEN:320T2671AQJ93CWW Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 11:29:30 200.000,00 320D60728LYKPNCL  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209952299038
28-07-2026 11:31:12 600.000,00 320D60728AMME8XY  Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
28-07-2026 11:37:26 100.000,00 CT DEN:320T2671AQVK78X4 MBVCB.15317642563.600521.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0281000415319 DONG THUY BOI NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
28-07-2026 11:39:51 100.000,00 320D607285X9SDCV  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209448022610
28-07-2026 11:44:06 5.000,00 320D607280LA0CJY  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 11:45:48 100.000,00 139604822854-0828636894-Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 11:49:44 500.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 11:51:31 300.000,00 CT DEN:320T2671ARE66SFM Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 12:01:17 200.000,00 320D60728W5L35LV  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 12:01:55 40.000,00 CT DEN:320T2671ARTWSET7 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 12:06:06 1.000.000,00 CT DEN:320T2671ARZEW19D Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 12:07:30 100.000,00 320D60728P1MVV25  2026.198( ong Dinh Bat Quyen)
28-07-2026 12:08:05 1.000.000,00 320D60728QHPG9WU  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
28-07-2026 12:09:22 100.000,00 Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi)
28-07-2026 12:10:06 500.000,00 320D60728A23WQFR  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 12:12:28 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 12:14:17 1.000.000,00 320D60728AT26FZ8  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-12:14:17 6209ASCB02JSZN78
28-07-2026 12:26:09 150.000,00 CT DEN:320T2671ASRWTN1A Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 12:29:26 100.000,00 CT DEN:320T2671ASW8JB7M Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 12:33:19 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 12:39:18 50.000,00 CT DEN:320T2671AT996LED Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 12:39:42 50.000,00 320D60728CPAENJQ  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 12:41:28 500.000,00 CT DEN:320T2671ATC4WK4P Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 12:46:01 100.000,00 320D60728FENC1AY  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-12:46:01 6209ASCB02JSR2MB
28-07-2026 12:54:09 200.000,00 CT DEN:320T2671ATUWAT9R Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 12:59:41 50.000,00 CT DEN:320T2671AU26D551 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 13:01:29 500.000,00 320D60728D4CL2R3  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209674533386
28-07-2026 13:02:07 100.000,00 320D60728M86VK6P  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209062909219
28-07-2026 13:02:43 100.000,00 320D60728VD8P2YC  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 13:03:14 50.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 13:08:07 100.000,00 320D60728YJLENHL  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
28-07-2026 13:08:22 100.000,00 CT DEN:320T2671AUDN3P71 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 13:08:48 200.000,00 Ung ho MS 2026.199 (Anh Trinh Cao Bach)
28-07-2026 13:09:32 20.000,00 320D60728XHPWETQ  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-13:09:32 6209ASCB02JS4H65
28-07-2026 13:09:35 300.000,00 CT DEN:320T2671AUF991T2 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026 199
28-07-2026 13:11:24 100.000,00 UNG HO MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)
28-07-2026 13:25:09 100.000,00 320D60728NHGGAY3  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209760103854
28-07-2026 13:27:33 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 13:28:05 100.000,00 320D60728Y6WAM4Z  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-13:28:05 6209ASCB02JSWADK
28-07-2026 13:28:50 100.000,00 320D60728LHWVHRF                                     Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 13:46:34 200.000,00 139618841054-0935792961-Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 13:46:44 100.000,00 CT DEN:320T2671AVWB6N4B Vietinbank;110628136866;LE THUY TRUONG GIANG ms 2026 .199 trinh cao Bach
28-07-2026 13:46:44 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 13:55:32 200.000,00 CT DEN:320T2671AW7YEUQR Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 13:56:58 50.000,00 320D60728ZYLUQLY  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26209180880085
28-07-2026 13:59:55 50.000,00 CT DEN:320T2671AWDR9M3Y Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 14:01:48 20.000,00 320D60728175ATLA  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 14:04:13 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 14:15:00 20.000,00 139621580123-0376052961-Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
28-07-2026 14:20:44 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 14:21:05 200.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
28-07-2026 14:21:30 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 14:26:03 200.000,00 CT DEN:320T2671AXE7X6K2 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 14:26:47 30.000,00 CT DEN:320T2671AXF7CR8M Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
28-07-2026 14:38:22 50.000,00 320D60728DF4VFRV  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 14:39:10 50.000,00 320D60728AXAVSLR  Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
28-07-2026 14:39:53 50.000,00 320D60728UX5M505  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
28-07-2026 14:48:14 300.000,00 CT DEN:320T2671AY9J3QKG NGUYEN THI HOAI chuyen tien 2026 .198 Dinh Bat Quyen
28-07-2026 14:49:22 100.000,00 CT DEN:320T2671AYB1DL5Z NGUYEN THI HOAI chuyen tien gui anh Cao Bach
28-07-2026 14:53:21 100.000,00 CT DEN:320T2671AYG9N5U9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 14:58:11 200.000,00 CT DEN:320T2671AYNP2K1D MBVCB.15320022719.073995.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0951004191044 NGUYEN GIA BIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
28-07-2026 15:05:06 200.000,00 ung ho MS 2026.196
28-07-2026 15:06:20 200.000,00 ung ho MS 2026.191
28-07-2026 15:07:07 200.000,00 ung ho MS 2026.182
28-07-2026 15:08:07 200.000,00 ung ho MS 2026.176
28-07-2026 15:09:25 200.000,00 ung ho MS2026.174
28-07-2026 15:10:11 200.000,00 ung ho MS 2026.173
28-07-2026 15:11:01 200.000,00 ung ho MS2026.171
28-07-2026 15:49:31 500.000,00 320D60728FC84E9M  ung ho ms 2026 198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 16:15:55 100.000,00 Ung ho MS2026 191 (Tran Minh Duc)
28-07-2026 16:54:10 3.000.000,00 320D60728TCN4D0S  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-16:54:10 6209ASCB02J9Y5LZ
28-07-2026 16:56:55 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 17:10:06 200.000,00 ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)
28-07-2026 17:27:24 500.000,00 ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 17:36:42 100.000,00 CT DEN:320T2671B4U0D7SU Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 17:44:19 5.000.000,00 CT DEN:320T2671B5425C2M NGUYEN THI BICH LOI Ung hoMS 2026.199 anh Trinh Cao Bach NBinh
28-07-2026 17:58:34 100.000,00 320D607289GV66NX  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209953643002
28-07-2026 18:02:13 200.000,00 320D60728FCQZAP6  HOANG CHI QUY CHUYEN KHOAN UNG HO MS2026,199 ANH TRINH CAO BACH-280726-18:02:13 6209ASCB02J981QC
28-07-2026 18:39:37 30.000,00 Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
28-07-2026 18:45:22 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.197 ( thuan an va linh chi )
28-07-2026 18:46:33 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.198 ( ong dinh bat quyen )
28-07-2026 18:47:33 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.199 ( an trinh cao bach )
28-07-2026 18:59:15 100.000,00 ung ho MS 2026.199( anh Trinh Cao Bach)
28-07-2026 19:07:19 50.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 19:11:30 200.000,00 320D60728G6ZVLUZ  MS 2026.199 anh Trinh cao bach
28-07-2026 19:14:47 100.000,00 NGUYEN THI HA UH MS 2026.198 ( ong Dinh Bat Quyen)
28-07-2026 19:18:01 100.000,00 320D60728ZT4HTCC  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 19:39:25 200.000,00 320D60728Y27WG6J  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 19:46:45 150.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.199 e trinh cao bach.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
28-07-2026 20:15:07 300.000,00 CT DEN:320T2671BAZ741J4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 20:42:55 100.000,00 CT DEN:320T2671BC1X43C3 Vietinbank;110628136866;TRAN LE THUY chuyen tien ung ho MS 2026. 198
28-07-2026 20:50:25 100.000,00 CT DEN:320T2671BCBU0W2T Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 21:09:33 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 21:21:47 100.000,00 CT DEN:320T2671BDK7WP2E ung ho ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 21:23:04 1.000.000,00 CT DEN:320T2671BDLXUM7G MBVCB.15325916757.999879.Ung ho MS 2066199 ( anh Trinh Cao Bach).CT tu 0981000400361 NGUYEN MINH TOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
28-07-2026 21:32:03 100.000,00 CT DEN:320T2671BDYSYMJ8 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 21:32:12 10.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
28-07-2026 21:42:35 200.000,00 CT DEN:320T2671BECQ2MTN TRINH BA DINH Chuyen tien UNG HO MS 2026199 A TRINH CAO BACH
28-07-2026 21:45:30 100.000,00 320D60728MHJ6YEW  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 21:51:35 200.000,00 PHAN NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.199 ( anh Trinh Cao Bach)
28-07-2026 21:53:42 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
28-07-2026 21:59:33 100.000,00 CT DEN:320T2671BF141553 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 22:03:57 50.000,00 HUYNH THI TRUC DAO Chuyen tien Ung ho Ms.2026.191(e tran minh duc) chuc e luon duoc khoe manh va binh an
28-07-2026 22:18:40 50.000,00 320D607283UGXN9K  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209410800932
28-07-2026 22:36:17 100.000,00 Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)
28-07-2026 22:38:18 100.000,00 320D60728LVWA2VA  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
28-07-2026 22:42:34 100.000,00 320D607283CTRZ4A  Nhu Quynh xin ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen. Nam mo a di da phat. FT26210646729684
28-07-2026 22:57:33 300.000,00 Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)
29-07-2026 01:34:48 100.000,00 320D607281MXN90H  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26210600015410; thoi gian GD:28/07/2026 23:46:36
29-07-2026 01:55:28 70.000,00 CT DEN:320T2671D9NSB5YN Ung ho MS 2026.198 Ong Dinh Bat Quyen; thoi gian GD:29/07/2026 00:52:15
29-07-2026 02:49:12 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
29-07-2026 05:49:11 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
29-07-2026 06:19:30 500.000,00 139700854176-0909228035-Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
29-07-2026 07:01:38 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
29-07-2026 07:13:37 300.000,00 320D60729G86CNJQ  ung ho MS 2026199( anh Trinh Cao Bach  )
29-07-2026 07:47:22 1.000.000,00 320D607297Z2Y17E  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-290726-07:47:22 6210ASCB02J3F7F9
29-07-2026 07:52:08 300.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
29-07-2026 07:59:34 100.000,00 320D607298WYSCB1  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
29-07-2026 08:13:10 100.000,00 CT DEN:320T2671C4VESFFJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
29-07-2026 08:18:16 100.000,00 CT DEN:320T2671C525KHKH Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
29-07-2026 08:23:18 200.000,00 CT DEN:320T2671C58TJU0U Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
29-07-2026 08:23:46 30.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
29-07-2026 08:33:41 100.000,00 CT DEN:320T2671C5NHVES3 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
29-07-2026 09:16:00 200.000,00 CT DEN:320T2671C7ADWJNH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
29-07-2026 09:16:03 100.000,00 CT DEN:320T2671C7AFUJV4 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
29-07-2026 09:29:47 50.000,00 320D607292TN05LD  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
29-07-2026 09:50:53 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
29-07-2026 10:01:54 500.000,00 ms 2026.197
29-07-2026 10:25:49 100.000,00 320D60729H3BQXYE  IBFT NGUYEN VAN NGO chuyen tien ung ho anh Trinh Cao Bach MS 2026199
29-07-2026 10:38:45 100.000,00 Ung ho MS2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)
29-07-2026 10:45:17 20.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
29-07-2026 10:51:12 500.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
29-07-2026 11:49:23 1.000.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
29-07-2026 11:59:32 50.000,00 Ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong). Nam Mo A Di Da Phat
29-07-2026 12:01:06 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
29-07-2026 12:02:59 50.000,00 Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
29-07-2026 12:20:06 150.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien UH MS2026.200 ong vi duc phong.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
29-07-2026 13:46:56 50.000,00 320D607293XEGFAE  Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26210200403935
29-07-2026 13:53:59 50.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
29-07-2026 15:25:22 50.000,00 320D607299M1KGPM  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26210531070856
29-07-2026 16:22:25 1.300.000,00 Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)
29-07-2026 16:27:36 200.000,00 139768701404-0935792961-Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
29-07-2026 16:28:55 100.000,00 CT DEN:320T2671CQ43GRML Vietinbank;110628136866;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.
29-07-2026 16:29:33 100.000,00 CT DEN:320T2671CQ4XXDX0 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
29-07-2026 16:32:17 200.000,00 CT DEN:320T2671CQ8JFU0V Vietinbank;110628136866;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh.
29-07-2026 16:39:43 200.000,00 CT DEN:320T2671CQJCG8LQ Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen
29-07-2026 17:07:25 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
29-07-2026 17:59:04 500.000,00 320D60729RDJT89T  Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26210016290506
29-07-2026 18:53:36 250.000,00 ZP7D46PQB2QA Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
29-07-2026 18:54:24 50.000,00 320D60729ZD6SCGS  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26210310024995
29-07-2026 18:56:31 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
29-07-2026 19:38:36 400.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
29-07-2026 19:43:02 300.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
29-07-2026 19:46:19 600.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
29-07-2026 20:18:35 100.000,00 320D60729QMA1RJY  Ung ho MS 2026.195 ( em Nguyen Ngoc Anh)
29-07-2026 20:31:46 200.000,00 320D60729LAKY0CB  Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)
29-07-2026 21:13:55 80.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
29-07-2026 21:15:23 500.000,00 320D60729XKGVM02  MS2026199 ung ho anh Trinh Cao Bach.
29-07-2026 21:42:10 100.000,00 320D60729H5VJHFW  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
29-07-2026 21:43:43 100.000,00 CT DEN:320T2671D2BT30XJ Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
29-07-2026 22:28:11 100.000,00 320D60729ECE0CZZ  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26211845908078
29-07-2026 22:36:38 100.000,00 Ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong)
29-07-2026 22:58:47 200.000,00 320D60729X9MGKJH  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
29-07-2026 23:30:08 100.000,00 ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)
29-07-2026 23:48:49 100.000,00 320D60729GEV92MZ  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
30-07-2026 03:20:05 20.000,00 CT DEN:320T2671F3BLCGGX Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.199  anh Trinh Cao Bach
30-07-2026 04:14:54 200.000,00 CT DEN:320T2671F5FZ63Y4 MBVCB.15340455726.785629.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 3773165730 NGUYEN THI MY HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
30-07-2026 05:33:07 100.000,00 320D607303ED8K77  Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26211117610700
30-07-2026 06:58:36 100.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.197 chau thuan an va linh chi.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
30-07-2026 07:11:20 50.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 07:22:31 200.000,00 320D607307DFC3H7  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-300726-07:22:31 6211ASCB02JD3EV3
30-07-2026 07:35:56 150.000,00 ung ho MS 2026.201( em Mua a son
30-07-2026 07:56:41 30.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 07:58:23 500.000,00 320D60730EXFPEUG  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 08:02:35 200.000,00 320D607309P4FQ5V  NGUYEN THI HIEU chuyen tien uh em Tran Minh Duc Ms 2026191
30-07-2026 08:05:06 1.000.000,00 320D607308R1XK3Y  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-300726-08:05:05 6211ASCB02JD3TU3
30-07-2026 08:15:41 27.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 08:16:26 200.000,00 PHAM THI DAM chuyen tien ung ho MS 2026-201 Mua A Son
30-07-2026 08:17:21 100.000,00 320D607305VCAU04  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26211233600730
30-07-2026 08:24:18 300.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 08:26:11 100.000,00 CT DEN:320T2671DTA7803S Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 08:30:33 200.000,00 320D60730V5EN47U  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 08:31:45 300.000,00 320D607301SS4SB9  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 08:31:53 50.000,00 320D6073037FML0F  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 08:36:09 10.000.000,00 CT DEN:320T2671DTPCX2X2 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 08:37:32 50.000,00 CT DEN:320T2671DTR717ZG MS 2026.200
30-07-2026 08:42:05 200.000,00 CT DEN:320T2671DTX7NHJF Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 08:42:58 100.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 08:46:57 500.000,00 320D607302M0LZDK  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211643042106
30-07-2026 08:48:04 100.000,00 CT DEN:320T2671DU547S31 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 09:04:07 200.000,00 320D60730KVX25L0  IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
30-07-2026 09:26:58 100.000,00 320D60730RULXEQP  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 09:41:12 500.000,00 CT DEN:320T2671DW79QLVX MBVCB.15342861219.498382.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0181000932179 TRAN MY LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
30-07-2026 09:53:30 200.000,00 320D60730CJ834R6  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 09:55:24 50.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 10:18:30 50.000,00 NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son)
30-07-2026 10:19:59 50.000,00 NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)
30-07-2026 10:31:16 500.000,00 320D607306Y971MH  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 10:36:50 100.000,00 CT DEN:320T2671DYCR7WHL Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 10:50:39 2.000.000,00 320D60730FCFV3AU  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211503350506
30-07-2026 11:07:29 50.000,00 320D60730CULM9R0  ung ho ms 2026.196 ba cao thi minh
30-07-2026 11:20:07 200.000,00 320D60730VRJ21TC  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 11:50:18 200.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.204 e mua a son .NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
30-07-2026 11:52:59 200.000,00 UH ma so 2026.201 Em Mu A Son
30-07-2026 12:06:00 100.000,00 CT DEN:320T2671E1UHBDWN Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 12:09:42 500.000,00 320D60730HA3L2AS  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26211735273441
30-07-2026 12:11:37 500.000,00 320D60730R3KC63R  Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26211700971527
30-07-2026 12:16:50 500.000,00 320D607308F497Q0  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26211192945622
30-07-2026 12:19:46 200.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 12:23:31 200.000,00 CT DEN:320T2671E2HM51B1 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
30-07-2026 12:23:42 100.000,00 320D60730XRQJPJX  Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-300726-12:23:42 6211ASCB02JIR7KA
30-07-2026 12:48:06 1.000.000,00 CT DEN:320T2671E3G3DPTF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
30-07-2026 12:52:15 10.000,00 320D60730V0BDPB4  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
30-07-2026 13:07:53 50.000,00 CT DEN:320T2671E487LZXG Ung ho MS 2026.201
30-07-2026 13:21:10 500.000,00 CT DEN:320T2671E4RS80T6 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 13:28:21 100.000,00 320D607306H381XJ  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211957419820
30-07-2026 13:30:17 50.000,00 CT DEN:320T2671E53THXK4 Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son
30-07-2026 13:32:39 100.000,00 320D60730CZFG882                                     Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 15:42:46 200.000,00 CT DEN:320T2671EA8RK9WZ MBVCB.15347380026.355599.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 3773165730 NGUYEN THI MY HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
30-07-2026 16:43:05 20.000,00 CT DEN:320T2671ECLDJJVS Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
30-07-2026 20:36:21 250.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
30-07-2026 20:52:37 200.000,00 139943963346-0935792961-Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 20:59:48 300.000,00 320D60730EB9LP2G  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-300726-20:59:47 6211ASCB02JNS4EM
30-07-2026 21:19:08 200.000,00 ung ho MS2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)
30-07-2026 21:44:05 50.000,00 126D60730QP6ARE2  PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026135
30-07-2026 21:57:04 80.000,00 PHAN NAM chuyen tien Ung Ho MS 2026.201 (em Mua A Son)
30-07-2026 22:04:15 100.000,00 Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son)
30-07-2026 22:18:35 100.000,00 CT DEN:320T2671ERMF7Z25 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
30-07-2026 22:37:19 100.000,00 320D6073015MN2DE  Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son)
30-07-2026 22:50:34 10.000,00 320D607306JDQ0Q4  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
30-07-2026 22:53:02 10.000,00 320D60730H7825Q5  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
31-07-2026 05:41:03 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.200 ( ong vi duc phong )
31-07-2026 05:42:22 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.200 (
31-07-2026 06:45:16 400.000,00 320D60731Z1PN5HT  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
31-07-2026 07:43:44 1.000.000,00 320D60731A1FEGXD  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-310726-07:43:44 6212ASCB02J6JC8B
31-07-2026 07:49:18 1.000.000,00 320D607311NB1KB9  Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26212949023651
31-07-2026 08:07:42 2.000.000,00 NGUYEN LAM DAT NHAN ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong)
31-07-2026 08:38:36 200.000,00 CT DEN:320T2671FFQ7PZ75 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.
31-07-2026 08:43:18 100.000,00 CT DEN:320T2671FFWEKVN7 TRAN GIAI PHONG chuyen tienMS 2026.199 anh Trinh Cao Bang
31-07-2026 08:53:00 200.000,00 CT DEN:320T2671FG98879D Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
31-07-2026 08:53:38 200.000,00 CT DEN:320T2671FGA220FS Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
31-07-2026 08:53:58 100.000,00 CT DEN:320T2671FGAH39CM MBVCB.15356267753.466518.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
31-07-2026 08:54:33 100.000,00 320D60731MPF8R61  Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
31-07-2026 09:34:01 200.000,00 CT DEN:320T2671FHVDE2MV Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
31-07-2026 09:39:34 50.000,00 Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
31-07-2026 11:00:07 100.000,00 ung ho ma so 2026.191 (em tran minh duc)
31-07-2026 11:23:14 500.000,00 CT DEN:320T2671FN3MJM7S Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong
31-07-2026 11:41:32 150.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien UH MS2026.202 ba thanh va ba hong.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
31-07-2026 12:51:57 100.000,00 320D60731UVU0UHZ  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26212060737211
31-07-2026 13:48:22 200.000,00 320D60731AYZJW6T  Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
31-07-2026 13:52:22 200.000,00 320D60731S33UK4E  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
31-07-2026 14:47:08 50.000,00 CT DEN:320T2671FW0W1LNW Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
31-07-2026 14:47:40 50.000,00 CT DEN:320T2671FW1L6MRF Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
31-07-2026 14:48:12 50.000,00 CT DEN:320T2671FW2AB5WC Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
31-07-2026 14:58:27 100.000,00 320D60731MA4TQ91  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
31-07-2026 15:58:24 1.000.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
31-07-2026 16:32:05 50.000,00 CT DEN:320T2671G03G3YRJ MBVCB.15362377628.418828.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 1015392344 NGUYEN VO KHUONG DUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
31-07-2026 17:20:22 200.000,00 126D60731A0B7Z7A  Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu
31-07-2026 17:30:54 200.000,00 126D607312Z1K0AT  IBFT Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy
31-07-2026 17:36:27 67.898,00 ZP7D48LDHFAF Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
31-07-2026 17:57:52 100.000,00 CT DEN:320T2671G3ERSDCD MBVCB.15363953402.496861.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0061001099430 TRAN HAI NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
31-07-2026 18:05:35 50.000,00 ung ho ma so 2026.2019
31-07-2026 18:07:38 50.000,00 ung ho ma so 2026.201
31-07-2026 20:05:10 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
31-07-2026 20:54:51 300.000,00 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
31-07-2026 21:24:08 30.000,00 126D60731TC247ZF  Ung ho MS 2026 202 ba Thanh va Ba Hong
31-07-2026 21:39:16 200.000,00 CT DEN:320T2671GC1422AF ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh
31-07-2026 22:51:16 150.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.192 chau dang tuan anh.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
31-07-2026 23:55:04 200.000,00 140103966590-0935792961-Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong

Báo VietNamNet