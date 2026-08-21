Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807212237032026trbi135689.5389.93463.223703

21/07/2026 200.000,00 Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807212236252026q1v8134807.5389.91658.223625

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15229052841.ung ho MS 2026.192( em Dang Tuan Anh) Nam mo Thai At cuu kho thien ton bo tat ma ha tat.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15229051857.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011001863512 BUI TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072122342420260jvf132040.5189.86361.223409

21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507212232312026TVYH031468.5389.82144.223231

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1aWXWRXSL.UNG HO MS 2026.192 EM DANG TUAN ANH.20260721.223201.8886999.MAI PHUC HUONG.970440

21/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970405072122313720268EF4030104.5388.79116.223138

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229012700.ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 1020378536 HOANG THI HAI UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXWRTEL.Ung ho MS 2026 191 (em Tran Minh Duc).20260721.222952.0100000112007012.DO THI XUAN DIEP.970446

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15229019826.UNG HO MS 2026.191 ( em TRAN MINH DUC).CT tu 1045496865 VU HONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202SGTTH2CC9NB3.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.222920.020042114678.NGUYEN THI THU TRANG.970403

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC63Y784.TRAN THI THAO chuyen FT26203660570524.20260721.222807.19073067571019.VND-TGTT-TRAN THI THAO.970407

21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2M18DJU.Ung ho Ms 2026.192 ( em Dang Tuan Anh ).20260721.222752.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423

21/07/2026 500.000,00 6202SHBAP2LK3YNJ.TRINH THU TRANG chuyen tien ung ho ma 2026 192 em dang tuan anh.20260721.222630.0928822882.TRINH THU TRANG.970443

21/07/2026 77.790,00 MBVCB.15228978287.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1014237662 TA THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC63P6EI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203575776788.20260721.222336.19021211157011.VND-TGTT-TRAN QUYNH ANH.970407

21/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138714670390.20260721.138714670390-0931895347_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6NM2TZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.222318.0903744696.LAM THI TINH VAN.970432

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC63PGMT.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26203593507921.20260721.222259.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407

21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2M18X3F.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.222112.03469123501.TRAN HUYEN TRANG.970423

21/07/2026 100.000,00 6202NAMAP2LK69QP.Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260721.222054.279133105968686.DOAN THI LUU.970428

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC63P1IX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203660539654.20260721.222036.2000998816.NGUYEN TUAN ANH.970407

21/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138713928934.20260721.138713928934-0332557980_Ung ho MS 2026 192em Dang Tuan Anh

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15228924403.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2026 192.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15228888635.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1037622205 NGUYEN THI THU TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202NAMAP2LK6T3R.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260721.221243.279133105968686.DOAN THI LUU.970428

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15228871830.ung ho MS 2026.191(em tran minh duc).CT tu 1038150172 NGUYEN HONG NHAT THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15228870800.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121001321592 NGUYEN THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15228851664.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).CT tu 0381000393264 NGUYEN THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC63I32X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203041291602.20260721.221032.19032178078011.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO LOC.970407

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC63I4SE.Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc FT26203046162930.20260721.220900.19035877439010.VND-TGTT-VUONG HUU BAC.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXWXX12.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.220703.0938723948.MAI CONG TAO.970437

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)#SP#0200970415072122061520266Sed987556.5389.2542.220559

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC63MBPA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203790609253.20260721.220440.19030829113012.VND-TGTT-DO THI MAI.970407

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC63MV5M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203356012620.20260721.220340.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15228783438.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000190694 NGUYEN QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC63MJV8.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203872778377.20260721.220249.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407

21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2M1CIM5.Ung ho ms 2026.192 ( e dang tuan anh).20260721.220204.04775709601.TO THI HOA.970423

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807212201442026hfmf074434.5189.86305.220144

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC63V68F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203367192500.20260721.220123.19035426036011.VND-TGTT-PHAM THI THANH.970407

21/07/2026 100.000,00 DO THI KIM NHUNG UH MS 2026.192 Dang Tuan Anh#SP#020097048807212201172026hcdd073521.5389.85124.220117

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15228752110.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970405072121582120262E3V063787.5389.73483.215806

21/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138712211509.20260721.138712211509-0901131138_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15228697195.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15228685698.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0491000018157 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 10.000,00 uh5#SP#020097042207212152262026M4Z2549433.5389.51524.215226

21/07/2026 10.000,00 uh4#SP#020097042207212151532026ERUM828028.5388.50035.215138

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC63SDFH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203202010903.20260721.215138.19034479885012.VND-TGTT-NGUYEN HONG NHAT.970407

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15228668319.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1023903625 HA THI PHUONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807212150512026ccpw050030.5387.45089.215051

21/07/2026 10.000,00 uh3#SP#020097042207212150352026FRFV186962.5387.43521.215036

21/07/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072121503220266wzq049306.5390.44376.215032

21/07/2026 10.000,00 uh2#SP#020097042207212149572026ILB0136772.5389.41252.214958

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15228647397.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0421000494324 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CCSRC4.IBFT ung ho Ms 2026.191Tran Minh Duc.20260721.214923.060276594853.MIEU KHANH VAN.970403

21/07/2026 10.000,00 uh1#SP#020097042207212149182026ADY6433139.5390.38675.214918

21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-210726-21:47:57 Qr26747842#SP#020097041607212147572026Qr26747842.5389.34026.214758

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15228615096.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1045335422 NGUYEN THI THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6N91Z9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.214436.42171654.VU THI THU.970432

21/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1kC63C35N.Ung ho MS 2026.192 FT26203716743939.20260721.214252.19021123775013.VND-TGTT-BUI ANH VUONG.970407

21/07/2026 20.000,00 MBVCB.15228549286.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 239.000,00 MBVCB.15228538332.NNC ung ho MS2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC631AMS.Uh Ma so 2026.191 em Tran Minh Duc FT26203146070202.20260721.213805.19029489921013.VND-TGTT-DAO HUYNH THANH VAN.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15228502969.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0481000906247 NGUYEN TRAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC63JGSK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203572271291.20260721.213445.19038093724011.TKTT-VND- DO VAN ANH.970407

21/07/2026 1.200.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807212134062026h1bd007623.5388.73831.213406

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807212133022026hdrw004689.5189.68648.213302

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC63JJ8J.Ung ho ms 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203900004028.20260721.213257.19029714100016.VND-TGTT-PHUNG THI HANG.970407

21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CCXK48.IBFT Ck cho Dang Tuan Anh.20260721.213020.060276594853.MIEU KHANH VAN.970403

21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970405072121294720262TWE081326.5390.55761.212931

21/07/2026 10.000.000,00 6202IBT1kC63WQQK.Ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26203258158919.20260721.212919.19028104580011.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO NHI.970407

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15228408909.ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1fJ24C7GS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.212850.9007041084720.PHAM THI MAI PHUONG.963388

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6FNFIZ.Ung ho MS 2026.191 FT26203220000139.20260721.212529.19036320141015.VND-TGTT-VU HIEN VI.970407

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507212123142026BnQk871836.5387.24433.212314

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15228308284.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0611001980387 VU THI LINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15228302581.Ung ho MS 2026.192 (DANG TUAN ANH).CT tu 1047592947 TRAN THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15228278004.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0991000044195 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 35.676,00 MBVCB.15228253950.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1039007635 LAI THI DIEU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138706942736.20260721.138706942736-0973192724_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15228214326.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030327655 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202WBVNP2LKDC8I.Ung ho MS 2006 192 em Dang Tuan Anh .20260721.211243.104000281353.BUI THI MINH HUONG.970412

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15228185414.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1018402170 NGUYEN THI MONG GIAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6FFITV.Ung ho ms 2026.192 FT26203594514268.20260721.211108.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15228135779.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071002544824 LE THI KIM LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15228121691.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002337538 MAI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#02009704150721210705202629d9818695.5387.40734.210705

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15228098232.ung ho Ms 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0341006943963 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6FLES9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202316892766.20260721.210600.19039763155018.LE MINH TAM.970407

21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704880721210434202641ri918672.5389.26927.210434

21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI NHAN chuyen tien ung ho e Dang Tuan Anh MS 2026.192#SP#020097040507212101532026EAHC079816.5189.12805.210153

21/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Dang Tuan Anh ms 2026.192#SP#020097042207212100302026LHLS166345.5390.5190.210030

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6FZYKD.ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202904970040.20260721.205917.19036439002013.VND-TGTT-THAI TO VI.970407

21/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507212059072026XhJt789943.5388.96852.205907

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807212058572026998f900358.5387.96456.205857

21/07/2026 150.000,00 MBVCB.15227972208.ung ho ma so 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002044376 PHAM BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6F6BM7.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202970774201.20260721.205627.19021261832011.VND-TGTT-LE THU HIEN.970407

21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507212054362026VD2N050662.5387.71911.205436

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15227906452.LY CAC MONG chuyen tien Ung ho MS 2026.192 ( em DANG TUAN ANH ).CT tu 9899277772 LY CAC MONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15227889909.ung ho MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh).CT tu 0041000577874 NGUYEN THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072120502020265ugs871066.5387.48206.205020

21/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.192 DANG TUAN ANH#SP#02009704220721204957202633AC817327.5387.46102.204942

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6FK92S.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202407045082.20260721.204933.19030442244011.VND-TGTT-HOANG VIET PHUONG.970407

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15227859789.ung ho ms 2026.192 E Dang Tuan Anh.CT tu 0021001019072 NGUYEN THI PHUONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15227838454.UNG HO MS 2026.191 (EM TRAN MINH DUC).CT tu 0181003495969 LE PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6F725K.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202801162275.20260721.204635.19029212113025.VND-TGTT-PHAM THI THU THUY.970407

21/07/2026 200.000,00 6202MCOBQ2BVBRIA. Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.204635.03201014850783.NGUYEN THI PHUONG ANH.970426

21/07/2026 50.000,00 6202SGTTH2CCKJJP.IBFT Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.204631.050089350678.LUONG THI XUAN HUONG.970403

21/07/2026 50.000,00 6202VNIB02JBIM4E.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260721.204501.069704060082466.NGUYEN THI THOA.970441

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6FALF4.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202772504950.20260721.204241.19038616158013.VND-TGTT-NG DINH THI MONG THUONG.970407

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072120361020265JAD621964.5390.61755.203610

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6F5HGS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202121572071.20260721.203357.19027693253019.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6FYCV6.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202078071479.20260721.202911.19027943053010.VND-TGTT-NGUYEN THAI DUY.970407

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807212028432026vwze793891.5388.17697.202843

21/07/2026 200.000,00 6202WBVNP2LK9MVZ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.202529.103000601232.LE THI THU MAI.970412

21/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970405072120244820261MWE023372.5390.93199.202448

21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2M1QG5L.ung ho ms 2026.192 dang tuan anh.20260721.202447.00000413173.NGUYEN THI NGOC NHUT.970423

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15227438437.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0711000295141 DAO THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15227428316.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071001077762 NGUYEN THI NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15227377048.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0421003904130 TRAN NGOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15227308540.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0371000439798 NGUYEN THI HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6FM9WM.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202450787218.20260721.201525.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6FM2XT.2026.192 em Dang Anh Tuan FT26202041504694.20260721.201524.19032543555886.VND-TGTT-VU KIM HANH.970407

21/07/2026 100.000,00 6202SHBAP2LKUWWF.Ung ho MS 2026.192 Em Dang Anh Tuan.20260721.201411.0914245936.TRAN THI HUONG.970443

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15227281534.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021001862201 TRAN THI LE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207212013152026EYZS946833.5389.18437.201316

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1fJ2BN7VC.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.201212.9021063083315.NGUYEN DOAN VIET.963388

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1fJ2BNAS3.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260721.201121.9021063083315.NGUYEN DOAN VIET.963388

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1aWXW64DE.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.201116.0869423375.TRINH TUAN ANH.970437

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1fJ2BNYLQ.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.200954.9021063083315.NGUYEN DOAN VIET.963388

21/07/2026 200.000,00 LE THI HA Chuyen tien ung ho chau duc#SP#020097048807212008122026p3hf714950.5390.86014.200812

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15227120935.Ung ho MS 2026.192 e Dang Tuan Anh.CT tu 9905221229 PHAM THI BICH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072120040820269U7H684295.5189.59299.200408

21/07/2026 200.000,00 MS2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207212000532026UG8M614737.5390.39187.200054

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15227009495.ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0201000292068 TRAN HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 UNG HO MS.2026.192. em DANG TUAN ANH#SP#020097048807211954442026cuu7665138.5387.99859.195445

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6FWXXV.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202653428768.20260721.195236.5555226666.HA THI TRANG.970407

21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507211950112026RB7W063271.5389.71505.194956

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1d1PCVVGT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.194809.97042292Q597454000000000e53414.MBBANK IBFT.970422

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15226842358.PHAM THI THU HUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0211000413997 PHAM THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 20.000,00 6202IBT1kC6TNKSJ.Ung ho ma so 2026.191 FT26202251025420.20260721.194620.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

21/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211945282026J206503366.5390.40271.194528

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1aWXWKV3R.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260721.194027.0983299218.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

21/07/2026 30.000,00 MBVCB.15226702702.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1035127303 PHAM THI XUAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507211936092026HJJY096491.5389.78425.193609

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15226562324.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000299709 DUONG THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15226540944.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0301000299709 DUONG THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6TLAVZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202257810052.20260721.193001.19027138589011.VND-TGTT-PHAM THU HUONG.970407

21/07/2026 100.000,00 6202YOLOP2LKG5RH.MY TRINH ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc .20260721.192557.0939065627.TRIEU MY TRINH .546034

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1aWXW7CVN.Ung ho MS 2026 192 em Dang Tuan Anh.20260721.192518.0983299218.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072119234920269w7a542584.5189.96419.192349

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15226378217.Ung Ho MS 2026.192 Dang Tuan Anh.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 6202TPBVI2MB596Y.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.191952.98886688886.KIEU THI THUY.970423

21/07/2026 20.000,00 6202IBT1cJV3AVQY.QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.191830.888831338868.NGUYEN HOANG ANH.970415

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6TKGIE.NGO THI HAI chuyen mot chut long thanh gui toi em Tran Minh Duc FT26202445243700.20260721.191701.19036538497016.NGO THI HAI.970407

21/07/2026 50.000,00 6202TPBVI2MB5FZ8.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.191243.74820051992.DANG VAN DUA.970423

21/07/2026 1.800.000,00 6202IBT1bJM5WH7Y.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Tran Minh Duc MS 2026 - 191 Chuc con chua khoi benh.20260721.191159.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6TAKHL.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202859250853.20260721.190932.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407

21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI QUY chuyen tien ung ho MS 2026.192 . Dang Tuan Anh#SP#020097040507211905302026BAOD038983.5387.69671.190530

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6T4WTH.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202628800083.20260721.190529.19039705992015.VND-TGTT-DO NGAN HA.970407

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211903252026M4LO622966.5387.54902.190326

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211859292026skle440093.5189.27718.185929

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15225968881.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451001742331 LE SAO THI SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970415072118574220263ri3293776.5390.16245.185742

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15225938447.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0581000789099 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15225924687.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071004773062 NGUYEN NGOC PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202MSCBD2K9WG54.NGO HOANG LIEN ung ho ms 2026192.20260721.184928.1300112557777.NGO HOANG LIEN.970422

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6TI1YX.MS 2026.192 FT26202025771143.20260721.184836.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JBWWXW.Ung ho Ma 2026.191 ( e Tran Minh Duc).20260721.184725.418704060009591.LE THI PHUONG.970441

21/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507211847012026OAYS034941.5390.40922.184701

21/07/2026 100.000,00 UH MS 2026.192#SP#0200970422072118410620264RQN675983.5388.99098.184051

21/07/2026 50.000,00 6202MCOBQ2BKPXM8.Ung ho ms2026.192 dang tuan anh.20260721.184007.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211838392026upx5347445.5388.81248.183839

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1iJ6R8TG2.ung ho Tran Minh Duc ms2026 191.20260721.183823.111443378.TRAN THI NGOC BICH.970432

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6T2EQB.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202082476777.20260721.183554.14023892396011.VND-TGTT-NGUYEN THI CAM LE.970407

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211835512026l23l334665.5387.61161.183551

21/07/2026 50.000,00 6202TPBVI2MB6DHD.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.183539.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MB6VG8.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.183350.04914411501.MAN HOANG QUE.970423

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15225516942.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6T1JFS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202007493084.20260721.182948.19027524197010.VND-TGTT-NGUYEN THUY AN.970407

21/07/2026 20.000,00 6202IBT1iJ6RIUBJ.Ung ho MS 2026-192 em Dang Tuan Anh.20260721.182935.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

21/07/2026 50.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211828062026SLQC752127.5387.7323.182807

21/07/2026 199.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211827412026UZ45889578.5189.4755.182742

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211824302026KFYD102656.5388.83255.182430

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15225335626.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.191(em TRAN MINH DUC), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15225327020.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071000921271 LE HAI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 10.000,00 MBVCB.15225335906.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072118205820263gb7268833.5388.60452.182058

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207211817262026I8BT415633.5387.35895.181726

21/07/2026 100.000,00 6202MCOBQ2BK7PQA.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.181259.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15225126216.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0371000494148 HUYNH THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JBRQ52.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.181105.888525666.VU HONG DIEP.970441

21/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507211808472026NC0U016491.5390.77964.180847

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15225049920.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15225043978.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1038941635 PHAN THUY SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 ung ho chau Tran Minh Duc. mong chau mau khoe.#SP#020097042207211805172026361Y613236.5389.53779.180518

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15224987699.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1038941635 PHAN THUY SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6L6FYR.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202203702918.20260721.180030.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6RC4TU.HOANG VAN HUYEN chuyen tien.20260721.174734.0916737815.HOANG VAN HUYEN.970432

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6L4L8D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202082295490.20260721.174649.19020835268022.VND-TGTT-TRAN THI HUONG GIANG.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6RCSXK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.174543.29369666.NGUYEN THI HONG HANH.970432

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-210726-17:44:57 JEeo414283#SP#020097041607211744572026JEeo414283.5389.8338.174457

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15224609431.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.192 DANG TUAN ANH-210726-17:42:43 OlNO838748#SP#020097041607211742442026OlNO838748.5390.92259.174244

21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CCMVV1.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.174154.050165943233.TRAN THI THU THUAN.970403

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15224557342.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).CT tu 0341006873654 BUI THI THOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15224554944.ung ho ms 2026.191.CT tu 0351001007263 NGUYEN ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15224548744.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0361000218589 LE THI HONG DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 150.000,00 UNG HO MS 2026.192-210726-17:39:26 bvMv070068#SP#020097041607211739262026bvMv070068.5389.68656.173927

21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THUY chuyen tien chau Tran Minh Duc#SP#020097040507211739022026J2A4037579.5389.66022.173847

21/07/2026 1.000.000,00 UNG HO TRAN MINH DUC 2026.191-210726-17:38:12 Aaij757944#SP#020097041607211738122026Aaij757944.5387.60020.173812

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6RJ4A4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.173542.53810918.DO THI LOAN.970432

21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704880721173345202646l1049559.5189.26684.173330

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15224373562.ung ho ms 2026.191.CT tu 0481000844018 NGUYEN THI MONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6RWIIV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.172822.178657674.NGUYEN THI TUYET MAI.970432

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15224295764.ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 Chuyen tienUng ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970488072117243920267czg005957.5390.62245.172440

21/07/2026 300.000,00 6202SGTTH2CC1TNU.IBFT Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.172425.060143723898.VU CONG THOA.970403

21/07/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211723462026fxuk001709.5189.54427.172331

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6LSKRC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202223829910.20260721.172132.19032678988669.VND-TGTT-TRAN THUY TRANG.970407

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6LS8X5.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202822883326.20260721.172050.19028152077011.VND-TGTT-PHAM THI BICH THUY.970407

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6XNNF9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.172010.182546542.NGUYEN THI HUONG LY.970432

21/07/2026 300.000,00 6202VNIB02JBC9ZJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.171832.903806390.TRUONG THI ANH DAO.970441

21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211717462026KJ51644449.5388.12205.171746

21/07/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.192 dang tuan anh#SP#020097042207211715112026E9KS594013.5189.93106.171512

21/07/2026 50.000,00 6202VNIB02JBMSAJ.ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.170825.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441

21/07/2026 300.000,00 6202VNIB02JB1PU9.ung ho ms 2026.191 (em tran minh duc).20260721.170124.938007743.TRAN THUY BICH.970441

21/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211701162026ZswN640890.5387.95331.170101

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211659482026fh1r891507.5387.85166.165948

21/07/2026 50.000,00 6202TPBVI2MB9CU4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.165913.82386863979.HUYNH THI NGOC HA.970423

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1fJ2B4DN7.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.165913.983995477.NGUYEN THI HUYEN.970406

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6X37A7.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.165908.0964263333.NGO NGOC LINH.970432

21/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211659052026REK4334844.5388.79794.165850

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6HRM5P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202394515532.20260721.165858.19036979236013.TKTT-VND- TRAN THI NGOC BICH.970407

21/07/2026 200.000,00 6202SGTTH2CCATD5.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.165629.060254190333.TRAN LE QUYNH NHU.970403

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15223700882.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6H3ZK7.VO THI THU HOAI ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202461882092.20260721.165459.19037205232011.VND-TGTT-VO THI THU HOAI.970407

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704220721165438202692LG785104.5189.49341.165423

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211654122026wifh867447.5189.45918.165401

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15223678996.ung ho em Dang Tuan Anh (ms 2026 192).CT tu 0181003344470 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1fJ2BBLIC.UNG HO MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.165336.220210101002469.TO THI NGUYET HANG.970431

21/07/2026 50.000,00 6202SHBAP2LKMNJ8.MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260721.165324.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443

21/07/2026 150.000,00 6202TPBVI2MBS6F7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.165321.07457285301.LE THANH HA.970423

21/07/2026 500.000,00 6202TPBVI2MBSIXL.Katie ung ho MS 2026.177 ( em sung a gu).20260721.165320.12373750812.NGUYEN HUYNH BAO.970423

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15223661434.MS2026.191 em Tran Minn Duc.CT tu 0421000494277 TRANG THUY QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507211652422026G1X0057625.5388.36088.165242

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211652092026S1F3459375.5189.31944.165154

21/07/2026 500.000,00 6202TPBVI2MBS324.Katie ung ho MS 2026.178 ( anh nguyen van ty).20260721.165140.12373750812.NGUYEN HUYNH BAO.970423

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15223644936.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211650532026w4hb853293.5389.23331.165053

21/07/2026 500.000,00 6202TPBVI2MBSGF1.Katie ung ho MS 2026.174 ( anh nguyen van hien).20260721.164925.12373750812.NGUYEN HUYNH BAO.970423

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15223580974.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15223572770.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15223576125.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1029347659 TA THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202SHBAP2LKM1SW.Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc.20260721.164648.0855308692.DINH MY HANH.970443

21/07/2026 150.000,00 6202IBT1kC6HZY3U.UH MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26202068507695.20260721.164129.7959777777.VU THI PHUOC MY.970407

21/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138666578281.20260721.138666578281-0935527629_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI QUY chuyen tien ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#0200970405072116411220266FEN091743.5189.58054.164113

21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211639292026kr1j805464.5387.45698.163930

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211634352026Q2YU873252.5387.12690.163436

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15223309220.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000349831 TA THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6H7CC6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202200718910.20260721.162948.1991866363.PHAM THI NGOC HUE.970407

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-210726-16:28:37 Rivv290473#SP#020097041607211628372026Rivv290473.5390.75783.162838

21/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138664993330.20260721.138664993330-0337706699_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6HGCRS.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202201049069.20260721.162707.10520442878015.VND-TGTT-NGUYEN THI THAM.970407

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15223231483.Ung ho 2026.192 (em dang tuan anh).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15223227068.PHAN MINH LAN Ung hoc MS 2026.192( em Dang Tuan Anh).CT tu 0011001574155 PHAN MINH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 30.000,00 2026.192 ( em DANG TUAN ANH )#SP#020097041507211621412026342C473428.5387.33808.162141

21/07/2026 300.000,00 6202VNIB02JBYPE7.NGUYEN KIM HA chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148.20260721.162036.608704060112077.NGUYEN KIM HA.970441

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6HBEDH.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202776711512.20260721.162006.13320600715015.VND-TGTT-DO THU HA.970407

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6H5KIW.Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26202997822571.20260721.161710.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407

21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CCL3ZG.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260721.161705.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

21/07/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-16:16:49 fexN773682#SP#020097041607211616502026fexN773682.5189.3410.161650

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15223062021.Ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 1030441262 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15223035517.hoang nu kim ngan ung ho em tran minh duc ma so 2026191.CT tu 0441000657026 HOANG LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202VIDPF2YA1SCA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.161212.0207140092692.DUONG MINH CHIEN.970439

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6HPBG4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202206761848.20260721.161101.19034513399025.CONG THU HIEN.970407

21/07/2026 300.000,00 6202TPBVI2MBVZQZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.161059.02639381901.NGUYEN THI BICH NGUYET.970423

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXW298I.uh ms 2026.192.20260721.161055.000007601006.NGUYEN THI HANH.970440

21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970405072116102820261ILM031674.5388.64833.161029

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15222976002.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000483644 TRUONG THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15222913759.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1042970734 HOANG BAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211603082026mte8670207.5387.19429.160308

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6HIQ4P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202307003483.20260721.160048.19033213054011.VND-TGTT-BUI THI HONG HANH.970407

21/07/2026 100.000,00 6202MCOBQ2BK9S15.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.160003.03201011957953.LE THI DIEU HUONG.970426

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15222829866.ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0251002726630 DO HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 297.000,00 MBVCB.15222837745.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc) .CT tu 9911111298 HOANG THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 20.000,00 MBVCB.15222828346.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15222802622.ung MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15222772683.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0721005135752 TRAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15222771896.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000377118 TRAN HA ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507211550002026E7fm354999.5387.41471.155000

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6H9NGC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202257092660.20260721.154845.3913045679.DO THANH LONG.970407

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6H9EDZ.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202264183198.20260721.154749.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211547222026LN5K552972.5189.25833.154723

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15222681958.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1021000000522 NGUYEN THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI PHUONG chuyen tien ung ho e Tran Minh Duc 2026#SP#0200970405072115470120264CTX018359.5388.23882.154701

21/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507211546372026M518016479.5388.21498.154637

21/07/2026 300.000,00 6202MSCBD2KSZCCG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.154444.9500192197479.TRAN THI THANH HUYEN.970422

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1d1P1F9GI.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.154320.970422Rc301230000000006c6333.MBBANK IBFT.970422

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6H2WCI.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202040597281.20260721.154242.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15222606707.ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh) .CT tu 0021001333611 NGUYEN MAI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1d1P1FJ9N.Ung ho ms 2026 191 em tran minh duc.20260721.154036.97042292G29f193000000000cb5922.MBBANK IBFT.970422

21/07/2026 300.000,00 6202VNIB02JA5A44.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.154020.862688999.NGUYEN PHUONG THAO.970441

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6XADT8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.153939.150241715.PHAM THI HA PHUONG.970432

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6H1FCF.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202011019895.20260721.153905.9988884553.DAO ANH TUNG.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15222571714.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1025061728 LE DUY HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 6202MSCBD2KSTMTI.Ung ho MS 2026 192 em Dang Tuan Anh.20260721.153841.0777668566.MACH HUYNH NGOC HANH.970422

21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2MBGVYB.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.153755.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163833988#SP#020097044907211537532026XWW4527960.5388.70532.153753

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1iJ6X43P3.UNG HO 2026 191 EM TRAN MINH DUC.20260721.153652.165346327.NGUYEN THI NGOC.970432

21/07/2026 300.000,00 6202VNIB02JAPKVA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.153438.907700789.TRAN NU NHU HUYEN.970441

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6HWX4D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202020607006.20260721.153304.399928222222.DANG THU TRANG.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXWJTAC.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.153259.700018601081.LE NGUYEN HOANG ANH.970424

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6X48LK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.153254.0912591222.NGUYEN THI HOANG YEN.970432

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-15:32:18 Anhx025784#SP#020097041607211532182026Anhx025784.5390.38937.153203

21/07/2026 50.000,00 6202TPBVI2MBGC62.MS 2026.192 Dang Tuan Anh.20260721.153209.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

21/07/2026 10.000,00 6202TPBVI2MBG8RV.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260721.153121.04180049101.NGUYEN THI TUOI.970423

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15222475009.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000707940 BUI THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880721153041202603ln562930.5387.29486.153026

21/07/2026 50.000,00 6202ORCOQ2BKS1TJ.LOC HO TRO MS 2026.192DANGTUANANH.20260721.153038.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

21/07/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211529412026ps9t559795.5389.22900.152941

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6HQVDN.Ung ho ms 2026.191 Tran Minh Duc FT26202219873887.20260721.152749.2558669999.NGUYEN THI MAI.970407

21/07/2026 500.000,00 6202SHBAP2LGNAEB.NGUYEN THI HONG MINH chuyen tien ung ho con Tran Minh Duc MS 2026191.20260721.152711.5551968555.NGUYEN THI HONG MINH.970443

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6ZNFTE.MS 2026.192 FT26202938021766.20260721.152634.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MBE5BH.ung ho MS 2026.191 tran minh duc.20260721.152523.00027022702.VAN THU THUY.970423

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)#SP#020097041507211524192026EZ90265722.5189.93666.152404

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15222380156.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1017453844 TRAN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MS2026.193 EM DANG TUAN ANH-210726-15:23:50 QIDE223390#SP#020097041607211523502026QIDE223390.5389.91168.152335

21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:BUI THI TRON chuyen tien#SP#020097040507211523162026YJC2010559.5390.87481.152316

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1iJ6XB112.ZP262020452365 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.152254.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

21/07/2026 150.000,00 Ung ho MS2026.192#SP#020097042207211522492026ZHZJ746563.5387.85281.152250

21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211521162026qzxk533472.5189.77264.152101

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6ZXP33.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202247059384.20260721.151845.5161666668.PHAM VAN TUYEN.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6ZX9BN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202272679937.20260721.151757.13820885794013.VND--NGUYEN DUC HUNG.970407

21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2MBEKQC.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.151744.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

21/07/2026 100.000,00 6202SHBAP2LGIVC9.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260721.151739.080719920.PHAM THI NHAM.970443

21/07/2026 150.000,00 6202IBT1kC6Z36E7.MS 2026.192 FT26202969600465.20260721.151626.19129884502016.VND-TGTT-TA QUOC VIET.970407

21/07/2026 100.000,00 Ung ho em MS 2026. 192 Dang Anh Tuan#SP#020097041507211516112026bj3z238991.5388.49263.151600

21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MBEUZI.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.151539.03632702601.VU THI LY.970423

21/07/2026 200.000,00 MS2026-192 CHAU DANG TUAN ANH NINH BINH-210726-15:13:25 184C490887#SP#020097041607211513252026184C490887.5388.33802.151325

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211512032026K6HW838316.5387.27208.151204

21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2MBE8KN.Ung ho MS 2026.192 Dang Tuan Anh.20260721.151139.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15222210278.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9990009900 VO QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1bJMYR88D.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.151048.00028888.LAM THANH VO.970427

21/07/2026 5.000,00 6202IBT1kC6ZTNYP.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202769578028.20260721.151046.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15222205549.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6XYMHQ.Ung ho MS 2026 192 Dang Tuan Anh.20260721.150841.36673486.DANG MAI LINH.970432

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6ZT9BX.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202969577255.20260721.150811.2252161616.PHAM XUAN LINH.970407

21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho ma so 2026.158 bon chau mo coi#SP#020097040507211508112026YPQV046099.5387.5302.150811

21/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15222168343.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15222160547.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1iJ6XYWR2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.150641.0944929501.DUONG TAN TIN.970432

21/07/2026 47.423,00 6202IBT1aWXWQN8E.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.150557.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440

21/07/2026 50.000,00 6202VNIB02JANPGX.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.150449.036704060013788.DO QUANG HUY.970441

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15222126756.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15222076137.Ung ho Ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1034545251 MAI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15222005881.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003524386 BUI THI THUY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211452442026m9ne447112.5390.22177.145244

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15221938545.ms2026.192 dang tuan anh.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211448542026vzcr436131.5388.1518.144854

21/07/2026 1.000.000,00 6202SGTTH2CM6U4L.IBFT Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260721.144844.8989.NGUYEN THANH VINH.970403

21/07/2026 1.000.000,00 6202SGTTH2CM64DK.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.144825.8989.NGUYEN THANH VINH.970403

21/07/2026 1.000.000,00 6202SGTTH2CM6RNS.IBFT Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.144759.8989.NGUYEN THANH VINH.970403

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15221844618.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000334113 KIEU QUOC LAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202ORCOQ2BKKHG9.ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260721.144043.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448

21/07/2026 100.000,00 ung ho ms2026.191#SP#020097042207211440362026GN01803750.5189.58250.144037

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6ZAR6I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202188073310.20260721.144009.19037904294014.VND-TGTT-TRINH TUAN ANH.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6ZAEIY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202081622088.20260721.143911.19035450797013.VND-TGTT-TA THI THANH NHAN.970407

21/07/2026 150.000,00 6202ORCOQ2BKKG7R.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.143650.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448

21/07/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026.191 tran minh Duc#SP#020097042207211434272026F0FG915443.5387.25828.143427

21/07/2026 300.000,00 6202TPBVI2MBUFNN.DANG THI KIM OANH chuyen tien ung ho MS 2026.192( em Dang Tuan Anh).20260721.143316.02088666901.DANG THI KIM OANH.970423

21/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211432352026zSwW105618.5390.15893.143235

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15221666470.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0451000454899 DANG QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1fJ2B978Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.142555.0051012224007.LE THI LAN HUONG.970438

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15221626023.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000940075 NGUYEN HOANG THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6ZYDKL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202299855905.20260721.142314.19035309658018.VND-TGTT-DO THI MINH THUY.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1fJ2B9P22.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.142225.9021737219585.HO THI PHUONG.963388

21/07/2026 100.000,00 Chuc be mau khoe MS 2026.191, ma GD 100000163801060#SP#020097044907211422262026SrIm442115.5389.66309.142226

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15221607876.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1013418063 NGUYEN THI THANH TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6XVA9L.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.142111.0938705357.HO THI LY.970432

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211418302026dk38353901.5387.46744.141815

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6ZUT2H.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202348062201.20260721.141759.19020894296889.VND-TGTT-PHAM HONG HA.970407

21/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072114164720264rw6349390.5387.38663.141647

21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MB4G2X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.141453.03736624601.BUI QUANG MINH.970423

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6XDHS7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.141404.1141767.TRAN THI MAI HUONG.970432

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15221515254.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0331003964904 NGUYEN THI KIM QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15221497812.MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0051000443395 LE THI ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6XDB15.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.141138.53003975.VU THANH HOA.970432

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15221477190.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000238030 VU NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 2.000.000,00 6202IBT1kC6ZI66V.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202735718060.20260721.141018.19027092787016.VND-TGTT-MAI TRAN BINH.970407

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6ZI5ZY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202924087064.20260721.140925.19036573392014.VND-TGTT-LE THI QUYNH GIANG.970407

21/07/2026 50.000,00 6202TPBVI2MB48QQ.MS 2026.191.20260721.140904.05462756601.TRUONG THI DUONG.970423

21/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.192#SP#020097048807211408272026d5cq328062.5389.98372.140812

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15221438371.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001678910 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#0200970488072114055520266nvf321686.5388.86311.140555

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072114054920264r9j321472.5189.86076.140549

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6ZMI6B.Ung ho ms 2026.192 em dang tuan anh FT26202472024607.20260721.140510.19038307063016.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM HONG.970407

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211405032026G5DT593428.5388.81524.140448

21/07/2026 200.000,00 6202ORCOQ2BKGWKW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.140342.0901911546.Le Thi Kieu Nga.970448

21/07/2026 99.000,00 6202IBT1iJ6XS8WN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.140108.243231361.DO TRONG HIEU.970432

21/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1kC6ZV2RK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202925623500.20260721.140046.19031669604010.VND-TGTT-DANG THUY TRANG.970407

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15221361042.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000375173 NGUYEN PHUNG LINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15221347591.ung ho MS 2026.191.CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 5.000.000,00 6202ORCOQ2BKGCN5.NGUYEN THI HOA chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.135707.0037100017411009.NGUYEN THI THU THAO.970448

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15221322213.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004111971 PHAN MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15221301957.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121001291322 NGUYEN THI NU PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6ZSDKS.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202204621480.20260721.135332.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6Z9LB9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202982043092.20260721.135151.19071531402011.VND-TGTT-NGUYEN YEN SON.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6Z96QI.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202872199251.20260721.135128.19030225449012.VND-TGTT-TRAN NGOC TAN.970407

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15221265782.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0481000752968 VO HUONG DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6Z9UFT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202704709018.20260721.135019.8843568888.LE THANH TUAN.970407

21/07/2026 200.000,00 Vu Phuong Linh ung ho MS 2026.191#SP#020097042207211350062026U5QX714630.5390.13379.135006

21/07/2026 496.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-13:49:30 2ixm887444#SP#0200970416072113493120262ixm887444.5387.11023.134931

21/07/2026 300.000,00 6202TPBVI2MBRRQC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.134914.03841192101.PHAM NGOC HUYNH NHU.970423

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15221232527.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0431000090438 LE THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6Z2SLU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202067947987.20260721.134551.19021795214011.VND-TGTT-PHAM THI THU HIEN.970407

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1iJ6X2EBS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.134527.0372681657.PHAM THI HONG THAO.970432

21/07/2026 150.000,00 6202TPBVI2MBRMSA.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.134512.02975554403.DUONG KIM DUNG.970423

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6ZCK9Z.Ung ho MS 2026.191 FT26202405560162.20260721.134340.19037148148017.VND-TGTT-PHAM THI THUONG THUONG.970407

21/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211343202026UJUJ544860.5387.82815.134321

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211342252026qdoz266058.5189.78247.134225

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211341042026QUTN866625.5387.72346.134104

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211337222026G6Y5393184.5390.56148.133707

21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CMHVZI.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.133425.020000561038.TRAN HUYEN TRANG.970403

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1iJ6XCYWB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.133343.181414731.PHAM THI TU ANH.970432

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211332572026LNI9315318.5387.36753.133258

21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072113313920268KJA013925.5390.30546.133139

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6ZQ472.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26202831430661.20260721.132756.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407

21/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.192 DANG TUAN ANH-210726-13:25:59 ykaz659414#SP#020097041607211325592026ykaz659414.5189.5670.132559

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6ZQWQ7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202373091010.20260721.132556.14024263220012.VND-TGTT-LE THI ANH TUYET.970407

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC66NNXL.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26202142948138.20260721.132549.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC66NHHF.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26202702568540.20260721.132500.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC66NB3K.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26202659740725.20260721.132400.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC66NDHU.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26202044407604.20260721.132258.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC66RNGZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202210986608.20260721.132156.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072113213520267T56544869.5387.86023.132135

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220912003.ung ho MS 2026.191 (tran minh duc).CT tu 0011006833333 LE THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6XJT7L.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.131806.180443908.NGUYEN THU PHUONG.970432

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6XJZ4Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.131713.86812101996.VU HAI HA.970432

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15220892924.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0341006859242 HA THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220899158.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491001780234 LE THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JAK5J1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.131213.319940422.PHAM THI THU GIANG.970441

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220833139.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6XW358.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.130910.331701847.VUONG HUY TUAN.970432

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220766392.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611001955147 NGUYEN THAI SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202VNIB02JAKM2G.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).20260721.130308.657704060031043.NGUYEN THI THU THUY.970441

21/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211302332026ZXKQ145845.5388.80.130234

21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JAK138.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.130134.021704060170670.PHAM HONG NHUNG.970441

21/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211259172026sIld772773.5388.84823.125917

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC66HET5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202770982328.20260721.125829.19032792998011.VND-TGTT-DO THI THUY.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220677287.MS 2026.191.CT tu 1015276676 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202SGTTH2CM99IN.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.125521.060089943429.NGUYEN KHANH LY.970403

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC66ZBSB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202299220360.20260721.125409.1000030395.NGUYEN KIEU ANH.970407

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC66ZDVK.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202769063882.20260721.125312.19037272326012.VND-TGTT-VU TRAN ANH THU.970407

21/07/2026 300.000,00 6202SHBAP2LGVBG7.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.125051.1006331484.TA THU THUY.970443

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC666UUQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202207934811.20260721.125010.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220595890.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9975733166 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15220594864.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211247062026svDU742449.5389.27247.124706

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15220548189.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).CT tu 0121000766850 LE THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138642040744.20260721.138642040744-0854076607_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh

21/07/2026 500.000,00 6202TPBVI2MBJZAT.Ung ho ma so 2026.191 (em tran minh duc).20260721.124047.00119398002.PHAM HIEN LY.970423

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220506526.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0851000001991 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6677CD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202740500509.20260721.124042.19033903705015.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN NHI.970407

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC66GHTW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202246460605.20260721.123758.3376723898.HOANG THI THUY.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220462221.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9986006384 LE PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC66G52B.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202081235739.20260721.123658.19027602564017.VND-TGTT-DANG PHI SON.970407

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC66GYMA.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202006277087.20260721.123653.19033630412011.VND-TGTT-LE HONG NAM.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220438605.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211234562026bju2112542.5189.65587.123456

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC66AZJY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202510160245.20260721.123437.19039552700011.VND-TGTT-PHAM THI HUE.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15220406194.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0101001187734 TRAN THI VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 23.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097040507211225162026TOM2030781.5389.11819.122501

21/07/2026 30.000,00 MBVCB.15220297788.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807211224472026l4tc083856.5390.8487.122447

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220295535.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181003547907 TRAN NGUYEN TUYET NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202ORCOQ2BK46HP.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.122437.0036100017752007.NGUYEN HUU NHUAN.970448

21/07/2026 100.000,00 Ung ho Ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211222272026tp63076862.5389.95490.122227

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC66YY8J.Ung ho MS 2026.192 Dang Tuan anh FT26202063497170.20260721.122158.19831550694018.VND--DANG PHUONG ANH.970407

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC66YJ2B.UNg ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202800746942.20260721.122052.19027094856015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGA.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220244269.NGUYEN THI TUYET chuyen tien ms 2006.192( e dang anh tuan).CT tu 0591000354036 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15220230792.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000327249 LUU THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 250.000,00 MBVCB.15220219778.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0021001589970 TRAN KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC66P6HQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202279618104.20260721.121956.8899667111.CHAU PHUONG DINH.970407

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207211219382026QMAT161513.5390.79095.121938

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC66PU22.Ung ho MS2026. 189 em Nguyen Thi Anh FT26202111729621.20260721.121858.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC66P8HB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202251502409.20260721.121856.19034923169027.VND-TGTT-HUYNH THI KIM TAI.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15220205874.UNG HO MS 2026.191.CT tu 1066531770 NGUYEN VAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211217482026VA1K344383.5387.67741.121749

21/07/2026 2.000.000,00 6202SGTTH2CMXX7M.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.121739.060189729181.NGUYEN THI THANH HOP.970403

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211217392026ZQEU502758.5189.66672.121724

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC66UBBZ.Ung ho MS 2026.191 . Em Tran Minh Duc FT26202226869714.20260721.121631.19035064178015.VND-TGTT-CHU THI VAN ANH.970407

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1iJ63FZ6H.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.121630.199094629.NGUYEN THI MY NGA.970432

21/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211216192026a857058198.5387.59404.121619

21/07/2026 1.000.000,00 A Nguyen Nhat Binh CA tinh QN ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211215032026blry054230.5189.52086.121503

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15220154148.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1059508285 NGUYEN NHI TU MI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ63FUWS.quynh ck 0011002643148 em tran minh duc.20260721.121345.91962284.NGUYEN THUY QUYNH.970432

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC66IX2K.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202081079902.20260721.121204.19025241739019.VND-TGTT-DAO DIEU HUONG.970407

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC66IPK2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202081138620.20260721.121045.4980989999.HA TRUNG HAU.970407

21/07/2026 300.000,00 6202TPBVI2MB8S3D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.121011.00022428001.NGUYEN THUY LINH.970423

21/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211207412026TEPL621205.5388.6112.120741

21/07/2026 3.000.000,00 6202IBT1kC66VR2R.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202063434527.20260721.120644.14020541556668.VND-TGTT-NGHIEM TRUNG VINH.970407

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072112064020267nvs026966.5390.98834.120625

21/07/2026 10.566,00 6202IBT1kC66V15D.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202740362304.20260721.120430.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC66D5G1.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202081041301.20260721.120251.19051189682012.VND-TGTT-CHU THUY HANG.970407

21/07/2026 10.000.000,00 MBVCB.15219921106.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507211157082026OP2Z021530.5388.39184.115708

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1fJ25XLYM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.115638.939177307.NGUYEN LE GIA KHANH.970406

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15219870347.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC662YXY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202372748876.20260721.115456.3333888885.DINH THI THU BINH.970407

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15219802356.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1012236666 HA NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ63HMKZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.115137.0834220222.TRAN KHANH LINH.970432

21/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138635236420.20260721.138635236420-0852862360_Ung ho MS2026191

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211150532026v92e971316.5390.98774.115053

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-210726-11:49:32 9CP3786780#SP#0200970416072111493220269CP3786780.5189.88914.114932

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072111474420265DSA416452.5389.77544.114745

21/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507211146122026zyAZ540499.5389.67752.114612

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211145242026av3s951019.5388.63099.114524

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211143552026P2X6674461.5189.53080.114355

21/07/2026 3.000.000,00 MBVCB.15219646361.NGUYEN THI BICH LOAN chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0181003585743 NGUYEN THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6ERXJ3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202103967842.20260721.113820.19027295751025.VND-TGTT-TRUONG THU THUY.970407

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6ERVBH.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202150004665.20260721.113649.19034578027011.VND-TGTT-NGUYEN DO SON TUNG.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15219556049.LE THI DIEU TAM chuyen tien ung ho MS 2026.191( Tran minh Duc).CT tu 0231000633861 LE THI DIEU TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6EXY7A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202590460371.20260721.113451.19034170485011.VND-TGTT-VUONG THANH TUNG.970407

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211134132026r15f908873.5389.90290.113413

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-11:33:45 mKxF874679#SP#020097041607211133452026mKxF874679.5390.86787.113346

21/07/2026 150.003,00 MBVCB.15219505750.2026.120( chu thuc hung).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6E3I3P.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc chuc em mau khoe de tro lai di hoc nha FT26202577700686.20260721.113218.8886797979.NGUYEN THI THU HA.970407

21/07/2026 15.000,00 MBVCB.15219481210.2026.191( tran Duc Minh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6EFTCG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202450028949.20260721.113109.19025318633014.VND-TGTT-DUONG NGUYEN QUYNH HOA.970407

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6ET6AK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202003892927.20260721.112832.19038559754011.VND-TGTT-TRINH PHUONG CAM.970407

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6ETAIR.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202003891207.20260721.112810.99933336688.HA VAN DUONG.970407

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211126392026hsr0880074.5389.39619.112639

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211124352026ggax872262.5387.26174.112436

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15219360414.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0061001079138 NGUYEN THI MAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211123172026GANK829867.5387.17242.112302

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ63KIDQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.112311.0869217373.PHAN THI KIM NGAN.970432

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15219340190.VO THI THANH DIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0631003731120 VO THI THANH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6EHLVQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202614128386.20260721.112232.171979796868.HUYNH VAN VUI.970407

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15219328942.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15219334677.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9963374499 NGUYEN HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 ung ho em Tran Minh Duc ma so 2026.191#SP#020097048807211121232026mxou859827.5189.4977.112123

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15219235587.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004040961 MAI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15219225579.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004001568 PHAM THI HONG KHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CME3VF.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.111432.020048569022.NGUYEN THI LINH.970403

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807211114062026daxn831973.5390.56844.111406

21/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211113362026JsSK412907.5388.52889.111336

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1iJ63GK3I.TRAN THU HOAI chuyen tien Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.111134.0915380986.TRAN THU HOAI.970432

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211108342026angd810897.5387.21116.110834

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15219128805.ung ho be Tran Minh Duc.CT tu 0021000401997 DUONG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211105592026U7KP101056.5389.4702.110545

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ63AFU8.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 192 DANG TUAN ANH.20260721.110552.247529918.LE THI HOA.970432

21/07/2026 900.000,00 6202IBT1fJ25L3MH.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.110504.9021960968363.DAO TUAN DAT.963388

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15219052934.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2MBB3LB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.110256.68326262626.NGO THUY LINH.970423

21/07/2026 50.000,00 6202ORCOQ2BKT2LQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.110207.0984484710.DO MINH HIEU.970448

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ63AWSK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.110012.0904883058.NGUYEN THI HIEN.970432

21/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211059372026JOn0359540.5387.63748.105937

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211056462026M3BS954559.5388.45454.105646

21/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc )#SP#0200970415072110553120262nEx344136.5189.37546.105516

21/07/2026 80.000,00 MBVCB.15218937885.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0341007017371 LUONG VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 10.000,00 6202TPBVI2MBBB4H.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.105245.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423

21/07/2026 100.000,00 Ung ho: MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#0200970422072110520420268Q0A787004.5388.16715.105204

21/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211052012026kw40749364.5389.15638.105201

21/07/2026 200.000,00 ung ho MS2026.191 em tran minh duc#SP#020097042207211051062026YGKY328159.5387.10567.105051

21/07/2026 1.000.000,00 6202NAMAP2LGGN3W.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.105018.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211050042026TATF318483.5389.3844.105004

21/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-10:48:16 QbSW213361#SP#020097041607211048162026QbSW213361.5189.93290.104816

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc co Tuyet chuc em mau khoe nha em#SP#02009704880721104753202675n7734291.5389.91018.104753

21/07/2026 20.000,00 6202IBT1cJV3VVRF.QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.104403.109877686655.TRUONG THI HAI YEN.970415

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211042592026rom4716810.5388.62129.104259

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6EBJZ1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202607981355.20260721.104102.585879.PHAM THI MY.970407

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6E5J1R.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202804276793.20260721.103824.14022367052011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH MAI.970407

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6EPX84.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202775529909.20260721.103528.19028333171018.VND-TGTT-MAI THI XUAN.970407

21/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807211035082026osnc688860.5189.15719.103453

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15218626605.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000329626 DUONG THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15218605970.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1aWXQBILW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.103057.28091992.TRAN THI HUE.970433

21/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1d1P1P8SX.MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.103034.970422X7b4d53000000000028827.MBBANK IBFT.970422

21/07/2026 1.000.000,00 Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211030142026oqvx671167.5387.86463.103014

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ63PR9M.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.102932.143230098.VUONG XUAN CUONG.970432

21/07/2026 50.000,00 6202VNIB02JA1NBA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.102848.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441

21/07/2026 50.000,00 6202VNIB02JA1D8Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.102822.682666888.NGUYEN THI THAI.970441

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6EIZ6J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202981286105.20260721.102734.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ63P4NY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.102640.111756589.PHAM MAI TRUC PHUONG.970432

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6EI856.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202904808962.20260721.102634.19032038899899.VND-TGTT-BUI THUY NGA.970407

21/07/2026 100.000,00 TRAN THI ANH chuyen tien ung ho ms 2026.191 em tran minh duc#SP#020097042207211025392026PI5R191683.5189.59539.102525

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15218506356.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1066330697 PHAM THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704880721102424202613pi650277.5387.51912.102409

21/07/2026 200.000,00 6202WBVNP2LGEATC.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260721.102410.108066633666.NGUYEN DOAN TRUNG.970412

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.192#SP#020097048807211023402026t977647658.5387.47936.102340

21/07/2026 200.000,00 6202WBVNP2LGEY7U.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260721.102337.108066633666.NGUYEN DOAN TRUNG.970412

21/07/2026 200.000,00 6202WBVNP2LGELVQ.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260721.102258.108066633666.NGUYEN DOAN TRUNG.970412

21/07/2026 300.000,00 6202MCOBQ2BK8NIW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.102239.03301010878746.CHU TUAN NAM.970426

21/07/2026 200.000,00 6202WBVNP2LGW5YW.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.102204.108066633666.NGUYEN DOAN TRUNG.970412

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207211021252026O9QB991782.5388.34800.102125

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15218455727.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030402061 NGUYEN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138623407417.20260721.138623407417-0335478773_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

21/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507211019202026QScC209464.5189.23039.101920

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ63UP3B.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.101810.105177607.TANG THI MINH PHU.970432

21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JABIR8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.101759.941381988.PHAM HUONG THAO.970441

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6ES28N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202115616651.20260721.101542.979777796789.NGO GIA LINH.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6E9YBJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202548260849.20260721.101347.19033171646010.VND TKTT LE KHANH LY.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15218343255.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0381000461012 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507211013372026hDm3188576.5389.89556.101337

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ638T18.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.101332.152692609.NGUYEN DUC GIANG.970432

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15218329037.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000390166 NGUYEN CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ638YI7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.101039.159479633.MAI TRUC LY.970432

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6E2CDD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202607865110.20260721.101009.19032589046013.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407

21/07/2026 200.000,00 6202SHBAP2LGWQSP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.101009.0784281096.NGUYEN THI HANG.970443

21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MBYHC8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.100946.00038674001.LE THI MINH.970423

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-10:09:09 DxWj995178#SP#020097041607211009102026DxWj995178.5389.65126.100910

21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MBYS1M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.100804.02529485801.VO PHUOC LOC.970423

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6ECQX2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202120433634.20260721.100711.19032143268888.VND-TGTT-HA KIM BINH.970407

21/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.191#SP#020097042207211007042026IB0S797990.5390.52538.100650

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15218247532.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0451001874668 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6E1588.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202921107403.20260721.100542.19036455460013.VND-TGTT-NGUYEN THI THUAN.970407

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1aWXQYBK3.UNG HO MS 2026192 EM DANG TUAN ANH.20260721.100540.700020390073.HUYNH MINH KHANG.970424

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807211005082026ezzp581477.5387.41584.100508

21/07/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507211004022026Dlff152546.5390.35424.100402

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQYSBR.Ung ho MS2026.186 ( Trinh Quoc Bao).20260721.100138.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437

21/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072110003220265BGK675782.5388.15336.100032

21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CMRBM1.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.100021.040021814913.DOAN THI KIM NGAN.970403

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQYJT2.Ung ho MS2026.191 ( Tran Minh Duc).20260721.095938.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437

21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210958502026L9FN031923.5189.5677.095835

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQPNZQ.Ung ho MS2026.152 ( hai anh em Tai & Nhan).20260721.095819.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15218120162.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611001925509 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6EQGNV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202255885097.20260721.095755.19036996132019.VND-TGTT-NONG THI THANH NGAN.970407

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072109554620264wgi548339.5189.88595.095546

21/07/2026 100.000,00 UNG HO MA SO 2026.191 EM TRAN MINH DUC#SP#0200970422072109552920266D7E464587.5189.87639.095529

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KN6ZG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202742082057.20260721.095527.19038109414016.VND-TGTT-VU HAI THANH.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15218089273.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0281000578103 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQPZPV.Ung ho MS2026.181 ( Bui Thi Mim).20260721.095444.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210954162026dvwh543072.5389.80540.095416

21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho tran minh duc ma so 2026.191#SP#020097040507210953542026D1BN006630.5387.79503.095401

21/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072109535620266KHB778130.5390.79248.095356

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210953292026t0qq540348.5387.76455.095329

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KR44I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202004121220.20260721.095210.19025142777014.VND-TGTT-LE THI DIEM HANG.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQPAII.Ung ho MS2026.157 ( be Ngoc Linh & Khanh Linh).20260721.095206.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15218041805.NGUYEN NHAT ANH ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1015553897 NGUYEN NHAT ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15218040697.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0111000264838 AU DUONG THIEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MBL367.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.095038.50327701122.LE THI HA TRANG.970423

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15218026159.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9918369168 PHUNG MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15218020013.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9915666799 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQPUXJ.Ung ho MS2026.183 ( Nguyen Thi Yen).20260721.094952.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437

21/07/2026 200.000,00 UH MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-09:49:25 pYuU623390#SP#020097041607210949262026pYuU623390.5189.54509.094926

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15218009888.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0311000710053 HOANG LE QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JAQFFI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.094852.422704060058899.CAO THI THANH TRA.970441

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQPI8Q.Ung ho MS2026.185 ( be Ho Duy Hung).20260721.094846.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15217983516.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000405240 NGUYEN MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQPD82.Ung ho MS2026.187 ( Dinh Thi Thu).20260721.094729.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437

21/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210947222026efXw993248.5389.44116.094722

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 emTran Minh Duc#SP#020097042207210947192026PJ7K455817.5389.43233.094719

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6K31HZ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202715073373.20260721.094524.585879.PHAM THI MY.970407

21/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207210944332026ABHH589674.5387.28514.094433

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQPQNX.Ung ho MS2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).20260721.094428.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437

21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#02009704050721094419202618W9058176.5387.27713.094404

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072109430820268BJK938284.5389.21530.094253

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQU3JM.Ung ho MS2026.150 ( ba Dang Thi Be Chinh).20260721.094212.999990909595840.TRAN THI DIEU HIEN.970437

21/07/2026 30.000,00 6202IBT1kC6KFWN2.Ung ho MS 2026.191 FT26202370703605.20260721.094020.19039104826010.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN.970407

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15217882054.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9909232308 DAO DUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MBLB33.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.093926.00115647001.LE VIET DONG.970423

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1d1P1I7NF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.093920.97042292L6fa176000000000c65280.MBBANK IBFT.970422

21/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138618488079.20260721.138618488079-0523192205_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15217858554.NGUYEN THANH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.191.CT tu 0021001654331 NGUYEN THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15217832003.ung ho MS2026.191.CT tu 0071001199577 NGUYEN THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 55.952,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210936022026p9b6481056.5388.84819.093602

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217826887.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0881000445913 NGUYEN HOANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15217808506.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1027674856 PHAM THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138618019192.20260721.138618019192-0935969463_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15217803874.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 ho tro Dang Tuan Anh#SP#020097042207210933482026UAM4793982.5389.73746.093334

21/07/2026 50.000,00 6202MCOBQ2BKMDJP.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260721.093334.03101010965538.HOANG VIET.970426

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15217771620.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0711000257800 NGUYEN HOC BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 NGUYEN THANH CONG chuyen tien#SP#020097042207210931582026ERW2795098.5387.63990.093158

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217769147.Ung ho MS 2026.191.CT tu 1024825910 LE THI NGOC NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15217762856.Ung ho MS 2026.191.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 150.000,00 6202IBT1iJ63SVCJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.093029.0842081869.DINH TUONG VAN.970432

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217728086.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0281000279322 NGUYEN VAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6K6RJW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202702372224.20260721.092747.906666688888.NGUYEN THI NHU HOA.970407

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15217684629.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6K6JKU.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202936780431.20260721.092508.19073445999014.VND-TGTT-TRAN PHUONG ANH.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217665839.ung ho em Tran Minh Duc- Nghe An.CT tu 1026664160 DO THI HONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ639IXM.ZP262020171121 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.092300.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210921462026f2bg433162.5388.14923.092146

21/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210921242026OKJ3041938.5389.13258.092113

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KKKQA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202548062778.20260721.092045.19033157525014.VND-TGTT-NGUYEN HONG LOAN.970407

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KKUMY.Ung ho em Dang Tuan Anh, MS 2026.192 FT26202003406226.20260721.091957.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

21/07/2026 200.000,00 TRAN THI KIM NHUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072109194020268aun426255.5189.5393.091940

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217590217.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210917562026eWz9893082.5388.97415.091756

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15217581340.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251001904919 NGUYEN PHUOC DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6K77K6.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26202187071377.20260721.091737.19032250974019.VND-TGTT-PHAM THI YEN.970407

21/07/2026 150.000,00 6202MCOBQ2BK1797.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.091718.03501014976150.NGUYEN THI HA.970426

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15217573084.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0941000006099 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210917002026Rqpz888739.5390.92436.091700

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072109154920263P9J665739.5389.86985.091550

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6KGNBT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202741929513.20260721.091538.19029412528017.VND-TGTT-VUONG THI THU HONG.970407

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15217555216.ung ho MS 2026.191 (em TRAN MINH DUC).CT tu 9854321336 DO THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210914592026QXKW010081.5390.82857.091459

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ632IAB.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.091458.0908558889.VO KHAC THINH.970432

21/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.191 TRAN MINH DUC#SP#020097040507210914392026MG2R008480.5189.82168.091439

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880721091407202645gt407982.5390.78929.091407

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6KGVDZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202603989600.20260721.091325.2907876868.THAI THI HONG GIANG.970407

21/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 192 EM DANG TUAN ANH-210726-09:13:01 dXKF214639#SP#020097041607210913012026dXKF214639.5189.74320.091301

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6KGCTG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202081019222.20260721.091300.19028525314868.NGUYEN THI CHUYEN.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217510799.LUONG THI AI NGUYET chuyen tien ung ho ms 2026-191nguyen xuan xanh .CT tu 0401001426835 LUONG THI AI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207210912092026H8VO360854.5390.70226.091210

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207210912032026C6DY563469.5387.69978.091148

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6KAZGP.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202271409153.20260721.091146.19034836421011.VND-TGTT-LE TUAN ANH.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217493227.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9889040699 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CMJTNU.IBFT UH MS 2026.191.20260721.091105.030064802174.TRAN THI HOA.970403

21/07/2026 500.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 192 ( em Dang Tuan Anh)#SP#020097041507210910502026MSGp867822.5189.64428.091050

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217488932.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0071001165101 DIEP THI NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1fJ25AISX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.090815.9021352879981.LE THI CHANG.963388

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217459478.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0621000402064 LE DUY TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6K45GV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202904506110.20260721.090752.19032815117018.VND-TGTT-HOANG THU OANH.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6K4UCC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202040218036.20260721.090734.19028279442299.VND-TGTT-DO THI PHUONG ANH.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217446199.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0621000402064 LE DUY TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217438701.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0621000402064 LE DUY TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 5.000.000,00 NGUYEn HAI TUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072109060920261KGX327728.5387.42713.090610

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217435003.DINH THI PHUONG THAO chuyen tien. tran minh duc -ms 2026.191.CT tu 0461000470958 DINH THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.192 Dang Tuan Anh#SP#020097048807210905302026tpom380100.5387.40184.090515

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217406187.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9829366966 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 30.000,00 6202IBT1kC6KBQW5.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26202249830480.20260721.090315.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217379703.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1041430590 MAI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6K5P3C.Ung ho MS 2026.191 FT26202205261529.20260721.090129.19029157893881.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407

21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2MA5MMY.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.090116.10000543215.DO THI PHUONG THAO.970423

21/07/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210859502026dqsa361829.5389.16304.085950

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210859192026doar360254.5390.13322.085919

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210859162026ieyg360042.5389.12969.085916

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1aWXQMX5B.MS 2026.191 ung ho em tran minh duc.20260721.085823.360001060000045.NGUYEN THI LIEN .970409

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15217315698.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1031000007360 DANG THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KP3T8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202080063229.20260721.085638.19036669769011.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HOANG UYEN.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6KPFSK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202881250095.20260721.085629.19037221609011.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217302096.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0511000476699 DO DANG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072108525320269FTO551615.5390.86525.085253

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KU7YQ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202330645634.20260721.085236.19029056313027.LE HONG MY TIEN.970407

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KU9ZV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202992168370.20260721.085114.19032237188888.VND-TKTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217224625.ung ho MS 2026.192( Dang Tuan Anh).CT tu 1049915107 HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202SGTTH2CMFCHK.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.084945.030029722818.DOAN PHUONG THAO.970403

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1aWXQM8NY.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.084940.000000032180.PHAM THU THUY.970440

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072108493420267p6a328773.5189.73115.084934

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ63JSLD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.084924.236620212.LE THI MINH PHUONG.970432

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6K84PJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202073569004.20260721.084909.19031850986669.VND-TGTT-AN BICH NGOC.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217196820.Chuyen tien ung ho ms 2026 192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210847372026LYSE481228.5189.64348.084726

21/07/2026 100.000,00 LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho ma so 192 Nguyen Tuan Anh, ma GD 100000163660220#SP#020097044907210847332026EuDi562913.5387.64174.084733

21/07/2026 200.000,00 6202VNIB02JQPL8V.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.084729.619704060055441.DINH THI HONG NINH.970441

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6K8Q2X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202347028203.20260721.084727.1827467968.NGUYEN THU VAN.970407

21/07/2026 300.000,00 6202SGTTH2CMFQWT.IBFT Ung ho MS 2026.191.20260721.084632.050088557007.BUI THANH HOANG.970403

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210846162026nyz1318226.5389.58797.084616

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KIMKH.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202230307697.20260721.084515.10520302168018.VND-TGTT-TONG THI THANH BINH.970407

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-08:44:10 2gIy012359#SP#0200970416072108441020262gIy012359.5388.50417.084410

21/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1kC6KMT9N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202552972879.20260721.084342.19033390490018.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH.970407

21/07/2026 10.000,00 VU NGOC DUNG chuyen tien MS 2026.192#SP#020097042207210843402026LSU6754580.5189.49355.084341

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217144727.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0631000401317 VO THI KIM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6KMPAT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202905239232.20260721.084225.19037151255010.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407

21/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210841132026Y9Hf772893.5387.39014.084113

21/07/2026 50.000,00 6202TPBVI2MAPA7D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.084021.00129910402.BUI THI NGOC ANH.970423

21/07/2026 500.000,00 ung ho ms 2026.191#SP#020097042207210839412026V5XA775601.5189.33246.083926

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217083775.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000764750 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 10.000,00 6202IBT1cJV32VPL.QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.083838.103875073871.NGUYEN THI LE PHUONG.970415

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15217079321.ung ho Ms 2026.191 ( em tran minh Duc).CT tu 1020385508 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CM89TT.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.083803.060226011994.NGUYEN THI DIEM HUONG.970403

21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072108380220269ASJ889880.5389.25719.083803

21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210837532026shdh291942.5189.26234.083753

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15217064056.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1919413473 TRUONG UYEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217059766.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004434105 HOANG THU TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210836242026vfgm287296.5388.19703.083609

21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210836132026ZBQD022552.5387.18850.083613

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217044242.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000360339 HOANG NGUYEN HUY NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072108354220260a2m284978.5387.17174.083527

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210835232026jp8z283982.5189.15455.083523

21/07/2026 100.000,00 DONG THI VAN Chuyen tien ung ho Ms 2026.191 mong Duc khoe manh#SP#020097048807210835152026r8oa283591.5387.16177.083505

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072108351320261RTC846497.5387.15183.083513

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15217018718.ung ho Ms 2026.191( em Tran Minh Duc ).CT tu 0101000829981 THAI THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 1.048.000,00 6202TPBVI2MA7NT8.Thi Nguyet Ha Nguyen chuyen tien 072160417995.20260721.083416.93819191919.CTY CP THANH TOAN G.970423

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6KST2G.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202007097423.20260721.083406.19039119573011.VND-TGTT-TRAN THI THU TRANG.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ63QUV4.Ung ho ms 2026191 Tran Minh Duc.20260721.083340.2204101993.NGUYEN PHUONG THAO.970432

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6KSKWC.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202150413418.20260721.083332.13820608347018.VND-TGTT-BUI HOANG LONG.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15217010499.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1015802817 LE THANH DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KSUV3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202324950239.20260721.083241.19027768367686.VND-TGTT-NGUYEN BAO LINH.970407

21/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.191-210726-08:32:19 4lXM599058#SP#0200970416072108321920264lXM599058.5390.4182.083219

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1d1P1DG2M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.083053.970422Ge3bf33000000000ab3246.MBBANK IBFT.970422

21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507210830352026GFVY095928.5189.97543.083035

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6FNX1K.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.082932.0869071816.NGUYEN THANH TU.970432

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6K9U3N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202577011635.20260721.082930.19033225978014.VND-TGTT-LE TUAN ANH.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216937029.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9888912389 PHAM THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207210827362026FICQ374946.5389.86155.082737

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207210826202026JOKV833826.5189.81365.082606

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216912148.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491000170133 BUI VAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210826072026p43b254720.5389.79938.082607

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6FNB7G.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.082600.0984041991.DAO DUC VINH.970432

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216914002.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0451000327339 NGUYEN THI THUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6FNVXM.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.082400.230457988.NGUYEN THI NAM.970432

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc chuc e suc khoe#SP#020097042207210822122026J2IM798870.5388.66252.082213

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6FNJNY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.082210.0904317492.NGUYEN NGOC LINH.970432

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6KC183.Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc, mong em som hoi phuc FT26202298305808.20260721.082202.19030100630017.VND-TGTT-MAI THI KHANH THO.970407

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#0200970422072108211920266MJU315593.5390.62576.082119

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097044907210819282026BMyP413522.5189.54907.081928

21/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.192 EM DANG TUAN ANH-210726-08:18:24 p7ax705728#SP#020097041607210818242026p7ax705728.5390.51290.081824

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15216811705.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0341006809253 VU THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6KJR3N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202367558893.20260721.081819.472024.TRAN THI BAO TRAN.970407

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15216809661.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002133581 VU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216799853.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0561000612124 LE VAN TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6KJ6Z4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202155440050.20260721.081732.19020129738016.VND-TGTT-NGUYEN VUONG HIEP.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216781940.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9932366455 HO THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216788340.ung ho MS 2026.191 ( em tran minh duc ).CT tu 0631000494577 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210815202026CPly693211.5388.38922.081505

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216765943.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202MSCBD2KV82H2.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh chu chuc chau mau khoe va mot tuong lai moi phia truoc.20260721.081408.4456858844.LE TUAN KIET.970422

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6FRC55.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.081335.130444652.NGUYEN THI MAI ANH.970432

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216742838.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216745553.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138607469480.20260721.138607469480-0961282794_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

21/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15216737125.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000304139 MAI THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202MSCBD2KVC3Y7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.081204.0020101369006.TGTT PHUNG THI THANH HA VND.970422

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216726955.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1fJ25Y6UY.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.081104.0903388225.NGUYEN THI BINH MINH.970431

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15216723956.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000714793 TRINH HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1fJ25Y6JX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.081055.0521011360001.TRAN KHANH HOA.970438

21/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704050721081018202643NZ000721.5388.20930.081018

21/07/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507210808442026eXpb672826.5389.14526.080829

21/07/2026 4.000.000,00 MBVCB.15216689270.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1022760301 NGUYEN DUY KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202MCOBQ2BKQMHU.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.080800.03101011813140.NGUYEN THI THUY.970426

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67NKI4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202904287357.20260721.080707.19034849620013.VND-TGTT-LE THI MY HUYEN.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67NUGM.Ung ho Ms 2026.191 em tran minh duc FT26202353200480.20260721.080613.19027182794011.VND-TGTT-HOANG TRUONG MINH.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6FXVKQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.080547.78107863.TRAN DANG NHU NGOC.970432

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67NS5F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202840850200.20260721.080537.19033190481014.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH LINH.970407

21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JQN29P.Ung Ho Ms 2026.191 (e Tran Minh Duc).20260721.080534.069704060030820.PHAM THU TRANG.970441

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67N1HY.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26202104046865.20260721.080514.19020512981013.VND-TGTT-PHUNG DUC HUNG.970407

21/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210805052026PpWF662490.5389.1724.080505

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67RF9S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202324844464.20260721.080420.19036793027015.VND-TGTT-PHAM NHAT LINH.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67RFQA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202733886156.20260721.080419.19031895126016.VND-TGTT-NGO THI QUYNH TRANG.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216626418.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071000943347 NGUYEN HUYNH PHUC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15216602408.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000943347 NGUYEN HUYNH PHUC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC67R9FC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202404390196.20260721.080203.19031805723010.VND-TGTT-TRAN HAI THANG.970407

21/07/2026 50.000,00 6202VNIB02JQIDC8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.080148.023704060103694.TRINH THI THU THUY.970441

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216598638.Ung ho em Duc 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 0721000516539 TRUONG THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072108013620260kr4178155.5388.90137.080122

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216596876.LAM THI THU EM chuyen tien Ung ho MS 2026.190(em Chu Thuc Hung).CT tu 0071004664627 LAM THI THU EM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 150.000,00 MS 2026.191-210726-08:00:50 y3MA878064#SP#020097041607210800502026y3MA878064.5389.87620.080051

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15216559326.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 VO THI NGA Chuyen tienUng ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210757392026h77v166401.5389.77224.075739

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216552988.NGUYEN THI HONG chuyen tien.CT tu 0731000851530 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC673FDS.LE THI HUYEN chuyen ung ho MS 2026.191- Tran Minh Duc FT26202591860555.20260721.075715.11623056839010.VND-TGTT-LE THI HUYEN.970407

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15216538577.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210756292026CAE2038285.5388.72785.075614

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207210755332026JDSU431958.5189.69691.075534

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6F3S8E.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.075532.368290491.THAM ANH TUAN.970432

21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210754072026SH8K841961.5390.64623.075407

21/07/2026 100.000,00 6202MCOBQ2BKQFK2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.075315.02101014911750.NHAM THI THANH HOA.970426

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15216492075.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181003325015 MAI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880721075050202690bs146137.5388.54383.075050

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15216468794.Minh Khue Mai Khoi Dong Nai ung ho MS2026.191 em Duc.CT tu 0121001517273 VUONG DINH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807210750032026jyrw143841.5388.50884.075003

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1aWXQ9ELP.ung ho MS 2026.192 Dang Tuan Anh.20260721.074942.000008302826.PHAN THI KIM QUE.970440

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15216452956.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3727378888 BUI LE NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210749042026ac23140885.5387.47968.074849

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216446165.ung ho ma so 2026.191 em tran minh duc.CT tu 1048201057 NGUYEN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216412769.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000473326 LE THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207210746122026C3QJ741819.5390.37827.074612

21/07/2026 500.000,00 NGUYEN NHU TRANG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-07:45:52 t5Dt467759#SP#020097041607210745522026t5Dt467759.5387.38019.074552

21/07/2026 200.000,00 6202VNIB02JQDSNW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.074438.971743163.NGO THI LE HUYEN.970441

21/07/2026 30.000,00 6202VNIB02JQDSZN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.074425.044750255.TRUONG THI LAM.970441

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67LIL7.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202066706400.20260721.074422.19033375522019.VND-TGTT-MAI HUNG CUONG.970407

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15216379641.2026.192.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 ung ho Ms 2026.191 em tran minh duc#SP#020097042207210742362026KM9P251001.5390.25973.074236

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216375348.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0271001074631 TRUONG THI DOAN THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MANF4E.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.074140.06612080201.CHU VINH PHONG.970423

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072107412220265kly117433.5189.22388.074122

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67HP8U.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202039347983.20260721.074048.19036706249015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-07:40:32 hFuV122920#SP#020097041607210740322026hFuV122920.5189.20113.074017

21/07/2026 1.000.000,00 ung ho ms 2026.191#SP#020097042207210739532026KRIT188126.5189.17222.073954

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216322212.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001093318 NGUYEN THI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216325867.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9978945738 TRAN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216320670.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1038831244 NGUYEN DUY LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 3.000.000,00 6202TPBVI2MANCLA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.073826.00007262001.LY TRUNG DUNG.970423

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15216317967.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0061000361823 NGUYEN THI BICH DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 400.000,00 MBVCB.15216302177.GD Michell Tran Texas UH MS 2026.192( Dang Tuan Anh).CT tu 0921000703373 DOAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202SHBAP2LGLCB4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.073659.1003322111.NGUYEN DUC TUNG.970443

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15216296816.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67ZVAU.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26202008651487.20260721.073616.13322778846019.VND-TGTT-NGUYEN DUC MANH.970407

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15216281831.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc ).CT tu 0111000196051 TRAN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507210735392026X1OK046633.5189.2776.073524

21/07/2026 200.000,00 6202SGTTH2CM1DNP.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.073447.020052528888.PHAM TIEN HUNG.970403

21/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1fJ25U7HD.Tran Thi Thu chuyen tien cho em Minh Duc MS 2026.191.20260721.073414.982282923.TRAN THI THU.970406

21/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210734022026ksq6095127.5390.97980.073347

21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.192-em Dang Tuan Anh#SP#0200970405072107324620262E0X034014.5387.93922.073235

21/07/2026 15.000,00 MBVCB.15216250811.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9388888982 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210732252026siek090108.5389.93375.073225

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15216234781.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0101001102058 PHAN SY DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI HUONG GIANG chuyen tienunghoMS2026191#SP#020097040507210728522026XRSJ017268.5389.81280.072841

21/07/2026 300.000,00 6202NAMAP2LG1PSA.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.072842.100042651400001.DAO NHAT CHI MAI.970428

21/07/2026 500.000,00 6202MCOBQ2BKLNRT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.072836.03401010036053.DAO MINH ANH.970426

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67EI37.Ung ho MS 2026-191 Em Tran Minh Duc FT26202003691651.20260721.072817.19036477005018.VND-TGTT-NGUYEN THI LAN ANH.970407

21/07/2026 10.000,00 6202IBT1aWXQ2YJF.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.183 (Gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260721.072632.0339306897.VU DUC TU.970437

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67KPT8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202030521807.20260721.072424.19021991080013.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM MY.970407

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210724162026vy7l065601.5388.67112.072405

21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210724102026AP3Y097250.5388.65915.072410

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072107234720260i7p064150.5387.65115.072347

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216119276.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000211474 TRAN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1kC677G4G.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202305172114.20260721.072044.19031387110015.VND-TGTT-CHU THI THANH TRANG.970407

21/07/2026 10.566,00 6202IBT1kC677BW3.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26202221795504.20260721.072017.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216098226.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1058043426 PHAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1d1P12K6Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.071938.970422Mc06193000000000d82783.MBBANK IBFT.970422

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216088741.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1057517898 VU HA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191#SP#020097048807210718462026bu10049516.5189.48866.071846

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC677CUL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202370172530.20260721.071834.19032116115999.VND-TGTT-NGUYEN THU YEN.970407

21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JQHQ6D.Ung ho ma so 2026. 191 em tran minh duc.20260721.071752.008111418.NGUYEN THI CUC.970441

21/07/2026 10.868,00 MBVCB.15216061710.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026. 186.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216059462.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0551000305311 TRAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216057127.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011004108043 VUONG TRAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216048990.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0321000629318 DUONG THI NGOC THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210715042026BSN9301101.5387.39059.071449

21/07/2026 100.000,00 6202MSCBD2KVLHUX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.071447.7020109101997.MAI MINH NGUYET.970422

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15216034081.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181003500689 HOANG THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6FHPD9.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.071408.48101976.PHAM THI THANH LOAN.970432

21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163621351#SP#020097044907210714042026XWI9253179.5387.33995.071404

21/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210714002026CHCZ054397.5387.35182.071400

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15216012127.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001288509 PHAN THI TUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15216008530.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000300362 VU THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072107104420264AFG572147.5387.25445.071044

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67ADGZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202270571851.20260721.070938.19033024305011.VND-TGTT-VU THI THU HANG.970407

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210708462026kr30021001.5388.18813.070831

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC67AJCP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202155187564.20260721.070840.1012668668.VO TUYET HANH.970407

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15215958973.UH MS 2026.191 em Tran Minh Duc . chuc con som khoe manh, binh an nha.CT tu 0531002514536 PHAM THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6FZXNB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.070808.0919315272.LE THI LIEU.970432

21/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138599132437.20260721.138599132437-0934918813_MS 2026191

21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MAIA34.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.070627.00002811004.NGUYEN THI LINH.970423

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215925861.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000209338 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215912852.ung ho ma so 2026 191 em TRAN MINH DUC.CT tu 9985990999 NGUYEN THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC674QT8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202703290923.20260721.070315.19037203586010.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407

21/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1kC67BLCV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202578591633.20260721.070203.19028712401012.VND-TGTT-LE TUYET MAI.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67B7HX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202206569470.20260721.070113.19034586666013.VND-TGTT-NGUYEN HOANG TRA MY.970407

21/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970415072107001120268nbR487589.5189.95697.070011

21/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15215873174.ung ho MS 2026191 e Tran Minh Duc.CT tu 0851000008587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210659122026HME8594741.5390.92823.065901

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67BDSA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202221708654.20260721.065901.19034144346011.VND-TGTT-NGUYEN THANH LE.970407

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC67BC3H.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202920500542.20260721.065830.999595959999.TRINH VU NGOC ANH.970407

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67BWNX.ung ho MS 2026 191 Tran Minh Duc FT26202649560268.20260721.065801.19071909583018.VND-TGTT-TRINH BAO NGOC.970407

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC675XA9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202392480102.20260721.065716.6139393838.NGUYEN THI QUYNH NGA.970407

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15215845637.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0481000768433 PHAM ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15215839344.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451001465620 NGUYEN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202ORCOQ2BKLJG9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.065635.0937292112.HO THI DIEM KIEU.970448

21/07/2026 150.000,00 6202IBT1kC675ZYK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202545077506.20260721.065614.8898170888.BUI THI LINH.970407

21/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210656112026FO88333491.5189.84879.065612

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1fJ25ITPZ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.065440.907451172.NGUYEN THI HONG DUYEN.970406

21/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-06:54:35 ZWHF835374#SP#020097041607210654352026ZWHF835374.5189.82061.065436

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC675YWY.Ung ho 2026. 191 em tran minh duc FT26202070255044.20260721.065427.450766001312.NGUYEN THI AN.970407

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6758UJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202483804018.20260721.065400.19032050488888.VND-TGTT-TRUONG THI HA.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215806950.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9962222833 NGUYEN THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202MSCBD2KK5S2K.ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.065317.0813700999.NGUYEN THI THU VAN.970422

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6F6FEI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.065313.68910081989.TRAN THI VINH.970432

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215793476.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1063953603 PHAM THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215795302.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491001560535 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-06:50:37 9XdX768519#SP#0200970416072106503720269XdX768519.5389.72070.065038

21/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807210650182026su4v974198.5189.70806.065018

21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2MAD9LM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.065012.03565245555.NGUYEN TAN.970423

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67YUUR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202590326700.20260721.064807.19027200238024.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI PHUONG.970407

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15215750374.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JQ9SK6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.064645.023704060044907.CAO VAN ANH.970441

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC67PZZP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202703960265.20260721.064403.13822465388012.VND-TGTT-NGUYEN BICH NGOC.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215712107.MS 2026.191 (em tran minh duc).CT tu 0021000315868 HOANG THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15215719131.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.191. NAM MO A DI DA PHAT#SP#020097042207210642582026214D365209.5189.53389.064258

21/07/2026 100.000,00 6202MCOBQ2BK2FNW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.064254.03401010899623.NGUYEN PHUONG DUNG.970426

21/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.191 em Tran Minh Duc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207210642522026BN6A662039.5387.53251.064253

21/07/2026 500.000,00 6202NBVAF2YAYV28.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.064224.100000706908.NGUYEN MAI HOA.970419

21/07/2026 200.000,00 6202VNIB02JQ9WJF.Ung ho MS 2026.191.20260721.064156.019955405.DO THI THANH HIEN.970441

21/07/2026 100.000,00 6202SHBAP2LGANNV.Ung ho ma so 2026.191 em tran minh duc.20260721.064119.1006583627.HOANG QUOC HUNG.970443

21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CMAH4Y.IBFT ung ho MS 2026.191 em tran minh duc.20260721.064022.030096930425.LE HUU THINH.970403

21/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138596193857.20260721.138596193857-0944114476_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2MADRJ1.ung ho ms 2026.191 tran minh duc.20260721.063824.90926138368.NGUYEN THI NGA.970423

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215662933.2026.191 UH Duc.CT tu 1024032892 TRAN LE HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215640079.NGUYEN THI HAI ANH chuyen tien UH MS 2026.191 (chau TRAN MINH DUC).CT tu 0951004182019 NGUYEN THI HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210635212026fea0941135.5389.35659.063506

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15215638240.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021001300752 LE THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215647701.UNG HO MS2026.191 Em Tran Minh Duc.CT tu 9987862838 VU HOANG QUE NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215625466.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215608295.2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 1041756725 TRAN NGOC NU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215596092.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000510610 LE NGOC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215592217.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1038769330 NGUYEN THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6FE8J9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.062656.187268268.PHAN THI THU GIANG.970432

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215584698.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0961000009366 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202MCOBQ2BK2KIV.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.062622.03168010999992.PHAM THI HUONG.970426

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC678CQS.Ung ho Ms 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26202787110809.20260721.062425.19031437860010.VND-TGTT-PHAM THI NHUNG.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215552452.Ung ho 2026.191.CT tu 0071000835396 MAI VUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67ITEY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202733507006.20260721.062200.19034510077019.VND-TGTT-TRAN LE VY.970407

21/07/2026 30.000,00 6202IBT1iJ6FECQS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.062155.98387568.NGUYEN THI THU TRANG.970432

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210620562026J05N853451.5387.7450.062056

21/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210620422026tgc9408591.5390.8372.062027

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC67IKUK.Ung ho MS 2026.191 FT26202995806833.20260721.062017.1805180587.NGUYEN THI THANH HA.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215528639.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0491000153104 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210617152026oe22909165.5388.1605.061715

21/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Tran Thi Mai Hong ung ho MS 2026.191#SP#020097040507210615112026R0VS060640.5387.98553.061511

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-06:14:50 rd8v347929#SP#020097041607210614502026rd8v347929.5189.97503.061450

21/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.191 em tran minh duc#SP#0200970422072106113920261DBK959927.5390.92774.061129

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67MHQE.Ung ho MS 2026.191 FT26202390901627.20260721.061117.1409186868.BUI THI MEN.970407

21/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.192 - DANG TUAN ANH-210726-06:10:48 yQbK391023#SP#020097041607210610482026yQbK391023.5189.92083.061048

21/07/2026 10.000,00 MBVCB.15215480302.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215479986.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1029558532 BUI THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 THAI THI LIEU chuyen tien#SP#020097042207210609312026GWAU118119.5387.89459.060931

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215476182.ung ho ms 2026.191.CT tu 9982390013 LE THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15215474773.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0731000762025 DUONG QUOC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15215452941.ung ho ma so 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0271000654609 VY TRAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215448234.VU DUC THANH ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0421003963567 VU DUC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67VN5G.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202460643782.20260721.060124.9714895149.LE KIM NGAN.970407

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67VXL5.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26202572408750.20260721.060039.19029537311011.VND-TGTT-DO HONG NGAN.970407

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC67VGV4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202799406922.20260721.055519.19035445145016.VND-TGTT-MAI HO TUAN.970407

21/07/2026 55.000,00 MBVCB.15215406932.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.191 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 55.000,00 MBVCB.15215382509.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.189 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC67VVEB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202019627081.20260721.054953.19032888262016.VND-TGTT-DAU THI THAO.970407

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS226.191 Tran Minh Duc#SP#020097048807210549462026pgcw879580.5387.65628.054946

21/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507210548532026JMET366409.5388.66099.054853

21/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#02009704880721054820202662xy878518.5387.64809.054820

21/07/2026 55.000,00 MBVCB.15215377297.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.190 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138592975532.20260721.138592975532-0936682322_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15215373357.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202SHBAP2LE7KEM.Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.053955.0974834089.NGUYEN THI HIEN.970443

21/07/2026 200.000,00 6202TPBVI2MAHX9A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.053944.00005925584.LE VAN CONG.970423

21/07/2026 200.000,00 6202MCOBQ2BK2YV7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.053645.23001011916680.BUI THI THUY LINH.970426

21/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138592514330.20260721.138592514330-0972787312_Ung ho MS 2026191 e Tran Minh Duc

21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210529042026CPJE098882.5189.49719.052904

21/07/2026 50.000,00 6202MSCBD2KKNB4I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.052755.0570106491004.DANG THI TAM.970422

21/07/2026 60.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072105261920266k25866418.5189.47858.052619

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072105244420267874865827.5388.47395.052444

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1iJ6F7PGM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.051738.33336661396.NGUYEN THI NGUYET.970432

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210517132026sunk863398.5388.44201.051713

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210516192026N2V6580744.5189.43097.051619

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67SHK8.Ung ho MS 2026.191 FT26202211093208.20260721.051031.899986.NGO THI BICH THUY.970407

21/07/2026 300.000,00 6202MSCBD2KKI97A.uh 2026 191 Tran minh Duc.20260721.050724.2201177686868.TRAN THI HUE.970422

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215292557.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 2856166388 GIAP HAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC67SKSN.ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc FT26202174877117.20260721.050518.19021230352011.VND-TGTT-DO THUY LIEN.970407

21/07/2026 100.000,00 6202SHBAP2LGY5PL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.045741.8383996688.DUONG THI BICH THUY.970443

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67SPDR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202830719112.20260721.045510.19035400827019.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO NGUYEN.970407

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 . Em Tran Minh Duc#SP#0200970488072104511220269sfy858101.5387.31870.045112

21/07/2026 30.000,00 MBVCB.15215283930.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351001212901 TRAN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67S9RE.ung ho ms 2026 191 FT26202419348438.20260721.044457.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

21/07/2026 24.000,00 6202IBT1iJ6FGNP8.ung ho ms 2026 191.20260721.044322.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15215276960.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491001949696 LE THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 72.000,00 6202SHBAP2LE7A6Z.ung ho ms 2026 191.20260721.044158.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210427182026N5XX186627.5390.25088.042704

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15215261261.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011000504945 LE NGOC QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC679H5Z.Ung ho MS 2026.191 FT26202578002826.20260721.042342.19024681391018.DO THI AN.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215250386.UNG HO MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0931004212034 LE NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-04:12:13 mooZ161098#SP#020097041607210412132026mooZ161098.5390.18790.041213

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215254770.ung ho em Tran Duc Minh.CT tu 0271001095837 TU THAI BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aWXQW1YV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.040746.006704070025310.LE PHUC KHANG.970437

21/07/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138590483589.20260721.138590483589-0855003928_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

21/07/2026 500.000,00 6202TPBVI2MAH1HT.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.040000.04373050501.THAI NGUYEN HOANG OANH.970423

21/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1iJ6FGSYI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.033542.0963689803.NGUYEN LIEN HUONG.970432

21/07/2026 500.000,00 6202SGTTH2CMQLT3.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.032922.060232592799.Truong Ngoc Anh.970403

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072103130120262if9847255.5387.3853.031246

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072103090720268g16846815.5390.3268.030907

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1iJ6FALIH.Ms 2026-191 uh em Tran Minh Duc.20260721.030211.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210255172026a7dr845259.5389.99232.025502

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6FAKU8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.025156.639666689.NGUYEN THUY GIAO LINH.970432

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC67CTNJ.ung ho ms 2026.191 em tran minh duc FT26202019065708.20260721.025126.6169828386.NGUYEN VAN TRUNG.970407

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15215194870.LUC THANH TRA chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 1029820799 LUC THANH TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15215193896.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0701003804447 NGUYEN THANH PHUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1kC67C46I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202297132666.20260721.023944.19029337243885.VND-TGTT-NGUYEN THI DA.970407

21/07/2026 31.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507210237532026N7MY066501.5388.93292.023753

21/07/2026 20.000,00 MBVCB.15215173168.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1024021158 MAI THAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6FAUBW.ZP262020046088 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260721.023400.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC67CIVK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202480406947.20260721.023137.19035945946015.VND-TGTT-NGUYEN HAI NAM.970407

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67CSQQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202323692895.20260721.022714.19031275816888.VND-TGTT-DO THU HIEN.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215162062.Ms 2026.161.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138587228233.20260721.138587228233-0977424659_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC671GVH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202323612000.20260721.020732.19132123566666.NGUYEN THI THAO ANH.970407

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-01:59:42 N0ht761813#SP#020097041607210159422026N0ht761813.5390.79244.015942

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807210159082026b5qy837843.5388.78253.015854

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15215135289.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0851000038336 TRAN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67JXMB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202038131890.20260721.014804.19021197723015.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH AN.970407

21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405072101464720266YVX059647.5189.72543.014632

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215121116.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000430251 NGUYEN MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#02009704050721014310202643OV059051.5388.70872.014310

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67JGUK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202418757642.20260721.013919.19032480624017.NGUYEN THU TRANG.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215110975.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1021927816 NGUYEN THI THU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6F4UM7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.013704.217666651.TRAN PHUONG ANH.970432

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#020097048807210135102026mldm833711.5189.68177.013511

21/07/2026 100.000,00 6202SHBAP2LGLWWF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.013017.151668899.NGUYEN THI TRANG.970443

21/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704150721012945202611WR292786.5387.64756.012945

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC67WFXE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202590490421.20260721.012155.19028046071029.VND-TGTT-LE THI THU THUY.970407

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-01:20:12 6EsV444166#SP#0200970416072101201220266EsV444166.5387.59899.012001

21/07/2026 300.000,00 6202TPBVI2MA3112.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.011912.01543165386.NGUYEN THUY TRANG.970423

21/07/2026 500.000,00 6202TPBVI2MA3B2G.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.011646.00000022773.DOAN THI THANH THAO.970423

21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072101155020266OKV054349.5189.57651.011550

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072101130120264hb3828964.5189.55968.011301

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072101094120263GF6539836.5390.53729.010941

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15215070493.ung ho ms 2026.191(em tran minh duc).CT tu 0021000368989 BUI VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215063159.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0141000760321 PHAN VAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-01:06:25 odud875866#SP#020097041607210106252026odud875866.5388.52204.010610

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1iJ6FBBQW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.005932.201341442.NGUYEN THI THUY LINH.970432

21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210058362026FE0J195793.5387.46531.005837

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215049658.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1046430323 NGUYEN HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HONG CHUYEN chuyen tien ung ho ms 2026.191 tran minh duc#SP#020097040507210047072026VZ96048041.5388.37664.004707

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6GNNHI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202903660298.20260721.004436.19032361666666.VND-TGTT-TRINH LE VI.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15215021814.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121000718187 PHI THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JQEZMI.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260721.004028.050382860.NGUYEN THI NHU QUYNH.970441

21/07/2026 1.000.000,00 6202VNIB02JQER8I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.004003.006704060220249.NGUYEN KHAC QUAN.970441

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6GN4N4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202296781237.20260721.003725.19028456422015.VND-TGTT-VU THI PHUONG MAI.970407

21/07/2026 100.000,00 6202VNIB02JQEFF2.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260721.003627.050382860.NGUYEN THI NHU QUYNH.970441

21/07/2026 200.000,00 6202SGTTH2CMYLDE.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.003612.066418081989.HOANG NGOC THIEN MY.970403

21/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15215005422.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 2023225588 LE TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6GNI68.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202834473059.20260721.003402.19032049049013.VND-TGTT-PHAN THI HOA.970407

21/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-210726-00:30:03 jDL4809610#SP#020097041607210030032026jDL4809610.5387.24455.003003

21/07/2026 300.000,00 6202IBT1kC6GNQGJ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202224430846.20260721.002907.995998.VU THI HUONG THAO.970407

21/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC6GRRDJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202345271348.20260721.002808.2331111111.PHAM THI MY HANH.970407

21/07/2026 100.000,00 6202MSCBD2KKKBET.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.002539.2410200286.NGO PHUONG ANH.970422

21/07/2026 26.000,00 6202IBT1cJVFL5ZM.QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.002349.105882688857.PHAM PHUONG LINH.970415

21/07/2026 1.000.000,00 6202VNIB02JQW6MP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.002235.068704060177977.PHAM NGOC MAI.970441

21/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC6GR4PB.Ung ho MS 2026.191 FT26202269152785.20260721.002220.19030173023666.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214966545.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 7967645179 NGUYEN THI QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC6GRIMV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202065142969.20260721.001929.19035922249015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC QUYNH.970407

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214964769.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 1028418192 PHUNG THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC6GR9Z8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202329925678.20260721.001744.19025305456024.VND-TGTT-TRAN MINH AN.970407

21/07/2026 200.000,00 6202SHBAP2LEIZ2K.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.001601.6824081994.NGUYEN CAM LINH.970443

21/07/2026 30.000,00 6202IBT1kC6GRWLC.MS 2026.191 FT26202266582703.20260721.001550.19035071201014.VND-TGTT-PHAM NGOC ANH.970407

21/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207210014242026RWT9248129.5390.10767.001424

21/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.191#SP#020097048807210013592026sbor810441.5387.10540.001359

21/07/2026 200.000,00 6202MCOBQ2BGPJ1P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.001050.80000294412.TRAN THI KIEU OANH.970426

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214941409.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000755991 NGUYEN LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15214937028.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0501000204448 VU THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 30.000,00 MBVCB.15214936649.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 1023222693 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 20.000,00 MBVCB.15214936449.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1023947503 PHAM MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2MA9MVC.Ung ho MS 2026.191 (be Tran Minh Duc).20260721.000658.83582568888.NGUYEN PHAM QUYNH NHU.970423

21/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-00:06:20 fIYL795884#SP#020097041607210006212026fIYL795884.5387.1876.000621

21/07/2026 50.000,00 6202MCOBQ2BGPCEP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.000540.80001884361.BUI THI THU TRANG.970426

21/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CMLXJ1.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.000239.040071450221.NGO THI THU THAO.970403

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214919615.Ung ho Ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 1018728188 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214918568.ung ho ms 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0071000997235 DAO THI NGOC NU QUE TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6202IBT1aW3NRFSC.UNG HO MS 2016.191 (TRAN MINH DUC).20260721.000021.044704070017188.LE PHAM MINH TUYEN.970437

21/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6G3GBF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202407650517.20260720.235853.19031631026013.VND-TGTT-CANH THI HUONG.970407

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G3AV7.Ung ho MS2026.191 Em Tran Minh Duc FT26202749000131.20260720.235828.3001357999.NGUYEN DUC THANH.970407

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214901790.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9389072007 NGUYEN PHUOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214900882.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0261003485097 NGUYEN QUANG MY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6FYS2I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.235521.164940567.TRUONG NGUYEN NHAT HONG.970432

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G39XM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202118130058.20260720.235420.19030277144015.VND-TGTT-VU THU THAO.970407

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G3JJ9.Ung ho MS 2026.191 FT26202407626074.20260720.235247.7421051996.TRAN THI MEN.970407

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202352012026PAFZ388380.5390.87164.235201

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1fJ25SV4P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.235119.8007041076958.HA LE KHANH LINH.963388

21/07/2026 200.000,00 6201IBT1aW3NREVS.ung ho MS 2026.191( Tran Minh Duc).20260720.234854.00200000373188.VU THI KIM NGA.970440

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072023484820261hm9798167.5189.83495.234837

21/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GFGGA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202748966373.20260720.234752.19023056725017.VND-TGTT-PHAM THI HAI TRANG.970407

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202347452026595I261950.5387.81912.234734

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GF495.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202000199265.20260720.234708.19038392082016.VND-TGTT-TRAN HONG LIEM.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214858676.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004012148 BUI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214855852.Ung ho MS 2006.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0041000634437 NGUYEN THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214855711.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002119984 NGUYEN THI HOANG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214855140.ung ho em Tran Minh Duc MS 2016.191.CT tu 0301002934663 LE THI THANH LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214846665.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0911000042790 HUYNH NGOC KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214838178.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101001124240 DINH MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GTKWV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202923927284.20260720.233815.19029951657998.VND-TGTT-PHAM THUY DUONG.970407

21/07/2026 40.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202337382026OLB9641885.5388.70858.233739

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GTUN6.Ung ho MS 2026.191 - Em Tran Minh Duc FT26202816887644.20260720.233603.9333688688.DAM THI THU HUYEN.970407

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GT8RQ.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26202908270288.20260720.233545.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407

21/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6GTMVD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202707322540.20260720.233500.19034493259019.VND-TGTT-VU LE THU TRANG.970407

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214811130.ung ho Ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 1021290630 NGUYEN HIEN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214819883.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000482486 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202332112026R0MK688145.5389.64311.233211

21/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GLN81.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202309150883.20260720.233201.19033466323019.VND-TGTT-NGUYEN TRAN THANH BANG.970407

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214816226.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001002589 TRAN NGOC THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 6201MCOBQ2BG6I5S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.233043.03501010925918.NGUYEN THI TUOI.970426

21/07/2026 100.000,00 ung ho Ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202330252026JCN1375788.5390.61333.233011

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214801326.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0011004407925 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 10.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138579619164.20260720.138579619164-0912401660_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

21/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GL7PV.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202707307680.20260720.232849.19071712813011.VND-TGTT-BUI KHANH LY.970407

21/07/2026 500.000,00 6201SGTTH2CMLBVR.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.232840.064906061987.TONG THI THU HUYEN.970403

21/07/2026 50.000,00 6201TPBVI2MAS4A3.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.232815.00486901001.NGUYEN LE MINH HA.970423

21/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138579521406.20260720.138579521406-0941806452_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214787229.Ung Ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc) .CT tu 0711000297892 CHU HUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6FU7WR.ZP262010890357 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.232634.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

21/07/2026 320.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138579345252.20260720.138579345252-0949368206_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214793797.ung ho ms 2026.191 em tran minh duc.CT tu 0881000485572 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214784425.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491000016435 DUONG QUYNH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214782477.MS2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0141000823701 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JQ4VBN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.232441.634704060085770.NGUYEN LE DIEM HUONG.970441

21/07/2026 1.000.000,00 6201VNIB02JQ4ER9.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).20260720.232358.607704060170495.NGUYEN THI NGOC DUNG.970441

21/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6GLQ52.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202327970847.20260720.232327.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407

21/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GLQ2T.Ung ho MS2026.191 Tran Minh Duc FT26202593735129.20260720.232323.19031152284016.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407

21/07/2026 20.000,00 MBVCB.15214776160.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9937748146 TRAN NGO KIM GIAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-23:22:44 CTKS014876#SP#020097041607202322442026CTKS014876.5189.51397.232244

21/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LEDFBR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.232149.1013516959.TRAN THI THU HUONG.970443

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214762087.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1064970654 NONG THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6FUDC2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.231944.153730008.NGUYEN VAN HA.970432

21/07/2026 89.014,00 6201IBT1kC6GH4D7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202456052941.20260720.231926.19036799550011.VND-TGTT-TRUONG THI DUNG.970407

21/07/2026 20.000,00 MBVCB.15214755676.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1029277805 TRAN NGUYEN BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138578825002.20260720.138578825002-0337679672_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

21/07/2026 20.000,00 6201MSCBD2KKRE8H.ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.20260720.231703.0933778559.NGUYEN QUOC DUY.970422

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214730486.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251001690264 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 39.999,00 6201IBT1iJ6F83HL.ung ho MS 2026191 tran minh duc.20260720.231417.121408888.VU TRUONG XUAN.970432

21/07/2026 210.000,00 6201MSCBD2KKRCE4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.231408.6666888868568.VU THI DAI TRANG.970422

21/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.191#SP#020097041507202313372026Ucoi222565.5387.36698.231337

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214721259.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001901195 NGUYEN THI MAI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214716308.ung ho ms 2026.191 em tran minh duc.CT tu 0011004239226 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GZD9S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202251687530.20260720.230920.19033122025019.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THAO.970407

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GZSXP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202923818747.20260720.230917.19034729272011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214703503.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 7904608868 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6F8BH9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc mong em mau khoe.20260720.230803.192948436.NGO THI PHUONG ANH.970432

21/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138578089798.20260720.138578089798-0854076607_Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung

21/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6G6XK1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202660710070.20260720.230704.19034108084017.VND-TGTT-NGUYEN VAN SINH.970407

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214687530.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000466279 DAO THI HONG CHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214696620.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0341005780022 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G675Z.Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26202923800077.20260720.230456.19029714100016.VND-TGTT-PHUNG THI HANG.970407

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202304482026ldwj765985.5390.21548.230437

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202303512026Q729504512.5388.19806.230341

21/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202303422026biqv765215.5389.19698.230327

21/07/2026 50.000,00 6201IBT1d1PJN5HN.Ungho ms 2026191 em tran minh duc.20260720.230338.970422U010833000000000bd8348.MBBANK IBFT.970422

21/07/2026 50.000,00 6201VNIB02JQRK2Z.Ung ho ms 2026.191 chuc con mau vuot qua benh tat.20260720.230328.025704061488585.TRAN DUY DUNG.970441

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214669725.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1014930556 HA XAM LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G6UV9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202816762636.20260720.230313.19035408498014.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH ANH.970407

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G6V7C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202041484804.20260720.230229.579389.NGUYEN THUY NGA.970407

21/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6G6VUM.Ung ho MS 2021.191 Em Tran Minh Duc FT26202229076403.20260720.230226.19028042692010.VND-TGTT-VU THI THANH.970407

21/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6G6DXG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202790530331.20260720.230221.6868001885.NGO XUAN LOC.970407

21/07/2026 391.000,00 MBVCB.15214675643.VietHQ2 Ung ho MS 2026.191- em Tran Minh Duc.CT tu 0011001057606 HO QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6G69R4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202484599095.20260720.230156.19036062272029.VND-TGTT-DANG THI THUONG.970407

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-23:01:21 TYdb237178#SP#020097041607202301212026TYdb237178.5387.14825.230121

21/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072023011520261GPR849657.5389.14767.230102

21/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202300542026x4wq762528.5389.14526.230054

21/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LEHV3F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225924.1015205789.NGUYEN THU HA.970443

21/07/2026 100.000,00 6201MCOBQ2BG7YBR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225856.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214644804.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9989415171 MAI THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214644147.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1027153865 TRAN HUU KINH DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214644089.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041001121583 NGO TUAN TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214643942.ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 0011003180102 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 500.000,00 6201IBT1fJ259WGS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225714.23051982.TRUONG LE MAI PHUONG.970431

21/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6GEBBM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202050110010.20260720.225712.19033193459011.VND-TGTT-TRAN VU NGOC THUY.970407

21/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214633228.ung ho ms2026.189 em nguyen thi anh ( cua it long nhieu giup b a ).CT tu 1050490535 TRAN THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GEYF2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202463025432.20260720.225653.19034708672011.VND-TGTT-NGUYEN THU THUY.970407

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6FI6TP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225651.205588318.NGUYEN THI BICH NGOC.970432

21/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.191#SP#0200970488072022561820262bp5757807.5387.5719.225618

21/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JQRAEW.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.225541.005704060155350.PHAM THI HANG.970441

21/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GE91Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202790500038.20260720.225457.19030527672012.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407

21/07/2026 150.000,00 6201IBT1d1PJNDUT.Ung ho MS 2026191 e Tran Minh Duc.20260720.225453.97042292Gad78b50000000003e8829.MBBANK IBFT.970422

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807222238512026s8tv476411.5388.2594.223835

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZ9DXIE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204493639552.20260722.223534.19035476252015.VND-TGTT-NGUYEN TRANG PHUONG UYEN.970407

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZ9DKHG.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26204818692260.20260722.223405.19035476252015.VND-TGTT-NGUYEN TRANG PHUONG UYEN.970407

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15243059926.Ung Ho MS 2026.193 Hoang Van Khanh.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZ9SID9.MS 2026.193 FT26204247093018.20260722.222616.260905040111.TA QUOC VIET.970407

22/07/2026 100.000,00 6203NAMAP2LXI9KT.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.221652.0965405152.HO THI THUY.970428

22/07/2026 10.000,00 MBVCB.15242937306.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 6203SGTTH2CFRTKG.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.221208.060251999999.DOAN THI CAM NHUNG.970403

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15242880317.Ung ho MS 2026-191 ( Tran Minh Duc).CT tu 1018194243 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15242866259.UNG HO MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0251001542698 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 15.000,00 MBVCB.15242653683.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15242571757.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0011004109538 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.190 ( em Chu Thuc Hung )#SP#020097041507222127482026hdMK767283.5387.67135.212748

22/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc)#SP#020097041507222126322026Ilnh763147.5387.61163.212632

22/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)#SP#020097041507222125172026IBdj758739.5390.55624.212517

22/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh)#SP#020097041507222123562026K1XK756342.5390.49138.212356

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZ2HPW7.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26204370180948.20260722.212204.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407

22/07/2026 3.000.000,00 6203IBT1iJZ11XTT.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.211610.0913326246.NGO THI ANH VAN.970432

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15242317121.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9966039704 DINH VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097041507222114412026NU1m728064.5189.4339.211441

22/07/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072221140620261ztw302392.5387.1110.211350

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZ2E1VX.Ung ho MS.2026.191 em tran minh duc FT26204364280245.20260722.211115.19035529105011.VND-TGTT-PHAM LAN ANH.970407

22/07/2026 100.000,00 6203SGTTH2CFJ3BM.IBFT Ung ho ms 2026190.20260722.210936.0631113939.LE QUANG PHUC.970403

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207222109022026263Q886380.5388.75679.210902

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15242216731.ung ho MS2026. 193 ( anh Khanh ).CT tu 0181003550454 NGUYEN TRAN TRUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097041507222107082026iJ6c703172.5189.64700.210708

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh)#SP#020097041507222106482026xMoc702452.5387.64025.210632

22/07/2026 150.000,00 MBVCB.15242199930.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207222100552026NMVQ438524.5387.33201.210055

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15242095571.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9869782772 PHAM THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH#SP#020097048807222058182026tk32253965.5390.19399.205818

22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207222054502026KZF3198615.5388.310.205435

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15242035686.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9742686868 VO THI CHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097044907222047392026gZXg070855.5189.59808.204739

22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807222043452026azcq205895.5388.38488.204330

22/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Hoang Van Khanh ms 2026.193#SP#020097042207222038092026VW5G280063.5388.4728.203753

22/07/2026 500.000,00 6203MSCBD2K6XWBK.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.203619.3210183966666.HOANG THI LAN ANH.970422

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15241757983.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003568269 PHAM QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15241709437.Chuyen tien ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301008755555 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15241691211.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0421000411251 NGUYEN THI TUYET VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507222026412026OLJ1093210.5387.35216.202641

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807222022592026lgb3131806.5390.13068.202259

22/07/2026 300.000,00 6203TPBVI2MM9PRJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.202028.66810081964.NGUYEN THI NGOC TRINH.970423

22/07/2026 10.566,00 6203IBT1kCZ2C9JF.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203447760330.20260722.201508.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

22/07/2026 200.000,00 6203SGTTH2CFCZAW.IBFT Long Vo gui tang chau mong chau mau khoe.20260722.201438.070118503668.BUI THI TUYET TRANG.970403

22/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807222013072026ulvu094506.5189.48783.201307

22/07/2026 200.000,00 6203TPBVI2MM9BIM.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260722.200705.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423

22/07/2026 1.000.000,00 6203SGTTH2CFM64H.IBFT ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh.20260722.200344.8989.NGUYEN THANH VINH.970403

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZ2QWFK.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203872330007.20260722.200337.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407

22/07/2026 100.000,00 6203WBVNP2LXVB89.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.200301.267000016241.VU THI HANG THU.970412

22/07/2026 250.000,00 MBVCB.15241206416.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 250.000,00 MBVCB.15241197991.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138836154573.20260722.138836154573-0838384868_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kCZC3V56.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26203744614000.20260722.195304.19035733360010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407

22/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138835531510.20260722.138835531510-0338567255_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh

22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221948372026ip9u002867.5189.90430.194837

22/07/2026 50.000,00 6203MCOBQ2BX4HG4.Ung ho ms2026.193 hoang van khanh.20260722.194801.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

22/07/2026 300.000,00 6203IBT1kCZCL7WF.Ung ho MS2026.192 em Dang Tuan Anh chuc em khoi benh em va gd song lac quan vui khoe em nhe co len em FT26203744080730.20260722.194541.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407

22/07/2026 900.000,00 6203IBT1kCZCZTP5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203170925870.20260722.194046.1939042519.LE THI NGOC TRANG.970407

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15240602938.CHU THI THU ung ho MS 2026.193 (Hoang van Khanh).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221919312026ww1l888495.5388.95253.191931

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZCP2UQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203009261905.20260722.190945.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407

22/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507221909292026diLk242095.5189.26459.190929

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZCUM1A.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203374161086.20260722.190733.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221907262026mxci838728.5389.12499.190726

22/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-19:05:43 RmQp065230#SP#020097041607221905432026RmQp065230.5189.486.190543

22/07/2026 500.000,00 6203MSCBD2K6AZQ9.Ung Ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.190502.1070100168008.TGTT TRAN THAO GIANG VND.970422

22/07/2026 10.000,00 MBVCB.15240233430.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.192 EM DANG TUAN ANH-220726-18:56:48 8ivG326813#SP#0200970416072218564920268ivG326813.5389.37999.185633

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZCSTMY.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203000979087.20260722.185351.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

22/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097042207221852402026NBWG620471.5390.8735.185241

22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072218512620267cwo770686.5387.407.185110

22/07/2026 500.000,00 6203IBT1kCZCCYTF.Ung ho ma 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203600693397.20260722.184547.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

22/07/2026 350.000,00 6203IBT1d1P2HNJH.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 186 187 188 189 190 191 va 192.20260722.184235.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS. 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507221836532026lbAo991432.5389.96519.183638

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15239732091.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh) .CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 300.000,00 6203IBT1kCZ1N5GY.Ung ho MS 2026.185 - be Ho Duy Hung FT26203249103023.20260722.183407.19028700200666.VND-TGTT-DAO QUANG DUC.970407

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZ1XSJ3.Ung ho MS 2026 192 em Dang Tuan Anh FT26203000884703.20260722.182830.19035389120013.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407

22/07/2026 300.000,00 6203IBT1kCZ133LJ.Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc FT26203760123871.20260722.182744.19028700200666.VND-TGTT-DAO QUANG DUC.970407

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1iJZJ8XN4.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.182647.152296649.NGUYEN THUY CHI.970432

22/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138821147771.20260722.138821147771-0382369512_Ung ho 2016193 anh hoang van khanh

22/07/2026 500.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.193 HOANGVANKHAN-220726-18:19:46 L5vP301048#SP#020097041607221819462026L5vP301048.5387.79807.181931

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZ1GQHT.Ung ho MS 2026.193 Anh Hoang Van Khanh FT26203592635309.20260722.180119.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

22/07/2026 100.000,00 6203ORCOQ2BXFGSB.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.175046.0918131141.Pham Ngoc Anh.970448

22/07/2026 110.000,00 MBVCB.15238906247.gd va cac con ung ho MS2026.176 Tran Thi Thu Hien.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 30.000,00 MBVCB.15238884250.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 1.000.000,00 6203IBT1bJM582WL.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Hoang Van Khanh MS2026 - 193 . Chuc em som hoi phuc.20260722.174814.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

22/07/2026 30.000,00 MBVCB.15238867824.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 30.000,00 MBVCB.15238841681.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 30.000,00 MBVCB.15238801341.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 30.000,00 MBVCB.15238788122.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 110.000,00 MBVCB.15238783623.gd va cac con ungho MS 2026.179 Pham Van Duong.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 110.000,00 MBVCB.15238640314.gd va cac con ung ho MS 2026.182 Ha Quynh Nhu.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15238645568.ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 110.000,00 MBVCB.15238586738.gd va cac con ung ho MS 2026.183 gd chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 uh ms2026.191 em tran minh duc#SP#020097048807221732062026fk0n409082.5189.43164.173207

22/07/2026 110.000,00 MBVCB.15238480222.gd va cac con ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 6203TPBVI2MMZGB2.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.172626.00004314645.DANG KIM OANH.970423

22/07/2026 60.000,00 MBVCB.15238398579.gd va cac con ung ho MS 2026.186 Trinh Quoc Bao.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 60.000,00 MBVCB.15238355124.gd va cac con ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 10.000,00 6203WBVNP2LXCJ5T.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260722.171746.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412

22/07/2026 60.000,00 MBVCB.15238285412.gd va cac con ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 400.000,00 MBVCB.15238275688.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc) .CT tu 0071000655231 NGUYEN MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 300.000,00 6203IBT1fJ2A74TF.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260722.171522.8007041199047.NGUYEN NGOC ANH PHUONG.963388

22/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807221715122026d9ik328626.5389.20478.171501

22/07/2026 10.000,00 6203WBVNP2LXM6EE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.171209.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1iJZJQHHY.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.171141.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432

22/07/2026 10.000,00 6203WBVNP2LXM45B.Ung ho MS 2026193 A Hoang Van Khanh.20260722.170738.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15238089868.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071003507234 DAO XUAN THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH-220726-17:04:34 vVWO799417#SP#020097041607221704352026vVWO799417.5389.44968.170419

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1iJZWRF88.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.165934.866686661993.VU DUC ANH.970432

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZJHLXQ.Ung ho MS 2026.193 FT26203227810508.20260722.165719.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

22/07/2026 1.000.000,00 6203TPBVI2MMJMJK.Ung ho MS 2026.191.20260722.165025.11201981999.NGO ANH TUAN.970423

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15237774871.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9384919646 PHAN THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072216460020262ZQ0923783.5388.18068.164600

22/07/2026 700.000,00 6203IBT1iJZW3QXG.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026187 2026188 2026189 2026190 2026191 2026192 2026193 moi ma so 100 K.20260722.164102.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

22/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138805166403.20260722.138805166403-0971459629_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

22/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138805316002.20260722.138805316002-0908961617_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807221632422026t1nu146855.5388.28452.163242

22/07/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138804820866.20260722.138804820866-0913310339_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

22/07/2026 100.000,00 NGUYEN THI THU HA chuyen tien mong con mau binh phuc#SP#020097042207221630372026X0T7355296.5387.13993.163037

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15237482817.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0061001044745 NGUYEN THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15237488338.ung ho ms 2026.193 (Hoang van khanh).CT tu 0341000619062 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15237437976.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0721000524327 VO QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507221620432026HLWI076868.5388.53592.162043

22/07/2026 25.000,00 6203IBT1kCZJ8461.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203269868667.20260722.161835.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

22/07/2026 200.000,00 ung ho MS. 2026 192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807221607422026n7cg056139.5390.73101.160742

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807221607222026stxp054971.5390.70859.160722

22/07/2026 20.000,00 MBVCB.15237196679.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh - Lao Cai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15237144882.Ung ho MS 2026.192 ( em Dang Anh Tuan ) mong tat ca nhung dieu tot dep se den voi em va gia dinh .CT tu 0461000581908 CAO QUANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZJ26FR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203733079001.20260722.155832.19036709124019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HONG TRAN.970407

22/07/2026 500.000,00 6203IBT1iJZWELZZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.155617.7001122334455.LE THANH DUY.970432

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15237034044.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001100233 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072215501020266RIR488301.5189.69071.155010

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZJJGK1.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203165196186.20260722.154856.19024717271014.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15236906344.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011001066527 NGUYEN THI THU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZJWJUQ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203413000706.20260722.154407.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407

22/07/2026 100.000,00 6203SGTTH2C89AUH.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh.20260722.154312.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

22/07/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138799231316.20260722.138799231316-0902498898_Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong#SP#020097048807221540142026yeen964103.5389.9931.154015

22/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138798622609.20260722.138798622609-0345797737_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1iJZWG1RU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.152750.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1iJZWGQWM.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.152655.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

22/07/2026 3.000.000,00 UNG HO MS 2026.190 (EM CHU THUC THUY)

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15236614340.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004188113 NGUYEN HUU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15236586993.Ung ho MS 2026.192.CT tu 0071001248791 TRAN THANH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15236578717.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011004277777 NGUYEN QUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15236577891.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1001000292824 TRAN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15236558298.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1022389003 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZWHPC1.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan An FT26203821696736.20260722.151610.19031484238018.VND-TGTT-DANG THUY TRANG.970407

22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-220726-15:15:21 iPMY449540#SP#020097041607221515212026iPMY449540.5389.69887.151506

22/07/2026 50.000,00 6203ORCOQ2BXYJAY.LOC HO TRO MS 2026.193 HOANGVANKHANH.20260722.151411.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2MMB5M1.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260722.151306.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

22/07/2026 500.000,00 6203IBT1kCZWZ8XA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203315675144.20260722.151243.19034329570013.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422072215112320266J2X861644.5390.47969.151124

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207221507582026PDJI778754.5387.29688.150759

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15236434460.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9857218866 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207221505352026I390630111.5189.15701.150536

22/07/2026 500.000,00 6203IBT1aWX1W5P4.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho MS2026.193 anh Hoang Van Khanh.20260722.150442.187704070003826.DANG THI PHUONG.970437

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207221504402026B273500499.5387.12316.150440

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221503532026ytdf851704.5189.7252.150353

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kCZWKUHI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203068132690.20260722.150246.19032543811122.VND-TGTT-TRAN HOANG ANH NGUYET.970407

22/07/2026 1.000.000,00 6203IBT1kCZW789G.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203086179992.20260722.145911.14020541556668.VND-TGTT-NGHIEM TRUNG VINH.970407

22/07/2026 50.000,00 6203ORCOQ2BXLRN6.ung ho MS 2026.193 anh hoang van khanh.20260722.145743.57888.NGUYEN VAN CHINH.970448

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072214560020263i37828244.5387.63938.145600

22/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138794524186.20260722.138794524186-0826790719_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh

22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc mong con mau khoe nhe.#SP#020097042207221452482026GYMX956575.5390.46519.145248

22/07/2026 200.000,00 6203VNIB02JMW825.Ung ho MS 2026.193.20260722.145133.105786666.DINH THI THU HANG.970441

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1aWX1Q9ER.Huong linh ba Hieu ung ho MS2026.191(em Tran Minh Duc).20260722.144420.020704070034222.NGUYEN THI THANH HUYEN.970437

22/07/2026 10.000,00 MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#02009704220722144242202650BR414921.5388.94453.144242

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15236094176.ung ho hoan canh ma 2026.193 anh Khanh.CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZWYDSC.MS 2026.193 FT26203839850085.20260722.143733.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15236050251.2026.193 hoang van khanh.CT tu 0951004179847 BUI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097041507221433542026SeX3924012.5389.48138.143354

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221427402026fefm750478.5387.15764.142740

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-14:27:28 GzF9662902#SP#020097041607221427282026GzF9662902.5390.16273.142728

22/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507221427162026MSKY089948.5387.14700.142716

22/07/2026 35.000,00 6203IBT1kCZW8841.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203071840080.20260722.142701.19034842195015.VND-TGTT-PHAM GIA HUNG.970407

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1d1P28ZGE.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.142020.97042292T9ab00b000000000389594.MBBANK IBFT.970422

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970488072214183720263yii727093.5388.72360.141837

22/07/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#02009704220722141727202610FA672537.5388.65885.141727

22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15235838222.ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 0901000104347 CAO SAO MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970422072214142020264DNY752472.5189.49836.141421

22/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507221412302026W7AR039886.5390.40890.141230

22/07/2026 200.000,00 6203WBVNP2LV62N1.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.141105.108003372640.NGO THI NGOC ANH.970412

22/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507221410492026JM30034480.5388.33421.141049

22/07/2026 100.000,00 MS 2026. 191#SP#020097041507221409002026uQrB855178.5390.24712.140900

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15235767095.ung ho ms2026.193.CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2026.193#SP#0200970405072214061520268DGA019808.5390.13114.140604

22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2MMYXCQ.Ung ho MS 2026.193 Hoang van khanh.20260722.140256.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

22/07/2026 500.000,00 6203IBT1kCZWCGL7.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203745009580.20260722.135728.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407

22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15235599454.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507221351292026qhJ2811151.5390.45061.135129

22/07/2026 100.000,00 6203SGTTH2C8EYAE.IBFT Ung ho ms 2026 191 em Tran Minh Duc.20260722.135119.030055957726.BUI THI YEN.970403

22/07/2026 500.000,00 6203IBT1iJZWDAN2.Ms 2026-193 uh anh Hoang Van Khanh.20260722.134956.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

22/07/2026 29.000,00 6203IBT1aWXJ3NWJ.Ung ho MS 2026 193 anh Hoang Van Khanh.20260722.134733.0918708999.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

22/07/2026 300.000,00 6203ABBKP2LVIGAD.Ung ho MS 2026 193 Hoang Van Khanh.20260722.134357.0912577304.VU THI THU LAN.970425

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807221342512026lkho640686.5189.6252.134236

22/07/2026 100.000,00 6203SHBAP2LVV6JH.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.193 a Hoang Van Khanh.20260722.133520.080719920.PHAM THI NHAM.970443

22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2MMLRZG.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.133433.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15235383308.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0491000160692 NGUYEN LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 1.000.000,00 6203IBT1fJ2ACFB1.ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh).20260722.132947.0945352707.DINH THI HONG NGA.970431

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZQX2H2.Ung ho MS 2026.191 FT26203299649753.20260722.132758.19021328427018.VND-TGTT-VU THI HUYEN.970407

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15235341720.ms2026.193.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15235333179.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1021751815 PHAM VO KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 MS 2026.191 ung ho em Tran Minh Duc#SP#0200970422072213260120260CO2112393.5390.31292.132602

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJZW9QWY.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.132444.58802212.NGUYEN QUYNH PHUONG NHI.970432

22/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072213244020269AAA001943.5390.24891.132425

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1fJ2ACG1X.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.132422.0051007899005.DO THANH PHONG.970438

22/07/2026 173.000,00 6203IBT1aWXJFEL7.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.132156.000000246452.HOANG MINH THAO.970433

22/07/2026 10.000,00 6203IBT1kCZQFMKX.ung ho ms 2026.193, anh Hoang Van Khanh, chuc anh va gia dinh binh an FT26203593324024.20260722.132029.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

22/07/2026 100.000,00 UH MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH-220726-13:18:12 5QNM437185#SP#0200970416072213181220265QNM437185.5189.96618.131813

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kCZQT848.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203306400507.20260722.131639.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZQTD67.ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203454000605.20260722.131612.8984363633.NGUYEN THI KIM PHUNG.970407

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1bJM5DSJF.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.131452.00028888.LAM THANH VO.970427

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJZWCRVM.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.131438.195957827.PHAM HOANG THUY.970432

22/07/2026 150.000,00 MBVCB.15235206071.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0531002506864 HUYNH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880722131255202650a9575942.5388.73649.131255

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15235170593.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0591000303130 NGUYEN CONG KHAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15235179003.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704880722130822202602ls566361.5390.54034.130822

22/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191#SP#020097040507221308152026MHG9061104.5189.52760.130815

22/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 191 - em Tran Minh Duc#SP#020097040507221308092026M5WF060838.5388.52516.130809

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15235154393.TRAN THI HUONG chuyen tien Ung ho MS 2026193.CT tu 1019987305 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138783705233.20260722.138783705233-0944736189_Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh

22/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807221305472026r3eg560709.5389.42102.130547

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207221303572026W92F738702.5189.34028.130358

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZQ6AKU.2026.193 - ung ho Hoang Van Khanh FT26203591617708.20260722.130142.19036965170011.VND-TGTT-NGUYEN THI CHAM.970407

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15235073757.Le Kim Hoang ung ho MS2026-193( Anh Hoang van Khanh).CT tu 0231000012625 LE KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1iJZW12N8.ZP262030330645 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.125739.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZQKUDZ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203187775600.20260722.125317.1915857009.VAN MY HUONG.970407

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207221252042026NKEU678290.5387.78502.125205

22/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507221248362026LR7W010336.5387.62050.124836

22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221243422026chy3511031.5189.38445.124342

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#02009704220722124312202677MP385406.5390.35854.124312

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15234863766.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0181003530831 LAM VAN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 60.000,00 MBVCB.15234858646.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kCZQ4U4M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203401882450.20260722.123827.222388002068.CHUC TRINH HONG NHUNG.970407

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kCZQ488G.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203846506071.20260722.123820.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407

22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15234825684.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15234799568.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0371003728496 NGUYEN XUAN TON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 5.000,00 6203IBT1kCZQB52B.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203453953039.20260722.123515.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

22/07/2026 5.000,00 6203IBT1kCZQBWC8.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203778301004.20260722.123344.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

22/07/2026 200.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026.193 ( Hoang Van Khanh)#SP#02009704150722123317202604F7626645.5388.85775.123318

22/07/2026 5.000,00 6203IBT1kCZQ57BK.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26203420993678.20260722.123224.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

22/07/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807221230402026td8e478347.5388.71548.123041

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15234730579.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1049443811 TRAN THI NOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15234719012.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1014612544 PHAM THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh-220726-12:26:08 bjCd050799#SP#020097041607221226082026bjCd050799.5390.47062.122608

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-220726-12:25:13 cQ9M079761#SP#020097041607221225132026cQ9M079761.5390.41264.122513

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-220726-12:24:02 2qTc960272#SP#0200970416072212240220262qTc960272.5387.34635.122402

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15234618604.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000784421 TRAN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kCZQ8324.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203306190908.20260722.122023.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407

22/07/2026 100.000,00 DINH NGOC AN chuyen tien MS2026.193 ( Hoang van Khanh)#SP#02009704150722121712202653LL578676.5387.96098.121712

22/07/2026 500.000,00 6203TPBVI2M17N27.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260722.121710.04113467101.VO THI THUY TRANG.970423

22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221217022026xbfr439475.5189.94644.121702

22/07/2026 500.000,00 6203MCOBQ2BVNCX3.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).20260722.121450.07088018111168.NGO THUONG HIEU BAO.970426

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJZQXHLM.UHMS 2026192 em dang tuan anh.20260722.121157.219292872.KIEU MY HANH.970432

22/07/2026 500.000,00 6203TPBVI2M17ELH.ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260722.121117.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423

22/07/2026 300.000,00 6203MCOBQ2BVIFAQ.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.120704.04401015921656.TRAN THI PHUONG ANH.970426

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15234352160.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1040656134 NGUYEN VAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6203SGTTH2C8TQNP.IBFT MS 2026.193.20260722.115512.050103491522.NGUYEN THI NGOC HAN.970403

22/07/2026 200.000,00 6203MCOBQ2BVDRHU.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.115124.03101011968406.LE THI MINH PHUONG.970426

22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072211493920267Q3A006730.5387.24856.114939

22/07/2026 60.000,00 Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)#SP#020097041507221149042026RUvo481647.5189.21486.114904

22/07/2026 200.000,00 6203MSCBD2KDNT54.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.114747.7200107800004.TKTT VO ANH TUAN.970422

22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221145062026x7k4332463.5388.95476.114506

22/07/2026 300.000,00 6203IBT1kCZQQ1MG.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203577732008.20260722.114222.19026149360018.VND-TGTT-DANG CAO CUONG.970407

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15234022496.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15233992796.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1037222263 NGUYEN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 6203IBT1kC6NRF57.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203593047706.20260722.113848.2968798999.NGUYEN QUANG HUNG.970407

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15233987390.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0281001729705 NGUYEN THI NGOC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072211373020268fuw305018.5189.47056.113730

22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15233942643.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0021001757255 NGUYEN THI TO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15233917498.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0491000031156 NGUYEN XUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 Ung ho em Dang Tuan Anh MS 2026.192#SP#020097042207221129282026N59G978295.5387.96017.112928

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6NFSMN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203742322093.20260722.112810.753499999999.TA THI HA.970407

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15233811345.chuyen tien giup do anh HV Khanh MS 2026.193.CT tu 0071002268249 TRAN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2M1NLC4.Ung ho MS 2026.109 (em Nguyen Quang Huy).20260722.112633.38591629938.TRAN SI NGUYEN SA.970423

22/07/2026 10.566,00 6203IBT1kC6NTDWJ.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203600148528.20260722.112515.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15233783735.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0761002371375 DANG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1iJZQZSMF.LE THI HA chuyen tien ung ho MS 2026 193 anh Hoang Van Khanh.20260722.112324.0946928469.LE THI HA.970432

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15233702371.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 2.000,00 6203IBT1fJ243XGU.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260722.111905.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15233705225.ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang van khanh).CT tu 0061000582458 TRAN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6NZ8JL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203076208470.20260722.111649.19028311495014.VND-TGTT-TRINH THI HIEN.970407

22/07/2026 500.000,00 6203SHBAP2LVKE2U.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.111646.0834133001.BACH NGUYEN HOAI ANH.970443

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807221115592026jwf4227313.5389.9733.111559

22/07/2026 100.000,00 ung hoM S 2026,191 Em Duc#SP#0200970488072211131920264yjk217912.5189.92513.111319

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1bJM59XKS.ung ho ms 2026.193 anh hoang van khanh.20260722.111101.07524977878.NGUYEN THI CAM DUNG.970429

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1iJZQEI94.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 193 HOANG VAN KHANH.20260722.110908.247529918.LE THI HOA.970432

22/07/2026 200.000,00 NGUYEN MANH THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh)#SP#0200970415072211044720261Xed320307.5189.38699.110447

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15233463769.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011004066845 PHAM KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15233437826.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0121001075809 DOAN THUY QUYNH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJZQKQIV.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.105917.104181821.DO THI THU.970432

22/07/2026 70.000,00 MBVCB.15233400492.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2M1D4KX.MS 2026.191.20260722.105657.02315382901.NGUYEN THI PHUONG.970423

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15233339583.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.193.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15233328130.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9398256209 VU DUC TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 450.000,00 6203IBT1fJ24TRSQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.105048.9021626162817.DO MINH XUAN HOA.963388

22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072210454320266fgq120022.5390.23843.104543

22/07/2026 300.000,00 6203MSCBD2KDEK7D.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.104540.0520119074006.LAI THI GIANG.970422

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15233199959.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0181000648107 TRAN CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15233197754.ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15233195263.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0021000321942 TRAN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15233189805.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071000629038 VU THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15233157322.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0181000648107 TRAN CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072210370820262E5A066624.5387.73614.103708

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15233130540.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0491000412104 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 TRAN THI MY chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207221035302026H04Q485481.5189.63724.103530

22/07/2026 100.000,00 6203ASCB02J16LF3.UNG HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG-220726-10:34:05 6203ASCB02J16LF3.20260722.103405.1115566666.CTY TNHH GIAO DUC VA DAO TAO TIN THANH.970416

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6NMFJA.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203800346946.20260722.103329.19026878493011.VND-TGTT-VO XUAN HUONG.970407

22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2M1HMWH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.103319.02467721801.VAN QUY TRUNG.970423

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807221031472026muzc071186.5389.41689.103147

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15233051778.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0421000514065 VO PHUC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kC6NV3RN.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203588001679.20260722.103038.19025858552013.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC HUYEN.970407

22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507221029552026G67F031328.5390.32103.102940

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6NV45F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203770863109.20260722.102931.19027039594011.VND-TGTT-PHAN THI TUYET TRINH.970407

22/07/2026 1.000.000,00 6203IBT1fJ24LVZ8.ung ho ms 2026.193( anh hoang van khanh).20260722.102650.6688699.DOAN THI BICH HUONG.970431

22/07/2026 400.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507221025062026cEqF177600.5389.4198.102506

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJZQBDB6.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.102254.0912611803.NGUYEN THI HONG DIEP.970432

22/07/2026 100.000,00 6203SHBAP2LVUKQE.ung ho ms 2026 193 anh hoang van khanh .20260722.102003.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443

22/07/2026 2.000.000,00 6203VNIB02J1I3EZ.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.101957.917298779.TRAN THI PHUONG NGAN.970441

22/07/2026 500.000,00 6203IBT1kC6N9VL4.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26203330972902.20260722.101950.19033296524014.VND-TGTT-PHAM VAN TRONG.970407

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15232889491.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15232858904.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001041275 PHAM THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1bJM59VIS.ung ho ms 2026.193 ( anh hoang van khanh).20260722.101534.06255320020.NGUYEN DINH KHIEM.970429

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kC6NCZD5.ung ho ma so 2026.193, anh Hoang Van Khanh FT26203234033001.20260722.101513.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232855819.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011001678910 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15232854247.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh ).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 300.000,00 6203SHBAP2LV8ITA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.101335.6666793979.LE QUOC TIEN.970443

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15232812759.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011001041275 PHAM THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 6203IBT1fJ24HD6A.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.101220.0986388899.VO TAT THANG.970431

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6N1GZE.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203074878103.20260722.101152.13320044446018.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH LOAN.970407

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15232790931.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0711000257750 DO THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970415072210103820266ey2126449.5389.20659.101038

22/07/2026 400.000,00 UNG HO MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH-220726-10:09:57 a721472779#SP#020097041607221009572026a721472779.5387.16778.100957

22/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072210080220262M9H023212.5389.6450.100802

22/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.193 Hoang Van Khanh#SP#020097040507221007532026PW1A022407.5189.5499.100753

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232746508.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232722328.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232702294.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 em tran minh duc#SP#020097040507221004222026G0PR004852.5389.83966.100422

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6NQFW1.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203883064596.20260722.100347.19035763208019.VND-TGTT-TRAN HAI DANG.970407

22/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097041507221002572026i6JS998662.5389.77467.100257

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJZQP5BG.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.100143.0335556866.PHAN THI THO.970432

22/07/2026 55.000,00 MBVCB.15232661261.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1039510773 TRAN HONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15232656064.UNG HO MS 2026.193 ( anh HOANG VAN KHANH).CT tu 0351001036379 NGUYEN THI HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-10:00:16 7yo9483036#SP#0200970416072210001720267yo9483036.5388.62215.100005

22/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:ms2026.192#SP#020097040507220959272026NW7N080461.5387.57560.095927

22/07/2026 50.000,00 6203SGTTH2C8A5Y8.IBFT Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.095859.030019695121.DOAN THI HOA.970403

22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15232618847.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0071001092134 TRAN THI TO TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220955402026E2TV745868.5189.37090.095540

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232578234.NGUYEN HANG chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 1855186578 NGUYEN THI MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807220953342026ry64937220.5387.26184.095334

22/07/2026 200.000,00 6203VNIB02J1HFM5.Ung ho ban Hoang Van Khanh MS 2026.193.20260722.095222.088704060114119.PHAM THI NGOC MAI.970441

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232525656.2026.193.CT tu 1033347139 VO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.193 anh hoang van khanh#SP#0200970488072209502220267cns926545.5389.7991.095023

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072209493220260DNJ311143.5390.4615.094918

22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2M1SIEG.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.094802.09032022999.VU THI THANH THANH.970423

22/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507220947232026qpov944043.5388.92765.094708

22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15232472761.ung ho MS 2026.206.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6RT4XT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203279041936.20260722.094449.19035818196023.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407

22/07/2026 100.000,00 Ms2026193 Hoang Van Khanh#SP#020097042207220944252026H3GZ828028.5189.78064.094426

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232429880.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0051000489195 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807220943302026utzq903315.5387.73358.094315

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15232419185.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002306297 DINH PHUONG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15232403736.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0541000273428 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 193 anh Hoang van Khanh#SP#020097040507220941092026YVRP090587.5387.59960.094109

22/07/2026 30.000,00 UNG HO MS 2026.192 em DANG TUAN ANH#SP#020097042207220938582026KI85418700.5387.49690.093847

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)#SP#020097041507220938352026vg0F912986.5387.46983.093835

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220722093659202672W5422835.5387.39685.093700

22/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.193 Hoang Van Khanh#SP#02009704880722093626202656e0879406.5189.36503.093626

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807220935022026b37n874745.5390.29589.093502

22/07/2026 150.000,00 MBVCB.15232289736.Ung ho MS 2026.192(em Dang Tuan Anh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.192 EM DANG TUAN ANH-220726-09:32:36 VKcC311111#SP#020097041607220932362026VKcC311111.5189.16935.093236

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15232283859.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071001532193 PHAN QUOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220932002026VEH6046152.5388.15085.093200

22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807220931202026iq0l862366.5189.12032.093120

22/07/2026 500.000,00 6203IBT1kC6R6JSH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203413029550.20260722.093107.12423068697011.VNDA-TGTT-LUU MONG VAN.970407

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232230413.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0441003655638 DUONG DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232229285.Ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15232224443.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9908380168 DANG QUOC THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJZQMCRT.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.092716.686819748886.VUONG THU NGA.970432

22/07/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072209271120267kx5848412.5189.91234.092656

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232199999.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0031000287492 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232197745.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1067675351 LE THU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6RKW3Y.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203502122607.20260722.092453.19032173573014.VND-TGTT-LE TRAN THIEN VU.970407

22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15232168847.ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh).CT tu 0071004426715 LE THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 6203IBT1kC6R7L61.Le van huu ung ho MS 2026.192 FT26203276297418.20260722.092408.19036319471011.VND-TGTT-CHU THI TU HOA.970407

22/07/2026 500.000,00 6203IBT1iJZQVYFB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.092148.2824688888.TRINH THI THU HANG.970432

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15232127360.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0291000276140 HUYNH THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 300.000,00 6203IBT1aWXJPS67.UNG HO MS 2026193 ANH HOANG VAN KHANH.20260722.092054.700009531151.DINH MY DUNG.970424

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232100232.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0091000399776 LE HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970422072209165220265NOI243075.5388.44039.091652

22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207220916362026DDDA794543.5389.41699.091636

22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15232052370.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0381000610597 LUU THI CAM GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 6203SGTTH2C8YUMB.IBFT Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.091449.060037758380.LE MINH PHAN.970403

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15232024856.BUI NGOC THAU chuyen tien ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220911312026NZI0047861.5387.18433.091131

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kC6RB5NI.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203268375971.20260722.091057.1466883979.TRAN HUONG GIANG.970407

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6RBSEG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203503079370.20260722.091007.19029709831010.VND-TGTT-NGUYEN DUC HUY.970407

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15231962436.Ong Le Ky phung ung ho MS 2026.192.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220907402026A2U3029493.5388.1619.090740

22/07/2026 100.000,00 6203VCBCH2C8YQ5T.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.090736.0017041051500.PHAN THI MONG THUONG.970454

22/07/2026 500.000,00 6203TPBVI2M1VHFG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.090728.02045419601.PHAN THI NHAT THO.970423

22/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807220906212026rj3w781114.5389.96219.090606

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807220905052026k24k777066.5387.90729.090505

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kC6RYB32.MS 2026.192 FT26203032779726.20260722.090453.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

22/07/2026 500.000,00 6203IBT1kC6RYBEG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203902501580.20260722.090452.1939042519.LE THI NGOC TRANG.970407

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1iJZQS8WY.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.090448.0984041991.DAO DUC VINH.970432

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807220904302026gd6f775163.5388.88461.090430

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15231895746.Bac Nhung ung ho MS 2026.193 anh Hoang van Khanh.CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220903012026E9KX007425.5189.81312.090301

22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-09:02:52 kwoR059226#SP#020097041607220902522026kwoR059226.5388.81015.090252

22/07/2026 500.000,00 6203IBT1iJZQSW68.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.090219.123908988.TRINH THI PHUONG THAO.970432

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1iJZQ9NHK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.090152.103768829.NGUYEN NGOC PHUONG LAM.970432

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6RPBVW.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203187006901.20260722.090145.13321408925010.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC BICH.970407

22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220900492026QXCC097219.5388.71938.090049

22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI QUYEN chuyen tien ung ho MS 2026. 193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072209004320260APZ096759.5387.71717.090043

22/07/2026 1.000.000,00 MS2026,193 GIUP HOANG VAN KHANH-220726-09:00:16 cTjw359306#SP#020097041607220900162026cTjw359306.5387.69643.090016

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6RURWP.Ung ho Ms2026. 191 FT26203163870649.20260722.085958.19027712642013.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI VAN.970407

22/07/2026 50.000,00 6203MCOBQ2BVKXUH.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260722.085934.03101010965538.HOANG VIET.970426

22/07/2026 150.000,00 6203NAMAP2LVJFTZ.uho MS 2026.193a Hoang van khanh.20260722.085926.906071744200001.Vo Thi Thuy Hang.970428

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15231821066.TRUONG THI THAO chuyen tien ung ho MS2026-193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-220726-08:58:22 RXOh939429#SP#020097041607220858222026RXOh939429.5189.62255.085807

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15231820241.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9916184881 HUYNH NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072208562820266SP5076960.5389.52995.085628

22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220856102026FKGZ116368.5388.53137.085555

22/07/2026 200.000,00 6203SGTTH2C8L47K.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2026.193.20260722.085538.050029563133.NGUYEN NHON.970403

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15231780644.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011005868686 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807220854172026yd2j743049.5390.44604.085418

22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15231771348.2026.193.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220853522026QW8M224601.5388.42828.085353

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6RIFMJ.Ung ho ma so 2026.191 em Tran Minh Duc FT26203200410866.20260722.085326.8981285678.NGUYEN HUYEN TRANG.970407

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072208511320260857584768.5387.32500.085114

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1fJ24GEYT.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.085111.904336966.NGUYEN THI THANH.970406

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15231730326.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1019689608 VUONG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15231713717.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1961017869 TRAN XUAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 MS2026. 193 HOANG VAN KHANH-220726-08:50:20 3ais279674#SP#0200970416072208502120263ais279674.5390.27790.085021

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15231709573.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0481000616811 LE NGOC NGUYEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6203SGTTH2C8LQMM.IBFT TA VAN THINH ung ho MS 2026.193 - anh Hoang Van Khanh.20260722.084915.060123893479.TA VAN THINH.970403

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6RMB66.PHAM THI HUONG LAN chuyen tien ung ho MS 2026.193 anh Hoang van Khanh FT26203003300810.20260722.084914.19038215669015.PHAM THI HUONG LAN.970407

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1aWXJ8CG1.ung ho ms 2026.193 anh hoang van khanh.20260722.084822.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15231699729.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071004406720 PHAM THI NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 6203IBT1kC6RVLLX.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203741821684.20260722.084702.19035838604020.VND-TGTT-PHAM THI HOAI.970407

22/07/2026 200.000,00 TRAN THI THU HUONG Chuyen tien ung ho ms 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970488072208455420265b3a716841.5389.10471.084539

22/07/2026 1.000.000,00 6203IBT1kC6RVYSZ.Ung ho Ma so 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203803955478.20260722.084552.19021916221027.VND-TGTT-VU TUYET HANH.970407

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15231663809.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.193 anh hoang van Khanh#SP#020097048807220845182026irqv714897.5189.9111.084518

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15231648537.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0351000774930 DANG HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15231641743.ung ho MS 2026.193 Anh Hoang van Khanh.CT tu 0121001177068 DINH THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2M1KW51.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.084258.00006054042.NGO TUNG AN.970423

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1d1PC368X.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.084237.97042292Kaad67c000000000639727.MBBANK IBFT.970422

22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#02009704220722084150202605GO788904.5388.94758.084150

22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15231614402.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0371003895950 TRAN THI CAM TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15231604437.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0181000076639 HUYNH VU LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJZQC5QN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.084042.100238993.NGUYEN THI THANH HA.970432

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15231590918.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0811000033138 TRUONG THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kC6RSIXT.DO THI LOI chuyen MS2026-193 Hoang van khanh FT26203813841918.20260722.083914.19035174975018.DO THI LOI.970407

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15231552237.Ung ho MS 2026.193( anh Hoang Van Khanh).CT tu 1018257528 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807220837212026ud56690547.5387.76931.083721

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15231558829.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0021000250608 TRAN MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807220836492026aokc688954.5389.76189.083649

22/07/2026 2.000.000,00 6203MSCBD2KH7RQV.HUA DONG chuyen tien ung ho MS 2026193 Anh Hoang Van Khanh.20260722.083642.845858686868.HUA DONG.970422

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-08:36:01 cnRt799004#SP#020097041607220836012026cnRt799004.5390.72582.083602

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15231509356.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0371000408845 NGUYEN PHAN BICH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-220726-08:33:53 bnO8092264#SP#020097041607220833532026bnO8092264.5389.63905.083353

22/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207220833342026H1FC413103.5389.63295.083319

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15231507843.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071000725891 NGUYEN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 6203SHBAP2LVYPTC.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.083257.1022002205.TRAN LE THI MY XUAN.970443

22/07/2026 500.000,00 NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.193 anh hoang van khanh#SP#0200970488072208325220260bp5676613.5387.59714.083252

22/07/2026 22.000,00 6203TPBVI2M1GP3G.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.083139.29060519929.NGUYEN THUY LINH.970423

22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072208310720261abt671100.5390.54357.083052

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15231479214.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0371000430098 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15231476412.ung ho MS 2026.193.CT tu 0071002761619 MAI THI HANH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 6203TPBVI2M1GHS3.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260722.082910.03859673401.LE THI KIM LOAN.970423

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1iJZQ1CP5.Ung ho ms 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.082910.218747337.TRAN THI THU HUONG.970432

22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220828352026FIKH222480.5387.43923.082835

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207220828242026E13S905091.5387.44201.082824

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15231429664.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011000471979 NGUYEN PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207220826382026P5A9690305.5189.37384.082638

22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh, ma GD 100000164091885#SP#02009704490722082530202673v1972877.5388.33109.082530

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6RJNJD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203569853203.20260722.082509.6936127979.PHAM THI THU HANG.970407

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15231397194.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 2.000.000,00 LAM THI MY DUNG CHUYEN KHOAN GIUP ANH HOANG VAN KHANHMS 2026-193-220726-08:22:10 EYI7195876#SP#020097041607220822102026EYI7195876.5390.20391.082155

22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207220821142026UURU802624.5389.17571.082115

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6RWES6.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26203207031004.20260722.082055.9910197688.TRINH THI KIM CHI.970407

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15231354814.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0761002356488 BUI THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097041507220820202026P0uC666842.5390.13596.082020

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15231347964.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9867952286 TA THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6203VNIB02J1EIV2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.081919.403704060075012.TRAN THI HOANG BICH.970441

22/07/2026 500.000,00 TO MINH THANH chuyen tien ung ho ms 2026.193#SP#0200970422072208191220263HTH489362.5387.9470.081912

22/07/2026 20.000,00 MBVCB.15231327584.ung ho ms 2026.193(anh hoang van khanh).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15231315214.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0181000051552 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15231303728.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011002405144 NGUYEN VIET QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15231313906.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0621000420842 NGUYEN TRAN HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 6203VIDPF2YAJPF8.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.081710.0408000001290.NGUYEN PHUONG ANH.970439

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15231292510.LE THI TRANG chuyen tien 2026.193 Hoang Van Khanh .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15231295258.ung ho MS 2026.193.CT tu 7905818982 PHAM NGOC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 30.000,00 6203IBT1kC6RQ2LS.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26203206344693.20260722.081554.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

22/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220813482026W78M079522.5390.90853.081332

22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15231260136.ung ho MS 2026.193 - anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011002588688 BUI THI TUYET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15231259078.Ung ho MS 2026.191(Em Tran Minh Duc).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 Gia dinh NGUYEN THI HUYEN TRANG ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072208132220260wb7616474.5390.88968.081322

22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970449072208130420265e0E606174.5388.88366.081304

22/07/2026 10.000,00 6203TPBVI2M1E518.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.081141.04180049101.NGUYEN THI TUOI.970423

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6XR64T.Ung ho MS2026.193 anh Khanh FT26203206825007.20260722.081100.19032641857017.VND-TGTT-NGUYEN THI THU LANH.970407

22/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207220810312026WBUE451748.5387.79072.081016

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1fJ244JN4.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.080924.344948741.NGUYEN THI THUY HANG.970406

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15231214795.Ung ho MS2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0611001932899 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807220808232026liio601479.5390.71530.080808

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15231198177.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0211000514412 BUI TAT HOANG CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15231186179.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011001438602 NGUYEN DUC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970422072208070120260C77712372.5389.66521.080647

22/07/2026 150.000,00 MBVCB.15231171826.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207220805572026AMOT900269.5388.63076.080542

22/07/2026 500.000,00 6203SGTTH2CC5LPK.IBFT DO THI NGOC THUY chuyen tien ung ho MS 2026.193 hoang van khanh.20260722.080555.060124266680.DO THI NGOC THUY.970403

22/07/2026 200.000,00 6203ORCOQ2BVE7ZE.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.080436.0346656984.Vi Manh Kien.970448

22/07/2026 200.000,00 6203MCOBQ2BVES4L.Ung ho Ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260722.075851.11001010776352.NGO THI TAN TRANG.970426

22/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138745593867.20260722.138745593867-0977641336_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh

22/07/2026 200.000,00 6203SGTTH2CCPGCC.IBFT ung ho MS 2026.193 anh Hoang van Khanh.20260722.075442.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403

22/07/2026 10.000,00 6203MCOBQ2BVEMWQ.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.075331.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

22/07/2026 10.000,00 6203MCOBQ2BVEWDZ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.075306.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

22/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097041507220751352026Ne5p584746.5389.15883.075135

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15230984210.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang van Khanh).CT tu 0071004495607 TO THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15230904428. Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1044504622 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 6203MCOBQ2BVWVKS.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260722.074214.03501017908200.TRAN THI THU HANG.970426

22/07/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220741552026AOEP214495.5387.84372.074140

22/07/2026 30.000,00 MBVCB.15230833286.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.193-anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507220732472026NRRQ002664.5389.54548.073248

22/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507220729272026P1MP088669.5390.43708.072927

22/07/2026 100.000,00 ms 2026.192#SP#020097041507220726432026shNT518915.5390.35256.072643

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072207260620260Q89914089.5389.32855.072606

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6XGIXU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203452900384.20260722.072433.19032821954010.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC TRAM.970407

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#02009704880722072416202637wq470214.5388.26755.072416

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6XAZDJ.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203247229999.20260722.072153.19030261632011.VND-TGTT-NGUYEN VAN TIEN.970407

22/07/2026 25.000,00 6203IBT1kC6X4QSL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203061672000.20260722.071357.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

22/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970415072207133320268mzJ483889.5389.94659.071333

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1fJ24PXWN.ung ho ms 2026 191 Tran Minh Duc.20260722.070812.0201008986000.NGUYEN HOANG ANH.970438

22/07/2026 50.000,00 6203IBT1kC6X5HPV.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203770107181.20260722.070753.19038575604011.VND-TGTT-HOANG KIEU ANH.970407

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15230378451.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9988090793 PHAM NGUYEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15230317442.Ung ho MS 2026.192( em DANG TUAN ANH).CT tu 0251002667041 PHAM THI NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2M14IGH.ung ho 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260722.064502.30384736932.PHAN THI KIM ANH.970423

22/07/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220722064438202629CC288867.5388.17859.064438

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15230180445.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15230113575.Chuyen tien ung ho ms 2026 193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507220618402026ljyS369966.5389.64743.061840

22/07/2026 20.000,00 MBVCB.15230068831.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507220614162026cPCB362781.5389.57614.061416

22/07/2026 15.000,00 MBVCB.15230041773.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15229999974.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9898980627 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 55.000,00 MBVCB.15229983684.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6XSZ9R.ung ho MS2026 192 Dang Tuan Anh FT26203253851680.20260722.060123.19033190719010.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HA.970407

22/07/2026 55.000,00 MBVCB.15229976474.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.189 (e Nguyen Thi Anh).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 55.000,00 MBVCB.15229959945.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15229966212.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15229956919.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJ6NZYX6.MP Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260722.055245.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229965064.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 55.000,00 MBVCB.15229953571.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJ6NZPF1.MP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.055126.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJ6NZUZW.MP Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.055004.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

22/07/2026 55.000,00 MBVCB.15229937397.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 15.000,00 MBVCB.15229929592.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807220532392026bwj9273115.5388.12003.053239

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6X2HVH.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203233034036.20260722.052010.19050063644011.VND-TGTT-PHAN NGOC DAT.970407

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229871429.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1064650225 NGUYEN PHUONG QUE LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 6203TPBVI2M1RHRI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.051345.90973436087.LE THI HAI.970423

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15229852800.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1064650225 NGUYEN PHUONG QUE LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807220458452026eryw263345.5189.91994.045845

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6XCF1D.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203659645088.20260722.044157.5944952001.NGUYEN THAO VAN.970407

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220409202026LXH5859799.5388.71070.040920

22/07/2026 300.000,00 6203NBVAF2YAJMWJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.035911.100008283642.QUAN THI PHUONG LIEN.970419

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229771415.VU THI THANH NGA ck Ung Ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 9170218668 VU THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507220316252026DJfz276781.5189.52273.031625

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6XJXMC.Uh Ms 2026.192 Dang Tuan Anh FT26203042300720.20260722.030630.7959777777.VU THI PHUOC MY.970407

22/07/2026 500.000,00 ung ho ms 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807220258542026g0gt249548.5389.45932.025854

22/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507220215562026JS9O035298.5388.28564.021556

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229693408.ung ho ms 2026.192 (dang tuan anh).CT tu 0011004249222 HOANG MANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC6XQ2H7.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203063072692.20260722.013857.19028864038029.VND-TGTT-PHUNG THI THU HANG.970407

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC6XQ2BQ.Ung ho ms 2026.192 em dang tuan anh FT26203811093889.20260722.013846.19036407500011.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEM NHI.970407

22/07/2026 150.000,00 6203IBT1kC6XQJS1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203990133216.20260722.013628.19032270702015.VND-TGTT-LE BUU LOC.970407

22/07/2026 85.000,00 6203IBT1iJ6NG7YD.ZP262030040440 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.013628.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

22/07/2026 50.000,00 6203VNIB02J1CH2N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.012801.607704060104906.TRAN THI KIM MY PHUONG.970441

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1iJ6NGUGK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.012729.156011266.NGUYEN THUY HA.970432

22/07/2026 20.000,00 6203MSCBD2KH1SZ8.gui ms 2026 192.20260722.012310.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422

22/07/2026 500.000,00 6203IBT1iJ6NGV8C.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.012248.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15229646588.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1062714389 VO KHUC MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072201152720263H68649506.5189.93823.011528

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC63RJDT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203002320032.20260722.005503.19033595210018.VND-TGTT-VU THI KHANH LINH.970407

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15229600197.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0441000752243 PHAM NHU NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 300.000,00 6203IBT1fJ24MKIK.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.004949.200014949176367.NGUYEN KIEU THU.970431

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15229576721.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1042345314 NGUYEN QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807220036592026bagd221775.5388.63613.003659

22/07/2026 1.000.000,00 6203IBT1iJ6N4BX2.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.003631.77252754.LE THI NGOC LINH.970432

22/07/2026 300.000,00 6203IBT1kC6333QS.Ung ho ms 2026.191 FT26203330000144.20260722.003549.11023186666668.VND-TGTT-NGUYEN THANH TUNG.970407

22/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207220032382026FOMM976269.5387.59532.003227

22/07/2026 300.000,00 6203IBT1kC633JBH.ung ho MS 2026.191 Ngo Minh Duc FT26203198421183.20260722.002414.19020070509018.VND-TGTT-HOANG THI KIM DINH.970407

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072200221620263T3C991353.5387.49432.002216

22/07/2026 200.000,00 6203IBT1kC63FMP5.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26203815047829.20260722.001418.19026731059039.VND-TGTT-BUI DIEU LY LY.970407

22/07/2026 100.000,00 6203TPBVI2M1TEJC.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh HCVNQR BK6A5FA887B595CLY.20260722.001240.80104432131.CTCP TM DIEN TU BAO KIM.970423

22/07/2026 100.000,00 6203IBT1kC63TPN9.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203351606257.20260722.000420.19032565671014.VND-TGTT-NGUYEN TIEN MANH.970407

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229470333.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1019832264 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:2026.192#SP#020097040507212357272026K7SY002805.5390.23068.235727

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15229448212.MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung ).CT tu 0071001052644 TRAN MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15229447990.ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001011256 NGUYEN PHUOC THAO HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138720734844.20260721.138720734844-0929315910_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh

22/07/2026 200.000,00 6202MCOBQ2BVZRTC.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.234930.06001010727015.NGUYEN THI LOC.970426

22/07/2026 100.000,00 ung ho MS : 2026.192#SP#020097042207212347362026SHP4965583.5390.10954.234736

22/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC63HTVG.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203996953016.20260721.234700.7568689889.TA THI GIANG SON.970407

22/07/2026 100.000,00 6202TPBVI2M1T25Y.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260721.234604.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423

22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880721234521202664cx197984.5389.9220.234521

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15229418155.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000945312 KIEU THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15229402328.UH MS 2026.192(em Dang Tuan Anh).CT tu 1015642809 LE THU YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15229387057.Ung ho MS 2026. 192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0011002324785 DAM NHU PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC63ZZAY.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203819873874.20260721.233631.19033557824010.VND-TGTT-PHAM THI THANH HA.970407

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229377164.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1032181032 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 6202IBT1aWXJQPHI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.233110.36893423.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

22/07/2026 50.000,00 6202IBT1d1PCA8AC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.233020.97042292T234867000000000001555.MBBANK IBFT.970422

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229365802.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0011001395799 HOANG THI PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.Xin Chua ban phuoc lanh cho con#SP#020097042207212327532026ZG3O265029.5388.88018.232753

22/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880721232729202629o0186214.5389.87239.232729

22/07/2026 1.000.000,00 6202IBT1kC636KDI.Be Nam Anh - Thuc Anh Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26203364785900.20260721.232642.19038837582014.VND-TGTT-TRAN THI THU HA.970407

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207212325322026LJTR883282.5390.84517.232532

22/07/2026 300.000,00 6202TPBVI2M1JU3W.Ung ho ma so 2026.192 (Dang Tuan Anh).20260721.232221.01682616001.NGUYEN THI PHUONG DUNG.970423

22/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC636C18.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203773440548.20260721.232215.8385333888.BE DIEU HOA.970407

22/07/2026 500.000,00 MBVCB.15229321491.UNG HO MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc-Xom 2, An Chau, Nghe An).CT tu 0181001333943 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422072123210620260IJF126529.5189.78072.232106

22/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970422072123184220262FDW324608.5388.73962.231842

22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15229297454.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9849783333 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC63EME8.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203113981025.20260721.231555.19033190982021.VND-TGTT-DO THI NGAN.970407

22/07/2026 2.000.000,00 6202IBT1kC63K39J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203370593563.20260721.231241.19029189370015.VND-TGTT-THAI NGOC MINH CHAU.970407

22/07/2026 500.000,00 6202TPBVI2M1JM7B.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.231115.00715513001.DINH THI ANH THU.970423

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15229256295.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0271000971217 NGUYEN THI NGOC OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097041507212305352026Mbqx178638.5387.52987.230520

22/07/2026 100.000,00 6202VNIB02J1QIY1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.230317.001319460.BUI KHANH HUYEN.970441

22/07/2026 50.000,00 6202IBT1kC637YF2.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203272817380.20260721.230232.19038419367018.VND-TGTT- NGUYEN THI THUY HA.970407

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-210726-22:58:36 RWot979922#SP#020097041607212258362026RWot979922.5389.39688.225836

22/07/2026 300.000,00 6202IBT1iJ6N8RT2.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260721.225815.76071616.LAM TOAN AN.970432

22/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507212258132026W9EN063119.5388.38841.225801

22/07/2026 300.000,00 MBVCB.15229183254.uh MS 2026.192.CT tu 9902512010 TRAN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6202IBT1iJ6N8LK1.Ung ho MS 2026 192 Dang Tuan Anh.20260721.225606.0968348206.LE THI NGA.970432

22/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.192(em Dang Tuan Anh)#SP#0200970415072122560520268Z7v168509.5387.35245.225550

22/07/2026 200.000,00 6202IBT1kC63GPXY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26203555844319.20260721.225539.19033832938013.VND-TGTT-HOANG LINH CHI.970407

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229193087.MS 2026 191.CT tu 0141000772399 NGUYEN THI PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15229190969.Ung ho MS 2026.188( chau Mai Xuan Hieu ) Nam mo Thai At cuu kho thien ton bo tat ma ha tat.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 50.000,00 6202IBT1d1PC48Z4.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260721.225407.97042292W78bce40000000003a3155.MBBANK IBFT.970422

22/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC63GQBV.Ung ho Ms 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26203272788093.20260721.225255.19039035237016.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407

22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807212252412026t7be154845.5189.27995.225241

22/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.191#SP#020097040507212252212026N6VD057011.5189.27655.225206

22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15229168109.ung ho MS 2026.189(chau Nguyen Thi Anh). nam mo Thai At cuu kho thien ton bo tat ma ha tat.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6202ORCOQ2BVJHAM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.225105.0796222018.Phung Hanh Ngan.970448

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15229159661.ung ho Ms 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207212250082026HVNT891177.5387.23291.224954

22/07/2026 300.000,00 6202IBT1iJ6N8MMZ.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260721.224903.76071616.LAM TOAN AN.970432

22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15229154833.Ung ho MS 2026.190(em Chu Thuc Hung). Nam mo Thai At cuu kho thien ton bo tat ma ha tat.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 300.000,00 6202IBT1iJ6N82NX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.224719.76071616.LAM TOAN AN.970432

22/07/2026 50.000,00 MBVCB.15229136561.Ung ho MS 2026.191( chau Tran Minh Duc). Nam mo Thai At cuu kho thien ton bo tat ma ha tat.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 MBVCB.15229134430.ung ho Ms 2026 .192 em Dang Tuan Anh.CT tu 7977176168 NGUYEN THI TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704150721224310202686Ge152392.5390.6991.224255

22/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072122412220269oks141244.5388.4073.224122

22/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880721224039202652d6140334.5390.2388.224039

22/07/2026 500.000,00 6202MCOBQ2BVJJ6N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260721.224026.6827081986.NGUYEN THI HA THU.970426

22/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807212239342026i9ai138961.5189.98739.223934

22/07/2026 100.000,00 MBVCB.15229087213.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1092518888 TRAN VAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/07/2026 100.000,00 6202IBT1kC63BADL.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26203067363947.20260721.223821.19033976431010.VND-TGTT-NGUYEN THANH XUAN.970407

22/07/2026 500.000,00 6202IBT1kC63BBN2.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26203463059040.20260721.223808.19025110389012.VND-TGTT-HO XUAN HIEN.970407

22/07/2026 100.000,00 6202SGTTH2CC3Y14.IBFT Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260721.223802.040087349741.LUONG THI THAM.970403

23/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207232244512026HVXR799366.5387.77850.224436

23/07/2026 350.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072322360020266hip836561.5388.56940.223601

23/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138992852465.20260723.138992852465-0343882448_Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung

23/07/2026 1.800.000,00 6204IBT1bJM5H2QW.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Hoang Van Khanh MS 2026 - 193 . Chuc em som hoi phuc.20260723.222132.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

23/07/2026 3.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNICEF GAZA 0796913185#SP#020097040507232207392026WRDP067840.5390.78398.220739

23/07/2026 100.000,00 6204VNIB02JJA5CA.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260723.220132.867266597.DOAN PHUONG THAO.970441

23/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu.#SP#020097042207232157242026YK9K797131.5389.42304.215724

23/07/2026 300.000,00 MBVCB.15256675049.ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh) .CT tu 1032046371 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 100.000,00 6204IBT1aWX9WEJ2.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260723.215454.812001060000093.NGUYEN HONG ANH .970409

23/07/2026 10.000,00 MBVCB.15256626312.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507232147152026F4CV019498.5389.1564.214715

23/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung-230726-21:46:30 aMXw282222#SP#020097041607232146302026aMXw282222.5387.99290.214630

23/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#0200970488072321085220260fd3638977.5189.24039.210852

23/07/2026 150.172,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien. hdtrung uh gd#SP#020097042207232101112026HUVV209284.5388.82399.210111

23/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Bui Anh Dung ms 2026.194#SP#020097042207232050492026E91L872355.5389.25083.205049

23/07/2026 15.000,00 MBVCB.15255722678.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072320364020265vmf531313.5189.41568.203640

23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15255611340.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0381000529998 BUI PHUC TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 15.000,00 MBVCB.15255557371.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#0200970488072320243720266hun487436.5390.66494.202437

23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207232017572026696U972694.5389.24312.201758

23/07/2026 10.000,00 6204TPBVI2M8JH9M.UHMS2026.194Mong Bui Anh Dung hoi phuc tot,GD N.T.Lung,Bui Quang Tot,N.T.Binh gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260723.200531.00005384949.VU HOANG LINH.970423

23/07/2026 500.000,00 MBVCB.15255160094.UNG HO MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0021001424786 PHAM THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 50.000,00 6204IBT1kCZP8CPF.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26204177861733.20260723.194726.19073442625016.VND-TGTT-NGUYEN KHANH VY.970407

23/07/2026 20.000,00 MBVCB.15254811306.Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung - TP. HCM).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 15.000,00 MBVCB.15254543945.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138969172786.20260723.138969172786-0902700608_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807231915342026tzfx220420.5387.17877.191534

23/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138967351875.20260723.138967351875-0399013487_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien

23/07/2026 300.000,00 6204IBT1kCZUTLPQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204247788301.20260723.190034.10821493817010.VND-TGTT-PHAN HUONG GIANG.970407

23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15254004925.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 50.000,00 6204IBT1iJZ9Y8G3.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260723.185359.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807231850122026c26a113836.5390.42824.185012

23/07/2026 300.000,00 MBVCB.15253864803.UNG HO MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.194 Bui Anh Dung#SP#020097048807231841382026qjk6075991.5389.83036.184138

23/07/2026 50.000,00 MBVCB.15253681502.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.194 ANH BUI ANH DUNG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 1.000.000,00 6204IBT1iJZ9IT6Z.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.183230.144019423.PHAM THI THUY LINH.970432

23/07/2026 100.000,00 6204IBT1kCZU5MH3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204759060843.20260723.182944.19033014257779.VND-TGTT-VU HA GIANG.970407

23/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung-230726-18:28:09 2I0P061103#SP#0200970416072318280920262I0P061103.5189.86181.182753

23/07/2026 100.000,00 6204IBT1kCZUUX5X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204041740803.20260723.182338.19034148690017.VND-TGTT-VU THI NHAT LE.970407

23/07/2026 67.898,00 6204IBT1iJZ9CNS4.ZP262040549745 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.174944.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

23/07/2026 200.000,00 MBVCB.15251873968.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.193.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 50.000,00 MBVCB.15251835976.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 1034648711 NGUYEN VAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 20.000,00 MBVCB.15251708846.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 100.000,00 6204IBT1kCZ89YPJ.Ung ho MS2016 194 Bui Anh Dung FT26204307820872.20260723.164204.19032643512017.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH TRANG.970407

23/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880723162407202617ve457644.5189.6263.162408

23/07/2026 5.000,00 6204WBVNP2L9YCB6.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260723.162352.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412

23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807231623102026l9lg454021.5390.264.162310

23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807231617472026lm92434167.5389.65596.161747

23/07/2026 29.000,00 6204TPBVI2MC697H.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260723.161212.04540528901.NGUYEN THUY QUYNH.970423

23/07/2026 5.000,00 6204VNIB02JFM4YM.ung ho MS 2026.194 ( anh Bui Anh Dung ).20260723.160038.812281212.GIANG MY LINH.970441

23/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000164705818#SP#020097044907231550102026R3AE181508.5389.95751.155010

23/07/2026 200.000,00 6204IBT1kCZI7UPI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204578540656.20260723.154551.19030318235888.VND-TGTT-THAI TU ANH.970407

23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15250767712.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097048807231508182026ecl9202955.5388.55447.150818

23/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-230726-14:49:31 AUge904737#SP#020097041607231449312026AUge904737.5389.51005.144931

23/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097040507231448532026RSKT005525.5390.48028.144853

23/07/2026 30.000,00 6204IBT1kCZIWXQ3.2026.194 Bui Anh Dung FT26204864439849.20260723.143933.271119926666.VU TUNG LAM.970407

23/07/2026 12.682,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.197 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507231439272026I3AW069849.5387.96606.143927

23/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138932112460.20260723.138932112460-0947969168_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

23/07/2026 20.000,00 6204IBT1kCZMRNUK.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26204000091301.20260723.142837.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

23/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#02009704220723142826202696HL106815.5390.38457.142827

23/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207231427172026DOU8721583.5387.32635.142717

23/07/2026 12.626,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.192 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507231426252026UKDT022771.5390.27793.142614

23/07/2026 8.686,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.194 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507231424302026DFOO015943.5390.19233.142430

23/07/2026 300.000,00 MBVCB.15249743674.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 10.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T2.7.2026 - MS 2026.178 ANH NGUYEN VAN TY#SP#0200970415072314151820269999548073.5390.72295.141520

23/07/2026 35.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T2.7.2026 - MS 2026.180 EM HUYNH NGOC THUAN#SP#0200970415072314151820269999548072.5388.72285.141520

23/07/2026 100.000,00 6204IBT1iJZ2DG61.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 191 tran minh duc.20260723.141029.111555222.VU THI THU THAO.970432

23/07/2026 300.000,00 6204IBT1kCZMEVN1.NGUYEN THI NHU THUY ungho MS2026 191 emTranMinhDuc FT26204510441963.20260723.135051.9905321078.NGUYEN THI NHU THUY.970407

23/07/2026 50.000,00 6204IBT1kCZMEVQE.MS 2026.194 FT26204580006965.20260723.135044.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

23/07/2026 100.000,00 6204IBT1kCZMKGZX.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26204230328602.20260723.134802.19034598011012.VND-TGTT-TRAN THI HONG NHUNG.970407

23/07/2026 200.000,00 6204IBT1kCZMKQS5.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26204461176213.20260723.134535.19028181261016.VND-TGTT-DANG THI KIEU ANH.970407

23/07/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ma 2026.194 bui anh dung#SP#020097042207231342142026YQ5M372767.5387.12360.134215

23/07/2026 50.000,00 6204MCOBQ2BSFNML.Ung ho ms2026.194 bui anh dung.20260723.133603.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

23/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807231334242026nwwu954040.5387.76312.133425

23/07/2026 100.000,00 6204IBT1aWXCR8NR.ung ho ms 2026.193 giup hoang van khanh.20260723.133111.185001060000009.VU THI XUAN .970409

23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807231330042026w0ej944193.5387.55949.133004

23/07/2026 200.000,00 6204IBT1kCZM5382.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26204510345401.20260723.132447.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407

23/07/2026 200.000,00 MBVCB.15249193214.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0021000307110 NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 100.000,00 6204TPBVI2MCX4PS.Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).20260723.132023.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

23/07/2026 100.000,00 6204IBT1aWXCXEA7.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.131803.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

23/07/2026 100.000,00 6204TPBVI2MCX2FD.Ung ho MS 2026.194 Bui Anh Dung.20260723.130953.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

23/07/2026 500.000,00 MBVCB.15249042773.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0071002975484 NGUYEN QUOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 200.000,00 6204IBT1kCZMIFBN.Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung FT26204306351081.20260723.130435.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

23/07/2026 100.000,00 6204SGTTH2CJBZRI.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung.20260723.130315.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

23/07/2026 200.000,00 MBVCB.15248986750.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 100.868,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho NA 2026.191 em Tran Minh Duc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097040507231256402026VGCK058987.5390.937.125628

23/07/2026 200.000,00 6204VNIB02J896H3.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260723.122751.048495750.NGUYEN THI HA VY.970441

23/07/2026 368.000,00 6204IBT1kCZVRU4B.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26204511744622.20260723.121753.8280888883.HO NGOC SANG.970407

23/07/2026 5.000.000,00 6204IBT1kCZVXETN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204705099972.20260723.121550.19035511871017.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407

23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15248383382.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15248167223.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0651000609811 DOAN TAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#020097048807231156582026o4o3694160.5390.56341.115658

23/07/2026 5.000,00 6204VNIB02J8VGF2.ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang Van Khanh ).20260723.115005.912281212.GIANG MY LINH.970441

23/07/2026 200.000,00 6204IBT1kCZVY1J1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204511560273.20260723.112754.68984802959.NGUYEN MINH TRANG.970407

23/07/2026 111.111,00 6204IBT1kCZVIK6D.ung ho MS2026.192 em Dang Tuan Anh FT26204212717640.20260723.111752.19032600644866.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407

23/07/2026 100.000,00 6204IBT1aWXCELET.ung ho ms 2026.194 bui anh dung.20260723.111654.185001060000009.VU THI XUAN .970409

23/07/2026 500.000,00 6204SGTTH2CF517J.IBFT Nguyen Cong Huy Quan 7 tphcm ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh.20260723.111549.060327857641.NGUYEN THI THUY PHUONG.970403

23/07/2026 100.000,00 6204IBT1iJZCGTA7.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 194 BUI ANH DUNG.20260723.110901.247529918.LE THI HOA.970432

23/07/2026 1.000.000,00 6204SGTTH2CFPEM3.IBFT UNG HO MS 2026.187- 2026.188- 2026.189 2026.190 -2026191.20260723.110618.060109970452.MA THI MINH TAM.970403

23/07/2026 200.000,00 6204IBT1aWXCK781.ung ho MS 2026.193 Hoang Van Khanh.20260723.110013.000007735196.DO THI CHAM.970440

23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807231059022026o7kl478381.5388.73142.105847

23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207231054342026RWRV708047.5387.44824.105435

23/07/2026 200.000,00 6204IBT1kCZVJGDL.Ung ho MS 2026.174 FT26204986780536.20260723.105026.19036556440013.VND-TGTT-GIANG HIEN THAO.970407

23/07/2026 100.000,00 6204VNIB02J8ULS9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260723.104645.635704060024937.NGUYEN THI HIEP.970441

23/07/2026 300.000,00 6204IBT1kCZVWD5Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204788093055.20260723.104615.19032647287018.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407

23/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2080137073169752064.20260723.Scan QR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc 2080137073169752064

23/07/2026 200.000,00 MBVCB.15247018940.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.194( anh Bui Anh Dung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 300.000,00 MBVCB.15246988366.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0091000586040 NGUYEN THI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807231031352026rq9h381283.5388.7286.103135

23/07/2026 200.000,00 MBVCB.15246856641.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0071000725891 NGUYEN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 200.000,00 6204IBT1iJZCUNED.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260723.101615.82267484.TRIEU BICH NHUAN.970432

23/07/2026 200.000,00 MBVCB.15246687085.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0321000671279 LE THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207231006082026E75L364876.5387.60666.100608

23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807231004392026tt95287429.5387.51992.100423

23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15246342086.ung ho MS 2026.187(Ba Dinh Thii Thu).CT tu 1012490890 HOANG THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 50.000,00 MBVCB.15246323480.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 9912496479 NGUYEN THI VIET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15246280327.ung ho bui anh dung.CT tu 0451000367706 NGUYEN VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207230935302026NIA2904237.5189.98392.093531

23/07/2026 50.000,00 6204MCOBQ2BS2WV1.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260723.093031.03101010965538.HOANG VIET.970426

23/07/2026 50.000,00 6204IBT1kCZDS9MX.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26204011537613.20260723.091856.19024717271014.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407

23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15245868966.Chuyen tien ung ho ms 2026 194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207230856512026P8A5475385.5390.23315.085651

23/07/2026 500.000,00 6204TPBVI2MCCR8T.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.085350.07185306101.PHAM PHU DONG.970423

23/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15245577805.TO THI BINH MINH ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0021001380161 TO THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 30.000,00 MBVCB.15245487511.Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 500.000,00 VO TRANG Chuyen tien ung ho ms 2026.191#SP#020097048807230836392026ho8i003344.5387.44818.083623

23/07/2026 200.000,00 MBVCB.15245426074.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0061001069017 NGUYEN THI KIM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15245415318.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000655923 TRAN GIA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 100.000,00 6204IBT1kCZSHWAI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204400646206.20260723.082930.1984132152.NGUYEN THI THANH HAI.970407

23/07/2026 200.000,00 MBVCB.15245379283.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 100.000,00 6204IBT1d1P9Y74G.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260723.082601.970422Gdb7ed3000000000cd1314.MBBANK IBFT.970422

23/07/2026 200.000,00 6204IBT1bJM55P35.MS 2026 193 hoang van khanh.20260723.082530.6287338001.TRUONG THUY TRANG.970434

23/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807230821262026qlkq957258.5390.89107.082127

23/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#02009704220723081937202656F1789975.5189.81650.081922

23/07/2026 100.000,00 6204IBT1iJZ1NKXZ.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.081823.0984041991.DAO DUC VINH.970432

23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15245188210.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 30.000,00 6204TPBVI2MC1YII.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.080736.09898937938.NGUYEN LE THUY.970423

23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207230807262026TJOK402827.5189.38590.080727

23/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072307581420266O8K024019.5387.7450.075814

23/07/2026 30.000,00 6204IBT1kCZSYW6C.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung FT26204371820072.20260723.074942.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

23/07/2026 1.000.000,00 6204IBT1aWXCVF4R.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260723.074637.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

23/07/2026 500.000,00 MBVCB.15244838158.ung ho MS 2026.194( anh Bui Anh Dung).CT tu 9941868666 HUYNH VAN LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 500.000,00 MBVCB.15244844806.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 10.000,00 6204IBT1aWXCVGB4.VU DUC TU. Ung ho MS 2026184 (Ba Dinh Thi Ngo).20260723.074141.0339306897.VU DUC TU.970437

23/07/2026 200.000,00 6204SGTTH2CFV699.IBFT Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260723.073931.060161120531.DANG THUY DOAN TRANG.970403

23/07/2026 200.000,00 6204IBT1kCZS8JJP.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26204411286607.20260723.073736.288925858.DUONG THI TU UYEN.970407

23/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.194-anh Bui Anh Dung#SP#020097040507230735142026NZA1026068.5389.33429.073514

23/07/2026 100.000,00 6204SHBAP2LX7LN6.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260723.071748.0916772669.NGUYEN TAT CUONG.970443

23/07/2026 12.568,00 MBVCB.15244518808.DANG THI THANH THAO chuyen tien uhms 2026.193.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 10.000,00 MBVCB.15244505277.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 50.000,00 MBVCB.15244496788.ung ho ms:2026.194.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15244449449.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000788228 NGUYEN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 100.000,00 MBVCB.15244379080.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1015205373 DAO THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 20.000,00 MBVCB.15244376402.Chuyen tien ung ho.CT tu 1374256741 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/07/2026 200.000,00 6204IBT1kCZS1RJU.ms 2026.193 hoang van khanh FT26204249360590.20260723.065623.14023507298012.VND-TGTT-HUYNH TUAN ANH.970407

23/07/2026 300.000,00 MBVCB.15244198558.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 50.000,00 MBVCB.15243995261.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071000875974 NGO THI HA XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 1.000.000,00 6204SGTTH2CFE723.IBFT Ung ho ms 2926 193 anh Hoang Van Khanh.20260723.060407.060261862339.NGUYEN THI TUONG VAN.970403

23/07/2026 10.000,00 6204IBT1kCZ9XDML.ung ho CLYT FT26204082101805.20260723.054845.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407

23/07/2026 1.000.000,00 NGUYEN HUY NGUYEN QUAN chuyen tien ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207230547152026HXFZ532804.5390.2790.054715

23/07/2026 55.000,00 MBVCB.15243925519.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.193 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 20.000,00 gui ms 2026 193#SP#0200970422072305242920263XG9373032.5389.85821.052429

23/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.193#SP#020097042207230449472026ZJ92235519.5387.70801.044947

23/07/2026 100.000,00 6204IBT1iJZ1KU8G.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260723.041400.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970432

23/07/2026 50.000,00 6204SHBAP2LX5E9J.ung ho ms 2026 192.20260723.035041.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443

23/07/2026 50.000,00 6204SHBAP2LXDPGD.ung ho ms 2026 192.20260723.034938.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443

23/07/2026 50.000,00 6204SHBAP2LX5ECW.ung ho ms 2026 193.20260723.034749.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443

23/07/2026 50.000,00 6204SHBAP2LXDPE2.ung ho 2026 193.20260723.034643.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443

23/07/2026 9.999,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220723033604202601YR897995.5387.47469.033605

23/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207230136392026GLMM301776.5389.5412.013639

23/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507230116112026CFED057229.5189.93812.011555

23/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-230726-00:43:56 Wo5Y687859#SP#020097041607230043562026Wo5Y687859.5387.73060.004356

23/07/2026 200.000,00 6204SGTTH2CFU785.IBFT VO THI PHI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260723.002050.060160666849.VO THI PHI PHUONG.970403

23/07/2026 300.000,00 6204IBT1kCZ9GJZ5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26204253902033.20260723.001136.19032670786013.VND-TGTT-TRAN MAI PHUONG.970407

23/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho NS 2026.193 anh Hoang Van Khanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507230001052026QH9H036561.5389.32891.000105

23/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZ95VWJ.NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2026.193 hoang van khanh FT26204823330154.20260722.232951.19033956107012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

23/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZ9PLFP.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26204773088699.20260722.231714.19032450912018.VND-TGTT-NGUYEN THANH NGA.970407

23/07/2026 100.000,00 6203IBT1kCZ9UEHG.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26204670322577.20260722.230821.19037399444014.VND-TGTT-HA KHANH PHUOC.970407

23/07/2026 50.000,00 6203IBT1aWXCQF97.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260722.230018.2070902239859.NGUYEN THI PHUONG THUY.970430

23/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207222253152026MK8V589193.5389.34142.225316

23/07/2026 100.000,00 6203WBVNP2LXNI2P.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260722.224821.109003321009.NGUYEN TRONG TIEN.970412

23/07/2026 33.000,00 MBVCB.15243168990.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0031000162157 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 150.000,00 MBVCB.15243165149.Ung ho MS 2026. 192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1030229459 NGUYEN DUC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 50.000,00 MBVCB.15243151675.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1050167908 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/07/2026 10.000,00 6203TPBVI2MM7GPS.UHMS2026.193Mong Hoang Van Khanh benh hoi phuc tot,GDNg.T.Quanh,H.Khanh Hien,H.Duy Anh an thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260722.224239.00005384949.VU HOANG LINH.970423

24/07/2026 300.000,00 6205IBT1kCZZGGBD.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206907350111.20260724.231050.19020925062016.VND-TGTT-LE THI MINH HUE.970407

24/07/2026 500.000,00 6205VNIB02JR2TZY.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.230918.022999788.BUI THI TO HUONG.970441

24/07/2026 100.000,00 6205MCOBQ2B345EM.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.225912.02001016948672.VU THI THU HUONG.970426

24/07/2026 40.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207242257232026FOC1246209.5390.37403.225724

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15271208056.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0491001538766 VU THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 500.000,00 6205TPBVI2MJCQRT.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.225542.03872841801.NGUYEN THI NGOC ANH.970423

24/07/2026 1.000.000,00 6205IBT1kCZZBEET.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206970249096.20260724.225113.14023720876011.VND-TGTT-NGUYEN VAN MINH.970407

24/07/2026 3.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#02009704220724225036202680TP188842.5387.26504.225037

24/07/2026 50.000,00 ung ho MS2026.195 em Nguyen Ngoc Anh NGUYEN NGOC LINH chuyen tien#SP#020097042207242248522026G699284448.5390.23107.224837

24/07/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807242247502026vuqw209545.5387.21744.224750

24/07/2026 500.000,00 6205ABBKP2LHHL8A.NGUYEN THI KIM OANH ung ho ms 2026 195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.224543.1431007338068.NGUYEN THI KIM OANH.970425

24/07/2026 300.000,00 6205IBT1kCZZ5A2I.Ung ho MS 2026.195 FT26206195087211.20260724.224419.19022044935011.VND-TGTT-DO THU TRANG.970407

24/07/2026 2.000.000,00 6205IBT1iJZIMZLT.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.224257.0985468669.MAI ANH THU.970432

24/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970415072422423520267LCK734741.5387.11156.224235

24/07/2026 100.000,00 6205VNIB02JZP49J.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.224006.125686886.HOANG HA PHUONG.970441

24/07/2026 254.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072422372420264SKK839793.5390.1107.223724

24/07/2026 50.000,00 MBVCB.15271073728.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0201000686929 TRAN HUU HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 Ms.2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807242223182026aiki174366.5189.67440.222318

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15270955781.ung ho MS 2026.195 ( em nguyen ngoc anh).CT tu 1055903152 DUONG THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15270939951.UH MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011004296658 NGUYEN PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 50.000,00 MBVCB.15270939335.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 500.000,00 6205MCOBQ2B347DA.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.221436.02101013922665.PHAM THI THU HUONG.970426

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15270885533.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0071001092134 TRAN THI TO TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15270876254.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 9379940570 LE HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15270857821.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9379940570 LE HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15270842905.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1039721736 LE HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 300.000,00 6205MSCBD2VM985N.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho con duoc chua khoi benh.20260724.220641.7979171777777.TAO THI LY NA.970422

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1iJZISYE5.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.220535.199598422.TRINH THU HANG.970432

24/07/2026 300.000,00 6205MSCBD2VMSNNE.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho anh va gia dinh.20260724.220354.7979171777777.TAO THI LY NA.970422

24/07/2026 50.000,00 6205VNIB02JZNIIB.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260724.220336.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441

24/07/2026 50.000,00 6205MSCBD2VMSTKS.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260724.220032.0769366168.TRUONG HO TRUC MAI.970422

24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh. Xin Chua ban phuoc lanh cho anh#SP#0200970422072421594220269LG1416515.5387.682.215926

24/07/2026 200.000,00 6205VNIB02JZNUBB.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.215813.064704060016109.NGUYEN THI THU HUONG.970441

24/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207242154032026TBGB762452.5389.82468.215403

24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207242153562026PGGS642186.5189.82266.215356

24/07/2026 10.000,00 MBVCB.15270718184.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc An.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970415072421504020260WxH635996.5388.71319.215040

24/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.190 ( em Chu Thuc Hung)#SP#020097041507242146352026BR8u627024.5189.57018.214635

24/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc )#SP#020097041507242145172026QFZL622821.5388.52506.214517

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15270635960.ung ho ms 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0621003812601 DOAN THIEN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205VNIB02JZITGP.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.214358.984923468.BUI THI THUY HA.970441

24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807242142362026wyfe092862.5387.41884.214236

24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZZJEIF.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206179772368.20260724.214054.19037217326011.VND-TGTT-DO THI MAI ANH.970407

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1iJZIC8L3.ZP262050804429 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.213756.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

24/07/2026 200.000,00 ungho ms 2026.195 (em nguyen ngoc anh)#SP#020097041507242137272026GzBg603072.5390.23586.213727

24/07/2026 50.000,00 6205IBT1iJZICDI4.ZP262050801855 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh..20260724.213646.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

24/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139127931951.20260724.139127931951-0947969168_Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh

24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807242133392026hqgi070084.5387.7889.213339

24/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807242130152026p139060724.5387.94120.213015

24/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.192 ( em Dang Tuan Anh )#SP#0200970415072421274720260TdW573665.5389.82964.212730

24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072421211220261pp5034844.5387.54657.212112

24/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.193 ( anh Hoang van Khanh)#SP#020097041507242121072026Kue0552986.5388.53611.212107

24/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970415072421194120264N9B549424.5389.47455.211941

24/07/2026 200.000,00 BUI THI HANG chuyen tien ung ho MS 2026.195 em Nguen Ngoc Anh#SP#020097042207242117182026IAEY311475.5189.36723.211718

24/07/2026 200.000,00 DOAN THI KIM HUE ung ho em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507242117002026lxMa541062.5387.35829.211644

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15270280759.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 1042370908 NGO THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 50.000,00 6205ASCB02JZSXZB.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-240726-21:15:41 6205ASCB02JZSXZB.20260724.211541.4211168.NGUYEN MINH QUAN.970416

24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15270263218.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0011004450694 TRUONG THUY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15270232177.HOANG THI DUYEN u.h chau Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1013153390 HOANG THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207242111212026YKV8332866.5387.10401.211122

24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072421111020267qsu005787.5388.9884.211111

24/07/2026 200.000,00 NGUYEN THI VAN HA UNG HO MS.2026.193. Hoang Van Khanh#SP#020097042207242110592026P8XQ403264.5389.8532.211059

24/07/2026 200.000,00 6205IBT1aWXD15BQ.LUU THI CUC chuc con Ngoc Anh mau khoe .20260724.210943.3100000008101990.LUU THI CUC.970446

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15270200267.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0271000899999 LE LAN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 50.000,00 MBVCB.15270163483.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZ6HB7Y.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205572979076.20260724.210624.19028210699018.VND-TGTT-HOANG VAN XUAN.970407

24/07/2026 200.000,00 6205VNIB02JZ323I.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.210559.601186.LE THI NHU.970441

24/07/2026 100.000,00 6205SHBAP2LHV4V1.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.210353.0968496796.TRAN THI CUC.970443

24/07/2026 300.000,00 6205ASCB02JZ9XPM.HTP LKH UNG HO 2026.195 EM NGUYEN NGOC ANH-240726-21:02:24 6205ASCB02JZ9XPM.20260724.210224.83430849.HUYNH DIEM PHUC.970416

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15270100890.Ungho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0691000418702 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 200.000,00 6205MCOBQ2B3ZMCP.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.210137.02001010955959.PHUNG THI THU HA.970426

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15270065595.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1977622136 DINH THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 500.000,00 6205IBT1kCZ6E55J.ung ho Ms 2026. 195 Nguyen Ngoc Anh FT26205164307351.20260724.205634.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407

24/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Ngoc Anh ms 2026.195#SP#020097042207242050192026SH38903357.5388.10512.205020

24/07/2026 1.000.000,00 6205SGTTH2CZ93VB.IBFT Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.204753.060182859780.VU MINH QUAN.970403

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZ6GK2P.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205746430563.20260724.204738.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407

24/07/2026 10.000,00 6205TPBVI2MJYGLW.MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260724.204716.02935403901.LE THI BE DAO.970423

24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207242044022026F9E0788245.5387.79495.204402

24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507242043132026MLOW065693.5388.74765.204257

24/07/2026 1.000.000,00 6205TPBVI2MJYA46.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.203949.02177583201.TRAN THANH HANG.970423

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15269792130.ung ho MS2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0491001600091 LE THI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15269770243.ung ho MS2026.195 (em nguyen ngoc anh).CT tu 0031000144614 PHAM HUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 200.000,00 PHAM THI OANH Ung ho MS 2026.195#SP#0200970488072420374720268grg900431.5388.46653.203747

24/07/2026 15.000,00 MBVCB.15269710465.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.193 (Anh Hoang Van Khanh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 50.000,00 6205ASCB02JZX1BL.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-240726-20:34:25 6205ASCB02JZX1BL.20260724.203426.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZ6YT4W.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205008210722.20260724.203308.7676168888.NGUYEN DUY LONG.970407

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZ6UR2X.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205504399329.20260724.202740.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407

24/07/2026 500.000,00 6205IBT1iJZMTNZC.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.202541.76071616.LAM TOAN AN.970432

24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15269560260.MS 2026.195 chuc Nguyen Ngoc Anh mau khoe nhe.CT tu 0371000495976 HOANG THI DOAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 10.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.195#SP#020097040507242023192026KGWI083478.5390.66804.202319

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15269442958.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1064650225 NGUYEN PHUONG QUE LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15269415115.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1064650225 NGUYEN PHUONG QUE LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 50.000,00 MBVCB.15269340490.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.195#SP#020097041507242007242026Oorq286882.5189.73690.200724

24/07/2026 500.000,00 6205IBT1iJZMHV8B.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.200632.49433689.CAO QUY NGOC.970432

24/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139116262704.20260724.139116262704-0396117801_Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15269213309.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021001749044 NGUYEN MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#02009704150724195807202632Ah250818.5387.21019.195807

24/07/2026 200.000,00 MS 2026.195#SP#020097041507241952562026vwCN230965.5390.90444.195256

24/07/2026 500.000,00 6205IBT1kCZ6QCJJ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205173000939.20260724.194837.198411091984.TRAN THI LAN ANH.970407

24/07/2026 1.200.000,00 6205IBT1bJMB1BNT.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Bui Anh Dung MS 2026 - 194 . Chuc em mau khoe.20260724.194827.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15268965436.ung ho ms 2026.195 ( em nguyen ngoc anh).CT tu 0071001160706 VU THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 500.000,00 6205IBT1kCZENMVQ.Ung ho MS 2026.195 FT26205450678109.20260724.194620.10924354483012.VND-TGTT-VU DUNG.970407

24/07/2026 100.000,00 6205ORCOQ2B38C5N.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.194115.0964238861.Luong Nguyen Duc Trung.970448

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15268837895.UH-MS 2026.195.CT tu 0611001963639 DO THI MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15268843802.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 7789299699 TRAN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205MCOBQ2B3C3R6.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.193923.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072419372120260t44677957.5390.98290.193705

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15268781904.ung ho MS 2026.195 em Ngoc Anh.CT tu 1031000012425 LUU YEN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 200.000,00 6205MSCBD2V166GS.Ung ho ms 2026195 chi Bao Quyen chuc em mau chong hoi phuc.20260724.193600.2550139559999.NGUYEN THI THU HUONG.970422

24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241935572026UJ2J903974.5387.89218.193541

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15268709125.DAO THI NGOC HUYEN Ung ho MS 2026.195.CT tu 3376401510 DAO THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 300.000,00 6205SHBAP2LHCBU3.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.192424.0946165198.PHAM THI HOA.970443

24/07/2026 100.000,00 6205MSCBD2V1IFLK.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.192250.0936376265.BUI MINH TAM.970422

24/07/2026 300.000,00 6205IBT1iJZMAPD1.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260724.191927.0988220059.BUI HUY CHINH.970432

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15268467328.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1031000013272 LUONG THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 10.000,00 6205IBT1kCZEKHYV.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205228235500.20260724.191744.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15268449031.DO THU THUY chuyen tien ung ho Ms 2026.195.CT tu 9349719995 DO THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 300.000,00 6205IBT1iJZM4XLS.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.191613.0988220059.BUI HUY CHINH.970432

24/07/2026 150.000,00 MBVCB.15268404266.ung ho ms 2026.195 (em nguyen ngoc anh).CT tu 0031000221410 NGUYEN TRONG CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1iJZM45E7.Ung ho MS 2026195.20260724.191314.1030041999.DINH THI QUYNH ANH.970432

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15268359488.ung ho ms 2026195 em nguyen ngoc anh.CT tu 1022639201 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/07/2026 300.000,00 6205ASCB02JZJGB9.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-240726-19:11:36 6205ASCB02JZJGB9.20260724.191136.283258.BUI THI THUY.970416

24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZEAEX5.Ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh FT26205978029746.20260724.190944.19826677574018.VND--TRAN NGOC ANH.970407

24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZEABT1.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205072796544.20260724.190917.19033145525019.VND-TGTT-TRAN QUYNH MAI.970407

24/07/2026 100.000,00 MS2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241905082026qoti550021.5388.680.190508

24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241903412026P6R3897731.5388.92148.190342

24/07/2026 300.000,00 6205IBT1kCZE5LB1.Ung ho 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205865316655.20260724.190223.678966668888.NGUYEN THAI QUANG.970407

24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZEY7BQ.PHAM THI MINH LY chuyen Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205765782055.20260724.185924.19033972572019.VND-TGTT-PHAM THI MINH LY.970407

24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241858362026QIAT442584.5388.58839.185837

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15268102261.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15268082249.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 200.000,00 6205VNIB02JZTL25.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.185642.369999217.TRINH THI HAI VAN.970441

24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZEP839.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205454076846.20260724.185617.8888501919.LUU THI THUY DUONG.970407

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15268060298.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15268031496.Ung ho MS 2026.195.CT tu 9328576286 VU THI KIM HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 116.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241854372026440U684820.5388.34376.185438

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15268021901.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 50.000,00 6205VNIB02JZJX3Z.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.185343.014704060055146.LE THU GIANG.970441

24/07/2026 500.000,00 6205TPBVI2MFNMSM.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.184759.31081977014.NGUYEN THU HIEN.970423

24/07/2026 10.000,00 6205TPBVI2MFI7A7.UHMS 2026.195 Mong GD chi Doan Thi Hoan gap nhieu thien duyen,be Nguyen Ngoc Anh benh hoi phuc tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260724.184451.00005384949.VU HOANG LINH.970423

24/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15267569579.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021001580095 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15267374204.ung ho MS 2026.195(em nguyen ngoc anh).CT tu 0081001262171 PHAN THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 50.000,00 6205IBT1iJZMDTC9.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.181231.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15267175398.ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh.CT tu 1048201057 NGUYEN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 300.000,00 6205MSCBD2V1T1K2.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.180556.8210119856666.CU THI MINH NGA.970422

24/07/2026 68.000,00 MBVCB.15266990944.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 20.000,00 6205ASCB02JZBYI9.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung-240726-17:54:34 6205ASCB02JZBYI9.20260724.175434.1496347.NGUYEN NGOC TAM CHAU.970416

24/07/2026 50.000,00 MBVCB.15266926929.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0421000542416 LY THE VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZKK19N.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205223887310.20260724.175229.19036856575018.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZKP4E4.Ung ho MS 2026.195 Em Nguyen Ngoc Anh FT26205072440334.20260724.173511.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZKU7N8.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205040354920.20260724.173305.19035889743017.VND-TGTT-LAI THU HUYEN.970407

24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15266371139.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0851000007392 PHUNG THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 150.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2080599663929499648.20260724.Scan QR Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh 2080599663929499648

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15266169913.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15266105166.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0451000256815 LE THI THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15265914014.NGUYEN THI THUY NGA ung ho Em Chu Thuc Hung . 2026-190.CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205SHBAP2LHQQRQ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.165710.0983135253.NGUYEN THI MINH CHAU.970443

24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507241655252026W4U1064562.5189.48815.165525

24/07/2026 500.000,00 6205WBVNP2LHY9XL.Ms 2026 195.20260724.165504.105000153556.DONG LE KHANH NGOC.970412

24/07/2026 15.000,00 MBVCB.15265834489.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9388888982 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205TPBVI2MFV1R6.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.165111.25082000789.GIAP LONG TRUONG.970423

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15265586583.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0081000380535 NGUYEN HOA LY DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205NAMAP2LHLVUF.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.164001.199911119.TRAN MINH DUC.970428

24/07/2026 500.000,00 6205IBT1iJZVLB5S.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.163838.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432

24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097044907241638342026Vovq374882.5388.39865.163818

24/07/2026 20.000,00 MBVCB.15265468172.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241631272026VPW6237484.5390.96805.163111

24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:GD co chu Trinh Nu ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507241628072026O69R008910.5389.76224.162807

24/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.193 a Hoang Van Khanh#SP#020097048807241627492026wvgn843470.5390.74280.162749

24/07/2026 500.000,00 6205IBT1iJZVZ38L.Ms 2026-195 uh em Nguyen Ngoc Anh.20260724.162739.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

24/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970405072416270920267Z43003791.5388.69919.162709

24/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507241625522026pUU7186837.5189.62435.162552

24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241621052026tk0p817861.5390.34583.162106

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15265193247.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1055501963 TRAN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 25.000,00 6205IBT1kCZ7PNL4.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205131435456.20260724.160831.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

24/07/2026 20.000,00 MBVCB.15265097054.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 150.000,00 MBVCB.15264935349.Ung ho MS 2026.195( em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 200.000,00 6205IBT1fJ2E4XMW.Ung ho MS 2026.194.20260724.155243.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15264816179.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15264812054.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241546162026z963692833.5387.28368.154617

24/07/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh#SP#020097048807241540542026s0j8674609.5389.95585.154054

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15264725081.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.194.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241528082026ns82632588.5389.20820.152808

24/07/2026 300.000,00 6205IBT1kCZ7W657.Be Nam Anh - Thuc Anh ung ho MS 2026.195 FT26205771433888.20260724.152740.19038837582014.VND-TGTT-TRAN THI THU HA.970407

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1aWXSV1AH.UNG HO MS 2026195 EM NGUYEN NGOC ANH.20260724.152325.700003246447.NGUYEN THU PHUONG.970424

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15264479211.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15264393989.NGUYEN THI HUE chuyen tien ung ho em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9367857094 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.195 EM NGUYEN NGOC ANH-240726-15:14:33 pgGP305262#SP#020097041607241514332026pgGP305262.5388.42945.151433

24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241513142026YKUW555962.5189.36360.151314

24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15264366536.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1044044920 TRAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072415103620264ETC948841.5387.20807.151037

24/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507241510042026DJeY811595.5390.18201.151004

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15264290693.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205VNIB02JTVLSX.Dam Van Ton ung ho MS 2026.191.20260724.150106.374682399.DAM VAN HIEU.970441

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15264210821.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205VNIB02JTK6W9.Dam Van Ton ung ho MS 2026.192.20260724.145938.374682399.DAM VAN HIEU.970441

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGH2UF.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205964795384.20260724.145509.1010165165.VU THI NHU MAI.970407

24/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072414545620264aq2529375.5388.34614.145456

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15264119165.PHAN MINH LAN Ung Ho MS2026.195 ( em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0011001574155 PHAN MINH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 50.000,00 UngHo 2026.195 em nguyen ngoc anh#SP#020097048807241452052026o8bp521173.5189.19227.145205

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15264104568.Ung ho MS 2026.195(em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 7988463463 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZG65QE.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205280079582.20260724.144906.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407

24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15264055975.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGEZAW.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205771716604.20260724.144630.19033286131014.VND-TGTT-HOANG THI PHUC THANH.970407

24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZGEUH5.NGUYEN MINH PHUONG chuyen tien ung ho ms 2016.192 Dang tuan Anh FT26205554114692.20260724.144515.13320552482011.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG.970407

24/07/2026 50.000,00 6205SHBAP2L3KT59.MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.143940.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15263930223.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0541001524431 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGGN22.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205570034310.20260724.143618.19034424809015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUONG.970407

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15263914217.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15263900465.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 0541001524431 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241432542026JO6Q743904.5387.17265.143255

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15263801453.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0161000786438 TRAN THI QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGB6EY.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205144551004.20260724.142407.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15263767968.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0111000278667 LAM DAI NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241422392026694k438896.5189.65081.142239

24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207241421312026PYNJ379182.5389.58847.142132

24/07/2026 5.000,00 6205IBT1kCZGYRWP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205397008372.20260724.141724.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

24/07/2026 5.000,00 6205IBT1kCZGYA8Y.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung FT26205080152050.20260724.141601.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

24/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241413192026Z3HR611806.5390.18232.141319

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15263634211.MS.2026.195( em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0071001253090 NGUYEN THI SAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15263569883.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1058777841 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 30.000,00 6205IBT1kCZG8P4F.2026.195 Nguyen Ngoc Anh FT26205083841787.20260724.140406.271119926666.VU TUNG LAM.970407

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15263548053.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0201000247710 LE THI MAI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15263519760.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15263526955.ung ho ms 2026.195.CT tu 0421000492862 BANH LY VI CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 50.000,00 6205MSCBD2VBLBC8.NGUYEN THAI THANH ck ung ho MS 2026195.20260724.135718.2630105058005.NGUYEN THAI THANH.970422

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15263487506.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0211000474578 NGUYEN THANH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 500.000,00 6205MSCBD2VB2P6A.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.135555.3210183966666.HOANG THI LAN ANH.970422

24/07/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241355472026GFDY880843.5390.33699.135548

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGM1JV.Ba PHAN THI HAY 1941 ung ho CHU THUC HUNG MS 2026.190 chuc chau mau khoe FT26205578126051.20260724.135502.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGVKFR.BUI MINH GIA KHANH 2012 ung ho em HO DUY HUNG MS 2026.185 CHUC EM MAU KHOE FT26205827669810.20260724.135323.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZGVY9J.MS 2026.195 FT26205703257493.20260724.135229.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGVMKH.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205000686095.20260724.135156.19029861604011.VND-TGTT-LUONG TRUNG TAI.970407

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGVQTJ.BUI MINH GIA AN 2009 ung ho MAI XUAN HIEU MS 2026.188 chuc em mau khoe FT26205250808825.20260724.135048.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

24/07/2026 500.000,00 6205IBT1kCZGDL84.ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205373065975.20260724.134956.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGDBAH.BUI MINH GIA BAO 2006 ung ho BUI ANH DUNG MS 2026.194 chuc anh mau khoe FT26205068791625.20260724.134849.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGDCUD.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho be NGUYEN NGOC ANH MS 2026.195 chuc be mau khoe FT26205769265581.20260724.134716.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15263371946.Dong van Dien UH 2026 195 nguyen ngc anh.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGSEVT.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em DANG TUAN ANH MS 2026.192 chuc em mau khoe FT26205401720743.20260724.134530.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

24/07/2026 300.000,00 6205IBT1kCZGSDSD.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26205705320137.20260724.134344.8734139133.DO BACH KIM.970407

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGSJTA.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205703219160.20260724.134306.19030593847011.VND-TGTT-HOANG THI NHAM.970407

24/07/2026 10.000,00 6205IBT1kCZG9R6K.ung ho ms 2026.195, em Nguyen Ngoc Anh, chuc em va gia dinh binh an FT26205987315657.20260724.134237.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

24/07/2026 50.000,00 6205MCOBQ2B99VCE.Ung ho ms2026.195 nguyen ngoc anh.20260724.134037.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207241339082026Z9OS374151.5390.55732.133908

24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241339082026jjeu330055.5390.54560.133908

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15263269614.DINH VAN HIEU chuyen tien.CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139066310747.20260724.139066310747-0326683902_Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh

24/07/2026 500.000,00 6205WBVNP2L39YDH.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.133314.107001103064.DO NHAT QUANG.970412

24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507241332542026UKXB087036.5387.26359.133254

24/07/2026 100.000,00 6205SGTTH2CT6G4U.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Duc Minh.20260724.133007.060128940130.LE NGUYEN QUOC THANH.970403

24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh#SP#0200970405072413283620268NL6075334.5189.7263.132836

24/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15263170482.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 300.000,00 6205IBT1kCZGJ3DW.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205294587058.20260724.132617.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15263151576.Ung Ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15263151174.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0121001325404 NGUYEN QUANG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZGJEKG.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205800991160.20260724.132529.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407

24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241325152026YKYM468275.5387.92042.132459

24/07/2026 25.000,00 6205IBT1iJZV1B6B.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.132504.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

24/07/2026 90.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507241323032026IEE6060494.5388.81586.132303

24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072413230220260kc0292874.5390.81555.132302

24/07/2026 100.000,00 6205TPBVI2MFFJCY.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.132208.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

24/07/2026 500.000,00 6205VNIB02JTZYUJ.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260724.131955.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441

24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507241319542026JFSF052163.5389.67717.131938

24/07/2026 100.000,00 VU THI MINH THAO Chuyen tien ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072413190620263moh284207.5388.63874.131850

24/07/2026 50.000,00 6205IBT1kCZGWJVR.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205412455278.20260724.131857.19029568321013.VND-TGTT-HOANG DUC NHAM.970407

24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-240726-13:16:31 jQ0D132685#SP#020097041607241316312026jQ0D132685.5388.52491.131631

24/07/2026 150.000,00 6205IBT1kCZGQQ6Y.ung ho MS 2026.195- em Nguyen Ngoc Anh FT26205012313991.20260724.131449.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407

24/07/2026 50.000,00 6205IBT1kCZANF67.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205248002023.20260724.131414.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407

24/07/2026 500.000,00 6205IBT1kCZAN8UB.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205020225476.20260724.131213.19022326901010.VND-TGTT-NGUYEN THI LAN ANH.970407

24/07/2026 100.000,00 6205SGTTH2CTNSD6.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.131212.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15263016269.ms2026.195.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15263006581.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0071000710564 CHAU TRUC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241309222026YV8H520041.5390.18553.130907

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15262961406.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.195( Nguyen ngoc Anh) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 50.000,00 ung ho 2026.195 Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507241306322026fwA6477042.5390.5450.130632

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZAX7QR.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205616203885.20260724.130522.19038767822012.VND-TGTT-HOANG DANH MINH.970407

24/07/2026 100.000,00 6205TPBVI2MF891K.Ung ho MS 2026.195 - em Nguyen Ngoc Anh.20260724.130320.00001462348.BUI THACH HONG HUNG.970423

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZAF1Y2.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205614480785.20260724.125547.19032995520011.VND-TGTT-VU THI HAO.970407

24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207241252462026X90S215239.5390.40066.125235

24/07/2026 50.000,00 6205IBT1d1PD5J8I.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.124756.97042292L83b706000000000692964.MBBANK IBFT.970422

24/07/2026 54.760,00 ms2026.195#SP#020097042207241245282026E6LS813365.5189.4087.124528

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15262643589.Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15262647122.NGUYEN THANH LUAN chuyen tien Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0531002555900 NGUYEN THANH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 50.000,00 6205MSCBD2VA9JLE.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.123859.0031103891207.NGUYEN THI KHANH LINH.970422

24/07/2026 5.000,00 6205VNIB02JT8SXI.ung ho MS 2026.195 ( em Nguyen Ngoc Anh ).20260724.123413.812281212.GIANG MY LINH.970441

24/07/2026 100.000,00 HOANG THI DIEU KIEU chuyen tien#SP#020097042207241233362026VITP225078.5387.43408.123337

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZAGDSN.Ung ho MS2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205976723122.20260724.122539.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

24/07/2026 500.000,00 6205IBT1kCZAAQA4.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205743035199.20260724.122155.19032135910015.VND-TGTT-TRAN THE HUY.970407

24/07/2026 100.000,00 6205SHBAP2L3ZB8Q.ung ho Ms 2026.195 Nguyen Ngoc Anh.20260724.122106.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443

24/07/2026 200.000,00 6205IBT1aWX9X7UV.ung ho MS 2026.195 (em nguyen anh).20260724.121720.700029037650.TRUONG VAN THUONG.970424

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZA55IJ.ung ho MS 2026 185 be ho duy hung FT26205705044902.20260724.121426.19020192020788.VND-TGTT-LE THI ANH.970407

24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807241203392026whxa082260.5387.67038.120339

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15262090915.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000599693 NGUYEN THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 20.000,00 6205TPBVI2MF1MT8.Ung ho MS2026.192 em Dang Tuan Anh.20260724.115812.02177010301.VU DUC HUY.970423

24/07/2026 200.000,00 6205IBT1iJZDHTY7.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 195 NGUYEN NGOC ANH.20260724.115641.247529918.LE THI HOA.970432

24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241155352026AINP546954.5388.11565.115519

24/07/2026 100.000,00 ung ho Ms2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241149032026277G596305.5389.69390.114903

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15261889145.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0341007045541 TRAN VAN HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15261669511.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1014434588 HOANG QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807241131342026b78x964337.5388.50778.113117

24/07/2026 500.000,00 6205IBT1kCZ4X3TA.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205353647549.20260724.112111.11120386424011.VND-TGTT-TRAN THI TO UYEN.970407

24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZ4XUNG.Ung ho anh Hoang Van Khanh,MS 2026.193 FT26205577650073.20260724.111944.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZ4XIS7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26205000111020.20260724.111930.19035916251024.VND-TGTT-DAO THI THAO.970407

24/07/2026 3.000.000,00 6205IBT1kCZ4XSFB.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205040084008.20260724.111913.695555.VU QUOC AN.970407

24/07/2026 100.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207241117082026V5Q7817278.5387.56773.111652

24/07/2026 300.000,00 ung ho 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807241115512026nq7o905272.5390.48596.111551

24/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072411140220261etf898599.5189.37468.111402

24/07/2026 500.000,00 6205IBT1aWX9HN8V.ung ho MS 2026 .195(em Nguyen Ngoc Anh )..20260724.111335.083704070006507.THAI THI MINH PHUONG.970437

24/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807241112512026bkt2894191.5390.29454.111235

24/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15261377997.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0721000562846 NGUYEN VAN THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#0200970488072411101520264ded884526.5387.14266.111015

24/07/2026 10.000,00 6205IBT1cJVX36M5.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).20260724.110823.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

24/07/2026 10.000,00 6205IBT1cJVX3EA6.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260724.110718.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

24/07/2026 10.000,00 6205IBT1cJVX3KHD.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260724.110609.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

24/07/2026 10.000,00 6205IBT1cJVX37LA.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260724.110441.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

24/07/2026 10.000,00 6205IBT1cJVX3GFK.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260724.110252.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

24/07/2026 50.000,00 6205VNIB02JTLKJL.ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).20260724.110235.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441

24/07/2026 10.000,00 6205IBT1cJVX3AFR.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260724.110103.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

24/07/2026 10.000,00 6205IBT1cJVX3AD8.Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).20260724.105944.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

24/07/2026 10.000,00 6205IBT1cJVX34UM.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260724.105819.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1iJZD4KAG.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.105803.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970432

24/07/2026 999.000,00 6205TPBVI2MFYVDV.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.105526.66666878787.DUONG VAN NINH.970423

24/07/2026 100.000,00 6205MSCBD2VAAHP1.HA THI KIM CHI ung ho MS 2026195 Nguyen Ngoc Anh.20260724.104844.52120868.HA THI KIM CHI.970422

24/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.195#SP#0200970488072410471220261c24801440.5390.72404.104712

24/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139045316963.20260724.139045316963-0826814931_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241042212026OJVM940006.5388.42922.104209

24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507241040162026O9TV021248.5388.30605.104016

24/07/2026 50.000,00 6205MCOBQ2B9U3JL.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).20260724.103808.03101010965538.HOANG VIET.970426

24/07/2026 200.000,00 NGUYEN DUC HUY ung ho ms 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207241038022026GRUL762024.5390.17609.103802

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZ4Y9DP.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205372434723.20260724.103103.19121674781019.VND-TGTT-DO LAN QUYNH.970407

24/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15260801590.Ung ho MS2026.195 ( Em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0031000009137 HA THI NHU HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507241027482026L79T059351.5387.56838.102748

24/07/2026 200.000,00 NGUYEN TA DINH chuyen tien ung ho 2026195 Nguyen ngoc Anh#SP#0200970422072410260020269ZEG273278.5388.48076.102600

24/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15260751520.ung ho MS 2026.195(em nguyen ngoc anh).CT tu 0531002253946 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15260722245.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0421003763129 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1aWX9KXZ5.ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh.20260724.101730.185001060000009.VU THI XUAN .970409

24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072410171120261has696644.5189.96889.101711

24/07/2026 200.000,00 6205TPBVI2MF2KNM.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.101708.25011980003.BUI HAI YEN.970423

24/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507241011542026Kqnn783853.5388.66680.101154

24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZ42B7Y.DO TRUNG KIEN UNG HO MS 2026.195 EM NGUYEN NGOC ANH FT26205245979400.20260724.100131.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407

24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)#SP#020097041507240956282026mMwl729094.5388.79463.095628

24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15260326148.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1027674856 PHAM THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15260310798.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011001758209 HOANG DUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#02009704880724095130202687sm607157.5388.53431.095130

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15260273728.ung ho Ms 2026.194 ( anh Bui Anh Dung).CT tu 0121000949548 TRINH DUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 200.000,00 6205VNIB02JJNAV7.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.094640.029704060006424.BUI DINH MINH.970441

24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507240944562026C0GF047533.5189.17972.094456

24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807240937112026aoqf559717.5387.78994.093655

24/07/2026 150.000,00 6205SHBAP2L38Z4H.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.093412.0978330316.MAC DUC TRUNG.970443

24/07/2026 20.000,00 6205IBT1kCZB3KRL.Ung ho ma so 2026.193 FT26205064739466.20260724.093351.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#02009704880724092701202658pk526415.5389.29221.092701

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZBLFK6.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205992296357.20260724.092457.58386688666868.PHAM THI MAI TUYET.970407

24/07/2026 500.000,00 6205WBVNP2L3CDYB.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.092424.268000037804.NGUYEN HONG NGOC.970412

24/07/2026 100.000,00 6205MCOBQ2B9RC9C.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.092336.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807240923332026yaqr515396.5390.6104.092333

24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207240923272026E3R7305944.5390.5663.092327

24/07/2026 55.555,00 MBVCB.15259904888.Ung Ho MS 2026.195 e Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207240916472026HEJ6827863.5390.70763.091647

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15259858538.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9934219658 LE THI HONG LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15259794981.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0341006865858 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026,195#SP#020097048807240909262026wura470924.5387.37851.090926

24/07/2026 500.000,00 6205WBVNP2L3M634.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260724.090920.103000404741.NGUYEN THUY LINH.970412

24/07/2026 100.000,00 6205SGTTH2CT441L.IBFT Chuc chau suc khoe.20260724.090717.030070292994.DOAN DUC PHUONG.970403

24/07/2026 2.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507240905472026N82I060476.5390.22852.090547

24/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.195 em Nguyen NgocAnh#SP#020097040507240902032026BESO042992.5189.6387.090203

24/07/2026 200.000,00 MBVCB.15259651279.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15259640393.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 500.000,00 6205IBT1kCZBA9PE.ung ho ms 2026 195 em NGUYEN NGOC ANH FT26205838682688.20260724.085644.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407

24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#02009704220724085623202656HQ429748.5387.81988.085624

24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207240856122026RLE5383022.5189.82575.085613

24/07/2026 500.000,00 6205WBVNP2L3M2FG.Ms 2026 195.20260724.085438.105000153556.DONG LE KHANH NGOC.970412

24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207240854132026I0XY826648.5388.73454.085413

24/07/2026 300.000,00 6205IBT1fJ2KE7BV.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.085347.0391000342000.NGUYEN THI THANH.970438

24/07/2026 500.000,00 6205SHBAP2L31DLX.CHU VAN TIN chuyen tien ung ho ms2026.148 em nguyen ngoc anh.20260724.085217.5559991955.CHU VAN TIN.970443

24/07/2026 200.000,00 6205MCOBQ2B9TNCT.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.085104.09001010994779.NGUYEN HAI SON.970426

24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15259541086.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0881000447437 NGUYEN TUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 250.000,00 NGO THAI DUONG Ung ho MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807240850222026s4dj412214.5390.59167.085022

24/07/2026 500.000,00 6205MSCBD2VQKCQZ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.084803.0936858379.NGUYEN TRUONG THINH.970422

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15259506136.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0451000233613 LE QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807240846092026yrrm399513.5189.41960.084610

24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807240845432026bf0d398157.5390.40400.084527

24/07/2026 600.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040507240845122026MW1A066001.5387.39078.084512

24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807240843362026imt0391919.5389.33052.084336

24/07/2026 100.000,00 MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807240843332026nuce391810.5390.31974.084334

24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097048807240841452026q048386385.5390.25444.084145

24/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072408400520267z5t381346.5387.19161.084005

24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung-240726-08:39:43 zQUT882024#SP#020097041607240839432026zQUT882024.5189.18307.083943

24/07/2026 5.000.000,00 MBVCB.15259399727.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0121000644738 NGO QUOC CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 50.000,00 6205TPBVI2M8N85L.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260724.083201.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

24/07/2026 200.000,00 6205IBT1kCZBIZ5J.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205001899000.20260724.083142.19028123513013.VND-TGTT-NGUYEN THANH SON.970407

24/07/2026 50.000,00 6205TPBVI2M8NCAF.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).20260724.083100.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

24/07/2026 50.000,00 6205TPBVI2M8NMYW.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260724.083001.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZBI1MG.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205342111024.20260724.082928.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15259274524.ung ho ms 2026.195.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1iJZSNBSY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260724.082346.78029943.PHAM THI THU TRANG.970432

24/07/2026 200.000,00 6205IBT1iJZSN8MC.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.082227.129007397.TRAN QUOC KHANH.970432

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15259195438.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0141000741662 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZBSW2S.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205262699560.20260724.081521.19033796716165.VND-TGTT-VU KIM NGOC.970407

24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072408105520264IOJ672451.5390.14219.081055

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15259074560.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0491000046433 TRAN NHO THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15259052546.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15259059006.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1029197673 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15259048087.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0301000320211 LAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207240804352026GDJ2602241.5388.92326.080435

24/07/2026 700.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139024537477.20260724.139024537477-0969320054_Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh

24/07/2026 700.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139024492382.20260724.139024492382-0969320054_Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung

24/07/2026 400.000,00 Chau Hoang Duong, Hoang Huy ung ho MS 2026.195#SP#020097048807240753472026lvrm244857.5389.55746.075347

24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-240726-07:53:29 RLD4132605#SP#020097041607240753292026RLD4132605.5189.55177.075329

24/07/2026 100.000,00 6205WBVNP2L3QJ32.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.075103.107000683637.NGUYEN TIEN DIEP.970412

24/07/2026 500.000,00 6205IBT1iJZS3WYC.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260724.075027.78903325.NGUYEN THUY DUNG.970432

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15258801831.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0781000435064 DANG VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1fJ2KAAZ2.MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh.20260724.074655.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15258781601.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021000438888 TRAN VAN CHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 30.000,00 MBVCB.15258784381.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZ5R784.ung ho ms 2026.195 FT26205770903707.20260724.074400.10523640479011.VND-TGTT-HA PHUONG THAO.970407

24/07/2026 100.000,00 6205IBT1kCZ5RGXZ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26205110801908.20260724.074357.19029757205555.VND-TGTT-NGUYEN THANH CONG.970407

24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207240743052026J24Z975412.5189.22172.074305

24/07/2026 100.000,00 6205MSCBD2VQJWSG.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.074106.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422

24/07/2026 200.000,00 6205TPBVI2M8H7DZ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.074039.98883938888.TRAN TAN DUC.970423

24/07/2026 300.000,00 MBVCB.15258702136.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072407251020265q43161495.5189.66027.072510

24/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207240707332026PR08769591.5389.13614.070733

24/07/2026 18.888,00 6205IBT1kCZ564XV.uh ms 2026.190 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26205314065774.20260724.070715.6655789888.PHAM NGOC TU.970407

24/07/2026 10.566,00 6205IBT1kCZ564V2.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung FT26205809404288.20260724.070709.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

24/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072407061920267LMU330753.5389.8802.070619

24/07/2026 50.000,00 6205TPBVI2M83GTY.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260724.065936.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423

24/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.195-em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507240645452026HMZ4080293.5388.58260.064545

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15258118370.Chuyen tien ung ho ms 2026 195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/07/2026 500.000,00 MBVCB.15258085844.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 86.000,00 6205MSCBD2VQA5U7.UH MS 2026193 anh Hoang Van Khanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260724.063219.0839775468.TRIEU THI CAM LE.970422

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15258027888.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 50.000,00 MBVCB.15258017378.2026.192.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 60.000,00 6205IBT1fJ2K52UE.Nguyen Huong ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260724.062106.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15257958484.ung ho MS 2026.192(em dang tuan anh).CT tu 0591000194012 LE VAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.194 anh Bui Anh dung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207240618092026L2RX659464.5387.3671.061810

24/07/2026 55.000,00 MBVCB.15257829674.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.192.CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 55.000,00 MBVCB.15257815339.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.193.CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 55.000,00 MBVCB.15257811567.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.194 (a Bui Anh Dung).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970488072405372020266zxo975623.5387.57876.053720

24/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207240234572026Q3AD391020.5390.93387.023457

24/07/2026 100.000,00 MBVCB.15257282381.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0331000481921 PHAM NHU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/07/2026 300.000,00 6204IBT1kCZYRL4R.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26205349966000.20260723.231540.19030800043333.VND-TGTT-TRAN YEN LINH.970407

25/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807252248052026m8le538585.5388.50234.224805

25/07/2026 1.000.000,00 6206ASCB02JU6LHS.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-22:46:24 6206ASCB02JU6LHS.20260725.224624.25558798.PHUONG HA PHUONG.970416

25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507252243462026D4WK019544.5387.40719.224346

25/07/2026 50.000,00 6206TPBVI2MTI3T5.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh.20260725.224254.00680327001.TRAN THI THO.970423

25/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCHW961D.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208132801109.20260725.224252.19038159907013.VND-TGTT-DOAN LE DIEU LINH.970407

25/07/2026 1.000.088,00 6206BIDVE2HUFFVU.Thi Thanh Lai Hoang chuyen tien.20260725.224121.1208383620.CONG TY CO PHAN APPOTAPAY .970418

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15285093497.VU THI QUE chuyen tien ung ho MS2026.196 (ba Cao thi Minh).CT tu 0831000002267 VU THI QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHW9S4I.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208113844955.20260725.224010.19037151326015.VND-TGTT-HOANG BAO NGOC.970407

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1iJZYSDSZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.223901.196602984.NGUYEN LAN PHUONG.970432

25/07/2026 200.000,00 KHUONG THI MAI chuyen tien MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507252237542026JUZD608352.5388.28617.223754

25/07/2026 100.000,00 6206VNIB02JUNRVI.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.223615.069704060097537.NGUYEN HUONG TRA.970441

25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MTI498.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.223458.33197004009.CAO THI NGA.970423

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHW2C49.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208487511388.20260725.223415.19025773370013.VND-TGTT-DANG THI HANH.970407

25/07/2026 1.000.000,00 6206IBT1fJ2HISZ9.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.223346.9021045886482.LE THI HUYEN TRANG.963388

25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.196 Cao Thi Minh#SP#020097040507252233242026ALKP004712.5388.18552.223324

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207252233202026QZIX719716.5390.19375.223321

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15285039085.MS 2026 193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072522281520264i76510548.5189.6470.222815

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15285007958.MS 2026 195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15284960990.Ms 2026 196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/07/2026 300.000,00 6206SGTTH2C4EBDG.IBFT Ung ho MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh.20260725.222215.060288044204.NGUYEN THI NGOC TRAN.970403

25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072522214720262RJK085256.5189.91118.222147

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072522213620266FLK132309.5387.90302.222124

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15284934554.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1039503630 BUI THI HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807252217452026iuj5492657.5390.80067.221746

25/07/2026 50.000,00 6206TPBVI2MTDDN5.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.221736.02731272701.NGUYEN THI PHUONG ANH.970423

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1iJZY22H3.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.221556.192918766.NGUYEN THI QUYNH TAM.970432

25/07/2026 100.000,00 Uh ms 2026.196, ma GD 100000165711652#SP#020097044907252215242026PbEV856161.5387.72818.221508

25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207252214132026H92V997058.5388.70213.221357

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15284894124.Ung ho MS 2026.196(Ba Cao Thi Minh).CT tu 9372245886 NGUYEN THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCHWQEPI.uh Ms 2026 196 cao thi minh FT26208041212391.20260725.221250.19033723239016.VND-TGTT-VU TUYET MAI.970407

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15284841672.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCHQNKAM.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208487415655.20260725.220821.19030574135017.VND-TGTT-PHAM THI HUYEN.970407

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1iJZYCUPE.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.220756.190756203.PHAM THUY ANH.970432

25/07/2026 20.000,00 MBVCB.15284821020.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15284816639.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206VNIB02JUDMVU.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.220521.210611199.NGUYEN THI HONG MAI.970441

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHQRKCV.Ung ho ma so 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208454776468.20260725.220406.19024133797669.VND-TGTT-LE THI HUYEN TRANG.970407

25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207252203222026W886185153.5387.38001.220306

25/07/2026 9.364,00 6206TPBVI2MTD1Y5.MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.220219.00192537235.LE HOANG DAN PHUONG.970423

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15284779811.Ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHQRW2D.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208414207324.20260725.220136.19027957337011.VND-TGTT-LUONG THANH THANH.970407

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHQXADK.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208207960660.20260725.215942.19030598997011.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEN.970407

25/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704220725215832202628G3640393.5189.22535.215833

25/07/2026 10.000,00 MBVCB.15284719351.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026 .196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 6206TPBVI2MTHHU2.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.215340.04141250201.DAO THI THUONG HUYEN.970423

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1aWXMVPEZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.215103.111704070034999.LE THI TRA MY.970437

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCHQFSNX.Ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208504709668.20260725.215041.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

25/07/2026 500.000,00 6206VNIB02JU3KKR.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.214713.036024.DANG HOANG VU.970441

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15284621251.ung ho MS 2026.195 ( em Nguyen Ngoc Anh ).CT tu 2293222222 NGUYEN DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206NBVAF2YBR2HA.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.214318.CHARITY13137334.0043101.01.CHARITY.970419

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15284587287.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011004336699 CHOI MIN HWAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MTHL8C.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.213725.03093498501.DAO HONG HANH.970423

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCHQZP84.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208571507600.20260725.213644.19120554283019.VND-TGTT-DAM THU HUONG.970407

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCHQZVAM.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208506290109.20260725.213614.19035765114011.VND-TGTT-HA QUOC DUNG.970407

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHQZ1BK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208166386995.20260725.213535.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407

25/07/2026 1.600.000,00 6206IBT1bJMBPGGV.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho ba Cao Thi Minh MS 2026 -196.20260725.213501.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MT36BY.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.213429.17219905236.HUA THI THOAI MY.970423

25/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507252133532026t1UY467062.5388.34200.213353

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1iJZYQPYL.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.213302.136581473.PHAM THI TUY THU.970432

25/07/2026 277.866,00 NGUYEN THI HAI YEN Chuyen tienUng ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807252129412026idpq381892.5387.17301.212941

25/07/2026 500.000,00 6206MCOBQ2BHH6I2.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.212932.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426

25/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970415072521282420264Jde451346.5388.11725.212824

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHQKN4A.Ung ho Ms 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208278794930.20260725.212818.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407

25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207252124232026UY5T293111.5390.95558.212423

25/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072521222820265b32361457.5388.87592.212211

25/07/2026 30.000,00 MBVCB.15284341222.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0471000050171 HO QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 6206ASCB02JUV1HF.NGUYEN THI HANH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026. 195-250726-21:19:10 6206ASCB02JUV1HF.20260725.211910.126548819.NGUYEN THI HANH.970416

25/07/2026 50.000,00 6206VNIB02JUSRN6.2026.196.20260725.211903.003018733.NGUYEN CAM TU.970441

25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15284184516.ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 25.000,00 6206IBT1kCHQYLLX.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208036055154.20260725.210500.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15284049307.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0331000496177 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 150.000,00 6206IBT1iJZPFXWK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.205828.218450245.NGUYEN THI SUONG.970432

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15284027551.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206TPBVI2MTSWNX.Ung ho MS 2016.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.204950.03091988001.KHUC THI BICH XUAN.970423

25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072520492220260NMG010083.5189.31362.204922

25/07/2026 50.000,00 6206TPBVI2MTSZRD.LE THI HONG ANH chuyen ung ho em Minh Duc MS2026.191.20260725.204655.05002605725.LE THI HONG ANH.970423

25/07/2026 2.000.000,00 6206SGTTH2C4R23X.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.204405.030078020454.PHAM THI TAM TRANG.970403

25/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507252043592026rvat302477.5189.2843.204342

25/07/2026 200.000,00 6206MCOBQ2BH9QU1.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.204103.02101012954735.TRAN THU HA.970426

25/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCHQSPLE.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208212410134.20260725.203931.19027602564017.VND-TGTT-DANG PHI SON.970407

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15283749870.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0421000464294 TRAN THI BICH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15283666325.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0111000187381 LUONG HUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206VNIB02JUGQWF.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.203035.773518998.HUYNH PHUONG THAO.970441

25/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139258011465.20260725.139258011465-0986946529_Ung ho MS 2026196 Ba Cao Thi Minh

25/07/2026 500.000,00 6206ABBKP2LIXSH1.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.202510.0391000099850.MAI THI PHUONG THAO.970425

25/07/2026 200.000,00 6206SGTTH2C4T7LG.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.202415.060235157996.Dang Thi Quynh Vy.970403

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15283463848.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0301002858378 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCHQQUL7.Ung ho MS 2026.196 ba cao thi minh FT26208145776001.20260725.201903.19040098192010.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG ANH.970407

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15283374648.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0041000262361 TRAN PHAM NAM TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15283335037.ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0011000367112 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15283281909.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 20.000,00 6206IBT1iJZPKLJA.Ung ho MS 2026-196 ba Cao Thi Minh.20260725.200749.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072520025320262bev092267.5387.79160.200253

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072519555320264Z4D675146.5387.39188.195554

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZNZETG.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206630525435.20260725.195439.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZNZJJP.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206100704009.20260725.195252.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

25/07/2026 20.000,00 6206IBT1aWXMW9HL.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260725.195053.400001060009610.TU KIM HOANG .970409

25/07/2026 20.000,00 6206IBT1aWXMW1BL.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260725.194941.400001060009610.TU KIM HOANG .970409

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZNE6BH.ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206398037584.20260725.194906.7829101990.NGUYEN HOANG DAN THANH.970407

25/07/2026 30.000,00 6206IBT1aWXMWQP2.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260725.194830.400001060009610.TU KIM HOANG .970409

25/07/2026 30.000,00 6206IBT1aWXMQRVW.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260725.194741.400001060009610.TU KIM HOANG .970409

25/07/2026 20.000,00 6206IBT1aWXMQFS7.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.194637.400001060009610.TU KIM HOANG .970409

25/07/2026 200.000,00 6206TPBVI2MTGNFB.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.194534.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423

25/07/2026 70.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970415072519435320262J3C972205.5387.69274.194353

25/07/2026 100.000,00 6206ASCB02JURKYG.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-19:43:43 6206ASCB02JURKYG.20260725.194343.27609687.HA THI PHI YEN.970416

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZNG7KK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206392618306.20260725.194028.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15282734989.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao thi Minh).CT tu 0071004495607 TO THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh. Xin Chua ban phuoc lanh cho chau be va gia dinh cua chau#SP#020097042207251927582026R0VL854503.5387.75374.192759

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZNY42R.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206505074516.20260725.192624.19036268006015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407

25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15282510968.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1903285656 DOAN MY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 1.200.000,00 6206IBT1kCZN87MN.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206004000030.20260725.191834.19076363176019.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUNG.970407

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15282416734.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1025726418 VU THI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 600.000,00 6206NAMAP2LIWEMH.LE THI THANH XUAN CHUYEN KHOAN ung ho MS2026.176 chi tran thi thu hien.20260725.191217.602107090900001.LE THI THANH XUAN.970428

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZNV7UC.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206413667134.20260725.191044.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZND365.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26206592050097.20260725.190852.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

25/07/2026 200.000,00 6206ASCB02JUFWPC.UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH-250726-19:05:57 6206ASCB02JUFWPC.20260725.190557.2950577.LUU QUOC HUONG.970416

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15282042021.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZN17TV.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206898333563.20260725.185526.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407

25/07/2026 10.000,00 6206IBT1kCZNWTIL.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206665270060.20260725.185054.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072518505220263NIR191474.5389.64936.185053

25/07/2026 50.000,00 6206ABBKP2LIZNT7.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.184825.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251838442026CI38654594.5189.97776.183827

25/07/2026 300.000,00 6206ASCB02JUMAYX.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-18:36:43 6206ASCB02JUMAYX.20260725.183644.68307573.VO SI HAO.970416

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZRZIQ8.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206765652056.20260725.182513.19074072013012.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407

25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MTRKH4.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.182256.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423

25/07/2026 70.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251822392026ljmj701409.5390.11908.182239

25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251818222026bsyj682943.5389.89972.181809

25/07/2026 15.000,00 MBVCB.15281363515.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072518131420263ace660479.5390.63432.181258

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15281262753.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15281093075.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1030990254 NGUYEN THI MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZRI6DA.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206112874325.20260725.175206.5702222345.PHAM NGUYEN HOANG.970407

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15280889763.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011001825259 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072517511720267mgr560048.5388.41917.175117

25/07/2026 500.000,00 6206ASCB02JUL9IS.UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH CHO CHAU HOP SUA-250726-17:46:57 6206ASCB02JUL9IS.20260725.174657.41616347.HO THANH LAM.970416

25/07/2026 400.000,00 6206WBVNP2LIB87L.Ung ho ms 2026 196 ba cao thi minh.20260725.174648.105000153282.NGUYEN THANH HUYEN.970412

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1aWXV6BG6.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.174305.152704070015572.LE HOANG QUOC.970437

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZRSYEQ.Ung ho Ms 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206593839244.20260725.174223.19031653234027.VND-TGTT-LAM NGOC KINH.970407

25/07/2026 50.000,00 NGUYEN HUNG ANH Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251742152026DI00885357.5387.90752.174216

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1aWXVENCU.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.173717.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072517353120269LE8065552.5387.47297.173531

25/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072517351420269YT1227517.5390.46190.173514

25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251734012026eijs476797.5189.35989.173344

25/07/2026 200.000,00 6206ASCB02JU21B1.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-17:32:37 6206ASCB02JU21B1.20260725.173237.27809517.DOAN THI PHUONG LOAN.970416

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15280437451.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0381000546491 NGUYEN NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072517225220266ADA089111.5387.63690.172252

25/07/2026 3.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251718582026EJQR966920.5388.36828.171859

25/07/2026 3.000.000,00 6206ASCB02J4P8DI.UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH-250726-17:15:47 6206ASCB02J4P8DI.20260725.171547.46304287.TRAN NGUYEN THIEN HUONG.970416

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251715412026hcqh388323.5388.16498.171541

25/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh)#SP#020097041507251709112026eA1V247195.5387.73178.170911

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZXHG77.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206387414028.20260725.170736.19035687698011.VND-TGTT-PHAM THI HUYEN.970407

25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251707062026CA94096402.5189.59668.170706

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15280047209.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0111000320958 LAU LY SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZX6X6X.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206243365218.20260725.170333.19034141342013.VND-TGTT-NGUYEN HAI TRIEU.970407

25/07/2026 20.000,00 MBVCB.15279912989.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15279894739.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0511003902320 HO VAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072516561020265H5N892582.5387.90660.165611

25/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139226024879.20260725.139226024879-0966931495_Ung ho MS 2026 196 Ba Cao Thi Minh

25/07/2026 50.000,00 6206MCOBQ2BHTZ2L.Ung ho ms2026.196 cao thi minh.20260725.165441.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZXGHAQ.Ung ho MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh FT26206814101129.20260725.165314.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407

25/07/2026 300.000,00 6206MCOBQ2BHTME2.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.165156.13001010992848.MANH VIET HUNG.970426

25/07/2026 300.000,00 6206IBT1kCZXAFA2.THANH VINH chuyen tien ung ho MS 2026.196 FT26206650570065.20260725.165055.13820614608011.VND-TGTT-NGUYEN THANH VINH.970407

25/07/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139225005102.20260725.139225005102-0909627479_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh

25/07/2026 50.000,00 6206ORCOQ2BHJPJ8.LOC HO TRO MS 2026.196 CAOTHIMINH.20260725.164819.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

25/07/2026 17.000,00 MBVCB.15279726666.Ung ho MS 2026.192 for Dang Tuan Anh.CT tu 1052135755 TO THI NGOC CHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 1.000.000,00 6206ABBKP2LI2K1R.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.164718.0551003922077.NGUYEN THI ANH TUYET.970425

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15279685137.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0341007103216 HOANG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 60.000,00 MBVCB.15279661157.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072516412320260664314973.5388.97958.164123

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15279600941.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0351000744070 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#020097042207251637192026P0E6675213.5390.72308.163720

25/07/2026 20.000,00 MBVCB.15279519475.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 60.000,00 MBVCB.15279524156.Ung ho MS 2026068 em Nong Hieu Bao Son.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 10.000,00 6206IBT1kCZXUYZ4.ung ho ms 2026.196, ba Cao Thi Minh, chuc ba va gia dinh binh an0 FT26206993795209.20260725.163410.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15279495934.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0761002351679 PHAN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZXU9HZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206373690267.20260725.163326.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZXU1HA.UNG HO MS 2026.196 ba Nguyen Thi Minh FT26206747086456.20260725.163311.19033069432014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407

25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MTMRYI.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.163217.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

25/07/2026 50.000,00 6206MSCBD2VJ2JM2.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260725.163153.1999130199999.PHAN THANH HAI.970422

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15279458942.ung ho MS 2025.040 (Em Mai Hoang Nguyen).CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206SGTTH2CR6TUP.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.162935.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251628142026154A083490.5387.19555.162815

25/07/2026 60.000,00 MBVCB.15279410256.ung ho MS 2025.044 (Em Nguyen Thi Bao Nhi).CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#020097042207251626312026QN7B993146.5387.9464.162631

25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251626202026581x177749.5388.7947.162620

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1iJZUEP3E.Ung ho MS 2026 196 ba Cao Thi Minh.20260725.162452.0968348206.LE THI NGA.970432

25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MT1PT6.Ung ho MS 2026.196 Cao thi minh.20260725.162411.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15279360372.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1017028742 LAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:LE THI NGOC THOI chuyen tien Ung ho MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072516223520267UTO055682.5389.87835.162235

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1aWXVBAJM.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.162220.005704070001100.TA PHUONG DUNG.970437

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15279301667.ms2026.196.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15279291391.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15279269160.HUYNH THI TIEN DUNG chuyen tien.CT tu 1029675323 HUYNH THI TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15279231385.Ung Ho MS 2026.196.CT tu 0331000472673 KIM THI DIEM TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15279225209.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072516134520269S8S633796.5390.39204.161329

25/07/2026 150.000,00 MBVCB.15279203369.Ung ho MS 2026.196( ba Cao Thi Minh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15279196081.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0141000802608 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15279163836.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704220725161024202686OM873250.5189.19967.161024

25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MT1BGY.Ung ho MS 2026.196 - ba Cao Thi Minh.20260725.161001.00001462348.BUI THACH HONG HUNG.970423

25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072516090520260J6Z958671.5389.13471.160849

25/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251608092026L6QV479506.5390.8681.160809

25/07/2026 100.000,00 6206SGTTH2CRNYVR.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.160756.030095976650.NGUYEN THI QUYNH TRANG.970403

25/07/2026 200.000,00 6206ORCOQ2BH8I5Z.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.160742.0903039503.LY GIA MINH.970448

25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072516055520260NLD076177.5388.94814.160555

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15279093098.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0041000345964 HO THI MAI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15279085754.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9886246363 TRINH TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704150725160418202688DY881329.5390.86553.160418

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1aWXVYNZ8.Ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh).20260725.160033.013704073636666.NGUYEN VAN CUONG.970437

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15279006261.ung ho MS 2016.196 ba cao thi minh.CT tu 1037394365 PHAM THI HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206SHBAP2LD9TQQ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.155559.0983158958.TRAN NAM PHONG.970443

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1iJZUAIU8.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.155435.509175004.NGUYEN VAN QUY.970432

25/07/2026 147.797,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251550322026EYZ7499303.5189.15309.155032

25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251546202026KJ14087592.5389.92461.154620

25/07/2026 1.000.000,00 6206ASCB02J4XHSI.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-15:45:25 6206ASCB02J4XHSI.20260725.154525.6768659.NGUYEN THI HOP.970416

25/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251540392026doy7019267.5390.63321.154039

25/07/2026 100.000,00 6206SGTTH2CRDBZK.IBFT Ung ho ms 2026.191.20260725.153610.0631113939.LE QUANG PHUC.970403

25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251536062026X77E043379.5189.40675.153607

25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807251535562026uppj004243.5387.40199.153556

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZ3H2T8.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206165120766.20260725.153025.19035450797013.VND-TGTT-TA THI THANH NHAN.970407

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15278585643.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0111000158963 PHAN PHONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15278581151.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0311000746046 DUONG THI LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206SHBAP2LDI7W5.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.152258.0989936244.TRAN MANH QUAN.970443

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15278551420.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0181000051552 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251522282026tdl8962619.5388.74074.152228

25/07/2026 500.000,00 ung ho ma so 2026#SP#020097048807251516442026wfrv945450.5388.45701.151627

25/07/2026 500.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh)#SP#020097041507251510472026YpSU707234.5389.17693.151030

25/07/2026 200.000,00 PHAM THI THU HA chuyen tien Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251508192026C8TG269838.5388.7063.150819

25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251507272026GVHT747712.5389.1951.150727

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15278358178.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15278354021.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.195.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 6206ASCB02J4UIK5.UH MS 2026.196 BA CAO THI MINH-250726-15:04:56 6206ASCB02J4UIK5.20260725.150456.31318497.TO THI THUY LINH.970416

25/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251501222026GJ1J003439.5387.72624.150105

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15278190220.NGUYEN TO HAO chuyen tien ung ho MS 2026.196(ba Cao Thi Minh)j.CT tu 1027511466 NGUYEN TO HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704220725145103202612C8800172.5189.26049.145050

25/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:2026 196#SP#020097040507251450232026U1DS063450.5389.21781.145023

25/07/2026 3.000.000,00 6206ASCB02J4WRJE.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-14:47:24 6206ASCB02J4WRJE.20260725.144725.102866868.NGO THI ANH VAN.970416

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1aWXVI2M8.ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.144614.05300014266436.NGUYEN THI MAI HUONG.970440

25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251446122026GF76618705.5189.2389.144613

25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507251444002026GUJM041345.5387.91886.144401

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704220725144019202656EK195165.5189.76289.144003

25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251440052026QJG9027814.5387.74653.144005

25/07/2026 10.000,00 6206IBT1kCZ3IHI6.ung ho ms 2026.196 ba cao thi minh FT26206320474600.20260725.143949.19032258523555.VND-TGTT-NGUYEN HOANG HA.970407

25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.196 Ba Cao thi Minh#SP#020097048807251437582026as9z837487.5189.65432.143742

25/07/2026 100.000,00 6206VIDPF2YBFADQ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.143558.0408000001290.NGUYEN PHUONG ANH.970439

25/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251435402026KVUG736063.5389.56089.143541

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251432342026U4WG141027.5390.40946.143235

25/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.181 ( Bui Thi Mim )#SP#020097041507251427282026paZe581975.5390.19009.142729

25/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.182 (Hoai Thu Quynh Nhu)#SP#020097041507251426162026XvBp579569.5390.13303.142600

25/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15277907821.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 4321999999 BUI THUY THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.183 ( Nguyen Thi Yen)#SP#020097041507251424572026poWc575965.5389.7352.142457

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15277893883.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1027540595 VU THI THANH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZ39NZU.LE NGOC VAN ANH chuyen. Ung ho ms 2026.196, Cao thi minh FT26206040939498.20260725.142133.19033129467017.VND-TGTT-LE NGOC VAN ANH.970407

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15277770148.ung ho MS 2026 196.CT tu 1048063704 PHAM THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251412022026WUNI038345.5390.52072.141202

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277751899.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0181000887253 TRUONG PHAN VU AU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.194 ( anh Bui Anh Dung)#SP#020097041507251408512026WfUy534295.5387.38735.140851

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1bJMBM2JC.MS 2026 196 cao thi minh.20260725.140850.6287338001.TRUONG THUY TRANG.970434

25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207251408052026Y0ED826372.5387.36239.140805

25/07/2026 100.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.195 ( em Nguyen Ngoc Anh )#SP#0200970415072514071020266zwk530351.5390.31619.140710

25/07/2026 100.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh)#SP#020097041507251405392026n0Vc526538.5189.25508.140539

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15277694049.ung ho MS 2026 . 196 ( ba CAO THI MINH ).CT tu 2212016688 DO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15277671877.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0371000458766 TRAN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15277631828.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0381000615857 TRAN TAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 20.000,00 6206IBT1d1PMCMX5.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.135752.97042292Hdeff89000000000ed8800.MBBANK IBFT.970422

25/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.196 Cao Thi Minh#SP#020097040507251343022026GNN1056109.5390.34401.134302

25/07/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251342512026DUEJ640494.5387.34129.134252

25/07/2026 170.000,00 MBVCB.15277405111.ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277379761.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0501000205587 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251331512026YEHS296262.5388.89942.133152

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277344153.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011000796907 NGUYEN THI THUY MUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15277328909.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0031000695153 NGUYEN THI BACH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 120.000,00 6206IBT1kCZFLEZH.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206645982103.20260725.132847.19072115513011.VND-TGTT-NGUYEN THI QUY ANH.970407

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207251328132026C82I648729.5389.74856.132756

25/07/2026 5.000,00 6206IBT1kCZFLWMG.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206150402680.20260725.132611.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15277285588.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0351001152075 TRAN THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15277270896.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0121000710091 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277232605.ung ho 2026 Cao Thi Minh.CT tu 0541000251004 NGUYEN THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 25.000,00 6206ASCB02J4F1D1.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-13:21:01 6206ASCB02J4F1D1.20260725.132101.268266268.NGUYEN THI HUYNH LOAN.970416

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZFZCTJ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206200309445.20260725.131853.19036654839013.VND-TKTT-TRINH QUANG LAM.970407

25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MJPY8S.ung ho MS 2026196 Cao Thi Minh.20260725.131851.21081978888.LE NGOC THANH TRUC.970423

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277217498.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277201635.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277197644.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251315572026pwhk644193.5387.27363.131557

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277183272.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277176840.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277159338.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15277155662.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003951665 NGUYEN THI BACH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1iJZUW9PX.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.131104.0899007605.TRAN THI HONG THUY.970432

25/07/2026 100.000,00 6206MCOBQ2BHQCMQ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.131030.03501016748191.DANG THI HIEN.970426

25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251307212026b1l6624387.5387.91318.130721

25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207251304212026LERN735052.5387.77714.130422

25/07/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho 2026.196 . Cao Thi Minh#SP#020097040507251301202026ADSM047089.5390.65349.130121

25/07/2026 200.000,00 6206SHBAP2LDVCWU.NHU THU VAN chuyen tien.20260725.125457.1013696387.NHU THU VAN.970443

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZF4H25.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206256440998.20260725.125454.19026176784555.VND-TGTT-BUI HOANG CHINH.970407

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15276939490.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0181003570953 NGUYEN HOANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251253512026AS7Y026323.5389.30966.125338

25/07/2026 20.000,00 6206IBT1iJZ8ND77.Ung ho MS 2026-194 anh Bui Anh Dung.20260725.125321.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

25/07/2026 5.000.000,00 6206MCOBQ2BHYVUJ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.125227.37201019903344.PHAM THI PHUONG.970426

25/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251250552026NMMB018156.5389.19030.125055

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZFB71B.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206320067979.20260725.125045.19028854347015.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUYEN.970407

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZF5TJU.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206905228234.20260725.124756.19037474130012.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH PHUONG.970407

25/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCZF5HPM.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206040594830.20260725.124746.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407

25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh, ma GD 100000165485758#SP#020097044907251246242026lUaa468743.5390.99080.124624

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZF588U.ung ho ms 2026 196 cao thi minh FT26206570723624.20260725.124620.19022216726019.VND-TGTT-PHAN THI THUY.970407

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15276850723.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0921000725506 TA THI XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 6206SGTTH2CREEJ3.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.124534.060013890520.MAI HOANG ANH.970403

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15276841880.UNG HO MS 2026.196 ( CAO THI MINH ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN THI LAN ung ho Cao Thi Minh 2026196#SP#020097040507251245002026D4LQ001241.5388.91657.124500

25/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507251244452026XGJ7331344.5389.92022.124428

25/07/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072512431420264ip0565219.5388.84296.124314

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15276801298.NGUYEN THI HIEN chuyen tien UngHo MS 2026.196 (BaCaoThiMinh).CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251241442026kyl2561297.5189.76858.124144

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1bJMBVUR8.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh.20260725.124106.07051977.VU THU HANG.970427

25/07/2026 100.000,00 ungho2026196coMinh#SP#020097048807251240052026ekx5556983.5388.69277.123949

25/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.186 ( anh Trinh Quoc Bao)#SP#020097041507251236472026tZca310155.5388.53418.123647

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZFU5LE.Ung ho MS 2026 196 ba Cao Thi Minh xa Kim Phu Tinh Quang Tri FT26206310830348.20260725.123631.19028817640012.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15276744004.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0251002138068 BUI MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.187 (.ba Dinh Thi Thu )#SP#020097041507251235302026zVPs305510.5389.46612.123530

25/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507251235032026qdwn303917.5189.45174.123503

25/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.188 ( em Mai Xuan Hieu)#SP#020097041507251234052026Hj66302476.5189.39807.123405

25/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.189 ( em Nguyen Thi Anh)#SP#0200970415072512323620266hxV298230.5389.32670.123236

25/07/2026 200.000,00 UH nguyen ngoc anh#SP#020097042207251232352026P8X9173316.5189.31896.123236

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15276690619.LE THI DINH chuyen tien ung ho ba minh.CT tu 0031000214298 LE THI DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MJN7W8.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260725.123147.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423

25/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.184 ( me con ba Dinh Thi Ngo)#SP#020097041507251231022026SGSE293245.5388.24587.123102

25/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15276666938.BUI NAM TRUNG chuyen tien ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0071004243061 BUI NAM TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15276656566.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.196( ba Cao Thi Minh).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung)#SP#020097041507251229032026O94C286644.5389.14495.122850

25/07/2026 1.000.000,00 6206IBT1kCZFMN2E.VU MANH KHANG chuyen tien Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206343000893.20260725.122820.19027230048017.VND-TGTT-VU MANH KHANG.970407

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZFMLVP.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206246418710.20260725.122747.22582582588.HOANG MINH KHUE.970407

25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251227462026Y0F3048270.5189.8817.122730

25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15276623805.ung ho MS 2026.210.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 NGUYEN DANG LUONG UNG HO MS2026196 BA cao thi Minh#SP#020097042207251226462026AUHL422253.5390.3752.122647

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15276611983.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1034123000 BUI THUY LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15276611023.ung ho MS 2026.209.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15276608150.ung ho MS 2026.208.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15276605706.ung ho MS 2026.207.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 6206IBT1bJMBVVMI.ung ho 2026.196 ba cao thi minh.20260725.122526.07524977878.NGUYEN THI CAM DUNG.970429

25/07/2026 200.000,00 6206SGTTH2CRWUNS.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.122515.0932129637.TO GIA HUY.970403

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15276582256.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9937887595 MAI THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15276587676.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0461003750026 LE THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15276555831.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0441000641011 DOAN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15276544295.BUI THI ANH THU chuyen tien ung ho MS 2026.196 (ba cao thi minh).CT tu 0071001203914 BUI THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.196 ba Cao thi Minh#SP#020097048807251221082026v8o6503206.5389.73809.122108

25/07/2026 200.000,00 6206SHBAP2LDGTWS.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.122033.1006419694.LE THI HUYNH NGA.970443

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZFSZAH.Ung ho MS 2026.196 FT26206104011334.20260725.121823.19037897504016.VND-TGTT-LE THI HONG HANH.970407

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251216312026yy1h488996.5388.50067.121631

25/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251216272026ul45488770.5388.48839.121627

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251216152026HGBG745687.5387.46980.121615

25/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15276431984.ung ho MS 2026 196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1902867888 NGHIEM XUAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15276423664.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1048625517 PHAM THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207251211392026UX51562273.5189.23725.121139

25/07/2026 500.000,00 6206ASCB02J4QKPS.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.196 CAOTHI MINH-250726-12:11:17 6206ASCB02J4QKPS.20260725.121117.889148.NGUYEN THANH VAN.970416

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072512102320269SPR783740.5390.16466.121024

25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251204472026BG4T065933.5390.86002.120431

25/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807251204032026z6ay449275.5189.81593.120403

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1aWXVW7W9.ung ho chi cao thi minh.20260725.120152.0903225063.TRINH LE HUNG.970440

25/07/2026 500.000,00 NGUYEN THI THANH Chuyen tienungho MS 2026.196#SP#0200970488072512012720267p48440401.5388.66759.120110

25/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251200272026r4rp437015.5390.61435.120028

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZFQBBP.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26206968963690.20260725.115703.19029728719019.VND-TGTT-PHAN HONG NHUNG.970407

25/07/2026 500.000,00 6206SGTTH2CR4DEM.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.115625.060227612978.TRAN THI THANH THAO.970403

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1iJZ8ZUUJ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.115153.565036033.PHAM HOANG BAO NGOC.970432

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15276090860.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0301000423105 VU XUAN BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15276085772.ung ho MS 2026.196.CT tu 1036150703 LE QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15276052970.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071004746660 NGUYEN THI THU HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251147112026UE2O986547.5189.84123.114712

25/07/2026 52.116,00 ung ho ms 2026.195 em nguyen ngoc anh#SP#020097048807251146282026l2hn388029.5390.78917.114629

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251145312026byc6384578.5389.73829.114515

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZT3VIY.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206271986405.20260725.114453.19037041082013.VND-TGTT-DANG VAN HUYEN.970407

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15276006532.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0021000852938 TRUONG VINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206SHBAP2LDWYKZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.114418.189956789.DO THI NGOC ANH.970443

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15275997750.ung ho MS 2026.195(em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0641000016478 NGUYEN THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1iJZ8E4C9.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260725.113843.0901134886.NGO NGOC CUONG.970432

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15275881838.ung ho ms 2026.196 ba cao thi minh.CT tu 9766617397 HO THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:LE THI LOAN chuyen tien ung ho Ms 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251135472026YVHS044084.5189.15875.113547

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZTHN2E.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206099046506.20260725.113537.8989777002.VO BA TUNG.970407

25/07/2026 200.000,00 6206SGTTH2CRRFPZ.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.113242.030389934483.PHAM THI NGOC.970403

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZTZ7QG.Mochi Ung ho Ms 2026.195 FT26206836719295.20260725.113148.7625072001.CAO HOANG SON.970407

25/07/2026 50.000,00 6206YOLOP2LDUCE1.ung ho ms 2026 195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.113141.0368046552.NGUYEN NGOC THINH .546034

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207251127132026FS52934170.5387.66038.112714

25/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507251126122026OZ2C001711.5390.59681.112612

25/07/2026 70.000,00 6206IBT1kCZTK3IC.Ung ho MS 2026.196 FT26206081002980.20260725.112410.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

25/07/2026 100.000,00 6206MCOBQ2B3PUJS.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260725.112350.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

25/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15275675662.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071005695798 NGUYEN QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072511170520263K9P102191.5387.5912.111705

25/07/2026 20.000,00 6206IBT1cJVRPNJF.QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.111645.109866696630.TRAN VAN TOAN.970415

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15275563840.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1039007174 NGUYEN QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206ASCB02JRNKLB.BUI QUANG HAN CHUYEN KHOAN- GV HUU TRI UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH-250726-11:14:16 6206ASCB02JRNKLB.20260725.111416.37870389.BUI QUANG HAN.970416

25/07/2026 200.000,00 6206ASCB02JR77XL.UNG HO MS 2026.196 CAO THI MINH-250726-11:12:30 6206ASCB02JR77XL.20260725.111230.6613327.NGUYEN HUU SAN.970416

25/07/2026 1.000.000,00 6206ORCOQ2B37IKZ.TRUONG THI LAN ANH ung ho MS 2026-196 ba Cao Thi Minh.20260725.111037.0004100020271007.TRUONG THI LAN ANH.970448

25/07/2026 200.000,00 ung ho ma so 2026.195 nguyen ngoc anh#SP#0200970488072511095520268bvy254155.5189.64661.110938

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15275468282.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9916065551 TRAN THI AN NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15275443144.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071003451495 NGUYEN MANH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 6206SGTTH2CRTVPF.IBFT unghomaso2026.195.20260725.110540.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403

25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MJ97PM.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260725.110433.88361393979.BUI PHI HUNG.970423

25/07/2026 150.000,00 6206IBT1kCZTYMEU.Uh Ms 2926.196 Cao Thi Minh FT26206156302052.20260725.110259.7959777777.VU THI PHUOC MY.970407

25/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh)#SP#020097041507251102192026JnI0877472.5390.22220.110219

25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15275366998.MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh.CT tu 1030083610 TRAN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 1.000.000,00 DOAN BINH GIANG Chuyen tien ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251100322026plr6219826.5388.12578.110032

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15275350287.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1040987369 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 6206IBT1iJZ84C3Z.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.105937.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

25/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507251057032026KICy858439.5390.92469.105703

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZTU1VW.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206115533295.20260725.105638.19030954134013.VND-TGTT-LE DINH HUNG.970407

25/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507251055002026ijkn851315.5389.81839.105500

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1iJZ8BB5W.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 192 dang tuan anh.20260725.105452.111555222.VU THI THU THAO.970432

25/07/2026 200.000,00 NGUYEN THI MINH Chuyen tien ung ho ms 2026.195 e Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807251053552026qox6196125.5387.75488.105339

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15275261230.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0141000740516 TRAN KIM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MJ9ZXK.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.20260725.105341.07531384888.PHAM BA HUAN.970423

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15275229815.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 6206IBT1fJ2ZQ7NN.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.105028.8007041039467.HOANG VAN HUAN.963388

25/07/2026 200.000,00 6206ASCB02JRNETK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-10:47:48 6206ASCB02JRNETK.20260725.104748.44494247.NGUYEN THI HUONG YEN.970416

25/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097040507251047372026UGEQ022106.5388.42109.104737

25/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251045482026z17l166626.5389.32245.104535

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1iJZ85V53.LE THI HOA chuyen tien ung ho 2026 196 CAO THI MINH.20260725.104526.247529918.LE THI HOA.970432

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15275155182.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0201000636597 DAU THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251045092026FYM7496462.5387.28149.104453

25/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507251043372026D3GI002912.5390.19809.104338

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZTDPX4.NGUYEN VAN NHIEM chuyen tien MS 2026. 196 ung ho ba Cao Thi Minh FT26206200820747.20260725.104313.11623162399011.VND-TGTT-NGUYEN VAN NHIEM.970407

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15275112700.ung ho ms 2026.196 (ba CAO THI MINH).CT tu 0181003509251 DOAN HUYNH NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507251042082026AX4B095885.5389.12182.104208

25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807251041172026unef150052.5387.7373.104100

25/07/2026 1.500.000,00 MBVCB.15275097852.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0611001989114 HOANG BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206ASCB02JRID9Q.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-10:40:46 6206ASCB02JRID9Q.20260725.104046.33627947.DANG DINH HOA.970416

25/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251040352026JA06088345.5389.3270.104023

25/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCZTSI8D.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26206770465115.20260725.104001.19033990583011.VND-TGTT-LE BUI QUYNH NHU.970407

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251038502026N66D690822.5388.94240.103850

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15275052496.Ung ho MS 2026.196 ( ba CAO THI MINH).CT tu 0501000167687 PHO DINH UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1fJ26N79Z.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.103532.0989037755.BUI THI BICH HANG.970431

25/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15275007405.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0071001164555 VU THI TAM TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh, ma GD 100000165433356#SP#0200970449072510334720268cZC483227.5189.67095.103347

25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507251033462026JDSA055231.5387.66216.103333

25/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCZT2JSF.Ung ho MS 2026.196 ba cao thi minh FT26206115449002.20260725.103329.19034158367011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG GIANG.970407

25/07/2026 300.000,00 6206NAMAP2LDJ77Q.DO HUU MANH CHUYEN ung ho gd ba Cao Thi MinhMS2026196KHOAN.20260725.103218.558899.DO HUU MANH.970428

25/07/2026 200.000,00 MS 2026. 196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251031292026CARE355317.5189.54381.103129

25/07/2026 100.000,00 6206WBVNP2LDTL4P.Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2026 185 chuc em Ho Duy Hung mau khoe.20260725.103120.104000090757.VO PHUC UY.970412

25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15274947647.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0281000476321 NGUYEN VAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206WBVNP2LDJPW6.Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2026 180 chuc anh Huynh Ngoc Thuan mau khoe.20260725.103020.104000090757.VO PHUC UY.970412

25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507251030182026S6KT038337.5389.48149.103002

25/07/2026 100.000,00 6206WBVNP2LDJIW7.Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2026 178 chuc chu Nguyen Van Ty mau khoe.20260725.102913.104000090757.VO PHUC UY.970412

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15274906076.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0091000598711 PHAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15274880793.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 9945300337 PHAM DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139180990136.20260725.139180990136-0903820226_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh

25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072510215920268FUM097396.5189.3333.102200

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZTQCNJ.Ung ho ba Cao Thi Minh, MS 2026.196 FT26206968748078.20260725.101924.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZLNV8C.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26206322654036.20260725.101653.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU.970407

25/07/2026 300.000,00 6206TPBVI2MJXZ1E.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.101642.10002086258.DO THI HANG.970423

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15274749960.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9905285497 LE THI BICH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 HA THI KIM CHI ung ho MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251015532026LUC3287409.5387.71161.101553

25/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15274754067.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1047559999 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207251015162026WSZY846889.5390.68259.101517

25/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139179649829.20260725.139179649829-0961766137_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15274710922.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0031000909211 TRUONG THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15274703810.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1026421809 DAO QUANG HOP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15274688436.ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh ).CT tu 9932992998 DINH THI Y NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 6206IBT1iJZ8IG5D.Ung ho MS 2026 195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.101037.248721219.LE THI SAO MAI.970432

25/07/2026 1.000.000,00 6206MSCBD2V8CZYI.ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.100838.0961431250.VU HOAI LINH.970422

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15274646841.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0721000524453 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15274637546.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZLFGUC.Ung ho MS 2026.196 ba CAO THI MINH FT26206103620041.20260725.100620.3838686899.TRAN KIM SANG.970407

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15274600613.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071000637524 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507251005322026EDdV672365.5390.16448.100532

25/07/2026 100.000,00 6206SGTTH2CR8QMC.IBFT ung ho ms.2026.196 ba cao thi minh.20260725.100508.030008608802.HOANG THI HANG.970403

25/07/2026 30.000,00 6206IBT1kCZLLTWR.2026.192 Dang Tuan Anh FT26206650140340.20260725.100116.271119926666.VU TUNG LAM.970407

25/07/2026 10.000.000,00 6206TPBVI2MJV4XK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.100010.73566818888.DO THE THIEP.970423

25/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072509591420264dcp995728.5389.82924.095858

25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DINH CONG TRUNG chuyen tien ung ho MS2026 196#SP#020097040507250958182026YW0Z078795.5389.79061.095818

25/07/2026 369.369,00 6206IBT1kCZLH4I8.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206362070207.20260725.095732.19021098059014.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15274490189.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9978102198 NGUYEN VIET LAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 UnghoMS2026.196 ba Cao thi Minh#SP#020097048807250956542026mss9987288.5189.72368.095654

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1d1PVL19Z.ung ho MS 2026196 ba cao thi minh.20260725.095645.970422Qa3cc53000000000418000.MBBANK IBFT.970422

25/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15274471528.ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 5.000.000,00 MBVCB.15274420930.ung ho MS 2026.195 (Em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097041507250951232026Touk618942.5387.43655.095107

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15274405358.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9339727995 LE THUY HOANG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 UH Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807250949592026owzp962547.5387.37759.094959

25/07/2026 2.000.000,00 6206IBT1iJZ8DUES.NGUYEN PHI HUNG chuyen tien giup MS 2026 196 Ba Cao Thi Minh.20260725.094646.262157539.NGUYEN PHI HUNG.970432

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15274354493.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0611001916004 PHAN THAI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15274346255.Ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh).CT tu 0411000967192 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 20.000,00 gui ms 2026 196#SP#020097042207250946272026UHP5733827.5388.20757.094627

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15274327857.PHAN THI KIM TUYEN ung ho MS 2026.196 Cao thi Minh.CT tu 1918464734 PHAN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 6206SGTTH2CRM5US.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.094516.16091963.NGUYEN THI THU HA.970403

25/07/2026 150.000,00 6206ASCB02JRS8F3.UNG HO MS 2026.198 CAO THI MINH-250726-09:45:08 6206ASCB02JRS8F3.20260725.094509.139617329.NGUYEN VAN TUAN ANH.970416

25/07/2026 500.000,00 LY THI NGOC THAO Chuyen tien Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250944182026nof4942244.5389.10725.094419

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250943482026f1gz940444.5390.8250.094348

25/07/2026 57.000,00 MBVCB.15274315284.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0121000746961 DINH MANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206VNIB02JRX6KX.ung ho MS 2026.196(Ba Cao Thi Minh).20260725.094209.311020168.NGUYEN TRUONG LAM.970441

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15274281515.UH Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1018070231 VUONG THI HUONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250941452026G9WJ489913.5390.98340.094129

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15274275292.ung ho ms 2026.196(ba cao thi minh).CT tu 9967863127 LE THI MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15274243583.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15274252634.Ung ho MS 2026.196.CT tu 0011002040155 HOANG NGUYEN HOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1iJZ8SP1A.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.093910.0904466093.VU QUANG DAT.970432

25/07/2026 300.000,00 QV001 ung ho MS 2026.196 Cao Thi Minh#SP#0200970422072509383820268RNN245050.5389.82810.093838

25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MJK8DD.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.093803.03692050123.DANG THI THU HA.970423

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15274221701.2026.196.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206MCOBQ2B3D1DL.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.093418.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15274161087.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1049685212 PHAN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15274154363.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0381000412858 PHAN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15274142093.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0401000415455 LE THI BE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen NgocAnh#SP#020097042207250930412026KD8D104079.5390.46996.093042

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15274122731.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1032516661 NGUYEN THI THU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15274118495.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1026302418 LOI HONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZL5TZV.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206271479500.20260725.092855.19020227497019.VND-TGTT-DOAN THI HONG HANH.970407

25/07/2026 100.000,00 6206SHBAP2LD2II1.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.092806.1008505506.DO THI NGA.970443

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZL59SN.ung ho ms 2026.196. cao thi minh FT26206902723373.20260725.092655.19032721307018.VND-TGTT-CHIENG VINH THANG.970407

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15274081563.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0031001090310 NGUYEN MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.196#SP#020097048807250926082026rwit877568.5390.25840.092551

25/07/2026 1.000.000,00 6206SGTTH2CR16K8.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.092531.070018641699.LE THI MY TUYEN.970403

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15274042334.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0061000424064 DO KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507250923132026aW0A520513.5388.13543.092313

25/07/2026 30.000,00 MBVCB.15274018014.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZLURHK.Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26206854098539.20260725.092012.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273989336.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0571000013749 DUONG TAN DUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZLUCBS.Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung FT26206241826056.20260725.091740.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273957939.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1983090965 NGUYEN THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1fJ26TDIW.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.091642.0905888105.VO THI HONG LY.970431

25/07/2026 500.000,00 6206MSCBD2V82BR9.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.091607.1889897999999.MAI THI PHUONG THAO.970422

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh)#SP#0200970415072509155620261wic496289.5189.83453.091540

25/07/2026 239.273,00 6206NBVAF2YBMEKP.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260725.091541.CHARITY10686690.0043101.01.CHARITY.970419

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1iJZ8CP5U.Ung ho ms 2026 196 Cao Thi Minh.20260725.091539.129077198.DOAN VAN HAO.970432

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273920439.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0541000180980 HOANG MINH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15273920028.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1027655714 BUI TRA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 6206IBT1fJ26TJVY.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.091400.374625025.NGUYEN THI DUONG.970406

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15273915592.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0121002301630 NGUYEN THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072509131920269oao833762.5389.71707.091319

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1d1PV6NY2.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.091250.97042292M5ec2d40000000008d7625.MBBANK IBFT.970422

25/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507250912022026bYAY483281.5390.67246.091202

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273880827.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1023933200 BUI THI MY PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZLIJ5A.Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh FT26206068749700.20260725.091124.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

25/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh#SP#0200970488072509105820262yn1825794.5388.62321.091058

25/07/2026 3.000.000,00 MBVCB.15273864260.ung ho MS 2026.196(ba Cao Thi Minh).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206WBVNP2LD1ZGM.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.090850.102000215063.VO THI XUAN NUONG.970412

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273843139.UNG HO MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0341005219632 HOANG THI HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 3.000.000,00 6206VNIB02JRG7W3.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.090838.288882511.HUYNH QUOC MINH.970441

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273829533.ung ho MS 2026.199 ba CAO THI MINH.CT tu 0501000168298 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MJEKSU.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.090612.04120416901.NGUYEN VAN TU.970423

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250906062026MPMQ350668.5389.42716.090550

25/07/2026 50.000,00 6206ABBKP2LD1MVL.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.090536.0111033251005.NGO DUY NGOC.970425

25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250905232026r3we807044.5387.39858.090523

25/07/2026 100.000,00 6206VNIB02JRGGVW.MS 2026.196 (Ba Cao Thi Minh).20260725.090517.638704060052736.PHAM TUYET NHUNG.970441

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273797361.Chuyen tien ung ho ms 2026 196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273781046.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 40.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507250902232026fkJr451179.5189.28665.090223

25/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15273752966.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0251002774184 KIEU TRI LAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273733260.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273736258.NGUYEN THI THUY chuyen tien ung ho MS 2026.196 ba CAO THI MINH.CT tu 0081000235572 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15273720827.VU MINH THUAT chuyen tien Ung ho Cao Thi Minh MS 2026.196.CT tu 0211000456244 VU MINH THUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250858282026feaj784218.5389.13583.085828

25/07/2026 1.000.000,00 6206IBT1kCZL9ZWF.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206170884215.20260725.085751.10520016138012.VND-TGTT-NGUYEN DUC NGOC MINH.970407

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250857212026RZ4Y709673.5389.8989.085721

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250857142026rqtw780153.5387.9356.085714

25/07/2026 100.000,00 6206SGTTH2CRBZMZ.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.085632.050119470479.HUYNH THI THIEN.970403

25/07/2026 250.000,00 MBVCB.15273650246.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1026302418 LOI HONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 UNG HO MS2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250851382026FN3E148297.5388.88411.085121

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15273639610.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071000728022 NGUYEN THI TRUONG HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 150.000,00 6206NAMAP2LDBCQM.ung ho ms. 2026.196 ba cao thi minh.20260725.085113.906071744200001.Vo Thi Thuy Hang.970428

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250850322026PT4M700775.5390.85214.085033

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15273608004.ung ho ms 2026.196 ba cao thi minh.CT tu 9034127979 BUI HUU VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.196 Cao Thi Minh#SP#020097048807250848372026xfxi752029.5387.77537.084837

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273594309.HOANG THI THU VAN chuyen tien ung ho MS 2026.196( Cao Thi Minh).CT tu 0071001917517 HOANG THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273580597.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0311000709964 HOANG THI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15273572740.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0251002688166 THAN NGOC NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZLWNIQ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206826604451.20260725.084218.5689123789.PHAN VAN DUC.970407

25/07/2026 300.000,00 6206IBT1iJZ8QPKB.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.084209.113063556.LE THI THANH CHAU.970432

25/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207250841132026Q2X3493531.5387.51182.084114

25/07/2026 500.000,00 6206WBVNP2LDASG1.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.084101.108000186899.VU TU CHAU.970412

25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS.2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507250840582026IEBZ004483.5389.49752.084058

25/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh)#SP#020097041507250840502026WgZx382746.5388.49529.084050

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273508645.ung ho 2026.196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1017726165 NGUYEN THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273506467.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011001809608 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15273493705.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0401001347581 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15273475664.ung ho ms 2026.196 ( ba cao thi minh) - chuc gd ba khoe manh binh an.CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZLQLE6.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206449390902.20260725.083820.19035696216011.VND-NGUYEN THI KIM NGAN.970407

25/07/2026 30.000,00 MBVCB.15273453143.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0061000782346 VO THI HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15273441884.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0081001199397 NGUYEN THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZHNHPD.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206904390903.20260725.083445.19035183684018.VND-TGTT-LE THANH PHUONG.970407

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273435135.NGUYEN THI XUAN CHAU chuyen tien ung ho ms 2026.196( ba cao thi minh).CT tu 0581000546971 NGUYEN THI XUAN CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273412927.Ung ho MS 2026 196 ( ba Cao Thi Minh).CT tu 0331000460651 DOAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1d1PVEDTK.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.083410.97042292Q663689000000000830907.MBBANK IBFT.970422

25/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507250832032026NDTO063705.5390.18970.083203

25/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCZHRNW1.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206743995149.20260725.083157.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273387997.ung ho MS 2026..196 .. Ba Cao Thi Minh.CT tu 9903328179 DUONG TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206SGTTH2CRAYVF.IBFT ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.082948.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403

25/07/2026 100.000,00 6206SHBAP2LH66Q7.ung ho ms 2026 196.ba cao thi minh .20260725.082932.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443

25/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250829012026jdrt689854.5390.10107.082901

25/07/2026 200.000,00 6206TPBVI2MJUD7D.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.082850.04392737001.BUI VIET CUONG.970423

25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MJU923.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.082627.03481825001.TRAN THI NGAN.970423

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273311293.MS 196.CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/07/2026 500.000,00 6206ABBKP2LDQ9FQ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.082431.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273307929.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1021000001961 PHAM DINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273296855.Ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh).CT tu 1018257528 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZH3MH5.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26206005425108.20260725.082240.13321408925010.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC BICH.970407

25/07/2026 100.000,00 6206MCOBQ2B3SN9L.Chuc ngoc anh mau khoi benh.20260725.082156.02101010789595.NGUYEN TIEN VUONG.970426

25/07/2026 100.000,00 NGUYEN THI MINH Chuyen tien ungho MS 2026.196 CaoThi Minh#SP#020097048807250821052026e25c665296.5388.82927.082105

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273230613.Ung ho MS 2026.196.CT tu 0351000713559 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 1.000.000,00 6206ASCB02JRZ8KY.UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH-250726-08:16:17 6206ASCB02JRZ8KY.20260725.081617.170059389.NGUYEN HOANG ANH THI.970416

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZHT181.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206443079345.20260725.081433.19037096026015.PHAM PHUONG LOAN.970407

25/07/2026 300.000,00 6206SHBAP2LH6QSB.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260725.081228.0936982233.NGUYEN THI VIET THANH.970443

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273133593.ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0031000182162 NGUYEN THI TO LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCZHHRL3.Giup ma ao 2026.196 FT26206292757060.20260725.081019.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MJ47YH.ung ho Ms 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260725.080958.90375191932.PHAM THI LIEN.970423

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15273126469.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0611001814835 KIEU THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15273096012.ung ho gia dinh MS cao thi minh.CT tu 9983272633 NGUYEN THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZHZGH8.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206451948506.20260725.080508.19026878493011.VND-TGTT-VO XUAN HUONG.970407

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15273070087.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.196.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15273068077.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004118884 NGUYEN HOANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273049118.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011004118884 NGUYEN HOANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273045542.LE HOANG VIET chuyen tienunghoMS 2026.196 ( ba Cao thi Minh ).CT tu 0041000522058 LE HOANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250801372026nnx1606988.5388.22292.080138

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15273037165.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250759502026HQYB845239.5388.16794.075934

25/07/2026 100.000,00 6206MCOBQ2B3SAK5.Ung ho MS 2026-196 (Ba Cao Thi Minh).20260725.075926.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426

25/07/2026 10.000,00 6206IBT1aWXD4EBZ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.185 (Em Ho Duy Hung).20260725.075647.0339306897.VU DUC TU.970437

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15272983227.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0121001517181 LE THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZHEMVU.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206956286711.20260725.075547.9825161888.TRAN DINH HAU.970407

25/07/2026 100.000,00 6206SGTTH2CRYRSE.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.075102.060123058340.TRAN VAN DINH.970403

25/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15272911281.Ung ho MS 2026.196.CT tu 1029774158 LUU NGOC MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZH7LLW.Ung ho ms 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206922770976.20260725.074936.13320587227014.VND-TGTT-TRAN THUY PHUONG.970407

25/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250748542026av0a571102.5389.84993.074854

25/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15272900582.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1052306151 NGUYEN THAI THIEN AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15272900354.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1iJZITXWZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.074731.0984041991.DAO DUC VINH.970432

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZHGNHF.Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26206201615043.20260725.074604.13320587227014.VND-TGTT-TRAN THUY PHUONG.970407

25/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh o Quang Tri#SP#020097042207250745092026U8DB484575.5189.75171.074509

25/07/2026 200.000,00 6206MCOBQ2B3XVIE.Ung ho MS 2026.195 ( em Nguyen ngoc Anh).20260725.074342.80002732734.NGO MINH CANH.970426

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1aWXDBFTY.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.196 (ba Cao thi Minh).20260725.074132.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15272810715.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1024291412 PHUNG THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 1.000.000,00 6206ASCB02JRZFM9.UNG HO MS2026196 BA CAO THI MINHLUU QUANG LONG CHUYEN KHOAN-250726-07:41:01 6206ASCB02JRZFM9.20260725.074101.2208698.LUU QUANG LONG.970416

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807250740312026su7k547143.5387.60830.074032

25/07/2026 10.000,00 MBVCB.15272802594.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 10.000,00 MBVCB.15272790176.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 Gia dinh GTB ung ho MS2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072507380720269SOH330700.5189.53966.073808

25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15272777253.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZH4NZ6.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206673425459.20260725.073723.5399633779.NGUYEN HUU TU.970407

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15272728032.PHAN THI KIM THU chuyen tien ung ho MS.2026 196 (Ba Cao Thi Minh).CT tu 0081001211952 PHAN THI KIM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15272725238.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1031000010403 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 589.000,00 6206IBT1kCZHB4ML.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206262525938.20260725.073036.19076363176019.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUNG.970407

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZHBU9M.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206572744009.20260725.072954.3233599999.NGUYEN DUY NGHIA.970407

25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807250729082026agox515062.5189.29121.072852

25/07/2026 300.000,00 TRINH THI THU HANG chuyen#SP#020097041507250727502026GIp2177438.5189.26183.072750

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15272655112.giup MS 2026.196 ( ba Cao thi Minh ).CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZH5GXW.MS 2026.196 FT26206084678538.20260725.072606.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407

25/07/2026 300.000,00 6206IBT1kCZHYRSU.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206730300866.20260725.072251.19032376542998.VND-TGTT-DINH TIEN HAU.970407

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZHY7XB.NGUYEN DUC THINH chuyen FT26206440096712.20260725.072121.19037044085013.VND-TGTT-NGUYEN DUC THINH.970407

25/07/2026 100.000,00 Chuyen tien ung ho MS 2026.196 Cao Thi Minh#SP#020097048807250719122026r2np487971.5390.1417.071912

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZHP3SP.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26206968018818.20260725.071734.19025321014015.VND-TGTT-NGUYEN PHU.970407

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250717212026asnz482979.5388.97035.071721

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207250715382026APP1529234.5388.92420.071539

25/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507250714492026FZUT036551.5387.90298.071449

25/07/2026 1.000.000,00 6206IBT1kCZHUHHA.Ung ho ma so 2026.195. Em Ngoc Anh FT26206033150377.20260725.071137.10821618405011.VND-TGTT-DUONG THANH BANG.970407

25/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ungho -MS-2026.196-ba Cao Thi Minh#SP#020097040507250711292026X752024023.5389.81129.071130

25/07/2026 1.000.000,00 ung ho Ms 2026.196 Cao Thi Minh#SP#0200970422072507112020265836876414.5389.79982.071121

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807250710222026sfc7464370.5390.78388.071005

25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807250709362026cg8o462527.5388.77147.070936

25/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507250709072026WgB7131528.5390.74718.070907

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15272459331.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15272452492.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1fJ267WKC.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260725.070641.344948741.NGUYEN THI THUY HANG.970406

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZHIUE5.NGUYEN KHAC DAT chuyen FT26206262409073.20260725.065710.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1iJZI6L8B.NGUYEN THI KIM TUYEN chuc con mau chong binh phuc.20260725.065218.848048666.NGUYEN THI KIM TUYEN.970432

25/07/2026 300.000,00 6206IBT1kCZHMGPD.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206002959088.20260725.065143.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407

25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207250651362026FK1S219273.5387.33815.065120

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZHVP8K.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206600353052.20260725.064301.5944952001.NGUYEN THAO VAN.970407

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZHVW12.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206703942753.20260725.063956.19121749767017.VND-TGTT-PHAM DUC MINH.970407

25/07/2026 200.000,00 6206SGTTH2CZ5HDR.IBFT Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.063653.060161120531.DANG THUY DOAN TRANG.970403

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1aWXDPEQ8.Phung Toan Bach 2016 UH NGUYEN NGOC ANH o Hai Phong.20260725.063046.000007313973.VUONG THU GIANG.970440

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1aWXDPKC6.Phung Thi Anh Xuan 2022 UH Nguyen Ngoc Anh o Hai Phong.20260725.062958.000007313973.VUONG THU GIANG.970440

25/07/2026 300.000,00 MBVCB.15272121990.ung ho MS 2026.195 (em nguyen ngoc anh).CT tu 0031000227849 NGUYEN BACH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15272099834.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206ASCB02JR89ZJ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-250726-06:21:55 6206ASCB02JR89ZJ.20260725.062155.470407.LE ANH DAT.970416

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15272071338.QUACH TUAN NGOC Ung ho MS 2026.195 chau Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021000238736 QUACH TUAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15272044666.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 3385631884 HUA HOANG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 99.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207250613592026AETZ832813.5388.70017.061343

25/07/2026 500.000,00 6206MSCBD2VCRWTA.DOAN THI NGOC YEN chuyen tien Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.061244.0775259888.DOAN THI NGOC YEN.970422

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15272024549.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15271980758.NGUYEN THI THANH TU chuyen tien ung ho MS2026.195( Nguyen ngoc Anh.CT tu 0031000317222 NGUYEN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15271965198.UNG HO MS 2026.195 EM NGUYEN NGOC ANH.CT tu 0031000666805 NGUYEN THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 6206IBT1kCZHCAEN.UH MS2026.195 Nguyen Ngoc Anh FT26206008221838.20260725.054139.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407

25/07/2026 5.660,00 6206IBT1kCZHCUEB.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206241002230.20260725.053712.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207250533462026EJ53562967.5189.33665.053347

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15271863922.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15271849482.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0081001133815 BUI VAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 1.000.000,00 6206IBT1iJZI7883.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.044321.0949802045.NGUYEN TIEN DINH.970432

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1aWXDUQ2R.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260725.043134.0975616379.NGUYEN THI THUY HANG.970437

25/07/2026 100.000,00 MBVCB.15271825573.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 1025044060 HUYNH NGOC PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 50.000,00 MBVCB.15271808803.DOAN VAN TOI chuyen tien ung ho MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0341005846001 DOAN VAN TOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 6206TPBVI2MJFDZU.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260725.011837.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

25/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.195#SP#020097042207250104302026CEMK796400.5389.58303.010430

25/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCZZF785.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206661623000.20260725.004555.19020129738016.VND-TGTT-NGUYEN VUONG HIEP.970407

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15271595135.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0451001262220 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/07/2026 200.000,00 MBVCB.15271583046.UH MS 2026.195 chau Ngoc Anh. Tu Nguyen Thi Duy Ly.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCZZTHFT.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26206700600393.20260725.003324.19037270926012.VND-TGTT-HOANG THI HUONG THUY.970407

25/07/2026 20.000,00 MS 2026.195 Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207250012522026KW5K803486.5189.26391.001253

25/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807250004112026ygzm269167.5387.18307.000411

25/07/2026 200.000,00 ung ho ma so 2026.192 em Dang Tuan Anh mau khoe con nhe#SP#020097042207242356212026PODV499511.5390.11396.235621

25/07/2026 500.000,00 6205IBT1kCZZZUJG.LBT - ungho Ms 2026.195 - em nguyen ngoc anh FT26206210034092.20260724.235242.19026886121032.VND-TGTT-LE THU THAO.970407

25/07/2026 500.000,00 6205VNIB02JRY4SE.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260724.234954.996558888.NGUYEN THI THANH HUYEN.970441

25/07/2026 500.000,00 MBVCB.15271395257.ung ho MS. 2026. 195 Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011002593194 LE BINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 DO TUAN ANH chuyen tien ung ho MS. 2026.192.em DANG TUAN ANH#SP#020097042207242333032026Z87L192613.5389.87561.233303

25/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15271379944.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 2244669999 PHAM THI DIEP ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207242326502026ORQ4822286.5389.80733.232651

25/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807242317352026lvkp239021.5389.68423.231735

25/07/2026 20.000,00 gui ms 2026 195#SP#02009704220724231731202647GQ930563.5389.69205.231716

25/07/2026 5.000.000,00 MBVCB.15271294041.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0031000209068 LE ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807262243152026fdkv901511.5189.2927.224315

26/07/2026 300.000,00 MBVCB.15298853391.ung ho ms 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 9985370847 NGUYEN LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 10.000,00 MBVCB.15298809743.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15298781930.ung ho MS2026.196(ba cao thi minh).CT tu 0561000514079 NGUYEN THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 40.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072621532820262cwy817899.5387.78593.215329

26/07/2026 300.000,00 MBVCB.15298575064.ung ho ms 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0081001214638 TRAN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 500.000,00 6207IBT1iJZ4HMQY.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260726.213044.236477703.BUI DUY KHOA.970432

26/07/2026 500.000,00 MBVCB.15298424128.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071000783814 TRAN TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.197 be Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207262121542026KAB4377515.5388.59948.212154

26/07/2026 500.000,00 MBVCB.15298310622.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0181001588192 LE THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207262114032026XKCF487361.5189.28151.211403

26/07/2026 500.000,00 MBVCB.15298273352.Ungho MS 2026.196.CT tu 0011001577108 NGUYEN VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 1.000.000,00 6207ASCB02JGRJGP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-260726-21:10:58 6207ASCB02JGRJGP.20260726.211058.17659311.BUI ANH THU.970416

26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15298251435.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 0541001535338 NGUYEN THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 6207IBT1iJZ4E4JE.ung ho ma so 2026-195 -Nguyen Ngoc Anh.20260726.210837.0799294886.CAO THI PHUONG THAO.970432

26/07/2026 500.000,00 MBVCB.15298231474.Ung ho MS2026.197.CT tu 0011001577108 NGUYEN VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 6207IBT1d1P8IL2P.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.210552.97042292R5cb1670000000000c7630.MBBANK IBFT.970422

26/07/2026 500.000,00 MBVCB.15298154108.Ung ho: MS 2026.195.CT tu 0031000158699 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 6207VNIB02JG4S1V.Nguyen Thi Hong ung ho MS 2026.187.20260726.210111.374682399.DAM VAN HIEU.970441

26/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#020097040507262055122026ZLKJ062997.5390.41473.205512

26/07/2026 100.000,00 6207WBVNP2L6G6LL.Giup nhung nguoi gap kho khan.20260726.204431.108003386215.NGUYEN TAN THANH.970412

26/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Thuan An va Linh Chi ms 2026.197#SP#020097042207262040262026JB9R664030.5388.70152.204027

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15297846644.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0481000641086 LUONG THI TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 300.000,00 MBVCB.15297822953.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207262029072026ST95355278.5390.9886.202908

26/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507262026422026EKCA048970.5390.99132.202643

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15297623853.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0031000317059 TRAN THI PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCHVBA3P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26208505272156.20260726.201934.19035340525018.VND-TGTT-NGUYEN THANH PHUONG.970407

26/07/2026 250.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507262018592026GJT5016391.5387.57278.201859

26/07/2026 10.000,00 MBVCB.15297311789.TUONG DUNG ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 10.000,00 MBVCB.15297282932.TUONG DUNG ung ho MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 10.000,00 MBVCB.15297265981.TUONG DUNG ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 10.000,00 MBVCB.15297258340.TUONG DUNG ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 10.000,00 MBVCB.15297240773.TUONG DUNG ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 10.000,00 MBVCB.15297213780.TUONG DUNG ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 10.000,00 MBVCB.15297203523.TUONG DUNG ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 6207ORCOQ2BD7P2Y.uh Ba Cao Thi Minh 2026.196.20260726.192203.0007100002370007.PHAN LAM BICH LUOM.970448

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15296329500.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0011004380329 DO BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 50.000,00 6207IBT1iJZ42EZJ.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260726.185939.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

26/07/2026 100.000,00 6207IBT1d1P8CGKH.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.185821.970422W3d7fc3000000000361104.MBBANK IBFT.970422

26/07/2026 15.000,00 MBVCB.15296218254.2026 .193( Hoang van khanh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 15.000,00 MBVCB.15296179481.2026.192 ( Dang Tuan anh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207261845182026MNK3744764.5389.20487.184519

26/07/2026 6.868,00 6207MSCBD2VU6JR9.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260726.183535.872866868.DUONG ANH THUY.970422

26/07/2026 100.000,00 6207SGTTH2CUIDTC.IBFT Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260726.183233.060214969575.TRUONG NGOC HANH.970403

26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207261829342026D5K4490989.5388.21933.182917

26/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.197 thuan an va llinh chi#SP#020097040507261817412026WLD0018548.5390.52897.181741

26/07/2026 20.000,00 MBVCB.15295306611.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 500.000,00 6207ASCB02JE7WUW.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS2026.197THUANANLINHCHI-260726-18:00:35 6207ASCB02JE7WUW.20260726.180035.889148.NGUYEN THANH VAN.970416

26/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807261752302026jwrq936381.5390.98800.175231

26/07/2026 50.000,00 6207VNIB02JE6J22.ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260726.174431.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441

26/07/2026 500.000,00 6207IBT1kCHSK9MG.ung ho MS 2026.196 ba Cao thi Minh FT26208180595387.20260726.173531.19035884158019.VND-TGTT-BUI THI THANH TRUC.970407

26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15294706004.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1046725243 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 1.000.000,00 6207IBT1kCHSG4DK.Ms2026.197 FT26208021042286.20260726.173135.19023859185021.VND-TGTT-LE THI HIEN LUONG.970407

26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207261709112026OXWX270518.5189.27449.170912

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15294228027.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 1027580099 TRAN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 1.000.000,00 6207MSCBD2VU8G1A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260726.165310.8303091997.PHAM MANH CUONG.970422

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15293949747.ung ho MS 2026.197( Thuan An va Linh Chi).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCHSQSHK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208982569669.20260726.163915.19031045690990.VND-TGTT-HA THI HANG.970407

26/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507261634322026D8TX027222.5389.21453.163432

26/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207261628222026RUCV134276.5389.87375.162822

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15293346336.ung ho MS 2026.196(ba Cao Thi Minh).CT tu 0351001180718 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 50.000,00 6207IBT1kCH9KZBF.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208264242088.20260726.160438.19034926271019.VND-TGTT-NGUYEN LAN ANH.970407

26/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097041507261555002026B6Sf801942.5388.10815.155500

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15292937956.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.197( thuan an va linh chi).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15292917026.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.196 ( ba cao thi minh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 120.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507261537012026GW7B743679.5387.22124.153701

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15292879949.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.195( em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 6207IBT1iJZBM26M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260726.153542.0972079516.KIEU THI QUYNH.970432

26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207261526202026FAQ3488489.5390.70893.152607

26/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCH9MMWE.Ung ho Ms 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim FT26208008508941.20260726.152156.19030281229998.VND-TGTT-TRAN YEN NGOC.970407

26/07/2026 10.000,00 6207IBT1kCH9VYVX.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi FT26208295008191.20260726.151848.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

26/07/2026 100.000,00 6207VNIB02JE494R.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET -UHMS 2026 193 anh Hoang van Khanh.20260726.151454.384705798.TRAN VAN BINH.970441

26/07/2026 50.000,00 6207IBT1kCH9D1T1.Ung ho MS 2026.197 FT26208280215302.20260726.151347.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

26/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507261513192026ETPT066496.5387.12248.151319

26/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207261513132026I9FI444167.5389.12059.151313

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15292386362.UH MS 2026.191 minh duc.CT tu 1025492877 NGUYEN THI KIM DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139349833574.20260726.139349833574-0973192724_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh

26/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:BUI THI NHUNG chuyen tienUH MS2026.197 be thuan an va linh chi#SP#0200970405072614370220269VAZ039926.5389.55558.143703

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207261433262026X2ZD755983.5387.41228.143326

26/07/2026 50.000,00 6207IBT1iJZBJTH4.LE MINH HAI chuyen tien ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.142524.1005199986.LE MINH HAI.970432

26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCH2FI5L.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208354500739.20260726.142150.19035342132013.VND-TGTT-VUONG THU PHUONG.970407

26/07/2026 30.154,00 MBVCB.15291987782.UNG HO MS 2026. 197 ( THUAN AN & LINH CHI ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 500.000,00 6207MCOBQ2BDWAM1.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260726.141138.80002502666.LE THI THUY HUONG.970426

26/07/2026 300.000,00 MBVCB.15291663072.VU THI HONG BUP chuyen tien ung ho MS 2026197( thuan an va linh chi).CT tu 0511000414875 VU THI HONG BUP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 6207VCBCH2CUJKA9.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260726.134359.8107041324356.NGUYEN ANH PHU.970454

26/07/2026 300.000,00 MBVCB.15291636513.ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 0481000690059 DINH THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048807261336402026i6sg087468.5388.23513.133623

26/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCH24XNF.ung ho ms 2026.197 Thuan An va Linh Chi FT26208323300404.20260726.133611.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407

26/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.193 Anh Hoang Van Khanh NGUYEN THI THANH QUY chuyen tien#SP#020097040507261330462026G8N3053790.5389.2206.133046

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi)#SP#020097041507261329452026tPGw416328.5389.97801.132945

26/07/2026 10.000,00 6207IBT1aWXIIQP2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026186 (Anh Trinh Quoc Bao).20260726.132745.0339306897.VU DUC TU.970437

26/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCH2YZD5.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208508477009.20260726.132206.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407

26/07/2026 200.000,00 6207MCOBQ2BD4K4N.NGUYEN THI HOA chuyen ung ho MS 2026190 em Chu thuc Hung.20260726.132017.08001010991605.NGUYEN THI HOA.970426

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15291403317.GD Do Mong Duoc ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1043260882 NGO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 Be Minh Chau ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207261309472026XYEV610487.5388.21530.130948

26/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#02009704050726130250202617KX082520.5390.93902.130233

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15291151318.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 50.000,00 6207ASCB02JEAEE4.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi-260726-12:53:22 6207ASCB02JEAEE4.20260726.125323.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

26/07/2026 100.000,00 6207MCOBQ2BDZ9FZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.125306.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

26/07/2026 50.000,00 6207MCOBQ2BDZXKL.Ung ho ms2026.197 thuan an va linh chi.20260726.125149.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

26/07/2026 100.000,00 6207SGTTH2CUC7W4.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi.20260726.124812.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

26/07/2026 100.000,00 6207TPBVI2MZU6DV.Ung ho MS 2026.197 - Thuan An va Linh Chi.20260726.124052.00001462348.BUI THACH HONG HUNG.970423

26/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCH2294F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26208050624441.20260726.123908.19034566941018.VND-TGTT-DOAN THI PHUONG THAO.970407

26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807261238312026yvro957073.5387.93207.123831

26/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCH2CZVA.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26208899209981.20260726.123726.19034566941018.VND-TGTT-DOAN THI PHUONG THAO.970407

26/07/2026 50.000,00 6207ORCOQ2BDRLWY.LOC HO TRO MS 2026.197 THUANANLINHCHI.20260726.123547.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15290949266.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 0571000071757 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 300.000,00 6207IBT1kCH216YT.Ung ho ms 2026 197 Thuan An va Linh Chi FT26208310818189.20260726.123337.19020712285011.VND-TGTT-THAI THI HANH NHAN.970407

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807261230022026vq0x935435.5387.55063.123003

26/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NH ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507261225532026SVCN077578.5389.33974.122553

26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15290837995.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCH2WMTM.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208130709004.20260726.122449.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15290822476.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2026.296 Cao thi Minh.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 6207IBT1aWXIS5AS.ung ho MS 2026 197 Thuan An va Linh Chi.20260726.122336.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207261220002026QAMI724660.5189.7195.122001

26/07/2026 300.000,00 6207ASCB02JW5WNY.UH MS 2026.197 THUAN AN VA LINH CHI-260726-12:19:02 6207ASCB02JW5WNY.20260726.121902.31318497.TO THI THUY LINH.970416

26/07/2026 500.000,00 6207MSCBD2V4QSNA.ung ho ms 2026191 em tran minh duc.20260726.121621.0985156588.NGUYEN THANH LUAN.970422

26/07/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097041507261216082026qwTY234517.5387.86753.121608

26/07/2026 100.000,00 6207TPBVI2MZ49KQ.Ung ho MS 2026.197 thuan an linh chi.20260726.121501.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

26/07/2026 200.000,00 6207TPBVI2MZ4TST.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).20260726.120751.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207261202522026IF3S727359.5389.16474.120252

26/07/2026 500.000,00 6207IBT1kCHCTS5R.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208705699229.20260726.120041.19025826271969.VND-TGTT-TRAN VIET TUAN.970407

26/07/2026 100.000,00 6207TPBVI2MZRNGH.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260726.115755.86886860001.NGUYEN THU THAO.970423

26/07/2026 100.000,00 6207TPBVI2MZRDRZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.115653.86886860001.NGUYEN THU THAO.970423

26/07/2026 500.000,00 MBVCB.15290450546.Ba Nhung ung ho MS 2026.197 ( chau Thuan An va Linh Chi).CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.197 .Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507261152542026S1M2061403.5390.66318.115254

26/07/2026 10.000,00 6207IBT1kCHCZU95.ung ho ms 2026.197, Thuan An va Linh Chi, chuc cac em va gia dinh binh an FT26208372620012.20260726.115129.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

26/07/2026 50.000,00 6207IBT1kCHC6NCW.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208372615088.20260726.115010.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

26/07/2026 1.000.000,00 6207IBT1kCHCELY9.HOANG ANH chuyen ung ho MS 2026.196 ba Cao thi Minh FT26208115718227.20260726.114632.19028948557013.VND-TGTT-HOANG ANH.970407

26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCHCEAQ9.Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi FT26208115714825.20260726.114546.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

26/07/2026 30.000,00 MBVCB.15290263722.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 30.000,00 6207IBT1kCHCK9JJ.2026.197 thuan an va linh chi FT26208305035340.20260726.114128.271119926666.VU TUNG LAM.970407

26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15290222191.Ung ho MS 2026.197.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.197 thuan an va linh chi#SP#020097048807261139492026xuum782653.5189.96305.113949

26/07/2026 100.000,00 6207IBT1iJZ5A6SC.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 195 nguyen ngoc anh.20260726.113806.111555222.VU THI THU THAO.970432

26/07/2026 100.000,00 6207VNIB02JW7DFV.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.113618.601704060647190.LE NGUYEN PHUONG LOAN.970441

26/07/2026 150.000,00 MBVCB.15290143337.2026.196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071000713803 TRINH MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 50.000,00 6207IBT1kCHC4K2S.Giup ma so 2026.197 FT26208910964273.20260726.113039.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15290046473.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 8.566,00 6207IBT1kCHCYWFT.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208007706210.20260726.111946.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

26/07/2026 300.000,00 6207ASCB02JWNIRD.UNG HO 2026.195 - EM NGUYEN NGOC ANH-260726-11:17:00 6207ASCB02JWNIRD.20260726.111700.7812019.PHAM AI LY.970416

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung. hdtrung uh gd#SP#020097042207261106502026IPGD180120.5389.16013.110651

26/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139325825982.20260726.139325825982-0983923063_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh

26/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139325156339.20260726.139325156339-0983923063_Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15289644844.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15289642258.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.197#SP#020097048807261057432026omgv630384.5389.66119.105743

26/07/2026 100.000,00 6207VNIB02JWIQVD.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260726.105701.344211168.NGUYEN THI HAI HA.970441

26/07/2026 300.000,00 MBVCB.15289535168.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.197.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 6207IBT1iJZ5UZG2.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260726.105133.0984041991.DAO DUC VINH.970432

26/07/2026 80.000,00 MBVCB.15289525142.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1015825340 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 150.000,00 6207IBT1kCHCC588.Ung ho MS 2026 191 FT26208580030243.20260726.104847.19030932995015.VND-TGTT-TRAN THUY DUNG.970407

26/07/2026 150.000,00 6207IBT1kCHCCQN8.Ung ho MS 2026 196 FT26208234055500.20260726.104728.19030932995015.VND-TGTT-TRAN THUY DUNG.970407

26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807261043162026chy8575393.5387.86206.104316

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15289355127.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCH1NBNW.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208898855792.20260726.103430.19026878493011.VND-TGTT-VO XUAN HUONG.970407

26/07/2026 110.000,00 MBVCB.15289213348.gd va cac con ung ho MS 2026.189 Nguyen Thi Anh.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507261029502026A5AK080350.5387.12447.102950

26/07/2026 200.000,00 6207TPBVI2MZFQVN.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.102914.02635479701.LE VAN PHUONG.970423

26/07/2026 110.000,00 MBVCB.15289135927.gd va cac con ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 500.000,00 Chuyen tien ung ho ms 2026.196 ba CAO THI MINH#SP#020097048807261023362026ch3j498970.5389.78673.102320

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15289063615.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1022990172 TRAN THI HOANG KHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 20.000,00 MBVCB.15288975178.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0021001542741 NGUYEN BINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207261013192026FTGN748302.5389.24037.101302

26/07/2026 110.000,00 MBVCB.15288949341.gd va cac con ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 300.000,00 MBVCB.15288871577.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0361000226745 DUONG ANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCH1G9QD.Ung ho ms 2026.196 FT26208093238828.20260726.095642.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407

26/07/2026 200.000,00 6207IBT1iJZ52HWD.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260726.095045.200892097.TRAN THI HANH LINH.970432

26/07/2026 1.000.000,00 6207IBT1kCH1YYA7.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208342394500.20260726.094326.19020720810011.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM QUY.970407

26/07/2026 100.000,00 NGUYEN THI TUYET LAN Chuyen tien ms 2026.196#SP#020097041507260937362026yHLS550333.5387.41590.093736

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#020097048807260934492026f9si304885.5189.25863.093432

26/07/2026 30.000,00 MBVCB.15288341256.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#0200970488072609334520264wv0300735.5389.22246.093328

26/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207260933022026AOZ9379862.5388.19264.093303

26/07/2026 100.000,00 6207MCOBQ2BDBUV7.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).20260726.092941.14001013721493.PHAM THI LY VI.970426

26/07/2026 500.000,00 MBVCB.15288281676.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0101000957186 PHAM THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCH1MI6D.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208452160599.20260726.092847.19037012764016.VND-TGTT-VAN THI PHUONG NGOC.970407

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207260927352026SS65239531.5387.93286.092736

26/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807260926292026ccw6271951.5387.88361.092629

26/07/2026 100.000,00 6207ASCB02JWGBZF.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-260726-09:22:38 6207ASCB02JWGBZF.20260726.092238.1262597.NGUYEN THANH BINH.970416

26/07/2026 100.000,00 6207WBVNP2LNF3DD.Ung ho MS 2026 191em Tran Minh Duc.20260726.092037.104003450427.TRAN THI THUY DIEM.970412

26/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#02009704050726092035202604KW011473.5387.60764.092035

26/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCH1SVTP.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208548060102.20260726.091957.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407

26/07/2026 200.000,00 6207VNIB02JWEBWE.Ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260726.091146.050133650.NGUYEN THI MY PHUONG.970441

26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807260910292026obsd210213.5189.17570.091029

26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCH11LCL.Ung ho Thuan An va Linh Chi, MS 2026.197 FT26208830360068.20260726.090938.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15287909128.Ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh ).CT tu 1055769334 NGUYEN THI TUYET PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCH1W3GS.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208304450348.20260726.090358.19031482965011.VND-TGTT-TA THI THU HONG.970407

26/07/2026 100.000,00 6207IBT1iJZYRR6C.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 197 THUAN AN va LINH CHI.20260726.085635.247529918.LE THI HOA.970432

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807260854412026tjis150507.5390.52336.085442

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15287637484.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 500.000,00 MBVCB.15287550963.Ung ho MS2026.197.CT tu 7903653165 TO THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 34.000,00 Ung ho MS 2026.191#SP#020097042207260834552026MFNG534154.5388.76359.083455

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15287353930.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup ma so 2026-197.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 6207ASCB02JWR22X.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.197 THUAN AN VA LINH CHI-260726-08:20:25 6207ASCB02JWR22X.20260726.082025.958687888.LUU KIM TRUNG TIN.970416

26/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807260820032026lc41023865.5189.23159.082003

26/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#0200970405072608165820265Z2P076937.5388.12644.081658

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15287222368.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An Linh Chi).CT tu 0071004495607 TO THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15287122870.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15287127220.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 30.000,00 6207IBT1kCHJAMW6.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi FT26208900458011.20260726.080909.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

26/07/2026 10.000,00 MBVCB.15287074969.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 6207TPBVI2MZYVMZ.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260726.080138.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423

26/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCHJBW5V.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208298228057.20260726.080035.5399633779.NGUYEN HUU TU.970407

26/07/2026 100.000,00 6207IBT1iJZYHAWE.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.075736.106226156.NGUYEN THI THUY HANG.970432

26/07/2026 200.000,00 6207TPBVI2MZYJPX.Ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260726.075352.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423

26/07/2026 200.000,00 6207IBT1iJZYZNW6.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.075107.519136899.NGUYEN THUY DUONG.970432

26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15286912317.ung ho ms 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 20.000,00 NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien#SP#020097042207260749202026V9KD520357.5387.24334.074920

26/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.197-Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507260721312026A9UQ018853.5189.45906.072131

26/07/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:NONG THI VAN NGA chuyen tien ung ho MS 2026.196#SP#020097040507260720032026OXVY012815.5387.41988.072004

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15286554444.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0141000768519 NGO MINH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 6207ASCB02JWM47E.MS 2026.197 THUAN AN, LINH CHI-260726-07:07:37 6207ASCB02JWM47E.20260726.070737.38474689.NGUYEN NHU VU.970416

26/07/2026 500.000,00 6207IBT1kCHJC7VM.Ms2026.197 FT26208898064125.20260726.070151.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407

26/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970422072606595920263ISC914078.5389.94679.065959

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807260657292026rol8780649.5389.90124.065712

26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCHJJ7CP.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208341837964.20260726.064830.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15286294555.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000212921 HA THAI QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207260645472026W8M6895512.5389.66790.064547

26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCHJWXK8.Ung ho MS2026.195 FT26208579214071.20260726.064324.10920796044012.VND-TGTT-LE THE TRUONG.970407

26/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807260641132026eg0t747527.5388.57918.064113

26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#0200970488072606380520263pki741858.5387.52973.063806

26/07/2026 200.000,00 Chuyen tien ung ho MS2026.197 thuan an va linh chi#SP#020097048807260634532026ljvf736156.5387.47704.063453

26/07/2026 50.000,00 6207IBT1fJ2HBKDF.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260726.063225.58044937600195.MBVBANK IBFT.970414

26/07/2026 500.000,00 6207ORCOQ2BHPSFB.ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260726.062912.0968624688.NGUYEN THI KIEU NGA.970448

26/07/2026 100.000,00 6207IBT1iJZYGCG2.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.061836.247571205.TRAN THI THOM.970432

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15286099387.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0421000476649 TRAN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15286094840.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0511003740896 NGUYEN THU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 300.000,00 6207IBT1kCHWR2XS.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26208411771702.20260726.060648.9985322277.PHAM HONG DUC.970407

26/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807260547082026ym0e682800.5390.90464.054708

26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207260536582026UMZS959360.5189.83859.053641

26/07/2026 100.000,00 6207VNIB02JW1NV3.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.053126.422704060058899.CAO THI THANH TRA.970441

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15285944832.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0771000572142 NGUYEN THI BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807260356062026425h658106.5387.48616.035553

26/07/2026 50.000,00 6207VNIB02JWBJXV.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260726.031948.141019967.HOANG THI DIEU LINH.970441

26/07/2026 200.000,00 6207IBT1kCHWLJD6.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208808860937.20260726.031409.97333333.NGUYEN THI LINH CHI.970407

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15285801555.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9383379706 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15285794304.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9379549746 NGUYEN HUYNH TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207260227262026ON2H980884.5387.26958.022726

26/07/2026 50.000,00 6207IBT1kCHWZ9IM.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208820802149.20260726.021250.19036719894017.TKTT-VND-NGUYEN THI KHANH HUYEN.970407

26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15285748558.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 3862616089 NGUYEN THI NGOC NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 6207MSCBD2VZUTI8.NGO THANH HOA chuyen tien Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260726.012659.19977896789.NGO THANH HOA.970422

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072601243320261LS6647189.5189.5109.012416

26/07/2026 1.000.000,00 6207IBT1kCHW73UB.Ung ho cac hoan canh kho khan tu ong Nguyen thien quy 288 tdt FT26208386587000.20260726.010236.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15285652313.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1036228992 NGUYEN LUONG HA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15285655336.ung ho ms 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 0611001988287 TRAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207260054162026FQ8W870339.5388.89154.005416

26/07/2026 300.000,00 6207IBT1kCHW72V5.LY THUY THUC VY chuyen Ung Ho Ma so 2026.196 Ba Cao Thi Minh FT26208362956777.20260726.005100.19025022569019.VND-TGTT-LY THUY THUC VY.970407

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807260039002026fzos619396.5388.79474.003900

26/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139280305028.20260726.139280305028-0969662567_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh

26/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704880726003038202697y7615839.5387.73421.003038

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207260023442026AFZA116639.5389.66801.002327

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072600212320263X21415190.5387.67083.002124

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207260007462026YDUR344639.5189.53808.000746

26/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072600040820263UTR082725.5388.51287.000408

26/07/2026 50.000,00 6207IBT1kCHWB9BL.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208782680852.20260726.000209.19034727648014.VND-TGTT-THAI THANH THUY.970407

26/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHW58DV.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208070736170.20260725.235357.3355666999.DO PHUONG ANH.970407

26/07/2026 51.000,00 DAO DUY AN Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh t7 2026#SP#020097048807252353042026wk38596324.5390.40963.235304

26/07/2026 275.304,00 6206IBT1kCHW5CND.Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc FT26208145028516.20260725.235152.2410962022.LAM TRUC UYEN.970407

26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207252349572026X16G231969.5388.37837.234941

26/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Cao Thi Minh ms 2026.196#SP#020097042207252349182026TJJX405521.5389.37465.234918

26/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHWYHB6.Ung ho MS 2026.196 - ba Cao Thi Minh FT26208213013404.20260725.234821.19027476182014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHA PHUONG.970407

26/07/2026 300.000,00 6206IBT1kCHWYKNJ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208995200936.20260725.234720.19032455363012.VND-TGTT-NGUYEN THU HUYEN.970407

26/07/2026 500.000,00 6206IBT1kCHWYKBP.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208571991828.20260725.234712.19027039532014.VND-TGTT-NGUYEN THI TO UYEN.970407

26/07/2026 20.000,00 6206ASCB02JU5L2C.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-250726-23:39:11 6206ASCB02JU5L2C.20260725.233911.9708917908.TRIEU QUANG HUY.970416

26/07/2026 20.000,00 6206ASCB02JUPPMQ.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh-250726-23:37:20 6206ASCB02JUPPMQ.20260725.233720.9708917908.TRIEU QUANG HUY.970416

26/07/2026 20.000,00 6206ASCB02JUPIXU.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh-250726-23:35:16 6206ASCB02JUPIXU.20260725.233516.9708917908.TRIEU QUANG HUY.970416

26/07/2026 20.000,00 6206ASCB02JUP31H.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh-250726-23:33:23 6206ASCB02JUP31H.20260725.233323.9708917908.TRIEU QUANG HUY.970416

26/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHWP1WT.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208309156643.20260725.233318.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15285352368.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1047179820 NGUYEN NGAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 300.000,00 6206IBT1kCHW8F9Z.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208306018490.20260725.232336.13821863314014.VND-TGTT-LE NGUYET ANH.970407

26/07/2026 50.000,00 6206ASCB02JU68TN.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-250726-23:21:38 6206ASCB02JU68TN.20260725.232138.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

26/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCHW858V.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208572666044.20260725.232043.19036869909012.VND-TKTT-TRAN DUC LONG.970407

26/07/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139275627499.20260725.139275627499-0961823488_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh

26/07/2026 10.000,00 6206IBT1kCHW8IZ2.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208398820043.20260725.231943.19037305940013.VND-TGTT-HOANG THANH TRA.970407

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15285310758.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0331000404669 NGUYEN THI NHAT THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207252315042026LEGP348097.5390.95370.231505

26/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh, ma GD 100000165721809#SP#020097044907252314232026khtu956118.5387.94021.231423

26/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704220725231357202699QL282962.5189.93704.231340

26/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCHWIY8L.BUI THUY LINH chuyen uh MS 2026.196 FT26208106255164.20260725.231312.19037047953016.VND-TGTT-BUI THUY LINH.970407

26/07/2026 50.000,00 MBVCB.15285282432.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1028442309 NGUYEN THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15285290123.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15285279908.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15285279098.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHWMNBP.Ung ho ms 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26208966432443.20260725.230951.19034305655018.VND-TGTT-NGUYEN THUY PHUONG.970407

26/07/2026 100.000,00 MBVCB.15285262157.uh 2026.196 cao thi minh.CT tu 0491001836358 NGUYEN THI HAI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 100.686,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU MS 2026.196 ba Cao Thi Minh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507252305422026M2G8044426.5389.81048.230542

26/07/2026 300.000,00 MBVCB.15285236816.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0301000385261 KHUONG THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15285223914.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0451000323723 DANG XUAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807252257382026p08l549907.5388.66734.225738

26/07/2026 200.000,00 MBVCB.15285213823.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071000962684 TRAN LE BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807252256062026g88f548189.5388.65343.225549

26/07/2026 300.000,00 6206IBT1aWXM8JUX.UNG HO MS 2026196 BA CAO THI MINH.20260725.225530.700014424024.NGUYEN DIEU THUY.970424

26/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHWDL4N.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208594901700.20260725.225529.19035363308014.VND-TGTT-TRAN HONG CHUYEN.970407

26/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:HUYNH DONG LINH TUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.196#SP#0200970405072522542020260KWR032376.5189.61693.225421

26/07/2026 50.000,00 6206IBT1kCHWDMVA.Ung ho Ms 2026.196 FT26208041364123.20260725.225216.19035734333017.VND-TGTT-DANG THI TRAM ANH.970407

26/07/2026 100.000,00 6206IBT1kCHWDSQK.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208737464429.20260725.225141.9906331930.NGUYEN THI THUY HANG.970407

27/07/2026 150.000,00 6209IBT1iJZEJAMS.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.000620.7316798.TRAN THI PHUONG ANH.970432

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313431163.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0551000283825 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15313427484.NGUYEN THU THUY ck giup do ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1023995555 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 5.000,00 6208IBT1kCHGZYQX.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209022284252.20260727.235734.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272354582026KN9H273865.5388.19891.235458

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313409037.ung ho ms2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1044034346 TRAN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 500.000,00 6208IBT1fJ23INPB.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260727.235410.9021469927262.GIANG VU PHUONG TRAM.963388

27/07/2026 150.000,00 6208IBT1iJZEJWEC.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.235312.103081505.NGUYEN NGOC HUYEN TRAM.970432

27/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.196 BA CAO THI MINH-270726-23:52:13 PCqC420368#SP#020097041607272352132026PCqC420368.5189.16619.235213

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15313380046.ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)#SP#020097041507272347102026ir4N476765.5389.11680.234710

27/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh)#SP#020097041507272346142026YC3Y475855.5387.10440.234614

27/07/2026 50.000,00 6208IBT1kCHG6YHY.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209076440657.20260727.234610.19033355364018.VND-TGTT-VU THI THUY.970407

27/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507272337322026TV4T022627.5389.889.233733

27/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507272336572026RQQQ470823.5389.576.233658

27/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807272336342026edgf298872.5390.345.233634

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313349279.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0611001951919 NGUYEN THI THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 TRAN HA ANH Transfer MS 2026.198#SP#020097048807272335112026y1qe298103.5390.97781.233512

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313333289.ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0451001761669 VU THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHGE2UI.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209917850866.20260727.233248.19039628280015.VND-TGTT-PHAM NGOC TU.970407

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHGECCT.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209548390247.20260727.233226.19037114082017.VND-TGTT-PHAM HOAI PHUONG.970407

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHGKEWA.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209991307341.20260727.232809.19032943973016.VND-TGTT-LE THI HA.970407

27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272326582026VHOX592137.5388.88313.232659

27/07/2026 2.650.000,00 ck dum Trinh ung ho be#SP#020097042207272325302026PTDG670276.5390.87323.232513

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313305344.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0941000014507 NGUYEN VAN DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313299024.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0111000213224 LAM HOA THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 50.000,00 6208IBT1kCHG7RW7.Ung ho MS 2026. 198 ong Dinh Bat Quyen FT26209006091306.20260727.232128.19072545857016.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313298310.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011004192057 PHAM HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313296417.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0371000457265 TRUONG THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272320022026SRTD344701.5390.79530.232002

27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15313277518.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 300.000,00 6208IBT1iJZEQMUL.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.231653.80097352.DAO DINH LUYEN.970432

27/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272310392026YKTW232722.5189.66233.231040

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313248618.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0351001065255 NGUYEN NHAT ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 50.000,00 6208IBT1fJ23IJHE.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260727.230733.9021981606570.LE DOAN BAO TRAN.963388

27/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507272307122026pjfv446894.5387.60526.230655

27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh ong Quyen#SP#020097042207272306082026HQ11705477.5388.59142.230609

27/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970405072723042320263GZE001356.5387.56439.230423

27/07/2026 300.000,00 6208IBT1kCHGAEJP.Ung ho MS 2026.198 Ong Dinh Bat Quyen FT26209083307006.20260727.230258.19035924505019.NGUYEN THI MAI PHUONG.970407

27/07/2026 500.000,00 6208IBT1iJZKNYI1.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.230212.53560806.NGUYEN HOANG MAI TRAM.970432

27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi.Xin Chua ban phuoc lanh cho 2 be va gia dinh#SP#020097042207272301232026K7BS474107.5390.50556.230123

27/07/2026 100.000,00 6208SHBAP2LPGWHP.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.225638.1004050725.TRAN THI NGOC HUYEN.970443

27/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272254202026CEK8232596.5387.38980.225407

27/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507272252532026ZgIK431860.5389.35717.225253

27/07/2026 1.000.000,00 6208IBT1kCHG4DH5.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26209557086051.20260727.225240.19039252664011.VND-TGTT-NGUYEN MINH QUAN.970407

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313168357.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1032181032 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313165976.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0451001931946 TRIEU THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15313164993.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1026761113 BUI NGUYEN BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313150986.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9383945792 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 6208VNIB02JXZYVN.Nguyen Thi Hong ung ho MS 2026.198.20260727.224504.374682399.DAM VAN HIEU.970441

27/07/2026 250.000,00 6208IBT1kCHGBCIM.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209003626045.20260727.224459.19037040033019.TO DUY HUY.970407

27/07/2026 15.000,00 MBVCB.15313128057.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.193 (Anh Hoang Van Khanh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 150.000,00 6208TPBVI2MULJ4A.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.224208.03736728101.NGUYEN NGOC HUYEN.970423

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313082204.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1017229883 NGUYEN HOANG XUAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 Seonghyeon Keonho Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970422072722372520260NOR448374.5389.5734.223726

27/07/2026 27.726,00 6208TPBVI2MUL276.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.223342.03136465101.NGUYEN VAN THUY LINH.970423

27/07/2026 1.200.000,00 MBVCB.15313043050.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807272232092026zzz3243364.5388.93663.223209

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313039941.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1016063641 NGUYEN TRAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040507272229502026Q00O064154.5390.89151.222950

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313035052.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 1.000.000,00 6208NAMAP2LP3LYR.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.222825.721121562400001.NGUYEN TRUNG TU.970428

27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHGPSM7.Ung ho MS 2026 198 ong Dinh Bat Quyen FT26209078039994.20260727.222735.19027820754014.VND-TGTT-NGUYEN HOANG CUC.970407

27/07/2026 277.000,00 MBVCB.15313010594.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9793664307 TRAN THI DIEM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15313015572.UH MS 2026195 chau Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0451001549142 NGUYEN LINH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHGPWDR.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209083168072.20260727.222636.19036281749019.VND-TGTT-VU THUY AN.970407

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHGURCM.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209355921876.20260727.222605.19037726749010.VND-TGTT-DAO HUONG XUAN.970407

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15312995977.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1030238193 NGUYEN THI THU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.198 - Ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507272223152026KJF4054314.5387.72443.222316

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHGU2MW.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209640817571.20260727.222144.2223456789.VO TRUNG QUAN.970407

27/07/2026 15.000,00 MBVCB.15312961720.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 15.000,00 MBVCB.15312952361.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 88.200,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970422072722184520265AOV747105.5387.61257.221845

27/07/2026 1.000.000,00 6208IBT1aWXPGWYE.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260727.221816.722001060001610.NGUYEN THI KIM NHUNG .970409

27/07/2026 100.000,00 6208ORCOQ2BNGJGV.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.221628.0036100023064007.PHAM HUYNH THU UYEN.970448

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1iJZKFXX8.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.221448.2266621992.NGUYEN NGOC ANH.970432

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHGMR2S.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209906570956.20260727.221030.19030793002022.VND-TGTT-PHAM THI THUY DUONG.970407

27/07/2026 100.000,00 6208ORCOQ2BNGBLD.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.221022.0362582577.PHAM THI THU TRANG.970448

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15312875125.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0071000958647 VU HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 10.000,00 MBVCB.15312870098.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15312854864.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 6.868,00 6208MSCBD2VSC3EW.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260727.220356.872866868.DUONG ANH THUY.970422

27/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507272200022026SEJW013839.5390.6008.220002

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15312787725.ung ho ms 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0251002718336 NGUYEN LE PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072721573020267lt9188448.5387.98305.215730

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1aWXPA2DJ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.215721.077704070005950.NGUYEN THI VAN ANH.970437

27/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139545135515.20260727.139545135515-0916443323_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen

27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272152462026FBAQ219860.5390.81855.215247

27/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207272151312026V1S3324022.5387.77400.215131

27/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097042207272150262026ZM8I231384.5390.72922.215026

27/07/2026 20.000,00 MBVCB.15312717751.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 20.000,00 MBVCB.15312691800.Ung ho MS 2026.197 (2 em Thuan An + Linh Chi - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 300.000,00 6208IBT1iJZKHXVG.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.214348.9868666.NGUYEN TRA MY.970432

27/07/2026 250.000,00 MBVCB.15312623918.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1015418288 NGUYEN QUOC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 6208VNIB02JX8BQF.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.214026.941907679.DOAN THI LAN ANH.970441

27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15312608573.Ung ho MS 2026.198 (Ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 O5CH7K2JSKAJ-Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272137402026UIOE623983.5387.26247.213741

27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807272136462026uxbm144816.5388.23125.213628

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15312559888.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1030197769 PHAN NGUYEN BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.198 Ong Dinh Dat Quyen#SP#020097048807272130352026o967130133.5390.97886.213035

27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHGWI5W.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208935187290.20260727.213026.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU.970407

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15312497243.UH MS 2026.198.CT tu 0691000335319 TRAN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207272128472026ZU23254607.5189.90463.212847

27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807272122182026sx4n109077.5390.62433.212218

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15312361922.ung ho ms2026.198.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1iJZKEL79.ZP262080757028 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.211804.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

27/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Dinh Bat Quyen ms 2026.198#SP#020097042207272115182026I76Y343779.5389.30682.211501

27/07/2026 100.000,00 6208ORCOQ2BNWAX6.Ung ho ong Dinh Bat Quyen.20260727.211424.0933135348.Le Thi Van.970448

27/07/2026 20.000,00 6208MCOBQ2BNU4AL.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.211238.06001012963639.NGUYEN HUYNH QUYEN QUYEN.970426

27/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507272112222026C6GX085464.5388.17342.211222

27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHA3WTV.uh ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208880684096.20260727.211152.19027764310663.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

27/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507272110382026HV5T079658.5189.9110.211020

27/07/2026 15.000,00 MBVCB.15312271318.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 6208NAMAP2LPVW5B.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.210833.886865678.NGUYEN THI KIM OANH.970428

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15312234125.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9969049419 DAM THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 6208VNIB02JX1GTI.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260727.210612.250732017.NGUYEN THI THANH THUY.970441

27/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807272103552026i11l058288.5189.76937.210355

27/07/2026 15.000,00 MBVCB.15312040707.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh ).CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139537120128.20260727.139537120128-0969662567_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15311938664.Ung Ho MS 2026.198(ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0641000016926 VO THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 150.000,00 6208IBT1kCHA7LVE.Ung ho MS 2026.198 - ong Dinh Bat Quyen FT26208270760800.20260727.204502.8556666688.NGUYEN ANH DUNG.970407

27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15311838647.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0421000464294 TRAN THI BICH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 15.000,00 MBVCB.15311822090.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.194 (Anh Bui Anh Dung)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15311829114.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao thi minh).CT tu 0041000295915 NGUYEN MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15311783330.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen) .CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507272033142026H2RX103515.5390.15748.203256

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHA51HQ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208900667093.20260727.202748.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407

27/07/2026 1.000.000,00 6208IBT1kCHAYNAQ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208013869145.20260727.202725.19032435641016.VND-TGTT-LE DUONG NGUYEN HOANG.970407

27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15311594889.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.198 ( ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHAUEET.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208602897500.20260727.202042.19021261832011.VND-TGTT-LE THU HIEN.970407

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1aWXP8FVG.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.201632.180704070001932.MAI CONG TAO.970437

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15311472561.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 3328878545 DO THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970405072720112020262RZ1048548.5388.84866.201102

27/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#02009704880727200227202644gq854379.5390.31250.200227

27/07/2026 300.000,00 CAO THI NGOC HUONG chuyen tien ung ho em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207271951232026NCMO352551.5388.62684.195123

27/07/2026 1.800.000,00 6208IBT1bJM4QDE1.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho ong Dinh Bat Quyen MS 2026 -198 . Chuc GD vuot qua kho khan.20260727.194648.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

27/07/2026 50.000,00 6208MCOBQ2BNTP3Q.Ung ho ms2026.198 dinh bat quyen.20260727.194409.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15310944731.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1048271168 HOANG QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCH4N4HX.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208025961917.20260727.194000.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

27/07/2026 500.000,00 6208MCOBQ2BNT4WZ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.193448.03101010896810.DINH THI BICH NGA.970426

27/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139523550320.20260727.139523550320-0965436024_Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh

27/07/2026 100.000,00 Ung Ho MS 2026.196 Cao Thi Minh#SP#02009704880727190714202664cq648136.5389.84586.190714

27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCH47I9U.Ung ho ma so 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208640440574.20260727.190637.19072149909011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU UYEN.970407

27/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507271900352026MZQB019370.5388.41095.190035

27/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507271858562026XOBO010935.5390.30392.185856

27/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970405072718554020269AFB093745.5389.8284.185540

27/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507271854212026Y8TU086695.5388.98657.185421

27/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507271837582026TW8Y094715.5189.88600.183758

27/07/2026 50.000,00 6208ORCOQ2BN8CEE.ung ho ms.2026 195 Nguyen Ngoc Anh.20260727.183754.0987769222.Nguyen Mai Hoa.970448

27/07/2026 200.000,00 0913190575 Chuyen tien UNG HO MS 2026.198 ONG DINH BAT QUYEN.#SP#02009704880727183404202643z4508895.5389.62604.183404

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15309583265.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.197 ( Thuan An va Linh Chi )aa.CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 500.000,00 6208IBT1kCH4JJT8.Ung ho ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208148064135.20260727.181905.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh. hdtrung uh gd#SP#020097042207271814192026F9UF821135.5388.32305.181419

27/07/2026 300.000,00 6208IBT1kCHBNNQE.Ung ho MS2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208157809022.20260727.181401.14024638575018.VND-TGTT-MAI LOAN.970407

27/07/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807271759392026uxzw356098.5388.33210.175939

27/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 198 ONG DINH BAT QUYEN-270726-17:59:01 MpCX639585#SP#020097041607271759012026MpCX639585.5389.29084.175902

27/07/2026 100.000,00 6208MCOBQ2BNB313.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.174610.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1iJZ7ZZII.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.174106.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

27/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807271741012026v9yv267103.5390.97767.174101

27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHBA9PD.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208034503642.20260727.174051.19036803003012.VND-TGTT-DUONG THUY GIANG.970407

27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15308754948.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.197(THUAN AN , LINH CHI), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15308628714.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.195(em NGUYEN NGOC ANH), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15308625128.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0111000312627 VU THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHBPMPJ.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.198 bac Dinh Bat Quyen FT26208862821617.20260727.172908.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15308368751.Ung ho MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 9916036366 VU THI LAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072717140920262t6j137773.5387.4572.171352

27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15308314889.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011000611764 NGUYEN KHANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072717111120269jpf124048.5388.82952.171111

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15308255520.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1013887806 NGUYEN THI PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488072717015120263wwc081981.5389.18529.170151

27/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807271659412026lwvz072489.5390.4157.165941

27/07/2026 8.566,00 6208IBT1kCH5NLV7.Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi FT26208143618232.20260727.165315.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15307945366.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011004103939 PHAM DANG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 90.000,00 MBVCB.15307906065.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 60.000,00 MBVCB.15307888767.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 35.000,00 MBVCB.15307884286.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 35.000,00 MBVCB.15307875015.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 35.000,00 MBVCB.15307866131.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 70.000,00 MBVCB.15307855492.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 35.000,00 MBVCB.15307842201.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCH53BEH.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bac Quyen FT26208373612026.20260727.164445.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

27/07/2026 35.000,00 MBVCB.15307829508.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 35.000,00 MBVCB.15307825710.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 35.000,00 MBVCB.15307812113.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072716362620265s4x973185.5387.46572.163626

27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15307662929.ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1051500568 HOANG VAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15307632275.ung ho Ms2026.192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 10.000,00 6208IBT1kCH5KKCP.ung ho ms 2026.198, ong Dinh Bat Quyen, chuc ong va gia dinh binh an FT26208840142432.20260727.162314.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

27/07/2026 200.000,00 6208SGTTH2CE8CHM.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.161613.020048959416.VU HONG CHUONG.970403

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15307310446.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 3939038879 NGUYEN THAI TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1aWXUZASL.ung ho MS 2026 198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.160502.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

27/07/2026 5.668,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T3.7.2026 - MS 2026.185 BE HO DUY HUNG#SP#0200970415072716044220269999615704.5189.49355.160447

27/07/2026 10.000,00 6208WBVNP2L7766I.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.155503.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412

27/07/2026 10.000,00 6208WBVNP2L77N7G.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.155426.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412

27/07/2026 10.000,00 6208WBVNP2L77H5F.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.155327.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412

27/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.196#SP#020097048807271551002026ata4804567.5189.66202.155043

27/07/2026 100.000,00 6208SGTTH2CEMM5E.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.154500.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

27/07/2026 200.000,00 6208MCOBQ2BIP1SH.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.153541.02001013914920.LUU MINH NHAT KHUYEN.970426

27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15306664265.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0281000582420 NGUYEN THI DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15306598440.Ung ho MS 2026.198 (Bac Dinh Bat Quyen).CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 50.000,00 6208MSCBD2VV2KIU.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.151627.0353882123.MAI NGOC HUYEN.970422

27/07/2026 300.000,00 THUY HUONG UNG HO - CAO THI MINH QUANG TRI - MS 2026.196-270726-15:13:12 jmtN588125#SP#020097041607271513122026jmtN588125.5388.48685.151312

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15306516393.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488072715001220264jut638582.5390.74696.150012

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1d1PUMEH6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.145800.97042292Gad78b50000000003e8829.MBBANK IBFT.970422

27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807271454542026mt37622713.5388.48175.145454

27/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807271450092026yn9p608640.5189.21617.145009

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15306258282.LE THI THUY chuyen tien MS2026.198.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHYZE76.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26208977161243.20260727.144912.6602797979.PHAM THI MINH.970407

27/07/2026 1.000.000,00 6208IBT1kCHYZS5H.Ong Nguyen Thien Quy 288 tdt ha noi FT26208601751707.20260727.144733.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407

27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271447162026T8IH290106.5189.6117.144717

27/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970415072714443820260miD460261.5189.91892.144438

27/07/2026 20.000,00 gui ms 2026 198#SP#020097042207271443292026OG2A854619.5387.85788.144330

27/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507271439362026Ddta444494.5388.65187.143936

27/07/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026-198 ONG DINH BAT QUYEN-270726-14:39:17 SGMs290329#SP#020097041607271439172026SGMs290329.5388.62714.143900

27/07/2026 100.000,00 6208TPBVI2M4CAM4.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.143837.03727322301.VU THI NGOC LINH.970423

27/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-270726-14:37:19 gCIF445707#SP#020097041607271437192026gCIF445707.5387.52476.143719

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15306050003.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1aWXU4ABL.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260727.143100.180704070001932.MAI CONG TAO.970437

27/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507271430582026MKSP073238.5389.19616.143040

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15306025768.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0431000238147 TRAN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 6208IBT1d1PUVPZA.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.142957.970422T87a4d30000000007e7153.MBBANK IBFT.970422

27/07/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271426422026DXW3794695.5389.98477.142643

27/07/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207271425592026K4P0643922.5389.94538.142559

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15305910716.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0271000042643 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807271416302026as6u515259.5388.48132.141630

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15305852082.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0611001780230 DAM QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15305835869.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0351000842308 VU THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15305800024.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072714074620266t5l492296.5388.5919.140746

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15305747984.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0251001690264 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.198#SP#0200970488072714045420263ca6484981.5389.92184.140437

27/07/2026 100.000,00 6208TPBVI2M41RKC.ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260727.140341.77777977712.TRINH THI HUONG GIANG.970423

27/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.198 ONG DINH BAT QUYEN-270726-14:03:40 Q367587041#SP#020097041607271403402026Q367587041.5387.87060.140341

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15305686006.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271354342026CXHL726939.5189.44151.135417

27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271352332026QNPZ587066.5388.34066.135234

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15305577935.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0851000036266 VU THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.198 ong dinh bat Quyen#SP#020097042207271341162026WJMY239606.5387.83010.134117

27/07/2026 100.000,00 6208TPBVI2M4BT15.Ung ho MS 2026.198 dinh bat quyen.20260727.133940.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15305421169.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0491001493347 BUI QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704880727132524202664cp392565.5388.12229.132524

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHYJA1P.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208299330719.20260727.132316.19020191823011.VND-TGTT-TRAN VAN ANH.970407

27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271322242026X8RN770446.5388.98660.132224

27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271318262026OFXU550823.5387.81559.131826

27/07/2026 150.000,00 6208IBT1kCHYQMV5.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208293792329.20260727.131417.19020191823011.VND-TGTT-TRAN VAN ANH.970407

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15305203751.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 350.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139478802625.20260727.139478802625-0902224505_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen

27/07/2026 50.000,00 6208ORCOQ2BIHDP2.LOC HO TRO MS 2026.198 DINHBATQUYEN.20260727.130853.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

27/07/2026 100.000,00 6208TPBVI2M4QN68.Ung ho MS 2026.198 - ong Dinh Bat Quyen.20260727.130649.00001462348.BUI THACH HONG HUNG.970423

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15305082544.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15304888549.MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0721000659175 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 20.000,00 MBVCB.15304865138.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1069289448 PHAM THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHPEHJW.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208664069003.20260727.123455.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15304722865.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0321000911913 TRAN THI CAM PHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 PHAM THI KIM DUNG Chuyen tien MS2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807271215302026mnf7221409.5189.73319.121513

27/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#02009704880727120433202613b3186102.5389.9182.120433

27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807271201132026crdv174825.5390.88239.120114

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15304284919.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 300.000,00 6208VNIB02JK3ZRM.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.115741.000120949.VO DONG HUNG.970441

27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15304208656.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1012565656 HOANG XUAN HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 2.000,00 6208IBT1fJ2TNAPZ.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260727.115254.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1iJZGPDRE.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 198 DINH BAT QUYEN.20260727.115153.247529918.LE THI HOA.970432

27/07/2026 2.000,00 6208TPBVI2MR59HM.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).20260727.114816.28039613839.TRAN THI LAN HUONG.970423

27/07/2026 1.000.000,00 6208IBT1kCHP9RIN.Ung ho MS 2026.198 - ong Dinh Bat Quyen FT26208207942035.20260727.114452.19032082310029.VND-TGTT-VU DINH HAI.970407

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15304053498.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001021134 MAI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15303842616.Chuyen tien ung ho.CT tu 9981760240 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15303810089.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 10.000,00 6208IBT1kCHPQXTH.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208314931974.20260727.112730.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15303805922.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15303791255.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15303786590.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15303771767.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15303696432.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1028880081 BUI THI MY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970422072711171320269G7N409245.5388.8254.111656

27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-270726-11:10:22 eiWI291888#SP#020097041607271110222026eiWI291888.5389.65027.111022

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15303398409.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.196 CaoThi Minh#SP#020097048807271059032026zzqa945648.5388.93305.105903

27/07/2026 50.000,00 6208MCOBQ2BIKIWV.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260727.105844.03101010965538.HOANG VIET.970426

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15303284992.2026.198.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807271044192026ylxd891376.5388.2299.104419

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHUBNA2.HOANG THI BICH NGOC chuyen UH MS 2026 191 em Tran Minh Duc FT26208098832146.20260727.103832.19032870491018.VND-TGTT-HOANG THI BICH NGOC.970407

27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHUBCFN.Uh ms chi 2026.197 FT26208370058034.20260727.103604.19833111210015.VND--NGUYEN NGOC ANH.970407

27/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-270726-10:23:20 x0c9280367#SP#020097041607271023212026x0c9280367.5189.76417.102321

27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15302889192.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 3939038879 NGUYEN THAI TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 30.000,00 6208IBT1kCHU8WYQ.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208050110571.20260727.102125.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207271008202026G1E7420630.5387.87463.100803

27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15302611317.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970405072709585720268VB9096608.5387.31726.095857

27/07/2026 600.000,00 6208SHBAP2L7YDT8.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.095739.1022002205.TRAN LE THI MY XUAN.970443

27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15302494917.Ung ho MS 2026.198( ong Dinh Dat Quyen).CT tu 1048063704 PHAM THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 6208VNIB02JKRB5K.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.095158.007122838.DO VAN ANH.970441

27/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC#SP#020097040507270947452026OSM0038354.5189.68870.094746

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15302379703.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1020879059 HUYNH NGOC DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.197 THUAN AN VA LINH CHI#SP#020097040507270946292026KMRU031650.5189.61821.094629

27/07/2026 300.000,00 6208VNIB02JKZJFB.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.094152.912031224.PHAM TUAN BINH.970441

27/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.196#SP#020097041507270940002026PHYg394450.5387.27481.093943

27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15302226362.ung ho MS 2026.198 ( ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0481000040020 VU THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 SHGD:19291970.DD:260727.BO:NGUYEN VAN KIEN.Remark:Vietcombank;0011002643148;NGUYEN VAN KIEN chuyen tien

27/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.198 ong Dinh bat Quyen#SP#0200970488072709325920265d87632145.5387.90176.093242

27/07/2026 88.888,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139452027202.20260727.139452027202-0382086899_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15302193105.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCH8LTNL.Ung ho ong Dinh Bat Quyen, MS 2026.198 FT26208663376009.20260727.092848.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15301951342.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15301957834.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0161001744683 NGUYEN THI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 30.000,00 MBVCB.15301940940.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1aWX8FNTS.ung ho ms 2026.197 thuan an va linh chi.20260727.090943.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15301879212.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15301866090.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#02009704880727090649202617zc541517.5387.58849.090631

27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15301838934.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.197.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15301818836.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15301817553.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.196.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15301770752.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0031000287492 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207270857492026BXLP273568.5389.19646.085750

27/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139447126188.20260727.139447126188-0355563218_Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15301668644.Ung ho MS 2026.197 ( Thuan An va Linh Chi).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 6208SGTTH2CWWQK6.IBFT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.085120.050104925852.TON NU PHUONG THAO.970403

27/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207270850292026O1JR958000.5389.89474.085012

27/07/2026 100.000,00 6208MSCBD2VGMRGT.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260727.084545.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422

27/07/2026 30.000,00 6208IBT1kCH88SZU.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208587596024.20260727.084147.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407

27/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097040507270837112026H7WR081847.5387.39724.083711

27/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15301428157.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011001517096 VU THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15301386737.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 3903939226 CHAU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 5.000.000,00 6208IBT1iJZA79P1.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260727.082526.165160533.PHAM LE NHA UYEN.970432

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15301315868.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0021001076452 DAO TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 50.000,00 6208MCOBQ2BIZ2Y4.Ms 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260727.082259.23001010851494.TONG MY LINH.970426

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15301290086.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho MS.2026. 195( em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 1.000.000,00 6208IBT1kCH8273W.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26208066836638.20260727.082101.19027478456014.VND-TGTT-TRAN VAN DAI.970407

27/07/2026 100.000,00 6208SGTTH2CW4WU1.IBFT Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi.20260727.082052.0378268252.HOANG NGHIA KHANH.970403

27/07/2026 50.000,00 6208MCOBQ2BIT6JJ.MS 2026192 em Dang Tuan Anh.20260727.082043.23001010851494.TONG MY LINH.970426

27/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung#SP#0200970488072708194620267a23389397.5390.77432.081946

27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15301183791.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15301169842.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 300.000,00 MBVCB.15301165077.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 6208MCOBQ2BITAUM.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260727.080922.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207270808112026X4MA643983.5389.39387.080812

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCH8QK1E.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208502830763.20260727.080432.19032038899899.VND-TGTT-BUI THUY NGA.970407

27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207270804202026MZOX582997.5388.25768.080403

27/07/2026 100.000,00 6208ASCB02JKBMAS.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh-270726-08:03:59 6208ASCB02JKBMAS.20260727.080359.217037659.TRAN DOAN TUAN.970416

27/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207270803062026R5F7595252.5388.22836.080306

27/07/2026 500.000,00 6208IBT1kCHINH64.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26208218305096.20260727.080133.1090386386.HA THI THU PHUONG.970407

27/07/2026 500.000,00 MBVCB.15300899369.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 90.000,00 giup do ms2026.193#SP#020097041507270745482026sHlD925284.5387.69238.074548

27/07/2026 50.000,00 MBVCB.15300848960.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 600.000,00 MBVCB.15300823174.Ung ho MS 2026.198 (Bac Dinh Bat Quyen).CT tu 0011001286794 DO THI THU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 6208MSCBD2VE5A3B.Ung ho MS 2026198 Ong Dinh Bat Quyen.20260727.074338.803006868.TRAN PHUOC THAO.970422

27/07/2026 500.000,00 6208IBT1kCHITH58.Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi FT26208081241584.20260727.074334.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15300746642.Ung ho MS 2026.198 ( ong Dinh Bat Quyen ).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Chi Linh#SP#020097048807270730372026ml6s239974.5388.23271.073038

27/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507270726422026711I058223.5389.11392.072642

27/07/2026 150.000,00 MBVCB.15300615859.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0081001089500 NGUYEN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 10.000,00 MBVCB.15300565455.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 300.000,00 6208VNIB02JKYB6H.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.071753.152119688.LE THI BACH YEN.970441

27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807270709502026jv6c179388.5389.64997.070950

27/07/2026 15.678,00 MBVCB.15300436044.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.196.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15300346524.Chuyen tien ung ho ms 2026 198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15300338254.Chuyen tien ung ho ms 2026 197 Thuan An Linh Chi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

27/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.198-ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507270642412026DT3X089478.5387.47.064224

27/07/2026 100.000,00 ms2026.196#SP#020097048807270639142026vjri103477.5189.92526.063914

27/07/2026 100.000,00 ms2026.198#SP#020097048807270637262026zt4n099575.5390.87893.063726

27/07/2026 200.000,00 MBVCB.15300075804.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 200.000,00 6208IBT1iJZAMLHS.MP Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260727.062235.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

27/07/2026 200.000,00 6208IBT1iJZAMZUG.MP Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260727.062103.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

27/07/2026 5.000,00 6208IBT1iJZAVD7S.LUONG NGUYEN DUC TRUNG chuyen tien.20260727.052415.0964238861.LUONG NGUYEN DUC TRUNG.970432

27/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.197 ( Thuan An va Linh Chi)#SP#020097041507270512422026fXrV663212.5388.2145.051242

27/07/2026 50.000,00 6208IBT1kCHIDVU5.ung ho ms 2026 193 FT26208829429032.20260727.043340.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

27/07/2026 26.000,00 6208IBT1iJZADAX4.ung ho ms 2026 193.20260727.042937.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

27/07/2026 50.000,00 6208IBT1iJZADAKR.ung ho ms 2026 194.20260727.042857.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

27/07/2026 50.000,00 6208IBT1iJZADAVY.ung ho ms 2026 195.20260727.042757.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

27/07/2026 50.000,00 6208IBT1iJZAD4LQ.ung ho ms 2026 196.20260727.042635.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

27/07/2026 50.000,00 6208IBT1iJZADBXW.ung ho ms 2026 197.20260727.042417.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

27/07/2026 1.000.000,00 6208IBT1kCHISUML.Ung ho MS2026.196 FT26208303374737.20260727.034756.19027791134011.VND-TGTT-GIAN THI THUY LINH.970407

27/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097042207270143162026SJ0L859661.5388.49890.014316

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHI168W.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26208160369345.20260727.013303.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHI1ESL.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208302968964.20260727.013213.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHI1KD8.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208600296840.20260727.013130.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHI1AUT.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26208882931483.20260727.012926.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHI1BVT.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26208636549410.20260727.012754.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

27/07/2026 200.000,00 6208IBT1kCHI15UX.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26208947808474.20260727.012716.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHI1YLC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26208921441378.20260727.012649.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHI1PHR.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26208909056103.20260727.012607.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

27/07/2026 100.000,00 6208IBT1kCHIWIYC.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26208160185628.20260727.004325.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407

27/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970405072700171420265CFL095149.5387.8295.001657

27/07/2026 10.000,00 6208TPBVI2MR4GZV.UHMS 2026.197 Mong GD Tran Thi Ngoc-Duong Thanh Dong,Duong Thuan An,Duong Linh Chi an thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260727.000345.00005384949.VU HOANG LINH.970423

27/07/2026 100.000,00 6207IBT1kCHMXX8E.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26208666303015.20260726.235649.19038392082016.VND-TGTT-TRAN HONG LIEM.970407

27/07/2026 5.000.000,00 6207TPBVI2MRR6G4.Dong Am ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260726.233132.19181098001.NGUYEN MINH CANH.970423

27/07/2026 5.668,00 Vietcombank:0011002643148:Nhi ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405072623273820267VSX073523.5388.66821.232738

27/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097048807262322462026z2s5938915.5387.62155.232246

27/07/2026 100.000,00 MBVCB.15299182514.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.191 TRAN MINH DUC.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807262243512026jcbq902221.5387.4586.224351

28/07/2026 500.000,00 6209SGTTH2CKX12Q.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.232843.070082561283.PHAN THANH HIEN.970403

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen, ma GD 100000166945955#SP#020097044907282323022026O5wx321074.5389.7571.232302

28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCH3SWCT.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26210805358666.20260728.232020.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH.970407

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1aWX566QC.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.231032.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

28/07/2026 20.000,00 ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097042207282310212026P0NY685138.5390.89689.231021

28/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.198 ong dinh bat quyen#SP#0200970488072823093620267xa1503130.5189.88960.230937

28/07/2026 150.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507282307312026tkiq209270.5388.85532.230713

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCH3CDMT.Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26210265685794.20260728.225750.19034714350016.VND-TGTT-BUI THI PHUONG ANH.970407

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207282254322026UKS7644445.5388.64668.225414

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15326624609.UNG HO MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15326602420.UNG HO MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZHLPTZ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.224543.0979917937.LE THI HUONG GIANG.970432

28/07/2026 300.000,00 6209IBT1kCH3WU31.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26210097694676.20260728.223850.19023560305010.VND-TGTT-TRAN THANH VAN.970407

28/07/2026 500.000,00 6209IBT1kCH3Q7JG.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209410864211.20260728.223402.19028639627023.TRAN HAI NAM.970407

28/07/2026 500.000,00 6209IBT1kCH3QY45.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209805184585.20260728.223304.8309250988.PHAM THU TRANG.970407

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHFNN1R.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209410849152.20260728.223015.19036986253020.VND-TGTT-LE NU LINH CHI.970407

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15326487697.ung ho MS 2026.198 Ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139682614748.20260728.139682614748-0938122191_Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi

28/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139682630204.20260728.139682630204-0938122191_Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach

28/07/2026 120.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139681791700.20260728.139681791700-0917084975_Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach

28/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15326392151.ung ho MS 2026.196 Ba Cao Thi Minh.CT tu 0181003551603 LE THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15326383892.ung ho ms 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0061001001000 VU BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507282210092026SKRV060576.5189.63452.221009

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHF31U7.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209158241087.20260728.221006.19072149909011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU UYEN.970407

28/07/2026 100.000,00 LE THI THU HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.192#SP#020097041507282209142026QnmE134595.5387.59903.220914

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15326347699.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1027976367 TRAN LAM HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI HOA chuyen tien ung ho MS. 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#02009704050728220409202675ZL049360.5388.45134.220410

28/07/2026 1.000,00 MBVCB.15326288986.Chuyen tien ung ho.CT tu 0141000893911 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/07/2026 300.000,00 MBVCB.15326240063.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0111000285458 NGUYEN TRUONG ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 10.000,00 MBVCB.15326219400.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.199(anh Trinh Cao Bach).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 6209TPBVI2MWE4VC.PHUNG THU THAO chuyen tien UH Bac Dinh Bat Quyen.20260728.215104.00507073001.PHUNG THU THAO.970423

28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15326069625.ung ho ms 2026.199 trinh cao bach.CT tu 0031001188957 DO MINH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 1.600.000,00 6209IBT1bJM4875B.Chou Ching Hsien Taiwan ung ho Nguyen Ngoc Anh MS 2026 - 195.20260728.213611.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHF7XX7.LE THI THU HA ung ho MS 2026.198 Ong Dinh Bat Quyen FT26209078313750.20260728.213533.19034558300011.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207282134552026A8CI826242.5388.40388.213455

28/07/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.198#SP#020097040507282130382026L62R072135.5389.23197.213038

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1iJZHGQAP.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.212649.180443908.NGUYEN THU PHUONG.970432

28/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139676992749.20260728.139676992749-0946423544_Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15325939424.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 500.000,00 6209IBT1iJZHA69X.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260728.212414.0816135251.NGUYEN THI THU TRANG.970432

28/07/2026 200.000,00 DO VAN LOI Chuyen tien ung ho gia dinh anh Trinh Cao Bach mong anh som khoe#SP#020097048807282122252026ctkz331099.5189.87170.212225

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15325740584.LE THI MY DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.196 ( ba Cao Thi Minh).CT tu 0421000479525 LE THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 6209VNIB02J9H8AC.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.210817.008889900.NGUYEN THI NHA UYEN.970441

28/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807282104562026jaea284062.5189.5784.210456

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026 198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807282104322026tdvx282927.5387.3797.210432

28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15325584900.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 9912496479 NGUYEN THI VIET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15325560646.ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 1.000.000,00 LE VAN TAN Chuyen tien UNG HO MS .2026.199 anh trinh cao bach#SP#020097048807282040232026hmfx212025.5390.79373.204005

28/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15325301799.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15325306790.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807282034392026bxch193878.5388.48469.203439

28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15325293325.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 20.000,00 6209MSCBD2VILRBJ.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Trinh Cao Bach ms 2026199.20260728.203315.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15325195695.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tienung ho e chu thuc hung ms 2026 .190.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-20:26:46 VryL008652#SP#020097041607282026462026VryL008652.5388.2848.202628

28/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026 . 199 anh trinh cao bach#SP#020097048807282019312026lf3u143252.5387.61045.201932

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207282018372026EOPN365244.5389.54744.201837

28/07/2026 30.000,00 MBVCB.15325014079.NGUYEN HUONG GIANG chuyen tien.CT tu 0541000306920 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139667923252.20260728.139667923252-0941001515_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880728201359202696qz124025.5387.27272.201359

28/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507282013422026ZONN002160.5388.25453.201342

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1iJZHD3BI.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.200041.22360507.HOANG THI NHUNG.970432

28/07/2026 300.000,00 6209IBT1kCHTZHEA.NGUYEN THE ANH UNG HO MS 2026.199 FT26209684005365.20260728.195849.10620662837012.VND-TGTT-NGUYEN THE ANH.970407

28/07/2026 500.000,00 6209SGTTH2CKRQIA.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.195615.020904626089.TRAN THUY LINH.970403

28/07/2026 1.800.000,00 6209IBT1bJM4IZBK.NGUYEN THI HAI YEN ung ho Duong Thuan An va Duong Linh Chi MS 2026 - 197.20260728.195112.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281947352026kl8u032838.5189.66418.194735

28/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207281946282026F8O2308795.5387.60109.194628

28/07/2026 15.000,00 MBVCB.15324564612.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.199 (Anh Trinh Cao Bach)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281944502026m3tx022970.5389.49332.194450

28/07/2026 30.000,00 gui ms 2026 199#SP#020097042207281940162026K0TK606095.5390.19691.194017

28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324475114.ung ho MS 2026.194.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324462822.ung ho MS 2026.188.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324460074.ung ho MS 2026.191.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324448480.ung ho MS 2026.193.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324445798.ung ho MS 2026.197.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324433291.ung ho MS 2026.198.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324430418.ung ho MS 2026.189.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324427772.ung ho MS 2026.192.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324421315.ung ho MS 2026.195.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 5.000,00 6209IBT1kCHTBRFA.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209158016591.20260728.193627.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15324413998.ung ho MS 2026.199.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 68.000,00 MBVCB.15324348048.Ung ho M S 2026 . 199 ( anh Trinh Cao Bach ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15324291375.Ung ho MS2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0421000468631 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 NGO VAN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704220728192915202624V4379782.5390.51519.192857

28/07/2026 79.000,00 MBVCB.15324257238.Ung ho MS 2026. 196 ( ba Cao Thi Minh ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 1.000.000,00 6209IBT1kCHTME6A.Ung ho MS 2026.199 Trinh Cao Bach FT26209907407154.20260728.191624.19038417514013.VND-TGTT-THAI HONG XUAN NGUYET.970407

28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15324011559.DINH THI NGUYET MINH chuyen tien ung ho MS 2026.199 ( Anh Trinh Cao Bach).CT tu 0071000973612 DINH THI NGUYET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281858312026p0hb847594.5388.49692.185813

28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15323690249.TRAN THI HONG NHUNG chuyen tien ung ho MS 2026.199 ( Trinh Cao Bach).CT tu 0081000417844 TRAN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072818473420268zjw802533.5387.75463.184734

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15323300363.LE THI DIEU TRANG Ung ho MS 2026.199(chau Trinh Cao Bach).CT tu 0061001012205 LE THI DIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281825122026R1CX728817.5189.25336.182512

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15322899197.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0071001009814 PHAM KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15322882540.Ung ho MS 2026199.CT tu 0331000424761 NGUYEN THE TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 600.000,00 6209IBT1iJZZZ6KW.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2026194 2026195 2026196 2026197 2026198 2026199 moi ma so 100 K.20260728.180626.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

28/07/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807281758132026kkky593447.5387.47290.175800

28/07/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281756312026mz6d585978.5389.34811.175617

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281752322026bnar567794.5388.6751.175232

28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)#SP#020097041507281751422026vWxH111828.5388.902.175142

28/07/2026 1.800.000,00 6209IBT1bJM4MBB3.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Trinh Cao Bach MS 2026 - 199 . Chuc em som hoi phuc.20260728.175056.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHLDF3C.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209990142965.20260728.174759.19020191823011.VND-TGTT-TRAN VAN ANH.970407

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15322504933.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1347802972 TRUONG THI QUYNH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 300.000,00 6209IBT1aWX516W5.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.174420.044704070017191.NGUYEN THI THUY LINH.970437

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15322438208.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15322227790.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0071001044955 HOANG LE PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281723392026IRVM558970.5389.3629.172326

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZZ471X.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.172259.166304806.NGUYEN TRONG TRUONG.970432

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15321988852.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0351000792158 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 6209TPBVI2MWYT2V.Ung Ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.171525.04840224368.LE THUY AN.970423

28/07/2026 300.000,00 MBVCB.15321717467.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071005148764 QUACH NGUYEN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15321683232.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1039254775 NGUYEN HOANG SONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH-280726-16:59:10 wA5R939679#SP#020097041607281659102026wA5R939679.5389.32555.165910

28/07/2026 50.000,00 6209IBT1aWXYNYS2.NGO VAN DUONG chuyen tien ung ho ban .20260728.165738.087704070005886.NGO VAN DUONG.970437

28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281657342026b4ep318662.5390.21697.165734

28/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.197 THUAN AN VA LINH CHI-280726-16:57:06 sDEe050819#SP#020097041607281657062026sDEe050819.5389.17829.165649

28/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.199 ANH TRINH CAO BACH-280726-16:55:05 fCLl696239#SP#020097041607281655052026fCLl696239.5388.5111.165505

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1aWXYN97P.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.165454.0984541212.LE MINH PHUONG.970437

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHHGQDD.Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209910880445.20260728.165252.19031152284016.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1aWXYRNV8.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.165237.700011494156.NGUYEN VAN TRUNG.970424

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15321561455.ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHHA8NX.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209157500001.20260728.165116.19034594647011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUE.970407

28/07/2026 50.000,00 gui ong cuu chien binh Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281646142026614U944544.5189.44237.164556

28/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507281638342026F5X5077340.5390.93210.163834

28/07/2026 50.000,00 6209TPBVI2MW2YW1.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.163712.08211991001.NGUYEN THANH TUNG.970423

28/07/2026 500.000,00 6209IBT1kCHHUFAL.Giup do MS 2016.197, chi Tran Thi Ngoc, me cua Thuan An va Linh Chi, thon Dong Khanh, xa Son Giang, tinh Ha Tinh FT26209116938518.20260728.163648.10520132634019.VND-TGTT-TRAN THI THANH HOA.970407

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHHU6T5.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209069309105.20260728.163625.66777777999999.LE THI THU HUONG.970407

28/07/2026 500.000,00 6209IBT1kCHH8VH4.Giup do MS 2026.198, Ong Dinh Bat Quyen, xa Phuc Loc, tinh Nghe An FT26209380468284.20260728.163228.10520132634019.VND-TGTT-TRAN THI THANH HOA.970407

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15321237009.MS 2026.199-cau mong anh Trinh Cao Bach mau chong hoi phuc suc khoe va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHHIJXI.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209338398503.20260728.162906.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHHMN68.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209064871338.20260728.162849.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15321134116.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15321120202.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488072816212020262dhh173794.5390.84088.162120

28/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097041507281619122026IicM605091.5390.70370.161912

28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15321023345.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 6209VNIB02JS5MRH.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.161332.912316235.LE THI HONG LINH.970441

28/07/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#02009704050728161230202681XU040943.5389.30006.161230

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHHJ694.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209204271446.20260728.160442.19027740755011.VND-TGTT-VU THU QUYNH.970407

28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072816022720269jej106384.5189.67588.160209

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15320779791.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0441000650025 LE QUOC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-15:56:23 fy6e529936#SP#020097041607281556242026fy6e529936.5390.31642.155624

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15320722747.TA THI HONG ck ung ho MS 2026-196(ba Cao Thi Minh).CT tu 0011003278996 TA THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281551462026mvm4070162.5389.4806.155147

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281548382026H9OR784590.5387.86633.154824

28/07/2026 110.000,00 MBVCB.15320651675.gd va cac con ung ho MS 2026.196 gd ba Cao Thi Minh.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281548052026dt4m057929.5390.82758.154805

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.199 Trinh Cao Bach#SP#020097048807281546072026axzb051444.5387.72133.154607

28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281543032026P0HW592205.5189.54181.154304

28/07/2026 60.000,00 MBVCB.15320582624.gd va cac con ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 10.000,00 6209TPBVI2MU71L3.MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.154249.02935403901.LE THI BE DAO.970423

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZZCJGU.HOANG THUY KIM NGAN ung ho MS 2026 198 ong DINH BAT QUYEN.20260728.154247.129090909099.HOANG THUY KIM NGAN.970432

28/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.199#SP#020097040507281539082026UBQB079279.5189.30330.153908

28/07/2026 110.000,00 MBVCB.15320521923.gd va cac con ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 60.000,00 MBVCB.15320448067.gd va cac con ung ho MS 2026.199 Trinh Cao Bach.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHZEFU7.Ung ho ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209380210102.20260728.152433.19035199589015.VND-TGTT-HUYNH NGOC KIM LE.970407

28/07/2026 100.000,00 6209WBVNP2L5DV75.Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2026 197 ung ho anh An va chi Chi.20260728.152248.104000090757.VO PHUC UY.970412

28/07/2026 300.000,00 6209MSCBD2VHM1GB.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.152138.9810106168888.HOANG THI DUNG.970422

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHZA6E9.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209099749829.20260728.151105.19028759895031.VND-TGTT-NGUYEN THI LY.970407

28/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15320143369.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 6209SGTTH2CGI9KQ.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach.20260728.150629.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281504582026vyie920288.5390.37211.150458

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15320109000.ung ho MS 2026.195( em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15320080881.ung ho MS 2026.199(anh Trinh Cao Bach).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281502352026582Q462302.5388.23576.150236

28/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15320051232.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9705306906 NGUYEN VU THACH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 6209MCOBQ2B6JQ22.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.145928.80002462722.HUYNH BAO HA.970426

28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281459112026jgl1902597.5390.5012.145853

28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MUI91X.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.145336.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15319937629.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0581000737182 NGUYEN QUANG DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15319930281.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCHZUISN.ung ho ma so 2026.199, anh Trinh Cao Bach FT26209584306710.20260728.144922.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

28/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507281447582026GKLZ058065.5389.43740.144758

28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281447482026747W910762.5387.42950.144748

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHZ8LDZ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209069906904.20260728.144731.19034508474019.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH TAM.970407

28/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.199-A.HIEU GIUP TRINH CAO BACH-280726-14:46:31 CKjc962191#SP#020097041607281446312026CKjc962191.5387.34845.144632

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072814444820263o55860865.5387.25864.144449

28/07/2026 400.000,00 MBVCB.15319863216.HUU PHONG ung ho MS 2026.199 (Trinnh Cao Bach).CT tu 1032520540 DUONG HUU PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15319807193.UNG HO MS 2026.199-TRINH CAO BACH.CT tu 0071001947201 DOAN KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 500.000,00 6209VNIB02JS9GBD.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.143447.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15319687848.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011002933042 TRAN TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970422072814264820264UZ9541488.5390.33255.142649

28/07/2026 120.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281424282026UQST875232.5389.21152.142428

28/07/2026 1.000.000,00 6209IBT1kCHZ2RXT.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209706122003.20260728.142302.19034783673013.VND-TGTT-TRAN ANH VUONG.970407

28/07/2026 50.000,00 6209MCOBQ2B6FUUI.Ung ho ms2026.199 trinh cao bach.20260728.142120.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

28/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097041507281418412026LEvP210007.5387.91290.141841

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1aWXY7PTT.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.141836.000004609608.DAO THI THU HIEU.970433

28/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097041507281417582026ONGS207690.5387.88068.141758

28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15319540335.ung ho ms 2026.198(ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0381000364264 PHAM THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 6209VNIB02JSXNU6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.141327.141013458.NGUYEN THI HONG VI.970441

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15319513796.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0011002951347 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15319503914.UNG HO MS 2026.199 ( TRINH CAO BACH ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 6209SGTTH2CG3HIF.IBFT unghomaso2026.199.20260728.141155.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403

28/07/2026 50.000,00 6209VNIB02JSXWWC.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.141145.692998888.DO QUANG HUY.970441

28/07/2026 50.000,00 6209ORCOQ2B6FLZW.LOC HO TRO MS 2026.199 TRINHCAOBACH.20260728.141119.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15319463504.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970415072814041620268izo169648.5387.22011.140416

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1fJ2XVKI2.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.140330.0905888105.VO THI HONG LY.970431

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHZQPJW.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209040216056.20260728.140222.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHZQW7X.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209271008109.20260728.140058.14021949134016.VND-TGTT-VO THI HUYEN THUONG.970407

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15319346092.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 3939038879 NGUYEN THAI TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS2026.199#SP#020097042207281357342026CVZV405909.5389.88949.135735

28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-13:56:40 Vj1E948702#SP#020097041607281356402026Vj1E948702.5389.85335.135640

28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCH6RIJJ.MS 2026.199 FT26209991687046.20260728.135415.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-13:46:21 I3bd465979#SP#020097041607281346212026I3bd465979.5389.37612.134622

28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MU3VCD.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.134505.03016537201.VO THI NGOC.970423

28/07/2026 300.000,00 6209IBT1iJZ6EN7U.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.134328.331701847.VUONG HUY TUAN.970432

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15319185730.Dong van Dien uh 2026 199.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281341482026SATT223775.5387.15898.134149

28/07/2026 300.000,00 6209IBT1kCH6TRVY.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209348021165.20260728.134109.19033581749021.VND-TGTT-DINH THI HONG LINH.970407

28/07/2026 686.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281339022026rgwm691175.5388.2787.133902

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281338532026U0ZI628616.5388.2446.133836

28/07/2026 686.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807281337592026npyt688752.5189.97944.133759

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15319122777.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MU3C2F.Ung ho MS 2026.199 trinh cao bach.20260728.133602.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCH6L4T7.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209704649062.20260728.133542.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407

28/07/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281335102026uz1d682414.5390.83745.133510

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281333312026CT3Y209002.5389.76902.133313

28/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097041507281333182026r0LN993285.5389.75653.133318

28/07/2026 200.000,00 6209SGTTH2CGSDU6.IBFT ung ho ms 2026.199 tran cao bach.20260728.133234.060034760511.VO HUNG HIEN.970403

28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15319037215.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 10.000,00 6209IBT1kCH663YC.ung ho ms 2026.199, anh Trinh Cao Bach, chuc anh va gia dinh binh an FT26209900533182.20260728.132519.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCH6ERGT.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.199 e Trinh Cao Bach FT26209854997766.20260728.132136.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

28/07/2026 500.000,00 NGUYEN VAN TAI Chuyen tien ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281320352026j8rr649503.5387.16644.132035

28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MU9U3D.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.131833.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488072813145520265zf8636994.5390.92183.131456

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCH6KD74.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209976905077.20260728.131451.19032733325011.VND-TGTT-HOANG THI DIEU LINH.970407

28/07/2026 100.000,00 6209SGTTH2CGXNXU.IBFT ung ho ms 2026.199 trinh cao bach.20260728.131305.060100478369.TO THI TUYET NGAN.970403

28/07/2026 30.000,00 6209IBT1kCH67HLK.2026.199 Trinh Cao Bach FT26209200285039.20260728.131302.271119926666.VU TUNG LAM.970407

28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15318875860.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0101000343012 DINH KIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG TRAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.199 ANH TRINH CAO BACH-280726-13:11:32 iDM9865514#SP#020097041607281311322026iDM9865514.5388.77206.131132

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15318864054.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0501000231010 NGUYEN THI MY XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-13:09:00 qXmG662754#SP#020097041607281309002026qXmG662754.5387.63986.130900

28/07/2026 180.000,00 6209IBT1iJZ6GU6U.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.130840.0353644083.TA THUY LINH.970432

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281307582026z94n621396.5389.59683.130758

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15318828543.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCH6GJBJ.Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209546254228.20260728.130625.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1iJZ6G24I.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.130622.195464577.VO TRAN NGOC TRAM.970432

28/07/2026 200.000,00 6209TPBVI2MUSNK4.ung ho ms 2026.191,em tran minh duc.20260728.130408.90907636318.LY VINH HOA.970423

28/07/2026 200.000,00 THIEN ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach.#SP#020097048807281304082026omye612783.5388.41609.130408

28/07/2026 51.171,00 MBVCB.15318754475.UNG HO MS 2026.199: TRINH CAO BACH.CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZ6AAUV.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.130032.190916022.DONG THI LAN HUONG.970432

28/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970405072812594720268G1F015887.5390.21722.125947

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281259342026Q2BP460838.5389.21200.125935

28/07/2026 10.000,00 MBVCB.15318720334.NGUYEN DINH MY chuyen tien giup Trinh Cao Bach 37t Ninh Binh . Nam mo Duoc Su Phat!.CT tu 0161000348032 NGUYEN DINH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970422072812451020265K1B105981.5387.51524.124511

28/07/2026 300.000,00 6209MCOBQ2B6BHWM.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.124047.15001010947114.NGO GIA KHANH.970426

28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCH68XN1.ung ho ms 2026.199 anh trinh cao bach FT26209001884900.20260728.124018.19036652222019.VND-TGTT-TRINH XUAN VIEN.970407

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCH682F1.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209200150911.20260728.123743.19028410985678.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281234192026vhel541571.5390.96338.123402

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15318452303.Tuyet Tp.HCM ung ho Ma so 2026.199 Anh Trinh Cao Bach.CT tu 1029519675 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 6209NAMAP2L5E48B.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach.20260728.123236.199911119.TRAN MINH DUC.970428

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1fJ2XC21Y.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.122943.989970963.TRAN HOANG HAI.970406

28/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970422072812250920260077843425.5389.43975.122509

28/07/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026 199 ANH TRINH CAO BACH-280726-12:23:50 uzvv198013#SP#020097041607281223502026uzvv198013.5389.38123.122350

28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCH6S1V4.Giup ma so 2026.199 FT26209425073086.20260728.122144.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15318286978.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1022389003 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507281218462026HQR4088777.5387.8615.121846

28/07/2026 500.000,00 6209VNIB02JSRA7Y.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260728.121755.686704060101647.NGUYEN THU THUY.970441

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15318232388.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0881000475809 TONG THI QUYNH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15318149068.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1047473964 NGUYEN HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15318073906.ung ho MS 2026.213.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15318061369.ung ho MS 2026.212.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15318057780.ung ho MS 2026.211.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15318055136.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1056675377 NGUYEN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15317974827.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.199(anh Trinh Cao Bach).CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 6209SHBAP2L5UJTQ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.115719.0969619247.HOANG THI THUY.970443

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281149012026O2A4354840.5387.23930.114901

28/07/2026 1.000.000,00 6209IBT1kCHEF5X2.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209118909017.20260728.114817.19074821718011.VND-TGTT-PHAM LE QUYNH TRANG.970407

28/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507281144082026OJPU045029.5388.92476.114408

28/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026 199 ANH TRINH CAO BACH-280726-11:40:54 QrKK154525#SP#020097041607281140542026QrKK154525.5389.71427.114054

28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15317670811.LE THI MINH THAO chuyen tien ung ho chu Dinh Bat Quyen.CT tu 0561000524170 LE THI MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15317643132.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 9814679988 MA THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15317639462.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1018753367 VU THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 590.474,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807281136232026ck0c350536.5189.41735.113624

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15317591506.ung ho MS 2026. 191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0341001972350 TRAN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970422072811323920260TRO462915.5390.17934.113239

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15317519453.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15317501841.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0251002777222 DINH THI MUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1aWXYMBDT.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.112659.009704070027071.NGUYEN THI XUAN.970437

28/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507281126502026SyZT613526.5389.80131.112650

28/07/2026 1.000.000,00 NGUYEN THU TRANG CHUYEN KHOAN UH MS 2026 199 TRINH CAO BACH-280726-11:25:30 JlFs046628#SP#020097041607281125302026JlFs046628.5389.71695.112512

28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15317456589.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0731000781409 DUONG THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHEGHGR.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209580161210.20260728.112323.19031887699686.VND-TGTT-DANG QUANG MINH.970407

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15317416287.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1024655766 CHU DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 135.000,00 6209TPBVI2MUET2N.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.111932.02111646801.TRAN THI HUYEN.970423

28/07/2026 200.000,00 6209VNIB02JSCDV1.MS 2026.199 em Trinh Cao Bach.20260728.111740.088704060114119.PHAM THI NGOC MAI.970441

28/07/2026 500.000,00 6209SGTTH2CG478K.IBFT Soat TP.HCM - Ung ho MS 2026. 199 anh Trinh Cao Bach.20260728.111501.066511581968.NGUYEN VAN SOAT.970403

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHE5TCD.097633579 Ung ho FT26209150002144.20260728.111152.8589335799.PHAM THANH PHUONG ANH.970407

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15317262695.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207281108332026K2HE398355.5389.65182.110834

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15317141823.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1017298572 DO THI THANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 6209VNIB02JSMCD3.ung ho. ms 2026199 anh trinh cao bach.20260728.110122.764803718.NGUYEN THI THANH XUAN.970441

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZ6CSVF.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 199 TRINH CAO BACH.20260728.110037.247529918.LE THI HOA.970432

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHE86L6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209004835204.20260728.105947.19034739631011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407

28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCHEIKG2.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209805426594.20260728.105637.19034476049019.VND-TGTT-DANG THI MINH NGOC.970407

28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15317061387.UNG HO MS 2026.199(Anh Trinh Cao Bach).CT tu 7908877103 DUONG HONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 300.000,00 6209IBT1fJ23XWKZ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.105540.8007041025579.NGUYEN THI OANH.963388

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970422072810532520264EB8376349.5387.72825.105312

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHEMI3R.HOANG THI TRANG DAI chuyen ung ho ms 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209033976056.20260728.105242.8989009999.HOANG THI TRANG DAI.970407

28/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704050728104835202627PT079835.5189.44110.104835

28/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507281046232026XSNB068911.5388.31093.104606

28/07/2026 150.000,00 6209MSCBD2V978MB.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.104352.3080702078888.TRUONG THI VAN KHANH.970422

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15316896272.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0281000637645 TRAN THI UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 300.000,00 6209IBT1kCHE9IM2.Ms 2026.199 trinh cao bach FT26209115478570.20260728.104043.2801508888.PHAN THANH VINH.970407

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15316865308.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0501000140318 TA NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 1.000.000,00 6209IBT1kCHE2TXD.Ung ho MS 2026.199 - anh Trinh Cao Bach FT26209424693166.20260728.103917.19032082310029.VND-TGTT-VU DINH HAI.970407

28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.199#SP#020097048807281039072026k12d145646.5390.88183.103907

28/07/2026 1.000.000,00 ung ho ma so 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281038482026jbqa144622.5189.85881.103849

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15316844772.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071001170280 MAI VAN BAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488072810365320263q0q138068.5389.75024.103653

28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281036282026ldqa136696.5388.71898.103629

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15316797307.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0521000697585 VU THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1iJZ6QRLN.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.103543.0933273493.NGUYEN HUU HUY.970432

28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281034542026O8DC819285.5189.62926.103455

28/07/2026 1.000.000,00 6209IBT1kCHE1ZPD.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209821461750.20260728.103258.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407

28/07/2026 1.000.000,00 6209IBT1kCHE1DY1.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209657235608.20260728.103128.19034403768017.VND-TGTT-LE THI MINH GIANG.970407

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704220728102815202624UA325769.5389.26400.102816

28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15316688194.Ung Ho Ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 5.000.000,00 6209TPBVI2MU4V2Y.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.102640.99691318888.DAO THI HIEN.970423

28/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207281023122026B2TS985988.5387.97389.102313

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1iJZENIUY.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260728.102256.196151583.DO PHUONG ANH.970432

28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15316616367.Ung ho ma so 2026.198 Dinh Bat Quyen.CT tu 0421003916235 PHAM PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 6209TPBVI2MU4JN9.THE PHAP ung ho ms 2026.199.20260728.102134.01903519101.TRUONG THE PHAP.970423

28/07/2026 1.000.000,00 6209ABBKP2L58SH3.ung ho anh trinh cao Bach ms 2026 199.20260728.102108.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807281020482026h7po083009.5388.83926.102049

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15316593582.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0481000735642 VU TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHKNJ55.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209919394539.20260728.101855.19033298881019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407

28/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#0200970415072810175020263aJP365691.5387.67083.101750

28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15316548672.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1059649981 LE THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507281015102026IGX3015788.5189.50982.101510

28/07/2026 15.000,00 MBVCB.15316531130.2026.196( Cao thi Minh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 30.000,00 MBVCB.15316523747.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 15.000,00 MBVCB.15316515760.2026.194( Bui Anh Dung).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 6209ORCOQ2BN54UB.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach.20260728.101103.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MURD54.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.101044.12345558888.LUU TIEU LO.970423

28/07/2026 50.000,00 6209ORCOQ2BN5JSB.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.100914.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15316449857.ung ho ms 2026.198 (Dinh Bat Quyen).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 60.000,00 6209ORCOQ2BN584M.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi.20260728.100735.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

28/07/2026 200.000,00 NGUYEN HONG SANG Chuyen tien ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach ................OM DZAMBALA ZALEN TADA SOAHA#SP#020097048807281007232026d4fu037094.5389.8725.100705

28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15316418100.NGUYEN THI TUYET ANH chuyen tien Ung ho MS2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0121001848456 NGUYEN THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 6209ORCOQ2BN519J.LE THE LAM ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260728.100545.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

28/07/2026 50.000,00 6209ORCOQ2BN5Q6P.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.20260728.100403.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15316377811.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCHKLFF2.LUU THI THU HANG chuyen ung ho ms 2026199 trinh cao bach FT26209359754304.20260728.100322.9999271973.LUU THI THU HANG.970407

28/07/2026 50.000,00 6209ORCOQ2BN5LQQ.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.194 anh Bui Anh Dung.20260728.100234.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZE37CD.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.100140.170117058.VO THI KHANH HOA.970432

28/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207281001252026AXZZ836918.5189.75880.100126

28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#020097048807281000502026gl5v014270.5388.73293.100053

28/07/2026 50.000,00 6209ORCOQ2BNP6YH.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh.20260728.100037.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung#SP#0200970488072810002920264bco013038.5189.70986.100029

28/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15316330004.MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 6209ORCOQ2BNP9MK.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.192 em Dang Tuan Anh.20260728.095732.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15316296969.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0551000294975 BUI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15316281178.TRUONG THI THAO chuyen tien ung ho MS2026.199 Trinh Cao Bach.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 6209ORCOQ2BNPVA6.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260728.095518.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1aWXY1FJY.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.095436.084704070007037.NGUYEN MINH HOANG.970437

28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCHK6LEK.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209386007922.20260728.095407.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407

28/07/2026 500.000,00 6209MSCBD2V9SMB7.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.095349.2040109043008.LAM THI PHUONG THANH.970422

28/07/2026 100.000,00 6209ABBKP2L5M9MQ.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.095057.1681000357075.NGUYEN THI HOANG VU.970425

28/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.199#SP#020097048807280947552026j9rf971065.5390.4902.094755

28/07/2026 15.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139590326855.20260728.139590326855-0359548703_Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807280946592026f6xt967991.5389.843.094659

28/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970422072809463020263GYJ870030.5390.98442.094631

28/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507280946312026R6Q6075520.5388.97826.094613

28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MUZWAB.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.094446.01864043301.NGUYEN THI THUY.970423

28/07/2026 300.000,00 ung ho MS2020.199 trinh cao danh#SP#020097042207280944282026P2FR531206.5389.88223.094429

28/07/2026 60.000,00 MBVCB.15316134740.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1015772926 DAU THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807280942212026pqkh952682.5189.78099.094221

28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15316076801.Ung ho MS 2026.199 (Trinh Cao Bach).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 6209SGTTH2CGFUKY.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.093847.060005482766.NGUYEN NGOC HAI.970403

28/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097040507280938472026CQUD038133.5189.59645.093829

28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MUZ1SH.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).20260728.093815.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

28/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507280938142026TRYQ035559.5387.57434.093814

28/07/2026 100.000,00 DAU THI THUY LIEN ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807280938112026nd53939016.5189.56762.093811

28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15316050502.HUYNH VAN SAU NGUYEN THI KIM TRANG UNG HO 2026.199 TRINH CAO BACH.CT tu 0171003474593 HUYNH QUANG NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCHKAY8X.Ung ho MS 2026.199 FT26209700208454.20260728.093742.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.199 Anh Trinh Cao Bach#SP#020097048807280933382026m0vz924375.5189.33576.093338

28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MUT7KZ.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260728.093255.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704880728093204202660p9919250.5389.26213.093204

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315974630.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.199( anh Trinh Cao Bach).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 UNG HO ONG DINH BAT QUYEN-280726-09:30:26 bDp7690809#SP#020097041607280930262026bDp7690809.5387.18045.093026

28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15315928403.ung ho MS 2026.199(anh Trinh Cao Bach).CT tu 0251001258332 PHAM NGOC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315925610.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.198( ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 500.000,00 6209SGTTH2CG8NY5.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.092735.060093114623.NGUYEN THI NGOC THUONG.970403

28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488072809270720269sbu903379.5390.3135.092707

28/07/2026 100.000,00 6209MSCBD2V9EHV4.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.092505.0912687909.HUYNH BINH PHI.970422

28/07/2026 200.000,00 6209SGTTH2CG89SR.IBFT Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.092459.060029270603.LE THI MY QUYEN.970403

28/07/2026 100.000,00 6209SHBAP2L5BNB8.ung ho ms 2026 199.anh trinh cao bach. .20260728.092320.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443

28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.199#SP#020097048807280922342026ov2y888838.5389.79975.092234

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15315843988.Chuyen tien ung ho ms 2026 199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280919472026DYNF432280.5189.66793.091930

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315824682.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0351001008832 DO THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315817446.ung ho MS 2026.198 ( ong Dinh Bat Quyen ).CT tu 0031000278838 PHAN THI BICH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZEZM12.ZP262090154703 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.091835.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

28/07/2026 200.000,00 NGUYEN QUANG NGHIEP chuyen tien Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach .#SP#020097042207280918212026ZW6I112993.5389.60616.091821

28/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-09:16:16 3hsD774157#SP#0200970416072809161620263hsD774157.5189.51531.091616

28/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507280914182026YGLW021754.5387.42969.091419

28/07/2026 2.000.000,00 HUA DONG chuyen tien ung ho MS 2026.199 Anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280913112026BK40690637.5387.37724.091312

28/07/2026 175.000,00 ATM_FTF.10800545.005544.20260728.091249.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1iJZE644X.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.091239.102542215.PHAM NU HANH NGOAN.970432

28/07/2026 300.000,00 MBVCB.15315732164.TRAN THI NHUNG chuyen tien ung ho Trich Cao Bach.CT tu 0201000637961 TRAN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1bJM417CA.ung ho ms 2026.199 trinh cao bach.20260728.091036.09761136113.NGO THI KIM YEN.970429

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHKMPNF.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209579763064.20260728.090934.19034488714018.VND-TGTT-LY THU TRA.970407

28/07/2026 300.000,00 MBVCB.15315704733.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 9898088082 NGUYEN THI HOANG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280909032026QDZQ696860.5387.21023.090903

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970422072809082520262AAY976584.5387.17391.090826

28/07/2026 500.000,00 6209IBT1iJZE6Q2Q.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.090806.0934787862.HUYNH MINH DAT.970432

28/07/2026 200.000,00 6209TPBVI2MUJSTQ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.090639.00250541001.NGUYEN THANH HA.970423

28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15315641733.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15315625621.ung ho MS 2026.199.CT tu 1017371542 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 Ms 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097041507280902512026TYCH117383.5389.93430.090251

28/07/2026 50.000,00 6209IBT1fJ23E26H.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.090219.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431

28/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097042207280901282026HZW1431693.5388.88222.090129

28/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280900402026B6E2583993.5189.85096.090040

28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220728090037202657A4574123.5389.83989.090037

28/07/2026 3.000.000,00 6209IBT1kCHKS44U.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209370705678.20260728.090024.19034935610012.VND-TGTT-BUI XUAN HUY.970407

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315580404.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 9943222599 HUYNH THI MAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 300.000,00 6209MSCBD2V9R57K.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.085923.0903239291.NGUYEN THANH TRUNG.970422

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315574475.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHK9TZ4.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209924603321.20260728.085809.19035947190015.VND-TGTT-NGUYEN HAI YEN.970407

28/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15315552893.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0091000244373 TRAN CHI BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 6209TPBVI2MUJ1JB.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.085634.03668808599.BUI THI CUU.970423

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1d1PP5T6H.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.085616.970422Q0f2767000000000341841.MBBANK IBFT.970422

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315538289.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1048895695 HOANG THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 300.000,00 MBVCB.15315532523.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1049235515 TRUONG NGOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15315536035.2026.199.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZEKYEA.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.085518.0984041991.DAO DUC VINH.970432

28/07/2026 200.000,00 6209WBVNP2L5Q511.Ung ho MS 2026 199 anh Trinh Cao Bach.20260728.085320.107000059742.CONG THI THU HANG.970412

28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15315483567.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0161000417855 PHAM THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 6209MCOBQ2BNNJ9H.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260728.085143.03101010965538.HOANG VIET.970426

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1aWXPNGP7.ung ho ms 2026.199 anh trinh cao bach.20260728.085124.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

28/07/2026 100.000,00 chuyen tien ms2026 199 tran cao bach, ma GD 100000166603969#SP#020097044907280850222026Nexk341391.5388.42920.085004

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHKCMQI.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209770053789.20260728.084954.11520857794015.VND-TGTT-NGUYEN XUAN SON.970407

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZE7ZDZ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.084919.194631596.DOAN HA PHUONG.970432

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15315440824.ung ho ms 2026.198 ong dinh bat quyen.CT tu 1048201057 NGUYEN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 6209SGTTH2CGM9ZB.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.084602.050107494161.DINH TIEN DUNG.970403

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15315411818.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0591000408298 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15315407687.Ung ho MS 2026.199 ( anh Trinh cao Bach ).CT tu 0081000058732 NGUYEN PHUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15315404288.ung ho 2026.199 ( anh Trinh Cao Bach ).CT tu 9932992998 DINH THI Y NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 500.000,00 6209IBT1kCHKJYB5.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209005748085.20260728.084353.1638061119.LE THI HONG NHI.970407

28/07/2026 30.000,00 6209IBT1kCHKJPHU.Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209186943071.20260728.084348.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407

28/07/2026 99.999,00 MBVCB.15315381435.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0061001185067 NGUYEN VAN THAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15315357201.LE THI TRANG chuyen tien 2026.199 Trinh Cao Bach .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507280838072026XQ6B055975.5387.97444.083807

28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15315300188.ung ho ms 2026.199( anh trinh cao bach).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 500.000,00 6209IBT1kCHKQQGD.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209150422904.20260728.083551.10620049197027.VND-TGTT- LE THI THU HA.970407

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807280835322026c9ln744024.5389.88411.083532

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315281819.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1029699978 NGUYEN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315279899.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1014144538 NGUYEN THI PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1iJZEA3GD.NGUYEN THI MAI chuyen tien ung ho Ms 2026199 anh trinh cao bach.20260728.083302.30963570615.NGUYEN THI MAI.970432

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15315250825.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh cao Bach).CT tu 0071004495607 TO THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15315231459.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 1034748672 TRAN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280829332026ET16768023.5388.66151.082933

28/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807280827542026busf721539.5389.59538.082755

28/07/2026 450.000,00 6209IBT1aWXPX3CT.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.082342.152704070015572.LE HOANG QUOC.970437

28/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:MS 2026.199 Trinh cao Bach#SP#0200970405072808215820269OS6083634.5189.37623.082158

28/07/2026 100.000,00 6209SGTTH2CG1ZR3.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.081649.060296091513.DO THI THANH TAM.970403

28/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15315069101.ung ho MS 2026.199.CT tu 0181003550556 LE QUANG KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach-280726-08:15:14 5R5k089565#SP#0200970416072808151420265R5k089565.5388.13122.081514

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280813382026RO92765029.5389.6479.081324

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCH7LJZ4.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209547199237.20260728.081221.808028290888.NGUYEN GIA DINH.970407

28/07/2026 100.000,00 6209SGTTH2CG11F5.IBFT Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.081211.060211111405.AYUN THANH LINH.970403

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704220728081042202616T1104664.5189.96378.081042

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15315003516.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCH7H81S.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209094753286.20260728.080951.8376678127.HO KINH DOANH NGUYEN THI THUY TRANG 2001.970407

28/07/2026 500.000,00 MBVCB.15314962536.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 6209SGTTH2CGBNT4.IBFT ung ho MS2026.199 anh Trinh Cao Bach.20260728.080540.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403

28/07/2026 300.000,00 MAI BA THO XIN UH MS2026.198 ONG DINH BAT QUYEN-280726-08:03:54 xSuk232928#SP#020097041607280803542026xSuk232928.5389.73067.080354

28/07/2026 30.000,00 6209IBT1kCH76DKD.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26209860909123.20260728.080215.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

28/07/2026 200.000,00 gui ong Dinh Bat Quyen chuc ong nhieu suc khoe#SP#0200970422072808014120268NUE671860.5388.64360.080142

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15314889755.UNG HO MS 2026.197 ( THUAN AN VA LINH CHI).CT tu 0111000053179 NONG TUONG MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCH7EPJY.Ung ho MS 2026.198 FT26209932462027.20260728.075907.19073806779014.VND-TGTT-NGO THI NGOC HUYEN.970407

28/07/2026 100.000,00 6209MCOBQ2BND8KD.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.075734.03601014936531.NGUYEN DUY LAN.970426

28/07/2026 300.000,00 6209IBT1d1PPPDZS.ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260728.075455.970422We16133000000000cc4319.MBBANK IBFT.970422

28/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.199-anh Trinh Cao Bach#SP#0200970405072807542220263OQN064582.5388.41575.075422

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15314824385.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0831000021111 NGUYEN THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280752102026IS4K398468.5387.34206.075210

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15314778348.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0591001623338 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 6209SHBAP2L52JYH.NGUYEN THI CHINH chuyen tien uho gia dinh ong Dinh Bat Quyen.20260728.075001.1102199593.NGUYEN THI CHINH.970443

28/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207280749222026033E902590.5388.25336.074923

28/07/2026 300.000,00 6209IBT1kCH7GLWT.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26209192048890.20260728.074908.10420783982010.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG THUY.970407

28/07/2026 300.000,00 MBVCB.15314740488.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1018577166 NGUYEN XUAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen, ma GD 100000166575680#SP#020097044907280740462026DN71615965.5390.99046.074028

28/07/2026 300.000,00 6209SGTTH2CGANGM.IBFT Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach A DI DA PHAT.20260728.074014.060343965731.TRAN MINH QUAN.970403

28/07/2026 300.000,00 MBVCB.15314643151.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCH7B6IH.Ung ho MS 2026.195 FT26209150200039.20260728.073640.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407

28/07/2026 50.000,00 MBVCB.15314620209.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 500.000,00 6209IBT1kCH7Y4GF.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209700048005.20260728.072714.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407

28/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#02009704880728072456202618dj541264.5390.50614.072439

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704880728072448202676oi540868.5387.50390.072448

28/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970488072807223420266clg534809.5189.44253.072216

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207280719572026NF9Z212458.5387.36625.071940

28/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139570940145.20260728.139570940145-0337295522_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen

28/07/2026 100.000,00 6209WBVNP2LPPRIX.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.071159.108000218871.PHAM THI TRA MY.970412

28/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.198 ONG DINH BAT QUYEN#SP#0200970422072807041020264NCZ160142.5388.94269.070411

28/07/2026 15.000,00 MBVCB.15314216299.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.198 (Ong Dinh Bat Quyen)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 12.068,00 MBVCB.15314214261.DANG THI THANH THAO chuyen tien uhms 2026.198.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCH7VCA2.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209918720272.20260728.065300.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407

28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970422072806493820265CBV170499.5388.61377.064938

28/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807280649252026ao95454611.5389.60183.064926

28/07/2026 100.000,00 6209MCOBQ2BN3C17.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.064301.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15314105768.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 10.000,00 MBVCB.15314096827.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 15.000,00 MBVCB.15314096143.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.197 (Thuan An Va Linh Chi)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 30.000,00 MBVCB.15314063543.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 300.000,00 MBVCB.15313987283.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0371000446644 KIEU MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#0200970422072806171720265YBX690406.5390.1940.061717

28/07/2026 40.000,00 6209SGTTH2CGYQRM.IBFT UH ms 2026.198 ong dinh bat quyen.20260728.060454.030077216703.LE THI THUY HA.970403

28/07/2026 55.000,00 MBVCB.15313883225.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.197 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 55.000,00 MBVCB.15313871213.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.196 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 55.000,00 MBVCB.15313865614.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.195 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313845041.2026.174( Nguyen Van Hien).CT tu 0071000701581 PHAM PHU GIAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 20.000,00 MBVCB.15313805686.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 300.000,00 MBVCB.15313800958.ung ho ma so 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0011003704122 PHAM HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139563817375.20260728.139563817375-0973192724_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1iJZEDSLX.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.051856.247571205.TRAN THI THOM.970432

28/07/2026 150.000,00 6209IBT1kCH7WDLQ.UH MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209497494053.20260728.044302.7959777777.VU THI PHUOC MY.970407

28/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807280413222026ehmx355147.5388.30941.041322

28/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207280358412026ZI91310856.5387.27107.035841

28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCH7Q8B6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209991010503.20260728.035206.19033187019016.VND-TGTT-LE HA ANH.970407

28/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507280343082026SLAL068990.5387.22641.034308

28/07/2026 500.000,00 6209IBT1iJZESS8H.Ms 2026-198 uh ong Dinh Bat Quyen.20260728.033700.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

28/07/2026 300.000,00 6209IBT1iJZES9NA.Ms 2026-197 uh Thuan An va Linh Chi.20260728.033558.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MUA7IJ.ung ho ms2026.198 ong dinh bat quyen.20260728.033210.65802121999.NGUYEN QUYNH TRANG.970423

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313716414.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 9833854217 TRAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 300.000,00 6209IBT1kCHGN6V8.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209352044478.20260728.031721.19035136727027.VND-TGTT-NGUYEN NGUYET THI.970407

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1kCHGN2S2.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209702451402.20260728.025215.19031196576014.VND-TGTT-HA LINH THAO.970407

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313673641.ung ho ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0351000969923 NGUYEN THAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139559509205.20260728.139559509205-0366658185_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen

28/07/2026 50.000,00 6209TPBVI2MUAKUF.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.022814.10000583540.CAO DUC HIEN.970423

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313641124.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0451001982841 DOAN THI HOA HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 500.000,00 HUYNH THANH PHUONG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.198 DINH BAT QUYEN-280726-02:00:15 NJpn735255#SP#020097041607280200162026NJpn735255.5388.94736.020016

28/07/2026 40.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139558562668.20260728.139558562668-0347575821_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313633663.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1017300964 LE MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313633673.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1046886998 PHAM DANG KHANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 6209TPBVI2MUAT4E.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.015249.09530659026.NGUYEN VU HIEN.970423

28/07/2026 200.000,00 6209IBT1d1PPV4HR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260728.013604.970422Le489340000000008a8823.MBBANK IBFT.970422

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313609641.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0691000358236 VU THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 300.000,00 6209IBT1kCHG3VIN.Ung ho ong Quyen 2026.198 con chuc ong va gia dinh luon khoe manh binh an a FT26209190694626.20260728.011746.8219331319.NGUYEN THI THUY DUONG.970407

28/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139557080166.20260728.139557080166-0911132256_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

28/07/2026 50.000,00 6209VNIB02JXET3D.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.011124.975453367.PHAM THI TRA MY.970441

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen-280726-01:04:53 Dodc840193#SP#020097041607280104532026Dodc840193.5387.70987.010453

28/07/2026 500.000,00 6209IBT1kCHGF8MM.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209950139220.20260728.005731.19030000006669.VND-TGTT-DANG MINH HANG.970407

28/07/2026 500.000,00 6209IBT1kCHGFVCC.Ung Ho MS 2026.198 Ong Dinh Bat Quyen FT26209840402958.20260728.005545.19037848714013.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG LINH.970407

28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCHGTN7S.LE THI HUONG ung ho o Dinh Bat Quyen FT26209205700928.20260728.005025.19032307040026.VND-TGTT-LE THI HUONG.970407

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHGTH69.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209931050963.20260728.004645.9050659888.HA THUY DUONG.970407

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1kCHGTUSS.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209422656490.20260728.003943.19037031091014.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG ANH.970407

28/07/2026 100.000,00 6209SGTTH2CG28PU.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.002854.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403

28/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207280021372026WOH0265153.5388.43247.002138

28/07/2026 50.000,00 6209IBT1kCHGHFN6.Ung ho Ms 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26209092890503.20260728.001549.7783396883.NGUYEN HIEN MAI.970407

28/07/2026 400.000,00 6209IBT1kCHGHHC2.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26209655136221.20260728.001415.10823163175015.VND-TGTT-TRAN HONG HOA.970407

28/07/2026 100.000,00 6209IBT1fJ238VF3.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen.20260728.001216.8007041085386.VO THI KIEU ANH.963388

28/07/2026 200.000,00 MBVCB.15313451504.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1013989251 NGUYEN THI THAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 100.000,00 MBVCB.15313461633.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0181002939786 VO VI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207280008222026L1E1298414.5387.32419.000823

29/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507292247132026JGG0071392.5390.14807.224713

29/07/2026 50.000,00 MBVCB.15339792574.ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 15.000,00 MBVCB.15339773773.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.200 (og Vi Duc Phong).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 100.000,00 6210IBT1kCL2MCKA.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26211113817646.20260729.223327.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407

29/07/2026 100.000,00 6210IBT1kCL2VELA.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26211259190380.20260729.223056.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407

29/07/2026 15.000,00 MBVCB.15339671142.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15339593967.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0121000773001 DANG THI MINH VE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 15.000,00 MBVCB.15339560788.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 10.000,00 MBVCB.15339564226.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.200(ong Vi Duc Phong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 20.000,00 Uh.Ms.2026.200 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048807292202352026v46x593752.5387.7681.220235

29/07/2026 500.000,00 MBVCB.15339433189.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1051842742 DAO THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 200.000,00 6210IBT1kCL2QL64.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26211445231607.20260729.214827.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU.970407

29/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207292146362026ZI2I271339.5189.53873.214636

29/07/2026 15.000,00 MBVCB.15339325979.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 1.800.000,00 6210IBT1bJM46J9H.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho gia dinh ong Vi Duc Phong MS 2026 -200.20260729.213759.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

29/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207292134332026HALV638775.5388.8970.213434

29/07/2026 50.000,00 6210ABBKP2YY4NM5.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260729.212156.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425

29/07/2026 15.000,00 MBVCB.15339139022.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040507292117142026WB07088366.5189.34962.211714

29/07/2026 100.000,00 6210IBT1kCLCZQZX.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.198 FT26210550063016.20260729.211213.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

29/07/2026 30.000,00 MBVCB.15338939751.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1397439341 NGUYEN HUYEN TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040507292102322026ZMV3040184.5189.68003.210232

29/07/2026 2.000,00 MBVCB.15338884773.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 2.000,00 MBVCB.15338871965.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 2.000,00 MBVCB.15338869965.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 2.000,00 MBVCB.15338867773.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 2.000,00 MBVCB.15338864911.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 15.000,00 MBVCB.15338856483.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.200 (Ong Vi Duc Phong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488072920574820265x2x435354.5389.44191.205729

29/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Vi Duc Phong ms 2026.200#SP#02009704220729201843202631MY995829.5387.31860.201843

29/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong. Xin Chua ban phuoc lanh cho ong ba#SP#020097042207292015252026N7CY912010.5390.12860.201526

29/07/2026 10.000,00 6210IBT1aWX44Y93.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.188 (Em Mai Xuan Hieu) .20260729.201513.0339306897.VU DUC TU.970437

29/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach. Xin Chua ban phuoc lanh cho anh Bach duoc khoe#SP#020097042207292013302026ZXHD607516.5390.2040.201317

29/07/2026 50.000,00 6210TPBVI2ME6CNQ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260729.194327.02315382901.NGUYEN THI PHUONG.970423

29/07/2026 100.000,00 6210IBT1kCL1T4L5.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26210120462020.20260729.193741.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407

29/07/2026 300.000,00 MBVCB.15337434852.Ung ho MS 2020.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1030387151 PHAM THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 200.000,00 MBVCB.15337248452.ung ho MS 2026.198(ong dinh bat quyen).CT tu 1031553416 HOANG THI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 50.000,00 6210IBT1iJZFTFM5.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260729.185759.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

29/07/2026 200.000,00 NGUYEN THI HOAI chuyen tien gui Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207291853232026UOWL970776.5387.3382.185324

29/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807291847362026tff7969839.5389.65260.184736

29/07/2026 500.000,00 6210TPBVI2MEHUMH.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260729.184022.00058235001.VO THU HA.970423

29/07/2026 200.000,00 6210IBT1kCL11N9J.Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong FT26210554964509.20260729.183209.8888685279.NGUYEN NGOC KHANH VY.970407

29/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139782147911.20260729.139782147911-0566366491_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen

29/07/2026 50.000,00 MBVCB.15335490731.ung ho MS 2026.215.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 50.000,00 MBVCB.15335483009.ung ho MS 2026.214.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 10.000,00 MBVCB.15335440379.UH MS 2026.200 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 5.000,00 6210IBT1kCLJVN9I.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong FT26210311800204.20260729.172440.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

29/07/2026 1.000.000,00 6210SGTTH2CV3KS1.IBFT Ung ho ma so 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260729.172045.020040454986.TRINH THI MAI PHUONG.970403

29/07/2026 20.000,00 MBVCB.15334475448.Ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15334389931.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 20.000,00 gui ms 2026 200#SP#020097042207291622132026XGXX459999.5388.75674.162214

29/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807291617362026e97v321137.5189.47218.161717

29/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807291616392026cgw6317597.5387.40985.161639

29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15334284275.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807291600192026rsap258937.5388.41364.160019

29/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong-290726-15:52:42 RLVS833585#SP#020097041607291552422026RLVS833585.5189.93999.155242

29/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970415072915504920264Lar185854.5387.83603.155031

29/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097041507291550192026tU3R183719.5387.80722.155020

29/07/2026 350.000,00 6210IBT1d1P5G633.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 193 194 195 196 197 198 199.20260729.153314.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

29/07/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807291531552026u7vc163320.5387.73414.153155

29/07/2026 100.000,00 6210IBT1iJZT3P69.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 200 VI DUC PHONG.20260729.152339.247529918.LE THI HOA.970432

29/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807291510222026hk2m096060.5389.51981.151004

29/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097042207291456592026HQSL437522.5387.79323.145700

29/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139758577060.20260729.139758577060-0904904143_Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach

29/07/2026 20.000,00 MBVCB.15333139709.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 20.000,00 MBVCB.15333102693.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 100.000,00 MS 2026.198 ONG DINH BAT QUYEN-290726-14:33:41 F0p2415502#SP#020097041607291433412026F0p2415502.5389.57027.143341

29/07/2026 100.000,00 6210SGTTH2CV4QK9.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong.20260729.143026.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

29/07/2026 100.000,00 6210TPBVI2METQ2N.Ung ho MS 2026.200 Vi Duc Phong.20260729.142857.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

29/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507291423432026ghJs809375.5388.5995.142343

29/07/2026 300.000,00 MBVCB.15332641196.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 100.000,00 6210MSCBD2V7L8H2.Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260729.135743.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422

29/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139752512084.20260729.139752512084-0343882448_Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong

29/07/2026 50.000,00 6210MCOBQ2B7KGMD.Ung ho ms2026.200 vi duc phong.20260729.133116.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

29/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807291329492026m4va831105.5387.50771.132949

29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15332295164.ung ho ba cao thi minh.CT tu 1023769479 PHAN THI THANH CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 100.000,00 6210IBT1kCLQW26A.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26210002039113.20260729.132244.19036894965024.VND-TGTT-TRAN THI THU HIEN.970407

29/07/2026 200.000,00 6210IBT1kCLQQKCP.TRUONG PHI PHUNG chuyen FT26210530600798.20260729.132041.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

29/07/2026 180.000,00 Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207291311332026014B288021.5387.68956.131134

29/07/2026 50.000,00 6210IBT1kCHNX1LH.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2026.198 Dinh Bat Quyen FT26210952657472.20260729.130644.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407

29/07/2026 30.000,00 MBVCB.15332098551.Ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong.CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 50.000,00 6210IBT1aWXB47ER.UNG HO MS 2026193 ANH HOANG VAN KHANH.20260729.124155.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424

29/07/2026 50.000,00 6210VNIB02J35IKX.ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260729.123756.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441

29/07/2026 35.000,00 6210IBT1kCHNEIEM.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26210610522978.20260729.123754.80999993456789.VI VAN BINH.970407

29/07/2026 3.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho tri an T7#SP#020097040507291234532026NJVP093386.5390.97087.123453

29/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.198 chuc ong Quyen manh khoe#SP#020097040507291210062026JN9O007575.5390.55730.121006

29/07/2026 10.000,00 MBVCB.15331380706.Ung ho MS 2026101 ong Nguyen Han Phong Vu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 10.000,00 MBVCB.15331359993.Ung ho MS 2026110 em Nguyen Hoang Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 10.000,00 MBVCB.15331300451.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139740020559.20260729.139740020559-0342029208_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen

29/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507291145372026RURW007191.5189.4468.114537

29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15330927539.ung ho MS 2026.191.CT tu 1055036467 CHU THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 200.000,00 6210IBT1kCHNQISP.Ung ho MS 2026.197. Thuan An va Linh Chi FT26210085480665.20260729.112822.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407

29/07/2026 500.000,00 MBVCB.15330816264.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0021000343901 CAO DIEU LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 200.000,00 6210IBT1kCHRRL25.Ung ho MS 2026.196. ba CAO THI MINH FT26210511542507.20260729.112344.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407

29/07/2026 200.000,00 6210IBT1kCHR33V5.Ung ho MS 2026.198. Ong DINH BAT QUYEN FT26210626014645.20260729.111757.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407

29/07/2026 100.000,00 6210IBT1kCHR3IXC.Ung ho MS 2026.200. Ong Vi Duc Phong FT26210942593473.20260729.111620.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407

29/07/2026 100.000,00 ung ho 2026 197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097042207291105282026TC6W312503.5390.60151.110529

29/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704220729110426202666SJ846978.5189.54048.110427

29/07/2026 200.000,00 MBVCB.15330491891.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15330481911.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807291054202026z9z6368491.5387.94329.105401

29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15330240427.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 200.000,00 MBVCB.15330005727.NGUYEN THI QUYEN MS 2006.196 ( ba Cao Thi Minh) .CT tu 9782002936 NGUYEN THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 100.000,00 6210SHBAP2Y25GPM.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260729.101937.1107021986.PHAM THANH HOA.970443

29/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097042207291018402026YFCS493121.5390.90386.101822

29/07/2026 100.000,00 6210MCOBQ2B7TZKX.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260729.101018.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

29/07/2026 200.000,00 MBVCB.15329364889.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1065865557 VU THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15329345814.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0281000412334 NGUYEN THI CHAU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 50.000,00 6210MCOBQ2B788P4.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260729.093106.03101010965538.HOANG VIET.970426

29/07/2026 300.000,00 HA DUC TRI chuyen tien ung ho 2026199 Trinh cao Bach#SP#020097041507290913352026vANp769878.5389.72799.091335

29/07/2026 70.000.000,00 NGUYEN BACH TRANG/UNG HO MA SO 2026.155 20 TRIEU 2 MA SO: 2026.180; 2026.185 MOI MA SO 15 TRIEU. 2 MA SO 2026.130; 2026.138 MOI MA SO 10 TRIEU. TC 70 TRIEU

29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15329119763.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1031851167 PHAM THANH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 100.000,00 6210IBT1aWXB1GCV.ung ho 2026.195 em nguyen ngoc anh.20260729.090739.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

29/07/2026 100.000,00 6210IBT1aWXB15C3.ung ho MS2026.196 ba cao thi minh.20260729.090551.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

29/07/2026 100.000,00 6210IBT1kCHXKBGZ.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26210347078441.20260729.085942.19833183288027.VND--PHAM THI ANH HOA.970407

29/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong#SP#020097042207290856382026T6VV760524.5390.5140.085638

29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15328843408.Chuyen tien ung ho ms 2026 200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/07/2026 50.000,00 MBVCB.15328824131.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 300.000,00 6210MSCBD2VNK9GM.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260729.083757.56786886868.LE PHUC THO.970422

29/07/2026 100.000,00 MBVCB.15328695026.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1021637404 PHAM TUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807290819092026b1xc894695.5390.72370.081851

29/07/2026 100.000,00 6210IBT1aWXBQVCC.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260729.081341.700010397658.HA THI HIEN.970424

29/07/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026 200 ONG VI DUC PHONG-290726-08:09:34 YWqY602477#SP#020097041607290809342026YWqY602477.5390.42358.080934

29/07/2026 50.000,00 MBVCB.15328263469.2026.200.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 100.000,00 6210IBT1aWX5RRZG.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.20260729.074916.100304062014.NGUYEN THI DUYEN.970457

29/07/2026 10.000,00 6210IBT1aWX5XNVQ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.187 (Ba Dinh Thi Thu).20260729.072951.0339306897.VU DUC TU.970437

29/07/2026 300.000,00 MBVCB.15327879684.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1018577166 NGUYEN XUAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 500.000,00 6210IBT1d1PYNJ9W.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260729.071305.970422X8bcea30000000004b8099.MBBANK IBFT.970422

29/07/2026 15.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207290700552026ILRH711587.5387.47464.070055

29/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.200-ong Vi Duc Phong#SP#0200970405072906502320262SFP042855.5390.23585.065023

29/07/2026 50.000,00 6210MCOBQ2B7AJQD.NGUYEN MANH THANG chuyen tien UNG HO MS 2026.199 ( anh Trinh Cao Bach).20260729.063718.03201010651357.NGUYEN MANH THANG.970426

29/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.198 anh Trinh Cao Bach. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207290625342026ROLD542516.5388.78064.062534

29/07/2026 500.000,00 6210IBT1kCH3GMR5.Ung ho MS 2026.198 Ong Dinh Bat Quyen FT26210903540709.20260729.042056.19050746528017.VND-TGTT-HA PHUONG MAI.970407

29/07/2026 15.000,00 MBVCB.15327190988.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.195(em Nguyen Ngoc Anh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 15.000,00 MBVCB.15327173618.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 100.000,00 6210IBT1kCH34RJP.Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26210703915996.20260729.031026.19033114821019.VND-TGTT-NGUYEN XUAN MY LINH.970407

29/07/2026 50.000,00 MBVCB.15327113132.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9837393599 TRAN QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/07/2026 200.000,00 6210IBT1kCH3Y9K5.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26210225900895.20260729.010952.19034855821012.VND-TGTT-PHAN THI TO TRINH.970407

29/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207290057122026GJR4847030.5389.98231.005713

29/07/2026 10.000,00 6210TPBVI2MWXRZV.UHMS 2026.199 Mong GD Le Thi Ngoan an nhieu thien duyen,Trinh Cao Bach benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260729.002353.00005384949.VU HOANG LINH.970423

29/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207290018332026UIU4163527.5387.65882.001834

29/07/2026 100.000,00 DAM CAM PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026 .199 anh trinh cao bach#SP#020097042207282355392026ZGYW683355.5387.43134.235539

29/07/2026 150.000,00 6209TPBVI2MWV6E5.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260728.235136.03451252301.NGUYEN BICH DIEP.970423

29/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen)#SP#020097041507282351062026D9zl239728.5189.38946.235106

30/07/2026 100.000,00 MBVCB.15353762006.Dong van Dien uh 2026 201.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 10.000,00 6211WBVNP2YAWSJI.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260730.225125.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412

30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807302250122026e5jw978474.5390.54272.225012

30/07/2026 50.000,00 6211IBT1kCLY9AAL.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26211936090032.20260730.224837.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407

30/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807302242162026l76w970218.5390.37870.224217

30/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong-300726-22:37:39 l6ex829732#SP#020097041607302237392026l6ex829732.5387.29125.223739

30/07/2026 5.068,00 Vietcombank:0011002643148:Nhi ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#0200970405073022372220265ZTJ089284.5389.27998.223722

30/07/2026 100.000,00 6211IBT1fJ9JAKFA.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.223221.210414949009140.PHAN HAI HOP.970431

30/07/2026 200.000,00 6211IBT1kCLYQEHL.UH MS 2026.201 em Mua A Son. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT26211707796742.20260730.221729.19037752898016.VAN TIEU LONG.970407

30/07/2026 100.000,00 6211IBT1kCLYQK3S.Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen FT26211920869208.20260730.221722.19033842462017.VND-TGTT-NGUYEN THU HUONG.970407

30/07/2026 100.000,00 MBVCB.15353372181.MS 2026.197.CT tu 0071000835396 MAI VUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15353351393.DIEP THI THANH HIEN chuyen tien ung ho ms 2026.198 ong DINH BAT QUYEN chuc ong mau khoe.CT tu 0321000680048 DIEP THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15353363010.Ung ho MS 2026.201.CT tu 0071000835396 MAI VUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 10.000,00 MBVCB.15353291567.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026..201 (em Mua A Son).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 6211IBT1kCLPKFV6.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211310603334.20260730.213012.9979441683.MAI THI VAN LE.970407

30/07/2026 15.000,00 MBVCB.15352997908.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15352934535.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15352861614.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 1.800.000,00 6211IBT1bJMAJP2M.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Mua A Son MS 2026 - 201.20260730.211551.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

30/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Mua A Son ms 2026.201#SP#020097042207302057492026GVIW367494.5388.47869.205750

30/07/2026 300.000,00 6211IBT1kCLPMGR4.UNG HO MS 2026.201 - EM MUA A SON FT26211707472381.20260730.205107.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407

30/07/2026 300.000,00 6211IBT1kCLPMV13.UNG HO MS 2026.199 - ANH TRINH CAO BACH FT26211381323535.20260730.205004.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407

30/07/2026 5.000,00 6211IBT1kCLPVL9U.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26211603001498.20260730.204839.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

30/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041507302028022026WBPO279195.5389.78599.202802

30/07/2026 10.000,00 6211IBT1aWXG6S2K.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.189 (Em Nguyen Thi Anh).20260730.202341.0339306897.VU DUC TU.970437

30/07/2026 300.000,00 6211IBT1kCLU3FMK.Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh FT26211040865684.20260730.201133.19035694959015.VND-TGTT-TRAN VIET MINH.970407

30/07/2026 100.000,00 6211IBT1kCLUAS61.Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26211777358235.20260730.193916.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

30/07/2026 15.000,00 MBVCB.15351312732.2026.198( Trinh Cao Bach).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 100.000,00 6211IBT1kCLU5F4J.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26211148863801.20260730.193253.19030003370019.VND-TGTT-NGUYEN QUANG HIEU.970407

30/07/2026 15.000,00 MBVCB.15351290671.2026.198( dinh bat quyen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 3.000.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807301914182026ycin360821.5390.9963.191418

30/07/2026 100.000,00 Giup Do MS 2026 200 Vi duc Phong#SP#020097041507301905132026M14G846586.5390.49593.190454

30/07/2026 55.000,00 MBVCB.15350618840.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.199 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 55.000,00 MBVCB.15350538352.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.201 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048807301840042026p43g215984.5387.75684.183945

30/07/2026 50.000,00 6211IBT1iJZN53PR.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.181558.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

30/07/2026 300.000,00 6211IBT1aWXGIU2U.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.175233.27458163.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

30/07/2026 100.000,00 MBVCB.15349515888.MS 2026.201 ( uh em Mua A Son).CT tu 0031000244188 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 100.000,00 MBVCB.15349499684.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0251001073282 TRUONG THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 50.000,00 6211IBT1kCL89LIS.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211200913713.20260730.174554.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407

30/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097040507301732432026QWWX005606.5389.4053.173224

30/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970422073017141520269JC7461588.5387.66863.171416

30/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807301711452026ko3e807688.5189.50537.171126

30/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097042207301701012026U39P852773.5189.72816.170102

30/07/2026 900.000,00 6211SGTTH2CST81E.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260730.165824.020106775495.NGUYEN QUANG DAT.970403

30/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970422073016451220263ITV874181.5387.60137.164512

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15348150964.viet ha55 ung ho mua a son ms 2026 201.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 5.000,00 6211VNIB02JN24SW.ung ho MS 2026.201 ( em Mua A Son ).20260730.162536.812281212.GIANG MY LINH.970441

30/07/2026 80.000,00 6211IBT1kCLMR1AN.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211099926807.20260730.155913.19035881243015.VND-TGTT-LE THI YEN.970407

30/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#0200970405073015565520266UG4063314.5387.44710.155655

30/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139900059612.20260730.139900059612-0396204202_PHAN TUAN ANH chuyen tien qua MoMo

30/07/2026 50.000,00 6211SGTTH2CS138S.IBFT Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.153357.060087861451.LE THANH DUC.970403

30/07/2026 100.000,00 6211SGTTH2CS12KZ.IBFT Ung ho ms 2026.198 ong dinh bat quyen.20260730.152305.050087067006.NGUYEN DUC HIEU.970403

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15347101389.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970488073015201920264ahm381469.5387.24775.152019

30/07/2026 100.000,00 6211SGTTH2CSBLU9.IBFT Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh.20260730.150545.060128940130.LE NGUYEN QUOC THANH.970403

30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son)#SP#020097041507301504312026z6GI721117.5189.34452.150431

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15346851718.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15346815545.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.201 e mua son#SP#020097042207301454512026HGSX734364.5389.80429.145432

30/07/2026 30.000,00 MBVCB.15346753623.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097041507301452232026manc680652.5390.67168.145223

30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15346675821.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 20.000,00 MBVCB.15346647043.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 50.000,00 6211TPBVI2MGPBGK.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.144320.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15346293237.Ung ho MS 2026.194 (anh Bui Anh Dung).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 100.000,00 MBVCB.15346287642.Ung ho MS2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097040507301407312026KCIZ001899.5388.29494.140712

30/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040507301405502026W2XY096339.5388.21646.140550

30/07/2026 1.000.000,00 6211SGTTH2CSLHIP.IBFT Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260730.140520.8989.NGUYEN THANH VINH.970403

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15346164064.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 100.000,00 MBVCB.15346158226.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 100.000,00 6211TPBVI2MG6AE6.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).20260730.135938.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

30/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:uh.ms.2026.201 MUA A SON#SP#020097040507301357522026YPPQ070302.5389.83543.135752

30/07/2026 100.000,00 6211MSCBD2XYMM5Q.Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.134924.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422

30/07/2026 50.000,00 6211IBT1kCLVHF6X.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211178105580.20260730.134813.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

30/07/2026 50.000,00 MBVCB.15345970017.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 100.000,00 6211TPBVI2MGN48Q.Ung ho MS 2026.201 Mua A Son.20260730.134407.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

30/07/2026 50.000,00 6211IBT1kCLVZYAS.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211899457778.20260730.134250.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

30/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-300726-13:41:18 o0Ug248975#SP#020097041607301341192026o0Ug248975.5189.5435.134100

30/07/2026 10.000,00 6211IBT1kCLVKJYW.ung ho ms 2026.201, em Mua A Son, chuc em va gia dinh binh an FT26211257373628.20260730.132956.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

30/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097041507301329252026c9wh451345.5388.49236.132925

30/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#020097048807301324482026ywxr067114.5390.28564.132429

30/07/2026 100.000,00 6211SGTTH2CX5XYW.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.201 em Mua A Son.20260730.132235.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

30/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807301322192026rclx061531.5189.18085.132219

30/07/2026 500.000,00 6211IBT1aWXA6EYY.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.201 em Mua A Son.20260730.132209.0903285285.DANG THI PHUONG.970437

30/07/2026 500.000,00 6211IBT1kCLV4S3M.ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26211277053366.20260730.131503.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407

30/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139884425101.20260730.139884425101-0986946529_Ung ho MS 2026201 em Mua A Son

30/07/2026 100.000,00 6211SGTTH2CX5QIA.IBFT ms 2026199 Trinh cao bach.20260730.131257.050070369130.DUONG VAN QUANG.970403

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15345636351.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1013352527 NGUYEN THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 50.000,00 6211IBT1kCLVBJRY.MS 2026.201 FT26211803290076.20260730.131037.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

30/07/2026 500.000,00 MBVCB.15345610827.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 9963333147 PHAM BA HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 6211IBT1kCLV5RQQ.Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26211991515877.20260730.131003.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

30/07/2026 100.000,00 6211IBT1aWXAER44.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.130952.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

30/07/2026 25.000,00 6211IBT1iJZRMBJS.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.130935.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

30/07/2026 100.000,00 6211ORCOQ2B52DXY.MS 2026 201 Em Mua A Son.20260730.130752.16682222.NGUYEN THI THAO.970448

30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097042207301307082026QTV0391707.5388.48233.130649

30/07/2026 200.000,00 6211IBT1kCLV5W66.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211655654003.20260730.130640.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

30/07/2026 100.000,00 MBVCB.15345565673.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 300.000,00 6211SGTTH2CXP881.IBFT Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.125601.020074816186.LE DUC HAI.970403

30/07/2026 10.000,00 6211MCOBQ2BP53A4.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.125305.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

30/07/2026 3.000.000,00 6211IBT1kCLV81T1.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211187770062.20260730.125203.695555.VU QUOC AN.970407

30/07/2026 10.000,00 6211MCOBQ2BP5SS2.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260730.125129.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15345401572.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970415073012485420261o0C353665.5387.59786.124854

30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048807301243222026mrsb971252.5388.31692.124322

30/07/2026 50.000,00 MBVCB.15345315544.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 9903353720 NGUYEN THE VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807301236062026vj2d952300.5390.94150.123548

30/07/2026 100.000,00 6211IBT1kCLDNTLE.Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26211315653411.20260730.121305.1336636668.PHAM QUANG HIEU.970407

30/07/2026 100.000,00 6211IBT1aWXAGIEY.ung ho ms 2026.201 em mua a son chua benh.20260730.121243.185001060000009.VU THI XUAN .970409

30/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807301159292026nrgm838331.5390.76249.115929

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15344519900.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15344451761.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 100.000,00 6211IBT1iJZXNVZP.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 201 MUA A SON.20260730.113847.247529918.LE THI HOA.970432

30/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#02009704880730113427202610ek747796.5189.11611.113428

30/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097041507301127542026BDUA980273.5189.69731.112736

30/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 201 em MUA A SON#SP#020097040507301126482026E059055550.5389.62363.112648

30/07/2026 5.660,00 6211IBT1kCLDBVYT.NGUYEN THI NGOC chuyenNam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong FT26211075238931.20260730.112613.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

30/07/2026 20.000,00 gui ms 2026 201#SP#020097042207301125072026J5BP532297.5389.51811.112448

30/07/2026 200.000,00 6211IBT1kCLD589L.MS.2026.199 ung ho Trinh Cao Bach FT26211835026660.20260730.112336.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407

30/07/2026 100.000,00 6211MSCBD2XLU5I8.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.112213.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422

30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15344152893.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0531002236362 PHAN THI HONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 1.000.000,00 6211IBT1kCLDUPCV.VU KIEU OANH chuyen ms2026201em mua a son FT26211014985302.20260730.111504.19070611602013.VND-TGTT-VU KIEU OANH.970407

30/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970422073011103320264KDO388961.5390.60040.111034

30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15343919850.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1027540595 VU THI THANH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 20.000,00 NGUYEN THUY LINH Chuyen tien tu thien a#SP#0200970488073011010120262g8l626608.5387.99927.110101

30/07/2026 200.000,00 6211IBT1kCLDSRS5.Ung ho MS 2026.201 e Mua A Son FT26211300077573.20260730.105848.8734139133.DO BACH KIM.970407

30/07/2026 2.000,00 6211IBT1fJ9WW9FI.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).20260730.103143.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15343494500.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0141000768519 NGO MINH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807301030182026cscb520849.5389.18896.103018

30/07/2026 500.000,00 6211VCBCH2CXSSK6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260730.102940.0277041033686.NGUYEN ANH TUAN.970454

30/07/2026 2.000,00 6211IBT1fJ9WQLY3.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260730.102550.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

30/07/2026 10.000,00 MBVCB.15343244190.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 100.000,00 6211WBVNP2YQLTJV.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).20260730.095021.999060566999.DO THI NGOC LINH.970412

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15342976911.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 500.000,00 MBVCB.15342920476.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15342891150.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.201( em Mua A Son).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097042207300943302026VD4E801063.5390.68126.094331

30/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15342894181.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15342863572.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.200( ong Vi Duc Phong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 50.000,00 MBVCB.15342812137.2026.201.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#020097048807300935022026if77336369.5387.26920.093503

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15342742314.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 50.000,00 MBVCB.15342720741.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026 .201 em Mua a son#SP#020097048807300924452026gw2k304459.5388.78779.092445

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15342650653.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 100.000,00 NGUYEN THI BICH Chuyen tien#SP#020097048807300922322026k1cd297635.5189.69016.092232

30/07/2026 100.000,00 6211IBT1kCLSVL7G.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211005879060.20260730.091817.1977200888.BUI THI TO HAI.970407

30/07/2026 50.000,00 MBVCB.15342557282.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 50.000,00 6211IBT1fJ9QFFZM.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.091455.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15342493346.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15342420101.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 6211IBT1kCLS2AFH.DO TRUNG KIEN UNG HO MS2026.196 GD BA CAO THI MINH FT26211175853316.20260730.090434.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407

30/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 201 EM MUA A SON-300726-09:04:33 uiIc029599#SP#020097041607300904332026uiIc029599.5387.90865.090433

30/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970405073009013020268LS1058745.5387.78818.090130

30/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807300859442026kp3c227563.5389.70784.085926

30/07/2026 100.000,00 6211IBT1iJZXUJND.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.085929.0984041991.DAO DUC VINH.970432

30/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807300856072026axzo216690.5390.57236.085608

30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970422073008535120269D2Y441990.5388.47742.085351

30/07/2026 500.000,00 6211MCOBQ2BPVPYY.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.085250.18001012911688.PHAM THI MINH PHUONG.970426

30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15342111896.ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son) .CT tu 1032046371 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 100.000,00 6211IBT1kCL9XIRD.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26211060895238.20260730.083744.48066768686868.NGUYEN DUY TOAN.970407

30/07/2026 2.000.000,00 HUA DONG chuyen tien ung ho MS 2026. 201 Em Mua A Son#SP#020097042207300835392026TQD5866377.5387.79386.083539

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15342076859.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0281001888498 KHUU BICH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15342051988.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1028880081 BUI THI MY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970488073008330720261v8s148413.5387.69330.083308

30/07/2026 1.000.000,00 6211IBT1iJZXVXG1.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.083145.153763828.DO THANH TUNG.970432

30/07/2026 500.000,00 6211SGTTH2CXWQ4E.IBFT Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.082605.050003998778.NONG NGOC TRONG.970403

30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807300824222026mdoz122018.5387.38027.082422

30/07/2026 50.000,00 6211IBT1kCL9L9BV.LUU THI THU HANG chuyen ung ho ms 2026201 em mua a son FT26211989241550.20260730.082400.9999271973.LUU THI THU HANG.970407

30/07/2026 200.000,00 6211MCOBQ2BPKNRX.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.082217.04301010693106.NGUYEN THANH NGUYEN.970426

30/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040507300822002026W2KT081522.5389.28710.082200

30/07/2026 1.000.000,00 6211SGTTH2CXU7Y9.IBFT Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.082103.8989.NGUYEN THANH VINH.970403

30/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-300726-08:20:36 o02e249979#SP#020097041607300820362026o02e249979.5189.23975.082036

30/07/2026 100.000,00 6211TPBVI2MGZQVR.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).20260730.082003.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423

30/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#0200970405073008190120261BDF068344.5389.18352.081901

30/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.201 em Mua A Son. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207300818252026AIZY613852.5390.16220.081826

30/07/2026 500.000,00 6211IBT1kCL9ZQJK.CAO THI UNG em mua A son bi tai nan FT26211554015840.20260730.081635.19038824588013.VND-TGTT-CAO THI UNG.970407

30/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097042207300815552026GJOA190002.5387.8034.081537

30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807300812472026gkma087302.5390.96762.081228

30/07/2026 500.000,00 6211IBT1kCL9EFPG.2026.201 mua a son FT26211173075805.20260730.081243.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407

30/07/2026 200.000,00 6211SHBAP2YYNRG9.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.081000.2020141520.LE THI KIM TUYEN.970443

30/07/2026 100.000,00 MBVCB.15341734583.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 9393807096 PHAM THI THANH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15341723529.Ung ho MS 2026.201.CT tu 0921000712073 NGO THIEN NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15341723615.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.200.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15341709661.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15341705718.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.199.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 MBVCB.15341632890.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 500.000,00 6211IBT1kCL94NES.Ung ho MS 2026.201 . E Mua A Son FT26211115100753.20260730.075519.8633939.NGUYEN MINH SON.970407

30/07/2026 10.000,00 6211IBT1aWXAJQJA.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.192 (Em Dang Tuan Anh).20260730.075058.0339306897.VU DUC TU.970437

30/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807300745062026dlmb007913.5389.7267.074447

30/07/2026 200.000,00 6211IBT1aWXAWGYG.ung ho ms 2026.201 Em Mua A Son.20260730.074344.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

30/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#020097048807300743192026qkc6002766.5189.1169.074319

30/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.201-em Mua A Son#SP#020097040507300738422026OGWT097868.5189.86728.073842

30/07/2026 25.000,00 6211IBT1kCL9UVPC.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26211881039219.20260730.073306.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

30/07/2026 5.660,00 6211IBT1kCL9VQ27.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach FT26211547079887.20260730.071355.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

30/07/2026 100.000,00 MBVCB.15341146298.Chuyen tien ung ho ms 2026 201 em Mua A Son.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15340674434.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 300.000,00 MBVCB.15340656405.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 6211IBT1iJZ3RQ7X.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260730.052016.0947667157.NGUYEN THU THUY TIEN.970432

30/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139830654554.20260730.139830654554-0973192724_Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong

30/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#0200970422073000192720268ELE955439.5388.25223.001928

30/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207292352572026D3R8909920.5389.1620.235243

30/07/2026 20.000,00 MBVCB.15340054554.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/07/2026 200.000,00 6210IBT1iJZ3EZFZ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260729.230412.169301988.NGUYEN DIEU HOA.970432

31/07/2026 300.000,00 6212IBT1kCLZGK8Z.Dao Vu ung ho Nguyen-Thi-Thuong MS2026.048 FT26213339930041.20260731.234853.8122119688.VU QUANG VIET.970407

31/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#02009704220731231706202689I1641133.5388.71930.231706

31/07/2026 5.000,00 6212IBT1kCLZYL12.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong FT26213694668315.20260731.231022.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

31/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#0200970422073123003120267K3L116755.5389.46773.230031

31/07/2026 20.000,00 MBVCB.15368406271.KHONG DUONG VIET HUNG ung ho quy tu thien.CT tu 2968104037 KHONG DUONG VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#02009704150731224500202657tK649387.5390.18822.224500

31/07/2026 100.000,00 MBVCB.15368178577.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 10.000,00 MBVCB.15368007858.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 200.000,00 6212IBT1kCL631I3.Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong FT26212215570665.20260731.214158.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

31/07/2026 50.000,00 Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2026.201 chau Mua A Son bi tai nan giao thong#SP#020097042207312109202026WW90671900.5387.97866.210920

31/07/2026 10.000,00 MBVCB.15367209666.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Thanh va ba Hong ms 2026.202#SP#020097042207312055312026L2HS258621.5387.30741.205532

31/07/2026 50.000,00 6212TPBVI2MX8RYW.MS 2026.202 hungnt6.20260731.204318.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423

31/07/2026 10.000,00 6212IBT1aWXEJEKF.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).20260731.204041.0339306897.VU DUC TU.970437

31/07/2026 200.000,00 6212IBT1kCL6SNMA.Ung ho em Mua A Son,MS 2026.201 FT26212179523674.20260731.203518.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

31/07/2026 15.000,00 MBVCB.15366765750.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.202 (ba Thanh Va Ba Hong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 1.000.000,00 6212IBT1aWXEWY9V.UNG HO MS 2026202 BA THANH VA BA HONG.20260731.202544.700016072590.LA TRONG LUONG.970424

31/07/2026 115.000,00 MBVCB.15366419589.PHAN NGOC Y MY chuyen tien.CT tu 0381000407864 PHAN NGOC Y MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 500.000,00 6212MSCBD2X8695F.ung ho ma so 2026198 ong dinh bat quyen.20260731.200840.3336996996666.TRAN NGOC ANH.970422

31/07/2026 160.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207312001122026IFYV393018.5390.32466.200112

31/07/2026 57.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140079564473.20260731.140079564473-0839544804_Ms 2026202

31/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042207311955192026ZK7Z426957.5389.97279.195500

31/07/2026 200.000,00 6212IBT1kCLEZX2H.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26212006180038.20260731.195242.19036439619010.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG HIEU.970407

31/07/2026 120.000,00 6212IBT1d1PGJXXI.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260731.193339.97042292V262344000000000ca9114.MBBANK IBFT.970422

31/07/2026 50.000,00 MBVCB.15365117217.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042207311855262026OJ2E254671.5387.17870.185507

31/07/2026 600.000,00 6212IBT1kCLEJGD6.ung ho ma so 2026.202 ba Thanh va ba Hong FT26212630995828.20260731.185436.19829428411019.VND--LE TRONG NHAN.970407

31/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.201 Em Mua A Son#SP#020097042207311853462026Z6NN156486.5189.7683.185327

31/07/2026 10.000,00 6212ASCB02JPAAKW.NGUYEN THI HUONG CHUYEN KHOAN-310726-18:51:44 6212ASCB02JPAAKW.20260731.185144.231056139.NGUYEN THI HUONG.970416

31/07/2026 100.000,00 MBVCB.15364863586.VU THI KIM OANH transfer ung ho MS2016.103 (ba Nguyen Thi Tung).CT tu 1935868582 VU THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 50.000,00 6212MCOBQ21LYWG1.Ung ho ms2026.201 mua a son.20260731.181901.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

31/07/2026 50.000,00 6212MCOBQ21LLDXE.Ung ho ms2026.202 ba thanh va ba hong.20260731.180843.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

31/07/2026 50.000,00 6212TPBVI2MVP9V3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260731.175851.02692260601.BUI HAI ANH.970423

31/07/2026 100.000,00 6212ASCB02J7NCLF.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong-310726-17:34:05 6212ASCB02J7NCLF.20260731.173405.470407.LE ANH DAT.970416

31/07/2026 200.000,00 6212ASCB02J7I9N6.BUI QUANG HAN CHUYEN KHOAN- GV HUU TRI UNG HO MS 2026.201 EM MUA A SON.-310726-17:32:50 6212ASCB02J7I9N6.20260731.173250.37870389.BUI QUANG HAN.970416

31/07/2026 500.000,00 MBVCB.15363311949.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0261000577986 NGUYEN NHU TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 50.000,00 6212IBT1kCL7XNEV.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26212063794822.20260731.172440.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407

31/07/2026 50.000,00 6212IBT1kCL7X5NM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26212177508551.20260731.172331.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407

31/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097042207311712172026FOQ5837114.5388.27210.171217

31/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140050951231.20260731.140050951231-0888522448_Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen

31/07/2026 50.000,00 6212ASCB02J7SK2Q.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong-310726-16:46:29 6212ASCB02J7SK2Q.20260731.164629.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

31/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042207311645252026GRFT196548.5388.45130.164525

31/07/2026 200.000,00 6212IBT1kCL7YDUZ.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.202 ba Thanh va Ba Hong FT26212611340088.20260731.164344.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

31/07/2026 10.000,00 6212ASCB02J7S81L.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong-310726-16:43:30 6212ASCB02J7S81L.20260731.164330.44208657.NGUYEN HUYNH QUYEN QUYEN.970416

31/07/2026 100.000,00 6212IBT1kCL7PRDT.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26212945396993.20260731.164300.19036297700011.TGTT-VND-NGUYEN THI MY MY.970407

31/07/2026 10.000,00 6212IBT1kCL7UUPI.ung ho ms 2026.202, ba Thanh, ba Hong, chuc cac ba va gia dinh binh an FT26212390060535.20260731.163902.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

31/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097048807311626312026xuc0000682.5388.25392.162631

31/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.202 ba Thanh vs ba Hong#SP#020097040507311616032026KKU0084776.5389.61342.161603

31/07/2026 300.000,00 6212IBT1kCL71TBP.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26212077941939.20260731.161353.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407

31/07/2026 300.000,00 6212IBT1kCL71JS9.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi FT26212425826606.20260731.161153.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407

31/07/2026 300.000,00 6212IBT1kCL7JLKP.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26212025186900.20260731.161115.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407

31/07/2026 100.000,00 TRAN XUAN SINH chuyen tien ung ho ma so2026.201 em mua a son#SP#0200970422073115263420260SK0312455.5189.61894.152634

31/07/2026 110.000,00 MBVCB.15361278347.gd va cac con ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 50.000,00 MBVCB.15361204672.gd ung ho MS 2026.199 Trinh Cao Bach.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 110.000,00 MBVCB.15361154307.gd va cac con ung ho MS 2026.200 gd ong Vi Duc Phong.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 110.000,00 MBVCB.15361107228.gd va cac con ung ho MS 2026.201 Mua A Son.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 200.000,00 6212IBT1kCLGMMG7.ung ho MS 2026.202 FT26212294065019.20260731.145456.19024196033881.VND-TGTT-PHAN HONG QUAN.970407

31/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.202 BA THANH VA BA HONG-310726-14:41:17 JEsd953279#SP#020097041607311441172026JEsd953279.5387.87.144058

31/07/2026 500.000,00 MBVCB.15360733611.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0071005694839 TO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 50.000,00 MBVCB.15360622875.Ung ho MS 2026.202(Ba Thanh va Ba Hong).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042207311417142026K3YU886401.5389.68522.141714

31/07/2026 200.000,00 6212WBVNP2YBUQ36.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260731.135330.104919984465.PHAN MINH TUAN.970412

31/07/2026 200.000,00 6212WBVNP2YB4PPE.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260731.135102.104919984465.PHAN MINH TUAN.970412

31/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140029223556.20260731.140029223556-0383724051_2026183

31/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042207311344042026SDNH716848.5189.5584.134345

31/07/2026 500.000,00 6212IBT1iJHJDTWG.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.20260731.133804.152756321.TRAN THI KIM CHI.970432

31/07/2026 10.000,00 6212IBT1aWX7RR21.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.190 (Em Chu Thuc Hung).20260731.132623.0339306897.VU DUC TU.970437

31/07/2026 25.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140024125700.20260731.140024125700-0343882448_Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong

31/07/2026 100.000,00 MBVCB.15358929802.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 100.000,00 MBVCB.15358903527.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-310726-11:47:28 j8La022075#SP#020097041607311147292026j8La022075.5388.82982.114729

31/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097042207311142512026WXCN974801.5390.53224.114252

31/07/2026 100.000,00 6212IBT1iJHWT4T8.ung ho ma so 2026 202 ba THANH va ba HONG.20260731.113922.247529918.LE THI HOA.970432

31/07/2026 30.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.7.2026 - MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH#SP#0200970415073111384820269999681538.5387.26802.113852

31/07/2026 50.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.7.2026 - MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC#SP#0200970415073111384720269999681536.5189.26790.113852

31/07/2026 500.000,00 6212IBT1kCL449I3.Ung ho MS 2026.201 Em Mua A Son FT26212063881851.20260731.113607.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407

31/07/2026 200.000,00 MBVCB.15358447220.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.202( ba Thanh, Ba Hong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15358409735.UH MS 2026.196 (Cao Thi Minh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15358366839.UH MS 2026.199 (Trinh Cao Bach).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15358333804.UH MS 2026.201 (Mua A Son).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 50.000,00 MBVCB.15358287095.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 50.000,00 MBVCB.15358271258.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 50.000,00 MBVCB.15358265821.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#0200970488073111195120264ysg046571.5387.1658.111951

31/07/2026 20.000,00 gui ms 2026 202#SP#020097042207311106122026QKRM464419.5389.15399.110612

31/07/2026 200.000,00 MBVCB.15357901661.BUI THI ANH THU chuyen tien ung ho 2026.202 ( ung ho ba thanhva ba hong).CT tu 0071001203914 BUI THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 100.000,00 MBVCB.15357443188.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0301000423649 TRAN THI LE NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 200.000,00 6212IBT1kCLBGBSE.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26212011749276.20260731.100513.19020836258012.VND-TGTT-TRAN THI HOA.970407

31/07/2026 500.000,00 TRUONG ANH DUNG CHUYEN KHOAN UNG HO MS2026-196 BA CAO THI MINH-310726-10:04:04 SsvQ826178#SP#020097041607311004042026SsvQ826178.5389.42858.100404

31/07/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704220731100302202669M2491699.5389.38096.100302

31/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097048807310947492026ukl8716533.5189.55145.094730

31/07/2026 500.000,00 6212IBT1kCLBSR8U.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26212173252005.20260731.092732.13320183528010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

31/07/2026 30.000,00 MBVCB.15356622875.Ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 100.000,00 6212TPBVI2MVYVWU.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260731.090727.30384736932.PHAN THI KIM ANH.970423

31/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:UH Ms 2026.201 Em Mua A Son#SP#020097040507310902192026VFEF006371.5390.36463.090220

31/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970488073108533220267z59539285.5387.99813.085318

31/07/2026 200.000,00 MBVCB.15356231644.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970488073108425520264bl5506592.5387.57543.084255

31/07/2026 500.000,00 MBVCB.15356089067.ung ho ma so 2026196 ba Cao Thij Minh.CT tu 0031001146434 NGUYEN THI QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 202 BA THANH VA BA HONG-310726-08:38:16 au3w564571#SP#020097041607310838162026au3w564571.5388.40587.083817

31/07/2026 200.000,00 MBVCB.15355992183.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0071004701369 TAN CHIEU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 100.000,00 6212IBT1aWX7MPLF.ung ho Ms 2026.196 ba cao thi minh.20260731.082052.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

31/07/2026 300.000,00 MBVCB.15355754138.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 3903939226 CHAU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097042207310808022026584D470765.5189.31392.080803

31/07/2026 200.000,00 6212MSCBD2X1YCSJ.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260731.080707.0904294334.PHAM LE HUAN.970422

31/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042207310803392026PGX4227557.5390.16675.080340

31/07/2026 300.000,00 6212IBT1kCL582UW.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26212238423997.20260731.074918.23636363636.TRAN HONG DUONG.970407

31/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#0200970488073107404220262s65322460.5388.43051.074042

31/07/2026 300.000,00 6212IBT1kCL5V54W.Ung ho ms 2026.195 e Nguyen Ngoc Anh FT26212060374345.20260731.073857.19020248912989.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUYEN.970407

31/07/2026 500.000,00 MBVCB.15355357667.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien.CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042207310725352026KUK4610703.5389.95885.072516

31/07/2026 300.000,00 MBVCB.15355187543.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.202-ba Thanh va ba Hong#SP#020097040507310650522026ZCWW056266.5387.2430.065052

31/07/2026 100.000,00 MBVCB.15354754003.Chuyen tien ung ho ms 2026 202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

31/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.201 em Mua A Son. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207310635442026OHK8353702.5387.70349.063545

31/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048807310537162026wmm8094426.5388.98127.053716

31/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139962602383.20260731.139962602383-0938122191_Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong

31/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.139962618981.20260731.139962618981-0938122191_Ung ho MS 2026201 em Mua A Son

31/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048807310033042026lfns042900.5387.80396.003304

31/07/2026 100.000,00 MBVCB.15354049222.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 100.000,00 MBVCB.15354021127.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0851000034486 NGUYEN HOANG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/07/2026 10.000,00 6212TPBVI2MKDJUT.UHMS 2026.201 Mong Mua A Son benh chuyen bien tot,GD binh an gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260731.000209.00005384949.VU HOANG LINH.970423

31/07/2026 500.000,00 6211IBT1kCLYUR99.Ung ho MS2026.193 anh Hoang Van Khanh FT26212646973170.20260730.234700.19020754207010.VND-TGTT-TRAN MINH THU.970407

31/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.199 ANH TRINH CAO BACH-300726-23:41:35 nyrp088640#SP#020097041607302341362026nyrp088640.5388.31734.234136

31/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.201 EM MUA A SON-300726-23:39:36 WlEu071420#SP#020097041607302339362026WlEu071420.5388.29344.233921

31/07/2026 50.000,00 6211MSCBD2XBJZKW.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.233213.9388388399.THACH LE THIEN PHUOC.970422

31/07/2026 100.000,00 6211IBT1iJHQG2Q7.ung ho ms 2026201 em mua a son.20260730.233134.3636161699.NGUYEN TAI.970432

31/07/2026 50.000,00 6211IBT1kCLYI6EE.Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26212773454711.20260730.232550.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407

31/07/2026 100.000,00 6211TPBVI2MKHJAV.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260730.231318.19999999966.DANG DINH KHANH.970423