Đón nhận sự sẻ chia của bạn đọc, anh Nguyễn Văn Hiên xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã kịp thời giúp đỡ bố con anh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Hiên (SN 1987, ở khu 10, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ) là nhân vật trong bài viết: " Cha tàn tật sau tai nạn, mẹ bặt vô âm tín, tương lai 5 đứa trẻ mờ mịt".

Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo xã Vạn Xuân trao số tiền 241.965.978 đồng tới gia đình anh Nguyễn Văn Hiên

Biến cố đến với anh Hiên vào tháng 8/2015. Khi đang làm việc tại một công trình xây dựng, không may anh bị ngã từ giàn giáo, chấn thương nặng.

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), anh về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và tái khám tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông (cũ). Quá trình điều trị cho anh Hiên đã khiến cả gia đình gần như kiệt quệ.

Cuối năm 2016, anh kết hôn với chị Dương Thị Hợp (SN 1999). Do di chứng sau tai nạn, anh Hiên chỉ còn có thể làm những công việc nhẹ trong nhà. Từ năm 2017, các con lần lượt ra đời. Gia đình ngày càng đông nhân khẩu nhưng nguồn sống chỉ trông vào vài sào ruộng và khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật của anh.

Đến năm 2020, sức khỏe anh suy giảm nghiêm trọng, không còn khả năng đi lại, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vợ và các con chăm sóc. Khó khăn càng chồng chất khi từ ngày 21/6, chị Hợp bất ngờ rời khỏi nhà, đến nay gia đình vẫn chưa thể liên lạc được.

Người mẹ vắng bóng khiến cuộc sống của bố con anh Hiên vốn đã chật vật càng thêm khó khăn. Không còn ai chăm sóc 5 đứa trẻ, gia đình đành gửi 3 cháu nhỏ sang nhờ ông bà ngoại cưu mang một thời gian, còn 2 cháu lớn là Hiền và Ngọc ở lại với cha.

Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bố con anh Hiên, đông đảo bạn đọc đã chung tay ủng hộ số tiền 241.965.978 đồng.

Anh Hiên cho biết, sẽ dành một phần số tiền được hỗ trợ để sửa lại khu bếp và sân nhà đã xuống cấp, phần còn lại dùng chăm lo việc học hành, sinh hoạt của các con.

Đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Hiên, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vạn Xuân gửi lời cảm ơn tới Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã kịp thời chung tay giúp đỡ gia đình anh Hiên.

"Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Báo VietNamNet và đông đảo bạn đọc để nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có thêm động lực và điều kiện vượt qua nghịch cảnh", ông Hưng chia sẻ.