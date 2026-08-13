Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15077352699.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026 .174 anh nguyen van hien#SP#020097041507112224062026dyHb649723.5390.54109.222356

11/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137257731957.20260711.137257731957-0938122191_Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim

11/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137257674009.20260711.137257674009-0938122191_Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu

11/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.170 em xa duc hung#SP#020097041507112220422026pt5b643341.5189.44119.222032

11/07/2026 300.000,00 MBVCB.15077126519.Ung Ho MS 2026.182 Ha Huynh Nhu.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 50.000,00 6192MCOBQ2BBWU31.Ung ho ms2026.182 ha quynh nhu.20260711.215923.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

11/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507112132492026SQCY086798.5387.65781.213249

11/07/2026 300.000,00 MBVCB.15076296820.ung ho MS 2026.181( Bui Thi Mim).CT tu 0371000430893 CAO NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#0200970405071121074620265VW8095661.5390.43575.210738

11/07/2026 600.000,00 6192VNIB02FJ2RVF.ung ho ma so 2026.182 em Ha Quynh Nhu.20260711.210418.988541189.LE TRONG NHAN.970441

11/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207112053052026EOAI864474.5389.62539.205305

11/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Ha Quynh Nhu ms 2026.182#SP#020097042207112052362026P807738184.5387.60272.205225

11/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207112045072026D5KU197489.5388.17855.204508

11/07/2026 50.000,00 6192MSCBD2GY2AS3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260711.204444.0704679212.PHAN THI PHUONG DUNG.970422

11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15075790991.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0011004261010 DOAN THE DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207112041432026C063980400.5390.99221.204133

11/07/2026 200.000,00 6192TPBVI21SCS9X.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260711.203826.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

11/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807112011082026dc8r683286.5189.12263.201108

11/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507112008042026CY0M031170.5189.91902.200753

11/07/2026 400.000,00 MBVCB.15075169972.ung ho MS2026.180 Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0451000396878 TRAN MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 300.000,00 MBVCB.15075148337.ung ho MS 2026 181 chi em ba MIM.CT tu 0451000396878 TRAN MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 300.000,00 6192IBT1d1U7HLUJ.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.195214.970422U860cd3000000000ed4970.MBBANK IBFT.970422

11/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807111930552026ecys517119.5189.57937.193056

11/07/2026 10.566,00 6192IBT1kC7THLD3.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan FT26192756861400.20260711.192938.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15074311070.uh 2026.182 ha quynh nhu.CT tu 0541000184529 TRAN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 300.000,00 MBVCB.15074274098.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 300.000,00 MBVCB.15074226899.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097041507111911352026Cx0x836545.5387.30417.191135

11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15073936353.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0041000254389 NGUYEN THI KIEU DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 120.000,00 MBVCB.15073592163.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15073575056.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15073079201.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 50.000,00 6192ORCOQ2BBCMNG.LOC HO TRO MS 2026.182 HAHUYNHNHU.20260711.181932.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

11/07/2026 100.000,00 6192IBT1kC7LT7SZ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26192504798057.20260711.181313.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

11/07/2026 50.000,00 6192ASCB02FF4YDE.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu-110726-18:12:28 6192ASCB02FF4YDE.20260711.181228.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

11/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807111811282026l5b1142452.5189.16124.181128

11/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026, 182#SP#020097048807111801332026ve5z090804.5389.43651.180133

11/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507111756102026A3WH098193.5388.4416.175610

11/07/2026 100.000,00 6192SGTTH2M9BX1C.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu.20260711.175427.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15072472510.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026, 170#SP#020097048807111753452026b8he049926.5388.87086.175337

11/07/2026 30.000,00 6192VNIB02FFT4T3.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260711.175136.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441

11/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207111748102026O9Q5431560.5388.44950.174811

11/07/2026 200.000,00 6192IBT1kC7LPF3E.Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26192695020351.20260711.174333.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

11/07/2026 15.000,00 6192TPBVI21X6IXS.DANG DINH KHANH chuyen tien.20260711.174111.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

11/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu)#SP#020097041507111740122026YYZ1368230.5389.86498.174012

11/07/2026 25.000,00 6192IBT1kC7LICRB.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192704348943.20260711.173528.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

11/07/2026 50.000,00 6192TPBVI21X68RV.MS 2026.182 Ha Quynh Nhu.20260711.173423.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

11/07/2026 100.000,00 6192TPBVI21X6BH7.Ung ho MS 2026.182 Ha Quynh Nhu.20260711.173154.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

11/07/2026 100.000,00 6192SGTTH2M9QX5G.IBFT Ung ho MS 2026.182 - em Ha Quynh Nhu.20260711.173005.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

11/07/2026 10.000,00 6192IBT1kC7L9X2Y.ung ho ms 2026.182, em Ha Quynh Nhu, chuc em va gia dinh binh an FT26192029070091.20260711.172610.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

11/07/2026 300.000,00 MBVCB.15071820872.ms2026.182.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 50.000,00 6192MSCBD2G2E3KB.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.171020.0353882123.MAI NGOC HUYEN.970422

11/07/2026 10.000,00 6192IBT1aW3U77FS.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260711.170938.000004929853.HUYNH PHUC ANH.970433

11/07/2026 50.000,00 6192IBT1kC7HXKF1.Ung ho Ms 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26192433920560.20260711.170519.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407

11/07/2026 150.000,00 MBVCB.15071398607.Ung ho MS 2026.182( em Ha Quynh Nhu).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970405071117025620266K8E056764.5388.17643.170256

11/07/2026 5.000,00 6192VNIB02FF1QU8.ung ho MS 2026.182 ( em Ha Quynh Nhu ).20260711.170150.912281212.GIANG MY LINH.970441

11/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15071342325.Chuyen tien ung ho hoan canh kho khan.CT tu 0041000187640 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

11/07/2026 300.000,00 6192IBT1kC7HF5XY.Ung ho MS 2026.182 FT26192425960606.20260711.170018.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407

11/07/2026 100.000,00 6192MSCBD2G2URRC.Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.165956.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422

11/07/2026 300.000,00 6192IBT1kC7HTEIM.Ung ho MS 2026 182 be Ha Quynh Nhu o Tuyen Quang FT26192921993844.20260711.165824.19028817640012.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407

11/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.182 ha quynh nhu#SP#020097048807111656352026jz8t750009.5388.74022.165625

11/07/2026 50.000,00 6192IBT1aW3UG1KM.UNG HO MS 2026177 EM SUNG A GU.20260711.165339.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424

11/07/2026 200.000,00 6192IBT1kC7HZB65.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192992540308.20260711.165054.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407

11/07/2026 50.000,00 6192IBT1aW3UA672.UNG HO MS 2026176 CHI TRAN THI THU HIEN.20260711.164940.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424

11/07/2026 200.000,00 6192IBT1kC7H6F95.Ung ho MS 2026.182 FT26192088070261.20260711.164919.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15071092244.MS 2026. 182 ( Em Ha Quynh Nhu).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.182 be Ha Quynh Nhu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207111647572026SODB362732.5389.14091.164757

11/07/2026 50.000,00 MBVCB.15071004967.ung ho MS 2026.185.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 50.000,00 MBVCB.15070992384.ung ho MS 2026.184.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807111641402026dy1n678794.5390.70696.164129

11/07/2026 68.000,00 Uh MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207111632102026LILW946624.5189.8651.163200

11/07/2026 100.000,00 6192IBT1kC7HUG8Q.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192902200160.20260711.162026.1210788686.VU CANH TAN.970407

11/07/2026 1.000.000,00 VTMH Chuyen tien Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970488071116110320263vi8549364.5390.77525.161103

11/07/2026 300.000,00 MBVCB.15069640284.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 500.000,00 MBVCB.15069397198.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0181000051552 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15069222456.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.182 ( em Ha Quynh Nhu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207111441182026GVSQ939874.5387.89072.144118

11/07/2026 100.000,00 Chuyen tien ung ho MS2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807111433272026b0ec218710.5189.50680.143327

11/07/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137186177094.20260711.137186177094-0355232010_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien

11/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970488071114085320264ffn150655.5387.34768.140853

11/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507111405262026PZQX046567.5189.18629.140516

11/07/2026 300.000,00 MBVCB.15068743879.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0531002553471 DO HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507111354192026G12Z012116.5389.69467.135419

11/07/2026 500.000,00 6192IBT1kC7ZW8HX.Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26192898905975.20260711.135013.19035318804019.DINH HAI NAM.970407

11/07/2026 10.000,00 MBVCB.15068306269.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 200.000,00 6192IBT1kC76L66J.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26192819441490.20260711.132147.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

11/07/2026 200.000,00 6192IBT1kC76LJQQ.Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26192434900901.20260711.131921.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

11/07/2026 50.000,00 6192TPBVI21XUJ6C.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.131833.01275242001.NGUYEN VAN KHANH.970423

11/07/2026 500.000,00 MBVCB.15067923405.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1054036831 TRAN THI TU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 500.000,00 6192IBT1kC7643V7.ung ho ms 2026 182 em HA HUYNH NHU FT26192773764555.20260711.125053.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407

11/07/2026 100.000,00 6192IBT1iJEEXM89.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 182 HA WUYNH NHU.20260711.123803.247529918.LE THI HOA.970432

11/07/2026 5.000,00 6192IBT1kC768D28.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26192862203842.20260711.122947.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15067296597.TRUONG THI NGOC TUYET ung ho ms2026.174 (Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0071000773299 TRUONG THI NGOC TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 239.000,00 MBVCB.15067271895.NNC ung ho MS2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

11/07/2026 200.000,00 6192IBT1iJEEEUIG.Ung ho ms 2026 182.20260711.115305.182980088.LE THI HIEN.970432

11/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807111146312026uc6q725166.5387.1957.114631

11/07/2026 120.000,00 6192IBT1kC7EF6WC.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192920067604.20260711.114315.19027602564017.VND-TGTT-DANG PHI SON.970407

11/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN PHUONG LAN chuyen tien ung ho ms 2026.182 e ha quynh nhu#SP#020097040507111128442026G7DX095417.5390.87787.112844

11/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.182 (Ha Quynh Nhu)#SP#020097041507111125512026zLLS809649.5387.70204.112551

11/07/2026 200.000,00 6192IBT1iJEEB39B.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.112308.188115667.HOANG THUY HANG.970432

11/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807111120572026obhf622417.5387.40205.112057

11/07/2026 50.000,00 6192IBT1kC7E4PXY.Giup ma so 2026.182 FT26192805251122.20260711.111240.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

11/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807111110452026wg7s580884.5389.75709.111045

11/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207111110022026YVOR650208.5189.72278.111002

11/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807111047502026ey61489981.5189.38262.104750

11/07/2026 200.000,00 6192ASCB02FCPGGF.UNG HO MS 2026 182 EM HA QUYNH NHU-110726-10:47:26 6192ASCB02FCPGGF.20260711.104727.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

11/07/2026 300.000,00 MBVCB.15065926488.TRAN HUNG HOA chuyen tien ung ho MS2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 0271000280847 TRAN HUNG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 100.000,00 6192MSCBD2EPEWP4.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260711.104202.0364367200.NGUYEN THI THU HUYEN.970422

11/07/2026 300.000,00 6192VNIB02F822PH.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.103926.799997899.PHAN MINH THANG.970441

11/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207111038152026YG38416824.5389.83258.103808

11/07/2026 30.000,00 MBVCB.15065747484.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807111026142026ubyx404992.5389.14169.102614

11/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#02009704880711102014202640av381138.5389.79494.102014

11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15065520374.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15065474164.Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0451001669750 NGUYEN THI NHU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu, ma GD 100000159336745#SP#020097044907111013412026O3Yf292439.5189.43174.101341

11/07/2026 200.000,00 6192IBT1kC7KTNXR.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192759065703.20260711.100745.6788111111.HA TUNG LAM.970407

11/07/2026 50.000,00 6192VNIB02FC6ZA3.ung ho ms 2026.182 (ha quynh nhu).20260711.100657.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441

11/07/2026 1.000.000,00 MS 2026174 ANH NGUYEN VAN HIEN#ACH#0200970407071110045720261001554644.2026-07-11.100457.VND1000180560217.LE THI HONG THANH.VTCBVNVN

11/07/2026 500.000,00 MBVCB.15065171670.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0721000529038 NGO THI THY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 200.000,00 6192IBT1aW386Z6K. Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260711.095646.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437

11/07/2026 100.000,00 6192IBT1aW386V8G.ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260711.095044.05300014266436.NGUYEN THI MAI HUONG.970440

11/07/2026 200.000,00 6192SGTTH2MS8BKV.IBFT ung ho MS2026.182 em Ha Quynh Nhu.20260711.094541.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403

11/07/2026 100.000,00 6192IBT1kC7KGSX4.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26192209250045.20260711.094316.19033990583011.VND-TGTT-LE BUI QUYNH NHU.970407

11/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807110942392026qujr231201.5390.77158.094229

11/07/2026 30.000,00 6192IBT1kC7KASQY.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26192697117798.20260711.094022.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

11/07/2026 200.000,00 6192SHBAP225BAI4.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.093306.1006512601.VU HOAI VAN.970443

11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15064786027.NGUYEN THI HONG LIEN chuyen tien ung ho Luong van vien,ms 2026.175.CT tu 0081000693192 NGUYEN THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 500.000,00 MBVCB.15064699462.LE THI TRANG chuyen tien 2026.182 em Ha Quynh Nhu .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507110921412026UBM5038841.5189.74407.092130

11/07/2026 50.000,00 6192SGTTH2MSMWWD.IBFT Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260711.091718.050127183901.NGUYEN CHAU NGOC HUYEN.970403

11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15064494783.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0731000774709 LE HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15064445240.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0731000774709 LE HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15064371400.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0731000774709 LE HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207110904182026USN1571983.5189.96888.090419

11/07/2026 150.000,00 MBVCB.15064249246.Ung ho MS 2026.182( em Ha Quynh Nhu).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 500.000,00 MBVCB.15064235426.Ung ho MS 2026.182.CT tu 9703729384 LAM HUU HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 150.000,00 MBVCB.15064230985.Ung ho MS 2026.181 ( chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970488071108544920265mdi050221.5387.54800.085449

11/07/2026 500.000,00 6192TPBVI21XLMS7.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.084858.00770267001.LE MANH HAI.970423

11/07/2026 200.000,00 6192IBT1aW38A5V4.NGUYEN VAN THUC chuyen tien.20260711.084810.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437

11/07/2026 200.000,00 6192IBT1aW38A9KL.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260711.084411.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437

11/07/2026 200.000,00 DO THI HOA chuyen tien ung ho MS 2026.182 ( em Ha Quynh Nhu#SP#020097041507110840142026YQao170050.5388.98038.084014

11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15063947315.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 3.000.000,00 MBVCB.15063864729.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0011001287790 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807110827112026gc99950532.5390.46807.082701

11/07/2026 500.000,00 6192ASCB02FCWI8X.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.182 HA QUYNHNHU-110726-08:27:08 6192ASCB02FCWI8X.20260711.082708.889148.NGUYEN THANH VAN.970416

11/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207110809372026K3EZ446644.5389.81720.080927

11/07/2026 200.000,00 6192IBT1kC77KIL1.Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26192099268880.20260711.080613.14020857493013.VND-TGTT-VO HOANG SON.970407

11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15063484584.Ung ho ms 2026.182.CT tu 1053303471 NGUYEN BA CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 50.000,00 MBVCB.15063403486.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1018870485 NGUYEN TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 239.000,00 MBVCB.15063301985.NNC ung ho MS2026177 be Sung A Gu.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15063267251.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0181000924647 NGUYEN VAN DAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 500.000,00 MBVCB.15063274414.NGAN PHANH TAC chuyen tien ung ho MS 2026.182(em Ha Quynh Nhu).CT tu 0281000532863 NGAN PHANH TAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.182-em Ha Quynh Nhu#SP#0200970405071107460520262K2Q063801.5189.2343.074605

11/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15063223915.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 7901882699 NGUYEN DO NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097041507110741122026EvSo876064.5388.85278.074112

11/07/2026 50.000,00 MBVCB.15062993914.Ung ho MS 2026.181.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/07/2026 100.000,00 6192IBT1iJEKI7G8.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.071124.0984041991.DAO DUC VINH.970432

11/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097040507110702422026ATM2073351.5390.63552.070242

11/07/2026 150.000,00 6192MSCBD2E7E6VW.HUYNH KIM CHI ung ho MS 2026179 em Pham van Duong 2026180 em Huynh Ngoc Thuan 2026155 ba Bui Thi Nam.20260711.070111.9513041991.HUYNH KIM CHI.970422

11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15062480636.Chuyen tien ung ho ms 2026 182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

11/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.179 Pham Van Duong#SP#020097042207110604022026C22R889229.5387.40332.060403

11/07/2026 200.686,00 Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.181 gia dinh ba Bui Thi Mim. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507102356342026Z2WO059089.5389.22967.235634

11/07/2026 15.000,00 MBVCB.15061317486.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 6.868,00 6193MSCBD2GCMK93.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260712.223948.872866868.DUONG ANH THUY.970422

12/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026 182#SP#020097048807122235482026vcua826057.5390.79768.223548

12/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507122231002026erJ4832660.5387.69247.223100

12/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507122223432026MN0P068352.5189.52366.222343

12/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207122205562026IGT8973659.5390.1907.220557

12/07/2026 10.000,00 MBVCB.15092660573.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen ung ho MS 2026.183(gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 300.000,00 6193IBT1iJE3S2Q1.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.220201.0901134886.NGO NGOC CUONG.970432

12/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026 183#SP#020097048807122159352026kpkv757777.5189.81720.215924

12/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507122148052026O8TA091321.5388.43482.214805

12/07/2026 100.000,00 6193IBT1kCK92M5V.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194228794040.20260712.214615.19028829083011.VND-TGTT-TRINH QUANG LINH.970407

12/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807122138042026olz3704958.5189.5761.213804

12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15092328346.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0361000196132 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 6193MCOBQ2BM3DTG.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.212156.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

12/07/2026 300.000,00 MBVCB.15092169640.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807122115592026w2l5641183.5390.12868.211600

12/07/2026 10.000,00 6193TPBVI219PY8Y.ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).20260712.211406.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423

12/07/2026 200.000,00 MBVCB.15091973552.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0451001321124 DOAN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807122103282026cjpo601098.5189.53396.210328

12/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807122059162026zd3k587351.5389.32938.205916

12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCK2KWK2.UH MS2026.183 GD Nguyen Thi Yen FT26194807440272.20260712.205024.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407

12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCK27WZ8.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194724045071.20260712.204727.9902034600.LE TAN TAI.970407

12/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507122045032026J050073156.5189.60384.204503

12/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Yen ms 2026.183#SP#020097042207122039202026YJPU488115.5388.31202.203920

12/07/2026 500.000,00 6193WBVNP2LYKCYL.Ms 2026182.20260712.203717.105000153556.DONG LE KHANH NGOC.970412

12/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207122021362026JSKS305627.5389.31967.202136

12/07/2026 800.000,00 MBVCB.15091261273.Chi Nhat, chi Mai canada ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0331000440562 TRAN MY THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 20.000,00 6193IBT1iJEFL2EZ.Ung ho MS 2026-183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.201105.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

12/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137383169674.20260712.137383169674-0377726620_Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen

12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15091047858.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0161000181195 TRAN THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.183#SP#020097042207121957032026NINF610307.5390.91897.195704

12/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137381073154.20260712.137381073154-0973192724_Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu

12/07/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807121942382026pm6z300998.5390.7320.194238

12/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507121935122026TIFJ060372.5390.63218.193512

12/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.178 ( anh Nguyen Van Ty )#SP#02009704150712193235202642WP246772.5388.46764.193235

12/07/2026 50.000,00 TRAN THI MAI LAN ung ho MS 2026.179 ( em Pham Van Duong )#SP#020097041507121931192026mL1l241710.5189.40084.193119

12/07/2026 50.000,00 NGUYEN THI QUY ung ho MS 2026.180 ( Huynh Ngoc Thuan )#SP#020097041507121929592026JqXu237151.5390.31736.192959

12/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207121929572026ORPM158875.5387.31681.192958

12/07/2026 50.000,00 NGUYEN VAN PHUNG ung ho MS 2026.176 (. Tran Thi Thu Hien )#SP#020097041507121928312026fpoz230707.5388.22615.192831

12/07/2026 300.000,00 MBVCB.15090342948.ung ho MS2026.183( gia dinh c Nguyen Thi Yen).CT tu 0021000469274 CAO THI LIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 50.000,00 LE VAN THIEN ung ho MS 2026.177 ( Sung A Gu )#SP#02009704150712192651202611QN223740.5189.13109.192651

12/07/2026 200.000,00 6193NAMAP2LY4STY.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.192614.0904589524.TRAN THI THUY NHU.970428

12/07/2026 50.000,00 PHUNG LE NHAT HUE ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy)#SP#020097041507121925112026d29K216605.5387.2461.192500

12/07/2026 30.000,00 NGUYEN NGOC ANH chuyen tien 2026 .183#SP#020097042207121923482026SR66983300.5189.93732.192348

12/07/2026 50.000,00 PHUNG LE NHAT MINH ung ho MS 2026.172 ( anh Vi Van Chuc)#SP#020097041507121923332026A6rw209579.5387.92589.192333

12/07/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137376409732.20260712.137376409732-0797400132_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung

12/07/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137376289433.20260712.137376289433-0797400132_Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu

12/07/2026 50.000,00 VO LE MUOI ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van )#SP#0200970415071219203520269Nro197280.5388.74461.192035

12/07/2026 50.000,00 VO LE UT ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien )#SP#020097041507121919042026X74W189817.5388.64859.191904

12/07/2026 50.000,00 VO THI KIM TUYEN ung ho MS 2026.175 ( anh Luong Van Vien )#SP#020097041507121917412026SMnR185184.5389.55868.191733

12/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507121856422026G8Po990111.5189.23702.185642

12/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207121841152026VK7S104954.5387.24479.184115

12/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807121836572026wcg0017916.5389.95479.183646

12/07/2026 600.258,00 MBVCB.15089368113.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1014495812 LAI NGOC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 50.000,00 NGUYEN VAN LUONG ung ho MS 2026.181 ( Bui Thi Mim )#SP#020097041507121821552026ZQ1g825309.5189.873.182155

12/07/2026 50.000,00 PHAM THI NGUYEN ung ho MS 2026.182 ( Hoai Thu Quynh Nhu)#SP#020097041507121820082026luCf816858.5387.90183.182008

12/07/2026 50.000,00 LE VAN TAM ung ho MS 2026.183 ( Nguyen thi Yen 1980.)#SP#020097041507121818162026SsKg807946.5389.77806.181816

12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15089044186.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 50.000,00 6193IBT1aW351F6Z.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.181709.1200386998989.DOAN THANH MAI.970430

12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15089021381.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15089026322.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15089011436.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 200.000,00 6193IBT1fJCRLBBM.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 181 chi em ba Bui Thi Mim.20260712.181504.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406

12/07/2026 300.000,00 6193IBT1fJCRL8Y7.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.181305.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406

12/07/2026 50.000,00 6193ABBKP2LYFA1T.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.181017.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425

12/07/2026 50.000,00 6193IBT1iJEFVV4H.ZP261930597335 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260712.180805.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

12/07/2026 68.000,00 MBVCB.15088808234.DUONG PHUNG NHU chuyen tien Ung ho MS 2026.183(gd chi Nguyen Thi Yen).CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 30.000,00 MBVCB.15088515200.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 6193IBT1kCK1GWXB.Ung ho MS 2026.183 FT26194507210158.20260712.174855.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407

12/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807121732392026xz5d710472.5390.78081.173231

12/07/2026 50.000,00 Khai ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#0200970422071217310620261INV538802.5390.66812.173106

12/07/2026 50.000,00 MBVCB.15088097446.Ung Ho MS 2026.176 ( Chi Tran Thi Thu Hien ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#02009704220712173006202642D7433306.5388.59728.173006

12/07/2026 50.000,00 Khai ung ho MS 2026.179 Pham Van Duong#SP#020097042207121727452026JICG886130.5189.44454.172745

12/07/2026 300.000,00 MBVCB.15088020515.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1037143393 HOANG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCK12IBD.Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194200655286.20260712.171407.19038867039013.HA THI YEN.970407

12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15087681792.Ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0081000364517 PHAM THI XUAN LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 500.000,00 6193ASCB02FZFF95.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.183 GD NGTHI YEN-120726-17:06:04 6193ASCB02FZFF95.20260712.170604.889148.NGUYEN THANH VAN.970416

12/07/2026 2.000,00 6193IBT1fJCR7ER4.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.170033.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

12/07/2026 50.000,00 6193TPBVI219ULCA.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.165201.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

12/07/2026 50.000,00 6193TPBVI2194PJ7.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260712.165101.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

12/07/2026 50.000,00 6193TPBVI21947GR.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).20260712.165006.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

12/07/2026 50.000,00 6193TPBVI2194IBN.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).20260712.164901.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

12/07/2026 50.000,00 6193TPBVI2194HHD.MS 2026.183 Nguyen Thi Yen.20260712.164858.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

12/07/2026 50.000,00 6193TPBVI2194DMY.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260712.164801.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCKJTLKB.Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong FT26194560259708.20260712.164750.2929291985.NGUYEN QUOC KHANH.970407

12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15087105532.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207121631022026WKAG297462.5189.81351.163054

12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCKJ76HE.Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong FT26194606239039.20260712.162858.12202099999999.NGUYEN THI PHUONG ANH.970407

12/07/2026 50.000,00 6193MSCBD2G1Y8PA.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.162810.0353882123.MAI NGOC HUYEN.970422

12/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507121623252026TiwB253885.5389.36394.162325

12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15086834839.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0291000265420 HA ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15086822140.Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong.CT tu 0451000378199 NGUYEN PHUC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137349063574.20260712.137349063574-0966931495_Ung ho MS2026 183 Gia dinh chi Nguyen Thi Yen

12/07/2026 200.000,00 MBVCB.15086568206.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.182.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 200.000,00 MBVCB.15086537577.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.181.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 30.000,00 6193IBT1kCKJVRF7.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194905922099.20260712.155429.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

12/07/2026 25.000,00 6193IBT1kCKJD8J9.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194444918054.20260712.154926.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

12/07/2026 10.000,00 MBVCB.15086272170.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 50.000,00 6193IBT1kCKJ1ZY3.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194860620843.20260712.153435.19033143813017.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH DUNG.970407

12/07/2026 300.000,00 MBVCB.15086065023.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9027106868 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 6193ASCB02FZYZ9E.UH MS 2026.183 GD CHI NGUYEN THI YEN-120726-15:21:19 6193ASCB02FZYZ9E.20260712.152119.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416

12/07/2026 200.000,00 MBVCB.15085909905.Ung ho Ms 2026.182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 300.000,00 6193VNIB02FZL3V7.ung ho Ms 2026.097 (chi Lo Thi Tuong).20260712.151608.020704060036370.DOAN THIEN TIN.970441

12/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.183 gd c Nguyen Thi Yen#SP#0200970488071215082520263rpc118551.5387.32917.150825

12/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507121501312026Z3Q5077165.5189.2014.150131

12/07/2026 100.000,00 Chuyen tien ung ho MS2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807121458322026k9hk088160.5189.87198.145832

12/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.181 (Bui Thi Mim )#SP#020097041507121453552026vBja836475.5387.66355.145344

12/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.182 ( Hoai Thu Quynh Nhu)#SP#020097041507121452252026thsu832256.5388.58662.145225

12/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.183 ( Nguyen Thi Yen 1980)#SP#020097041507121450502026oAbc826710.5189.52558.145050

12/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970488071214455020262049050828.5189.30217.144539

12/07/2026 100.000,00 6193IBT1iJETY6FE.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.144340.129292032.PHAM THAI VIET.970432

12/07/2026 200.000,00 6193SHBAP2LLXAD1.ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.143355.1010477677.HUYNH THI HONG YEN.970443

12/07/2026 200.000,00 VU CUC PHUONG Chuyen tien ung ho Maso 2026.183, gia dinh ch Nguyen Thi Yen#SP#020097048807121425052026fct2993564.5388.42256.142456

12/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807121423352026e69h989603.5390.35484.142335

12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15085166036.Chuyen tien ung ho.CT tu 0631000495098 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

12/07/2026 2.000,00 6193MSCBD2GB4XHR.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260712.142002.0373095162.PHAM THANH THAO.970422

12/07/2026 50.000,00 6193IBT1kCKWBM59.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim FT26194389633104.20260712.141804.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407

12/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207121416022026HX0B778466.5388.3795.141603

12/07/2026 100.000,00 6193ASCB02FT6M7R.UNG HO MS 2026.175 ANH LUONG VAN VIEN-120726-14:11:20 6193ASCB02FT6M7R.20260712.141120.40786987.DANG DAT BAN.970416

12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCKWYCW6.MS 2026.183 FT26194906005495.20260712.140905.19129884502016.VND-TGTT-TA QUOC VIET.970407

12/07/2026 100.000,00 6193MCOBQ2B1HBP9.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.140441.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

12/07/2026 100.000,00 6193ASCB02FTNSAB.UNG HO MS 2026.180 EM HUYNH NGOC THUAN-120726-14:04:36 6193ASCB02FTNSAB.20260712.140436.40786987.DANG DAT BAN.970416

12/07/2026 100.000,00 6193IBT1iJETIKJM.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.140226.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

12/07/2026 100.000,00 6193ASCB02FTDMS9.UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-120726-14:00:21 6193ASCB02FTDMS9.20260712.140022.40786987.DANG DAT BAN.970416

12/07/2026 300.000,00 6193TPBVI219MWT7.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.135627.67662396868.NGUYEN THI LE HUYEN.970423

12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15084852634.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 200.000,00 gui md 2026 182 em Ha Quynh Nhu#SP#02009704220712135534202615PV380280.5389.22036.135535

12/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15084795072.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0011002447924 VU THI LA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 6193VNIB02FTI198.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.134643.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441

12/07/2026 100.000,00 6193TPBVI2191H97.NGUYEN VIET LINH DAN Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.133812.03393297101.NGUYEN DIEU LINH.970423

12/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi nguyen thi yen#SP#02009704880712133737202641hp875867.5389.49306.133726

12/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507121334352026Ngj5629144.5387.36792.133424

12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCKWCMY9.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194012596061.20260712.132339.19038790101012.VND-TGTT-VO THI NGOC.970407

12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15084458007.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507121320052026XMJ7053615.5387.77522.131957

12/07/2026 300.000,00 6193IBT1kCKWJCJC.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194639984022.20260712.131442.19036042756011.VND-TGTT-LE THANH NHAN.970407

12/07/2026 300.000,00 6193SHBAP2LL3J5H.ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.131025.0936845168.TRAN THI THANH BINH.970443

12/07/2026 150.000,00 6193IBT1kCKWQLQ9.Ms 2026 183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194368540663.20260712.130919.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

12/07/2026 200.000,00 6193IBT1aW3YYMAQ.ung ho MS 2026.183( gia dinh chi nguyen thi yen).20260712.130530.0947810811.PHAM THI THAO.970440

12/07/2026 30.000,00 6193VNIB02FT98HJ.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.130044.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441

12/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207121259492026G5LK825570.5390.91261.125949

12/07/2026 300.000,00 MBVCB.15084197338.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 6193SGTTH2M3ULSC.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.125708.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

12/07/2026 200.000,00 MBVCB.15084160298.Ung ho MS 2026.183 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0491000032383 MAI THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 6193TPBVI219A7KD.Ung ho MS 2026.183 Nguyen Thi Yen.20260712.125300.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

12/07/2026 100.000,00 6193VNIB02FTSC11.MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.124946.692998888.DO QUANG HUY.970441

12/07/2026 10.000,00 6193IBT1kCKQFGMH.Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194590976105.20260712.124923.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

12/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.183 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen)#SP#020097041507121248132026LWyR511261.5390.39381.124814

12/07/2026 50.000,00 6193ORCOQ2B1SSPK.LOC HO TRO MS 2026.183 NGUYENTHIYEN.20260712.124652.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

12/07/2026 300.000,00 nhaahn ung ho ms 2026.182#SP#020097041507121246132026x0Md506410.5389.29678.124613

12/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970405071212450420266IKD051971.5387.25130.124504

12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15083988774.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.183 NGUYEN THI YEN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCKQL1FF.Ung ho MS 2026.183 FT26194712108326.20260712.124012.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

12/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15083929887.LAI HUY BINH chuyen tien ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15083893700.LAI HUY BINH chuyen tien UNG HO MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15083896616.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0181003621141 LE HOANG MY CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 6193TPBVI219ALWG.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.123301.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

12/07/2026 200.000,00 MBVCB.15083863953.ung ho MS 2026.183 ( gia dinh chi nguyen thi yen).CT tu 9962515486 NGUYEN BA DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807121230062026mvjs700034.5390.53372.122955

12/07/2026 300.000,00 6193IBT1kCKQE3AK.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194221712608.20260712.122849.19034124712011.VND-TGTT-DAO THI LINH TRANG.970407

12/07/2026 10.000,00 6193IBT1kCKQEFZI.ung ho ms 2026.183, gia dinh chi Nguyen Thi Yen, chuc chi va gia dinh binh an FT26194000512255.20260712.122844.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

12/07/2026 50.000,00 MBVCB.15083834203.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9904868066 TU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 6193TPBVI219Q9ZU.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.122612.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

12/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507121225332026mM8V445838.5189.29758.122522

12/07/2026 25.000,00 6193IBT1iJETWH2X.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.122409.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

12/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.183 chi nguyen thi yen#SP#020097042207121223572026Q731852950.5390.22203.122358

12/07/2026 100.000,00 6193IBT1kCKQKW32.Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194674393920.20260712.122232.9988887127.LE THANH NGAN.970407

12/07/2026 100.000,00 O5CH7JU4ENVP-Trung Kien ung ho MS 2026.183#SP#020097042207121221432026WYG0844150.5389.9781.122143

12/07/2026 100.000,00 6193IBT1d1UK6VGX.unghoMS2026183 nguyenthiyen.20260712.122040.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

12/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137323743557.20260712.137323743557-0399536599_Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen

12/07/2026 100.000,00 6193TPBVI219QTY2.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.121843.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423

12/07/2026 50.000,00 6193ASCB02FTKMQ7.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-120726-12:16:50 6193ASCB02FTKMQ7.20260712.121650.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

12/07/2026 150.000,00 MBVCB.15083642149.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0491000048653 LE THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207121213592026COSG142823.5387.70129.121359

12/07/2026 100.000,00 6193SGTTH2M3ZX5I.IBFT Ung ho MS 2026.183 - gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.121301.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCKQA1RY.Ung ho MS 2026.183 gd chi Nguyen Thi Yen FT26194479509497.20260712.121247.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

12/07/2026 100.000,00 6193IBT1iJETQPT9.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.121246.144391101.MAC THI LOAN.970432

12/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807121211552026323n643288.5387.57823.121155

12/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen ba nhan hn#SP#020097042207121206242026RPHO580430.5390.29129.120625

12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15083511313.BUI NGOC DIEP giup do be Nong Quoc Khanh.CT tu 0511000427431 BUI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 20.000,00 6193IBT1iJELRCSG.Ung ho MS 2026-182 em Ha Quynh Nhu.20260712.115350.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15083288435.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung#SP#020097048807121150112026wvt6569074.5387.39532.115000

12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15083186706.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 LE VAN THANH chuyen tien MS 2026 183 gia dinh chi nguyen thi yen#SP#020097042207121141072026EGGI752371.5389.87393.114107

12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15083128719.LE THI TRANG chuyen tien 2026.183 chi Nguyen Thi Yen .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 30.000,00 MBVCB.15083112066.Ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 6193IBT1kCKQDDSQ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194873009730.20260712.113919.1111683368.DOAN MINH HOANG.970407

12/07/2026 500.000,00 6193IBT1kCKQD1SC.Ung ho ms 2026.183 nguyen thi yen. Le ngoc van anh chuyen. Cam on quy bao. FT26194246238235.20260712.113853.19033129467017.VND-TGTT-LE NGOC VAN ANH.970407

12/07/2026 5.000,00 6193VNIB02FTUAYE.ung ho MS 2026.183 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen ).20260712.113811.912281212.GIANG MY LINH.970441

12/07/2026 10.566,00 6193IBT1kCKQSQRA.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim FT26194927145985.20260712.113546.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15083035957.Ung ho MS 2026.180 (anh Huynh Ngoc Thuan - Khanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 30.000,00 MBVCB.15083023536.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1015522538 NGUYEN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 Chuyen tien ho tro MS 2026.183 Nguyen Thi Yen#SP#0200970488071211333020262w3b506874.5388.42980.113331

12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15082937540.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 6193IBT1kCKQJRYX.Ung ho MS 2026.182 e Ha Nhu Quynh FT26194012146049.20260712.112406.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407

12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15082864321.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 6193IBT1iJELL615.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 183 NGUYEN THI YEN.20260712.112009.247529918.LE THI HOA.970432

12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15082773631.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu - Lao Cai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970488071211183020261a7o446896.5389.54781.111819

12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kC7N57EW.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26194758022253.20260712.102708.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15081918684.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2026.182 ( em Ha Quynh Nhu ).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 500.000,00 6193IBT1kC7N86U8.Ung ho ms 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26194362035140.20260712.101556.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

12/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207121001182026O271987959.5389.11433.100119

12/07/2026 100.000,00 6193IBT1kC7N9IWA.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26194778569200.20260712.095834.833668.NGUYEN TRANG NHUNG.970407

12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15081378190.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0421000532307 NGUYEN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 200.000,00 LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho ma so2026183 Nguyen Thi Yen, ma GD 100000159772295#SP#020097044907120950022026ZalP743912.5387.55550.095002

12/07/2026 35.000,00 6193VNIB02FTAYQN.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260712.094948.001704060047277.CHU THI HOA (VIB).970441

12/07/2026 200.000,00 6193SGTTH2M3A1VY.IBFT ung ho MS 2026.181. chi em ba Bui Thi Mim.20260712.094543.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403

12/07/2026 500.000,00 6193IBT1aW3PRNK8.MS 2026.183 ( gia dinh chi nguyen thi yen).20260712.093005.000007204283.NGUYEN THU HIEN.970440

12/07/2026 100.000,00 6193IBT1kC7RT8VK.Giup ma so 2026.183 FT26194009174177.20260712.092249.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

12/07/2026 10.000,00 6193ASCB02FJ5AN9.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim-120726-09:19:59 6193ASCB02FJ5AN9.20260712.091959.24416981.LE THI HONG HANH.970416

12/07/2026 50.000,00 6193VNIB02FT2V16.ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260712.091150.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441

12/07/2026 500.000,00 6193ASCB02FT248L.UNG HO MS 2026 183 GIA DINH CHI NGUYEN THI YEN-120726-09:10:10 6193ASCB02FT248L.20260712.091010.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

12/07/2026 50.000,00 6193ASCB02FJ5KJE.UNG HO MS 2026.183 GIA DINH CHI NGUYEN THI YEN-120726-09:01:05 6193ASCB02FJ5KJE.20260712.090105.24416981.LE THI HONG HANH.970416

12/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207120853002026RY4D608564.5387.93740.085301

12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15080375173.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15080276928.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1059826105 LE THIEN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 2.000.000,00 ung ho MS2026.183 chi nguyen thi yen#SP#0200970415071208432620260hQb479917.5387.56385.084326

12/07/2026 300.000,00 MBVCB.15080269110.PHAM DUY HOANG chuyen tienUng ho MS 2026.183.CT tu 1993572222 PHAM DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807120840112026xw6c796655.5388.45041.084012

12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15080185372.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207120833392026L6T9529443.5388.19757.083340

12/07/2026 500.000,00 6193ASCB02FJI5SC.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-120726-08:32:59 6193ASCB02FJI5SC.20260712.083259.134769569.TRAN THI HUONG.970416

12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15080093042.Gui den MS 2026.145 (em Hoang Viet Hung).CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15080052945.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho MS 2026. 145(em Vang Viet Hung).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026 178 ANH NGUYEN VAN TY#SP#020097040507120824132026F1RP086567.5388.85460.082403

12/07/2026 200.000,00 MBVCB.15079977238.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung#SP#0200970488071208220820260dyr729233.5389.78064.082208

12/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026 181 CHI EM BA BUI THI MIM#SP#020097040507120821252026TY3O072096.5390.74897.082126

12/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026 182 EM HA QUYNH NHU#SP#020097040507120819212026WVTA061507.5390.67573.081922

12/07/2026 200.000,00 MBVCB.15079898760.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137290869081.20260712.137290869081-0967147929_Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty

12/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026 183 GD CHI NGUYEN THI YEN#SP#0200970405071208175720265J3O054246.5388.61714.081749

12/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137290625998.20260712.137290625998-0967147929_Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong

12/07/2026 200.000,00 6193IBT1aW3PLIP2.Ung ho Ms 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.081617.137704079797979.DANH CHI THIEN.970437

12/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137290468402.20260712.137290468402-0967147929_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan

12/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137290361253.20260712.137290361253-0967147929_Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu

12/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137290262750.20260712.137290262750-0967147929_Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen

12/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970488071208115220261rej691469.5189.40476.081152

12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVUP8RH.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).20260712.075401.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVUPSXF.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).20260712.075134.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

12/07/2026 100.000,00 6193SHBAP2LLBMRK.ung ho ms 2026.183.gia dinh chi nguyen thi yen.20260712.075055.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443

12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVUP2Q1.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260712.075007.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15079491576.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguy....CT tu 9336917916 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVUPWKA.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).20260712.074833.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

12/07/2026 200.000,00 LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho ma so2026182 HaQuynh Nhu, ma GD 100000159719329#SP#020097044907120748242026ZVIV890811.5390.58853.074825

12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15079422820.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 10.000,00 MBVCB.15079389230.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.183#SP#020097040507120739542026WQ4U064859.5189.30747.073946

12/07/2026 1.000.000,00 6193ASCB02FJDBTM.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-120726-07:39:23 6193ASCB02FJDBTM.20260712.073923.94330379.MAI XUAN DUC.970416

12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVUU18Q.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).20260712.073159.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVUUQUV.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260712.073036.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVU8XUV.Ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).20260712.072901.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVU8LR9.Ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).20260712.072719.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVU8ZX1.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260712.072610.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVU8E6S.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.072500.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

12/07/2026 300.000,00 6193IBT1kC7XHN36.ung ho ms 2026.183 GD chi Nguyen Thi Yen FT26194155228120.20260712.072100.19022823064017.VND-TGTT-HOANG THI THUY.970407

12/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.183-gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507120720532026ARAW077994.5189.73279.072053

12/07/2026 500.000,00 6193TPBVI21SXA44.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.071502.01540750001.TANG HUU DAT.970423

12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15079001292.Chuyen tien ung ho ms 2026 183 chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

12/07/2026 30.000,00 MBVCB.15078629805.Ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 50.000,00 MBVCB.15078537123.ung ho MS 2026.183.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 50.000,00 MBVCB.15078532534.ung ho MS 2026.182.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970488071205531920268ymk354030.5389.7543.055320

12/07/2026 50.000,00 MBVCB.15078330263.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0141000746091 VU NGHIA HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15078021207.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1979708498 LE THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15077699242.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15077678579.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15077653838.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15077620244.Ung ho MS 2026 . 173 (be Ta Thanh Van - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15077604326.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc - Bac Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15077579757.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 6.868,00 6192MSCBD2GY3WBD.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260711.230850.872866868.DUONG ANH THUY.970422

12/07/2026 150.000,00 MBVCB.15077540682.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 150.000,00 MBVCB.15077510571.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 100.000,00 6192IBT1kC73EZ5T.Ung ho MS 2026. 182 em Ha Quynh Nhu FT26194269002146.20260711.225456.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

12/07/2026 200.000,00 MBVCB.15077418937.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1021210144 DANG THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/07/2026 50.000,00 MBVCB.15077400180.Ung ho MS 2026.182.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807132244152026xhgl531516.5189.2832.224406

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15108418985.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 20.000,00 MBVCB.15108395787.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807132235182026p48r516871.5189.79644.223518

13/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507132231062026PTN3043696.5390.67898.223055

13/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207132230292026719O868221.5189.66773.223021

13/07/2026 20.000,00 MBVCB.15108307833.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15108170899.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 184 ba Dinh Thi Ngo.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-130726-22:08:11 NZg7703889#SP#020097041607132208112026NZg7703889.5390.95376.220811

13/07/2026 1.000.000,00 6194IBT1iJ6QULUQ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.220635.13687979799.TRUONG NGOC QUY.970432

13/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan-130726-22:06:02 jEE5133951#SP#020097041607132206022026jEE5133951.5390.87891.220603

13/07/2026 10.000,00 MBVCB.15108108980.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu-130726-22:03:47 pvXL466433#SP#020097041607132203482026pvXL466433.5388.79998.220348

13/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-130726-22:01:33 6UKP916146#SP#0200970416071322013320266UKP916146.5387.71335.220133

13/07/2026 10.000,00 MBVCB.15108052667.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.184(ba Dinh Thi Ngo).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 500.000,00 6194MCOBQ2B8KIEV.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.215439.03601018943797.NGUYEN THI THANH MAI.970426

13/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970422071321535020262AN5874862.5388.41410.215350

13/07/2026 100.000,00 6194TPBVI21H3WP8.ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.214826.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCK5T6B4.Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26195251375409.20260713.214554.19038791573015.PHAM THI KIM LAN.970407

13/07/2026 700.000,00 Ung ho MS 2026.183 Gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970488071321442420267my1397105.5388.1795.214424

13/07/2026 1.800.000,00 6194IBT1bJM8NFCU.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho GD ba Dinh Thi Ngo MS 2026 - 184.20260713.214119.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15107698618.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0961000006761 HOANG THI NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15107674904.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0011003998298 DANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507132121412026ioG2871978.5389.91220.212141

13/07/2026 99.000,00 Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207132120252026EL22210907.5390.85201.212014

13/07/2026 6.868,00 6194MSCBD2GZVJGE.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260713.211916.872866868.DUONG ANH THUY.970422

13/07/2026 3.000.000,00 CSPM,CSTV tai tro cho ms 2026.183#SP#020097048807132117072026x4pa307728.5189.67550.211707

13/07/2026 50.000,00 MBVCB.15107448749.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9978802850 TRAN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV tai tro cho 2026.184#SP#020097048807132054042026t9nc220526.5390.39659.205352

13/07/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV tai tro cho ms 2026.182#SP#0200970488071320520120261bzc212420.5388.28860.205201

13/07/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV tai tro cho ms 2026. 180#SP#020097048807132051012026vuen208498.5389.24332.205101

13/07/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV tai tro cho ms 2026.179#SP#0200970488071320492320261e6v201958.5389.14785.204923

13/07/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV tai tro cho ms 2026.177#SP#0200970488071320481120263qyv197130.5387.8100.204811

13/07/2026 20.000,00 UH MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097042207132047172026JJC2544118.5389.3191.204717

13/07/2026 300.000,00 6194IBT1kCK5ST65.Ung ho MS 2026.184 FT26194372985149.20260713.204651.19028096933013.VND-TGTT-PHAM THU AN.970407

13/07/2026 10.000.000,00 CSPM, CSTV tai tro cho ms 2026.181#SP#020097048807132046492026d5x7191712.5389.639.204638

13/07/2026 10.000.000,00 CSPM,CSTV tai tro cho ms 2026.178#SP#020097048807132045392026eu82186894.5387.93440.204539

13/07/2026 25.000,00 6194IBT1kCK5CG91.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194320703935.20260713.203822.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15106794346.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.184 ( ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15106729972.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.183( gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 50.000,00 6194IBT1iJEN31RY.Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.200437.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

13/07/2026 100.000,00 6194TPBVI21HEC8P.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.194608.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

13/07/2026 500.000,00 MBVCB.15105912737.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.184 (Ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097040507131933052026KSQ4058505.5388.18766.193305

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15105507212.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 15.000,00 MBVCB.15105166218.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.180 (Em Huynh Ngoc Thuan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 15.000,00 MBVCB.15104954889.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097042207131845182026LGUQ902119.5387.8767.184518

13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15104809060.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1025484304 NGUYEN THI KIM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15104714417.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15104693284.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15104696126.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 500.000,00 MBVCB.15104451394.TRAN ANH TUAN ung ho MS2026.183(Gia dinh Chi NGUYEN THI YEN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 50.000,00 2026.180 ( EM HUYNH NGOC THUAN )#SP#020097041507131809172026PkXP921718.5389.92305.180917

13/07/2026 200.000,00 6194TPBVI21H8DNQ.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260713.180711.00027169001.QUACH THI HONG VAN.970423

13/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.183 gia dinh chi nguyen thi yen#SP#020097042207131802152026MECR648465.5189.39488.180216

13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15103918408.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0201000288512 HO THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKUNMD1.Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194444452891.20260713.175202.19034841460017.VND-TGTT-DOAN THU HOA.970407

13/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKURXRY.Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26194056576238.20260713.175118.19034079492011.VND-TGTT-LE THI NGOC MAI.970407

13/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.183 gia dinh c Nguyen Thi Yen#SP#020097042207131750252026QOCJ783780.5189.49539.175026

13/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKUXF71.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194193360205.20260713.174907.19034079492011.VND-TGTT-LE THI NGOC MAI.970407

13/07/2026 100.000,00 6194TPBVI21HBP6C.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.171535.00191956001.LE THI HUYEN.970423

13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207131710002026YNC8450193.5387.40724.170949

13/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN THI BICH chuyen tien ung ho MS 2026.180 Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970405071317095320269RA8005966.5189.40318.170942

13/07/2026 200.000,00 6194IBT1aW34CY4G.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.170316.6800000000022122.LE THI KIM NGOC.970446

13/07/2026 200.000,00 6194IBT1kCKU1IIM.Ung ho MS 2026.184 FT26194122721008.20260713.164719.14024177579016.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKUJYMR.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194100005276.20260713.164515.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407

13/07/2026 50.000,00 MBVCB.15102306429.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 1046725243 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15102244498.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.183 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen )dd.CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15102207761.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15102193634.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15102186725.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 50.000,00 6194VNIB02FUMLPK.ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).20260713.162311.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441

13/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207131618382026QPYJ438058.5387.82100.161827

13/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097040507131615362026RWX6071489.5387.62082.161536

13/07/2026 10.000,00 MBVCB.15101774098.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 1.000.000,00 6194NAMAP2LQ7NTA.Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.155438.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428

13/07/2026 500.000,00 6194SGTTH2MDWFCK.IBFT Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.155314.060117131354.TO THANH QUOC HUY.970403

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1iJER7KH8.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.154842.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

13/07/2026 300.000,00 6194SHBAP2LQ9I8B.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.154841.1006544190.NGUYEN QUOC HUY.970443

13/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI THAM ung ho MS 2026.183#SP#020097040507131532102026BUDM038045.5389.84816.153210

13/07/2026 20.000,00 MBVCB.15101200042.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCK8SIJK.Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo FT26194037502342.20260713.152659.19035877667013.TGTT-VND-TRUONG THI CHINH.970407

13/07/2026 300.000,00 6194IBT1kCK82N9U.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194230687540.20260713.152258.19031871559019.VND-TGTT-TRAN MINH PHUONG.970407

13/07/2026 300.000,00 6194MCOBQ2BC7SXW.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.151223.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426

13/07/2026 500.000,00 6194IBT1kCK8JYI9.ung ho ms 2026.184 FT26194271170720.20260713.151219.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407

13/07/2026 30.000,00 6194IBT1kCK8J9BV.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194247085114.20260713.151131.3737444999.PHAM THI NGUYET.970407

13/07/2026 200.000,00 6194IBT1kCK8Q38U.Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26194219960023.20260713.150734.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

13/07/2026 200.000,00 6194IBT1iJER5WVI.TRAN THI PHUONG NHUNG uh MS2026184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.150649.126246692.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432

13/07/2026 100.000,00 6194SGTTH2MDRTQA.IBFT Ung ho MS 2026.184 - ba Dinh Thi Ngo.20260713.150603.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

13/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097048807131458402026xitv715054.5189.89480.145840

13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097042207131458302026EGCE827104.5388.87856.145830

13/07/2026 20.000,00 MBVCB.15100729768.ung ho ma so 2026.184.CT tu 0641000022277 THAI HOANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 500.000,00 MBVCB.15100698881.UNG HO MS 2026.184 (DINH THI NGO).CT tu 0481000888777 VU DUY MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 50.000,00 6194MCOBQ2BC6GTK.Ung ho ms2026.183 nguyen thi yen.20260713.144710.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

13/07/2026 50.000,00 6194MCOBQ2BC6J3X.Ung ho ms2026.184 dinh thi ngo.20260713.144301.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

13/07/2026 200.000,00 6194TPBVI2136D9N.ung ho ms ung 2026.174.anh nguyen van hien.20260713.143858.90907636318.LY VINH HOA.970423

13/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507131436462026283Q083898.5189.68570.143646

13/07/2026 25.000,00 6194IBT1iJER8WNI.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen adidaphat.20260713.143516.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKIK3JP.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194922199022.20260713.142846.70775481855.NGUYEN QUOC MINH.970407

13/07/2026 50.000,00 MS 2026.184 BA DINH THI NGO-130726-14:26:28 HTq5746221#SP#020097041607131426282026HTq5746221.5387.11354.142628

13/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207131423282026SK4S896753.5387.96484.142328

13/07/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.184 dinh thi ngo#SP#020097048807131422092026sxyb600178.5390.89281.142209

13/07/2026 200.000,00 6194IBT1kCKIGLNX.Ung ho ms 2026.184 Ba Dinh Thi Ngo FT26194965709087.20260713.142142.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407

13/07/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.184 dinh thi ngo#SP#0200970422071314202320264E1Z832757.5387.79862.142023

13/07/2026 50.000,00 MBVCB.15100277992.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15100253473.Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKI445L.Ung ho ma 2026.184 ba dinh thi ngo FT26194227200217.20260713.141346.19020464615018.VND-TGTT-DO HONG HANH.970407

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKI4923.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194060399244.20260713.141229.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407

13/07/2026 200.000,00 6194IBT1kCKI41YW.Ung ho MS 2026.184 FT26194320371061.20260713.141212.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

13/07/2026 200.000,00 6194IBT1kCKIBHID.Ung ho MS 2026 184 ba Dinh Thi Ngo FT26194008248355.20260713.141103.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

13/07/2026 100.000,00 6194TPBVI213N42B.Ung ho MS 2026076 chi Nguyen Thi Ha.20260713.141054.83899635555.BUI QUANG HUNG.970423

13/07/2026 100.000,00 6194SGTTH2MDJLHF.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.140942.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

13/07/2026 50.000,00 6194ORCOQ2BCNEEU.LOC UNG HO MS 2026.184 DINHTHINGO.20260713.140934.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

13/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-130726-14:09:14 C3JM565579#SP#020097041607131409142026C3JM565579.5387.23754.140914

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKIBJ32.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194234800231.20260713.140838.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKI5CYE.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194444186416.20260713.140517.19028541737017.VND-TGTT-NGUYEN NHU VIET.970407

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKIYCBF.Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26194660398032.20260713.140143.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

13/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207131356442026YMGZ327085.5189.63002.135645

13/07/2026 200.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970422071313560720266RA2146091.5387.58979.135608

13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15100022478.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0031000495366 NGUYEN VAN HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 70.000,00 6194IBT1kCKIMM7H.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26194883831720.20260713.134403.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKIV3PZ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194213160630.20260713.134230.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

13/07/2026 1.000.000,00 6194IBT1aW3BKFTH.Ung ho MS 2026183 Gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.133546.0908777231.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437

13/07/2026 100.000,00 6194MSCBD2GF3GDT.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026183Nguyen thi yen.20260713.132541.8989686822222.HOANG THI NHUNG NHO.970422

13/07/2026 30.000,00 6194IBT1kCKICRFM.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26194337768401.20260713.132405.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407

13/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ung ho ms2026182em ha huynh nhu#SP#020097040507131322402026KTAY028322.5389.4134.132241

13/07/2026 141.943,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#02009704220713131113202631FK220141.5189.50965.131102

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1iJERQZFP.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 184 dinh thi ngo.20260713.125302.111555222.VU THI THU THAO.970432

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKM6VEY.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26194770883184.20260713.123150.19036782081018.VND-TGTT-KIEU VIET THANG.970407

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKMEXIB.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26194115633710.20260713.123043.19036782081018.VND-TGTT-KIEU VIET THANG.970407

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKMEK11.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194226914003.20260713.122953.19036782081018.VND-TGTT-KIEU VIET THANG.970407

13/07/2026 100.000,00 6194TPBVI2139XNN.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.122814.25167338888.TRAN THI KIEU DIEM.970423

13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207131225472026XKPK125992.5189.17277.122548

13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15098823149.ms2026.183.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 300.000,00 6194MSCBD2GFJH6V.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.120318.56786886868.LE PHUC THO.970422

13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807131202022026xbcx212365.5389.68175.120202

13/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137460796058.20260713.137460796058-0987715996_Ung ho MS 2026183 Gia dinh chi Nguyen Thi Yen

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15098598024.MS 2026.183 (Gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 1023303846 LO QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 6194TPBVI213X6VS.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu) HHCD ong Cao Van Nhiep.20260713.115940.04169928601.CAO THU HANG.970423

13/07/2026 100.000,00 6194TPBVI213X3MR.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo) HHCD ong Cao Van Nhiep.20260713.115717.04169928601.CAO THU HANG.970423

13/07/2026 10.566,00 6194IBT1kCKMSKMT.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26194861647033.20260713.114616.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#0200970422071311442020263BVA932810.5387.46320.114421

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1iJEXZCJC.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 184 DINH THI NGO.20260713.113936.247529918.LE THI HOA.970432

13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15097914570.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15097899787.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15097888933.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15097885658.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15097882169.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507131115032026Y56G015092.5390.43848.111452

13/07/2026 5.000,00 6194IBT1kCKVTFVT.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26194937080269.20260713.111228.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

13/07/2026 3.000.000,00 CK UH MS 2026. 183 GD NGUYEN THI YEN-130726-11:08:18 aEen481012#SP#020097041607131108192026aEen481012.5387.2120.110808

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15097698799.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207131106152026GHKN326219.5388.89139.110616

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15097567684.ung ho.Ms.2026.184.(ba. Dinh Thi Ngo).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 10.000,00 MBVCB.15097527864.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#0200970422071310471920267I4J270806.5389.69945.104719

13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207131042162026W7VC930836.5387.38583.104216

13/07/2026 50.000,00 MBVCB.15097302876.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 6194MCOBQ2BCFQN9.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.103827.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

13/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKV588W.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194121450108.20260713.103827.9080866868.PHAM THI THUY.970407

13/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207131038172026FZYZ208387.5387.12942.103818

13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15097116216.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 1.000.000,00 6194IBT1aW3BV932.UNG HO MS 2026.184 (BA DINH THI NGO).20260713.102557.700004652380.LY THU PHONG.970424

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15096919466.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 30.000,00 MBVCB.15096916453.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15096907399.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15096893702.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu-130726-10:11:04 gds2738975#SP#020097041607131011042026gds2738975.5390.43309.101104

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1aW3BSMX8.ung ho ms 2026.183.20260713.100250.1313131319.TRAN ANH NGOC.970440

13/07/2026 20.000,00 MBVCB.15096545609.ung ho MS 2026.183 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1iJEXDT6F.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.094126.217666651.TRAN PHUONG ANH.970432

13/07/2026 300.000,00 6194IBT1iJEXD5E5.Ms 2026-184 uh ba Dinh Thi Ngo.20260713.093840.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

13/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKDAFXQ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194976009416.20260713.091416.19033187019016.VND-TGTT-LE HA ANH.970407

13/07/2026 50.000,00 6194MCOBQ2BCBHLG.Ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).20260713.090735.03101010965538.HOANG VIET.970426

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15095845694.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 200.000,00 6194TPBVI213TDIF.Ung ho MS 2026.183 (Gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260713.090134.80966050293.DAO YEN XUAN.970423

13/07/2026 500.000,00 6194IBT1kCKDYJDQ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194121088030.20260713.090023.2503202288.LUU THANH LAM.970407

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1iJEXW5W3.Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.084327.0984041991.DAO DUC VINH.970432

13/07/2026 500.000,00 6194ABBKP2LQQIIJ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.084017.0391000099850.MAI THI PHUONG THAO.970425

13/07/2026 300.000,00 SHGD:19247348.DD:260713.BO:Nguyen Minh Hanh.Remark:Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen

13/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207130835422026OPAL999713.5387.55310.083543

13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807130835032026ts3o409394.5389.52521.083503

13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15095436909.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15095422624.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 6194ASCB02FRI5GT.UNG HO MS 2026 184 BA DINH THI NGO-130726-08:29:31 6194ASCB02FRI5GT.20260713.082931.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKD1PYD.Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan FT26194870028409.20260713.082522.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407

13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15095349575.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.183.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137432493929.20260713.137432493929-0326683902_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan

13/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKDJH4A.Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26194452012964.20260713.082325.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407

13/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKDWLLA.Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194233602460.20260713.082024.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407

13/07/2026 30.000,00 MBVCB.15095279608.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 500.000,00 Chuyen tien ung ho ms 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807130819442026bjhq357674.5388.95366.081944

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKDWJIE.Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26194062687744.20260713.081804.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407

13/07/2026 100.000,00 MS2016.183#SP#020097041507130816102026Qeiy477031.5387.83389.081610

13/07/2026 300.000,00 6194IBT1kCKSXMTN.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194141857078.20260713.080554.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG.970407

13/07/2026 300.000,00 6194IBT1kCKS3VMI.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194412705630.20260713.080224.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG.970407

13/07/2026 200.000,00 6194IBT1aW35RY6D.ung ho ms 2026183 gia dinh chi nguyen thi yen.20260713.075924.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15094921347.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15094916501.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 30.000,00 MBVCB.15094869302.ung ho MS 2026.183 - gd chi nguyen thi yen - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 30.000,00 MBVCB.15094822766.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15094801267.Chuyen tien ung ho ms 2026 184 ba Dinh Thi Ngo.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15094750411.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15094556721.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0491000026247 TRAN VO MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15094478359.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15094439308.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 173 Ta Thanh Van.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKSBQFX.Ung ho MS 2026.183 FT26194252007849.20260713.071048.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

13/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.182 Ha Quynh Nhu#SP#020097042207130708242026TYSL999934.5387.72520.070813

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15094283401.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1968268195 PHAN THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 50.000,00 6194TPBVI213MRDH.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).20260713.065602.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423

13/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207130656002026SPOW630055.5390.41199.065600

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15094219540.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 182 Ha Quynh Nhu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.184-ba Dinh Thi Ngo#SP#020097040507130650582026BLJ6089327.5389.29015.065058

13/07/2026 10.566,00 6194IBT1kCKS8CY5.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26194206919339.20260713.064354.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

13/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 178 anh Nguyen Van Ty NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#0200970405071306344920263ACC035892.5189.94128.063449

13/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.183 gd chi Nguyen Thi Yen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207130633472026PQK3657698.5390.92173.063336

13/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKSMG2F.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194860584902.20260713.063327.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15094014264.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 239.000,00 MBVCB.15093992485.NNC ung ho MS2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

13/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507130613122026r1Fs166652.5390.56438.061312

13/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807130612302026jcjo011954.5389.55695.061230

13/07/2026 500.000,00 MBVCB.15093873716.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1022551496 VU THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 200.000,00 6194IBT1iJE3KVVM.MP Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260713.055933.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

13/07/2026 200.000,00 6194IBT1iJE3KDQ5.MP Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260713.055822.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

13/07/2026 200.000,00 6194IBT1iJE3K9K8.MP Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.055706.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

13/07/2026 55.000,00 MBVCB.15093845871.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 55.000,00 MBVCB.15093836651.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.181 (ba Bui Thi Mim).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 200.000,00 6194TPBVI21318RI.Ung ho MS 2026.183.20260713.054302.01682616001.NGUYEN THI PHUONG DUNG.970423

13/07/2026 50.000,00 6194IBT1fJCNUY4Q.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.043328.0151000982008.NGUYEN THI HONG LIEN.970438

13/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507130415542026A5Ws990653.5189.88512.041554

13/07/2026 100.000,00 6194ASCB02FRGRKH.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-130726-03:37:44 6194ASCB02FRGRKH.20260713.033744.2087886868.NGUYEN THI MINH TAM.970416

13/07/2026 50.000,00 MBVCB.15093546783.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1035529809 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15093472386.NGUYEN DINH THAI chuyen tien ung ho MS 2026.183.CT tu 9703241999 NGUYEN DINH THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 50.000,00 ms2026.183#SP#020097042207130030482026K2OQ895971.5388.15284.003048

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCK9TC48.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194710900315.20260713.000734.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCK9TJPZ.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26194760721045.20260713.000649.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCK9LNH1.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim FT26194273837906.20260713.000554.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCK9LXPJ.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26194074704206.20260713.000509.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

13/07/2026 10.000,00 MBVCB.15093367527.TUONG DUNG ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCK9LHZ8.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26194450995938.20260713.000338.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

13/07/2026 10.000,00 MBVCB.15093364749.TUONG DUNG ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCK9LEUH.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26194047232593.20260713.000232.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCK9L79R.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26194964003220.20260713.000149.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

13/07/2026 10.000,00 MBVCB.15093352101.TUONG DUNG ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 300.000,00 6194IBT1kCK9LBTV.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26194602959536.20260713.000048.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

13/07/2026 10.000,00 MBVCB.15093341109.TUONG DUNG ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 6193IBT1kCK9LPZC.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26194097354632.20260712.235947.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

13/07/2026 10.000,00 MBVCB.15093339676.TUONG DUNG ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCK9LDH5.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26194033137330.20260712.235745.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

13/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCK9L9CQ.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26194277971009.20260712.235651.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

13/07/2026 100.000,00 6193IBT1kCK9LJ2E.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26194202185244.20260712.235533.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

13/07/2026 100.000,00 6193IBT1kCK9HRX3.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26194146979747.20260712.235431.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

13/07/2026 100.000,00 6193IBT1kCK9H3FS.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26194618810497.20260712.235352.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

13/07/2026 10.000,00 6193IBT1kCK9HZ9Q.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194601729215.20260712.235206.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

13/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#02009704880712232714202602md881811.5387.60791.232714

13/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507122324392026q1Ut898188.5387.58265.232439

13/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507122324272026EYTT034286.5388.59152.232416

13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen)#SP#020097041507122319122026RtjV892664.5389.51778.231912

13/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCK9KD2Y.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194882567315.20260712.231216.19028627036011.VND-TGTT-HA THI LAN HUONG.970407

13/07/2026 200.000,00 6193SHBAP2LYHUMD.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.230244.0886862813.DINH THI THANH NGAN.970443

13/07/2026 100.000,00 6193IBT1aW35KK9X.ung ho MS 2026 181 chi em ba Bui Thi Mim.20260712.230143.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

13/07/2026 100.000,00 6193IBT1aW35KAWM.ung ho MS 2026 182 em Ha Quynh Nhu.20260712.225757.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

13/07/2026 300.000,00 6193IBT1aW35KBJN.ung ho MS 2026 183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.225530.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15093028678.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15093034167.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 6.868,00 6195MSCBD2GGSXRG.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260714.225113.872866868.DUONG ANH THUY.970422

14/07/2026 120.000,00 ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#02009704880714224950202641i4035156.5389.90192.224950

14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKLI8QE.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196993939119.20260714.224555.19023310621014.VND-TGTT-KHUONG THI THU CUC.970407

14/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507142240412026UKZ8049235.5387.69215.224041

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15123009486.Ung ho M S 2026. 182( em Ha Quynh Nhu).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15122969520.Le Le Hoa , Do thanh Phu giup 2026. 184 , 2026.185 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 450.000,00 MBVCB.15122943487.Do Ngoc Thach , Xuan Phuong , Huynh t Mai giup 2026. 160 , 2026.180 , 2026.181.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 200.000,00 6195MSCBD2GGKYAW.Ung ho MS 2026184 gia dinh ba Dinh Thi Ngo.20260714.222535.199205226868.MAI THU TRANG.970422

14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15122923818.DO NGOC THACH,Do Thanh Xuan Phuong , p. Dien Hong giup 2026.158.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15122823085.ung ho Ms2026.183 (ung ho gia dinh chi nguyen thi yen).CT tu 0541000283366 DO THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15122800700.Ung ho MS 2026.184 (Ba Dinh Thi Ngo)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 50.000,00 6195ABBKP2L1HV2Q.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.221047.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425

14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807142203212026dsw2953625.5390.55837.220309

14/07/2026 10.000,00 MBVCB.15122646083.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.185(be Ho Duy Hung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15122577702.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 6195SHBAP2L13W1Z.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260714.214553.1023973634.NGUYEN HOANG MAI.970443

14/07/2026 10.000,00 MBVCB.15122471134.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 6195SHBAP2L13MQ6.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.213953.1023973634.NGUYEN HOANG MAI.970443

14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15122456083.Le Le Hoa, Huynh thi Mai , p. Dien Hong giup 2026.171 , 2026.179 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 1.800.000,00 6195IBT1bJMUI43G.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Ho Duy Hung MS 2026 -185 . Chuc con chua khoi benh.20260714.213726.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15122412928.DO THANH MY , p. Thanh My Tay giup 2026.174 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15122392778.DO NGOC THACH, Huynh t Mai, Xuan Phuong , p. Dien Hong giup 2026. 174 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807142119082026gbja834277.5388.60845.211856

14/07/2026 100.000,00 6195VNIB02FGDFP7.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260714.211609.830081998.NGUYEN HUONG GIANG.970441

14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-140726-21:13:39 dgyG740064#SP#020097041607142113392026dgyG740064.5388.32665.211339

14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh-140726-21:09:15 9E0t334595#SP#0200970416071421091520269E0t334595.5189.8986.210916

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKHGUGF.Ung ho MS 2026.184 FT26195231871015.20260714.210802.19071514629019.VND-TGTT-VU LINH TO.970407

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6CCLLD.ung ho ms 2026 179.20260714.210402.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6CCETN.ung ho ms 2026 180.20260714.210311.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6CCBNY.ung ho ms 2026 181.20260714.210153.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6CCVTI.ung ho ms 2026 181.20260714.210008.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6CC2QT.ung ho ms 2026 182.20260714.205903.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6CCQ61.ung ho ms 2026 183.20260714.205811.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

14/07/2026 50.000,00 6195IBT1fJ21PDKE.Nguyen Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho MS 2024.144 .gia dinh chi Huyen.20260714.205741.922401104.NGUYEN THI BICH THUY.970406

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6C1395.ung ho ms 2026 184.20260714.205712.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6C1ZC4.ung ho ms 2026 185.20260714.205608.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

14/07/2026 50.000,00 6195IBT1iJ6C1Y6Y.Ung ho ms 2026183 gia dinh chi nguyen thi yen.20260714.205407.0936105626.HA THI THU NGAN.970432

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKHMQRA.Ms 2026.185 be Ho Duy Hung FT26195073017538.20260714.203721.19030281229998.VND-TGTT-TRAN YEN NGOC.970407

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15121516488.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207142023192026T0O1956076.5387.34290.202320

14/07/2026 25.000,00 6195TPBVI21ICMU3.MS 2026.185 hungnt6.20260714.202035.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423

14/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507142011312026RLS7080561.5388.55749.201119

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15121024616.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 177 em Sung A Gu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh#SP#020097042207141951192026GMZL903616.5388.23744.195120

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15120689741.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15120680684.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu.Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho em va gia dinh#SP#020097042207141946182026LFTK668230.5387.90581.194619

14/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097042207141945282026HY9C116413.5389.85050.194517

14/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207141942142026HLY5535097.5389.63455.194214

14/07/2026 270.000,00 6195MSCBD2GEXTW7.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh anh.20260714.194055.7979171777777.TAO THI LY NA.970422

14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong.Xin Chua ban phuoc lanh cho em va gia dinh#SP#020097042207141936562026AUVW791294.5388.27454.193657

14/07/2026 50.000,00 6195IBT1kCKZGR5F.BUI THUY LINH chuyen uh MS 2026 184 FT26195071733744.20260714.193408.3193555555.BUI THUY LINH.970407

14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho em#SP#020097042207141933442026N57W884265.5387.6038.193333

14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim. Xin chua thuong xot ban phuoc lanh che cho cho 3 ba#SP#0200970422071419285820267TEX491880.5387.73013.192858

14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu.Xin Chua ban phuoc lanh cho con va gia dinh#SP#020097042207141924252026AD3Z197707.5390.40549.192425

14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh chi#SP#020097042207141919322026I7NM820338.5389.7648.191933

14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh ba.#SP#020097042207141913072026PXIC706160.5388.62960.191255

14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung. Xin Chua thuong xot chua lanh benh cho be#SP#0200970422071419073220263ZR9720137.5389.23969.190733

14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15119567153.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 0451001335900 NGUYEN QUANG KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 200.000,00 Ong co chut qua Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207141843192026K2OD497070.5387.51416.184319

14/07/2026 212.122,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-140726-18:42:43 isKh223516#SP#020097041607141842432026isKh223516.5388.48008.184231

14/07/2026 200.000,00 6195IBT1aW3GACTJ.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).20260714.183857.000004945371.DINH CONG HUNG.970440

14/07/2026 250.000,00 6195IBT1d1UHY66W.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so 179 180 182 183 va 185.20260714.183819.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

14/07/2026 60.000,00 MBVCB.15119138505.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15119078986.ung ho ma so 2026 183 ( gia dinh chi nguyen thi yen).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ61UNGK.Ung ho MS 2026 178 anh Nguyen Van Ty.20260714.181753.28437854.NGUYEN NGOC DUC.970432

14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15118953666.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1032642878 NGUYEN MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 30.000,00 MBVCB.15118825366.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 30.000,00 MBVCB.15118815854.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15118798066.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15118179579.ung ho MS 2026.184(ba Dinh Thi Ngo).CT tu 1017556815 PHAM HONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 300.000,00 6195SHBAP2L12WBP.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.173248.0922138999.PHAM PHUONG MY.970443

14/07/2026 686.868,00 MBVCB.15118104604.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0721000597341 DO NGOC THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15118078892.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1017556815 PHAM HONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKENYCB.Ung ho MS 2026.184, ba Dinh Thi Ngo FT26195219056418.20260714.172409.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407

14/07/2026 15.000,00 MBVCB.15117946837.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.182 (Em Ha Quynh Nhu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKERWZQ.Ung ho MS 2026.182 , em Ha Quynh Nhu FT26195033587645.20260714.172059.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407

14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141718592026p5fd816737.5389.44949.171900

14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKE3RZL.Ung ho MS 2026.183 FT26195623408689.20260714.171827.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407

14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKE3PDM.Ung ho MS 2026.185 , be Ho Duy Hung FT26195806746102.20260714.171711.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407

14/07/2026 200.000,00 6195VNIB02FGAKI9.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260714.171550.246678910.LE THI HUYEN TRANG.970441

14/07/2026 15.000,00 MBVCB.15117834922.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.181 (Chi em Ba Bui Thi Mim)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097048807141713462026jg8y791817.5388.8079.171346

14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970488071417080920262ue1765742.5388.67476.170809

14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15117701910.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9963423519 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15117688163.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970422071417065220269S5S308281.5387.59109.170653

14/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026184 gia dinh ba dinh thi ngo#SP#020097042207141658302026R782285045.5388.98336.165831

14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15117511775.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137640503294.20260714.137640503294-0981433404_Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen

14/07/2026 200.000,00 6195SHBAP2L1AABX.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.165009.123456786686.LE BA TIEN.970443

14/07/2026 1.000.000,00 6195IBT1kCKEAUJP.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195725260249.20260714.164944.19028701816040.VND TKTT DANG QUANG HUNG.970407

14/07/2026 100.000,00 6195SHBAP2LB6KFH.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.164311.0916202444.NGUYEN THI KIM THANH.970443

14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15117252961.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 1046725243 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 50.000,00 ms2026.184#SP#020097042207141621522026Y6GC614312.5388.50320.162153

14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807141620022026mgae565399.5388.37997.162002

14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15116608062.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1033681297 VO TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 50.000,00 6195IBT1iJ6JHJR5.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260714.155222.26101991.HO THI NGOC CHI.970432

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15116503092.UNG HO MS 2026.183.CT tu 0331000471627 PHAM KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 300.000,00 6195SHBAP2LBHBTV.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260714.153941.0984207192.NGUYEN THI THU HA.970443

14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu-140726-15:38:34 MKo9013927#SP#020097041607141538342026MKo9013927.5388.87125.153822

14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-140726-15:37:49 imkr790858#SP#020097041607141537492026imkr790858.5189.82640.153749

14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15116328470.ung ho ms 2026.185.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKKLPMJ.Ung ho MS 2026.184 Dinh Thi Ngo FT26195822481548.20260714.153303.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407

14/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137629933272.20260714.137629933272-0904904143_Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung

14/07/2026 50.000,00 6195IBT1kCKKZ9CZ.Ung ho ma so 2026.183, gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195009976550.20260714.152543.19032610446019.VND-TGTT-DINH THI CUC.970407

14/07/2026 200.000,00 6195IBT1fJ2J7R32.Ung ho MS 2026.185.20260714.151428.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15115972946.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho 2026. 177 (em Sung A Gu).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 10.000,00 MBVCB.15115968308.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 1.000.000,00 6195IBT1iJ6JGL91.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260714.150901.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432

14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970422071415065420268J3Z817183.5389.9361.150654

14/07/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141506272026pyzl317542.5387.5990.150627

14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15115866852.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0901000013489 NGUYEN VIET BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507141500282026728P064211.5388.74173.150017

14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15115780160.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1900291129 NGUYEN CONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507141451582026EQ6R031392.5387.30149.145146

14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15115736089.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807141443492026j8zp251274.5387.87245.144349

14/07/2026 50.000,00 6195MCOBQ2BFWHWM.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260714.144136.03101010965538.HOANG VIET.970426

14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKKIZBP.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26195253583588.20260714.143851.19024431876016.VND-TGTT-PHAM THU TRANG.970407

14/07/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207141436252026QDSF626406.5390.49126.143626

14/07/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207141434582026UXOY301769.5189.41391.143458

14/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970422071414340920269LG3924706.5189.37237.143409

14/07/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207141433562026RBD1398643.5390.36488.143345

14/07/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097042207141433272026HOW5530594.5389.33745.143328

14/07/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#0200970422071414324320265YXA841949.5390.29847.143231

14/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097048807141431562026eywc218358.5388.24971.143156

14/07/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207141430532026YQ9W934848.5389.20223.143042

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6JY1SE.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260714.141918.0338452794.LE XUAN DAT.970432

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6JPTT2.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.141659.0338452794.LE XUAN DAT.970432

14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15115341604.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKK2BWH.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195769370661.20260714.141514.19034954672010.VND-TGTT-CAO THI THU.970407

14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKKCIPQ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195704781980.20260714.141044.1906080605.NGUYEN THI NGOC TU.970407

14/07/2026 10.000,00 MBVCB.15115260655.ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0711000255373 TRAN QUANG DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 50.000,00 6195TPBVI21DKZ3H.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.140841.02617272801.HUYNH NGOC TRAN.970423

14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKK1J9Y.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195924071743.20260714.140546.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407

14/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141405302026aaz2148872.5388.96234.140518

14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15115198676.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15115144426.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.185( be Ho Duy Hung).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 50.000,00 6195IBT1kCKKQAXW.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195024250683.20260714.135556.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

14/07/2026 72.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207141341532026EAVD422145.5389.87325.134141

14/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970488071413380820264za9083114.5189.71342.133808

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCK7FTIJ.NGAN HA ung ho Ms 2026.185 chau be Ho Duy Hung FT26195147634599.20260714.133648.19022482482011.VND-TGTT-DO THI NGAN HA.970407

14/07/2026 50.000,00 6195ORCOQ2BF4ERD.LOC UNG HO MS 2026.185 HODUYHUNG.20260714.131153.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

14/07/2026 10.000,00 6195IBT1kCK7ECSS.ung ho ms 2026.185, em Ho Duy Hung, chuc em va gia dinh binh an FT26195705951201.20260714.130940.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCK77N96.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195846605716.20260714.130506.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15114497154.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0711000217424 NGO VAN NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15114378887.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026 185 BE HO HUY HUNG-140726-12:44:34 CNho418720#SP#020097041607141244342026CNho418720.5388.26226.124434

14/07/2026 25.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137612486373.20260714.137612486373-0343882448_Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung

14/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970422071412394020263338208665.5387.1759.123940

14/07/2026 20.000,00 6195IBT1iJ6J212L.ZP261950338011 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.123901.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo#SP#0200970422071412365120266963243924.5189.88258.123640

14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15114268788.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 5.000,00 6195IBT1kCK7PJLP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung FT26195656078413.20260714.123547.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

14/07/2026 20.000,00 MBVCB.15114242089.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung - Quang Ngai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 50.000,00 6195SHBAP2LBSFF8.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260714.123450.1004313268.PHAM MINH HONG.970443

14/07/2026 100.000,00 6195SGTTH2MN2UB2.IBFT Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.122651.070989870988.NGUYEN DUY TUNG.970403

14/07/2026 100.000,00 6195TPBVI21DU22M.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).20260714.122549.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

14/07/2026 100.000,00 6195TPBVI21D47YV.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).20260714.122435.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

14/07/2026 30.000,00 MBVCB.15114073478.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807141214482026g1gy879295.5388.62187.121448

14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15113765307.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0581000787814 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141200292026wve8831618.5388.73837.120030

14/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207141200022026ZVJ8166606.5387.70731.120002

14/07/2026 200.000,00 6195IBT1iJ6WN79U.Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo.20260714.115526.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432

14/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141154372026hxdg810850.5387.36252.115425

14/07/2026 200.000,00 6195IBT1iJ6WNWYC.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.115108.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432

14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15113585108.ung ho MS 2026.183(gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKGXN1C.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195268958046.20260714.114736.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407

14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207141147202026HREN987441.5390.89192.114721

14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15113550627.ung ho MS 2026.182(em Ha Quynh Nhu).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15113533537.NGUYEN TIEN THANH chuyen tien ung ho MS 2026.185.CT tu 0451000208829 NGUYEN TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKG3HKK.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195556753511.20260714.114413.13820583681015.VND-TGTT-TRAN BA QUAN.970407

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKGF349.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26195192095084.20260714.114143.19033357095014.VND-TGTT-NGUYEN TRONG PHU.970407

14/07/2026 1.000.000,00 6195IBT1fJ2JD87R.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.113354.0071000582001.LE HAI YEN.970438

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15113332746.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 2.000,00 6195IBT1fJ2JSE6D.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).20260714.112512.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKGENLN.Ung ho be Ho Duy Hung, MS 2026.185 FT26195306083024.20260714.112457.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141121432026lcb4688769.5390.21496.112144

14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15113147659.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0011000736639 NGUYEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 50.000,00 6195IBT1kCKG74BP.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26195389064521.20260714.111749.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407

14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141115212026oxfe665516.5387.80733.111521

14/07/2026 500.000,00 6195IBT1kCKGADBP.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26195770582584.20260714.111110.19026900481012.VND-TGTT-PHAM XUAN THUY.970407

14/07/2026 500.000,00 6195IBT1kCKGAQ2T.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26195378028697.20260714.111028.19026900481012.VND-TGTT-PHAM XUAN THUY.970407

14/07/2026 500.000,00 6195IBT1kCKG4EPS.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim FT26195059809637.20260714.110933.19026900481012.VND-TGTT-PHAM XUAN THUY.970407

14/07/2026 1.000.000,00 6195IBT1kCKG45WG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26195226612004.20260714.110855.19026900481012.VND-TGTT-PHAM XUAN THUY.970407

14/07/2026 1.000.000,00 6195IBT1kCKG49LV.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195368094191.20260714.110806.19026900481012.VND-TGTT-PHAM XUAN THUY.970407

14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BFFXIV.LY LE THUY TAM ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung.20260714.110745.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15112955908.VU VIET HUNG ung ho.CT tu 0351000688524 VU THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#02009704880714110633202622fw633492.5189.25658.110633

14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BFFGF4.LY QUAN ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo.20260714.110538.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BFFZUT.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260714.110237.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BFF81S.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu.20260714.105940.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKGP3ZH.ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26195169085039.20260714.105823.19028440515013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407

14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BFFBRS.LE THE LAM ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim.20260714.105802.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6WZ739.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 185 HO DUY HUNG.20260714.105556.247529918.LE THI HOA.970432

14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15112798483.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BFFYRF.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan.20260714.105500.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

14/07/2026 300.000,00 6195IBT1kCKGU7SC.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26195812961315.20260714.105434.19032676435018.VND-TGTT-DAO ANH DUNG.970407

14/07/2026 100.000,00 6195ORCOQ2BFFLTG.MS 2026.183 - A Di Da Phat.20260714.105410.0387656049.NGUYEN NAM HUNG.970448

14/07/2026 500.000,00 6195IBT1aW3AGZZC.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho MS.2026.185 be Ho Duy Hung.20260714.105219.187704070003826.DANG THI PHUONG.970437

14/07/2026 200.000,00 6195TPBVI21DFH68.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.105212.68228285858.NGUYEN THI HONG LINH.970423

14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BF8P8P.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong.20260714.105203.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

14/07/2026 1.000.000,00 6195IBT1kCKG8WFV.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195471404422.20260714.104955.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407

14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BF8NT9.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty.20260714.104912.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15112648339.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 300.000,00 6195MCOBQ2BF8GXI.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.104220.9924101984.LOAN PHI TAN.970426

14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BF8E4Z.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu.20260714.104221.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

14/07/2026 200.000,00 NGUYEN VIET TOAN GIUP BENH NHAN MS 2026.185 HO DUY HUNG CHUA BENH-140726-10:42:12 KCMg201580#SP#020097041607141042122026KCMg201580.5388.80068.104212

14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKGVDGZ.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195337161841.20260714.104134.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407

14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BF8JMY.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.20260714.103702.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15112540599.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0611001959305 NGUYEN AI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137594407019.20260714.137594407019-0326683902_Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15112515627.ung ho MS 2026.183 gd chi NGUYEN THI YEN.CT tu 9905354489 PHAM THI TUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 70.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137594078643.20260714.137594078643-0961282794_Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen

14/07/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970422071410252220266PNK801091.5389.83356.102522

14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970488071410211720261rrs474887.5189.59870.102118

14/07/2026 1.000.000,00 6195TPBVI21D8AQG.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260714.101940.79333366666.NGUYEN CHI HIEU.970423

14/07/2026 500.000,00 6195MCOBQ2BFCS4U.Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung.20260714.101825.04401015945531.VU THANH TUNG.970426

14/07/2026 1.000.000,00 6195TPBVI21D8L1Q.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.101802.79333366666.NGUYEN CHI HIEU.970423

14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15112249916.Ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141010242026mb4g433902.5388.98596.101024

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15112155673.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1051415284 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKAXFLS.Ung ho MS 2026.185 Be Do D Hung FT26195205501937.20260714.100727.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407

14/07/2026 150.000,00 MBVCB.15112081673.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 2866263265 CHUNG VUONG DUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15112048257.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 2866263265 CHUNG VUONG DUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15112029653.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 2866263265 CHUNG VUONG DUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097041507140958372026c4Hj157298.5390.34262.095837

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15112020748.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 2866263265 CHUNG VUONG DUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15111999663.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 2866263265 CHUNG VUONG DUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207140941562026FEWO381365.5390.46800.094157

14/07/2026 100.000,00 SHGD:10002329.DD:260714.BO:PHAN PHUC TUONG TRIEU.Remark:Ung ho MS 2026183 gia dinh chiNguyen Thi Yen

14/07/2026 100.000,00 6195MCOBQ2BF1UU9.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.093643.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

14/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207140932522026Z2Q2813096.5387.685.093252

14/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137586414299.20260714.137586414299-0388868974_Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKAALMQ.2026.182 Ha Quynh Nhu FT26195007300122.20260714.093103.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407

14/07/2026 50.000,00 6195IBT1kCKAAILT.Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195305122601.20260714.092938.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407

14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15111642364.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1aW3APT8E.ms 2026.183 giup gia dinh chi nguyen thi yen.20260714.092634.185001060000009.VU THI XUAN .970409

14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970488071409240120263fz3276626.5189.59427.092350

14/07/2026 200.000,00 6195IBT1aW3AP7SR.ung ho ms 2026185 be ho duy hung.20260714.092325.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

14/07/2026 300.000,00 6195SGTTH2MISF5V.IBFT Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260714.092152.020101564364.LE THANH TAM.970403

14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970488071409213120269rkf268467.5388.48100.092120

14/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507140919282026I1R9058221.5388.38203.091916

14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15111500526.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1033069099 PHUNG TIEN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1aW3APCAF.ms 2026.182 giup ha quynh nhu.20260714.091610.185001060000009.VU THI XUAN .970409

14/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15111465739.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0071004208339 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15111396255.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207140907202026HB4R522384.5390.84372.090708

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKAI961.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195916168048.20260714.090443.19025553376010.VND-TGTT-VU TAM.970407

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15111327161.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 50.000,00 6195IBT1kCKAMH1X.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2026.185 be Ho Duy Hung FT26195854030007.20260714.090326.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407

14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung-140726-09:02:44 Tqqy676647#SP#020097041607140902452026Tqqy676647.5389.64045.090245

14/07/2026 600.000,00 6195SGTTH2MIV6PV.IBFT UNG HO MS 2026 .173 - 2026. 176 - 2026.177.20260714.085750.060109970452.MA THI MINH TAM.970403

14/07/2026 30.000,00 MBVCB.15111190921.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKASGAL.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195607581690.20260714.085344.19033562874018.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DUNG.970407

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15111197579.ung ho ms 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970422071408520820268B1A638544.5388.20338.085157

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6WM8MG.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.085157.97055173.LE DINH THANG.970432

14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807140851342026dxpv172849.5388.17305.085135

14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15111036785.TRAN TRUNG PHONG ck ung ho MS 2026.178 ( anh nguyen van ty).CT tu 0731000777777 TRAN TRUNG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 1.600.000,00 SHGD:10002237.DD:260714.BO:NGUYEN SE HA.Remark:IB NGUYEN SE HA UNG HO MOI MS 200K MS2026.180/ MS 2026.179/ MS 2026.178/ MS 2026.177/MS 2026.176/ MS 2026.175/ MS 2026.174/ MS 2026.173

14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15111010862.TRAN TRUNG PHONG ck ung ho MS 2026.1983 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0731000777777 TRAN TRUNG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207140838382026KI6S526546.5387.67270.083830

14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207140837402026VEPT281079.5189.63331.083741

14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15110990316.TRAN TRUNG PHONG ck ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung).CT tu 0731000777777 TRAN TRUNG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15110931097.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Tung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207140829072026IKLW764991.5189.28867.082856

14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15110883277.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0491001532861 DO THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15110843471.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807140825312026pb20090302.5389.16593.082531

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6WSWEV.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.082308.219533071.LE VAN CUONG.970432

14/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.185#SP#020097040507140820372026YWS8090878.5388.98144.082037

14/07/2026 300.000,00 6195IBT1kCK4FZ1V.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195492042458.20260714.081727.19032693568013.VND-TGTT-LE CONG PHU.970407

14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807140816092026k210060428.5387.81475.081609

14/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807140807092026o1l4031837.5387.49357.080658

14/07/2026 10.000,00 6195IBT1kCK4ZEKV.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26195813710345.20260714.080444.19031115900017.VND-TGTT-BACH HUY ANH.970407

14/07/2026 50.000,00 6195IBT1kCK4Z1PU.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195150307840.20260714.080246.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407

14/07/2026 100.000,00 LUONG THI HUYEN CHAU Chuyen tien ung ho ms 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807140802322026ue9o016118.5390.32942.080232

14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15110540864.Ung ho MS 2026. 185 (Be Ho Duy Hung).CT tu 0451000304114 PHAM NGOC SI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 10.000,00 6195IBT1kCK46YHR.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195491984082.20260714.080043.19031115900017.VND-TGTT-BACH HUY ANH.970407

14/07/2026 50.000,00 6195IBT1kCK4EE6U.ung ho MS 2026.185 Be HO DUY HUNG FT26195031690688.20260714.075811.2007221965.PHAM MINH QUANG.970407

14/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807140748512026d4c0973537.5390.86624.074851

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15110361109.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1020093673 NGUYEN TIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15110324268.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0071000883469 TO MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6WJJA4.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.073518.0889975999.NGUYEN QUOC PHUONG.970432

14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCK4YHBE.NGUYEN DUC THINH chuyen FT26195217342311.20260714.073018.19037044085013.VND-TGTT-NGUYEN DUC THINH.970407

14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15109895262.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026184 gia dinh ba Dinh Thi Ngo#SP#020097042207140704162026NQ2R200732.5389.45968.070404

14/07/2026 175.000,00 ATM_FTF.10800545.003417.20260714.065455.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN

14/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho-MS-2026.185-be Ho Duy Hung#SP#0200970405071406544820262IWB029037.5387.20849.065436

14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15109744863.ung ho MS 2026.190.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15109733039.ung ho MS 2026.189.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15109728791.Chuyen tien ung ho ms 2026 185 be Ho Duy Hung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15109735659.ung ho MS 2026.188.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15109726124.ung ho MS 2026.187.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 200.000,00 VU CUC PHUONG Chuyen tien ung ho ma so 2026.184,ba Dinh Thi Ngo. Chuc ba suc khoe, binh an#SP#020097048807140648262026hz7i794053.5389.5422.064826

14/07/2026 400.000,00 MBVCB.15109682533.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807140624202026sj2t739956.5189.52026.062420

14/07/2026 55.000,00 MBVCB.15109394345.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.183 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 22.000,00 MBVCB.15109355092.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2026.184(ba Dinh thi ngo) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 15.000,00 MBVCB.15109308163.2026.183( Gd chi nguyen thi yen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15109144001.MS 2026.183.CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 20.000,00 6195TPBVI21H7467.UHMS 2026.183 MongGD Nguyen Thi Yen,3be Nguyen Viet Hoang,N.Van Anh,Nguyen Minh Duc nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260714.024258.00005384949.VU HOANG LINH.970423

14/07/2026 200.686,00 Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405071400022620266O9Z045283.5387.33332.000226

14/07/2026 15.000,00 MBVCB.15108815914.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.184( ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 15.000,00 MBVCB.15108720386.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.183 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 15.000,00 MBVCB.15108667776.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 200.000,00 6194IBT1kCKBPC7F.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195654079774.20260713.231255.19032236552020.VND-TGTT-LE PHUONG THAO.970407

14/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKB8EFG.Ung ho MS 2026.182 FT26195200019446.20260713.230342.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

14/07/2026 10.000,00 6194SGTTH2MITAC4.IBFT Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.225950.030092586266.Mai Thi Tuyet.970403

14/07/2026 120.000,00 MBVCB.15108553254.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1054036831 TRAN THI TU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15108539034.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 20.000,00 6196MSCBD2G3DCII.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Trinh Quoc Bao ms 2026186.20260715.225313.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

15/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen. hdtrung uh gd#SP#020097042207152248052026MJLT841956.5387.15405.224753

15/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970422071522402820268B8O793543.5389.94358.224028

15/07/2026 20.000,00 MBVCB.15139022682.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 20.000,00 MBVCB.15138987090.Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 60.000,00 6196IBT1fJ22LR5G.Nguyen Huong ung ho MS 2026 186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.221634.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406

15/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207152210252026USAI961538.5389.95217.221013

15/07/2026 10.000,00 MBVCB.15138751461.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 50.000,00 6196IBT1kCE1DEE1.Ung ho MS 2026.183 - gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196429006974.20260715.212646.19035578078011.VND-TGTT-PHAN THI QUYNH TRANG.970407

15/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao#SP#0200970422071521263420265O5G249209.5390.90880.212634

15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15137687654.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1049765747 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097040507152040112026FKXS016650.5390.6611.204011

15/07/2026 500.000,00 6196IBT1iJ6D2FQU.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.201639.144019423.PHAM THI THUY LINH.970432

15/07/2026 200.000,00 6196IBT1kCEJY8PY.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196249470101.20260715.201332.28050088889999.LE HOANG TRONG.970407

15/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao-150726-20:11:38 GWbS650651#SP#020097041607152011382026GWbS650651.5387.7368.201126

15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15136726052.Chuyen tien ung ho.CT tu 0781000410523 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

15/07/2026 200.000,00 6196IBT1kCEJ9MSJ.Ung ho MS 2026.184 Ba Dinh Thi Ngo FT26196615919909.20260715.195025.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407

15/07/2026 500.000,00 6196SGTTH2M7HENN.IBFT ung ho MS 2026. 186. anh Trinh Quoc Bao.20260715.195001.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403

15/07/2026 200.000,00 6196IBT1kCEJ26QT.Ung ho MS 2026.185 Be Ho Duy Hung FT26196736203440.20260715.194855.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407

15/07/2026 200.000,00 6196IBT1kCEJC7I3.Ung ho MS 2016.186 Anh Trinh Quoc Bao FT26196057007276.20260715.194613.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407

15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15136280165.ung ho ms2026.186(anh trinh quoc bao).CT tu 0381002152311 PHAN THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 99.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207151932452026GSHD633180.5388.25406.193246

15/07/2026 100.000,00 6196TPBVI21N6GQ6.Ung ho MS 2026.183.20260715.193209.03451252301.NGUYEN BICH DIEP.970423

15/07/2026 100.000,00 6196IBT1kCEW7A2M.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26196872109676.20260715.190458.19037086047014.VND-TGTT-TRAN SANH TON.970407

15/07/2026 50.000,00 6196IBT1iJ6SL1J6.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260715.185730.26101991.HO THI NGOC CHI.970432

15/07/2026 1.800.000,00 6196IBT1bJMUEI2K.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Trinh Quoc Bao MS 2026 - 186.20260715.185508.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15134910091.Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien.CT tu 0451001445570 NGUYEN THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097041507151813322026XXSr321850.5390.1230.181320

15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15133298699.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15133264484.ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung ).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15133237934.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 300.000,00 MBVCB.15133213547.ung ho MS 2026.186(anh Trinh Quoc Bao).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15133175473.Ung Ho MS 2026.185( Be Ho Duy Hung).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao-150726-16:57:35 Wslg521345#SP#020097041607151657362026Wslg521345.5189.58496.165736

15/07/2026 300.000,00 MBVCB.15132344998.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 700.000,00 6196IBT1iJ6SQW3Q.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026180 2026181 2026182 2026183 2026184 2026185 2026186 moi ma so 100 K.20260715.160959.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

15/07/2026 100.000,00 VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2026.184 ba Dinh thi Ngo#SP#02009704880715160643202666dc181299.5388.64137.160643

15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15131627662.Chia se den nhung nguoi bat hanh.CT tu 1968107940 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15131429420.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 300.000,00 MBVCB.15131331860.TA THI HONG ck ung ho MS 2026-185( be Ho Duy Hung).CT tu 0011003278996 TA THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097048807151505582026vk6r949641.5388.53140.150559

15/07/2026 200.000,00 6196IBT1kCKRZDFY.Ung ho anh Trinh Quoc Bao, MS 2026.186 FT26196957787598.20260715.150527.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

15/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137777013340.20260715.137777013340-0904904143_Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao

15/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao#SP#0200970405071514484520265ODC052041.5189.49051.144845

15/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097041507151445272026WrPh211097.5387.28693.144527

15/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung)#SP#0200970415071514421320260uIr199586.5390.10367.144213

15/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807151430532026n32k831380.5387.44553.143041

15/07/2026 100.000,00 6196SGTTH2M72WQJ.IBFT Ung ho MS 2026.186 - anh Trinh Quoc Bao.20260715.142731.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

15/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207151414202026DQWY850653.5189.51021.141420

15/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#02009704220715140954202608OG816390.5388.28366.140954

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15130217520.GD Do Mong Duoc ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 9912026633 NGO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15130069171.TRAN QUANG NAM Gia Lai chuyen tien ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807151350132026u1xh712359.5189.21470.135014

15/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao)#SP#0200970415071513442220269lTM921375.5389.91949.134422

15/07/2026 100.000,00 6196SGTTH2M67SFW.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.133804.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15129902437.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.186 ANH TRINH QUOC BAO.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 5.000,00 6196IBT1kCKXRXT6.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao FT26196250742197.20260715.133443.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

15/07/2026 50.000,00 6196MCOBQ2BTQ9Z8.Ung ho ms2026.186 trinh quoc bao.20260715.133358.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15129850408.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.186( anh Trinh Quoc Bao).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 200.000,00 6196IBT1kCKXXMZY.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26196614605108.20260715.132842.9798879887988.TRINH HUU HOA.970407

15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15129790154.ung ho ms 2026 184 ( Dinh Thi Ngo ).CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 6196IBT1kCKXF5YS.ung ho MS 2026.182 - be Ha Quynh Nhu FT26196578009946.20260715.132143.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407

15/07/2026 100.000,00 6196TPBVI21N1V97.Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).20260715.131653.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

15/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#0200970422071513155020263F4C636576.5390.54355.131541

15/07/2026 200.000,00 6196IBT1kCKXL6EE.Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao FT26196200430958.20260715.131458.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

15/07/2026 300.000,00 6196IBT1kCKXZ799.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196508415826.20260715.130711.19026346372011.VND-TGTT-NGUYEN VIET THANG.970407

15/07/2026 50.000,00 6196IBT1kCKXELGY.Ung ho MS 2026.186 FT26196347875220.20260715.130034.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129240798.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 400.000,00 MBVCB.15129234760.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129220506.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129215640.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129192342.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129174428.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 6196IBT1kCKX5CYY.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196591515306.20260715.123420.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129156761.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129142299.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129121876.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 300.000,00 MBVCB.15129114300.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129091755.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 50.000,00 6196MCOBQ2BTLUJZ.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).20260715.122829.03101010965538.HOANG VIET.970426

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129084476.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 6196IBT1kCKXP2AI.Ung ho MS 2026. 186 anh Trinh Quoc Bao FT26196814060006.20260715.122820.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

15/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207151227132026N5G9992881.5387.98499.122713

15/07/2026 100.000,00 6196IBT1kCKX26I5.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196219280910.20260715.120444.6686688668.CHU MY LINH.970407

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15128289139.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15128276710.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 6196IBT1iJ62NBP9.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 186 TRINH QUOC BAO.20260715.113428.247529918.LE THI HOA.970432

15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15128111457.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.186-anh Trinh Quoc Bao#SP#020097040507151125482026V2K9085999.5389.51002.112548

15/07/2026 40.000,00 ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207151113382026D4RX541836.5390.68893.111338

15/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807151101152026bbm7152348.5389.86628.110115

15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15127622177.ung ho MS 2026.185(be Ho Duy Hung).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15127595948.ung ho Ms 2026.185 ( be Ho Duy Hung).CT tu 0351000975990 TRAN DINH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 1.000.000,00 6196NAMAP2LM4EQ9.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.105133.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428

15/07/2026 20.000,00 6196IBT1kCK38ZEF.Ung ho ma so 2026.186 FT26196055101406.20260715.105031.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15127520573.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15127424504.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 300.000,00 MBVCB.15127357531.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0021001757530 TRAN DINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15127336122.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1017523632 HOANG THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 10.000,00 MBVCB.15127194412.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0011004241411 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 300.000,00 MBVCB.15127044715.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0281001702240 NGUYEN THU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207151014142026SJHC265144.5389.98209.101415

15/07/2026 50.000,00 6196IBT1kCKF3VAP.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26196921309148.20260715.100250.19020572579011.VND-TGTT-VU THI KIM NGAN.970407

15/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207150950582026LDRN238301.5189.61735.095059

15/07/2026 200.000,00 6196TPBVI21II7R7.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260715.094439.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423

15/07/2026 500.000,00 SHGD:10003518.DD:260715.BO:NGUYEN THI PHUONG HIEU.Remark:HA QUYNH NHU 2026182

15/07/2026 500.000,00 SHGD:10003502.DD:260715.BO:NGUYEN THI PHUONG HIEU.Remark:DUONG VAN HUY MS 2026171

15/07/2026 200.000,00 6196IBT1iJ62BMUL.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260715.093337.56214658.PHAM DUY NINH.970432

15/07/2026 3.000.000,00 MBVCB.15126233061.ung ho MS 2026.185(be Ho Duy Hung).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15126222705.ung ho MS 2026.183(gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15126193133.ung ho MS 2026.182(em Ha Quynh Nhu).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507150916192026JGKX013632.5387.83053.091619

15/07/2026 100.000,00 6196IBT1kCKF8IL7.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26196142094821.20260715.090850.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407

15/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 186 ONG TRINH QUOC BAO-150726-09:08:15 1I2q516552#SP#0200970416071509081620261I2q516552.5388.45301.090816

15/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507150908122026YWDE072678.5390.44294.090812

15/07/2026 191.000,00 MBVCB.15126023010.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0251002367543 NGUYEN HOANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 6196SGTTH2M6R1KA.IBFT Ung ho ms 2026.185.20260715.085954.0631113939.LE QUANG PHUC.970403

15/07/2026 100.000,00 6196IBT1iJ62IEG2.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.084859.0984041991.DAO DUC VINH.970432

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15125768984.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207150836042026YWXT465322.5388.8859.083605

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15125677041.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 300.000,00 6196IBT1iJ62V7LZ.Ung ho MS 2026183 gd chi Nguyen Thi Yen.20260715.083117.136581473.PHAM THI TUY THU.970432

15/07/2026 30.000,00 MBVCB.15125598067.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 6196IBT1aW37PRCG.ung ho ms 2026.186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.082931.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

15/07/2026 1.000.000,00 PHUNG THI XUAN DUNG UNG HO MS 2026.179 EM PHAN VAN DUONG

15/07/2026 200.000,00 6196SGTTH2M6T4Q8.IBFT ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.082652.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403

15/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807150816112026d6gy558942.5389.30667.081611

15/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097048807150813142026m6an549299.5189.19830.081302

15/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207150812242026OEQZ945463.5387.17525.081225

15/07/2026 30.000,00 MBVCB.15125206941.ng ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15125160496.2026.186.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 300.000,00 MBVCB.15125126568.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207150751292026GBNK182036.5390.44023.075129

15/07/2026 100.000,00 6196IBT1kCKTBXZN.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196230470527.20260715.073223.19032434257778.VND-TGTT-NGUYEN HONG NHUNG.970407

15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15124743882.ung ho ms 2026.186 (anh trinh quoc bao).CT tu 9243070679 LE VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207150718252026939R269259.5390.36396.071825

15/07/2026 10.000,00 MBVCB.15124620792.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15124543496.ung ho MS 2026.194.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15124542240.Chuyen tien ung ho ms 2026 186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15124541068.ung ho MS 2026.193.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15124538806.ung ho MS 2026.192.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15124544796.ung ho MS 2026.19.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 18.000,00 MBVCB.15124172449.LANG THI THUY ung ho MS 2026.185 ( Em Duy Hong ) .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 18.000,00 6196IBT1iJ6CT731.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260715.035002.125806643.NGUYEN VAN LOC.970432

15/07/2026 300.000,00 MBVCB.15123848780.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0081001159769 TRAN DUC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 300.000,00 MBVCB.15123821180.MS 2026 182.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 16.345,00 6196TPBVI21IEIHP.UHMS2026.182 MongGD Tuong Thi Mai-Ha Duc Anh,Tuong Thi Hoai Thu,Ha Quynh Nhu an lac nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260715.021558.00005384949.VU HOANG LINH.970423

15/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#02009704880715010120202687j3125990.5389.68005.010108

15/07/2026 100.000,00 6196IBT1kCKL65I4.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26196145054181.20260715.004311.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407

15/07/2026 500.000,00 MBVCB.15123531537.DANG VAN HOANG chuyen tien ung ho MS 2026.174 NGUYEN VAN HIEN.CT tu 0721000516433 DANG VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 500.000,00 MBVCB.15123528541.DANG VAN HOANG chuyen tien ung ho MS 2026.176 TRAN THI THU HIEN.CT tu 0721000516433 DANG VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/07/2026 500.000,00 6196IBT1kCKLKEHE.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26196008520000.20260715.001945.19033267503016.VND-TGTT-NGO ANH TUAN.970407

15/07/2026 20.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#0200970488071500040320261waa099329.5390.6131.000404

15/07/2026 100.000,00 6196IBT1kCKLGFG7.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26196215868644.20260715.000016.15232730868888.PHAM THI THUAN ANH.970407

15/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137694377930.20260714.137694377930-0362170002_Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo

15/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207142322182026QSHZ482843.5387.50827.232207

15/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970422071423215620268W6W615145.5388.50554.232156

15/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507142301132026z9yS160365.5389.13590.230113

16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#0200970488071623133020263nj0587644.5388.78594.231331

16/07/2026 100.000,00 6197IBT1iJ68NNWA.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260716.225833.0986882801.HA THI PHUONG THAO.970432

16/07/2026 1.000.000,00 6197IBT1kCEPV6JQ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26198296497932.20260716.225236.8586141096.TRAN THI THU TRANG.970407

16/07/2026 5.000,00 6197IBT1kCEPCSWK.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu FT26198816609297.20260716.222313.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

16/07/2026 1.800.000,00 6197IBT1bJMP23QE.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho GD ong Pham Xuan Tinh MS 2026 -187 . Chuc Gia dinh vuot qua kho khan.20260716.220225.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

16/07/2026 20.000,00 MBVCB.15154425221.Ung ho MS 2026.187 (ba Dang Thi Thu - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 10.000,00 MBVCB.15154382104.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2027.187(ba Dinh Thi Thu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 300.000,00 MBVCB.15154379385.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207162156232026Y4HP859505.5390.634.215624

16/07/2026 100.000,00 6197IBT1kCEUFFLV.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26198215575010.20260716.214936.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407

16/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu. Xin Chua ban phuoc lanh cho gia dinh ba#SP#020097042207162147152026HGPA553087.5389.70119.214716

16/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao.Xin Chua ban phuoc lanh cho chau va gia dinh#SP#020097042207162143592026MIQW293898.5387.56555.214347

16/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Dinh Thi Thu ms 2026.187#SP#020097042207162121032026JLSV811778.5387.43463.212104

16/07/2026 100.000,00 6197IBT1kCEU4NZ6.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26198885306802.20260716.211410.19036121898018.TRUONG THI THU THAO.970407

16/07/2026 500.000,00 MBVCB.15153565921.HO NGOC DIEM CHAU chuyen tien ung ho ms 2026.186 ( Trinh Quoc Bao).CT tu 1062901495 HO NGOC DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 50.000,00 6197IBT1kCEU9UBD.ung ho ma so 2026.187, ba Dinh Thi Thu FT26197236054675.20260716.203749.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

16/07/2026 200.000,00 MBVCB.15153208926.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 200.000,00 MBVCB.15153205754.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 200.000,00 MBVCB.15153194230.Ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy).CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 50.000,00 MBVCB.15152613320.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0021002322010 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 50.000,00 MBVCB.15152551324.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0021002322010 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 100.000,00 DAO THI HUONG ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970488071619492120267h1f155765.5390.60278.194921

16/07/2026 200.000,00 6197IBT1kCE8BCST.Ung ho ba Dinh Thi Thu, MS 2026.187 FT26197736157790.20260716.193514.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

16/07/2026 50.000,00 6197IBT1iJ68WNS5.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260716.185540.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432

16/07/2026 100.000,00 6197IBT1kCE8Q91F.MS 2026.187 FT26197185630723.20260716.185418.260905040111.TA QUOC VIET.970407

16/07/2026 50.000,00 6197TPBVI217EGKQ.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260716.183749.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

16/07/2026 100.000,00 6197IBT1kCEIZ48E.Hoang vo dieu my ung ho MS 2026.185 BE HO DUY HUNG FT26197270277527.20260716.183459.9999955599.HOANG HA.970407

16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097042207161740142026MLQ1321376.5388.89311.174001

16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970422071617390520264GS1966506.5390.79419.173906

16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207161738262026171E839963.5387.73624.173827

16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207161737432026LYPF782557.5389.68218.173743

16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207161737032026JCZ4920813.5387.63217.173703

16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207161736172026Q2FY631708.5189.56660.173618

16/07/2026 500.000,00 6197IBT1kCEMPFWR.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26197064405890.20260716.165458.19031002434011.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH CHAU.970407

16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15148673054.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15148662027.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097048807161633182026x8cq206678.5388.64341.163306

16/07/2026 100.000,00 6197SGTTH2M5MBL3.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu.20260716.162535.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

16/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097042207161611582026SXHV755104.5390.12870.161159

16/07/2026 10.000,00 UNG HO MS 2026 186 ANH TRINH QUOC BAO-160726-16:03:06 BHEw918347#SP#020097041607161603062026BHEw918347.5390.53008.160307

16/07/2026 10.000,00 UNG HO MSMS 2026 187 BA DINH THI THU-160726-16:01:04 fQMS291474#SP#020097041607161601042026fQMS291474.5388.38775.160104

16/07/2026 50.000,00 6197IBT1kCEVHTZF.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26197605296001.20260716.155742.19029381671037.VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN.970407

16/07/2026 10.000,00 MBVCB.15147805450.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 140.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137931986550.20260716.137931986550-0988139901_Ung ho ms 2026186 Trinh Quoc Bao

16/07/2026 300.000,00 MBVCB.15147759849.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 9372942929 DANG VAN SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15147547534.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 200.000,00 6197IBT1kCEVVK5Z.Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu FT26197685059807.20260716.150656.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

16/07/2026 100.000,00 6197MSCBD2GI6E4F.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260716.150209.0948708708.TRAN TRUNG KIEN.970422

16/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu-160726-14:55:39 vPWw928583#SP#020097041607161455402026vPWw928583.5388.25617.145527

16/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807161453562026r0c6832074.5387.14585.145356

16/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097041507161452502026xEKk666938.5387.9087.145250

16/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807161452432026zc00828111.5388.8058.145230

16/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097048807161451462026ihc6825084.5389.1941.145133

16/07/2026 200.000,00 6197IBT1kCEVQRJJ.Ung ho MS2016.174 va MS2016.183 FT26197075957008.20260716.143835.19036719318016.VND-TGTT-NGUYEN THI THIEP.970407

16/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097042207161433512026IA8P135499.5389.98456.143352

16/07/2026 300.000,00 MBVCB.15146811622.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 300.000,00 MBVCB.15146791699.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 200.000,00 MBVCB.15146754599.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0371000492167 HUYNH HAO NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu-160726-14:18:33 Vbbz533278#SP#020097041607161418332026Vbbz533278.5388.13487.141834

16/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097040507161415042026F9IE085567.5388.94671.141452

16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097042207161408372026YFUI270841.5388.59805.140837

16/07/2026 10.000,00 6197IBT1kCEDEJY8.ung ho ms 2026.187, ba Dinh Thi Thu, chuc ba va gia dinh binh an FT26197760214391.20260716.135700.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

16/07/2026 5.000,00 6197VNIB02F9FIMN.ung ho MS 2026.187 ( ba Dinh Thi Thu ).20260716.135541.912281212.GIANG MY LINH.970441

16/07/2026 50.000,00 6197ORCOQ2BZGG7Q.LOC HO TRO MS2026.187 DINHTHITHU.20260716.135210.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

16/07/2026 200.000,00 6197TPBVI217258S.Ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).20260716.135124.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

16/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#0200970422071613505420265BPX558622.5389.67483.135054

16/07/2026 50.000,00 6197MCOBQ2BZG4T9.Ung ho ms2026.187 dinh thi thu.20260716.134935.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

16/07/2026 50.000,00 6197IBT1kCEDG3Q3.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26197263836870.20260716.134903.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

16/07/2026 30.000,00 6197IBT1kCEDGFLG.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26197992038994.20260716.134902.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407

16/07/2026 25.000,00 6197IBT1iJ6M6K6Q.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu adidaphat.20260716.134828.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

16/07/2026 50.000,00 MBVCB.15146281420.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 100.000,00 6197SGTTH2MP65XW.IBFT Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260716.133649.060849189969.BUI VIEN TRUNG.970403

16/07/2026 100.000,00 6197SGTTH2MP66V2.IBFT ung ho ms 2026184 ba Dinh Thi Ngo.20260716.133606.060849189969.BUI VIEN TRUNG.970403

16/07/2026 100.000,00 6197SGTTH2MP6IGF.IBFT Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260716.133440.060849189969.BUI VIEN TRUNG.970403

16/07/2026 100.000,00 6197SGTTH2MP6S3R.IBFT Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260716.133113.060849189969.BUI VIEN TRUNG.970403

16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15146140099.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15146126478.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15145698619.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 10.000,00 6197IBT1aW368U1D.VU DUC TU. Ung ho MS 2026173 (Em Ta Thanh Van) .20260716.124908.0339306897.VU DUC TU.970437

16/07/2026 10.000,00 6197IBT1aW3681JI.VU DUC TU. Ung ho MS 2026172 (Anh Vi Van Chuc).20260716.124352.0339306897.VU DUC TU.970437

16/07/2026 100.000,00 6197IBT1kCESTUHM.Ung ho MS 2026.187 Dinh Thi Thu FT26197899144763.20260716.121912.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15145172570.Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 100.000,00 6197IBT1kCESZSM9.Ung ho Ba Dinh Thi Thu FT26197259302696.20260716.121024.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

16/07/2026 10.566,00 6197IBT1kCESAJGI.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung FT26197279520817.20260716.115354.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

16/07/2026 100.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.7.2026 - MS 2024.11 em KHOI#SP#0200970415071611384520269999439192.5189.89467.113834

16/07/2026 100.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.7.2026 - MS 2026.05 em AN#SP#0200970415071611384520269999439190.5390.89466.113847

16/07/2026 100.000,00 6197IBT1iJ6MSK82.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 187 DINH THI THU.20260716.113309.247529918.LE THI HOA.970432

16/07/2026 30.000,00 6197IBT1kCESC4C4.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu FT26197075200964.20260716.111427.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042207161049442026HMNZ494703.5389.60276.104945

16/07/2026 10.000,00 6197IBT1cJVK5FSC.Ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).20260716.104420.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

16/07/2026 10.000,00 6197IBT1cJVK5LJN.Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).20260716.104309.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

16/07/2026 20.000,00 6197IBT1cJVK56TD.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).20260716.104154.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

16/07/2026 10.000,00 6197IBT1cJVK57L3.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).20260716.104020.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

16/07/2026 10.000,00 MBVCB.15143711472.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 1.000.000,00 6197IBT1iJ6VRMLW.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260716.102422.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432

16/07/2026 100.000,00 6197WBVNP2L8ETLQ.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260716.102333.108000184859.DAO MINH ANH.970412

16/07/2026 50.000,00 O5CH7JVADTQB-Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#02009704220716100350202683A0976923.5390.86472.100350

16/07/2026 200.000,00 NGUYEN THI HANH chuyen tien ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207160938362026S0A1570402.5390.51582.093824

16/07/2026 200.000,00 MBVCB.15142672535.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.187( ba Dinh Thi Thu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 50.000,00 6197MCOBQ2BZC2MP.Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).20260716.091809.03101010965538.HOANG VIET.970426

16/07/2026 300.000,00 MBVCB.15142557548.TA VAN THUY chuyen tien Ms 2026.187.CT tu 1396658668 TA VAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097048807160906012026kev7677823.5388.98854.090601

16/07/2026 200.000,00 MBVCB.15142376432.Ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097042207160843552026JFVF299214.5389.6456.084343

16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15142084596.ung ho MS2026.183 gd chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.185 Ho Duy Hung#SP#020097042207160836312026HJ07122963.5390.77402.083632

16/07/2026 3.000.000,00 6197NAMAP2L8J1J7.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260716.083524.906251616300001.LE QUOC VIET.970428

16/07/2026 300.000,00 6197MSCBD2GH5JKF.LD26171 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.20260716.083408.56786886868.LE PHUC THO.970422

16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15141716771.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho MS 2026. 168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 500.000,00 MBVCB.15141690729.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422071608055620266YLV194482.5388.58318.080556

16/07/2026 1.000.000,00 6197IBT1aW3EHW5S.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.20260716.080144.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

16/07/2026 30.000,00 MBVCB.15141579220.Ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 100.000,00 6197SHBAP2L8CD92.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.186 a Trinh quoc bao.20260716.075556.22565668.TRAN NGOC SANG.970443

16/07/2026 300.000,00 MBVCB.15141223516.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.187 (be Dinh Thi Thu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 187 BA DINH THI THU-160726-07:11:30 QMtJ922925#SP#020097041607160711302026QMtJ922925.5390.70777.071130

16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15140765380.Chuyen tien ung ho ms 2027 187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

16/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.187-ba Dinh Thi Thu#SP#0200970405071606460920262T61040734.5389.97731.064609

16/07/2026 15.000,00 MBVCB.15140603330.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 200.000,00 MBVCB.15140581122.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 15.000,00 MBVCB.15140560436.vc tvt va cha me 2 ben ung ho MS 2026.183 (gia dinh Chi Nguyen Thi Yen).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 200.000,00 MBVCB.15140532279.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 55.000,00 MBVCB.15140279470.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.186 (a Trinh Quoc Bao).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 55.000,00 MBVCB.15140266108.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 55.000,00 MBVCB.15140249238.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807160529232026cuyi141466.5388.73943.052924

16/07/2026 10.000,00 MBVCB.15140045722.PHAM THI THUY TRANG chuyen tien ung ho, tuy so tien nho, nhung em mong dong gop phan nao cho nha minh.CT tu 1050333516 PHAM THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15139967200.MS 2026.186- chuc em Trinh Quoc Bao som co du chi phi lap chan gia de hoan thanh uoc mo cua minh.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 17.891,00 6197TPBVI216JRXX.UHMS 2026.186 Mong GD VC ba Le Thi Ly,anh Trinh Quoc Bao an lac gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260716.021440.00005384949.VU HOANG LINH.970423

16/07/2026 200.000,00 MBVCB.15139641284.ung ho ms 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0531002587025 THAI CHUNG NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/07/2026 25.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137846930640.20260715.137846930640-0343882448_PHAN NHUT LAM chuyen tien qua MoMo

16/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207152310132026AU5E351350.5388.66264.231013

16/07/2026 300.000,00 6196IBT1kCE1NM9R.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26197000817804.20260715.230722.19039210564017.VND-TGTT-LE TUNG SON.970407

16/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MAY chuyen tien MS 2026.185#SP#020097040507152302312026MK1R057894.5390.48539.230231

17/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NONG THI VAN NGA chuyen tien ung ho ms 2026 188 em Xuan hieu#SP#0200970405071722430120265208040555.5390.60721.224301

17/07/2026 300.000,00 MBVCB.15169756114.Ung Ho MS 2026.187 Dinh Thi Thu.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 10.000,00 MBVCB.15169631217.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1iJ6B2DGY.Ung ho MS 2026 188 Mai Xuan Hieu.20260717.221457.0968348206.LE THI NGA.970432

17/07/2026 20.000,00 gui ms 2026 188#SP#020097042207172209012026HYLJ786048.5390.68149.220901

17/07/2026 100.000,00 6198SHBAP2LZ2U45.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.188 em Mai Xuan Hieu.20260717.215711.080719920.PHAM THI NHAM.970443

17/07/2026 20.000,00 MBVCB.15169286419.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 10.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.185#SP#020097048807172143462026f641094354.5389.72980.214346

17/07/2026 10.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.186#SP#0200970488071721425720268w51092141.5387.70121.214244

17/07/2026 5.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.187#SP#020097048807172141532026oqn4089191.5390.64591.214153

17/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.184 ( me con ba Dinh Thi Ngo)#SP#020097041507172141482026dnD0784960.5189.64402.214148

17/07/2026 10.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.188#SP#02009704880717214122202695oy087763.5388.62520.214122

17/07/2026 100.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho be Ho Duy Hung MS 2026.185#SP#020097041507172140282026ELT1781603.5388.59475.214028

17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCEENQLK.Ms 2026 188 em Mai Xuan Hieu FT26198815980087.20260717.212951.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

17/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Mai Xuan Hieu ms 2026.188#SP#020097042207172045122026YBKX440927.5189.77177.204513

17/07/2026 200.000,00 6198TPBVI215UG1B.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.204357.00502586002.PHAM HONG NHUNG.970423

17/07/2026 230.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.188 em mai xuan hieu#SP#0200970405071720410020268U2D067636.5389.51650.204100

17/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507172038462026GXN0057614.5390.39336.203847

17/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI CHIEN chuyen tien ung ho MS 2026. 183 gd chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970405071720302120266ZI6019193.5388.89082.203021

17/07/2026 10.000,00 PHAN TU ANH chuyen tien#SP#020097042207172029242026RRAO157354.5390.82837.202925

17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15167494392.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1905907357 MAI VINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 50.000,00 6198IBT1kCEKRSKL.MS 2026.188 FT26198135869860.20260717.195219.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15167366464.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15167362929.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15167350197.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 30.000,00 MBVCB.15166961696.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15166909769.CHU THI THU ung ho MS 2026.188 (Mai xuan Hieu).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15166826723.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 1083278888 HUYNH THI THUONG PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 500.000,00 MBVCB.15166763761.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0011001825259 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

17/07/2026 10.000,00 6198IBT1fJ2VHX1D.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260717.190043.9021589473247.DINH THU TRANG.963388

17/07/2026 200.000,00 DINH NGOC AN chuyen tien MS 2026-188( em Mai Xuan Hieu)#SP#020097041507171859482026ujYH127319.5388.12387.185948

17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15165991771.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1049009924 LUU DUY MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 200.000,00 6198IBT1fJ2VEJEY.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.181637.938132398.PHAM THI THUY LINH.970406

17/07/2026 50.000,00 6198ASCB02FDIEWN.UNG HO MS 2026.188 EM MAI XUAN HIEU-170726-18:05:51 6198ASCB02FDIEWN.20260717.180551.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCE75L1P.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26198735880293.20260717.175332.19033503696017.VND-TGTT-NGUYEN MINH KHANH.970407

17/07/2026 50.000,00 6198IBT1kCE7PYRX.Ung ho MS 2026.188 FT26198506043640.20260717.174829.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

17/07/2026 30.000,00 MBVCB.15165082457.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207171745462026VK9E494297.5389.10757.174546

17/07/2026 30.000,00 MBVCB.15165074375.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15164861174.Ung ho MS 2026.168 , em Lo Quoc Dat.CT tu 1027119423 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138092483053.20260717.138092483053-0938122191_Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu

17/07/2026 82.000,00 ms2026.187#SP#02009704220717171028202622VC840757.5387.60680.171028

17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15164233715.2026.188.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 100.000,00 6198SGTTH2CLYZEK.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu.20260717.165041.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

17/07/2026 100.000,00 6198ASCB02FDUUMW.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu-170726-16:44:38 6198ASCB02FDUUMW.20260717.164438.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416

17/07/2026 5.000,00 MBVCB.15163696127.Chuyen tien ung ho.CT tu 0591000400805 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

17/07/2026 300.000,00 MBVCB.15163649364.ms2026.188.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 10.000,00 6198IBT1kCEGP5LR.ung ho ms 2026.188, em Mai Xuan Hieu, chuc em va gia dinh binh an FT26198051639040.20260717.162734.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

17/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807171625322026y72w720203.5387.61027.162519

17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15163543312.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 500.000,00 LIEU KIM NGHI UNG HO MS 2026.183 GIA DINH CHI NGUYEN THI YEN#SP#020097040507171620152026YT57006805.5389.27603.162015

17/07/2026 1.000.000,00 LIEU KIM NGHI UNG HO MS 2026.185 BE HO DUY HUNG#SP#020097040507171618492026GWLP099163.5387.19480.161849

17/07/2026 100.000,00 6198SGTTH2CL21MT.IBFT Ung ho MS 2026.188 - em Mai Xuan Hieu.20260717.161837.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

17/07/2026 CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG TK337 (TT28+29, TT008, TT009)

17/07/2026 50.000,00 6198ASCB02FD4UMF.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu-170726-16:15:31 6198ASCB02FD4UMF.20260717.161531.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

17/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#02009704880717160729202664yn647291.5388.51116.160729

17/07/2026 20.000,00 MBVCB.15163290901.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097040507171559282026UB7G096103.5390.3058.155915

17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCEGJHL8.Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26198332015144.20260717.155439.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

17/07/2026 100.000,00 6198TPBVI21P79X5.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).20260717.155408.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCEGWEUC.MS 2026.188 FT26198056124960.20260717.155126.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

17/07/2026 50.000,00 6198MCOBQ2B4Q9IT.Ung ho ms2026.188 mai xuan hieu.20260717.154554.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCEAREF7.Ung ho Ms 2026.184 Ba Dinh Thi Ngo FT26198004734084.20260717.154234.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407

17/07/2026 100.000,00 6198TPBVI21P7L1B.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).20260717.154147.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

17/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.188 MAI XUAN HIEU-170726-15:41:39 G9M9751561#SP#020097041607171541392026G9M9751561.5189.91277.154139

17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15162975636.MS 2026.188-cau mong em Mai Xuan Hieu mau chong hoi phuc sk va gd em som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 30.000,00 MBVCB.15162958795.2026.188( Mai xuan Hieu).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138079901811.20260717.138079901811-0904904143_Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu

17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCEA3EKE.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198160290750.20260717.153632.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

17/07/2026 300.000,00 MBVCB.15162879516.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCEAF5TB.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26198008553093.20260717.153250.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407

17/07/2026 1.000.000,00 6198IBT1bJMPEWX7.CONG TY CP TAP DOAN NV UNG HO MS 2026.188 EM MAI XUAN HIEU.20260717.153211.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

17/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807171530272026gwjg510892.5388.22552.153027

17/07/2026 150.000,00 Ung ho Ms2026.188#SP#020097042207171530212026RZW6428603.5387.22265.153021

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCEATUQ7.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26198822467131.20260717.152926.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407

17/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138078596252.20260717.138078596252-0966931495_Ung ho MS 2026 188 Em Mai Xuan Hieu

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCEAHUG3.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26198272701051.20260717.152319.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCEAZE7Z.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26198884100245.20260717.152107.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407

17/07/2026 100.000,00 VU THI MINH THAO Chuyen tien MS 2026.114 em Dang Dang Duong#SP#020097048807171519122026idbv472118.5189.55098.151912

17/07/2026 100.000,00 6198TPBVI21PNDFV.Ung ho MS 2026.188 Mai Xuan Hieu.20260717.151843.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCEA692P.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26198394134904.20260717.151620.9908955189.NGUYEN CHAU BICH TUYEN.970407

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1iJ6YI1PV.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260717.151501.0908955189.NGUYEN CHAU BICH TUYEN.970432

17/07/2026 50.000,00 6198SGTTH2C2NYV4.IBFT Ung ho MS 2026.188.20260717.145727.060258058413.HUYNH THI HONG NHUNG.970403

17/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15162307084.DINH THU HUONG chuyen tien ms 2026 .188 Mai xuan hieu .CT tu 9668996868 DINH THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 300.000,00 6198IBT1aW3H7RH2.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.188 em Mai Xuan Hieu.20260717.145043.187704070003826.DANG THI PHUONG.970437

17/07/2026 20.000,00 MBVCB.15162214021.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCEAV1UB.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2026 188 em Mai Xuan Hieu FT26198439936716.20260717.142601.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407

17/07/2026 50.000,00 PHAM MINH TU chuyen tien ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207171424592026QTHM857171.5390.46044.142500

17/07/2026 300.000,00 MBVCB.15161923782.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097042207171417252026L7H1797950.5390.4500.141725

17/07/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#0200970422071714075520269V3F829402.5189.53625.140755

17/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu-170726-14:05:57 1Xnq866054#SP#0200970416071714055720261Xnq866054.5388.43982.140557

17/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#0200970422071714040020261X0Z628335.5387.34475.140351

17/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807171401222026jbkm233947.5387.20851.140123

17/07/2026 150.000,00 MBVCB.15161708720.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCEAQ4K5.Ung ho MS 2026.181 ba BUI THI MIM FT26198504769505.20260717.135454.19030598997011.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEN.970407

17/07/2026 150.000,00 6198IBT1kCE4NEXI.Ung ho MS 2026.184 ba DINH THI NGO FT26198214013925.20260717.135144.19030598997011.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEN.970407

17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCE4NJKM.Ung ho MS 2026.185 be HO DUY HUNG FT26198439806487.20260717.134922.19030598997011.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEN.970407

17/07/2026 500.000,00 6198VCBCH2C231ZN.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260717.134542.0687041017032.NGUYEN XUAN KHANG.970454

17/07/2026 500.000,00 6198VCBCH2C23B2W.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260717.134457.0687041017032.NGUYEN XUAN KHANG.970454

17/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu-170726-13:18:03 4Ely108723#SP#0200970416071713180320264Ely108723.5387.10238.131750

17/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138062984356.20260717.138062984356-0854076607_Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu

17/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI CANH chuyen tien MS 2026. 188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097040507171256592026R9NH096315.5189.4845.125659

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCE448N7.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26198010041883.20260717.125635.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407

17/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097040507171249562026ZT5L075847.5389.67761.124956

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCE4Y73U.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198573825063.20260717.124720.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407

17/07/2026 300.000,00 6198SGTTH2C2XY52.IBFT Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.124555.060212591478.NGUYEN THI HONG PHUONG.970403

17/07/2026 300.000,00 MBVCB.15160796803.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 1056049241 NGUYEN THI DIEM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15160765032.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 300.000,00 6198IBT1kCE48DL5.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198263569812.20260717.123630.19035390970012.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407

17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15160741678.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1031880577 BUI THI THANH DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207171234122026RF4T127117.5389.83657.123413

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCE4MBCX.Ung ho MS 2026.188 e Mai Xuan Hieu FT26198200930438.20260717.123113.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

17/07/2026 5.000,00 6198IBT1kCE4MQ4Y.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26198482438448.20260717.122948.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

17/07/2026 5.000,00 6198VNIB02FHNXNS.ung ho MS 2026.188 ( em Mai Xuan Hieu ).20260717.122830.998082808.GIANG MY LINH.970441

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1iJ6PKPVP.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 188 MAI XUAN HIEU.20260717.122727.247529918.LE THI HOA.970432

17/07/2026 50.000,00 6198IBT1kCE4VJBL.Giup ma so 2026.188 FT26198372756603.20260717.122706.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

17/07/2026 100.000,00 6198VNIB02FHNWWY.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.122630.002652537.BUI DUC DUYET.970441

17/07/2026 300.000,00 6198IBT1kCE4SU9C.Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26198002654195.20260717.122228.19034566941018.VND-TGTT-DOAN THI PHUONG THAO.970407

17/07/2026 200.000,00 6198MSCBD2K2LPYY.NGUYEN CHI SON chuyen tien ung ho Ms 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.122033.8400111767006.NGUYEN CHI SON.970422

17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCE4CQN8.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198732334171.20260717.121259.19033796716165.VND-TGTT-VU KIM NGOC.970407

17/07/2026 50.000,00 MBVCB.15160350374.LE THI VAN chuyen tien.CT tu 0541001625546 LE THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207171209162026XSLZ379809.5390.28452.120916

17/07/2026 500.000,00 MBVCB.15160233432.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0011004043739 DINH THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138055015524.20260717.138055015524-0326683902_Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu

17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15160148574.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0011003134522 HOANG THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807171151002026o0p0858820.5189.5059.115101

17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCEBLVCX.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198700674447.20260717.114342.19032264028019.VND-TGTT-DO VAN QUYEN.970407

17/07/2026 500.000,00 MBVCB.15159738085.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0071003591850 DANG DINH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 50.000,00 MBVCB.15159669865.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 50.000,00 MBVCB.15159655817.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 50.000,00 MBVCB.15159649362.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 50.000,00 MBVCB.15159636102.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 300.000,00 6198IBT1kCEBAX5N.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26198715436181.20260717.112338.19029507839011.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH NGOC.970407

17/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807171123252026paal748440.5189.15491.112312

17/07/2026 50.000,00 MBVCB.15159620828.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 1.000.000,00 Chuyen tien ung ho MS2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807171121202026te42739730.5388.356.112120

17/07/2026 300.000,00 6198IBT1kCEBB8RF.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26198804413079.20260717.111638.19021520722015.VND-TGTT-NGUYEN LE HANG.970407

17/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138047687627.20260717.138047687627-0908301300_Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu

17/07/2026 255.000,00 QR - Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097041507171108472026hWhS133997.5387.13121.110847

17/07/2026 1.000.000,00 6198IBT1bJMPASP5.CONG TY CP TAP DOAN NV UNG HO MS MS 2026.186 ANH TRINH QUOC BAO.20260717.110028.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1aW3HSPHN.ung ho ms 2026.188 em mai xuan hieu.20260717.105521.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

17/07/2026 56.000,00 UHMS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097041507171030332026Xn6S890421.5389.70481.103033

17/07/2026 1.000.000,00 6198IBT1aW3H2VZK.UNG HO MS 2026,188 ( EM MAI XUAN HIEU).20260717.102525.700004652380.LY THU PHONG.970424

17/07/2026 55.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138041650665.20260717.138041650665-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien qua ung ho ms2026185

17/07/2026 50.000,00 MBVCB.15158693461.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138040325015.20260717.138040325015-0988877985_Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung

17/07/2026 250.000,00 ung ho ma so 2026.188 Mai Xuan Hieu. cau mong con khoe lai#SP#020097048807171009252026dwu0465903.5390.45083.100925

17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCE5LA1C.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26198460465699.20260717.100817.19031721768019.VND-TGTT-TRUONG CHI KHANH NAM.970407

17/07/2026 200.000,00 6198TPBVI21PZVA1.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.100730.00006269691.TRAN ANH VINH.970423

17/07/2026 50.000,00 6198SGTTH2C2TY3H.IBFT Ung ho MS 2026.187.20260717.100415.060258058413.HUYNH THI HONG NHUNG.970403

17/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#02009704220717100404202688OK926671.5388.14136.100405

17/07/2026 100.000,00 6198MCOBQ2BRX12N.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.100339.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

17/07/2026 500.000,00 MBVCB.15158433070.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0101000441192 NGUYEN DUC TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 200.000,00 2026.188 MAI XUAN HIEU-170726-09:55:33 yVhI407064#SP#020097041607170955332026yVhI407064.5189.64563.095533

17/07/2026 500.000,00 6198TPBVI21PTDGC.MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).20260717.095144.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423

17/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.188-em Mai Xuan Hieu#SP#0200970405071709464820261Q86026515.5387.17055.094648

17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15158234691.Ung ho MS 2026.186 A Trinh Quoc Bao.CT tu 0451001445570 NGUYEN THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCE5AIQB.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198146243948.20260717.094409.12091997458.DOAN LE UYEN UYEN.970407

17/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207170942392026FS6K875547.5390.95327.094239

17/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.188 em MAI XUAN HIEU#SP#020097042207170925262026SGG6968624.5390.7092.092526

17/07/2026 50.000,00 MBVCB.15157899860.ung ho ms 2026 188 (em mai xuan hieu).CT tu 9243070679 LE VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 30.000,00 MBVCB.15157884549.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 300.000,00 MBVCB.15157801630.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.188(em Mai Xuan Hieu).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCE5DXFB.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198438873096.20260717.091253.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

17/07/2026 70.000,00 6198IBT1kCE59F4Y.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26198392960208.20260717.090636.19029381671037.VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN.970407

17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCE597HI.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198330700670.20260717.090555.19029381671037.VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN.970407

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCE52ECT.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26198361866470.20260717.090300.19029381671037.VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN.970407

17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15157655921.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#0200970488071709012020269csv225904.5389.95092.090120

17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15157646070.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15157555580.ung ho MS2026.188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 50.000,00 6198MCOBQ2BRE63E.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).20260717.084926.03101010965538.HOANG VIET.970426

17/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097048807170845272026wnn4173663.5390.27850.084527

17/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207170839452026327X529408.5189.5378.083946

17/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422071708261120266TBU158793.5390.52356.082611

17/07/2026 500.000,00 MBVCB.15157130345.PHAM THI MEN chuyen tien: ung ho.MS.2026188(em mai xuan hieu).CT tu 1035550734 PHAM THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#02009704150717082020202637MB446964.5389.30468.082010

17/07/2026 2.000,00 MBVCB.15157052461.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 20.000,00 6198IBT1kCEY7ZZG.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26198377340210.20260717.080535.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

17/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207170803152026LELC402793.5388.66914.080315

17/07/2026 500.000,00 MBVCB.15156887975.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#0200970422071707594620264XA0427131.5189.55141.075946

17/07/2026 500.000,00 MBVCB.15156859640.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138022776484.20260717.138022776484-0904466093_Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1aW3ZF4KS.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.188 ( Mai Xuan Hieu).20260717.075702.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15156807732.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15156778634.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu). Chuc em va gd them manh khoe.CT tu 7909542744 PHAM THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15156725605.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 300.000,00 6198IBT1iJ6U4QUF.Ms 2026-186 uh anh Trinh Quoc Bao.20260717.074203.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15156658085.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0061001069017 NGUYEN THI KIM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 300.000,00 6198IBT1iJ6UBXHC.Ms 2026-185 uh be Ho Duy Hung.20260717.074114.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

17/07/2026 300.000,00 6198IBT1iJ6UBFUA.Ms 2026-187 uh ba Dinh Thi Thu.20260717.074029.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

17/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 188 EM MAI XUAN HIEU-170726-07:33:48 nzbR621092#SP#020097041607170733492026nzbR621092.5189.67690.073349

17/07/2026 10.000,00 6198IBT1aW3ZTS5R.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.175 (Anh Luong Van Vien) .20260717.073252.0339306897.VU DUC TU.970437

17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15156505518.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1022585145 TRINH QUANG TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 10.000,00 6198IBT1aW3ZLRN4.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.174 (Anh Nguyen Van Hien).20260717.072820.0339306897.VU DUC TU.970437

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1iJ6UPBQ4.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.070058.0984041991.DAO DUC VINH.970432

17/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.187#SP#020097042207170657292026KQ9D706431.5189.56719.065717

17/07/2026 100.000,00 6198IBT1iJ6UPWBB.ZP261980086923 Trung Kien ung ho MS 2026.87.20260717.065432.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15156040623.Chuyen tien ung ho ms 2026 188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15156009756.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 300.000,00 MBVCB.15155650035.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 300.000,00 MBVCB.15155641284.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 16.746,00 6198TPBVI21PYKB6.UHMS 2026.187 Mong GD Pham Xuan Tinh-Dinh Thi Thu,2e Pham Xuan Hai-Pham Thi Hong an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260717.025100.00005384949.VU HOANG LINH.970423

17/07/2026 2.000,00 6198IBT1fJ2DC3Z3.Ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).20260717.013756.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

17/07/2026 15.000,00 MBVCB.15155308407.BUI THI THANH THUY uh MS 2016.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 10.000,00 MBVCB.15155282172.ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 10.000,00 MBVCB.15155258671.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15155125132.MS 2026.187-mong gd co Dinh Thi Thu som vuot qua kho khan va nhieu suc khoe .CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/07/2026 25.000,00 6197IBT1kCEPPBWR.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26198440749424.20260716.232553.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

18/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097041507182238152026kHL4923416.5389.88483.223802

18/07/2026 30.000,00 MBVCB.15184410737.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 50.000,00 6199IBT1kC6QPW2C.Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh FT26201158258698.20260718.221413.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

18/07/2026 200.000,00 6199IBT1aW3FECV3.ung ho MS 2026 189 em Nguyen Thi Anh.20260718.221123.21358253.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

18/07/2026 500.000,00 MBVCB.15184224468.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 10.000,00 MBVCB.15184156726.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.189(em Chu Thi Anh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 300.000,00 6199VNIB02F7UZDD.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260718.215208.025704061530624.DANG MINH THU.970441

18/07/2026 100.000,00 MBVCB.15184074299.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0301002858378 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 200.000,00 6199IBT1kC6QS3PC.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26201816059052.20260718.215136.9944455155.TRAN VAN NUOI.970407

18/07/2026 200.000,00 6199IBT1kC6QSMFQ.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201665931741.20260718.214939.9944455155.TRAN VAN NUOI.970407

18/07/2026 300.000,00 6199VNIB02F7UYTJ.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260718.214759.025704061530624.DANG MINH THU.970441

18/07/2026 300.000,00 6199VNIB02F74IB8.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.20260718.214459.025704061530624.DANG MINH THU.970441

18/07/2026 50.000,00 6199IBT1iJ67WKTT.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.214329.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

18/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097040507182133442026U759091361.5387.70471.213330

18/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097040507182114162026HHJB022536.5389.79165.211402

18/07/2026 500.000,00 6199VNIB02F7TJCF.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.210532.622704060173578.HOANG THI THANH THUY.970441

18/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Thi Anh ms 2026.189#SP#020097042207182052462026H4S0138165.5390.67297.205247

18/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970422071820404220260VKX690583.5390.462.204043

18/07/2026 15.000,00 MBVCB.15183024332.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#02009704050718203545202692KP065450.5390.72797.203546

18/07/2026 10.000,00 6199IBT1aW3FB2DD.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.177 (Em Sung A Gu ) .20260718.203353.0339306897.VU DUC TU.970437

18/07/2026 10.000,00 6199IBT1aW3F5XSW.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,176 (Chi Tran Thi Thu Hien) .20260718.203044.0339306897.VU DUC TU.970437

18/07/2026 20.000,00 MBVCB.15182882588.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 100.000,00 6199ORCOQ2BU6V4C.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.202032.0932966377.LAM THI NHIEU.970448

18/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HONG CHUYEN chuyen tien ung ho ms 2026.189 nguyen thi anh#SP#020097040507181946092026AEGO040046.5389.77040.194609

18/07/2026 300.000,00 6199NBVAF2YQJXPQ.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.193118.100005381627.LE THU TRUNG DUNG.970419

18/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807181930582026qzfa175121.5390.82692.193058

18/07/2026 50.000,00 6199YOLOP2LRS4D6.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.192953.0352118728.DO THI KIM ANH .546034

18/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong#SP#020097048807181910002026aq92086718.5189.49758.190946

18/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.186 ( anh Trinh Quoc Bao)#SP#020097041507181856102026Fgy0138807.5389.61701.185610

18/07/2026 20.000,00 6199IBT1kCERI3AR.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199772108390.20260718.185338.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

18/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.187 ( ba Dinh Thi Thu)#SP#020097041507181853332026aQGd126994.5389.45325.185333

18/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#02009704050718185307202640BD068484.5390.41762.185253

18/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.188 ( Mai Xuan Hieu)#SP#020097041507181851482026VPg8117899.5388.34109.185148

18/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.189 ( em Nguyen Thi Anh)#SP#020097041507181849212026YSqX107083.5189.17890.184921

18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCERDZBW.ung ho ms 2026.183 Nguyen Thi Yen FT26199000681749.20260718.184613.19032623740013.VND-TGTT-NGUYEN NHU QUYNH TRANG.970407

18/07/2026 100.000,00 6199ASCB02F6I75N.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung-180726-18:15:42 6199ASCB02F6I75N.20260718.181543.470407.LE ANH DAT.970416

18/07/2026 100.000,00 6199ASCB02F6I6Z7.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh-180726-18:15:05 6199ASCB02F6I6Z7.20260718.181505.470407.LE ANH DAT.970416

18/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#0200970488071818062720266h7w796357.5388.35746.180627

18/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138244823610.20260718.138244823610-0904904143_Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh

18/07/2026 50.000,00 6199MCOBQ2BUKEDC.Ung ho ms2026.189 nguyen thi anh.20260718.170324.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

18/07/2026 100.000,00 MBVCB.15178434938.MS 2026.189.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 200.000,00 6199IBT1kCE3IAUW.Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26199504445146.20260718.161120.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

18/07/2026 500.000,00 MBVCB.15178133333.chuyen tien ung ho.CT tu 0071000763564 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

18/07/2026 200.000,00 6199IBT1kCE3DYK8.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199735463947.20260718.160205.19030463032022.VND-TGTT-BUI THI THU HIEN.970407

18/07/2026 200.000,00 MBVCB.15178033637.Ung ho MS 2026.189( em Nguyen Thi Anh).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15177832476.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807181529482026is3n123776.5387.57529.152948

18/07/2026 200.000,00 6199IBT1kCEFXJ8U.Ung ho em Mai Xuan Hieu, MS 2026.188 FT26199081867830.20260718.152548.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

18/07/2026 500.000,00 MBVCB.15177158341.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0451000256815 LE THI THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 30.000,00 MBVCB.15177064640.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 200.000,00 MBVCB.15177049320.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0451000256815 LE THI THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807181412412026f6ou904703.5389.93724.141241

18/07/2026 200.000,00 6199IBT1kCEFM248.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199705411900.20260718.140844.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

18/07/2026 500.000,00 MBVCB.15176692671.UNG HO MS 2026.189 ( em NGUYEN THI ANH ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 100.000,00 MBVCB.15176700333.BUI THI KIM LIEN chuyen tien Ung ho 2026.189 ( Nguyen Thi Anh).CT tu 0761002349912 BUI THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCEF2429.Ms 2026 189 em Nguyen Thi Anh FT26199669485150.20260718.135001.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

18/07/2026 100.000,00 MBVCB.15176487245.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 200.000,00 MBVCB.15176429709.viet ha55 ung ho chau nguyen thi anh ms 2026 189.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 1.000.000,00 6199ASCB02F62V2T.UNG HO MS 2026.189 EM NGUYEN THI ANH-180726-13:25:38 6199ASCB02F62V2T.20260718.132538.8787407.LE THI THU HANG.970416

18/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097044907181325052026JoEu841958.5390.97505.132505

18/07/2026 50.000,00 6199ASCB02FN7N6T.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh-180726-13:15:58 6199ASCB02FN7N6T.20260718.131558.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

18/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207181307022026V589497496.5387.21653.130703

18/07/2026 200.000,00 MBVCB.15176066856.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 300.000,00 MBVCB.15176052047.ms2026.189.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 50.000,00 MBVCB.15176022506.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCETZ3V4.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199031662396.20260718.125624.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCETZZGL.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26199065441470.20260718.125554.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCETZGIR.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26199065439959.20260718.125520.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCETZ5C4.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26199015254335.20260718.125454.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

18/07/2026 150.000,00 6199IBT1kCETZMDA.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26199372971373.20260718.125417.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCETZWYJ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26199320078670.20260718.125321.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

18/07/2026 100.000,00 6199SGTTH2CYZ9GP.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh.20260718.124347.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

18/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970488071812395420263ls4682205.5390.96526.123954

18/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097042207181238462026CMDF301060.5189.90932.123847

18/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.189 Em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807181235432026t32o670935.5387.75829.123543

18/07/2026 50.000,00 NGUYEN DAO Chuyen tien Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807181233172026sdp8664107.5389.64366.123317

18/07/2026 100.000,00 6199TPBVI2M2J842.ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260718.123303.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423

18/07/2026 200.000,00 6199MSCBD2KBI4PY.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.123204.06885606568688.NGUYEN BINH NGUYEN.970422

18/07/2026 300.000,00 6199ASCB02FNN5RV.UNG HO MS 2026.189 EM NGUYEN THI ANH-180726-12:31:09 6199ASCB02FNN5RV.20260718.123109.15588797.NGUYEN NGOC PHUONG.970416

18/07/2026 100.000,00 6199TPBVI2M2JQI4.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260718.122947.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

18/07/2026 1.000.000,00 6199IBT1kCETBERC.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199591500822.20260718.122827.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407

18/07/2026 200.000,00 6199IBT1kCETBE58.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26199484944500.20260718.122824.19029832986010.VND-TGTT-NGUYEN NHAT DUY.970407

18/07/2026 20.000,00 MBVCB.15175632221.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 350.000,00 6199IBT1iJ64TNKT.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.122507.0966116886.DIEP XUAN BACH.970432

18/07/2026 20.000,00 MBVCB.15175561428.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 100.000,00 6199TPBVI2M2FSLT.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260718.122150.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

18/07/2026 50.000,00 6199IBT1kCETYUDC.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199520280463.20260718.122111.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407

18/07/2026 25.000,00 6199IBT1iJ64LH3A.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh adidaphat.20260718.121545.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

18/07/2026 10.000,00 6199IBT1kCETUVBS.ung ho ms 2026.189, em Nguyen Thi Anh, chuc em va gia dinh binh an FT26199391061376.20260718.121449.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

18/07/2026 2.000,00 6199IBT1fJ2MR61T.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).20260718.120751.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

18/07/2026 500.000,00 6199ORCOQ2BUCF9W.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260718.120131.0117100007930009.NGUYEN THI THANH LOAN.970448

18/07/2026 100.000,00 6199SGTTH2CYJCF5.IBFT Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu.20260718.115919.0378268252.HOANG NGHIA KHANH.970403

18/07/2026 500.000,00 MBVCB.15175139380.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0021001747969 DO THANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 100.000,00 6199IBT1iJ647J1P.ung ho ma so 2026 189 NGUYEN THI ANH.20260718.112613.247529918.LE THI HOA.970432

18/07/2026 500.000,00 6199IBT1kCELT5AC.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199592984443.20260718.112100.19032584776013.VND-TGTT-DUONG THI MINH HANG.970407

18/07/2026 500.000,00 6199IBT1kCELLNAD.Ung ho MS 2026.189 FT26199370829982.20260718.111935.19024874908018.VND-TGTT-TRAN MINH DAO.970407

18/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097040507181116042026LPF7079742.5387.25644.111551

18/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097042207181115322026VSRU348100.5189.22682.111532

18/07/2026 100.000,00 6199IBT1aW3TIP3J.ms 2026.188 giup em mai xuan hieu.20260718.110535.185001060000009.VU THI XUAN .970409

18/07/2026 50.000,00 6199IBT1iJ64YN7L.ZP261990244773 Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh..20260718.104851.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

18/07/2026 200.000,00 TA VAN HO chuyen tien#SP#020097041507181048272026bGrk182366.5390.71305.104814

18/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097040507181046242026ZUCR040225.5389.59524.104610

18/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.189 em nguyen thi anh#SP#020097040507181041492026EL6B018094.5390.34568.104135

18/07/2026 1.000.000,00 6199VNIB02FNUE2M.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260718.101628.655704060043270.DONG KIM TAN.970441

18/07/2026 50.000,00 MBVCB.15173739625.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097042207181015202026CV95958698.5388.98260.101520

18/07/2026 50.000,00 6199ABBKP2LZKVNA.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.100313.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425

18/07/2026 200.000,00 6199IBT1kCELQHTI.Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26199711615044.20260718.100052.19030309288881.VND-TGTT-NGUYEN THI HA MY.970407

18/07/2026 50.000,00 MBVCB.15173366602.Ung ho MS 2026.188( Em Mai Xuan Hieu).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 200.000,00 6199IBT1kCEHLAI8.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199999841094.20260718.093928.10920220980014.VND-TGTT-DO THU TRANG.970407

18/07/2026 200.000,00 6199ASCB02FNJ3Y3.UNG HO MS 2026.186 ANH TRINH QUOC BAO-180726-09:26:17 6199ASCB02FNJ3Y3.20260718.092617.212314039.LE NGUYEN CAN.970416

18/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970422071809210720269WYS927249.5387.42648.092107

18/07/2026 1.000.000,00 6199ASCB02FNJC1K.UNG HO MS 2026.189 EM NGUYEN THI ANH-180726-09:20:47 6199ASCB02FNJC1K.20260718.092048.212314039.LE NGUYEN CAN.970416

18/07/2026 500.000,00 MBVCB.15172892073.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0621000431639 NGUYEN HONG TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 50.000,00 6199WBVNP2LZWMQP.Tran Thuy Dung ung ho MS 2026 185 be Ho Duy Hung.20260718.091222.106000209986.TRAN THUY DUNG.970412

18/07/2026 200.000,00 MBVCB.15172664036.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien ungr ho MS 2026.189 em Nguyen thi A nh.CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 150.000,00 MBVCB.15172599827.NGUYEN THI KIM THO chuyen tien.CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 100.000,00 6199SGTTH2CY2MX5.IBFT TRINH THI LOAN chuyen tien ung ho ma so 2026.189. Nguyen Thi Anh.20260718.084501.020093543638.TRINH THI LOAN.970403

18/07/2026 100.000,00 LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho chau Nguyen Thi Anh, ma GD 100000162395641#SP#020097044907180837262026ObCo601653.5189.72308.083727

18/07/2026 300.000,00 6199VNIB02FNM2DF.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh). chuc e som hoi phuc de tiep tuc cuoc song.20260718.083045.011411855.VO DANG KHOA.970441

18/07/2026 500.000,00 6199SGTTH2CL5Q8R.IBFT ung ho MS 2026.175.20260718.082019.020043554868.NGUYEN THUY HUONG.970403

18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCEZNU81.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26199704184608.20260718.081037.19027637326011.VND-TGTT-LE MANH HUNG.970407

18/07/2026 500.000,00 MBVCB.15172047210.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 50.000,00 6199IBT1kCEZXMX9.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26199270771850.20260718.080319.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407

18/07/2026 100.000,00 6199ASCB02FNYRB2.UNG HO MS 2026 189 EM NGUYEN THI ANH-180726-08:02:00 6199ASCB02FNYRB2.20260718.080200.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

18/07/2026 50.000,00 6199IBT1iJ6BF2VV.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260718.080037.0904439185.TRAN VAN HUY.970432

18/07/2026 50.000,00 MBVCB.15171924699.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 500.000,00 MBVCB.15171906163.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 300.000,00 MBVCB.15171891408.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0591001733706 BUI THI HAI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 50.000,00 6199IBT1kCEZTRWZ.Giup ma so 2026.189 FT26199161692741.20260718.075441.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

18/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807180745152026rwsh656174.5389.96915.074515

18/07/2026 200.000,00 MBVCB.15171717677.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 20.000,00 6199IBT1iJ6BZ2PK.tu thien.20260718.071621.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

18/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970422071807154420261TVP962535.5389.6947.071531

18/07/2026 200.000,00 6199SHBAP2LZAAS5.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.187 2 e Pham xuan Hai - Pham Thi Hong.20260718.070737.22565668.TRAN NGOC SANG.970443

18/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097041507180705132026gZO0358227.5390.79274.070513

18/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.189-em Nguyen Thi Anh#SP#0200970405071807045720263P7V098622.5189.77894.070457

18/07/2026 100.000,00 6199SHBAP2LZ8P4D.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.185 be ho duy hung.20260718.070445.22565668.TRAN NGOC SANG.970443

18/07/2026 100.000,00 MBVCB.15171206934.Chuyen tien ung ho ms 2016 189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

18/07/2026 10.000,00 MBVCB.15171140829.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 200.000,00 MBVCB.15171108521.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 15.000,00 MBVCB.15170944482.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 500.000,00 6199ASCB02FI5UMC.UNG HO 2026.188 EM MAI XUAN HIEU-180726-06:18:15 6199ASCB02FI5UMC.20260718.061815.6852578.TON TRANG ANH.970416

18/07/2026 15.000,00 MBVCB.15170878357.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.186 (Anh Trinh Quoc Bao).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 15.000,00 MBVCB.15170821673.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 55.000,00 MBVCB.15170785385.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.187 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 50.000,00 MBVCB.15170793853.ung ho MS 2026.198.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 50.000,00 MBVCB.15170785884.ung ho MS 2026.197.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 50.000,00 MBVCB.15170782632.ung ho MS 2026.196.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 50.000,00 MBVCB.15170784859.ung ho MS 2026.195.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 55.000,00 MBVCB.15170767446.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.188 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 300.000,00 MBVCB.15170710760.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCEZ2FXE.ung ho ms 2026 188 FT26199710550207.20260718.044727.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCEZ2FWU.ung ho ms 2026 188 FT26199250008270.20260718.044622.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

18/07/2026 20.000,00 6199IBT1iJ6BADEM.NGUYEN MINH KIEN1005VND chuyen tien.20260718.044405.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

18/07/2026 500.000,00 PHAN THI MY NHUNG Chuyen tien ung ho ma so 2026,185#SP#0200970488071802535820261npn359224.5390.77978.025345

18/07/2026 50.000,00 MBVCB.15170324652.Ung ho MS 2026.188.CT tu 0421000440216 NGUYEN HA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 200.000,00 MBVCB.15170273848.Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 15.000,00 MBVCB.15170266470.BUI THI THANH THUY uh MS 2016.188(em Mai Xuan Hieu).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/07/2026 15.000,00 MBVCB.15170185260.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.186 (Trinh Quoc Bao).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507192235132026ELMV035602.5388.71672.223513

19/07/2026 10.000,00 MBVCB.15199424998.TUONG DUNG ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 10.000,00 MBVCB.15199417430.TUONG DUNG ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 10.000,00 MBVCB.15199405184.TUONG DUNG ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 10.000,00 MBVCB.15199400367.TUONG DUNG ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 10.000,00 MBVCB.15199395819.TUONG DUNG ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 10.000,00 MBVCB.15199372336.TUONG DUNG ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 10.000,00 MBVCB.15199367728.TUONG DUNG ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15199352830.ung ho ms 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0011004120481 LE THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.190 Chu Thuc Hung#SP#0200970422071922201420268B0U821978.5387.35133.222000

19/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138426379813.20260719.138426379813-0938122191_Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15199318372.ung ho ms 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0011004120481 LE THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 25.000,00 6200IBT1kC6MCS8R.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201149297466.20260719.215514.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207192149212026K9LN708579.5389.36022.214910

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6MJCBX.ms2026.190 chu thuc hung FT26201777834034.20260719.214740.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407

19/07/2026 50.000,00 6200SGTTH2CBA1TF.IBFT Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.214425.060319018576.NGUYEN THI TRUC MAI.970403

19/07/2026 50.000,00 MBVCB.15198924353.Chuyen tien ung ho.CT tu 1013451555 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

19/07/2026 10.000,00 MBVCB.15198909916.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 20.000,00 6200IBT1iJ66XRCN.NGUYEN XUAN THANG chuyen tien.20260719.213800.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

19/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097044907192134482026qV8Z925596.5387.77979.213448

19/07/2026 100.000,00 6200SGTTH2CBQ9QP.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.20260719.213354.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

19/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071921273720263O98072393.5390.48541.212737

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6VFMRV.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201000437411.20260719.212448.19030538246015.VND-TGTT-TRAN NGOC LINH.970407

19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807192120532026h06s113697.5389.18313.212053

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC6V698E.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26201407014640.20260719.210858.6026978888.DO HOAI PHUONG.970407

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15198448650.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0301000336215 NGUYEN THI CHAU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807192103512026mox9059317.5388.37330.210352

19/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807192102462026txmm055744.5389.31276.210246

19/07/2026 30.000,00 6200ORCOQ2BETQI2.LY LE THUY TAM ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.20260719.210015.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

19/07/2026 200.000,00 6200TPBVI2MYH8CD.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260719.210001.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423

19/07/2026 50.000,00 6200IBT1bJMYI3RD.2026.190 em chu thuc hung.20260719.210000.74966599.NGUYEN THI CAM DUNG.970427

19/07/2026 30.000,00 6200ORCOQ2BETYK9.LY QUAN ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh.20260719.205911.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

19/07/2026 30.000,00 6200ORCOQ2BETL3A.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu.20260719.205800.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

19/07/2026 30.000,00 6200ORCOQ2BEJ5XQ.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu.20260719.205641.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

19/07/2026 100.000,00 VU THI MINH THAO Chuyen tien ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807192056232026nr72034501.5388.99397.205623

19/07/2026 30.000,00 6200ORCOQ2BEJ73J.LE THE LAM ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao.20260719.205514.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15198161247.ung ho MS 2026.190(em Chu Thuc Hung).CT tu 0571000071757 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.190 Em Chu Thuc Hung#SP#020097048807192040242026aq1p978753.5390.15139.204024

19/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Chu Thuc Hung ms 2026.190#SP#020097042207192039092026YBFY442213.5390.9200.203855

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC6VSTHA.Ung ho MS 2025.190 em Chu Thuc Hung FT26201265100012.20260719.202250.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

19/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970422071920204920266FQ9488470.5387.6111.202049

19/07/2026 50.000,00 MBVCB.15197639514.Ung ho MS 2026.190.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 2.000,00 6200IBT1iJ66ATIM.ZP262000703925 Nguyen dung Zalopay chuyen tien.20260719.201012.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1iJ66ABGH.Ung ho MS 2026 190 Chu Thuc Hung.20260719.200758.0968348206.LE THI NGA.970432

19/07/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138408196957.20260719.138408196957-0902498898_Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1bJMYIP4Z.ung ho ms 2026.190 (em chu thuc hung) .20260719.200026.06255320020.NGUYEN DINH KHIEM.970429

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15197350824.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6D3T9K.Ung ho em Chu Thuc Hung, MS 2026.190 FT26201355354200.20260719.195253.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

19/07/2026 200.000,00 6200MSCBD2KZVP32.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260719.195234.0357554668.NGUYEN TRUNG KIEN.970422

19/07/2026 150.000,00 Ung ho Ms2026.190#SP#020097042207191948382026SEJV165631.5388.17827.194838

19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207191948172026UMAO520284.5389.15714.194817

19/07/2026 500.000,00 6200IBT1kC6DT7WF.ung ho MS 2026.190 FT26201257879170.20260719.194654.19030904460017.VND-TGTT-HUYNH KHA NGOC XUAN.970407

19/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138405777553.20260719.138405777553-0899891178_MS2026190 em Chu Thuc Hung

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15197103075.Ung ho MS 2026.190 ( Chu Thuc Hung).CT tu 0511000459135 NGUYEN THI TRUC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 50.000,00 6200TPBVI2MYVEBS.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.194000.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

19/07/2026 50.000,00 6200IBT1kC6DZKNC.Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201717085684.20260719.193852.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15196915937.ung ho ma 2026.190 ( em hung).CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6DECVV.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201064116902.20260719.193157.19036065447016.VND-TGTT-NGUYEN QUANG TUAN.970407

19/07/2026 10.000,00 6200TPBVI2MYKPPW.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260719.193039.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15196722016.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0071000629038 VU THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15196696723.MS 2026.190-cau mong em Chu Thuc Hung mau chong hoi phuc sk va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 50.000,00 ung ho em chu thuc hung ms 2026.190#SP#020097041507191918482026oBNq338103.5189.41117.191848

19/07/2026 50.000,00 6200ORCOQ2BE1S1F.LOC HO TRO MS 2026.190 CHUTHUCHUNG.20260719.191752.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

19/07/2026 50.000,00 6200MCOBQ2BE1JA1.Ung ho ms2026.190 chu thuc hung.20260719.191404.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

19/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191914022026e46f645149.5390.11831.191402

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15196556387.?Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 6200TPBVI2MYGH9C.Ung ho MS 2026.190 Chu Thuc Hung.20260719.191056.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

19/07/2026 100.000,00 6200TPBVI2MYG9KV.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260719.191014.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

19/07/2026 300.000,00 6200VNIB02F57XPX.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.190722.799997899.PHAN MINH THANG.970441

19/07/2026 30.000,00 MBVCB.15196417421.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 500.000,00 6200IBT1kC6DITGX.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201994241391.20260719.190210.19033952806668.NGO THI QUYNH DUNG.970407

19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970422071919020320268M6W549472.5388.38493.190203

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6DIZ38.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201411401092.20260719.190157.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

19/07/2026 500.000,00 6200VNIB02F572HH.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.190119.916400266.NGUYEN TUAN ANH.970441

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6DMYWS.LY VAN KHIEM chuyen ung ho em Chu Thuc Hung Ms2026.190 FT26201592850556.20260719.185836.3568686866.LY VAN KHIEM.970407

19/07/2026 50.000,00 6200IBT1iJ66VPEK.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.185825.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

19/07/2026 100.000,00 6200TPBVI2MYEX48.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.185322.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)#SP#020097041507191848272026cJ0C202838.5390.52273.184827

19/07/2026 50.000,00 6200IBT1kC6D26L4.MS 2026.190 FT26201592802071.20260719.184658.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15196072593.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.190 (chu thuc hung).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6D2MZA.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201209062628.20260719.184557.19031871559019.VND-TGTT-TRAN MINH PHUONG.970407

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15195520909.ung ho 2026.185 be ho duy hung.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15195280314.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0451000210076 PHAM THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 5.000,00 6200IBT1kC6SAZHW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201280783093.20260719.175759.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

19/07/2026 5.000,00 6200IBT1kC6SA2H7.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh FT26201201044206.20260719.175637.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

19/07/2026 10.000,00 6200IBT1aW3XS9Z9.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.181 (Ba Bui Thi Mim).20260719.175425.0339306897.VU DUC TU.970437

19/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207191752062026N8WC106592.5388.99693.175206

19/07/2026 10.000,00 6200IBT1aW3X9TVS.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.180 (Anh Huynh Ngoc Thuan).20260719.175009.0339306897.VU DUC TU.970437

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15195023858.HOANG THI LINH PHUONG ung ho MS 2026.190.CT tu 0411000975183 HOANG THI LINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 150.000,00 MBVCB.15195018545.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 3989083107 LUONG DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6S82HL.Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung FT26201280710554.20260719.174021.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

19/07/2026 239.000,00 MBVCB.15194634251.NNC ung ho MS2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

19/07/2026 600.000,00 6200VNIB02F5KUKI.ung ho ma so 2026.190 em Chu Thuc Hung.20260719.172217.988541189.LE TRONG NHAN.970441

19/07/2026 50.000,00 6200ASCB02F5WNWF.UNG HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG-190726-17:18:40 6200ASCB02F5WNWF.20260719.171840.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

19/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026068 em Nong Hieu Bao Son#SP#020097048807191718162026sgod118377.5189.80507.171816

19/07/2026 200.000,00 MS 2025.172 chau Tran Hoang Minh Anh#SP#020097048807191716432026rz4x110995.5390.71066.171629

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15194390671.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1037143393 HOANG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#02009704880719170706202675v0065698.5387.9341.170706

19/07/2026 500.000,00 MBVCB.15194034182.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138379670354.20260719.138379670354-0981392026_Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15193979190.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1033120798 TRAN DIEM TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 60.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.190#SP#020097040507191640462026XFLI092029.5189.47313.164046

19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207191640332026TO7J392660.5389.45462.164033

19/07/2026 100.000,00 6200MSCBD2KTU2CB.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.163849.0968511103.NGUYEN THI KIM THOA.970422

19/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807191630042026tyl1902826.5388.81479.162950

19/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15193556867.UNG HO MS 2026.190 ( EM CHU THUC HUNG ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191620552026umfk865934.5387.28873.162055

19/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207191613592026BOFB315842.5388.89937.161359

19/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#0200970488071916095720264rmt823535.5390.68583.160957

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC699WBJ.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201025122954.20260719.155544.19035073406012.VND-TGTT-LE THUY NGOC LAN.970407

19/07/2026 100.000,00 6200ASCB02F5J9ZB.UNG HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG-190726-15:54:29 6200ASCB02F5J9ZB.20260719.155429.40786987.DANG DAT BAN.970416

19/07/2026 100.000,00 6200ASCB02F5JUAI.UNG HO MS 2026.188 EM MAI XUAN HIEU-190726-15:51:46 6200ASCB02F5JUAI.20260719.155146.40786987.DANG DAT BAN.970416

19/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.190 em Chu Thuc Hung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207191550112026VS6K958652.5189.62005.155011

19/07/2026 100.000,00 6200ASCB02F58QFJ.UNG HO MS 2026.185 BE HO DUY HUNG-190726-15:49:15 6200ASCB02F58QFJ.20260719.154915.40786987.DANG DAT BAN.970416

19/07/2026 500.000,00 MBVCB.15192912105.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0021001080559 NGUYEN QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071915395020262J36083218.5389.8242.153950

19/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970422071915363920262FPB310842.5390.92135.153639

19/07/2026 300.000,00 6200VNIB02F58P6F.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.153520.055507260.NGUYEN VAN DUC.970441

19/07/2026 2.016.000,00 6200TPBVI2MY1KSL.CHI QUANG HOA chuyen tien.20260719.153117.76464668888.CHI QUANG HOA.970423

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15192695568.Ung ho MS 2026.190( em Chu Thuc Hung).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 500.000,00 6200ASCB02F5BD5U.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung-190726-15:12:11 6200ASCB02F5BD5U.20260719.151212.1813677.THAI THI NGOC DUNG.970416

19/07/2026 300.000,00 MS 2026.190 (e Chu Thuc Hung)#SP#0200970415071915101820264XRE157256.5388.61634.151018

19/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung, ma GD 100000162944597#SP#02009704490719150834202652rY445456.5389.53439.150834

19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191504192026fk9e604529.5388.34172.150419

19/07/2026 50.000,00 6200TPBVI2MYBMPJ.MS 2026.189 Nguyen Thi Anh.20260719.150209.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1fJ2UCFXY.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.145536.909316686.SY SAN GIN.970406

19/07/2026 200.000,00 6200ASCB02F5BDLT.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.190 CHU THUC HUNG-190726-14:47:44 6200ASCB02F5BDLT.20260719.144744.958687888.LUU KIM TRUNG TIN.970416

19/07/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191442062026ldw4541598.5189.33040.144152

19/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507191440012026K9LB042742.5390.22878.144001

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC62BTSF.Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201116498050.20260719.143707.19032450912018.VND-TGTT-NGUYEN THANH NGA.970407

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15191981846.Chuyen tien ung ho ms 2026 190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

19/07/2026 500.000,00 6200IBT1kC62YP34.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201554051006.20260719.142722.14022118289011.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC62P6RJ.MS 2026.188 FT26201253524510.20260719.142425.260905040111.TA QUOC VIET.970407

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191807870.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0181001718628 PHAM THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191798362.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung Ho MS 2026 .190 (em ChuThuc Hung).CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 20.000,00 MBVCB.15191717124.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung - Bac Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 6200ASCB02F5LEXI.UNGHO MS2026190 EM CHU THUC HUNG-190726-13:55:59 6200ASCB02F5LEXI.20260719.135559.9822247.CHU THI MAI HUONG.970416

19/07/2026 300.000,00 NGUYEN THI KIM QUYEN chuyen tien Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)#SP#020097041507191355072026K9Fu851741.5189.36433.135507

19/07/2026 2.000.000,00 ung ho MS 2026.190 em chu thuc hung#SP#020097041507191353372026Kl1F848402.5387.30678.135337

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191553063.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191546409.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191531897.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 300.000,00 MBVCB.15191528884.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 2378471004 NGUYEN THI MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191534233.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191512540.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191508725.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191504230.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191495679.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191484489.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191470043.UNG HO MS 2026.190 ( EM CHU THUC HUNG).CT tu 0111000053179 NONG TUONG MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.190 em CHU THUC HUNG#SP#020097048807191339542026vi5z389953.5390.76675.133940

19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.180 em HUYNH NGOC THUAN#SP#020097048807191338322026wli3386859.5189.71828.133832

19/07/2026 50.000,00 6200VNIB02F52B4J.ung ho ms2026190 em chu thuc hung.20260719.133805.764803718.NGUYEN THI THANH XUAN.970441

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC621P44.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201147731552.20260719.133616.19033934694011.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC BICH.970407

19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191336152026ks8d381764.5189.62496.133615

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191303086.ung ho MS 2026.190(em Chu Thuc Hung).CT tu 0291000264570 NGUYEN THI NHU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507191310522026XX59080356.5387.63313.131052

19/07/2026 300.000,00 MBVCB.15191109815.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.189.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 300.000,00 6200IBT1kC6CF6IT.NGUYEN LUONG ung ho MS 2026 190 em Hung FT26201035162918.20260719.130350.19027558568018.VND-TGTT-NGUYEN LUONG.970407

19/07/2026 500.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 190 ( em Chu Thuc Hung)#SP#020097041507191259322026b07d720532.5388.17417.125932

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1iJ6KR265.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.125733.66886881368.NGUYEN THI HOA.970432

19/07/2026 300.000,00 6200ASCB02FPNQKD.UNH HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG-190726-12:57:13 6200ASCB02FPNQKD.20260719.125713.31318497.TO THI THUY LINH.970416

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15190964834.Ung ho MS: 2026-190(em Chu Thuc Hung).CT tu 1919333825 TRAN HUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191254162026yczy286108.5189.94998.125402

19/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071912525120269BKT031243.5388.89209.125251

19/07/2026 200.000,00 6200TPBVI2ML5DNY.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.124950.22258585999.NGUYEN THI LOAN.970423

19/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191246422026fgh9267384.5390.61793.124642

19/07/2026 300.000,00 6200IBT1iJ6K371X.Phong UHMS 186 187 189.20260719.124221.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432

19/07/2026 500.000,00 6200ASCB02FPNWTP.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026190CHU THUCPHUC-190726-12:39:37 6200ASCB02FPNWTP.20260719.123937.889148.NGUYEN THANH VAN.970416

19/07/2026 1.000.000,00 6200IBT1fJ28XAQY.ung ho ms 2026.190 ( em chu thuc hung).20260719.122742.6688699.DOAN THI BICH HUONG.970431

19/07/2026 50.000,00 6200IBT1kC6CA5AZ.DO THI LOI chuyen MS2026,190 chu thuc hung FT26201150181004.20260719.122448.19035174975018.DO THI LOI.970407

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15190543587.Ung ho MS 2026.190.CT tu 0351000713559 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 10.000.000,00 MBVCB.15190538732.TRAN THI THU THUY chuyen tien ung ho MS 2026-190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0041000571007 TRAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15190370681.Ung ho MS2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0631000490127 DAO MY NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1d1PQMH59.Ms 2026 190 ung ho chu thuc hung.20260719.120022.97042292K309834000000000b96106.MBBANK IBFT.970422

19/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097041507191159252026xUGT547511.5189.32526.115925

19/07/2026 300.000,00 MBVCB.15190264147.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.190.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 20.000,00 PHAN TUAN ANH chuyen tien#SP#020097042207191155412026ZVTY185073.5390.14038.115542

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15190188821.TRAN THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2026190.CT tu 1019987305 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1iJ6KZQ3W.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260719.115313.0387190663.NGUYEN THI SINH.970432

19/07/2026 100.000,00 TRAN THI THU THUY ung ho 2026.190#SP#020097041507191152212026iJO1523938.5389.95220.115221

19/07/2026 10.566,00 6200IBT1kC6CDHWE.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201074948230.20260719.115000.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1aW33BGWL.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.114637.2400000987057199.NGUYEN THI MAI HUONG.970446

19/07/2026 20.000,00 MBVCB.15190052782.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.188 Mai Xuan Hieu#SP#0200970405071911384720266CCH073070.5189.21603.113847

19/07/2026 50.000,00 6200IBT1kC6CCHJB.Giup ma so 2026.190 FT26201991177702.20260719.113744.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207191114282026AW12650398.5390.88309.111428

19/07/2026 500.000,00 6200ASCB02FPVDI8.UNG HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG-190726-11:13:45 6200ASCB02FPVDI8.20260719.111345.2222163068.TRAN THI CHAU HA.970416

19/07/2026 30.000,00 6200IBT1iJ6KA1P1.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260719.110712.221194241.VU THI HUE.970432

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1iJ6K42B7.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.110003.238428289.VU THI HANG.970432

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1iJ6K5RJJ.VU NGOC VAN chuyen tien.20260719.105049.0943024127.VU NGOC VAN.970432

19/07/2026 300.000,00 6200IBT1kC617X8W.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26201410760194.20260719.104839.2002940000.DO ANH KHOA.970407

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC617GVG.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26201981358943.20260719.104742.2002940000.DO ANH KHOA.970407

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1iJ6K5B5K.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 190 CHU THUC HUNG.20260719.104734.247529918.LE THI HOA.970432

19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807191047272026hplf876101.5389.38489.104727

19/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15189198747.ung ho MS 2026190 Chu Thuc Hung.CT tu 0011000612283 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC61GZV2.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26201294087120.20260719.104516.2002940000.DO ANH KHOA.970407

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC61G5UJ.Ung ho MS2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201004398505.20260719.104431.19036646798014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC YEN.970407

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC61GMPT.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201203177968.20260719.104402.2002940000.DO ANH KHOA.970407

19/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071910370320263O2I085529.5189.81299.103649

19/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15188992202.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0421003742642 DANG NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 300.000,00 MBVCB.15188933536.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15188932342.ung ho MS 2026 .190 ( em Chu Thuc Hung ).CT tu 0121000689846 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 300.000,00 MBVCB.15188907006.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 1.000.000,00 6200IBT1kC61P4JG.Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201804232449.20260719.102741.19021916221027.VND-TGTT-VU TUYET HANH.970407

19/07/2026 200.000,00 6200VNIB02FPU5EB.MS 2026.190 chu thuc hung.20260719.102249.009704060160566.HA THI THUY DUNG.970441

19/07/2026 100.000,00 LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho ma so 2026 190, ma GD 100000162849006#SP#020097044907191020112026k5JU582861.5387.89288.101957

19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung, ma GD 100000162848481#SP#020097044907191018572026w3Yb857224.5387.82575.101843

19/07/2026 500.000,00 MBVCB.15188704010.Ung ho MS 2026-190 (Chu Phuc Hung).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC61V8WC.ung ho ms 2026.190 FT26201393102291.20260719.101311.10523640479011.VND-TGTT-HA PHUONG THAO.970407

19/07/2026 100.000,00 THANH ung ho MS 2026.190 . Em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191012442026mdp9739147.5189.49219.101244

19/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507191010262026VJCE047659.5389.37266.101026

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1iJ6KIPJV.Ung ho Ms 2026190Em Chu Thuc Hung.20260719.100933.105830688.PHAM NHU VAN.970432

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15188583313.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0011004103038 MAI THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15188576450.chuyen tien ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0071003449675 LUU THE TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1aW33MCQE.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.100307.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433

19/07/2026 200.000,00 6200MSCBD2KFXTJ1.LE THI HOANG OANH chuyen tien.20260719.100210.0963036255.LE THI HOANG OANH.970422

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC61CGCH.TRAN HONG LOAN chuyen MS2026.190.Chu Thuc Hung FT26201481983820.20260719.095955.8913085572.TRAN HONG LOAN.970407

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1iJ6KDH6K.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.094953.0984041991.DAO DUC VINH.970432

19/07/2026 300.000,00 MBVCB.15188271873.ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1028702815 PHAM THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 1.000.000,00 6200ASCB02FPZV87.UNG HO MS 2026.190 -A.HIEU GIUP EM CHU THUC HUNG-190726-09:47:35 6200ASCB02FPZV87.20260719.094735.33445809.LE THI HOA.970416

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1aW33D6GP.UNG HO MS 2026190 EM CHU THUC HUNG.20260719.094505.700017632780.PHAM THI NGOC HUE.970424

19/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507190944212026N4HJ007122.5389.1064.094421

19/07/2026 900.000,00 MBVCB.15188168833.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1020730954 NGUYEN NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung, me Duong Thi Lan#SP#020097048807190941372026zor4614036.5387.86719.094137

19/07/2026 150.000,00 MBVCB.15188149647.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0121000677560 DUONG NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15188073871.Ung ho MS 2026.190 e Chu Thuc Hung.CT tu 0011001886019 NGHIEM THI HO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 500.000,00 MBVCB.15188061564.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0021001690546 TRAN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 1.000.000,00 6200MCOBQ2BWZUGK.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.093502.02001018551786.NGUYEN THI THU THUY.970426

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1aW33S35F.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.093427.2700000011788012.NGUYEN THI LAN.970446

19/07/2026 200.000,00 6200SHBAP2L48NXC.ma 2026.190 em chu thuc hung.20260719.093226.0123334455.NHU THU VAN.970443

19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207190931232026O6SO208902.5390.38306.093109

19/07/2026 300.000,00 MBVCB.15187980546.Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1054862521 LE VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15187969362.ung ho ms 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1023933200 BUI THI MY PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NTBL ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507190926032026XQ9V007925.5390.12547.092549

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15187920183.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0251002025917 TRAN THI THU SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 50.000,00 6200IBT1iJ6K24GI.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.092533.0386759456.HOANG THI HUE.970432

19/07/2026 44.000,00 MBVCB.15187892336.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1039510773 TRAN HONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1fJ28AAKM.Ung ho MS 2026.160 EM CHU THUC HUNG.20260719.092136.377915706.LE THI TU.970406

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15187816558.2026.190.CT tu 1053303471 NGUYEN BA CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#02009704880719091829202673gn521848.5387.77808.091829

19/07/2026 50.000,00 6200IBT1kC6JES31.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201964666928.20260719.091611.19027602564017.VND-TGTT-DANG PHI SON.970407

19/07/2026 100.000,00 DAO KIM DUNG ung ho Chu Thuc Hung#SP#020097041507190915522026aIic822421.5390.66255.091552

19/07/2026 184.000,00 6200ASCB02FPCF88.UNG HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG-190726-09:15:42 6200ASCB02FPCF88.20260719.091542.37702199.PHAM THI NGOC HANH.970416

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6JK6KN.BUI THI TOAN chuyen ung ho MS 2026.190. Chau Chu Thuc Hung FT26201367770073.20260719.091442.19032036272228.VND-TGTT-BUI THI TOAN.970407

19/07/2026 500.000,00 PHAN THAI NGUYET Chuyen tien urng ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970488071909134420263fmb503376.5189.55877.091344

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15187708850.ung ho ms 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0391000991124 NGUYEN THI MINH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807190912032026ov2a496818.5389.49410.091203

19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970488071909111120263xoe493456.5189.45469.091111

19/07/2026 1.000.000,00 6200SHBAP2L4CMKH.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.090920.1022002205.TRAN LE THI MY XUAN.970443

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC6JGBRQ.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201011503360.20260719.090814.19033298881019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407

19/07/2026 500.000,00 MBVCB.15187558382.ung ho M S 2026.190(em Chu Thuc Hung).CT tu 9382793817 HO THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190900452026ovrp453536.5388.1302.090045

19/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071908585520262A6S061614.5390.92854.085856

19/07/2026 50.000,00 PHAM MINH TU chuyen tien ung ho MS 2026.190 em CHU THUC HUNG#SP#020097042207190858272026ZPY2848070.5387.90982.085827

19/07/2026 200.000,00 6200MCOBQ2BWTVVZ.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.085749.04201010862413.PHAM THI HONG TAM.970426

19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung, ma GD 100000162813537#SP#020097044907190857222026zUun581558.5388.85877.085723

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1aW33CXHJ.ung ho ms 2026.190 em chu thuc hung.20260719.085553.370001060008476.NONG THI HOA .970409

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15187458819.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1016297388 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1aW33CXJ5.UNG HO MS 2026190 EM CHU THUC HUNG.20260719.085537.700041939925.DO HONG PHUC.970424

19/07/2026 50.000,00 MBVCB.15187455692.ms 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 6200SGTTH2CQ3PSN.IBFT Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.085404.050140645009.NGUYEN VAN DINH.970403

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15187434816.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 9976770555 DANG THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#02009704220719085336202605DM574925.5390.71386.085337

19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190852552026fxbd423612.5387.68644.085255

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6JYDFJ.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201023748580.20260719.085224.19033154045011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HOAI.970407

19/07/2026 300.000,00 6200IBT1aW33CGXB.Ung ho MS 2026 190( em Chu Thuc Hung) Bac Ninh.20260719.085128.0100000017543012.NGUYEN KIM NGOC CUC.970446

19/07/2026 200.000,00 6200VNIB02FPCXAU.Ung ho MS 2026.190 chau Chu Thuc Hung.20260719.085126.088704060114119.PHAM THI NGOC MAI.970441

19/07/2026 1.000.000,00 6200IBT1kC6JPTWE.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201290719270.20260719.085102.19032113568666.VND-TGTT-TRUONG VAN THUC.970407

19/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071908505320267IB6018357.5387.59961.085053

19/07/2026 500.000,00 MBVCB.15187383209.ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0011002904767 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15187379166.giup em Chu Thuc Hung .CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:VU THI HIEN chuyen ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071908492820269ICV010946.5389.54535.084914

19/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970488071908485720266ofs408712.5387.53360.084857

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6JUYZ8.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201830488310.20260719.084648.9557568688.LE THI LE NGA.970407

19/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970488071908464720269cnz400460.5389.44404.084647

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC6JUP1N.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201800049210.20260719.084639.12923881398016.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY MAI.970407

19/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:C.THU ung ho ms 2026.190 emCHU THUC HUNG#SP#0200970405071908463920265DNZ095851.5388.44124.084639

19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190845282026ubov395472.5388.38713.084528

19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970488071908444820266nma393069.5389.36390.084448

19/07/2026 100.000,00 ung ho con Chu Thuc Hung MS 2026.190#SP#0200970422071908441920263IIU112600.5389.35079.084420

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15187266878.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15187265910.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0011000475836 TRAN THI BICH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:CAO THI LAN chuyen tien#SP#020097040507190841202026BGMF068138.5389.22617.084120

19/07/2026 50.000,00 6200SGTTH2CQ3BXG.IBFT Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.20260719.084002.060005482766.NGUYEN NGOC HAI.970403

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6JI9MK.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201975987052.20260719.083934.19036432760011.VND-TGTT-CAO THI MINH TU.970407

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1fJ285HUH.Ung ho ms 2026.190 -em chu thuc hung.20260719.083815.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406

19/07/2026 50.000,00 MBVCB.15187198659.2026.190.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190835402026t90i359212.5387.2104.083526

19/07/2026 200.000,00 6200TPBVI2MLKGAB.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260719.083455.76464668888.CHI QUANG HOA.970423

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15187149102.ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1043302871 LE THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15187113634.ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 9933229394 BUI VU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190831052026erin342662.5189.85421.083105

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15187059495.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0351000807504 LE THI MY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15187025972.LY AI TUYET chuyen tien Ung hoMS 2026.190(em Chu Thuc Hung).CT tu 0071002936583 LY AI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 300.000,00 MBVCB.15186991971.VU QUOC HOP chuyen tien ung ho em CHU THUC HUNG.CT tu 0191000048586 VU QUOC HOP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1iJ67RQPM.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.082258.8686861985.NGUYEN THI DANG.970432

19/07/2026 50.000,00 6200IBT1iJ67XXE1.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.082214.73515091995.LE NGUYEN TU PHUONG.970432

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6J2RGX.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201043384131.20260719.082204.19034761916011.VND-TGTT-NGUYEN LE THUY DUONG.970407

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6J2DR6.HOANG THI TRANG DAI chuyen ung ho ms 2026.190 em chu thuc hung FT26201084891927.20260719.081939.8989009999.HOANG THI TRANG DAI.970407

19/07/2026 100.000,00 6200SHBAP2L4J9ZK.ung ho ms 2026 190 em chu thuc hung..20260719.081809.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443

19/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507190817562026O4VT046189.5390.37598.081757

19/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190817232026jxay293221.5189.36298.081723

19/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207190816342026HC5T527005.5387.32739.081635

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15186883406.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0291002282412 TRAN HUYNH DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)#SP#020097041507190814452026dk1I592627.5389.25941.081445

19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung NgocThuy so 19 ngo 1634 nguyen khangyen hoa H#SP#020097048807190814182026cf36282168.5388.23994.081418

19/07/2026 10.000,00 MBVCB.15186852309.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI HOAI chuyen tien#SP#020097040507190812192026TGPT017645.5189.18719.081205

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC6JWI9B.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201446740804.20260719.080538.2239668879.BUI THI NGAN CHI.970407

19/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071908014620264B25065143.5390.82706.080146

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15186639237.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 10.000,00 6200IBT1aW33QEVI.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.179 (Em Pham Van Duong).20260719.075404.0339306897.VU DUC TU.970437

19/07/2026 30.000,00 6200IBT1kC6WXRH6.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201115089920.20260719.075228.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6WX3CT.Ung ho MS 2026.190 FT26201371830035.20260719.075209.19020279239018.VND-TGTT-NGUYEN XUAN QUI.970407

19/07/2026 500.000,00 MBVCB.15186584502.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0081000235361 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15186564237.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 9975733166 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 10.000,00 6200IBT1aW33QPCU.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.178 (Anh Nguyen Van Ty ).20260719.074928.0339306897.VU DUC TU.970437

19/07/2026 300.000,00 6200MCOBQ2BW8DM4.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.074837.03101011968406.LE THI MINH PHUONG.970426

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15186464324.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.189.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15186457348.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.188.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15186445829.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.187.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15186431581.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15186440024.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.186.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15186405536.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0231000216470 NGUYEN KIM TUE NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 300.000,00 6200SGTTH2CQXLJY.IBFT Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung A DI DA PHAT.20260719.073631.060343965731.TRAN MINH QUAN.970403

19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.190 em chu thuc hung#SP#020097048807190733032026arpj149647.5389.96607.073303

19/07/2026 100.000,00 6200ABBKP2L4C7J2.em nguyen thi Anh ms 2026 189.20260719.072345.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425

19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190716572026c4un103986.5388.53419.071657

19/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207190659422026G6I0835920.5389.10977.065942

19/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.190-em Chu Thuc Hung#SP#020097040507190657372026RSKM088272.5389.6656.065738

19/07/2026 100.000,00 6200MSCBD2K87XBS.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.065317.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422

19/07/2026 500.000,00 MBVCB.15185656517.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0011003998298 DANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807190541232026edbh945499.5390.91357.054123

19/07/2026 50.000,00 6200IBT1kC6W8JUK.ung bo ms 2026 186 FT26201547124412.20260719.052631.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC6W8WYA.ung ho ms 2026 187 FT26201552231916.20260719.052550.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC6WIRDX.ung ho ms 2026 189 FT26201813110702.20260719.052332.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

19/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138289696847.20260719.138289696847-0973192724_Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh

19/07/2026 12.626,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.187 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405071900050920261JPP022204.5189.23786.000509

19/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138288963780.20260718.138288963780-0343882448_Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh

19/07/2026 12.628,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.188 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507182348442026Q2RG013775.5388.6088.234844

19/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207182338262026OX64854642.5390.94094.233827

19/07/2026 50.000,00 6199IBT1kC6QLCB8.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201662303386.20260718.232649.19030593590019.VND-TGTT-DAO THI HUYEN TRANG.970407

19/07/2026 20.000,00 6199IBT1iJ67MWXR.Ung ho MS 2026-189 em Nguyen Thi Anh.20260718.231216.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15184699324.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 0491001586067 NGUYEN HUNG CHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAXGDS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225444.11082010207.PHUNG THI BICH LIEN.970423

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GECUL.Ung ho MS 2026.191- em Tran Minh Duc FT26202300261182.20260720.225437.19073870641018.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUYEN.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GEC2Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202923768371.20260720.225434.19020048865013.VND-TGTT-VU THI HONG NGA.970407

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAXE6Q.Ung ho MS 2026.191.20260720.225406.00005292406.LE HOANG QUYNH NHU.970423

20/07/2026 100.000,00 6201SGTTH2CM249S.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225352.060108940452.HOANG THI OANH.970403

20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:53:50 uryO988876#SP#020097041607202253502026uryO988876.5389.876.225350

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3NXB2E.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.225329.000004800821.NGUYEN THI NGOC HUE.970440

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GKX19.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202592790373.20260720.225313.19031712725013.VND-TGTT-PHAM HONG HANH.970407

20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JQRLDB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225309.017819370.NGUYEN THI HANG.970441

20/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.191 ( tran minh duc )#SP#020097041507202252532026cNAw197929.5387.98711.225253

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GKZEE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202967400473.20260720.225213.19034644792016.VND-TGTT-NGUYEN KHANH VY.970407

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6FI89X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225208.0985540261.NGUYEN THI HIEN.970432

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:51:59 WZMW460471#SP#020097041607202251592026WZMW460471.5390.98052.225159

20/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202251132026JVEW084381.5389.95917.225113

20/07/2026 300.000,00 6201NBVAF2YALF2Z.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225102.0906220026.TONG PHUONG LIEN.970419

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GKAQ7.LE HOANG LAN DIEM chuyen ung ho MS 2026.191 FT26202393229116.20260720.225059.19034941313011.VND-TGTT-LE HOANG LAN DIEM.970407

20/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072022505020260TH4420772.5189.95483.225036

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GKBAX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202212907530.20260720.225042.19073257587019.VND-TGTT-NGUYEN AI THUY DUONG.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072022501620266xh2751479.5387.94762.225016

20/07/2026 222.222,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072022501120268G1U454273.5189.93655.225012

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214591322.ung ho ms 2026.191(em tran minh duc).CT tu 1014982877 LE THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202249452026T3H4731019.5388.94239.224945

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6GK89P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202200117110.20260720.224942.8820042018.NGUYEN THANH HANG.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880720224936202646a2750758.5390.94098.224921

20/07/2026 500.000,00 6201SGTTH2CM2TBM.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.224925.050003038561.PHAM THI HONG NHUNG.970403

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214588928.PHAM THI QUYEN ung ho 2026191 tran minh duc.CT tu 9869697873 PHAM THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 150.000,00 6201IBT1kC6GKS2N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202748744000.20260720.224847.19037726749010.VND-TGTT-DAO HUONG XUAN.970407

20/07/2026 300.000,00 6201BIDVE2HQERDF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.224824.4525838689.NGO VAN DANG .970418

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6G7NUB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202251607592.20260720.224723.90599588825999.DANG THI NGOC BE.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G7N14.Ung ho ms 2026.191 tran minh duc FT26202746880115.20260720.224720.5686339999.NGUYEN THI PHUONG THUY.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G7F3Y.Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26202414371997.20260720.224646.19023671852010.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214580616.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc ).CT tu 0491000126545 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G7FDC.ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc mong em som khoe FT26202178426609.20260720.224639.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6G7F9J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202000070565.20260720.224638.19033249116013.VND-TGTT-VU THI THU HOAI.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214577451.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000827368 TRAN XUAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JQZXMP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.224537.404704060252774.PHAN THI TRANG.970441

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214565304.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1027659426 TRAN THI HUYEN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202245192026GX11306640.5389.86600.224519

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202244542026T4JL432051.5389.86204.224454

20/07/2026 2.000.000,00 6201IBT1kC6G7BD7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202748726757.20260720.224430.2796699999.NGUYEN THI NGUYET.970407

20/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138576348283.20260720.138576348283-0343882448_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214558841.Ung ho chau Duc.CT tu 0011004103888 BUI THI VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214558083.ung ho MS 2026.191.CT tu 0331000471627 PHAM KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202243102026R5LD695173.5390.82320.224310

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214549156.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9904974128 NGUYEN THI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201ORCOQ2BG6SAT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.224244.0911172989.Nguyen Thi Lam Giang.970448

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6G797T.Dieu An ung ho MS 2026.191 FT26202148944108.20260720.224237.19027574448022.VND-TGTT-NGUYEN LUONG DIEU AN.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214555892.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0551000275896 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G7CH6.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202874074105.20260720.224217.14021034724016.VND-TGTT-NGUYEN TRAN DIEM TRANG.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GGNAF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202333431708.20260720.224123.19032697203011.VND-TGTT-MAI VAN ANH.970407

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214532407.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000247769 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202240592026X5GV071724.5388.79181.224059

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072022395820263KZJ684445.5389.77195.223958

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214536836.ung ho MS2026.191.CT tu 0541000202495 TRAN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072022385820263IS1068857.5389.75172.223858

20/07/2026 200.000,00 6201BIDVE2HQWIKF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223858.2200168071.NGUYEN THI KIM LIEN .970418

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GG4G6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202349825123.20260720.223852.19029303301010.VND-TGTT-LE KIM CHI.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1d1PJR6T7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223850.97042292J0c3e330000000003e0537.MBBANK IBFT.970422

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214524315.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1029296365 NGUYEN THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214508324.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001095068 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GGC1F.Ung ho ms 2026.191 FT26202555775814.20260720.223627.19032781440019.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG LOAN.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214505453.UNG HO MS 2026.036.CT tu 1049476483 TRAN HUYNH THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202236152026M2PJ271173.5388.70310.223601

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GGQSK.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202395676068.20260720.223549.5522454545.HOANG MINH TUAN.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214491693.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1041586643 NGO QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:35:19 0yx0614954#SP#0200970416072022351920260yx0614954.5189.67834.223519

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214490665.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000323723 DANG XUAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201BIDVE2HQWWYD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223405.2600892381.PHAN THI HAI VAN .970418

20/07/2026 300.000,00 6201SHBAP2LE395E.Ung ho MS 2026-191 em Tran Minh Duc.20260720.223400.1026383399.NGUYEN THI THU HUYEN.970443

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202233452026LOAM344889.5389.65389.223346

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GAAER.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202000699005.20260720.223328.20117979.DOAN THI HANG.970407

20/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202233252026Dl2W172885.5387.64104.223325

20/07/2026 500.000,00 6201ABBKP2LEP2CC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223306.0111031054008.NGUYEN THI THU HANG.970425

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:33:01 Lwk3868643#SP#020097041607202233012026Lwk3868643.5389.63479.223302

20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202232422026kptl171422.5390.61917.223228

20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202232332026DZAZ292866.5387.61594.223219

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6GA8UY.NGUYEN TIEN QUOC ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202772914250.20260720.223220.19033127170017.VND-TGTT-NGUYEN TIEN QUOC.970407

20/07/2026 200.000,00 6201BIDVE2HQWTMI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223216.4300037880.VU THUY ANH .970418

20/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LE39PH.Ung ho MS 2016.191 em Tran Minh Duc.20260720.223204.6666889779.NGUYEN THI BICH NGOC.970443

20/07/2026 50.000,00 6201TPBVI2MAVDPM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223159.01866100101.LE THI NGOC PHUNG.970423

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214478940.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9935376697 NGUYEN TAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAVDD3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223100.00171692001.NGUYEN NHU THAI.970423

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6GA19A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202908024082.20260720.223056.19850601816010.VND--HOANG NAM DAT.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214453588.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030653677 TRUONG THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G4TWU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202860000301.20260720.222932.19038767822012.VND-TGTT-HOANG DANH MINH.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214460913.DO PHUONG NHUNG chuyen tien ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1068888816 DO PHUONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JQT9K7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.222920.629704060019489.TRAN NGOC HUONG GIANG.970441

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6G4ZLA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202087739620.20260720.222912.19031636396013.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG THAI.970407

20/07/2026 150.000,00 6201IBT1kC6G4765.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202224878060.20260720.222836.19027670864029.VND- TGTT NGUYEN THI BICH TRAM.970407

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214447456.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0711000236090 TRAN THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G4MAB.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202321009368.20260720.222657.19021015966015.HO THI KIM PHUONG.970407

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6G4M5N.Ung ho Ms 2026.191 FT26202308246092.20260720.222656.19033141376019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU TRANG.970407

20/07/2026 300.000,00 HTP LKH UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-22:26:58 Xvea611771#SP#020097041607202226582026Xvea611771.5387.58114.222659

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6G4VGH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202579933058.20260720.222647.11522059574017.VND-TGTT-HOANG THI NAM PHUONG.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G4VQ4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202422009714.20260720.222642.19029402107013.VND-TGTT-DUONG BAO NGAN.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6G4C17.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202364557038.20260720.222558.19025034459995.VND-TGTT-TRAN DUY ANH.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214437207.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0011004215850 NGUYEN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214434647.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1057486020 LE KIM XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAVGII.ung ho ms 2026.191 em tran minh duc.20260720.222446.03996638301.NGUYEN DIEP TRINH.970423

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GBLHH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202885574538.20260720.222426.19038723109017.VND-TGTT-PHAM THI LAN ANH.970407

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214409252.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301002820686 NGO THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GBKX5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202970146040.20260720.222342.19035322918010.VND-TGTT-NGUYEN NHU NGOC.970407

20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970415072022233820263EUV157882.5387.48269.222323

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6FD3B9.Ung ho Ms 2026191 Tran Minh Duc.20260720.222316.26705088.TRAN THI NGAN.970432

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214406461.ung ho MS 2026.191.CT tu 9865365486 TRAN QUOC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072022224620268ZBK044284.5390.45722.222246

20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202222452026x8KP155801.5388.45686.222234

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6GBPAF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202373237429.20260720.222231.19036935257013.VND-TGTT-NGUYEN KIEU VAN.970407

20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15214401235.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 6886666888 BUI THI THANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GBMEG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202009980350.20260720.222158.19135463355014.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214392674.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0921000721186 TRAN THI DIEM MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214389500.ung ho MS2026.191.CT tu 0711000304221 PHAM THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15214398499.ung ho MS 2026.191. em Tran Minh Duc.CT tu 0611001503326 NGUYEN PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214390086.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1051663396 QUACH MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201SGTTH2C15E9J.IBFT Ung ho ma so 2026.191 Em Tran Minh Duc.20260720.222103.060307288373.NGUYEN THI MY TIEN.970403

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214384600.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251002786253 LE THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAVTG8.HUYNH NHUT NAM chuyen tien.20260720.221859.00000553771.HUYNH NHUT NAM.970423

20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202218572026QuX9150125.5388.35736.221857

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202218252026osd6716370.5387.33684.221811

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:17:57 PwjO062900#SP#020097041607202217572026PwjO062900.5388.32463.221757

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202217472026Y50I776764.5389.31478.221747

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214365217.MS 2026.191 ( em tran minh duc).CT tu 9367851436 VU HAI HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202217142026EHUD899699.5389.29593.221714

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202216482026D14V719744.5189.28787.221649

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202216292026bjzv713123.5390.28209.221614

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214354672.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3904920229 TRAN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 , em Tran Minh Duc#SP#020097048807202215462026wzk5711925.5189.24887.221546

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214343714.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc) .CT tu 1024717709 HA TRUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GYRPQ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202592645427.20260720.221530.19024367588011.VND-TGTT-PHAM THI NGOC HOA.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214345568.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181002264846 NGUYEN NHU XUAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GY7FF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202833196470.20260720.221405.12424394281018.VNDA-TGTT-NGUYEN THI THU THAO.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GYYVV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202194242623.20260720.221311.19021840245010.VND-TGTT-THIEU THI HONG VAN.970407

20/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202212472026OO9O025051.5388.16245.221247

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072022124120261B06024852.5388.15830.221241

20/07/2026 100.000,00 TRAN THI TRANG Chuyen tien ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202212372026njqi706269.5390.15714.221223

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214317380.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004163901 NGUYEN THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214309140.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1055414725 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214317462.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0361000288166 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GYCDF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202900152843.20260720.221144.888689999.TONG VAN HUY.970407

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214303392.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0271000967157 HUYNH THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202210472026okt8702920.5390.10087.221047

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214292326.NGOC THI LAN chuyen tien ung ho MS 2026.191- em Tran Van Duc).CT tu 0021001005700 NGOC THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 1.000.000,00 ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202209162026ZV5H879918.5388.5187.220917

20/07/2026 150.000,00 6201IBT1kC6GPB2C.LUU VAN NGHIEP chuyen ung ho ms 2026.191 FT26202228877885.20260720.220904.129268.LUU VAN NGHIEP.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214284631.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 9935360048 NGUYEN THI NGOC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.191 em tran minh duc#SP#020097042207202208482026DWTD817226.5390.4297.220848

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GPUFE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202823852737.20260720.220838.19035726924014.VND-TGTT-HOANG THI THUY.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202208372026mjxo698793.5388.2980.220837

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214282536.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1017618350 LY BAO THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6FS5IL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.220828.0932597977.KIEU VAN ANH.970432

20/07/2026 20.000,00 MBVCB.15214269647.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138573297284.20260720.138573297284-0931111533_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 10.000,00 MBVCB.15214276500.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202206342026QW7T125233.5189.96724.220623

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214252708.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011000972604 KHUAT THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214259218.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1043885992 BUI THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6FSS8R.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.220553.131232969.LUONG HAI YEN.970432

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:05:38 MSo7370434#SP#020097041607202205382026MSo7370434.5388.93504.220538

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214256296.MS 2026.191.CT tu 0071000895633 TRUONG MINH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JQJCSH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.220531.906894483.NGUYEN HOANG OANH.970441

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6GU4N4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202760934391.20260720.220502.19050010919019.VND-TGTT-NGUYEN THI LAN.970407

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6FSWYC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.220409.186698282.PHAM MINH HUONG.970432

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072022040820269VEQ382676.5390.88246.220353

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GUI52.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202967223500.20260720.220405.19032087037665.VND-TGTT-NGUYEN THI MY LINH.970407

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6GUMRJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202076062125.20260720.220401.19027412806669.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214232163.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001137451 LU HONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202203492026TT12005344.5189.86741.220349

20/07/2026 500.000,00 6201SGTTH2C1PPIM.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.220329.068885735868.HA THI NGOC QUYEN.970403

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214235576.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1032926733 LE HUU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 chuyen tien ung ho MS 2026.191#SP#020097048807202203192026gmce688256.5189.83988.220319

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507202203022026dbeD116831.5389.84383.220302

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6F93P4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.220244.59518101999.NGUYEN THI HUONG QUYNH.970432

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214220860.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9383945792 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC6G8FAB.DOAN THI HIEU THAO chuyen ung ho Ms 2026.191 Tran Minh Duc FT26202924345771.20260720.220209.3319303130.DOAN THI HIEU THAO.970407

20/07/2026 10.000,00 MBVCB.15214212482.Huynh Thi Nga ,Nguyen Van Van, Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214210911.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000864217 LE VAN QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214209783.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1012474480 NGUYEN NGOC TRUC NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202200492026ub1j683009.5388.76414.220049

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1aW3NF4ZP.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.220032.00200013897377.NGUYEN THI THU HUYEN.970440

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072022002820260fds682293.5189.74692.220028

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214205409.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000339271 NGUYEN THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880720215951202691ox681004.5189.71999.215951

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6G8SYR.Ung ho ms 2026.191 FT26202996552627.20260720.215932.2305199599.LE THI THUY TRANG.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214182974.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000956127 LY MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072021585420266x8j679098.5389.68836.215844

20/07/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202158502026I845283018.5189.68696.215850

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAKWIZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215814.01840615201.TRAN QUYNH MAI.970423

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6F98TG.TRAN NGOC KHANH LY chuyen tien ung ho ms 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215759.0384730112.TRAN NGOC KHANH LY.970432

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202157562026LWOT127008.5189.65788.215756

20/07/2026 380.000,00 MBVCB.15214172292.Ung ho MS 2026.191.CT tu 0421000463365 NGUYEN THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201SHBAP2LE6VP2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215725.1007607502.NGUYEN THUY HANG.970443

20/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN DUC MINH#SP#020097042207202157222026B1JB377441.5189.64009.215722

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214169288.Ung ho MS 2026.191.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1bJMYZVXJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215654.05105201976.PHAM THI KHANH HUONG.970429

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214160467.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000432777 KHUONG YEN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6F9S7R.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215638.0936345589.TA THI NGOC LIEN.970432

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GI8KV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202814563571.20260720.215607.19035314656015.VND-TGTT-TRAN NGOC THU.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GIID2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202660448600.20260720.215557.19029098784666.VND-TGTT-TRAN NGOC THUY.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202155382026S9WJ413974.5189.56851.215523

20/07/2026 500.000,00 6201TPBVI2MAKZVD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215525.03775260501.NGUYEN THI HOA.970423

20/07/2026 180.000,00 O5CH7K0HHVFM-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072021552220264XR2334030.5388.56401.215508

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GI9CK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202610980538.20260720.215521.19032708248010.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG NGA.970407

20/07/2026 200.000,00 unghoMS2026.191 emtranminhduc#SP#020097048807202155162026ouvw671297.5390.55986.215516

20/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138572113822.20260720.138572113822-0938481395_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 300.000,00 6201SGTTH2C1PE31.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.215445.020041555468.CU THI THU HANG.970403

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6F9QQU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215437.201779267.HOANG TO UYEN.970432

20/07/2026 100.000,00 6201MCOBQ2BGIEI7.Ung ho MS 2026.191(em tran minh duc).20260720.215432.03586011223999.CAO THI NHI.970426

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1fJ2517FG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215428.8007041065665.VU THI THAO HIEN.963388

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214121389.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0421000474632 NGO THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1aW3NF9S5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215252.700004179574.NGO THANH THAO.970424

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214127207.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0441000673604 MAI PHUONG DIEM KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 HO DUONG KHANH TRIET Chuyen tien Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202152062026jrkh664114.5189.44354.215206

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214101414.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 1022743417 PHAN THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6F2GFN.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260720.215112.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214109202.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 9988702700 BUI DUC KINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JQFCQ5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215052.933015839.NGUYEN VU BAO.970441

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1aW3NFJ9U.MS 2026 191.20260720.215037.6061563.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1fJ251Y15.Ung ho em mau hoi phuc.20260720.215022.9021016565802.LE THI NHU Y.963388

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GVFHD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202592552015.20260720.215022.3586986868.PHAM HOANG HAI.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1d1PJ3ZGC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215016.970422Xcebd33000000000180673.MBBANK IBFT.970422

20/07/2026 50.000,00 ung ho ms 2006.191 em tran minh duc#SP#02009704880720214957202616to659090.5388.36158.214957

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214083622.ung ho ms 2026.191.CT tu 1018702615 PHUNG VIET LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072021494520262X8D803946.5388.33913.214945

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214080608.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1069116656 NGUYEN THUY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202149042026OB6N787317.5389.32550.214905

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214075483.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1048516434 VO KIEU THIEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GVVXL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202872718328.20260720.214810.19037126118017.VND-TGTT-DINH THI HAI HA.970407

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6F2SNJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.214758.137091542.HOANG THU PHUONG.970432

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202147372026JRCH882017.5390.26628.214723

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6F295C.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260720.214735.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAK2FW.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.214718.03545246001.NGUYEN NGOC YEN.970423

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214065109.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1971632453 DO THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 PHAM THI NGOC DUNG Chuyen tien ung ho MS 2026. 191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072021465320264u34652035.5189.24020.214653

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6GDF8Z.Ung ho MS 2016.191 em Tran Minh Duc FT26202084086586.20260720.214632.19123696660021.VND-TGTT-LE THI MAI ANH.970407

20/07/2026 150.000,00 6201IBT1kC6GDLTT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202967160641.20260720.214622.1131441319.LE THI YEN.970407

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6GDLEN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202885428898.20260720.214621.3636889999.HOANG LONG TUYEN.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6F2WVW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.214619.126514662.DAO DANG HUY.970432

20/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202146142026Z2IM885740.5389.20639.214614

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214053914.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030020586 NGUYEN THI PHU THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6GD6YW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202041201052.20260720.214600.19036747496019.PHAM BICH NGOC.970407

20/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:LE VAN PHU ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202145532026HC4Z058818.5388.18875.214554

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GDES9.Ung ho MS 2026.191 FT26202429075064.20260720.214553.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407

20/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138570926879.20260720.138570926879-0938685501_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202145282026cj95648605.5389.16633.214528

20/07/2026 20.000,00 PHAN TUAN ANH chuyen tien#SP#020097042207202145122026Y0TK513647.5389.17092.214457

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202145102026Z7NG056739.5390.16209.214456

20/07/2026 250.000,00 6201IBT1iJ6FCF4W.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.214456.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214032763.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351001205430 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202144482026EJU8968560.5189.14988.214448

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAG6QF.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.214444.03018012201.NONG THI THUY VAN.970423

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAG6RC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.214440.03846268801.TRAN NGOC DIEP.970423

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6GDM9F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202033427073.20260720.214430.19072241912010.VND-TGTT-Do Khanh Huyen.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GDSTE.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26202555581474.20260720.214415.19031212064010.VND-TGTT-VY THANH THUY.970407

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202144152026e1xs645577.5389.11835.214415

20/07/2026 200.000,00 6201MCOBQ2BGIH53.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.214413.04101010831461.TRAN MINH LUONG.970426

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214023181.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0501000013913 LY KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 ung ho 2026.191 em tran minh duc#SP#020097048807202144042026cunk645087.5389.12074.214404

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GDCQ2.UNG HO MS 2026.191 TRAN MINH DUC FT26202209977119.20260720.214350.19031496006996.VND-TGTT-LE THI KIM YEN.970407

20/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138570777948.20260720.138570777948-0905529104_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214019389.ung ho ms 2026.191 tran minh duc.CT tu 0361001829715 NGUYEN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6GSXU4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202823758705.20260720.214307.19031667545017.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH HOA.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214005654.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001395964 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAG3TW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.214127.01465776001.TRAN THI PHUONG.970423

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GS8GJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202978600041.20260720.214105.19038799134010.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC CHAU.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202141002026adxn637396.5388.98390.214100

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAGSMM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.214026.01576705001.PHAN QUE ANH.970423

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GSCAJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202421829207.20260720.214014.19030586879021.VND-TGTT-HO PHUONG THAO.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GSC2J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202885403011.20260720.214011.139998888888.HOANG VIET THANG.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GSJ89.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202859808092.20260720.214000.5533949999.PHAM ANH HUYEN.970407

20/07/2026 50.000,00 6201VNIB02JQ8RWY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.213946.223668866.TRAN THI QUYEN.970441

20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JQ8426.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.213946.122869999.NGUYEN THI THANH HANG.970441

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213978497.ung ho Ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc ) .CT tu 0611001531944 NGUYEN DAC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072021393020262p3l633641.5389.91922.213930

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G9ZL4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202178179082.20260720.213853.19036435253011.VND-TGTT-BUI THI LINH.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G9KAP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202978589500.20260720.213832.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAGGFP.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.213801.00680327001.TRAN THI THO.970423

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213954914.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000242001 BUI THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6G9V96.Ung ho MS 2026.191 FT26202960982509.20260720.213708.19027304176012.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUONG.970407

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-21:37:06 AP2e145683#SP#020097041607202137062026AP2e145683.5189.82150.213706

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6G99TS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202121800734.20260720.213653.19020394253040.VND-TGTT-DUONG THI THANH TUYEN.970407

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213930522.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1059209870 NGUYEN HOANG PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 441.000,00 6201MSCBD2KK2QFA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.213608.0342662391.NGUYEN THI THU TRANG.970422

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213923151.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0031000396174 DUONG THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202135132026068w622333.5389.74276.213458

20/07/2026 300.000,00 6201MSCBD2KG56I2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.213507.0030107559007.HOANG VAN THUONG.970422

20/07/2026 50.000,00 6201TPBVI2MAGT8J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.213339.44318041996.NGUYEN THUY KIEU.970423

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202133342026XYSV535012.5389.65784.213334

20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202133272026kp22939028.5389.66332.213327

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6G29VF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202349586847.20260720.213321.19070207298017.VND-TGTT-PHAM THI KIEU OANH.970407

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213885560.MANG THU THUY chuyen tien ung ho em tran minh duc.CT tu 9985459456 MANG THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202132162026gjrp614374.5390.61271.213217

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072021320420264724613857.5388.59709.213150

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GCH3M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202617435016.20260720.213158.19026380768021.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH THU.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213870391.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001162711 TRAN THI ANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202131062026MEM9289599.5390.54866.213107

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAGMAP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.213105.09061991001.DAO THANH DAT.970423

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213876304.ung ho 2026.191 em tran minh duc.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GCP5K.Ung ho ms 2026.191 Tran Minh Duc FT26202205388140.20260720.213044.6268151986.NGUYEN THI THANH.970407

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6GC88C.PHAM HONG VAN chuyen ung ho ma so 2029.191 Tran Minh Duc FT26202484253991.20260720.213031.19033362817011.VND-TGTT-PHAM HONG VAN.970407

20/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.191(tran minh duc)#SP#020097041507202130192026UuE0929715.5189.51672.213008

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213863917.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9899030086 NGUYEN TRAN TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213852782.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho ms 2026.191 em tran minh duc.CT tu 9919627286 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 UH MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202130042026i5oc608305.5387.50286.213004

20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202129562026ODuB928297.5390.49593.212956

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GCQRS.ung ho Ms 2026.191 tran minh duc FT26202610884398.20260720.212922.19033863989015.VND-TGTT-HOANG THI NGOC ANH.970407

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-21:29:19 cb3N845426#SP#020097041607202129192026cb3N845426.5389.46784.212905

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213847230.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0711000227499 HA HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213833647.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 1013636119 MAI THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213833650.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000249281 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213833120.NGUYEN TRA MY chuyen tien.CT tu 0301000360952 NGUYEN TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213828789.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1067827722 LE THI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213822140.NGUYEN THUY LINH chuyen tien MS 2026.191.CT tu 0421000457417 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202127112026MLcz920463.5189.35611.212711

20/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202127052026wyeq599926.5390.36835.212705

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6FJ4MU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.212649.676668881992.TRAN DUC TRUNG.970432

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G1SLL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202324949441.20260720.212642.19025553376010.VND-TGTT-VU TAM.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213812087.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0231000543008 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213811286.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002291082 DUONG THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G12LP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202250080457.20260720.212631.19035157926011.VND-TGTT-NGUYEN THI HA PHUONG.970407

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213807467.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0371000493544 TRAN CHAU LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213799527.ung ho ms 2026.191 (em tran minh duc).CT tu 1032850387 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213796183.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 8888566588 VU THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213792570.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1036486544 LAM HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15213792161.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0511000433993 CHAU DO TRUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507202124492026Z9B0091980.5389.26085.212449

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GJ5PX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202844791032.20260720.212417.6363777283.DUONG THI THUY.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#020097048807202124092026ceyz591543.5388.21914.212354

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213763227.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc) .CT tu 0481000506234 PHAM TRUONG KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GJSUT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202736560431.20260720.212325.19033223835011.VND-TGTT-PHAM THI LAN HUONG.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-21:22:18 RMW4801737#SP#020097041607202122182026RMW4801737.5388.14186.212218

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202122162026kcd3585880.5390.14094.212216

20/07/2026 200.000,00 6201SGTTH2C17L41.IBFT Ung ho MS 2026.191 em TranMinhDuc.20260720.212207.040016082246.BUI THI QUE.970403

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072021212120263QDW253405.5387.9328.212121

20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JQM52Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.212040.934174371.NGUYEN HONG TRINH.970441

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213744617.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213734521.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000169676 LE THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JQM74D.ung ho MS 2026.191.20260720.212026.408704060142515.BUI THI KHANH HUNG.970441

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213732873.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GWSBD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202744940689.20260720.212011.19033093127011.VND-TGTT-NGUYEN HUONG TRA.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213720949.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1032344742 CU THI TUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201TPBVI2MAEVR9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.212003.11118191001.PHAM MINH HUONG.970423

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213730164.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002200898 PHAM THI KIM LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072021194020260FKJ504959.5390.99972.211941

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1aW3NLVUU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.211922.007001060001566.HOANG UYEN NHI .970409

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6FW5H6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.211913.59641689.NGUYEN THI HUYEN.970432

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202118592026clt0575855.5387.97378.211844

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GQ63E.Ung ho ms 2026.191 FT26202146000402.20260720.211836.5551666888.NGUYEN THI THANH THAO.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GQEIA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202021792040.20260720.211827.7929333333.PHAM THI HA.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-21:18:25 0bYz435591#SP#0200970416072021182520260bYz435591.5388.92944.211825

20/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202118232026bcf4574016.5389.93918.211823

20/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097041507202117502026BsT1889986.5390.90600.211750

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6GQ8E2.MS 2026.191 FT26202960901896.20260720.211728.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202116562026no8b569387.5387.86524.211656

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213670094.ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc). chuc con mau khoe.CT tu 1047456439 MAI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3NLWPK.UNG HO MS 2026191 EM TRAN MINH DUC.20260720.211541.700032078557.HUYNH THI HANH.970424

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213666261.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1018315832 LE TUAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213657843.Ung ho MS 2026.191 ( Tran Minh Duc).CT tu 0091000592315 TRAN THI MINH TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6FQXLW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.211503.0332664899.NGUYEN LE MY LINH.970432

20/07/2026 100.000,00 Ung ho em Tran Minh Duc MS 2026191#SP#020097048807202115022026fkpe563549.5189.76581.211448

20/07/2026 300.000,00 ms 2026.191 Tran minh duc#SP#0200970488072021150120260jv4563503.5388.76533.211501

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6ANB3C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202212544110.20260720.211447.19036391840011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUONG.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6ANYLG.MS 2026.191 - ung ho Tran Duc Minh FT26202073160450.20260720.211436.19032303033017.VND-TGTT-PHAN THI HAI.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072021142620263gr4561733.5388.74038.211411

20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JQMRFQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.211402.098206666.PHAN NGOC ANH.970441

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213645117.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001474220 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-21:13:31 q9AF068770#SP#020097041607202113312026q9AF068770.5389.68774.211332

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6ARX67.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202447977784.20260720.211254.13820614622012.VND-TGTT-NGUYEN HONG HAI.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6FQG8M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.211235.0938685808.NGUYEN THI NGOC PHUONG.970432

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213611541.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0731000748068 NGO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6AR5U3.MS 2026.191 FT26202736511822.20260720.211131.186179666666.NGUYEN THI MY HANH.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220720211128202681TQ881992.5387.57884.211128

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202111262026277X042828.5189.58445.211126

20/07/2026 50.000,00 6201VNIB02JQMBWL.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.211107.069704060057686.NGUYEN THI NGOC SUONG.970441

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6ARDQQ.ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26202863550642.20260720.211045.9770280468.TRUONG THI HUONG.970407

20/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202110432026DJ7K501815.5390.54544.211043

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213590921.LE THUY QUY chuyen tien ung ho MS 2016.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0281001601731 LE THUY QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213598496.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9785281885 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213597252.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9913053646 NGUYEN DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201SGTTH2C16URY.IBFT ung ho MS 2026.191 e Tran Minh Duc.20260720.211005.060256180467.NGUYEN THI TUYET TRANG.970403

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202110042026FHHW037478.5189.51224.211004

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6AXXCP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202214722885.20260720.210946.19038288624011.VND-TGTT-TRAN THI HOAI NHUNG.970407

20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JQMYSZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.210944.125686886.HOANG HA PHUONG.970441

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072021093020261F2E494409.5189.48453.210930

20/07/2026 5.000,00 MBVCB.15213577927.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026188.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

20/07/2026 50.000,00 6201TPBVI2MAW55D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.210849.01359586001.DANG DUC HAU.970423

20/07/2026 100.000,00 chuc chau mau khoi benh#SP#02009704220720210831202634I7996670.5388.43435.210817

20/07/2026 400.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880720210807202662bl541955.5388.40679.210807

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213550812.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000355133 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201MSCBD2KGIG2E.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.210732.3550103980004.NGUYEN THI KIM ANH.970422

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6A3ZFR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201270837327.20260720.210614.19035452638011.VND-TGTT-NGUYEN HOANG TUAN.970407

20/07/2026 350.000,00 MBVCB.15213521694.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1026535888 DINH THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6A3CXM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201081575742.20260720.210421.9999582994.TRAN THI THUY.970407

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072021040920267N7S013781.5388.18915.210409

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TNPHS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.210407.0989370086.NGUYEN THUY DUNG.970432

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213501504.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1033134333 SOI MAI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213500483.ung ho MS 2026.191 (em tran minh duc).CT tu 0491000155429 TRINH THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213499037.ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 0081000968524 LE THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TNMHK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.210316.51276485.CHU KIEU TRANG.970432

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TNMKF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.210314.202777147.NGUYEN THUY NGA.970432

20/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.191 TRAN MINH DUC-200726-21:02:54 Wctg079064#SP#020097041607202102552026Wctg079064.5390.13170.210255

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6AFKUG.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201550480765.20260720.210251.19032941034012.VND-TGTT-PHAM THI NGOC LINH.970407

20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202102382026UtQ4837355.5390.11999.210224

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213459604.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0491001614253 PHUNG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213453783.LE THI THINH ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0271000283685 LE THI THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6ATFJ1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201927093380.20260720.210027.11720972097017.VND-TGTT-NGUYEN THI NHAI.970407

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6ATZJN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201704750106.20260720.210006.19039751328014.VND-TGTT-NGUYEN NHU BINH MINH.970407

20/07/2026 500.000,00 6201ORCOQ2BGDLI7.Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc.20260720.205955.0111100020855006.VU BAO CHAU.970448

20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202059502026x32W826706.5388.96448.205951

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213436505.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0111001177713 NGUYEN NHAT AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-20:59:27 oo95193913#SP#020097041607202059282026oo95193913.5387.94208.205928

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6AT5M8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201249638600.20260720.205920.9168211119.NGUYEN THI THU THUY.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6ATYK7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201038644229.20260720.205916.19027945293019.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213434418.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 NGUYEN THI TUYET NGA CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-20:59:05 CMmZ207499#SP#020097041607202059062026CMmZ207499.5390.91934.205906

20/07/2026 100.000,00 ms2026.191 em tran minh duc#SP#0200970415072020585220262uhv823039.5387.91215.205852

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213424948.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1013312453 DIEP NGUYEN PHUC NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213427846.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202058062026BIYC320562.5387.86897.205807

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6TRG84.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205805.141433652.TRAN MINH NGOC.970432

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213414790.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002583376 PHAM THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213409123.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0211000498816 VU PHUONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201MCOBQ2BGH72J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205706.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

20/07/2026 500.000,00 6201ABBKP2LEDZQR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205701.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425

20/07/2026 100.000,00 6201MSCBD2KGH4E3.ung ho MS 2026191.20260720.205646.0925223398.HOANG CONG TRONG.970422

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213387908.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TRISY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205612.55513011988.NGUYEN MAI ANH.970432

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213384692.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000285342 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202055222026K58T674683.5388.71562.205523

20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15213377894.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000505508 NGUYEN TUYET THANH CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1d1PJL32S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205453.970422G97de33000000000413769.MBBANK IBFT.970422

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191. em Tran Minh Duc#SP#020097042207202054292026HDJX433089.5388.65880.205429

20/07/2026 200.000,00 ung ho 2026 .191#SP#020097048807202054282026x50d497297.5389.65854.205428

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213363863.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0421000498314 NGUYEN HOANG TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213350614.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0761002364791 TRINH THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAWACD.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.205337.04161105901.DO THI HUONG.970423

20/07/2026 5.000.000,00 6201IBT1kC6AHYV5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201001052366.20260720.205315.19038459722015.VND-TGTT-TRAN VIET HUONG.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202052522026LCB8519376.5189.58057.205253

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6AHDTK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201001050937.20260720.205242.562066669999.NGUYEN THI NGA.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AHDYW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201026130449.20260720.205240.19030601133668.VND-TGTT-DINH THI HA PHUONG.970407

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213328239.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001219982 VO CHAU HOANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202052242026k7w2490253.5389.54694.205225

20/07/2026 20.000,00 6201SGTTH2C1NGJC.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205209.070130476242.NGUYEN QUANG VINH.970403

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213334631.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004192057 PHAM HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201ORCOQ2BGHGCX.ung ho ms 2026.191 em tran minh duc.20260720.205146.0906423279.NGUYEN LE DIEM TRANG.970448

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6TXECB.TRAN THI LOAN chuyen tien Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205140.0962369393.TRAN THI LOAN.970432

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AZ37I.Ung ho Ma so 2026.191 FT26201748303989.20260720.205138.19030194149015.VND-TGTT-PHAN TUYET NHUNG.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213314595.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1056131151 NGUYEN THI KIEU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAUPML.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205002.02473422501.VUONG QUYNH MAI.970423

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213297403.LE THI VAN chuyen tien ms2026.191(em tran minh duc).CT tu 1021981735 LE THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TXP1D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.204948.43139107.HOANG VAN HUNG.970432

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213296723.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0361000214618 DO THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191. TRAN MINH DUC#SP#020097048807202049202026k8a5479749.5389.37674.204921

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213284859.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).CT tu 0721000598340 TRAN THI NGOC SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6A6NS5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201083970963.20260720.204856.19036492489013.VND-TGTT-LE HAI ANH.970407

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213276748.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0071001189479 LUU NGUYEN HOANG TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6A6GW6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201149040489.20260720.204748.19031344710019.VND-TGTT-TRUONG THI MINH NGUYET.970407

20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1fJ2YNZQ8.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.204746.8007041052515.DAO NGOC PHUONG UYEN.963388

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213250931.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002391943 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 90.000,00 LE THI THUY DUONG ung ho ms 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097042207202047002026MMTG350527.5387.22653.204701

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213238758.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611001959626 PHAM THI THU YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 1.000.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202046132026ft9y468859.5189.17741.204602

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 Tran Minh Duc#SP#020097040507202045552026M0NY037152.5390.15932.204555

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072020454820266emz467424.5387.16456.204548

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213221717.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 1016888081 DANG THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026.191 em TRAN MINH DUC#SP#020097042207202045252026EMWJ845835.5387.14235.204526

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AEBZP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201706794626.20260720.204439.77777775.CHU THI HAI DUONG.970407

20/07/2026 100.000,00 6201SGTTH2C1I719.IBFT NGUYEN THI SAP ung ho MS2026191 chaus Tran Minh Duc.20260720.204419.0962591529.NGUYEN THI SAP.970403

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202044132026F9UL780664.5189.7409.204414

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AEI7S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201801152140.20260720.204408.19035441104013.VND-TGTT-HOANG VAN QUYNH.970407

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213207380.DO THI THUY TRANG chuyen tien ung ho MS2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0501000025924 DO THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC6AESH9.UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC FT26201355815505.20260720.204347.363886.VU THUY LINH.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213204589.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1048128242 LE HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213181629.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1aW3N6TDS.ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).20260720.204309.024704070007930.NGUYEN THI KIN.970437

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213189842.ung ho MS 2026.191.CT tu 0011004045819 DO PHUONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213187458.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001025358 DUONG THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201MSCBD2KGSX4F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.204244.0943535875.TRAN THI THANH HAI.970422

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213185567.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000283366 DO THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213185616.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213171587.Ung ho MS 2026.191.CT tu 0281001431050 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213168699.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6AKM9S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201455564201.20260720.204107.19030447042018.VND-TGTT-LUU THI KHANH LY.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AKM9J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201117749905.20260720.204107.19034046203014.VND-TGTT-LE THU UYEN.970407

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213151077.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 5.000,00 MBVCB.15213148235.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026189.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AKJIK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201923268827.20260720.204026.4836063879.NGUYEN THAI NGOC TRAM.970407

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6AKWZN.DAO HAI ANH chuyen ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201149010095.20260720.204024.19031225972668.VND-TGTT-DAO HAI ANH.970407

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202039302026MTRS228359.5189.78886.203930

20/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202039002026brqf443242.5389.75662.203900

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202038592026UN2A006258.5189.76174.203859

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em TRAN MINH DUC#SP#020097048807202038402026cl9f442047.5389.73725.203840

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213111122.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0711000225287 VU THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAUCP3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.203835.05607670601.NGUYEN PHAM THANH THAO.970423

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213109416.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0491001543263 TO PHUONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6A7IUH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201629040681.20260720.203821.19034929458012.VND-TGTT-TRINH THI MY LINH.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213115086.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000764463 PHAM QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201SGTTH2C1I9B4.IBFT PHI HA GIANG chuyen tien Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.203815.030059996025.PHI HA GIANG.970403

20/07/2026 1.000.000,00 6201VCBCH2C1I9PY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.203809.0687041007350.NGUYEN DU LONG.970454

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-20:38:10 nlCo479730#SP#020097041607202038102026nlCo479730.5189.71144.203810

20/07/2026 145.420,00 MBVCB.15213092970.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1968306362 TRAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202037372026vk1l438309.5390.67564.203737

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213097617.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9978391390 BUI THI MY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202037172026fki1437054.5387.65636.203717

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202036292026myiw434180.5390.60690.203629

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6AGK9A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201601007030.20260720.203623.19037814042016.VND-TGTT-TRAN NGOC BAO NHI.970407

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-20:36:12 64eh713831#SP#02009704160720203612202664eh713831.5387.59649.203612

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072020355820267zth432258.5389.58144.203558

20/07/2026 100.000,00 6201SGTTH2C1IENS.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.203533.070818122311.VO VAN TAM.970403

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAULUT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.203448.06233645001.TRAN THI THU MAI.970423

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1d1PJHZTE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.203436.97042292Mb7a733000000000af8595.MBBANK IBFT.970422

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213042096.TRINH THI OANH chuyen tien ung ho MS 2026.191(em Tran Minh D uc).CT tu 0731000768128 TRINH THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 em tran minh duc#SP#020097048807202034132026shan425826.5387.46946.203413

20/07/2026 500.000,00 6201TPBVI2MA47E5.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.203401.00076823001.NGUYEN THI MINH TRANG.970423

20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15213037968.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0501000040040 TRAN DINH NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138561663634.20260720.138561663634-0903804144_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 100.000,00 DOAN THI DIEM Chuyen tien UNG HO MS 2026.191#SP#020097041507202033072026rf25722888.5388.41087.203307

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213026594.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1014476054 VO THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507202032422026hiCl722157.5388.38580.203242

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213013604.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1045490996 NGUYEN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201TPBVI2MA4S1K.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.203215.00904142001.NGUYEN THI NGOC DUNG.970423

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213000629.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0931004196092 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212989055.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000554641 DO TUAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15212979127.ung ho MS 2026 191.CT tu 0011004213140 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15212976870.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030513554 DO THAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212968490.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0711000271589 NGUYEN NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202029292026OH9G998653.5388.18511.202930

20/07/2026 100.000,00 6201MCOBQ2BG3ZG1.Ung ho MS 2026.191 (TRAN MINH DUC).20260720.202914.11001010723673.DAO VIET HA.970426

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212959511.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1024319818 LE THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072020282920266N8C058339.5387.11842.202829

20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15212944747.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000279903 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6ABGXI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201231716965.20260720.202751.19034350825013.VND-TGTT-VU XUAN HOANG.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202027332026y4y1400748.5388.6469.202733

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AB56T.Ung ho Ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201580292500.20260720.202730.11920502277018.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH ANH.970407

20/07/2026 300.000,00 IB_387241399_1784553623014333411324_null_20260720_Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.191 em tran minh Duc#SP#0200970422072020265020265YVO915487.5388.1933.202651

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212912446.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000433137 LUONG THI TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807202026012026d5ft394967.5189.96651.202601

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6A5LC6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201801353002.20260720.202534.186299999999.DO THI ANH.970407

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15212888094.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0611001934507 HO THI TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201SGTTH2C1DNDI.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.202458.060263832161.PHAM THI ANH.970403

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MA4T5I.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.202457.00523564001.KHUAT THI HANG.970423

20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202024502026keCl690149.5389.89415.202450

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6A55SQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201117451070.20260720.202441.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6A5PMN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201647326197.20260720.202431.19035164572012.VND-TGTT-LE THI LAN HUONG.970407

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6TLH7M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.202426.88888484455.TONG THI LIEN.970432

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212867603.MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc) .CT tu 0451000204387 LUONG THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212863053.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000385024 NGUYEN THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TLGDC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.202310.89856841.NGUYEN THI HONG VAN.970432

20/07/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-20:23:04 ihen371711#SP#020097041607202023042026ihen371711.5189.76711.202305

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212856770.ungho em Tran Minh Duc Ms 2026.191.CT tu 1703428888 BUI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212847200.VU THI TUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 1022556363 VU THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15212839325.ung ho ms 2026.191 (tran minh duc).CT tu 0611001670055 VU XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212819935.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0591000386847 NGUYEN THI THIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6APX3M.ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26201651248494.20260720.202026.19032530935019.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DUNG.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-20:20:12 fz4I087574#SP#020097041607202020132026fz4I087574.5189.58974.202013

20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JQYXCK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.201925.002704060310651.DUONG MINH THUY.970441

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6THRUY.Kana Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.201859.106300623.LUONG NGOC TRAM ANH.970432

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212779285.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc ).CT tu 0011004392775 DUONG THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6APQRH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201050363306.20260720.201754.19025919775037.VND-TGTT-THAI DAM QUYNH.970407

20/07/2026 200.000,00 6201NBVAF2YA2BFB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.201648.100004669414.TRAN THI PHUONG.970419

20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15212740481.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0421000410505 LE DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201MCOBQ2BG9GHC.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc..20260720.201553.02101010905108.HOANG THI DIEM HUONG.970426

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212733867.ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 0071001341274 VU THI BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202015292026wJqN650335.5388.29271.201515

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6AUJFK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201005651743.20260720.201521.1915125830.TRAN TIEN DIEN.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AUW8F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201006317205.20260720.201514.19071994948011.VND-TGTT-HOANG HONG TU.970407

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6TH861.NGUYEN HONG THEU ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.201514.113834943.NGUYEN HONG THEU.970432

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970415072020145620263c5a649020.5387.23993.201456

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-20:14:31 QCrx563795#SP#020097041607202014322026QCrx563795.5189.22770.201432

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15212705591.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1069336666 NGUYEN HUU QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6A84TU.Ungho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201593029021.20260720.201355.19031301734011.VND-TGTT-TRAN THI GIANG.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6A84YD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201703993762.20260720.201353.19030449211011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU ANH.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202013482026f225346629.5390.17863.201348

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6A885I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201006310018.20260720.201324.888257421201.NGUYEN MAI HIEN.970407

20/07/2026 500.000,00 6201WBVNP2LE9ZPK.MS 2026.191.20260720.201305.109999789999.HOANG HANG NGA.970412

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6A89NU.Ung ho ma so 2026.1991 em Tran Minh Duc FT26201994501564.20260720.201258.19028155796017.VND-TGTT-LE THI NGOC MAI.970407

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212672465.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002125279 BUI THI HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JQL7VP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.201115.030988678.NGUYEN NGOC MY HUYEN.970441

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TZ6EQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc chuc em mau khoe.20260720.201110.55931167.NGUYEN THI HAI YEN.970432

20/07/2026 200.000,00 6201ABBKP2LE9CZD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.201059.1391006148061.DINH THI TUYET.970425

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212640070.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000994195 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212636919.ung ho ms 2016.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 7946001107 NGUYEN THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AI2J2.Ung ho ms 2026.191 FT26201814169667.20260720.201006.1366888838.PHAM KIEU HUNG.970407

20/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.191#SP#020097048807202009492026s8ey330698.5387.93245.200949

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TZY59.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.200922.81569088.PHAM THU TRANG.970432

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212590863.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181002939786 VO VI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15212594782.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101000676480 LE THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138558011022.20260720.138558011022-0389572146_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212573293.Ung ho MS 2026.191.CT tu 0071001321471 TRAN HUYNH THI NHU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:LE THI NGOC chuyen tien MS 2026.194 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202007052026SQ0K054944.5390.74540.200706

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212577102.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611001924353 NGUYEN THI UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507202006322026N2ln612647.5189.70856.200632

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212564205.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0581000765161 HUYNH THI DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 10.000,00 ung ho ms 2026.191 em tran minh duc#SP#0200970422072020053620264HZG418976.5390.65201.200536

20/07/2026 300.000,00 6201VNIB02JQLFBP.ung ho Ms 2026.191 em tran minh duc.20260720.200524.624704060060862.TRAN THI HOA.970441

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212547001.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0641000023691 PHAM NU DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 20.000,00 6201IBT1iJ6T6HI4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.200506.0389222076.NGUYEN THI THUY.970432

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6AVDW6.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201993339296.20260720.200454.2012858888.NGUYEN THI GIANG.970407

20/07/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026 191 Tran Minh Duc#SP#020097048807202004352026qd22310381.5189.58633.200435

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6AVQSE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201021508678.20260720.200417.19020833722028.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212518317.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1048561889 DANG THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1aW3N7T6D.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260720.200400.0767700362.LE THAO VY.970424

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6T64YN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.200338.55566662301.NGUYEN LE THANH THAO.970432

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212517493.tran thi thoa ung ho ms2026.191(em tran minh duc).CT tu 0381002346861 TRAN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212500471.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0441003692720 LE NGUYEN HANH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6T6I1P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.200214.209489651.TRAN TUYET TRINH.970432

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212498073.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9907962294 NHU LY DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15212496537.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000271716 PHAM HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212490081.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000409626 HOANG THI CHAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201MSCBD2KG4C7J.ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.200149.8000141088008.NGUYEN LE CHAU ANH.970422

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212474515.Nguyen Lien Huong ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1042575038 NGUYEN LIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212471769.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0121002389405 DAO ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 15.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138556959525.20260720.138556959525-0328036759_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212466835.Ung ho MS 2026.190( em Chu Thuc Hung).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212451764.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0611000185984 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6ASVVV.MS 2026.191 uh em Tran Minh Duc FT26201069139620.20260720.195934.11123685527010.VND-TGTT-DINH THI NGOC HUYEN.970407

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201959332026KAAR018627.5388.25860.195933

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6ASS9H.Ung ho MS 2026.191 FT26201865530687.20260720.195924.19833324510039.VND--TRAN THI MINH HIEN.970407

20/07/2026 50.000,00 6201MSCBD2KGR3I4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.195922.05120385344221.PHAN NGUYEN THAO NGUYEN.970422

20/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138556585691.20260720.138556585691-0915840219_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097048807201959102026i1g1289695.5389.23712.195856

20/07/2026 100.000,00 6201ORCOQ2BGSNKD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.195910.0935142234.TRAN THI KIM ANH.970448

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201959062026lyjb289397.5387.24095.195906

20/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097042207201958512026RJGD847513.5189.22420.195841

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15212436908.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004324964 NGO NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15212433378.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301008199999 DUONG THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 15.000,00 MBVCB.15212426212.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.188( em Mai Xuan Hieu )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201957512026HPSE010382.5189.16014.195751

20/07/2026 500.000,00 6201SGTTH2C1H2WD.IBFT Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.195731.060146758803.NGUYEN THI HONG YEN.970403

20/07/2026 200.000,00 Ung Ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#02009704150720195723202668Am575871.5390.12507.195724

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201957002026CG8A006295.5388.11095.195700

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212408822.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0711000270544 TRAN HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6A9S8X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201327203760.20260720.195642.8415999999.LE THI HANG.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6A24CG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201011506166.20260720.195450.19029698122012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212370336.giup em minh duc 2026.191.CT tu 0481000122283 DINH THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201953502026FTSH377415.5189.90454.195350

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6ACXEU.HOANG BICH LIEN ung ho ma so 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201606070677.20260720.195312.19020615628011.VND-TGTT-HOANG BICH LIEN.970407

20/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201953112026fm90266694.5389.86241.195311

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201953022026A6V3613037.5387.84685.195302

20/07/2026 400.000,00 MBVCB.15212327899.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AC7BQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201231591097.20260720.195223.19036613957011.HOANG THI THOA.970407

20/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201952072026LUBO867710.5189.78925.195208

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6AC5C8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201148304831.20260720.195157.19832442935021.VND--TRAN THI Y NHI.970407

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201951452026F8JM080776.5390.76970.195145

20/07/2026 200.000,00 CHAU NGOC DINH Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.#SP#020097048807201951372026f5ux260722.5390.76487.195122

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6TKAT4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.195104.150607051.NGUYEN THI NGOC QUY.970432

20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-19:50:55 NWCk079055#SP#020097041607201950562026NWCk079055.5387.70999.195045

20/07/2026 500.000,00 6201VNIB02JQ22AW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.195048.710956688.NGUYEN THU TRANG.970441

20/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138555249835.20260720.138555249835-0933678454_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6TKBNC.Ung ho MS 2026191 em tran minh duc.20260720.195042.71239969.DO THI THU.970432

20/07/2026 10.000,00 MBVCB.15212299358.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 7912608778 TRAN THAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212290081.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0071004856616 LY THAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212282207.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9842823396 LE THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15212258388.TRAN HUYNH KHUYEN chuyen tien Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0271000958946 TRAN HUYNH KHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAZA78.ung ho ms 2026.191 e tran minh duc.20260720.194835.01342768702.PHAM THI THU PHUONG.970423

20/07/2026 20.000,00 MBVCB.15212265417.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212266648.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000330976 CHU HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 NGUYEN NHU QUYNH ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201947442026P8C0748561.5389.50960.194744

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AJ6NM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201801206032.20260720.194714.19039628280015.VND-TGTT-PHAM NGOC TU.970407

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho chau Duc va gia dinh#SP#020097042207201947092026ILPX173382.5189.47190.194654

20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201947082026aT6C534860.5390.48017.194653

20/07/2026 5.000,00 MBVCB.15212236739.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026190.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

20/07/2026 300.000,00 6201TPBVI2MATPXX.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.194644.00678084001.HOANG THI DIEU.970423

20/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.191EM TRAN MINH DUC-200726-19:46:02 E0uf109513#SP#020097041607201946022026E0uf109513.5390.39624.194602

20/07/2026 100.000,00 6201ORCOQ2BGSACL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.194541.106958.QUAN DIEM TRANG.970448

20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JY5W8R.Ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).20260720.194540.008704060057470.NGO THI THUY NHI.970441

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212214495.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc)tu Van Ha noi.CT tu 0451001411822 NGUYEN THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 5.000.000,00 MBVCB.15212193248.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0071001908070 NGUYEN THI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201WBVNP2LEX8Y4.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc .20260720.194441.108000169798.DO CAM VAN.970412

20/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201944442026mkjs233784.5387.31666.194444

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6AWK4A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201660059180.20260720.194420.19030636177013.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212194503.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9905192795 NGUYEN THI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1fJ2YFJF9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.194401.9021381026428.TRINH NGOC HUYEN.963388

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212175195.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1019999428 NGUYEN THI HOANG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201943092026RJZM576036.5388.20628.194310

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212156473.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1031704382 TRAN THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1aW3NG2E1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.194210.0978871212.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

20/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072019420520262ri3223148.5389.13660.194205

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1fJ2YTXW3.Ung ho MS 2026.191.20260720.194145.384343316.NGUYEN HA MAI.970406

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212119099.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251002084102 TRAN THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AQ1VL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201740960089.20260720.194006.19037889040019.VND-TGTT-TRAN NGOC PHUONG THU.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201939462026jk1u214059.5189.99248.193931

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64NL87.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201906001470.20260720.193920.19034315056015.VND-TGTT-NGUYEN MINH TRA.970407

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212098392.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 400.000,00 6201MSCBD2KGFZN8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.193841.8220108021983.DANG DIEM TRANG.970422

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64NMUI.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201454227909.20260720.193800.19038191467017.VND-TGTT-BUI PHUC DUC.970407

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6TGAL2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.193755.0988635858.LUU THI THU THUY.970432

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201937452026vq7j206133.5189.85726.193730

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201936582026nckb202986.5389.80661.193658

20/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191#SP#020097042207201936282026V3A1637042.5387.76680.193628

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212045488.Quach Vy Ngan ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004323998 QUACH VY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212034824.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1022685330 DO MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC64R9NS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201208678501.20260720.193506.19022270996013.VND-TGTT-NGUYEN THI LY.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TG1TU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.193450.76910448.NGUYEN THI VAN HANH.970432

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201934442026xodm194101.5389.65640.193444

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212011697.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004213835 NGUYEN THI KIM THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1iJ6TGJNR.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260720.193441.140369993.HUYNH NGOC ANH THU.970432

20/07/2026 100.000,00 6201MCOBQ2BGXTBR.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).20260720.193431.03601013924184.PHAN DUY HUAN.970426

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212002486.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0071000758400 NGUYEN THANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TAN7T.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.193402.668881993.NGUYEN THI DUNG.970432

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC64XHND.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201801161500.20260720.193401.19032216501012.VND-TGTT-NGUYEN YEN CHI.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212006587.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011003574421 HOANG THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201932212026R452597806.5189.50202.193222

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6433DG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201398075952.20260720.193139.19073699338018.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TAGEA.Ung ho MS 2026191 - chuc em Tran Minh Duc som binh phuc.20260720.193137.0901541840.TRAN TIEU VY.970432

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211950833.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0381000541703 VU THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3NAMSF.Ung ho MS2026.191 (em Tran Minh Duc). Chuc em som duoc dieu tri va nhanh chong phuc hoi..20260720.193114.9990896310603.HO NGUYEN TRUC LINH.970437

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072019305820261lza178959.5389.40407.193058

20/07/2026 500.000,00 VIETINBANK CK NGUOI GUI Van Tuyet Ngoc Nguyen MS 1999289508#SP#020097041507201930492026qqOX465424.5388.38868.193049

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211945689.ung ho ms 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0011004437949 VU TO HA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211931450.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004161574 CHU THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211944013.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0531002490817 LE TRAN KHANH HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC643MFJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201207408400.20260720.193008.19024301261011.VND-TGTT-DINH KIM ANH.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072019293920266b2j173514.5189.31618.192939

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC643JVT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201075589381.20260720.192927.19031006468881.VND-TGTT-TRAN THI HUONG.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211921443.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003367962 TRAN THI MY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201MSCBD2KGCJD3.HO THI LIEN chuyen tien ung ho ms 2026191 em tran Minh duc.20260720.192858.299918111987.HO THI LIEN.970422

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC64FT7U.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201189046948.20260720.192852.19033588017016.VND-TGTT-NGUYEN HUONG GIANG.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201928322026n45d168839.5389.24636.192817

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201928262026yppt168469.5390.23338.192812

20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201928192026EB3s453959.5390.21922.192819

20/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LEVATQ.Chuc chau mau khoe.20260720.192819.0914245936.TRAN THI HUONG.970443

20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JY7ID9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.192817.035571827.PHAM NGOC GIA HAN.970441

20/07/2026 100.000,00 6201SGTTH2C1SPTI.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.192800.030063754168.LE THI LOI.970403

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211890872.Ung ho ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0491001511146 LE HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211895807.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9388739469 VONG THE HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC64F99I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201571899143.20260720.192710.19836816368024.VND--NGUYEN PHUONG ANH.970407

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15211884440.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000403796 HOANG THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704050720192703202643MB056713.5389.14591.192703

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAJHMC.Ung ho MS 2026.191.20260720.192648.02612065101.NGUYEN PHUONG HA.970423

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:MS2026 191 ung ho e Tran Minh Duc#SP#020097040507201926482026P76R055345.5387.12654.192648

20/07/2026 200.000,00 NGUYEN QUANG HOA Chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201926382026MQQh447251.5389.11592.192638

20/07/2026 2.000,00 6201IBT1fJ2YL6Y4.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260720.192615.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

20/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201926142026WGWU686857.5189.9390.192614

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64T515.ung ho MS 2026. 191 Tran Minh Duc FT26201395065235.20260720.192519.8228686832.NGUYEN KHAC HANH.970407

20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15211849549.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9415553979 TRAN NGOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211835040.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002893504 VU PHUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC64L3NF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201483885051.20260720.192353.19023716624014.VND-TGTT-NGUYEN THI THI.970407

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880720192352202645bh149712.5389.93160.192352

20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15211797677.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc. Mong em som binh phuc.CT tu 1023165198 NGUYEN TRAN TIEU PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201MCOBQ2BGVQT3.ung ho e Tran Minh Duc MS 2026.191.20260720.192230.37201010909428.LE THI TUYET.970426

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC64LMJG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201040762276.20260720.192219.19033920355011.VND-TGTT-NGO NGOC BICH.970407

20/07/2026 40.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138550829565.20260720.138550829565-0813644055_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15211791625.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000941865 NGUYEN DOAN CHAU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201921492026fbu7141248.5389.79407.192149

20/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2016.191#SP#020097048807201921432026st1o140737.5390.77978.192128

20/07/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-19:21:24 oq4c129823#SP#020097041607201921242026oq4c129823.5390.75929.192124

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211773890.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000672750 TRAN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TBXNZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.192056.61627607.BUI THUY AN.970432

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAJC2I.NGUYEN THI PHUONG THAO ung ho MS: 2026. 191 (em Tran Minh Duc).20260720.192050.80944801740.NGUYEN THI PHUONG THAO.970423

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1fJ2YLDLE.Ung ho MS 2026.191.20260720.192039.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211764964.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1040256077 TRAN THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211749741.NGUYEN THI KIEU LOAN chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000560243 NGUYEN THI KIEU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6TB6S8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.191926.2606026.NGUYEN TRAN MINH TRANG.970432

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64HJEI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201272091639.20260720.191912.19026579066016.VND-TGTT-BUI THI HUYEN.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64HJWW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201898420467.20260720.191909.19030745483019.VND-TGTT-LE DUY KHANH.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64ZLEA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201906589009.20260720.191832.16188899999.PHAN VAN TAN.970407

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201917452026rfgt124217.5387.51799.191730

20/07/2026 30.000,00 6201IBT1kC64Z5AF.2026.191 Tran Minh Duc FT26201483860103.20260720.191741.271119926666.VU TUNG LAM.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64Z5DN.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201301086502.20260720.191740.19031534202028.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUNG.970407

20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201917252026J1UQ405964.5387.49649.191725

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211700088.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000688896 NGUYEN VIET BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64ZC7M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201249699731.20260720.191647.3300666888.CHU THUY TIEN.970407

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15211697408.MS2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0591000394740 KHUC THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC646RFY.2026-191 ung ho be Tran Minh Duc FT26201801099980.20260720.191622.19023869132021.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211675499.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0231000613663 DOAN THI KIM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC646AV4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201428508685.20260720.191523.19032579976012.VND-TGTT-DANG THI NGUYET ANH.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC646AQL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201814623921.20260720.191521.14024762731011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6465BQ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201732760003.20260720.191511.19032994118013.VND-TGTT-LUU THI HOAI THUONG.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211664752.ung ho ms 2026.191 (em tran minh duc).CT tu 0081000858817 HUYNH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201MCOBQ2BGKK1N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.191332.11001016921417.TRUONG THI HUYEN.970426

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211619135.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1017615644 NGUYEN THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211625762.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0641000008373 TRAN THI THANH TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6T5KA5.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260720.191242.199598422.TRINH THU HANG.970432

20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JY6FTW.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 UH MS 2026 190 em Chu Thuc Hung.20260720.191238.384705798.TRAN VAN BINH.970441

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15211606161.ung ho MS2026.191.CT tu 1023921647 BUI THAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201SGTTH2C1XXR1.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.191026.030968867012.TRAN THI HUONG.970403

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211567262.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9916760789 DO THI THANH TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15211549656.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9917667757 TRINH THI HANG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211543271.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000920858 LAM VAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-19:09:01 aRj3425370#SP#020097041607201909022026aRj3425370.5189.91844.190847

20/07/2026 31.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138549011137.20260720.138549011137-0839544804_MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC647XUJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201592050600.20260720.190846.19036488333017.NGUYEN THI MAI ANH.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201908372026pjrk085414.5388.89156.190838

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC647T4T.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201307602952.20260720.190833.19031245687013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUONG.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-19:08:23 uZQ6271379#SP#020097041607201908242026uZQ6271379.5390.88224.190824

20/07/2026 50.000,00 6201SGTTH2C1XTH5.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190814.060073082131.DO MANH TAI.970403

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201907512026f2d3082190.5390.84108.190751

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211491183.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211483602.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15211481646.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611001769890 TA QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201SGTTH2C1XCC4.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190507.060007397571.DIEP HAI.970403

20/07/2026 500.000,00 6201SHBAP2LETVVS.Chi KLinh va MHa CGiay HN Ung ho MS 2026191 chuc em Tran Minh Duc chong binh phuc.20260720.190504.0983138037.NGUYEN HA THANH.970443

20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201904212026hb3n067382.5388.60157.190421

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211452354.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000387001 LE DUC THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15211459295.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004145449 TRAN THANH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1fJ2YZFEL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190348.9021916130324.VO TIEN NGHIA.963388

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201903282026E721839666.5189.54045.190328

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15211437948.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1045527150 NGUYEN THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6TY19P.ZP262010648482 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190258.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

20/07/2026 500.000,00 6201VNIB02JYN4QI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190257.965519999.DANG THI THU HUYEN.970441

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211423776.ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0111001120454 NGUYEN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211429482.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491000026247 TRAN VO MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211425863.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0501000046325 NGUYEN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1aW3N5X1F.UNG HO MS 2026.191 ( em TRAN MINH DUC ).20260720.190208.0947366516.HOANG BICH LIEN.970437

20/07/2026 200.000,00 NGUYEN THUY HA ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201901482026QBOX678660.5389.42323.190134

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15211414290.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0781000469752 VAN THANH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201VNIB02JYNCAB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190137.369999217.TRINH THI HAI VAN.970441

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211410100.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0821000042458 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC644FH6.Ung ho ms 2026.191 em tran minh duc FT26201231401619.20260720.190115.3391666666.NGUYEN NAM KHANH.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC644TD7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201072762910.20260720.190109.19022114645995.VND-TGTT-NGUYEN HANH CHI.970407

20/07/2026 300.000,00 6201VNIB02JYNMNI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190105.866280222.DINH VINH HUY.970441

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC644KQM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201455192564.20260720.190041.8888567687.NGUYEN VAN NHUNG.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211370168.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0531002484144 TRAN TRINH BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15211369210.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000281553 LE THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201WBVNP2LEE9MW.UH MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260720.185914.662068340379.TRAN KHANH LY.970412

20/07/2026 200.000,00 6201MSCBD2KGLIVX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.185914.355940807.NGUYEN HONG SA.970422

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211368604.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030684412 NGO THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138547142822.20260720.138547142822-0867502853_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201857012026ndfq035802.5389.10022.185701

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211326578.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0501000130402 TRAN THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI YEN chuyen tien2026.191#SP#020097040507201856462026JOHU091010.5189.7341.185646

20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201856412026t43g034280.5390.7054.185641

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15211313406.ung ho ms 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 0021001961929 NGUYEN HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TU3RP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.185551.8807012023.DOAN THI PHUONG LY.970432

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211299225.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1904251338 PHAM VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191#SP#0200970405072018550620269T2P081288.5389.95800.185506

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201854572026MV32983118.5387.95205.185458

20/07/2026 50.000,00 TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201854002026yvrd022474.5390.87937.185400

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1bJMYEBQU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.185341.26091986.TRAN HUE CHI.970427

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15211258422.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0651000373765 DOAN VINH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MA8UBX.Ung ho MS 2026.191.20260720.185313.02946702901.TRAN THI HOANG NGAN.970423

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201852532026g2bs017541.5389.78924.185253

20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201852362026zNwL290387.5387.78036.185236

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211246220.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251002754821 THAI HOANG MAI NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201852152026ZTJ7064556.5390.75546.185200

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201851272026bkm2011288.5189.70471.185127

20/07/2026 25.000,00 6201IBT1kC64PHGI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201307542284.20260720.185121.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC64P69C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201094556449.20260720.185111.19033570246018.VND-TGTT-PHAM THI HOA HANH.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211213097.UH MS 2026.191( Tran Minh Duc).CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201849122026zctd001315.5387.54260.184912

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#0200970488072018491120260ahv001257.5389.53873.184911

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211162863.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 7947112500 DOAN HAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201TPBVI2MA8ANE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.184849.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64UK93.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201249593928.20260720.184840.19039251195018.VND-TGTT-DO THI THU HA.970407

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1fJ2Y6BHN.Ung ho MS 2026.191.20260720.184758.9017041441360.NGUYEN TAT DAT.963388

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201847442026di6i994732.5390.43881.184729

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6T849M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.184743.66361969.NGUYEN THANH HUYEN.970432

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64U2WM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201906471048.20260720.184729.19032918926011.VND-TGTT-VUONG THI THAO.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201846282026ZFLN997456.5387.35433.184614

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6T8M7G.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260720.184627.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-18:46:13 ftRV202696#SP#020097041607201846132026ftRV202696.5388.33437.184613

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211125452.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1015322840 TRAN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201844342026rcjk251090.5389.21505.184423

20/07/2026 1.000.000,00 6201TPBVI2MACHT6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.184428.09133178899.TA PHUONG MAI.970423

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC64IPKL.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201026800160.20260720.184330.19030410378016.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC64I8VD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201000935634.20260720.184320.19026953176017.VND-TGTT-BUI NGOC KHANH HUYEN.970407

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15211052388.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004120967 PHAM THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201MSCBD2KEP18H.MKKV ung ho ms 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.184253.0769916789.NGO DIEU LINH.970422

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072018423920264BZ9898667.5390.7532.184225

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211044722.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0371000452618 VO THI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201VNIB02JYH79T.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).20260720.184200.611704060461633.NGUYEN THI LA.970441

20/07/2026 100.000,00 thamemtranminhduc#SP#020097048807201841492026mpkl967817.5390.2562.184135

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MACVSE.ung ho ms2026.189,em nguyen thi anh.20260720.184141.90907636318.LY VINH HOA.970423

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211029652.MS 2026 191(Tran Minh Duc).CT tu 0591000217232 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15211029393.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002488414 PHAM THI THUY NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6TIP5C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.184121.133608184.VU THI THANH HUYEN.970432

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC64MPGJ.2026.191 em tran minh duc FT26201863097478.20260720.184112.19032960733010.VND-TGTT-LE THI DAO.970407

20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-18:40:36 rD2k142615#SP#020097041607201840362026rD2k142615.5189.94235.184037

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211002089.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0031000385930 DOAN MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15211001290.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0421000443221 NGUYEN CONG TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201840182026zz8k961108.5390.90955.184018

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201839272026hcym957179.5390.86019.183927

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210979024.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351001179015 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210977145.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0581000770320 PHAN THI TUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 20.000,00 6201MSCBD2KE78ZG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.183852.0869662252.LE MINH THU.970422

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC64V9LC.uh ms 2026.191 Tran Minh Duc FT26201403018027.20260720.183824.19038456577014.VND-TGTT-TRAN VAN DUC.970407

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAC8L4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.183653.01806280801.HOANG GIA LINH.970423

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TM733.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260720.183650.114643847.VU THI NGOC HA.970432

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAC13T.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.183557.01101987888.TRAN MINH TRUONG.970423

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072018355220260CV1066146.5387.59910.183552

20/07/2026 500.000,00 NGUYEN THU QUYNH UNG HO MS 2016.191 EM TRAN MINH DUC-200726-18:35:17 slci414301#SP#020097041607201835172026slci414301.5388.56141.183517

20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu. hdtrung uh gd#SP#020097042207201834582026XSQL115902.5389.54194.183459

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15210904884.Ung ho MS 2026.191 ( Em Tran Minh Duc) .CT tu 0551000271087 HOANG THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15210891533.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210877566.ung ho ms 2026.191 ( em tran minh duc ).CT tu 0731000692007 NGUYEN THI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC64SJDA.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201747429954.20260720.183331.19028083543021.VND-TGTT- NGUYEN BICH TRANG.970407

20/07/2026 400.000,00 6201IBT1aW3NPUPM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.183323.100351061527.NGUYEN THE DAI.970457

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAC2YU.ung ho ms2026.183,gia dinh chi nguyen thi yen.20260720.183308.90907636318.LY VINH HOA.970423

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6TVNPT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.183256.0382398295.MAI KHANH CHI.970432

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TVF9Y.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.183210.0989903318.VU THI MAI.970432

20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201831562026nqp2187534.5389.32622.183141

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-18:31:19 xo1F969622#SP#020097041607201831192026xo1F969622.5389.28303.183105

20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201830362026nC0G181540.5389.22617.183036

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072018294620261ejz912833.5387.18263.182931

20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC6428JG.NGUYEN HUU MINH NHAT ung ho chau Tran Minh Duc.MS 2026.191 FT26201421117009.20260720.182925.19035133955010.VND-TGTT-NGUYEN HUU MINH NHAT.970407

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#020097048807201828512026vqfm908730.5387.11399.182851

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201828372026S14G023416.5387.10379.182837

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64CNLU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201247667035.20260720.182833.5486866886.NGUYEN THI THU THUY.970407

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220720182814202690BS138898.5388.6795.182814

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210763466.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0211000459559 DAO THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201827512026WJS3693357.5389.5195.182741

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210767265.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004212223 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15210760361.Ung Ho MS 2026.191 (em tran minh duc).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TVJ3H.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.182723.50007777179.NGUYEN HUYEN TRANG.970432

20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201827102026Jrnj165732.5390.254.182656

20/07/2026 1.000.000,00 VU THI THU HA Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em TRAN MINH DUC#SP#020097048807201826472026n4ux899470.5390.97633.182648

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC64C9TY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201163842485.20260720.182638.19034811144013.VND-TGTT-NGUYEN DUC ANH.970407

20/07/2026 50.000,00 mong tran minh duc nghe an mau khoi#SP#020097042207201826372026GZHF708259.5389.95943.182638

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6TDFYU.TRAN THI HONG chuyen tien Ung ho MS 2026191.20260720.182602.0976367909.TRAN THI HONG.970432

20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JY3WTK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.182601.068704060115359.PHAM VAN TRUNG.970441

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC641XJP.Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26201592726352.20260720.182556.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407

20/07/2026 200.000,00 6201MCOBQ2BGE26E.UNG HO MS 2026.191 (EM TRAN MINH DUC).20260720.182540.04401015899241.UNG THI HOAI HA.970426

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64169C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201760114544.20260720.182527.19032141986686.VND-TGTT-PHAM HONG HANH.970407

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6TDZBA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.182519.62313625.NGUYEN THANH HUONG.970432

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15210721568.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101000287437 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201824532026jWnV155294.5388.84553.182439

20/07/2026 500.000,00 6201WBVNP2LE4I63.Ung ho MS2016.191 (em Tran Minh Duc).20260720.182442.103000201185.VU THI PHUONG THANH.970412

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC641MD3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201801006854.20260720.182426.19035166769018.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM CHI.970407

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAMTMF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.182421.03561749401.TRAN THI PHUONG.970423

20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JY31NN.uh e Tran Minh Duc.20260720.182342.015704060031431.NGUYEN TIEN DUNG.970441

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC64JFXZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201064738583.20260720.182325.6666683386.MAI XUAN THANH.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC64JT2G.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201779503710.20260720.182317.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201822402026swv8881571.5387.69979.182241

20/07/2026 50.000,00 ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201822312026e9rl880932.5387.67981.182231

20/07/2026 100.000,00 ung ho ms2026.191 em tran minh duc#SP#0200970422072018215020261ZQ2350935.5387.64753.182151

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC64J92M.Ung ho MS 2026.191 FT26201106042907.20260720.182143.19076393172018.VND-TGTT-NGUYEN DUY VINH.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210654329.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000342567 TRAN THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAMAXR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.182105.98179486789.LY NGOC DIEP.970423

20/07/2026 200.000,00 6201ORCOQ2BGWIXZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.182103.0979104277.Tran Thi Thu Hang.970448

20/07/2026 5.000,00 MBVCB.15210639680.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026191.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210643826.ung ho em Tran Minh Duc Ms 2026.191. Mong em binh phuc manh khoe.CT tu 0491001930452 TRAN THANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210639330.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0441004024325 NGUYEN HUYNH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO XUAN DAN Ung ho Ms 2026.191#SP#0200970405072018201420268005075249.5387.53734.182015

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15210601029.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9121699999 DO THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072018184020260PFR066248.5388.44038.181825

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15210596858.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030163816 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC64QSA1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201650892042.20260720.181659.19036434798014.VND-TKTT-DAM VU THUY DUONG.970407

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15210545133.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000375010 DAO HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TSSG6.UNG HO MS 2026191 EM TRAN MINH DUC.20260720.181540.193826555.DO THI THU HA.970432

20/07/2026 100.000,00 6201ORCOQ2BGW451.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.181439.0071100003809008.CHAU HONG THAO.970448

20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JY9ZQD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.181433.023704060076036.CAO KIM THUONG.970441

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210505018.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1020566522 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BRZGL.MS 2026.191 ung ho FT26201221864741.20260720.181328.19033957220017.VND-TGTT-CHU HONG HANH.970407

20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC6BRKJU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201772393454.20260720.181313.19030557902012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG LINH.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210466689.ms2026.191 tran minh duc.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201810512026jn8s828536.5389.91185.181051

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1d1PJ4SPF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.181030.970422Q8de393000000000d35814.MBBANK IBFT.970422

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072018090120265prt820119.5390.78632.180901

20/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.191 em Tran minh Duc#SP#0200970422072018081320267VM3247786.5389.73509.180758

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6B3PZB.Ung ho MS 2026.191 FT26201455097100.20260720.180802.10225046368010.VND-TGTT-BUI THANH GIANG.970407

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6T2338.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.180737.93130561.DUONG THI LAN.970432

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210389555.Ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 9868914885 TRAN THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15210389187.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003880400 DOAN THI HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15210378585.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1986984080 TRAN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210378275.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9935022788 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15210385062.DO MI ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 9938312346 NGUYEN HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BFK1E.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201455089831.20260720.180611.19035671240013.VND-TGTT-MAI THI HANG.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1d1PJBXXB.Phan Ngoc Minh Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.180553.970422Tacba330000000003d6060.MBBANK IBFT.970422

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BFYAM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201904460112.20260720.180544.19021136975011.VND-TGTT-HOANG THI QUYNH HOA.970407

20/07/2026 30.000,00 6201SGTTH2C1WX16.IBFT Ung ho ms 2026.191 tran minh duc mong chau mau khoe.20260720.180510.030077662029.BUI THI PHUONG.970403

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210329421.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1433176666 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15210326941.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 1018052790 PHAM TRUONG NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS. 2026. 191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072018032920260wzg794841.5189.41046.180329

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210317062.MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 1030905469 LE PHUONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BTDKN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201075428674.20260720.180259.19033702616014.VND-TGTT-TRAN THI HONG.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210306155.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101001228822 TRAN THI HOAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201802322026ww3e790405.5389.33808.180232

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BLRQL.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201394755007.20260720.180217.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210285149.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0441000772086 NGUYEN THI PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-18:01:51 35yM267617#SP#02009704160720180151202635yM267617.5389.28610.180151

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TCRW8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.180147.2686861999.TRAN THI LAN.970432

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BLEJI.Ung ho MS 2026.191 FT26201326872307.20260720.180142.14023055663011.VND-TGTT-DAM THI PHUONG LINH.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BL4G1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201960179061.20260720.180124.19026024730018.VND-TGTT-NGUYEN HUNG CUONG.970407

20/07/2026 2.000.000,00 NGUYEN THI ANH VAN chuyen tien ung ho tran minh duc ms 2026191#SP#020097042207201801212026QJJS982277.5389.25601.180121

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210269677.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 ms 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097042207201801042026L0MX106187.5387.23577.180105

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TCEPF.Ung ho ms 2026 191 em tran minh duc.20260720.180018.453579999.LE NGOC KHOA.970432

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201800012026Q0KY475876.5189.16184.180001

20/07/2026 150.000,00 MBVCB.15210246199.Ung ho Ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0081001194804 NGUYEN MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.191 e tran minh duc#SP#0200970422072017594220261BAC297881.5389.14084.175942

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-17:59:41 7OTL390367#SP#0200970416072017594120267OTL390367.5388.13792.175941

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TC5NJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175909.109114518.TRAN THI HOANG OANH.970432

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BHBMB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201549728870.20260720.175905.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201759022026VSLD482202.5390.9149.175902

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210235393.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1022551496 VU THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TCILV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175815.62258985.NGUYEN VAN LINH.970432

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072017570520260P76037010.5189.94932.175705

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6BZYUQ.Nghiem Son, ung ho ms 2026.191 e Tran Minh Duc FT26201208805547.20260720.175645.19028103451666.VND-TGTT-NGHIEM VAN SON.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201756292026lv1h762477.5390.91413.175614

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15210170194.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1050812349 VU DUONG QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15210167838.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181003656944 NGUYEN THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1iJ6T1HMQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175451.263338278.BUI TRUNG CHINH.970432

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210149243.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0171003489544 VU THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15210121862.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0691000379656 BACH MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201TPBVI2MAB1WG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175402.04096195701.LE THI HONG QUYEN.970423

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201753412026gbi1748916.5389.71180.175341

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6T1463.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175332.9992689999.HOANG THI THANH GIANG.970432

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15210102062.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001095729 HOANG THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201753002026RtXD901270.5189.66030.175300

20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JYXBVM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175250.021704060234105.DO QUYNH PHUONG.970441

20/07/2026 500.000,00 6201WBVNP2LEZTFW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175247.105000687124.DO DIEU LINH.970412

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210107995.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0031000148283 PHAM THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210099868.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251001200994 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191#SP#020097048807201751522026fb31740185.5189.57541.175138

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210088551.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000232695 NGUYEN KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210088976.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0481000699604 NGO NGUYEN GIA THOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072017513720268Z97274871.5387.54871.175138

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BECSG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201615482241.20260720.175136.19036462907015.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI YEN.970407

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THU chuyen tien#SP#020097040507201750542026ECA5098360.5387.49834.175054

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1aW3NMHAK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175034.700017326763.TRAN THI TRAM ANH.970424

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210062216.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000334487 PHAN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15210059213.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9358275175 TRAN HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TJRM4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175001.79151289.BUI THI LIEU.970432

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201749582026L1DN387125.5189.43772.174943

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15210032384.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000950010 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6B7HX8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201871926729.20260720.174840.19027693253019.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407

20/07/2026 200.000,00 6201SGTTH2C1UZGV.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.174814.030075129730.LE THI NHUNG.970403

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210016916.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3328828091 NGUYEN THI THU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201747462026x8uq720000.5389.26901.174746

20/07/2026 2.000.000,00 6201VNIB02JYVUVX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.174628.153823399.DAU KHAC TUAN.970441

20/07/2026 200.000,00 6201ORCOQ2BGUAEH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.174622.0019100003863005.HOANG THI THU THUY.970448

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-17:46:21 P84Z997220#SP#020097041607201746222026P84Z997220.5390.18114.174622

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1fJ2YAJFM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.174617.140014849085420.NGUYEN THI NGUYET HANG.970431

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201746042026T65B067700.5390.15746.174550

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209971850.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1035715634 NGUYEN HOANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15209968971.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0011003986247 NGUYEN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6BG2DA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201421055172.20260720.174505.19030289627011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HAO.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BAN9U.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201421053470.20260720.174442.19036076234014.VND-TGTT-VU THI PHUONG THAO.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BA4YF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201083281103.20260720.174345.7785666999.PHAM THI HA.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209922176.Ung ho Ms 2026 191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000177779 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15209924914.ung ho ms 2026.191 ( e Tran Minh Duc).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201742242026gxi6693314.5189.89017.174224

20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15209905700.ung ho ms2026.191( em tran minh duc).CT tu 0071001146408 PHAN PHONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201SGTTH2C146UD.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.174144.050091139380.DINH THI QUYEN.970403

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15209889809.MS 2026.191.CT tu 0011004049598 VU DUC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6B451E.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201580470114.20260720.174122.13820863298012.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201741142026qrov687595.5390.80282.174114

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209869793.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1021441326 DAO THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209863269.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011000627395 MAI THI SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072017402620261WPA485533.5390.73724.174012

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201740092026kgtw682288.5387.70972.174009

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209857568.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 3943461341 PHAM HONG HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 1.000.000,00 6201VNIB02JYKHMW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.173945.020287833.NGUYEN THI DIU MI.970441

20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JYKS8T.Ung ho Ms 2026.191 ( Em Tran Minh Duc).20260720.173941.622704060221471.HOANG THI CAM NHUNG.970441

20/07/2026 500.000,00 6201SGTTH2C14VGP.IBFT Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc.20260720.173928.060005002853.NGUYEN THI THANH LOAN.970403

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6TWWJG.Ung ho MS 2026191.20260720.173855.123577019.TA MINH THU.970432

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAAYQE.Ung ho MS 2026.191.20260720.173850.03432838401.NGUYEN HAI NHUNG.970423

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6BB9HP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201300486562.20260720.173836.9517071970.TRAN THI NGOC.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209818236.ung ho Ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc) .CT tu 0591000214310 LUU THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BBW42.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201373811208.20260720.173816.19029581151011.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI HUONG.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209817678.giup do gia dinh em Tran Minh Duc.CT tu 1912338234 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6TQF2J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.173756.0384451899.BUI MAI LIEN.970432

20/07/2026 500.000,00 6201VNIB02JYKURK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.173711.052001471.NGUYEN ANH DUNG.970441

20/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LEJ6TI.UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC.20260720.173633.1025945152.LE HAI ANH.970443

20/07/2026 1.500.000,00 6201IBT1kC6B5DT5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201716724171.20260720.173631.19032543414018.VND-TGTT-VU THANH QUYNH.970407

20/07/2026 300.000,00 6201VNIB02JYKJGS.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).20260720.173627.182910999.NGUYEN PHUONG ANH.970441

20/07/2026 700.000,00 6201SGTTH2C14T5J.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.173514.004036.TRUONG MONG QUYEN.970403

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209753316.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351001130618 VU THI LA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15209752672.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1983968112 LUU PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BYV7W.Ung ho Ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201900216476.20260720.173422.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407

20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC6BYQ87.Ung ho MS 2026.191 em TRAN MINH DUC FT26201560082586.20260720.173345.19825562037012.VND--TAT PHUONG THUAN.970407

20/07/2026 100.000,00 6201MCOBQ2BGR15U.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.173338.03301010504616.PHAN NGUYEN HIEN ANH.970426

20/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201732572026J85G082478.5388.17349.173257

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209707777.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BPUL3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201379253374.20260720.173223.19026635990880.VND-TGTT-LUC HONG NGOC.970407

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15209704782.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351001062546 NGUYEN TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209690316.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0931004171921 PHAN THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072017313620265Q8Y570084.5389.7879.173136

20/07/2026 100.000,00 6201WBVNP2LEJJQZ.Mong Thi Trang chuyen tien Ung ho MS2026 191 EM Tran Minh Duc.20260720.173112.106003100908.MONG THI TRANG.970412

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209648020.ung ho ma so 2026.191.CT tu 9911788086 HA THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201729332026bcgu629642.5390.92325.172933

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6BUJY9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201871858057.20260720.172926.19039210564017.VND-TGTT-LE TUNG SON.970407

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15209643298.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAQJ81.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.172852.14038889999.NGUYEN XUAN HIEN.970423

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6LN2D7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.172756.8915022015.NGUYEN PHUONG LAN.970432

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209590270.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000706020 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6LRRIZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.172641.60915687.TRAN HO VAN.970432

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BIP2A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201966292584.20260720.172542.19135533606011.VND-TGTT-VO THI MINH CHAU.970407

20/07/2026 50.000,00 6201MCOBQ2BG4LI3.Ung ho ms 2026.191 tran minh duc.20260720.172538.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209560709.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000634512 PHAM THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BII19.Ung ho Ms 2026.191 FT26201394614101.20260720.172530.19021134866010.VND-TGTT-DO THI MINH PHUONG.970407

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15209567019.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611003888888 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209540293.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251002757621 VO THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BM729.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201966285379.20260720.172353.19035142704012.VND-TGTT-NGUYEN THUY GIANG.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BMA1L.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201165544650.20260720.172345.19036172406012.THAN THI LAN HUONG.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201723262026LD30497020.5390.47765.172312

20/07/2026 200.000,00 6201SGTTH2C1RULX.IBFT Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc.20260720.172326.060005059588.TRAN NGUYEN BICH TRAM.970403

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAY7HN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.172318.03084979101.DANG VAN ANH.970423

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201723162026R724986876.5389.47107.172316

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1d1PJYCA9.unghoMS2026191.20260720.172230.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BVRQ3.UH MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201771863941.20260720.172222.19037862701013.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH LAN.970407

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15209506934.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001098866 LE MY CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201722052026rbrc593199.5387.38538.172205

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BVP39.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26201369383071.20260720.172112.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JYEH47.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.172103.833806546.BUI THI SAM.970441

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6BVDWY.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26201295357913.20260720.172044.19025918002026.VND TKTT PHAN THU TRANG.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BVQT9.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201454910764.20260720.172015.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BVQQN.Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26201040301834.20260720.172012.19031095219016.VND-TGTT-TRAN MINH THAO.970407

20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC6BDXXS.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26201758905703.20260720.172003.19032868450010.VND-TGTT-BUI THU TRA.970407

20/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201719482026xwz1582181.5390.20972.171948

20/07/2026 200.000,00 ung ho Ms 2026.191 em Tran Duc Minh#SP#020097048807201719442026il37581892.5388.21237.171944

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3NS33Z.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.171901.700008465650.VU HONG HANH.970424

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BDI52.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201150335486.20260720.171840.19034143997017.VND-TGTT-MAI THI NGA.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201718222026NAD6451050.5389.10713.171823

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209420904.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0501000248512 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209419132.ung ho ms 2026.192(tran minh duc).CT tu 1047974451 MAI DANG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung Ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201718062026QOJ8086482.5387.8713.171807

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201717592026E23M715295.5189.8180.171759

20/07/2026 5.000,00 6201VNIB02JYEZJ7.ung ho MS 2026.189 ( em Nguyen Thi Anh ).20260720.171759.998082808.GIANG MY LINH.970441

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6BDQZM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201214689574.20260720.171757.19038727141020.VND-TGTT-BUI BAO TRAM.970407

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6BSTIZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201040300737.20260720.171731.19032273830014.VND-TGTT-THIEU PHUONG NGA.970407

20/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072017172620265KK6082187.5389.4455.171727

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15209394193.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0031000585538 BUI THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BSU2V.UH MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201011388968.20260720.171629.19030224906886.VND-TGTT-LE THU HUONG.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209382327.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001574155 PHAN MINH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 , ma GD 100000163436335#SP#020097044907201716052026LcJV452544.5390.93821.171605

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072017155120264bam562948.5387.93036.171536

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-17:15:49 XkhN389538#SP#020097041607201715492026XkhN389538.5388.92570.171534

20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JYEYSW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.171450.069704060035655.KHONG THI THAM.970441

20/07/2026 500.000,00 ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201714352026WPIF576339.5390.83674.171435

20/07/2026 100.000,00 6201SGTTH2C1ZIPR.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.171434.060269310017.TANG MY HONG.970403

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209349820.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15209340846.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0291000042119 BUI THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 3.000.000,00 MBVCB.15209345986.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000344330 TA THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072017133220263PYA936062.5189.75833.171332

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6B9JIM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201907042985.20260720.171327.10520896118015.VND-TGTT-NGUYEN THI DUY VAN.970407

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6L362K.Uh MS 2026191 Tran Minh Duc.20260720.171319.87878187.BUI THUY LINH.970432

20/07/2026 10.000,00 6201TPBVI2MAYMHD.MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260720.171312.02935403901.LE THI BE DAO.970423

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209321968.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209321126.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1014992942 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201712442026Tl96690835.5387.69686.171244

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6B2ZYC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201300390829.20260720.171242.6868686484.Y LE THANH TU.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209311377.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9799695555 HOANG DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072017120620261E6Y047615.5189.65802.171206

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6B29UE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201616567354.20260720.171125.100190888888.DAO THI THUY QUYNH.970407

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15209280326.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000326931 VU THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6BCFBG.Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201905552284.20260720.171040.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6L3DRY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.171040.0912743743.PHAM THI DUNG.970432

20/07/2026 1.000.000,00 6201SGTTH2C1ZE6K.IBFT MS 2026.191.20260720.171036.020043554868.NGUYEN THUY HUONG.970403

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-17:10:25 J87L829448#SP#020097041607201710252026J87L829448.5387.53507.171025

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6L32AQ.ZP262010534345 Trung Kien ung ho MS 2026.190.20260720.171004.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

20/07/2026 200.000,00 6201MSCBD2KEJ2YD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.170949.0365780384.NGUYEN THI KIM HUONG.970422

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BC8FZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201300377450.20260720.170931.19032920408011.VND-TGTT-KHONG NGOC HOANG.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho ma so 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072017090220267a0q530589.5389.43728.170902

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung Ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072017085620260L7V027419.5389.43320.170842

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15209246709.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1704109999 VU KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209244312.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0371000447366 NGUYEN LE THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201708182026F1LK378857.5390.37722.170819

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209211262.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281001214744 VU CAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6B19VU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201369323930.20260720.170643.19033448069016.VND-TGTT-NGUYEN THI MY PHUONG.970407

20/07/2026 100.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072017062020265CWY264060.5389.24059.170620

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15209197640.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000387260 DINH HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15209187730.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181003483523 NGUYEN THI NGOC MO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201705442026rukd515140.5387.19415.170529

20/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LEYP2Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.170502.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209175554.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0881000472510 TONG THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6BJJKB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201745704015.20260720.170407.2366667777.LUONG THI GIANG LAM.970407

20/07/2026 100.000,00 LE THI LIEN ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072017040320260ydj507399.5189.7769.170404

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BJQCQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201020939759.20260720.170357.19030507212015.VND-TGTT-LE THU HA.970407

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6BWXM4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201705320909.20260720.170345.19038774466019.VND-TGTT-DANG DIEU THACH THAO.970407

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6BW3TD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201307900423.20260720.170343.19034088371014.VND-TGTT-VAN THI LINH THUAN.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BWTY5.NGUYEN HONG PHUC ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201813574721.20260720.170333.5555559393.NGUYEN HONG PHUC.970407

20/07/2026 300.000,00 6201TPBVI2MALEQF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.170317.00070428001.KIEU THI QUYNH.970423

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6BWAAM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201026418802.20260720.170255.19039713071018.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THAO.970407

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6BWUK5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201655400547.20260720.170230.19037369392011.VND-TGTT-TRAN THI THU HA.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209119700.ung ho ms 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 0351000868888 CHU THI NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201701522026f6k5497363.5387.92212.170137

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6BWJ5E.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201904086120.20260720.170143.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407

20/07/2026 300.000,00 NGUYEN THU HUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072017012920265ctf495605.5389.88709.170118

20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JYUFTM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.170117.000490260.NGUYEN THI HONG.970441

20/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.191-200726-17:00:56 ndky026749#SP#020097041607201700562026ndky026749.5189.84850.170056

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15209095300.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1019489991 AU DUONG BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BQB4C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201872902929.20260720.170023.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201700212026m9z3490447.5388.80922.170021

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15209068154.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0031000636579 VU THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JYUWP9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165933.855681769.NGUYEN NGOC QUYNH TRAM.970441

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15209067347.ung ho ms2026.191 em Tran Minh Duc .CT tu 0011004238083 DONG BICH QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6LTU3E.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165924.170661168.NGUYEN THI THU TRANG.970432

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAL153.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165901.02073016001.VU THI PHUONG THUY.970423

20/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138528273197.20260720.138528273197-0395018289_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201658202026ORN2061312.5387.66694.165820

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAL1ZX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165817.01566696001.CAN THUY LINH.970423

20/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138528212256.20260720.138528212256-0941736836_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15209030932.ubg ho Ms 2026..191 ( e Tran Mnh Duc).CT tu 1021000014948 TRAN THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201VNIB02JYUJMD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165743.011704060183965.PHAM HUONG LAN.970441

20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC65NPWU.Ung ho MS2026.191 FT26201063644520.20260720.165741.37968866886.NGUYEN LINH DAN.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201657392026oc0b478326.5390.62396.165739

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209028326.ung ho MS 2026.191.CT tu 0401001507835 TRAN THI THOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201657172026MSY8136438.5389.59280.165718

20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1aW3N2X2T.ung ho ms 2026.191 Tran Minh Duc.20260720.165630.000001600017.VAN HIEN LUONG.970440

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MALLN1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165622.92901031993.TRAN THOAI NHU.970423

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220720165620202681N3999589.5390.52817.165620

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15209009168.GD Nga Phat ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1056049150 LE TIEN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 150.000,00 MBVCB.15209006554.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000405951 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MA2PBJ.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Duc Minh).20260720.165526.00152363001.VO THIEU VAN.970423

20/07/2026 100.000,00 6201ORCOQ2BGTN6C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165505.0963913262.DANG THI HONG HANH.970448

20/07/2026 200.000,00 6201SHBAP2LEC4GE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165503.1013997086.HO THI BICH DAO.970443

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072016550120263cfn466749.5388.42916.165446

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072016550020261AZX040879.5390.43263.165449

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC65RVFQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201068552207.20260720.165455.3378933979.HA THI HONG ANH.970407

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC65RV73.UH 2026.191 FT26201145009697.20260720.165454.19034061653018.VND-TGTT-TRAN THI KIM HIEN.970407

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC65R96L.Uho ma so 2026.191 em tran minh duc FT26201324034203.20260720.165441.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201654402026vh67465236.5389.41152.165440

20/07/2026 199.000,00 MBVCB.15208973326.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9961424696 NGUYEN KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072016540920260GN5035648.5387.37193.165409

20/07/2026 100.000,00 6201WBVNP2LECTRF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165352.108003186834.DANG THI HONG NHUNG.970412

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI HUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.191#SP#020097040507201653322026AV2Y031939.5389.33162.165332

20/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138527422772.20260720.138527422772-0901621900_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208956404.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000289726 NGUYEN HUU BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 20.000,00 6201IBT1kC65XUEE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201295252673.20260720.165243.9995209999.DO HUU VUONG.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65XUCH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201117003088.20260720.165241.19022216048010.VND-TGTT-LE THI VAN HA.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208936664.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491000007889 NGUYEN THI XUAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65XWJ3.Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc FT26201005663231.20260720.165149.19021720450011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407

20/07/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-16:51:33 lWQo305435#SP#020097041607201651342026lWQo305435.5388.18974.165119

20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC653F2L.Ung ho MS 2026.191 - Tran Minh Duc FT26201905483443.20260720.165124.19030354910011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072016512420266V2X257034.5390.17528.165110

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208927642.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000312270 TRAN DUC MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201651212026XH45643660.5388.17396.165107

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6536KC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201592377657.20260720.165104.19832412787028.VND--HA GIAP MINH HA.970407

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220720165011202613QF612792.5189.9524.165012

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MA2ES8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164903.90949900500.DAO THUY CHI.970423

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201648392026mwva438507.5387.98774.164839

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072016483620266L2R304648.5388.98647.164837

20/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201648092026HQWF649285.5388.94952.164754

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65FBZE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201231006207.20260720.164805.2510251097.HUYNH THI NHAT VY.970407

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201647372026AEJ9460093.5189.91969.164737

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC65FSFH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201076149035.20260720.164723.50552998686868.LY BAO LINH.970407

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15208854478.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201SGTTH2C1JK56.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.164701.020945692468.PHAM MINH VU.970403

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65TZP7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201075143286.20260720.164610.19037450131018.VND-TKTT-NGUYEN QUANG HIEU.970407

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC65T6MN.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26201032413814.20260720.164605.19028046755017.VND-TGTT-PHAM THI HONG NET.970407

20/07/2026 50.000,00 6201TPBVI2MA2TMD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164605.11091988001.NHU THI THU TRANG.970423

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201645402026j7gx425576.5387.79074.164540

20/07/2026 300.000,00 6201VNIB02JYR5KI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164510.911898336.NGUYEN THUY HA.970441

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65T921.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201064373821.20260720.164445.11720363139013.VND-TGTT-TRAN HONG THUY.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208799911.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1057031601 DO XUAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072016444120266HW9078262.5389.71641.164441

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208804152.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0621000435019 NGUYEN THI NHI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65TJ24.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201204414736.20260720.164428.19035568186019.VND-TGTT-NGUYEN THUY LY.970407

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201644192026M6YU075978.5189.69270.164419

20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201643492026KNCH551566.5189.65442.164349

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201643362026AOWT374351.5388.63641.164336

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC65LATH.ung ho MS 2026.191 TRAN MINH DUC FT26201977589546.20260720.164317.8213199368.PHAM NGOC DUNG.970407

20/07/2026 200.000,00 ung ho e Tran Minh Duc ms 2026.191#SP#020097048807201643162026ix2g415266.5388.61462.164316

20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JYR35J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164314.713108.NGUYEN THI HIEN.970441

20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201642582026lkHd547357.5387.59510.164258

20/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.191#SP#020097048807201642322026fprq412165.5388.57229.164233

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15208764788.ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 0561000582466 NGUYEN THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.191 CHAU TRAN MINH DUC-200726-16:42:25 PX8F859200#SP#020097041607201642252026PX8F859200.5390.55830.164225

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201642052026uslv410193.5389.53000.164205

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65LWHD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201512627024.20260720.164158.19038213918018.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG LOAN.970407

20/07/2026 30.000,00 6201IBT1iJ6LZ7JI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164133.234723545.TRAN VAN QUANG.970432

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208734133.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0031000364958 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201VNIB02JYRWIK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164053.025704061428691.HOANG THI TUOC.970441

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163416056#SP#020097044907201640182026lXjT098878.5389.40617.164018

20/07/2026 300.000,00 6201VNIB02JYR4ZW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164010.869677786.VU PHAM PHUONG HANH.970441

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65HMYF.Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201120803967.20260720.164007.19027846878013.VND-TGTT-LUONG THI ANH DAO.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6LZI6S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.163948.519136899.NGUYEN THUY DUONG.970432

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201639422026ftgt399826.5388.36445.163942

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15208700855.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc -me Le Thi Lan) dc Xa An Chau, Nghe An.CT tu 0021000393079 TRAN VIET THAO LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201639242026NT8O284871.5390.34459.163925

20/07/2026 100.000,00 Ung ho Ma so 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201639042026zdhg397191.5390.33141.163905

20/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041507201639002026KLMc529338.5388.32057.163900

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201638402026qowp395513.5390.28961.163840

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208680670.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1018758877 HA VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208679861.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0011004203854 VU THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138525306900.20260720.138525306900-0372912945_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC65Z596.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201394440130.20260720.163802.19035288331013.VND-TGTT-PHAM THI MINH NGOC.970407

20/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201637312026ULSX734906.5387.22392.163716

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208674777.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000279426 PHAM THI HONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MQ5HXN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.163721.00019931001.NGUYEN DINH MANH.970423

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65Z1CD.DO THI THANH VAN chuyen ung ho MS 2026191-chau Tran Minh Duc FT26201705221606.20260720.163704.19020748892011.VND-TGTT-DO THI THANH VAN.970407

20/07/2026 150.000,00 MBVCB.15208665051.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1916992379 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6L631Y.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.163645.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208650872.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0961001471991 PHAM DUC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201636222026ZMB6921884.5189.14585.163608

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15208654931.ung ho ms 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0141000814788 LE TRANG THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208646342.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3358965395 NGO NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-16:35:49 oEkX056357#SP#020097041607201635502026oEkX056357.5189.10905.163535

20/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-16:35:44 Ub41228383#SP#020097041607201635442026Ub41228383.5189.10576.163544

20/07/2026 129.323,00 6201IBT1kC6565TW.Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26201249098849.20260720.163533.19031646919995.VND-TGTT-TRAN THU TRANG.970407

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC656YM4.NGUYEN HONG HANH chuyen giup do em Minh Duc Ms 2026.191 FT26201208923045.20260720.163526.19036244089017.VND-TGTT-NGUYEN HONG HANH.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201635032026khBo512288.5189.6320.163504

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC656S4Q.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201045013672.20260720.163451.19028722871017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUYEN.970407

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15208625023.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1068122273 HOANG THI KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507201634482026VIBC019975.5388.4357.163448

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208621360.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1051429469 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507201634192026V3CV017158.5390.566.163419

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208617868.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201SGTTH2C1FHT5.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.163345.060932579277.NGUYEN LY TRAM.970403

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MQ5EXE.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260720.163343.00005593709.PHAM DIEU LINH.970423

20/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LE1S6F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.163340.1006023271.NGUYEN MINH VIET.970443

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65EEDB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201510049007.20260720.163329.19035254966011.VND-TGTT-TRUONG KHANH HUYEN.970407

20/07/2026 150.000,00 6201IBT1kC65EK8L.Ung ho Ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201150170419.20260720.163325.19029474832014.VND-TGTT-BUI THI MAI NHU.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6L6U5B.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.163325.2989597597.HOANG QUYNH TRANG.970432

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208606918.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1979708498 LE THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65EBFQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201655289982.20260720.163305.19035404266011.VND-TGTT-NGUYEN THI TRAM.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208582094.giup MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507201632412026A05M007934.5387.90513.163241

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15208588679.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1015793097 VU THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138524776611.20260720.138524776611-0987669332_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15208570402.Ung Ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0271000095186 TRUONG THI THUC DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-16:31:29 9iFH518962#SP#0200970416072016312920269iFH518962.5390.82338.163114

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201631132026KW5Q771173.5189.80200.163113

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201631032026zfhb364285.5388.78682.163103

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MQ5CSR.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.163008.00000487575.TRAN THI THAO NGOC.970423

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-16:29:55 1XmO980441#SP#0200970416072016295520261XmO980441.5387.72212.162955

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208542559.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000337302 DOAN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LE1R2M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.162953.0915565789.NGUYEN THU TRANG.970443

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15208529537.Ung Ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0271000030487 DANG DUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15208534886.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101000949113 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208526806.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207201628282026DB2R887623.5388.62478.162814

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201628062026TPIX314148.5389.61071.162807

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC657PXU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201862600858.20260720.162744.909728888888.BUI THI NHUNG.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201627222026spc0350230.5189.55483.162722

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201627202026e3c4350072.5390.55386.162720

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6LEM83.Ung ho 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.162558.209594048.DO CONG THINH.970432

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6LE9NA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.162518.104523412.NGUYEN THI NGOC ANH.970432

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC65GMQH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201063520034.20260720.162445.19121749767017.VND-TGTT-PHAM DUC MINH.970407

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15208458375.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1041362636 LE THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#02009704880720162403202638qi337307.5389.34623.162403

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201622442026I36M676611.5389.27168.162234

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1bJMY792V. Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.162217.102395761001.HOANG DINH VU NAM.458761

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208419863.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9906071891 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6LK7GQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.162125.5520632222.PHAM THANH HUYEN.970432

20/07/2026 100.000,00 Ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201620442026SfUD451408.5390.13436.162044

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208383016.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081001089500 NGUYEN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15208380166.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000271734 PHAN VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208380228.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1059050760 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208368700.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1035253342 NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-16:18:17 cNGt710053#SP#020097041607201618182026cNGt710053.5387.96958.161803

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65BFVZ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201193018540.20260720.161814.19027929989011.VND-TGTT-PHAM THI LAN PHUONG.970407

20/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201617292026OsIT437524.5388.92943.161729

20/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138522768101.20260720.138522768101-0344651050_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65BCUS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201905349962.20260720.161614.19033363910013.VND-TGTT-HOANG MINH DUC.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65B176.MS 2026.191 ung ho em Tran Minh Duc FT26201406024658.20260720.161610.19030123032011.VND-TGTT-TRUONG THI NHA.970407

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201616102026YOWO667434.5387.85287.161611

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6L7FZ3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.161608.0964490093.BUI THI HONG LINH.970432

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097048807201615142026nw80303589.5387.78854.161459

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208303060.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0201000577045 BUI THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15208308222.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0591000250028 DAO THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072016141720266C34226386.5189.73168.161403

20/07/2026 200.000,00 6201WBVNP2LEBMUH.Nguyen Thi Thu Huyen chuyen tien ung ma 2026 191 tran minh duc.20260720.161416.106000153841.NGUYEN THI THU HUYEN.970412

20/07/2026 500.000,00 6201VNIB02JYJ3HT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.161359.000658433.NGUYEN THI THU TRANG.970441

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-16:13:48 aHg2171081#SP#020097041607201613482026aHg2171081.5388.70252.161348

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208263463.Ung ho ma so 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0591000242692 MAI THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208280220.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15208279377.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1036256766 LUU HOANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208279220.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1034028818 HO THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208285173.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0511000463009 LY TUAN HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65Y6HQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201205040397.20260720.161223.226797207979.NGUYEN THI MY DUYEN.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65Y6ZQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201938100256.20260720.161223.19032366945555.VND-TGTT-TRAN DUY KHANH.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208269421.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201611522026Ht5m415087.5189.57708.161153

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208257125.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9981605489 LO DIEM QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208242450.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201TPBVI2MQPL8C.MS 2026.191 Tran Minh Duc.20260720.161026.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC65PNCH.Ung ho MS 2026.191 FT26201076006953.20260720.161018.19036497451014.VND-TGTT-PHAM THI HOA.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208233638.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0601000463191 NGUYEN THUYEN DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208224080.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351001064781 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 250.000,00 6201IBT1fJ2YMJQ7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.160847.9021179372083.NGUYEN HOANG ANH.963388

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6LGL4F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.160840.67770366.LE HUONG LOAN.970432

20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970415072016081520263wSg399985.5387.34986.160804

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208204953.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1914609366 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65UE4L.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201000353459.20260720.160642.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65UBXD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201510947188.20260720.160614.9988884553.DAO ANH TUNG.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208175520.ung ho ms 2026.191 em tran minh duc .CT tu 1035597905 BUI THI PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201606102026ujdz269997.5390.22456.160559

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201605572026PN8E688310.5189.20660.160558

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208171075.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181000374863 PHAM THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6LGIZR.TRAN THI PHUONG NHUNG chuyen tien UH MS2026191 Tran Minh Duc.20260720.160519.126246692.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201605132026T0WU353934.5388.15962.160514

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208164586.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0061000983285 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1aW3NWHUY.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.160450.000009100483.LE MAI THAO.970440

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208146748.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.191 (tran minh duc).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15208122745.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002355906 NGUYEN ANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201ABBKP2LEAC9N.Ung ho MS 2026 191 em tran minh duc.20260720.160212.0912577304.VU THI THU LAN.970425

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201601532026TXD9042952.5389.95503.160153

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208100438.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0441000683221 HOANG THI NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201601112026EON5039341.5390.90811.160112

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC65IADP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201116800812.20260720.160042.19035044082011.VND-TGTT-CHU SUONG NHI.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65IVTX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201068347276.20260720.155955.10523498907017.VND-TGTT-NGUYEN HUYEN TRANG.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208079876.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1020696789 LE THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC65IJMZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201040655003.20260720.155917.19038044898010.VND-TGTT-LE DUC THAI.970407

20/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026. 191#SP#020097048807201559162026ae3y244621.5389.79219.155917

20/07/2026 300.000,00 ms 2026 .191 tran minh duc#SP#020097041507201558232026j79W362236.5189.73619.155823

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC65MG3G.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201922310550.20260720.155800.11020243946010.VND-TGTT-BUI BICH THUAN.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208055854.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000315537 TRAN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 Gui chut qua nho den be Tran Minh Duc MS 2026.191#SP#0200970422072015575120262ZN1280135.5387.69996.155751

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201557312026Ryxc358473.5390.68601.155717

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.191 em tran minh duc#SP#020097040507201557252026H9IB019839.5387.68293.155710

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201557232026zxsu237915.5189.67639.155723

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201557022026ji5j236643.5387.66274.155702

20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JY865P.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.155559.625704060163055.PHAN NGUYEN THUY TIEN.970441

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208024480.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000201546 HOANG THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201555092026shoy229643.5389.54144.155509

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6L4XWC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.155506.0964263333.NGO NGOC LINH.970432

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6L4FN3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.155453.888888869999999.DAO ANH DUNG.970432

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208001615.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 7949991132 NGUYEN DUY QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG TK337 (TT11-NGAN)

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 tran minh duc#SP#0200970405072015542420261V9S004391.5389.49696.155424

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207991834.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002033624 HOANG MAI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65V9J9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201081972078.20260720.155348.9557568688.LE THI LE NGA.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6L4EM8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.155329.1331881985.DAO BA DUNG.970432

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65DNJQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201249035027.20260720.155313.19032450784011.VND-TGTT-NGUYEN MAI HUONG.970407

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-15:52:47 yxTP652457#SP#020097041607201552472026yxTP652457.5388.39725.155247

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201552372026ytrp220331.5388.38316.155237

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201552182026QJ2L936121.5189.36298.155218

20/07/2026 200.000,00 6201SGTTH2C1CL25.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.155142.060198086986.LE THI THU HIEN.970403

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15207956346.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002131339 LAI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201551162026Z8OZ334745.5390.30577.155116

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-15:50:59 X53k535924#SP#020097041607201550592026X53k535924.5388.29146.155059

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072015505120264hq4214164.5189.26843.155040

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3NQEZ3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.155037.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1aW3NQE5V.UNG HO MS 2026191 EM TRAN MINH DUC.20260720.155032.700018577932.BUI THI DUNG.970424

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201549202026ZP37997969.5189.19408.154905

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207910775.Ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0011004174097 NGUYEN THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201VNIB02JY8118.MS 2026.191.20260720.154802.989313490.PHAM MINH THANH.970441

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097042207201547252026R5Y4270112.5189.7807.154726

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15207898534.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1032668177 LE THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15207889943.UH MS 2026.191.CT tu 9902512010 TRAN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201546422026G0B4460074.5387.2970.154642

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-15:46:41 nMMS182061#SP#020097041607201546412026nMMS182061.5390.2933.154627

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15207894073.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000238462 PHAM QUANG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880720154626202633l1199044.5189.2198.154626

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201546192026tkvx198648.5390.776.154619

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-15:45:59 kukW296745#SP#020097041607201545592026kukW296745.5189.99285.154559

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201545512026iqz7197078.5388.97940.154551

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC652XQQ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201922478302.20260720.154416.19033794485018.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC LIEN.970407

20/07/2026 200.000,00 6201SGTTH2C1MUVJ.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.154412.060258010852.NGUYEN HO NGAN GIANG.970403

20/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LW6VW6.Ms 2026191 tran minh duc.20260720.154354.0972687777.VU THI KHANH VAN.970443

20/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-15:43:34 u0Jq099958#SP#020097041607201543342026u0Jq099958.5387.84442.154335

20/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201541572026MuSx299819.5390.74531.154157

20/07/2026 50.000,00 6201MSCBD2KWDMPM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.154144.1111119893333.KHUONG THI KIEU OANH.970422

20/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138518971037.20260720.138518971037-0346877972_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6L5RV5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.154101.195032262.NGUYEN THI LUYEN.970432

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201540562026sn1r180614.5388.69294.154042

20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC65CHCV.Ung ho ms 2026.191 em tran minh duc FT26201207908786.20260720.154054.1219697989.DO HUNG CUONG.970407

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15207792479.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0321000684479 DAM THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201539392026izrz176260.5390.62393.153925

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072015385020269uzu173447.5389.56759.153850

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65CQN5.ung ho 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201546818760.20260720.153842.9919746966.TRAN THI THUY TRANG.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201538162026z23j171502.5189.52781.153801

20/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072015381220260ON4514384.5389.52638.153758

20/07/2026 200.000,00 6201SHBAP2LEYVK2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.153809.0978976116.NGUYEN MINH HIEN.970443

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15207765302.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000565410 DAO THI THUY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC651LD4.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201905202658.20260720.153801.9691668888.HOANG THI MAI PHUONG.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1fJ2YS57I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.153703.9007041121590.NGUYEN THI THU HONG.963388

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207746982.ung ho ms 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 0091000389792 CHU THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6512JX.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201363127108.20260720.153601.19033616455016.VND-TGTT-TRAN THI THANH HUYEN.970407

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MQ6263.Ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.153554.02922806401.NGO NGUYEN VINH HUNG.970423

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15207727074.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0461000546015 PHAM VAN LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 ungho Ms2026.191#SP#020097048807201535082026jm1q160841.5189.35312.153508

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207713547.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0221000004175 LE THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JYMNKE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.153410.611704060128342.BUI THI GIENG.970441

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15207710073.ung ho ms 2026.191.CT tu 0331000440175 DAU THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC65JI3V.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201814750077.20260720.153336.19029280814023.VND-TGTT-VU THI NGOC ANH.970407

20/07/2026 500.000,00 gia dinh Tommy Miso ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201533222026PU53673645.5389.23910.153308

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15207690367.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000280510 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65W3Q6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201512370660.20260720.153213.19021261832011.VND-TGTT-LE THU HIEN.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201530152026T16N587367.5390.5959.153015

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15207651182.NTVAN ung ho MS2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 0071000784934 NGUYEN THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072015294220269FQ2860106.5388.2654.152932

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201527482026ZGRJ561752.5389.91983.152749

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65QPMC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201213092594.20260720.152743.7775870490.NGUYEN NGOC QUYNH THI.970407

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15207618919.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451001421325 CHU THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65QJ39.Ung ho em Tran Minh Duc ms 2026.191 FT26201813208240.20260720.152644.19029787783014.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15207588834.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9989332982 DO THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15207585144.Ung ho ms2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6YNUCV.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201472320524.20260720.152434.19031755285017.VND-TGTT-PHAM DUC HA.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15207562722.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541001624072 HA VIET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MQNTGZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.152320.01402505001.DOAN THI THUY ANH.970423

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YRG39.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201081852503.20260720.152211.1904226666.PHAM THI NHUNG.970407

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MQN8ZC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.152139.00154532402.TRAN MINH NGOC.970423

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1aW3RRG37.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.152130.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072015211020267SLM219582.5388.53872.152110

20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JY1KAM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.152042.901771947.DAO THI PHUONG.970441

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YXLL4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201616150036.20260720.151945.19032871173028.VND-TGTT-HOANG THI ANH.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15207512027.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1018331343 LE THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201SGTTH2C1B3UQ.IBFT Ung ho MS 2026.191 - Em Tran Minh Duc.20260720.151819.070062039947.NGUYEN THI MAI KHA.970403

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201517292026jmg7102532.5387.33590.151729

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15207486782.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0441000813225 VU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201517032026sknm101138.5390.32043.151703

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207484564.MS2026 191 Tran Minh Duc.CT tu 0301000375227 TRAN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15207470171.Ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0371000453649 NGUYEN HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15207469380.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970405072015160020268JDM018105.5388.24848.151600

20/07/2026 500.000,00 6201VNIB02JY1QS5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.151533.603704060077262.TAO NHUT ANH.970441

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6YFBQY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201082811385.20260720.151231.256988889999.NGUYEN TRUONG GIANG.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207401148.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0011003994037 DO TUAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6YT764.TTHLe Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc FT26201667000410.20260720.150948.19038997914013.VND-TGTT-LE THI THUC HIEN.970407

20/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201508082026xnif072805.5189.80897.150808

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YL7MB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201292018282.20260720.150636.8899333369.LE KHANH LINH.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6YLANB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201099730021.20260720.150629.19034860065013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HONG.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207334190.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0541000275218 VU THI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 DO THI MINH HUONG chuyen tien ung ho MS 2026 . 191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201505312026baWR170493.5389.64998.150531

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YLSEB.ung ho MS 2026.191 FT26201760474512.20260720.150521.19035492276013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

20/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LE2TSM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.150503.0378596099.LE THI XOAN.970443

20/07/2026 20.000,00 MBVCB.15207316954.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6L811H.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.150422.2132788.NGUYEN THI THU THUY.970432

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207305130.BUI NGOC THAU chuyen tien ung ho MS 2026.191 em tran minh duc.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201ORCOQ2BGMLML.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.150312.22895.TRAN THI TRUC PHUONG.970448

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15207288876.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-15:02:12 IYHu795463#SP#020097041607201502122026IYHu795463.5389.47144.150212

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6LI4C5.Ung ho MS 2026191em Tran Minh Duc.20260720.150006.117006816.DO THI THU HANG.970432

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6Y6NJI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201735221305.20260720.145804.19035062743025.VND-TGTT-TRAN THI THANH.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3RXQW9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.145751.0938723948.MAI CONG TAO.970437

20/07/2026 500.000,00 6201SHBAP2LWDGZM.uNg ho Ms 2026.191.20260720.145701.2016688386.NGUYEN THI NHAT.970443

20/07/2026 10.000,00 6201VNIB02JYATY5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.145659.335246726.VU HUYEN CHI.970441

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15207191462.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0141000585586 DUONG THUY LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201455132026I5H6025864.5189.8975.145513

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072014545520262y5g031445.5390.7113.145455

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201454482026k2h4031099.5388.6760.145433

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MQD37N.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.145349.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

20/07/2026 10.000,00 6201TPBVI2MQDHMG.MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.145348.02935403901.LE THI BE DAO.970423

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MQD38B.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.145321.00414120001.PHAM THI THU HA.970423

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072014530620261UKP859357.5390.97680.145252

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207153104.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1017159863 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201452192026yhw5023762.5387.92611.145204

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207144222.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1012336059 NGUYEN NGOC HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6YKTG2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201771303649.20260720.145101.19038169686015.LU MY KHANH.970407

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072014504820260QI1007176.5389.84734.145048

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15207118131.ung ho Ms2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9919383366 DO THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207125597.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0341006985594 HOANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6YKSDZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201086122400.20260720.144851.19030708757011.VND-TGTT-HO THI TU UYEN.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207072379.NKT ung ho ma so 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0071002219098 NGUYEN KIM TUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6Y7HLJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201256861128.20260720.144725.19037258513012.VND-TGTT-LE NHU QUYNH CHI.970407

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15207080291.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000628922 NGUYEN THI CAM LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15207076787.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000516081 NGUYEN QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-14:45:59 OZri223649#SP#020097041607201445592026OZri223649.5189.60010.144545

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201445442026injm004541.5189.58451.144544

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072014432820262rio997964.5388.45556.144314

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201443212026jv46997606.5389.45255.144307

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072014421820265UP1072286.5389.39547.144218

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15207012304.ung ho MS 2026.191 (em TRAN MINH DUC).CT tu 0251002667041 PHAM THI NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15207007353.TRAN NGOC CUONG chuyen tien Ung ho em Tran Minh Duc tai Nghe An mac benh Viem Da Re Than Kinh.CT tu 0021001713198 TRAN NGOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201440572026v6b4990574.5387.33407.144057

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201440442026ZUR7707434.5389.31782.144045

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6YALTB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201427592413.20260720.144042.19039845918011.TRAN THI KIM NGAN.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207003813.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC6Y4RJM.HTTT ho tro MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201892808756.20260720.143742.14022081556012.VND-TGTT-HOANG THI THANH THUY.970407

20/07/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201437002026FIBr979115.5390.12493.143645

20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JYYT5T.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.143418.913134686.CAO MINH SON.970441

20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15206925773.Ung ho MS2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0371000448380 PHAM NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191. Em Tran Minh Duc#SP#020097040507201433332026HSP9037015.5388.94370.143333

20/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072014332120269TDY036240.5388.93623.143321

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201433132026nmtp968737.5390.93245.143313

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YBG5C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201048434480.20260720.143304.19024879743017.VND-TGTT-NGUYEN THUY NINH.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201432472026G5F2674890.5387.90692.143248

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15206897788.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001265791 PHAM NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6YB1S6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201120316291.20260720.143118.10520022595018.VND-TGTT-NGUYEN VAN THANG.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15206881056.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6Y55IT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201813660671.20260720.142909.8224888888.NGUYEN TRAN HONG LINH.970407

20/07/2026 200.000,00 MS 2026.191#SP#020097042207201427272026N5DG723358.5189.64079.142728

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1aW3RTNET.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.142652.045704070019055.DUONG NGOC YEN NHI.970437

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6LSUW1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.142641.130156107.DAO THI HOA.970432

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15206800765.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0291000290063 NGUYEN HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15206788553.NGUYEN THI MEN chuyen tien Ung ho ms 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6L9N2F.ung ho MS 2026 EM TRAN MINH DUC.20260720.142310.0932199961.PHAN THANH THUY HANH.970432

20/07/2026 300.000,00 6201MSCBD2KWRCN1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.142242.0904611689.PHAM THUY HONG.970422

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15206774441.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6YPB4T.TRUONG THI YEN NHI chuyen MS2026.191 em Nguyen Minh Duc FT26201099569192.20260720.142209.688123.TRUONG THI YEN NHI.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#0200970488072014212220262f93936194.5390.32856.142122

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15206754977.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004176991 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 15.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201419422026UUZW776228.5389.25434.141942

20/07/2026 30.000,00 MBVCB.15206744477.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1065995469 DANG THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15206735368.Ung Ho MS 2026.191( Em Tran Minh Duc).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1aW3RTB5Z.MS2026.191( em Tran Minh Duc).20260720.141906.9333359999.VU DUC DIEN.970440

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15206727988.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1013139377 TRAN DAI TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201418012026TIw6922162.5389.17023.141801

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6Y8X4M.ung ho ms 2026.191 FT26201745077106.20260720.141627.3391919999.QUACH THI HUYEN TRANG.970407

20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072014124120264VOT058589.5387.91562.141241

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15206660542.ung ho ms 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0101001147604 VO THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15206642128.UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC.CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-14:10:49 hh9Q586939#SP#020097041607201410492026hh9Q586939.5389.82683.141035

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15206637186.Ung ho Ms 2026.191.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201409202026GSHN669332.5189.75775.140921

20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JY2YCI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.140709.019938668.NGUYEN VU NHI HA.970441

20/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LW9EV4.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.140655.080719920.PHAM THI NHAM.970443

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YM2GF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201702718047.20260720.140623.19031456255888.VND-TGTT-TRAN THI VINH.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201406172026d572896693.5388.61178.140603

20/07/2026 20.000,00 6201IBT1iJ6L2W1Z.Ung ho MS 2026-191 em Tran Minh Duc.20260720.140613.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

20/07/2026 200.000,00 6201MSCBD2KWJHBL.ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.140606.283838699999.LE VAN DUC.970422

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6YV4IT.Ms 2026 191 em Tran Minh Duc FT26201291791563.20260720.140405.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em TRAN MINH DUC#SP#020097040507201404042026R56Z028118.5390.49564.140404

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072014034220263CT6422628.5189.48464.140342

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201402542026M4O3024002.5388.44473.140254

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15206539241.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0721000564353 LAI DUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6YVJWL.Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201393961268.20260720.140220.8119958899.LE THI PHUONG LIEN.970407

20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JL5S26.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.140219.097188988.NONG THUY LINH.970441

20/07/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201402142026B86P828888.5389.41207.140200

20/07/2026 50.000,00 6201SGTTH2C1LUIJ.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.140210.020363920209.NGUYEN MY LINH.970403

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3RL48F.Ung ho ms 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.140210.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437

20/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970422072014013720261WSS360320.5387.37857.140123

20/07/2026 100.000,00 6201SGTTH2C1LR2P.IBFT unghomaso 2026.191.20260720.140052.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403

20/07/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970422072013593820262THI668721.5390.27750.135938

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1fJ2PNXYD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.135859.0010557906.ADD INFO.999888

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6YD2CZ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201427431107.20260720.135856.19035493244018.VND-TGTT-HOANG VU.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15206479637.MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1021645624 NGUYEN VU TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15206486153.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000629730 LY CHANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201356522026Q3er865064.5388.14840.135652

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YSMXJ.Uh ms 2026.191 Tran Minh Duc FT26201307200082.20260720.135544.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407

20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201353202026T5QP855398.5388.99453.135320

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6Y9PVR.Ung Ho MS 2026191 FT26201860241753.20260720.135218.1901989850.NGO VU NIEN HIEU.970407

20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.191#SP#020097040507201352082026VQXR088956.5189.93266.135153

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MQ9XBZ.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc.20260720.135030.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC6Y2L9C.MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26201256646091.20260720.134956.19820226319016.VND--DUONG THI BAO VAN.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-13:49:53 RVdQ292986#SP#020097041607201349542026RVdQ292986.5390.82328.134954

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15206395686.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002626268 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3RHHNR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.134855.100253035648.TRUONG THI LOAN.970457

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15206377957.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MQ9UTU.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.134802.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6Y2WY7.Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung FT26201294661800.20260720.134705.8734139133.DO BACH KIM.970407

20/07/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201346502026h9zv849059.5388.68442.134650

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6YCTQ8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201813505242.20260720.134615.19134635730010.VND-TGTT-NGUYEN THI TUONG VY.970407

20/07/2026 200.000,00 LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201346142026tCb1838090.5189.65404.134614

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6YCLPX.Ung ho MS 2026.182 e Ha Quynh Nhu FT26201048262186.20260720.134611.8734139133.DO BACH KIM.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung-200726-13:45:59 NE85401402#SP#020097041607201346002026NE85401402.5189.64438.134545

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15206336114.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0931004189185 NGUYEN HUU TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072013432320269IMZ591046.5389.51712.134323

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6Y1RCM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201391392370.20260720.134253.19026659553015.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6Y1X22.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201299700438.20260720.134246.19025858190022.VND-TGTT-VO THI PHUONG THUY.970407

20/07/2026 100.000,00 O5CH7K0GQODN-Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201342102026O1IN264204.5390.47127.134210

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6LJ2KC.ung ho ms 2026191 tran minh duc.20260720.134148.985146977.DANG MINH NGOC.970432

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201341132026nbu5835660.5390.42220.134113

20/07/2026 300.000,00 MS2026-191 CHAU TRAN MINH DUC NGHE AN-200726-13:41:06 cPxw483647#SP#020097041607201341062026cPxw483647.5189.41866.134107

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1bJMY4M8T.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.134021.00028888.LAM THANH VO.970427

20/07/2026 18.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201339172026TZPM314622.5189.33431.133902

20/07/2026 50.000,00 6201TPBVI2MQ9QDP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.133913.03787063701.TRAN THI THUY.970423

20/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138506013354.20260720.138506013354-0903720816_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201338422026dpRv818972.5189.30797.133842

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YJL8T.Ung ho MS 2026.191 FT26201992005210.20260720.133827.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

20/07/2026 100.000,00 MS2026.191( Tran Minh Duc)#SP#020097041507201337112026es2l816080.5388.24041.133711

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15206257375.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0991000016283 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1iJ6LWAIU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.133629.17747258.PHAM TIEN THANH.970432

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072013361220266905823816.5389.19235.133613

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6YWF8S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201604860911.20260720.133448.19030506408889.VND-TGTT-TRAN THU HIEN.970407

20/07/2026 20.000,00 MBVCB.15206236758.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-13:34:31 6Xu4974590#SP#0200970416072013343120266Xu4974590.5189.11646.133431

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6LWIMF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.133417.0927629615.TRAN TAN PHAT.970432

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YW7HU.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201427339524.20260720.133357.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072013333520264X2X519708.5388.7471.133336

20/07/2026 200.000,00 ung ho ms2006.191. Em Tran Minh Duc#SP#020097042207201333112026PT4Z138994.5189.5259.133257

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YWSIV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201393849001.20260720.133220.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15206202693.ung ho e tran minh duc.CT tu 1015421563 LE THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704050720133128202627UI027062.5389.98289.133128

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3RZFXL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.133124.700018601081.LE NGUYEN HOANG ANH.970424

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201331022026ifrf812039.5388.97088.133047

20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072013304520265N62025075.5189.95349.133045

20/07/2026 3.000.000,00 6201TPBVI2MQSSUX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.132952.00057275406.PHAM THI THU HANG.970423

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201329402026485F022226.5389.90679.132940

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15206181042.ms2026.191.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6YQYKZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201085927081.20260720.132921.1915857009.VAN MY HUONG.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YQ2SU.VU NGOC THANG chuyen FT26201570657802.20260720.132809.11120953343018.VND-TGTT-VU NGOC THANG.970407

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6YQCQW.Ung ho em Tran Minh Duc MS 2026.191 FT26201393830606.20260720.132801.19035552299018.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407

20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201327572026g1MU793237.5389.83055.132742

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6LQGYW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.132723.0948099350.LE MAI TRANG.970432

20/07/2026 10.000,00 6201IBT1kC6PNXY1.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201882160734.20260720.132715.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6PN3RA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201104273498.20260720.132711.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15206148804.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000410099 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6PNLML.ung ho 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201800996936.20260720.132645.19036439002013.VND-TGTT-THAI TO VI.970407

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6PNL9X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201192485426.20260720.132644.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15206155617.ung ho MS 2026.191 ( em tran minh duc).CT tu 0021001972422 HOANG MY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15206133434.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0771000572142 NGUYEN THI BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.191.e Tran Minh Duc#SP#020097042207201325392026FER8331643.5189.73178.132539

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15206137349.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004290806 BUI THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15206137031.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000656681 DINH NGOC ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6PNJJZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201299632217.20260720.132351.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3RZ5R5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.132344.0826786866.DANG NHAT MINH.970437

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MQSTE4.Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc.20260720.132319.00001462348.BUI THACH HONG HUNG.970423

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6PRH5F.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201203768395.20260720.132245.19038867039013.HA THI YEN.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6PRZNL.Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26201704605310.20260720.132241.19030540953020.VND-TGTT-LE THANH NGAN.970407

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1aW3RZP96.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.132205.0984851991.NGUYEN THI THUY DUNG.970437

20/07/2026 500.000,00 6201SHBAP2LWICIZ.giup Ms2026191 em Tran minh Duc.20260720.131947.1020729153.BUI THI KIM ANH.970443

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6PXR11.MS 2026. 191 FT26201604807701.20260720.131927.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6HNZ67.Ung ho MS 2026 191 Tran Minh Duc.20260720.131911.0968348206.LE THI NGA.970432

20/07/2026 50.000,00 6201ORCOQ2BGYD4K.LOC HO TRO MS 2026.191 NGUYENMINHDUC.20260720.131800.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1aW3RZ9A5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.131741.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6HN54W.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.131634.129292032.PHAM THAI VIET.970432

20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MQSYKW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.131614.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15206023445.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6P3HR3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201921802204.20260720.131453.19034316887018.VND-GV-CHU PHI HUNG.970407

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3RZW1X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.131422.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15206013875.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001041866 DINH THI MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6P3V9D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201817748575.20260720.131253.19032560501013.VND-TGTT-TRINH THI NGOAN.970407

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072013124420263JRA077234.5387.15012.131244

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15206004987.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807201312342026c3c6771537.5387.12962.131234

20/07/2026 500.000,00 6201VNIB02JLN9UM.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.131217.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201312152026gk14770873.5390.12249.131215

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201311582026mthb770276.5388.10488.131158

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15205984566.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9785257286 DOAN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1fJ2PXC3D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.131020.9021349028219.NGUYEN NGOC ANH THU.963388

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201310182026v114766714.5189.4171.131003

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6PFA3K.Ung ho ms 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26201095846772.20260720.131015.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220720130957202626X4838877.5189.1931.130958

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15205963655.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1012972417 PHAN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15205967002.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0931004181868 HA PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6PFC65.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201592916808.20260720.130832.19036840885033.VND-TGTT NGUYEN NGOC HUY.970407

20/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201307532026XMTW706623.5388.92793.130753

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026. 191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201307492026un8r761359.5388.92608.130749

20/07/2026 100.000,00 6201SGTTH2CBP9VD.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.130739.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6PTLFJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201812796818.20260720.130719.19028721874012.VND-TGTT-TRAN THI THU HONG.970407

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201306392026BYFT471594.5389.88024.130625

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MQXVVR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.130625.13774776778.TRAN LE KIEU NGAN.970423

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6PTA9I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201548739287.20260720.130622.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-13:05:57 Vjv8369080#SP#020097041607201305572026Vjv8369080.5389.84447.130557

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201305532026333y757183.5388.85041.130553

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201305472026g6w7756977.5389.83789.130547

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15205929102.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0581000790463 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-13:05:19 ZN8e124279#SP#020097041607201305192026ZN8e124279.5189.82294.130519

20/07/2026 30.000,00 MBVCB.15205926373.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6PLL15.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201746307058.20260720.130327.19073705836017.VND-TGTT-GIAP THI CHANG.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15205851242.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121001991095 MAI THI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15205846800.Dong van Dien uh 2026 191.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072012505620263FRH599518.5388.15454.125057

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MQV9SI.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung). Chuc con mau khoe.20260720.124652.00027169001.QUACH THI HONG VAN.970423

20/07/2026 10.000,00 6201IBT1cJVT3QZX.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260720.124557.103876177724.NGUYEN HOANG NGUYEN.970415

20/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201243042026IUKG591931.5390.79504.124304

20/07/2026 250.000,00 MBVCB.15205657514.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3939038879 NGUYEN THAI TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6PGE3U.NGUYEN THI THANH TRANG UNG HO MS 2026.190 FT26201471805562.20260720.123732.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

20/07/2026 10.566,00 6201IBT1kC6P5LJN.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu FT26201746160259.20260720.122508.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6P5Y8A.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201645737477.20260720.122405.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407

20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:uh.ms 2026.191.Tran Minh Duc#SP#020097040507201218032026ZG91013120.5189.45799.121803

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15205333135.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6PIURT.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201731274009.20260720.120916.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

20/07/2026 30.000,00 6201VNIB02JL9CVX.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.120621.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201202182026UJGU438204.5387.52660.120219

20/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15205015542.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0281001112417 VU THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MQES9B.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.115406.00045656002.NGUYEN THI MINH HANH.970423

20/07/2026 3.000.000,00 MBVCB.15204860996.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004250501 HOANG MANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15204784951.ung ho MS.2026.190.(em.Chu Thuc Hung ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201NBVAF2YQNTB6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.113834.102325727745.CAO THI THU TRANG.970419

20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15204713708.Ban doc Nguyen Thi Bao Thuy o phuong Ban Co, TPHCM ung ho MS: 2026.174.CT tu 0071001093389 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15204701502.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201128162026m39e456782.5189.32492.112816

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6H4F1X.ung ho ma so 2026 191 TRANCMINH DUC.20260720.112143.247529918.LE THI HOA.970432

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15204436210.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970422072011193220265MHR866309.5388.77026.111933

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15204372998.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.190 ( em Chu Thuc Hung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15204360988.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003303012 TRUONG VAN TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15204331962.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6UZ9WA.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201378036065.20260720.111219.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15204315828.Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong.CT tu 9375758788 LE NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201ABBKP2LWKUDT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.111121.0904109088.LE DINH HAI.970425

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15204214543.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 1.000.000,00 6201SHBAP2LWZ8T8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.110426.1100138258.DO THI NGUYET.970443

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097040507201103212026V7UE061895.5390.74037.110321

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15204024476.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1989133757 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201051412026THZ5920950.5390.1868.105141

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15204014322.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000452594 LE MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15203956577.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.189 ( em Nguyen Thi Anh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15203944483.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15203933497.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201SGTTH2CB92IC.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.104635.060195258565.NGUYEN HOAI THUONG.970403

20/07/2026 50.000,00 NGUYEN VAN CHUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.191#SP#0200970488072010461320267wul299693.5388.68649.104559

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15203850896.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.188 ( em Mai Xuan Hieu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MQRBHQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.103329.00631377001.NGUYEN THI HAI YEN.970423

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880720102243202662s9213911.5189.28526.102244

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15203581666.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071002597008 LE CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15203571220.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15203540250.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081001144466 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6U9VIZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201607891281.20260720.101637.19036772385019.TKTT-VND PHAM THI THU TRANG.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15203512092.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 6201ABBKP2LWURSI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.101419.0933751108.NGUYEN THI KIM THANH.970425

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6U2YRD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201306481528.20260720.101413.270677889999.LE TRI HUNG.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6U1U5Y.Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201070978905.20260720.100805.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6U11YN.Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh FT26201010989870.20260720.100713.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

20/07/2026 100.000,00 6201MCOBQ2BEI8B5.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.100658.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426

20/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201005502026IB3D853392.5388.30433.100551

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15203335890.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1026196152 DAO DINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15203309480.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 1.200.000,00 6201IBT1iJ6HDSR2.Ung ho MS 2026 - 176 - 1747 - 178.20260720.100216.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

20/07/2026 1.200.000,00 6201IBT1iJ6HDC98.Ung ho MS 2026 - 173 - 174 - 175.20260720.100124.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

20/07/2026 1.200.000,00 6201IBT1iJ6HDQ1U.Ung ho MS 2026 - 170 - 171 - 172.20260720.100029.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-09:56:52 8nY6102782#SP#0200970416072009565220268nY6102782.5389.78208.095652

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC68RLA8.Ung ho MS2026.189 FT26201111197106.20260720.095426.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC68R6KA.Ung ho MS2026.190 FT26201615035354.20260720.095411.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807200953452026rkee108624.5390.61430.095345

20/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072009513820260F16896603.5387.47668.095138

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207200948572026XZ2C138374.5189.34832.094843

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6833H3.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201250006037.20260720.094837.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807200944342026gs5k076672.5390.10802.094419

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-09:43:21 3Nkk155550#SP#0200970416072009432220263Nkk155550.5389.3821.094322

20/07/2026 200.000,00 6201MSCBD2KUYVHM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.094248.0860166717298.NGUYEN THI HOAI AN.970422

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1aW3RMAHA.UNG HO MS 2026191 EM TRAN MINH DUC.20260720.094034.700014633651.PHAM NGOC PHUONG TRINH.970424

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC68TDNK.Linh br ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201024975564.20260720.094032.19036918616018.NGUYEN NGOC BAO LINH.970407

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15202988707.Ung ho MS 2026.190 ( em Chu Thuc Hung).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC68L3XW.DO THU MAI chuyen ung ho MS 2026.190 Chu Quoc Hung FT26201845932744.20260720.093927.19034148400019.VND-TGTT-DO THU MAI.970407

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507200939122026ROVD021252.5388.83204.093913

20/07/2026 1.000.000,00 6201SGTTH2CBGD4Y.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.093856.060273699166.NGUYEN TUAN.970403

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1fJ2P5I7Z.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.093620.0908698824.VO QUOC BAO.970431

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15202852071.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000338559 TRAN THU YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#02009704050720092610202605KE053327.5189.14602.092610

20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097041507200918512026OwWP846508.5189.79393.091852

20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507200916212026DGKF003183.5189.67348.091611

20/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-09:13:49 Xg8Y118645#SP#020097041607200913492026Xg8Y118645.5189.55406.091349

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC68A1ZY.Ung ho em Tran Minh Duc,MS 2026.191 FT26201490945149.20260720.091147.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072009080820261E8F945137.5388.28113.090757

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15202540556.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000715931 BUI DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung, ma GD 100000163222322#SP#020097044907200907342026jhNb227944.5389.25148.090734

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207200902322026S0QQ522809.5387.2175.090232

20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC68YEBD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201813920225.20260720.090050.19028001858028.VND-TGTT-NGO MINH HONG.970407

20/07/2026 50.000,00 6201MCOBQ2BE3ZWD.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260720.090035.03101010965538.HOANG VIET.970426

20/07/2026 150.000,00 6201IBT1iJ6HQ2MJ.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.20260720.085644.194246927.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970432

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6ZNRGV.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260720.085459.194246927.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970432

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15202378718.MS 2026.191.CT tu 0021001990754 DO VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15202374421.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.190( Em Chu Thuc Hung).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422072008460120260Q1A120495.5387.35747.084602

20/07/2026 250.000,00 ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807200840392026fctv865161.5389.15940.084039

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15202171635.ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 0451001916584 NGUYEN MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15202166490.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9981342344 TRAN TIEN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6ZRWQ3.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260720.083750.0904719545.PHAN THI CAM HONG.970432

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC68D4LG.Ung ho Ms 2026.191 FT26201159921407.20260720.083712.19033870996019.VND-TGTT-TRINH THI HONG NGOC.970407

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970422072008370920266PLG914203.5388.3554.083709

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15202138219.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15202130389.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507200835292026M0X2002318.5389.97372.083529

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15202133986.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15202110331.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15202024926.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.190.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 20.000,00 gui ms 2026 191#SP#020097042207200825562026EJ8N216974.5189.65318.082557

20/07/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072008250420264ah2817878.5387.61885.082504

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15201980357.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15201968729.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 6201SGTTH2CB4KFK.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.082008.060007382963.NGUYEN THI HONG HANH.970403

20/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207200820072026O7RL715124.5390.44872.082008

20/07/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807200819292026xhp9801004.5388.43606.081929

20/07/2026 500.000,00 6201MSCBD2K49147.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.081621.0399285239.NGUYEN CONG DUC.970422

20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3RCHTW.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260720.081327.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15201845433.co Ha o Tuyen Quang, chuc chau mau khoi benh.CT tu 0011004309625 TA HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15201786794.PHAN THI MAI TRANG chuyen tien ung ho MS 2026.191 ( em tran minh duc).CT tu 1038361908 PHAN THI MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15201789569.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004237549 PHAM QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 150.000,00 6201IBT1kC6IFDYU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201710025078.20260720.074852.10221433274010.VND-TGTT-DAO THI GAM.970407

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15201558271.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 10.566,00 6201IBT1kC6ILUEU.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao FT26201730376286.20260720.074122.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

20/07/2026 10.000,00 6201IBT1aW3RJN8F.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.182 (Em Ha Quynh Nhu).20260720.073829.0339306897.VU DUC TU.970437

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15201338889.LE TRUNG HIEU Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0451000515851 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.191-em Tran Minh Duc#SP#020097040507200716392026EUAE058694.5388.58137.071639

20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097042207200713152026HGG9181144.5387.48749.071315

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15200974736.Chuyen tien ung ho ms 2926 191 em Tran Minh Duc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807200650002026a0g8559254.5189.94345.065000

20/07/2026 100.000,00 6201ABBKP2LWAYW4.ung ho em chu thuc Hung 2026 190.20260720.064211.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425

20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15200872591.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 62.000,00 UH MS 6014 em Chu Quoc Dai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207200619282026I9S8352016.5390.39243.061928

20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6IIRAD.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201225573434.20260720.060147.19020394253040.VND-TGTT-DUONG THI THANH TUYEN.970407

20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6IIMJV.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201080926198.20260720.055221.13320600715015.VND-TGTT-DO THU HA.970407

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807200545372026uwum469119.5389.99475.054523

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15200543386.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15200548783.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207200523182026WKMM485156.5388.82121.052319

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15200492880.ung ho MS 2026.202.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15200483041.ung ho MS 2026.201.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15200492075.ung ho MS 2026.200.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15200482298.ung ho MS 2026.199.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6201ASCB02J2HTID.UNG HO MS 2026 190 EM CHU THUC HUNG-200726-04:54:16 6201ASCB02J2HTID.20260720.045416.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

20/07/2026 50.000,00 6201IBT1aW3XFJAF.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260720.001227.079704070004565.VU NGOC DUC.970437

20/07/2026 100.000,00 6200IBT1iJ6ZMSN4.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260719.235806.50015016868.NGUYEN CHAU TUAN.970432

20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.Xin Chua ban phuoc lanh cho chau#SP#0200970422071923291620261ZHU227803.5387.64497.232917

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh.Xin Chua ban phuoc lanh cho chau va gia dinh#SP#020097042207192326202026D22E198363.5189.61100.232621

20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu.Xin Chua ban phuoc lanh cho chau va gia dinh#SP#020097042207192322542026W59R677858.5189.55811.232255

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207192314292026ZDXT590409.5189.43730.231430

20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207192313392026ABSX160168.5390.42628.231339

20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15199700053.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 20.000,00 MBVCB.15199697501.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15199587114.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6M5VMT.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.190 e Chu Thuc Hung FT26201136425889.20260719.224935.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

20/07/2026 150.000,00 MBVCB.15199568181.ung ho MS 2026. 190 ( em Chu Thuc Hung).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15199560336.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET