Báo VietNamNet trao hơn 1 tỷ đồng bạn đọc ủng hộ cậu học trò liệt tứ chi ở Nghệ AnĐại diện Báo VietNamNet phối hợp với chính quyền xã An Châu (tỉnh Nghệ An) trao số tiền 1.082.368.249 đồng do bạn đọc ủng hộ cậu bé Trần Minh Đức (MS 2026.191) mắc viêm đa rễ dây thần kinh bị liệt toàn thân, phải chờ ghép tế bào gốc.
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15077352699.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026 .174 anh nguyen van hien#SP#020097041507112224062026dyHb649723.5390.54109.222356
|11/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137257731957.20260711.137257731957-0938122191_Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim
|11/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137257674009.20260711.137257674009-0938122191_Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11/07/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.170 em xa duc hung#SP#020097041507112220422026pt5b643341.5189.44119.222032
|11/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15077126519.Ung Ho MS 2026.182 Ha Huynh Nhu.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|50.000,00
|6192MCOBQ2BBWU31.Ung ho ms2026.182 ha quynh nhu.20260711.215923.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|11/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507112132492026SQCY086798.5387.65781.213249
|11/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15076296820.ung ho MS 2026.181( Bui Thi Mim).CT tu 0371000430893 CAO NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#0200970405071121074620265VW8095661.5390.43575.210738
|11/07/2026
|600.000,00
|6192VNIB02FJ2RVF.ung ho ma so 2026.182 em Ha Quynh Nhu.20260711.210418.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|11/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207112053052026EOAI864474.5389.62539.205305
|11/07/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Ha Quynh Nhu ms 2026.182#SP#020097042207112052362026P807738184.5387.60272.205225
|11/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207112045072026D5KU197489.5388.17855.204508
|11/07/2026
|50.000,00
|6192MSCBD2GY2AS3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260711.204444.0704679212.PHAN THI PHUONG DUNG.970422
|11/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15075790991.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0011004261010 DOAN THE DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207112041432026C063980400.5390.99221.204133
|11/07/2026
|200.000,00
|6192TPBVI21SCS9X.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260711.203826.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|11/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807112011082026dc8r683286.5189.12263.201108
|11/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507112008042026CY0M031170.5189.91902.200753
|11/07/2026
|400.000,00
|MBVCB.15075169972.ung ho MS2026.180 Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0451000396878 TRAN MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15075148337.ung ho MS 2026 181 chi em ba MIM.CT tu 0451000396878 TRAN MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|300.000,00
|6192IBT1d1U7HLUJ.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.195214.970422U860cd3000000000ed4970.MBBANK IBFT.970422
|11/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807111930552026ecys517119.5189.57937.193056
|11/07/2026
|10.566,00
|6192IBT1kC7THLD3.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan FT26192756861400.20260711.192938.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|11/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15074311070.uh 2026.182 ha quynh nhu.CT tu 0541000184529 TRAN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15074274098.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15074226899.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097041507111911352026Cx0x836545.5387.30417.191135
|11/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15073936353.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0041000254389 NGUYEN THI KIEU DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|120.000,00
|MBVCB.15073592163.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15073575056.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15073079201.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|50.000,00
|6192ORCOQ2BBCMNG.LOC HO TRO MS 2026.182 HAHUYNHNHU.20260711.181932.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|11/07/2026
|100.000,00
|6192IBT1kC7LT7SZ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26192504798057.20260711.181313.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|11/07/2026
|50.000,00
|6192ASCB02FF4YDE.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu-110726-18:12:28 6192ASCB02FF4YDE.20260711.181228.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|11/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807111811282026l5b1142452.5189.16124.181128
|11/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026, 182#SP#020097048807111801332026ve5z090804.5389.43651.180133
|11/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507111756102026A3WH098193.5388.4416.175610
|11/07/2026
|100.000,00
|6192SGTTH2M9BX1C.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu.20260711.175427.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|11/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15072472510.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026, 170#SP#020097048807111753452026b8he049926.5388.87086.175337
|11/07/2026
|30.000,00
|6192VNIB02FFT4T3.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260711.175136.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|11/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207111748102026O9Q5431560.5388.44950.174811
|11/07/2026
|200.000,00
|6192IBT1kC7LPF3E.Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26192695020351.20260711.174333.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|11/07/2026
|15.000,00
|6192TPBVI21X6IXS.DANG DINH KHANH chuyen tien.20260711.174111.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|11/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu)#SP#020097041507111740122026YYZ1368230.5389.86498.174012
|11/07/2026
|25.000,00
|6192IBT1kC7LICRB.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192704348943.20260711.173528.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|11/07/2026
|50.000,00
|6192TPBVI21X68RV.MS 2026.182 Ha Quynh Nhu.20260711.173423.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|11/07/2026
|100.000,00
|6192TPBVI21X6BH7.Ung ho MS 2026.182 Ha Quynh Nhu.20260711.173154.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|11/07/2026
|100.000,00
|6192SGTTH2M9QX5G.IBFT Ung ho MS 2026.182 - em Ha Quynh Nhu.20260711.173005.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|11/07/2026
|10.000,00
|6192IBT1kC7L9X2Y.ung ho ms 2026.182, em Ha Quynh Nhu, chuc em va gia dinh binh an FT26192029070091.20260711.172610.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|11/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15071820872.ms2026.182.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|50.000,00
|6192MSCBD2G2E3KB.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.171020.0353882123.MAI NGOC HUYEN.970422
|11/07/2026
|10.000,00
|6192IBT1aW3U77FS.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260711.170938.000004929853.HUYNH PHUC ANH.970433
|11/07/2026
|50.000,00
|6192IBT1kC7HXKF1.Ung ho Ms 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26192433920560.20260711.170519.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
|11/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15071398607.Ung ho MS 2026.182( em Ha Quynh Nhu).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970405071117025620266K8E056764.5388.17643.170256
|11/07/2026
|5.000,00
|6192VNIB02FF1QU8.ung ho MS 2026.182 ( em Ha Quynh Nhu ).20260711.170150.912281212.GIANG MY LINH.970441
|11/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15071342325.Chuyen tien ung ho hoan canh kho khan.CT tu 0041000187640 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/07/2026
|300.000,00
|6192IBT1kC7HF5XY.Ung ho MS 2026.182 FT26192425960606.20260711.170018.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407
|11/07/2026
|100.000,00
|6192MSCBD2G2URRC.Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.165956.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
|11/07/2026
|300.000,00
|6192IBT1kC7HTEIM.Ung ho MS 2026 182 be Ha Quynh Nhu o Tuyen Quang FT26192921993844.20260711.165824.19028817640012.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
|11/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.182 ha quynh nhu#SP#020097048807111656352026jz8t750009.5388.74022.165625
|11/07/2026
|50.000,00
|6192IBT1aW3UG1KM.UNG HO MS 2026177 EM SUNG A GU.20260711.165339.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424
|11/07/2026
|200.000,00
|6192IBT1kC7HZB65.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192992540308.20260711.165054.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
|11/07/2026
|50.000,00
|6192IBT1aW3UA672.UNG HO MS 2026176 CHI TRAN THI THU HIEN.20260711.164940.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424
|11/07/2026
|200.000,00
|6192IBT1kC7H6F95.Ung ho MS 2026.182 FT26192088070261.20260711.164919.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|11/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15071092244.MS 2026. 182 ( Em Ha Quynh Nhu).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.182 be Ha Quynh Nhu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207111647572026SODB362732.5389.14091.164757
|11/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15071004967.ung ho MS 2026.185.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15070992384.ung ho MS 2026.184.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807111641402026dy1n678794.5390.70696.164129
|11/07/2026
|68.000,00
|Uh MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207111632102026LILW946624.5189.8651.163200
|11/07/2026
|100.000,00
|6192IBT1kC7HUG8Q.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192902200160.20260711.162026.1210788686.VU CANH TAN.970407
|11/07/2026
|1.000.000,00
|VTMH Chuyen tien Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970488071116110320263vi8549364.5390.77525.161103
|11/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15069640284.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15069397198.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0181000051552 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15069222456.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.182 ( em Ha Quynh Nhu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207111441182026GVSQ939874.5387.89072.144118
|11/07/2026
|100.000,00
|Chuyen tien ung ho MS2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807111433272026b0ec218710.5189.50680.143327
|11/07/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137186177094.20260711.137186177094-0355232010_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|11/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970488071114085320264ffn150655.5387.34768.140853
|11/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507111405262026PZQX046567.5189.18629.140516
|11/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15068743879.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0531002553471 DO HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507111354192026G12Z012116.5389.69467.135419
|11/07/2026
|500.000,00
|6192IBT1kC7ZW8HX.Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26192898905975.20260711.135013.19035318804019.DINH HAI NAM.970407
|11/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15068306269.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|200.000,00
|6192IBT1kC76L66J.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26192819441490.20260711.132147.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|11/07/2026
|200.000,00
|6192IBT1kC76LJQQ.Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26192434900901.20260711.131921.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|11/07/2026
|50.000,00
|6192TPBVI21XUJ6C.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.131833.01275242001.NGUYEN VAN KHANH.970423
|11/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15067923405.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1054036831 TRAN THI TU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|500.000,00
|6192IBT1kC7643V7.ung ho ms 2026 182 em HA HUYNH NHU FT26192773764555.20260711.125053.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
|11/07/2026
|100.000,00
|6192IBT1iJEEXM89.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 182 HA WUYNH NHU.20260711.123803.247529918.LE THI HOA.970432
|11/07/2026
|5.000,00
|6192IBT1kC768D28.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26192862203842.20260711.122947.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|11/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15067296597.TRUONG THI NGOC TUYET ung ho ms2026.174 (Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0071000773299 TRUONG THI NGOC TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|239.000,00
|MBVCB.15067271895.NNC ung ho MS2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/07/2026
|200.000,00
|6192IBT1iJEEEUIG.Ung ho ms 2026 182.20260711.115305.182980088.LE THI HIEN.970432
|11/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807111146312026uc6q725166.5387.1957.114631
|11/07/2026
|120.000,00
|6192IBT1kC7EF6WC.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192920067604.20260711.114315.19027602564017.VND-TGTT-DANG PHI SON.970407
|11/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRAN PHUONG LAN chuyen tien ung ho ms 2026.182 e ha quynh nhu#SP#020097040507111128442026G7DX095417.5390.87787.112844
|11/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.182 (Ha Quynh Nhu)#SP#020097041507111125512026zLLS809649.5387.70204.112551
|11/07/2026
|200.000,00
|6192IBT1iJEEB39B.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.112308.188115667.HOANG THUY HANG.970432
|11/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807111120572026obhf622417.5387.40205.112057
|11/07/2026
|50.000,00
|6192IBT1kC7E4PXY.Giup ma so 2026.182 FT26192805251122.20260711.111240.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|11/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807111110452026wg7s580884.5389.75709.111045
|11/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207111110022026YVOR650208.5189.72278.111002
|11/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807111047502026ey61489981.5189.38262.104750
|11/07/2026
|200.000,00
|6192ASCB02FCPGGF.UNG HO MS 2026 182 EM HA QUYNH NHU-110726-10:47:26 6192ASCB02FCPGGF.20260711.104727.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|11/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15065926488.TRAN HUNG HOA chuyen tien ung ho MS2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 0271000280847 TRAN HUNG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|100.000,00
|6192MSCBD2EPEWP4.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260711.104202.0364367200.NGUYEN THI THU HUYEN.970422
|11/07/2026
|300.000,00
|6192VNIB02F822PH.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.103926.799997899.PHAN MINH THANG.970441
|11/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207111038152026YG38416824.5389.83258.103808
|11/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15065747484.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807111026142026ubyx404992.5389.14169.102614
|11/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#02009704880711102014202640av381138.5389.79494.102014
|11/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15065520374.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15065474164.Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0451001669750 NGUYEN THI NHU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu, ma GD 100000159336745#SP#020097044907111013412026O3Yf292439.5189.43174.101341
|11/07/2026
|200.000,00
|6192IBT1kC7KTNXR.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192759065703.20260711.100745.6788111111.HA TUNG LAM.970407
|11/07/2026
|50.000,00
|6192VNIB02FC6ZA3.ung ho ms 2026.182 (ha quynh nhu).20260711.100657.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|11/07/2026
|1.000.000,00
|MS 2026174 ANH NGUYEN VAN HIEN#ACH#0200970407071110045720261001554644.2026-07-11.100457.VND1000180560217.LE THI HONG THANH.VTCBVNVN
|11/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15065171670.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0721000529038 NGO THI THY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|200.000,00
|6192IBT1aW386Z6K. Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260711.095646.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
|11/07/2026
|100.000,00
|6192IBT1aW386V8G.ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260711.095044.05300014266436.NGUYEN THI MAI HUONG.970440
|11/07/2026
|200.000,00
|6192SGTTH2MS8BKV.IBFT ung ho MS2026.182 em Ha Quynh Nhu.20260711.094541.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|11/07/2026
|100.000,00
|6192IBT1kC7KGSX4.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26192209250045.20260711.094316.19033990583011.VND-TGTT-LE BUI QUYNH NHU.970407
|11/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807110942392026qujr231201.5390.77158.094229
|11/07/2026
|30.000,00
|6192IBT1kC7KASQY.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26192697117798.20260711.094022.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|11/07/2026
|200.000,00
|6192SHBAP225BAI4.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.093306.1006512601.VU HOAI VAN.970443
|11/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15064786027.NGUYEN THI HONG LIEN chuyen tien ung ho Luong van vien,ms 2026.175.CT tu 0081000693192 NGUYEN THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15064699462.LE THI TRANG chuyen tien 2026.182 em Ha Quynh Nhu .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507110921412026UBM5038841.5189.74407.092130
|11/07/2026
|50.000,00
|6192SGTTH2MSMWWD.IBFT Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260711.091718.050127183901.NGUYEN CHAU NGOC HUYEN.970403
|11/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15064494783.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0731000774709 LE HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15064445240.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0731000774709 LE HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15064371400.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0731000774709 LE HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207110904182026USN1571983.5189.96888.090419
|11/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15064249246.Ung ho MS 2026.182( em Ha Quynh Nhu).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15064235426.Ung ho MS 2026.182.CT tu 9703729384 LAM HUU HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15064230985.Ung ho MS 2026.181 ( chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970488071108544920265mdi050221.5387.54800.085449
|11/07/2026
|500.000,00
|6192TPBVI21XLMS7.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.084858.00770267001.LE MANH HAI.970423
|11/07/2026
|200.000,00
|6192IBT1aW38A5V4.NGUYEN VAN THUC chuyen tien.20260711.084810.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
|11/07/2026
|200.000,00
|6192IBT1aW38A9KL.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260711.084411.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
|11/07/2026
|200.000,00
|DO THI HOA chuyen tien ung ho MS 2026.182 ( em Ha Quynh Nhu#SP#020097041507110840142026YQao170050.5388.98038.084014
|11/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15063947315.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.15063864729.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0011001287790 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807110827112026gc99950532.5390.46807.082701
|11/07/2026
|500.000,00
|6192ASCB02FCWI8X.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.182 HA QUYNHNHU-110726-08:27:08 6192ASCB02FCWI8X.20260711.082708.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
|11/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207110809372026K3EZ446644.5389.81720.080927
|11/07/2026
|200.000,00
|6192IBT1kC77KIL1.Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26192099268880.20260711.080613.14020857493013.VND-TGTT-VO HOANG SON.970407
|11/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15063484584.Ung ho ms 2026.182.CT tu 1053303471 NGUYEN BA CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15063403486.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1018870485 NGUYEN TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|239.000,00
|MBVCB.15063301985.NNC ung ho MS2026177 be Sung A Gu.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15063267251.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0181000924647 NGUYEN VAN DAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15063274414.NGAN PHANH TAC chuyen tien ung ho MS 2026.182(em Ha Quynh Nhu).CT tu 0281000532863 NGAN PHANH TAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.182-em Ha Quynh Nhu#SP#0200970405071107460520262K2Q063801.5189.2343.074605
|11/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15063223915.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 7901882699 NGUYEN DO NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097041507110741122026EvSo876064.5388.85278.074112
|11/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15062993914.Ung ho MS 2026.181.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|100.000,00
|6192IBT1iJEKI7G8.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.071124.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|11/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097040507110702422026ATM2073351.5390.63552.070242
|11/07/2026
|150.000,00
|6192MSCBD2E7E6VW.HUYNH KIM CHI ung ho MS 2026179 em Pham van Duong 2026180 em Huynh Ngoc Thuan 2026155 ba Bui Thi Nam.20260711.070111.9513041991.HUYNH KIM CHI.970422
|11/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15062480636.Chuyen tien ung ho ms 2026 182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.179 Pham Van Duong#SP#020097042207110604022026C22R889229.5387.40332.060403
|11/07/2026
|200.686,00
|Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.181 gia dinh ba Bui Thi Mim. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507102356342026Z2WO059089.5389.22967.235634
|11/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15061317486.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|6.868,00
|6193MSCBD2GCMK93.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260712.223948.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|12/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026 182#SP#020097048807122235482026vcua826057.5390.79768.223548
|12/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507122231002026erJ4832660.5387.69247.223100
|12/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507122223432026MN0P068352.5189.52366.222343
|12/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207122205562026IGT8973659.5390.1907.220557
|12/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15092660573.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen ung ho MS 2026.183(gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|300.000,00
|6193IBT1iJE3S2Q1.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.220201.0901134886.NGO NGOC CUONG.970432
|12/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026 183#SP#020097048807122159352026kpkv757777.5189.81720.215924
|12/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507122148052026O8TA091321.5388.43482.214805
|12/07/2026
|100.000,00
|6193IBT1kCK92M5V.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194228794040.20260712.214615.19028829083011.VND-TGTT-TRINH QUANG LINH.970407
|12/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807122138042026olz3704958.5189.5761.213804
|12/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15092328346.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0361000196132 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|6193MCOBQ2BM3DTG.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.212156.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|12/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15092169640.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807122115592026w2l5641183.5390.12868.211600
|12/07/2026
|10.000,00
|6193TPBVI219PY8Y.ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).20260712.211406.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423
|12/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15091973552.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0451001321124 DOAN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807122103282026cjpo601098.5189.53396.210328
|12/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807122059162026zd3k587351.5389.32938.205916
|12/07/2026
|200.000,00
|6193IBT1kCK2KWK2.UH MS2026.183 GD Nguyen Thi Yen FT26194807440272.20260712.205024.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|12/07/2026
|200.000,00
|6193IBT1kCK27WZ8.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194724045071.20260712.204727.9902034600.LE TAN TAI.970407
|12/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507122045032026J050073156.5189.60384.204503
|12/07/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Yen ms 2026.183#SP#020097042207122039202026YJPU488115.5388.31202.203920
|12/07/2026
|500.000,00
|6193WBVNP2LYKCYL.Ms 2026182.20260712.203717.105000153556.DONG LE KHANH NGOC.970412
|12/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207122021362026JSKS305627.5389.31967.202136
|12/07/2026
|800.000,00
|MBVCB.15091261273.Chi Nhat, chi Mai canada ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0331000440562 TRAN MY THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|20.000,00
|6193IBT1iJEFL2EZ.Ung ho MS 2026-183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.201105.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|12/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137383169674.20260712.137383169674-0377726620_Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15091047858.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0161000181195 TRAN THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.183#SP#020097042207121957032026NINF610307.5390.91897.195704
|12/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137381073154.20260712.137381073154-0973192724_Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|12/07/2026
|100.000,00
|Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807121942382026pm6z300998.5390.7320.194238
|12/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507121935122026TIFJ060372.5390.63218.193512
|12/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.178 ( anh Nguyen Van Ty )#SP#02009704150712193235202642WP246772.5388.46764.193235
|12/07/2026
|50.000,00
|TRAN THI MAI LAN ung ho MS 2026.179 ( em Pham Van Duong )#SP#020097041507121931192026mL1l241710.5189.40084.193119
|12/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI QUY ung ho MS 2026.180 ( Huynh Ngoc Thuan )#SP#020097041507121929592026JqXu237151.5390.31736.192959
|12/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207121929572026ORPM158875.5387.31681.192958
|12/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN VAN PHUNG ung ho MS 2026.176 (. Tran Thi Thu Hien )#SP#020097041507121928312026fpoz230707.5388.22615.192831
|12/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15090342948.ung ho MS2026.183( gia dinh c Nguyen Thi Yen).CT tu 0021000469274 CAO THI LIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|50.000,00
|LE VAN THIEN ung ho MS 2026.177 ( Sung A Gu )#SP#02009704150712192651202611QN223740.5189.13109.192651
|12/07/2026
|200.000,00
|6193NAMAP2LY4STY.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.192614.0904589524.TRAN THI THUY NHU.970428
|12/07/2026
|50.000,00
|PHUNG LE NHAT HUE ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy)#SP#020097041507121925112026d29K216605.5387.2461.192500
|12/07/2026
|30.000,00
|NGUYEN NGOC ANH chuyen tien 2026 .183#SP#020097042207121923482026SR66983300.5189.93732.192348
|12/07/2026
|50.000,00
|PHUNG LE NHAT MINH ung ho MS 2026.172 ( anh Vi Van Chuc)#SP#020097041507121923332026A6rw209579.5387.92589.192333
|12/07/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137376409732.20260712.137376409732-0797400132_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|12/07/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137376289433.20260712.137376289433-0797400132_Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|12/07/2026
|50.000,00
|VO LE MUOI ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van )#SP#0200970415071219203520269Nro197280.5388.74461.192035
|12/07/2026
|50.000,00
|VO LE UT ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien )#SP#020097041507121919042026X74W189817.5388.64859.191904
|12/07/2026
|50.000,00
|VO THI KIM TUYEN ung ho MS 2026.175 ( anh Luong Van Vien )#SP#020097041507121917412026SMnR185184.5389.55868.191733
|12/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507121856422026G8Po990111.5189.23702.185642
|12/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207121841152026VK7S104954.5387.24479.184115
|12/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807121836572026wcg0017916.5389.95479.183646
|12/07/2026
|600.258,00
|MBVCB.15089368113.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1014495812 LAI NGOC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN VAN LUONG ung ho MS 2026.181 ( Bui Thi Mim )#SP#020097041507121821552026ZQ1g825309.5189.873.182155
|12/07/2026
|50.000,00
|PHAM THI NGUYEN ung ho MS 2026.182 ( Hoai Thu Quynh Nhu)#SP#020097041507121820082026luCf816858.5387.90183.182008
|12/07/2026
|50.000,00
|LE VAN TAM ung ho MS 2026.183 ( Nguyen thi Yen 1980.)#SP#020097041507121818162026SsKg807946.5389.77806.181816
|12/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15089044186.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|50.000,00
|6193IBT1aW351F6Z.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.181709.1200386998989.DOAN THANH MAI.970430
|12/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15089021381.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15089026322.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15089011436.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|200.000,00
|6193IBT1fJCRLBBM.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 181 chi em ba Bui Thi Mim.20260712.181504.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
|12/07/2026
|300.000,00
|6193IBT1fJCRL8Y7.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.181305.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
|12/07/2026
|50.000,00
|6193ABBKP2LYFA1T.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.181017.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|12/07/2026
|50.000,00
|6193IBT1iJEFVV4H.ZP261930597335 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260712.180805.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|12/07/2026
|68.000,00
|MBVCB.15088808234.DUONG PHUNG NHU chuyen tien Ung ho MS 2026.183(gd chi Nguyen Thi Yen).CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15088515200.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|6193IBT1kCK1GWXB.Ung ho MS 2026.183 FT26194507210158.20260712.174855.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|12/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807121732392026xz5d710472.5390.78081.173231
|12/07/2026
|50.000,00
|Khai ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#0200970422071217310620261INV538802.5390.66812.173106
|12/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15088097446.Ung Ho MS 2026.176 ( Chi Tran Thi Thu Hien ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#02009704220712173006202642D7433306.5388.59728.173006
|12/07/2026
|50.000,00
|Khai ung ho MS 2026.179 Pham Van Duong#SP#020097042207121727452026JICG886130.5189.44454.172745
|12/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15088020515.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1037143393 HOANG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|200.000,00
|6193IBT1kCK12IBD.Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194200655286.20260712.171407.19038867039013.HA THI YEN.970407
|12/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15087681792.Ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0081000364517 PHAM THI XUAN LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|500.000,00
|6193ASCB02FZFF95.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.183 GD NGTHI YEN-120726-17:06:04 6193ASCB02FZFF95.20260712.170604.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
|12/07/2026
|2.000,00
|6193IBT1fJCR7ER4.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.170033.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|12/07/2026
|50.000,00
|6193TPBVI219ULCA.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.165201.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|12/07/2026
|50.000,00
|6193TPBVI2194PJ7.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260712.165101.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|12/07/2026
|50.000,00
|6193TPBVI21947GR.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).20260712.165006.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|12/07/2026
|50.000,00
|6193TPBVI2194IBN.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).20260712.164901.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|12/07/2026
|50.000,00
|6193TPBVI2194HHD.MS 2026.183 Nguyen Thi Yen.20260712.164858.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|12/07/2026
|50.000,00
|6193TPBVI2194DMY.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260712.164801.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|12/07/2026
|200.000,00
|6193IBT1kCKJTLKB.Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong FT26194560259708.20260712.164750.2929291985.NGUYEN QUOC KHANH.970407
|12/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15087105532.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207121631022026WKAG297462.5189.81351.163054
|12/07/2026
|200.000,00
|6193IBT1kCKJ76HE.Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong FT26194606239039.20260712.162858.12202099999999.NGUYEN THI PHUONG ANH.970407
|12/07/2026
|50.000,00
|6193MSCBD2G1Y8PA.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.162810.0353882123.MAI NGOC HUYEN.970422
|12/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507121623252026TiwB253885.5389.36394.162325
|12/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15086834839.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0291000265420 HA ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15086822140.Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong.CT tu 0451000378199 NGUYEN PHUC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137349063574.20260712.137349063574-0966931495_Ung ho MS2026 183 Gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15086568206.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.182.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15086537577.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.181.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|30.000,00
|6193IBT1kCKJVRF7.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194905922099.20260712.155429.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|12/07/2026
|25.000,00
|6193IBT1kCKJD8J9.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194444918054.20260712.154926.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|12/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15086272170.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|50.000,00
|6193IBT1kCKJ1ZY3.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194860620843.20260712.153435.19033143813017.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH DUNG.970407
|12/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15086065023.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9027106868 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|6193ASCB02FZYZ9E.UH MS 2026.183 GD CHI NGUYEN THI YEN-120726-15:21:19 6193ASCB02FZYZ9E.20260712.152119.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416
|12/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15085909905.Ung ho Ms 2026.182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|300.000,00
|6193VNIB02FZL3V7.ung ho Ms 2026.097 (chi Lo Thi Tuong).20260712.151608.020704060036370.DOAN THIEN TIN.970441
|12/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.183 gd c Nguyen Thi Yen#SP#0200970488071215082520263rpc118551.5387.32917.150825
|12/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507121501312026Z3Q5077165.5189.2014.150131
|12/07/2026
|100.000,00
|Chuyen tien ung ho MS2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807121458322026k9hk088160.5189.87198.145832
|12/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.181 (Bui Thi Mim )#SP#020097041507121453552026vBja836475.5387.66355.145344
|12/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.182 ( Hoai Thu Quynh Nhu)#SP#020097041507121452252026thsu832256.5388.58662.145225
|12/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.183 ( Nguyen Thi Yen 1980)#SP#020097041507121450502026oAbc826710.5189.52558.145050
|12/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970488071214455020262049050828.5189.30217.144539
|12/07/2026
|100.000,00
|6193IBT1iJETY6FE.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.144340.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|12/07/2026
|200.000,00
|6193SHBAP2LLXAD1.ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.143355.1010477677.HUYNH THI HONG YEN.970443
|12/07/2026
|200.000,00
|VU CUC PHUONG Chuyen tien ung ho Maso 2026.183, gia dinh ch Nguyen Thi Yen#SP#020097048807121425052026fct2993564.5388.42256.142456
|12/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807121423352026e69h989603.5390.35484.142335
|12/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15085166036.Chuyen tien ung ho.CT tu 0631000495098 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/07/2026
|2.000,00
|6193MSCBD2GB4XHR.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260712.142002.0373095162.PHAM THANH THAO.970422
|12/07/2026
|50.000,00
|6193IBT1kCKWBM59.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim FT26194389633104.20260712.141804.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
|12/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207121416022026HX0B778466.5388.3795.141603
|12/07/2026
|100.000,00
|6193ASCB02FT6M7R.UNG HO MS 2026.175 ANH LUONG VAN VIEN-120726-14:11:20 6193ASCB02FT6M7R.20260712.141120.40786987.DANG DAT BAN.970416
|12/07/2026
|200.000,00
|6193IBT1kCKWYCW6.MS 2026.183 FT26194906005495.20260712.140905.19129884502016.VND-TGTT-TA QUOC VIET.970407
|12/07/2026
|100.000,00
|6193MCOBQ2B1HBP9.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.140441.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|12/07/2026
|100.000,00
|6193ASCB02FTNSAB.UNG HO MS 2026.180 EM HUYNH NGOC THUAN-120726-14:04:36 6193ASCB02FTNSAB.20260712.140436.40786987.DANG DAT BAN.970416
|12/07/2026
|100.000,00
|6193IBT1iJETIKJM.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.140226.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|12/07/2026
|100.000,00
|6193ASCB02FTDMS9.UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-120726-14:00:21 6193ASCB02FTDMS9.20260712.140022.40786987.DANG DAT BAN.970416
|12/07/2026
|300.000,00
|6193TPBVI219MWT7.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.135627.67662396868.NGUYEN THI LE HUYEN.970423
|12/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15084852634.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|200.000,00
|gui md 2026 182 em Ha Quynh Nhu#SP#02009704220712135534202615PV380280.5389.22036.135535
|12/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15084795072.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0011002447924 VU THI LA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|6193VNIB02FTI198.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.134643.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441
|12/07/2026
|100.000,00
|6193TPBVI2191H97.NGUYEN VIET LINH DAN Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.133812.03393297101.NGUYEN DIEU LINH.970423
|12/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi nguyen thi yen#SP#02009704880712133737202641hp875867.5389.49306.133726
|12/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507121334352026Ngj5629144.5387.36792.133424
|12/07/2026
|200.000,00
|6193IBT1kCKWCMY9.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194012596061.20260712.132339.19038790101012.VND-TGTT-VO THI NGOC.970407
|12/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15084458007.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507121320052026XMJ7053615.5387.77522.131957
|12/07/2026
|300.000,00
|6193IBT1kCKWJCJC.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194639984022.20260712.131442.19036042756011.VND-TGTT-LE THANH NHAN.970407
|12/07/2026
|300.000,00
|6193SHBAP2LL3J5H.ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.131025.0936845168.TRAN THI THANH BINH.970443
|12/07/2026
|150.000,00
|6193IBT1kCKWQLQ9.Ms 2026 183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194368540663.20260712.130919.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|12/07/2026
|200.000,00
|6193IBT1aW3YYMAQ.ung ho MS 2026.183( gia dinh chi nguyen thi yen).20260712.130530.0947810811.PHAM THI THAO.970440
|12/07/2026
|30.000,00
|6193VNIB02FT98HJ.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.130044.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|12/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207121259492026G5LK825570.5390.91261.125949
|12/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15084197338.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|6193SGTTH2M3ULSC.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.125708.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|12/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15084160298.Ung ho MS 2026.183 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0491000032383 MAI THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|6193TPBVI219A7KD.Ung ho MS 2026.183 Nguyen Thi Yen.20260712.125300.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|12/07/2026
|100.000,00
|6193VNIB02FTSC11.MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.124946.692998888.DO QUANG HUY.970441
|12/07/2026
|10.000,00
|6193IBT1kCKQFGMH.Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194590976105.20260712.124923.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|12/07/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.183 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen)#SP#020097041507121248132026LWyR511261.5390.39381.124814
|12/07/2026
|50.000,00
|6193ORCOQ2B1SSPK.LOC HO TRO MS 2026.183 NGUYENTHIYEN.20260712.124652.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|12/07/2026
|300.000,00
|nhaahn ung ho ms 2026.182#SP#020097041507121246132026x0Md506410.5389.29678.124613
|12/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970405071212450420266IKD051971.5387.25130.124504
|12/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15083988774.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.183 NGUYEN THI YEN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|200.000,00
|6193IBT1kCKQL1FF.Ung ho MS 2026.183 FT26194712108326.20260712.124012.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|12/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15083929887.LAI HUY BINH chuyen tien ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15083893700.LAI HUY BINH chuyen tien UNG HO MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15083896616.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0181003621141 LE HOANG MY CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|6193TPBVI219ALWG.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.123301.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|12/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15083863953.ung ho MS 2026.183 ( gia dinh chi nguyen thi yen).CT tu 9962515486 NGUYEN BA DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807121230062026mvjs700034.5390.53372.122955
|12/07/2026
|300.000,00
|6193IBT1kCKQE3AK.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194221712608.20260712.122849.19034124712011.VND-TGTT-DAO THI LINH TRANG.970407
|12/07/2026
|10.000,00
|6193IBT1kCKQEFZI.ung ho ms 2026.183, gia dinh chi Nguyen Thi Yen, chuc chi va gia dinh binh an FT26194000512255.20260712.122844.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|12/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15083834203.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9904868066 TU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|6193TPBVI219Q9ZU.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.122612.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|12/07/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507121225332026mM8V445838.5189.29758.122522
|12/07/2026
|25.000,00
|6193IBT1iJETWH2X.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.122409.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|12/07/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.183 chi nguyen thi yen#SP#020097042207121223572026Q731852950.5390.22203.122358
|12/07/2026
|100.000,00
|6193IBT1kCKQKW32.Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194674393920.20260712.122232.9988887127.LE THANH NGAN.970407
|12/07/2026
|100.000,00
|O5CH7JU4ENVP-Trung Kien ung ho MS 2026.183#SP#020097042207121221432026WYG0844150.5389.9781.122143
|12/07/2026
|100.000,00
|6193IBT1d1UK6VGX.unghoMS2026183 nguyenthiyen.20260712.122040.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|12/07/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137323743557.20260712.137323743557-0399536599_Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12/07/2026
|100.000,00
|6193TPBVI219QTY2.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.121843.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
|12/07/2026
|50.000,00
|6193ASCB02FTKMQ7.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-120726-12:16:50 6193ASCB02FTKMQ7.20260712.121650.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|12/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15083642149.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0491000048653 LE THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207121213592026COSG142823.5387.70129.121359
|12/07/2026
|100.000,00
|6193SGTTH2M3ZX5I.IBFT Ung ho MS 2026.183 - gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.121301.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|12/07/2026
|200.000,00
|6193IBT1kCKQA1RY.Ung ho MS 2026.183 gd chi Nguyen Thi Yen FT26194479509497.20260712.121247.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|12/07/2026
|100.000,00
|6193IBT1iJETQPT9.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.121246.144391101.MAC THI LOAN.970432
|12/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807121211552026323n643288.5387.57823.121155
|12/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen ba nhan hn#SP#020097042207121206242026RPHO580430.5390.29129.120625
|12/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15083511313.BUI NGOC DIEP giup do be Nong Quoc Khanh.CT tu 0511000427431 BUI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|20.000,00
|6193IBT1iJELRCSG.Ung ho MS 2026-182 em Ha Quynh Nhu.20260712.115350.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|12/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15083288435.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung#SP#020097048807121150112026wvt6569074.5387.39532.115000
|12/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15083186706.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|LE VAN THANH chuyen tien MS 2026 183 gia dinh chi nguyen thi yen#SP#020097042207121141072026EGGI752371.5389.87393.114107
|12/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15083128719.LE THI TRANG chuyen tien 2026.183 chi Nguyen Thi Yen .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15083112066.Ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|6193IBT1kCKQDDSQ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194873009730.20260712.113919.1111683368.DOAN MINH HOANG.970407
|12/07/2026
|500.000,00
|6193IBT1kCKQD1SC.Ung ho ms 2026.183 nguyen thi yen. Le ngoc van anh chuyen. Cam on quy bao. FT26194246238235.20260712.113853.19033129467017.VND-TGTT-LE NGOC VAN ANH.970407
|12/07/2026
|5.000,00
|6193VNIB02FTUAYE.ung ho MS 2026.183 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen ).20260712.113811.912281212.GIANG MY LINH.970441
|12/07/2026
|10.566,00
|6193IBT1kCKQSQRA.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim FT26194927145985.20260712.113546.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|12/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15083035957.Ung ho MS 2026.180 (anh Huynh Ngoc Thuan - Khanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15083023536.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1015522538 NGUYEN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|Chuyen tien ho tro MS 2026.183 Nguyen Thi Yen#SP#0200970488071211333020262w3b506874.5388.42980.113331
|12/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15082937540.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|6193IBT1kCKQJRYX.Ung ho MS 2026.182 e Ha Nhu Quynh FT26194012146049.20260712.112406.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
|12/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15082864321.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|6193IBT1iJELL615.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 183 NGUYEN THI YEN.20260712.112009.247529918.LE THI HOA.970432
|12/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15082773631.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu - Lao Cai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970488071211183020261a7o446896.5389.54781.111819
|12/07/2026
|200.000,00
|6193IBT1kC7N57EW.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26194758022253.20260712.102708.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|12/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15081918684.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2026.182 ( em Ha Quynh Nhu ).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|500.000,00
|6193IBT1kC7N86U8.Ung ho ms 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26194362035140.20260712.101556.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|12/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207121001182026O271987959.5389.11433.100119
|12/07/2026
|100.000,00
|6193IBT1kC7N9IWA.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26194778569200.20260712.095834.833668.NGUYEN TRANG NHUNG.970407
|12/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15081378190.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0421000532307 NGUYEN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|200.000,00
|LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho ma so2026183 Nguyen Thi Yen, ma GD 100000159772295#SP#020097044907120950022026ZalP743912.5387.55550.095002
|12/07/2026
|35.000,00
|6193VNIB02FTAYQN.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260712.094948.001704060047277.CHU THI HOA (VIB).970441
|12/07/2026
|200.000,00
|6193SGTTH2M3A1VY.IBFT ung ho MS 2026.181. chi em ba Bui Thi Mim.20260712.094543.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
|12/07/2026
|500.000,00
|6193IBT1aW3PRNK8.MS 2026.183 ( gia dinh chi nguyen thi yen).20260712.093005.000007204283.NGUYEN THU HIEN.970440
|12/07/2026
|100.000,00
|6193IBT1kC7RT8VK.Giup ma so 2026.183 FT26194009174177.20260712.092249.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|12/07/2026
|10.000,00
|6193ASCB02FJ5AN9.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim-120726-09:19:59 6193ASCB02FJ5AN9.20260712.091959.24416981.LE THI HONG HANH.970416
|12/07/2026
|50.000,00
|6193VNIB02FT2V16.ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260712.091150.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|12/07/2026
|500.000,00
|6193ASCB02FT248L.UNG HO MS 2026 183 GIA DINH CHI NGUYEN THI YEN-120726-09:10:10 6193ASCB02FT248L.20260712.091010.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|12/07/2026
|50.000,00
|6193ASCB02FJ5KJE.UNG HO MS 2026.183 GIA DINH CHI NGUYEN THI YEN-120726-09:01:05 6193ASCB02FJ5KJE.20260712.090105.24416981.LE THI HONG HANH.970416
|12/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207120853002026RY4D608564.5387.93740.085301
|12/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15080375173.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15080276928.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1059826105 LE THIEN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|2.000.000,00
|ung ho MS2026.183 chi nguyen thi yen#SP#0200970415071208432620260hQb479917.5387.56385.084326
|12/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15080269110.PHAM DUY HOANG chuyen tienUng ho MS 2026.183.CT tu 1993572222 PHAM DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807120840112026xw6c796655.5388.45041.084012
|12/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15080185372.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207120833392026L6T9529443.5388.19757.083340
|12/07/2026
|500.000,00
|6193ASCB02FJI5SC.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-120726-08:32:59 6193ASCB02FJI5SC.20260712.083259.134769569.TRAN THI HUONG.970416
|12/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15080093042.Gui den MS 2026.145 (em Hoang Viet Hung).CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15080052945.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho MS 2026. 145(em Vang Viet Hung).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026 178 ANH NGUYEN VAN TY#SP#020097040507120824132026F1RP086567.5388.85460.082403
|12/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15079977238.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung#SP#0200970488071208220820260dyr729233.5389.78064.082208
|12/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026 181 CHI EM BA BUI THI MIM#SP#020097040507120821252026TY3O072096.5390.74897.082126
|12/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026 182 EM HA QUYNH NHU#SP#020097040507120819212026WVTA061507.5390.67573.081922
|12/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15079898760.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137290869081.20260712.137290869081-0967147929_Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
|12/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026 183 GD CHI NGUYEN THI YEN#SP#0200970405071208175720265J3O054246.5388.61714.081749
|12/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137290625998.20260712.137290625998-0967147929_Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
|12/07/2026
|200.000,00
|6193IBT1aW3PLIP2.Ung ho Ms 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.081617.137704079797979.DANH CHI THIEN.970437
|12/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137290468402.20260712.137290468402-0967147929_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
|12/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137290361253.20260712.137290361253-0967147929_Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|12/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137290262750.20260712.137290262750-0967147929_Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970488071208115220261rej691469.5189.40476.081152
|12/07/2026
|10.000,00
|6193IBT1cJVUP8RH.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).20260712.075401.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/07/2026
|10.000,00
|6193IBT1cJVUPSXF.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).20260712.075134.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/07/2026
|100.000,00
|6193SHBAP2LLBMRK.ung ho ms 2026.183.gia dinh chi nguyen thi yen.20260712.075055.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
|12/07/2026
|10.000,00
|6193IBT1cJVUP2Q1.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260712.075007.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15079491576.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguy....CT tu 9336917916 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|10.000,00
|6193IBT1cJVUPWKA.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).20260712.074833.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/07/2026
|200.000,00
|LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho ma so2026182 HaQuynh Nhu, ma GD 100000159719329#SP#020097044907120748242026ZVIV890811.5390.58853.074825
|12/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15079422820.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15079389230.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.183#SP#020097040507120739542026WQ4U064859.5189.30747.073946
|12/07/2026
|1.000.000,00
|6193ASCB02FJDBTM.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-120726-07:39:23 6193ASCB02FJDBTM.20260712.073923.94330379.MAI XUAN DUC.970416
|12/07/2026
|10.000,00
|6193IBT1cJVUU18Q.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).20260712.073159.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/07/2026
|10.000,00
|6193IBT1cJVUUQUV.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260712.073036.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/07/2026
|10.000,00
|6193IBT1cJVU8XUV.Ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).20260712.072901.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/07/2026
|10.000,00
|6193IBT1cJVU8LR9.Ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).20260712.072719.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/07/2026
|10.000,00
|6193IBT1cJVU8ZX1.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260712.072610.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/07/2026
|10.000,00
|6193IBT1cJVU8E6S.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.072500.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/07/2026
|300.000,00
|6193IBT1kC7XHN36.ung ho ms 2026.183 GD chi Nguyen Thi Yen FT26194155228120.20260712.072100.19022823064017.VND-TGTT-HOANG THI THUY.970407
|12/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.183-gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507120720532026ARAW077994.5189.73279.072053
|12/07/2026
|500.000,00
|6193TPBVI21SXA44.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.071502.01540750001.TANG HUU DAT.970423
|12/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15079001292.Chuyen tien ung ho ms 2026 183 chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15078629805.Ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15078537123.ung ho MS 2026.183.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15078532534.ung ho MS 2026.182.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970488071205531920268ymk354030.5389.7543.055320
|12/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15078330263.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0141000746091 VU NGHIA HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15078021207.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1979708498 LE THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15077699242.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15077678579.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15077653838.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15077620244.Ung ho MS 2026 . 173 (be Ta Thanh Van - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15077604326.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc - Bac Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15077579757.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|6.868,00
|6192MSCBD2GY3WBD.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260711.230850.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|12/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15077540682.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15077510571.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|100.000,00
|6192IBT1kC73EZ5T.Ung ho MS 2026. 182 em Ha Quynh Nhu FT26194269002146.20260711.225456.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|12/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15077418937.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1021210144 DANG THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15077400180.Ung ho MS 2026.182.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807132244152026xhgl531516.5189.2832.224406
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15108418985.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15108395787.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807132235182026p48r516871.5189.79644.223518
|13/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507132231062026PTN3043696.5390.67898.223055
|13/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207132230292026719O868221.5189.66773.223021
|13/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15108307833.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15108170899.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 184 ba Dinh Thi Ngo.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-130726-22:08:11 NZg7703889#SP#020097041607132208112026NZg7703889.5390.95376.220811
|13/07/2026
|1.000.000,00
|6194IBT1iJ6QULUQ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.220635.13687979799.TRUONG NGOC QUY.970432
|13/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan-130726-22:06:02 jEE5133951#SP#020097041607132206022026jEE5133951.5390.87891.220603
|13/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15108108980.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu-130726-22:03:47 pvXL466433#SP#020097041607132203482026pvXL466433.5388.79998.220348
|13/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-130726-22:01:33 6UKP916146#SP#0200970416071322013320266UKP916146.5387.71335.220133
|13/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15108052667.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.184(ba Dinh Thi Ngo).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|500.000,00
|6194MCOBQ2B8KIEV.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.215439.03601018943797.NGUYEN THI THANH MAI.970426
|13/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970422071321535020262AN5874862.5388.41410.215350
|13/07/2026
|100.000,00
|6194TPBVI21H3WP8.ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.214826.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCK5T6B4.Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26195251375409.20260713.214554.19038791573015.PHAM THI KIM LAN.970407
|13/07/2026
|700.000,00
|Ung ho MS 2026.183 Gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970488071321442420267my1397105.5388.1795.214424
|13/07/2026
|1.800.000,00
|6194IBT1bJM8NFCU.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho GD ba Dinh Thi Ngo MS 2026 - 184.20260713.214119.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15107698618.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0961000006761 HOANG THI NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15107674904.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0011003998298 DANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507132121412026ioG2871978.5389.91220.212141
|13/07/2026
|99.000,00
|Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207132120252026EL22210907.5390.85201.212014
|13/07/2026
|6.868,00
|6194MSCBD2GZVJGE.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260713.211916.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|13/07/2026
|3.000.000,00
|CSPM,CSTV tai tro cho ms 2026.183#SP#020097048807132117072026x4pa307728.5189.67550.211707
|13/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15107448749.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9978802850 TRAN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV tai tro cho 2026.184#SP#020097048807132054042026t9nc220526.5390.39659.205352
|13/07/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV tai tro cho ms 2026.182#SP#0200970488071320520120261bzc212420.5388.28860.205201
|13/07/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV tai tro cho ms 2026. 180#SP#020097048807132051012026vuen208498.5389.24332.205101
|13/07/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV tai tro cho ms 2026.179#SP#0200970488071320492320261e6v201958.5389.14785.204923
|13/07/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV tai tro cho ms 2026.177#SP#0200970488071320481120263qyv197130.5387.8100.204811
|13/07/2026
|20.000,00
|UH MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097042207132047172026JJC2544118.5389.3191.204717
|13/07/2026
|300.000,00
|6194IBT1kCK5ST65.Ung ho MS 2026.184 FT26194372985149.20260713.204651.19028096933013.VND-TGTT-PHAM THU AN.970407
|13/07/2026
|10.000.000,00
|CSPM, CSTV tai tro cho ms 2026.181#SP#020097048807132046492026d5x7191712.5389.639.204638
|13/07/2026
|10.000.000,00
|CSPM,CSTV tai tro cho ms 2026.178#SP#020097048807132045392026eu82186894.5387.93440.204539
|13/07/2026
|25.000,00
|6194IBT1kCK5CG91.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194320703935.20260713.203822.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|13/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15106794346.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.184 ( ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15106729972.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.183( gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|50.000,00
|6194IBT1iJEN31RY.Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.200437.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|13/07/2026
|100.000,00
|6194TPBVI21HEC8P.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.194608.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|13/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15105912737.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.184 (Ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097040507131933052026KSQ4058505.5388.18766.193305
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15105507212.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15105166218.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.180 (Em Huynh Ngoc Thuan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15104954889.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097042207131845182026LGUQ902119.5387.8767.184518
|13/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15104809060.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1025484304 NGUYEN THI KIM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15104714417.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15104693284.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15104696126.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15104451394.TRAN ANH TUAN ung ho MS2026.183(Gia dinh Chi NGUYEN THI YEN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|50.000,00
|2026.180 ( EM HUYNH NGOC THUAN )#SP#020097041507131809172026PkXP921718.5389.92305.180917
|13/07/2026
|200.000,00
|6194TPBVI21H8DNQ.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260713.180711.00027169001.QUACH THI HONG VAN.970423
|13/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.183 gia dinh chi nguyen thi yen#SP#020097042207131802152026MECR648465.5189.39488.180216
|13/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15103918408.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0201000288512 HO THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCKUNMD1.Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194444452891.20260713.175202.19034841460017.VND-TGTT-DOAN THU HOA.970407
|13/07/2026
|50.000,00
|6194IBT1kCKURXRY.Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26194056576238.20260713.175118.19034079492011.VND-TGTT-LE THI NGOC MAI.970407
|13/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.183 gia dinh c Nguyen Thi Yen#SP#020097042207131750252026QOCJ783780.5189.49539.175026
|13/07/2026
|50.000,00
|6194IBT1kCKUXF71.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194193360205.20260713.174907.19034079492011.VND-TGTT-LE THI NGOC MAI.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|6194TPBVI21HBP6C.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.171535.00191956001.LE THI HUYEN.970423
|13/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207131710002026YNC8450193.5387.40724.170949
|13/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRAN THI BICH chuyen tien ung ho MS 2026.180 Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970405071317095320269RA8005966.5189.40318.170942
|13/07/2026
|200.000,00
|6194IBT1aW34CY4G.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.170316.6800000000022122.LE THI KIM NGOC.970446
|13/07/2026
|200.000,00
|6194IBT1kCKU1IIM.Ung ho MS 2026.184 FT26194122721008.20260713.164719.14024177579016.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCKUJYMR.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194100005276.20260713.164515.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407
|13/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15102306429.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 1046725243 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15102244498.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.183 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen )dd.CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15102207761.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15102193634.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15102186725.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|50.000,00
|6194VNIB02FUMLPK.ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).20260713.162311.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|13/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207131618382026QPYJ438058.5387.82100.161827
|13/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097040507131615362026RWX6071489.5387.62082.161536
|13/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15101774098.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|1.000.000,00
|6194NAMAP2LQ7NTA.Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.155438.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
|13/07/2026
|500.000,00
|6194SGTTH2MDWFCK.IBFT Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.155314.060117131354.TO THANH QUOC HUY.970403
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1iJER7KH8.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.154842.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|13/07/2026
|300.000,00
|6194SHBAP2LQ9I8B.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.154841.1006544190.NGUYEN QUOC HUY.970443
|13/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAM THI THAM ung ho MS 2026.183#SP#020097040507131532102026BUDM038045.5389.84816.153210
|13/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15101200042.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCK8SIJK.Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo FT26194037502342.20260713.152659.19035877667013.TGTT-VND-TRUONG THI CHINH.970407
|13/07/2026
|300.000,00
|6194IBT1kCK82N9U.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194230687540.20260713.152258.19031871559019.VND-TGTT-TRAN MINH PHUONG.970407
|13/07/2026
|300.000,00
|6194MCOBQ2BC7SXW.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.151223.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|13/07/2026
|500.000,00
|6194IBT1kCK8JYI9.ung ho ms 2026.184 FT26194271170720.20260713.151219.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407
|13/07/2026
|30.000,00
|6194IBT1kCK8J9BV.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194247085114.20260713.151131.3737444999.PHAM THI NGUYET.970407
|13/07/2026
|200.000,00
|6194IBT1kCK8Q38U.Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26194219960023.20260713.150734.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|13/07/2026
|200.000,00
|6194IBT1iJER5WVI.TRAN THI PHUONG NHUNG uh MS2026184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.150649.126246692.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432
|13/07/2026
|100.000,00
|6194SGTTH2MDRTQA.IBFT Ung ho MS 2026.184 - ba Dinh Thi Ngo.20260713.150603.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|13/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097048807131458402026xitv715054.5189.89480.145840
|13/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097042207131458302026EGCE827104.5388.87856.145830
|13/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15100729768.ung ho ma so 2026.184.CT tu 0641000022277 THAI HOANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15100698881.UNG HO MS 2026.184 (DINH THI NGO).CT tu 0481000888777 VU DUY MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|50.000,00
|6194MCOBQ2BC6GTK.Ung ho ms2026.183 nguyen thi yen.20260713.144710.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|13/07/2026
|50.000,00
|6194MCOBQ2BC6J3X.Ung ho ms2026.184 dinh thi ngo.20260713.144301.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|13/07/2026
|200.000,00
|6194TPBVI2136D9N.ung ho ms ung 2026.174.anh nguyen van hien.20260713.143858.90907636318.LY VINH HOA.970423
|13/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507131436462026283Q083898.5189.68570.143646
|13/07/2026
|25.000,00
|6194IBT1iJER8WNI.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen adidaphat.20260713.143516.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCKIK3JP.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194922199022.20260713.142846.70775481855.NGUYEN QUOC MINH.970407
|13/07/2026
|50.000,00
|MS 2026.184 BA DINH THI NGO-130726-14:26:28 HTq5746221#SP#020097041607131426282026HTq5746221.5387.11354.142628
|13/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207131423282026SK4S896753.5387.96484.142328
|13/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.184 dinh thi ngo#SP#020097048807131422092026sxyb600178.5390.89281.142209
|13/07/2026
|200.000,00
|6194IBT1kCKIGLNX.Ung ho ms 2026.184 Ba Dinh Thi Ngo FT26194965709087.20260713.142142.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.184 dinh thi ngo#SP#0200970422071314202320264E1Z832757.5387.79862.142023
|13/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15100277992.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15100253473.Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|50.000,00
|6194IBT1kCKI445L.Ung ho ma 2026.184 ba dinh thi ngo FT26194227200217.20260713.141346.19020464615018.VND-TGTT-DO HONG HANH.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCKI4923.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194060399244.20260713.141229.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
|13/07/2026
|200.000,00
|6194IBT1kCKI41YW.Ung ho MS 2026.184 FT26194320371061.20260713.141212.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|13/07/2026
|200.000,00
|6194IBT1kCKIBHID.Ung ho MS 2026 184 ba Dinh Thi Ngo FT26194008248355.20260713.141103.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|6194TPBVI213N42B.Ung ho MS 2026076 chi Nguyen Thi Ha.20260713.141054.83899635555.BUI QUANG HUNG.970423
|13/07/2026
|100.000,00
|6194SGTTH2MDJLHF.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.140942.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|13/07/2026
|50.000,00
|6194ORCOQ2BCNEEU.LOC UNG HO MS 2026.184 DINHTHINGO.20260713.140934.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|13/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-130726-14:09:14 C3JM565579#SP#020097041607131409142026C3JM565579.5387.23754.140914
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCKIBJ32.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194234800231.20260713.140838.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCKI5CYE.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194444186416.20260713.140517.19028541737017.VND-TGTT-NGUYEN NHU VIET.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCKIYCBF.Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26194660398032.20260713.140143.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207131356442026YMGZ327085.5189.63002.135645
|13/07/2026
|200.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970422071313560720266RA2146091.5387.58979.135608
|13/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15100022478.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0031000495366 NGUYEN VAN HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|70.000,00
|6194IBT1kCKIMM7H.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26194883831720.20260713.134403.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCKIV3PZ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194213160630.20260713.134230.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|13/07/2026
|1.000.000,00
|6194IBT1aW3BKFTH.Ung ho MS 2026183 Gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.133546.0908777231.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|13/07/2026
|100.000,00
|6194MSCBD2GF3GDT.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026183Nguyen thi yen.20260713.132541.8989686822222.HOANG THI NHUNG NHO.970422
|13/07/2026
|30.000,00
|6194IBT1kCKICRFM.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26194337768401.20260713.132405.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|13/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ung ho ms2026182em ha huynh nhu#SP#020097040507131322402026KTAY028322.5389.4134.132241
|13/07/2026
|141.943,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#02009704220713131113202631FK220141.5189.50965.131102
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1iJERQZFP.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 184 dinh thi ngo.20260713.125302.111555222.VU THI THU THAO.970432
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCKM6VEY.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26194770883184.20260713.123150.19036782081018.VND-TGTT-KIEU VIET THANG.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCKMEXIB.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26194115633710.20260713.123043.19036782081018.VND-TGTT-KIEU VIET THANG.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCKMEK11.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194226914003.20260713.122953.19036782081018.VND-TGTT-KIEU VIET THANG.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|6194TPBVI2139XNN.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.122814.25167338888.TRAN THI KIEU DIEM.970423
|13/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207131225472026XKPK125992.5189.17277.122548
|13/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15098823149.ms2026.183.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|300.000,00
|6194MSCBD2GFJH6V.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.120318.56786886868.LE PHUC THO.970422
|13/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807131202022026xbcx212365.5389.68175.120202
|13/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137460796058.20260713.137460796058-0987715996_Ung ho MS 2026183 Gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15098598024.MS 2026.183 (Gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 1023303846 LO QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|6194TPBVI213X6VS.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu) HHCD ong Cao Van Nhiep.20260713.115940.04169928601.CAO THU HANG.970423
|13/07/2026
|100.000,00
|6194TPBVI213X3MR.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo) HHCD ong Cao Van Nhiep.20260713.115717.04169928601.CAO THU HANG.970423
|13/07/2026
|10.566,00
|6194IBT1kCKMSKMT.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26194861647033.20260713.114616.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#0200970422071311442020263BVA932810.5387.46320.114421
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1iJEXZCJC.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 184 DINH THI NGO.20260713.113936.247529918.LE THI HOA.970432
|13/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15097914570.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15097899787.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15097888933.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15097885658.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15097882169.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507131115032026Y56G015092.5390.43848.111452
|13/07/2026
|5.000,00
|6194IBT1kCKVTFVT.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26194937080269.20260713.111228.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|13/07/2026
|3.000.000,00
|CK UH MS 2026. 183 GD NGUYEN THI YEN-130726-11:08:18 aEen481012#SP#020097041607131108192026aEen481012.5387.2120.110808
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15097698799.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207131106152026GHKN326219.5388.89139.110616
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15097567684.ung ho.Ms.2026.184.(ba. Dinh Thi Ngo).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15097527864.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#0200970422071310471920267I4J270806.5389.69945.104719
|13/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207131042162026W7VC930836.5387.38583.104216
|13/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15097302876.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|6194MCOBQ2BCFQN9.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.103827.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|13/07/2026
|50.000,00
|6194IBT1kCKV588W.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194121450108.20260713.103827.9080866868.PHAM THI THUY.970407
|13/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207131038172026FZYZ208387.5387.12942.103818
|13/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15097116216.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|1.000.000,00
|6194IBT1aW3BV932.UNG HO MS 2026.184 (BA DINH THI NGO).20260713.102557.700004652380.LY THU PHONG.970424
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15096919466.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15096916453.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15096907399.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15096893702.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu-130726-10:11:04 gds2738975#SP#020097041607131011042026gds2738975.5390.43309.101104
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1aW3BSMX8.ung ho ms 2026.183.20260713.100250.1313131319.TRAN ANH NGOC.970440
|13/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15096545609.ung ho MS 2026.183 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1iJEXDT6F.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.094126.217666651.TRAN PHUONG ANH.970432
|13/07/2026
|300.000,00
|6194IBT1iJEXD5E5.Ms 2026-184 uh ba Dinh Thi Ngo.20260713.093840.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|13/07/2026
|50.000,00
|6194IBT1kCKDAFXQ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194976009416.20260713.091416.19033187019016.VND-TGTT-LE HA ANH.970407
|13/07/2026
|50.000,00
|6194MCOBQ2BCBHLG.Ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).20260713.090735.03101010965538.HOANG VIET.970426
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15095845694.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|200.000,00
|6194TPBVI213TDIF.Ung ho MS 2026.183 (Gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260713.090134.80966050293.DAO YEN XUAN.970423
|13/07/2026
|500.000,00
|6194IBT1kCKDYJDQ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194121088030.20260713.090023.2503202288.LUU THANH LAM.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1iJEXW5W3.Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.084327.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|13/07/2026
|500.000,00
|6194ABBKP2LQQIIJ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.084017.0391000099850.MAI THI PHUONG THAO.970425
|13/07/2026
|300.000,00
|SHGD:19247348.DD:260713.BO:Nguyen Minh Hanh.Remark:Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207130835422026OPAL999713.5387.55310.083543
|13/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807130835032026ts3o409394.5389.52521.083503
|13/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15095436909.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15095422624.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|6194ASCB02FRI5GT.UNG HO MS 2026 184 BA DINH THI NGO-130726-08:29:31 6194ASCB02FRI5GT.20260713.082931.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCKD1PYD.Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan FT26194870028409.20260713.082522.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|13/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15095349575.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.183.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137432493929.20260713.137432493929-0326683902_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
|13/07/2026
|50.000,00
|6194IBT1kCKDJH4A.Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26194452012964.20260713.082325.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|13/07/2026
|50.000,00
|6194IBT1kCKDWLLA.Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194233602460.20260713.082024.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|13/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15095279608.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|500.000,00
|Chuyen tien ung ho ms 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807130819442026bjhq357674.5388.95366.081944
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCKDWJIE.Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26194062687744.20260713.081804.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|MS2016.183#SP#020097041507130816102026Qeiy477031.5387.83389.081610
|13/07/2026
|300.000,00
|6194IBT1kCKSXMTN.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194141857078.20260713.080554.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG.970407
|13/07/2026
|300.000,00
|6194IBT1kCKS3VMI.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194412705630.20260713.080224.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG.970407
|13/07/2026
|200.000,00
|6194IBT1aW35RY6D.ung ho ms 2026183 gia dinh chi nguyen thi yen.20260713.075924.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|13/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15094921347.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15094916501.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15094869302.ung ho MS 2026.183 - gd chi nguyen thi yen - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15094822766.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15094801267.Chuyen tien ung ho ms 2026 184 ba Dinh Thi Ngo.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15094750411.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15094556721.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0491000026247 TRAN VO MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15094478359.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15094439308.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 173 Ta Thanh Van.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|50.000,00
|6194IBT1kCKSBQFX.Ung ho MS 2026.183 FT26194252007849.20260713.071048.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|13/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.182 Ha Quynh Nhu#SP#020097042207130708242026TYSL999934.5387.72520.070813
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15094283401.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1968268195 PHAN THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|50.000,00
|6194TPBVI213MRDH.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).20260713.065602.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423
|13/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207130656002026SPOW630055.5390.41199.065600
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15094219540.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 182 Ha Quynh Nhu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.184-ba Dinh Thi Ngo#SP#020097040507130650582026BLJ6089327.5389.29015.065058
|13/07/2026
|10.566,00
|6194IBT1kCKS8CY5.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26194206919339.20260713.064354.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 178 anh Nguyen Van Ty NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#0200970405071306344920263ACC035892.5189.94128.063449
|13/07/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.183 gd chi Nguyen Thi Yen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207130633472026PQK3657698.5390.92173.063336
|13/07/2026
|50.000,00
|6194IBT1kCKSMG2F.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194860584902.20260713.063327.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|13/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15094014264.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|239.000,00
|MBVCB.15093992485.NNC ung ho MS2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507130613122026r1Fs166652.5390.56438.061312
|13/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807130612302026jcjo011954.5389.55695.061230
|13/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15093873716.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1022551496 VU THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|200.000,00
|6194IBT1iJE3KVVM.MP Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260713.055933.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|13/07/2026
|200.000,00
|6194IBT1iJE3KDQ5.MP Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260713.055822.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|13/07/2026
|200.000,00
|6194IBT1iJE3K9K8.MP Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.055706.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|13/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15093845871.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15093836651.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.181 (ba Bui Thi Mim).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|200.000,00
|6194TPBVI21318RI.Ung ho MS 2026.183.20260713.054302.01682616001.NGUYEN THI PHUONG DUNG.970423
|13/07/2026
|50.000,00
|6194IBT1fJCNUY4Q.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.043328.0151000982008.NGUYEN THI HONG LIEN.970438
|13/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507130415542026A5Ws990653.5189.88512.041554
|13/07/2026
|100.000,00
|6194ASCB02FRGRKH.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-130726-03:37:44 6194ASCB02FRGRKH.20260713.033744.2087886868.NGUYEN THI MINH TAM.970416
|13/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15093546783.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1035529809 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15093472386.NGUYEN DINH THAI chuyen tien ung ho MS 2026.183.CT tu 9703241999 NGUYEN DINH THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|50.000,00
|ms2026.183#SP#020097042207130030482026K2OQ895971.5388.15284.003048
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCK9TC48.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194710900315.20260713.000734.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCK9TJPZ.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26194760721045.20260713.000649.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCK9LNH1.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim FT26194273837906.20260713.000554.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCK9LXPJ.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26194074704206.20260713.000509.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15093367527.TUONG DUNG ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCK9LHZ8.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26194450995938.20260713.000338.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15093364749.TUONG DUNG ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCK9LEUH.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26194047232593.20260713.000232.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|6194IBT1kCK9L79R.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26194964003220.20260713.000149.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15093352101.TUONG DUNG ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|300.000,00
|6194IBT1kCK9LBTV.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26194602959536.20260713.000048.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15093341109.TUONG DUNG ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|6193IBT1kCK9LPZC.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26194097354632.20260712.235947.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15093339676.TUONG DUNG ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|200.000,00
|6193IBT1kCK9LDH5.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26194033137330.20260712.235745.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/07/2026
|200.000,00
|6193IBT1kCK9L9CQ.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26194277971009.20260712.235651.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|6193IBT1kCK9LJ2E.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26194202185244.20260712.235533.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|6193IBT1kCK9HRX3.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26194146979747.20260712.235431.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/07/2026
|100.000,00
|6193IBT1kCK9H3FS.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26194618810497.20260712.235352.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/07/2026
|10.000,00
|6193IBT1kCK9HZ9Q.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194601729215.20260712.235206.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|13/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#02009704880712232714202602md881811.5387.60791.232714
|13/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507122324392026q1Ut898188.5387.58265.232439
|13/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507122324272026EYTT034286.5388.59152.232416
|13/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen)#SP#020097041507122319122026RtjV892664.5389.51778.231912
|13/07/2026
|200.000,00
|6193IBT1kCK9KD2Y.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194882567315.20260712.231216.19028627036011.VND-TGTT-HA THI LAN HUONG.970407
|13/07/2026
|200.000,00
|6193SHBAP2LYHUMD.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.230244.0886862813.DINH THI THANH NGAN.970443
|13/07/2026
|100.000,00
|6193IBT1aW35KK9X.ung ho MS 2026 181 chi em ba Bui Thi Mim.20260712.230143.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|13/07/2026
|100.000,00
|6193IBT1aW35KAWM.ung ho MS 2026 182 em Ha Quynh Nhu.20260712.225757.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|13/07/2026
|300.000,00
|6193IBT1aW35KBJN.ung ho MS 2026 183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.225530.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|13/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15093028678.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15093034167.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|6.868,00
|6195MSCBD2GGSXRG.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260714.225113.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|14/07/2026
|120.000,00
|ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#02009704880714224950202641i4035156.5389.90192.224950
|14/07/2026
|200.000,00
|6195IBT1kCKLI8QE.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196993939119.20260714.224555.19023310621014.VND-TGTT-KHUONG THI THU CUC.970407
|14/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507142240412026UKZ8049235.5387.69215.224041
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15123009486.Ung ho M S 2026. 182( em Ha Quynh Nhu).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15122969520.Le Le Hoa , Do thanh Phu giup 2026. 184 , 2026.185 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|450.000,00
|MBVCB.15122943487.Do Ngoc Thach , Xuan Phuong , Huynh t Mai giup 2026. 160 , 2026.180 , 2026.181.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|200.000,00
|6195MSCBD2GGKYAW.Ung ho MS 2026184 gia dinh ba Dinh Thi Ngo.20260714.222535.199205226868.MAI THU TRANG.970422
|14/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15122923818.DO NGOC THACH,Do Thanh Xuan Phuong , p. Dien Hong giup 2026.158.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15122823085.ung ho Ms2026.183 (ung ho gia dinh chi nguyen thi yen).CT tu 0541000283366 DO THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15122800700.Ung ho MS 2026.184 (Ba Dinh Thi Ngo)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|50.000,00
|6195ABBKP2L1HV2Q.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.221047.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|14/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807142203212026dsw2953625.5390.55837.220309
|14/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15122646083.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.185(be Ho Duy Hung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15122577702.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|6195SHBAP2L13W1Z.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260714.214553.1023973634.NGUYEN HOANG MAI.970443
|14/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15122471134.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|6195SHBAP2L13MQ6.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.213953.1023973634.NGUYEN HOANG MAI.970443
|14/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15122456083.Le Le Hoa, Huynh thi Mai , p. Dien Hong giup 2026.171 , 2026.179 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|1.800.000,00
|6195IBT1bJMUI43G.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Ho Duy Hung MS 2026 -185 . Chuc con chua khoi benh.20260714.213726.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15122412928.DO THANH MY , p. Thanh My Tay giup 2026.174 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15122392778.DO NGOC THACH, Huynh t Mai, Xuan Phuong , p. Dien Hong giup 2026. 174 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807142119082026gbja834277.5388.60845.211856
|14/07/2026
|100.000,00
|6195VNIB02FGDFP7.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260714.211609.830081998.NGUYEN HUONG GIANG.970441
|14/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-140726-21:13:39 dgyG740064#SP#020097041607142113392026dgyG740064.5388.32665.211339
|14/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh-140726-21:09:15 9E0t334595#SP#0200970416071421091520269E0t334595.5189.8986.210916
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1kCKHGUGF.Ung ho MS 2026.184 FT26195231871015.20260714.210802.19071514629019.VND-TGTT-VU LINH TO.970407
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1iJ6CCLLD.ung ho ms 2026 179.20260714.210402.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1iJ6CCETN.ung ho ms 2026 180.20260714.210311.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1iJ6CCBNY.ung ho ms 2026 181.20260714.210153.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1iJ6CCVTI.ung ho ms 2026 181.20260714.210008.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1iJ6CC2QT.ung ho ms 2026 182.20260714.205903.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1iJ6CCQ61.ung ho ms 2026 183.20260714.205811.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|14/07/2026
|50.000,00
|6195IBT1fJ21PDKE.Nguyen Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho MS 2024.144 .gia dinh chi Huyen.20260714.205741.922401104.NGUYEN THI BICH THUY.970406
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1iJ6C1395.ung ho ms 2026 184.20260714.205712.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1iJ6C1ZC4.ung ho ms 2026 185.20260714.205608.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|14/07/2026
|50.000,00
|6195IBT1iJ6C1Y6Y.Ung ho ms 2026183 gia dinh chi nguyen thi yen.20260714.205407.0936105626.HA THI THU NGAN.970432
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1kCKHMQRA.Ms 2026.185 be Ho Duy Hung FT26195073017538.20260714.203721.19030281229998.VND-TGTT-TRAN YEN NGOC.970407
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15121516488.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207142023192026T0O1956076.5387.34290.202320
|14/07/2026
|25.000,00
|6195TPBVI21ICMU3.MS 2026.185 hungnt6.20260714.202035.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|14/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507142011312026RLS7080561.5388.55749.201119
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15121024616.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 177 em Sung A Gu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh#SP#020097042207141951192026GMZL903616.5388.23744.195120
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15120689741.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15120680684.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu.Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho em va gia dinh#SP#020097042207141946182026LFTK668230.5387.90581.194619
|14/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097042207141945282026HY9C116413.5389.85050.194517
|14/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207141942142026HLY5535097.5389.63455.194214
|14/07/2026
|270.000,00
|6195MSCBD2GEXTW7.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh anh.20260714.194055.7979171777777.TAO THI LY NA.970422
|14/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong.Xin Chua ban phuoc lanh cho em va gia dinh#SP#020097042207141936562026AUVW791294.5388.27454.193657
|14/07/2026
|50.000,00
|6195IBT1kCKZGR5F.BUI THUY LINH chuyen uh MS 2026 184 FT26195071733744.20260714.193408.3193555555.BUI THUY LINH.970407
|14/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho em#SP#020097042207141933442026N57W884265.5387.6038.193333
|14/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim. Xin chua thuong xot ban phuoc lanh che cho cho 3 ba#SP#0200970422071419285820267TEX491880.5387.73013.192858
|14/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu.Xin Chua ban phuoc lanh cho con va gia dinh#SP#020097042207141924252026AD3Z197707.5390.40549.192425
|14/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh chi#SP#020097042207141919322026I7NM820338.5389.7648.191933
|14/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh ba.#SP#020097042207141913072026PXIC706160.5388.62960.191255
|14/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung. Xin Chua thuong xot chua lanh benh cho be#SP#0200970422071419073220263ZR9720137.5389.23969.190733
|14/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15119567153.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 0451001335900 NGUYEN QUANG KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|200.000,00
|Ong co chut qua Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207141843192026K2OD497070.5387.51416.184319
|14/07/2026
|212.122,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-140726-18:42:43 isKh223516#SP#020097041607141842432026isKh223516.5388.48008.184231
|14/07/2026
|200.000,00
|6195IBT1aW3GACTJ.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).20260714.183857.000004945371.DINH CONG HUNG.970440
|14/07/2026
|250.000,00
|6195IBT1d1UHY66W.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so 179 180 182 183 va 185.20260714.183819.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|14/07/2026
|60.000,00
|MBVCB.15119138505.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15119078986.ung ho ma so 2026 183 ( gia dinh chi nguyen thi yen).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1iJ61UNGK.Ung ho MS 2026 178 anh Nguyen Van Ty.20260714.181753.28437854.NGUYEN NGOC DUC.970432
|14/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15118953666.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1032642878 NGUYEN MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15118825366.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15118815854.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15118798066.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15118179579.ung ho MS 2026.184(ba Dinh Thi Ngo).CT tu 1017556815 PHAM HONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|300.000,00
|6195SHBAP2L12WBP.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.173248.0922138999.PHAM PHUONG MY.970443
|14/07/2026
|686.868,00
|MBVCB.15118104604.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0721000597341 DO NGOC THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15118078892.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1017556815 PHAM HONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1kCKENYCB.Ung ho MS 2026.184, ba Dinh Thi Ngo FT26195219056418.20260714.172409.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|14/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15117946837.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.182 (Em Ha Quynh Nhu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1kCKERWZQ.Ung ho MS 2026.182 , em Ha Quynh Nhu FT26195033587645.20260714.172059.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|14/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141718592026p5fd816737.5389.44949.171900
|14/07/2026
|200.000,00
|6195IBT1kCKE3RZL.Ung ho MS 2026.183 FT26195623408689.20260714.171827.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|14/07/2026
|200.000,00
|6195IBT1kCKE3PDM.Ung ho MS 2026.185 , be Ho Duy Hung FT26195806746102.20260714.171711.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|14/07/2026
|200.000,00
|6195VNIB02FGAKI9.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260714.171550.246678910.LE THI HUYEN TRANG.970441
|14/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15117834922.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.181 (Chi em Ba Bui Thi Mim)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097048807141713462026jg8y791817.5388.8079.171346
|14/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970488071417080920262ue1765742.5388.67476.170809
|14/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15117701910.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9963423519 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15117688163.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970422071417065220269S5S308281.5387.59109.170653
|14/07/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026184 gia dinh ba dinh thi ngo#SP#020097042207141658302026R782285045.5388.98336.165831
|14/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15117511775.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137640503294.20260714.137640503294-0981433404_Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14/07/2026
|200.000,00
|6195SHBAP2L1AABX.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.165009.123456786686.LE BA TIEN.970443
|14/07/2026
|1.000.000,00
|6195IBT1kCKEAUJP.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195725260249.20260714.164944.19028701816040.VND TKTT DANG QUANG HUNG.970407
|14/07/2026
|100.000,00
|6195SHBAP2LB6KFH.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.164311.0916202444.NGUYEN THI KIM THANH.970443
|14/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15117252961.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 1046725243 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|50.000,00
|ms2026.184#SP#020097042207141621522026Y6GC614312.5388.50320.162153
|14/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807141620022026mgae565399.5388.37997.162002
|14/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15116608062.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1033681297 VO TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|50.000,00
|6195IBT1iJ6JHJR5.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260714.155222.26101991.HO THI NGOC CHI.970432
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15116503092.UNG HO MS 2026.183.CT tu 0331000471627 PHAM KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|300.000,00
|6195SHBAP2LBHBTV.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260714.153941.0984207192.NGUYEN THI THU HA.970443
|14/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu-140726-15:38:34 MKo9013927#SP#020097041607141538342026MKo9013927.5388.87125.153822
|14/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-140726-15:37:49 imkr790858#SP#020097041607141537492026imkr790858.5189.82640.153749
|14/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15116328470.ung ho ms 2026.185.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1kCKKLPMJ.Ung ho MS 2026.184 Dinh Thi Ngo FT26195822481548.20260714.153303.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
|14/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137629933272.20260714.137629933272-0904904143_Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14/07/2026
|50.000,00
|6195IBT1kCKKZ9CZ.Ung ho ma so 2026.183, gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195009976550.20260714.152543.19032610446019.VND-TGTT-DINH THI CUC.970407
|14/07/2026
|200.000,00
|6195IBT1fJ2J7R32.Ung ho MS 2026.185.20260714.151428.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15115972946.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho 2026. 177 (em Sung A Gu).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15115968308.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|1.000.000,00
|6195IBT1iJ6JGL91.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260714.150901.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
|14/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970422071415065420268J3Z817183.5389.9361.150654
|14/07/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141506272026pyzl317542.5387.5990.150627
|14/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15115866852.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0901000013489 NGUYEN VIET BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507141500282026728P064211.5388.74173.150017
|14/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15115780160.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1900291129 NGUYEN CONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507141451582026EQ6R031392.5387.30149.145146
|14/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15115736089.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807141443492026j8zp251274.5387.87245.144349
|14/07/2026
|50.000,00
|6195MCOBQ2BFWHWM.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260714.144136.03101010965538.HOANG VIET.970426
|14/07/2026
|200.000,00
|6195IBT1kCKKIZBP.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26195253583588.20260714.143851.19024431876016.VND-TGTT-PHAM THU TRANG.970407
|14/07/2026
|100.000,00
|PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207141436252026QDSF626406.5390.49126.143626
|14/07/2026
|100.000,00
|PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207141434582026UXOY301769.5189.41391.143458
|14/07/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970422071414340920269LG3924706.5189.37237.143409
|14/07/2026
|100.000,00
|PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207141433562026RBD1398643.5390.36488.143345
|14/07/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097042207141433272026HOW5530594.5389.33745.143328
|14/07/2026
|100.000,00
|PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#0200970422071414324320265YXA841949.5390.29847.143231
|14/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097048807141431562026eywc218358.5388.24971.143156
|14/07/2026
|100.000,00
|PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207141430532026YQ9W934848.5389.20223.143042
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1iJ6JY1SE.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260714.141918.0338452794.LE XUAN DAT.970432
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1iJ6JPTT2.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.141659.0338452794.LE XUAN DAT.970432
|14/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15115341604.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1kCKK2BWH.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195769370661.20260714.141514.19034954672010.VND-TGTT-CAO THI THU.970407
|14/07/2026
|200.000,00
|6195IBT1kCKKCIPQ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195704781980.20260714.141044.1906080605.NGUYEN THI NGOC TU.970407
|14/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15115260655.ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0711000255373 TRAN QUANG DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|50.000,00
|6195TPBVI21DKZ3H.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.140841.02617272801.HUYNH NGOC TRAN.970423
|14/07/2026
|200.000,00
|6195IBT1kCKK1J9Y.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195924071743.20260714.140546.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
|14/07/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141405302026aaz2148872.5388.96234.140518
|14/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15115198676.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15115144426.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.185( be Ho Duy Hung).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|50.000,00
|6195IBT1kCKKQAXW.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195024250683.20260714.135556.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|14/07/2026
|72.000,00
|Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207141341532026EAVD422145.5389.87325.134141
|14/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970488071413380820264za9083114.5189.71342.133808
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1kCK7FTIJ.NGAN HA ung ho Ms 2026.185 chau be Ho Duy Hung FT26195147634599.20260714.133648.19022482482011.VND-TGTT-DO THI NGAN HA.970407
|14/07/2026
|50.000,00
|6195ORCOQ2BF4ERD.LOC UNG HO MS 2026.185 HODUYHUNG.20260714.131153.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|14/07/2026
|10.000,00
|6195IBT1kCK7ECSS.ung ho ms 2026.185, em Ho Duy Hung, chuc em va gia dinh binh an FT26195705951201.20260714.130940.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|14/07/2026
|200.000,00
|6195IBT1kCK77N96.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195846605716.20260714.130506.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|14/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15114497154.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0711000217424 NGO VAN NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15114378887.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026 185 BE HO HUY HUNG-140726-12:44:34 CNho418720#SP#020097041607141244342026CNho418720.5388.26226.124434
|14/07/2026
|25.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137612486373.20260714.137612486373-0343882448_Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970422071412394020263338208665.5387.1759.123940
|14/07/2026
|20.000,00
|6195IBT1iJ6J212L.ZP261950338011 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.123901.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|14/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo#SP#0200970422071412365120266963243924.5189.88258.123640
|14/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15114268788.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|5.000,00
|6195IBT1kCK7PJLP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung FT26195656078413.20260714.123547.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|14/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15114242089.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung - Quang Ngai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|50.000,00
|6195SHBAP2LBSFF8.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260714.123450.1004313268.PHAM MINH HONG.970443
|14/07/2026
|100.000,00
|6195SGTTH2MN2UB2.IBFT Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.122651.070989870988.NGUYEN DUY TUNG.970403
|14/07/2026
|100.000,00
|6195TPBVI21DU22M.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).20260714.122549.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|14/07/2026
|100.000,00
|6195TPBVI21D47YV.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).20260714.122435.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|14/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15114073478.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807141214482026g1gy879295.5388.62187.121448
|14/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15113765307.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0581000787814 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141200292026wve8831618.5388.73837.120030
|14/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207141200022026ZVJ8166606.5387.70731.120002
|14/07/2026
|200.000,00
|6195IBT1iJ6WN79U.Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo.20260714.115526.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|14/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141154372026hxdg810850.5387.36252.115425
|14/07/2026
|200.000,00
|6195IBT1iJ6WNWYC.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.115108.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|14/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15113585108.ung ho MS 2026.183(gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1kCKGXN1C.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195268958046.20260714.114736.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
|14/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207141147202026HREN987441.5390.89192.114721
|14/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15113550627.ung ho MS 2026.182(em Ha Quynh Nhu).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15113533537.NGUYEN TIEN THANH chuyen tien ung ho MS 2026.185.CT tu 0451000208829 NGUYEN TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1kCKG3HKK.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195556753511.20260714.114413.13820583681015.VND-TGTT-TRAN BA QUAN.970407
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1kCKGF349.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26195192095084.20260714.114143.19033357095014.VND-TGTT-NGUYEN TRONG PHU.970407
|14/07/2026
|1.000.000,00
|6195IBT1fJ2JD87R.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.113354.0071000582001.LE HAI YEN.970438
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15113332746.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|2.000,00
|6195IBT1fJ2JSE6D.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).20260714.112512.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|14/07/2026
|200.000,00
|6195IBT1kCKGENLN.Ung ho be Ho Duy Hung, MS 2026.185 FT26195306083024.20260714.112457.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|14/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141121432026lcb4688769.5390.21496.112144
|14/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15113147659.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0011000736639 NGUYEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|50.000,00
|6195IBT1kCKG74BP.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26195389064521.20260714.111749.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|14/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141115212026oxfe665516.5387.80733.111521
|14/07/2026
|500.000,00
|6195IBT1kCKGADBP.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26195770582584.20260714.111110.19026900481012.VND-TGTT-PHAM XUAN THUY.970407
|14/07/2026
|500.000,00
|6195IBT1kCKGAQ2T.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26195378028697.20260714.111028.19026900481012.VND-TGTT-PHAM XUAN THUY.970407
|14/07/2026
|500.000,00
|6195IBT1kCKG4EPS.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim FT26195059809637.20260714.110933.19026900481012.VND-TGTT-PHAM XUAN THUY.970407
|14/07/2026
|1.000.000,00
|6195IBT1kCKG45WG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26195226612004.20260714.110855.19026900481012.VND-TGTT-PHAM XUAN THUY.970407
|14/07/2026
|1.000.000,00
|6195IBT1kCKG49LV.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195368094191.20260714.110806.19026900481012.VND-TGTT-PHAM XUAN THUY.970407
|14/07/2026
|30.000,00
|6195ORCOQ2BFFXIV.LY LE THUY TAM ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung.20260714.110745.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|14/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15112955908.VU VIET HUNG ung ho.CT tu 0351000688524 VU THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#02009704880714110633202622fw633492.5189.25658.110633
|14/07/2026
|30.000,00
|6195ORCOQ2BFFGF4.LY QUAN ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo.20260714.110538.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|14/07/2026
|30.000,00
|6195ORCOQ2BFFZUT.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260714.110237.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|14/07/2026
|30.000,00
|6195ORCOQ2BFF81S.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu.20260714.105940.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|14/07/2026
|200.000,00
|6195IBT1kCKGP3ZH.ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26195169085039.20260714.105823.19028440515013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407
|14/07/2026
|30.000,00
|6195ORCOQ2BFFBRS.LE THE LAM ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim.20260714.105802.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1iJ6WZ739.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 185 HO DUY HUNG.20260714.105556.247529918.LE THI HOA.970432
|14/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15112798483.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|30.000,00
|6195ORCOQ2BFFYRF.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan.20260714.105500.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|14/07/2026
|300.000,00
|6195IBT1kCKGU7SC.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26195812961315.20260714.105434.19032676435018.VND-TGTT-DAO ANH DUNG.970407
|14/07/2026
|100.000,00
|6195ORCOQ2BFFLTG.MS 2026.183 - A Di Da Phat.20260714.105410.0387656049.NGUYEN NAM HUNG.970448
|14/07/2026
|500.000,00
|6195IBT1aW3AGZZC.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho MS.2026.185 be Ho Duy Hung.20260714.105219.187704070003826.DANG THI PHUONG.970437
|14/07/2026
|200.000,00
|6195TPBVI21DFH68.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.105212.68228285858.NGUYEN THI HONG LINH.970423
|14/07/2026
|30.000,00
|6195ORCOQ2BF8P8P.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong.20260714.105203.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|14/07/2026
|1.000.000,00
|6195IBT1kCKG8WFV.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195471404422.20260714.104955.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|14/07/2026
|30.000,00
|6195ORCOQ2BF8NT9.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty.20260714.104912.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|14/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15112648339.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|300.000,00
|6195MCOBQ2BF8GXI.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.104220.9924101984.LOAN PHI TAN.970426
|14/07/2026
|30.000,00
|6195ORCOQ2BF8E4Z.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu.20260714.104221.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|14/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN VIET TOAN GIUP BENH NHAN MS 2026.185 HO DUY HUNG CHUA BENH-140726-10:42:12 KCMg201580#SP#020097041607141042122026KCMg201580.5388.80068.104212
|14/07/2026
|200.000,00
|6195IBT1kCKGVDGZ.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195337161841.20260714.104134.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|14/07/2026
|30.000,00
|6195ORCOQ2BF8JMY.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.20260714.103702.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|14/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15112540599.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0611001959305 NGUYEN AI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137594407019.20260714.137594407019-0326683902_Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15112515627.ung ho MS 2026.183 gd chi NGUYEN THI YEN.CT tu 9905354489 PHAM THI TUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|70.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137594078643.20260714.137594078643-0961282794_Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14/07/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970422071410252220266PNK801091.5389.83356.102522
|14/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970488071410211720261rrs474887.5189.59870.102118
|14/07/2026
|1.000.000,00
|6195TPBVI21D8AQG.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260714.101940.79333366666.NGUYEN CHI HIEU.970423
|14/07/2026
|500.000,00
|6195MCOBQ2BFCS4U.Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung.20260714.101825.04401015945531.VU THANH TUNG.970426
|14/07/2026
|1.000.000,00
|6195TPBVI21D8L1Q.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.101802.79333366666.NGUYEN CHI HIEU.970423
|14/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15112249916.Ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141010242026mb4g433902.5388.98596.101024
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15112155673.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1051415284 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1kCKAXFLS.Ung ho MS 2026.185 Be Do D Hung FT26195205501937.20260714.100727.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|14/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15112081673.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 2866263265 CHUNG VUONG DUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15112048257.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 2866263265 CHUNG VUONG DUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15112029653.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 2866263265 CHUNG VUONG DUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097041507140958372026c4Hj157298.5390.34262.095837
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15112020748.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 2866263265 CHUNG VUONG DUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15111999663.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 2866263265 CHUNG VUONG DUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207140941562026FEWO381365.5390.46800.094157
|14/07/2026
|100.000,00
|SHGD:10002329.DD:260714.BO:PHAN PHUC TUONG TRIEU.Remark:Ung ho MS 2026183 gia dinh chiNguyen Thi Yen
|14/07/2026
|100.000,00
|6195MCOBQ2BF1UU9.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.093643.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|14/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207140932522026Z2Q2813096.5387.685.093252
|14/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137586414299.20260714.137586414299-0388868974_Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1kCKAALMQ.2026.182 Ha Quynh Nhu FT26195007300122.20260714.093103.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
|14/07/2026
|50.000,00
|6195IBT1kCKAAILT.Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195305122601.20260714.092938.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407
|14/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15111642364.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1aW3APT8E.ms 2026.183 giup gia dinh chi nguyen thi yen.20260714.092634.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|14/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970488071409240120263fz3276626.5189.59427.092350
|14/07/2026
|200.000,00
|6195IBT1aW3AP7SR.ung ho ms 2026185 be ho duy hung.20260714.092325.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|14/07/2026
|300.000,00
|6195SGTTH2MISF5V.IBFT Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260714.092152.020101564364.LE THANH TAM.970403
|14/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970488071409213120269rkf268467.5388.48100.092120
|14/07/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507140919282026I1R9058221.5388.38203.091916
|14/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15111500526.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1033069099 PHUNG TIEN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1aW3APCAF.ms 2026.182 giup ha quynh nhu.20260714.091610.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|14/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15111465739.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0071004208339 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15111396255.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207140907202026HB4R522384.5390.84372.090708
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1kCKAI961.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195916168048.20260714.090443.19025553376010.VND-TGTT-VU TAM.970407
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15111327161.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|50.000,00
|6195IBT1kCKAMH1X.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2026.185 be Ho Duy Hung FT26195854030007.20260714.090326.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407
|14/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung-140726-09:02:44 Tqqy676647#SP#020097041607140902452026Tqqy676647.5389.64045.090245
|14/07/2026
|600.000,00
|6195SGTTH2MIV6PV.IBFT UNG HO MS 2026 .173 - 2026. 176 - 2026.177.20260714.085750.060109970452.MA THI MINH TAM.970403
|14/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15111190921.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|200.000,00
|6195IBT1kCKASGAL.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195607581690.20260714.085344.19033562874018.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DUNG.970407
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15111197579.ung ho ms 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970422071408520820268B1A638544.5388.20338.085157
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1iJ6WM8MG.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.085157.97055173.LE DINH THANG.970432
|14/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807140851342026dxpv172849.5388.17305.085135
|14/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15111036785.TRAN TRUNG PHONG ck ung ho MS 2026.178 ( anh nguyen van ty).CT tu 0731000777777 TRAN TRUNG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|1.600.000,00
|SHGD:10002237.DD:260714.BO:NGUYEN SE HA.Remark:IB NGUYEN SE HA UNG HO MOI MS 200K MS2026.180/ MS 2026.179/ MS 2026.178/ MS 2026.177/MS 2026.176/ MS 2026.175/ MS 2026.174/ MS 2026.173
|14/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15111010862.TRAN TRUNG PHONG ck ung ho MS 2026.1983 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0731000777777 TRAN TRUNG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207140838382026KI6S526546.5387.67270.083830
|14/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207140837402026VEPT281079.5189.63331.083741
|14/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15110990316.TRAN TRUNG PHONG ck ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung).CT tu 0731000777777 TRAN TRUNG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15110931097.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Tung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207140829072026IKLW764991.5189.28867.082856
|14/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15110883277.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0491001532861 DO THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15110843471.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807140825312026pb20090302.5389.16593.082531
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1iJ6WSWEV.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.082308.219533071.LE VAN CUONG.970432
|14/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.185#SP#020097040507140820372026YWS8090878.5388.98144.082037
|14/07/2026
|300.000,00
|6195IBT1kCK4FZ1V.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195492042458.20260714.081727.19032693568013.VND-TGTT-LE CONG PHU.970407
|14/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807140816092026k210060428.5387.81475.081609
|14/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807140807092026o1l4031837.5387.49357.080658
|14/07/2026
|10.000,00
|6195IBT1kCK4ZEKV.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26195813710345.20260714.080444.19031115900017.VND-TGTT-BACH HUY ANH.970407
|14/07/2026
|50.000,00
|6195IBT1kCK4Z1PU.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195150307840.20260714.080246.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407
|14/07/2026
|100.000,00
|LUONG THI HUYEN CHAU Chuyen tien ung ho ms 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807140802322026ue9o016118.5390.32942.080232
|14/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15110540864.Ung ho MS 2026. 185 (Be Ho Duy Hung).CT tu 0451000304114 PHAM NGOC SI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|10.000,00
|6195IBT1kCK46YHR.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195491984082.20260714.080043.19031115900017.VND-TGTT-BACH HUY ANH.970407
|14/07/2026
|50.000,00
|6195IBT1kCK4EE6U.ung ho MS 2026.185 Be HO DUY HUNG FT26195031690688.20260714.075811.2007221965.PHAM MINH QUANG.970407
|14/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807140748512026d4c0973537.5390.86624.074851
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15110361109.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1020093673 NGUYEN TIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15110324268.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0071000883469 TO MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1iJ6WJJA4.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.073518.0889975999.NGUYEN QUOC PHUONG.970432
|14/07/2026
|100.000,00
|6195IBT1kCK4YHBE.NGUYEN DUC THINH chuyen FT26195217342311.20260714.073018.19037044085013.VND-TGTT-NGUYEN DUC THINH.970407
|14/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15109895262.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026184 gia dinh ba Dinh Thi Ngo#SP#020097042207140704162026NQ2R200732.5389.45968.070404
|14/07/2026
|175.000,00
|ATM_FTF.10800545.003417.20260714.065455.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
|14/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho-MS-2026.185-be Ho Duy Hung#SP#0200970405071406544820262IWB029037.5387.20849.065436
|14/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15109744863.ung ho MS 2026.190.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15109733039.ung ho MS 2026.189.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15109728791.Chuyen tien ung ho ms 2026 185 be Ho Duy Hung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15109735659.ung ho MS 2026.188.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15109726124.ung ho MS 2026.187.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|200.000,00
|VU CUC PHUONG Chuyen tien ung ho ma so 2026.184,ba Dinh Thi Ngo. Chuc ba suc khoe, binh an#SP#020097048807140648262026hz7i794053.5389.5422.064826
|14/07/2026
|400.000,00
|MBVCB.15109682533.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807140624202026sj2t739956.5189.52026.062420
|14/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15109394345.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.183 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|22.000,00
|MBVCB.15109355092.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2026.184(ba Dinh thi ngo) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15109308163.2026.183( Gd chi nguyen thi yen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15109144001.MS 2026.183.CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|20.000,00
|6195TPBVI21H7467.UHMS 2026.183 MongGD Nguyen Thi Yen,3be Nguyen Viet Hoang,N.Van Anh,Nguyen Minh Duc nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260714.024258.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|14/07/2026
|200.686,00
|Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405071400022620266O9Z045283.5387.33332.000226
|14/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15108815914.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.184( ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15108720386.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.183 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15108667776.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|200.000,00
|6194IBT1kCKBPC7F.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195654079774.20260713.231255.19032236552020.VND-TGTT-LE PHUONG THAO.970407
|14/07/2026
|50.000,00
|6194IBT1kCKB8EFG.Ung ho MS 2026.182 FT26195200019446.20260713.230342.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|14/07/2026
|10.000,00
|6194SGTTH2MITAC4.IBFT Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.225950.030092586266.Mai Thi Tuyet.970403
|14/07/2026
|120.000,00
|MBVCB.15108553254.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1054036831 TRAN THI TU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15108539034.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|20.000,00
|6196MSCBD2G3DCII.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Trinh Quoc Bao ms 2026186.20260715.225313.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|15/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen. hdtrung uh gd#SP#020097042207152248052026MJLT841956.5387.15405.224753
|15/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970422071522402820268B8O793543.5389.94358.224028
|15/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15139022682.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15138987090.Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|60.000,00
|6196IBT1fJ22LR5G.Nguyen Huong ung ho MS 2026 186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.221634.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|15/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207152210252026USAI961538.5389.95217.221013
|15/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15138751461.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|50.000,00
|6196IBT1kCE1DEE1.Ung ho MS 2026.183 - gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196429006974.20260715.212646.19035578078011.VND-TGTT-PHAN THI QUYNH TRANG.970407
|15/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao#SP#0200970422071521263420265O5G249209.5390.90880.212634
|15/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15137687654.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1049765747 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097040507152040112026FKXS016650.5390.6611.204011
|15/07/2026
|500.000,00
|6196IBT1iJ6D2FQU.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.201639.144019423.PHAM THI THUY LINH.970432
|15/07/2026
|200.000,00
|6196IBT1kCEJY8PY.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196249470101.20260715.201332.28050088889999.LE HOANG TRONG.970407
|15/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao-150726-20:11:38 GWbS650651#SP#020097041607152011382026GWbS650651.5387.7368.201126
|15/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15136726052.Chuyen tien ung ho.CT tu 0781000410523 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/07/2026
|200.000,00
|6196IBT1kCEJ9MSJ.Ung ho MS 2026.184 Ba Dinh Thi Ngo FT26196615919909.20260715.195025.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407
|15/07/2026
|500.000,00
|6196SGTTH2M7HENN.IBFT ung ho MS 2026. 186. anh Trinh Quoc Bao.20260715.195001.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
|15/07/2026
|200.000,00
|6196IBT1kCEJ26QT.Ung ho MS 2026.185 Be Ho Duy Hung FT26196736203440.20260715.194855.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407
|15/07/2026
|200.000,00
|6196IBT1kCEJC7I3.Ung ho MS 2016.186 Anh Trinh Quoc Bao FT26196057007276.20260715.194613.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407
|15/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15136280165.ung ho ms2026.186(anh trinh quoc bao).CT tu 0381002152311 PHAN THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|99.000,00
|Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207151932452026GSHD633180.5388.25406.193246
|15/07/2026
|100.000,00
|6196TPBVI21N6GQ6.Ung ho MS 2026.183.20260715.193209.03451252301.NGUYEN BICH DIEP.970423
|15/07/2026
|100.000,00
|6196IBT1kCEW7A2M.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26196872109676.20260715.190458.19037086047014.VND-TGTT-TRAN SANH TON.970407
|15/07/2026
|50.000,00
|6196IBT1iJ6SL1J6.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260715.185730.26101991.HO THI NGOC CHI.970432
|15/07/2026
|1.800.000,00
|6196IBT1bJMUEI2K.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Trinh Quoc Bao MS 2026 - 186.20260715.185508.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|15/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15134910091.Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien.CT tu 0451001445570 NGUYEN THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|30.000,00
|QR - Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097041507151813322026XXSr321850.5390.1230.181320
|15/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15133298699.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15133264484.ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung ).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15133237934.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15133213547.ung ho MS 2026.186(anh Trinh Quoc Bao).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15133175473.Ung Ho MS 2026.185( Be Ho Duy Hung).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao-150726-16:57:35 Wslg521345#SP#020097041607151657362026Wslg521345.5189.58496.165736
|15/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15132344998.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|700.000,00
|6196IBT1iJ6SQW3Q.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026180 2026181 2026182 2026183 2026184 2026185 2026186 moi ma so 100 K.20260715.160959.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|15/07/2026
|100.000,00
|VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2026.184 ba Dinh thi Ngo#SP#02009704880715160643202666dc181299.5388.64137.160643
|15/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15131627662.Chia se den nhung nguoi bat hanh.CT tu 1968107940 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15131429420.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15131331860.TA THI HONG ck ung ho MS 2026-185( be Ho Duy Hung).CT tu 0011003278996 TA THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097048807151505582026vk6r949641.5388.53140.150559
|15/07/2026
|200.000,00
|6196IBT1kCKRZDFY.Ung ho anh Trinh Quoc Bao, MS 2026.186 FT26196957787598.20260715.150527.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|15/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137777013340.20260715.137777013340-0904904143_Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
|15/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao#SP#0200970405071514484520265ODC052041.5189.49051.144845
|15/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097041507151445272026WrPh211097.5387.28693.144527
|15/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung)#SP#0200970415071514421320260uIr199586.5390.10367.144213
|15/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807151430532026n32k831380.5387.44553.143041
|15/07/2026
|100.000,00
|6196SGTTH2M72WQJ.IBFT Ung ho MS 2026.186 - anh Trinh Quoc Bao.20260715.142731.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|15/07/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207151414202026DQWY850653.5189.51021.141420
|15/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#02009704220715140954202608OG816390.5388.28366.140954
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15130217520.GD Do Mong Duoc ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 9912026633 NGO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15130069171.TRAN QUANG NAM Gia Lai chuyen tien ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807151350132026u1xh712359.5189.21470.135014
|15/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao)#SP#0200970415071513442220269lTM921375.5389.91949.134422
|15/07/2026
|100.000,00
|6196SGTTH2M67SFW.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.133804.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|15/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15129902437.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.186 ANH TRINH QUOC BAO.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|5.000,00
|6196IBT1kCKXRXT6.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao FT26196250742197.20260715.133443.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|15/07/2026
|50.000,00
|6196MCOBQ2BTQ9Z8.Ung ho ms2026.186 trinh quoc bao.20260715.133358.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|15/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15129850408.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.186( anh Trinh Quoc Bao).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|200.000,00
|6196IBT1kCKXXMZY.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26196614605108.20260715.132842.9798879887988.TRINH HUU HOA.970407
|15/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15129790154.ung ho ms 2026 184 ( Dinh Thi Ngo ).CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|6196IBT1kCKXF5YS.ung ho MS 2026.182 - be Ha Quynh Nhu FT26196578009946.20260715.132143.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
|15/07/2026
|100.000,00
|6196TPBVI21N1V97.Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).20260715.131653.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|15/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#0200970422071513155020263F4C636576.5390.54355.131541
|15/07/2026
|200.000,00
|6196IBT1kCKXL6EE.Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao FT26196200430958.20260715.131458.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|15/07/2026
|300.000,00
|6196IBT1kCKXZ799.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196508415826.20260715.130711.19026346372011.VND-TGTT-NGUYEN VIET THANG.970407
|15/07/2026
|50.000,00
|6196IBT1kCKXELGY.Ung ho MS 2026.186 FT26196347875220.20260715.130034.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15129240798.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|400.000,00
|MBVCB.15129234760.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15129220506.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15129215640.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15129192342.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15129174428.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|6196IBT1kCKX5CYY.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196591515306.20260715.123420.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15129156761.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15129142299.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15129121876.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15129114300.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15129091755.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|50.000,00
|6196MCOBQ2BTLUJZ.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).20260715.122829.03101010965538.HOANG VIET.970426
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15129084476.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|6196IBT1kCKXP2AI.Ung ho MS 2026. 186 anh Trinh Quoc Bao FT26196814060006.20260715.122820.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|15/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207151227132026N5G9992881.5387.98499.122713
|15/07/2026
|100.000,00
|6196IBT1kCKX26I5.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196219280910.20260715.120444.6686688668.CHU MY LINH.970407
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15128289139.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15128276710.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|6196IBT1iJ62NBP9.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 186 TRINH QUOC BAO.20260715.113428.247529918.LE THI HOA.970432
|15/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15128111457.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.186-anh Trinh Quoc Bao#SP#020097040507151125482026V2K9085999.5389.51002.112548
|15/07/2026
|40.000,00
|ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207151113382026D4RX541836.5390.68893.111338
|15/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807151101152026bbm7152348.5389.86628.110115
|15/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15127622177.ung ho MS 2026.185(be Ho Duy Hung).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15127595948.ung ho Ms 2026.185 ( be Ho Duy Hung).CT tu 0351000975990 TRAN DINH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|1.000.000,00
|6196NAMAP2LM4EQ9.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.105133.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
|15/07/2026
|20.000,00
|6196IBT1kCK38ZEF.Ung ho ma so 2026.186 FT26196055101406.20260715.105031.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|15/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15127520573.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15127424504.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15127357531.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0021001757530 TRAN DINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15127336122.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1017523632 HOANG THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15127194412.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0011004241411 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15127044715.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0281001702240 NGUYEN THU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207151014142026SJHC265144.5389.98209.101415
|15/07/2026
|50.000,00
|6196IBT1kCKF3VAP.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26196921309148.20260715.100250.19020572579011.VND-TGTT-VU THI KIM NGAN.970407
|15/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207150950582026LDRN238301.5189.61735.095059
|15/07/2026
|200.000,00
|6196TPBVI21II7R7.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260715.094439.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423
|15/07/2026
|500.000,00
|SHGD:10003518.DD:260715.BO:NGUYEN THI PHUONG HIEU.Remark:HA QUYNH NHU 2026182
|15/07/2026
|500.000,00
|SHGD:10003502.DD:260715.BO:NGUYEN THI PHUONG HIEU.Remark:DUONG VAN HUY MS 2026171
|15/07/2026
|200.000,00
|6196IBT1iJ62BMUL.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260715.093337.56214658.PHAM DUY NINH.970432
|15/07/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.15126233061.ung ho MS 2026.185(be Ho Duy Hung).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15126222705.ung ho MS 2026.183(gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15126193133.ung ho MS 2026.182(em Ha Quynh Nhu).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507150916192026JGKX013632.5387.83053.091619
|15/07/2026
|100.000,00
|6196IBT1kCKF8IL7.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26196142094821.20260715.090850.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407
|15/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 186 ONG TRINH QUOC BAO-150726-09:08:15 1I2q516552#SP#0200970416071509081620261I2q516552.5388.45301.090816
|15/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507150908122026YWDE072678.5390.44294.090812
|15/07/2026
|191.000,00
|MBVCB.15126023010.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0251002367543 NGUYEN HOANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|6196SGTTH2M6R1KA.IBFT Ung ho ms 2026.185.20260715.085954.0631113939.LE QUANG PHUC.970403
|15/07/2026
|100.000,00
|6196IBT1iJ62IEG2.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.084859.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15125768984.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207150836042026YWXT465322.5388.8859.083605
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15125677041.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|300.000,00
|6196IBT1iJ62V7LZ.Ung ho MS 2026183 gd chi Nguyen Thi Yen.20260715.083117.136581473.PHAM THI TUY THU.970432
|15/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15125598067.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|6196IBT1aW37PRCG.ung ho ms 2026.186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.082931.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|15/07/2026
|1.000.000,00
|PHUNG THI XUAN DUNG UNG HO MS 2026.179 EM PHAN VAN DUONG
|15/07/2026
|200.000,00
|6196SGTTH2M6T4Q8.IBFT ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.082652.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|15/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807150816112026d6gy558942.5389.30667.081611
|15/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097048807150813142026m6an549299.5189.19830.081302
|15/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207150812242026OEQZ945463.5387.17525.081225
|15/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15125206941.ng ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15125160496.2026.186.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15125126568.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207150751292026GBNK182036.5390.44023.075129
|15/07/2026
|100.000,00
|6196IBT1kCKTBXZN.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196230470527.20260715.073223.19032434257778.VND-TGTT-NGUYEN HONG NHUNG.970407
|15/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15124743882.ung ho ms 2026.186 (anh trinh quoc bao).CT tu 9243070679 LE VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207150718252026939R269259.5390.36396.071825
|15/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15124620792.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15124543496.ung ho MS 2026.194.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15124542240.Chuyen tien ung ho ms 2026 186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15124541068.ung ho MS 2026.193.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15124538806.ung ho MS 2026.192.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15124544796.ung ho MS 2026.19.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|18.000,00
|MBVCB.15124172449.LANG THI THUY ung ho MS 2026.185 ( Em Duy Hong ) .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|18.000,00
|6196IBT1iJ6CT731.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260715.035002.125806643.NGUYEN VAN LOC.970432
|15/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15123848780.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0081001159769 TRAN DUC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15123821180.MS 2026 182.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|16.345,00
|6196TPBVI21IEIHP.UHMS2026.182 MongGD Tuong Thi Mai-Ha Duc Anh,Tuong Thi Hoai Thu,Ha Quynh Nhu an lac nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260715.021558.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|15/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#02009704880715010120202687j3125990.5389.68005.010108
|15/07/2026
|100.000,00
|6196IBT1kCKL65I4.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26196145054181.20260715.004311.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
|15/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15123531537.DANG VAN HOANG chuyen tien ung ho MS 2026.174 NGUYEN VAN HIEN.CT tu 0721000516433 DANG VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15123528541.DANG VAN HOANG chuyen tien ung ho MS 2026.176 TRAN THI THU HIEN.CT tu 0721000516433 DANG VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/07/2026
|500.000,00
|6196IBT1kCKLKEHE.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26196008520000.20260715.001945.19033267503016.VND-TGTT-NGO ANH TUAN.970407
|15/07/2026
|20.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#0200970488071500040320261waa099329.5390.6131.000404
|15/07/2026
|100.000,00
|6196IBT1kCKLGFG7.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26196215868644.20260715.000016.15232730868888.PHAM THI THUAN ANH.970407
|15/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137694377930.20260714.137694377930-0362170002_Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo
|15/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207142322182026QSHZ482843.5387.50827.232207
|15/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970422071423215620268W6W615145.5388.50554.232156
|15/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507142301132026z9yS160365.5389.13590.230113
|16/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#0200970488071623133020263nj0587644.5388.78594.231331
|16/07/2026
|100.000,00
|6197IBT1iJ68NNWA.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260716.225833.0986882801.HA THI PHUONG THAO.970432
|16/07/2026
|1.000.000,00
|6197IBT1kCEPV6JQ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26198296497932.20260716.225236.8586141096.TRAN THI THU TRANG.970407
|16/07/2026
|5.000,00
|6197IBT1kCEPCSWK.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu FT26198816609297.20260716.222313.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|16/07/2026
|1.800.000,00
|6197IBT1bJMP23QE.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho GD ong Pham Xuan Tinh MS 2026 -187 . Chuc Gia dinh vuot qua kho khan.20260716.220225.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|16/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15154425221.Ung ho MS 2026.187 (ba Dang Thi Thu - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15154382104.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2027.187(ba Dinh Thi Thu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15154379385.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207162156232026Y4HP859505.5390.634.215624
|16/07/2026
|100.000,00
|6197IBT1kCEUFFLV.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26198215575010.20260716.214936.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|16/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu. Xin Chua ban phuoc lanh cho gia dinh ba#SP#020097042207162147152026HGPA553087.5389.70119.214716
|16/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao.Xin Chua ban phuoc lanh cho chau va gia dinh#SP#020097042207162143592026MIQW293898.5387.56555.214347
|16/07/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Dinh Thi Thu ms 2026.187#SP#020097042207162121032026JLSV811778.5387.43463.212104
|16/07/2026
|100.000,00
|6197IBT1kCEU4NZ6.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26198885306802.20260716.211410.19036121898018.TRUONG THI THU THAO.970407
|16/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15153565921.HO NGOC DIEM CHAU chuyen tien ung ho ms 2026.186 ( Trinh Quoc Bao).CT tu 1062901495 HO NGOC DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|50.000,00
|6197IBT1kCEU9UBD.ung ho ma so 2026.187, ba Dinh Thi Thu FT26197236054675.20260716.203749.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|16/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15153208926.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15153205754.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15153194230.Ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy).CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15152613320.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0021002322010 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15152551324.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0021002322010 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|100.000,00
|DAO THI HUONG ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970488071619492120267h1f155765.5390.60278.194921
|16/07/2026
|200.000,00
|6197IBT1kCE8BCST.Ung ho ba Dinh Thi Thu, MS 2026.187 FT26197736157790.20260716.193514.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|16/07/2026
|50.000,00
|6197IBT1iJ68WNS5.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260716.185540.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432
|16/07/2026
|100.000,00
|6197IBT1kCE8Q91F.MS 2026.187 FT26197185630723.20260716.185418.260905040111.TA QUOC VIET.970407
|16/07/2026
|50.000,00
|6197TPBVI217EGKQ.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260716.183749.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|16/07/2026
|100.000,00
|6197IBT1kCEIZ48E.Hoang vo dieu my ung ho MS 2026.185 BE HO DUY HUNG FT26197270277527.20260716.183459.9999955599.HOANG HA.970407
|16/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097042207161740142026MLQ1321376.5388.89311.174001
|16/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970422071617390520264GS1966506.5390.79419.173906
|16/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207161738262026171E839963.5387.73624.173827
|16/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207161737432026LYPF782557.5389.68218.173743
|16/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207161737032026JCZ4920813.5387.63217.173703
|16/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207161736172026Q2FY631708.5189.56660.173618
|16/07/2026
|500.000,00
|6197IBT1kCEMPFWR.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26197064405890.20260716.165458.19031002434011.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH CHAU.970407
|16/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15148673054.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15148662027.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097048807161633182026x8cq206678.5388.64341.163306
|16/07/2026
|100.000,00
|6197SGTTH2M5MBL3.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu.20260716.162535.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|16/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097042207161611582026SXHV755104.5390.12870.161159
|16/07/2026
|10.000,00
|UNG HO MS 2026 186 ANH TRINH QUOC BAO-160726-16:03:06 BHEw918347#SP#020097041607161603062026BHEw918347.5390.53008.160307
|16/07/2026
|10.000,00
|UNG HO MSMS 2026 187 BA DINH THI THU-160726-16:01:04 fQMS291474#SP#020097041607161601042026fQMS291474.5388.38775.160104
|16/07/2026
|50.000,00
|6197IBT1kCEVHTZF.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26197605296001.20260716.155742.19029381671037.VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN.970407
|16/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15147805450.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|140.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137931986550.20260716.137931986550-0988139901_Ung ho ms 2026186 Trinh Quoc Bao
|16/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15147759849.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 9372942929 DANG VAN SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15147547534.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|200.000,00
|6197IBT1kCEVVK5Z.Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu FT26197685059807.20260716.150656.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|16/07/2026
|100.000,00
|6197MSCBD2GI6E4F.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260716.150209.0948708708.TRAN TRUNG KIEN.970422
|16/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu-160726-14:55:39 vPWw928583#SP#020097041607161455402026vPWw928583.5388.25617.145527
|16/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807161453562026r0c6832074.5387.14585.145356
|16/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097041507161452502026xEKk666938.5387.9087.145250
|16/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807161452432026zc00828111.5388.8058.145230
|16/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097048807161451462026ihc6825084.5389.1941.145133
|16/07/2026
|200.000,00
|6197IBT1kCEVQRJJ.Ung ho MS2016.174 va MS2016.183 FT26197075957008.20260716.143835.19036719318016.VND-TGTT-NGUYEN THI THIEP.970407
|16/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097042207161433512026IA8P135499.5389.98456.143352
|16/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15146811622.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15146791699.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15146754599.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0371000492167 HUYNH HAO NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu-160726-14:18:33 Vbbz533278#SP#020097041607161418332026Vbbz533278.5388.13487.141834
|16/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097040507161415042026F9IE085567.5388.94671.141452
|16/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097042207161408372026YFUI270841.5388.59805.140837
|16/07/2026
|10.000,00
|6197IBT1kCEDEJY8.ung ho ms 2026.187, ba Dinh Thi Thu, chuc ba va gia dinh binh an FT26197760214391.20260716.135700.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|16/07/2026
|5.000,00
|6197VNIB02F9FIMN.ung ho MS 2026.187 ( ba Dinh Thi Thu ).20260716.135541.912281212.GIANG MY LINH.970441
|16/07/2026
|50.000,00
|6197ORCOQ2BZGG7Q.LOC HO TRO MS2026.187 DINHTHITHU.20260716.135210.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|16/07/2026
|200.000,00
|6197TPBVI217258S.Ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).20260716.135124.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|16/07/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#0200970422071613505420265BPX558622.5389.67483.135054
|16/07/2026
|50.000,00
|6197MCOBQ2BZG4T9.Ung ho ms2026.187 dinh thi thu.20260716.134935.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|16/07/2026
|50.000,00
|6197IBT1kCEDG3Q3.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26197263836870.20260716.134903.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|16/07/2026
|30.000,00
|6197IBT1kCEDGFLG.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26197992038994.20260716.134902.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|16/07/2026
|25.000,00
|6197IBT1iJ6M6K6Q.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu adidaphat.20260716.134828.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|16/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15146281420.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|100.000,00
|6197SGTTH2MP65XW.IBFT Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260716.133649.060849189969.BUI VIEN TRUNG.970403
|16/07/2026
|100.000,00
|6197SGTTH2MP66V2.IBFT ung ho ms 2026184 ba Dinh Thi Ngo.20260716.133606.060849189969.BUI VIEN TRUNG.970403
|16/07/2026
|100.000,00
|6197SGTTH2MP6IGF.IBFT Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260716.133440.060849189969.BUI VIEN TRUNG.970403
|16/07/2026
|100.000,00
|6197SGTTH2MP6S3R.IBFT Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260716.133113.060849189969.BUI VIEN TRUNG.970403
|16/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15146140099.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15146126478.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15145698619.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|10.000,00
|6197IBT1aW368U1D.VU DUC TU. Ung ho MS 2026173 (Em Ta Thanh Van) .20260716.124908.0339306897.VU DUC TU.970437
|16/07/2026
|10.000,00
|6197IBT1aW3681JI.VU DUC TU. Ung ho MS 2026172 (Anh Vi Van Chuc).20260716.124352.0339306897.VU DUC TU.970437
|16/07/2026
|100.000,00
|6197IBT1kCESTUHM.Ung ho MS 2026.187 Dinh Thi Thu FT26197899144763.20260716.121912.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|16/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15145172570.Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|100.000,00
|6197IBT1kCESZSM9.Ung ho Ba Dinh Thi Thu FT26197259302696.20260716.121024.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|16/07/2026
|10.566,00
|6197IBT1kCESAJGI.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung FT26197279520817.20260716.115354.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|16/07/2026
|100.000,00
|BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.7.2026 - MS 2024.11 em KHOI#SP#0200970415071611384520269999439192.5189.89467.113834
|16/07/2026
|100.000,00
|BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.7.2026 - MS 2026.05 em AN#SP#0200970415071611384520269999439190.5390.89466.113847
|16/07/2026
|100.000,00
|6197IBT1iJ6MSK82.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 187 DINH THI THU.20260716.113309.247529918.LE THI HOA.970432
|16/07/2026
|30.000,00
|6197IBT1kCESC4C4.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu FT26197075200964.20260716.111427.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|16/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042207161049442026HMNZ494703.5389.60276.104945
|16/07/2026
|10.000,00
|6197IBT1cJVK5FSC.Ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).20260716.104420.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|16/07/2026
|10.000,00
|6197IBT1cJVK5LJN.Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).20260716.104309.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|16/07/2026
|20.000,00
|6197IBT1cJVK56TD.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).20260716.104154.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|16/07/2026
|10.000,00
|6197IBT1cJVK57L3.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).20260716.104020.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|16/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15143711472.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|1.000.000,00
|6197IBT1iJ6VRMLW.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260716.102422.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
|16/07/2026
|100.000,00
|6197WBVNP2L8ETLQ.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260716.102333.108000184859.DAO MINH ANH.970412
|16/07/2026
|50.000,00
|O5CH7JVADTQB-Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#02009704220716100350202683A0976923.5390.86472.100350
|16/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI HANH chuyen tien ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207160938362026S0A1570402.5390.51582.093824
|16/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15142672535.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.187( ba Dinh Thi Thu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|50.000,00
|6197MCOBQ2BZC2MP.Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).20260716.091809.03101010965538.HOANG VIET.970426
|16/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15142557548.TA VAN THUY chuyen tien Ms 2026.187.CT tu 1396658668 TA VAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097048807160906012026kev7677823.5388.98854.090601
|16/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15142376432.Ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097042207160843552026JFVF299214.5389.6456.084343
|16/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15142084596.ung ho MS2026.183 gd chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.185 Ho Duy Hung#SP#020097042207160836312026HJ07122963.5390.77402.083632
|16/07/2026
|3.000.000,00
|6197NAMAP2L8J1J7.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260716.083524.906251616300001.LE QUOC VIET.970428
|16/07/2026
|300.000,00
|6197MSCBD2GH5JKF.LD26171 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.20260716.083408.56786886868.LE PHUC THO.970422
|16/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15141716771.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho MS 2026. 168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15141690729.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422071608055620266YLV194482.5388.58318.080556
|16/07/2026
|1.000.000,00
|6197IBT1aW3EHW5S.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.20260716.080144.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|16/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15141579220.Ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|100.000,00
|6197SHBAP2L8CD92.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.186 a Trinh quoc bao.20260716.075556.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
|16/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15141223516.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.187 (be Dinh Thi Thu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 187 BA DINH THI THU-160726-07:11:30 QMtJ922925#SP#020097041607160711302026QMtJ922925.5390.70777.071130
|16/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15140765380.Chuyen tien ung ho ms 2027 187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|16/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.187-ba Dinh Thi Thu#SP#0200970405071606460920262T61040734.5389.97731.064609
|16/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15140603330.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15140581122.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15140560436.vc tvt va cha me 2 ben ung ho MS 2026.183 (gia dinh Chi Nguyen Thi Yen).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15140532279.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15140279470.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.186 (a Trinh Quoc Bao).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15140266108.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15140249238.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807160529232026cuyi141466.5388.73943.052924
|16/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15140045722.PHAM THI THUY TRANG chuyen tien ung ho, tuy so tien nho, nhung em mong dong gop phan nao cho nha minh.CT tu 1050333516 PHAM THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15139967200.MS 2026.186- chuc em Trinh Quoc Bao som co du chi phi lap chan gia de hoan thanh uoc mo cua minh.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|17.891,00
|6197TPBVI216JRXX.UHMS 2026.186 Mong GD VC ba Le Thi Ly,anh Trinh Quoc Bao an lac gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260716.021440.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|16/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15139641284.ung ho ms 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0531002587025 THAI CHUNG NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|25.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137846930640.20260715.137846930640-0343882448_PHAN NHUT LAM chuyen tien qua MoMo
|16/07/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207152310132026AU5E351350.5388.66264.231013
|16/07/2026
|300.000,00
|6196IBT1kCE1NM9R.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26197000817804.20260715.230722.19039210564017.VND-TGTT-LE TUNG SON.970407
|16/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MAY chuyen tien MS 2026.185#SP#020097040507152302312026MK1R057894.5390.48539.230231
|17/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NONG THI VAN NGA chuyen tien ung ho ms 2026 188 em Xuan hieu#SP#0200970405071722430120265208040555.5390.60721.224301
|17/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15169756114.Ung Ho MS 2026.187 Dinh Thi Thu.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15169631217.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1iJ6B2DGY.Ung ho MS 2026 188 Mai Xuan Hieu.20260717.221457.0968348206.LE THI NGA.970432
|17/07/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 188#SP#020097042207172209012026HYLJ786048.5390.68149.220901
|17/07/2026
|100.000,00
|6198SHBAP2LZ2U45.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.188 em Mai Xuan Hieu.20260717.215711.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|17/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15169286419.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|10.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.185#SP#020097048807172143462026f641094354.5389.72980.214346
|17/07/2026
|10.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.186#SP#0200970488071721425720268w51092141.5387.70121.214244
|17/07/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.187#SP#020097048807172141532026oqn4089191.5390.64591.214153
|17/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.184 ( me con ba Dinh Thi Ngo)#SP#020097041507172141482026dnD0784960.5189.64402.214148
|17/07/2026
|10.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.188#SP#02009704880717214122202695oy087763.5388.62520.214122
|17/07/2026
|100.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho be Ho Duy Hung MS 2026.185#SP#020097041507172140282026ELT1781603.5388.59475.214028
|17/07/2026
|200.000,00
|6198IBT1kCEENQLK.Ms 2026 188 em Mai Xuan Hieu FT26198815980087.20260717.212951.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|17/07/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Mai Xuan Hieu ms 2026.188#SP#020097042207172045122026YBKX440927.5189.77177.204513
|17/07/2026
|200.000,00
|6198TPBVI215UG1B.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.204357.00502586002.PHAM HONG NHUNG.970423
|17/07/2026
|230.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.188 em mai xuan hieu#SP#0200970405071720410020268U2D067636.5389.51650.204100
|17/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507172038462026GXN0057614.5390.39336.203847
|17/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI CHIEN chuyen tien ung ho MS 2026. 183 gd chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970405071720302120266ZI6019193.5388.89082.203021
|17/07/2026
|10.000,00
|PHAN TU ANH chuyen tien#SP#020097042207172029242026RRAO157354.5390.82837.202925
|17/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15167494392.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1905907357 MAI VINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|50.000,00
|6198IBT1kCEKRSKL.MS 2026.188 FT26198135869860.20260717.195219.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|17/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15167366464.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15167362929.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15167350197.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15166961696.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15166909769.CHU THI THU ung ho MS 2026.188 (Mai xuan Hieu).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15166826723.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 1083278888 HUYNH THI THUONG PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15166763761.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0011001825259 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|17/07/2026
|10.000,00
|6198IBT1fJ2VHX1D.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260717.190043.9021589473247.DINH THU TRANG.963388
|17/07/2026
|200.000,00
|DINH NGOC AN chuyen tien MS 2026-188( em Mai Xuan Hieu)#SP#020097041507171859482026ujYH127319.5388.12387.185948
|17/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15165991771.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1049009924 LUU DUY MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|200.000,00
|6198IBT1fJ2VEJEY.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.181637.938132398.PHAM THI THUY LINH.970406
|17/07/2026
|50.000,00
|6198ASCB02FDIEWN.UNG HO MS 2026.188 EM MAI XUAN HIEU-170726-18:05:51 6198ASCB02FDIEWN.20260717.180551.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1kCE75L1P.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26198735880293.20260717.175332.19033503696017.VND-TGTT-NGUYEN MINH KHANH.970407
|17/07/2026
|50.000,00
|6198IBT1kCE7PYRX.Ung ho MS 2026.188 FT26198506043640.20260717.174829.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|17/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15165082457.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207171745462026VK9E494297.5389.10757.174546
|17/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15165074375.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15164861174.Ung ho MS 2026.168 , em Lo Quoc Dat.CT tu 1027119423 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138092483053.20260717.138092483053-0938122191_Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17/07/2026
|82.000,00
|ms2026.187#SP#02009704220717171028202622VC840757.5387.60680.171028
|17/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15164233715.2026.188.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|100.000,00
|6198SGTTH2CLYZEK.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu.20260717.165041.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|17/07/2026
|100.000,00
|6198ASCB02FDUUMW.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu-170726-16:44:38 6198ASCB02FDUUMW.20260717.164438.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416
|17/07/2026
|5.000,00
|MBVCB.15163696127.Chuyen tien ung ho.CT tu 0591000400805 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|17/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15163649364.ms2026.188.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|10.000,00
|6198IBT1kCEGP5LR.ung ho ms 2026.188, em Mai Xuan Hieu, chuc em va gia dinh binh an FT26198051639040.20260717.162734.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|17/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807171625322026y72w720203.5387.61027.162519
|17/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15163543312.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|500.000,00
|LIEU KIM NGHI UNG HO MS 2026.183 GIA DINH CHI NGUYEN THI YEN#SP#020097040507171620152026YT57006805.5389.27603.162015
|17/07/2026
|1.000.000,00
|LIEU KIM NGHI UNG HO MS 2026.185 BE HO DUY HUNG#SP#020097040507171618492026GWLP099163.5387.19480.161849
|17/07/2026
|100.000,00
|6198SGTTH2CL21MT.IBFT Ung ho MS 2026.188 - em Mai Xuan Hieu.20260717.161837.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|17/07/2026
|CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG TK337 (TT28+29, TT008, TT009)
|17/07/2026
|50.000,00
|6198ASCB02FD4UMF.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu-170726-16:15:31 6198ASCB02FD4UMF.20260717.161531.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|17/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#02009704880717160729202664yn647291.5388.51116.160729
|17/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15163290901.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097040507171559282026UB7G096103.5390.3058.155915
|17/07/2026
|200.000,00
|6198IBT1kCEGJHL8.Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26198332015144.20260717.155439.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|17/07/2026
|100.000,00
|6198TPBVI21P79X5.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).20260717.155408.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|17/07/2026
|200.000,00
|6198IBT1kCEGWEUC.MS 2026.188 FT26198056124960.20260717.155126.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|17/07/2026
|50.000,00
|6198MCOBQ2B4Q9IT.Ung ho ms2026.188 mai xuan hieu.20260717.154554.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1kCEAREF7.Ung ho Ms 2026.184 Ba Dinh Thi Ngo FT26198004734084.20260717.154234.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407
|17/07/2026
|100.000,00
|6198TPBVI21P7L1B.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).20260717.154147.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|17/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.188 MAI XUAN HIEU-170726-15:41:39 G9M9751561#SP#020097041607171541392026G9M9751561.5189.91277.154139
|17/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15162975636.MS 2026.188-cau mong em Mai Xuan Hieu mau chong hoi phuc sk va gd em som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15162958795.2026.188( Mai xuan Hieu).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138079901811.20260717.138079901811-0904904143_Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17/07/2026
|200.000,00
|6198IBT1kCEA3EKE.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198160290750.20260717.153632.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|17/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15162879516.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1kCEAF5TB.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26198008553093.20260717.153250.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407
|17/07/2026
|1.000.000,00
|6198IBT1bJMPEWX7.CONG TY CP TAP DOAN NV UNG HO MS 2026.188 EM MAI XUAN HIEU.20260717.153211.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|17/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807171530272026gwjg510892.5388.22552.153027
|17/07/2026
|150.000,00
|Ung ho Ms2026.188#SP#020097042207171530212026RZW6428603.5387.22265.153021
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1kCEATUQ7.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26198822467131.20260717.152926.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407
|17/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138078596252.20260717.138078596252-0966931495_Ung ho MS 2026 188 Em Mai Xuan Hieu
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1kCEAHUG3.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26198272701051.20260717.152319.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1kCEAZE7Z.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26198884100245.20260717.152107.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407
|17/07/2026
|100.000,00
|VU THI MINH THAO Chuyen tien MS 2026.114 em Dang Dang Duong#SP#020097048807171519122026idbv472118.5189.55098.151912
|17/07/2026
|100.000,00
|6198TPBVI21PNDFV.Ung ho MS 2026.188 Mai Xuan Hieu.20260717.151843.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1kCEA692P.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26198394134904.20260717.151620.9908955189.NGUYEN CHAU BICH TUYEN.970407
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1iJ6YI1PV.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260717.151501.0908955189.NGUYEN CHAU BICH TUYEN.970432
|17/07/2026
|50.000,00
|6198SGTTH2C2NYV4.IBFT Ung ho MS 2026.188.20260717.145727.060258058413.HUYNH THI HONG NHUNG.970403
|17/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15162307084.DINH THU HUONG chuyen tien ms 2026 .188 Mai xuan hieu .CT tu 9668996868 DINH THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|300.000,00
|6198IBT1aW3H7RH2.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.188 em Mai Xuan Hieu.20260717.145043.187704070003826.DANG THI PHUONG.970437
|17/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15162214021.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1kCEAV1UB.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2026 188 em Mai Xuan Hieu FT26198439936716.20260717.142601.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407
|17/07/2026
|50.000,00
|PHAM MINH TU chuyen tien ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207171424592026QTHM857171.5390.46044.142500
|17/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15161923782.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097042207171417252026L7H1797950.5390.4500.141725
|17/07/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#0200970422071714075520269V3F829402.5189.53625.140755
|17/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu-170726-14:05:57 1Xnq866054#SP#0200970416071714055720261Xnq866054.5388.43982.140557
|17/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#0200970422071714040020261X0Z628335.5387.34475.140351
|17/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807171401222026jbkm233947.5387.20851.140123
|17/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15161708720.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|200.000,00
|6198IBT1kCEAQ4K5.Ung ho MS 2026.181 ba BUI THI MIM FT26198504769505.20260717.135454.19030598997011.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEN.970407
|17/07/2026
|150.000,00
|6198IBT1kCE4NEXI.Ung ho MS 2026.184 ba DINH THI NGO FT26198214013925.20260717.135144.19030598997011.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEN.970407
|17/07/2026
|200.000,00
|6198IBT1kCE4NJKM.Ung ho MS 2026.185 be HO DUY HUNG FT26198439806487.20260717.134922.19030598997011.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEN.970407
|17/07/2026
|500.000,00
|6198VCBCH2C231ZN.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260717.134542.0687041017032.NGUYEN XUAN KHANG.970454
|17/07/2026
|500.000,00
|6198VCBCH2C23B2W.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260717.134457.0687041017032.NGUYEN XUAN KHANG.970454
|17/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu-170726-13:18:03 4Ely108723#SP#0200970416071713180320264Ely108723.5387.10238.131750
|17/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138062984356.20260717.138062984356-0854076607_Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI CANH chuyen tien MS 2026. 188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097040507171256592026R9NH096315.5189.4845.125659
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1kCE448N7.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26198010041883.20260717.125635.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|17/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097040507171249562026ZT5L075847.5389.67761.124956
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1kCE4Y73U.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198573825063.20260717.124720.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|17/07/2026
|300.000,00
|6198SGTTH2C2XY52.IBFT Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.124555.060212591478.NGUYEN THI HONG PHUONG.970403
|17/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15160796803.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 1056049241 NGUYEN THI DIEM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15160765032.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|300.000,00
|6198IBT1kCE48DL5.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198263569812.20260717.123630.19035390970012.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407
|17/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15160741678.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1031880577 BUI THI THANH DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207171234122026RF4T127117.5389.83657.123413
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1kCE4MBCX.Ung ho MS 2026.188 e Mai Xuan Hieu FT26198200930438.20260717.123113.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|17/07/2026
|5.000,00
|6198IBT1kCE4MQ4Y.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26198482438448.20260717.122948.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|17/07/2026
|5.000,00
|6198VNIB02FHNXNS.ung ho MS 2026.188 ( em Mai Xuan Hieu ).20260717.122830.998082808.GIANG MY LINH.970441
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1iJ6PKPVP.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 188 MAI XUAN HIEU.20260717.122727.247529918.LE THI HOA.970432
|17/07/2026
|50.000,00
|6198IBT1kCE4VJBL.Giup ma so 2026.188 FT26198372756603.20260717.122706.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|17/07/2026
|100.000,00
|6198VNIB02FHNWWY.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.122630.002652537.BUI DUC DUYET.970441
|17/07/2026
|300.000,00
|6198IBT1kCE4SU9C.Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26198002654195.20260717.122228.19034566941018.VND-TGTT-DOAN THI PHUONG THAO.970407
|17/07/2026
|200.000,00
|6198MSCBD2K2LPYY.NGUYEN CHI SON chuyen tien ung ho Ms 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.122033.8400111767006.NGUYEN CHI SON.970422
|17/07/2026
|200.000,00
|6198IBT1kCE4CQN8.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198732334171.20260717.121259.19033796716165.VND-TGTT-VU KIM NGOC.970407
|17/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15160350374.LE THI VAN chuyen tien.CT tu 0541001625546 LE THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207171209162026XSLZ379809.5390.28452.120916
|17/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15160233432.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0011004043739 DINH THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138055015524.20260717.138055015524-0326683902_Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15160148574.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0011003134522 HOANG THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807171151002026o0p0858820.5189.5059.115101
|17/07/2026
|200.000,00
|6198IBT1kCEBLVCX.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198700674447.20260717.114342.19032264028019.VND-TGTT-DO VAN QUYEN.970407
|17/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15159738085.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0071003591850 DANG DINH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15159669865.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15159655817.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15159649362.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15159636102.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|300.000,00
|6198IBT1kCEBAX5N.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26198715436181.20260717.112338.19029507839011.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH NGOC.970407
|17/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807171123252026paal748440.5189.15491.112312
|17/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15159620828.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|1.000.000,00
|Chuyen tien ung ho MS2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807171121202026te42739730.5388.356.112120
|17/07/2026
|300.000,00
|6198IBT1kCEBB8RF.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26198804413079.20260717.111638.19021520722015.VND-TGTT-NGUYEN LE HANG.970407
|17/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138047687627.20260717.138047687627-0908301300_Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17/07/2026
|255.000,00
|QR - Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097041507171108472026hWhS133997.5387.13121.110847
|17/07/2026
|1.000.000,00
|6198IBT1bJMPASP5.CONG TY CP TAP DOAN NV UNG HO MS MS 2026.186 ANH TRINH QUOC BAO.20260717.110028.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1aW3HSPHN.ung ho ms 2026.188 em mai xuan hieu.20260717.105521.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|17/07/2026
|56.000,00
|UHMS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097041507171030332026Xn6S890421.5389.70481.103033
|17/07/2026
|1.000.000,00
|6198IBT1aW3H2VZK.UNG HO MS 2026,188 ( EM MAI XUAN HIEU).20260717.102525.700004652380.LY THU PHONG.970424
|17/07/2026
|55.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138041650665.20260717.138041650665-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien qua ung ho ms2026185
|17/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15158693461.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138040325015.20260717.138040325015-0988877985_Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|17/07/2026
|250.000,00
|ung ho ma so 2026.188 Mai Xuan Hieu. cau mong con khoe lai#SP#020097048807171009252026dwu0465903.5390.45083.100925
|17/07/2026
|200.000,00
|6198IBT1kCE5LA1C.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26198460465699.20260717.100817.19031721768019.VND-TGTT-TRUONG CHI KHANH NAM.970407
|17/07/2026
|200.000,00
|6198TPBVI21PZVA1.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.100730.00006269691.TRAN ANH VINH.970423
|17/07/2026
|50.000,00
|6198SGTTH2C2TY3H.IBFT Ung ho MS 2026.187.20260717.100415.060258058413.HUYNH THI HONG NHUNG.970403
|17/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#02009704220717100404202688OK926671.5388.14136.100405
|17/07/2026
|100.000,00
|6198MCOBQ2BRX12N.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.100339.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|17/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15158433070.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0101000441192 NGUYEN DUC TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|200.000,00
|2026.188 MAI XUAN HIEU-170726-09:55:33 yVhI407064#SP#020097041607170955332026yVhI407064.5189.64563.095533
|17/07/2026
|500.000,00
|6198TPBVI21PTDGC.MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).20260717.095144.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423
|17/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.188-em Mai Xuan Hieu#SP#0200970405071709464820261Q86026515.5387.17055.094648
|17/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15158234691.Ung ho MS 2026.186 A Trinh Quoc Bao.CT tu 0451001445570 NGUYEN THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|200.000,00
|6198IBT1kCE5AIQB.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198146243948.20260717.094409.12091997458.DOAN LE UYEN UYEN.970407
|17/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207170942392026FS6K875547.5390.95327.094239
|17/07/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.188 em MAI XUAN HIEU#SP#020097042207170925262026SGG6968624.5390.7092.092526
|17/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15157899860.ung ho ms 2026 188 (em mai xuan hieu).CT tu 9243070679 LE VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15157884549.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15157801630.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.188(em Mai Xuan Hieu).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|200.000,00
|6198IBT1kCE5DXFB.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198438873096.20260717.091253.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|17/07/2026
|70.000,00
|6198IBT1kCE59F4Y.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26198392960208.20260717.090636.19029381671037.VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN.970407
|17/07/2026
|200.000,00
|6198IBT1kCE597HI.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198330700670.20260717.090555.19029381671037.VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN.970407
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1kCE52ECT.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26198361866470.20260717.090300.19029381671037.VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN.970407
|17/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15157655921.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#0200970488071709012020269csv225904.5389.95092.090120
|17/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15157646070.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15157555580.ung ho MS2026.188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|50.000,00
|6198MCOBQ2BRE63E.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).20260717.084926.03101010965538.HOANG VIET.970426
|17/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097048807170845272026wnn4173663.5390.27850.084527
|17/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207170839452026327X529408.5189.5378.083946
|17/07/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422071708261120266TBU158793.5390.52356.082611
|17/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15157130345.PHAM THI MEN chuyen tien: ung ho.MS.2026188(em mai xuan hieu).CT tu 1035550734 PHAM THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|30.000,00
|QR - Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#02009704150717082020202637MB446964.5389.30468.082010
|17/07/2026
|2.000,00
|MBVCB.15157052461.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|20.000,00
|6198IBT1kCEY7ZZG.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26198377340210.20260717.080535.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|17/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207170803152026LELC402793.5388.66914.080315
|17/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15156887975.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#0200970422071707594620264XA0427131.5189.55141.075946
|17/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15156859640.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138022776484.20260717.138022776484-0904466093_Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1aW3ZF4KS.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.188 ( Mai Xuan Hieu).20260717.075702.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|17/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15156807732.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15156778634.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu). Chuc em va gd them manh khoe.CT tu 7909542744 PHAM THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15156725605.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|300.000,00
|6198IBT1iJ6U4QUF.Ms 2026-186 uh anh Trinh Quoc Bao.20260717.074203.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|17/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15156658085.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0061001069017 NGUYEN THI KIM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|300.000,00
|6198IBT1iJ6UBXHC.Ms 2026-185 uh be Ho Duy Hung.20260717.074114.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|17/07/2026
|300.000,00
|6198IBT1iJ6UBFUA.Ms 2026-187 uh ba Dinh Thi Thu.20260717.074029.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|17/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 188 EM MAI XUAN HIEU-170726-07:33:48 nzbR621092#SP#020097041607170733492026nzbR621092.5189.67690.073349
|17/07/2026
|10.000,00
|6198IBT1aW3ZTS5R.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.175 (Anh Luong Van Vien) .20260717.073252.0339306897.VU DUC TU.970437
|17/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15156505518.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1022585145 TRINH QUANG TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|10.000,00
|6198IBT1aW3ZLRN4.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.174 (Anh Nguyen Van Hien).20260717.072820.0339306897.VU DUC TU.970437
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1iJ6UPBQ4.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.070058.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|17/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.187#SP#020097042207170657292026KQ9D706431.5189.56719.065717
|17/07/2026
|100.000,00
|6198IBT1iJ6UPWBB.ZP261980086923 Trung Kien ung ho MS 2026.87.20260717.065432.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|17/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15156040623.Chuyen tien ung ho ms 2026 188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|17/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15156009756.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15155650035.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15155641284.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|16.746,00
|6198TPBVI21PYKB6.UHMS 2026.187 Mong GD Pham Xuan Tinh-Dinh Thi Thu,2e Pham Xuan Hai-Pham Thi Hong an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260717.025100.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|17/07/2026
|2.000,00
|6198IBT1fJ2DC3Z3.Ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).20260717.013756.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|17/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15155308407.BUI THI THANH THUY uh MS 2016.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15155282172.ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15155258671.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15155125132.MS 2026.187-mong gd co Dinh Thi Thu som vuot qua kho khan va nhieu suc khoe .CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/07/2026
|25.000,00
|6197IBT1kCEPPBWR.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26198440749424.20260716.232553.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|18/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097041507182238152026kHL4923416.5389.88483.223802
|18/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15184410737.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|50.000,00
|6199IBT1kC6QPW2C.Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh FT26201158258698.20260718.221413.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|18/07/2026
|200.000,00
|6199IBT1aW3FECV3.ung ho MS 2026 189 em Nguyen Thi Anh.20260718.221123.21358253.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|18/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15184224468.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15184156726.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.189(em Chu Thi Anh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|300.000,00
|6199VNIB02F7UZDD.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260718.215208.025704061530624.DANG MINH THU.970441
|18/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15184074299.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0301002858378 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|200.000,00
|6199IBT1kC6QS3PC.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26201816059052.20260718.215136.9944455155.TRAN VAN NUOI.970407
|18/07/2026
|200.000,00
|6199IBT1kC6QSMFQ.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201665931741.20260718.214939.9944455155.TRAN VAN NUOI.970407
|18/07/2026
|300.000,00
|6199VNIB02F7UYTJ.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260718.214759.025704061530624.DANG MINH THU.970441
|18/07/2026
|300.000,00
|6199VNIB02F74IB8.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.20260718.214459.025704061530624.DANG MINH THU.970441
|18/07/2026
|50.000,00
|6199IBT1iJ67WKTT.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.214329.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|18/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097040507182133442026U759091361.5387.70471.213330
|18/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097040507182114162026HHJB022536.5389.79165.211402
|18/07/2026
|500.000,00
|6199VNIB02F7TJCF.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.210532.622704060173578.HOANG THI THANH THUY.970441
|18/07/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Thi Anh ms 2026.189#SP#020097042207182052462026H4S0138165.5390.67297.205247
|18/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970422071820404220260VKX690583.5390.462.204043
|18/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15183024332.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#02009704050718203545202692KP065450.5390.72797.203546
|18/07/2026
|10.000,00
|6199IBT1aW3FB2DD.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.177 (Em Sung A Gu ) .20260718.203353.0339306897.VU DUC TU.970437
|18/07/2026
|10.000,00
|6199IBT1aW3F5XSW.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,176 (Chi Tran Thi Thu Hien) .20260718.203044.0339306897.VU DUC TU.970437
|18/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15182882588.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|100.000,00
|6199ORCOQ2BU6V4C.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.202032.0932966377.LAM THI NHIEU.970448
|18/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HONG CHUYEN chuyen tien ung ho ms 2026.189 nguyen thi anh#SP#020097040507181946092026AEGO040046.5389.77040.194609
|18/07/2026
|300.000,00
|6199NBVAF2YQJXPQ.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.193118.100005381627.LE THU TRUNG DUNG.970419
|18/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807181930582026qzfa175121.5390.82692.193058
|18/07/2026
|50.000,00
|6199YOLOP2LRS4D6.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.192953.0352118728.DO THI KIM ANH .546034
|18/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong#SP#020097048807181910002026aq92086718.5189.49758.190946
|18/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.186 ( anh Trinh Quoc Bao)#SP#020097041507181856102026Fgy0138807.5389.61701.185610
|18/07/2026
|20.000,00
|6199IBT1kCERI3AR.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199772108390.20260718.185338.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|18/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.187 ( ba Dinh Thi Thu)#SP#020097041507181853332026aQGd126994.5389.45325.185333
|18/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#02009704050718185307202640BD068484.5390.41762.185253
|18/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.188 ( Mai Xuan Hieu)#SP#020097041507181851482026VPg8117899.5388.34109.185148
|18/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.189 ( em Nguyen Thi Anh)#SP#020097041507181849212026YSqX107083.5189.17890.184921
|18/07/2026
|100.000,00
|6199IBT1kCERDZBW.ung ho ms 2026.183 Nguyen Thi Yen FT26199000681749.20260718.184613.19032623740013.VND-TGTT-NGUYEN NHU QUYNH TRANG.970407
|18/07/2026
|100.000,00
|6199ASCB02F6I75N.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung-180726-18:15:42 6199ASCB02F6I75N.20260718.181543.470407.LE ANH DAT.970416
|18/07/2026
|100.000,00
|6199ASCB02F6I6Z7.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh-180726-18:15:05 6199ASCB02F6I6Z7.20260718.181505.470407.LE ANH DAT.970416
|18/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#0200970488071818062720266h7w796357.5388.35746.180627
|18/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138244823610.20260718.138244823610-0904904143_Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18/07/2026
|50.000,00
|6199MCOBQ2BUKEDC.Ung ho ms2026.189 nguyen thi anh.20260718.170324.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|18/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15178434938.MS 2026.189.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|200.000,00
|6199IBT1kCE3IAUW.Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26199504445146.20260718.161120.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|18/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15178133333.chuyen tien ung ho.CT tu 0071000763564 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|18/07/2026
|200.000,00
|6199IBT1kCE3DYK8.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199735463947.20260718.160205.19030463032022.VND-TGTT-BUI THI THU HIEN.970407
|18/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15178033637.Ung ho MS 2026.189( em Nguyen Thi Anh).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15177832476.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807181529482026is3n123776.5387.57529.152948
|18/07/2026
|200.000,00
|6199IBT1kCEFXJ8U.Ung ho em Mai Xuan Hieu, MS 2026.188 FT26199081867830.20260718.152548.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|18/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15177158341.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0451000256815 LE THI THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15177064640.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15177049320.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0451000256815 LE THI THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807181412412026f6ou904703.5389.93724.141241
|18/07/2026
|200.000,00
|6199IBT1kCEFM248.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199705411900.20260718.140844.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|18/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15176692671.UNG HO MS 2026.189 ( em NGUYEN THI ANH ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15176700333.BUI THI KIM LIEN chuyen tien Ung ho 2026.189 ( Nguyen Thi Anh).CT tu 0761002349912 BUI THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|100.000,00
|6199IBT1kCEF2429.Ms 2026 189 em Nguyen Thi Anh FT26199669485150.20260718.135001.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|18/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15176487245.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15176429709.viet ha55 ung ho chau nguyen thi anh ms 2026 189.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|1.000.000,00
|6199ASCB02F62V2T.UNG HO MS 2026.189 EM NGUYEN THI ANH-180726-13:25:38 6199ASCB02F62V2T.20260718.132538.8787407.LE THI THU HANG.970416
|18/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097044907181325052026JoEu841958.5390.97505.132505
|18/07/2026
|50.000,00
|6199ASCB02FN7N6T.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh-180726-13:15:58 6199ASCB02FN7N6T.20260718.131558.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|18/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207181307022026V589497496.5387.21653.130703
|18/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15176066856.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15176052047.ms2026.189.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15176022506.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|100.000,00
|6199IBT1kCETZ3V4.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199031662396.20260718.125624.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|18/07/2026
|100.000,00
|6199IBT1kCETZZGL.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26199065441470.20260718.125554.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|18/07/2026
|100.000,00
|6199IBT1kCETZGIR.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26199065439959.20260718.125520.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|18/07/2026
|100.000,00
|6199IBT1kCETZ5C4.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26199015254335.20260718.125454.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|18/07/2026
|150.000,00
|6199IBT1kCETZMDA.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26199372971373.20260718.125417.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|18/07/2026
|100.000,00
|6199IBT1kCETZWYJ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26199320078670.20260718.125321.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|18/07/2026
|100.000,00
|6199SGTTH2CYZ9GP.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh.20260718.124347.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|18/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970488071812395420263ls4682205.5390.96526.123954
|18/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097042207181238462026CMDF301060.5189.90932.123847
|18/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.189 Em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807181235432026t32o670935.5387.75829.123543
|18/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN DAO Chuyen tien Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807181233172026sdp8664107.5389.64366.123317
|18/07/2026
|100.000,00
|6199TPBVI2M2J842.ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260718.123303.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|18/07/2026
|200.000,00
|6199MSCBD2KBI4PY.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.123204.06885606568688.NGUYEN BINH NGUYEN.970422
|18/07/2026
|300.000,00
|6199ASCB02FNN5RV.UNG HO MS 2026.189 EM NGUYEN THI ANH-180726-12:31:09 6199ASCB02FNN5RV.20260718.123109.15588797.NGUYEN NGOC PHUONG.970416
|18/07/2026
|100.000,00
|6199TPBVI2M2JQI4.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260718.122947.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|18/07/2026
|1.000.000,00
|6199IBT1kCETBERC.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199591500822.20260718.122827.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407
|18/07/2026
|200.000,00
|6199IBT1kCETBE58.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26199484944500.20260718.122824.19029832986010.VND-TGTT-NGUYEN NHAT DUY.970407
|18/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15175632221.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|350.000,00
|6199IBT1iJ64TNKT.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.122507.0966116886.DIEP XUAN BACH.970432
|18/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15175561428.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|100.000,00
|6199TPBVI2M2FSLT.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260718.122150.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|18/07/2026
|50.000,00
|6199IBT1kCETYUDC.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199520280463.20260718.122111.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|18/07/2026
|25.000,00
|6199IBT1iJ64LH3A.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh adidaphat.20260718.121545.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|18/07/2026
|10.000,00
|6199IBT1kCETUVBS.ung ho ms 2026.189, em Nguyen Thi Anh, chuc em va gia dinh binh an FT26199391061376.20260718.121449.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|18/07/2026
|2.000,00
|6199IBT1fJ2MR61T.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).20260718.120751.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|18/07/2026
|500.000,00
|6199ORCOQ2BUCF9W.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260718.120131.0117100007930009.NGUYEN THI THANH LOAN.970448
|18/07/2026
|100.000,00
|6199SGTTH2CYJCF5.IBFT Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu.20260718.115919.0378268252.HOANG NGHIA KHANH.970403
|18/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15175139380.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0021001747969 DO THANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|100.000,00
|6199IBT1iJ647J1P.ung ho ma so 2026 189 NGUYEN THI ANH.20260718.112613.247529918.LE THI HOA.970432
|18/07/2026
|500.000,00
|6199IBT1kCELT5AC.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199592984443.20260718.112100.19032584776013.VND-TGTT-DUONG THI MINH HANG.970407
|18/07/2026
|500.000,00
|6199IBT1kCELLNAD.Ung ho MS 2026.189 FT26199370829982.20260718.111935.19024874908018.VND-TGTT-TRAN MINH DAO.970407
|18/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097040507181116042026LPF7079742.5387.25644.111551
|18/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097042207181115322026VSRU348100.5189.22682.111532
|18/07/2026
|100.000,00
|6199IBT1aW3TIP3J.ms 2026.188 giup em mai xuan hieu.20260718.110535.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|18/07/2026
|50.000,00
|6199IBT1iJ64YN7L.ZP261990244773 Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh..20260718.104851.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|18/07/2026
|200.000,00
|TA VAN HO chuyen tien#SP#020097041507181048272026bGrk182366.5390.71305.104814
|18/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097040507181046242026ZUCR040225.5389.59524.104610
|18/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.189 em nguyen thi anh#SP#020097040507181041492026EL6B018094.5390.34568.104135
|18/07/2026
|1.000.000,00
|6199VNIB02FNUE2M.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260718.101628.655704060043270.DONG KIM TAN.970441
|18/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15173739625.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097042207181015202026CV95958698.5388.98260.101520
|18/07/2026
|50.000,00
|6199ABBKP2LZKVNA.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.100313.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|18/07/2026
|200.000,00
|6199IBT1kCELQHTI.Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26199711615044.20260718.100052.19030309288881.VND-TGTT-NGUYEN THI HA MY.970407
|18/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15173366602.Ung ho MS 2026.188( Em Mai Xuan Hieu).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|200.000,00
|6199IBT1kCEHLAI8.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199999841094.20260718.093928.10920220980014.VND-TGTT-DO THU TRANG.970407
|18/07/2026
|200.000,00
|6199ASCB02FNJ3Y3.UNG HO MS 2026.186 ANH TRINH QUOC BAO-180726-09:26:17 6199ASCB02FNJ3Y3.20260718.092617.212314039.LE NGUYEN CAN.970416
|18/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970422071809210720269WYS927249.5387.42648.092107
|18/07/2026
|1.000.000,00
|6199ASCB02FNJC1K.UNG HO MS 2026.189 EM NGUYEN THI ANH-180726-09:20:47 6199ASCB02FNJC1K.20260718.092048.212314039.LE NGUYEN CAN.970416
|18/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15172892073.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0621000431639 NGUYEN HONG TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|50.000,00
|6199WBVNP2LZWMQP.Tran Thuy Dung ung ho MS 2026 185 be Ho Duy Hung.20260718.091222.106000209986.TRAN THUY DUNG.970412
|18/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15172664036.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien ungr ho MS 2026.189 em Nguyen thi A nh.CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15172599827.NGUYEN THI KIM THO chuyen tien.CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|100.000,00
|6199SGTTH2CY2MX5.IBFT TRINH THI LOAN chuyen tien ung ho ma so 2026.189. Nguyen Thi Anh.20260718.084501.020093543638.TRINH THI LOAN.970403
|18/07/2026
|100.000,00
|LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho chau Nguyen Thi Anh, ma GD 100000162395641#SP#020097044907180837262026ObCo601653.5189.72308.083727
|18/07/2026
|300.000,00
|6199VNIB02FNM2DF.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh). chuc e som hoi phuc de tiep tuc cuoc song.20260718.083045.011411855.VO DANG KHOA.970441
|18/07/2026
|500.000,00
|6199SGTTH2CL5Q8R.IBFT ung ho MS 2026.175.20260718.082019.020043554868.NGUYEN THUY HUONG.970403
|18/07/2026
|100.000,00
|6199IBT1kCEZNU81.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26199704184608.20260718.081037.19027637326011.VND-TGTT-LE MANH HUNG.970407
|18/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15172047210.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|50.000,00
|6199IBT1kCEZXMX9.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26199270771850.20260718.080319.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|18/07/2026
|100.000,00
|6199ASCB02FNYRB2.UNG HO MS 2026 189 EM NGUYEN THI ANH-180726-08:02:00 6199ASCB02FNYRB2.20260718.080200.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|18/07/2026
|50.000,00
|6199IBT1iJ6BF2VV.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260718.080037.0904439185.TRAN VAN HUY.970432
|18/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15171924699.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15171906163.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15171891408.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0591001733706 BUI THI HAI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|50.000,00
|6199IBT1kCEZTRWZ.Giup ma so 2026.189 FT26199161692741.20260718.075441.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|18/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807180745152026rwsh656174.5389.96915.074515
|18/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15171717677.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|20.000,00
|6199IBT1iJ6BZ2PK.tu thien.20260718.071621.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|18/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970422071807154420261TVP962535.5389.6947.071531
|18/07/2026
|200.000,00
|6199SHBAP2LZAAS5.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.187 2 e Pham xuan Hai - Pham Thi Hong.20260718.070737.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
|18/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097041507180705132026gZO0358227.5390.79274.070513
|18/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.189-em Nguyen Thi Anh#SP#0200970405071807045720263P7V098622.5189.77894.070457
|18/07/2026
|100.000,00
|6199SHBAP2LZ8P4D.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.185 be ho duy hung.20260718.070445.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
|18/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15171206934.Chuyen tien ung ho ms 2016 189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|18/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15171140829.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15171108521.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15170944482.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|500.000,00
|6199ASCB02FI5UMC.UNG HO 2026.188 EM MAI XUAN HIEU-180726-06:18:15 6199ASCB02FI5UMC.20260718.061815.6852578.TON TRANG ANH.970416
|18/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15170878357.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.186 (Anh Trinh Quoc Bao).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15170821673.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15170785385.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.187 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15170793853.ung ho MS 2026.198.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15170785884.ung ho MS 2026.197.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15170782632.ung ho MS 2026.196.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15170784859.ung ho MS 2026.195.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15170767446.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.188 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15170710760.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|100.000,00
|6199IBT1kCEZ2FXE.ung ho ms 2026 188 FT26199710550207.20260718.044727.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|18/07/2026
|100.000,00
|6199IBT1kCEZ2FWU.ung ho ms 2026 188 FT26199250008270.20260718.044622.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|18/07/2026
|20.000,00
|6199IBT1iJ6BADEM.NGUYEN MINH KIEN1005VND chuyen tien.20260718.044405.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|18/07/2026
|500.000,00
|PHAN THI MY NHUNG Chuyen tien ung ho ma so 2026,185#SP#0200970488071802535820261npn359224.5390.77978.025345
|18/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15170324652.Ung ho MS 2026.188.CT tu 0421000440216 NGUYEN HA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15170273848.Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15170266470.BUI THI THANH THUY uh MS 2016.188(em Mai Xuan Hieu).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15170185260.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.186 (Trinh Quoc Bao).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507192235132026ELMV035602.5388.71672.223513
|19/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15199424998.TUONG DUNG ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15199417430.TUONG DUNG ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15199405184.TUONG DUNG ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15199400367.TUONG DUNG ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15199395819.TUONG DUNG ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15199372336.TUONG DUNG ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15199367728.TUONG DUNG ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15199352830.ung ho ms 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0011004120481 LE THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.190 Chu Thuc Hung#SP#0200970422071922201420268B0U821978.5387.35133.222000
|19/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138426379813.20260719.138426379813-0938122191_Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15199318372.ung ho ms 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0011004120481 LE THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|25.000,00
|6200IBT1kC6MCS8R.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201149297466.20260719.215514.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|19/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207192149212026K9LN708579.5389.36022.214910
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC6MJCBX.ms2026.190 chu thuc hung FT26201777834034.20260719.214740.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
|19/07/2026
|50.000,00
|6200SGTTH2CBA1TF.IBFT Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.214425.060319018576.NGUYEN THI TRUC MAI.970403
|19/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15198924353.Chuyen tien ung ho.CT tu 1013451555 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15198909916.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|20.000,00
|6200IBT1iJ66XRCN.NGUYEN XUAN THANG chuyen tien.20260719.213800.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|19/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097044907192134482026qV8Z925596.5387.77979.213448
|19/07/2026
|100.000,00
|6200SGTTH2CBQ9QP.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.20260719.213354.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|19/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071921273720263O98072393.5390.48541.212737
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC6VFMRV.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201000437411.20260719.212448.19030538246015.VND-TGTT-TRAN NGOC LINH.970407
|19/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807192120532026h06s113697.5389.18313.212053
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1kC6V698E.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26201407014640.20260719.210858.6026978888.DO HOAI PHUONG.970407
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15198448650.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0301000336215 NGUYEN THI CHAU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807192103512026mox9059317.5388.37330.210352
|19/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807192102462026txmm055744.5389.31276.210246
|19/07/2026
|30.000,00
|6200ORCOQ2BETQI2.LY LE THUY TAM ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.20260719.210015.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|19/07/2026
|200.000,00
|6200TPBVI2MYH8CD.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260719.210001.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|19/07/2026
|50.000,00
|6200IBT1bJMYI3RD.2026.190 em chu thuc hung.20260719.210000.74966599.NGUYEN THI CAM DUNG.970427
|19/07/2026
|30.000,00
|6200ORCOQ2BETYK9.LY QUAN ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh.20260719.205911.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|19/07/2026
|30.000,00
|6200ORCOQ2BETL3A.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu.20260719.205800.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|19/07/2026
|30.000,00
|6200ORCOQ2BEJ5XQ.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu.20260719.205641.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|19/07/2026
|100.000,00
|VU THI MINH THAO Chuyen tien ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807192056232026nr72034501.5388.99397.205623
|19/07/2026
|30.000,00
|6200ORCOQ2BEJ73J.LE THE LAM ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao.20260719.205514.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15198161247.ung ho MS 2026.190(em Chu Thuc Hung).CT tu 0571000071757 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.190 Em Chu Thuc Hung#SP#020097048807192040242026aq1p978753.5390.15139.204024
|19/07/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Chu Thuc Hung ms 2026.190#SP#020097042207192039092026YBFY442213.5390.9200.203855
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1kC6VSTHA.Ung ho MS 2025.190 em Chu Thuc Hung FT26201265100012.20260719.202250.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|19/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970422071920204920266FQ9488470.5387.6111.202049
|19/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15197639514.Ung ho MS 2026.190.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|2.000,00
|6200IBT1iJ66ATIM.ZP262000703925 Nguyen dung Zalopay chuyen tien.20260719.201012.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1iJ66ABGH.Ung ho MS 2026 190 Chu Thuc Hung.20260719.200758.0968348206.LE THI NGA.970432
|19/07/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138408196957.20260719.138408196957-0902498898_Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1bJMYIP4Z.ung ho ms 2026.190 (em chu thuc hung) .20260719.200026.06255320020.NGUYEN DINH KHIEM.970429
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15197350824.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC6D3T9K.Ung ho em Chu Thuc Hung, MS 2026.190 FT26201355354200.20260719.195253.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|19/07/2026
|200.000,00
|6200MSCBD2KZVP32.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260719.195234.0357554668.NGUYEN TRUNG KIEN.970422
|19/07/2026
|150.000,00
|Ung ho Ms2026.190#SP#020097042207191948382026SEJV165631.5388.17827.194838
|19/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207191948172026UMAO520284.5389.15714.194817
|19/07/2026
|500.000,00
|6200IBT1kC6DT7WF.ung ho MS 2026.190 FT26201257879170.20260719.194654.19030904460017.VND-TGTT-HUYNH KHA NGOC XUAN.970407
|19/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138405777553.20260719.138405777553-0899891178_MS2026190 em Chu Thuc Hung
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15197103075.Ung ho MS 2026.190 ( Chu Thuc Hung).CT tu 0511000459135 NGUYEN THI TRUC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|50.000,00
|6200TPBVI2MYVEBS.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.194000.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|19/07/2026
|50.000,00
|6200IBT1kC6DZKNC.Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201717085684.20260719.193852.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15196915937.ung ho ma 2026.190 ( em hung).CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC6DECVV.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201064116902.20260719.193157.19036065447016.VND-TGTT-NGUYEN QUANG TUAN.970407
|19/07/2026
|10.000,00
|6200TPBVI2MYKPPW.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260719.193039.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15196722016.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0071000629038 VU THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15196696723.MS 2026.190-cau mong em Chu Thuc Hung mau chong hoi phuc sk va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|50.000,00
|ung ho em chu thuc hung ms 2026.190#SP#020097041507191918482026oBNq338103.5189.41117.191848
|19/07/2026
|50.000,00
|6200ORCOQ2BE1S1F.LOC HO TRO MS 2026.190 CHUTHUCHUNG.20260719.191752.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|19/07/2026
|50.000,00
|6200MCOBQ2BE1JA1.Ung ho ms2026.190 chu thuc hung.20260719.191404.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|19/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191914022026e46f645149.5390.11831.191402
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15196556387.?Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|6200TPBVI2MYGH9C.Ung ho MS 2026.190 Chu Thuc Hung.20260719.191056.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|19/07/2026
|100.000,00
|6200TPBVI2MYG9KV.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260719.191014.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|19/07/2026
|300.000,00
|6200VNIB02F57XPX.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.190722.799997899.PHAN MINH THANG.970441
|19/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15196417421.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|500.000,00
|6200IBT1kC6DITGX.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201994241391.20260719.190210.19033952806668.NGO THI QUYNH DUNG.970407
|19/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970422071919020320268M6W549472.5388.38493.190203
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC6DIZ38.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201411401092.20260719.190157.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|19/07/2026
|500.000,00
|6200VNIB02F572HH.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.190119.916400266.NGUYEN TUAN ANH.970441
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC6DMYWS.LY VAN KHIEM chuyen ung ho em Chu Thuc Hung Ms2026.190 FT26201592850556.20260719.185836.3568686866.LY VAN KHIEM.970407
|19/07/2026
|50.000,00
|6200IBT1iJ66VPEK.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.185825.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|19/07/2026
|100.000,00
|6200TPBVI2MYEX48.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.185322.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|19/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)#SP#020097041507191848272026cJ0C202838.5390.52273.184827
|19/07/2026
|50.000,00
|6200IBT1kC6D26L4.MS 2026.190 FT26201592802071.20260719.184658.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15196072593.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.190 (chu thuc hung).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC6D2MZA.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201209062628.20260719.184557.19031871559019.VND-TGTT-TRAN MINH PHUONG.970407
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15195520909.ung ho 2026.185 be ho duy hung.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15195280314.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0451000210076 PHAM THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|5.000,00
|6200IBT1kC6SAZHW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201280783093.20260719.175759.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|19/07/2026
|5.000,00
|6200IBT1kC6SA2H7.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh FT26201201044206.20260719.175637.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|19/07/2026
|10.000,00
|6200IBT1aW3XS9Z9.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.181 (Ba Bui Thi Mim).20260719.175425.0339306897.VU DUC TU.970437
|19/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207191752062026N8WC106592.5388.99693.175206
|19/07/2026
|10.000,00
|6200IBT1aW3X9TVS.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.180 (Anh Huynh Ngoc Thuan).20260719.175009.0339306897.VU DUC TU.970437
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15195023858.HOANG THI LINH PHUONG ung ho MS 2026.190.CT tu 0411000975183 HOANG THI LINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15195018545.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 3989083107 LUONG DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC6S82HL.Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung FT26201280710554.20260719.174021.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|19/07/2026
|239.000,00
|MBVCB.15194634251.NNC ung ho MS2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/07/2026
|600.000,00
|6200VNIB02F5KUKI.ung ho ma so 2026.190 em Chu Thuc Hung.20260719.172217.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|19/07/2026
|50.000,00
|6200ASCB02F5WNWF.UNG HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG-190726-17:18:40 6200ASCB02F5WNWF.20260719.171840.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|19/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026068 em Nong Hieu Bao Son#SP#020097048807191718162026sgod118377.5189.80507.171816
|19/07/2026
|200.000,00
|MS 2025.172 chau Tran Hoang Minh Anh#SP#020097048807191716432026rz4x110995.5390.71066.171629
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15194390671.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1037143393 HOANG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#02009704880719170706202675v0065698.5387.9341.170706
|19/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15194034182.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138379670354.20260719.138379670354-0981392026_Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15193979190.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1033120798 TRAN DIEM TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|60.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.190#SP#020097040507191640462026XFLI092029.5189.47313.164046
|19/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207191640332026TO7J392660.5389.45462.164033
|19/07/2026
|100.000,00
|6200MSCBD2KTU2CB.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.163849.0968511103.NGUYEN THI KIM THOA.970422
|19/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807191630042026tyl1902826.5388.81479.162950
|19/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15193556867.UNG HO MS 2026.190 ( EM CHU THUC HUNG ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191620552026umfk865934.5387.28873.162055
|19/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207191613592026BOFB315842.5388.89937.161359
|19/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#0200970488071916095720264rmt823535.5390.68583.160957
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC699WBJ.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201025122954.20260719.155544.19035073406012.VND-TGTT-LE THUY NGOC LAN.970407
|19/07/2026
|100.000,00
|6200ASCB02F5J9ZB.UNG HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG-190726-15:54:29 6200ASCB02F5J9ZB.20260719.155429.40786987.DANG DAT BAN.970416
|19/07/2026
|100.000,00
|6200ASCB02F5JUAI.UNG HO MS 2026.188 EM MAI XUAN HIEU-190726-15:51:46 6200ASCB02F5JUAI.20260719.155146.40786987.DANG DAT BAN.970416
|19/07/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.190 em Chu Thuc Hung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207191550112026VS6K958652.5189.62005.155011
|19/07/2026
|100.000,00
|6200ASCB02F58QFJ.UNG HO MS 2026.185 BE HO DUY HUNG-190726-15:49:15 6200ASCB02F58QFJ.20260719.154915.40786987.DANG DAT BAN.970416
|19/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15192912105.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0021001080559 NGUYEN QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071915395020262J36083218.5389.8242.153950
|19/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970422071915363920262FPB310842.5390.92135.153639
|19/07/2026
|300.000,00
|6200VNIB02F58P6F.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.153520.055507260.NGUYEN VAN DUC.970441
|19/07/2026
|2.016.000,00
|6200TPBVI2MY1KSL.CHI QUANG HOA chuyen tien.20260719.153117.76464668888.CHI QUANG HOA.970423
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15192695568.Ung ho MS 2026.190( em Chu Thuc Hung).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|500.000,00
|6200ASCB02F5BD5U.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung-190726-15:12:11 6200ASCB02F5BD5U.20260719.151212.1813677.THAI THI NGOC DUNG.970416
|19/07/2026
|300.000,00
|MS 2026.190 (e Chu Thuc Hung)#SP#0200970415071915101820264XRE157256.5388.61634.151018
|19/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung, ma GD 100000162944597#SP#02009704490719150834202652rY445456.5389.53439.150834
|19/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191504192026fk9e604529.5388.34172.150419
|19/07/2026
|50.000,00
|6200TPBVI2MYBMPJ.MS 2026.189 Nguyen Thi Anh.20260719.150209.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1fJ2UCFXY.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.145536.909316686.SY SAN GIN.970406
|19/07/2026
|200.000,00
|6200ASCB02F5BDLT.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.190 CHU THUC HUNG-190726-14:47:44 6200ASCB02F5BDLT.20260719.144744.958687888.LUU KIM TRUNG TIN.970416
|19/07/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191442062026ldw4541598.5189.33040.144152
|19/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507191440012026K9LB042742.5390.22878.144001
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1kC62BTSF.Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201116498050.20260719.143707.19032450912018.VND-TGTT-NGUYEN THANH NGA.970407
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15191981846.Chuyen tien ung ho ms 2026 190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/07/2026
|500.000,00
|6200IBT1kC62YP34.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201554051006.20260719.142722.14022118289011.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1kC62P6RJ.MS 2026.188 FT26201253524510.20260719.142425.260905040111.TA QUOC VIET.970407
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15191807870.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0181001718628 PHAM THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15191798362.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung Ho MS 2026 .190 (em ChuThuc Hung).CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15191717124.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung - Bac Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|6200ASCB02F5LEXI.UNGHO MS2026190 EM CHU THUC HUNG-190726-13:55:59 6200ASCB02F5LEXI.20260719.135559.9822247.CHU THI MAI HUONG.970416
|19/07/2026
|300.000,00
|NGUYEN THI KIM QUYEN chuyen tien Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)#SP#020097041507191355072026K9Fu851741.5189.36433.135507
|19/07/2026
|2.000.000,00
|ung ho MS 2026.190 em chu thuc hung#SP#020097041507191353372026Kl1F848402.5387.30678.135337
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15191553063.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15191546409.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15191531897.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15191528884.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 2378471004 NGUYEN THI MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15191534233.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15191512540.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15191508725.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15191504230.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15191495679.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15191484489.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15191470043.UNG HO MS 2026.190 ( EM CHU THUC HUNG).CT tu 0111000053179 NONG TUONG MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.190 em CHU THUC HUNG#SP#020097048807191339542026vi5z389953.5390.76675.133940
|19/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.180 em HUYNH NGOC THUAN#SP#020097048807191338322026wli3386859.5189.71828.133832
|19/07/2026
|50.000,00
|6200VNIB02F52B4J.ung ho ms2026190 em chu thuc hung.20260719.133805.764803718.NGUYEN THI THANH XUAN.970441
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1kC621P44.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201147731552.20260719.133616.19033934694011.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC BICH.970407
|19/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191336152026ks8d381764.5189.62496.133615
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15191303086.ung ho MS 2026.190(em Chu Thuc Hung).CT tu 0291000264570 NGUYEN THI NHU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507191310522026XX59080356.5387.63313.131052
|19/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15191109815.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.189.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|300.000,00
|6200IBT1kC6CF6IT.NGUYEN LUONG ung ho MS 2026 190 em Hung FT26201035162918.20260719.130350.19027558568018.VND-TGTT-NGUYEN LUONG.970407
|19/07/2026
|500.000,00
|VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 190 ( em Chu Thuc Hung)#SP#020097041507191259322026b07d720532.5388.17417.125932
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1iJ6KR265.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.125733.66886881368.NGUYEN THI HOA.970432
|19/07/2026
|300.000,00
|6200ASCB02FPNQKD.UNH HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG-190726-12:57:13 6200ASCB02FPNQKD.20260719.125713.31318497.TO THI THUY LINH.970416
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15190964834.Ung ho MS: 2026-190(em Chu Thuc Hung).CT tu 1919333825 TRAN HUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191254162026yczy286108.5189.94998.125402
|19/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071912525120269BKT031243.5388.89209.125251
|19/07/2026
|200.000,00
|6200TPBVI2ML5DNY.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.124950.22258585999.NGUYEN THI LOAN.970423
|19/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191246422026fgh9267384.5390.61793.124642
|19/07/2026
|300.000,00
|6200IBT1iJ6K371X.Phong UHMS 186 187 189.20260719.124221.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
|19/07/2026
|500.000,00
|6200ASCB02FPNWTP.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026190CHU THUCPHUC-190726-12:39:37 6200ASCB02FPNWTP.20260719.123937.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
|19/07/2026
|1.000.000,00
|6200IBT1fJ28XAQY.ung ho ms 2026.190 ( em chu thuc hung).20260719.122742.6688699.DOAN THI BICH HUONG.970431
|19/07/2026
|50.000,00
|6200IBT1kC6CA5AZ.DO THI LOI chuyen MS2026,190 chu thuc hung FT26201150181004.20260719.122448.19035174975018.DO THI LOI.970407
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15190543587.Ung ho MS 2026.190.CT tu 0351000713559 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|10.000.000,00
|MBVCB.15190538732.TRAN THI THU THUY chuyen tien ung ho MS 2026-190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0041000571007 TRAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15190370681.Ung ho MS2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0631000490127 DAO MY NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1d1PQMH59.Ms 2026 190 ung ho chu thuc hung.20260719.120022.97042292K309834000000000b96106.MBBANK IBFT.970422
|19/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097041507191159252026xUGT547511.5189.32526.115925
|19/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15190264147.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.190.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|20.000,00
|PHAN TUAN ANH chuyen tien#SP#020097042207191155412026ZVTY185073.5390.14038.115542
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15190188821.TRAN THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2026190.CT tu 1019987305 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1iJ6KZQ3W.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260719.115313.0387190663.NGUYEN THI SINH.970432
|19/07/2026
|100.000,00
|TRAN THI THU THUY ung ho 2026.190#SP#020097041507191152212026iJO1523938.5389.95220.115221
|19/07/2026
|10.566,00
|6200IBT1kC6CDHWE.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201074948230.20260719.115000.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1aW33BGWL.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.114637.2400000987057199.NGUYEN THI MAI HUONG.970446
|19/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15190052782.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.188 Mai Xuan Hieu#SP#0200970405071911384720266CCH073070.5189.21603.113847
|19/07/2026
|50.000,00
|6200IBT1kC6CCHJB.Giup ma so 2026.190 FT26201991177702.20260719.113744.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|19/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207191114282026AW12650398.5390.88309.111428
|19/07/2026
|500.000,00
|6200ASCB02FPVDI8.UNG HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG-190726-11:13:45 6200ASCB02FPVDI8.20260719.111345.2222163068.TRAN THI CHAU HA.970416
|19/07/2026
|30.000,00
|6200IBT1iJ6KA1P1.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260719.110712.221194241.VU THI HUE.970432
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1iJ6K42B7.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.110003.238428289.VU THI HANG.970432
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1iJ6K5RJJ.VU NGOC VAN chuyen tien.20260719.105049.0943024127.VU NGOC VAN.970432
|19/07/2026
|300.000,00
|6200IBT1kC617X8W.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26201410760194.20260719.104839.2002940000.DO ANH KHOA.970407
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC617GVG.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26201981358943.20260719.104742.2002940000.DO ANH KHOA.970407
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1iJ6K5B5K.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 190 CHU THUC HUNG.20260719.104734.247529918.LE THI HOA.970432
|19/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807191047272026hplf876101.5389.38489.104727
|19/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15189198747.ung ho MS 2026190 Chu Thuc Hung.CT tu 0011000612283 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC61GZV2.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26201294087120.20260719.104516.2002940000.DO ANH KHOA.970407
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC61G5UJ.Ung ho MS2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201004398505.20260719.104431.19036646798014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC YEN.970407
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC61GMPT.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201203177968.20260719.104402.2002940000.DO ANH KHOA.970407
|19/07/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071910370320263O2I085529.5189.81299.103649
|19/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15188992202.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0421003742642 DANG NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15188933536.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15188932342.ung ho MS 2026 .190 ( em Chu Thuc Hung ).CT tu 0121000689846 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15188907006.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|1.000.000,00
|6200IBT1kC61P4JG.Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201804232449.20260719.102741.19021916221027.VND-TGTT-VU TUYET HANH.970407
|19/07/2026
|200.000,00
|6200VNIB02FPU5EB.MS 2026.190 chu thuc hung.20260719.102249.009704060160566.HA THI THUY DUNG.970441
|19/07/2026
|100.000,00
|LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho ma so 2026 190, ma GD 100000162849006#SP#020097044907191020112026k5JU582861.5387.89288.101957
|19/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung, ma GD 100000162848481#SP#020097044907191018572026w3Yb857224.5387.82575.101843
|19/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15188704010.Ung ho MS 2026-190 (Chu Phuc Hung).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1kC61V8WC.ung ho ms 2026.190 FT26201393102291.20260719.101311.10523640479011.VND-TGTT-HA PHUONG THAO.970407
|19/07/2026
|100.000,00
|THANH ung ho MS 2026.190 . Em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191012442026mdp9739147.5189.49219.101244
|19/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507191010262026VJCE047659.5389.37266.101026
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1iJ6KIPJV.Ung ho Ms 2026190Em Chu Thuc Hung.20260719.100933.105830688.PHAM NHU VAN.970432
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15188583313.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0011004103038 MAI THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15188576450.chuyen tien ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0071003449675 LUU THE TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1aW33MCQE.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.100307.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433
|19/07/2026
|200.000,00
|6200MSCBD2KFXTJ1.LE THI HOANG OANH chuyen tien.20260719.100210.0963036255.LE THI HOANG OANH.970422
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC61CGCH.TRAN HONG LOAN chuyen MS2026.190.Chu Thuc Hung FT26201481983820.20260719.095955.8913085572.TRAN HONG LOAN.970407
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1iJ6KDH6K.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.094953.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|19/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15188271873.ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1028702815 PHAM THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|1.000.000,00
|6200ASCB02FPZV87.UNG HO MS 2026.190 -A.HIEU GIUP EM CHU THUC HUNG-190726-09:47:35 6200ASCB02FPZV87.20260719.094735.33445809.LE THI HOA.970416
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1aW33D6GP.UNG HO MS 2026190 EM CHU THUC HUNG.20260719.094505.700017632780.PHAM THI NGOC HUE.970424
|19/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507190944212026N4HJ007122.5389.1064.094421
|19/07/2026
|900.000,00
|MBVCB.15188168833.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1020730954 NGUYEN NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung, me Duong Thi Lan#SP#020097048807190941372026zor4614036.5387.86719.094137
|19/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15188149647.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0121000677560 DUONG NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15188073871.Ung ho MS 2026.190 e Chu Thuc Hung.CT tu 0011001886019 NGHIEM THI HO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15188061564.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0021001690546 TRAN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|1.000.000,00
|6200MCOBQ2BWZUGK.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.093502.02001018551786.NGUYEN THI THU THUY.970426
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1aW33S35F.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.093427.2700000011788012.NGUYEN THI LAN.970446
|19/07/2026
|200.000,00
|6200SHBAP2L48NXC.ma 2026.190 em chu thuc hung.20260719.093226.0123334455.NHU THU VAN.970443
|19/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207190931232026O6SO208902.5390.38306.093109
|19/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15187980546.Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1054862521 LE VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15187969362.ung ho ms 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1023933200 BUI THI MY PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NTBL ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507190926032026XQ9V007925.5390.12547.092549
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15187920183.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0251002025917 TRAN THI THU SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|50.000,00
|6200IBT1iJ6K24GI.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.092533.0386759456.HOANG THI HUE.970432
|19/07/2026
|44.000,00
|MBVCB.15187892336.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1039510773 TRAN HONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1fJ28AAKM.Ung ho MS 2026.160 EM CHU THUC HUNG.20260719.092136.377915706.LE THI TU.970406
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15187816558.2026.190.CT tu 1053303471 NGUYEN BA CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#02009704880719091829202673gn521848.5387.77808.091829
|19/07/2026
|50.000,00
|6200IBT1kC6JES31.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201964666928.20260719.091611.19027602564017.VND-TGTT-DANG PHI SON.970407
|19/07/2026
|100.000,00
|DAO KIM DUNG ung ho Chu Thuc Hung#SP#020097041507190915522026aIic822421.5390.66255.091552
|19/07/2026
|184.000,00
|6200ASCB02FPCF88.UNG HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG-190726-09:15:42 6200ASCB02FPCF88.20260719.091542.37702199.PHAM THI NGOC HANH.970416
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC6JK6KN.BUI THI TOAN chuyen ung ho MS 2026.190. Chau Chu Thuc Hung FT26201367770073.20260719.091442.19032036272228.VND-TGTT-BUI THI TOAN.970407
|19/07/2026
|500.000,00
|PHAN THAI NGUYET Chuyen tien urng ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970488071909134420263fmb503376.5189.55877.091344
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15187708850.ung ho ms 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0391000991124 NGUYEN THI MINH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807190912032026ov2a496818.5389.49410.091203
|19/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970488071909111120263xoe493456.5189.45469.091111
|19/07/2026
|1.000.000,00
|6200SHBAP2L4CMKH.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.090920.1022002205.TRAN LE THI MY XUAN.970443
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1kC6JGBRQ.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201011503360.20260719.090814.19033298881019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
|19/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15187558382.ung ho M S 2026.190(em Chu Thuc Hung).CT tu 9382793817 HO THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190900452026ovrp453536.5388.1302.090045
|19/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071908585520262A6S061614.5390.92854.085856
|19/07/2026
|50.000,00
|PHAM MINH TU chuyen tien ung ho MS 2026.190 em CHU THUC HUNG#SP#020097042207190858272026ZPY2848070.5387.90982.085827
|19/07/2026
|200.000,00
|6200MCOBQ2BWTVVZ.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.085749.04201010862413.PHAM THI HONG TAM.970426
|19/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung, ma GD 100000162813537#SP#020097044907190857222026zUun581558.5388.85877.085723
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1aW33CXHJ.ung ho ms 2026.190 em chu thuc hung.20260719.085553.370001060008476.NONG THI HOA .970409
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15187458819.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1016297388 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1aW33CXJ5.UNG HO MS 2026190 EM CHU THUC HUNG.20260719.085537.700041939925.DO HONG PHUC.970424
|19/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15187455692.ms 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|6200SGTTH2CQ3PSN.IBFT Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.085404.050140645009.NGUYEN VAN DINH.970403
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15187434816.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 9976770555 DANG THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#02009704220719085336202605DM574925.5390.71386.085337
|19/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190852552026fxbd423612.5387.68644.085255
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC6JYDFJ.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201023748580.20260719.085224.19033154045011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HOAI.970407
|19/07/2026
|300.000,00
|6200IBT1aW33CGXB.Ung ho MS 2026 190( em Chu Thuc Hung) Bac Ninh.20260719.085128.0100000017543012.NGUYEN KIM NGOC CUC.970446
|19/07/2026
|200.000,00
|6200VNIB02FPCXAU.Ung ho MS 2026.190 chau Chu Thuc Hung.20260719.085126.088704060114119.PHAM THI NGOC MAI.970441
|19/07/2026
|1.000.000,00
|6200IBT1kC6JPTWE.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201290719270.20260719.085102.19032113568666.VND-TGTT-TRUONG VAN THUC.970407
|19/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071908505320267IB6018357.5387.59961.085053
|19/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15187383209.ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0011002904767 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15187379166.giup em Chu Thuc Hung .CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:VU THI HIEN chuyen ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071908492820269ICV010946.5389.54535.084914
|19/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970488071908485720266ofs408712.5387.53360.084857
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC6JUYZ8.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201830488310.20260719.084648.9557568688.LE THI LE NGA.970407
|19/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970488071908464720269cnz400460.5389.44404.084647
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1kC6JUP1N.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201800049210.20260719.084639.12923881398016.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY MAI.970407
|19/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:C.THU ung ho ms 2026.190 emCHU THUC HUNG#SP#0200970405071908463920265DNZ095851.5388.44124.084639
|19/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190845282026ubov395472.5388.38713.084528
|19/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970488071908444820266nma393069.5389.36390.084448
|19/07/2026
|100.000,00
|ung ho con Chu Thuc Hung MS 2026.190#SP#0200970422071908441920263IIU112600.5389.35079.084420
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15187266878.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15187265910.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0011000475836 TRAN THI BICH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:CAO THI LAN chuyen tien#SP#020097040507190841202026BGMF068138.5389.22617.084120
|19/07/2026
|50.000,00
|6200SGTTH2CQ3BXG.IBFT Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.20260719.084002.060005482766.NGUYEN NGOC HAI.970403
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC6JI9MK.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201975987052.20260719.083934.19036432760011.VND-TGTT-CAO THI MINH TU.970407
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1fJ285HUH.Ung ho ms 2026.190 -em chu thuc hung.20260719.083815.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406
|19/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15187198659.2026.190.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190835402026t90i359212.5387.2104.083526
|19/07/2026
|200.000,00
|6200TPBVI2MLKGAB.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260719.083455.76464668888.CHI QUANG HOA.970423
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15187149102.ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1043302871 LE THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15187113634.ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 9933229394 BUI VU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190831052026erin342662.5189.85421.083105
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15187059495.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0351000807504 LE THI MY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15187025972.LY AI TUYET chuyen tien Ung hoMS 2026.190(em Chu Thuc Hung).CT tu 0071002936583 LY AI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15186991971.VU QUOC HOP chuyen tien ung ho em CHU THUC HUNG.CT tu 0191000048586 VU QUOC HOP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1iJ67RQPM.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.082258.8686861985.NGUYEN THI DANG.970432
|19/07/2026
|50.000,00
|6200IBT1iJ67XXE1.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.082214.73515091995.LE NGUYEN TU PHUONG.970432
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC6J2RGX.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201043384131.20260719.082204.19034761916011.VND-TGTT-NGUYEN LE THUY DUONG.970407
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC6J2DR6.HOANG THI TRANG DAI chuyen ung ho ms 2026.190 em chu thuc hung FT26201084891927.20260719.081939.8989009999.HOANG THI TRANG DAI.970407
|19/07/2026
|100.000,00
|6200SHBAP2L4J9ZK.ung ho ms 2026 190 em chu thuc hung..20260719.081809.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
|19/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507190817562026O4VT046189.5390.37598.081757
|19/07/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190817232026jxay293221.5189.36298.081723
|19/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207190816342026HC5T527005.5387.32739.081635
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15186883406.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0291002282412 TRAN HUYNH DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)#SP#020097041507190814452026dk1I592627.5389.25941.081445
|19/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung NgocThuy so 19 ngo 1634 nguyen khangyen hoa H#SP#020097048807190814182026cf36282168.5388.23994.081418
|19/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15186852309.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI HOAI chuyen tien#SP#020097040507190812192026TGPT017645.5189.18719.081205
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1kC6JWI9B.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201446740804.20260719.080538.2239668879.BUI THI NGAN CHI.970407
|19/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071908014620264B25065143.5390.82706.080146
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15186639237.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|10.000,00
|6200IBT1aW33QEVI.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.179 (Em Pham Van Duong).20260719.075404.0339306897.VU DUC TU.970437
|19/07/2026
|30.000,00
|6200IBT1kC6WXRH6.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201115089920.20260719.075228.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|19/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC6WX3CT.Ung ho MS 2026.190 FT26201371830035.20260719.075209.19020279239018.VND-TGTT-NGUYEN XUAN QUI.970407
|19/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15186584502.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0081000235361 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15186564237.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 9975733166 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|10.000,00
|6200IBT1aW33QPCU.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.178 (Anh Nguyen Van Ty ).20260719.074928.0339306897.VU DUC TU.970437
|19/07/2026
|300.000,00
|6200MCOBQ2BW8DM4.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.074837.03101011968406.LE THI MINH PHUONG.970426
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15186464324.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.189.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15186457348.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.188.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15186445829.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.187.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15186431581.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15186440024.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.186.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15186405536.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0231000216470 NGUYEN KIM TUE NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|300.000,00
|6200SGTTH2CQXLJY.IBFT Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung A DI DA PHAT.20260719.073631.060343965731.TRAN MINH QUAN.970403
|19/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.190 em chu thuc hung#SP#020097048807190733032026arpj149647.5389.96607.073303
|19/07/2026
|100.000,00
|6200ABBKP2L4C7J2.em nguyen thi Anh ms 2026 189.20260719.072345.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425
|19/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190716572026c4un103986.5388.53419.071657
|19/07/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207190659422026G6I0835920.5389.10977.065942
|19/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.190-em Chu Thuc Hung#SP#020097040507190657372026RSKM088272.5389.6656.065738
|19/07/2026
|100.000,00
|6200MSCBD2K87XBS.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.065317.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422
|19/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15185656517.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0011003998298 DANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/07/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807190541232026edbh945499.5390.91357.054123
|19/07/2026
|50.000,00
|6200IBT1kC6W8JUK.ung bo ms 2026 186 FT26201547124412.20260719.052631.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1kC6W8WYA.ung ho ms 2026 187 FT26201552231916.20260719.052550.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|19/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1kC6WIRDX.ung ho ms 2026 189 FT26201813110702.20260719.052332.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|19/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138289696847.20260719.138289696847-0973192724_Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|19/07/2026
|12.626,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.187 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405071900050920261JPP022204.5189.23786.000509
|19/07/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138288963780.20260718.138288963780-0343882448_Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|19/07/2026
|12.628,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.188 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507182348442026Q2RG013775.5388.6088.234844
|19/07/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207182338262026OX64854642.5390.94094.233827
|19/07/2026
|50.000,00
|6199IBT1kC6QLCB8.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201662303386.20260718.232649.19030593590019.VND-TGTT-DAO THI HUYEN TRANG.970407
|19/07/2026
|20.000,00
|6199IBT1iJ67MWXR.Ung ho MS 2026-189 em Nguyen Thi Anh.20260718.231216.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|19/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15184699324.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 0491001586067 NGUYEN HUNG CHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MAXGDS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225444.11082010207.PHUNG THI BICH LIEN.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GECUL.Ung ho MS 2026.191- em Tran Minh Duc FT26202300261182.20260720.225437.19073870641018.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUYEN.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GEC2Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202923768371.20260720.225434.19020048865013.VND-TGTT-VU THI HONG NGA.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MAXE6Q.Ung ho MS 2026.191.20260720.225406.00005292406.LE HOANG QUYNH NHU.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|6201SGTTH2CM249S.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225352.060108940452.HOANG THI OANH.970403
|20/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:53:50 uryO988876#SP#020097041607202253502026uryO988876.5389.876.225350
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1aW3NXB2E.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.225329.000004800821.NGUYEN THI NGOC HUE.970440
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GKX19.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202592790373.20260720.225313.19031712725013.VND-TGTT-PHAM HONG HANH.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201VNIB02JQRLDB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225309.017819370.NGUYEN THI HANG.970441
|20/07/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.191 ( tran minh duc )#SP#020097041507202252532026cNAw197929.5387.98711.225253
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GKZEE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202967400473.20260720.225213.19034644792016.VND-TGTT-NGUYEN KHANH VY.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1iJ6FI89X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225208.0985540261.NGUYEN THI HIEN.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:51:59 WZMW460471#SP#020097041607202251592026WZMW460471.5390.98052.225159
|20/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202251132026JVEW084381.5389.95917.225113
|20/07/2026
|300.000,00
|6201NBVAF2YALF2Z.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225102.0906220026.TONG PHUONG LIEN.970419
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GKAQ7.LE HOANG LAN DIEM chuyen ung ho MS 2026.191 FT26202393229116.20260720.225059.19034941313011.VND-TGTT-LE HOANG LAN DIEM.970407
|20/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072022505020260TH4420772.5189.95483.225036
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GKBAX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202212907530.20260720.225042.19073257587019.VND-TGTT-NGUYEN AI THUY DUONG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072022501620266xh2751479.5387.94762.225016
|20/07/2026
|222.222,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072022501120268G1U454273.5189.93655.225012
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214591322.ung ho ms 2026.191(em tran minh duc).CT tu 1014982877 LE THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202249452026T3H4731019.5388.94239.224945
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6GK89P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202200117110.20260720.224942.8820042018.NGUYEN THANH HANG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880720224936202646a2750758.5390.94098.224921
|20/07/2026
|500.000,00
|6201SGTTH2CM2TBM.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.224925.050003038561.PHAM THI HONG NHUNG.970403
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214588928.PHAM THI QUYEN ung ho 2026191 tran minh duc.CT tu 9869697873 PHAM THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|150.000,00
|6201IBT1kC6GKS2N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202748744000.20260720.224847.19037726749010.VND-TGTT-DAO HUONG XUAN.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|6201BIDVE2HQERDF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.224824.4525838689.NGO VAN DANG .970418
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6G7NUB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202251607592.20260720.224723.90599588825999.DANG THI NGOC BE.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6G7N14.Ung ho ms 2026.191 tran minh duc FT26202746880115.20260720.224720.5686339999.NGUYEN THI PHUONG THUY.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6G7F3Y.Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26202414371997.20260720.224646.19023671852010.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214580616.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc ).CT tu 0491000126545 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6G7FDC.ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc mong em som khoe FT26202178426609.20260720.224639.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6G7F9J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202000070565.20260720.224638.19033249116013.VND-TGTT-VU THI THU HOAI.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214577451.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000827368 TRAN XUAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201VNIB02JQZXMP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.224537.404704060252774.PHAN THI TRANG.970441
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15214565304.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1027659426 TRAN THI HUYEN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202245192026GX11306640.5389.86600.224519
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202244542026T4JL432051.5389.86204.224454
|20/07/2026
|2.000.000,00
|6201IBT1kC6G7BD7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202748726757.20260720.224430.2796699999.NGUYEN THI NGUYET.970407
|20/07/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138576348283.20260720.138576348283-0343882448_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214558841.Ung ho chau Duc.CT tu 0011004103888 BUI THI VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214558083.ung ho MS 2026.191.CT tu 0331000471627 PHAM KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202243102026R5LD695173.5390.82320.224310
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214549156.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9904974128 NGUYEN THI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201ORCOQ2BG6SAT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.224244.0911172989.Nguyen Thi Lam Giang.970448
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6G797T.Dieu An ung ho MS 2026.191 FT26202148944108.20260720.224237.19027574448022.VND-TGTT-NGUYEN LUONG DIEU AN.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214555892.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0551000275896 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6G7CH6.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202874074105.20260720.224217.14021034724016.VND-TGTT-NGUYEN TRAN DIEM TRANG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GGNAF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202333431708.20260720.224123.19032697203011.VND-TGTT-MAI VAN ANH.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15214532407.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000247769 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202240592026X5GV071724.5388.79181.224059
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072022395820263KZJ684445.5389.77195.223958
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214536836.ung ho MS2026.191.CT tu 0541000202495 TRAN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072022385820263IS1068857.5389.75172.223858
|20/07/2026
|200.000,00
|6201BIDVE2HQWIKF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223858.2200168071.NGUYEN THI KIM LIEN .970418
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GG4G6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202349825123.20260720.223852.19029303301010.VND-TGTT-LE KIM CHI.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1d1PJR6T7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223850.97042292J0c3e330000000003e0537.MBBANK IBFT.970422
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214524315.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1029296365 NGUYEN THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214508324.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001095068 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GGC1F.Ung ho ms 2026.191 FT26202555775814.20260720.223627.19032781440019.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG LOAN.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214505453.UNG HO MS 2026.036.CT tu 1049476483 TRAN HUYNH THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202236152026M2PJ271173.5388.70310.223601
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GGQSK.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202395676068.20260720.223549.5522454545.HOANG MINH TUAN.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214491693.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1041586643 NGO QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:35:19 0yx0614954#SP#0200970416072022351920260yx0614954.5189.67834.223519
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214490665.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000323723 DANG XUAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201BIDVE2HQWWYD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223405.2600892381.PHAN THI HAI VAN .970418
|20/07/2026
|300.000,00
|6201SHBAP2LE395E.Ung ho MS 2026-191 em Tran Minh Duc.20260720.223400.1026383399.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202233452026LOAM344889.5389.65389.223346
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GAAER.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202000699005.20260720.223328.20117979.DOAN THI HANG.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202233252026Dl2W172885.5387.64104.223325
|20/07/2026
|500.000,00
|6201ABBKP2LEP2CC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223306.0111031054008.NGUYEN THI THU HANG.970425
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:33:01 Lwk3868643#SP#020097041607202233012026Lwk3868643.5389.63479.223302
|20/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202232422026kptl171422.5390.61917.223228
|20/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202232332026DZAZ292866.5387.61594.223219
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6GA8UY.NGUYEN TIEN QUOC ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202772914250.20260720.223220.19033127170017.VND-TGTT-NGUYEN TIEN QUOC.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201BIDVE2HQWTMI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223216.4300037880.VU THUY ANH .970418
|20/07/2026
|100.000,00
|6201SHBAP2LE39PH.Ung ho MS 2016.191 em Tran Minh Duc.20260720.223204.6666889779.NGUYEN THI BICH NGOC.970443
|20/07/2026
|50.000,00
|6201TPBVI2MAVDPM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223159.01866100101.LE THI NGOC PHUNG.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214478940.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9935376697 NGUYEN TAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MAVDD3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223100.00171692001.NGUYEN NHU THAI.970423
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6GA19A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202908024082.20260720.223056.19850601816010.VND--HOANG NAM DAT.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214453588.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030653677 TRUONG THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6G4TWU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202860000301.20260720.222932.19038767822012.VND-TGTT-HOANG DANH MINH.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214460913.DO PHUONG NHUNG chuyen tien ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1068888816 DO PHUONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201VNIB02JQT9K7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.222920.629704060019489.TRAN NGOC HUONG GIANG.970441
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6G4ZLA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202087739620.20260720.222912.19031636396013.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG THAI.970407
|20/07/2026
|150.000,00
|6201IBT1kC6G4765.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202224878060.20260720.222836.19027670864029.VND- TGTT NGUYEN THI BICH TRAM.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15214447456.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0711000236090 TRAN THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6G4MAB.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202321009368.20260720.222657.19021015966015.HO THI KIM PHUONG.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6G4M5N.Ung ho Ms 2026.191 FT26202308246092.20260720.222656.19033141376019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU TRANG.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|HTP LKH UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-22:26:58 Xvea611771#SP#020097041607202226582026Xvea611771.5387.58114.222659
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6G4VGH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202579933058.20260720.222647.11522059574017.VND-TGTT-HOANG THI NAM PHUONG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6G4VQ4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202422009714.20260720.222642.19029402107013.VND-TGTT-DUONG BAO NGAN.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6G4C17.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202364557038.20260720.222558.19025034459995.VND-TGTT-TRAN DUY ANH.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214437207.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0011004215850 NGUYEN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15214434647.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1057486020 LE KIM XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MAVGII.ung ho ms 2026.191 em tran minh duc.20260720.222446.03996638301.NGUYEN DIEP TRINH.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GBLHH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202885574538.20260720.222426.19038723109017.VND-TGTT-PHAM THI LAN ANH.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15214409252.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301002820686 NGO THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GBKX5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202970146040.20260720.222342.19035322918010.VND-TGTT-NGUYEN NHU NGOC.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970415072022233820263EUV157882.5387.48269.222323
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1iJ6FD3B9.Ung ho Ms 2026191 Tran Minh Duc.20260720.222316.26705088.TRAN THI NGAN.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214406461.ung ho MS 2026.191.CT tu 9865365486 TRAN QUOC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072022224620268ZBK044284.5390.45722.222246
|20/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202222452026x8KP155801.5388.45686.222234
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6GBPAF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202373237429.20260720.222231.19036935257013.VND-TGTT-NGUYEN KIEU VAN.970407
|20/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15214401235.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 6886666888 BUI THI THANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GBMEG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202009980350.20260720.222158.19135463355014.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214392674.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0921000721186 TRAN THI DIEM MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214389500.ung ho MS2026.191.CT tu 0711000304221 PHAM THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15214398499.ung ho MS 2026.191. em Tran Minh Duc.CT tu 0611001503326 NGUYEN PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15214390086.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1051663396 QUACH MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201SGTTH2C15E9J.IBFT Ung ho ma so 2026.191 Em Tran Minh Duc.20260720.222103.060307288373.NGUYEN THI MY TIEN.970403
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15214384600.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251002786253 LE THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MAVTG8.HUYNH NHUT NAM chuyen tien.20260720.221859.00000553771.HUYNH NHUT NAM.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202218572026QuX9150125.5388.35736.221857
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202218252026osd6716370.5387.33684.221811
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:17:57 PwjO062900#SP#020097041607202217572026PwjO062900.5388.32463.221757
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202217472026Y50I776764.5389.31478.221747
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15214365217.MS 2026.191 ( em tran minh duc).CT tu 9367851436 VU HAI HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202217142026EHUD899699.5389.29593.221714
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202216482026D14V719744.5189.28787.221649
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202216292026bjzv713123.5390.28209.221614
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15214354672.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3904920229 TRAN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.191 , em Tran Minh Duc#SP#020097048807202215462026wzk5711925.5189.24887.221546
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15214343714.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc) .CT tu 1024717709 HA TRUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GYRPQ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202592645427.20260720.221530.19024367588011.VND-TGTT-PHAM THI NGOC HOA.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214345568.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181002264846 NGUYEN NHU XUAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GY7FF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202833196470.20260720.221405.12424394281018.VNDA-TGTT-NGUYEN THI THU THAO.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GYYVV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202194242623.20260720.221311.19021840245010.VND-TGTT-THIEU THI HONG VAN.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202212472026OO9O025051.5388.16245.221247
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072022124120261B06024852.5388.15830.221241
|20/07/2026
|100.000,00
|TRAN THI TRANG Chuyen tien ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202212372026njqi706269.5390.15714.221223
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214317380.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004163901 NGUYEN THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15214309140.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1055414725 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15214317462.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0361000288166 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GYCDF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202900152843.20260720.221144.888689999.TONG VAN HUY.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15214303392.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0271000967157 HUYNH THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202210472026okt8702920.5390.10087.221047
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15214292326.NGOC THI LAN chuyen tien ung ho MS 2026.191- em Tran Van Duc).CT tu 0021001005700 NGOC THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|1.000.000,00
|ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202209162026ZV5H879918.5388.5187.220917
|20/07/2026
|150.000,00
|6201IBT1kC6GPB2C.LUU VAN NGHIEP chuyen ung ho ms 2026.191 FT26202228877885.20260720.220904.129268.LUU VAN NGHIEP.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214284631.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 9935360048 NGUYEN THI NGOC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.191 em tran minh duc#SP#020097042207202208482026DWTD817226.5390.4297.220848
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GPUFE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202823852737.20260720.220838.19035726924014.VND-TGTT-HOANG THI THUY.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202208372026mjxo698793.5388.2980.220837
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214282536.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1017618350 LY BAO THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6FS5IL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.220828.0932597977.KIEU VAN ANH.970432
|20/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15214269647.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138573297284.20260720.138573297284-0931111533_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15214276500.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202206342026QW7T125233.5189.96724.220623
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214252708.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011000972604 KHUAT THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15214259218.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1043885992 BUI THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6FSS8R.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.220553.131232969.LUONG HAI YEN.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:05:38 MSo7370434#SP#020097041607202205382026MSo7370434.5388.93504.220538
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15214256296.MS 2026.191.CT tu 0071000895633 TRUONG MINH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201VNIB02JQJCSH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.220531.906894483.NGUYEN HOANG OANH.970441
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6GU4N4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202760934391.20260720.220502.19050010919019.VND-TGTT-NGUYEN THI LAN.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1iJ6FSWYC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.220409.186698282.PHAM MINH HUONG.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072022040820269VEQ382676.5390.88246.220353
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GUI52.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202967223500.20260720.220405.19032087037665.VND-TGTT-NGUYEN THI MY LINH.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6GUMRJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202076062125.20260720.220401.19027412806669.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15214232163.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001137451 LU HONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202203492026TT12005344.5189.86741.220349
|20/07/2026
|500.000,00
|6201SGTTH2C1PPIM.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.220329.068885735868.HA THI NGOC QUYEN.970403
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15214235576.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1032926733 LE HUU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|chuyen tien ung ho MS 2026.191#SP#020097048807202203192026gmce688256.5189.83988.220319
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507202203022026dbeD116831.5389.84383.220302
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1iJ6F93P4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.220244.59518101999.NGUYEN THI HUONG QUYNH.970432
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15214220860.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9383945792 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201IBT1kC6G8FAB.DOAN THI HIEU THAO chuyen ung ho Ms 2026.191 Tran Minh Duc FT26202924345771.20260720.220209.3319303130.DOAN THI HIEU THAO.970407
|20/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15214212482.Huynh Thi Nga ,Nguyen Van Van, Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15214210911.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000864217 LE VAN QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15214209783.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1012474480 NGUYEN NGOC TRUC NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202200492026ub1j683009.5388.76414.220049
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1aW3NF4ZP.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.220032.00200013897377.NGUYEN THI THU HUYEN.970440
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072022002820260fds682293.5189.74692.220028
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214205409.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000339271 NGUYEN THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880720215951202691ox681004.5189.71999.215951
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6G8SYR.Ung ho ms 2026.191 FT26202996552627.20260720.215932.2305199599.LE THI THUY TRANG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214182974.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000956127 LY MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072021585420266x8j679098.5389.68836.215844
|20/07/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202158502026I845283018.5189.68696.215850
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MAKWIZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215814.01840615201.TRAN QUYNH MAI.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6F98TG.TRAN NGOC KHANH LY chuyen tien ung ho ms 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215759.0384730112.TRAN NGOC KHANH LY.970432
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202157562026LWOT127008.5189.65788.215756
|20/07/2026
|380.000,00
|MBVCB.15214172292.Ung ho MS 2026.191.CT tu 0421000463365 NGUYEN THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201SHBAP2LE6VP2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215725.1007607502.NGUYEN THUY HANG.970443
|20/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.191 EM TRAN DUC MINH#SP#020097042207202157222026B1JB377441.5189.64009.215722
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15214169288.Ung ho MS 2026.191.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1bJMYZVXJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215654.05105201976.PHAM THI KHANH HUONG.970429
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15214160467.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000432777 KHUONG YEN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6F9S7R.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215638.0936345589.TA THI NGOC LIEN.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GI8KV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202814563571.20260720.215607.19035314656015.VND-TGTT-TRAN NGOC THU.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GIID2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202660448600.20260720.215557.19029098784666.VND-TGTT-TRAN NGOC THUY.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202155382026S9WJ413974.5189.56851.215523
|20/07/2026
|500.000,00
|6201TPBVI2MAKZVD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215525.03775260501.NGUYEN THI HOA.970423
|20/07/2026
|180.000,00
|O5CH7K0HHVFM-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072021552220264XR2334030.5388.56401.215508
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GI9CK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202610980538.20260720.215521.19032708248010.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG NGA.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|unghoMS2026.191 emtranminhduc#SP#020097048807202155162026ouvw671297.5390.55986.215516
|20/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138572113822.20260720.138572113822-0938481395_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|300.000,00
|6201SGTTH2C1PE31.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.215445.020041555468.CU THI THU HANG.970403
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1iJ6F9QQU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215437.201779267.HOANG TO UYEN.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|6201MCOBQ2BGIEI7.Ung ho MS 2026.191(em tran minh duc).20260720.215432.03586011223999.CAO THI NHI.970426
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1fJ2517FG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215428.8007041065665.VU THI THAO HIEN.963388
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15214121389.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0421000474632 NGO THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1aW3NF9S5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215252.700004179574.NGO THANH THAO.970424
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214127207.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0441000673604 MAI PHUONG DIEM KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|HO DUONG KHANH TRIET Chuyen tien Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202152062026jrkh664114.5189.44354.215206
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214101414.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 1022743417 PHAN THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6F2GFN.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260720.215112.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214109202.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 9988702700 BUI DUC KINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201VNIB02JQFCQ5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215052.933015839.NGUYEN VU BAO.970441
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1aW3NFJ9U.MS 2026 191.20260720.215037.6061563.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1fJ251Y15.Ung ho em mau hoi phuc.20260720.215022.9021016565802.LE THI NHU Y.963388
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GVFHD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202592552015.20260720.215022.3586986868.PHAM HOANG HAI.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1d1PJ3ZGC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215016.970422Xcebd33000000000180673.MBBANK IBFT.970422
|20/07/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2006.191 em tran minh duc#SP#02009704880720214957202616to659090.5388.36158.214957
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214083622.ung ho ms 2026.191.CT tu 1018702615 PHUNG VIET LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072021494520262X8D803946.5388.33913.214945
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214080608.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1069116656 NGUYEN THUY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202149042026OB6N787317.5389.32550.214905
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214075483.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1048516434 VO KIEU THIEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GVVXL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202872718328.20260720.214810.19037126118017.VND-TGTT-DINH THI HAI HA.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1iJ6F2SNJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.214758.137091542.HOANG THU PHUONG.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202147372026JRCH882017.5390.26628.214723
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1iJ6F295C.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260720.214735.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MAK2FW.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.214718.03545246001.NGUYEN NGOC YEN.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214065109.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1971632453 DO THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|PHAM THI NGOC DUNG Chuyen tien ung ho MS 2026. 191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072021465320264u34652035.5189.24020.214653
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6GDF8Z.Ung ho MS 2016.191 em Tran Minh Duc FT26202084086586.20260720.214632.19123696660021.VND-TGTT-LE THI MAI ANH.970407
|20/07/2026
|150.000,00
|6201IBT1kC6GDLTT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202967160641.20260720.214622.1131441319.LE THI YEN.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6GDLEN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202885428898.20260720.214621.3636889999.HOANG LONG TUYEN.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6F2WVW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.214619.126514662.DAO DANG HUY.970432
|20/07/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202146142026Z2IM885740.5389.20639.214614
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214053914.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030020586 NGUYEN THI PHU THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6GD6YW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202041201052.20260720.214600.19036747496019.PHAM BICH NGOC.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:LE VAN PHU ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202145532026HC4Z058818.5388.18875.214554
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GDES9.Ung ho MS 2026.191 FT26202429075064.20260720.214553.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138570926879.20260720.138570926879-0938685501_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202145282026cj95648605.5389.16633.214528
|20/07/2026
|20.000,00
|PHAN TUAN ANH chuyen tien#SP#020097042207202145122026Y0TK513647.5389.17092.214457
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202145102026Z7NG056739.5390.16209.214456
|20/07/2026
|250.000,00
|6201IBT1iJ6FCF4W.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.214456.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214032763.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351001205430 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202144482026EJU8968560.5189.14988.214448
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MAG6QF.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.214444.03018012201.NONG THI THUY VAN.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MAG6RC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.214440.03846268801.TRAN NGOC DIEP.970423
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6GDM9F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202033427073.20260720.214430.19072241912010.VND-TGTT-Do Khanh Huyen.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GDSTE.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26202555581474.20260720.214415.19031212064010.VND-TGTT-VY THANH THUY.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202144152026e1xs645577.5389.11835.214415
|20/07/2026
|200.000,00
|6201MCOBQ2BGIH53.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.214413.04101010831461.TRAN MINH LUONG.970426
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15214023181.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0501000013913 LY KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|ung ho 2026.191 em tran minh duc#SP#020097048807202144042026cunk645087.5389.12074.214404
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GDCQ2.UNG HO MS 2026.191 TRAN MINH DUC FT26202209977119.20260720.214350.19031496006996.VND-TGTT-LE THI KIM YEN.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138570777948.20260720.138570777948-0905529104_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15214019389.ung ho ms 2026.191 tran minh duc.CT tu 0361001829715 NGUYEN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6GSXU4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202823758705.20260720.214307.19031667545017.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH HOA.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15214005654.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001395964 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MAG3TW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.214127.01465776001.TRAN THI PHUONG.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GS8GJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202978600041.20260720.214105.19038799134010.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC CHAU.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202141002026adxn637396.5388.98390.214100
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MAGSMM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.214026.01576705001.PHAN QUE ANH.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GSCAJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202421829207.20260720.214014.19030586879021.VND-TGTT-HO PHUONG THAO.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GSC2J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202885403011.20260720.214011.139998888888.HOANG VIET THANG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GSJ89.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202859808092.20260720.214000.5533949999.PHAM ANH HUYEN.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|6201VNIB02JQ8RWY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.213946.223668866.TRAN THI QUYEN.970441
|20/07/2026
|100.000,00
|6201VNIB02JQ8426.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.213946.122869999.NGUYEN THI THANH HANG.970441
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15213978497.ung ho Ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc ) .CT tu 0611001531944 NGUYEN DAC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072021393020262p3l633641.5389.91922.213930
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6G9ZL4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202178179082.20260720.213853.19036435253011.VND-TGTT-BUI THI LINH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6G9KAP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202978589500.20260720.213832.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MAGGFP.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.213801.00680327001.TRAN THI THO.970423
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15213954914.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000242001 BUI THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6G9V96.Ung ho MS 2026.191 FT26202960982509.20260720.213708.19027304176012.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUONG.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-21:37:06 AP2e145683#SP#020097041607202137062026AP2e145683.5189.82150.213706
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6G99TS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202121800734.20260720.213653.19020394253040.VND-TGTT-DUONG THI THANH TUYEN.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15213930522.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1059209870 NGUYEN HOANG PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|441.000,00
|6201MSCBD2KK2QFA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.213608.0342662391.NGUYEN THI THU TRANG.970422
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213923151.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0031000396174 DUONG THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202135132026068w622333.5389.74276.213458
|20/07/2026
|300.000,00
|6201MSCBD2KG56I2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.213507.0030107559007.HOANG VAN THUONG.970422
|20/07/2026
|50.000,00
|6201TPBVI2MAGT8J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.213339.44318041996.NGUYEN THUY KIEU.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202133342026XYSV535012.5389.65784.213334
|20/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202133272026kp22939028.5389.66332.213327
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6G29VF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202349586847.20260720.213321.19070207298017.VND-TGTT-PHAM THI KIEU OANH.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15213885560.MANG THU THUY chuyen tien ung ho em tran minh duc.CT tu 9985459456 MANG THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202132162026gjrp614374.5390.61271.213217
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072021320420264724613857.5388.59709.213150
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GCH3M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202617435016.20260720.213158.19026380768021.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH THU.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15213870391.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001162711 TRAN THI ANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202131062026MEM9289599.5390.54866.213107
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MAGMAP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.213105.09061991001.DAO THANH DAT.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213876304.ung ho 2026.191 em tran minh duc.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GCP5K.Ung ho ms 2026.191 Tran Minh Duc FT26202205388140.20260720.213044.6268151986.NGUYEN THI THANH.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6GC88C.PHAM HONG VAN chuyen ung ho ma so 2029.191 Tran Minh Duc FT26202484253991.20260720.213031.19033362817011.VND-TGTT-PHAM HONG VAN.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.191(tran minh duc)#SP#020097041507202130192026UuE0929715.5189.51672.213008
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213863917.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9899030086 NGUYEN TRAN TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15213852782.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho ms 2026.191 em tran minh duc.CT tu 9919627286 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|UH MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202130042026i5oc608305.5387.50286.213004
|20/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202129562026ODuB928297.5390.49593.212956
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GCQRS.ung ho Ms 2026.191 tran minh duc FT26202610884398.20260720.212922.19033863989015.VND-TGTT-HOANG THI NGOC ANH.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-21:29:19 cb3N845426#SP#020097041607202129192026cb3N845426.5389.46784.212905
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15213847230.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0711000227499 HA HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15213833647.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 1013636119 MAI THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213833650.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000249281 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213833120.NGUYEN TRA MY chuyen tien.CT tu 0301000360952 NGUYEN TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213828789.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1067827722 LE THI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15213822140.NGUYEN THUY LINH chuyen tien MS 2026.191.CT tu 0421000457417 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202127112026MLcz920463.5189.35611.212711
|20/07/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202127052026wyeq599926.5390.36835.212705
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1iJ6FJ4MU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.212649.676668881992.TRAN DUC TRUNG.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6G1SLL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202324949441.20260720.212642.19025553376010.VND-TGTT-VU TAM.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15213812087.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0231000543008 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15213811286.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002291082 DUONG THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6G12LP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202250080457.20260720.212631.19035157926011.VND-TGTT-NGUYEN THI HA PHUONG.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15213807467.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0371000493544 TRAN CHAU LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213799527.ung ho ms 2026.191 (em tran minh duc).CT tu 1032850387 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15213796183.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 8888566588 VU THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15213792570.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1036486544 LAM HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15213792161.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0511000433993 CHAU DO TRUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507202124492026Z9B0091980.5389.26085.212449
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6GJ5PX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202844791032.20260720.212417.6363777283.DUONG THI THUY.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#020097048807202124092026ceyz591543.5388.21914.212354
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15213763227.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc) .CT tu 0481000506234 PHAM TRUONG KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GJSUT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202736560431.20260720.212325.19033223835011.VND-TGTT-PHAM THI LAN HUONG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-21:22:18 RMW4801737#SP#020097041607202122182026RMW4801737.5388.14186.212218
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202122162026kcd3585880.5390.14094.212216
|20/07/2026
|200.000,00
|6201SGTTH2C17L41.IBFT Ung ho MS 2026.191 em TranMinhDuc.20260720.212207.040016082246.BUI THI QUE.970403
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072021212120263QDW253405.5387.9328.212121
|20/07/2026
|200.000,00
|6201VNIB02JQM52Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.212040.934174371.NGUYEN HONG TRINH.970441
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213744617.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213734521.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000169676 LE THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201VNIB02JQM74D.ung ho MS 2026.191.20260720.212026.408704060142515.BUI THI KHANH HUNG.970441
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15213732873.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GWSBD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202744940689.20260720.212011.19033093127011.VND-TGTT-NGUYEN HUONG TRA.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213720949.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1032344742 CU THI TUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201TPBVI2MAEVR9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.212003.11118191001.PHAM MINH HUONG.970423
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15213730164.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002200898 PHAM THI KIM LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072021194020260FKJ504959.5390.99972.211941
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1aW3NLVUU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.211922.007001060001566.HOANG UYEN NHI .970409
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6FW5H6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.211913.59641689.NGUYEN THI HUYEN.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202118592026clt0575855.5387.97378.211844
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GQ63E.Ung ho ms 2026.191 FT26202146000402.20260720.211836.5551666888.NGUYEN THI THANH THAO.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6GQEIA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202021792040.20260720.211827.7929333333.PHAM THI HA.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-21:18:25 0bYz435591#SP#0200970416072021182520260bYz435591.5388.92944.211825
|20/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202118232026bcf4574016.5389.93918.211823
|20/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097041507202117502026BsT1889986.5390.90600.211750
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6GQ8E2.MS 2026.191 FT26202960901896.20260720.211728.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202116562026no8b569387.5387.86524.211656
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15213670094.ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc). chuc con mau khoe.CT tu 1047456439 MAI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1aW3NLWPK.UNG HO MS 2026191 EM TRAN MINH DUC.20260720.211541.700032078557.HUYNH THI HANH.970424
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213666261.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1018315832 LE TUAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213657843.Ung ho MS 2026.191 ( Tran Minh Duc).CT tu 0091000592315 TRAN THI MINH TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6FQXLW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.211503.0332664899.NGUYEN LE MY LINH.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho em Tran Minh Duc MS 2026191#SP#020097048807202115022026fkpe563549.5189.76581.211448
|20/07/2026
|300.000,00
|ms 2026.191 Tran minh duc#SP#0200970488072021150120260jv4563503.5388.76533.211501
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6ANB3C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202212544110.20260720.211447.19036391840011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUONG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6ANYLG.MS 2026.191 - ung ho Tran Duc Minh FT26202073160450.20260720.211436.19032303033017.VND-TGTT-PHAN THI HAI.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072021142620263gr4561733.5388.74038.211411
|20/07/2026
|100.000,00
|6201VNIB02JQMRFQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.211402.098206666.PHAN NGOC ANH.970441
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15213645117.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001474220 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-21:13:31 q9AF068770#SP#020097041607202113312026q9AF068770.5389.68774.211332
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6ARX67.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202447977784.20260720.211254.13820614622012.VND-TGTT-NGUYEN HONG HAI.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6FQG8M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.211235.0938685808.NGUYEN THI NGOC PHUONG.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15213611541.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0731000748068 NGO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6AR5U3.MS 2026.191 FT26202736511822.20260720.211131.186179666666.NGUYEN THI MY HANH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220720211128202681TQ881992.5387.57884.211128
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202111262026277X042828.5189.58445.211126
|20/07/2026
|50.000,00
|6201VNIB02JQMBWL.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.211107.069704060057686.NGUYEN THI NGOC SUONG.970441
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6ARDQQ.ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26202863550642.20260720.211045.9770280468.TRUONG THI HUONG.970407
|20/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202110432026DJ7K501815.5390.54544.211043
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15213590921.LE THUY QUY chuyen tien ung ho MS 2016.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0281001601731 LE THUY QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15213598496.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9785281885 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15213597252.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9913053646 NGUYEN DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201SGTTH2C16URY.IBFT ung ho MS 2026.191 e Tran Minh Duc.20260720.211005.060256180467.NGUYEN THI TUYET TRANG.970403
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202110042026FHHW037478.5189.51224.211004
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6AXXCP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202214722885.20260720.210946.19038288624011.VND-TGTT-TRAN THI HOAI NHUNG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201VNIB02JQMYSZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.210944.125686886.HOANG HA PHUONG.970441
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072021093020261F2E494409.5189.48453.210930
|20/07/2026
|5.000,00
|MBVCB.15213577927.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026188.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|20/07/2026
|50.000,00
|6201TPBVI2MAW55D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.210849.01359586001.DANG DUC HAU.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|chuc chau mau khoi benh#SP#02009704220720210831202634I7996670.5388.43435.210817
|20/07/2026
|400.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880720210807202662bl541955.5388.40679.210807
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15213550812.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000355133 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201MSCBD2KGIG2E.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.210732.3550103980004.NGUYEN THI KIM ANH.970422
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6A3ZFR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201270837327.20260720.210614.19035452638011.VND-TGTT-NGUYEN HOANG TUAN.970407
|20/07/2026
|350.000,00
|MBVCB.15213521694.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1026535888 DINH THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6A3CXM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201081575742.20260720.210421.9999582994.TRAN THI THUY.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072021040920267N7S013781.5388.18915.210409
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6TNPHS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.210407.0989370086.NGUYEN THUY DUNG.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15213501504.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1033134333 SOI MAI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213500483.ung ho MS 2026.191 (em tran minh duc).CT tu 0491000155429 TRINH THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15213499037.ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 0081000968524 LE THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6TNMHK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.210316.51276485.CHU KIEU TRANG.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6TNMKF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.210314.202777147.NGUYEN THUY NGA.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.191 TRAN MINH DUC-200726-21:02:54 Wctg079064#SP#020097041607202102552026Wctg079064.5390.13170.210255
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6AFKUG.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201550480765.20260720.210251.19032941034012.VND-TGTT-PHAM THI NGOC LINH.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202102382026UtQ4837355.5390.11999.210224
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15213459604.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0491001614253 PHUNG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15213453783.LE THI THINH ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0271000283685 LE THI THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6ATFJ1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201927093380.20260720.210027.11720972097017.VND-TGTT-NGUYEN THI NHAI.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6ATZJN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201704750106.20260720.210006.19039751328014.VND-TGTT-NGUYEN NHU BINH MINH.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|6201ORCOQ2BGDLI7.Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc.20260720.205955.0111100020855006.VU BAO CHAU.970448
|20/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202059502026x32W826706.5388.96448.205951
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15213436505.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0111001177713 NGUYEN NHAT AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-20:59:27 oo95193913#SP#020097041607202059282026oo95193913.5387.94208.205928
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6AT5M8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201249638600.20260720.205920.9168211119.NGUYEN THI THU THUY.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6ATYK7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201038644229.20260720.205916.19027945293019.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213434418.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI TUYET NGA CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-20:59:05 CMmZ207499#SP#020097041607202059062026CMmZ207499.5390.91934.205906
|20/07/2026
|100.000,00
|ms2026.191 em tran minh duc#SP#0200970415072020585220262uhv823039.5387.91215.205852
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15213424948.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1013312453 DIEP NGUYEN PHUC NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213427846.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202058062026BIYC320562.5387.86897.205807
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1iJ6TRG84.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205805.141433652.TRAN MINH NGOC.970432
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15213414790.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002583376 PHAM THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15213409123.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0211000498816 VU PHUONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201MCOBQ2BGH72J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205706.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|20/07/2026
|500.000,00
|6201ABBKP2LEDZQR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205701.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425
|20/07/2026
|100.000,00
|6201MSCBD2KGH4E3.ung ho MS 2026191.20260720.205646.0925223398.HOANG CONG TRONG.970422
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213387908.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6TRISY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205612.55513011988.NGUYEN MAI ANH.970432
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15213384692.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000285342 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202055222026K58T674683.5388.71562.205523
|20/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15213377894.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000505508 NGUYEN TUYET THANH CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1d1PJL32S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205453.970422G97de33000000000413769.MBBANK IBFT.970422
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191. em Tran Minh Duc#SP#020097042207202054292026HDJX433089.5388.65880.205429
|20/07/2026
|200.000,00
|ung ho 2026 .191#SP#020097048807202054282026x50d497297.5389.65854.205428
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213363863.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0421000498314 NGUYEN HOANG TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213350614.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0761002364791 TRINH THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MAWACD.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.205337.04161105901.DO THI HUONG.970423
|20/07/2026
|5.000.000,00
|6201IBT1kC6AHYV5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201001052366.20260720.205315.19038459722015.VND-TGTT-TRAN VIET HUONG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202052522026LCB8519376.5189.58057.205253
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6AHDTK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201001050937.20260720.205242.562066669999.NGUYEN THI NGA.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6AHDYW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201026130449.20260720.205240.19030601133668.VND-TGTT-DINH THI HA PHUONG.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15213328239.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001219982 VO CHAU HOANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202052242026k7w2490253.5389.54694.205225
|20/07/2026
|20.000,00
|6201SGTTH2C1NGJC.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205209.070130476242.NGUYEN QUANG VINH.970403
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15213334631.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004192057 PHAM HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201ORCOQ2BGHGCX.ung ho ms 2026.191 em tran minh duc.20260720.205146.0906423279.NGUYEN LE DIEM TRANG.970448
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1iJ6TXECB.TRAN THI LOAN chuyen tien Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205140.0962369393.TRAN THI LOAN.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6AZ37I.Ung ho Ma so 2026.191 FT26201748303989.20260720.205138.19030194149015.VND-TGTT-PHAN TUYET NHUNG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213314595.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1056131151 NGUYEN THI KIEU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MAUPML.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205002.02473422501.VUONG QUYNH MAI.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15213297403.LE THI VAN chuyen tien ms2026.191(em tran minh duc).CT tu 1021981735 LE THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6TXP1D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.204948.43139107.HOANG VAN HUNG.970432
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15213296723.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0361000214618 DO THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.191. TRAN MINH DUC#SP#020097048807202049202026k8a5479749.5389.37674.204921
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15213284859.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).CT tu 0721000598340 TRAN THI NGOC SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6A6NS5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201083970963.20260720.204856.19036492489013.VND-TGTT-LE HAI ANH.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15213276748.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0071001189479 LUU NGUYEN HOANG TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6A6GW6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201149040489.20260720.204748.19031344710019.VND-TGTT-TRUONG THI MINH NGUYET.970407
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201IBT1fJ2YNZQ8.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.204746.8007041052515.DAO NGOC PHUONG UYEN.963388
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213250931.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002391943 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|90.000,00
|LE THI THUY DUONG ung ho ms 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097042207202047002026MMTG350527.5387.22653.204701
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15213238758.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611001959626 PHAM THI THU YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|1.000.000,00
|NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202046132026ft9y468859.5189.17741.204602
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 Tran Minh Duc#SP#020097040507202045552026M0NY037152.5390.15932.204555
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072020454820266emz467424.5387.16456.204548
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15213221717.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 1016888081 DANG THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.191 em TRAN MINH DUC#SP#020097042207202045252026EMWJ845835.5387.14235.204526
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6AEBZP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201706794626.20260720.204439.77777775.CHU THI HAI DUONG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201SGTTH2C1I719.IBFT NGUYEN THI SAP ung ho MS2026191 chaus Tran Minh Duc.20260720.204419.0962591529.NGUYEN THI SAP.970403
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202044132026F9UL780664.5189.7409.204414
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6AEI7S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201801152140.20260720.204408.19035441104013.VND-TGTT-HOANG VAN QUYNH.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15213207380.DO THI THUY TRANG chuyen tien ung ho MS2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0501000025924 DO THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201IBT1kC6AESH9.UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC FT26201355815505.20260720.204347.363886.VU THUY LINH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213204589.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1048128242 LE HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15213181629.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1aW3N6TDS.ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).20260720.204309.024704070007930.NGUYEN THI KIN.970437
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15213189842.ung ho MS 2026.191.CT tu 0011004045819 DO PHUONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15213187458.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001025358 DUONG THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201MSCBD2KGSX4F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.204244.0943535875.TRAN THI THANH HAI.970422
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213185567.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000283366 DO THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15213185616.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15213171587.Ung ho MS 2026.191.CT tu 0281001431050 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15213168699.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6AKM9S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201455564201.20260720.204107.19030447042018.VND-TGTT-LUU THI KHANH LY.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6AKM9J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201117749905.20260720.204107.19034046203014.VND-TGTT-LE THU UYEN.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15213151077.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|5.000,00
|MBVCB.15213148235.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026189.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6AKJIK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201923268827.20260720.204026.4836063879.NGUYEN THAI NGOC TRAM.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6AKWZN.DAO HAI ANH chuyen ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201149010095.20260720.204024.19031225972668.VND-TGTT-DAO HAI ANH.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202039302026MTRS228359.5189.78886.203930
|20/07/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202039002026brqf443242.5389.75662.203900
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202038592026UN2A006258.5189.76174.203859
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em TRAN MINH DUC#SP#020097048807202038402026cl9f442047.5389.73725.203840
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213111122.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0711000225287 VU THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MAUCP3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.203835.05607670601.NGUYEN PHAM THANH THAO.970423
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15213109416.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0491001543263 TO PHUONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6A7IUH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201629040681.20260720.203821.19034929458012.VND-TGTT-TRINH THI MY LINH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213115086.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000764463 PHAM QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201SGTTH2C1I9B4.IBFT PHI HA GIANG chuyen tien Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.203815.030059996025.PHI HA GIANG.970403
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201VCBCH2C1I9PY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.203809.0687041007350.NGUYEN DU LONG.970454
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-20:38:10 nlCo479730#SP#020097041607202038102026nlCo479730.5189.71144.203810
|20/07/2026
|145.420,00
|MBVCB.15213092970.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1968306362 TRAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202037372026vk1l438309.5390.67564.203737
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15213097617.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9978391390 BUI THI MY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202037172026fki1437054.5387.65636.203717
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202036292026myiw434180.5390.60690.203629
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6AGK9A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201601007030.20260720.203623.19037814042016.VND-TGTT-TRAN NGOC BAO NHI.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-20:36:12 64eh713831#SP#02009704160720203612202664eh713831.5387.59649.203612
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072020355820267zth432258.5389.58144.203558
|20/07/2026
|100.000,00
|6201SGTTH2C1IENS.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.203533.070818122311.VO VAN TAM.970403
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MAULUT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.203448.06233645001.TRAN THI THU MAI.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1d1PJHZTE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.203436.97042292Mb7a733000000000af8595.MBBANK IBFT.970422
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15213042096.TRINH THI OANH chuyen tien ung ho MS 2026.191(em Tran Minh D uc).CT tu 0731000768128 TRINH THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191 em tran minh duc#SP#020097048807202034132026shan425826.5387.46946.203413
|20/07/2026
|500.000,00
|6201TPBVI2MA47E5.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.203401.00076823001.NGUYEN THI MINH TRANG.970423
|20/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15213037968.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0501000040040 TRAN DINH NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138561663634.20260720.138561663634-0903804144_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|100.000,00
|DOAN THI DIEM Chuyen tien UNG HO MS 2026.191#SP#020097041507202033072026rf25722888.5388.41087.203307
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213026594.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1014476054 VO THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507202032422026hiCl722157.5388.38580.203242
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15213013604.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1045490996 NGUYEN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201TPBVI2MA4S1K.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.203215.00904142001.NGUYEN THI NGOC DUNG.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15213000629.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0931004196092 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15212989055.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000554641 DO TUAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15212979127.ung ho MS 2026 191.CT tu 0011004213140 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15212976870.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030513554 DO THAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15212968490.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0711000271589 NGUYEN NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202029292026OH9G998653.5388.18511.202930
|20/07/2026
|100.000,00
|6201MCOBQ2BG3ZG1.Ung ho MS 2026.191 (TRAN MINH DUC).20260720.202914.11001010723673.DAO VIET HA.970426
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15212959511.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1024319818 LE THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072020282920266N8C058339.5387.11842.202829
|20/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15212944747.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000279903 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6ABGXI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201231716965.20260720.202751.19034350825013.VND-TGTT-VU XUAN HOANG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202027332026y4y1400748.5388.6469.202733
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6AB56T.Ung ho Ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201580292500.20260720.202730.11920502277018.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH ANH.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|IB_387241399_1784553623014333411324_null_20260720_Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.191 em tran minh Duc#SP#0200970422072020265020265YVO915487.5388.1933.202651
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15212912446.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000433137 LUONG THI TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807202026012026d5ft394967.5189.96651.202601
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6A5LC6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201801353002.20260720.202534.186299999999.DO THI ANH.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15212888094.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0611001934507 HO THI TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201SGTTH2C1DNDI.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.202458.060263832161.PHAM THI ANH.970403
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MA4T5I.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.202457.00523564001.KHUAT THI HANG.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202024502026keCl690149.5389.89415.202450
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6A55SQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201117451070.20260720.202441.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6A5PMN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201647326197.20260720.202431.19035164572012.VND-TGTT-LE THI LAN HUONG.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1iJ6TLH7M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.202426.88888484455.TONG THI LIEN.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15212867603.MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc) .CT tu 0451000204387 LUONG THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15212863053.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000385024 NGUYEN THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6TLGDC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.202310.89856841.NGUYEN THI HONG VAN.970432
|20/07/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-20:23:04 ihen371711#SP#020097041607202023042026ihen371711.5189.76711.202305
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15212856770.ungho em Tran Minh Duc Ms 2026.191.CT tu 1703428888 BUI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15212847200.VU THI TUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 1022556363 VU THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15212839325.ung ho ms 2026.191 (tran minh duc).CT tu 0611001670055 VU XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15212819935.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0591000386847 NGUYEN THI THIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6APX3M.ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26201651248494.20260720.202026.19032530935019.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DUNG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-20:20:12 fz4I087574#SP#020097041607202020132026fz4I087574.5189.58974.202013
|20/07/2026
|200.000,00
|6201VNIB02JQYXCK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.201925.002704060310651.DUONG MINH THUY.970441
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6THRUY.Kana Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.201859.106300623.LUONG NGOC TRAM ANH.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15212779285.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc ).CT tu 0011004392775 DUONG THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6APQRH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201050363306.20260720.201754.19025919775037.VND-TGTT-THAI DAM QUYNH.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201NBVAF2YA2BFB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.201648.100004669414.TRAN THI PHUONG.970419
|20/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15212740481.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0421000410505 LE DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201MCOBQ2BG9GHC.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc..20260720.201553.02101010905108.HOANG THI DIEM HUONG.970426
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15212733867.ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 0071001341274 VU THI BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202015292026wJqN650335.5388.29271.201515
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6AUJFK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201005651743.20260720.201521.1915125830.TRAN TIEN DIEN.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6AUW8F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201006317205.20260720.201514.19071994948011.VND-TGTT-HOANG HONG TU.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1iJ6TH861.NGUYEN HONG THEU ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.201514.113834943.NGUYEN HONG THEU.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970415072020145620263c5a649020.5387.23993.201456
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-20:14:31 QCrx563795#SP#020097041607202014322026QCrx563795.5189.22770.201432
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15212705591.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1069336666 NGUYEN HUU QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6A84TU.Ungho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201593029021.20260720.201355.19031301734011.VND-TGTT-TRAN THI GIANG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6A84YD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201703993762.20260720.201353.19030449211011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU ANH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202013482026f225346629.5390.17863.201348
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6A885I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201006310018.20260720.201324.888257421201.NGUYEN MAI HIEN.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|6201WBVNP2LE9ZPK.MS 2026.191.20260720.201305.109999789999.HOANG HANG NGA.970412
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6A89NU.Ung ho ma so 2026.1991 em Tran Minh Duc FT26201994501564.20260720.201258.19028155796017.VND-TGTT-LE THI NGOC MAI.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15212672465.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002125279 BUI THI HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201VNIB02JQL7VP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.201115.030988678.NGUYEN NGOC MY HUYEN.970441
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6TZ6EQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc chuc em mau khoe.20260720.201110.55931167.NGUYEN THI HAI YEN.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|6201ABBKP2LE9CZD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.201059.1391006148061.DINH THI TUYET.970425
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15212640070.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000994195 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15212636919.ung ho ms 2016.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 7946001107 NGUYEN THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6AI2J2.Ung ho ms 2026.191 FT26201814169667.20260720.201006.1366888838.PHAM KIEU HUNG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.191#SP#020097048807202009492026s8ey330698.5387.93245.200949
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6TZY59.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.200922.81569088.PHAM THU TRANG.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15212590863.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181002939786 VO VI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15212594782.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101000676480 LE THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138558011022.20260720.138558011022-0389572146_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15212573293.Ung ho MS 2026.191.CT tu 0071001321471 TRAN HUYNH THI NHU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:LE THI NGOC chuyen tien MS 2026.194 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202007052026SQ0K054944.5390.74540.200706
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15212577102.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611001924353 NGUYEN THI UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507202006322026N2ln612647.5189.70856.200632
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15212564205.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0581000765161 HUYNH THI DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|10.000,00
|ung ho ms 2026.191 em tran minh duc#SP#0200970422072020053620264HZG418976.5390.65201.200536
|20/07/2026
|300.000,00
|6201VNIB02JQLFBP.ung ho Ms 2026.191 em tran minh duc.20260720.200524.624704060060862.TRAN THI HOA.970441
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15212547001.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0641000023691 PHAM NU DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|20.000,00
|6201IBT1iJ6T6HI4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.200506.0389222076.NGUYEN THI THUY.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6AVDW6.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201993339296.20260720.200454.2012858888.NGUYEN THI GIANG.970407
|20/07/2026
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026 191 Tran Minh Duc#SP#020097048807202004352026qd22310381.5189.58633.200435
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6AVQSE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201021508678.20260720.200417.19020833722028.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15212518317.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1048561889 DANG THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1aW3N7T6D.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260720.200400.0767700362.LE THAO VY.970424
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6T64YN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.200338.55566662301.NGUYEN LE THANH THAO.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15212517493.tran thi thoa ung ho ms2026.191(em tran minh duc).CT tu 0381002346861 TRAN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15212500471.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0441003692720 LE NGUYEN HANH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1iJ6T6I1P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.200214.209489651.TRAN TUYET TRINH.970432
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15212498073.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9907962294 NHU LY DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15212496537.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000271716 PHAM HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15212490081.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000409626 HOANG THI CHAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201MSCBD2KG4C7J.ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.200149.8000141088008.NGUYEN LE CHAU ANH.970422
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15212474515.Nguyen Lien Huong ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1042575038 NGUYEN LIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15212471769.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0121002389405 DAO ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|15.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138556959525.20260720.138556959525-0328036759_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15212466835.Ung ho MS 2026.190( em Chu Thuc Hung).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15212451764.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0611000185984 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6ASVVV.MS 2026.191 uh em Tran Minh Duc FT26201069139620.20260720.195934.11123685527010.VND-TGTT-DINH THI NGOC HUYEN.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201959332026KAAR018627.5388.25860.195933
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6ASS9H.Ung ho MS 2026.191 FT26201865530687.20260720.195924.19833324510039.VND--TRAN THI MINH HIEN.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|6201MSCBD2KGR3I4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.195922.05120385344221.PHAN NGUYEN THAO NGUYEN.970422
|20/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138556585691.20260720.138556585691-0915840219_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097048807201959102026i1g1289695.5389.23712.195856
|20/07/2026
|100.000,00
|6201ORCOQ2BGSNKD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.195910.0935142234.TRAN THI KIM ANH.970448
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201959062026lyjb289397.5387.24095.195906
|20/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097042207201958512026RJGD847513.5189.22420.195841
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15212436908.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004324964 NGO NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15212433378.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301008199999 DUONG THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15212426212.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.188( em Mai Xuan Hieu )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201957512026HPSE010382.5189.16014.195751
|20/07/2026
|500.000,00
|6201SGTTH2C1H2WD.IBFT Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.195731.060146758803.NGUYEN THI HONG YEN.970403
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung Ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#02009704150720195723202668Am575871.5390.12507.195724
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201957002026CG8A006295.5388.11095.195700
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15212408822.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0711000270544 TRAN HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6A9S8X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201327203760.20260720.195642.8415999999.LE THI HANG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6A24CG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201011506166.20260720.195450.19029698122012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15212370336.giup em minh duc 2026.191.CT tu 0481000122283 DINH THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201953502026FTSH377415.5189.90454.195350
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6ACXEU.HOANG BICH LIEN ung ho ma so 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201606070677.20260720.195312.19020615628011.VND-TGTT-HOANG BICH LIEN.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201953112026fm90266694.5389.86241.195311
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201953022026A6V3613037.5387.84685.195302
|20/07/2026
|400.000,00
|MBVCB.15212327899.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6AC7BQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201231591097.20260720.195223.19036613957011.HOANG THI THOA.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201952072026LUBO867710.5189.78925.195208
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6AC5C8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201148304831.20260720.195157.19832442935021.VND--TRAN THI Y NHI.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201951452026F8JM080776.5390.76970.195145
|20/07/2026
|200.000,00
|CHAU NGOC DINH Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.#SP#020097048807201951372026f5ux260722.5390.76487.195122
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1iJ6TKAT4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.195104.150607051.NGUYEN THI NGOC QUY.970432
|20/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-19:50:55 NWCk079055#SP#020097041607201950562026NWCk079055.5387.70999.195045
|20/07/2026
|500.000,00
|6201VNIB02JQ22AW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.195048.710956688.NGUYEN THU TRANG.970441
|20/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138555249835.20260720.138555249835-0933678454_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1iJ6TKBNC.Ung ho MS 2026191 em tran minh duc.20260720.195042.71239969.DO THI THU.970432
|20/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15212299358.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 7912608778 TRAN THAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15212290081.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0071004856616 LY THAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15212282207.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9842823396 LE THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15212258388.TRAN HUYNH KHUYEN chuyen tien Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0271000958946 TRAN HUYNH KHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MAZA78.ung ho ms 2026.191 e tran minh duc.20260720.194835.01342768702.PHAM THI THU PHUONG.970423
|20/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15212265417.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15212266648.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000330976 CHU HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN NHU QUYNH ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201947442026P8C0748561.5389.50960.194744
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6AJ6NM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201801206032.20260720.194714.19039628280015.VND-TGTT-PHAM NGOC TU.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho chau Duc va gia dinh#SP#020097042207201947092026ILPX173382.5189.47190.194654
|20/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201947082026aT6C534860.5390.48017.194653
|20/07/2026
|5.000,00
|MBVCB.15212236739.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026190.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|20/07/2026
|300.000,00
|6201TPBVI2MATPXX.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.194644.00678084001.HOANG THI DIEU.970423
|20/07/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.191EM TRAN MINH DUC-200726-19:46:02 E0uf109513#SP#020097041607201946022026E0uf109513.5390.39624.194602
|20/07/2026
|100.000,00
|6201ORCOQ2BGSACL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.194541.106958.QUAN DIEM TRANG.970448
|20/07/2026
|200.000,00
|6201VNIB02JY5W8R.Ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).20260720.194540.008704060057470.NGO THI THUY NHI.970441
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15212214495.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc)tu Van Ha noi.CT tu 0451001411822 NGUYEN THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|5.000.000,00
|MBVCB.15212193248.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0071001908070 NGUYEN THI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201WBVNP2LEX8Y4.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc .20260720.194441.108000169798.DO CAM VAN.970412
|20/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201944442026mkjs233784.5387.31666.194444
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6AWK4A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201660059180.20260720.194420.19030636177013.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15212194503.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9905192795 NGUYEN THI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1fJ2YFJF9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.194401.9021381026428.TRINH NGOC HUYEN.963388
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15212175195.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1019999428 NGUYEN THI HOANG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201943092026RJZM576036.5388.20628.194310
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15212156473.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1031704382 TRAN THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1aW3NG2E1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.194210.0978871212.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|20/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072019420520262ri3223148.5389.13660.194205
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1fJ2YTXW3.Ung ho MS 2026.191.20260720.194145.384343316.NGUYEN HA MAI.970406
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15212119099.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251002084102 TRAN THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6AQ1VL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201740960089.20260720.194006.19037889040019.VND-TGTT-TRAN NGOC PHUONG THU.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201939462026jk1u214059.5189.99248.193931
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC64NL87.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201906001470.20260720.193920.19034315056015.VND-TGTT-NGUYEN MINH TRA.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15212098392.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|400.000,00
|6201MSCBD2KGFZN8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.193841.8220108021983.DANG DIEM TRANG.970422
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC64NMUI.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201454227909.20260720.193800.19038191467017.VND-TGTT-BUI PHUC DUC.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1iJ6TGAL2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.193755.0988635858.LUU THI THU THUY.970432
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201937452026vq7j206133.5189.85726.193730
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201936582026nckb202986.5389.80661.193658
|20/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191#SP#020097042207201936282026V3A1637042.5387.76680.193628
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15212045488.Quach Vy Ngan ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004323998 QUACH VY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15212034824.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1022685330 DO MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC64R9NS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201208678501.20260720.193506.19022270996013.VND-TGTT-NGUYEN THI LY.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6TG1TU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.193450.76910448.NGUYEN THI VAN HANH.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201934442026xodm194101.5389.65640.193444
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15212011697.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004213835 NGUYEN THI KIM THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201IBT1iJ6TGJNR.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260720.193441.140369993.HUYNH NGOC ANH THU.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|6201MCOBQ2BGXTBR.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).20260720.193431.03601013924184.PHAN DUY HUAN.970426
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15212002486.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0071000758400 NGUYEN THANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6TAN7T.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.193402.668881993.NGUYEN THI DUNG.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC64XHND.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201801161500.20260720.193401.19032216501012.VND-TGTT-NGUYEN YEN CHI.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15212006587.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011003574421 HOANG THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201932212026R452597806.5189.50202.193222
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6433DG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201398075952.20260720.193139.19073699338018.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6TAGEA.Ung ho MS 2026191 - chuc em Tran Minh Duc som binh phuc.20260720.193137.0901541840.TRAN TIEU VY.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15211950833.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0381000541703 VU THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1aW3NAMSF.Ung ho MS2026.191 (em Tran Minh Duc). Chuc em som duoc dieu tri va nhanh chong phuc hoi..20260720.193114.9990896310603.HO NGUYEN TRUC LINH.970437
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072019305820261lza178959.5389.40407.193058
|20/07/2026
|500.000,00
|VIETINBANK CK NGUOI GUI Van Tuyet Ngoc Nguyen MS 1999289508#SP#020097041507201930492026qqOX465424.5388.38868.193049
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211945689.ung ho ms 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0011004437949 VU TO HA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15211931450.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004161574 CHU THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211944013.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0531002490817 LE TRAN KHANH HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC643MFJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201207408400.20260720.193008.19024301261011.VND-TGTT-DINH KIM ANH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072019293920266b2j173514.5189.31618.192939
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC643JVT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201075589381.20260720.192927.19031006468881.VND-TGTT-TRAN THI HUONG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211921443.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003367962 TRAN THI MY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201MSCBD2KGCJD3.HO THI LIEN chuyen tien ung ho ms 2026191 em tran Minh duc.20260720.192858.299918111987.HO THI LIEN.970422
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC64FT7U.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201189046948.20260720.192852.19033588017016.VND-TGTT-NGUYEN HUONG GIANG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201928322026n45d168839.5389.24636.192817
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201928262026yppt168469.5390.23338.192812
|20/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201928192026EB3s453959.5390.21922.192819
|20/07/2026
|100.000,00
|6201SHBAP2LEVATQ.Chuc chau mau khoe.20260720.192819.0914245936.TRAN THI HUONG.970443
|20/07/2026
|100.000,00
|6201VNIB02JY7ID9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.192817.035571827.PHAM NGOC GIA HAN.970441
|20/07/2026
|100.000,00
|6201SGTTH2C1SPTI.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.192800.030063754168.LE THI LOI.970403
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211890872.Ung ho ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0491001511146 LE HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15211895807.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9388739469 VONG THE HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC64F99I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201571899143.20260720.192710.19836816368024.VND--NGUYEN PHUONG ANH.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15211884440.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000403796 HOANG THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704050720192703202643MB056713.5389.14591.192703
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MAJHMC.Ung ho MS 2026.191.20260720.192648.02612065101.NGUYEN PHUONG HA.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:MS2026 191 ung ho e Tran Minh Duc#SP#020097040507201926482026P76R055345.5387.12654.192648
|20/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN QUANG HOA Chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201926382026MQQh447251.5389.11592.192638
|20/07/2026
|2.000,00
|6201IBT1fJ2YL6Y4.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260720.192615.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|20/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201926142026WGWU686857.5189.9390.192614
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC64T515.ung ho MS 2026. 191 Tran Minh Duc FT26201395065235.20260720.192519.8228686832.NGUYEN KHAC HANH.970407
|20/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15211849549.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9415553979 TRAN NGOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211835040.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002893504 VU PHUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC64L3NF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201483885051.20260720.192353.19023716624014.VND-TGTT-NGUYEN THI THI.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880720192352202645bh149712.5389.93160.192352
|20/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15211797677.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc. Mong em som binh phuc.CT tu 1023165198 NGUYEN TRAN TIEU PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201MCOBQ2BGVQT3.ung ho e Tran Minh Duc MS 2026.191.20260720.192230.37201010909428.LE THI TUYET.970426
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC64LMJG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201040762276.20260720.192219.19033920355011.VND-TGTT-NGO NGOC BICH.970407
|20/07/2026
|40.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138550829565.20260720.138550829565-0813644055_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15211791625.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000941865 NGUYEN DOAN CHAU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201921492026fbu7141248.5389.79407.192149
|20/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2016.191#SP#020097048807201921432026st1o140737.5390.77978.192128
|20/07/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-19:21:24 oq4c129823#SP#020097041607201921242026oq4c129823.5390.75929.192124
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15211773890.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000672750 TRAN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6TBXNZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.192056.61627607.BUI THUY AN.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MAJC2I.NGUYEN THI PHUONG THAO ung ho MS: 2026. 191 (em Tran Minh Duc).20260720.192050.80944801740.NGUYEN THI PHUONG THAO.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1fJ2YLDLE.Ung ho MS 2026.191.20260720.192039.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211764964.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1040256077 TRAN THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211749741.NGUYEN THI KIEU LOAN chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000560243 NGUYEN THI KIEU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1iJ6TB6S8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.191926.2606026.NGUYEN TRAN MINH TRANG.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC64HJEI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201272091639.20260720.191912.19026579066016.VND-TGTT-BUI THI HUYEN.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC64HJWW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201898420467.20260720.191909.19030745483019.VND-TGTT-LE DUY KHANH.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC64ZLEA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201906589009.20260720.191832.16188899999.PHAN VAN TAN.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201917452026rfgt124217.5387.51799.191730
|20/07/2026
|30.000,00
|6201IBT1kC64Z5AF.2026.191 Tran Minh Duc FT26201483860103.20260720.191741.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC64Z5DN.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201301086502.20260720.191740.19031534202028.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUNG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201917252026J1UQ405964.5387.49649.191725
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211700088.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000688896 NGUYEN VIET BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC64ZC7M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201249699731.20260720.191647.3300666888.CHU THUY TIEN.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15211697408.MS2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0591000394740 KHUC THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC646RFY.2026-191 ung ho be Tran Minh Duc FT26201801099980.20260720.191622.19023869132021.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15211675499.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0231000613663 DOAN THI KIM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC646AV4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201428508685.20260720.191523.19032579976012.VND-TGTT-DANG THI NGUYET ANH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC646AQL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201814623921.20260720.191521.14024762731011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6465BQ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201732760003.20260720.191511.19032994118013.VND-TGTT-LUU THI HOAI THUONG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15211664752.ung ho ms 2026.191 (em tran minh duc).CT tu 0081000858817 HUYNH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201MCOBQ2BGKK1N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.191332.11001016921417.TRUONG THI HUYEN.970426
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15211619135.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1017615644 NGUYEN THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15211625762.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0641000008373 TRAN THI THANH TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1iJ6T5KA5.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260720.191242.199598422.TRINH THU HANG.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|6201VNIB02JY6FTW.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 UH MS 2026 190 em Chu Thuc Hung.20260720.191238.384705798.TRAN VAN BINH.970441
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15211606161.ung ho MS2026.191.CT tu 1023921647 BUI THAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201SGTTH2C1XXR1.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.191026.030968867012.TRAN THI HUONG.970403
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15211567262.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9916760789 DO THI THANH TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15211549656.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9917667757 TRINH THI HANG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211543271.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000920858 LAM VAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-19:09:01 aRj3425370#SP#020097041607201909022026aRj3425370.5189.91844.190847
|20/07/2026
|31.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138549011137.20260720.138549011137-0839544804_MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC647XUJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201592050600.20260720.190846.19036488333017.NGUYEN THI MAI ANH.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201908372026pjrk085414.5388.89156.190838
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC647T4T.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201307602952.20260720.190833.19031245687013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUONG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-19:08:23 uZQ6271379#SP#020097041607201908242026uZQ6271379.5390.88224.190824
|20/07/2026
|50.000,00
|6201SGTTH2C1XTH5.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190814.060073082131.DO MANH TAI.970403
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201907512026f2d3082190.5390.84108.190751
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211491183.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15211483602.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15211481646.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611001769890 TA QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201SGTTH2C1XCC4.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190507.060007397571.DIEP HAI.970403
|20/07/2026
|500.000,00
|6201SHBAP2LETVVS.Chi KLinh va MHa CGiay HN Ung ho MS 2026191 chuc em Tran Minh Duc chong binh phuc.20260720.190504.0983138037.NGUYEN HA THANH.970443
|20/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201904212026hb3n067382.5388.60157.190421
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211452354.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000387001 LE DUC THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15211459295.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004145449 TRAN THANH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1fJ2YZFEL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190348.9021916130324.VO TIEN NGHIA.963388
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201903282026E721839666.5189.54045.190328
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15211437948.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1045527150 NGUYEN THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1iJ6TY19P.ZP262010648482 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190258.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|20/07/2026
|500.000,00
|6201VNIB02JYN4QI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190257.965519999.DANG THI THU HUYEN.970441
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15211423776.ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0111001120454 NGUYEN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211429482.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491000026247 TRAN VO MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211425863.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0501000046325 NGUYEN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1aW3N5X1F.UNG HO MS 2026.191 ( em TRAN MINH DUC ).20260720.190208.0947366516.HOANG BICH LIEN.970437
|20/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN THUY HA ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201901482026QBOX678660.5389.42323.190134
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15211414290.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0781000469752 VAN THANH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201VNIB02JYNCAB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190137.369999217.TRINH THI HAI VAN.970441
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211410100.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0821000042458 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC644FH6.Ung ho ms 2026.191 em tran minh duc FT26201231401619.20260720.190115.3391666666.NGUYEN NAM KHANH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC644TD7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201072762910.20260720.190109.19022114645995.VND-TGTT-NGUYEN HANH CHI.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|6201VNIB02JYNMNI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190105.866280222.DINH VINH HUY.970441
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC644KQM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201455192564.20260720.190041.8888567687.NGUYEN VAN NHUNG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211370168.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0531002484144 TRAN TRINH BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15211369210.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000281553 LE THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201WBVNP2LEE9MW.UH MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260720.185914.662068340379.TRAN KHANH LY.970412
|20/07/2026
|200.000,00
|6201MSCBD2KGLIVX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.185914.355940807.NGUYEN HONG SA.970422
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15211368604.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030684412 NGO THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138547142822.20260720.138547142822-0867502853_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201857012026ndfq035802.5389.10022.185701
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15211326578.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0501000130402 TRAN THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI YEN chuyen tien2026.191#SP#020097040507201856462026JOHU091010.5189.7341.185646
|20/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201856412026t43g034280.5390.7054.185641
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15211313406.ung ho ms 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 0021001961929 NGUYEN HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6TU3RP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.185551.8807012023.DOAN THI PHUONG LY.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15211299225.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1904251338 PHAM VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191#SP#0200970405072018550620269T2P081288.5389.95800.185506
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201854572026MV32983118.5387.95205.185458
|20/07/2026
|50.000,00
|TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201854002026yvrd022474.5390.87937.185400
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1bJMYEBQU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.185341.26091986.TRAN HUE CHI.970427
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15211258422.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0651000373765 DOAN VINH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MA8UBX.Ung ho MS 2026.191.20260720.185313.02946702901.TRAN THI HOANG NGAN.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201852532026g2bs017541.5389.78924.185253
|20/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201852362026zNwL290387.5387.78036.185236
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15211246220.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251002754821 THAI HOANG MAI NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201852152026ZTJ7064556.5390.75546.185200
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201851272026bkm2011288.5189.70471.185127
|20/07/2026
|25.000,00
|6201IBT1kC64PHGI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201307542284.20260720.185121.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC64P69C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201094556449.20260720.185111.19033570246018.VND-TGTT-PHAM THI HOA HANH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211213097.UH MS 2026.191( Tran Minh Duc).CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201849122026zctd001315.5387.54260.184912
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#0200970488072018491120260ahv001257.5389.53873.184911
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211162863.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 7947112500 DOAN HAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201TPBVI2MA8ANE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.184849.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC64UK93.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201249593928.20260720.184840.19039251195018.VND-TGTT-DO THI THU HA.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1fJ2Y6BHN.Ung ho MS 2026.191.20260720.184758.9017041441360.NGUYEN TAT DAT.963388
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201847442026di6i994732.5390.43881.184729
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6T849M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.184743.66361969.NGUYEN THANH HUYEN.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC64U2WM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201906471048.20260720.184729.19032918926011.VND-TGTT-VUONG THI THAO.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201846282026ZFLN997456.5387.35433.184614
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6T8M7G.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260720.184627.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-18:46:13 ftRV202696#SP#020097041607201846132026ftRV202696.5388.33437.184613
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211125452.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1015322840 TRAN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201844342026rcjk251090.5389.21505.184423
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201TPBVI2MACHT6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.184428.09133178899.TA PHUONG MAI.970423
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC64IPKL.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201026800160.20260720.184330.19030410378016.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC64I8VD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201000935634.20260720.184320.19026953176017.VND-TGTT-BUI NGOC KHANH HUYEN.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15211052388.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004120967 PHAM THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201MSCBD2KEP18H.MKKV ung ho ms 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.184253.0769916789.NGO DIEU LINH.970422
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072018423920264BZ9898667.5390.7532.184225
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15211044722.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0371000452618 VO THI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201VNIB02JYH79T.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).20260720.184200.611704060461633.NGUYEN THI LA.970441
|20/07/2026
|100.000,00
|thamemtranminhduc#SP#020097048807201841492026mpkl967817.5390.2562.184135
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MACVSE.ung ho ms2026.189,em nguyen thi anh.20260720.184141.90907636318.LY VINH HOA.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15211029652.MS 2026 191(Tran Minh Duc).CT tu 0591000217232 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15211029393.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002488414 PHAM THI THUY NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1iJ6TIP5C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.184121.133608184.VU THI THANH HUYEN.970432
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC64MPGJ.2026.191 em tran minh duc FT26201863097478.20260720.184112.19032960733010.VND-TGTT-LE THI DAO.970407
|20/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-18:40:36 rD2k142615#SP#020097041607201840362026rD2k142615.5189.94235.184037
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15211002089.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0031000385930 DOAN MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15211001290.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0421000443221 NGUYEN CONG TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201840182026zz8k961108.5390.90955.184018
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201839272026hcym957179.5390.86019.183927
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15210979024.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351001179015 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15210977145.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0581000770320 PHAN THI TUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|20.000,00
|6201MSCBD2KE78ZG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.183852.0869662252.LE MINH THU.970422
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC64V9LC.uh ms 2026.191 Tran Minh Duc FT26201403018027.20260720.183824.19038456577014.VND-TGTT-TRAN VAN DUC.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MAC8L4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.183653.01806280801.HOANG GIA LINH.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6TM733.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260720.183650.114643847.VU THI NGOC HA.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MAC13T.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.183557.01101987888.TRAN MINH TRUONG.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072018355220260CV1066146.5387.59910.183552
|20/07/2026
|500.000,00
|NGUYEN THU QUYNH UNG HO MS 2016.191 EM TRAN MINH DUC-200726-18:35:17 slci414301#SP#020097041607201835172026slci414301.5388.56141.183517
|20/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu. hdtrung uh gd#SP#020097042207201834582026XSQL115902.5389.54194.183459
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15210904884.Ung ho MS 2026.191 ( Em Tran Minh Duc) .CT tu 0551000271087 HOANG THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15210891533.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15210877566.ung ho ms 2026.191 ( em tran minh duc ).CT tu 0731000692007 NGUYEN THI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC64SJDA.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201747429954.20260720.183331.19028083543021.VND-TGTT- NGUYEN BICH TRANG.970407
|20/07/2026
|400.000,00
|6201IBT1aW3NPUPM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.183323.100351061527.NGUYEN THE DAI.970457
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MAC2YU.ung ho ms2026.183,gia dinh chi nguyen thi yen.20260720.183308.90907636318.LY VINH HOA.970423
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1iJ6TVNPT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.183256.0382398295.MAI KHANH CHI.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6TVF9Y.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.183210.0989903318.VU THI MAI.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201831562026nqp2187534.5389.32622.183141
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-18:31:19 xo1F969622#SP#020097041607201831192026xo1F969622.5389.28303.183105
|20/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201830362026nC0G181540.5389.22617.183036
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072018294620261ejz912833.5387.18263.182931
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201IBT1kC6428JG.NGUYEN HUU MINH NHAT ung ho chau Tran Minh Duc.MS 2026.191 FT26201421117009.20260720.182925.19035133955010.VND-TGTT-NGUYEN HUU MINH NHAT.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#020097048807201828512026vqfm908730.5387.11399.182851
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201828372026S14G023416.5387.10379.182837
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC64CNLU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201247667035.20260720.182833.5486866886.NGUYEN THI THU THUY.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220720182814202690BS138898.5388.6795.182814
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15210763466.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0211000459559 DAO THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201827512026WJS3693357.5389.5195.182741
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15210767265.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004212223 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15210760361.Ung Ho MS 2026.191 (em tran minh duc).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6TVJ3H.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.182723.50007777179.NGUYEN HUYEN TRANG.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201827102026Jrnj165732.5390.254.182656
|20/07/2026
|1.000.000,00
|VU THI THU HA Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em TRAN MINH DUC#SP#020097048807201826472026n4ux899470.5390.97633.182648
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC64C9TY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201163842485.20260720.182638.19034811144013.VND-TGTT-NGUYEN DUC ANH.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|mong tran minh duc nghe an mau khoi#SP#020097042207201826372026GZHF708259.5389.95943.182638
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1iJ6TDFYU.TRAN THI HONG chuyen tien Ung ho MS 2026191.20260720.182602.0976367909.TRAN THI HONG.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|6201VNIB02JY3WTK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.182601.068704060115359.PHAM VAN TRUNG.970441
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC641XJP.Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26201592726352.20260720.182556.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201MCOBQ2BGE26E.UNG HO MS 2026.191 (EM TRAN MINH DUC).20260720.182540.04401015899241.UNG THI HOAI HA.970426
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC64169C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201760114544.20260720.182527.19032141986686.VND-TGTT-PHAM HONG HANH.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1iJ6TDZBA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.182519.62313625.NGUYEN THANH HUONG.970432
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15210721568.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101000287437 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201824532026jWnV155294.5388.84553.182439
|20/07/2026
|500.000,00
|6201WBVNP2LE4I63.Ung ho MS2016.191 (em Tran Minh Duc).20260720.182442.103000201185.VU THI PHUONG THANH.970412
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC641MD3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201801006854.20260720.182426.19035166769018.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM CHI.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MAMTMF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.182421.03561749401.TRAN THI PHUONG.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|6201VNIB02JY31NN.uh e Tran Minh Duc.20260720.182342.015704060031431.NGUYEN TIEN DUNG.970441
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC64JFXZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201064738583.20260720.182325.6666683386.MAI XUAN THANH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC64JT2G.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201779503710.20260720.182317.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|20/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201822402026swv8881571.5387.69979.182241
|20/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201822312026e9rl880932.5387.67981.182231
|20/07/2026
|100.000,00
|ung ho ms2026.191 em tran minh duc#SP#0200970422072018215020261ZQ2350935.5387.64753.182151
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC64J92M.Ung ho MS 2026.191 FT26201106042907.20260720.182143.19076393172018.VND-TGTT-NGUYEN DUY VINH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15210654329.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000342567 TRAN THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MAMAXR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.182105.98179486789.LY NGOC DIEP.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|6201ORCOQ2BGWIXZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.182103.0979104277.Tran Thi Thu Hang.970448
|20/07/2026
|5.000,00
|MBVCB.15210639680.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026191.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15210643826.ung ho em Tran Minh Duc Ms 2026.191. Mong em binh phuc manh khoe.CT tu 0491001930452 TRAN THANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15210639330.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0441004024325 NGUYEN HUYNH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DO XUAN DAN Ung ho Ms 2026.191#SP#0200970405072018201420268005075249.5387.53734.182015
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15210601029.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9121699999 DO THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072018184020260PFR066248.5388.44038.181825
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15210596858.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030163816 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC64QSA1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201650892042.20260720.181659.19036434798014.VND-TKTT-DAM VU THUY DUONG.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15210545133.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000375010 DAO HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6TSSG6.UNG HO MS 2026191 EM TRAN MINH DUC.20260720.181540.193826555.DO THI THU HA.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|6201ORCOQ2BGW451.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.181439.0071100003809008.CHAU HONG THAO.970448
|20/07/2026
|100.000,00
|6201VNIB02JY9ZQD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.181433.023704060076036.CAO KIM THUONG.970441
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15210505018.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1020566522 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6BRZGL.MS 2026.191 ung ho FT26201221864741.20260720.181328.19033957220017.VND-TGTT-CHU HONG HANH.970407
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201IBT1kC6BRKJU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201772393454.20260720.181313.19030557902012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG LINH.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15210466689.ms2026.191 tran minh duc.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201810512026jn8s828536.5389.91185.181051
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1d1PJ4SPF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.181030.970422Q8de393000000000d35814.MBBANK IBFT.970422
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072018090120265prt820119.5390.78632.180901
|20/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.191 em Tran minh Duc#SP#0200970422072018081320267VM3247786.5389.73509.180758
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6B3PZB.Ung ho MS 2026.191 FT26201455097100.20260720.180802.10225046368010.VND-TGTT-BUI THANH GIANG.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1iJ6T2338.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.180737.93130561.DUONG THI LAN.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15210389555.Ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 9868914885 TRAN THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15210389187.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003880400 DOAN THI HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15210378585.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1986984080 TRAN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15210378275.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9935022788 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15210385062.DO MI ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 9938312346 NGUYEN HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6BFK1E.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201455089831.20260720.180611.19035671240013.VND-TGTT-MAI THI HANG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1d1PJBXXB.Phan Ngoc Minh Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.180553.970422Tacba330000000003d6060.MBBANK IBFT.970422
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6BFYAM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201904460112.20260720.180544.19021136975011.VND-TGTT-HOANG THI QUYNH HOA.970407
|20/07/2026
|30.000,00
|6201SGTTH2C1WX16.IBFT Ung ho ms 2026.191 tran minh duc mong chau mau khoe.20260720.180510.030077662029.BUI THI PHUONG.970403
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15210329421.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1433176666 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15210326941.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 1018052790 PHAM TRUONG NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS. 2026. 191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072018032920260wzg794841.5189.41046.180329
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15210317062.MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 1030905469 LE PHUONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6BTDKN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201075428674.20260720.180259.19033702616014.VND-TGTT-TRAN THI HONG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15210306155.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101001228822 TRAN THI HOAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201802322026ww3e790405.5389.33808.180232
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6BLRQL.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201394755007.20260720.180217.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15210285149.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0441000772086 NGUYEN THI PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-18:01:51 35yM267617#SP#02009704160720180151202635yM267617.5389.28610.180151
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6TCRW8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.180147.2686861999.TRAN THI LAN.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6BLEJI.Ung ho MS 2026.191 FT26201326872307.20260720.180142.14023055663011.VND-TGTT-DAM THI PHUONG LINH.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6BL4G1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201960179061.20260720.180124.19026024730018.VND-TGTT-NGUYEN HUNG CUONG.970407
|20/07/2026
|2.000.000,00
|NGUYEN THI ANH VAN chuyen tien ung ho tran minh duc ms 2026191#SP#020097042207201801212026QJJS982277.5389.25601.180121
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15210269677.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|ms 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097042207201801042026L0MX106187.5387.23577.180105
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6TCEPF.Ung ho ms 2026 191 em tran minh duc.20260720.180018.453579999.LE NGOC KHOA.970432
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201800012026Q0KY475876.5189.16184.180001
|20/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15210246199.Ung ho Ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0081001194804 NGUYEN MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026.191 e tran minh duc#SP#0200970422072017594220261BAC297881.5389.14084.175942
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-17:59:41 7OTL390367#SP#0200970416072017594120267OTL390367.5388.13792.175941
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6TC5NJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175909.109114518.TRAN THI HOANG OANH.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6BHBMB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201549728870.20260720.175905.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201759022026VSLD482202.5390.9149.175902
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15210235393.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1022551496 VU THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6TCILV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175815.62258985.NGUYEN VAN LINH.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072017570520260P76037010.5189.94932.175705
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6BZYUQ.Nghiem Son, ung ho ms 2026.191 e Tran Minh Duc FT26201208805547.20260720.175645.19028103451666.VND-TGTT-NGHIEM VAN SON.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201756292026lv1h762477.5390.91413.175614
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15210170194.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1050812349 VU DUONG QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15210167838.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181003656944 NGUYEN THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201IBT1iJ6T1HMQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175451.263338278.BUI TRUNG CHINH.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15210149243.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0171003489544 VU THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15210121862.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0691000379656 BACH MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201TPBVI2MAB1WG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175402.04096195701.LE THI HONG QUYEN.970423
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201753412026gbi1748916.5389.71180.175341
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6T1463.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175332.9992689999.HOANG THI THANH GIANG.970432
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15210102062.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001095729 HOANG THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201753002026RtXD901270.5189.66030.175300
|20/07/2026
|200.000,00
|6201VNIB02JYXBVM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175250.021704060234105.DO QUYNH PHUONG.970441
|20/07/2026
|500.000,00
|6201WBVNP2LEZTFW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175247.105000687124.DO DIEU LINH.970412
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15210107995.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0031000148283 PHAM THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15210099868.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251001200994 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191#SP#020097048807201751522026fb31740185.5189.57541.175138
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15210088551.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000232695 NGUYEN KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15210088976.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0481000699604 NGO NGUYEN GIA THOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072017513720268Z97274871.5387.54871.175138
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6BECSG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201615482241.20260720.175136.19036462907015.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI YEN.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THU chuyen tien#SP#020097040507201750542026ECA5098360.5387.49834.175054
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1aW3NMHAK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175034.700017326763.TRAN THI TRAM ANH.970424
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15210062216.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000334487 PHAN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15210059213.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9358275175 TRAN HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6TJRM4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175001.79151289.BUI THI LIEU.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201749582026L1DN387125.5189.43772.174943
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15210032384.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000950010 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6B7HX8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201871926729.20260720.174840.19027693253019.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201SGTTH2C1UZGV.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.174814.030075129730.LE THI NHUNG.970403
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15210016916.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3328828091 NGUYEN THI THU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201747462026x8uq720000.5389.26901.174746
|20/07/2026
|2.000.000,00
|6201VNIB02JYVUVX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.174628.153823399.DAU KHAC TUAN.970441
|20/07/2026
|200.000,00
|6201ORCOQ2BGUAEH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.174622.0019100003863005.HOANG THI THU THUY.970448
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-17:46:21 P84Z997220#SP#020097041607201746222026P84Z997220.5390.18114.174622
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1fJ2YAJFM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.174617.140014849085420.NGUYEN THI NGUYET HANG.970431
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201746042026T65B067700.5390.15746.174550
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15209971850.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1035715634 NGUYEN HOANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15209968971.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0011003986247 NGUYEN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6BG2DA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201421055172.20260720.174505.19030289627011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HAO.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6BAN9U.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201421053470.20260720.174442.19036076234014.VND-TGTT-VU THI PHUONG THAO.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6BA4YF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201083281103.20260720.174345.7785666999.PHAM THI HA.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15209922176.Ung ho Ms 2026 191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000177779 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15209924914.ung ho ms 2026.191 ( e Tran Minh Duc).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201742242026gxi6693314.5189.89017.174224
|20/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15209905700.ung ho ms2026.191( em tran minh duc).CT tu 0071001146408 PHAN PHONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201SGTTH2C146UD.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.174144.050091139380.DINH THI QUYEN.970403
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15209889809.MS 2026.191.CT tu 0011004049598 VU DUC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6B451E.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201580470114.20260720.174122.13820863298012.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201741142026qrov687595.5390.80282.174114
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15209869793.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1021441326 DAO THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15209863269.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011000627395 MAI THI SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072017402620261WPA485533.5390.73724.174012
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201740092026kgtw682288.5387.70972.174009
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15209857568.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 3943461341 PHAM HONG HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201VNIB02JYKHMW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.173945.020287833.NGUYEN THI DIU MI.970441
|20/07/2026
|100.000,00
|6201VNIB02JYKS8T.Ung ho Ms 2026.191 ( Em Tran Minh Duc).20260720.173941.622704060221471.HOANG THI CAM NHUNG.970441
|20/07/2026
|500.000,00
|6201SGTTH2C14VGP.IBFT Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc.20260720.173928.060005002853.NGUYEN THI THANH LOAN.970403
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1iJ6TWWJG.Ung ho MS 2026191.20260720.173855.123577019.TA MINH THU.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MAAYQE.Ung ho MS 2026.191.20260720.173850.03432838401.NGUYEN HAI NHUNG.970423
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6BB9HP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201300486562.20260720.173836.9517071970.TRAN THI NGOC.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15209818236.ung ho Ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc) .CT tu 0591000214310 LUU THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6BBW42.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201373811208.20260720.173816.19029581151011.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI HUONG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15209817678.giup do gia dinh em Tran Minh Duc.CT tu 1912338234 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1iJ6TQF2J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.173756.0384451899.BUI MAI LIEN.970432
|20/07/2026
|500.000,00
|6201VNIB02JYKURK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.173711.052001471.NGUYEN ANH DUNG.970441
|20/07/2026
|100.000,00
|6201SHBAP2LEJ6TI.UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC.20260720.173633.1025945152.LE HAI ANH.970443
|20/07/2026
|1.500.000,00
|6201IBT1kC6B5DT5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201716724171.20260720.173631.19032543414018.VND-TGTT-VU THANH QUYNH.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|6201VNIB02JYKJGS.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).20260720.173627.182910999.NGUYEN PHUONG ANH.970441
|20/07/2026
|700.000,00
|6201SGTTH2C14T5J.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.173514.004036.TRUONG MONG QUYEN.970403
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15209753316.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351001130618 VU THI LA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15209752672.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1983968112 LUU PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6BYV7W.Ung ho Ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201900216476.20260720.173422.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201IBT1kC6BYQ87.Ung ho MS 2026.191 em TRAN MINH DUC FT26201560082586.20260720.173345.19825562037012.VND--TAT PHUONG THUAN.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201MCOBQ2BGR15U.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.173338.03301010504616.PHAN NGUYEN HIEN ANH.970426
|20/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201732572026J85G082478.5388.17349.173257
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15209707777.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6BPUL3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201379253374.20260720.173223.19026635990880.VND-TGTT-LUC HONG NGOC.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15209704782.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351001062546 NGUYEN TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15209690316.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0931004171921 PHAN THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072017313620265Q8Y570084.5389.7879.173136
|20/07/2026
|100.000,00
|6201WBVNP2LEJJQZ.Mong Thi Trang chuyen tien Ung ho MS2026 191 EM Tran Minh Duc.20260720.173112.106003100908.MONG THI TRANG.970412
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15209648020.ung ho ma so 2026.191.CT tu 9911788086 HA THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201729332026bcgu629642.5390.92325.172933
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6BUJY9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201871858057.20260720.172926.19039210564017.VND-TGTT-LE TUNG SON.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15209643298.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MAQJ81.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.172852.14038889999.NGUYEN XUAN HIEN.970423
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1iJ6LN2D7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.172756.8915022015.NGUYEN PHUONG LAN.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15209590270.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000706020 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1iJ6LRRIZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.172641.60915687.TRAN HO VAN.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6BIP2A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201966292584.20260720.172542.19135533606011.VND-TGTT-VO THI MINH CHAU.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|6201MCOBQ2BG4LI3.Ung ho ms 2026.191 tran minh duc.20260720.172538.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15209560709.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000634512 PHAM THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6BII19.Ung ho Ms 2026.191 FT26201394614101.20260720.172530.19021134866010.VND-TGTT-DO THI MINH PHUONG.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15209567019.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611003888888 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15209540293.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251002757621 VO THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6BM729.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201966285379.20260720.172353.19035142704012.VND-TGTT-NGUYEN THUY GIANG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6BMA1L.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201165544650.20260720.172345.19036172406012.THAN THI LAN HUONG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201723262026LD30497020.5390.47765.172312
|20/07/2026
|200.000,00
|6201SGTTH2C1RULX.IBFT Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc.20260720.172326.060005059588.TRAN NGUYEN BICH TRAM.970403
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MAY7HN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.172318.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201723162026R724986876.5389.47107.172316
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1d1PJYCA9.unghoMS2026191.20260720.172230.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6BVRQ3.UH MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201771863941.20260720.172222.19037862701013.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH LAN.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15209506934.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001098866 LE MY CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201722052026rbrc593199.5387.38538.172205
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6BVP39.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26201369383071.20260720.172112.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201VNIB02JYEH47.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.172103.833806546.BUI THI SAM.970441
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6BVDWY.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26201295357913.20260720.172044.19025918002026.VND TKTT PHAN THU TRANG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6BVQT9.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201454910764.20260720.172015.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6BVQQN.Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26201040301834.20260720.172012.19031095219016.VND-TGTT-TRAN MINH THAO.970407
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201IBT1kC6BDXXS.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26201758905703.20260720.172003.19032868450010.VND-TGTT-BUI THU TRA.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201719482026xwz1582181.5390.20972.171948
|20/07/2026
|200.000,00
|ung ho Ms 2026.191 em Tran Duc Minh#SP#020097048807201719442026il37581892.5388.21237.171944
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1aW3NS33Z.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.171901.700008465650.VU HONG HANH.970424
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6BDI52.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201150335486.20260720.171840.19034143997017.VND-TGTT-MAI THI NGA.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201718222026NAD6451050.5389.10713.171823
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15209420904.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0501000248512 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15209419132.ung ho ms 2026.192(tran minh duc).CT tu 1047974451 MAI DANG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung Ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201718062026QOJ8086482.5387.8713.171807
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201717592026E23M715295.5189.8180.171759
|20/07/2026
|5.000,00
|6201VNIB02JYEZJ7.ung ho MS 2026.189 ( em Nguyen Thi Anh ).20260720.171759.998082808.GIANG MY LINH.970441
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6BDQZM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201214689574.20260720.171757.19038727141020.VND-TGTT-BUI BAO TRAM.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6BSTIZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201040300737.20260720.171731.19032273830014.VND-TGTT-THIEU PHUONG NGA.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072017172620265KK6082187.5389.4455.171727
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15209394193.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0031000585538 BUI THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6BSU2V.UH MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201011388968.20260720.171629.19030224906886.VND-TGTT-LE THU HUONG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15209382327.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001574155 PHAN MINH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 , ma GD 100000163436335#SP#020097044907201716052026LcJV452544.5390.93821.171605
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072017155120264bam562948.5387.93036.171536
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-17:15:49 XkhN389538#SP#020097041607201715492026XkhN389538.5388.92570.171534
|20/07/2026
|200.000,00
|6201VNIB02JYEYSW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.171450.069704060035655.KHONG THI THAM.970441
|20/07/2026
|500.000,00
|ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201714352026WPIF576339.5390.83674.171435
|20/07/2026
|100.000,00
|6201SGTTH2C1ZIPR.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.171434.060269310017.TANG MY HONG.970403
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15209349820.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15209340846.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0291000042119 BUI THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.15209345986.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000344330 TA THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072017133220263PYA936062.5189.75833.171332
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6B9JIM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201907042985.20260720.171327.10520896118015.VND-TGTT-NGUYEN THI DUY VAN.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1iJ6L362K.Uh MS 2026191 Tran Minh Duc.20260720.171319.87878187.BUI THUY LINH.970432
|20/07/2026
|10.000,00
|6201TPBVI2MAYMHD.MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260720.171312.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15209321968.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15209321126.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1014992942 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201712442026Tl96690835.5387.69686.171244
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6B2ZYC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201300390829.20260720.171242.6868686484.Y LE THANH TU.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15209311377.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9799695555 HOANG DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072017120620261E6Y047615.5189.65802.171206
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6B29UE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201616567354.20260720.171125.100190888888.DAO THI THUY QUYNH.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15209280326.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000326931 VU THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6BCFBG.Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201905552284.20260720.171040.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1iJ6L3DRY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.171040.0912743743.PHAM THI DUNG.970432
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201SGTTH2C1ZE6K.IBFT MS 2026.191.20260720.171036.020043554868.NGUYEN THUY HUONG.970403
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-17:10:25 J87L829448#SP#020097041607201710252026J87L829448.5387.53507.171025
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6L32AQ.ZP262010534345 Trung Kien ung ho MS 2026.190.20260720.171004.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|6201MSCBD2KEJ2YD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.170949.0365780384.NGUYEN THI KIM HUONG.970422
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6BC8FZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201300377450.20260720.170931.19032920408011.VND-TGTT-KHONG NGOC HOANG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho ma so 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072017090220267a0q530589.5389.43728.170902
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung Ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072017085620260L7V027419.5389.43320.170842
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15209246709.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1704109999 VU KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15209244312.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0371000447366 NGUYEN LE THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201708182026F1LK378857.5390.37722.170819
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15209211262.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281001214744 VU CAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6B19VU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201369323930.20260720.170643.19033448069016.VND-TGTT-NGUYEN THI MY PHUONG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072017062020265CWY264060.5389.24059.170620
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15209197640.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000387260 DINH HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15209187730.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181003483523 NGUYEN THI NGOC MO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201705442026rukd515140.5387.19415.170529
|20/07/2026
|100.000,00
|6201SHBAP2LEYP2Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.170502.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15209175554.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0881000472510 TONG THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6BJJKB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201745704015.20260720.170407.2366667777.LUONG THI GIANG LAM.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|LE THI LIEN ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072017040320260ydj507399.5189.7769.170404
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6BJQCQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201020939759.20260720.170357.19030507212015.VND-TGTT-LE THU HA.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6BWXM4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201705320909.20260720.170345.19038774466019.VND-TGTT-DANG DIEU THACH THAO.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6BW3TD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201307900423.20260720.170343.19034088371014.VND-TGTT-VAN THI LINH THUAN.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6BWTY5.NGUYEN HONG PHUC ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201813574721.20260720.170333.5555559393.NGUYEN HONG PHUC.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|6201TPBVI2MALEQF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.170317.00070428001.KIEU THI QUYNH.970423
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6BWAAM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201026418802.20260720.170255.19039713071018.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THAO.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6BWUK5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201655400547.20260720.170230.19037369392011.VND-TGTT-TRAN THI THU HA.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15209119700.ung ho ms 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 0351000868888 CHU THI NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201701522026f6k5497363.5387.92212.170137
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6BWJ5E.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201904086120.20260720.170143.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|NGUYEN THU HUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072017012920265ctf495605.5389.88709.170118
|20/07/2026
|100.000,00
|6201VNIB02JYUFTM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.170117.000490260.NGUYEN THI HONG.970441
|20/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.191-200726-17:00:56 ndky026749#SP#020097041607201700562026ndky026749.5189.84850.170056
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15209095300.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1019489991 AU DUONG BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6BQB4C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201872902929.20260720.170023.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201700212026m9z3490447.5388.80922.170021
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15209068154.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0031000636579 VU THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201VNIB02JYUWP9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165933.855681769.NGUYEN NGOC QUYNH TRAM.970441
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15209067347.ung ho ms2026.191 em Tran Minh Duc .CT tu 0011004238083 DONG BICH QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6LTU3E.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165924.170661168.NGUYEN THI THU TRANG.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MAL153.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165901.02073016001.VU THI PHUONG THUY.970423
|20/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138528273197.20260720.138528273197-0395018289_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201658202026ORN2061312.5387.66694.165820
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MAL1ZX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165817.01566696001.CAN THUY LINH.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138528212256.20260720.138528212256-0941736836_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15209030932.ubg ho Ms 2026..191 ( e Tran Mnh Duc).CT tu 1021000014948 TRAN THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201VNIB02JYUJMD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165743.011704060183965.PHAM HUONG LAN.970441
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201IBT1kC65NPWU.Ung ho MS2026.191 FT26201063644520.20260720.165741.37968866886.NGUYEN LINH DAN.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201657392026oc0b478326.5390.62396.165739
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15209028326.ung ho MS 2026.191.CT tu 0401001507835 TRAN THI THOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201657172026MSY8136438.5389.59280.165718
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201IBT1aW3N2X2T.ung ho ms 2026.191 Tran Minh Duc.20260720.165630.000001600017.VAN HIEN LUONG.970440
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MALLN1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165622.92901031993.TRAN THOAI NHU.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220720165620202681N3999589.5390.52817.165620
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15209009168.GD Nga Phat ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1056049150 LE TIEN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15209006554.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000405951 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MA2PBJ.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Duc Minh).20260720.165526.00152363001.VO THIEU VAN.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|6201ORCOQ2BGTN6C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165505.0963913262.DANG THI HONG HANH.970448
|20/07/2026
|200.000,00
|6201SHBAP2LEC4GE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165503.1013997086.HO THI BICH DAO.970443
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072016550120263cfn466749.5388.42916.165446
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072016550020261AZX040879.5390.43263.165449
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC65RVFQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201068552207.20260720.165455.3378933979.HA THI HONG ANH.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC65RV73.UH 2026.191 FT26201145009697.20260720.165454.19034061653018.VND-TGTT-TRAN THI KIM HIEN.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC65R96L.Uho ma so 2026.191 em tran minh duc FT26201324034203.20260720.165441.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201654402026vh67465236.5389.41152.165440
|20/07/2026
|199.000,00
|MBVCB.15208973326.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9961424696 NGUYEN KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072016540920260GN5035648.5387.37193.165409
|20/07/2026
|100.000,00
|6201WBVNP2LECTRF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165352.108003186834.DANG THI HONG NHUNG.970412
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI HUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.191#SP#020097040507201653322026AV2Y031939.5389.33162.165332
|20/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138527422772.20260720.138527422772-0901621900_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208956404.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000289726 NGUYEN HUU BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|20.000,00
|6201IBT1kC65XUEE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201295252673.20260720.165243.9995209999.DO HUU VUONG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC65XUCH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201117003088.20260720.165241.19022216048010.VND-TGTT-LE THI VAN HA.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208936664.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491000007889 NGUYEN THI XUAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC65XWJ3.Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc FT26201005663231.20260720.165149.19021720450011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-16:51:33 lWQo305435#SP#020097041607201651342026lWQo305435.5388.18974.165119
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201IBT1kC653F2L.Ung ho MS 2026.191 - Tran Minh Duc FT26201905483443.20260720.165124.19030354910011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072016512420266V2X257034.5390.17528.165110
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208927642.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000312270 TRAN DUC MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201651212026XH45643660.5388.17396.165107
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6536KC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201592377657.20260720.165104.19832412787028.VND--HA GIAP MINH HA.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220720165011202613QF612792.5189.9524.165012
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MA2ES8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164903.90949900500.DAO THUY CHI.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201648392026mwva438507.5387.98774.164839
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072016483620266L2R304648.5388.98647.164837
|20/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201648092026HQWF649285.5388.94952.164754
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC65FBZE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201231006207.20260720.164805.2510251097.HUYNH THI NHAT VY.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201647372026AEJ9460093.5189.91969.164737
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC65FSFH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201076149035.20260720.164723.50552998686868.LY BAO LINH.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15208854478.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201SGTTH2C1JK56.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.164701.020945692468.PHAM MINH VU.970403
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC65TZP7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201075143286.20260720.164610.19037450131018.VND-TKTT-NGUYEN QUANG HIEU.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC65T6MN.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26201032413814.20260720.164605.19028046755017.VND-TGTT-PHAM THI HONG NET.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|6201TPBVI2MA2TMD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164605.11091988001.NHU THI THU TRANG.970423
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201645402026j7gx425576.5387.79074.164540
|20/07/2026
|300.000,00
|6201VNIB02JYR5KI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164510.911898336.NGUYEN THUY HA.970441
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC65T921.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201064373821.20260720.164445.11720363139013.VND-TGTT-TRAN HONG THUY.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208799911.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1057031601 DO XUAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072016444120266HW9078262.5389.71641.164441
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208804152.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0621000435019 NGUYEN THI NHI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC65TJ24.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201204414736.20260720.164428.19035568186019.VND-TGTT-NGUYEN THUY LY.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201644192026M6YU075978.5189.69270.164419
|20/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201643492026KNCH551566.5189.65442.164349
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201643362026AOWT374351.5388.63641.164336
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC65LATH.ung ho MS 2026.191 TRAN MINH DUC FT26201977589546.20260720.164317.8213199368.PHAM NGOC DUNG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|ung ho e Tran Minh Duc ms 2026.191#SP#020097048807201643162026ix2g415266.5388.61462.164316
|20/07/2026
|100.000,00
|6201VNIB02JYR35J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164314.713108.NGUYEN THI HIEN.970441
|20/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201642582026lkHd547357.5387.59510.164258
|20/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.191#SP#020097048807201642322026fprq412165.5388.57229.164233
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15208764788.ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 0561000582466 NGUYEN THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.191 CHAU TRAN MINH DUC-200726-16:42:25 PX8F859200#SP#020097041607201642252026PX8F859200.5390.55830.164225
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201642052026uslv410193.5389.53000.164205
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC65LWHD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201512627024.20260720.164158.19038213918018.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG LOAN.970407
|20/07/2026
|30.000,00
|6201IBT1iJ6LZ7JI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164133.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208734133.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0031000364958 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201VNIB02JYRWIK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164053.025704061428691.HOANG THI TUOC.970441
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163416056#SP#020097044907201640182026lXjT098878.5389.40617.164018
|20/07/2026
|300.000,00
|6201VNIB02JYR4ZW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164010.869677786.VU PHAM PHUONG HANH.970441
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC65HMYF.Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201120803967.20260720.164007.19027846878013.VND-TGTT-LUONG THI ANH DAO.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6LZI6S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.163948.519136899.NGUYEN THUY DUONG.970432
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201639422026ftgt399826.5388.36445.163942
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15208700855.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc -me Le Thi Lan) dc Xa An Chau, Nghe An.CT tu 0021000393079 TRAN VIET THAO LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201639242026NT8O284871.5390.34459.163925
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho Ma so 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201639042026zdhg397191.5390.33141.163905
|20/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041507201639002026KLMc529338.5388.32057.163900
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201638402026qowp395513.5390.28961.163840
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208680670.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1018758877 HA VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208679861.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0011004203854 VU THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138525306900.20260720.138525306900-0372912945_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC65Z596.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201394440130.20260720.163802.19035288331013.VND-TGTT-PHAM THI MINH NGOC.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201637312026ULSX734906.5387.22392.163716
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208674777.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000279426 PHAM THI HONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MQ5HXN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.163721.00019931001.NGUYEN DINH MANH.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC65Z1CD.DO THI THANH VAN chuyen ung ho MS 2026191-chau Tran Minh Duc FT26201705221606.20260720.163704.19020748892011.VND-TGTT-DO THI THANH VAN.970407
|20/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15208665051.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1916992379 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1iJ6L631Y.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.163645.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208650872.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0961001471991 PHAM DUC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201636222026ZMB6921884.5189.14585.163608
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15208654931.ung ho ms 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0141000814788 LE TRANG THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208646342.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3358965395 NGO NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-16:35:49 oEkX056357#SP#020097041607201635502026oEkX056357.5189.10905.163535
|20/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-16:35:44 Ub41228383#SP#020097041607201635442026Ub41228383.5189.10576.163544
|20/07/2026
|129.323,00
|6201IBT1kC6565TW.Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26201249098849.20260720.163533.19031646919995.VND-TGTT-TRAN THU TRANG.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC656YM4.NGUYEN HONG HANH chuyen giup do em Minh Duc Ms 2026.191 FT26201208923045.20260720.163526.19036244089017.VND-TGTT-NGUYEN HONG HANH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201635032026khBo512288.5189.6320.163504
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC656S4Q.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201045013672.20260720.163451.19028722871017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUYEN.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15208625023.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1068122273 HOANG THI KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507201634482026VIBC019975.5388.4357.163448
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208621360.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1051429469 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507201634192026V3CV017158.5390.566.163419
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208617868.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201SGTTH2C1FHT5.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.163345.060932579277.NGUYEN LY TRAM.970403
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MQ5EXE.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260720.163343.00005593709.PHAM DIEU LINH.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|6201SHBAP2LE1S6F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.163340.1006023271.NGUYEN MINH VIET.970443
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC65EEDB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201510049007.20260720.163329.19035254966011.VND-TGTT-TRUONG KHANH HUYEN.970407
|20/07/2026
|150.000,00
|6201IBT1kC65EK8L.Ung ho Ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201150170419.20260720.163325.19029474832014.VND-TGTT-BUI THI MAI NHU.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6L6U5B.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.163325.2989597597.HOANG QUYNH TRANG.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208606918.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1979708498 LE THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC65EBFQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201655289982.20260720.163305.19035404266011.VND-TGTT-NGUYEN THI TRAM.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208582094.giup MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507201632412026A05M007934.5387.90513.163241
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15208588679.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1015793097 VU THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138524776611.20260720.138524776611-0987669332_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15208570402.Ung Ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0271000095186 TRUONG THI THUC DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-16:31:29 9iFH518962#SP#0200970416072016312920269iFH518962.5390.82338.163114
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201631132026KW5Q771173.5189.80200.163113
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201631032026zfhb364285.5388.78682.163103
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MQ5CSR.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.163008.00000487575.TRAN THI THAO NGOC.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-16:29:55 1XmO980441#SP#0200970416072016295520261XmO980441.5387.72212.162955
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208542559.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000337302 DOAN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201SHBAP2LE1R2M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.162953.0915565789.NGUYEN THU TRANG.970443
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15208529537.Ung Ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0271000030487 DANG DUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15208534886.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101000949113 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208526806.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207201628282026DB2R887623.5388.62478.162814
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201628062026TPIX314148.5389.61071.162807
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC657PXU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201862600858.20260720.162744.909728888888.BUI THI NHUNG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201627222026spc0350230.5189.55483.162722
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201627202026e3c4350072.5390.55386.162720
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1iJ6LEM83.Ung ho 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.162558.209594048.DO CONG THINH.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6LE9NA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.162518.104523412.NGUYEN THI NGOC ANH.970432
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC65GMQH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201063520034.20260720.162445.19121749767017.VND-TGTT-PHAM DUC MINH.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15208458375.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1041362636 LE THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#02009704880720162403202638qi337307.5389.34623.162403
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201622442026I36M676611.5389.27168.162234
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1bJMY792V. Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.162217.102395761001.HOANG DINH VU NAM.458761
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208419863.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9906071891 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6LK7GQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.162125.5520632222.PHAM THANH HUYEN.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201620442026SfUD451408.5390.13436.162044
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208383016.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081001089500 NGUYEN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15208380166.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000271734 PHAN VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208380228.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1059050760 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208368700.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1035253342 NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-16:18:17 cNGt710053#SP#020097041607201618182026cNGt710053.5387.96958.161803
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC65BFVZ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201193018540.20260720.161814.19027929989011.VND-TGTT-PHAM THI LAN PHUONG.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201617292026OsIT437524.5388.92943.161729
|20/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138522768101.20260720.138522768101-0344651050_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC65BCUS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201905349962.20260720.161614.19033363910013.VND-TGTT-HOANG MINH DUC.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC65B176.MS 2026.191 ung ho em Tran Minh Duc FT26201406024658.20260720.161610.19030123032011.VND-TGTT-TRUONG THI NHA.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201616102026YOWO667434.5387.85287.161611
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6L7FZ3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.161608.0964490093.BUI THI HONG LINH.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097048807201615142026nw80303589.5387.78854.161459
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208303060.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0201000577045 BUI THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15208308222.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0591000250028 DAO THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072016141720266C34226386.5189.73168.161403
|20/07/2026
|200.000,00
|6201WBVNP2LEBMUH.Nguyen Thi Thu Huyen chuyen tien ung ma 2026 191 tran minh duc.20260720.161416.106000153841.NGUYEN THI THU HUYEN.970412
|20/07/2026
|500.000,00
|6201VNIB02JYJ3HT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.161359.000658433.NGUYEN THI THU TRANG.970441
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-16:13:48 aHg2171081#SP#020097041607201613482026aHg2171081.5388.70252.161348
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208263463.Ung ho ma so 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0591000242692 MAI THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208280220.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15208279377.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1036256766 LUU HOANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208279220.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1034028818 HO THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208285173.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0511000463009 LY TUAN HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC65Y6HQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201205040397.20260720.161223.226797207979.NGUYEN THI MY DUYEN.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC65Y6ZQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201938100256.20260720.161223.19032366945555.VND-TGTT-TRAN DUY KHANH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208269421.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201611522026Ht5m415087.5189.57708.161153
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208257125.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9981605489 LO DIEM QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208242450.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201TPBVI2MQPL8C.MS 2026.191 Tran Minh Duc.20260720.161026.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC65PNCH.Ung ho MS 2026.191 FT26201076006953.20260720.161018.19036497451014.VND-TGTT-PHAM THI HOA.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208233638.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0601000463191 NGUYEN THUYEN DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208224080.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351001064781 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|250.000,00
|6201IBT1fJ2YMJQ7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.160847.9021179372083.NGUYEN HOANG ANH.963388
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1iJ6LGL4F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.160840.67770366.LE HUONG LOAN.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970415072016081520263wSg399985.5387.34986.160804
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208204953.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1914609366 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC65UE4L.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201000353459.20260720.160642.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC65UBXD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201510947188.20260720.160614.9988884553.DAO ANH TUNG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208175520.ung ho ms 2026.191 em tran minh duc .CT tu 1035597905 BUI THI PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201606102026ujdz269997.5390.22456.160559
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201605572026PN8E688310.5189.20660.160558
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208171075.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181000374863 PHAM THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6LGIZR.TRAN THI PHUONG NHUNG chuyen tien UH MS2026191 Tran Minh Duc.20260720.160519.126246692.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201605132026T0WU353934.5388.15962.160514
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208164586.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0061000983285 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1aW3NWHUY.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.160450.000009100483.LE MAI THAO.970440
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208146748.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.191 (tran minh duc).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15208122745.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002355906 NGUYEN ANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201ABBKP2LEAC9N.Ung ho MS 2026 191 em tran minh duc.20260720.160212.0912577304.VU THI THU LAN.970425
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201601532026TXD9042952.5389.95503.160153
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208100438.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0441000683221 HOANG THI NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201601112026EON5039341.5390.90811.160112
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC65IADP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201116800812.20260720.160042.19035044082011.VND-TGTT-CHU SUONG NHI.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC65IVTX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201068347276.20260720.155955.10523498907017.VND-TGTT-NGUYEN HUYEN TRANG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208079876.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1020696789 LE THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC65IJMZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201040655003.20260720.155917.19038044898010.VND-TGTT-LE DUC THAI.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026. 191#SP#020097048807201559162026ae3y244621.5389.79219.155917
|20/07/2026
|300.000,00
|ms 2026 .191 tran minh duc#SP#020097041507201558232026j79W362236.5189.73619.155823
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC65MG3G.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201922310550.20260720.155800.11020243946010.VND-TGTT-BUI BICH THUAN.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208055854.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000315537 TRAN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|Gui chut qua nho den be Tran Minh Duc MS 2026.191#SP#0200970422072015575120262ZN1280135.5387.69996.155751
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201557312026Ryxc358473.5390.68601.155717
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.191 em tran minh duc#SP#020097040507201557252026H9IB019839.5387.68293.155710
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201557232026zxsu237915.5189.67639.155723
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201557022026ji5j236643.5387.66274.155702
|20/07/2026
|100.000,00
|6201VNIB02JY865P.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.155559.625704060163055.PHAN NGUYEN THUY TIEN.970441
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15208024480.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000201546 HOANG THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201555092026shoy229643.5389.54144.155509
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6L4XWC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.155506.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1iJ6L4FN3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.155453.888888869999999.DAO ANH DUNG.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15208001615.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 7949991132 NGUYEN DUY QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG TK337 (TT11-NGAN)
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 tran minh duc#SP#0200970405072015542420261V9S004391.5389.49696.155424
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15207991834.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002033624 HOANG MAI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC65V9J9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201081972078.20260720.155348.9557568688.LE THI LE NGA.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6L4EM8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.155329.1331881985.DAO BA DUNG.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC65DNJQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201249035027.20260720.155313.19032450784011.VND-TGTT-NGUYEN MAI HUONG.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-15:52:47 yxTP652457#SP#020097041607201552472026yxTP652457.5388.39725.155247
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201552372026ytrp220331.5388.38316.155237
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201552182026QJ2L936121.5189.36298.155218
|20/07/2026
|200.000,00
|6201SGTTH2C1CL25.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.155142.060198086986.LE THI THU HIEN.970403
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15207956346.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002131339 LAI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201551162026Z8OZ334745.5390.30577.155116
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-15:50:59 X53k535924#SP#020097041607201550592026X53k535924.5388.29146.155059
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072015505120264hq4214164.5189.26843.155040
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1aW3NQEZ3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.155037.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1aW3NQE5V.UNG HO MS 2026191 EM TRAN MINH DUC.20260720.155032.700018577932.BUI THI DUNG.970424
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201549202026ZP37997969.5189.19408.154905
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15207910775.Ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0011004174097 NGUYEN THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201VNIB02JY8118.MS 2026.191.20260720.154802.989313490.PHAM MINH THANH.970441
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097042207201547252026R5Y4270112.5189.7807.154726
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15207898534.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1032668177 LE THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15207889943.UH MS 2026.191.CT tu 9902512010 TRAN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201546422026G0B4460074.5387.2970.154642
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-15:46:41 nMMS182061#SP#020097041607201546412026nMMS182061.5390.2933.154627
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15207894073.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000238462 PHAM QUANG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880720154626202633l1199044.5189.2198.154626
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201546192026tkvx198648.5390.776.154619
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-15:45:59 kukW296745#SP#020097041607201545592026kukW296745.5189.99285.154559
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201545512026iqz7197078.5388.97940.154551
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC652XQQ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201922478302.20260720.154416.19033794485018.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC LIEN.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201SGTTH2C1MUVJ.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.154412.060258010852.NGUYEN HO NGAN GIANG.970403
|20/07/2026
|100.000,00
|6201SHBAP2LW6VW6.Ms 2026191 tran minh duc.20260720.154354.0972687777.VU THI KHANH VAN.970443
|20/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-15:43:34 u0Jq099958#SP#020097041607201543342026u0Jq099958.5387.84442.154335
|20/07/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201541572026MuSx299819.5390.74531.154157
|20/07/2026
|50.000,00
|6201MSCBD2KWDMPM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.154144.1111119893333.KHUONG THI KIEU OANH.970422
|20/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138518971037.20260720.138518971037-0346877972_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6L5RV5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.154101.195032262.NGUYEN THI LUYEN.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201540562026sn1r180614.5388.69294.154042
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201IBT1kC65CHCV.Ung ho ms 2026.191 em tran minh duc FT26201207908786.20260720.154054.1219697989.DO HUNG CUONG.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15207792479.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0321000684479 DAM THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201539392026izrz176260.5390.62393.153925
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072015385020269uzu173447.5389.56759.153850
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC65CQN5.ung ho 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201546818760.20260720.153842.9919746966.TRAN THI THUY TRANG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201538162026z23j171502.5189.52781.153801
|20/07/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072015381220260ON4514384.5389.52638.153758
|20/07/2026
|200.000,00
|6201SHBAP2LEYVK2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.153809.0978976116.NGUYEN MINH HIEN.970443
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15207765302.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000565410 DAO THI THUY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC651LD4.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201905202658.20260720.153801.9691668888.HOANG THI MAI PHUONG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1fJ2YS57I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.153703.9007041121590.NGUYEN THI THU HONG.963388
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15207746982.ung ho ms 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 0091000389792 CHU THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6512JX.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201363127108.20260720.153601.19033616455016.VND-TGTT-TRAN THI THANH HUYEN.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MQ6263.Ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.153554.02922806401.NGO NGUYEN VINH HUNG.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15207727074.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0461000546015 PHAM VAN LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|ungho Ms2026.191#SP#020097048807201535082026jm1q160841.5189.35312.153508
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15207713547.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0221000004175 LE THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201VNIB02JYMNKE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.153410.611704060128342.BUI THI GIENG.970441
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15207710073.ung ho ms 2026.191.CT tu 0331000440175 DAU THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC65JI3V.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201814750077.20260720.153336.19029280814023.VND-TGTT-VU THI NGOC ANH.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|gia dinh Tommy Miso ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201533222026PU53673645.5389.23910.153308
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15207690367.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000280510 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC65W3Q6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201512370660.20260720.153213.19021261832011.VND-TGTT-LE THU HIEN.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201530152026T16N587367.5390.5959.153015
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15207651182.NTVAN ung ho MS2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 0071000784934 NGUYEN THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072015294220269FQ2860106.5388.2654.152932
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201527482026ZGRJ561752.5389.91983.152749
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC65QPMC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201213092594.20260720.152743.7775870490.NGUYEN NGOC QUYNH THI.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15207618919.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451001421325 CHU THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC65QJ39.Ung ho em Tran Minh Duc ms 2026.191 FT26201813208240.20260720.152644.19029787783014.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15207588834.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9989332982 DO THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15207585144.Ung ho ms2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6YNUCV.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201472320524.20260720.152434.19031755285017.VND-TGTT-PHAM DUC HA.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15207562722.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541001624072 HA VIET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MQNTGZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.152320.01402505001.DOAN THI THUY ANH.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6YRG39.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201081852503.20260720.152211.1904226666.PHAM THI NHUNG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MQN8ZC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.152139.00154532402.TRAN MINH NGOC.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1aW3RRG37.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.152130.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072015211020267SLM219582.5388.53872.152110
|20/07/2026
|100.000,00
|6201VNIB02JY1KAM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.152042.901771947.DAO THI PHUONG.970441
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6YXLL4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201616150036.20260720.151945.19032871173028.VND-TGTT-HOANG THI ANH.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15207512027.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1018331343 LE THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201SGTTH2C1B3UQ.IBFT Ung ho MS 2026.191 - Em Tran Minh Duc.20260720.151819.070062039947.NGUYEN THI MAI KHA.970403
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201517292026jmg7102532.5387.33590.151729
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15207486782.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0441000813225 VU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201517032026sknm101138.5390.32043.151703
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15207484564.MS2026 191 Tran Minh Duc.CT tu 0301000375227 TRAN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15207470171.Ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0371000453649 NGUYEN HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15207469380.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970405072015160020268JDM018105.5388.24848.151600
|20/07/2026
|500.000,00
|6201VNIB02JY1QS5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.151533.603704060077262.TAO NHUT ANH.970441
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6YFBQY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201082811385.20260720.151231.256988889999.NGUYEN TRUONG GIANG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15207401148.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0011003994037 DO TUAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6YT764.TTHLe Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc FT26201667000410.20260720.150948.19038997914013.VND-TGTT-LE THI THUC HIEN.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201508082026xnif072805.5189.80897.150808
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6YL7MB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201292018282.20260720.150636.8899333369.LE KHANH LINH.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6YLANB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201099730021.20260720.150629.19034860065013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HONG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15207334190.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0541000275218 VU THI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|DO THI MINH HUONG chuyen tien ung ho MS 2026 . 191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201505312026baWR170493.5389.64998.150531
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6YLSEB.ung ho MS 2026.191 FT26201760474512.20260720.150521.19035492276013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201SHBAP2LE2TSM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.150503.0378596099.LE THI XOAN.970443
|20/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15207316954.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6L811H.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.150422.2132788.NGUYEN THI THU THUY.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15207305130.BUI NGOC THAU chuyen tien ung ho MS 2026.191 em tran minh duc.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201ORCOQ2BGMLML.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.150312.22895.TRAN THI TRUC PHUONG.970448
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15207288876.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-15:02:12 IYHu795463#SP#020097041607201502122026IYHu795463.5389.47144.150212
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1iJ6LI4C5.Ung ho MS 2026191em Tran Minh Duc.20260720.150006.117006816.DO THI THU HANG.970432
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6Y6NJI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201735221305.20260720.145804.19035062743025.VND-TGTT-TRAN THI THANH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1aW3RXQW9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.145751.0938723948.MAI CONG TAO.970437
|20/07/2026
|500.000,00
|6201SHBAP2LWDGZM.uNg ho Ms 2026.191.20260720.145701.2016688386.NGUYEN THI NHAT.970443
|20/07/2026
|10.000,00
|6201VNIB02JYATY5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.145659.335246726.VU HUYEN CHI.970441
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15207191462.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0141000585586 DUONG THUY LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201455132026I5H6025864.5189.8975.145513
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072014545520262y5g031445.5390.7113.145455
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201454482026k2h4031099.5388.6760.145433
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MQD37N.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.145349.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|20/07/2026
|10.000,00
|6201TPBVI2MQDHMG.MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.145348.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MQD38B.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.145321.00414120001.PHAM THI THU HA.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072014530620261UKP859357.5390.97680.145252
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15207153104.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1017159863 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201452192026yhw5023762.5387.92611.145204
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15207144222.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1012336059 NGUYEN NGOC HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6YKTG2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201771303649.20260720.145101.19038169686015.LU MY KHANH.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072014504820260QI1007176.5389.84734.145048
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15207118131.ung ho Ms2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9919383366 DO THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15207125597.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0341006985594 HOANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6YKSDZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201086122400.20260720.144851.19030708757011.VND-TGTT-HO THI TU UYEN.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15207072379.NKT ung ho ma so 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0071002219098 NGUYEN KIM TUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6Y7HLJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201256861128.20260720.144725.19037258513012.VND-TGTT-LE NHU QUYNH CHI.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15207080291.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000628922 NGUYEN THI CAM LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15207076787.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000516081 NGUYEN QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-14:45:59 OZri223649#SP#020097041607201445592026OZri223649.5189.60010.144545
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201445442026injm004541.5189.58451.144544
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072014432820262rio997964.5388.45556.144314
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201443212026jv46997606.5389.45255.144307
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072014421820265UP1072286.5389.39547.144218
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15207012304.ung ho MS 2026.191 (em TRAN MINH DUC).CT tu 0251002667041 PHAM THI NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15207007353.TRAN NGOC CUONG chuyen tien Ung ho em Tran Minh Duc tai Nghe An mac benh Viem Da Re Than Kinh.CT tu 0021001713198 TRAN NGOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201440572026v6b4990574.5387.33407.144057
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201440442026ZUR7707434.5389.31782.144045
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6YALTB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201427592413.20260720.144042.19039845918011.TRAN THI KIM NGAN.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15207003813.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201IBT1kC6Y4RJM.HTTT ho tro MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201892808756.20260720.143742.14022081556012.VND-TGTT-HOANG THI THANH THUY.970407
|20/07/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201437002026FIBr979115.5390.12493.143645
|20/07/2026
|200.000,00
|6201VNIB02JYYT5T.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.143418.913134686.CAO MINH SON.970441
|20/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15206925773.Ung ho MS2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0371000448380 PHAM NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191. Em Tran Minh Duc#SP#020097040507201433332026HSP9037015.5388.94370.143333
|20/07/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072014332120269TDY036240.5388.93623.143321
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201433132026nmtp968737.5390.93245.143313
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6YBG5C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201048434480.20260720.143304.19024879743017.VND-TGTT-NGUYEN THUY NINH.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201432472026G5F2674890.5387.90692.143248
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15206897788.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001265791 PHAM NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6YB1S6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201120316291.20260720.143118.10520022595018.VND-TGTT-NGUYEN VAN THANG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15206881056.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6Y55IT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201813660671.20260720.142909.8224888888.NGUYEN TRAN HONG LINH.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MS 2026.191#SP#020097042207201427272026N5DG723358.5189.64079.142728
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1aW3RTNET.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.142652.045704070019055.DUONG NGOC YEN NHI.970437
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6LSUW1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.142641.130156107.DAO THI HOA.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15206800765.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0291000290063 NGUYEN HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15206788553.NGUYEN THI MEN chuyen tien Ung ho ms 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1iJ6L9N2F.ung ho MS 2026 EM TRAN MINH DUC.20260720.142310.0932199961.PHAN THANH THUY HANH.970432
|20/07/2026
|300.000,00
|6201MSCBD2KWRCN1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.142242.0904611689.PHAM THUY HONG.970422
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15206774441.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6YPB4T.TRUONG THI YEN NHI chuyen MS2026.191 em Nguyen Minh Duc FT26201099569192.20260720.142209.688123.TRUONG THI YEN NHI.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#0200970488072014212220262f93936194.5390.32856.142122
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15206754977.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004176991 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|15.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201419422026UUZW776228.5389.25434.141942
|20/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15206744477.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1065995469 DANG THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15206735368.Ung Ho MS 2026.191( Em Tran Minh Duc).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1aW3RTB5Z.MS2026.191( em Tran Minh Duc).20260720.141906.9333359999.VU DUC DIEN.970440
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15206727988.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1013139377 TRAN DAI TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201418012026TIw6922162.5389.17023.141801
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6Y8X4M.ung ho ms 2026.191 FT26201745077106.20260720.141627.3391919999.QUACH THI HUYEN TRANG.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072014124120264VOT058589.5387.91562.141241
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15206660542.ung ho ms 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0101001147604 VO THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15206642128.UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC.CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-14:10:49 hh9Q586939#SP#020097041607201410492026hh9Q586939.5389.82683.141035
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15206637186.Ung ho Ms 2026.191.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201409202026GSHN669332.5189.75775.140921
|20/07/2026
|100.000,00
|6201VNIB02JY2YCI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.140709.019938668.NGUYEN VU NHI HA.970441
|20/07/2026
|100.000,00
|6201SHBAP2LW9EV4.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.140655.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6YM2GF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201702718047.20260720.140623.19031456255888.VND-TGTT-TRAN THI VINH.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201406172026d572896693.5388.61178.140603
|20/07/2026
|20.000,00
|6201IBT1iJ6L2W1Z.Ung ho MS 2026-191 em Tran Minh Duc.20260720.140613.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|6201MSCBD2KWJHBL.ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.140606.283838699999.LE VAN DUC.970422
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6YV4IT.Ms 2026 191 em Tran Minh Duc FT26201291791563.20260720.140405.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em TRAN MINH DUC#SP#020097040507201404042026R56Z028118.5390.49564.140404
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072014034220263CT6422628.5189.48464.140342
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201402542026M4O3024002.5388.44473.140254
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15206539241.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0721000564353 LAI DUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6YVJWL.Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201393961268.20260720.140220.8119958899.LE THI PHUONG LIEN.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201VNIB02JL5S26.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.140219.097188988.NONG THUY LINH.970441
|20/07/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201402142026B86P828888.5389.41207.140200
|20/07/2026
|50.000,00
|6201SGTTH2C1LUIJ.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.140210.020363920209.NGUYEN MY LINH.970403
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1aW3RL48F.Ung ho ms 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.140210.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|20/07/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970422072014013720261WSS360320.5387.37857.140123
|20/07/2026
|100.000,00
|6201SGTTH2C1LR2P.IBFT unghomaso 2026.191.20260720.140052.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
|20/07/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970422072013593820262THI668721.5390.27750.135938
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1fJ2PNXYD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.135859.0010557906.ADD INFO.999888
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6YD2CZ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201427431107.20260720.135856.19035493244018.VND-TGTT-HOANG VU.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15206479637.MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1021645624 NGUYEN VU TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15206486153.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000629730 LY CHANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201356522026Q3er865064.5388.14840.135652
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6YSMXJ.Uh ms 2026.191 Tran Minh Duc FT26201307200082.20260720.135544.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201353202026T5QP855398.5388.99453.135320
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6Y9PVR.Ung Ho MS 2026191 FT26201860241753.20260720.135218.1901989850.NGO VU NIEN HIEU.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.191#SP#020097040507201352082026VQXR088956.5189.93266.135153
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MQ9XBZ.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc.20260720.135030.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201IBT1kC6Y2L9C.MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26201256646091.20260720.134956.19820226319016.VND--DUONG THI BAO VAN.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-13:49:53 RVdQ292986#SP#020097041607201349542026RVdQ292986.5390.82328.134954
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15206395686.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002626268 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1aW3RHHNR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.134855.100253035648.TRUONG THI LOAN.970457
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15206377957.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MQ9UTU.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.134802.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6Y2WY7.Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung FT26201294661800.20260720.134705.8734139133.DO BACH KIM.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201346502026h9zv849059.5388.68442.134650
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6YCTQ8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201813505242.20260720.134615.19134635730010.VND-TGTT-NGUYEN THI TUONG VY.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201346142026tCb1838090.5189.65404.134614
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6YCLPX.Ung ho MS 2026.182 e Ha Quynh Nhu FT26201048262186.20260720.134611.8734139133.DO BACH KIM.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung-200726-13:45:59 NE85401402#SP#020097041607201346002026NE85401402.5189.64438.134545
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15206336114.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0931004189185 NGUYEN HUU TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072013432320269IMZ591046.5389.51712.134323
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6Y1RCM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201391392370.20260720.134253.19026659553015.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6Y1X22.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201299700438.20260720.134246.19025858190022.VND-TGTT-VO THI PHUONG THUY.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|O5CH7K0GQODN-Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201342102026O1IN264204.5390.47127.134210
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1iJ6LJ2KC.ung ho ms 2026191 tran minh duc.20260720.134148.985146977.DANG MINH NGOC.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201341132026nbu5835660.5390.42220.134113
|20/07/2026
|300.000,00
|MS2026-191 CHAU TRAN MINH DUC NGHE AN-200726-13:41:06 cPxw483647#SP#020097041607201341062026cPxw483647.5189.41866.134107
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1bJMY4M8T.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.134021.00028888.LAM THANH VO.970427
|20/07/2026
|18.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201339172026TZPM314622.5189.33431.133902
|20/07/2026
|50.000,00
|6201TPBVI2MQ9QDP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.133913.03787063701.TRAN THI THUY.970423
|20/07/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138506013354.20260720.138506013354-0903720816_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201338422026dpRv818972.5189.30797.133842
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6YJL8T.Ung ho MS 2026.191 FT26201992005210.20260720.133827.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MS2026.191( Tran Minh Duc)#SP#020097041507201337112026es2l816080.5388.24041.133711
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15206257375.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0991000016283 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201IBT1iJ6LWAIU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.133629.17747258.PHAM TIEN THANH.970432
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072013361220266905823816.5389.19235.133613
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6YWF8S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201604860911.20260720.133448.19030506408889.VND-TGTT-TRAN THU HIEN.970407
|20/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15206236758.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-13:34:31 6Xu4974590#SP#0200970416072013343120266Xu4974590.5189.11646.133431
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6LWIMF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.133417.0927629615.TRAN TAN PHAT.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6YW7HU.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201427339524.20260720.133357.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072013333520264X2X519708.5388.7471.133336
|20/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms2006.191. Em Tran Minh Duc#SP#020097042207201333112026PT4Z138994.5189.5259.133257
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6YWSIV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201393849001.20260720.133220.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15206202693.ung ho e tran minh duc.CT tu 1015421563 LE THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704050720133128202627UI027062.5389.98289.133128
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1aW3RZFXL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.133124.700018601081.LE NGUYEN HOANG ANH.970424
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201331022026ifrf812039.5388.97088.133047
|20/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072013304520265N62025075.5189.95349.133045
|20/07/2026
|3.000.000,00
|6201TPBVI2MQSSUX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.132952.00057275406.PHAM THI THU HANG.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201329402026485F022226.5389.90679.132940
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15206181042.ms2026.191.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6YQYKZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201085927081.20260720.132921.1915857009.VAN MY HUONG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6YQ2SU.VU NGOC THANG chuyen FT26201570657802.20260720.132809.11120953343018.VND-TGTT-VU NGOC THANG.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6YQCQW.Ung ho em Tran Minh Duc MS 2026.191 FT26201393830606.20260720.132801.19035552299018.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201327572026g1MU793237.5389.83055.132742
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1iJ6LQGYW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.132723.0948099350.LE MAI TRANG.970432
|20/07/2026
|10.000,00
|6201IBT1kC6PNXY1.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201882160734.20260720.132715.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6PN3RA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201104273498.20260720.132711.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15206148804.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000410099 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6PNLML.ung ho 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201800996936.20260720.132645.19036439002013.VND-TGTT-THAI TO VI.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6PNL9X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201192485426.20260720.132644.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|20/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15206155617.ung ho MS 2026.191 ( em tran minh duc).CT tu 0021001972422 HOANG MY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15206133434.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0771000572142 NGUYEN THI BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.191.e Tran Minh Duc#SP#020097042207201325392026FER8331643.5189.73178.132539
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15206137349.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004290806 BUI THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15206137031.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000656681 DINH NGOC ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6PNJJZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201299632217.20260720.132351.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1aW3RZ5R5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.132344.0826786866.DANG NHAT MINH.970437
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MQSTE4.Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc.20260720.132319.00001462348.BUI THACH HONG HUNG.970423
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6PRH5F.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201203768395.20260720.132245.19038867039013.HA THI YEN.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6PRZNL.Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26201704605310.20260720.132241.19030540953020.VND-TGTT-LE THANH NGAN.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1aW3RZP96.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.132205.0984851991.NGUYEN THI THUY DUNG.970437
|20/07/2026
|500.000,00
|6201SHBAP2LWICIZ.giup Ms2026191 em Tran minh Duc.20260720.131947.1020729153.BUI THI KIM ANH.970443
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6PXR11.MS 2026. 191 FT26201604807701.20260720.131927.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6HNZ67.Ung ho MS 2026 191 Tran Minh Duc.20260720.131911.0968348206.LE THI NGA.970432
|20/07/2026
|50.000,00
|6201ORCOQ2BGYD4K.LOC HO TRO MS 2026.191 NGUYENMINHDUC.20260720.131800.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201IBT1aW3RZ9A5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.131741.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1iJ6HN54W.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.131634.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|20/07/2026
|100.000,00
|6201TPBVI2MQSYKW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.131614.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15206023445.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6P3HR3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201921802204.20260720.131453.19034316887018.VND-GV-CHU PHI HUNG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1aW3RZW1X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.131422.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15206013875.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001041866 DINH THI MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6P3V9D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201817748575.20260720.131253.19032560501013.VND-TGTT-TRINH THI NGOAN.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072013124420263JRA077234.5387.15012.131244
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15206004987.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807201312342026c3c6771537.5387.12962.131234
|20/07/2026
|500.000,00
|6201VNIB02JLN9UM.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.131217.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201312152026gk14770873.5390.12249.131215
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201311582026mthb770276.5388.10488.131158
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15205984566.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9785257286 DOAN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1fJ2PXC3D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.131020.9021349028219.NGUYEN NGOC ANH THU.963388
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201310182026v114766714.5189.4171.131003
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6PFA3K.Ung ho ms 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26201095846772.20260720.131015.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220720130957202626X4838877.5189.1931.130958
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15205963655.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1012972417 PHAN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15205967002.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0931004181868 HA PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6PFC65.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201592916808.20260720.130832.19036840885033.VND-TGTT NGUYEN NGOC HUY.970407
|20/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201307532026XMTW706623.5388.92793.130753
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026. 191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201307492026un8r761359.5388.92608.130749
|20/07/2026
|100.000,00
|6201SGTTH2CBP9VD.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.130739.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6PTLFJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201812796818.20260720.130719.19028721874012.VND-TGTT-TRAN THI THU HONG.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201306392026BYFT471594.5389.88024.130625
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MQXVVR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.130625.13774776778.TRAN LE KIEU NGAN.970423
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6PTA9I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201548739287.20260720.130622.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-13:05:57 Vjv8369080#SP#020097041607201305572026Vjv8369080.5389.84447.130557
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201305532026333y757183.5388.85041.130553
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201305472026g6w7756977.5389.83789.130547
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15205929102.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0581000790463 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-13:05:19 ZN8e124279#SP#020097041607201305192026ZN8e124279.5189.82294.130519
|20/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15205926373.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6PLL15.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201746307058.20260720.130327.19073705836017.VND-TGTT-GIAP THI CHANG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15205851242.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121001991095 MAI THI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15205846800.Dong van Dien uh 2026 191.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072012505620263FRH599518.5388.15454.125057
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MQV9SI.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung). Chuc con mau khoe.20260720.124652.00027169001.QUACH THI HONG VAN.970423
|20/07/2026
|10.000,00
|6201IBT1cJVT3QZX.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260720.124557.103876177724.NGUYEN HOANG NGUYEN.970415
|20/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201243042026IUKG591931.5390.79504.124304
|20/07/2026
|250.000,00
|MBVCB.15205657514.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3939038879 NGUYEN THAI TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6PGE3U.NGUYEN THI THANH TRANG UNG HO MS 2026.190 FT26201471805562.20260720.123732.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|20/07/2026
|10.566,00
|6201IBT1kC6P5LJN.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu FT26201746160259.20260720.122508.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6P5Y8A.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201645737477.20260720.122405.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:uh.ms 2026.191.Tran Minh Duc#SP#020097040507201218032026ZG91013120.5189.45799.121803
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15205333135.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6PIURT.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201731274009.20260720.120916.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|20/07/2026
|30.000,00
|6201VNIB02JL9CVX.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.120621.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201202182026UJGU438204.5387.52660.120219
|20/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15205015542.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0281001112417 VU THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MQES9B.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.115406.00045656002.NGUYEN THI MINH HANH.970423
|20/07/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.15204860996.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004250501 HOANG MANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15204784951.ung ho MS.2026.190.(em.Chu Thuc Hung ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201NBVAF2YQNTB6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.113834.102325727745.CAO THI THU TRANG.970419
|20/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15204713708.Ban doc Nguyen Thi Bao Thuy o phuong Ban Co, TPHCM ung ho MS: 2026.174.CT tu 0071001093389 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15204701502.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201128162026m39e456782.5189.32492.112816
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6H4F1X.ung ho ma so 2026 191 TRANCMINH DUC.20260720.112143.247529918.LE THI HOA.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15204436210.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970422072011193220265MHR866309.5388.77026.111933
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15204372998.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.190 ( em Chu Thuc Hung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15204360988.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003303012 TRUONG VAN TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15204331962.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6UZ9WA.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201378036065.20260720.111219.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15204315828.Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong.CT tu 9375758788 LE NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201ABBKP2LWKUDT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.111121.0904109088.LE DINH HAI.970425
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15204214543.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201SHBAP2LWZ8T8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.110426.1100138258.DO THI NGUYET.970443
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097040507201103212026V7UE061895.5390.74037.110321
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15204024476.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1989133757 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201051412026THZ5920950.5390.1868.105141
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15204014322.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000452594 LE MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15203956577.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.189 ( em Nguyen Thi Anh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15203944483.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15203933497.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201SGTTH2CB92IC.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.104635.060195258565.NGUYEN HOAI THUONG.970403
|20/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN VAN CHUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.191#SP#0200970488072010461320267wul299693.5388.68649.104559
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15203850896.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.188 ( em Mai Xuan Hieu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201TPBVI2MQRBHQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.103329.00631377001.NGUYEN THI HAI YEN.970423
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880720102243202662s9213911.5189.28526.102244
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15203581666.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071002597008 LE CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15203571220.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15203540250.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081001144466 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6U9VIZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201607891281.20260720.101637.19036772385019.TKTT-VND PHAM THI THU TRANG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15203512092.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|6201ABBKP2LWURSI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.101419.0933751108.NGUYEN THI KIM THANH.970425
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1kC6U2YRD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201306481528.20260720.101413.270677889999.LE TRI HUNG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6U1U5Y.Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201070978905.20260720.100805.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC6U11YN.Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh FT26201010989870.20260720.100713.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|6201MCOBQ2BEI8B5.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.100658.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426
|20/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201005502026IB3D853392.5388.30433.100551
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15203335890.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1026196152 DAO DINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15203309480.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|1.200.000,00
|6201IBT1iJ6HDSR2.Ung ho MS 2026 - 176 - 1747 - 178.20260720.100216.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|20/07/2026
|1.200.000,00
|6201IBT1iJ6HDC98.Ung ho MS 2026 - 173 - 174 - 175.20260720.100124.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|20/07/2026
|1.200.000,00
|6201IBT1iJ6HDQ1U.Ung ho MS 2026 - 170 - 171 - 172.20260720.100029.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|20/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-09:56:52 8nY6102782#SP#0200970416072009565220268nY6102782.5389.78208.095652
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC68RLA8.Ung ho MS2026.189 FT26201111197106.20260720.095426.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC68R6KA.Ung ho MS2026.190 FT26201615035354.20260720.095411.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807200953452026rkee108624.5390.61430.095345
|20/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072009513820260F16896603.5387.47668.095138
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207200948572026XZ2C138374.5189.34832.094843
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC6833H3.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201250006037.20260720.094837.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807200944342026gs5k076672.5390.10802.094419
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-09:43:21 3Nkk155550#SP#0200970416072009432220263Nkk155550.5389.3821.094322
|20/07/2026
|200.000,00
|6201MSCBD2KUYVHM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.094248.0860166717298.NGUYEN THI HOAI AN.970422
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1aW3RMAHA.UNG HO MS 2026191 EM TRAN MINH DUC.20260720.094034.700014633651.PHAM NGOC PHUONG TRINH.970424
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC68TDNK.Linh br ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201024975564.20260720.094032.19036918616018.NGUYEN NGOC BAO LINH.970407
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15202988707.Ung ho MS 2026.190 ( em Chu Thuc Hung).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC68L3XW.DO THU MAI chuyen ung ho MS 2026.190 Chu Quoc Hung FT26201845932744.20260720.093927.19034148400019.VND-TGTT-DO THU MAI.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507200939122026ROVD021252.5388.83204.093913
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201SGTTH2CBGD4Y.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.093856.060273699166.NGUYEN TUAN.970403
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1fJ2P5I7Z.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.093620.0908698824.VO QUOC BAO.970431
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15202852071.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000338559 TRAN THU YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#02009704050720092610202605KE053327.5189.14602.092610
|20/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097041507200918512026OwWP846508.5189.79393.091852
|20/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507200916212026DGKF003183.5189.67348.091611
|20/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-09:13:49 Xg8Y118645#SP#020097041607200913492026Xg8Y118645.5189.55406.091349
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1kC68A1ZY.Ung ho em Tran Minh Duc,MS 2026.191 FT26201490945149.20260720.091147.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|20/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072009080820261E8F945137.5388.28113.090757
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15202540556.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000715931 BUI DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung, ma GD 100000163222322#SP#020097044907200907342026jhNb227944.5389.25148.090734
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207200902322026S0QQ522809.5387.2175.090232
|20/07/2026
|1.000.000,00
|6201IBT1kC68YEBD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201813920225.20260720.090050.19028001858028.VND-TGTT-NGO MINH HONG.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|6201MCOBQ2BE3ZWD.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260720.090035.03101010965538.HOANG VIET.970426
|20/07/2026
|150.000,00
|6201IBT1iJ6HQ2MJ.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.20260720.085644.194246927.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6ZNRGV.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260720.085459.194246927.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970432
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15202378718.MS 2026.191.CT tu 0021001990754 DO VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15202374421.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.190( Em Chu Thuc Hung).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422072008460120260Q1A120495.5387.35747.084602
|20/07/2026
|250.000,00
|ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807200840392026fctv865161.5389.15940.084039
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15202171635.ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 0451001916584 NGUYEN MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15202166490.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9981342344 TRAN TIEN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201IBT1iJ6ZRWQ3.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260720.083750.0904719545.PHAN THI CAM HONG.970432
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1kC68D4LG.Ung ho Ms 2026.191 FT26201159921407.20260720.083712.19033870996019.VND-TGTT-TRINH THI HONG NGOC.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970422072008370920266PLG914203.5388.3554.083709
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15202138219.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15202130389.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507200835292026M0X2002318.5389.97372.083529
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15202133986.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15202110331.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15202024926.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.190.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 191#SP#020097042207200825562026EJ8N216974.5189.65318.082557
|20/07/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072008250420264ah2817878.5387.61885.082504
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15201980357.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15201968729.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|6201SGTTH2CB4KFK.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.082008.060007382963.NGUYEN THI HONG HANH.970403
|20/07/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207200820072026O7RL715124.5390.44872.082008
|20/07/2026
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807200819292026xhp9801004.5388.43606.081929
|20/07/2026
|500.000,00
|6201MSCBD2K49147.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.081621.0399285239.NGUYEN CONG DUC.970422
|20/07/2026
|100.000,00
|6201IBT1aW3RCHTW.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260720.081327.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15201845433.co Ha o Tuyen Quang, chuc chau mau khoi benh.CT tu 0011004309625 TA HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15201786794.PHAN THI MAI TRANG chuyen tien ung ho MS 2026.191 ( em tran minh duc).CT tu 1038361908 PHAN THI MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15201789569.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004237549 PHAM QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|150.000,00
|6201IBT1kC6IFDYU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201710025078.20260720.074852.10221433274010.VND-TGTT-DAO THI GAM.970407
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15201558271.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|10.566,00
|6201IBT1kC6ILUEU.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao FT26201730376286.20260720.074122.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|20/07/2026
|10.000,00
|6201IBT1aW3RJN8F.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.182 (Em Ha Quynh Nhu).20260720.073829.0339306897.VU DUC TU.970437
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15201338889.LE TRUNG HIEU Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0451000515851 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.191-em Tran Minh Duc#SP#020097040507200716392026EUAE058694.5388.58137.071639
|20/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097042207200713152026HGG9181144.5387.48749.071315
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15200974736.Chuyen tien ung ho ms 2926 191 em Tran Minh Duc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807200650002026a0g8559254.5189.94345.065000
|20/07/2026
|100.000,00
|6201ABBKP2LWAYW4.ung ho em chu thuc Hung 2026 190.20260720.064211.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425
|20/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15200872591.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|62.000,00
|UH MS 6014 em Chu Quoc Dai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207200619282026I9S8352016.5390.39243.061928
|20/07/2026
|300.000,00
|6201IBT1kC6IIRAD.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201225573434.20260720.060147.19020394253040.VND-TGTT-DUONG THI THANH TUYEN.970407
|20/07/2026
|500.000,00
|6201IBT1kC6IIMJV.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201080926198.20260720.055221.13320600715015.VND-TGTT-DO THU HA.970407
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807200545372026uwum469119.5389.99475.054523
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15200543386.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15200548783.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207200523182026WKMM485156.5388.82121.052319
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15200492880.ung ho MS 2026.202.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15200483041.ung ho MS 2026.201.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15200492075.ung ho MS 2026.200.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15200482298.ung ho MS 2026.199.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6201ASCB02J2HTID.UNG HO MS 2026 190 EM CHU THUC HUNG-200726-04:54:16 6201ASCB02J2HTID.20260720.045416.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|20/07/2026
|50.000,00
|6201IBT1aW3XFJAF.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260720.001227.079704070004565.VU NGOC DUC.970437
|20/07/2026
|100.000,00
|6200IBT1iJ6ZMSN4.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260719.235806.50015016868.NGUYEN CHAU TUAN.970432
|20/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.Xin Chua ban phuoc lanh cho chau#SP#0200970422071923291620261ZHU227803.5387.64497.232917
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh.Xin Chua ban phuoc lanh cho chau va gia dinh#SP#020097042207192326202026D22E198363.5189.61100.232621
|20/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu.Xin Chua ban phuoc lanh cho chau va gia dinh#SP#020097042207192322542026W59R677858.5189.55811.232255
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207192314292026ZDXT590409.5189.43730.231430
|20/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207192313392026ABSX160168.5390.42628.231339
|20/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15199700053.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15199697501.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15199587114.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|200.000,00
|6200IBT1kC6M5VMT.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.190 e Chu Thuc Hung FT26201136425889.20260719.224935.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|20/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15199568181.ung ho MS 2026. 190 ( em Chu Thuc Hung).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15199560336.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097041507192244522026CJ58113365.5387.93132.224452
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11-07-2026 03:16:49
|20.000,00
|CT DEN:320T2670HUJW9FBZ PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong
|11-07-2026 06:40:00
|200.000,00
|HO KINH DOANH DO VAN TRUONG ung ho ms 2026181(chi em ba bui thi mim)
|11-07-2026 07:47:04
|200.000,00
|CT DEN:320T2670GH45EFK5 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 07:49:03
|1.000.000,00
|ninhts ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 07:56:25
|30.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 07:57:41
|300.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 08:00:14
|200.000,00
|320D60711RFFERYV Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192238082068
|11-07-2026 08:03:46
|100.000,00
|320D60711HR49SEH Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26192216585015
|11-07-2026 08:12:03
|200.000,00
|ung ho 2026.182
|11-07-2026 08:16:52
|100.000,00
|ung ho MS 2026182 (em Ha Quynh Nhu)
|11-07-2026 08:20:07
|100.000,00
|320D60711ME98T7T Ung ho MS2026.182 ( em Ha Quynh Nhu)
|11-07-2026 08:51:04
|500.000,00
|CT DEN:320T2670GKLNZGCZ LE VAN LONG Chuyen tien ung ho MS 2026.182
|11-07-2026 09:06:43
|100.000,00
|CT DEN:320T2670GL7C59E4 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 09:23:53
|500.000,00
|320D607110CKDRX3 HUYNH VAN SANG chuyen ung ho MS 2026.182 FT26192029618543
|11-07-2026 09:40:30
|300.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 09:56:49
|100.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 10:02:56
|200.000,00
|320D60711FYY502R Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu-110726-10:02:55 6192ASCB02FC6LYG
|11-07-2026 10:13:40
|1.000.000,00
|320D6071134WNTLG IBFT Ha Quynh Nhu ms 2026182
|11-07-2026 10:50:49
|500.000,00
|320D60711RL6L6LY MS 2026.182 HA QUYNH NHU-110726-10:50:49 6192ASCB02FCPDZM
|11-07-2026 11:10:44
|100.000,00
|CT DEN:320T2670GR13UDR2 MBVCB.15066298484.729423.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|11-07-2026 11:14:42
|100.000,00
|320D607116ZKEFJB Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 11:44:59
|300.000,00
|Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim
|11-07-2026 11:46:34
|200.000,00
|CT DEN:320T2670GSEEXM0D Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim
|11-07-2026 11:48:33
|200.000,00
|CT DEN:320T2670GSH1LRMD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 12:00:02
|200.000,00
|320D60711VWKSWA8 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 12:05:29
|200.000,00
|CT DEN:320T2670GT5E8W6A Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 12:16:04
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.180 ( em huynh ngoc thuan )
|11-07-2026 12:17:12
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.181 ( chi em ba bui thi mim )
|11-07-2026 12:18:30
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.182 ( em ha quynh nhu )
|11-07-2026 12:35:48
|100.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 12:42:13
|300.000,00
|320D60711DCGNG3F Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 13:06:54
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.182 ( em Ha Quynh Nhu )
|11-07-2026 13:23:38
|110.000,00
|CT DEN:126T2670GW6M1Y77 MBVCB.15068311095.977083.gd,cac con ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|11-07-2026 13:30:31
|110.000,00
|CT DEN:126T2670GWFQA23Q MBVCB.15068390832.026156.gd,cac con ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|11-07-2026 13:34:56
|110.000,00
|CT DEN:126T2670GWMJHXNT MBVCB.15068446993.057143.gd,cac con ung ho MS 2026.177 em Sung S Gu.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|11-07-2026 13:38:47
|110.000,00
|CT DEN:126T2670GWSLZ28Y MBVCB.15068489332.083672.gd,cac con ung ho MS 2026.175 Luong van Vien.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|11-07-2026 14:06:12
|300.000,00
|137184645910-0867686351-Xin cam on su hi sinh cua Cac cochu
|11-07-2026 14:18:00
|3.000.000,00
|DINHTRUONGBICHNGOCchuyen tienunghoMS2026.182(emHaQuynhNhu)
|11-07-2026 15:36:52
|200.000,00
|CT DEN:320T2670H1CKD3L8 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 15:37:17
|50.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 16:11:25
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.182 em HA QUYNH NHU
|11-07-2026 16:19:02
|100.000,00
|CT DEN:320T2670H308L0VR MBVCB.15070598115.424828.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0451000233725 TRAN LE PHONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|11-07-2026 16:39:22
|50.000,00
|320D607112TJPKWZ UNG HO MS 2026180 EM HUYNH NGOC THUAN
|11-07-2026 16:46:50
|50.000,00
|320D60711CDUD5SE UNG HO MS 2026173 BE TA THANH VAN
|11-07-2026 16:47:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 17:01:31
|200.000,00
|CT DEN:320T2670H4NBEQYL Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 17:10:39
|30.000,00
|CT DEN:320T2670H50DJRDU MBVCB.15071546358.058332.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|11-07-2026 17:20:02
|200.000,00
|320D60711QC683LW Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 18:04:44
|500.000,00
|320D607114LNQQT1 UNG HO MS 2026.182 EM HA QUYNH NHU-110726-18:04:43 6192ASCB02FFZ7RN
|11-07-2026 18:35:07
|300.000,00
|320D60711L83GSLH Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 19:08:52
|200.000,00
|CT DEN:320T2670H9LHJ3QU Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 19:09:02
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.132 (em Ha Quynh Nhu)
|11-07-2026 19:12:12
|200.000,00
|320D60711ZYB4XUJ Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 19:15:29
|200.000,00
|320D60711072CQPE Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
|11-07-2026 19:16:43
|300.000,00
|320D60711UTVXX7T Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu-110726-19:16:43 6192ASCB02FFKH3H
|11-07-2026 19:35:44
|150.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien UH MS2026.182 chau ha quynh nhu.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|11-07-2026 19:45:17
|100.000,00
|320D607112S5519T Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192521702344
|11-07-2026 20:14:58
|100.000,00
|320D607115VBDF1A ung ho Ms 2026.182 ( em Ha Quynh Nhu)
|11-07-2026 20:35:07
|300.000,00
|ung ho ms 2026.182 ( em Ha Quynh Nhu )
|11-07-2026 20:39:03
|200.000,00
|NGUYEN MAU TUAN chuyen tien ung ho MS 2026.174 (anh nguyen van Hien)
|11-07-2026 20:41:11
|50.000,00
|CT DEN:320T2670HD6EWUFC Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|11-07-2026 20:41:37
|200.000,00
|NGUYEN MAU TUAN chuyen tien ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu)
|11-07-2026 20:42:10
|50.000,00
|CT DEN:320T2670HD7QY3D9 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
|11-07-2026 20:42:30
|50.000,00
|CT DEN:320T2670HD85C7WW Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
|11-07-2026 20:42:53
|50.000,00
|CT DEN:320T2670HD8NX91E Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
|11-07-2026 20:43:13
|50.000,00
|CT DEN:320T2670HD9473WS Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 20:45:34
|50.000,00
|CT DEN:320T2670HDC76HM0 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|11-07-2026 20:46:22
|50.000,00
|CT DEN:320T2670HDD9KSBU Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|11-07-2026 20:47:18
|50.000,00
|CT DEN:320T2670HDEH8M47 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung
|11-07-2026 20:47:37
|50.000,00
|CT DEN:320T2670HDEXPJPF Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang
|11-07-2026 20:48:00
|50.000,00
|CT DEN:126T2670HDFED8AZ Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu
|11-07-2026 20:48:53
|50.000,00
|126D607119VVBGZ3 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26194522329576
|11-07-2026 21:51:43
|100.000,00
|CT DEN:320T2670HFXK3GMD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|11-07-2026 22:01:13
|100.000,00
|CT DEN:126T2670HGA42L35 ung ho ms 2026.182 em Ha Quynh Nhu
|12-07-2026 02:11:19
|200.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu; thoi gian GD:12/07/2026 01:01:12
|12-07-2026 03:01:56
|20.000,00
|CT DEN:320T2670KFWUAW1J PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu
|12-07-2026 06:40:17
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.182 (em Ha Nhu Quynh)
|12-07-2026 08:34:46
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen)
|12-07-2026 09:04:21
|50.000,00
|126D60712MH5BQBT PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026132
|12-07-2026 09:06:59
|100.000,00
|CT DEN:320T2670J85AA240 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|12-07-2026 10:12:52
|100.000,00
|320D607124U166PU Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194353670399
|12-07-2026 10:32:37
|200.000,00
|CT DEN:320T2670JBGD496U Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 10:34:04
|200.000,00
|CT DEN:320T2670JBJ9YWA3 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|12-07-2026 10:44:39
|30.000,00
|126D60712EQ41EVL Ung ho MS 2026 145 em Vang Viet Hung FT26194176037868
|12-07-2026 10:53:21
|200.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|12-07-2026 10:54:38
|300.000,00
|GD Quan Man ung ho MS 2026.183 (GD chi Nguyen Thi Yen)
|12-07-2026 10:57:24
|300.000,00
|CT DEN:320T2670JCF3G7K3 ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 11:05:21
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.183 (gia dinh Chi Nguyen Thi Yen)
|12-07-2026 11:06:29
|100.000,00
|320D60712G7D6V1Y TRAN THI NHAT THU chuyen ung ho MS2026183 gd chi nguyen thi yen FT26194779785561
|12-07-2026 11:31:24
|100.000,00
|126D60712ANFZQFY Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung-120726-11:31:24 6193ASCB02FTZCLK
|12-07-2026 12:20:15
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2670JFNHKQPF Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
|12-07-2026 12:33:26
|100.000,00
|320D607123CQN75P Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194991385719
|12-07-2026 12:35:50
|100.000,00
|CT DEN:320T2670JG938TRT Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 12:44:49
|150.000,00
|ta huy binh UH MS206.183 gd chi nguyen thi yen. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|12-07-2026 12:45:04
|300.000,00
|CT DEN:320T2670JGM9QQA4 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 12:56:59
|300.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 13:01:25
|200.000,00
|CT DEN:320T2670JH8VTBJ8 Vietinbank;110628136866;MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 13:07:17
|50.000,00
|126D60712VV7VQYD Ung ho MS 2026183 Ung ho gia dinh Chi Nguyen Thi Yen FT26194588270017
|12-07-2026 13:32:35
|50.000,00
|CT DEN:320T2670JJG0ZQXF Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 13:35:38
|300.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 13:36:49
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 13:57:13
|500.000,00
|320D60712AZ0Z00T Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 14:03:24
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen)
|12-07-2026 14:15:34
|100.000,00
|CT DEN:320T2670JL4T221J MBVCB.15085081400.351275.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-07-2026 14:20:35
|2.000,00
|320D60712V4T64JW Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 14:42:49
|200.000,00
|CT DEN:320T2670JM6SHZPX BUI THI QUYNH NHU chuyen tien ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu
|12-07-2026 14:45:25
|100.000,00
|320D60712HNCV9RG Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194346079865
|12-07-2026 15:00:20
|100.000,00
|CT DEN:320T2670JMVX24DH Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 15:01:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2670JMXPG2FF Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 15:10:53
|300.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 15:23:09
|50.000,00
|CT DEN:320T2670JNS1XGSQ Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 15:39:34
|300.000,00
|320D60712FYNUQXQ Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-120726-15:39:33 6193ASCB02FZA1AB
|12-07-2026 15:41:42
|100.000,00
|CT DEN:320T2670JPGJCUG4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 15:48:31
|100.000,00
|CT DEN:320T2670JPRJ95SJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
|12-07-2026 16:15:33
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.183 ( gia dinh chi nguyen thi yen )
|12-07-2026 16:40:16
|100.000,00
|CT DEN:320T2670JRRWATPD Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
|12-07-2026 17:16:36
|300.000,00
|UH MS 2026.161 ( chi Yen Phuong )
|12-07-2026 17:21:21
|50.000,00
|320D607128MKB6MA Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-120726-17:21:20 6193ASCB02FZTXC2
|12-07-2026 18:07:06
|50.000,00
|ZP7D3MV6ATCB Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 18:51:25
|20.000,00
|320D60712TTMB2K8 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 18:53:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2670JWXWQHSS Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
|12-07-2026 20:17:43
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.182
|12-07-2026 20:17:54
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.183
|12-07-2026 20:30:59
|300.000,00
|CT DEN:320T2670K0QJZK7P Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
|12-07-2026 20:44:22
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen)
|12-07-2026 21:14:46
|500.000,00
|NGUYEN QUANG NGOC ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen)
|12-07-2026 21:42:25
|300.000,00
|CT DEN:320T2670K3GWHDXB Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 21:48:19
|200.000,00
|320D6071290U5ZZ7 Chi HP ung ho MS 2026166
|12-07-2026 22:11:34
|50.000,00
|320D60712LQVF870 Ung ho MS 2026.13 FT26194631278537
|12-07-2026 22:16:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2670K4UFEYE2 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 22:48:30
|300.000,00
|126D60712A6K6C28 Ung ho MS 2016.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194073368812
|12-07-2026 23:11:43
|100.000,00
|ung ho MS 2026.183
|12-07-2026 23:18:24
|200.000,00
|CT DEN:320T2670K77N6K50 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|12-07-2026 23:19:28
|200.000,00
|CT DEN:320T2670K791S1B3 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
|13-07-2026 01:12:54
|200.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen; thoi gian GD:12/07/2026 23:30:44
|13-07-2026 01:14:12
|50.000,00
|320D60712C75EHD9 IBFT Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen; thoi gian GD:12/07/2026 23:33:18
|13-07-2026 01:27:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2670LWZ0YEXQ Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen; thoi gian GD:13/07/2026 00:05:11
|13-07-2026 01:37:49
|100.000,00
|CT DEN:320T2670LY40P5B7 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu; thoi gian GD:13/07/2026 00:34:43
|13-07-2026 05:37:50
|100.000,00
|320D60713PZJZGZG Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|13-07-2026 06:39:21
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.183 (Ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Yen)
|13-07-2026 07:24:10
|50.000,00
|CT DEN:320T2670KS341Y8E Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13-07-2026 07:55:42
|30.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13-07-2026 07:56:01
|30.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13-07-2026 08:01:35
|50.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13-07-2026 08:55:39
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen)
|13-07-2026 09:03:22
|500.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13-07-2026 09:03:46
|500.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|13-07-2026 09:18:01
|48.888,00
|320D60713V43QL0B Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|13-07-2026 09:35:08
|200.000,00
|CT DEN:320T2670KX62DPPS Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13-07-2026 09:39:45
|150.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien UH MS2026.184 ba dinh thi ngo.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|13-07-2026 09:44:07
|100.000,00
|ung ho MS 2026.183( gia dinh chi Nguyen Thi Yen)
|13-07-2026 10:13:46
|100.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13-07-2026 10:24:11
|500.000,00
|320D60713YB5C6HY Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13-07-2026 10:31:24
|50.000,00
|320D60713PN2820S Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|13-07-2026 10:36:38
|300.000,00
|320D60713RDLCNKU Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13-07-2026 10:37:04
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13-07-2026 10:41:53
|300.000,00
|CT DEN:320T2670KZS78JR7 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13-07-2026 10:51:10
|300.000,00
|CT DEN:320T2670L04GCDN0 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13-07-2026 11:12:10
|200.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13-07-2026 11:36:49
|100.000,00
|320D60713FM5LDHJ Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194668049109
|13-07-2026 11:44:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2670L27E3DY5 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
|13-07-2026 12:05:54
|200.000,00
|CT DEN:320T2670L315EDXE Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13-07-2026 12:27:12
|300.000,00
|ung ho MS 2026.183( gd chi Nguyen Thi Yen)
|13-07-2026 12:43:01
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|13-07-2026 12:56:18
|50.000,00
|126D60713MFPA0RT ung ho ms 2026.184 dinh thi ngo
|13-07-2026 13:35:45
|500.000,00
|DAO THI VAN ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.183
|13-07-2026 13:45:15
|200.000,00
|CT DEN:320T2670L6WCL28P MBVCB.15099910591.315456.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-07-2026 13:59:01
|200.000,00
|ung hoong Nguyen Han Phong vu MS 2026 . 101
|13-07-2026 14:18:25
|100.000,00
|320D60713KUXGUYD Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim FT26194444230564
|13-07-2026 14:31:20
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.184 ( ba dinh thi ngo )
|13-07-2026 15:28:18
|200.000,00
|137482706336-0971199398-Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13-07-2026 17:09:06
|200.000,00
|CT DEN:320T2670LETK8HGS Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|13-07-2026 17:18:36
|200.000,00
|CT DEN:320T2670LF63P6JX Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo
|13-07-2026 18:00:49
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo
|13-07-2026 18:42:46
|50.000,00
|CT DEN:320T2670LJF8T3A2 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|13-07-2026 18:48:34
|100.000,00
|CT DEN:320T2670LJNWQVZM MBVCB.15104879961.598367.ung ho MS2026.183 gd chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0301000375227 TRAN THUY DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-07-2026 18:48:58
|100.000,00
|126D60713SYE3E1K Ung ho MS 2026183
|13-07-2026 18:59:27
|200.000,00
|CT DEN:320T2670LK39HEUT MBVCB.15105098841.743701.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1044363403 TRAN KHANH CHI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-07-2026 19:04:24
|800.000,00
|320D60713C3T71LB SE HA UNG HO MOI MS 200K MS2026.184/ MS 2026.183/ MS 2026.182/ MS 2026.181-130726-19:04:23 6194ASCB02FUXYMU
|13-07-2026 19:17:59
|100.000,00
|320D60713E2FBGGJ Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo)
|13-07-2026 19:20:33
|50.000,00
|CT DEN:320T2670LKX4SPK3 TRAN XUAN MANH Chuyen tien
|13-07-2026 20:48:38
|200.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13-07-2026 21:18:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2670LQHFG99K Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13-07-2026 21:21:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|13-07-2026 21:54:45
|200.000,00
|CT DEN:320T2670LRWSKCFE MBVCB.15108013058.699921.PHAM THI SUU chuyen tien ung ho Ms2026 183 gia dinh chi nguyen thi yen .CT tu 0841000099005 PHAM THI SUU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-07-2026 22:14:00
|1.000.000,00
|VIETINBANK CK NGUOI GUI 51 Nail Salon MS 1987216055
|13-07-2026 22:49:55
|5.000.000,00
|CT DEN:320T2670LU1MHT0Z Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14-07-2026 01:56:40
|50.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen; thoi gian GD:14/07/2026 00:38:16
|14-07-2026 03:32:57
|20.000,00
|CT DEN:320T2670NSYZM4L8 PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo
|14-07-2026 05:24:16
|200.000,00
|CT DEN:320T2670NX9Z93JB Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
|14-07-2026 06:07:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14-07-2026 07:06:06
|200.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 07:27:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|14-07-2026 07:28:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|14-07-2026 07:29:56
|30.000,00
|320D60714ZTANMBV Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195278639896
|14-07-2026 07:34:23
|50.000,00
|CT DEN:320T2670MEE79C5L Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 07:47:05
|1.000.000,00
|320D607148TLXCVB Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14-07-2026 07:48:00
|30.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 07:56:24
|100.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 07:57:13
|50.000,00
|Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|14-07-2026 07:59:47
|50.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 08:00:00
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.184
|14-07-2026 08:00:07
|50.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
|14-07-2026 08:00:47
|50.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14-07-2026 08:00:56
|500.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 08:01:02
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.185
|14-07-2026 08:04:23
|50.000,00
|Ung ho ms 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo)
|14-07-2026 08:06:00
|50.000,00
|320D607146ZPQXYH Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14-07-2026 08:06:36
|30.000,00
|320D607142PLV3FC Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|14-07-2026 08:07:02
|30.000,00
|320D60714C4CVD95 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 08:07:08
|200.000,00
|CT DEN:320T2670MFPFVKV3 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 08:18:58
|500.000,00
|320D607147AANPVQ Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 08:34:51
|500.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 08:43:56
|500.000,00
|320D60714Z484TVH Ung ho MS 2026.185 FT26195049080043
|14-07-2026 09:07:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 09:09:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14-07-2026 09:09:43
|100.000,00
|ung ho ms 2026.161
|14-07-2026 09:12:39
|100.000,00
|CT DEN:320T2670MJ7ZFTXM Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 09:32:33
|1.000.000,00
|320D60714BY4HLS7 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195976083800
|14-07-2026 09:33:33
|1.000.000,00
|320D60714ADXZQ2X Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195778476367
|14-07-2026 09:34:41
|50.000,00
|CT DEN:320T2670MK330D0J Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 09:35:11
|50.000,00
|CT DEN:320T2670MK3QY8XC Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|14-07-2026 09:35:41
|50.000,00
|CT DEN:320T2670MK4DJ4WF Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14-07-2026 09:36:21
|50.000,00
|CT DEN:320T2670MK59LY7P Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
|14-07-2026 09:37:01
|50.000,00
|CT DEN:320T2670MK65SM78 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
|14-07-2026 09:37:19
|50.000,00
|ZP7D3OQMU7E3 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 09:37:44
|50.000,00
|CT DEN:320T2670MK73LLQV Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim
|14-07-2026 09:38:30
|50.000,00
|CT DEN:320T2670MK841T7F Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
|14-07-2026 09:46:56
|200.000,00
|CT DEN:320T2670MKK8DWF2 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 09:49:03
|200.000,00
|320D60714P78GLF7 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195308073456
|14-07-2026 10:00:59
|300.000,00
|320D60714U4GU1BV Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 10:09:56
|50.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14-07-2026 10:14:13
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 10:15:14
|200.000,00
|CT DEN:320T2670MLNMJHAG Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 10:18:04
|100.000,00
|320D60714LRGC38U Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-140726-10:18:04 6195ASCB02FE2FJQ
|14-07-2026 10:26:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 10:51:37
|500.000,00
|320D6071400ZZW5M Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung-140726-10:51:37 6195ASCB02FEQM2S
|14-07-2026 11:01:26
|200.000,00
|320D60714QFNPAWY Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 11:01:33
|500.000,00
|CT DEN:320T2670MNFT0H6Y MBVCB.15112875716.110853.THAI THI HONG VAN chuyen tien ung ho MS 2026.184 Ba Dinh Thi Ngo.CT tu 1014881469 THAI THI HONG VAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-07-2026 11:02:38
|200.000,00
|320D60714T220GSM Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14-07-2026 11:14:31
|200.000,00
|320D60714E01SHDW Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 11:18:59
|100.000,00
|320D60714CHZ3Q0Z Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 11:25:35
|100.000,00
|320D60714F863X7E Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 11:39:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 11:46:26
|300.000,00
|CT DEN:320T2670MQ71QMUH Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 11:53:01
|500.000,00
|320D60714EJJ4HLK IBFT Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 11:53:02
|100.000,00
|320D60714V58JTHK Ngan Ha Dang Quang Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 11:59:19
|500.000,00
|ta huy binh UH MS206.185 chau ho duy hung. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|14-07-2026 12:25:31
|100.000,00
|320D60714Z2HLVT7 IBFT Ung ho MS 2026.180
|14-07-2026 12:35:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 12:45:24
|100.000,00
|320D60714B324WJF Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung-140726-12:45:24 6195ASCB02FEZ1KM
|14-07-2026 12:45:37
|100.000,00
|HOANG THI HA Chuyen tien Ung ho MS 2026.183 (GD chi Nguyen Thi Yen)
|14-07-2026 12:56:14
|500.000,00
|CT DEN:320T2670MSX7W06S Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 12:56:54
|200.000,00
|ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo)
|14-07-2026 13:05:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 13:22:42
|100.000,00
|CT DEN:320T2670MTY68GMN Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 13:29:12
|100.000,00
|320D607141TZVH0D IBFT Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14-07-2026 13:29:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 13:33:57
|200.000,00
|CT DEN:320T2670MUD17S66 MBVCB.15114895469.349982.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-07-2026 13:51:13
|500.000,00
|CT DEN:320T2670MV1UK5MN Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 13:52:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
|14-07-2026 13:58:49
|200.000,00
|320D6071424KMV4U BIEN NGOC DO chuyen tien ung ho MS 2026 184 ( Ba Dinh Thi Ngo)
|14-07-2026 14:07:04
|300.000,00
|320D60714QCBP73D TA THI NHAM chuyen ung ho MS 2026.183 mong gia dinh chi yen manh me vuot qua kho khan FT26195893923726
|14-07-2026 14:21:54
|200.000,00
|320D60714Z8K3B3Z Be duc,duy uh ms 2026183 chi nguyen thi yen FT26195099568067
|14-07-2026 14:21:56
|100.000,00
|CT DEN:320T2670MW8E27G8 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 15:01:13
|100.000,00
|320D60714E1DRMB0 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 15:31:54
|200.000,00
|CT DEN:320T2670MYYT31ZY Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 15:51:30
|300.000,00
|CT DEN:320T2670MZQPJ20P MBVCB.15116526666.355708.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0421000475761 NGUYEN THI THIEN HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-07-2026 15:55:37
|100.000,00
|CT DEN:320T2670MZW41QRS Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 15:57:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 16:00:55
|300.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14-07-2026 16:07:15
|100.000,00
|CT DEN:320T2670N0BGGRPE Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14-07-2026 16:28:03
|200.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
|14-07-2026 16:44:45
|50.000,00
|320D607145LL6D5J Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy-140726-16:44:44 6195ASCB02FGLZGZ
|14-07-2026 17:11:03
|500.000,00
|CT DEN:320T2670N2TQNZ2Q Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
|14-07-2026 17:43:01
|100.000,00
|320D60714CDYZPFE Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu-140726-17:43:01 6195ASCB02FGM8H8
|14-07-2026 18:03:28
|100.000,00
|320D60714HA4ZD6U IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|14-07-2026 18:04:23
|100.000,00
|320D60714WRGPLBT IBFT Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|14-07-2026 18:05:13
|100.000,00
|126D607147KMDP8T IBFT Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy
|14-07-2026 18:05:56
|30.000,00
|CT DEN:320T2670N4Y7GK6F MBVCB.15118820908.876092.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-07-2026 18:06:27
|100.000,00
|320D607143K2YM06 IBFT Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh
|14-07-2026 18:07:05
|100.000,00
|320D6071455EASAM IBFT Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang
|14-07-2026 19:29:50
|100.000,00
|CT DEN:320T2670N8707VKJ ung ho MS 2026.183
|14-07-2026 19:33:58
|199.999,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14-07-2026 19:53:41
|300.000,00
|CT DEN:320T2670N94GZHPN Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|14-07-2026 19:56:43
|100.000,00
|320D60714AGC3TBR Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195036605098
|14-07-2026 19:59:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 19:59:49
|200.000,00
|CT DEN:320T2670N9CL93Y3 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14-07-2026 20:04:52
|100.000,00
|320D60714TXMPZ5M IBFT Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|14-07-2026 20:11:35
|100.000,00
|320D607144CBZYAT Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14-07-2026 20:19:33
|200.000,00
|137672970644-0922207222-Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14-07-2026 21:06:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung)
|14-07-2026 21:09:45
|100.000,00
|126D60714TGENL5A Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh-140726-21:09:45 6195ASCB02FG9E22
|14-07-2026 21:13:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.183 (chi Nguyen Thi Yen)
|14-07-2026 21:14:17
|100.000,00
|126D60714D0GK3HG Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-140726-21:14:17 6195ASCB02FGDB96
|14-07-2026 21:33:35
|100.000,00
|320D60714BAX4NN2 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14-07-2026 22:11:31
|50.000,00
|320D60714JBQRGVV Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|14-07-2026 22:28:54
|200.000,00
|CT DEN:320T2670NF5G9QQS MBVCB.15122951874.626870.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1031000007654 NGUYEN THANH HAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-07-2026 22:34:19
|100.000,00
|320D60714Z38U13R MS 2026.183
|14-07-2026 22:48:51
|90.000,00
|CT DEN:320T2670NFXTMA40 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien. hdtrung uh gd
|14-07-2026 22:55:42
|50.000,00
|320D6071452BK6A0 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26196521440820
|14-07-2026 22:56:19
|100.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|15-07-2026 01:54:15
|68.788,00
|ZP7D3POFG1P5 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen; thoi gian GD:15/07/2026 00:35:52
|15-07-2026 06:05:42
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu). Nam Mo Duo Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|15-07-2026 06:08:32
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo). Nam Mo A Di Da Phat
|15-07-2026 06:46:52
|500.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|15-07-2026 07:25:40
|200.000,00
|CT DEN:320T2670P20ACGWE Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
|15-07-2026 08:03:17
|200.000,00
|ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao)
|15-07-2026 08:17:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2670P40Z3BN1 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|15-07-2026 08:19:21
|100.000,00
|320D60715FWFRUZR Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|15-07-2026 08:28:56
|100.000,00
|CT DEN:320T2670P4FUQ0GE Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
|15-07-2026 08:31:36
|200.000,00
|CT DEN:126T2670P4KCJ5U5 Quy XHTT Tam Long Vang chuyen tien BD Vu Quang Viet Ung ho MS 2026048 em Nguyen Thi Thuong
|15-07-2026 08:52:37
|30.000,00
|320D607151ACSBLA Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26196047269712
|15-07-2026 09:10:11
|50.000,00
|Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
|15-07-2026 09:16:36
|200.000,00
|CT DEN:320T2670P6ASYSG0 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
|15-07-2026 09:44:44
|100.000,00
|CT DEN:320T2670P7DY6J1R Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
|15-07-2026 10:25:16
|100.000,00
|320D60715RBQE6BW Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
|15-07-2026 10:56:45
|100.000,00
|ung ho MS 2026.186( anh Trinh Quoc Bao)
|15-07-2026 10:57:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|15-07-2026 11:01:23
|200.000,00
|ung ho MS 2026.185( be Ho Duy Hung)
|15-07-2026 11:19:47
|50.000,00
|TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao)
|15-07-2026 11:20:55
|50.000,00
|TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung)
|15-07-2026 11:33:33
|50.000,00
|Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
|15-07-2026 11:57:50
|100.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
|15-07-2026 12:03:14
|200.000,00
|CT DEN:320T2670PCSUYX31 DUONG THI THU MINH MS2026.183
|15-07-2026 12:16:28
|150.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien UH MS2026.186 trinh quoc bao.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|15-07-2026 12:22:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
|15-07-2026 12:36:33
|200.000,00
|CT DEN:320T2670PE2UB3GH Vietinbank;110628136866;NGUYEN DINH KHOI chuyen tien ung ho MS2026.185
|15-07-2026 12:38:54
|20.000,00
|CT DEN:320T2670PE5Y4QXV MBVCB.15129221282.899529.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-07-2026 12:56:52
|300.000,00
|CT DEN:320T2670PEVP6UG2 Ung ho MS 2026.184 gia dinh ba Dinh Thi Ngo
|15-07-2026 13:01:39
|400.000,00
|320D607157DYH0CN Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|15-07-2026 13:02:14
|300.000,00
|CT DEN:320T2670PF2RHD80 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|15-07-2026 13:04:07
|50.000,00
|126D607154QQKCQA ung ho ms 2026.186 trinh quoc bao
|15-07-2026 13:14:20
|500.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|15-07-2026 13:24:46
|200.000,00
|CT DEN:320T2670PFYHC3ZY MBVCB.15129763481.227061.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-07-2026 13:36:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao)
|15-07-2026 14:03:23
|100.000,00
|320D60715XCFRGWK Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26196504803778
|15-07-2026 14:08:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|15-07-2026 14:11:54
|200.000,00
|Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
|15-07-2026 14:22:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2670PJ78ZX04 MAI THI HUONG Chuyen tienung ho MS 2026 183 chi nguyen thi Yen
|15-07-2026 14:27:04
|200.000,00
|Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
|15-07-2026 14:30:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|15-07-2026 14:32:21
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.185 ( be ho duy hung )
|15-07-2026 14:33:18
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.186 ( anh trinh quoc bao )
|15-07-2026 14:33:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
|15-07-2026 14:56:18
|100.000,00
|320D60715SA8AVS4 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26196389780409
|15-07-2026 15:29:59
|300.000,00
|CT DEN:320T2670PLTVUME7 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
|15-07-2026 16:26:05
|100.000,00
|320D60715NKGYUBJ Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26196250284665
|15-07-2026 16:28:43
|500.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|15-07-2026 16:34:26
|200.000,00
|Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
|15-07-2026 16:56:27
|200.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|15-07-2026 17:49:33
|300.000,00
|126D6071526D26Q9 Ung ho MS 2026068 em Nong Hieu Bao Son
|15-07-2026 19:37:35
|1.000.000,00
|320D60715194E229 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu-150726-19:37:35 6196ASCB02FXZPE1
|15-07-2026 20:47:48
|30.000,00
|CT DEN:320T2670PZ5K4HUD MBVCB.15137677132.383415.ung ho MS 2026.178.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-07-2026 20:49:38
|20.000,00
|CT DEN:126T2670PZ7ZD1XC MBVCB.15137703737.406055.ung ho MS 2026.161.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-07-2026 21:35:43
|100.000,00
|137834643058-0908417821-Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|15-07-2026 22:22:59
|50.000,00
|ung ho MS 2026.186 (ung ho anh Trinh Quoc Bao)
|15-07-2026 23:29:33
|100.000,00
|320D60715R8Z6ZQ9 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26197506703931
|16-07-2026 04:49:15
|100.000,00
|NGUYEN THI PHUONG THU chuyen tien ung ho 2026.183 gia dinh chi nguyen thi yen
|16-07-2026 07:57:27
|200.000,00
|CT DEN:320T2670QR5W3GJJ Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu
|16-07-2026 08:39:47
|100.000,00
|320D60716328M6ZQ Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat-160726-08:39:45 6197ASCB02FSWQ66
|16-07-2026 08:56:50
|30.000,00
|Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
|16-07-2026 08:57:13
|30.000,00
|Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
|16-07-2026 09:19:21
|50.000,00
|Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
|16-07-2026 09:29:02
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao)
|16-07-2026 10:16:52
|500.000,00
|CT DEN:320T2670QWKZEAT5 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
|16-07-2026 10:17:15
|500.000,00
|CT DEN:320T2670QWLGSQ6A Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
|16-07-2026 10:18:07
|100.000,00
|320D60716WTVM2ZD Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
|16-07-2026 10:19:56
|100.000,00
|320D607166Y4F7JT Ung ho Ms 2026 168 em Lo Quoc Dat FT26197744297914
|16-07-2026 10:50:20
|50.000,00
|320D6071605HN5EA Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
|16-07-2026 11:28:06
|100.000,00
|CT DEN:320T2670QZC2254P Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
|16-07-2026 11:54:25
|50.000,00
|320D60716C5H61PF Ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu)
|16-07-2026 12:58:51
|300.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat
|16-07-2026 13:02:50
|200.000,00
|320D60716WA23E8G Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26197072505402
|16-07-2026 13:25:47
|50.000,00
|LAM MY HAN ung ho 2026.185 Ho Duy Hung
|16-07-2026 13:34:00
|200.000,00
|320D60716EY0AFU6 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26197081898757
|16-07-2026 13:38:43
|50.000,00
|320D60716TC2FKDP Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26197072642220
|16-07-2026 13:41:05
|100.000,00
|Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
|16-07-2026 13:43:06
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu)
|16-07-2026 13:53:24
|30.000,00
|320D60716AJUQA70 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26197512722393
|16-07-2026 14:18:19
|100.000,00
|Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
|16-07-2026 14:34:25
|200.000,00
|CT DEN:320T2670R6L36SNT Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|16-07-2026 14:40:08
|100.000,00
|CT DEN:320T2670R6TML9C0 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
|16-07-2026 14:42:51
|50.000,00
|137925972130-0975204838-Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
|16-07-2026 14:51:49
|2.000.000,00
|ms 2026.181 - 2026.182- 2026.183- 2026.185
|16-07-2026 15:57:51
|200.000,00
|CT DEN:320T2670R9U98PED Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
|16-07-2026 17:34:49
|100.000,00
|CT DEN:320T2670RDLAXE96 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
|16-07-2026 17:43:47
|100.000,00
|CT DEN:320T2670RDY5R2AG Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
|16-07-2026 18:31:59
|500.000,00
|CT DEN:320T2670RFTTLNPA Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy
|16-07-2026 18:34:12
|500.000,00
|CT DEN:320T2670RFWRA7X6 Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc
|16-07-2026 18:38:17
|500.000,00
|CT DEN:320T2670RG24JEER Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu
|16-07-2026 18:46:39
|50.000,00
|Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
|16-07-2026 19:17:28
|100.000,00
|320D607164PBGHDJ Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26197006913247
|16-07-2026 19:50:21
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao
|16-07-2026 19:53:45
|200.000,00
|320D60716XPHYSHV Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26197411593389
|16-07-2026 19:54:13
|200.000,00
|320D60716FX3B2YQ Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26197978201139
|16-07-2026 19:54:42
|200.000,00
|320D60716PG0X8ZZ Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26197201153000
|16-07-2026 19:55:10
|200.000,00
|320D60716H0PXA07 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26197600948141
|16-07-2026 19:55:33
|200.000,00
|320D60716UGPF88N Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26197366817227
|16-07-2026 19:56:01
|200.000,00
|320D60716C4ET7VE Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim FT26197411602700
|16-07-2026 19:56:31
|200.000,00
|320D607169TMH18Z Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26197520877029
|16-07-2026 19:56:59
|200.000,00
|320D60716U6ZJN2X Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26197070954944
|16-07-2026 20:00:55
|200.000,00
|320D60716XFJF162 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26197713654002
|16-07-2026 20:01:28
|200.000,00
|320D607161GGUQCL Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26197445406014
|16-07-2026 20:02:06
|200.000,00
|320D60716XF8XRRR Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26197114969952
|16-07-2026 20:02:35
|200.000,00
|320D60716G9EJYQA Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26197816092252
|16-07-2026 20:25:59
|50.000,00
|137975432832-0888669899-Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
|16-07-2026 21:59:46
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.187 ( ba dinh thi thu )
|16-07-2026 23:06:09
|200.000,00
|126D60716ZDD0GSF Ung ho Ms 2026.184 Ba Dinh Thi Ngo FT26198027677154
|16-07-2026 23:15:45
|100.000,00
|CT DEN:320T2670RSUJ7C11 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|16-07-2026 23:19:32
|50.000,00
|CT DEN:320T2670RSZJNZAH Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|17-07-2026 01:36:44
|100.000,00
|320D60716LZPQE5G Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26198778206287; thoi gian GD:16/07/2026 23:55:04
|17-07-2026 04:43:59
|100.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat
|17-07-2026 05:55:47
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.187
|17-07-2026 05:56:59
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.186
|17-07-2026 06:42:46
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2670TY4FAXWS Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 07:20:16
|200.000,00
|CT DEN:320T2670SBNCVWUP Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|17-07-2026 07:49:52
|500.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 08:07:37
|200.000,00
|320D607178VU2HYY Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|17-07-2026 08:13:20
|500.000,00
|CT DEN:320T2670SDQF1TSD VU THI LAM chuyen tien ung ho MS 2026 188 em mai xuan Hieu
|17-07-2026 08:19:54
|30.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 08:21:23
|1.000.000,00
|320D60717QS1TKV1 UNG HO MS 2026.188 EM MAI XUAN HIEU-170726-08:21:22 6198ASCB02FHCZR3
|17-07-2026 08:29:59
|100.000,00
|320D60717GLUUE03 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198570645686
|17-07-2026 08:32:09
|30.000,00
|CT DEN:320T2670SEFA4K3W MBVCB.15157275054.512258.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-07-2026 08:38:39
|200.000,00
|CT DEN:320T2670SEPW0JB3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 08:41:14
|200.000,00
|MS 2026.188
|17-07-2026 08:55:17
|300.000,00
|Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|17-07-2026 09:02:16
|50.000,00
|126D607172JML963 PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026133
|17-07-2026 09:22:39
|100.000,00
|320D60717LB2MY4Z Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198115188580
|17-07-2026 09:49:27
|200.000,00
|CT DEN:320T2670SHFCGTKF Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 10:00:38
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|17-07-2026 10:21:34
|500.000,00
|CT DEN:320T2670SJPSNQPF Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|17-07-2026 10:22:09
|100.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 10:41:34
|200.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 10:52:46
|100.000,00
|CT DEN:320T2670SKWZVGE5 MBVCB.15159173902.786542.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-07-2026 10:57:07
|1.000.000,00
|320D60717U39DS9N Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu-170726-10:57:06 6198ASCB02FHVC4J
|17-07-2026 11:04:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 11:19:44
|100.000,00
|CT DEN:320T2670SLYL9K5F Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 11:24:38
|50.000,00
|320D60717C6PADSN Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 11:32:10
|200.000,00
|320D60717SMG5BC0 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26198365044029
|17-07-2026 11:40:50
|300.000,00
|CT DEN:320T2670SMSFHHJ0 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 11:53:09
|100.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 12:06:03
|100.000,00
|CT DEN:320T2670SNRRZTGB Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 12:06:39
|100.000,00
|CT DEN:320T2670SNSJN43B Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu
|17-07-2026 12:07:06
|100.000,00
|CT DEN:320T2670SNT5ENEH Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao
|17-07-2026 12:07:31
|100.000,00
|CT DEN:320T2670SNTPZYME Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung
|17-07-2026 12:08:09
|100.000,00
|CT DEN:320T2670SNUJP8T3 Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo
|17-07-2026 12:18:22
|100.000,00
|ung ho MS 2026188 (em mai xuan hieu)
|17-07-2026 12:21:32
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.188
|17-07-2026 12:33:38
|200.000,00
|ung ho ms 2026.188 (em Mai Xuan Hieu)
|17-07-2026 12:48:04
|50.000,00
|320D60717H509NPK UNG HO MS 2026188 EM MAI XUAN HIEU
|17-07-2026 12:49:15
|500.000,00
|320D60717MGNGA6B UNG HO MS 2026.188 EM MAI XUAN HIEU-170726-12:49:15 6198ASCB02FHN2L5
|17-07-2026 12:54:37
|50.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 13:01:59
|100.000,00
|320D60717ULMRNHK Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim FT26198557042030
|17-07-2026 13:03:56
|200.000,00
|CT DEN:320T2670SR06TLG8 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 13:49:12
|100.000,00
|126D60717XW6TBMW ung ho ms 2026.188 mai xuan hieu
|17-07-2026 14:08:28
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu)
|17-07-2026 14:08:30
|300.000,00
|320D60717PCYXYU8 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao-170726-14:08:30 6198ASCB02FDQ3VI
|17-07-2026 14:31:04
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.188 ( em mai xuan hieu )
|17-07-2026 14:58:34
|200.000,00
|320D60717U2FGXHH Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|17-07-2026 15:00:10
|500.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 15:17:49
|200.000,00
|320D6071799T0K9R Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 15:18:11
|80.000,00
|320D60717U3HDB1V Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198373297693
|17-07-2026 15:21:32
|100.000,00
|CT DEN:320T2670SWBWRJK0 MBVCB.15162689973.972007.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-07-2026 15:26:28
|50.000,00
|CT DEN:320T2670SWJECQ2J Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 15:39:25
|300.000,00
|CT DEN:320T2670SX1HPUQ7 ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 15:45:17
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu)
|17-07-2026 16:15:38
|100.000,00
|320D6071799AEUQY Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198080602194
|17-07-2026 16:29:04
|100.000,00
|CT DEN:126T2670SYZ366V7 ung ho ms 2026.188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 16:55:51
|100.000,00
|320D60717U33B0V6 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-170726-16:55:51 6198ASCB02FDKATP
|17-07-2026 17:02:56
|100.000,00
|CT DEN:320T2670T09TKHFV Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 17:20:19
|20.000,00
|320D60717DRE0M32 IBFT Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 17:20:58
|20.000,00
|320D60717EBPCNRN IBFT Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
|17-07-2026 17:21:29
|20.000,00
|320D607178BT2DP6 IBFT Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|17-07-2026 18:03:56
|50.000,00
|CT DEN:320T2670T2NCS1HQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 18:15:27
|50.000,00
|CT DEN:320T2670T33KU1T4 MS2026.188 EM MAI XUAN HIEU
|17-07-2026 18:28:20
|500.000,00
|320D60717K6CEK4S Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 19:45:24
|500.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 20:01:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2670T780CRMK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|17-07-2026 21:23:44
|100.000,00
|ung ho MS 2026.188 MAI XUAN HIEU
|17-07-2026 23:21:49
|2.000.000,00
|CT DEN:320T2670TF058J6M Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|18-07-2026 01:42:18
|100.000,00
|320D60718KTZU12Q Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu-180726-00:06:41 6199ASCB02FI9SRI; thoi gian GD:18/07/2026 00:06:42
|18-07-2026 01:49:08
|300.000,00
|CT DEN:320T2670V5B08QKR MBVCB.15170293609.089183.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:18/07/2026 00:23:21
|18-07-2026 02:11:24
|20.000,00
|CT DEN:320T2670V8KPCWWT Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu; thoi gian GD:18/07/2026 01:47:10
|18-07-2026 03:56:30
|20.000,00
|CT DEN:320T2670VDLGF69V Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu
|18-07-2026 05:14:32
|98.000,00
|CT DEN:320T2670VGMHYLPA Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|18-07-2026 07:33:21
|200.000,00
|CT DEN:320T2670U038D3S4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 07:41:07
|200.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 07:41:23
|30.000,00
|320D607183G3S98J Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26199860833074
|18-07-2026 07:45:13
|100.000,00
|CT DEN:320T2670U0JXB8QD Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|18-07-2026 07:45:15
|50.000,00
|Ung ho MS 2026189 (em Nguyen Thi Anh)
|18-07-2026 07:47:38
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu)
|18-07-2026 07:48:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2670U0P5E7AH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 07:56:45
|50.000,00
|320D60718LHY677S Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 07:57:03
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu)
|18-07-2026 08:02:13
|200.000,00
|CT DEN:320T2670U17CZ4JN ung ho chau Anh
|18-07-2026 08:08:12
|150.000,00
|320D60718P7J8PZC Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
|18-07-2026 08:17:49
|100.000,00
|320D60718ZZ75BE1 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh-180726-08:17:49 6199ASCB02FNQXGB
|18-07-2026 09:21:11
|200.000,00
|CT DEN:320T2670U49MYD8D Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 09:22:17
|80.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 10:28:28
|100.000,00
|CT DEN:320T2670U6WHBBTT Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 11:16:20
|200.000,00
|CT DEN:320T2670U8RQKC28 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 11:32:25
|200.000,00
|CT DEN:320T2670U9CYHWBB Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 11:34:20
|500.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 11:43:13
|50.000,00
|320D60718W0JPJGM Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199180381160
|18-07-2026 12:02:53
|300.000,00
|320D60718L504LYM Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
|18-07-2026 12:08:25
|100.000,00
|CT DEN:320T2670UASGCF6C Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|18-07-2026 12:21:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2670UBAB5FR4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 13:05:54
|100.000,00
|CT DEN:320T2670UD0E0P6W MBVCB.15176105103.068698.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-07-2026 13:08:58
|200.000,00
|320D607181DUYAGQ IBFT Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|18-07-2026 13:16:50
|50.000,00
|126D60718N3QKEYA ung ho ms 2026.189 nguyen thi anh
|18-07-2026 13:28:30
|200.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|18-07-2026 14:23:19
|100.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 14:50:18
|500.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 15:32:39
|100.000,00
|CT DEN:320T2670UJQ6F72L Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 15:34:42
|500.000,00
|CT DEN:320T2670UJSWDAW4 NGUYEN PHUONG THU Ung ho MS2026.189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 16:04:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|18-07-2026 16:15:07
|500.000,00
|320D607183GL3UCK Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199904005067
|18-07-2026 16:18:49
|200.000,00
|ung ho MS 2026.188(em Mai Xuan Hieu)
|18-07-2026 16:30:43
|200.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 17:00:16
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 18:19:11
|100.000,00
|CT DEN:320T2670UR6401X3 MS 2026.189
|18-07-2026 19:20:56
|50.000,00
|320D60718FD2GT6V Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 20:24:51
|20.000,00
|CT DEN:320T2670UW226X5A Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 20:39:28
|100.000,00
|320D607185QAMMP4 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|18-07-2026 20:45:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2670UWVJTCLD Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 20:45:44
|50.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|18-07-2026 20:54:37
|500.000,00
|320D60718MECDPVG UNG HO MS 2026.188 (Em Mai Xuan Hieu)
|18-07-2026 21:05:55
|500.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|18-07-2026 21:12:50
|40.000,00
|126D607189GL97DJ PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026134
|18-07-2026 21:42:52
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.189 ( em nguyen thi anh )
|18-07-2026 21:50:51
|300.000,00
|CT DEN:320T2670UZDM2K7T ung ho ma so 2026.183 gd chi Nguyen Thi Yen
|19-07-2026 06:23:19
|300.000,00
|CT DEN:320T2670X77YS25N Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 06:55:55
|1.000.000,00
|320D60719YCUN1RF Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung-190726-06:55:55 6200ASCB02F75AUL
|19-07-2026 07:26:26
|150.000,00
|320D60719KGY0V17 NGUYEN THI VIEN chuyen tien ung ho ms 2026 FT26201209667048
|19-07-2026 07:38:14
|300.000,00
|320D60719CFH8ABY Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
|19-07-2026 07:38:21
|20.000,00
|CT DEN:320T2670VN7FHF8T Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 07:42:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:03:36
|100.000,00
|CT DEN:320T2670VP6T2QSP Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:04:46
|100.000,00
|CT DEN:320T2670VP8BNKM4 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:06:23
|1.000.000,00
|urng ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
|19-07-2026 08:06:32
|300.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:10:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2670VPG0L56L Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:13:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung) Mong em mau khoe
|19-07-2026 08:15:02
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
|19-07-2026 08:16:53
|300.000,00
|ung ho MS2026.190 (em Chu Thuc Hung)
|19-07-2026 08:21:02
|50.000,00
|CT DEN:320T2670VPVTGQS1 ms 2026190 ung ho e chu thuc hung.mong em som binh phuc
|19-07-2026 08:22:14
|200.000,00
|CT DEN:320T2670VPXDCX5Y Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:22:15
|200.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:26:08
|500.000,00
|320D6071920CL3U2 Ung ho MS 2026.190
|19-07-2026 08:27:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:29:03
|500.000,00
|CT DEN:320T2670VQ6DVD7L Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:30:02
|300.000,00
|CT DEN:320T2670VQ7PWVYZ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:31:11
|50.000,00
|CT DEN:320T2670VQ97H4WP Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:31:21
|100.000,00
|CT DEN:320T2670VQ9F56VC HUYNH THI THU HA Chuyen tien ung ho ms 2026.190 chu thuc hung
|19-07-2026 08:31:28
|20.000,00
|320D60719Y2DTAMM Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:32:09
|200.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:33:16
|300.000,00
|320D60719SNHCPNL IBFT MS 2026190 EM CHU DUC HUNG
|19-07-2026 08:36:01
|100.000,00
|NGUYEN THI THANH LAN chuyen tien ung ho MS2026190 em chu thuc hung
|19-07-2026 08:36:08
|200.000,00
|320D6071962EB82E Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:37:39
|300.000,00
|CT DEN:320T2670VQHRPANX Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:38:36
|1.000.000,00
|320D60719956YQ6Z Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung-190726-08:38:36 6200ASCB02FPMXAE
|19-07-2026 08:44:21
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2670VQSLPD23 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:46:04
|200.000,00
|320D607193WZWC48 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:48:47
|300.000,00
|CT DEN:320T2670VQYFUJYY ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:49:09
|30.000,00
|CT DEN:320T2670VQYYJQPX Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 08:50:07
|500.000,00
|320D60719J2APJZK 138320203240 Toi e Chu Thuc Hung ma so 2026190 CHUYEN TIEN OQCH000FyqcB MOMO138320203240MOMO
|19-07-2026 08:52:47
|100.000,00
|320D607198TB2X88 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201004080860
|19-07-2026 08:53:09
|300.000,00
|320D60719CN1RK7T Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201963541458
|19-07-2026 08:55:41
|200.000,00
|320D60719JE5XUFR Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201653785083
|19-07-2026 08:56:48
|200.000,00
|CT DEN:320T2670VR920XZC TRAN THANH BINH chuyen tien ung ho MS 2026.190 Em Chu thuc Hung
|19-07-2026 08:57:45
|200.000,00
|320D60719EU6B8FB Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201070710848
|19-07-2026 09:02:08
|200.000,00
|320D6071900K76KY Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 09:06:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 09:07:44
|200.000,00
|CT DEN:320T2670VRPGLCGH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 09:09:50
|50.000,00
|320D607199ZFQH3W Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 09:11:04
|200.000,00
|320D60719LQPYC2K Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 09:13:59
|200.000,00
|CT DEN:320T2670VRXRJP03 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 09:14:14
|300.000,00
|CT DEN:320T2670VRY2SK69 MBVCB.15187744263.074764.ung ho ma so 2026.190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0011001241705 NGUYEN THI THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-07-2026 09:15:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 09:17:21
|1.000.000,00
|320D607199FTAUQZ Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201449530700
|19-07-2026 09:18:11
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 09:18:53
|300.000,00
|CT DEN:320T2670VS475EA9 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 09:20:55
|1.000.000,00
|320D60719ZW7MWEE Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 09:25:16
|100.000,00
|CT DEN:320T2670VSCMLFUP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 09:29:28
|200.000,00
|CT DEN:320T2670VSJ6NEEQ Vietinbank;110628136866;ung ho ms 2026.190 em chu thuc hung
|19-07-2026 09:32:18
|300.000,00
|ung ho MS 2026.190 e Chu Thuc Hung
|19-07-2026 09:32:20
|100.000,00
|CT DEN:320T2670VSMZ91V8 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 09:34:58
|50.000,00
|CT DEN:320T2670VSRFCLVG MBVCB.15188058181.304300.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1055834407 NGUYEN THI ANH TUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-07-2026 09:38:22
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 09:38:53
|150.000,00
|CT DEN:320T2670VSWM9TWR Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 09:39:05
|100.000,00
|CT DEN:320T2670VSWW5RR0 2026190 ung ho con chu thuc hung mong con som khoi benh
|19-07-2026 09:40:49
|100.000,00
|320D60719JKT3JFZ UNG HO MS 2026.190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 09:43:31
|100.000,00
|CT DEN:320T2670VT2R069Y LE THI HOA chuyen tien MS 2026.190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 09:47:17
|1.000.000,00
|MS 2026.190(ung ho e ch thuc Hung)
|19-07-2026 09:47:34
|200.000,00
|CT DEN:320T2670VT82Y3QF NGUYEN THI BICH Chuyen tien ma 2026190.e Hung
|19-07-2026 09:49:03
|50.000,00
|CT DEN:320T2670VTA1Y0RZ UHMS 2026.190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 09:53:53
|56.107,00
|CT DEN:320T2670VTGET4CF ung ho ms 2026.190 em chu thuc hung
|19-07-2026 09:54:06
|50.000,00
|LE THI LY Chuyen tien ung ho MS 2026 .190 (em chu thuc Hung)
|19-07-2026 09:56:59
|200.000,00
|LE THI BICH THUY Chuyen tien ung ho MS2026.190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 10:03:04
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2670VTUKAD2X Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 10:16:48
|300.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 10:16:49
|100.000,00
|320D60719NQYGB5S Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 10:17:04
|100.000,00
|CT DEN:320T2670VUD1N9JT MBVCB.15188734595.777414.LE THI THUY chuyen tien.CT tu 0111000199115 LE THI THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-07-2026 10:17:34
|100.000,00
|320D60719KDM93V3 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 10:18:06
|200.000,00
|320D60719U70LKL7 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201160205240
|19-07-2026 10:24:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 10:33:27
|100.000,00
|320D60719CL36RNL Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|19-07-2026 10:36:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2670VV4U2WBK Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 10:40:07
|100.000,00
|NGUYEN VAN VUONG Chuyen tien
|19-07-2026 10:44:27
|500.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 10:52:25
|500.000,00
|320D60719EWVF968 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 10:57:26
|200.000,00
|CT DEN:320T2670VVYCBYV3 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 11:03:58
|200.000,00
|CT DEN:320T2670VW6ZFWFX Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 11:05:31
|200.000,00
|CT DEN:320T2670VW90V2YC Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 11:13:20
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2670VWKC8FJ1 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 11:22:40
|500.000,00
|CT DEN:320T2670VWXP73E5 DO THI HUONG Chuyen tien ung ho ma so 2026. 190 Em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 11:26:40
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.190(em Chu Thuc Hung)
|19-07-2026 11:27:30
|500.000,00
|TRAN THI TRANG chuyen tien ung ho MS 2026.190 ( em Chu Thuc Hung)
|19-07-2026 11:29:29
|10.000.000,00
|CT DEN:320T2670VX6NU2XX Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van
|19-07-2026 11:30:16
|5.000.000,00
|CT DEN:320T2670VX7QDVCN Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu
|19-07-2026 11:35:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026 190 em Chu Thuc Hung o Bac Ninh
|19-07-2026 11:39:16
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
|19-07-2026 11:40:40
|200.000,00
|ung ho MS 2026.189(em nguyen thi anh)
|19-07-2026 11:44:39
|200.000,00
|320D607198GXKSQ5 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 11:49:59
|500.000,00
|320D60719JYYJW0Q Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 11:51:28
|100.000,00
|CT DEN:320T2670VY1QDYKP Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 11:58:17
|50.000,00
|CT DEN:320T2670VYAQ0CEJ Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 12:04:50
|500.000,00
|NGUYEN THI KIM LIEN chuyen tien ung ho Chu Thuc Hung
|19-07-2026 12:19:41
|500.000,00
|320D607198YZSVMK Co Hong Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 12:23:49
|100.000,00
|CT DEN:320T2670VZAEX7ZU Vietinbank;110628136866;NGUYEN THI HIEN chuyen tien 206 190 Thuc Hung
|19-07-2026 12:29:18
|100.000,00
|CT DEN:320T2670VZHNU6X2 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 12:29:34
|200.000,00
|CT DEN:320T2670VZJ0F8LZ giup e chu thuc hung 2026.190
|19-07-2026 12:32:47
|500.000,00
|320D60719YWJJGMT Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 13:04:56
|100.000,00
|320D60719M0QNX0W Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 13:08:24
|500.000,00
|320D607191UX483F Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 13:11:37
|200.000,00
|CT DEN:320T2670W15JPQD6 MBVCB.15191142301.366994.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1024594310 LAI THU TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-07-2026 13:40:42
|50.000,00
|138357734447-0918283862-Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 13:43:55
|50.000,00
|320D60719ZL3U3DM Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201016094042
|19-07-2026 14:00:32
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
|19-07-2026 14:08:26
|30.000,00
|320D60719J2BW27E ung ho MS 2026.190 ( Chu Thuc Hung )
|19-07-2026 14:38:44
|100.000,00
|320D60719KN5EQWF ung ho ms 2026.190 em chu thuc hung
|19-07-2026 14:40:30
|100.000,00
|320D60719B9HAJKG Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 14:54:06
|300.000,00
|PHAN VAN NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.190
|19-07-2026 14:58:40
|500.000,00
|320D60719E5NYBGS Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201294925451
|19-07-2026 15:01:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
|19-07-2026 15:02:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh)
|19-07-2026 15:02:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu)
|19-07-2026 15:03:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu)
|19-07-2026 15:04:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao)
|19-07-2026 15:04:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung)
|19-07-2026 15:05:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo)
|19-07-2026 15:11:09
|100.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 15:20:00
|300.000,00
|CT DEN:320T2670W6531VYR Vietinbank;110628136866;ung ho ms 2026.190 e Chu thuc Hung
|19-07-2026 15:40:06
|100.000,00
|CT DEN:320T2670W6XMQ2TH NGUYEN VAN DONG chuyen tien ung ho MS2026.190 em Chu Thuc hung
|19-07-2026 15:48:50
|200.000,00
|CT DEN:320T2670W795SSJ2 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 15:58:28
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.190 Chu Thuc Hung
|19-07-2026 15:59:49
|200.000,00
|CT DEN:320T2670W7PNVD4H MBVCB.15193112520.645502.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1258888888 DOAN HUY THANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-07-2026 16:28:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 16:31:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
|19-07-2026 16:33:59
|200.000,00
|320D60719WNEX6LJ Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 16:51:15
|500.000,00
|320D60719WGS2ZAZ UNG HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG FT26201235306301
|19-07-2026 16:56:04
|30.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|19-07-2026 16:56:36
|30.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 17:01:14
|200.000,00
|320D60719M9HN7DA Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201815509798
|19-07-2026 17:47:20
|200.000,00
|320D6071988SW3EW Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 18:42:43
|50.000,00
|320D60719TRW6TVZ Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung-190726-18:42:42 6200ASCB02F5HIM4
|19-07-2026 18:51:58
|50.000,00
|320D60719UXWMN33 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201087029330
|19-07-2026 18:59:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 19:02:07
|30.000,00
|126D607193WAYAJ5 NGUYEN VAN THANG chuyen FT26201148847436
|19-07-2026 19:04:31
|500.000,00
|CT DEN:320T2670WEVK5JMU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 19:09:52
|100.000,00
|LUONG THI CHAM ung ho MS 2026. 109 ( Chu Thuc Hung)
|19-07-2026 19:18:11
|100.000,00
|CT DEN:320T2670WFDMDN93 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 19:23:59
|200.000,00
|320D60719B2RA4JC NGUYEN KIM CUC CHUYEN KHOAN UNG HO MS2026190 EM CHU THUC HUNG-190726-19:23:59 6200ASCB02F56R2G
|19-07-2026 19:36:20
|200.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 19:39:47
|50.000,00
|126D607191XSYNC9 ung ho ms 2026.190 chu thuc hung
|19-07-2026 19:51:50
|200.000,00
|CT DEN:320T2670WGQ1YG0Y Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 19:52:10
|200.000,00
|CT DEN:320T2670WGQGWVQS Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|19-07-2026 19:54:17
|1.000.000,00
|320D607192YH90RP Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung-190726-19:54:17 6200ASCB02J22F7L
|19-07-2026 20:12:47
|10.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 20:42:03
|100.000,00
|CT DEN:320T2670WJNCSH6R Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 21:34:35
|50.000,00
|a Khanh TQ UH MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
|19-07-2026 21:43:10
|100.000,00
|CT DEN:320T2670WM12K3FV Vietinbank;110628136866;UNG HO MS 2016.190 Em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 21:59:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 22:02:01
|300.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|19-07-2026 22:16:30
|50.000,00
|320D607195NVQHLW Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201440494508
|19-07-2026 22:33:53
|200.000,00
|THAI THI THUY ung ho MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG
|20-07-2026 01:27:50
|300.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung; thoi gian GD:19/07/2026 23:40:53
|20-07-2026 06:20:44
|100.000,00
|ung ho MS 2026.190( em chu thuc hung)
|20-07-2026 07:03:03
|500.000,00
|CT DEN:320T2670X8SERLKQ MBVCB.15201063111.193524.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003419596 TRAN PHONG VU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 07:13:42
|30.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 07:15:15
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 07:29:15
|3.000.000,00
|320D6072034ES181 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-07:29:15 6201ASCB02JL2439
|20-07-2026 07:29:43
|500.000,00
|320D6072020C5N4V Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 07:46:42
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2670XAG318Q3 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|20-07-2026 07:52:06
|500.000,00
|CT DEN:320T2670XAP76CK2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 08:03:02
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 08:06:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XB84F537 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026191 em tran minh Duc
|20-07-2026 08:07:22
|2.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 08:18:33
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 08:26:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XC0VZWPH MBVCB.15202024290.865286.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1046184794 NGUYEN DUC LOI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 08:30:36
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2670XC61NC22 MBVCB.15202076577.900882.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0991000356688 NGUYEN MINH TIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 08:32:11
|200.000,00
|HO KINH DOANH TRINH XUAN HAU chuyen tien Ung ho Ms 2026.190 (em Chu thuc hung)
|20-07-2026 08:36:11
|200.000,00
|320D607200ACKEGM Ung ho MS 2026.191 FT26201040109615
|20-07-2026 08:39:51
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 08:46:31
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XCT26J8V Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 08:50:09
|200.000,00
|320D60720VJCBJ08 IBFT Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|20-07-2026 08:54:22
|500.000,00
|CT DEN:320T2670XD3F4XXF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 09:03:31
|2.000.000,00
|320D60720Z2ZR8D2 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|20-07-2026 09:27:26
|100.000,00
|320D60720DWZULMF IBFT NGUYEN VAN NGO chuyen tien MS 2026190 ung ho em CHU THUC HUNG
|20-07-2026 09:31:16
|100.000,00
|320D60720DZ8PU4W Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 09:36:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026 . 191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 09:37:22
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XES7DRS6 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|20-07-2026 09:42:10
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 10:11:23
|500.000,00
|CT DEN:320T2670XG34J4P6 Ung ho MS 2026.191
|20-07-2026 10:11:54
|20.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|20-07-2026 10:23:29
|50.000,00
|CT DEN:126T2670XGK3WPWN NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung
|20-07-2026 10:25:15
|50.000,00
|CT DEN:126T2670XGMF4ARA NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
|20-07-2026 10:25:52
|200.000,00
|320D60720Z44JSM2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201268652659
|20-07-2026 10:26:19
|50.000,00
|CT DEN:126T2670XGNVNBZQ NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu
|20-07-2026 10:28:28
|50.000,00
|CT DEN:126T2670XGRPXU1D Chuyen tien Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan
|20-07-2026 10:30:30
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XGUCVEQM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 10:31:39
|50.000,00
|CT DEN:126T2670XGVX0G5F Chuyen tien Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 10:38:10
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XH4HGXY5 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 10:49:35
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 11:09:37
|200.000,00
|ung ho Ms 2026.185 be Ho Duy Hung
|20-07-2026 12:20:20
|400.000,00
|CT DEN:320T2670XM3EK5D1 Ung ho MS 2026.191. Em Tran Minh Duc
|20-07-2026 12:32:29
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.190 ( em chu thuc hung )
|20-07-2026 12:33:31
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.191 ( em tran minh duc )
|20-07-2026 12:41:53
|500.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|20-07-2026 12:49:17
|200.000,00
|320D60720U3Z2MT8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 12:50:11
|500.000,00
|320D60720283B1JW Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 13:06:17
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 13:07:03
|50.000,00
|126D60720K5CEH9V ung ho ms 2026.191 tran minh duc
|20-07-2026 13:07:36
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XNXURQ1F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 13:07:44
|300.000,00
|CT DEN:320T2670XNY0N2AM MBVCB.15205940366.414352.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000148580 LE THI YEN VI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 13:08:12
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XNYMT961 Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc
|20-07-2026 13:08:31
|500.000,00
|NGUYEN THI THANH THAO chuyen tien ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc )
|20-07-2026 13:13:39
|245.768,00
|CT DEN:320T2670XP5UEHZ0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 13:13:48
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 13:17:02
|200.000,00
|320D60720ZT9CEX7 IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 13:19:58
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 13:22:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 13:25:51
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XPMYB29B MBVCB.15206133426.533337.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000924454 TRAN THI HAI YEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 13:27:57
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XPQQT632 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 13:28:18
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 13:33:01
|300.000,00
|CT DEN:320T2670XPXE2XPE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 13:38:57
|500.000,00
|ung ho ms2026.191
|20-07-2026 13:38:59
|100.000,00
|320D60720XE4H4SQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201629468260
|20-07-2026 13:40:00
|100.000,00
|320D60720LZ8Z81G Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201855062701
|20-07-2026 13:44:05
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XQC0PSXL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 13:44:22
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XQCDXGS9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 13:44:36
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XQCPS4B3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 13:45:58
|100.000,00
|ZP7D3UDI816C Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 13:47:23
|400.000,00
|320D60720P13GK77 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201393900854
|20-07-2026 13:48:27
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XQHSZD8S MBVCB.15206380779.682464.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 13:54:58
|50.000,00
|320D60720D1W5HTB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 13:55:57
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XQTPWZJV Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 13:59:20
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:00:47
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XR02ACJ7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:01:54
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:04:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:08:49
|100.000,00
|ung ho em tran minh duc nghe an
|20-07-2026 14:10:13
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 14:10:48
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XRDA240N Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:14:35
|200.000,00
|320D60720FKPMSKP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:14:51
|200.000,00
|320D60720B49CFTM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-14:14:51 6201ASCB02JLPR16
|20-07-2026 14:17:33
|200.000,00
|320D60720LF53XJP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201112075137
|20-07-2026 14:18:00
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XRNTWU78 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:18:08
|50.000,00
|CT DEN:320T2670XRNZM6TG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:18:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XRPCYR67 Vietinbank;110628136866;DANG THI THOM chuyen tienUHMS2026191 emTranMinhDuc
|20-07-2026 14:19:37
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XRQY5KAR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:23:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:23:54
|300.000,00
|320D607209TRCTCP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201081633703
|20-07-2026 14:24:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:28:22
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XS2HE82L Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:26:34
|300.000,00
|CT DEN:126T2670XS03ZQCH MBVCB.15206824818.955200.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0531002515084 DANG THI BICH PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 14:28:32
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XS2QUU01 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:28:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:29:05
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XS3F8929 MBVCB.15206858240.974266.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081001148437 BUI THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 14:30:50
|1.000.000,00
|320D607209PYQP7C Ung ho MS 2026-191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:34:54
|80.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:35:28
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:37:29
|100.000,00
|320D60720WW2MBU0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163357603
|20-07-2026 14:44:18
|300.000,00
|320D60720Y8MAAQ0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:44:54
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:44:57
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XSQE0PLQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:45:46
|500.000,00
|320D607209DR10R1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-14:45:45 6201ASCB02JYQ84B
|20-07-2026 14:46:42
|200.000,00
|320D60720N8J4K5B Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:47:34
|300.000,00
|320D60720GFLX9RK Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:48:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:51:11
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XSYMRSJK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:52:28
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:53:36
|200.000,00
|2026. 191
|20-07-2026 14:54:12
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:54:14
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XT2N7XEF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:56:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:56:24
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 14:57:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XT7J8285 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:00:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 15:01:44
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:01:52
|100.000,00
|138514591143-0905783354-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:02:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:02:57
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:03:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:05:22
|300.000,00
|320D607208PC1201 Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc FT26201605101108
|20-07-2026 15:05:48
|200.000,00
|320D60720DF8ULWD MS 2026191
|20-07-2026 15:09:55
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:11:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:11:37
|200.000,00
|320D607206M1PDWW Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201048582155
|20-07-2026 15:12:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 15:13:08
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XTTMCSFF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:13:16
|1.000.000,00
|320D60720JDP0W2M Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201731958324
|20-07-2026 15:18:40
|1.000.000,00
|320D607201MDP191 LUU THI GIAU uh 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201026030860
|20-07-2026 15:19:52
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:20:27
|200.000,00
|320D60720V7ZS5V0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201605153012
|20-07-2026 15:22:15
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XU5NNZT3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:22:59
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XU6M5GCY ung ho MS 2026.191 em tran minh duc
|20-07-2026 15:24:18
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XU8CK9MK MBVCB.15207569118.429519.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011003393577 TRUONG MINH DUC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 15:24:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XU91314B Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:26:05
|200.000,00
|320D60720GT3JDBV UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-15:26:05 6201ASCB02JYMLKK
|20-07-2026 15:26:13
|100.000,00
|UH ms 2026.191
|20-07-2026 15:26:38
|300.000,00
|320D607201CMRSJA Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201402005627
|20-07-2026 15:27:02
|100.000,00
|320D607200EZXFAA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201732004395
|20-07-2026 15:28:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:29:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XUFFFBFQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:32:06
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:32:14
|200.000,00
|DUONG THI QUYNH Chuyen tien ung ho chau Tran Minh Duc Ms 2026.191
|20-07-2026 15:32:46
|100.000,00
|320D607204K5Y1D7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:33:18
|500.000,00
|320D60720M9XEC62 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:33:43
|500.000,00
|320D607203U5LP22 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:34:52
|200.000,00
|MS 2026.191 (em tran minh duc)
|20-07-2026 15:34:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XUNBY0YL MBVCB.15207719996.525226.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611001980387 VU THI LINH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 15:35:48
|200.000,00
|320D60720HMV94QL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:37:14
|10.000,00
|126D607200F2RFM9 Ung ho MS 2026.191 FT26201758514096
|20-07-2026 15:38:04
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XUSJXB4C Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:39:08
|1.000.000,00
|NGUYEN THAI HUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 15:39:13
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XUU242N2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:39:35
|100.000,00
|320D60720SBELC8K Ung ho ms 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:41:18
|1.000.000,00
|320D60720L2ZZ5UJ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201068280281
|20-07-2026 15:42:07
|200.000,00
|320D60720F7V65NB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:42:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:42:26
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XUYAN733 Vietinbank;110628136866;HOANG THO GIANG ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:44:06
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XV0H9H04 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:44:21
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XV0UKQ0K Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:47:11
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XV4KW5FJ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:47:57
|100.000,00
|320D60720GVLPGYL PHAN THI LOI chuyen ung ho Ms2026191 em Tran minh Duc FT26201928089780
|20-07-2026 15:48:40
|300.000,00
|CT DEN:320T2670XV6J5WWN 2026.191 ung ho em tran minh duc
|20-07-2026 15:49:35
|50.000,00
|CT DEN:320T2670XV7RE7U9 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:51:06
|200.000,00
|320D6072003HK08Z Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-15:51:05 6201ASCB02JY847A
|20-07-2026 15:51:51
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:52:22
|80.000,00
|320D607209L7CYNN Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:53:04
|500.000,00
|320D60720YVASPK5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201326395460
|20-07-2026 15:53:14
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XVCK57CW Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:53:24
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XVCSQT99 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:53:30
|1.000.000,00
|320D60720H23ZYQ8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:53:40
|500.000,00
|CT DEN:320T2670XVD55FZ9 MBVCB.15207982921.698486.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1020358635 NGUYEN THI HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 15:54:19
|200.000,00
|320D60720QF27DJ3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:55:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:55:31
|200.000,00
|320D60720BFVU2EY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:56:36
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:57:06
|50.000,00
|CT DEN:320T2670XVHPBUZE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 15:59:27
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XVLSWHJF Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:00:08
|200.000,00
|320D607208S7HW9L ms 2026.191 em tran minh duc, ma GD 100000163395009
|20-07-2026 16:01:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XVPR6TRA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:02:05
|200.000,00
|320D607205YV85JN Trinh Dinh Dinh - UH MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 16:02:17
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XVQJ10DR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:02:28
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:03:15
|200.000,00
|320D607201R4PBHZ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:04:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 16:04:52
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:05:37
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XVUXEZW2 MBVCB.15208158548.812966.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0221000014263 PHAM THI HONG HUE toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 16:05:59
|300.000,00
|CT DEN:320T2670XVVDT6KP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:06:19
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:07:30
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:10:56
|300.000,00
|LE HOANG THI MAI HUONG ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 16:11:11
|500.000,00
|CT DEN:320T2670XW29DB24 MBVCB.15208250955.867971.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011000471209 NGUYEN HOANG LAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 16:11:20
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XW2G9511 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:13:09
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:14:15
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XW6AUM5B MBVCB.15208296400.899164.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181003396508 LE THI KIM HONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 16:14:53
|200.000,00
|320D60720GJ86RAC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:14:57
|60.000,00
|320D60720LMR5JY9 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:15:42
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:15:57
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:16:06
|100.000,00
|320D607201VJN04W Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:17:12
|100.000,00
|320D607206ZQ2SRP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201740208388
|20-07-2026 16:17:16
|500.000,00
|LAM THI DIEM chuyen tien ung ho MS2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 16:17:25
|500.000,00
|CT DEN:320T2670XWAHESPN LAM THI NGOC DIEP chuyen tien ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.
|20-07-2026 16:19:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:19:14
|50.000,00
|320D60720T9ACZBX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:20:19
|100.000,00
|320D60720AK8QL57 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|20-07-2026 16:21:13
|500.000,00
|CT DEN:320T2670XWFHMCWS Ung ho MS 2026.191 , em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:21:27
|200.000,00
|320D607204E1EYYQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:22:13
|200.000,00
|320D607203C1H53F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:22:57
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XWHU3BV3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:24:28
|10.000,00
|320D60720NUJ1SWG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163407578
|20-07-2026 16:24:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:25:02
|500.000,00
|320D60720Q097R1Y Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201116900476
|20-07-2026 16:26:01
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XWMVT8MQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:27:07
|100.000,00
|NGUYEN THI HANG YEN chuyen tien ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc )
|20-07-2026 16:27:19
|100.000,00
|320D60720YKF047P Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:27:44
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XWQ4VG6N Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:28:20
|300.000,00
|CT DEN:320T2670XWQX9237 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:28:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:28:38
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2670XWRBAFY7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:28:45
|300.000,00
|CT DEN:320T2670XWRG6A0X Chuc chau som khoe
|20-07-2026 16:29:04
|100.000,00
|320D6072010VSK7N Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201549558559
|20-07-2026 16:29:04
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 16:29:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:29:34
|500.000,00
|CT DEN:320T2670XWSK5A6H Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:30:19
|500.000,00
|320D607202WANXV7 UNG HO MS 2016.191 EM TRAN MINH DUC-200726-16:30:18 6201ASCB02JYZTBX
|20-07-2026 16:30:19
|300.000,00
|CT DEN:320T2670XWTJCU1E Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:30:38
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XWTZ1BYA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:30:46
|200.000,00
|320D60720Q6TGE50 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:30:53
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:31:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:31:49
|100.000,00
|320D60720TNWY4Z8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201505251828
|20-07-2026 16:31:58
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XWVQJ9QX MBVCB.15208577982.083182.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0821000120097 DAO TIEN MANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 16:32:11
|50.000,00
|320D607202T5RPY6 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:32:19
|200.000,00
|320D60720FU1FQVQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:32:26
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XWWBM3T0 ung ho ma so 2026.191 Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:33:23
|100.000,00
|320D60720J6MUV3H Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:33:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:33:54
|200.000,00
|320D607209WXGNCN Ung Ho Ms 2026.191 em tran minh duc FT26201307029708
|20-07-2026 16:35:21
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:35:52
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:35:55
|300.000,00
|CT DEN:320T2670XX0XS3AX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:36:40
|200.000,00
|320D60720PDW4P5H Ung ho MS 2026.191 e Tran Minh Duc FT26201004935886
|20-07-2026 16:37:16
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XX2QFEBP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:38:38
|200.000,00
|320D60720LUH61BG ung ho MS2026 191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:39:46
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XX60J58M MBVCB.15208711716.171633.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101001183326 DINH THI NGA PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 16:41:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.291 e Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:41:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:41:37
|100.000,00
|320D60720T7TA11P Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:41:42
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:41:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:42:04
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XX91U6DP gia dinh e Suri HP ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc. chuc anh mau khoe manh
|20-07-2026 16:42:27
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:42:28
|100.000,00
|320D60720FALQEPP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201016756012
|20-07-2026 16:43:09
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:44:32
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XXCASQBX ung ho MS 2026. 191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:44:45
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:44:53
|50.000,00
|320D6072044686G0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:45:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:46:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:46:25
|100.000,00
|ung ho ms 2026.191 (em tran minh duc)
|20-07-2026 16:46:40
|50.000,00
|320D607200R2NVES Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201075081504
|20-07-2026 16:46:59
|100.000,00
|320D60720A01RLTU Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201905465459
|20-07-2026 16:47:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:47:11
|300.000,00
|CT DEN:320T2670XXFTJ62P Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:47:42
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XXGGUM7D Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:47:44
|200.000,00
|138526812431-0907147616-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:47:46
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2670XXGKYCNC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:47:48
|100.000,00
|320D60720UJR5C2F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:48:01
|20.000,00
|320D6072069TTKNR Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 16:48:11
|200.000,00
|320D60720HTNQV5M Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:48:12
|100.000,00
|320D60720YZ0MCZV Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201363402464
|20-07-2026 16:49:22
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XXJQ6XAY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:50:35
|100.000,00
|320D607208X3SRRL Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26201703230182
|20-07-2026 16:50:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XXLLDVG2 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:50:59
|500.000,00
|CT DEN:320T2670XXLU92VB MBVCB.15208915492.309550.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000381998 LE THI HONG MINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 16:51:02
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:51:10
|100.000,00
|320D607205V4SKQ8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201398677406
|20-07-2026 16:51:35
|100.000,00
|320D60720G5USVM3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201800656158
|20-07-2026 16:51:58
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 16:52:05
|200.000,00
|320D60720B6SWGR1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:52:20
|320.000,00
|320D60720PFMFL6T Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:52:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XXP1ZZXY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:53:04
|200.000,00
|320D6072029YHKYV Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:54:30
|50.000,00
|320D607201F9N5YK Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:54:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:55:00
|200.000,00
|320D60720SGPYURT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201992730239
|20-07-2026 16:55:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:55:48
|1.000.000,00
|320D60720K8VABGF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:55:58
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XXTEHXTM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:57:28
|200.000,00
|320D607202PH7NJN Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 16:58:12
|200.000,00
|320D607209G9P0RB Ung ho MS.2026.191 em Tran Minh Duc FT26201254004780
|20-07-2026 16:59:10
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:00:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:00:28
|100.000,00
|320D60720M3FM403 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201592405994
|20-07-2026 17:00:40
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:01:06
|300.000,00
|CT DEN:320T2670XY06U85T Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:02:11
|500.000,00
|CT DEN:320T2670XY1MH5K8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:02:34
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XY2492FL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:03:57
|1.000.000,00
|320D60720BWKQFN2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:05:29
|500.000,00
|CT DEN:320T2670XY5ZS1TG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:05:29
|50.000,00
|320D607203G5MC25 Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163430248
|20-07-2026 17:06:43
|100.000,00
|320D60720WUHAQ2W Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201732282794
|20-07-2026 17:06:53
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XY7ULACY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:07:00
|500.000,00
|CT DEN:320T2670XY7ZKUZF MBVCB.15209209237.509577.ms 2026.191 TRAN MINH DUC.CT tu 0271000015319 LE THI YEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 17:08:14
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:08:52
|500.000,00
|CT DEN:320T2670XYAF5HPM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:09:06
|50.000,00
|320D607202XS2ZCA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:09:58
|50.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|20-07-2026 17:10:09
|200.000,00
|138529821759-0936170337-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:10:19
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XYCCST64 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:10:21
|100.000,00
|320D60720Z6CBY2J IBFT Ung ho MS 2026.191 em tran Minh duc
|20-07-2026 17:10:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:13:06
|140.000,00
|CT DEN:320T2670XYG1ML2A MBVCB.15209320416.587126.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1346310157 NGUYEN MINH THU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 17:13:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:14:51
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XYJBU4K2 MBVCB.15209365152.611982.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1049828000 NGUYEN XUAN PHUC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 17:14:55
|200.000,00
|320D607208146416 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201372196760
|20-07-2026 17:16:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XYLLKQBU Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:17:47
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2670XYN7KBW4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:17:50
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 17:19:59
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XYR4RVRM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:20:07
|30.000,00
|CT DEN:320T2670XYRAJ7J2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:20:15
|300.000,00
|CT DEN:320T2670XYRGM3EP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:20:55
|50.000,00
|ung ho ms 2026.191( em tran minh duc)
|20-07-2026 17:21:07
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:21:56
|200.000,00
|320D60720MJNQZCT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163439749
|20-07-2026 17:23:24
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XYVN2M2Z MBVCB.15209521839.727985.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491000034782 VU HAI VAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 17:24:43
|100.000,00
|320D60720VXLWNP0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:25:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:25:25
|200.000,00
|320D60720YJTDCAD Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:25:58
|100.000,00
|320D607200V8Q97L Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201827987651
|20-07-2026 17:26:45
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XZ02CDC7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:26:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XZ0A1532 MBVCB.15209589578.773906.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011000633366 VU KHANH VAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 17:27:04
|200.000,00
|320D60720DZXRPB3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:27:54
|100.000,00
|320D60720XL7QUHN Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:27:57
|300.000,00
|CT DEN:320T2670XZ1N7TMF Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:28:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XZ27J3VK MBVCB.15209623027.795576.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021001846256 NGUYEN THI HIEN LUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 17:28:26
|300.000,00
|CT DEN:320T2670XZ2A2MQ4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:28:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 17:29:42
|200.000,00
|320D60720DME8MBT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201025047202
|20-07-2026 17:29:52
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XZ46GPKF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:30:28
|100.000,00
|320D60720QQ2FLU7 MS 2026.191 ( Gon chuc anh mau khoe )
|20-07-2026 17:31:49
|100.000,00
|320D6072065D12KW Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:32:23
|100.000,00
|320D60720CRRFPKM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201207065616
|20-07-2026 17:32:38
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:32:53
|50.000,00
|CT DEN:320T2670XZ85HTNC Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|20-07-2026 17:32:59
|100.000,00
|320D60720ZFU8FGB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201025491286
|20-07-2026 17:34:00
|100.000,00
|320D60720FMZP6GK Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-17:34:00 6201ASCB02JYK2K9
|20-07-2026 17:34:05
|300.000,00
|320D60720VYTGWAU Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201740493003
|20-07-2026 17:34:20
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XZA2Y1T4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:34:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:34:41
|100.000,00
|320D6072008RQQP7 Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc FT26201037985990
|20-07-2026 17:35:14
|100.000,00
|320D60720SZ00X78 IBFT Ung ho MS 2026.191 chau Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:35:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 17:35:50
|200.000,00
|320D60720XKEU5F1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201064563048
|20-07-2026 17:35:56
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:36:13
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XZCKH8RF TRAN THI THUC OANH Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em tran minh duc
|20-07-2026 17:36:45
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XZD8Z5EW Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:37:02
|300.000,00
|320D60720N62KBXH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201392161944
|20-07-2026 17:37:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XZEGVHW5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:37:56
|100.000,00
|320D60720MEXR7YX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201862858254
|20-07-2026 17:38:02
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XZEZ3M79 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:38:07
|300.000,00
|CT DEN:320T2670XZF2B9CV Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:39:14
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XZGJVW5Y Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:39:24
|100.000,00
|320D60720E4LQDL4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201257406357
|20-07-2026 17:39:26
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XZGU4Q0V Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:39:44
|500.000,00
|CT DEN:320T2670XZH7BRJM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:40:00
|500.000,00
|320D607209VZWDXK UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-17:40:00 6201ASCB02JYKVRJ
|20-07-2026 17:40:01
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XZHKNMN6 DO THU HUYEN Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:40:06
|200.000,00
|320D60720RSLDKLJ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:40:15
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XZHWP25K MBVCB.15209859349.959580.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1020824361 DANG THI PHUONG MINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 17:40:44
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XZJJ9N1Z Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:41:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:41:40
|300.000,00
|320D60720HS14P7Z Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:42:23
|300.000,00
|320D60720G055RHU Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc) Chuc em mau khoe
|20-07-2026 17:44:06
|200.000,00
|Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:44:08
|100.000,00
|CT DEN:320T2670XZP141U4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:44:49
|200.000,00
|320D60720Q4UW2YP ms 2026.191 ung ho em Tran Minh Duc FT26201904383808
|20-07-2026 17:45:33
|500.000,00
|ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 17:46:24
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:46:37
|50.000,00
|138535790126-0353995509-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:47:38
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:47:45
|300.000,00
|CT DEN:320T2670XZTT6EXK Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:48:22
|50.000,00
|138535960794-0913923902-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:48:58
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XZVDHPWV Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:49:04
|100.000,00
|TRAN THI THANH LAN chuyen tien ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc)
|20-07-2026 17:49:30
|300.000,00
|320D607204UMC4GG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201966380901
|20-07-2026 17:49:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:50:04
|200.000,00
|320D60720KW1ZFVF ung ho MS 2026 191 Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:50:09
|200.000,00
|CT DEN:320T2670XZWYYF2H Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:50:10
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:50:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:50:57
|300.000,00
|CT DEN:320T2670XZY14GK4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:51:36
|100.000,00
|320D60720XFXFW4V Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:52:36
|200.000,00
|320D60720DUXQ7H9 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:53:10
|500.000,00
|320D60720BSNSUHC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:54:13
|200.000,00
|MS 2026.191 chau Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:54:26
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y02M3EJ6 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:54:52
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y036RR0U Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:55:03
|50.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:55:32
|370.000,00
|320D60720F1WRX6H Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201455045738
|20-07-2026 17:55:43
|100.000,00
|PHAN THI THANH MAI Chuyen tien Ung ho MS 2026. 191 ( em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 17:56:27
|529.700,00
|320D60720M9C8R4W Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 17:56:29
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y05BERJ8 MBVCB.15210181301.183192.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0511000449676 CAO THI OANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 17:59:05
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y08S4VAQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.191
|20-07-2026 17:59:55
|100.000,00
|320D60720KJYZ8H7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:04:02
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y0FALER6 MBVCB.15210328447.282929.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9383336659 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 18:04:06
|200.000,00
|320D607200CA1RBB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-18:04:06 6201ASCB02JYKIJY
|20-07-2026 18:04:57
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:05:02
|100.000,00
|320D60720R8DLXL0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:05:21
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:05:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:05:30
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y0H857GQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:05:41
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:08:04
|100.000,00
|BUI THI THU HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 18:08:06
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 18:08:15
|100.000,00
|320D60720ZPHQ7NZ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-18:08:14 6201ASCB02JYVCGU
|20-07-2026 18:08:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:08:50
|500.000,00
|ms2026190 ung ho e Chu Thuc Hung
|20-07-2026 18:08:52
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y0MP9JAR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:09:27
|100.000,00
|ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 18:09:59
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:10:09
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y0PCKZSY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:10:24
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:10:46
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y0Q6AUE8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:11:21
|300.000,00
|126D60720NYMD25S Ung ho ms 2026 19 em tran minh duc
|20-07-2026 18:12:14
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y0S4QZU4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:14:09
|200.000,00
|320D60720L28L47F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:14:10
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y0UPJ3AC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:14:17
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y0UURPRK Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:14:18
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y0UV1KW2 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:14:32
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y0V5GXZH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:14:37
|50.000,00
|320D60720LF2XGGC PHAM THI THUC CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-18:14:37 6201ASCB02JY9TUG
|20-07-2026 18:15:54
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y0WZCJFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:16:40
|300.000,00
|320D607203H9P9JL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:16:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y0Y8W82R GD Ant ungho MS 2026.191 Tran MinhDuc
|20-07-2026 18:17:53
|100.000,00
|320D60720LRPRXJR Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:18:23
|200.000,00
|ung ho MS 2026.191
|20-07-2026 18:18:44
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y10Q5QXS MBVCB.15210601110.471892.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0061001008846 LE TAN BAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 18:19:27
|200.000,00
|320D607206PEUJL5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:19:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:20:36
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y136FE8K Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:21:05
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:21:46
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y14QFN9R Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:22:17
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y15DJPBK Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:22:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 18:24:05
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y17SNEE3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:25:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:25:33
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y19Q8AZF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:26:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:26:29
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y1AY2JVW Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:26:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y1B7A7PT MBVCB.15210747728.571248.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0031000446995 NGUYEN THI THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 18:27:07
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y1BSJCQ9 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:27:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:28:06
|100.000,00
|320D60720F71X77C Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:28:33
|5.000,00
|320D60720XE3NLL1 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|20-07-2026 18:29:35
|100.000,00
|ZP7D3UDJKOGQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:30:44
|100.000,00
|320D607201LBA7QL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:30:53
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:30:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:31:07
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:31:10
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y1H4QH59 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:31:18
|100.000,00
|320D60720G5ZSUN1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:31:54
|200.000,00
|320D60720HM8CBZ1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201630458738
|20-07-2026 18:32:01
|20.000,00
|CT DEN:320T2670Y1J8YKS4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:32:19
|300.000,00
|320D60720RMLQ3LC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:32:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y1K9JB6T Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:32:50
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y1KBA2T2 LE THI KIM LOAN Chuyen tien ung ho MS 2026191 em tran minh duc
|20-07-2026 18:33:04
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:34:23
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y1MCSKXS Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:34:44
|200.000,00
|320D60720ZLL7NPH Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 18:34:57
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y1N4D10K Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:35:51
|50.000,00
|320D60720W3XRQR8 uh 2026.191 Tran Minh Duc FT26201960300290
|20-07-2026 18:37:02
|100.000,00
|320D607204TKZP2W Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201615649026
|20-07-2026 18:37:44
|100.000,00
|320D60720UBBN8DN Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201560314975
|20-07-2026 18:38:23
|100.000,00
|HO THI HANG chuyen tien chau tran minh duc ma so 2026 191
|20-07-2026 18:38:24
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y1SP70TF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:39:26
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y1U1SY4J MBVCB.15210980976.735408.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000392471 NGUYEN VAN THANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 18:41:22
|200.000,00
|320D607205SXUU70 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:41:31
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y1WSZ508 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:42:26
|100.000,00
|320D60720UB3Z5WB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:42:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:43:14
|100.000,00
|320D60720M5BTFKP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:43:31
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y1ZERMCH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:44:05
|200.000,00
|NGUYEN TRAN VAN ANH chuyen tien uh Ms 2026.191 e tran minh duc
|20-07-2026 18:44:14
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y20DGEN7 MBVCB.15211085228.799279.ung ho MS 2026.191.CT tu 1045976371 KHUONG THI THAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 18:44:30
|200.000,00
|320D60720FTZ7T33 ung ho 2026.191 tranminhduc FT26201151497603
|20-07-2026 18:44:30
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y20R9HY1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:46:58
|50.000,00
|320D60720C0KPCJD Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:47:46
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y2526RG1 MBVCB.15211142363.845958.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004043060 NGO THI HIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 18:47:48
|50.000,00
|320D60720J06CJNP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:48:02
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y25DQ7L1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:49:24
|300.000,00
|320D60720B8ATEAD Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:49:57
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y27XJYDN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:50:16
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:50:17
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y28CXVAP MBVCB.15211204391.877825.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9374768137 HOANG THI TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 18:50:39
|100.000,00
|320D60720M038SZ3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163489070
|20-07-2026 18:50:56
|500.000,00
|320D60720SLBGQDF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:52:00
|100.000,00
|NGUYEN THI THUY chuyen tien ung ho e tran minh duc ms 2026.191
|20-07-2026 18:52:56
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y2BW4H89 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:53:13
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y2C894C9 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:53:50
|2.000.000,00
|320D60720M5GYM3J Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:54:14
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:55:07
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 ( Tran Minh Duc)
|20-07-2026 18:55:38
|50.000,00
|CT DEN:126T2670Y2FFE09B Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|20-07-2026 18:55:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:57:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y2JE1FM6 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:58:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:59:38
|200.000,00
|320D607209MF07EG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 18:59:58
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y2M5JQVH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:01:20
|200.000,00
|320D60720RTFD1A2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-19:01:20 6201ASCB02JYHDND
|20-07-2026 19:01:37
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y2PBZJCU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:02:29
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y2QGTXCZ ung ho MS 2026. 191 em tran minh duc mong chau nhanh khoe
|20-07-2026 19:03:24
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y2RPQ59F Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:03:46
|200.000,00
|unh ho MS 2026 191 chau Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:03:48
|50.000,00
|320D60720PN8XH9N Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:05:28
|300.000,00
|320D60720DFW1FR1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201928719105
|20-07-2026 19:05:59
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y2V3J43K Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:06:19
|100.000,00
|GIANG ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 19:06:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y2W6HSMZ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:07:05
|100.000,00
|320D60720H3PXMSY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:08:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:08:14
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.191
|20-07-2026 19:08:53
|100.000,00
|320D60720HG7ZPVR Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201417602062
|20-07-2026 19:09:06
|500.000,00
|138548769688-0902659857-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:09:46
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y303XNR2 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:11:19
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y3256XB9 MBVCB.15211591140.144090.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9939570695 NGUYEN TRAN PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 19:12:52
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:14:14
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y360G67T Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:14:22
|100.000,00
|320D60720S8VYSBT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201777266068
|20-07-2026 19:15:04
|2.000.000,00
|CT DEN:320T2670Y373LE4N MBVCB.15211653344.189934.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000187640 NGUYEN THI THU SUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 19:15:10
|200.000,00
|320D60720XN1TPCY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201660949671
|20-07-2026 19:15:44
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:16:55
|300.000,00
|320D60720H054LGT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:17:03
|100.000,00
|320D60720N07LQAZ Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201076701789
|20-07-2026 19:17:13
|500.000,00
|320D60720N3HQMQK Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:17:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:18:14
|150.000,00
|320D60720R1GH3F4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:18:18
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:19:15
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y3CMQTR0 MBVCB.15211737909.242531.TRINH MINH HOA chuyen tien ung ho ms 2026.191 tran minh duc.CT tu 1913721086 TRINH MINH HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 19:20:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 19:21:40
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y3FTLSSS Ung ho MS 2026.191
|20-07-2026 19:23:04
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y3HNGCHA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:23:08
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y3HRK5ZX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:23:08
|200.000,00
|320D607206RGRZHD Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201144081880
|20-07-2026 19:23:19
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:23:46
|300.000,00
|320D60720998FV60 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201201271081
|20-07-2026 19:24:04
|200.000,00
|LE THI TUYET MAI chuyen tien ung ho MS 2026.191
|20-07-2026 19:24:07
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y3K1VQ3B Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:24:22
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y3KDJ6J2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:24:42
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y3KU7A8F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:25:25
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y3LSJ491 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:26:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 19:26:19
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y3MYG10D MBVCB.15211862026.328773.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0031000176612 NGUYEN THI THU TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 19:26:26
|100.000,00
|320D607203CXA6CY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:26:27
|200.000,00
|320D6072049KUDQS Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:26:29
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y3N6KAG6 MBVCB.15211873854.331019.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0711000222569 HA THANH NAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 19:27:03
|100.000,00
|TRUONG THANH THUY ck ungho ms 2026.191(em tran minh duc)
|20-07-2026 19:27:14
|200.000,00
|ungho MS2026.191
|20-07-2026 19:27:50
|30.000,00
|320D60720WJZ2YTZ Ung ho ma so 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201847038012
|20-07-2026 19:29:15
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y3RUD4G3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:29:46
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y3SHKAME Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:31:10
|100.000,00
|320D60720Y4QQ6C2 NGUYEN THI HAI HA chuyen Ung ho MS.2026.191 FT26201904780170
|20-07-2026 19:31:13
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y3UED0HZ UH Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:31:36
|200.000,00
|Ung ho Ms 2026.191
|20-07-2026 19:31:57
|50.000,00
|320D60720UAXAACQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:32:03
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y3VJ0ZPJ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:32:16
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:32:26
|150.000,00
|Ung ho MS 206.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 19:32:45
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y3WFESX1 MBVCB.15211984346.404939.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1025033605 LUONG NGUYEN DAI TRIET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 19:32:54
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y3WN10FB Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:33:03
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em TRAN MINH DUC)
|20-07-2026 19:33:50
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y3XWCTWC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:34:51
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y3Z7W8VV Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:35:22
|100.000,00
|MS 2026.191 ung ho em
|20-07-2026 19:36:26
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 19:36:50
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 19:38:01
|30.000,00
|320D60720EYTCER6 DUONG KHANH CHI chuyen ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201403241843
|20-07-2026 19:38:19
|500.000,00
|320D607203SDTEA7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201320488089
|20-07-2026 19:39:10
|200.000,00
|320D60720BV6QG0R Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:40:06
|200.000,00
|138553759575-0962916121-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:41:12
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y47M0MAK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:41:17
|500.000,00
|320D60720YCUTGW5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201307727388
|20-07-2026 19:41:39
|200.000,00
|320D60720KLTYYLK Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201606023608
|20-07-2026 19:42:17
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y491FHMM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:42:20
|100.000,00
|138554251422-0337295522-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:42:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:42:44
|50.000,00
|320D60720QZV8R4K Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:42:52
|100.000,00
|320D60720TNCME1Q Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201462400870
|20-07-2026 19:44:28
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y4BXURNB Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|20-07-2026 19:44:39
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y4C5JK8E MBVCB.15212198068.546157.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0031000288104 NGUYEN QUANG HUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 19:45:19
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y4D2426H Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:46:01
|100.000,00
|320D607207A7QZS5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:46:13
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y4E8H8UV Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:46:56
|500.000,00
|ung ho chau Tran Minh Duc que nghe An
|20-07-2026 19:47:41
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y4G5S3J7 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:48:25
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:48:29
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:48:36
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:48:42
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y4HHF5LW Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026191 Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:48:52
|200.000,00
|320D60720C86XQDW Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201149019075
|20-07-2026 19:48:53
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y4HS0SPF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:49:00
|200.000,00
|320D60720KDP55TG Ung ho ms 2026.191 em tran minh duc FT26201148302417
|20-07-2026 19:49:01
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y4HY9P1J Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:49:30
|300.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:49:37
|200.000,00
|320D60720D5JD9FB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:49:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y4JU2C0Q Vietinbank;110628136866;TRINH THI THUY ung ho MS 2026.191
|20-07-2026 19:50:11
|200.000,00
|ung ho MS 2026.191
|20-07-2026 19:50:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:50:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:51:28
|300.000,00
|320D607209HJRBMP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:51:52
|50.000,00
|320D60720B8Y7GFD Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 19:52:20
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y4NAQ6HK MBVCB.15212319256.626774.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1035316101 NGUYEN THI DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 19:52:54
|100.000,00
|138555810884-0389093519-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:53:30
|200.000,00
|320D60720BNBKGWC ung ho ms 2026.191
|20-07-2026 19:54:13
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y4QT7HD1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:55:08
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y4S0S7TL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:55:08
|100.000,00
|Ms 2026.191
|20-07-2026 19:55:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:57:43
|200.000,00
|320D60720XAYCZ1B ung ho MS 2026 191 em tran minh duc
|20-07-2026 19:57:48
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:58:00
|10.000,00
|CT DEN:320T2670Y4VT6ATG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:58:06
|100.000,00
|ung ho Ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 19:58:23
|10.000,00
|CT DEN:320T2670Y4WA68ZY Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|20-07-2026 19:58:35
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y4WKEZLS Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:58:38
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y4WMXS81 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:58:52
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 19:58:59
|500.000,00
|320D60720EC4YLQR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201144209526
|20-07-2026 19:59:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:00:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y4Z0D13H Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:00:42
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y4ZCCDDW Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:00:56
|50.000,00
|320D607208TQUJBV Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201224322424
|20-07-2026 20:01:13
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y501H7Q7 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:01:26
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y50BS960 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:01:26
|200.000,00
|320D60720HPWWSYD Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 20:01:29
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y50DRXSG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:02:00
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y512NNSG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:02:24
|50.000,00
|320D607203EELCNW Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:03:45
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y53DT8TC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:04:06
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:04:24
|200.000,00
|320D60720PWARNUB ung ho ms2026 191 em tran minh duc
|20-07-2026 20:04:54
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y54X1EX2 MBVCB.15212533352.775952.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000309114 VU THI PHUONG THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 20:05:41
|160.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:06:01
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y56DGU9N Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:06:10
|100.000,00
|126D60720NV3SBU2 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 20:06:17
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y56RH0UV MBVCB.15212564937.792396.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000640127 NGUYEN THI QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 20:06:56
|40.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:07:19
|100.000,00
|320D60720RNBCQE3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:07:31
|200.000,00
|320D6072004MVDPA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:08:15
|150.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:09:05
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y5AF020D Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:09:38
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y5B5FNDP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:09:43
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y5B9G4US Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:10:33
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y5CD2REC MBVCB.15212639937.841126.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121000832737 PHAM THI TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 20:12:28
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y5EWSKUF UNG HO MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:13:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:14:16
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:14:24
|300.000,00
|320D60720P0K0SQ8 Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc FT26201214516155
|20-07-2026 20:15:05
|100.000,00
|320D60720ZNSSVGA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:16:09
|300.000,00
|320D60720L4KFBWR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:16:20
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 20:16:22
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:16:26
|200.000,00
|320D607208U8VZBA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:16:57
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y5LU944Q MBVCB.15212755969.916386.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9372987510 NGO THI LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 20:17:29
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y5MHQGB0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:17:44
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y5MVLB14 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:20:15
|400.000,00
|320D60720Z3175Q2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:21:57
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y5TEBXKU Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:22:00
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y5TGV5ZJ Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:22:04
|300.000,00
|320D607203VP0W07 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201970643118
|20-07-2026 20:22:34
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y5U7ZYAF Ung ho Ma so 2026.191 Em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:23:05
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y5UXPRLS MBVCB.15212858606.986254.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0221000039383 NGUYEN THI HUONG QUE toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 20:24:24
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y5WNDFY6 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:27:54
|200.000,00
|320D607205CYG0E5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201001059083
|20-07-2026 20:28:00
|300.000,00
|320D60720YG6T3PL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:28:28
|100.000,00
|320D607200FG2DCZ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:28:32
|300.000,00
|320D60720LXY2X8T Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201081439159
|20-07-2026 20:29:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:29:44
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y63PPX09 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:29:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y63WM8CR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:29:58
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y640PW0P Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:30:07
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y647FUSJ Nguyen Hoang Quan ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:30:39
|150.000,00
|CT DEN:320T2670Y64XCV6F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:30:41
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y64YVZA3 NGUYEN THI HA VY chuyen tien ung ho MS 2026.191
|20-07-2026 20:31:17
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y65RJJDF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:32:19
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y673S6LK NGUYEN THI MINH NGUYET Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em tran minh hieu mong phep mau den voi em
|20-07-2026 20:32:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y67X1W6F MBVCB.15213018257.098760.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000177133 AU THI QUYNH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 20:34:58
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:35:20
|100.000,00
|MS 2026.191
|20-07-2026 20:35:25
|200.000,00
|320D60720UPBSG17 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201000254836
|20-07-2026 20:36:13
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y6C9DV2D Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:36:47
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y6D0XYX3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:37:20
|150.000,00
|CT DEN:320T2670Y6DR7L2R Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:37:33
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y6E16R0Q Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:38:36
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y6FDUR5Z Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:39:06
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:39:17
|200.000,00
|320D607209L2DGMN Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:40:59
|500.000,00
|138562701789-0935707432-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:41:06
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y6JQ3E72 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:41:15
|200.000,00
|320D60720NE056WC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:41:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:41:55
|200.000,00
|320D6072012LJ0SF ung ho MS 2026.191 em Tran minh Duc FT26201610700500
|20-07-2026 20:43:26
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y6MSUB28 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:45:30
|100.000,00
|138563340678-0947687044-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:47:08
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:47:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:48:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y6UQVE8G MBVCB.15213270133.267470.ung ho MS 2026 191.CT tu 1023982160 DUONG THI THANH HUE toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 20:48:57
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:49:14
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y6VFYPKB MBVCB.15213284772.274269.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9983877902 NGUYEN THI HUYEN TAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 20:50:06
|50.000,00
|320D60720J8VLQQ0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:50:24
|100.000,00
|320D60720VJD35HZ UNG HO MS 2026.191 - em Tran Minh Duc FT26201421644599
|20-07-2026 20:50:37
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y6X9DW4X Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:51:20
|100.000,00
|320D607205LUJJK8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201744832544
|20-07-2026 20:52:08
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao)
|20-07-2026 20:52:16
|100.000,00
|320D60720WPQ7XH3 Ung ho ms 2026.191 - em Tran Minh Duc FT26201701512229
|20-07-2026 20:52:34
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y6ZV1L93 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:52:40
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y6ZZYPWN MBVCB.15213339404.309572.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004156679 NGUYEN LAN PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 20:53:38
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2670Y718YB1D Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:55:41
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y73YV6QT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:56:08
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y74K1G38 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:56:16
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y74R3704 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:56:30
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:58:18
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em TRAN MINH DUC).
|20-07-2026 20:58:43
|30.000,00
|CT DEN:320T2670Y77Z13HZ MBVCB.15213419321.370916.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0511000467737 PHAM NGOC SON toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 20:58:51
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y785NGV5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:59:17
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2670Y78QN0PP MBVCB.15213422072.375482.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1045475542 PHAM THI NGOC HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 20:59:37
|500.000,00
|320D607200VLXTT1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 20:59:52
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y79GUY8P MBVCB.15213439534.381691.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000286251 LE THI THU THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 21:01:14
|300.000,00
|320D60720J1G787U Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201927096962
|20-07-2026 21:01:31
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y7BNSX3Z Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:01:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y7C20V11 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:02:32
|200.000,00
|138565567853-0904814191-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:03:09
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y7DUG2TG Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:03:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:04:10
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y7F5YFNM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:04:31
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y7FN44BX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:05:47
|50.000,00
|320D60720SGLZN1L Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201454557510
|20-07-2026 21:05:54
|200.000,00
|320D60720W7PY49U Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:06:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:07:23
|500.000,00
|320D60720U3SHCXC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:08:05
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 ( em TRAN MINH DUC)
|20-07-2026 21:08:32
|1.000.000,00
|320D60720468TJPU Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:08:41
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc )
|20-07-2026 21:08:52
|300.000,00
|320D60720GTFTTEY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:09:09
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y7MS0RBV ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:11:44
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y7R5PD8H Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:11:53
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 21:12:28
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y7S52QU0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:12:38
|50.000,00
|320D607206JXW7WB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:12:40
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y7SDZZKQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:12:53
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y7SP7KEF Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:13:26
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y7TEE5UB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:14:38
|100.000,00
|320D60720P4CNQFH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:15:03
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y7VJR3N4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:15:23
|20.000,00
|CT DEN:320T2670Y7VZV8SZ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:15:33
|200.000,00
|320D60720GLHCKPM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202885311987
|20-07-2026 21:15:42
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y7WDS1BH MBVCB.15213662693.535655.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003438934 NGUYEN THI XUAN PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 21:15:45
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y7WG1RYF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:15:48
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y7WJ65J3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:16:03
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y7WVC2UB Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.191
|20-07-2026 21:16:43
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y7XR7JEV Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung
|20-07-2026 21:17:27
|300.000,00
|320D60720R0GZTD5 Ung ho MS 2026.191-em Tran Minh Duc FT26202686338077
|20-07-2026 21:17:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:17:49
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:17:50
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y7Z7X30F MBVCB.15213705106.555466.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003574890 LE THUY DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 21:18:51
|100.000,00
|320D60720H0W97UL Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26202270889104
|20-07-2026 21:18:57
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y80Q6JE3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:19:20
|2.000.000,00
|ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:19:29
|200.000,00
|320D60720DWJJF8F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:20:22
|1.000.000,00
|VU TRAN NGUYEN MINH ung ho MS2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 21:20:38
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y82XQ1W0 MBVCB.15213744211.580695.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0821000015073 NGUYEN THI HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 21:20:50
|100.000,00
|320D60720C6N97JM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:22:38
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y85KC0RD Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:22:55
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y85XWH41 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:23:51
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y87676QF Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc mong em mau khoe nhe
|20-07-2026 21:24:48
|50.000,00
|320D607205PVTE36 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:25:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:25:34
|20.000,00
|CT DEN:320T2670Y89F3HWX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:25:35
|200.000,00
|320D60720J19WVW8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:25:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 21:25:39
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y89JCQSL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:26:51
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2670Y8B4L2A8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:27:16
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y8BP2UMB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:27:17
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y8BQ8V2G Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:27:19
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y8BRD81E UNG HO MS 2026. 191 em TRAN MINH DUC
|20-07-2026 21:27:32
|200.000,00
|MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:27:44
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 21:28:40
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y8DJDX4G MBVCB.15213843825.652025.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121002210907 TRAN NGOC HUONG GIANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 21:29:35
|300.000,00
|320D607206MWL56X Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:29:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:30:42
|100.000,00
|320D60720U676U3A Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202403257815
|20-07-2026 21:30:49
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:32:05
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y8J1DJEL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:33:08
|300.000,00
|320D60720H39DCJT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:33:14
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 21:35:01
|500.000,00
|320D60720S56SVTA Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 21:36:12
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y8PGBWCD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:36:19
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y8PMRW8A MBVCB.15213929650.717108.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021001359600 CHU NGOC TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 21:36:35
|200.000,00
|138569945272-0378793418-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:37:48
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y8RL0BKJ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:38:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:39:43
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y8U4FP88 MBVCB.15213970506.744779.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000243525 PHAN THI KIM LIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 21:41:50
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y8WX0FBS TRAN THI HUYEN TRANG chuyen tien
|20-07-2026 21:42:35
|100.000,00
|320D60720LUAS690 ung ho MS 2026 191
|20-07-2026 21:42:52
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y8Y9PFM0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:43:30
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:43:51
|500.000,00
|320D6072009QKHHM Ung ho MS.2026.191.em Tran Minh Duc. Mong em som hoi phuc FT26202734263605
|20-07-2026 21:43:54
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y8ZN19BB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:44:10
|200.000,00
|320D6072048CYJP8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:44:20
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y907MJZ5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:44:34
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:44:42
|20.000,00
|CT DEN:320T2670Y90PMYLY VO THI NGOC THAM Chuyen tien mong chau mau khoi , adidaphat
|20-07-2026 21:45:22
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y91KLKGA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:45:40
|100.000,00
|320D607208R5HUYE Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202816034329
|20-07-2026 21:46:19
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC
|20-07-2026 21:46:30
|200.000,00
|ZP7D3UDKRTFN Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:46:47
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y93FGQJG ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:46:50
|500.000,00
|320D60720Q40ZPBE Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-21:46:50 6201ASCB02JQ87DF
|20-07-2026 21:46:52
|100.000,00
|320D60720LGDJ6V4 ung ho ms 2026.191 em tran minh duc FT26202610160901
|20-07-2026 21:47:31
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y94EU6H6 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:48:37
|100.000,00
|320D60720JLHFPRT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202594658232
|20-07-2026 21:48:48
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y9641SVN MBVCB.15214078231.815784.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081001189929 PHAN QUOC NHUT toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 21:49:15
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 21:50:22
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y986KUQN Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:51:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191
|20-07-2026 21:51:31
|100.000,00
|320D60720VT0AYB6 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202038838739
|20-07-2026 21:51:36
|200.000,00
|320D6072016XZAC7 Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26202189581153
|20-07-2026 21:51:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:51:49
|200.000,00
|LE ANH THU chuyen tienUng ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 21:52:31
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y9B0WSGD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:52:32
|100.000,00
|320D60720TW9DXAQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:53:15
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y9C06J1J Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:53:38
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:54:02
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:54:27
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y9DKMHJ6 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc cua it long nhieeu mong con mau khoer
|20-07-2026 21:54:49
|20.000,00
|ZP7D3UDKTC8F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:54:51
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y9E3PMHN MBVCB.15214147698.860357.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9979056457 TRAN THI DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 21:54:51
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y9E3ECKE MBVCB.15214147796.860478.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1013350716 DANG THI HONG NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 21:56:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y9G4J09L MBVCB.15214165388.871287.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000313028 NGUYEN QUOC CHINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 21:57:21
|200.000,00
|320D60720MKK9U1H Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:57:42
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y9HVNARH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:58:05
|500.000,00
|320D60720GGVT0NB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202704280456
|20-07-2026 21:58:13
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y9JJLZCS Vietinbank;110628136866;DO THI NGOC MAI ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:58:15
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y9JL4VJD Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:58:25
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:59:16
|100.000,00
|320D60720NT1KT99 NGO MINH CHAU UH Ms2026.191 Tran Minh Duc
|20-07-2026 21:59:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 21:59:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y9LGJZNC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:00:03
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 22:00:09
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:01:14
|100.000,00
|320D60720E3G6SMH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:01:19
|30.000,00
|320D6072017N8XWY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:01:44
|200.000,00
|320D60720Y20TTLQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:01:57
|300.000,00
|CT DEN:320T2670Y9PGCTS5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:02:52
|200.000,00
|320D60720NV55C2D Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:03:06
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y9R04T9F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:03:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:03:19
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:03:20
|200.000,00
|320D607200HZVGMC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:03:30
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y9RJ8AN1 MBVCB.15214230353.920688.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1014327092 DOAN THI THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 22:03:37
|1.000.000,00
|320D60720SQCDDAY Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202349700228
|20-07-2026 22:04:12
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:04:30
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y9SUTL2Q Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:04:47
|200.000,00
|320D60720Q34N2AL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202429042204
|20-07-2026 22:05:45
|50.000,00
|CT DEN:320T2670Y9UH6V77 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:06:20
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 22:06:46
|500.000,00
|CT DEN:320T2670Y9VUHXD7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:06:54
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y9W0Y9AA Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:07:30
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y9WU1PEJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:07:30
|100.000,00
|ung ho ms 2026.191 (em TRAN MINH DUC)
|20-07-2026 22:08:04
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:08:06
|100.000,00
|CT DEN:320T2670Y9XLEUBF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:08:37
|100.000,00
|320D60720NC5R9K2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:08:59
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y9YSKX53 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:09:05
|200.000,00
|CT DEN:320T2670Y9YWVW2M Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:10:10
|200.000,00
|320D60720DGTZWR8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:10:17
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YA0GL0R5 MBVCB.15214290352.965614.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0271000955367 NGO THI HONG LOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 22:10:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YA0LVHUA Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:10:51
|10.000,00
|Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|20-07-2026 22:11:39
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YA2A5Q5T Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:11:41
|111.000,00
|CT DEN:320T2670YA2B9CB8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:12:59
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:13:35
|100.000,00
|320D60720GGR86RY 138573822896 0985874326 Ung ho MS 2026191
|20-07-2026 22:13:42
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YA502ZU1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:14:06
|300.000,00
|320D6072021A8MEB Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202844975479
|20-07-2026 22:14:28
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YA60RWZZ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:14:32
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:15:10
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:16:17
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YA8E3XPH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:17:23
|100.000,00
|320D607201YTR2QF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202511128217
|20-07-2026 22:18:32
|50.000,00
|CT DEN:320T2670YABCW3PK Ung ho MS 2026.191 em TRAN MINH DUC
|20-07-2026 22:18:39
|50.000,00
|320D60720RLCDQH2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:19:16
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YACC2LBT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:19:30
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YACNRQ4E ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:19:35
|500.000,00
|CT DEN:320T2670YACS9APC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:20:24
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:21:09
|100.000,00
|320D60720BJQN9ZV Ung ho MS 2026 191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 22:23:07
|100.000,00
|320D60720ZX8PC62 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:23:26
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:24:39
|300.000,00
|320D60720V6YJEPK Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:24:49
|300.000,00
|CT DEN:320T2670YAKPF2BG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:25:07
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YAL2UP3H Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:26:45
|50.000,00
|CT DEN:320T2670YAN7MM58 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:27:58
|200.000,00
|320D60720T8NBA5J Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:29:14
|500.000,00
|320D60720LFW9017 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:30:02
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YASK8FR8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:30:15
|100.000,00
|320D60720FQ9WDFR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:30:17
|50.000,00
|320D60720E8CBWL5 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc. Chuc em som khoe FT26202860003722
|20-07-2026 22:30:41
|500.000,00
|320D60720HHLZQ9V Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:32:38
|50.000,00
|CT DEN:320T2670YAVZTND3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:32:54
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:33:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:33:30
|500.000,00
|CT DEN:320T2670YAX4QJUE Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:33:39
|500.000,00
|CT DEN:320T2670YAXC51YC MBVCB.15214486754.101401.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9909874069 THAI THI THUY DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 22:33:53
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YAXNCJ3Z Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:34:24
|500.000,00
|320D60720CLWRL60 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:34:42
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:34:58
|100.000,00
|320D60720DPDN5ZG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:35:30
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YAZSS5UD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:36:18
|10.000,00
|320D60720WDMLT6M Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202309042704
|20-07-2026 22:36:27
|200.000,00
|320D60720ZF3G1MD Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202548180940
|20-07-2026 22:37:08
|500.000,00
|320D60720CH4QD35 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202746839055
|20-07-2026 22:37:09
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YB1Z5HU3 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:38:38
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:38:40
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YB3YXMCP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:39:12
|100.000,00
|ung ho ms 2026.191
|20-07-2026 22:40:13
|300.000,00
|CT DEN:320T2670YB60V93F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:41:28
|100.000,00
|320D6072053UX3LS Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:41:27 6201ASCB02JQJRTN
|20-07-2026 22:41:38
|300.000,00
|CT DEN:320T2670YB7W8AKY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:41:46
|500.000,00
|320D60720SE7AEJW Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202087790233
|20-07-2026 22:42:07
|100.000,00
|320D60720ANN4B8A Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:42:21
|50.000,00
|320D60720B26YAYM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:42:54
|200.000,00
|320D60720VTNKFKA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202580797902
|20-07-2026 22:42:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:43:53
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:44:00
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:44:18
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YBBDNG93 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:44:30
|500.000,00
|320D6072040P6PSG 138576504686 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc CHUYEN TIEN OQCH000G73eR MOMO138576504686MOMO
|20-07-2026 22:45:04
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YBCEA66J Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:45:32
|1.200.000,00
|CT DEN:320T2670YBD1AXXQ MBVCB.15214565999.158413.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9912158995 TRAN HOANG QUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 22:46:45
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YBEN92CR ung ho ms 2026.191 em tran minh duc
|20-07-2026 22:47:09
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YBF64SH0 MBVCB.15214570446.165491.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491000414956 KHUAT BA DONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 22:47:22
|2.000.000,00
|320D60720E4LNQ5V Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:47:29
|200.000,00
|320D607208STTQ95 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202215809957
|20-07-2026 22:47:37
|200.000,00
|320D60720GSA3ECU Ung ho MS 2026191 chau Tran Minh Duc Chuc chau mau lanh benh
|20-07-2026 22:47:40
|2.000.000,00
|CT DEN:320T2670YBFV4EW3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:48:14
|100.000,00
|320D607208M34DMP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202144842404
|20-07-2026 22:48:51
|100.000,00
|320D60720FVDDJY5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202967397201
|20-07-2026 22:49:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:49:50
|50.000,00
|CT DEN:320T2670YBJQGWNM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:49:52
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YBJRQKNP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:50:02
|200.000,00
|CT DEN:320T2670YBJZ90US Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:50:16
|50.000,00
|320D60720YL3F2J8 MS 2026.191 FT26202967402707
|20-07-2026 22:51:09
|200.000,00
|320D60720BHTKGVE Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:51:25
|500.000,00
|CT DEN:320T2670YBLTG9R6 ung ho MS 2026.191
|20-07-2026 22:53:05
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:53:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:55:18
|500.000,00
|320D607206JJRRCZ UNG HO MS2026.191TRAN MINH DUC-200726-22:55:18 6201ASCB02JQTBPE
|20-07-2026 22:56:21
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YBTAY9FB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:57:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:58:29
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 22:59:05
|500.000,00
|CT DEN:320T2670YBWXBZGR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:01:41
|500.000,00
|ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 23:03:34
|200.000,00
|NGUYEN THI HONG LIEN Chuyen tien ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 23:03:55
|100.000,00
|320D60720PGQNCFR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202463054025
|20-07-2026 23:06:33
|100.000,00
|ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc) Chuc con mau khoe
|20-07-2026 23:07:10
|50.000,00
|138578107684-0358977620-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:08:22
|200.000,00
|NGHIEM TRONG DUONG chuyen tien ung ho ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 23:11:56
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:12:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:12:55
|200.000,00
|320D607207B9YU74 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:13:18
|100.000,00
|320D60720RRE26J9 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:13:19
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:14:22
|100.000,00
|320D60720ZKF4VAE Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202407488800
|20-07-2026 23:14:47
|200.000,00
|320D60720YST37B7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:15:09
|100.000,00
|320D60720KG1XZ77 Ung ho MS 2026.191. em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:17:12
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:17:50
|100.000,00
|320D607208A9PJ78 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202027714891
|20-07-2026 23:19:13
|300.000,00
|138578962198-0903868280-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:20:35
|300.000,00
|CT DEN:320T2670YCRAQAZF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:21:23
|100.000,00
|320D60720HPPTGWY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:22:26
|300.000,00
|320D60720P8ZQG2Z Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202300365529
|20-07-2026 23:24:30
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YCWH0F4U Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:24:47
|200.000,00
|138579320088-0968945302-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:25:06
|50.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:25:33
|50.000,00
|320D60720Z6G322R Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202744801804
|20-07-2026 23:25:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|20-07-2026 23:27:12
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:28:00
|20.000,00
|320D607204LPFVSG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:28:02
|100.000,00
|320D60720TULLRU0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|20-07-2026 23:28:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2670YD1W3EL4 MBVCB.15214798828.322429.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0221000066852 NGUYEN THI HAU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-07-2026 23:29:23
|500.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
Báo VietNamNet