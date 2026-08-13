1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15077352699.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026 .174 anh nguyen van hien#SP#020097041507112224062026dyHb649723.5390.54109.222356
11/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137257731957.20260711.137257731957-0938122191_Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim
11/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137257674009.20260711.137257674009-0938122191_Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.170 em xa duc hung#SP#020097041507112220422026pt5b643341.5189.44119.222032
11/07/2026 300.000,00 MBVCB.15077126519.Ung Ho MS 2026.182 Ha Huynh Nhu.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 50.000,00 6192MCOBQ2BBWU31.Ung ho ms2026.182 ha quynh nhu.20260711.215923.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
11/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507112132492026SQCY086798.5387.65781.213249
11/07/2026 300.000,00 MBVCB.15076296820.ung ho MS 2026.181( Bui Thi Mim).CT tu 0371000430893 CAO NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#0200970405071121074620265VW8095661.5390.43575.210738
11/07/2026 600.000,00 6192VNIB02FJ2RVF.ung ho ma so 2026.182 em Ha Quynh Nhu.20260711.210418.988541189.LE TRONG NHAN.970441
11/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207112053052026EOAI864474.5389.62539.205305
11/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Ha Quynh Nhu ms 2026.182#SP#020097042207112052362026P807738184.5387.60272.205225
11/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207112045072026D5KU197489.5388.17855.204508
11/07/2026 50.000,00 6192MSCBD2GY2AS3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260711.204444.0704679212.PHAN THI PHUONG DUNG.970422
11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15075790991.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0011004261010 DOAN THE DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207112041432026C063980400.5390.99221.204133
11/07/2026 200.000,00 6192TPBVI21SCS9X.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260711.203826.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
11/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807112011082026dc8r683286.5189.12263.201108
11/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507112008042026CY0M031170.5189.91902.200753
11/07/2026 400.000,00 MBVCB.15075169972.ung ho MS2026.180 Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0451000396878 TRAN MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 300.000,00 MBVCB.15075148337.ung ho MS 2026 181 chi em ba MIM.CT tu 0451000396878 TRAN MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 300.000,00 6192IBT1d1U7HLUJ.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.195214.970422U860cd3000000000ed4970.MBBANK IBFT.970422
11/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807111930552026ecys517119.5189.57937.193056
11/07/2026 10.566,00 6192IBT1kC7THLD3.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan FT26192756861400.20260711.192938.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15074311070.uh 2026.182 ha quynh nhu.CT tu 0541000184529 TRAN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 300.000,00 MBVCB.15074274098.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 300.000,00 MBVCB.15074226899.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097041507111911352026Cx0x836545.5387.30417.191135
11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15073936353.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0041000254389 NGUYEN THI KIEU DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 120.000,00 MBVCB.15073592163.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15073575056.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15073079201.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 50.000,00 6192ORCOQ2BBCMNG.LOC HO TRO MS 2026.182 HAHUYNHNHU.20260711.181932.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
11/07/2026 100.000,00 6192IBT1kC7LT7SZ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26192504798057.20260711.181313.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
11/07/2026 50.000,00 6192ASCB02FF4YDE.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu-110726-18:12:28 6192ASCB02FF4YDE.20260711.181228.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
11/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807111811282026l5b1142452.5189.16124.181128
11/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026, 182#SP#020097048807111801332026ve5z090804.5389.43651.180133
11/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507111756102026A3WH098193.5388.4416.175610
11/07/2026 100.000,00 6192SGTTH2M9BX1C.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu.20260711.175427.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15072472510.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026, 170#SP#020097048807111753452026b8he049926.5388.87086.175337
11/07/2026 30.000,00 6192VNIB02FFT4T3.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260711.175136.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
11/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207111748102026O9Q5431560.5388.44950.174811
11/07/2026 200.000,00 6192IBT1kC7LPF3E.Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26192695020351.20260711.174333.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
11/07/2026 15.000,00 6192TPBVI21X6IXS.DANG DINH KHANH chuyen tien.20260711.174111.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
11/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu)#SP#020097041507111740122026YYZ1368230.5389.86498.174012
11/07/2026 25.000,00 6192IBT1kC7LICRB.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192704348943.20260711.173528.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
11/07/2026 50.000,00 6192TPBVI21X68RV.MS 2026.182 Ha Quynh Nhu.20260711.173423.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
11/07/2026 100.000,00 6192TPBVI21X6BH7.Ung ho MS 2026.182 Ha Quynh Nhu.20260711.173154.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
11/07/2026 100.000,00 6192SGTTH2M9QX5G.IBFT Ung ho MS 2026.182 - em Ha Quynh Nhu.20260711.173005.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
11/07/2026 10.000,00 6192IBT1kC7L9X2Y.ung ho ms 2026.182, em Ha Quynh Nhu, chuc em va gia dinh binh an FT26192029070091.20260711.172610.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
11/07/2026 300.000,00 MBVCB.15071820872.ms2026.182.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 50.000,00 6192MSCBD2G2E3KB.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.171020.0353882123.MAI NGOC HUYEN.970422
11/07/2026 10.000,00 6192IBT1aW3U77FS.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260711.170938.000004929853.HUYNH PHUC ANH.970433
11/07/2026 50.000,00 6192IBT1kC7HXKF1.Ung ho Ms 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26192433920560.20260711.170519.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
11/07/2026 150.000,00 MBVCB.15071398607.Ung ho MS 2026.182( em Ha Quynh Nhu).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970405071117025620266K8E056764.5388.17643.170256
11/07/2026 5.000,00 6192VNIB02FF1QU8.ung ho MS 2026.182 ( em Ha Quynh Nhu ).20260711.170150.912281212.GIANG MY LINH.970441
11/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15071342325.Chuyen tien ung ho hoan canh kho khan.CT tu 0041000187640 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/07/2026 300.000,00 6192IBT1kC7HF5XY.Ung ho MS 2026.182 FT26192425960606.20260711.170018.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407
11/07/2026 100.000,00 6192MSCBD2G2URRC.Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.165956.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
11/07/2026 300.000,00 6192IBT1kC7HTEIM.Ung ho MS 2026 182 be Ha Quynh Nhu o Tuyen Quang FT26192921993844.20260711.165824.19028817640012.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
11/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.182 ha quynh nhu#SP#020097048807111656352026jz8t750009.5388.74022.165625
11/07/2026 50.000,00 6192IBT1aW3UG1KM.UNG HO MS 2026177 EM SUNG A GU.20260711.165339.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424
11/07/2026 200.000,00 6192IBT1kC7HZB65.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192992540308.20260711.165054.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
11/07/2026 50.000,00 6192IBT1aW3UA672.UNG HO MS 2026176 CHI TRAN THI THU HIEN.20260711.164940.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424
11/07/2026 200.000,00 6192IBT1kC7H6F95.Ung ho MS 2026.182 FT26192088070261.20260711.164919.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15071092244.MS 2026. 182 ( Em Ha Quynh Nhu).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.182 be Ha Quynh Nhu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207111647572026SODB362732.5389.14091.164757
11/07/2026 50.000,00 MBVCB.15071004967.ung ho MS 2026.185.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 50.000,00 MBVCB.15070992384.ung ho MS 2026.184.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807111641402026dy1n678794.5390.70696.164129
11/07/2026 68.000,00 Uh MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207111632102026LILW946624.5189.8651.163200
11/07/2026 100.000,00 6192IBT1kC7HUG8Q.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192902200160.20260711.162026.1210788686.VU CANH TAN.970407
11/07/2026 1.000.000,00 VTMH Chuyen tien Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970488071116110320263vi8549364.5390.77525.161103
11/07/2026 300.000,00 MBVCB.15069640284.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 500.000,00 MBVCB.15069397198.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0181000051552 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15069222456.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.182 ( em Ha Quynh Nhu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207111441182026GVSQ939874.5387.89072.144118
11/07/2026 100.000,00 Chuyen tien ung ho MS2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807111433272026b0ec218710.5189.50680.143327
11/07/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137186177094.20260711.137186177094-0355232010_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
11/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970488071114085320264ffn150655.5387.34768.140853
11/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507111405262026PZQX046567.5189.18629.140516
11/07/2026 300.000,00 MBVCB.15068743879.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0531002553471 DO HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507111354192026G12Z012116.5389.69467.135419
11/07/2026 500.000,00 6192IBT1kC7ZW8HX.Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26192898905975.20260711.135013.19035318804019.DINH HAI NAM.970407
11/07/2026 10.000,00 MBVCB.15068306269.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 200.000,00 6192IBT1kC76L66J.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26192819441490.20260711.132147.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
11/07/2026 200.000,00 6192IBT1kC76LJQQ.Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26192434900901.20260711.131921.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
11/07/2026 50.000,00 6192TPBVI21XUJ6C.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.131833.01275242001.NGUYEN VAN KHANH.970423
11/07/2026 500.000,00 MBVCB.15067923405.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1054036831 TRAN THI TU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 500.000,00 6192IBT1kC7643V7.ung ho ms 2026 182 em HA HUYNH NHU FT26192773764555.20260711.125053.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
11/07/2026 100.000,00 6192IBT1iJEEXM89.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 182 HA WUYNH NHU.20260711.123803.247529918.LE THI HOA.970432
11/07/2026 5.000,00 6192IBT1kC768D28.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26192862203842.20260711.122947.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15067296597.TRUONG THI NGOC TUYET ung ho ms2026.174 (Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0071000773299 TRUONG THI NGOC TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 239.000,00 MBVCB.15067271895.NNC ung ho MS2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/07/2026 200.000,00 6192IBT1iJEEEUIG.Ung ho ms 2026 182.20260711.115305.182980088.LE THI HIEN.970432
11/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807111146312026uc6q725166.5387.1957.114631
11/07/2026 120.000,00 6192IBT1kC7EF6WC.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192920067604.20260711.114315.19027602564017.VND-TGTT-DANG PHI SON.970407
11/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN PHUONG LAN chuyen tien ung ho ms 2026.182 e ha quynh nhu#SP#020097040507111128442026G7DX095417.5390.87787.112844
11/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.182 (Ha Quynh Nhu)#SP#020097041507111125512026zLLS809649.5387.70204.112551
11/07/2026 200.000,00 6192IBT1iJEEB39B.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.112308.188115667.HOANG THUY HANG.970432
11/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807111120572026obhf622417.5387.40205.112057
11/07/2026 50.000,00 6192IBT1kC7E4PXY.Giup ma so 2026.182 FT26192805251122.20260711.111240.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
11/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807111110452026wg7s580884.5389.75709.111045
11/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207111110022026YVOR650208.5189.72278.111002
11/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807111047502026ey61489981.5189.38262.104750
11/07/2026 200.000,00 6192ASCB02FCPGGF.UNG HO MS 2026 182 EM HA QUYNH NHU-110726-10:47:26 6192ASCB02FCPGGF.20260711.104727.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
11/07/2026 300.000,00 MBVCB.15065926488.TRAN HUNG HOA chuyen tien ung ho MS2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 0271000280847 TRAN HUNG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 100.000,00 6192MSCBD2EPEWP4.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260711.104202.0364367200.NGUYEN THI THU HUYEN.970422
11/07/2026 300.000,00 6192VNIB02F822PH.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.103926.799997899.PHAN MINH THANG.970441
11/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207111038152026YG38416824.5389.83258.103808
11/07/2026 30.000,00 MBVCB.15065747484.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807111026142026ubyx404992.5389.14169.102614
11/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#02009704880711102014202640av381138.5389.79494.102014
11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15065520374.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15065474164.Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0451001669750 NGUYEN THI NHU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu, ma GD 100000159336745#SP#020097044907111013412026O3Yf292439.5189.43174.101341
11/07/2026 200.000,00 6192IBT1kC7KTNXR.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192759065703.20260711.100745.6788111111.HA TUNG LAM.970407
11/07/2026 50.000,00 6192VNIB02FC6ZA3.ung ho ms 2026.182 (ha quynh nhu).20260711.100657.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
11/07/2026 1.000.000,00 MS 2026174 ANH NGUYEN VAN HIEN#ACH#0200970407071110045720261001554644.2026-07-11.100457.VND1000180560217.LE THI HONG THANH.VTCBVNVN
11/07/2026 500.000,00 MBVCB.15065171670.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0721000529038 NGO THI THY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 200.000,00 6192IBT1aW386Z6K. Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260711.095646.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
11/07/2026 100.000,00 6192IBT1aW386V8G.ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260711.095044.05300014266436.NGUYEN THI MAI HUONG.970440
11/07/2026 200.000,00 6192SGTTH2MS8BKV.IBFT ung ho MS2026.182 em Ha Quynh Nhu.20260711.094541.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
11/07/2026 100.000,00 6192IBT1kC7KGSX4.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26192209250045.20260711.094316.19033990583011.VND-TGTT-LE BUI QUYNH NHU.970407
11/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807110942392026qujr231201.5390.77158.094229
11/07/2026 30.000,00 6192IBT1kC7KASQY.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26192697117798.20260711.094022.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
11/07/2026 200.000,00 6192SHBAP225BAI4.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.093306.1006512601.VU HOAI VAN.970443
11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15064786027.NGUYEN THI HONG LIEN chuyen tien ung ho Luong van vien,ms 2026.175.CT tu 0081000693192 NGUYEN THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 500.000,00 MBVCB.15064699462.LE THI TRANG chuyen tien 2026.182 em Ha Quynh Nhu .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507110921412026UBM5038841.5189.74407.092130
11/07/2026 50.000,00 6192SGTTH2MSMWWD.IBFT Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260711.091718.050127183901.NGUYEN CHAU NGOC HUYEN.970403
11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15064494783.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0731000774709 LE HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15064445240.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0731000774709 LE HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15064371400.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0731000774709 LE HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207110904182026USN1571983.5189.96888.090419
11/07/2026 150.000,00 MBVCB.15064249246.Ung ho MS 2026.182( em Ha Quynh Nhu).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 500.000,00 MBVCB.15064235426.Ung ho MS 2026.182.CT tu 9703729384 LAM HUU HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 150.000,00 MBVCB.15064230985.Ung ho MS 2026.181 ( chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970488071108544920265mdi050221.5387.54800.085449
11/07/2026 500.000,00 6192TPBVI21XLMS7.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.084858.00770267001.LE MANH HAI.970423
11/07/2026 200.000,00 6192IBT1aW38A5V4.NGUYEN VAN THUC chuyen tien.20260711.084810.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
11/07/2026 200.000,00 6192IBT1aW38A9KL.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260711.084411.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
11/07/2026 200.000,00 DO THI HOA chuyen tien ung ho MS 2026.182 ( em Ha Quynh Nhu#SP#020097041507110840142026YQao170050.5388.98038.084014
11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15063947315.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 3.000.000,00 MBVCB.15063864729.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0011001287790 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807110827112026gc99950532.5390.46807.082701
11/07/2026 500.000,00 6192ASCB02FCWI8X.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.182 HA QUYNHNHU-110726-08:27:08 6192ASCB02FCWI8X.20260711.082708.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
11/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207110809372026K3EZ446644.5389.81720.080927
11/07/2026 200.000,00 6192IBT1kC77KIL1.Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26192099268880.20260711.080613.14020857493013.VND-TGTT-VO HOANG SON.970407
11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15063484584.Ung ho ms 2026.182.CT tu 1053303471 NGUYEN BA CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 50.000,00 MBVCB.15063403486.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1018870485 NGUYEN TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 239.000,00 MBVCB.15063301985.NNC ung ho MS2026177 be Sung A Gu.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/07/2026 200.000,00 MBVCB.15063267251.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0181000924647 NGUYEN VAN DAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 500.000,00 MBVCB.15063274414.NGAN PHANH TAC chuyen tien ung ho MS 2026.182(em Ha Quynh Nhu).CT tu 0281000532863 NGAN PHANH TAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.182-em Ha Quynh Nhu#SP#0200970405071107460520262K2Q063801.5189.2343.074605
11/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15063223915.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 7901882699 NGUYEN DO NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097041507110741122026EvSo876064.5388.85278.074112
11/07/2026 50.000,00 MBVCB.15062993914.Ung ho MS 2026.181.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/07/2026 100.000,00 6192IBT1iJEKI7G8.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260711.071124.0984041991.DAO DUC VINH.970432
11/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097040507110702422026ATM2073351.5390.63552.070242
11/07/2026 150.000,00 6192MSCBD2E7E6VW.HUYNH KIM CHI ung ho MS 2026179 em Pham van Duong 2026180 em Huynh Ngoc Thuan 2026155 ba Bui Thi Nam.20260711.070111.9513041991.HUYNH KIM CHI.970422
11/07/2026 100.000,00 MBVCB.15062480636.Chuyen tien ung ho ms 2026 182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.179 Pham Van Duong#SP#020097042207110604022026C22R889229.5387.40332.060403
11/07/2026 200.686,00 Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.181 gia dinh ba Bui Thi Mim. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507102356342026Z2WO059089.5389.22967.235634
11/07/2026 15.000,00 MBVCB.15061317486.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 6.868,00 6193MSCBD2GCMK93.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260712.223948.872866868.DUONG ANH THUY.970422
12/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026 182#SP#020097048807122235482026vcua826057.5390.79768.223548
12/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507122231002026erJ4832660.5387.69247.223100
12/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507122223432026MN0P068352.5189.52366.222343
12/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207122205562026IGT8973659.5390.1907.220557
12/07/2026 10.000,00 MBVCB.15092660573.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen ung ho MS 2026.183(gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 300.000,00 6193IBT1iJE3S2Q1.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.220201.0901134886.NGO NGOC CUONG.970432
12/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026 183#SP#020097048807122159352026kpkv757777.5189.81720.215924
12/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507122148052026O8TA091321.5388.43482.214805
12/07/2026 100.000,00 6193IBT1kCK92M5V.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194228794040.20260712.214615.19028829083011.VND-TGTT-TRINH QUANG LINH.970407
12/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807122138042026olz3704958.5189.5761.213804
12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15092328346.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0361000196132 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 6193MCOBQ2BM3DTG.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.212156.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
12/07/2026 300.000,00 MBVCB.15092169640.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807122115592026w2l5641183.5390.12868.211600
12/07/2026 10.000,00 6193TPBVI219PY8Y.ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).20260712.211406.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423
12/07/2026 200.000,00 MBVCB.15091973552.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0451001321124 DOAN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807122103282026cjpo601098.5189.53396.210328
12/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807122059162026zd3k587351.5389.32938.205916
12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCK2KWK2.UH MS2026.183 GD Nguyen Thi Yen FT26194807440272.20260712.205024.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCK27WZ8.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194724045071.20260712.204727.9902034600.LE TAN TAI.970407
12/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507122045032026J050073156.5189.60384.204503
12/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Yen ms 2026.183#SP#020097042207122039202026YJPU488115.5388.31202.203920
12/07/2026 500.000,00 6193WBVNP2LYKCYL.Ms 2026182.20260712.203717.105000153556.DONG LE KHANH NGOC.970412
12/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207122021362026JSKS305627.5389.31967.202136
12/07/2026 800.000,00 MBVCB.15091261273.Chi Nhat, chi Mai canada ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0331000440562 TRAN MY THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 20.000,00 6193IBT1iJEFL2EZ.Ung ho MS 2026-183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.201105.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
12/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137383169674.20260712.137383169674-0377726620_Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15091047858.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0161000181195 TRAN THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.183#SP#020097042207121957032026NINF610307.5390.91897.195704
12/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137381073154.20260712.137381073154-0973192724_Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
12/07/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807121942382026pm6z300998.5390.7320.194238
12/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507121935122026TIFJ060372.5390.63218.193512
12/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.178 ( anh Nguyen Van Ty )#SP#02009704150712193235202642WP246772.5388.46764.193235
12/07/2026 50.000,00 TRAN THI MAI LAN ung ho MS 2026.179 ( em Pham Van Duong )#SP#020097041507121931192026mL1l241710.5189.40084.193119
12/07/2026 50.000,00 NGUYEN THI QUY ung ho MS 2026.180 ( Huynh Ngoc Thuan )#SP#020097041507121929592026JqXu237151.5390.31736.192959
12/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207121929572026ORPM158875.5387.31681.192958
12/07/2026 50.000,00 NGUYEN VAN PHUNG ung ho MS 2026.176 (. Tran Thi Thu Hien )#SP#020097041507121928312026fpoz230707.5388.22615.192831
12/07/2026 300.000,00 MBVCB.15090342948.ung ho MS2026.183( gia dinh c Nguyen Thi Yen).CT tu 0021000469274 CAO THI LIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 50.000,00 LE VAN THIEN ung ho MS 2026.177 ( Sung A Gu )#SP#02009704150712192651202611QN223740.5189.13109.192651
12/07/2026 200.000,00 6193NAMAP2LY4STY.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.192614.0904589524.TRAN THI THUY NHU.970428
12/07/2026 50.000,00 PHUNG LE NHAT HUE ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy)#SP#020097041507121925112026d29K216605.5387.2461.192500
12/07/2026 30.000,00 NGUYEN NGOC ANH chuyen tien 2026 .183#SP#020097042207121923482026SR66983300.5189.93732.192348
12/07/2026 50.000,00 PHUNG LE NHAT MINH ung ho MS 2026.172 ( anh Vi Van Chuc)#SP#020097041507121923332026A6rw209579.5387.92589.192333
12/07/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137376409732.20260712.137376409732-0797400132_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
12/07/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137376289433.20260712.137376289433-0797400132_Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
12/07/2026 50.000,00 VO LE MUOI ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van )#SP#0200970415071219203520269Nro197280.5388.74461.192035
12/07/2026 50.000,00 VO LE UT ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien )#SP#020097041507121919042026X74W189817.5388.64859.191904
12/07/2026 50.000,00 VO THI KIM TUYEN ung ho MS 2026.175 ( anh Luong Van Vien )#SP#020097041507121917412026SMnR185184.5389.55868.191733
12/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507121856422026G8Po990111.5189.23702.185642
12/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207121841152026VK7S104954.5387.24479.184115
12/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807121836572026wcg0017916.5389.95479.183646
12/07/2026 600.258,00 MBVCB.15089368113.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1014495812 LAI NGOC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 50.000,00 NGUYEN VAN LUONG ung ho MS 2026.181 ( Bui Thi Mim )#SP#020097041507121821552026ZQ1g825309.5189.873.182155
12/07/2026 50.000,00 PHAM THI NGUYEN ung ho MS 2026.182 ( Hoai Thu Quynh Nhu)#SP#020097041507121820082026luCf816858.5387.90183.182008
12/07/2026 50.000,00 LE VAN TAM ung ho MS 2026.183 ( Nguyen thi Yen 1980.)#SP#020097041507121818162026SsKg807946.5389.77806.181816
12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15089044186.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 50.000,00 6193IBT1aW351F6Z.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.181709.1200386998989.DOAN THANH MAI.970430
12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15089021381.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15089026322.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15089011436.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 200.000,00 6193IBT1fJCRLBBM.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 181 chi em ba Bui Thi Mim.20260712.181504.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
12/07/2026 300.000,00 6193IBT1fJCRL8Y7.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.181305.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
12/07/2026 50.000,00 6193ABBKP2LYFA1T.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.181017.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
12/07/2026 50.000,00 6193IBT1iJEFVV4H.ZP261930597335 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260712.180805.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
12/07/2026 68.000,00 MBVCB.15088808234.DUONG PHUNG NHU chuyen tien Ung ho MS 2026.183(gd chi Nguyen Thi Yen).CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 30.000,00 MBVCB.15088515200.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 6193IBT1kCK1GWXB.Ung ho MS 2026.183 FT26194507210158.20260712.174855.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
12/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807121732392026xz5d710472.5390.78081.173231
12/07/2026 50.000,00 Khai ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#0200970422071217310620261INV538802.5390.66812.173106
12/07/2026 50.000,00 MBVCB.15088097446.Ung Ho MS 2026.176 ( Chi Tran Thi Thu Hien ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#02009704220712173006202642D7433306.5388.59728.173006
12/07/2026 50.000,00 Khai ung ho MS 2026.179 Pham Van Duong#SP#020097042207121727452026JICG886130.5189.44454.172745
12/07/2026 300.000,00 MBVCB.15088020515.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1037143393 HOANG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCK12IBD.Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194200655286.20260712.171407.19038867039013.HA THI YEN.970407
12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15087681792.Ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0081000364517 PHAM THI XUAN LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 500.000,00 6193ASCB02FZFF95.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.183 GD NGTHI YEN-120726-17:06:04 6193ASCB02FZFF95.20260712.170604.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
12/07/2026 2.000,00 6193IBT1fJCR7ER4.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.170033.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
12/07/2026 50.000,00 6193TPBVI219ULCA.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.165201.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
12/07/2026 50.000,00 6193TPBVI2194PJ7.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260712.165101.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
12/07/2026 50.000,00 6193TPBVI21947GR.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).20260712.165006.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
12/07/2026 50.000,00 6193TPBVI2194IBN.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).20260712.164901.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
12/07/2026 50.000,00 6193TPBVI2194HHD.MS 2026.183 Nguyen Thi Yen.20260712.164858.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
12/07/2026 50.000,00 6193TPBVI2194DMY.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260712.164801.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCKJTLKB.Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong FT26194560259708.20260712.164750.2929291985.NGUYEN QUOC KHANH.970407
12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15087105532.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207121631022026WKAG297462.5189.81351.163054
12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCKJ76HE.Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong FT26194606239039.20260712.162858.12202099999999.NGUYEN THI PHUONG ANH.970407
12/07/2026 50.000,00 6193MSCBD2G1Y8PA.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.162810.0353882123.MAI NGOC HUYEN.970422
12/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507121623252026TiwB253885.5389.36394.162325
12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15086834839.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0291000265420 HA ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15086822140.Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong.CT tu 0451000378199 NGUYEN PHUC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137349063574.20260712.137349063574-0966931495_Ung ho MS2026 183 Gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12/07/2026 200.000,00 MBVCB.15086568206.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.182.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 200.000,00 MBVCB.15086537577.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.181.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 30.000,00 6193IBT1kCKJVRF7.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194905922099.20260712.155429.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
12/07/2026 25.000,00 6193IBT1kCKJD8J9.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194444918054.20260712.154926.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
12/07/2026 10.000,00 MBVCB.15086272170.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 50.000,00 6193IBT1kCKJ1ZY3.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194860620843.20260712.153435.19033143813017.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH DUNG.970407
12/07/2026 300.000,00 MBVCB.15086065023.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9027106868 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 6193ASCB02FZYZ9E.UH MS 2026.183 GD CHI NGUYEN THI YEN-120726-15:21:19 6193ASCB02FZYZ9E.20260712.152119.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416
12/07/2026 200.000,00 MBVCB.15085909905.Ung ho Ms 2026.182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 300.000,00 6193VNIB02FZL3V7.ung ho Ms 2026.097 (chi Lo Thi Tuong).20260712.151608.020704060036370.DOAN THIEN TIN.970441
12/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.183 gd c Nguyen Thi Yen#SP#0200970488071215082520263rpc118551.5387.32917.150825
12/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507121501312026Z3Q5077165.5189.2014.150131
12/07/2026 100.000,00 Chuyen tien ung ho MS2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807121458322026k9hk088160.5189.87198.145832
12/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.181 (Bui Thi Mim )#SP#020097041507121453552026vBja836475.5387.66355.145344
12/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.182 ( Hoai Thu Quynh Nhu)#SP#020097041507121452252026thsu832256.5388.58662.145225
12/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.183 ( Nguyen Thi Yen 1980)#SP#020097041507121450502026oAbc826710.5189.52558.145050
12/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970488071214455020262049050828.5189.30217.144539
12/07/2026 100.000,00 6193IBT1iJETY6FE.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.144340.129292032.PHAM THAI VIET.970432
12/07/2026 200.000,00 6193SHBAP2LLXAD1.ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.143355.1010477677.HUYNH THI HONG YEN.970443
12/07/2026 200.000,00 VU CUC PHUONG Chuyen tien ung ho Maso 2026.183, gia dinh ch Nguyen Thi Yen#SP#020097048807121425052026fct2993564.5388.42256.142456
12/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807121423352026e69h989603.5390.35484.142335
12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15085166036.Chuyen tien ung ho.CT tu 0631000495098 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/07/2026 2.000,00 6193MSCBD2GB4XHR.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260712.142002.0373095162.PHAM THANH THAO.970422
12/07/2026 50.000,00 6193IBT1kCKWBM59.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim FT26194389633104.20260712.141804.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
12/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207121416022026HX0B778466.5388.3795.141603
12/07/2026 100.000,00 6193ASCB02FT6M7R.UNG HO MS 2026.175 ANH LUONG VAN VIEN-120726-14:11:20 6193ASCB02FT6M7R.20260712.141120.40786987.DANG DAT BAN.970416
12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCKWYCW6.MS 2026.183 FT26194906005495.20260712.140905.19129884502016.VND-TGTT-TA QUOC VIET.970407
12/07/2026 100.000,00 6193MCOBQ2B1HBP9.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.140441.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
12/07/2026 100.000,00 6193ASCB02FTNSAB.UNG HO MS 2026.180 EM HUYNH NGOC THUAN-120726-14:04:36 6193ASCB02FTNSAB.20260712.140436.40786987.DANG DAT BAN.970416
12/07/2026 100.000,00 6193IBT1iJETIKJM.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.140226.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
12/07/2026 100.000,00 6193ASCB02FTDMS9.UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-120726-14:00:21 6193ASCB02FTDMS9.20260712.140022.40786987.DANG DAT BAN.970416
12/07/2026 300.000,00 6193TPBVI219MWT7.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.135627.67662396868.NGUYEN THI LE HUYEN.970423
12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15084852634.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 200.000,00 gui md 2026 182 em Ha Quynh Nhu#SP#02009704220712135534202615PV380280.5389.22036.135535
12/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15084795072.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0011002447924 VU THI LA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 6193VNIB02FTI198.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.134643.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441
12/07/2026 100.000,00 6193TPBVI2191H97.NGUYEN VIET LINH DAN Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.133812.03393297101.NGUYEN DIEU LINH.970423
12/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi nguyen thi yen#SP#02009704880712133737202641hp875867.5389.49306.133726
12/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507121334352026Ngj5629144.5387.36792.133424
12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCKWCMY9.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194012596061.20260712.132339.19038790101012.VND-TGTT-VO THI NGOC.970407
12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15084458007.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097040507121320052026XMJ7053615.5387.77522.131957
12/07/2026 300.000,00 6193IBT1kCKWJCJC.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194639984022.20260712.131442.19036042756011.VND-TGTT-LE THANH NHAN.970407
12/07/2026 300.000,00 6193SHBAP2LL3J5H.ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.131025.0936845168.TRAN THI THANH BINH.970443
12/07/2026 150.000,00 6193IBT1kCKWQLQ9.Ms 2026 183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194368540663.20260712.130919.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
12/07/2026 200.000,00 6193IBT1aW3YYMAQ.ung ho MS 2026.183( gia dinh chi nguyen thi yen).20260712.130530.0947810811.PHAM THI THAO.970440
12/07/2026 30.000,00 6193VNIB02FT98HJ.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.130044.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
12/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207121259492026G5LK825570.5390.91261.125949
12/07/2026 300.000,00 MBVCB.15084197338.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 6193SGTTH2M3ULSC.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.125708.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
12/07/2026 200.000,00 MBVCB.15084160298.Ung ho MS 2026.183 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0491000032383 MAI THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 6193TPBVI219A7KD.Ung ho MS 2026.183 Nguyen Thi Yen.20260712.125300.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
12/07/2026 100.000,00 6193VNIB02FTSC11.MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.124946.692998888.DO QUANG HUY.970441
12/07/2026 10.000,00 6193IBT1kCKQFGMH.Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194590976105.20260712.124923.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
12/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.183 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen)#SP#020097041507121248132026LWyR511261.5390.39381.124814
12/07/2026 50.000,00 6193ORCOQ2B1SSPK.LOC HO TRO MS 2026.183 NGUYENTHIYEN.20260712.124652.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
12/07/2026 300.000,00 nhaahn ung ho ms 2026.182#SP#020097041507121246132026x0Md506410.5389.29678.124613
12/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970405071212450420266IKD051971.5387.25130.124504
12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15083988774.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.183 NGUYEN THI YEN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCKQL1FF.Ung ho MS 2026.183 FT26194712108326.20260712.124012.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
12/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15083929887.LAI HUY BINH chuyen tien ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15083893700.LAI HUY BINH chuyen tien UNG HO MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15083896616.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0181003621141 LE HOANG MY CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 6193TPBVI219ALWG.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.123301.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
12/07/2026 200.000,00 MBVCB.15083863953.ung ho MS 2026.183 ( gia dinh chi nguyen thi yen).CT tu 9962515486 NGUYEN BA DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807121230062026mvjs700034.5390.53372.122955
12/07/2026 300.000,00 6193IBT1kCKQE3AK.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194221712608.20260712.122849.19034124712011.VND-TGTT-DAO THI LINH TRANG.970407
12/07/2026 10.000,00 6193IBT1kCKQEFZI.ung ho ms 2026.183, gia dinh chi Nguyen Thi Yen, chuc chi va gia dinh binh an FT26194000512255.20260712.122844.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
12/07/2026 50.000,00 MBVCB.15083834203.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9904868066 TU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 6193TPBVI219Q9ZU.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.122612.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
12/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507121225332026mM8V445838.5189.29758.122522
12/07/2026 25.000,00 6193IBT1iJETWH2X.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.122409.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
12/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.183 chi nguyen thi yen#SP#020097042207121223572026Q731852950.5390.22203.122358
12/07/2026 100.000,00 6193IBT1kCKQKW32.Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194674393920.20260712.122232.9988887127.LE THANH NGAN.970407
12/07/2026 100.000,00 O5CH7JU4ENVP-Trung Kien ung ho MS 2026.183#SP#020097042207121221432026WYG0844150.5389.9781.122143
12/07/2026 100.000,00 6193IBT1d1UK6VGX.unghoMS2026183 nguyenthiyen.20260712.122040.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
12/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137323743557.20260712.137323743557-0399536599_Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12/07/2026 100.000,00 6193TPBVI219QTY2.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.121843.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
12/07/2026 50.000,00 6193ASCB02FTKMQ7.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-120726-12:16:50 6193ASCB02FTKMQ7.20260712.121650.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
12/07/2026 150.000,00 MBVCB.15083642149.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0491000048653 LE THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207121213592026COSG142823.5387.70129.121359
12/07/2026 100.000,00 6193SGTTH2M3ZX5I.IBFT Ung ho MS 2026.183 - gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.121301.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCKQA1RY.Ung ho MS 2026.183 gd chi Nguyen Thi Yen FT26194479509497.20260712.121247.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
12/07/2026 100.000,00 6193IBT1iJETQPT9.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.121246.144391101.MAC THI LOAN.970432
12/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807121211552026323n643288.5387.57823.121155
12/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen ba nhan hn#SP#020097042207121206242026RPHO580430.5390.29129.120625
12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15083511313.BUI NGOC DIEP giup do be Nong Quoc Khanh.CT tu 0511000427431 BUI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 20.000,00 6193IBT1iJELRCSG.Ung ho MS 2026-182 em Ha Quynh Nhu.20260712.115350.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15083288435.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung#SP#020097048807121150112026wvt6569074.5387.39532.115000
12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15083186706.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 LE VAN THANH chuyen tien MS 2026 183 gia dinh chi nguyen thi yen#SP#020097042207121141072026EGGI752371.5389.87393.114107
12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15083128719.LE THI TRANG chuyen tien 2026.183 chi Nguyen Thi Yen .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 30.000,00 MBVCB.15083112066.Ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 6193IBT1kCKQDDSQ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194873009730.20260712.113919.1111683368.DOAN MINH HOANG.970407
12/07/2026 500.000,00 6193IBT1kCKQD1SC.Ung ho ms 2026.183 nguyen thi yen. Le ngoc van anh chuyen. Cam on quy bao. FT26194246238235.20260712.113853.19033129467017.VND-TGTT-LE NGOC VAN ANH.970407
12/07/2026 5.000,00 6193VNIB02FTUAYE.ung ho MS 2026.183 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen ).20260712.113811.912281212.GIANG MY LINH.970441
12/07/2026 10.566,00 6193IBT1kCKQSQRA.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim FT26194927145985.20260712.113546.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15083035957.Ung ho MS 2026.180 (anh Huynh Ngoc Thuan - Khanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 30.000,00 MBVCB.15083023536.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1015522538 NGUYEN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 Chuyen tien ho tro MS 2026.183 Nguyen Thi Yen#SP#0200970488071211333020262w3b506874.5388.42980.113331
12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15082937540.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 6193IBT1kCKQJRYX.Ung ho MS 2026.182 e Ha Nhu Quynh FT26194012146049.20260712.112406.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15082864321.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 6193IBT1iJELL615.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 183 NGUYEN THI YEN.20260712.112009.247529918.LE THI HOA.970432
12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15082773631.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu - Lao Cai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970488071211183020261a7o446896.5389.54781.111819
12/07/2026 200.000,00 6193IBT1kC7N57EW.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26194758022253.20260712.102708.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15081918684.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2026.182 ( em Ha Quynh Nhu ).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 500.000,00 6193IBT1kC7N86U8.Ung ho ms 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26194362035140.20260712.101556.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
12/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207121001182026O271987959.5389.11433.100119
12/07/2026 100.000,00 6193IBT1kC7N9IWA.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26194778569200.20260712.095834.833668.NGUYEN TRANG NHUNG.970407
12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15081378190.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0421000532307 NGUYEN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 200.000,00 LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho ma so2026183 Nguyen Thi Yen, ma GD 100000159772295#SP#020097044907120950022026ZalP743912.5387.55550.095002
12/07/2026 35.000,00 6193VNIB02FTAYQN.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260712.094948.001704060047277.CHU THI HOA (VIB).970441
12/07/2026 200.000,00 6193SGTTH2M3A1VY.IBFT ung ho MS 2026.181. chi em ba Bui Thi Mim.20260712.094543.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
12/07/2026 500.000,00 6193IBT1aW3PRNK8.MS 2026.183 ( gia dinh chi nguyen thi yen).20260712.093005.000007204283.NGUYEN THU HIEN.970440
12/07/2026 100.000,00 6193IBT1kC7RT8VK.Giup ma so 2026.183 FT26194009174177.20260712.092249.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
12/07/2026 10.000,00 6193ASCB02FJ5AN9.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim-120726-09:19:59 6193ASCB02FJ5AN9.20260712.091959.24416981.LE THI HONG HANH.970416
12/07/2026 50.000,00 6193VNIB02FT2V16.ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260712.091150.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
12/07/2026 500.000,00 6193ASCB02FT248L.UNG HO MS 2026 183 GIA DINH CHI NGUYEN THI YEN-120726-09:10:10 6193ASCB02FT248L.20260712.091010.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
12/07/2026 50.000,00 6193ASCB02FJ5KJE.UNG HO MS 2026.183 GIA DINH CHI NGUYEN THI YEN-120726-09:01:05 6193ASCB02FJ5KJE.20260712.090105.24416981.LE THI HONG HANH.970416
12/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207120853002026RY4D608564.5387.93740.085301
12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15080375173.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15080276928.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1059826105 LE THIEN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 2.000.000,00 ung ho MS2026.183 chi nguyen thi yen#SP#0200970415071208432620260hQb479917.5387.56385.084326
12/07/2026 300.000,00 MBVCB.15080269110.PHAM DUY HOANG chuyen tienUng ho MS 2026.183.CT tu 1993572222 PHAM DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807120840112026xw6c796655.5388.45041.084012
12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15080185372.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207120833392026L6T9529443.5388.19757.083340
12/07/2026 500.000,00 6193ASCB02FJI5SC.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-120726-08:32:59 6193ASCB02FJI5SC.20260712.083259.134769569.TRAN THI HUONG.970416
12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15080093042.Gui den MS 2026.145 (em Hoang Viet Hung).CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15080052945.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho MS 2026. 145(em Vang Viet Hung).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026 178 ANH NGUYEN VAN TY#SP#020097040507120824132026F1RP086567.5388.85460.082403
12/07/2026 200.000,00 MBVCB.15079977238.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung#SP#0200970488071208220820260dyr729233.5389.78064.082208
12/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026 181 CHI EM BA BUI THI MIM#SP#020097040507120821252026TY3O072096.5390.74897.082126
12/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026 182 EM HA QUYNH NHU#SP#020097040507120819212026WVTA061507.5390.67573.081922
12/07/2026 200.000,00 MBVCB.15079898760.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137290869081.20260712.137290869081-0967147929_Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
12/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026 183 GD CHI NGUYEN THI YEN#SP#0200970405071208175720265J3O054246.5388.61714.081749
12/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137290625998.20260712.137290625998-0967147929_Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
12/07/2026 200.000,00 6193IBT1aW3PLIP2.Ung ho Ms 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.081617.137704079797979.DANH CHI THIEN.970437
12/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137290468402.20260712.137290468402-0967147929_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
12/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137290361253.20260712.137290361253-0967147929_Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
12/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137290262750.20260712.137290262750-0967147929_Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970488071208115220261rej691469.5189.40476.081152
12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVUP8RH.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).20260712.075401.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVUPSXF.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).20260712.075134.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
12/07/2026 100.000,00 6193SHBAP2LLBMRK.ung ho ms 2026.183.gia dinh chi nguyen thi yen.20260712.075055.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVUP2Q1.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260712.075007.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15079491576.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguy....CT tu 9336917916 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVUPWKA.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).20260712.074833.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
12/07/2026 200.000,00 LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho ma so2026182 HaQuynh Nhu, ma GD 100000159719329#SP#020097044907120748242026ZVIV890811.5390.58853.074825
12/07/2026 500.000,00 MBVCB.15079422820.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 10.000,00 MBVCB.15079389230.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.183#SP#020097040507120739542026WQ4U064859.5189.30747.073946
12/07/2026 1.000.000,00 6193ASCB02FJDBTM.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-120726-07:39:23 6193ASCB02FJDBTM.20260712.073923.94330379.MAI XUAN DUC.970416
12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVUU18Q.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).20260712.073159.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVUUQUV.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260712.073036.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVU8XUV.Ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).20260712.072901.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVU8LR9.Ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).20260712.072719.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVU8ZX1.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260712.072610.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
12/07/2026 10.000,00 6193IBT1cJVU8E6S.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.072500.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
12/07/2026 300.000,00 6193IBT1kC7XHN36.ung ho ms 2026.183 GD chi Nguyen Thi Yen FT26194155228120.20260712.072100.19022823064017.VND-TGTT-HOANG THI THUY.970407
12/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.183-gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507120720532026ARAW077994.5189.73279.072053
12/07/2026 500.000,00 6193TPBVI21SXA44.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260712.071502.01540750001.TANG HUU DAT.970423
12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15079001292.Chuyen tien ung ho ms 2026 183 chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/07/2026 30.000,00 MBVCB.15078629805.Ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 50.000,00 MBVCB.15078537123.ung ho MS 2026.183.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 50.000,00 MBVCB.15078532534.ung ho MS 2026.182.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970488071205531920268ymk354030.5389.7543.055320
12/07/2026 50.000,00 MBVCB.15078330263.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0141000746091 VU NGHIA HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 MBVCB.15078021207.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1979708498 LE THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15077699242.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15077678579.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15077653838.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15077620244.Ung ho MS 2026 . 173 (be Ta Thanh Van - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15077604326.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc - Bac Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 20.000,00 MBVCB.15077579757.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 6.868,00 6192MSCBD2GY3WBD.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260711.230850.872866868.DUONG ANH THUY.970422
12/07/2026 150.000,00 MBVCB.15077540682.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 150.000,00 MBVCB.15077510571.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 100.000,00 6192IBT1kC73EZ5T.Ung ho MS 2026. 182 em Ha Quynh Nhu FT26194269002146.20260711.225456.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
12/07/2026 200.000,00 MBVCB.15077418937.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1021210144 DANG THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/07/2026 50.000,00 MBVCB.15077400180.Ung ho MS 2026.182.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807132244152026xhgl531516.5189.2832.224406
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15108418985.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 20.000,00 MBVCB.15108395787.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807132235182026p48r516871.5189.79644.223518
13/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507132231062026PTN3043696.5390.67898.223055
13/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207132230292026719O868221.5189.66773.223021
13/07/2026 20.000,00 MBVCB.15108307833.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15108170899.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 184 ba Dinh Thi Ngo.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-130726-22:08:11 NZg7703889#SP#020097041607132208112026NZg7703889.5390.95376.220811
13/07/2026 1.000.000,00 6194IBT1iJ6QULUQ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.220635.13687979799.TRUONG NGOC QUY.970432
13/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan-130726-22:06:02 jEE5133951#SP#020097041607132206022026jEE5133951.5390.87891.220603
13/07/2026 10.000,00 MBVCB.15108108980.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu-130726-22:03:47 pvXL466433#SP#020097041607132203482026pvXL466433.5388.79998.220348
13/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-130726-22:01:33 6UKP916146#SP#0200970416071322013320266UKP916146.5387.71335.220133
13/07/2026 10.000,00 MBVCB.15108052667.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.184(ba Dinh Thi Ngo).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 500.000,00 6194MCOBQ2B8KIEV.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.215439.03601018943797.NGUYEN THI THANH MAI.970426
13/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970422071321535020262AN5874862.5388.41410.215350
13/07/2026 100.000,00 6194TPBVI21H3WP8.ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.214826.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCK5T6B4.Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26195251375409.20260713.214554.19038791573015.PHAM THI KIM LAN.970407
13/07/2026 700.000,00 Ung ho MS 2026.183 Gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970488071321442420267my1397105.5388.1795.214424
13/07/2026 1.800.000,00 6194IBT1bJM8NFCU.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho GD ba Dinh Thi Ngo MS 2026 - 184.20260713.214119.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15107698618.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0961000006761 HOANG THI NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15107674904.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0011003998298 DANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507132121412026ioG2871978.5389.91220.212141
13/07/2026 99.000,00 Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207132120252026EL22210907.5390.85201.212014
13/07/2026 6.868,00 6194MSCBD2GZVJGE.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260713.211916.872866868.DUONG ANH THUY.970422
13/07/2026 3.000.000,00 CSPM,CSTV tai tro cho ms 2026.183#SP#020097048807132117072026x4pa307728.5189.67550.211707
13/07/2026 50.000,00 MBVCB.15107448749.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9978802850 TRAN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV tai tro cho 2026.184#SP#020097048807132054042026t9nc220526.5390.39659.205352
13/07/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV tai tro cho ms 2026.182#SP#0200970488071320520120261bzc212420.5388.28860.205201
13/07/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV tai tro cho ms 2026. 180#SP#020097048807132051012026vuen208498.5389.24332.205101
13/07/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV tai tro cho ms 2026.179#SP#0200970488071320492320261e6v201958.5389.14785.204923
13/07/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV tai tro cho ms 2026.177#SP#0200970488071320481120263qyv197130.5387.8100.204811
13/07/2026 20.000,00 UH MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097042207132047172026JJC2544118.5389.3191.204717
13/07/2026 300.000,00 6194IBT1kCK5ST65.Ung ho MS 2026.184 FT26194372985149.20260713.204651.19028096933013.VND-TGTT-PHAM THU AN.970407
13/07/2026 10.000.000,00 CSPM, CSTV tai tro cho ms 2026.181#SP#020097048807132046492026d5x7191712.5389.639.204638
13/07/2026 10.000.000,00 CSPM,CSTV tai tro cho ms 2026.178#SP#020097048807132045392026eu82186894.5387.93440.204539
13/07/2026 25.000,00 6194IBT1kCK5CG91.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194320703935.20260713.203822.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15106794346.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.184 ( ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15106729972.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.183( gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 50.000,00 6194IBT1iJEN31RY.Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.200437.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
13/07/2026 100.000,00 6194TPBVI21HEC8P.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.194608.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
13/07/2026 500.000,00 MBVCB.15105912737.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.184 (Ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097040507131933052026KSQ4058505.5388.18766.193305
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15105507212.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 15.000,00 MBVCB.15105166218.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.180 (Em Huynh Ngoc Thuan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 15.000,00 MBVCB.15104954889.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097042207131845182026LGUQ902119.5387.8767.184518
13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15104809060.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1025484304 NGUYEN THI KIM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15104714417.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15104693284.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15104696126.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 500.000,00 MBVCB.15104451394.TRAN ANH TUAN ung ho MS2026.183(Gia dinh Chi NGUYEN THI YEN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 50.000,00 2026.180 ( EM HUYNH NGOC THUAN )#SP#020097041507131809172026PkXP921718.5389.92305.180917
13/07/2026 200.000,00 6194TPBVI21H8DNQ.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260713.180711.00027169001.QUACH THI HONG VAN.970423
13/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.183 gia dinh chi nguyen thi yen#SP#020097042207131802152026MECR648465.5189.39488.180216
13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15103918408.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0201000288512 HO THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKUNMD1.Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194444452891.20260713.175202.19034841460017.VND-TGTT-DOAN THU HOA.970407
13/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKURXRY.Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26194056576238.20260713.175118.19034079492011.VND-TGTT-LE THI NGOC MAI.970407
13/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.183 gia dinh c Nguyen Thi Yen#SP#020097042207131750252026QOCJ783780.5189.49539.175026
13/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKUXF71.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194193360205.20260713.174907.19034079492011.VND-TGTT-LE THI NGOC MAI.970407
13/07/2026 100.000,00 6194TPBVI21HBP6C.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.171535.00191956001.LE THI HUYEN.970423
13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207131710002026YNC8450193.5387.40724.170949
13/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN THI BICH chuyen tien ung ho MS 2026.180 Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970405071317095320269RA8005966.5189.40318.170942
13/07/2026 200.000,00 6194IBT1aW34CY4G.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.170316.6800000000022122.LE THI KIM NGOC.970446
13/07/2026 200.000,00 6194IBT1kCKU1IIM.Ung ho MS 2026.184 FT26194122721008.20260713.164719.14024177579016.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKUJYMR.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194100005276.20260713.164515.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407
13/07/2026 50.000,00 MBVCB.15102306429.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 1046725243 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15102244498.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.183 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen )dd.CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15102207761.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15102193634.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15102186725.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 50.000,00 6194VNIB02FUMLPK.ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).20260713.162311.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
13/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207131618382026QPYJ438058.5387.82100.161827
13/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097040507131615362026RWX6071489.5387.62082.161536
13/07/2026 10.000,00 MBVCB.15101774098.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 1.000.000,00 6194NAMAP2LQ7NTA.Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.155438.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
13/07/2026 500.000,00 6194SGTTH2MDWFCK.IBFT Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.155314.060117131354.TO THANH QUOC HUY.970403
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1iJER7KH8.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.154842.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
13/07/2026 300.000,00 6194SHBAP2LQ9I8B.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.154841.1006544190.NGUYEN QUOC HUY.970443
13/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI THAM ung ho MS 2026.183#SP#020097040507131532102026BUDM038045.5389.84816.153210
13/07/2026 20.000,00 MBVCB.15101200042.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCK8SIJK.Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo FT26194037502342.20260713.152659.19035877667013.TGTT-VND-TRUONG THI CHINH.970407
13/07/2026 300.000,00 6194IBT1kCK82N9U.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194230687540.20260713.152258.19031871559019.VND-TGTT-TRAN MINH PHUONG.970407
13/07/2026 300.000,00 6194MCOBQ2BC7SXW.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.151223.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
13/07/2026 500.000,00 6194IBT1kCK8JYI9.ung ho ms 2026.184 FT26194271170720.20260713.151219.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407
13/07/2026 30.000,00 6194IBT1kCK8J9BV.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194247085114.20260713.151131.3737444999.PHAM THI NGUYET.970407
13/07/2026 200.000,00 6194IBT1kCK8Q38U.Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26194219960023.20260713.150734.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
13/07/2026 200.000,00 6194IBT1iJER5WVI.TRAN THI PHUONG NHUNG uh MS2026184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.150649.126246692.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432
13/07/2026 100.000,00 6194SGTTH2MDRTQA.IBFT Ung ho MS 2026.184 - ba Dinh Thi Ngo.20260713.150603.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
13/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097048807131458402026xitv715054.5189.89480.145840
13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097042207131458302026EGCE827104.5388.87856.145830
13/07/2026 20.000,00 MBVCB.15100729768.ung ho ma so 2026.184.CT tu 0641000022277 THAI HOANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 500.000,00 MBVCB.15100698881.UNG HO MS 2026.184 (DINH THI NGO).CT tu 0481000888777 VU DUY MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 50.000,00 6194MCOBQ2BC6GTK.Ung ho ms2026.183 nguyen thi yen.20260713.144710.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
13/07/2026 50.000,00 6194MCOBQ2BC6J3X.Ung ho ms2026.184 dinh thi ngo.20260713.144301.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
13/07/2026 200.000,00 6194TPBVI2136D9N.ung ho ms ung 2026.174.anh nguyen van hien.20260713.143858.90907636318.LY VINH HOA.970423
13/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507131436462026283Q083898.5189.68570.143646
13/07/2026 25.000,00 6194IBT1iJER8WNI.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen adidaphat.20260713.143516.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKIK3JP.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194922199022.20260713.142846.70775481855.NGUYEN QUOC MINH.970407
13/07/2026 50.000,00 MS 2026.184 BA DINH THI NGO-130726-14:26:28 HTq5746221#SP#020097041607131426282026HTq5746221.5387.11354.142628
13/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207131423282026SK4S896753.5387.96484.142328
13/07/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.184 dinh thi ngo#SP#020097048807131422092026sxyb600178.5390.89281.142209
13/07/2026 200.000,00 6194IBT1kCKIGLNX.Ung ho ms 2026.184 Ba Dinh Thi Ngo FT26194965709087.20260713.142142.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
13/07/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.184 dinh thi ngo#SP#0200970422071314202320264E1Z832757.5387.79862.142023
13/07/2026 50.000,00 MBVCB.15100277992.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15100253473.Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKI445L.Ung ho ma 2026.184 ba dinh thi ngo FT26194227200217.20260713.141346.19020464615018.VND-TGTT-DO HONG HANH.970407
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKI4923.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194060399244.20260713.141229.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
13/07/2026 200.000,00 6194IBT1kCKI41YW.Ung ho MS 2026.184 FT26194320371061.20260713.141212.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
13/07/2026 200.000,00 6194IBT1kCKIBHID.Ung ho MS 2026 184 ba Dinh Thi Ngo FT26194008248355.20260713.141103.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
13/07/2026 100.000,00 6194TPBVI213N42B.Ung ho MS 2026076 chi Nguyen Thi Ha.20260713.141054.83899635555.BUI QUANG HUNG.970423
13/07/2026 100.000,00 6194SGTTH2MDJLHF.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.140942.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
13/07/2026 50.000,00 6194ORCOQ2BCNEEU.LOC UNG HO MS 2026.184 DINHTHINGO.20260713.140934.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
13/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-130726-14:09:14 C3JM565579#SP#020097041607131409142026C3JM565579.5387.23754.140914
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKIBJ32.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194234800231.20260713.140838.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKI5CYE.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194444186416.20260713.140517.19028541737017.VND-TGTT-NGUYEN NHU VIET.970407
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKIYCBF.Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26194660398032.20260713.140143.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
13/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207131356442026YMGZ327085.5189.63002.135645
13/07/2026 200.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970422071313560720266RA2146091.5387.58979.135608
13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15100022478.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0031000495366 NGUYEN VAN HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 70.000,00 6194IBT1kCKIMM7H.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26194883831720.20260713.134403.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKIV3PZ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194213160630.20260713.134230.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
13/07/2026 1.000.000,00 6194IBT1aW3BKFTH.Ung ho MS 2026183 Gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.133546.0908777231.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
13/07/2026 100.000,00 6194MSCBD2GF3GDT.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026183Nguyen thi yen.20260713.132541.8989686822222.HOANG THI NHUNG NHO.970422
13/07/2026 30.000,00 6194IBT1kCKICRFM.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26194337768401.20260713.132405.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
13/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ung ho ms2026182em ha huynh nhu#SP#020097040507131322402026KTAY028322.5389.4134.132241
13/07/2026 141.943,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#02009704220713131113202631FK220141.5189.50965.131102
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1iJERQZFP.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 184 dinh thi ngo.20260713.125302.111555222.VU THI THU THAO.970432
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKM6VEY.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26194770883184.20260713.123150.19036782081018.VND-TGTT-KIEU VIET THANG.970407
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKMEXIB.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26194115633710.20260713.123043.19036782081018.VND-TGTT-KIEU VIET THANG.970407
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKMEK11.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194226914003.20260713.122953.19036782081018.VND-TGTT-KIEU VIET THANG.970407
13/07/2026 100.000,00 6194TPBVI2139XNN.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.122814.25167338888.TRAN THI KIEU DIEM.970423
13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207131225472026XKPK125992.5189.17277.122548
13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15098823149.ms2026.183.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 300.000,00 6194MSCBD2GFJH6V.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.120318.56786886868.LE PHUC THO.970422
13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807131202022026xbcx212365.5389.68175.120202
13/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137460796058.20260713.137460796058-0987715996_Ung ho MS 2026183 Gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15098598024.MS 2026.183 (Gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 1023303846 LO QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 6194TPBVI213X6VS.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu) HHCD ong Cao Van Nhiep.20260713.115940.04169928601.CAO THU HANG.970423
13/07/2026 100.000,00 6194TPBVI213X3MR.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo) HHCD ong Cao Van Nhiep.20260713.115717.04169928601.CAO THU HANG.970423
13/07/2026 10.566,00 6194IBT1kCKMSKMT.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26194861647033.20260713.114616.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#0200970422071311442020263BVA932810.5387.46320.114421
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1iJEXZCJC.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 184 DINH THI NGO.20260713.113936.247529918.LE THI HOA.970432
13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15097914570.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15097899787.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15097888933.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15097885658.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15097882169.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507131115032026Y56G015092.5390.43848.111452
13/07/2026 5.000,00 6194IBT1kCKVTFVT.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26194937080269.20260713.111228.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
13/07/2026 3.000.000,00 CK UH MS 2026. 183 GD NGUYEN THI YEN-130726-11:08:18 aEen481012#SP#020097041607131108192026aEen481012.5387.2120.110808
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15097698799.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207131106152026GHKN326219.5388.89139.110616
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15097567684.ung ho.Ms.2026.184.(ba. Dinh Thi Ngo).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 10.000,00 MBVCB.15097527864.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#0200970422071310471920267I4J270806.5389.69945.104719
13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207131042162026W7VC930836.5387.38583.104216
13/07/2026 50.000,00 MBVCB.15097302876.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 6194MCOBQ2BCFQN9.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.103827.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
13/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKV588W.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194121450108.20260713.103827.9080866868.PHAM THI THUY.970407
13/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207131038172026FZYZ208387.5387.12942.103818
13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15097116216.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 1.000.000,00 6194IBT1aW3BV932.UNG HO MS 2026.184 (BA DINH THI NGO).20260713.102557.700004652380.LY THU PHONG.970424
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15096919466.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 30.000,00 MBVCB.15096916453.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15096907399.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15096893702.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu-130726-10:11:04 gds2738975#SP#020097041607131011042026gds2738975.5390.43309.101104
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1aW3BSMX8.ung ho ms 2026.183.20260713.100250.1313131319.TRAN ANH NGOC.970440
13/07/2026 20.000,00 MBVCB.15096545609.ung ho MS 2026.183 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1iJEXDT6F.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.094126.217666651.TRAN PHUONG ANH.970432
13/07/2026 300.000,00 6194IBT1iJEXD5E5.Ms 2026-184 uh ba Dinh Thi Ngo.20260713.093840.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
13/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKDAFXQ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194976009416.20260713.091416.19033187019016.VND-TGTT-LE HA ANH.970407
13/07/2026 50.000,00 6194MCOBQ2BCBHLG.Ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).20260713.090735.03101010965538.HOANG VIET.970426
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15095845694.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 200.000,00 6194TPBVI213TDIF.Ung ho MS 2026.183 (Gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260713.090134.80966050293.DAO YEN XUAN.970423
13/07/2026 500.000,00 6194IBT1kCKDYJDQ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194121088030.20260713.090023.2503202288.LUU THANH LAM.970407
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1iJEXW5W3.Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo.20260713.084327.0984041991.DAO DUC VINH.970432
13/07/2026 500.000,00 6194ABBKP2LQQIIJ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.084017.0391000099850.MAI THI PHUONG THAO.970425
13/07/2026 300.000,00 SHGD:19247348.DD:260713.BO:Nguyen Minh Hanh.Remark:Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207130835422026OPAL999713.5387.55310.083543
13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807130835032026ts3o409394.5389.52521.083503
13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15095436909.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15095422624.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 6194ASCB02FRI5GT.UNG HO MS 2026 184 BA DINH THI NGO-130726-08:29:31 6194ASCB02FRI5GT.20260713.082931.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKD1PYD.Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan FT26194870028409.20260713.082522.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15095349575.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.183.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137432493929.20260713.137432493929-0326683902_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
13/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKDJH4A.Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26194452012964.20260713.082325.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
13/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKDWLLA.Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194233602460.20260713.082024.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
13/07/2026 30.000,00 MBVCB.15095279608.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 500.000,00 Chuyen tien ung ho ms 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807130819442026bjhq357674.5388.95366.081944
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCKDWJIE.Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo FT26194062687744.20260713.081804.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
13/07/2026 100.000,00 MS2016.183#SP#020097041507130816102026Qeiy477031.5387.83389.081610
13/07/2026 300.000,00 6194IBT1kCKSXMTN.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194141857078.20260713.080554.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG.970407
13/07/2026 300.000,00 6194IBT1kCKS3VMI.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194412705630.20260713.080224.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG.970407
13/07/2026 200.000,00 6194IBT1aW35RY6D.ung ho ms 2026183 gia dinh chi nguyen thi yen.20260713.075924.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15094921347.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15094916501.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 30.000,00 MBVCB.15094869302.ung ho MS 2026.183 - gd chi nguyen thi yen - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 30.000,00 MBVCB.15094822766.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15094801267.Chuyen tien ung ho ms 2026 184 ba Dinh Thi Ngo.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15094750411.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15094556721.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0491000026247 TRAN VO MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15094478359.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15094439308.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 173 Ta Thanh Van.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKSBQFX.Ung ho MS 2026.183 FT26194252007849.20260713.071048.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
13/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.182 Ha Quynh Nhu#SP#020097042207130708242026TYSL999934.5387.72520.070813
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15094283401.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1968268195 PHAN THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 50.000,00 6194TPBVI213MRDH.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).20260713.065602.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423
13/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207130656002026SPOW630055.5390.41199.065600
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15094219540.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 182 Ha Quynh Nhu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.184-ba Dinh Thi Ngo#SP#020097040507130650582026BLJ6089327.5389.29015.065058
13/07/2026 10.566,00 6194IBT1kCKS8CY5.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu FT26194206919339.20260713.064354.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
13/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 178 anh Nguyen Van Ty NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#0200970405071306344920263ACC035892.5189.94128.063449
13/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.183 gd chi Nguyen Thi Yen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207130633472026PQK3657698.5390.92173.063336
13/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKSMG2F.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194860584902.20260713.063327.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
13/07/2026 200.000,00 MBVCB.15094014264.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 239.000,00 MBVCB.15093992485.NNC ung ho MS2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507130613122026r1Fs166652.5390.56438.061312
13/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807130612302026jcjo011954.5389.55695.061230
13/07/2026 500.000,00 MBVCB.15093873716.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1022551496 VU THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 200.000,00 6194IBT1iJE3KVVM.MP Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260713.055933.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
13/07/2026 200.000,00 6194IBT1iJE3KDQ5.MP Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260713.055822.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
13/07/2026 200.000,00 6194IBT1iJE3K9K8.MP Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.055706.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
13/07/2026 55.000,00 MBVCB.15093845871.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 55.000,00 MBVCB.15093836651.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.181 (ba Bui Thi Mim).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 200.000,00 6194TPBVI21318RI.Ung ho MS 2026.183.20260713.054302.01682616001.NGUYEN THI PHUONG DUNG.970423
13/07/2026 50.000,00 6194IBT1fJCNUY4Q.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.043328.0151000982008.NGUYEN THI HONG LIEN.970438
13/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507130415542026A5Ws990653.5189.88512.041554
13/07/2026 100.000,00 6194ASCB02FRGRKH.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-130726-03:37:44 6194ASCB02FRGRKH.20260713.033744.2087886868.NGUYEN THI MINH TAM.970416
13/07/2026 50.000,00 MBVCB.15093546783.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1035529809 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15093472386.NGUYEN DINH THAI chuyen tien ung ho MS 2026.183.CT tu 9703241999 NGUYEN DINH THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 50.000,00 ms2026.183#SP#020097042207130030482026K2OQ895971.5388.15284.003048
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCK9TC48.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194710900315.20260713.000734.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCK9TJPZ.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26194760721045.20260713.000649.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCK9LNH1.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim FT26194273837906.20260713.000554.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCK9LXPJ.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26194074704206.20260713.000509.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/07/2026 10.000,00 MBVCB.15093367527.TUONG DUNG ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCK9LHZ8.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26194450995938.20260713.000338.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/07/2026 10.000,00 MBVCB.15093364749.TUONG DUNG ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCK9LEUH.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26194047232593.20260713.000232.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/07/2026 100.000,00 6194IBT1kCK9L79R.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26194964003220.20260713.000149.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/07/2026 10.000,00 MBVCB.15093352101.TUONG DUNG ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 300.000,00 6194IBT1kCK9LBTV.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26194602959536.20260713.000048.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/07/2026 10.000,00 MBVCB.15093341109.TUONG DUNG ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 6193IBT1kCK9LPZC.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26194097354632.20260712.235947.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/07/2026 10.000,00 MBVCB.15093339676.TUONG DUNG ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCK9LDH5.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26194033137330.20260712.235745.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCK9L9CQ.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26194277971009.20260712.235651.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/07/2026 100.000,00 6193IBT1kCK9LJ2E.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26194202185244.20260712.235533.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/07/2026 100.000,00 6193IBT1kCK9HRX3.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26194146979747.20260712.235431.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/07/2026 100.000,00 6193IBT1kCK9H3FS.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26194618810497.20260712.235352.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/07/2026 10.000,00 6193IBT1kCK9HZ9Q.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194601729215.20260712.235206.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
13/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#02009704880712232714202602md881811.5387.60791.232714
13/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507122324392026q1Ut898188.5387.58265.232439
13/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507122324272026EYTT034286.5388.59152.232416
13/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen)#SP#020097041507122319122026RtjV892664.5389.51778.231912
13/07/2026 200.000,00 6193IBT1kCK9KD2Y.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194882567315.20260712.231216.19028627036011.VND-TGTT-HA THI LAN HUONG.970407
13/07/2026 200.000,00 6193SHBAP2LYHUMD.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.230244.0886862813.DINH THI THANH NGAN.970443
13/07/2026 100.000,00 6193IBT1aW35KK9X.ung ho MS 2026 181 chi em ba Bui Thi Mim.20260712.230143.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
13/07/2026 100.000,00 6193IBT1aW35KAWM.ung ho MS 2026 182 em Ha Quynh Nhu.20260712.225757.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
13/07/2026 300.000,00 6193IBT1aW35KBJN.ung ho MS 2026 183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260712.225530.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
13/07/2026 300.000,00 MBVCB.15093028678.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/07/2026 100.000,00 MBVCB.15093034167.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 6.868,00 6195MSCBD2GGSXRG.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260714.225113.872866868.DUONG ANH THUY.970422
14/07/2026 120.000,00 ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#02009704880714224950202641i4035156.5389.90192.224950
14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKLI8QE.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196993939119.20260714.224555.19023310621014.VND-TGTT-KHUONG THI THU CUC.970407
14/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507142240412026UKZ8049235.5387.69215.224041
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15123009486.Ung ho M S 2026. 182( em Ha Quynh Nhu).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15122969520.Le Le Hoa , Do thanh Phu giup 2026. 184 , 2026.185 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 450.000,00 MBVCB.15122943487.Do Ngoc Thach , Xuan Phuong , Huynh t Mai giup 2026. 160 , 2026.180 , 2026.181.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 200.000,00 6195MSCBD2GGKYAW.Ung ho MS 2026184 gia dinh ba Dinh Thi Ngo.20260714.222535.199205226868.MAI THU TRANG.970422
14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15122923818.DO NGOC THACH,Do Thanh Xuan Phuong , p. Dien Hong giup 2026.158.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15122823085.ung ho Ms2026.183 (ung ho gia dinh chi nguyen thi yen).CT tu 0541000283366 DO THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15122800700.Ung ho MS 2026.184 (Ba Dinh Thi Ngo)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 50.000,00 6195ABBKP2L1HV2Q.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.221047.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807142203212026dsw2953625.5390.55837.220309
14/07/2026 10.000,00 MBVCB.15122646083.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.185(be Ho Duy Hung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15122577702.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 6195SHBAP2L13W1Z.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260714.214553.1023973634.NGUYEN HOANG MAI.970443
14/07/2026 10.000,00 MBVCB.15122471134.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 6195SHBAP2L13MQ6.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.213953.1023973634.NGUYEN HOANG MAI.970443
14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15122456083.Le Le Hoa, Huynh thi Mai , p. Dien Hong giup 2026.171 , 2026.179 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 1.800.000,00 6195IBT1bJMUI43G.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Ho Duy Hung MS 2026 -185 . Chuc con chua khoi benh.20260714.213726.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15122412928.DO THANH MY , p. Thanh My Tay giup 2026.174 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15122392778.DO NGOC THACH, Huynh t Mai, Xuan Phuong , p. Dien Hong giup 2026. 174 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807142119082026gbja834277.5388.60845.211856
14/07/2026 100.000,00 6195VNIB02FGDFP7.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260714.211609.830081998.NGUYEN HUONG GIANG.970441
14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-140726-21:13:39 dgyG740064#SP#020097041607142113392026dgyG740064.5388.32665.211339
14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh-140726-21:09:15 9E0t334595#SP#0200970416071421091520269E0t334595.5189.8986.210916
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKHGUGF.Ung ho MS 2026.184 FT26195231871015.20260714.210802.19071514629019.VND-TGTT-VU LINH TO.970407
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6CCLLD.ung ho ms 2026 179.20260714.210402.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6CCETN.ung ho ms 2026 180.20260714.210311.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6CCBNY.ung ho ms 2026 181.20260714.210153.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6CCVTI.ung ho ms 2026 181.20260714.210008.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6CC2QT.ung ho ms 2026 182.20260714.205903.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6CCQ61.ung ho ms 2026 183.20260714.205811.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
14/07/2026 50.000,00 6195IBT1fJ21PDKE.Nguyen Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho MS 2024.144 .gia dinh chi Huyen.20260714.205741.922401104.NGUYEN THI BICH THUY.970406
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6C1395.ung ho ms 2026 184.20260714.205712.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6C1ZC4.ung ho ms 2026 185.20260714.205608.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
14/07/2026 50.000,00 6195IBT1iJ6C1Y6Y.Ung ho ms 2026183 gia dinh chi nguyen thi yen.20260714.205407.0936105626.HA THI THU NGAN.970432
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKHMQRA.Ms 2026.185 be Ho Duy Hung FT26195073017538.20260714.203721.19030281229998.VND-TGTT-TRAN YEN NGOC.970407
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15121516488.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207142023192026T0O1956076.5387.34290.202320
14/07/2026 25.000,00 6195TPBVI21ICMU3.MS 2026.185 hungnt6.20260714.202035.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
14/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507142011312026RLS7080561.5388.55749.201119
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15121024616.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 177 em Sung A Gu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh#SP#020097042207141951192026GMZL903616.5388.23744.195120
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15120689741.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15120680684.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu.Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho em va gia dinh#SP#020097042207141946182026LFTK668230.5387.90581.194619
14/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097042207141945282026HY9C116413.5389.85050.194517
14/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207141942142026HLY5535097.5389.63455.194214
14/07/2026 270.000,00 6195MSCBD2GEXTW7.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh anh.20260714.194055.7979171777777.TAO THI LY NA.970422
14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong.Xin Chua ban phuoc lanh cho em va gia dinh#SP#020097042207141936562026AUVW791294.5388.27454.193657
14/07/2026 50.000,00 6195IBT1kCKZGR5F.BUI THUY LINH chuyen uh MS 2026 184 FT26195071733744.20260714.193408.3193555555.BUI THUY LINH.970407
14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho em#SP#020097042207141933442026N57W884265.5387.6038.193333
14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim. Xin chua thuong xot ban phuoc lanh che cho cho 3 ba#SP#0200970422071419285820267TEX491880.5387.73013.192858
14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu.Xin Chua ban phuoc lanh cho con va gia dinh#SP#020097042207141924252026AD3Z197707.5390.40549.192425
14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh chi#SP#020097042207141919322026I7NM820338.5389.7648.191933
14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh ba.#SP#020097042207141913072026PXIC706160.5388.62960.191255
14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung. Xin Chua thuong xot chua lanh benh cho be#SP#0200970422071419073220263ZR9720137.5389.23969.190733
14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15119567153.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 0451001335900 NGUYEN QUANG KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 200.000,00 Ong co chut qua Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207141843192026K2OD497070.5387.51416.184319
14/07/2026 212.122,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-140726-18:42:43 isKh223516#SP#020097041607141842432026isKh223516.5388.48008.184231
14/07/2026 200.000,00 6195IBT1aW3GACTJ.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).20260714.183857.000004945371.DINH CONG HUNG.970440
14/07/2026 250.000,00 6195IBT1d1UHY66W.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so 179 180 182 183 va 185.20260714.183819.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
14/07/2026 60.000,00 MBVCB.15119138505.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15119078986.ung ho ma so 2026 183 ( gia dinh chi nguyen thi yen).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ61UNGK.Ung ho MS 2026 178 anh Nguyen Van Ty.20260714.181753.28437854.NGUYEN NGOC DUC.970432
14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15118953666.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1032642878 NGUYEN MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 30.000,00 MBVCB.15118825366.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 30.000,00 MBVCB.15118815854.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15118798066.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15118179579.ung ho MS 2026.184(ba Dinh Thi Ngo).CT tu 1017556815 PHAM HONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 300.000,00 6195SHBAP2L12WBP.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.173248.0922138999.PHAM PHUONG MY.970443
14/07/2026 686.868,00 MBVCB.15118104604.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0721000597341 DO NGOC THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15118078892.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1017556815 PHAM HONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKENYCB.Ung ho MS 2026.184, ba Dinh Thi Ngo FT26195219056418.20260714.172409.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
14/07/2026 15.000,00 MBVCB.15117946837.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.182 (Em Ha Quynh Nhu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKERWZQ.Ung ho MS 2026.182 , em Ha Quynh Nhu FT26195033587645.20260714.172059.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141718592026p5fd816737.5389.44949.171900
14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKE3RZL.Ung ho MS 2026.183 FT26195623408689.20260714.171827.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKE3PDM.Ung ho MS 2026.185 , be Ho Duy Hung FT26195806746102.20260714.171711.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
14/07/2026 200.000,00 6195VNIB02FGAKI9.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260714.171550.246678910.LE THI HUYEN TRANG.970441
14/07/2026 15.000,00 MBVCB.15117834922.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.181 (Chi em Ba Bui Thi Mim)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097048807141713462026jg8y791817.5388.8079.171346
14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970488071417080920262ue1765742.5388.67476.170809
14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15117701910.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9963423519 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15117688163.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970422071417065220269S5S308281.5387.59109.170653
14/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026184 gia dinh ba dinh thi ngo#SP#020097042207141658302026R782285045.5388.98336.165831
14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15117511775.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137640503294.20260714.137640503294-0981433404_Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14/07/2026 200.000,00 6195SHBAP2L1AABX.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.165009.123456786686.LE BA TIEN.970443
14/07/2026 1.000.000,00 6195IBT1kCKEAUJP.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195725260249.20260714.164944.19028701816040.VND TKTT DANG QUANG HUNG.970407
14/07/2026 100.000,00 6195SHBAP2LB6KFH.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.164311.0916202444.NGUYEN THI KIM THANH.970443
14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15117252961.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 1046725243 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 50.000,00 ms2026.184#SP#020097042207141621522026Y6GC614312.5388.50320.162153
14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807141620022026mgae565399.5388.37997.162002
14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15116608062.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1033681297 VO TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 50.000,00 6195IBT1iJ6JHJR5.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260714.155222.26101991.HO THI NGOC CHI.970432
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15116503092.UNG HO MS 2026.183.CT tu 0331000471627 PHAM KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 300.000,00 6195SHBAP2LBHBTV.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260714.153941.0984207192.NGUYEN THI THU HA.970443
14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu-140726-15:38:34 MKo9013927#SP#020097041607141538342026MKo9013927.5388.87125.153822
14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-140726-15:37:49 imkr790858#SP#020097041607141537492026imkr790858.5189.82640.153749
14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15116328470.ung ho ms 2026.185.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKKLPMJ.Ung ho MS 2026.184 Dinh Thi Ngo FT26195822481548.20260714.153303.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
14/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137629933272.20260714.137629933272-0904904143_Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14/07/2026 50.000,00 6195IBT1kCKKZ9CZ.Ung ho ma so 2026.183, gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195009976550.20260714.152543.19032610446019.VND-TGTT-DINH THI CUC.970407
14/07/2026 200.000,00 6195IBT1fJ2J7R32.Ung ho MS 2026.185.20260714.151428.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15115972946.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho 2026. 177 (em Sung A Gu).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 10.000,00 MBVCB.15115968308.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 1.000.000,00 6195IBT1iJ6JGL91.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260714.150901.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970422071415065420268J3Z817183.5389.9361.150654
14/07/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141506272026pyzl317542.5387.5990.150627
14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15115866852.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0901000013489 NGUYEN VIET BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097040507141500282026728P064211.5388.74173.150017
14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15115780160.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1900291129 NGUYEN CONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507141451582026EQ6R031392.5387.30149.145146
14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15115736089.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807141443492026j8zp251274.5387.87245.144349
14/07/2026 50.000,00 6195MCOBQ2BFWHWM.Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen).20260714.144136.03101010965538.HOANG VIET.970426
14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKKIZBP.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26195253583588.20260714.143851.19024431876016.VND-TGTT-PHAM THU TRANG.970407
14/07/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207141436252026QDSF626406.5390.49126.143626
14/07/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207141434582026UXOY301769.5189.41391.143458
14/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970422071414340920269LG3924706.5189.37237.143409
14/07/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207141433562026RBD1398643.5390.36488.143345
14/07/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097042207141433272026HOW5530594.5389.33745.143328
14/07/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#0200970422071414324320265YXA841949.5390.29847.143231
14/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo#SP#020097048807141431562026eywc218358.5388.24971.143156
14/07/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207141430532026YQ9W934848.5389.20223.143042
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6JY1SE.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260714.141918.0338452794.LE XUAN DAT.970432
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6JPTT2.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.141659.0338452794.LE XUAN DAT.970432
14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15115341604.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKK2BWH.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195769370661.20260714.141514.19034954672010.VND-TGTT-CAO THI THU.970407
14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKKCIPQ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195704781980.20260714.141044.1906080605.NGUYEN THI NGOC TU.970407
14/07/2026 10.000,00 MBVCB.15115260655.ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0711000255373 TRAN QUANG DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 50.000,00 6195TPBVI21DKZ3H.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.140841.02617272801.HUYNH NGOC TRAN.970423
14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKK1J9Y.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195924071743.20260714.140546.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
14/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141405302026aaz2148872.5388.96234.140518
14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15115198676.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15115144426.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.185( be Ho Duy Hung).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 50.000,00 6195IBT1kCKKQAXW.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195024250683.20260714.135556.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
14/07/2026 72.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207141341532026EAVD422145.5389.87325.134141
14/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970488071413380820264za9083114.5189.71342.133808
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCK7FTIJ.NGAN HA ung ho Ms 2026.185 chau be Ho Duy Hung FT26195147634599.20260714.133648.19022482482011.VND-TGTT-DO THI NGAN HA.970407
14/07/2026 50.000,00 6195ORCOQ2BF4ERD.LOC UNG HO MS 2026.185 HODUYHUNG.20260714.131153.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
14/07/2026 10.000,00 6195IBT1kCK7ECSS.ung ho ms 2026.185, em Ho Duy Hung, chuc em va gia dinh binh an FT26195705951201.20260714.130940.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCK77N96.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195846605716.20260714.130506.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15114497154.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0711000217424 NGO VAN NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15114378887.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026 185 BE HO HUY HUNG-140726-12:44:34 CNho418720#SP#020097041607141244342026CNho418720.5388.26226.124434
14/07/2026 25.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137612486373.20260714.137612486373-0343882448_Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970422071412394020263338208665.5387.1759.123940
14/07/2026 20.000,00 6195IBT1iJ6J212L.ZP261950338011 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.123901.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo#SP#0200970422071412365120266963243924.5189.88258.123640
14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15114268788.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 5.000,00 6195IBT1kCK7PJLP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung FT26195656078413.20260714.123547.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
14/07/2026 20.000,00 MBVCB.15114242089.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung - Quang Ngai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 50.000,00 6195SHBAP2LBSFF8.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260714.123450.1004313268.PHAM MINH HONG.970443
14/07/2026 100.000,00 6195SGTTH2MN2UB2.IBFT Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.122651.070989870988.NGUYEN DUY TUNG.970403
14/07/2026 100.000,00 6195TPBVI21DU22M.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).20260714.122549.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
14/07/2026 100.000,00 6195TPBVI21D47YV.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).20260714.122435.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
14/07/2026 30.000,00 MBVCB.15114073478.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807141214482026g1gy879295.5388.62187.121448
14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15113765307.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0581000787814 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141200292026wve8831618.5388.73837.120030
14/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207141200022026ZVJ8166606.5387.70731.120002
14/07/2026 200.000,00 6195IBT1iJ6WN79U.Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo.20260714.115526.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
14/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141154372026hxdg810850.5387.36252.115425
14/07/2026 200.000,00 6195IBT1iJ6WNWYC.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.115108.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15113585108.ung ho MS 2026.183(gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKGXN1C.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195268958046.20260714.114736.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207141147202026HREN987441.5390.89192.114721
14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15113550627.ung ho MS 2026.182(em Ha Quynh Nhu).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15113533537.NGUYEN TIEN THANH chuyen tien ung ho MS 2026.185.CT tu 0451000208829 NGUYEN TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKG3HKK.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195556753511.20260714.114413.13820583681015.VND-TGTT-TRAN BA QUAN.970407
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKGF349.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26195192095084.20260714.114143.19033357095014.VND-TGTT-NGUYEN TRONG PHU.970407
14/07/2026 1.000.000,00 6195IBT1fJ2JD87R.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.113354.0071000582001.LE HAI YEN.970438
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15113332746.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 2.000,00 6195IBT1fJ2JSE6D.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).20260714.112512.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKGENLN.Ung ho be Ho Duy Hung, MS 2026.185 FT26195306083024.20260714.112457.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141121432026lcb4688769.5390.21496.112144
14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15113147659.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0011000736639 NGUYEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 50.000,00 6195IBT1kCKG74BP.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26195389064521.20260714.111749.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141115212026oxfe665516.5387.80733.111521
14/07/2026 500.000,00 6195IBT1kCKGADBP.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26195770582584.20260714.111110.19026900481012.VND-TGTT-PHAM XUAN THUY.970407
14/07/2026 500.000,00 6195IBT1kCKGAQ2T.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26195378028697.20260714.111028.19026900481012.VND-TGTT-PHAM XUAN THUY.970407
14/07/2026 500.000,00 6195IBT1kCKG4EPS.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim FT26195059809637.20260714.110933.19026900481012.VND-TGTT-PHAM XUAN THUY.970407
14/07/2026 1.000.000,00 6195IBT1kCKG45WG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26195226612004.20260714.110855.19026900481012.VND-TGTT-PHAM XUAN THUY.970407
14/07/2026 1.000.000,00 6195IBT1kCKG49LV.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195368094191.20260714.110806.19026900481012.VND-TGTT-PHAM XUAN THUY.970407
14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BFFXIV.LY LE THUY TAM ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung.20260714.110745.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15112955908.VU VIET HUNG ung ho.CT tu 0351000688524 VU THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#02009704880714110633202622fw633492.5189.25658.110633
14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BFFGF4.LY QUAN ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo.20260714.110538.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BFFZUT.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260714.110237.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BFF81S.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu.20260714.105940.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKGP3ZH.ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26195169085039.20260714.105823.19028440515013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407
14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BFFBRS.LE THE LAM ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim.20260714.105802.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6WZ739.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 185 HO DUY HUNG.20260714.105556.247529918.LE THI HOA.970432
14/07/2026 500.000,00 MBVCB.15112798483.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BFFYRF.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan.20260714.105500.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
14/07/2026 300.000,00 6195IBT1kCKGU7SC.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26195812961315.20260714.105434.19032676435018.VND-TGTT-DAO ANH DUNG.970407
14/07/2026 100.000,00 6195ORCOQ2BFFLTG.MS 2026.183 - A Di Da Phat.20260714.105410.0387656049.NGUYEN NAM HUNG.970448
14/07/2026 500.000,00 6195IBT1aW3AGZZC.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho MS.2026.185 be Ho Duy Hung.20260714.105219.187704070003826.DANG THI PHUONG.970437
14/07/2026 200.000,00 6195TPBVI21DFH68.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.105212.68228285858.NGUYEN THI HONG LINH.970423
14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BF8P8P.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong.20260714.105203.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
14/07/2026 1.000.000,00 6195IBT1kCKG8WFV.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195471404422.20260714.104955.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BF8NT9.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty.20260714.104912.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15112648339.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 300.000,00 6195MCOBQ2BF8GXI.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.104220.9924101984.LOAN PHI TAN.970426
14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BF8E4Z.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu.20260714.104221.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
14/07/2026 200.000,00 NGUYEN VIET TOAN GIUP BENH NHAN MS 2026.185 HO DUY HUNG CHUA BENH-140726-10:42:12 KCMg201580#SP#020097041607141042122026KCMg201580.5388.80068.104212
14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKGVDGZ.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195337161841.20260714.104134.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
14/07/2026 30.000,00 6195ORCOQ2BF8JMY.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.20260714.103702.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15112540599.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0611001959305 NGUYEN AI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137594407019.20260714.137594407019-0326683902_Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15112515627.ung ho MS 2026.183 gd chi NGUYEN THI YEN.CT tu 9905354489 PHAM THI TUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 70.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137594078643.20260714.137594078643-0961282794_Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14/07/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970422071410252220266PNK801091.5389.83356.102522
14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970488071410211720261rrs474887.5189.59870.102118
14/07/2026 1.000.000,00 6195TPBVI21D8AQG.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260714.101940.79333366666.NGUYEN CHI HIEU.970423
14/07/2026 500.000,00 6195MCOBQ2BFCS4U.Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung.20260714.101825.04401015945531.VU THANH TUNG.970426
14/07/2026 1.000.000,00 6195TPBVI21D8L1Q.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.101802.79333366666.NGUYEN CHI HIEU.970423
14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15112249916.Ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807141010242026mb4g433902.5388.98596.101024
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15112155673.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1051415284 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKAXFLS.Ung ho MS 2026.185 Be Do D Hung FT26195205501937.20260714.100727.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
14/07/2026 150.000,00 MBVCB.15112081673.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 2866263265 CHUNG VUONG DUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15112048257.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 2866263265 CHUNG VUONG DUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15112029653.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 2866263265 CHUNG VUONG DUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097041507140958372026c4Hj157298.5390.34262.095837
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15112020748.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 2866263265 CHUNG VUONG DUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15111999663.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 2866263265 CHUNG VUONG DUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207140941562026FEWO381365.5390.46800.094157
14/07/2026 100.000,00 SHGD:10002329.DD:260714.BO:PHAN PHUC TUONG TRIEU.Remark:Ung ho MS 2026183 gia dinh chiNguyen Thi Yen
14/07/2026 100.000,00 6195MCOBQ2BF1UU9.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.093643.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
14/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207140932522026Z2Q2813096.5387.685.093252
14/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137586414299.20260714.137586414299-0388868974_Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKAALMQ.2026.182 Ha Quynh Nhu FT26195007300122.20260714.093103.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
14/07/2026 50.000,00 6195IBT1kCKAAILT.Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195305122601.20260714.092938.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407
14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15111642364.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1aW3APT8E.ms 2026.183 giup gia dinh chi nguyen thi yen.20260714.092634.185001060000009.VU THI XUAN .970409
14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970488071409240120263fz3276626.5189.59427.092350
14/07/2026 200.000,00 6195IBT1aW3AP7SR.ung ho ms 2026185 be ho duy hung.20260714.092325.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
14/07/2026 300.000,00 6195SGTTH2MISF5V.IBFT Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260714.092152.020101564364.LE THANH TAM.970403
14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970488071409213120269rkf268467.5388.48100.092120
14/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507140919282026I1R9058221.5388.38203.091916
14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15111500526.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1033069099 PHUNG TIEN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1aW3APCAF.ms 2026.182 giup ha quynh nhu.20260714.091610.185001060000009.VU THI XUAN .970409
14/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15111465739.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0071004208339 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15111396255.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207140907202026HB4R522384.5390.84372.090708
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCKAI961.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195916168048.20260714.090443.19025553376010.VND-TGTT-VU TAM.970407
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15111327161.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 50.000,00 6195IBT1kCKAMH1X.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2026.185 be Ho Duy Hung FT26195854030007.20260714.090326.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407
14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung-140726-09:02:44 Tqqy676647#SP#020097041607140902452026Tqqy676647.5389.64045.090245
14/07/2026 600.000,00 6195SGTTH2MIV6PV.IBFT UNG HO MS 2026 .173 - 2026. 176 - 2026.177.20260714.085750.060109970452.MA THI MINH TAM.970403
14/07/2026 30.000,00 MBVCB.15111190921.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 200.000,00 6195IBT1kCKASGAL.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195607581690.20260714.085344.19033562874018.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DUNG.970407
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15111197579.ung ho ms 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970422071408520820268B1A638544.5388.20338.085157
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6WM8MG.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.085157.97055173.LE DINH THANG.970432
14/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807140851342026dxpv172849.5388.17305.085135
14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15111036785.TRAN TRUNG PHONG ck ung ho MS 2026.178 ( anh nguyen van ty).CT tu 0731000777777 TRAN TRUNG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 1.600.000,00 SHGD:10002237.DD:260714.BO:NGUYEN SE HA.Remark:IB NGUYEN SE HA UNG HO MOI MS 200K MS2026.180/ MS 2026.179/ MS 2026.178/ MS 2026.177/MS 2026.176/ MS 2026.175/ MS 2026.174/ MS 2026.173
14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15111010862.TRAN TRUNG PHONG ck ung ho MS 2026.1983 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0731000777777 TRAN TRUNG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207140838382026KI6S526546.5387.67270.083830
14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207140837402026VEPT281079.5189.63331.083741
14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15110990316.TRAN TRUNG PHONG ck ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung).CT tu 0731000777777 TRAN TRUNG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15110931097.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Tung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207140829072026IKLW764991.5189.28867.082856
14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15110883277.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0491001532861 DO THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15110843471.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807140825312026pb20090302.5389.16593.082531
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6WSWEV.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.082308.219533071.LE VAN CUONG.970432
14/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.185#SP#020097040507140820372026YWS8090878.5388.98144.082037
14/07/2026 300.000,00 6195IBT1kCK4FZ1V.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195492042458.20260714.081727.19032693568013.VND-TGTT-LE CONG PHU.970407
14/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807140816092026k210060428.5387.81475.081609
14/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807140807092026o1l4031837.5387.49357.080658
14/07/2026 10.000,00 6195IBT1kCK4ZEKV.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26195813710345.20260714.080444.19031115900017.VND-TGTT-BACH HUY ANH.970407
14/07/2026 50.000,00 6195IBT1kCK4Z1PU.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195150307840.20260714.080246.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407
14/07/2026 100.000,00 LUONG THI HUYEN CHAU Chuyen tien ung ho ms 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807140802322026ue9o016118.5390.32942.080232
14/07/2026 200.000,00 MBVCB.15110540864.Ung ho MS 2026. 185 (Be Ho Duy Hung).CT tu 0451000304114 PHAM NGOC SI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 10.000,00 6195IBT1kCK46YHR.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195491984082.20260714.080043.19031115900017.VND-TGTT-BACH HUY ANH.970407
14/07/2026 50.000,00 6195IBT1kCK4EE6U.ung ho MS 2026.185 Be HO DUY HUNG FT26195031690688.20260714.075811.2007221965.PHAM MINH QUANG.970407
14/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807140748512026d4c0973537.5390.86624.074851
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15110361109.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1020093673 NGUYEN TIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15110324268.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0071000883469 TO MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1iJ6WJJA4.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260714.073518.0889975999.NGUYEN QUOC PHUONG.970432
14/07/2026 100.000,00 6195IBT1kCK4YHBE.NGUYEN DUC THINH chuyen FT26195217342311.20260714.073018.19037044085013.VND-TGTT-NGUYEN DUC THINH.970407
14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15109895262.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026184 gia dinh ba Dinh Thi Ngo#SP#020097042207140704162026NQ2R200732.5389.45968.070404
14/07/2026 175.000,00 ATM_FTF.10800545.003417.20260714.065455.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
14/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho-MS-2026.185-be Ho Duy Hung#SP#0200970405071406544820262IWB029037.5387.20849.065436
14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15109744863.ung ho MS 2026.190.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15109733039.ung ho MS 2026.189.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 100.000,00 MBVCB.15109728791.Chuyen tien ung ho ms 2026 185 be Ho Duy Hung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15109735659.ung ho MS 2026.188.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15109726124.ung ho MS 2026.187.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 200.000,00 VU CUC PHUONG Chuyen tien ung ho ma so 2026.184,ba Dinh Thi Ngo. Chuc ba suc khoe, binh an#SP#020097048807140648262026hz7i794053.5389.5422.064826
14/07/2026 400.000,00 MBVCB.15109682533.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807140624202026sj2t739956.5189.52026.062420
14/07/2026 55.000,00 MBVCB.15109394345.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.183 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 22.000,00 MBVCB.15109355092.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2026.184(ba Dinh thi ngo) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 15.000,00 MBVCB.15109308163.2026.183( Gd chi nguyen thi yen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 50.000,00 MBVCB.15109144001.MS 2026.183.CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 20.000,00 6195TPBVI21H7467.UHMS 2026.183 MongGD Nguyen Thi Yen,3be Nguyen Viet Hoang,N.Van Anh,Nguyen Minh Duc nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260714.024258.00005384949.VU HOANG LINH.970423
14/07/2026 200.686,00 Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405071400022620266O9Z045283.5387.33332.000226
14/07/2026 15.000,00 MBVCB.15108815914.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.184( ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 15.000,00 MBVCB.15108720386.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.183 ( gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 15.000,00 MBVCB.15108667776.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 200.000,00 6194IBT1kCKBPC7F.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195654079774.20260713.231255.19032236552020.VND-TGTT-LE PHUONG THAO.970407
14/07/2026 50.000,00 6194IBT1kCKB8EFG.Ung ho MS 2026.182 FT26195200019446.20260713.230342.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
14/07/2026 10.000,00 6194SGTTH2MITAC4.IBFT Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260713.225950.030092586266.Mai Thi Tuyet.970403
14/07/2026 120.000,00 MBVCB.15108553254.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1054036831 TRAN THI TU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/07/2026 300.000,00 MBVCB.15108539034.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 20.000,00 6196MSCBD2G3DCII.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Trinh Quoc Bao ms 2026186.20260715.225313.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
15/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen. hdtrung uh gd#SP#020097042207152248052026MJLT841956.5387.15405.224753
15/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970422071522402820268B8O793543.5389.94358.224028
15/07/2026 20.000,00 MBVCB.15139022682.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 20.000,00 MBVCB.15138987090.Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 60.000,00 6196IBT1fJ22LR5G.Nguyen Huong ung ho MS 2026 186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.221634.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
15/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207152210252026USAI961538.5389.95217.221013
15/07/2026 10.000,00 MBVCB.15138751461.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 50.000,00 6196IBT1kCE1DEE1.Ung ho MS 2026.183 - gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196429006974.20260715.212646.19035578078011.VND-TGTT-PHAN THI QUYNH TRANG.970407
15/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao#SP#0200970422071521263420265O5G249209.5390.90880.212634
15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15137687654.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1049765747 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097040507152040112026FKXS016650.5390.6611.204011
15/07/2026 500.000,00 6196IBT1iJ6D2FQU.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.201639.144019423.PHAM THI THUY LINH.970432
15/07/2026 200.000,00 6196IBT1kCEJY8PY.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196249470101.20260715.201332.28050088889999.LE HOANG TRONG.970407
15/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao-150726-20:11:38 GWbS650651#SP#020097041607152011382026GWbS650651.5387.7368.201126
15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15136726052.Chuyen tien ung ho.CT tu 0781000410523 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/07/2026 200.000,00 6196IBT1kCEJ9MSJ.Ung ho MS 2026.184 Ba Dinh Thi Ngo FT26196615919909.20260715.195025.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407
15/07/2026 500.000,00 6196SGTTH2M7HENN.IBFT ung ho MS 2026. 186. anh Trinh Quoc Bao.20260715.195001.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
15/07/2026 200.000,00 6196IBT1kCEJ26QT.Ung ho MS 2026.185 Be Ho Duy Hung FT26196736203440.20260715.194855.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407
15/07/2026 200.000,00 6196IBT1kCEJC7I3.Ung ho MS 2016.186 Anh Trinh Quoc Bao FT26196057007276.20260715.194613.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407
15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15136280165.ung ho ms2026.186(anh trinh quoc bao).CT tu 0381002152311 PHAN THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 99.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207151932452026GSHD633180.5388.25406.193246
15/07/2026 100.000,00 6196TPBVI21N6GQ6.Ung ho MS 2026.183.20260715.193209.03451252301.NGUYEN BICH DIEP.970423
15/07/2026 100.000,00 6196IBT1kCEW7A2M.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26196872109676.20260715.190458.19037086047014.VND-TGTT-TRAN SANH TON.970407
15/07/2026 50.000,00 6196IBT1iJ6SL1J6.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260715.185730.26101991.HO THI NGOC CHI.970432
15/07/2026 1.800.000,00 6196IBT1bJMUEI2K.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Trinh Quoc Bao MS 2026 - 186.20260715.185508.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15134910091.Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien.CT tu 0451001445570 NGUYEN THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097041507151813322026XXSr321850.5390.1230.181320
15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15133298699.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15133264484.ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung ).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15133237934.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 300.000,00 MBVCB.15133213547.ung ho MS 2026.186(anh Trinh Quoc Bao).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15133175473.Ung Ho MS 2026.185( Be Ho Duy Hung).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao-150726-16:57:35 Wslg521345#SP#020097041607151657362026Wslg521345.5189.58496.165736
15/07/2026 300.000,00 MBVCB.15132344998.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 700.000,00 6196IBT1iJ6SQW3Q.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026180 2026181 2026182 2026183 2026184 2026185 2026186 moi ma so 100 K.20260715.160959.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
15/07/2026 100.000,00 VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2026.184 ba Dinh thi Ngo#SP#02009704880715160643202666dc181299.5388.64137.160643
15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15131627662.Chia se den nhung nguoi bat hanh.CT tu 1968107940 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15131429420.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 300.000,00 MBVCB.15131331860.TA THI HONG ck ung ho MS 2026-185( be Ho Duy Hung).CT tu 0011003278996 TA THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097048807151505582026vk6r949641.5388.53140.150559
15/07/2026 200.000,00 6196IBT1kCKRZDFY.Ung ho anh Trinh Quoc Bao, MS 2026.186 FT26196957787598.20260715.150527.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
15/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137777013340.20260715.137777013340-0904904143_Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
15/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao#SP#0200970405071514484520265ODC052041.5189.49051.144845
15/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097041507151445272026WrPh211097.5387.28693.144527
15/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung)#SP#0200970415071514421320260uIr199586.5390.10367.144213
15/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807151430532026n32k831380.5387.44553.143041
15/07/2026 100.000,00 6196SGTTH2M72WQJ.IBFT Ung ho MS 2026.186 - anh Trinh Quoc Bao.20260715.142731.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
15/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207151414202026DQWY850653.5189.51021.141420
15/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#02009704220715140954202608OG816390.5388.28366.140954
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15130217520.GD Do Mong Duoc ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 9912026633 NGO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15130069171.TRAN QUANG NAM Gia Lai chuyen tien ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807151350132026u1xh712359.5189.21470.135014
15/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao)#SP#0200970415071513442220269lTM921375.5389.91949.134422
15/07/2026 100.000,00 6196SGTTH2M67SFW.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.133804.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15129902437.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.186 ANH TRINH QUOC BAO.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 5.000,00 6196IBT1kCKXRXT6.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao FT26196250742197.20260715.133443.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
15/07/2026 50.000,00 6196MCOBQ2BTQ9Z8.Ung ho ms2026.186 trinh quoc bao.20260715.133358.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15129850408.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.186( anh Trinh Quoc Bao).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 200.000,00 6196IBT1kCKXXMZY.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26196614605108.20260715.132842.9798879887988.TRINH HUU HOA.970407
15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15129790154.ung ho ms 2026 184 ( Dinh Thi Ngo ).CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 6196IBT1kCKXF5YS.ung ho MS 2026.182 - be Ha Quynh Nhu FT26196578009946.20260715.132143.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
15/07/2026 100.000,00 6196TPBVI21N1V97.Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).20260715.131653.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
15/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#0200970422071513155020263F4C636576.5390.54355.131541
15/07/2026 200.000,00 6196IBT1kCKXL6EE.Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao FT26196200430958.20260715.131458.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
15/07/2026 300.000,00 6196IBT1kCKXZ799.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196508415826.20260715.130711.19026346372011.VND-TGTT-NGUYEN VIET THANG.970407
15/07/2026 50.000,00 6196IBT1kCKXELGY.Ung ho MS 2026.186 FT26196347875220.20260715.130034.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129240798.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 400.000,00 MBVCB.15129234760.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129220506.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129215640.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129192342.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129174428.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 6196IBT1kCKX5CYY.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196591515306.20260715.123420.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129156761.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129142299.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129121876.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 300.000,00 MBVCB.15129114300.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129091755.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 50.000,00 6196MCOBQ2BTLUJZ.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).20260715.122829.03101010965538.HOANG VIET.970426
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15129084476.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 6196IBT1kCKXP2AI.Ung ho MS 2026. 186 anh Trinh Quoc Bao FT26196814060006.20260715.122820.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
15/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207151227132026N5G9992881.5387.98499.122713
15/07/2026 100.000,00 6196IBT1kCKX26I5.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196219280910.20260715.120444.6686688668.CHU MY LINH.970407
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15128289139.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15128276710.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 6196IBT1iJ62NBP9.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 186 TRINH QUOC BAO.20260715.113428.247529918.LE THI HOA.970432
15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15128111457.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.186-anh Trinh Quoc Bao#SP#020097040507151125482026V2K9085999.5389.51002.112548
15/07/2026 40.000,00 ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207151113382026D4RX541836.5390.68893.111338
15/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807151101152026bbm7152348.5389.86628.110115
15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15127622177.ung ho MS 2026.185(be Ho Duy Hung).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15127595948.ung ho Ms 2026.185 ( be Ho Duy Hung).CT tu 0351000975990 TRAN DINH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 1.000.000,00 6196NAMAP2LM4EQ9.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.105133.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
15/07/2026 20.000,00 6196IBT1kCK38ZEF.Ung ho ma so 2026.186 FT26196055101406.20260715.105031.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
15/07/2026 200.000,00 MBVCB.15127520573.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15127424504.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 300.000,00 MBVCB.15127357531.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0021001757530 TRAN DINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15127336122.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1017523632 HOANG THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 10.000,00 MBVCB.15127194412.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0011004241411 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 300.000,00 MBVCB.15127044715.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0281001702240 NGUYEN THU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207151014142026SJHC265144.5389.98209.101415
15/07/2026 50.000,00 6196IBT1kCKF3VAP.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26196921309148.20260715.100250.19020572579011.VND-TGTT-VU THI KIM NGAN.970407
15/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207150950582026LDRN238301.5189.61735.095059
15/07/2026 200.000,00 6196TPBVI21II7R7.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260715.094439.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423
15/07/2026 500.000,00 SHGD:10003518.DD:260715.BO:NGUYEN THI PHUONG HIEU.Remark:HA QUYNH NHU 2026182
15/07/2026 500.000,00 SHGD:10003502.DD:260715.BO:NGUYEN THI PHUONG HIEU.Remark:DUONG VAN HUY MS 2026171
15/07/2026 200.000,00 6196IBT1iJ62BMUL.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260715.093337.56214658.PHAM DUY NINH.970432
15/07/2026 3.000.000,00 MBVCB.15126233061.ung ho MS 2026.185(be Ho Duy Hung).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15126222705.ung ho MS 2026.183(gia dinh chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15126193133.ung ho MS 2026.182(em Ha Quynh Nhu).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507150916192026JGKX013632.5387.83053.091619
15/07/2026 100.000,00 6196IBT1kCKF8IL7.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26196142094821.20260715.090850.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407
15/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 186 ONG TRINH QUOC BAO-150726-09:08:15 1I2q516552#SP#0200970416071509081620261I2q516552.5388.45301.090816
15/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507150908122026YWDE072678.5390.44294.090812
15/07/2026 191.000,00 MBVCB.15126023010.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0251002367543 NGUYEN HOANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 6196SGTTH2M6R1KA.IBFT Ung ho ms 2026.185.20260715.085954.0631113939.LE QUANG PHUC.970403
15/07/2026 100.000,00 6196IBT1iJ62IEG2.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.084859.0984041991.DAO DUC VINH.970432
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15125768984.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207150836042026YWXT465322.5388.8859.083605
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15125677041.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 300.000,00 6196IBT1iJ62V7LZ.Ung ho MS 2026183 gd chi Nguyen Thi Yen.20260715.083117.136581473.PHAM THI TUY THU.970432
15/07/2026 30.000,00 MBVCB.15125598067.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 6196IBT1aW37PRCG.ung ho ms 2026.186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.082931.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
15/07/2026 1.000.000,00 PHUNG THI XUAN DUNG UNG HO MS 2026.179 EM PHAN VAN DUONG
15/07/2026 200.000,00 6196SGTTH2M6T4Q8.IBFT ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao.20260715.082652.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
15/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097048807150816112026d6gy558942.5389.30667.081611
15/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097048807150813142026m6an549299.5189.19830.081302
15/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207150812242026OEQZ945463.5387.17525.081225
15/07/2026 30.000,00 MBVCB.15125206941.ng ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15125160496.2026.186.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 300.000,00 MBVCB.15125126568.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207150751292026GBNK182036.5390.44023.075129
15/07/2026 100.000,00 6196IBT1kCKTBXZN.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26196230470527.20260715.073223.19032434257778.VND-TGTT-NGUYEN HONG NHUNG.970407
15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15124743882.ung ho ms 2026.186 (anh trinh quoc bao).CT tu 9243070679 LE VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207150718252026939R269259.5390.36396.071825
15/07/2026 10.000,00 MBVCB.15124620792.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15124543496.ung ho MS 2026.194.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 100.000,00 MBVCB.15124542240.Chuyen tien ung ho ms 2026 186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15124541068.ung ho MS 2026.193.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15124538806.ung ho MS 2026.192.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 50.000,00 MBVCB.15124544796.ung ho MS 2026.19.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 18.000,00 MBVCB.15124172449.LANG THI THUY ung ho MS 2026.185 ( Em Duy Hong ) .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 18.000,00 6196IBT1iJ6CT731.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260715.035002.125806643.NGUYEN VAN LOC.970432
15/07/2026 300.000,00 MBVCB.15123848780.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0081001159769 TRAN DUC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 300.000,00 MBVCB.15123821180.MS 2026 182.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 16.345,00 6196TPBVI21IEIHP.UHMS2026.182 MongGD Tuong Thi Mai-Ha Duc Anh,Tuong Thi Hoai Thu,Ha Quynh Nhu an lac nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260715.021558.00005384949.VU HOANG LINH.970423
15/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#02009704880715010120202687j3125990.5389.68005.010108
15/07/2026 100.000,00 6196IBT1kCKL65I4.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26196145054181.20260715.004311.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
15/07/2026 500.000,00 MBVCB.15123531537.DANG VAN HOANG chuyen tien ung ho MS 2026.174 NGUYEN VAN HIEN.CT tu 0721000516433 DANG VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 500.000,00 MBVCB.15123528541.DANG VAN HOANG chuyen tien ung ho MS 2026.176 TRAN THI THU HIEN.CT tu 0721000516433 DANG VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/07/2026 500.000,00 6196IBT1kCKLKEHE.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26196008520000.20260715.001945.19033267503016.VND-TGTT-NGO ANH TUAN.970407
15/07/2026 20.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#0200970488071500040320261waa099329.5390.6131.000404
15/07/2026 100.000,00 6196IBT1kCKLGFG7.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26196215868644.20260715.000016.15232730868888.PHAM THI THUAN ANH.970407
15/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137694377930.20260714.137694377930-0362170002_Ung ho MS 2026184 ba Dinh Thi Ngo
15/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207142322182026QSHZ482843.5387.50827.232207
15/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#0200970422071423215620268W6W615145.5388.50554.232156
15/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097041507142301132026z9yS160365.5389.13590.230113
16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#0200970488071623133020263nj0587644.5388.78594.231331
16/07/2026 100.000,00 6197IBT1iJ68NNWA.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260716.225833.0986882801.HA THI PHUONG THAO.970432
16/07/2026 1.000.000,00 6197IBT1kCEPV6JQ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26198296497932.20260716.225236.8586141096.TRAN THI THU TRANG.970407
16/07/2026 5.000,00 6197IBT1kCEPCSWK.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu FT26198816609297.20260716.222313.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
16/07/2026 1.800.000,00 6197IBT1bJMP23QE.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho GD ong Pham Xuan Tinh MS 2026 -187 . Chuc Gia dinh vuot qua kho khan.20260716.220225.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
16/07/2026 20.000,00 MBVCB.15154425221.Ung ho MS 2026.187 (ba Dang Thi Thu - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 10.000,00 MBVCB.15154382104.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2027.187(ba Dinh Thi Thu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 300.000,00 MBVCB.15154379385.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207162156232026Y4HP859505.5390.634.215624
16/07/2026 100.000,00 6197IBT1kCEUFFLV.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26198215575010.20260716.214936.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
16/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu. Xin Chua ban phuoc lanh cho gia dinh ba#SP#020097042207162147152026HGPA553087.5389.70119.214716
16/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao.Xin Chua ban phuoc lanh cho chau va gia dinh#SP#020097042207162143592026MIQW293898.5387.56555.214347
16/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Dinh Thi Thu ms 2026.187#SP#020097042207162121032026JLSV811778.5387.43463.212104
16/07/2026 100.000,00 6197IBT1kCEU4NZ6.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26198885306802.20260716.211410.19036121898018.TRUONG THI THU THAO.970407
16/07/2026 500.000,00 MBVCB.15153565921.HO NGOC DIEM CHAU chuyen tien ung ho ms 2026.186 ( Trinh Quoc Bao).CT tu 1062901495 HO NGOC DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 50.000,00 6197IBT1kCEU9UBD.ung ho ma so 2026.187, ba Dinh Thi Thu FT26197236054675.20260716.203749.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
16/07/2026 200.000,00 MBVCB.15153208926.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 200.000,00 MBVCB.15153205754.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 200.000,00 MBVCB.15153194230.Ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy).CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 50.000,00 MBVCB.15152613320.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0021002322010 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 50.000,00 MBVCB.15152551324.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0021002322010 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 100.000,00 DAO THI HUONG ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970488071619492120267h1f155765.5390.60278.194921
16/07/2026 200.000,00 6197IBT1kCE8BCST.Ung ho ba Dinh Thi Thu, MS 2026.187 FT26197736157790.20260716.193514.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
16/07/2026 50.000,00 6197IBT1iJ68WNS5.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260716.185540.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432
16/07/2026 100.000,00 6197IBT1kCE8Q91F.MS 2026.187 FT26197185630723.20260716.185418.260905040111.TA QUOC VIET.970407
16/07/2026 50.000,00 6197TPBVI217EGKQ.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260716.183749.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
16/07/2026 100.000,00 6197IBT1kCEIZ48E.Hoang vo dieu my ung ho MS 2026.185 BE HO DUY HUNG FT26197270277527.20260716.183459.9999955599.HOANG HA.970407
16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097042207161740142026MLQ1321376.5388.89311.174001
16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#0200970422071617390520264GS1966506.5390.79419.173906
16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207161738262026171E839963.5387.73624.173827
16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207161737432026LYPF782557.5389.68218.173743
16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207161737032026JCZ4920813.5387.63217.173703
16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097042207161736172026Q2FY631708.5189.56660.173618
16/07/2026 500.000,00 6197IBT1kCEMPFWR.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26197064405890.20260716.165458.19031002434011.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH CHAU.970407
16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15148673054.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15148662027.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097048807161633182026x8cq206678.5388.64341.163306
16/07/2026 100.000,00 6197SGTTH2M5MBL3.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu.20260716.162535.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
16/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097042207161611582026SXHV755104.5390.12870.161159
16/07/2026 10.000,00 UNG HO MS 2026 186 ANH TRINH QUOC BAO-160726-16:03:06 BHEw918347#SP#020097041607161603062026BHEw918347.5390.53008.160307
16/07/2026 10.000,00 UNG HO MSMS 2026 187 BA DINH THI THU-160726-16:01:04 fQMS291474#SP#020097041607161601042026fQMS291474.5388.38775.160104
16/07/2026 50.000,00 6197IBT1kCEVHTZF.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26197605296001.20260716.155742.19029381671037.VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN.970407
16/07/2026 10.000,00 MBVCB.15147805450.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 140.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137931986550.20260716.137931986550-0988139901_Ung ho ms 2026186 Trinh Quoc Bao
16/07/2026 300.000,00 MBVCB.15147759849.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 9372942929 DANG VAN SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15147547534.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 200.000,00 6197IBT1kCEVVK5Z.Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu FT26197685059807.20260716.150656.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
16/07/2026 100.000,00 6197MSCBD2GI6E4F.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260716.150209.0948708708.TRAN TRUNG KIEN.970422
16/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu-160726-14:55:39 vPWw928583#SP#020097041607161455402026vPWw928583.5388.25617.145527
16/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807161453562026r0c6832074.5387.14585.145356
16/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097041507161452502026xEKk666938.5387.9087.145250
16/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807161452432026zc00828111.5388.8058.145230
16/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097048807161451462026ihc6825084.5389.1941.145133
16/07/2026 200.000,00 6197IBT1kCEVQRJJ.Ung ho MS2016.174 va MS2016.183 FT26197075957008.20260716.143835.19036719318016.VND-TGTT-NGUYEN THI THIEP.970407
16/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097042207161433512026IA8P135499.5389.98456.143352
16/07/2026 300.000,00 MBVCB.15146811622.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 300.000,00 MBVCB.15146791699.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 200.000,00 MBVCB.15146754599.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0371000492167 HUYNH HAO NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu-160726-14:18:33 Vbbz533278#SP#020097041607161418332026Vbbz533278.5388.13487.141834
16/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097040507161415042026F9IE085567.5388.94671.141452
16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097042207161408372026YFUI270841.5388.59805.140837
16/07/2026 10.000,00 6197IBT1kCEDEJY8.ung ho ms 2026.187, ba Dinh Thi Thu, chuc ba va gia dinh binh an FT26197760214391.20260716.135700.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
16/07/2026 5.000,00 6197VNIB02F9FIMN.ung ho MS 2026.187 ( ba Dinh Thi Thu ).20260716.135541.912281212.GIANG MY LINH.970441
16/07/2026 50.000,00 6197ORCOQ2BZGG7Q.LOC HO TRO MS2026.187 DINHTHITHU.20260716.135210.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
16/07/2026 200.000,00 6197TPBVI217258S.Ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).20260716.135124.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
16/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#0200970422071613505420265BPX558622.5389.67483.135054
16/07/2026 50.000,00 6197MCOBQ2BZG4T9.Ung ho ms2026.187 dinh thi thu.20260716.134935.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
16/07/2026 50.000,00 6197IBT1kCEDG3Q3.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26197263836870.20260716.134903.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
16/07/2026 30.000,00 6197IBT1kCEDGFLG.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26197992038994.20260716.134902.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
16/07/2026 25.000,00 6197IBT1iJ6M6K6Q.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu adidaphat.20260716.134828.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
16/07/2026 50.000,00 MBVCB.15146281420.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 100.000,00 6197SGTTH2MP65XW.IBFT Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.20260716.133649.060849189969.BUI VIEN TRUNG.970403
16/07/2026 100.000,00 6197SGTTH2MP66V2.IBFT ung ho ms 2026184 ba Dinh Thi Ngo.20260716.133606.060849189969.BUI VIEN TRUNG.970403
16/07/2026 100.000,00 6197SGTTH2MP6IGF.IBFT Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260716.133440.060849189969.BUI VIEN TRUNG.970403
16/07/2026 100.000,00 6197SGTTH2MP6S3R.IBFT Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260716.133113.060849189969.BUI VIEN TRUNG.970403
16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15146140099.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15146126478.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15145698619.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 10.000,00 6197IBT1aW368U1D.VU DUC TU. Ung ho MS 2026173 (Em Ta Thanh Van) .20260716.124908.0339306897.VU DUC TU.970437
16/07/2026 10.000,00 6197IBT1aW3681JI.VU DUC TU. Ung ho MS 2026172 (Anh Vi Van Chuc).20260716.124352.0339306897.VU DUC TU.970437
16/07/2026 100.000,00 6197IBT1kCESTUHM.Ung ho MS 2026.187 Dinh Thi Thu FT26197899144763.20260716.121912.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15145172570.Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 100.000,00 6197IBT1kCESZSM9.Ung ho Ba Dinh Thi Thu FT26197259302696.20260716.121024.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
16/07/2026 10.566,00 6197IBT1kCESAJGI.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung FT26197279520817.20260716.115354.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
16/07/2026 100.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.7.2026 - MS 2024.11 em KHOI#SP#0200970415071611384520269999439192.5189.89467.113834
16/07/2026 100.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.7.2026 - MS 2026.05 em AN#SP#0200970415071611384520269999439190.5390.89466.113847
16/07/2026 100.000,00 6197IBT1iJ6MSK82.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 187 DINH THI THU.20260716.113309.247529918.LE THI HOA.970432
16/07/2026 30.000,00 6197IBT1kCESC4C4.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu FT26197075200964.20260716.111427.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042207161049442026HMNZ494703.5389.60276.104945
16/07/2026 10.000,00 6197IBT1cJVK5FSC.Ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).20260716.104420.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
16/07/2026 10.000,00 6197IBT1cJVK5LJN.Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).20260716.104309.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
16/07/2026 20.000,00 6197IBT1cJVK56TD.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).20260716.104154.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
16/07/2026 10.000,00 6197IBT1cJVK57L3.Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).20260716.104020.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
16/07/2026 10.000,00 MBVCB.15143711472.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 1.000.000,00 6197IBT1iJ6VRMLW.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260716.102422.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
16/07/2026 100.000,00 6197WBVNP2L8ETLQ.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260716.102333.108000184859.DAO MINH ANH.970412
16/07/2026 50.000,00 O5CH7JVADTQB-Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#02009704220716100350202683A0976923.5390.86472.100350
16/07/2026 200.000,00 NGUYEN THI HANH chuyen tien ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097042207160938362026S0A1570402.5390.51582.093824
16/07/2026 200.000,00 MBVCB.15142672535.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.187( ba Dinh Thi Thu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 50.000,00 6197MCOBQ2BZC2MP.Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).20260716.091809.03101010965538.HOANG VIET.970426
16/07/2026 300.000,00 MBVCB.15142557548.TA VAN THUY chuyen tien Ms 2026.187.CT tu 1396658668 TA VAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097048807160906012026kev7677823.5388.98854.090601
16/07/2026 200.000,00 MBVCB.15142376432.Ung ho MS 2026.185 ( be Ho Duy Hung).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097042207160843552026JFVF299214.5389.6456.084343
16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15142084596.ung ho MS2026.183 gd chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.185 Ho Duy Hung#SP#020097042207160836312026HJ07122963.5390.77402.083632
16/07/2026 3.000.000,00 6197NAMAP2L8J1J7.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260716.083524.906251616300001.LE QUOC VIET.970428
16/07/2026 300.000,00 6197MSCBD2GH5JKF.LD26171 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.20260716.083408.56786886868.LE PHUC THO.970422
16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15141716771.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho MS 2026. 168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 500.000,00 MBVCB.15141690729.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422071608055620266YLV194482.5388.58318.080556
16/07/2026 1.000.000,00 6197IBT1aW3EHW5S.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.20260716.080144.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
16/07/2026 30.000,00 MBVCB.15141579220.Ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 100.000,00 6197SHBAP2L8CD92.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.186 a Trinh quoc bao.20260716.075556.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
16/07/2026 300.000,00 MBVCB.15141223516.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.187 (be Dinh Thi Thu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 187 BA DINH THI THU-160726-07:11:30 QMtJ922925#SP#020097041607160711302026QMtJ922925.5390.70777.071130
16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15140765380.Chuyen tien ung ho ms 2027 187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.187-ba Dinh Thi Thu#SP#0200970405071606460920262T61040734.5389.97731.064609
16/07/2026 15.000,00 MBVCB.15140603330.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 200.000,00 MBVCB.15140581122.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 15.000,00 MBVCB.15140560436.vc tvt va cha me 2 ben ung ho MS 2026.183 (gia dinh Chi Nguyen Thi Yen).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 200.000,00 MBVCB.15140532279.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 55.000,00 MBVCB.15140279470.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.186 (a Trinh Quoc Bao).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 55.000,00 MBVCB.15140266108.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 55.000,00 MBVCB.15140249238.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807160529232026cuyi141466.5388.73943.052924
16/07/2026 10.000,00 MBVCB.15140045722.PHAM THI THUY TRANG chuyen tien ung ho, tuy so tien nho, nhung em mong dong gop phan nao cho nha minh.CT tu 1050333516 PHAM THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 100.000,00 MBVCB.15139967200.MS 2026.186- chuc em Trinh Quoc Bao som co du chi phi lap chan gia de hoan thanh uoc mo cua minh.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 17.891,00 6197TPBVI216JRXX.UHMS 2026.186 Mong GD VC ba Le Thi Ly,anh Trinh Quoc Bao an lac gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260716.021440.00005384949.VU HOANG LINH.970423
16/07/2026 200.000,00 MBVCB.15139641284.ung ho ms 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0531002587025 THAI CHUNG NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/07/2026 25.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137846930640.20260715.137846930640-0343882448_PHAN NHUT LAM chuyen tien qua MoMo
16/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207152310132026AU5E351350.5388.66264.231013
16/07/2026 300.000,00 6196IBT1kCE1NM9R.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26197000817804.20260715.230722.19039210564017.VND-TGTT-LE TUNG SON.970407
16/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MAY chuyen tien MS 2026.185#SP#020097040507152302312026MK1R057894.5390.48539.230231
17/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NONG THI VAN NGA chuyen tien ung ho ms 2026 188 em Xuan hieu#SP#0200970405071722430120265208040555.5390.60721.224301
17/07/2026 300.000,00 MBVCB.15169756114.Ung Ho MS 2026.187 Dinh Thi Thu.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 10.000,00 MBVCB.15169631217.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1iJ6B2DGY.Ung ho MS 2026 188 Mai Xuan Hieu.20260717.221457.0968348206.LE THI NGA.970432
17/07/2026 20.000,00 gui ms 2026 188#SP#020097042207172209012026HYLJ786048.5390.68149.220901
17/07/2026 100.000,00 6198SHBAP2LZ2U45.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.188 em Mai Xuan Hieu.20260717.215711.080719920.PHAM THI NHAM.970443
17/07/2026 20.000,00 MBVCB.15169286419.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 10.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.185#SP#020097048807172143462026f641094354.5389.72980.214346
17/07/2026 10.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.186#SP#0200970488071721425720268w51092141.5387.70121.214244
17/07/2026 5.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.187#SP#020097048807172141532026oqn4089191.5390.64591.214153
17/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.184 ( me con ba Dinh Thi Ngo)#SP#020097041507172141482026dnD0784960.5189.64402.214148
17/07/2026 10.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.188#SP#02009704880717214122202695oy087763.5388.62520.214122
17/07/2026 100.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho be Ho Duy Hung MS 2026.185#SP#020097041507172140282026ELT1781603.5388.59475.214028
17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCEENQLK.Ms 2026 188 em Mai Xuan Hieu FT26198815980087.20260717.212951.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
17/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Mai Xuan Hieu ms 2026.188#SP#020097042207172045122026YBKX440927.5189.77177.204513
17/07/2026 200.000,00 6198TPBVI215UG1B.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.204357.00502586002.PHAM HONG NHUNG.970423
17/07/2026 230.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.188 em mai xuan hieu#SP#0200970405071720410020268U2D067636.5389.51650.204100
17/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507172038462026GXN0057614.5390.39336.203847
17/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI CHIEN chuyen tien ung ho MS 2026. 183 gd chi Nguyen Thi Yen#SP#0200970405071720302120266ZI6019193.5388.89082.203021
17/07/2026 10.000,00 PHAN TU ANH chuyen tien#SP#020097042207172029242026RRAO157354.5390.82837.202925
17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15167494392.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1905907357 MAI VINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 50.000,00 6198IBT1kCEKRSKL.MS 2026.188 FT26198135869860.20260717.195219.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15167366464.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15167362929.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15167350197.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 30.000,00 MBVCB.15166961696.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15166909769.CHU THI THU ung ho MS 2026.188 (Mai xuan Hieu).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15166826723.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 1083278888 HUYNH THI THUONG PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 500.000,00 MBVCB.15166763761.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0011001825259 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/07/2026 10.000,00 6198IBT1fJ2VHX1D.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260717.190043.9021589473247.DINH THU TRANG.963388
17/07/2026 200.000,00 DINH NGOC AN chuyen tien MS 2026-188( em Mai Xuan Hieu)#SP#020097041507171859482026ujYH127319.5388.12387.185948
17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15165991771.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1049009924 LUU DUY MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 200.000,00 6198IBT1fJ2VEJEY.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.181637.938132398.PHAM THI THUY LINH.970406
17/07/2026 50.000,00 6198ASCB02FDIEWN.UNG HO MS 2026.188 EM MAI XUAN HIEU-170726-18:05:51 6198ASCB02FDIEWN.20260717.180551.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCE75L1P.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26198735880293.20260717.175332.19033503696017.VND-TGTT-NGUYEN MINH KHANH.970407
17/07/2026 50.000,00 6198IBT1kCE7PYRX.Ung ho MS 2026.188 FT26198506043640.20260717.174829.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
17/07/2026 30.000,00 MBVCB.15165082457.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207171745462026VK9E494297.5389.10757.174546
17/07/2026 30.000,00 MBVCB.15165074375.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15164861174.Ung ho MS 2026.168 , em Lo Quoc Dat.CT tu 1027119423 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138092483053.20260717.138092483053-0938122191_Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17/07/2026 82.000,00 ms2026.187#SP#02009704220717171028202622VC840757.5387.60680.171028
17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15164233715.2026.188.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 100.000,00 6198SGTTH2CLYZEK.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu.20260717.165041.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
17/07/2026 100.000,00 6198ASCB02FDUUMW.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu-170726-16:44:38 6198ASCB02FDUUMW.20260717.164438.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416
17/07/2026 5.000,00 MBVCB.15163696127.Chuyen tien ung ho.CT tu 0591000400805 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/07/2026 300.000,00 MBVCB.15163649364.ms2026.188.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 10.000,00 6198IBT1kCEGP5LR.ung ho ms 2026.188, em Mai Xuan Hieu, chuc em va gia dinh binh an FT26198051639040.20260717.162734.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
17/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807171625322026y72w720203.5387.61027.162519
17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15163543312.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 500.000,00 LIEU KIM NGHI UNG HO MS 2026.183 GIA DINH CHI NGUYEN THI YEN#SP#020097040507171620152026YT57006805.5389.27603.162015
17/07/2026 1.000.000,00 LIEU KIM NGHI UNG HO MS 2026.185 BE HO DUY HUNG#SP#020097040507171618492026GWLP099163.5387.19480.161849
17/07/2026 100.000,00 6198SGTTH2CL21MT.IBFT Ung ho MS 2026.188 - em Mai Xuan Hieu.20260717.161837.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
17/07/2026   CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG TK337 (TT28+29, TT008, TT009)
17/07/2026 50.000,00 6198ASCB02FD4UMF.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu-170726-16:15:31 6198ASCB02FD4UMF.20260717.161531.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
17/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#02009704880717160729202664yn647291.5388.51116.160729
17/07/2026 20.000,00 MBVCB.15163290901.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097040507171559282026UB7G096103.5390.3058.155915
17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCEGJHL8.Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26198332015144.20260717.155439.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
17/07/2026 100.000,00 6198TPBVI21P79X5.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).20260717.155408.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCEGWEUC.MS 2026.188 FT26198056124960.20260717.155126.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
17/07/2026 50.000,00 6198MCOBQ2B4Q9IT.Ung ho ms2026.188 mai xuan hieu.20260717.154554.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCEAREF7.Ung ho Ms 2026.184 Ba Dinh Thi Ngo FT26198004734084.20260717.154234.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407
17/07/2026 100.000,00 6198TPBVI21P7L1B.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).20260717.154147.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
17/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.188 MAI XUAN HIEU-170726-15:41:39 G9M9751561#SP#020097041607171541392026G9M9751561.5189.91277.154139
17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15162975636.MS 2026.188-cau mong em Mai Xuan Hieu mau chong hoi phuc sk va gd em som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 30.000,00 MBVCB.15162958795.2026.188( Mai xuan Hieu).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138079901811.20260717.138079901811-0904904143_Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCEA3EKE.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198160290750.20260717.153632.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
17/07/2026 300.000,00 MBVCB.15162879516.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCEAF5TB.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26198008553093.20260717.153250.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407
17/07/2026 1.000.000,00 6198IBT1bJMPEWX7.CONG TY CP TAP DOAN NV UNG HO MS 2026.188 EM MAI XUAN HIEU.20260717.153211.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
17/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807171530272026gwjg510892.5388.22552.153027
17/07/2026 150.000,00 Ung ho Ms2026.188#SP#020097042207171530212026RZW6428603.5387.22265.153021
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCEATUQ7.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26198822467131.20260717.152926.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407
17/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138078596252.20260717.138078596252-0966931495_Ung ho MS 2026 188 Em Mai Xuan Hieu
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCEAHUG3.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26198272701051.20260717.152319.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCEAZE7Z.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26198884100245.20260717.152107.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407
17/07/2026 100.000,00 VU THI MINH THAO Chuyen tien MS 2026.114 em Dang Dang Duong#SP#020097048807171519122026idbv472118.5189.55098.151912
17/07/2026 100.000,00 6198TPBVI21PNDFV.Ung ho MS 2026.188 Mai Xuan Hieu.20260717.151843.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCEA692P.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26198394134904.20260717.151620.9908955189.NGUYEN CHAU BICH TUYEN.970407
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1iJ6YI1PV.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260717.151501.0908955189.NGUYEN CHAU BICH TUYEN.970432
17/07/2026 50.000,00 6198SGTTH2C2NYV4.IBFT Ung ho MS 2026.188.20260717.145727.060258058413.HUYNH THI HONG NHUNG.970403
17/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15162307084.DINH THU HUONG chuyen tien ms 2026 .188 Mai xuan hieu .CT tu 9668996868 DINH THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 300.000,00 6198IBT1aW3H7RH2.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.188 em Mai Xuan Hieu.20260717.145043.187704070003826.DANG THI PHUONG.970437
17/07/2026 20.000,00 MBVCB.15162214021.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCEAV1UB.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2026 188 em Mai Xuan Hieu FT26198439936716.20260717.142601.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407
17/07/2026 50.000,00 PHAM MINH TU chuyen tien ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207171424592026QTHM857171.5390.46044.142500
17/07/2026 300.000,00 MBVCB.15161923782.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097042207171417252026L7H1797950.5390.4500.141725
17/07/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#0200970422071714075520269V3F829402.5189.53625.140755
17/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu-170726-14:05:57 1Xnq866054#SP#0200970416071714055720261Xnq866054.5388.43982.140557
17/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#0200970422071714040020261X0Z628335.5387.34475.140351
17/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807171401222026jbkm233947.5387.20851.140123
17/07/2026 150.000,00 MBVCB.15161708720.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCEAQ4K5.Ung ho MS 2026.181 ba BUI THI MIM FT26198504769505.20260717.135454.19030598997011.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEN.970407
17/07/2026 150.000,00 6198IBT1kCE4NEXI.Ung ho MS 2026.184 ba DINH THI NGO FT26198214013925.20260717.135144.19030598997011.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEN.970407
17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCE4NJKM.Ung ho MS 2026.185 be HO DUY HUNG FT26198439806487.20260717.134922.19030598997011.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEN.970407
17/07/2026 500.000,00 6198VCBCH2C231ZN.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260717.134542.0687041017032.NGUYEN XUAN KHANG.970454
17/07/2026 500.000,00 6198VCBCH2C23B2W.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260717.134457.0687041017032.NGUYEN XUAN KHANG.970454
17/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu-170726-13:18:03 4Ely108723#SP#0200970416071713180320264Ely108723.5387.10238.131750
17/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138062984356.20260717.138062984356-0854076607_Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI CANH chuyen tien MS 2026. 188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097040507171256592026R9NH096315.5189.4845.125659
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCE448N7.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26198010041883.20260717.125635.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
17/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097040507171249562026ZT5L075847.5389.67761.124956
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCE4Y73U.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198573825063.20260717.124720.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
17/07/2026 300.000,00 6198SGTTH2C2XY52.IBFT Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.124555.060212591478.NGUYEN THI HONG PHUONG.970403
17/07/2026 300.000,00 MBVCB.15160796803.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 1056049241 NGUYEN THI DIEM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15160765032.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 300.000,00 6198IBT1kCE48DL5.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198263569812.20260717.123630.19035390970012.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407
17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15160741678.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1031880577 BUI THI THANH DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207171234122026RF4T127117.5389.83657.123413
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCE4MBCX.Ung ho MS 2026.188 e Mai Xuan Hieu FT26198200930438.20260717.123113.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
17/07/2026 5.000,00 6198IBT1kCE4MQ4Y.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26198482438448.20260717.122948.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
17/07/2026 5.000,00 6198VNIB02FHNXNS.ung ho MS 2026.188 ( em Mai Xuan Hieu ).20260717.122830.998082808.GIANG MY LINH.970441
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1iJ6PKPVP.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 188 MAI XUAN HIEU.20260717.122727.247529918.LE THI HOA.970432
17/07/2026 50.000,00 6198IBT1kCE4VJBL.Giup ma so 2026.188 FT26198372756603.20260717.122706.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
17/07/2026 100.000,00 6198VNIB02FHNWWY.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.122630.002652537.BUI DUC DUYET.970441
17/07/2026 300.000,00 6198IBT1kCE4SU9C.Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26198002654195.20260717.122228.19034566941018.VND-TGTT-DOAN THI PHUONG THAO.970407
17/07/2026 200.000,00 6198MSCBD2K2LPYY.NGUYEN CHI SON chuyen tien ung ho Ms 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.122033.8400111767006.NGUYEN CHI SON.970422
17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCE4CQN8.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198732334171.20260717.121259.19033796716165.VND-TGTT-VU KIM NGOC.970407
17/07/2026 50.000,00 MBVCB.15160350374.LE THI VAN chuyen tien.CT tu 0541001625546 LE THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207171209162026XSLZ379809.5390.28452.120916
17/07/2026 500.000,00 MBVCB.15160233432.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0011004043739 DINH THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138055015524.20260717.138055015524-0326683902_Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15160148574.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0011003134522 HOANG THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807171151002026o0p0858820.5189.5059.115101
17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCEBLVCX.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198700674447.20260717.114342.19032264028019.VND-TGTT-DO VAN QUYEN.970407
17/07/2026 500.000,00 MBVCB.15159738085.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0071003591850 DANG DINH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 50.000,00 MBVCB.15159669865.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 50.000,00 MBVCB.15159655817.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 50.000,00 MBVCB.15159649362.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 50.000,00 MBVCB.15159636102.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 300.000,00 6198IBT1kCEBAX5N.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26198715436181.20260717.112338.19029507839011.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH NGOC.970407
17/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807171123252026paal748440.5189.15491.112312
17/07/2026 50.000,00 MBVCB.15159620828.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 1.000.000,00 Chuyen tien ung ho MS2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807171121202026te42739730.5388.356.112120
17/07/2026 300.000,00 6198IBT1kCEBB8RF.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26198804413079.20260717.111638.19021520722015.VND-TGTT-NGUYEN LE HANG.970407
17/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138047687627.20260717.138047687627-0908301300_Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17/07/2026 255.000,00 QR - Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097041507171108472026hWhS133997.5387.13121.110847
17/07/2026 1.000.000,00 6198IBT1bJMPASP5.CONG TY CP TAP DOAN NV UNG HO MS MS 2026.186 ANH TRINH QUOC BAO.20260717.110028.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1aW3HSPHN.ung ho ms 2026.188 em mai xuan hieu.20260717.105521.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
17/07/2026 56.000,00 UHMS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097041507171030332026Xn6S890421.5389.70481.103033
17/07/2026 1.000.000,00 6198IBT1aW3H2VZK.UNG HO MS 2026,188 ( EM MAI XUAN HIEU).20260717.102525.700004652380.LY THU PHONG.970424
17/07/2026 55.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138041650665.20260717.138041650665-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien qua ung ho ms2026185
17/07/2026 50.000,00 MBVCB.15158693461.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138040325015.20260717.138040325015-0988877985_Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
17/07/2026 250.000,00 ung ho ma so 2026.188 Mai Xuan Hieu. cau mong con khoe lai#SP#020097048807171009252026dwu0465903.5390.45083.100925
17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCE5LA1C.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26198460465699.20260717.100817.19031721768019.VND-TGTT-TRUONG CHI KHANH NAM.970407
17/07/2026 200.000,00 6198TPBVI21PZVA1.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.100730.00006269691.TRAN ANH VINH.970423
17/07/2026 50.000,00 6198SGTTH2C2TY3H.IBFT Ung ho MS 2026.187.20260717.100415.060258058413.HUYNH THI HONG NHUNG.970403
17/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#02009704220717100404202688OK926671.5388.14136.100405
17/07/2026 100.000,00 6198MCOBQ2BRX12N.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.100339.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
17/07/2026 500.000,00 MBVCB.15158433070.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0101000441192 NGUYEN DUC TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 200.000,00 2026.188 MAI XUAN HIEU-170726-09:55:33 yVhI407064#SP#020097041607170955332026yVhI407064.5189.64563.095533
17/07/2026 500.000,00 6198TPBVI21PTDGC.MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).20260717.095144.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423
17/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.188-em Mai Xuan Hieu#SP#0200970405071709464820261Q86026515.5387.17055.094648
17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15158234691.Ung ho MS 2026.186 A Trinh Quoc Bao.CT tu 0451001445570 NGUYEN THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCE5AIQB.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198146243948.20260717.094409.12091997458.DOAN LE UYEN UYEN.970407
17/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207170942392026FS6K875547.5390.95327.094239
17/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.188 em MAI XUAN HIEU#SP#020097042207170925262026SGG6968624.5390.7092.092526
17/07/2026 50.000,00 MBVCB.15157899860.ung ho ms 2026 188 (em mai xuan hieu).CT tu 9243070679 LE VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 30.000,00 MBVCB.15157884549.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 300.000,00 MBVCB.15157801630.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.188(em Mai Xuan Hieu).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCE5DXFB.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198438873096.20260717.091253.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
17/07/2026 70.000,00 6198IBT1kCE59F4Y.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26198392960208.20260717.090636.19029381671037.VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN.970407
17/07/2026 200.000,00 6198IBT1kCE597HI.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198330700670.20260717.090555.19029381671037.VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN.970407
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1kCE52ECT.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26198361866470.20260717.090300.19029381671037.VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN VND-TGTT-HO KINH DOANH VU THANH VAN.970407
17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15157655921.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#0200970488071709012020269csv225904.5389.95092.090120
17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15157646070.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15157555580.ung ho MS2026.188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 50.000,00 6198MCOBQ2BRE63E.Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).20260717.084926.03101010965538.HOANG VIET.970426
17/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097048807170845272026wnn4173663.5390.27850.084527
17/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207170839452026327X529408.5189.5378.083946
17/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422071708261120266TBU158793.5390.52356.082611
17/07/2026 500.000,00 MBVCB.15157130345.PHAM THI MEN chuyen tien: ung ho.MS.2026188(em mai xuan hieu).CT tu 1035550734 PHAM THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#02009704150717082020202637MB446964.5389.30468.082010
17/07/2026 2.000,00 MBVCB.15157052461.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 20.000,00 6198IBT1kCEY7ZZG.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26198377340210.20260717.080535.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
17/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207170803152026LELC402793.5388.66914.080315
17/07/2026 500.000,00 MBVCB.15156887975.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#0200970422071707594620264XA0427131.5189.55141.075946
17/07/2026 500.000,00 MBVCB.15156859640.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138022776484.20260717.138022776484-0904466093_Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1aW3ZF4KS.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.188 ( Mai Xuan Hieu).20260717.075702.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15156807732.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15156778634.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu). Chuc em va gd them manh khoe.CT tu 7909542744 PHAM THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15156725605.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 300.000,00 6198IBT1iJ6U4QUF.Ms 2026-186 uh anh Trinh Quoc Bao.20260717.074203.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15156658085.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0061001069017 NGUYEN THI KIM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 300.000,00 6198IBT1iJ6UBXHC.Ms 2026-185 uh be Ho Duy Hung.20260717.074114.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
17/07/2026 300.000,00 6198IBT1iJ6UBFUA.Ms 2026-187 uh ba Dinh Thi Thu.20260717.074029.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
17/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 188 EM MAI XUAN HIEU-170726-07:33:48 nzbR621092#SP#020097041607170733492026nzbR621092.5189.67690.073349
17/07/2026 10.000,00 6198IBT1aW3ZTS5R.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.175 (Anh Luong Van Vien) .20260717.073252.0339306897.VU DUC TU.970437
17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15156505518.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1022585145 TRINH QUANG TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 10.000,00 6198IBT1aW3ZLRN4.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.174 (Anh Nguyen Van Hien).20260717.072820.0339306897.VU DUC TU.970437
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1iJ6UPBQ4.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260717.070058.0984041991.DAO DUC VINH.970432
17/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.187#SP#020097042207170657292026KQ9D706431.5189.56719.065717
17/07/2026 100.000,00 6198IBT1iJ6UPWBB.ZP261980086923 Trung Kien ung ho MS 2026.87.20260717.065432.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15156040623.Chuyen tien ung ho ms 2026 188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/07/2026 200.000,00 MBVCB.15156009756.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 300.000,00 MBVCB.15155650035.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 300.000,00 MBVCB.15155641284.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 16.746,00 6198TPBVI21PYKB6.UHMS 2026.187 Mong GD Pham Xuan Tinh-Dinh Thi Thu,2e Pham Xuan Hai-Pham Thi Hong an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260717.025100.00005384949.VU HOANG LINH.970423
17/07/2026 2.000,00 6198IBT1fJ2DC3Z3.Ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).20260717.013756.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
17/07/2026 15.000,00 MBVCB.15155308407.BUI THI THANH THUY uh MS 2016.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 10.000,00 MBVCB.15155282172.ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 10.000,00 MBVCB.15155258671.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 100.000,00 MBVCB.15155125132.MS 2026.187-mong gd co Dinh Thi Thu som vuot qua kho khan va nhieu suc khoe .CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/07/2026 25.000,00 6197IBT1kCEPPBWR.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26198440749424.20260716.232553.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
18/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao#SP#020097041507182238152026kHL4923416.5389.88483.223802
18/07/2026 30.000,00 MBVCB.15184410737.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 50.000,00 6199IBT1kC6QPW2C.Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh FT26201158258698.20260718.221413.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
18/07/2026 200.000,00 6199IBT1aW3FECV3.ung ho MS 2026 189 em Nguyen Thi Anh.20260718.221123.21358253.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
18/07/2026 500.000,00 MBVCB.15184224468.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 10.000,00 MBVCB.15184156726.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.189(em Chu Thi Anh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 300.000,00 6199VNIB02F7UZDD.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260718.215208.025704061530624.DANG MINH THU.970441
18/07/2026 100.000,00 MBVCB.15184074299.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0301002858378 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 200.000,00 6199IBT1kC6QS3PC.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26201816059052.20260718.215136.9944455155.TRAN VAN NUOI.970407
18/07/2026 200.000,00 6199IBT1kC6QSMFQ.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201665931741.20260718.214939.9944455155.TRAN VAN NUOI.970407
18/07/2026 300.000,00 6199VNIB02F7UYTJ.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260718.214759.025704061530624.DANG MINH THU.970441
18/07/2026 300.000,00 6199VNIB02F74IB8.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.20260718.214459.025704061530624.DANG MINH THU.970441
18/07/2026 50.000,00 6199IBT1iJ67WKTT.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.214329.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
18/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097040507182133442026U759091361.5387.70471.213330
18/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097040507182114162026HHJB022536.5389.79165.211402
18/07/2026 500.000,00 6199VNIB02F7TJCF.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.210532.622704060173578.HOANG THI THANH THUY.970441
18/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Thi Anh ms 2026.189#SP#020097042207182052462026H4S0138165.5390.67297.205247
18/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970422071820404220260VKX690583.5390.462.204043
18/07/2026 15.000,00 MBVCB.15183024332.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#02009704050718203545202692KP065450.5390.72797.203546
18/07/2026 10.000,00 6199IBT1aW3FB2DD.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.177 (Em Sung A Gu ) .20260718.203353.0339306897.VU DUC TU.970437
18/07/2026 10.000,00 6199IBT1aW3F5XSW.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,176 (Chi Tran Thi Thu Hien) .20260718.203044.0339306897.VU DUC TU.970437
18/07/2026 20.000,00 MBVCB.15182882588.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 100.000,00 6199ORCOQ2BU6V4C.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.202032.0932966377.LAM THI NHIEU.970448
18/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HONG CHUYEN chuyen tien ung ho ms 2026.189 nguyen thi anh#SP#020097040507181946092026AEGO040046.5389.77040.194609
18/07/2026 300.000,00 6199NBVAF2YQJXPQ.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.193118.100005381627.LE THU TRUNG DUNG.970419
18/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807181930582026qzfa175121.5390.82692.193058
18/07/2026 50.000,00 6199YOLOP2LRS4D6.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.192953.0352118728.DO THI KIM ANH .546034
18/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong#SP#020097048807181910002026aq92086718.5189.49758.190946
18/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.186 ( anh Trinh Quoc Bao)#SP#020097041507181856102026Fgy0138807.5389.61701.185610
18/07/2026 20.000,00 6199IBT1kCERI3AR.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199772108390.20260718.185338.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
18/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.187 ( ba Dinh Thi Thu)#SP#020097041507181853332026aQGd126994.5389.45325.185333
18/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#02009704050718185307202640BD068484.5390.41762.185253
18/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.188 ( Mai Xuan Hieu)#SP#020097041507181851482026VPg8117899.5388.34109.185148
18/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.189 ( em Nguyen Thi Anh)#SP#020097041507181849212026YSqX107083.5189.17890.184921
18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCERDZBW.ung ho ms 2026.183 Nguyen Thi Yen FT26199000681749.20260718.184613.19032623740013.VND-TGTT-NGUYEN NHU QUYNH TRANG.970407
18/07/2026 100.000,00 6199ASCB02F6I75N.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung-180726-18:15:42 6199ASCB02F6I75N.20260718.181543.470407.LE ANH DAT.970416
18/07/2026 100.000,00 6199ASCB02F6I6Z7.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh-180726-18:15:05 6199ASCB02F6I6Z7.20260718.181505.470407.LE ANH DAT.970416
18/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#0200970488071818062720266h7w796357.5388.35746.180627
18/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138244823610.20260718.138244823610-0904904143_Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18/07/2026 50.000,00 6199MCOBQ2BUKEDC.Ung ho ms2026.189 nguyen thi anh.20260718.170324.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
18/07/2026 100.000,00 MBVCB.15178434938.MS 2026.189.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 200.000,00 6199IBT1kCE3IAUW.Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26199504445146.20260718.161120.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
18/07/2026 500.000,00 MBVCB.15178133333.chuyen tien ung ho.CT tu 0071000763564 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/07/2026 200.000,00 6199IBT1kCE3DYK8.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199735463947.20260718.160205.19030463032022.VND-TGTT-BUI THI THU HIEN.970407
18/07/2026 200.000,00 MBVCB.15178033637.Ung ho MS 2026.189( em Nguyen Thi Anh).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15177832476.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807181529482026is3n123776.5387.57529.152948
18/07/2026 200.000,00 6199IBT1kCEFXJ8U.Ung ho em Mai Xuan Hieu, MS 2026.188 FT26199081867830.20260718.152548.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
18/07/2026 500.000,00 MBVCB.15177158341.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0451000256815 LE THI THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 30.000,00 MBVCB.15177064640.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 200.000,00 MBVCB.15177049320.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0451000256815 LE THI THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807181412412026f6ou904703.5389.93724.141241
18/07/2026 200.000,00 6199IBT1kCEFM248.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199705411900.20260718.140844.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
18/07/2026 500.000,00 MBVCB.15176692671.UNG HO MS 2026.189 ( em NGUYEN THI ANH ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 100.000,00 MBVCB.15176700333.BUI THI KIM LIEN chuyen tien Ung ho 2026.189 ( Nguyen Thi Anh).CT tu 0761002349912 BUI THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCEF2429.Ms 2026 189 em Nguyen Thi Anh FT26199669485150.20260718.135001.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
18/07/2026 100.000,00 MBVCB.15176487245.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 200.000,00 MBVCB.15176429709.viet ha55 ung ho chau nguyen thi anh ms 2026 189.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 1.000.000,00 6199ASCB02F62V2T.UNG HO MS 2026.189 EM NGUYEN THI ANH-180726-13:25:38 6199ASCB02F62V2T.20260718.132538.8787407.LE THI THU HANG.970416
18/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097044907181325052026JoEu841958.5390.97505.132505
18/07/2026 50.000,00 6199ASCB02FN7N6T.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh-180726-13:15:58 6199ASCB02FN7N6T.20260718.131558.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
18/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207181307022026V589497496.5387.21653.130703
18/07/2026 200.000,00 MBVCB.15176066856.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 300.000,00 MBVCB.15176052047.ms2026.189.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 50.000,00 MBVCB.15176022506.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCETZ3V4.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199031662396.20260718.125624.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCETZZGL.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26199065441470.20260718.125554.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCETZGIR.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26199065439959.20260718.125520.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCETZ5C4.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26199015254335.20260718.125454.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
18/07/2026 150.000,00 6199IBT1kCETZMDA.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26199372971373.20260718.125417.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCETZWYJ.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26199320078670.20260718.125321.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
18/07/2026 100.000,00 6199SGTTH2CYZ9GP.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh.20260718.124347.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
18/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970488071812395420263ls4682205.5390.96526.123954
18/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097042207181238462026CMDF301060.5189.90932.123847
18/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.189 Em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807181235432026t32o670935.5387.75829.123543
18/07/2026 50.000,00 NGUYEN DAO Chuyen tien Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807181233172026sdp8664107.5389.64366.123317
18/07/2026 100.000,00 6199TPBVI2M2J842.ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260718.123303.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
18/07/2026 200.000,00 6199MSCBD2KBI4PY.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.123204.06885606568688.NGUYEN BINH NGUYEN.970422
18/07/2026 300.000,00 6199ASCB02FNN5RV.UNG HO MS 2026.189 EM NGUYEN THI ANH-180726-12:31:09 6199ASCB02FNN5RV.20260718.123109.15588797.NGUYEN NGOC PHUONG.970416
18/07/2026 100.000,00 6199TPBVI2M2JQI4.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260718.122947.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
18/07/2026 1.000.000,00 6199IBT1kCETBERC.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199591500822.20260718.122827.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407
18/07/2026 200.000,00 6199IBT1kCETBE58.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26199484944500.20260718.122824.19029832986010.VND-TGTT-NGUYEN NHAT DUY.970407
18/07/2026 20.000,00 MBVCB.15175632221.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 350.000,00 6199IBT1iJ64TNKT.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.122507.0966116886.DIEP XUAN BACH.970432
18/07/2026 20.000,00 MBVCB.15175561428.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 100.000,00 6199TPBVI2M2FSLT.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260718.122150.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
18/07/2026 50.000,00 6199IBT1kCETYUDC.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199520280463.20260718.122111.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
18/07/2026 25.000,00 6199IBT1iJ64LH3A.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh adidaphat.20260718.121545.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
18/07/2026 10.000,00 6199IBT1kCETUVBS.ung ho ms 2026.189, em Nguyen Thi Anh, chuc em va gia dinh binh an FT26199391061376.20260718.121449.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
18/07/2026 2.000,00 6199IBT1fJ2MR61T.Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).20260718.120751.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
18/07/2026 500.000,00 6199ORCOQ2BUCF9W.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260718.120131.0117100007930009.NGUYEN THI THANH LOAN.970448
18/07/2026 100.000,00 6199SGTTH2CYJCF5.IBFT Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu.20260718.115919.0378268252.HOANG NGHIA KHANH.970403
18/07/2026 500.000,00 MBVCB.15175139380.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0021001747969 DO THANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 100.000,00 6199IBT1iJ647J1P.ung ho ma so 2026 189 NGUYEN THI ANH.20260718.112613.247529918.LE THI HOA.970432
18/07/2026 500.000,00 6199IBT1kCELT5AC.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199592984443.20260718.112100.19032584776013.VND-TGTT-DUONG THI MINH HANG.970407
18/07/2026 500.000,00 6199IBT1kCELLNAD.Ung ho MS 2026.189 FT26199370829982.20260718.111935.19024874908018.VND-TGTT-TRAN MINH DAO.970407
18/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097040507181116042026LPF7079742.5387.25644.111551
18/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097042207181115322026VSRU348100.5189.22682.111532
18/07/2026 100.000,00 6199IBT1aW3TIP3J.ms 2026.188 giup em mai xuan hieu.20260718.110535.185001060000009.VU THI XUAN .970409
18/07/2026 50.000,00 6199IBT1iJ64YN7L.ZP261990244773 Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh..20260718.104851.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
18/07/2026 200.000,00 TA VAN HO chuyen tien#SP#020097041507181048272026bGrk182366.5390.71305.104814
18/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097040507181046242026ZUCR040225.5389.59524.104610
18/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.189 em nguyen thi anh#SP#020097040507181041492026EL6B018094.5390.34568.104135
18/07/2026 1.000.000,00 6199VNIB02FNUE2M.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260718.101628.655704060043270.DONG KIM TAN.970441
18/07/2026 50.000,00 MBVCB.15173739625.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097042207181015202026CV95958698.5388.98260.101520
18/07/2026 50.000,00 6199ABBKP2LZKVNA.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260718.100313.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
18/07/2026 200.000,00 6199IBT1kCELQHTI.Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26199711615044.20260718.100052.19030309288881.VND-TGTT-NGUYEN THI HA MY.970407
18/07/2026 50.000,00 MBVCB.15173366602.Ung ho MS 2026.188( Em Mai Xuan Hieu).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 200.000,00 6199IBT1kCEHLAI8.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199999841094.20260718.093928.10920220980014.VND-TGTT-DO THU TRANG.970407
18/07/2026 200.000,00 6199ASCB02FNJ3Y3.UNG HO MS 2026.186 ANH TRINH QUOC BAO-180726-09:26:17 6199ASCB02FNJ3Y3.20260718.092617.212314039.LE NGUYEN CAN.970416
18/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970422071809210720269WYS927249.5387.42648.092107
18/07/2026 1.000.000,00 6199ASCB02FNJC1K.UNG HO MS 2026.189 EM NGUYEN THI ANH-180726-09:20:47 6199ASCB02FNJC1K.20260718.092048.212314039.LE NGUYEN CAN.970416
18/07/2026 500.000,00 MBVCB.15172892073.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0621000431639 NGUYEN HONG TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 50.000,00 6199WBVNP2LZWMQP.Tran Thuy Dung ung ho MS 2026 185 be Ho Duy Hung.20260718.091222.106000209986.TRAN THUY DUNG.970412
18/07/2026 200.000,00 MBVCB.15172664036.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien ungr ho MS 2026.189 em Nguyen thi A nh.CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 150.000,00 MBVCB.15172599827.NGUYEN THI KIM THO chuyen tien.CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 100.000,00 6199SGTTH2CY2MX5.IBFT TRINH THI LOAN chuyen tien ung ho ma so 2026.189. Nguyen Thi Anh.20260718.084501.020093543638.TRINH THI LOAN.970403
18/07/2026 100.000,00 LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho chau Nguyen Thi Anh, ma GD 100000162395641#SP#020097044907180837262026ObCo601653.5189.72308.083727
18/07/2026 300.000,00 6199VNIB02FNM2DF.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh). chuc e som hoi phuc de tiep tuc cuoc song.20260718.083045.011411855.VO DANG KHOA.970441
18/07/2026 500.000,00 6199SGTTH2CL5Q8R.IBFT ung ho MS 2026.175.20260718.082019.020043554868.NGUYEN THUY HUONG.970403
18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCEZNU81.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26199704184608.20260718.081037.19027637326011.VND-TGTT-LE MANH HUNG.970407
18/07/2026 500.000,00 MBVCB.15172047210.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 50.000,00 6199IBT1kCEZXMX9.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26199270771850.20260718.080319.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
18/07/2026 100.000,00 6199ASCB02FNYRB2.UNG HO MS 2026 189 EM NGUYEN THI ANH-180726-08:02:00 6199ASCB02FNYRB2.20260718.080200.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
18/07/2026 50.000,00 6199IBT1iJ6BF2VV.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260718.080037.0904439185.TRAN VAN HUY.970432
18/07/2026 50.000,00 MBVCB.15171924699.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 500.000,00 MBVCB.15171906163.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 300.000,00 MBVCB.15171891408.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0591001733706 BUI THI HAI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 50.000,00 6199IBT1kCEZTRWZ.Giup ma so 2026.189 FT26199161692741.20260718.075441.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
18/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807180745152026rwsh656174.5389.96915.074515
18/07/2026 200.000,00 MBVCB.15171717677.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 20.000,00 6199IBT1iJ6BZ2PK.tu thien.20260718.071621.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
18/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970422071807154420261TVP962535.5389.6947.071531
18/07/2026 200.000,00 6199SHBAP2LZAAS5.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.187 2 e Pham xuan Hai - Pham Thi Hong.20260718.070737.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
18/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097041507180705132026gZO0358227.5390.79274.070513
18/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.189-em Nguyen Thi Anh#SP#0200970405071807045720263P7V098622.5189.77894.070457
18/07/2026 100.000,00 6199SHBAP2LZ8P4D.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.185 be ho duy hung.20260718.070445.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
18/07/2026 100.000,00 MBVCB.15171206934.Chuyen tien ung ho ms 2016 189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/07/2026 10.000,00 MBVCB.15171140829.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 200.000,00 MBVCB.15171108521.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 15.000,00 MBVCB.15170944482.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 500.000,00 6199ASCB02FI5UMC.UNG HO 2026.188 EM MAI XUAN HIEU-180726-06:18:15 6199ASCB02FI5UMC.20260718.061815.6852578.TON TRANG ANH.970416
18/07/2026 15.000,00 MBVCB.15170878357.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.186 (Anh Trinh Quoc Bao).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 15.000,00 MBVCB.15170821673.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 55.000,00 MBVCB.15170785385.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.187 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 50.000,00 MBVCB.15170793853.ung ho MS 2026.198.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 50.000,00 MBVCB.15170785884.ung ho MS 2026.197.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 50.000,00 MBVCB.15170782632.ung ho MS 2026.196.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 50.000,00 MBVCB.15170784859.ung ho MS 2026.195.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 55.000,00 MBVCB.15170767446.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.188 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 300.000,00 MBVCB.15170710760.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCEZ2FXE.ung ho ms 2026 188 FT26199710550207.20260718.044727.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
18/07/2026 100.000,00 6199IBT1kCEZ2FWU.ung ho ms 2026 188 FT26199250008270.20260718.044622.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
18/07/2026 20.000,00 6199IBT1iJ6BADEM.NGUYEN MINH KIEN1005VND chuyen tien.20260718.044405.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
18/07/2026 500.000,00 PHAN THI MY NHUNG Chuyen tien ung ho ma so 2026,185#SP#0200970488071802535820261npn359224.5390.77978.025345
18/07/2026 50.000,00 MBVCB.15170324652.Ung ho MS 2026.188.CT tu 0421000440216 NGUYEN HA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 200.000,00 MBVCB.15170273848.Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 15.000,00 MBVCB.15170266470.BUI THI THANH THUY uh MS 2016.188(em Mai Xuan Hieu).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/07/2026 15.000,00 MBVCB.15170185260.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.186 (Trinh Quoc Bao).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507192235132026ELMV035602.5388.71672.223513
19/07/2026 10.000,00 MBVCB.15199424998.TUONG DUNG ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 10.000,00 MBVCB.15199417430.TUONG DUNG ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 10.000,00 MBVCB.15199405184.TUONG DUNG ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 10.000,00 MBVCB.15199400367.TUONG DUNG ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 10.000,00 MBVCB.15199395819.TUONG DUNG ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 10.000,00 MBVCB.15199372336.TUONG DUNG ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 10.000,00 MBVCB.15199367728.TUONG DUNG ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15199352830.ung ho ms 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0011004120481 LE THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.190 Chu Thuc Hung#SP#0200970422071922201420268B0U821978.5387.35133.222000
19/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138426379813.20260719.138426379813-0938122191_Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15199318372.ung ho ms 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0011004120481 LE THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 25.000,00 6200IBT1kC6MCS8R.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201149297466.20260719.215514.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207192149212026K9LN708579.5389.36022.214910
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6MJCBX.ms2026.190 chu thuc hung FT26201777834034.20260719.214740.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
19/07/2026 50.000,00 6200SGTTH2CBA1TF.IBFT Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.214425.060319018576.NGUYEN THI TRUC MAI.970403
19/07/2026 50.000,00 MBVCB.15198924353.Chuyen tien ung ho.CT tu 1013451555 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/07/2026 10.000,00 MBVCB.15198909916.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 20.000,00 6200IBT1iJ66XRCN.NGUYEN XUAN THANG chuyen tien.20260719.213800.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
19/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097044907192134482026qV8Z925596.5387.77979.213448
19/07/2026 100.000,00 6200SGTTH2CBQ9QP.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.20260719.213354.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
19/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071921273720263O98072393.5390.48541.212737
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6VFMRV.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201000437411.20260719.212448.19030538246015.VND-TGTT-TRAN NGOC LINH.970407
19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807192120532026h06s113697.5389.18313.212053
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC6V698E.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26201407014640.20260719.210858.6026978888.DO HOAI PHUONG.970407
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15198448650.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0301000336215 NGUYEN THI CHAU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807192103512026mox9059317.5388.37330.210352
19/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807192102462026txmm055744.5389.31276.210246
19/07/2026 30.000,00 6200ORCOQ2BETQI2.LY LE THUY TAM ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.20260719.210015.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
19/07/2026 200.000,00 6200TPBVI2MYH8CD.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260719.210001.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
19/07/2026 50.000,00 6200IBT1bJMYI3RD.2026.190 em chu thuc hung.20260719.210000.74966599.NGUYEN THI CAM DUNG.970427
19/07/2026 30.000,00 6200ORCOQ2BETYK9.LY QUAN ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh.20260719.205911.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
19/07/2026 30.000,00 6200ORCOQ2BETL3A.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu.20260719.205800.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
19/07/2026 30.000,00 6200ORCOQ2BEJ5XQ.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu.20260719.205641.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
19/07/2026 100.000,00 VU THI MINH THAO Chuyen tien ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807192056232026nr72034501.5388.99397.205623
19/07/2026 30.000,00 6200ORCOQ2BEJ73J.LE THE LAM ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao.20260719.205514.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15198161247.ung ho MS 2026.190(em Chu Thuc Hung).CT tu 0571000071757 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.190 Em Chu Thuc Hung#SP#020097048807192040242026aq1p978753.5390.15139.204024
19/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Chu Thuc Hung ms 2026.190#SP#020097042207192039092026YBFY442213.5390.9200.203855
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC6VSTHA.Ung ho MS 2025.190 em Chu Thuc Hung FT26201265100012.20260719.202250.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
19/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970422071920204920266FQ9488470.5387.6111.202049
19/07/2026 50.000,00 MBVCB.15197639514.Ung ho MS 2026.190.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 2.000,00 6200IBT1iJ66ATIM.ZP262000703925 Nguyen dung Zalopay chuyen tien.20260719.201012.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1iJ66ABGH.Ung ho MS 2026 190 Chu Thuc Hung.20260719.200758.0968348206.LE THI NGA.970432
19/07/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138408196957.20260719.138408196957-0902498898_Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1bJMYIP4Z.ung ho ms 2026.190 (em chu thuc hung) .20260719.200026.06255320020.NGUYEN DINH KHIEM.970429
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15197350824.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6D3T9K.Ung ho em Chu Thuc Hung, MS 2026.190 FT26201355354200.20260719.195253.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
19/07/2026 200.000,00 6200MSCBD2KZVP32.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260719.195234.0357554668.NGUYEN TRUNG KIEN.970422
19/07/2026 150.000,00 Ung ho Ms2026.190#SP#020097042207191948382026SEJV165631.5388.17827.194838
19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207191948172026UMAO520284.5389.15714.194817
19/07/2026 500.000,00 6200IBT1kC6DT7WF.ung ho MS 2026.190 FT26201257879170.20260719.194654.19030904460017.VND-TGTT-HUYNH KHA NGOC XUAN.970407
19/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138405777553.20260719.138405777553-0899891178_MS2026190 em Chu Thuc Hung
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15197103075.Ung ho MS 2026.190 ( Chu Thuc Hung).CT tu 0511000459135 NGUYEN THI TRUC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 50.000,00 6200TPBVI2MYVEBS.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.194000.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
19/07/2026 50.000,00 6200IBT1kC6DZKNC.Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201717085684.20260719.193852.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15196915937.ung ho ma 2026.190 ( em hung).CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6DECVV.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201064116902.20260719.193157.19036065447016.VND-TGTT-NGUYEN QUANG TUAN.970407
19/07/2026 10.000,00 6200TPBVI2MYKPPW.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260719.193039.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15196722016.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0071000629038 VU THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15196696723.MS 2026.190-cau mong em Chu Thuc Hung mau chong hoi phuc sk va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 50.000,00 ung ho em chu thuc hung ms 2026.190#SP#020097041507191918482026oBNq338103.5189.41117.191848
19/07/2026 50.000,00 6200ORCOQ2BE1S1F.LOC HO TRO MS 2026.190 CHUTHUCHUNG.20260719.191752.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
19/07/2026 50.000,00 6200MCOBQ2BE1JA1.Ung ho ms2026.190 chu thuc hung.20260719.191404.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
19/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191914022026e46f645149.5390.11831.191402
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15196556387.?Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 6200TPBVI2MYGH9C.Ung ho MS 2026.190 Chu Thuc Hung.20260719.191056.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
19/07/2026 100.000,00 6200TPBVI2MYG9KV.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260719.191014.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
19/07/2026 300.000,00 6200VNIB02F57XPX.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.190722.799997899.PHAN MINH THANG.970441
19/07/2026 30.000,00 MBVCB.15196417421.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 500.000,00 6200IBT1kC6DITGX.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201994241391.20260719.190210.19033952806668.NGO THI QUYNH DUNG.970407
19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970422071919020320268M6W549472.5388.38493.190203
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6DIZ38.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201411401092.20260719.190157.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
19/07/2026 500.000,00 6200VNIB02F572HH.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.190119.916400266.NGUYEN TUAN ANH.970441
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6DMYWS.LY VAN KHIEM chuyen ung ho em Chu Thuc Hung Ms2026.190 FT26201592850556.20260719.185836.3568686866.LY VAN KHIEM.970407
19/07/2026 50.000,00 6200IBT1iJ66VPEK.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.185825.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
19/07/2026 100.000,00 6200TPBVI2MYEX48.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.185322.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)#SP#020097041507191848272026cJ0C202838.5390.52273.184827
19/07/2026 50.000,00 6200IBT1kC6D26L4.MS 2026.190 FT26201592802071.20260719.184658.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15196072593.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.190 (chu thuc hung).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6D2MZA.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201209062628.20260719.184557.19031871559019.VND-TGTT-TRAN MINH PHUONG.970407
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15195520909.ung ho 2026.185 be ho duy hung.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15195280314.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0451000210076 PHAM THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 5.000,00 6200IBT1kC6SAZHW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201280783093.20260719.175759.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
19/07/2026 5.000,00 6200IBT1kC6SA2H7.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh FT26201201044206.20260719.175637.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
19/07/2026 10.000,00 6200IBT1aW3XS9Z9.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.181 (Ba Bui Thi Mim).20260719.175425.0339306897.VU DUC TU.970437
19/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207191752062026N8WC106592.5388.99693.175206
19/07/2026 10.000,00 6200IBT1aW3X9TVS.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.180 (Anh Huynh Ngoc Thuan).20260719.175009.0339306897.VU DUC TU.970437
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15195023858.HOANG THI LINH PHUONG ung ho MS 2026.190.CT tu 0411000975183 HOANG THI LINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 150.000,00 MBVCB.15195018545.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 3989083107 LUONG DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6S82HL.Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung FT26201280710554.20260719.174021.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
19/07/2026 239.000,00 MBVCB.15194634251.NNC ung ho MS2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/07/2026 600.000,00 6200VNIB02F5KUKI.ung ho ma so 2026.190 em Chu Thuc Hung.20260719.172217.988541189.LE TRONG NHAN.970441
19/07/2026 50.000,00 6200ASCB02F5WNWF.UNG HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG-190726-17:18:40 6200ASCB02F5WNWF.20260719.171840.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
19/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026068 em Nong Hieu Bao Son#SP#020097048807191718162026sgod118377.5189.80507.171816
19/07/2026 200.000,00 MS 2025.172 chau Tran Hoang Minh Anh#SP#020097048807191716432026rz4x110995.5390.71066.171629
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15194390671.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1037143393 HOANG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#02009704880719170706202675v0065698.5387.9341.170706
19/07/2026 500.000,00 MBVCB.15194034182.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138379670354.20260719.138379670354-0981392026_Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15193979190.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1033120798 TRAN DIEM TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 60.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.190#SP#020097040507191640462026XFLI092029.5189.47313.164046
19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097042207191640332026TO7J392660.5389.45462.164033
19/07/2026 100.000,00 6200MSCBD2KTU2CB.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.163849.0968511103.NGUYEN THI KIM THOA.970422
19/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807191630042026tyl1902826.5388.81479.162950
19/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15193556867.UNG HO MS 2026.190 ( EM CHU THUC HUNG ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191620552026umfk865934.5387.28873.162055
19/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207191613592026BOFB315842.5388.89937.161359
19/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#0200970488071916095720264rmt823535.5390.68583.160957
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC699WBJ.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201025122954.20260719.155544.19035073406012.VND-TGTT-LE THUY NGOC LAN.970407
19/07/2026 100.000,00 6200ASCB02F5J9ZB.UNG HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG-190726-15:54:29 6200ASCB02F5J9ZB.20260719.155429.40786987.DANG DAT BAN.970416
19/07/2026 100.000,00 6200ASCB02F5JUAI.UNG HO MS 2026.188 EM MAI XUAN HIEU-190726-15:51:46 6200ASCB02F5JUAI.20260719.155146.40786987.DANG DAT BAN.970416
19/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.190 em Chu Thuc Hung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207191550112026VS6K958652.5189.62005.155011
19/07/2026 100.000,00 6200ASCB02F58QFJ.UNG HO MS 2026.185 BE HO DUY HUNG-190726-15:49:15 6200ASCB02F58QFJ.20260719.154915.40786987.DANG DAT BAN.970416
19/07/2026 500.000,00 MBVCB.15192912105.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0021001080559 NGUYEN QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071915395020262J36083218.5389.8242.153950
19/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970422071915363920262FPB310842.5390.92135.153639
19/07/2026 300.000,00 6200VNIB02F58P6F.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.153520.055507260.NGUYEN VAN DUC.970441
19/07/2026 2.016.000,00 6200TPBVI2MY1KSL.CHI QUANG HOA chuyen tien.20260719.153117.76464668888.CHI QUANG HOA.970423
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15192695568.Ung ho MS 2026.190( em Chu Thuc Hung).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 500.000,00 6200ASCB02F5BD5U.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung-190726-15:12:11 6200ASCB02F5BD5U.20260719.151212.1813677.THAI THI NGOC DUNG.970416
19/07/2026 300.000,00 MS 2026.190 (e Chu Thuc Hung)#SP#0200970415071915101820264XRE157256.5388.61634.151018
19/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung, ma GD 100000162944597#SP#02009704490719150834202652rY445456.5389.53439.150834
19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191504192026fk9e604529.5388.34172.150419
19/07/2026 50.000,00 6200TPBVI2MYBMPJ.MS 2026.189 Nguyen Thi Anh.20260719.150209.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1fJ2UCFXY.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.145536.909316686.SY SAN GIN.970406
19/07/2026 200.000,00 6200ASCB02F5BDLT.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.190 CHU THUC HUNG-190726-14:47:44 6200ASCB02F5BDLT.20260719.144744.958687888.LUU KIM TRUNG TIN.970416
19/07/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191442062026ldw4541598.5189.33040.144152
19/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507191440012026K9LB042742.5390.22878.144001
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC62BTSF.Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201116498050.20260719.143707.19032450912018.VND-TGTT-NGUYEN THANH NGA.970407
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15191981846.Chuyen tien ung ho ms 2026 190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/07/2026 500.000,00 6200IBT1kC62YP34.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201554051006.20260719.142722.14022118289011.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC62P6RJ.MS 2026.188 FT26201253524510.20260719.142425.260905040111.TA QUOC VIET.970407
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191807870.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0181001718628 PHAM THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191798362.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung Ho MS 2026 .190 (em ChuThuc Hung).CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 20.000,00 MBVCB.15191717124.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung - Bac Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 6200ASCB02F5LEXI.UNGHO MS2026190 EM CHU THUC HUNG-190726-13:55:59 6200ASCB02F5LEXI.20260719.135559.9822247.CHU THI MAI HUONG.970416
19/07/2026 300.000,00 NGUYEN THI KIM QUYEN chuyen tien Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)#SP#020097041507191355072026K9Fu851741.5189.36433.135507
19/07/2026 2.000.000,00 ung ho MS 2026.190 em chu thuc hung#SP#020097041507191353372026Kl1F848402.5387.30678.135337
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191553063.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191546409.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191531897.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 300.000,00 MBVCB.15191528884.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 2378471004 NGUYEN THI MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191534233.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191512540.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191508725.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191504230.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191495679.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191484489.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191470043.UNG HO MS 2026.190 ( EM CHU THUC HUNG).CT tu 0111000053179 NONG TUONG MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.190 em CHU THUC HUNG#SP#020097048807191339542026vi5z389953.5390.76675.133940
19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.180 em HUYNH NGOC THUAN#SP#020097048807191338322026wli3386859.5189.71828.133832
19/07/2026 50.000,00 6200VNIB02F52B4J.ung ho ms2026190 em chu thuc hung.20260719.133805.764803718.NGUYEN THI THANH XUAN.970441
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC621P44.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201147731552.20260719.133616.19033934694011.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC BICH.970407
19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191336152026ks8d381764.5189.62496.133615
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15191303086.ung ho MS 2026.190(em Chu Thuc Hung).CT tu 0291000264570 NGUYEN THI NHU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507191310522026XX59080356.5387.63313.131052
19/07/2026 300.000,00 MBVCB.15191109815.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.189.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 300.000,00 6200IBT1kC6CF6IT.NGUYEN LUONG ung ho MS 2026 190 em Hung FT26201035162918.20260719.130350.19027558568018.VND-TGTT-NGUYEN LUONG.970407
19/07/2026 500.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 190 ( em Chu Thuc Hung)#SP#020097041507191259322026b07d720532.5388.17417.125932
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1iJ6KR265.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.125733.66886881368.NGUYEN THI HOA.970432
19/07/2026 300.000,00 6200ASCB02FPNQKD.UNH HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG-190726-12:57:13 6200ASCB02FPNQKD.20260719.125713.31318497.TO THI THUY LINH.970416
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15190964834.Ung ho MS: 2026-190(em Chu Thuc Hung).CT tu 1919333825 TRAN HUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191254162026yczy286108.5189.94998.125402
19/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071912525120269BKT031243.5388.89209.125251
19/07/2026 200.000,00 6200TPBVI2ML5DNY.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.124950.22258585999.NGUYEN THI LOAN.970423
19/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191246422026fgh9267384.5390.61793.124642
19/07/2026 300.000,00 6200IBT1iJ6K371X.Phong UHMS 186 187 189.20260719.124221.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
19/07/2026 500.000,00 6200ASCB02FPNWTP.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026190CHU THUCPHUC-190726-12:39:37 6200ASCB02FPNWTP.20260719.123937.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
19/07/2026 1.000.000,00 6200IBT1fJ28XAQY.ung ho ms 2026.190 ( em chu thuc hung).20260719.122742.6688699.DOAN THI BICH HUONG.970431
19/07/2026 50.000,00 6200IBT1kC6CA5AZ.DO THI LOI chuyen MS2026,190 chu thuc hung FT26201150181004.20260719.122448.19035174975018.DO THI LOI.970407
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15190543587.Ung ho MS 2026.190.CT tu 0351000713559 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 10.000.000,00 MBVCB.15190538732.TRAN THI THU THUY chuyen tien ung ho MS 2026-190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0041000571007 TRAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15190370681.Ung ho MS2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0631000490127 DAO MY NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1d1PQMH59.Ms 2026 190 ung ho chu thuc hung.20260719.120022.97042292K309834000000000b96106.MBBANK IBFT.970422
19/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097041507191159252026xUGT547511.5189.32526.115925
19/07/2026 300.000,00 MBVCB.15190264147.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.190.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 20.000,00 PHAN TUAN ANH chuyen tien#SP#020097042207191155412026ZVTY185073.5390.14038.115542
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15190188821.TRAN THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2026190.CT tu 1019987305 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1iJ6KZQ3W.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260719.115313.0387190663.NGUYEN THI SINH.970432
19/07/2026 100.000,00 TRAN THI THU THUY ung ho 2026.190#SP#020097041507191152212026iJO1523938.5389.95220.115221
19/07/2026 10.566,00 6200IBT1kC6CDHWE.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201074948230.20260719.115000.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1aW33BGWL.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.114637.2400000987057199.NGUYEN THI MAI HUONG.970446
19/07/2026 20.000,00 MBVCB.15190052782.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.188 Mai Xuan Hieu#SP#0200970405071911384720266CCH073070.5189.21603.113847
19/07/2026 50.000,00 6200IBT1kC6CCHJB.Giup ma so 2026.190 FT26201991177702.20260719.113744.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207191114282026AW12650398.5390.88309.111428
19/07/2026 500.000,00 6200ASCB02FPVDI8.UNG HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG-190726-11:13:45 6200ASCB02FPVDI8.20260719.111345.2222163068.TRAN THI CHAU HA.970416
19/07/2026 30.000,00 6200IBT1iJ6KA1P1.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.20260719.110712.221194241.VU THI HUE.970432
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1iJ6K42B7.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.110003.238428289.VU THI HANG.970432
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1iJ6K5RJJ.VU NGOC VAN chuyen tien.20260719.105049.0943024127.VU NGOC VAN.970432
19/07/2026 300.000,00 6200IBT1kC617X8W.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26201410760194.20260719.104839.2002940000.DO ANH KHOA.970407
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC617GVG.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26201981358943.20260719.104742.2002940000.DO ANH KHOA.970407
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1iJ6K5B5K.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 190 CHU THUC HUNG.20260719.104734.247529918.LE THI HOA.970432
19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807191047272026hplf876101.5389.38489.104727
19/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15189198747.ung ho MS 2026190 Chu Thuc Hung.CT tu 0011000612283 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC61GZV2.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26201294087120.20260719.104516.2002940000.DO ANH KHOA.970407
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC61G5UJ.Ung ho MS2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201004398505.20260719.104431.19036646798014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC YEN.970407
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC61GMPT.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201203177968.20260719.104402.2002940000.DO ANH KHOA.970407
19/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071910370320263O2I085529.5189.81299.103649
19/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15188992202.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0421003742642 DANG NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 300.000,00 MBVCB.15188933536.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15188932342.ung ho MS 2026 .190 ( em Chu Thuc Hung ).CT tu 0121000689846 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 300.000,00 MBVCB.15188907006.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 1.000.000,00 6200IBT1kC61P4JG.Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201804232449.20260719.102741.19021916221027.VND-TGTT-VU TUYET HANH.970407
19/07/2026 200.000,00 6200VNIB02FPU5EB.MS 2026.190 chu thuc hung.20260719.102249.009704060160566.HA THI THUY DUNG.970441
19/07/2026 100.000,00 LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho ma so 2026 190, ma GD 100000162849006#SP#020097044907191020112026k5JU582861.5387.89288.101957
19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung, ma GD 100000162848481#SP#020097044907191018572026w3Yb857224.5387.82575.101843
19/07/2026 500.000,00 MBVCB.15188704010.Ung ho MS 2026-190 (Chu Phuc Hung).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC61V8WC.ung ho ms 2026.190 FT26201393102291.20260719.101311.10523640479011.VND-TGTT-HA PHUONG THAO.970407
19/07/2026 100.000,00 THANH ung ho MS 2026.190 . Em Chu Thuc Hung#SP#020097048807191012442026mdp9739147.5189.49219.101244
19/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507191010262026VJCE047659.5389.37266.101026
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1iJ6KIPJV.Ung ho Ms 2026190Em Chu Thuc Hung.20260719.100933.105830688.PHAM NHU VAN.970432
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15188583313.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0011004103038 MAI THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15188576450.chuyen tien ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0071003449675 LUU THE TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1aW33MCQE.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.100307.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433
19/07/2026 200.000,00 6200MSCBD2KFXTJ1.LE THI HOANG OANH chuyen tien.20260719.100210.0963036255.LE THI HOANG OANH.970422
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC61CGCH.TRAN HONG LOAN chuyen MS2026.190.Chu Thuc Hung FT26201481983820.20260719.095955.8913085572.TRAN HONG LOAN.970407
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1iJ6KDH6K.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.094953.0984041991.DAO DUC VINH.970432
19/07/2026 300.000,00 MBVCB.15188271873.ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1028702815 PHAM THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 1.000.000,00 6200ASCB02FPZV87.UNG HO MS 2026.190 -A.HIEU GIUP EM CHU THUC HUNG-190726-09:47:35 6200ASCB02FPZV87.20260719.094735.33445809.LE THI HOA.970416
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1aW33D6GP.UNG HO MS 2026190 EM CHU THUC HUNG.20260719.094505.700017632780.PHAM THI NGOC HUE.970424
19/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507190944212026N4HJ007122.5389.1064.094421
19/07/2026 900.000,00 MBVCB.15188168833.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1020730954 NGUYEN NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung, me Duong Thi Lan#SP#020097048807190941372026zor4614036.5387.86719.094137
19/07/2026 150.000,00 MBVCB.15188149647.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0121000677560 DUONG NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15188073871.Ung ho MS 2026.190 e Chu Thuc Hung.CT tu 0011001886019 NGHIEM THI HO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 500.000,00 MBVCB.15188061564.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0021001690546 TRAN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 1.000.000,00 6200MCOBQ2BWZUGK.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.093502.02001018551786.NGUYEN THI THU THUY.970426
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1aW33S35F.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.093427.2700000011788012.NGUYEN THI LAN.970446
19/07/2026 200.000,00 6200SHBAP2L48NXC.ma 2026.190 em chu thuc hung.20260719.093226.0123334455.NHU THU VAN.970443
19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207190931232026O6SO208902.5390.38306.093109
19/07/2026 300.000,00 MBVCB.15187980546.Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1054862521 LE VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15187969362.ung ho ms 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1023933200 BUI THI MY PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NTBL ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507190926032026XQ9V007925.5390.12547.092549
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15187920183.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0251002025917 TRAN THI THU SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 50.000,00 6200IBT1iJ6K24GI.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.092533.0386759456.HOANG THI HUE.970432
19/07/2026 44.000,00 MBVCB.15187892336.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1039510773 TRAN HONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1fJ28AAKM.Ung ho MS 2026.160 EM CHU THUC HUNG.20260719.092136.377915706.LE THI TU.970406
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15187816558.2026.190.CT tu 1053303471 NGUYEN BA CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#02009704880719091829202673gn521848.5387.77808.091829
19/07/2026 50.000,00 6200IBT1kC6JES31.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201964666928.20260719.091611.19027602564017.VND-TGTT-DANG PHI SON.970407
19/07/2026 100.000,00 DAO KIM DUNG ung ho Chu Thuc Hung#SP#020097041507190915522026aIic822421.5390.66255.091552
19/07/2026 184.000,00 6200ASCB02FPCF88.UNG HO MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG-190726-09:15:42 6200ASCB02FPCF88.20260719.091542.37702199.PHAM THI NGOC HANH.970416
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6JK6KN.BUI THI TOAN chuyen ung ho MS 2026.190. Chau Chu Thuc Hung FT26201367770073.20260719.091442.19032036272228.VND-TGTT-BUI THI TOAN.970407
19/07/2026 500.000,00 PHAN THAI NGUYET Chuyen tien urng ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970488071909134420263fmb503376.5189.55877.091344
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15187708850.ung ho ms 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0391000991124 NGUYEN THI MINH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807190912032026ov2a496818.5389.49410.091203
19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970488071909111120263xoe493456.5189.45469.091111
19/07/2026 1.000.000,00 6200SHBAP2L4CMKH.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.090920.1022002205.TRAN LE THI MY XUAN.970443
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC6JGBRQ.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201011503360.20260719.090814.19033298881019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
19/07/2026 500.000,00 MBVCB.15187558382.ung ho M S 2026.190(em Chu Thuc Hung).CT tu 9382793817 HO THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190900452026ovrp453536.5388.1302.090045
19/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071908585520262A6S061614.5390.92854.085856
19/07/2026 50.000,00 PHAM MINH TU chuyen tien ung ho MS 2026.190 em CHU THUC HUNG#SP#020097042207190858272026ZPY2848070.5387.90982.085827
19/07/2026 200.000,00 6200MCOBQ2BWTVVZ.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.085749.04201010862413.PHAM THI HONG TAM.970426
19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung, ma GD 100000162813537#SP#020097044907190857222026zUun581558.5388.85877.085723
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1aW33CXHJ.ung ho ms 2026.190 em chu thuc hung.20260719.085553.370001060008476.NONG THI HOA .970409
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15187458819.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1016297388 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1aW33CXJ5.UNG HO MS 2026190 EM CHU THUC HUNG.20260719.085537.700041939925.DO HONG PHUC.970424
19/07/2026 50.000,00 MBVCB.15187455692.ms 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 6200SGTTH2CQ3PSN.IBFT Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.085404.050140645009.NGUYEN VAN DINH.970403
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15187434816.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 9976770555 DANG THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#02009704220719085336202605DM574925.5390.71386.085337
19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190852552026fxbd423612.5387.68644.085255
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6JYDFJ.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201023748580.20260719.085224.19033154045011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HOAI.970407
19/07/2026 300.000,00 6200IBT1aW33CGXB.Ung ho MS 2026 190( em Chu Thuc Hung) Bac Ninh.20260719.085128.0100000017543012.NGUYEN KIM NGOC CUC.970446
19/07/2026 200.000,00 6200VNIB02FPCXAU.Ung ho MS 2026.190 chau Chu Thuc Hung.20260719.085126.088704060114119.PHAM THI NGOC MAI.970441
19/07/2026 1.000.000,00 6200IBT1kC6JPTWE.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201290719270.20260719.085102.19032113568666.VND-TGTT-TRUONG VAN THUC.970407
19/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071908505320267IB6018357.5387.59961.085053
19/07/2026 500.000,00 MBVCB.15187383209.ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0011002904767 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15187379166.giup em Chu Thuc Hung .CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:VU THI HIEN chuyen ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071908492820269ICV010946.5389.54535.084914
19/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970488071908485720266ofs408712.5387.53360.084857
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6JUYZ8.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201830488310.20260719.084648.9557568688.LE THI LE NGA.970407
19/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970488071908464720269cnz400460.5389.44404.084647
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC6JUP1N.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201800049210.20260719.084639.12923881398016.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY MAI.970407
19/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:C.THU ung ho ms 2026.190 emCHU THUC HUNG#SP#0200970405071908463920265DNZ095851.5388.44124.084639
19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190845282026ubov395472.5388.38713.084528
19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970488071908444820266nma393069.5389.36390.084448
19/07/2026 100.000,00 ung ho con Chu Thuc Hung MS 2026.190#SP#0200970422071908441920263IIU112600.5389.35079.084420
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15187266878.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15187265910.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0011000475836 TRAN THI BICH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:CAO THI LAN chuyen tien#SP#020097040507190841202026BGMF068138.5389.22617.084120
19/07/2026 50.000,00 6200SGTTH2CQ3BXG.IBFT Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.20260719.084002.060005482766.NGUYEN NGOC HAI.970403
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6JI9MK.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201975987052.20260719.083934.19036432760011.VND-TGTT-CAO THI MINH TU.970407
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1fJ285HUH.Ung ho ms 2026.190 -em chu thuc hung.20260719.083815.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406
19/07/2026 50.000,00 MBVCB.15187198659.2026.190.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190835402026t90i359212.5387.2104.083526
19/07/2026 200.000,00 6200TPBVI2MLKGAB.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260719.083455.76464668888.CHI QUANG HOA.970423
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15187149102.ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1043302871 LE THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15187113634.ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 9933229394 BUI VU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190831052026erin342662.5189.85421.083105
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15187059495.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0351000807504 LE THI MY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15187025972.LY AI TUYET chuyen tien Ung hoMS 2026.190(em Chu Thuc Hung).CT tu 0071002936583 LY AI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 300.000,00 MBVCB.15186991971.VU QUOC HOP chuyen tien ung ho em CHU THUC HUNG.CT tu 0191000048586 VU QUOC HOP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1iJ67RQPM.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.082258.8686861985.NGUYEN THI DANG.970432
19/07/2026 50.000,00 6200IBT1iJ67XXE1.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.082214.73515091995.LE NGUYEN TU PHUONG.970432
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6J2RGX.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201043384131.20260719.082204.19034761916011.VND-TGTT-NGUYEN LE THUY DUONG.970407
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6J2DR6.HOANG THI TRANG DAI chuyen ung ho ms 2026.190 em chu thuc hung FT26201084891927.20260719.081939.8989009999.HOANG THI TRANG DAI.970407
19/07/2026 100.000,00 6200SHBAP2L4J9ZK.ung ho ms 2026 190 em chu thuc hung..20260719.081809.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
19/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507190817562026O4VT046189.5390.37598.081757
19/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190817232026jxay293221.5189.36298.081723
19/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207190816342026HC5T527005.5387.32739.081635
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15186883406.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0291002282412 TRAN HUYNH DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)#SP#020097041507190814452026dk1I592627.5389.25941.081445
19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung NgocThuy so 19 ngo 1634 nguyen khangyen hoa H#SP#020097048807190814182026cf36282168.5388.23994.081418
19/07/2026 10.000,00 MBVCB.15186852309.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI HOAI chuyen tien#SP#020097040507190812192026TGPT017645.5189.18719.081205
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC6JWI9B.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201446740804.20260719.080538.2239668879.BUI THI NGAN CHI.970407
19/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970405071908014620264B25065143.5390.82706.080146
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15186639237.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 10.000,00 6200IBT1aW33QEVI.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.179 (Em Pham Van Duong).20260719.075404.0339306897.VU DUC TU.970437
19/07/2026 30.000,00 6200IBT1kC6WXRH6.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201115089920.20260719.075228.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
19/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6WX3CT.Ung ho MS 2026.190 FT26201371830035.20260719.075209.19020279239018.VND-TGTT-NGUYEN XUAN QUI.970407
19/07/2026 500.000,00 MBVCB.15186584502.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0081000235361 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15186564237.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 9975733166 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 10.000,00 6200IBT1aW33QPCU.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.178 (Anh Nguyen Van Ty ).20260719.074928.0339306897.VU DUC TU.970437
19/07/2026 300.000,00 6200MCOBQ2BW8DM4.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.074837.03101011968406.LE THI MINH PHUONG.970426
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15186464324.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.189.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15186457348.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.188.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15186445829.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.187.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15186431581.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 200.000,00 MBVCB.15186440024.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.186.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15186405536.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0231000216470 NGUYEN KIM TUE NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 300.000,00 6200SGTTH2CQXLJY.IBFT Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung A DI DA PHAT.20260719.073631.060343965731.TRAN MINH QUAN.970403
19/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.190 em chu thuc hung#SP#020097048807190733032026arpj149647.5389.96607.073303
19/07/2026 100.000,00 6200ABBKP2L4C7J2.em nguyen thi Anh ms 2026 189.20260719.072345.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425
19/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807190716572026c4un103986.5388.53419.071657
19/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207190659422026G6I0835920.5389.10977.065942
19/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.190-em Chu Thuc Hung#SP#020097040507190657372026RSKM088272.5389.6656.065738
19/07/2026 100.000,00 6200MSCBD2K87XBS.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260719.065317.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422
19/07/2026 500.000,00 MBVCB.15185656517.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0011003998298 DANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048807190541232026edbh945499.5390.91357.054123
19/07/2026 50.000,00 6200IBT1kC6W8JUK.ung bo ms 2026 186 FT26201547124412.20260719.052631.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC6W8WYA.ung ho ms 2026 187 FT26201552231916.20260719.052550.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
19/07/2026 100.000,00 6200IBT1kC6WIRDX.ung ho ms 2026 189 FT26201813110702.20260719.052332.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
19/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138289696847.20260719.138289696847-0973192724_Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
19/07/2026 12.626,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.187 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405071900050920261JPP022204.5189.23786.000509
19/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138288963780.20260718.138288963780-0343882448_Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
19/07/2026 12.628,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.188 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507182348442026Q2RG013775.5388.6088.234844
19/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207182338262026OX64854642.5390.94094.233827
19/07/2026 50.000,00 6199IBT1kC6QLCB8.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201662303386.20260718.232649.19030593590019.VND-TGTT-DAO THI HUYEN TRANG.970407
19/07/2026 20.000,00 6199IBT1iJ67MWXR.Ung ho MS 2026-189 em Nguyen Thi Anh.20260718.231216.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
19/07/2026 100.000,00 MBVCB.15184699324.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 0491001586067 NGUYEN HUNG CHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAXGDS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225444.11082010207.PHUNG THI BICH LIEN.970423
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GECUL.Ung ho MS 2026.191- em Tran Minh Duc FT26202300261182.20260720.225437.19073870641018.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUYEN.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GEC2Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202923768371.20260720.225434.19020048865013.VND-TGTT-VU THI HONG NGA.970407
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAXE6Q.Ung ho MS 2026.191.20260720.225406.00005292406.LE HOANG QUYNH NHU.970423
20/07/2026 100.000,00 6201SGTTH2CM249S.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225352.060108940452.HOANG THI OANH.970403
20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:53:50 uryO988876#SP#020097041607202253502026uryO988876.5389.876.225350
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3NXB2E.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.225329.000004800821.NGUYEN THI NGOC HUE.970440
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GKX19.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202592790373.20260720.225313.19031712725013.VND-TGTT-PHAM HONG HANH.970407
20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JQRLDB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225309.017819370.NGUYEN THI HANG.970441
20/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.191 ( tran minh duc )#SP#020097041507202252532026cNAw197929.5387.98711.225253
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GKZEE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202967400473.20260720.225213.19034644792016.VND-TGTT-NGUYEN KHANH VY.970407
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6FI89X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225208.0985540261.NGUYEN THI HIEN.970432
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:51:59 WZMW460471#SP#020097041607202251592026WZMW460471.5390.98052.225159
20/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202251132026JVEW084381.5389.95917.225113
20/07/2026 300.000,00 6201NBVAF2YALF2Z.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.225102.0906220026.TONG PHUONG LIEN.970419
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GKAQ7.LE HOANG LAN DIEM chuyen ung ho MS 2026.191 FT26202393229116.20260720.225059.19034941313011.VND-TGTT-LE HOANG LAN DIEM.970407
20/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072022505020260TH4420772.5189.95483.225036
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GKBAX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202212907530.20260720.225042.19073257587019.VND-TGTT-NGUYEN AI THUY DUONG.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072022501620266xh2751479.5387.94762.225016
20/07/2026 222.222,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072022501120268G1U454273.5189.93655.225012
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214591322.ung ho ms 2026.191(em tran minh duc).CT tu 1014982877 LE THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202249452026T3H4731019.5388.94239.224945
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6GK89P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202200117110.20260720.224942.8820042018.NGUYEN THANH HANG.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880720224936202646a2750758.5390.94098.224921
20/07/2026 500.000,00 6201SGTTH2CM2TBM.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.224925.050003038561.PHAM THI HONG NHUNG.970403
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214588928.PHAM THI QUYEN ung ho 2026191 tran minh duc.CT tu 9869697873 PHAM THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 150.000,00 6201IBT1kC6GKS2N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202748744000.20260720.224847.19037726749010.VND-TGTT-DAO HUONG XUAN.970407
20/07/2026 300.000,00 6201BIDVE2HQERDF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.224824.4525838689.NGO VAN DANG .970418
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6G7NUB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202251607592.20260720.224723.90599588825999.DANG THI NGOC BE.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G7N14.Ung ho ms 2026.191 tran minh duc FT26202746880115.20260720.224720.5686339999.NGUYEN THI PHUONG THUY.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G7F3Y.Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26202414371997.20260720.224646.19023671852010.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214580616.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc ).CT tu 0491000126545 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G7FDC.ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc mong em som khoe FT26202178426609.20260720.224639.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6G7F9J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202000070565.20260720.224638.19033249116013.VND-TGTT-VU THI THU HOAI.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214577451.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000827368 TRAN XUAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JQZXMP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.224537.404704060252774.PHAN THI TRANG.970441
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214565304.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1027659426 TRAN THI HUYEN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202245192026GX11306640.5389.86600.224519
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202244542026T4JL432051.5389.86204.224454
20/07/2026 2.000.000,00 6201IBT1kC6G7BD7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202748726757.20260720.224430.2796699999.NGUYEN THI NGUYET.970407
20/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138576348283.20260720.138576348283-0343882448_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214558841.Ung ho chau Duc.CT tu 0011004103888 BUI THI VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214558083.ung ho MS 2026.191.CT tu 0331000471627 PHAM KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202243102026R5LD695173.5390.82320.224310
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214549156.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9904974128 NGUYEN THI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201ORCOQ2BG6SAT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.224244.0911172989.Nguyen Thi Lam Giang.970448
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6G797T.Dieu An ung ho MS 2026.191 FT26202148944108.20260720.224237.19027574448022.VND-TGTT-NGUYEN LUONG DIEU AN.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214555892.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0551000275896 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G7CH6.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202874074105.20260720.224217.14021034724016.VND-TGTT-NGUYEN TRAN DIEM TRANG.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GGNAF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202333431708.20260720.224123.19032697203011.VND-TGTT-MAI VAN ANH.970407
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214532407.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000247769 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202240592026X5GV071724.5388.79181.224059
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072022395820263KZJ684445.5389.77195.223958
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214536836.ung ho MS2026.191.CT tu 0541000202495 TRAN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072022385820263IS1068857.5389.75172.223858
20/07/2026 200.000,00 6201BIDVE2HQWIKF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223858.2200168071.NGUYEN THI KIM LIEN .970418
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GG4G6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202349825123.20260720.223852.19029303301010.VND-TGTT-LE KIM CHI.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1d1PJR6T7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223850.97042292J0c3e330000000003e0537.MBBANK IBFT.970422
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214524315.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1029296365 NGUYEN THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214508324.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001095068 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GGC1F.Ung ho ms 2026.191 FT26202555775814.20260720.223627.19032781440019.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG LOAN.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214505453.UNG HO MS 2026.036.CT tu 1049476483 TRAN HUYNH THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202236152026M2PJ271173.5388.70310.223601
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GGQSK.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202395676068.20260720.223549.5522454545.HOANG MINH TUAN.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214491693.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1041586643 NGO QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:35:19 0yx0614954#SP#0200970416072022351920260yx0614954.5189.67834.223519
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214490665.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000323723 DANG XUAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201BIDVE2HQWWYD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223405.2600892381.PHAN THI HAI VAN .970418
20/07/2026 300.000,00 6201SHBAP2LE395E.Ung ho MS 2026-191 em Tran Minh Duc.20260720.223400.1026383399.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202233452026LOAM344889.5389.65389.223346
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GAAER.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202000699005.20260720.223328.20117979.DOAN THI HANG.970407
20/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202233252026Dl2W172885.5387.64104.223325
20/07/2026 500.000,00 6201ABBKP2LEP2CC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223306.0111031054008.NGUYEN THI THU HANG.970425
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:33:01 Lwk3868643#SP#020097041607202233012026Lwk3868643.5389.63479.223302
20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202232422026kptl171422.5390.61917.223228
20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202232332026DZAZ292866.5387.61594.223219
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6GA8UY.NGUYEN TIEN QUOC ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202772914250.20260720.223220.19033127170017.VND-TGTT-NGUYEN TIEN QUOC.970407
20/07/2026 200.000,00 6201BIDVE2HQWTMI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223216.4300037880.VU THUY ANH .970418
20/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LE39PH.Ung ho MS 2016.191 em Tran Minh Duc.20260720.223204.6666889779.NGUYEN THI BICH NGOC.970443
20/07/2026 50.000,00 6201TPBVI2MAVDPM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223159.01866100101.LE THI NGOC PHUNG.970423
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214478940.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9935376697 NGUYEN TAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAVDD3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.223100.00171692001.NGUYEN NHU THAI.970423
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6GA19A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202908024082.20260720.223056.19850601816010.VND--HOANG NAM DAT.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214453588.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030653677 TRUONG THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G4TWU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202860000301.20260720.222932.19038767822012.VND-TGTT-HOANG DANH MINH.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214460913.DO PHUONG NHUNG chuyen tien ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1068888816 DO PHUONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JQT9K7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.222920.629704060019489.TRAN NGOC HUONG GIANG.970441
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6G4ZLA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202087739620.20260720.222912.19031636396013.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG THAI.970407
20/07/2026 150.000,00 6201IBT1kC6G4765.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202224878060.20260720.222836.19027670864029.VND- TGTT NGUYEN THI BICH TRAM.970407
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214447456.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0711000236090 TRAN THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G4MAB.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202321009368.20260720.222657.19021015966015.HO THI KIM PHUONG.970407
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6G4M5N.Ung ho Ms 2026.191 FT26202308246092.20260720.222656.19033141376019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU TRANG.970407
20/07/2026 300.000,00 HTP LKH UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-22:26:58 Xvea611771#SP#020097041607202226582026Xvea611771.5387.58114.222659
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6G4VGH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202579933058.20260720.222647.11522059574017.VND-TGTT-HOANG THI NAM PHUONG.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G4VQ4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202422009714.20260720.222642.19029402107013.VND-TGTT-DUONG BAO NGAN.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6G4C17.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202364557038.20260720.222558.19025034459995.VND-TGTT-TRAN DUY ANH.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214437207.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0011004215850 NGUYEN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214434647.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1057486020 LE KIM XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAVGII.ung ho ms 2026.191 em tran minh duc.20260720.222446.03996638301.NGUYEN DIEP TRINH.970423
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GBLHH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202885574538.20260720.222426.19038723109017.VND-TGTT-PHAM THI LAN ANH.970407
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214409252.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301002820686 NGO THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GBKX5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202970146040.20260720.222342.19035322918010.VND-TGTT-NGUYEN NHU NGOC.970407
20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970415072022233820263EUV157882.5387.48269.222323
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6FD3B9.Ung ho Ms 2026191 Tran Minh Duc.20260720.222316.26705088.TRAN THI NGAN.970432
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214406461.ung ho MS 2026.191.CT tu 9865365486 TRAN QUOC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072022224620268ZBK044284.5390.45722.222246
20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202222452026x8KP155801.5388.45686.222234
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6GBPAF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202373237429.20260720.222231.19036935257013.VND-TGTT-NGUYEN KIEU VAN.970407
20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15214401235.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 6886666888 BUI THI THANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GBMEG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202009980350.20260720.222158.19135463355014.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214392674.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0921000721186 TRAN THI DIEM MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214389500.ung ho MS2026.191.CT tu 0711000304221 PHAM THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15214398499.ung ho MS 2026.191. em Tran Minh Duc.CT tu 0611001503326 NGUYEN PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214390086.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1051663396 QUACH MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201SGTTH2C15E9J.IBFT Ung ho ma so 2026.191 Em Tran Minh Duc.20260720.222103.060307288373.NGUYEN THI MY TIEN.970403
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214384600.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251002786253 LE THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAVTG8.HUYNH NHUT NAM chuyen tien.20260720.221859.00000553771.HUYNH NHUT NAM.970423
20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202218572026QuX9150125.5388.35736.221857
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202218252026osd6716370.5387.33684.221811
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:17:57 PwjO062900#SP#020097041607202217572026PwjO062900.5388.32463.221757
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202217472026Y50I776764.5389.31478.221747
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214365217.MS 2026.191 ( em tran minh duc).CT tu 9367851436 VU HAI HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202217142026EHUD899699.5389.29593.221714
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202216482026D14V719744.5189.28787.221649
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202216292026bjzv713123.5390.28209.221614
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214354672.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3904920229 TRAN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 , em Tran Minh Duc#SP#020097048807202215462026wzk5711925.5189.24887.221546
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214343714.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc) .CT tu 1024717709 HA TRUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GYRPQ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202592645427.20260720.221530.19024367588011.VND-TGTT-PHAM THI NGOC HOA.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214345568.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181002264846 NGUYEN NHU XUAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GY7FF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202833196470.20260720.221405.12424394281018.VNDA-TGTT-NGUYEN THI THU THAO.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GYYVV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202194242623.20260720.221311.19021840245010.VND-TGTT-THIEU THI HONG VAN.970407
20/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202212472026OO9O025051.5388.16245.221247
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072022124120261B06024852.5388.15830.221241
20/07/2026 100.000,00 TRAN THI TRANG Chuyen tien ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202212372026njqi706269.5390.15714.221223
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214317380.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004163901 NGUYEN THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214309140.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1055414725 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214317462.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0361000288166 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GYCDF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202900152843.20260720.221144.888689999.TONG VAN HUY.970407
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214303392.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0271000967157 HUYNH THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202210472026okt8702920.5390.10087.221047
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214292326.NGOC THI LAN chuyen tien ung ho MS 2026.191- em Tran Van Duc).CT tu 0021001005700 NGOC THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 1.000.000,00 ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202209162026ZV5H879918.5388.5187.220917
20/07/2026 150.000,00 6201IBT1kC6GPB2C.LUU VAN NGHIEP chuyen ung ho ms 2026.191 FT26202228877885.20260720.220904.129268.LUU VAN NGHIEP.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214284631.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 9935360048 NGUYEN THI NGOC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.191 em tran minh duc#SP#020097042207202208482026DWTD817226.5390.4297.220848
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GPUFE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202823852737.20260720.220838.19035726924014.VND-TGTT-HOANG THI THUY.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202208372026mjxo698793.5388.2980.220837
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214282536.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1017618350 LY BAO THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6FS5IL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.220828.0932597977.KIEU VAN ANH.970432
20/07/2026 20.000,00 MBVCB.15214269647.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138573297284.20260720.138573297284-0931111533_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 10.000,00 MBVCB.15214276500.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202206342026QW7T125233.5189.96724.220623
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214252708.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011000972604 KHUAT THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214259218.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1043885992 BUI THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6FSS8R.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.220553.131232969.LUONG HAI YEN.970432
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:05:38 MSo7370434#SP#020097041607202205382026MSo7370434.5388.93504.220538
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214256296.MS 2026.191.CT tu 0071000895633 TRUONG MINH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JQJCSH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.220531.906894483.NGUYEN HOANG OANH.970441
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6GU4N4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202760934391.20260720.220502.19050010919019.VND-TGTT-NGUYEN THI LAN.970407
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6FSWYC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.220409.186698282.PHAM MINH HUONG.970432
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072022040820269VEQ382676.5390.88246.220353
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GUI52.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202967223500.20260720.220405.19032087037665.VND-TGTT-NGUYEN THI MY LINH.970407
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6GUMRJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202076062125.20260720.220401.19027412806669.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214232163.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001137451 LU HONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202203492026TT12005344.5189.86741.220349
20/07/2026 500.000,00 6201SGTTH2C1PPIM.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.220329.068885735868.HA THI NGOC QUYEN.970403
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214235576.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1032926733 LE HUU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 chuyen tien ung ho MS 2026.191#SP#020097048807202203192026gmce688256.5189.83988.220319
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507202203022026dbeD116831.5389.84383.220302
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6F93P4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.220244.59518101999.NGUYEN THI HUONG QUYNH.970432
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214220860.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9383945792 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC6G8FAB.DOAN THI HIEU THAO chuyen ung ho Ms 2026.191 Tran Minh Duc FT26202924345771.20260720.220209.3319303130.DOAN THI HIEU THAO.970407
20/07/2026 10.000,00 MBVCB.15214212482.Huynh Thi Nga ,Nguyen Van Van, Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214210911.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000864217 LE VAN QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214209783.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1012474480 NGUYEN NGOC TRUC NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202200492026ub1j683009.5388.76414.220049
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1aW3NF4ZP.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.220032.00200013897377.NGUYEN THI THU HUYEN.970440
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072022002820260fds682293.5189.74692.220028
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214205409.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000339271 NGUYEN THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880720215951202691ox681004.5189.71999.215951
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6G8SYR.Ung ho ms 2026.191 FT26202996552627.20260720.215932.2305199599.LE THI THUY TRANG.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214182974.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000956127 LY MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072021585420266x8j679098.5389.68836.215844
20/07/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202158502026I845283018.5189.68696.215850
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAKWIZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215814.01840615201.TRAN QUYNH MAI.970423
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6F98TG.TRAN NGOC KHANH LY chuyen tien ung ho ms 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215759.0384730112.TRAN NGOC KHANH LY.970432
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202157562026LWOT127008.5189.65788.215756
20/07/2026 380.000,00 MBVCB.15214172292.Ung ho MS 2026.191.CT tu 0421000463365 NGUYEN THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201SHBAP2LE6VP2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215725.1007607502.NGUYEN THUY HANG.970443
20/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN DUC MINH#SP#020097042207202157222026B1JB377441.5189.64009.215722
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214169288.Ung ho MS 2026.191.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1bJMYZVXJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215654.05105201976.PHAM THI KHANH HUONG.970429
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15214160467.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000432777 KHUONG YEN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6F9S7R.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215638.0936345589.TA THI NGOC LIEN.970432
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GI8KV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202814563571.20260720.215607.19035314656015.VND-TGTT-TRAN NGOC THU.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GIID2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202660448600.20260720.215557.19029098784666.VND-TGTT-TRAN NGOC THUY.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202155382026S9WJ413974.5189.56851.215523
20/07/2026 500.000,00 6201TPBVI2MAKZVD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215525.03775260501.NGUYEN THI HOA.970423
20/07/2026 180.000,00 O5CH7K0HHVFM-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072021552220264XR2334030.5388.56401.215508
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GI9CK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202610980538.20260720.215521.19032708248010.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG NGA.970407
20/07/2026 200.000,00 unghoMS2026.191 emtranminhduc#SP#020097048807202155162026ouvw671297.5390.55986.215516
20/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138572113822.20260720.138572113822-0938481395_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 300.000,00 6201SGTTH2C1PE31.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.215445.020041555468.CU THI THU HANG.970403
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6F9QQU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215437.201779267.HOANG TO UYEN.970432
20/07/2026 100.000,00 6201MCOBQ2BGIEI7.Ung ho MS 2026.191(em tran minh duc).20260720.215432.03586011223999.CAO THI NHI.970426
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1fJ2517FG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215428.8007041065665.VU THI THAO HIEN.963388
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15214121389.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0421000474632 NGO THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1aW3NF9S5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215252.700004179574.NGO THANH THAO.970424
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214127207.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0441000673604 MAI PHUONG DIEM KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 HO DUONG KHANH TRIET Chuyen tien Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202152062026jrkh664114.5189.44354.215206
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214101414.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 1022743417 PHAN THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6F2GFN.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.20260720.215112.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214109202.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 9988702700 BUI DUC KINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JQFCQ5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215052.933015839.NGUYEN VU BAO.970441
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1aW3NFJ9U.MS 2026 191.20260720.215037.6061563.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1fJ251Y15.Ung ho em mau hoi phuc.20260720.215022.9021016565802.LE THI NHU Y.963388
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GVFHD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202592552015.20260720.215022.3586986868.PHAM HOANG HAI.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1d1PJ3ZGC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.215016.970422Xcebd33000000000180673.MBBANK IBFT.970422
20/07/2026 50.000,00 ung ho ms 2006.191 em tran minh duc#SP#02009704880720214957202616to659090.5388.36158.214957
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214083622.ung ho ms 2026.191.CT tu 1018702615 PHUNG VIET LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072021494520262X8D803946.5388.33913.214945
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214080608.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1069116656 NGUYEN THUY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202149042026OB6N787317.5389.32550.214905
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214075483.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1048516434 VO KIEU THIEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GVVXL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202872718328.20260720.214810.19037126118017.VND-TGTT-DINH THI HAI HA.970407
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6F2SNJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.214758.137091542.HOANG THU PHUONG.970432
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202147372026JRCH882017.5390.26628.214723
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6F295C.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260720.214735.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAK2FW.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.214718.03545246001.NGUYEN NGOC YEN.970423
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214065109.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1971632453 DO THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 PHAM THI NGOC DUNG Chuyen tien ung ho MS 2026. 191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072021465320264u34652035.5189.24020.214653
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6GDF8Z.Ung ho MS 2016.191 em Tran Minh Duc FT26202084086586.20260720.214632.19123696660021.VND-TGTT-LE THI MAI ANH.970407
20/07/2026 150.000,00 6201IBT1kC6GDLTT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202967160641.20260720.214622.1131441319.LE THI YEN.970407
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6GDLEN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202885428898.20260720.214621.3636889999.HOANG LONG TUYEN.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6F2WVW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.214619.126514662.DAO DANG HUY.970432
20/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202146142026Z2IM885740.5389.20639.214614
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214053914.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030020586 NGUYEN THI PHU THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6GD6YW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202041201052.20260720.214600.19036747496019.PHAM BICH NGOC.970407
20/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:LE VAN PHU ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202145532026HC4Z058818.5388.18875.214554
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GDES9.Ung ho MS 2026.191 FT26202429075064.20260720.214553.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
20/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138570926879.20260720.138570926879-0938685501_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202145282026cj95648605.5389.16633.214528
20/07/2026 20.000,00 PHAN TUAN ANH chuyen tien#SP#020097042207202145122026Y0TK513647.5389.17092.214457
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202145102026Z7NG056739.5390.16209.214456
20/07/2026 250.000,00 6201IBT1iJ6FCF4W.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.214456.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214032763.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351001205430 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202144482026EJU8968560.5189.14988.214448
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAG6QF.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.214444.03018012201.NONG THI THUY VAN.970423
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAG6RC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.214440.03846268801.TRAN NGOC DIEP.970423
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6GDM9F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202033427073.20260720.214430.19072241912010.VND-TGTT-Do Khanh Huyen.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GDSTE.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26202555581474.20260720.214415.19031212064010.VND-TGTT-VY THANH THUY.970407
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202144152026e1xs645577.5389.11835.214415
20/07/2026 200.000,00 6201MCOBQ2BGIH53.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.214413.04101010831461.TRAN MINH LUONG.970426
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15214023181.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0501000013913 LY KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 ung ho 2026.191 em tran minh duc#SP#020097048807202144042026cunk645087.5389.12074.214404
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GDCQ2.UNG HO MS 2026.191 TRAN MINH DUC FT26202209977119.20260720.214350.19031496006996.VND-TGTT-LE THI KIM YEN.970407
20/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138570777948.20260720.138570777948-0905529104_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15214019389.ung ho ms 2026.191 tran minh duc.CT tu 0361001829715 NGUYEN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6GSXU4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202823758705.20260720.214307.19031667545017.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH HOA.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15214005654.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001395964 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAG3TW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.214127.01465776001.TRAN THI PHUONG.970423
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GS8GJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202978600041.20260720.214105.19038799134010.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC CHAU.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202141002026adxn637396.5388.98390.214100
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAGSMM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.214026.01576705001.PHAN QUE ANH.970423
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GSCAJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202421829207.20260720.214014.19030586879021.VND-TGTT-HO PHUONG THAO.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GSC2J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202885403011.20260720.214011.139998888888.HOANG VIET THANG.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GSJ89.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202859808092.20260720.214000.5533949999.PHAM ANH HUYEN.970407
20/07/2026 50.000,00 6201VNIB02JQ8RWY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.213946.223668866.TRAN THI QUYEN.970441
20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JQ8426.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.213946.122869999.NGUYEN THI THANH HANG.970441
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213978497.ung ho Ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc ) .CT tu 0611001531944 NGUYEN DAC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072021393020262p3l633641.5389.91922.213930
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G9ZL4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202178179082.20260720.213853.19036435253011.VND-TGTT-BUI THI LINH.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G9KAP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202978589500.20260720.213832.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAGGFP.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.213801.00680327001.TRAN THI THO.970423
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213954914.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000242001 BUI THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6G9V96.Ung ho MS 2026.191 FT26202960982509.20260720.213708.19027304176012.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUONG.970407
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-21:37:06 AP2e145683#SP#020097041607202137062026AP2e145683.5189.82150.213706
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6G99TS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202121800734.20260720.213653.19020394253040.VND-TGTT-DUONG THI THANH TUYEN.970407
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213930522.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1059209870 NGUYEN HOANG PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 441.000,00 6201MSCBD2KK2QFA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.213608.0342662391.NGUYEN THI THU TRANG.970422
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213923151.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0031000396174 DUONG THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202135132026068w622333.5389.74276.213458
20/07/2026 300.000,00 6201MSCBD2KG56I2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.213507.0030107559007.HOANG VAN THUONG.970422
20/07/2026 50.000,00 6201TPBVI2MAGT8J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.213339.44318041996.NGUYEN THUY KIEU.970423
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202133342026XYSV535012.5389.65784.213334
20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202133272026kp22939028.5389.66332.213327
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6G29VF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202349586847.20260720.213321.19070207298017.VND-TGTT-PHAM THI KIEU OANH.970407
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213885560.MANG THU THUY chuyen tien ung ho em tran minh duc.CT tu 9985459456 MANG THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202132162026gjrp614374.5390.61271.213217
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072021320420264724613857.5388.59709.213150
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GCH3M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202617435016.20260720.213158.19026380768021.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH THU.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213870391.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001162711 TRAN THI ANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202131062026MEM9289599.5390.54866.213107
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAGMAP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.213105.09061991001.DAO THANH DAT.970423
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213876304.ung ho 2026.191 em tran minh duc.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GCP5K.Ung ho ms 2026.191 Tran Minh Duc FT26202205388140.20260720.213044.6268151986.NGUYEN THI THANH.970407
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6GC88C.PHAM HONG VAN chuyen ung ho ma so 2029.191 Tran Minh Duc FT26202484253991.20260720.213031.19033362817011.VND-TGTT-PHAM HONG VAN.970407
20/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.191(tran minh duc)#SP#020097041507202130192026UuE0929715.5189.51672.213008
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213863917.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9899030086 NGUYEN TRAN TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213852782.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho ms 2026.191 em tran minh duc.CT tu 9919627286 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 UH MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202130042026i5oc608305.5387.50286.213004
20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202129562026ODuB928297.5390.49593.212956
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GCQRS.ung ho Ms 2026.191 tran minh duc FT26202610884398.20260720.212922.19033863989015.VND-TGTT-HOANG THI NGOC ANH.970407
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-21:29:19 cb3N845426#SP#020097041607202129192026cb3N845426.5389.46784.212905
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213847230.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0711000227499 HA HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213833647.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 1013636119 MAI THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213833650.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000249281 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213833120.NGUYEN TRA MY chuyen tien.CT tu 0301000360952 NGUYEN TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213828789.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1067827722 LE THI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213822140.NGUYEN THUY LINH chuyen tien MS 2026.191.CT tu 0421000457417 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202127112026MLcz920463.5189.35611.212711
20/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202127052026wyeq599926.5390.36835.212705
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6FJ4MU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.212649.676668881992.TRAN DUC TRUNG.970432
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G1SLL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202324949441.20260720.212642.19025553376010.VND-TGTT-VU TAM.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213812087.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0231000543008 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213811286.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002291082 DUONG THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6G12LP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202250080457.20260720.212631.19035157926011.VND-TGTT-NGUYEN THI HA PHUONG.970407
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213807467.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0371000493544 TRAN CHAU LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213799527.ung ho ms 2026.191 (em tran minh duc).CT tu 1032850387 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213796183.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 8888566588 VU THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213792570.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1036486544 LAM HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15213792161.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0511000433993 CHAU DO TRUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097040507202124492026Z9B0091980.5389.26085.212449
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6GJ5PX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202844791032.20260720.212417.6363777283.DUONG THI THUY.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#020097048807202124092026ceyz591543.5388.21914.212354
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213763227.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc) .CT tu 0481000506234 PHAM TRUONG KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GJSUT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202736560431.20260720.212325.19033223835011.VND-TGTT-PHAM THI LAN HUONG.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-21:22:18 RMW4801737#SP#020097041607202122182026RMW4801737.5388.14186.212218
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202122162026kcd3585880.5390.14094.212216
20/07/2026 200.000,00 6201SGTTH2C17L41.IBFT Ung ho MS 2026.191 em TranMinhDuc.20260720.212207.040016082246.BUI THI QUE.970403
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072021212120263QDW253405.5387.9328.212121
20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JQM52Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.212040.934174371.NGUYEN HONG TRINH.970441
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213744617.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213734521.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000169676 LE THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JQM74D.ung ho MS 2026.191.20260720.212026.408704060142515.BUI THI KHANH HUNG.970441
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213732873.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GWSBD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202744940689.20260720.212011.19033093127011.VND-TGTT-NGUYEN HUONG TRA.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213720949.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1032344742 CU THI TUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201TPBVI2MAEVR9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.212003.11118191001.PHAM MINH HUONG.970423
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213730164.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002200898 PHAM THI KIM LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072021194020260FKJ504959.5390.99972.211941
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1aW3NLVUU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.211922.007001060001566.HOANG UYEN NHI .970409
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6FW5H6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.211913.59641689.NGUYEN THI HUYEN.970432
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202118592026clt0575855.5387.97378.211844
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GQ63E.Ung ho ms 2026.191 FT26202146000402.20260720.211836.5551666888.NGUYEN THI THANH THAO.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6GQEIA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202021792040.20260720.211827.7929333333.PHAM THI HA.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-21:18:25 0bYz435591#SP#0200970416072021182520260bYz435591.5388.92944.211825
20/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202118232026bcf4574016.5389.93918.211823
20/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097041507202117502026BsT1889986.5390.90600.211750
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6GQ8E2.MS 2026.191 FT26202960901896.20260720.211728.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202116562026no8b569387.5387.86524.211656
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213670094.ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc). chuc con mau khoe.CT tu 1047456439 MAI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3NLWPK.UNG HO MS 2026191 EM TRAN MINH DUC.20260720.211541.700032078557.HUYNH THI HANH.970424
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213666261.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1018315832 LE TUAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213657843.Ung ho MS 2026.191 ( Tran Minh Duc).CT tu 0091000592315 TRAN THI MINH TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6FQXLW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.211503.0332664899.NGUYEN LE MY LINH.970432
20/07/2026 100.000,00 Ung ho em Tran Minh Duc MS 2026191#SP#020097048807202115022026fkpe563549.5189.76581.211448
20/07/2026 300.000,00 ms 2026.191 Tran minh duc#SP#0200970488072021150120260jv4563503.5388.76533.211501
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6ANB3C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202212544110.20260720.211447.19036391840011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUONG.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6ANYLG.MS 2026.191 - ung ho Tran Duc Minh FT26202073160450.20260720.211436.19032303033017.VND-TGTT-PHAN THI HAI.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072021142620263gr4561733.5388.74038.211411
20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JQMRFQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.211402.098206666.PHAN NGOC ANH.970441
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213645117.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001474220 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-21:13:31 q9AF068770#SP#020097041607202113312026q9AF068770.5389.68774.211332
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6ARX67.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202447977784.20260720.211254.13820614622012.VND-TGTT-NGUYEN HONG HAI.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6FQG8M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.211235.0938685808.NGUYEN THI NGOC PHUONG.970432
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213611541.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0731000748068 NGO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6AR5U3.MS 2026.191 FT26202736511822.20260720.211131.186179666666.NGUYEN THI MY HANH.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220720211128202681TQ881992.5387.57884.211128
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202111262026277X042828.5189.58445.211126
20/07/2026 50.000,00 6201VNIB02JQMBWL.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.211107.069704060057686.NGUYEN THI NGOC SUONG.970441
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6ARDQQ.ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26202863550642.20260720.211045.9770280468.TRUONG THI HUONG.970407
20/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202110432026DJ7K501815.5390.54544.211043
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213590921.LE THUY QUY chuyen tien ung ho MS 2016.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0281001601731 LE THUY QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213598496.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9785281885 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213597252.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9913053646 NGUYEN DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201SGTTH2C16URY.IBFT ung ho MS 2026.191 e Tran Minh Duc.20260720.211005.060256180467.NGUYEN THI TUYET TRANG.970403
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202110042026FHHW037478.5189.51224.211004
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6AXXCP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202214722885.20260720.210946.19038288624011.VND-TGTT-TRAN THI HOAI NHUNG.970407
20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JQMYSZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.210944.125686886.HOANG HA PHUONG.970441
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072021093020261F2E494409.5189.48453.210930
20/07/2026 5.000,00 MBVCB.15213577927.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026188.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/07/2026 50.000,00 6201TPBVI2MAW55D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.210849.01359586001.DANG DUC HAU.970423
20/07/2026 100.000,00 chuc chau mau khoi benh#SP#02009704220720210831202634I7996670.5388.43435.210817
20/07/2026 400.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880720210807202662bl541955.5388.40679.210807
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213550812.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000355133 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201MSCBD2KGIG2E.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.210732.3550103980004.NGUYEN THI KIM ANH.970422
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6A3ZFR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201270837327.20260720.210614.19035452638011.VND-TGTT-NGUYEN HOANG TUAN.970407
20/07/2026 350.000,00 MBVCB.15213521694.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1026535888 DINH THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6A3CXM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201081575742.20260720.210421.9999582994.TRAN THI THUY.970407
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072021040920267N7S013781.5388.18915.210409
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TNPHS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.210407.0989370086.NGUYEN THUY DUNG.970432
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213501504.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1033134333 SOI MAI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213500483.ung ho MS 2026.191 (em tran minh duc).CT tu 0491000155429 TRINH THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213499037.ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 0081000968524 LE THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TNMHK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.210316.51276485.CHU KIEU TRANG.970432
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TNMKF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.210314.202777147.NGUYEN THUY NGA.970432
20/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.191 TRAN MINH DUC-200726-21:02:54 Wctg079064#SP#020097041607202102552026Wctg079064.5390.13170.210255
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6AFKUG.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201550480765.20260720.210251.19032941034012.VND-TGTT-PHAM THI NGOC LINH.970407
20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202102382026UtQ4837355.5390.11999.210224
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213459604.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0491001614253 PHUNG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213453783.LE THI THINH ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0271000283685 LE THI THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6ATFJ1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201927093380.20260720.210027.11720972097017.VND-TGTT-NGUYEN THI NHAI.970407
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6ATZJN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201704750106.20260720.210006.19039751328014.VND-TGTT-NGUYEN NHU BINH MINH.970407
20/07/2026 500.000,00 6201ORCOQ2BGDLI7.Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc.20260720.205955.0111100020855006.VU BAO CHAU.970448
20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202059502026x32W826706.5388.96448.205951
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213436505.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0111001177713 NGUYEN NHAT AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-20:59:27 oo95193913#SP#020097041607202059282026oo95193913.5387.94208.205928
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6AT5M8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201249638600.20260720.205920.9168211119.NGUYEN THI THU THUY.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6ATYK7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201038644229.20260720.205916.19027945293019.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213434418.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 NGUYEN THI TUYET NGA CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-20:59:05 CMmZ207499#SP#020097041607202059062026CMmZ207499.5390.91934.205906
20/07/2026 100.000,00 ms2026.191 em tran minh duc#SP#0200970415072020585220262uhv823039.5387.91215.205852
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213424948.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1013312453 DIEP NGUYEN PHUC NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213427846.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202058062026BIYC320562.5387.86897.205807
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6TRG84.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205805.141433652.TRAN MINH NGOC.970432
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213414790.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002583376 PHAM THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213409123.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0211000498816 VU PHUONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201MCOBQ2BGH72J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205706.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
20/07/2026 500.000,00 6201ABBKP2LEDZQR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205701.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425
20/07/2026 100.000,00 6201MSCBD2KGH4E3.ung ho MS 2026191.20260720.205646.0925223398.HOANG CONG TRONG.970422
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213387908.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TRISY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205612.55513011988.NGUYEN MAI ANH.970432
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213384692.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000285342 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202055222026K58T674683.5388.71562.205523
20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15213377894.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000505508 NGUYEN TUYET THANH CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1d1PJL32S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205453.970422G97de33000000000413769.MBBANK IBFT.970422
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191. em Tran Minh Duc#SP#020097042207202054292026HDJX433089.5388.65880.205429
20/07/2026 200.000,00 ung ho 2026 .191#SP#020097048807202054282026x50d497297.5389.65854.205428
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213363863.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0421000498314 NGUYEN HOANG TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213350614.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0761002364791 TRINH THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAWACD.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.205337.04161105901.DO THI HUONG.970423
20/07/2026 5.000.000,00 6201IBT1kC6AHYV5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201001052366.20260720.205315.19038459722015.VND-TGTT-TRAN VIET HUONG.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202052522026LCB8519376.5189.58057.205253
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6AHDTK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201001050937.20260720.205242.562066669999.NGUYEN THI NGA.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AHDYW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201026130449.20260720.205240.19030601133668.VND-TGTT-DINH THI HA PHUONG.970407
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213328239.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001219982 VO CHAU HOANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202052242026k7w2490253.5389.54694.205225
20/07/2026 20.000,00 6201SGTTH2C1NGJC.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205209.070130476242.NGUYEN QUANG VINH.970403
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213334631.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004192057 PHAM HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201ORCOQ2BGHGCX.ung ho ms 2026.191 em tran minh duc.20260720.205146.0906423279.NGUYEN LE DIEM TRANG.970448
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6TXECB.TRAN THI LOAN chuyen tien Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205140.0962369393.TRAN THI LOAN.970432
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AZ37I.Ung ho Ma so 2026.191 FT26201748303989.20260720.205138.19030194149015.VND-TGTT-PHAN TUYET NHUNG.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213314595.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1056131151 NGUYEN THI KIEU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAUPML.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.205002.02473422501.VUONG QUYNH MAI.970423
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213297403.LE THI VAN chuyen tien ms2026.191(em tran minh duc).CT tu 1021981735 LE THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TXP1D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.204948.43139107.HOANG VAN HUNG.970432
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213296723.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0361000214618 DO THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191. TRAN MINH DUC#SP#020097048807202049202026k8a5479749.5389.37674.204921
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213284859.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).CT tu 0721000598340 TRAN THI NGOC SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6A6NS5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201083970963.20260720.204856.19036492489013.VND-TGTT-LE HAI ANH.970407
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213276748.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0071001189479 LUU NGUYEN HOANG TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6A6GW6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201149040489.20260720.204748.19031344710019.VND-TGTT-TRUONG THI MINH NGUYET.970407
20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1fJ2YNZQ8.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.204746.8007041052515.DAO NGOC PHUONG UYEN.963388
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213250931.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002391943 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 90.000,00 LE THI THUY DUONG ung ho ms 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097042207202047002026MMTG350527.5387.22653.204701
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213238758.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611001959626 PHAM THI THU YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 1.000.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202046132026ft9y468859.5189.17741.204602
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 Tran Minh Duc#SP#020097040507202045552026M0NY037152.5390.15932.204555
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072020454820266emz467424.5387.16456.204548
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213221717.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 1016888081 DANG THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026.191 em TRAN MINH DUC#SP#020097042207202045252026EMWJ845835.5387.14235.204526
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AEBZP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201706794626.20260720.204439.77777775.CHU THI HAI DUONG.970407
20/07/2026 100.000,00 6201SGTTH2C1I719.IBFT NGUYEN THI SAP ung ho MS2026191 chaus Tran Minh Duc.20260720.204419.0962591529.NGUYEN THI SAP.970403
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202044132026F9UL780664.5189.7409.204414
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AEI7S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201801152140.20260720.204408.19035441104013.VND-TGTT-HOANG VAN QUYNH.970407
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213207380.DO THI THUY TRANG chuyen tien ung ho MS2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0501000025924 DO THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC6AESH9.UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC FT26201355815505.20260720.204347.363886.VU THUY LINH.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213204589.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1048128242 LE HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213181629.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1aW3N6TDS.ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).20260720.204309.024704070007930.NGUYEN THI KIN.970437
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213189842.ung ho MS 2026.191.CT tu 0011004045819 DO PHUONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15213187458.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001025358 DUONG THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201MSCBD2KGSX4F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.204244.0943535875.TRAN THI THANH HAI.970422
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213185567.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000283366 DO THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213185616.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213171587.Ung ho MS 2026.191.CT tu 0281001431050 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213168699.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6AKM9S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201455564201.20260720.204107.19030447042018.VND-TGTT-LUU THI KHANH LY.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AKM9J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201117749905.20260720.204107.19034046203014.VND-TGTT-LE THU UYEN.970407
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213151077.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 5.000,00 MBVCB.15213148235.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026189.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AKJIK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201923268827.20260720.204026.4836063879.NGUYEN THAI NGOC TRAM.970407
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6AKWZN.DAO HAI ANH chuyen ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201149010095.20260720.204024.19031225972668.VND-TGTT-DAO HAI ANH.970407
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202039302026MTRS228359.5189.78886.203930
20/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202039002026brqf443242.5389.75662.203900
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202038592026UN2A006258.5189.76174.203859
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em TRAN MINH DUC#SP#020097048807202038402026cl9f442047.5389.73725.203840
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213111122.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0711000225287 VU THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAUCP3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.203835.05607670601.NGUYEN PHAM THANH THAO.970423
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15213109416.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0491001543263 TO PHUONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6A7IUH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201629040681.20260720.203821.19034929458012.VND-TGTT-TRINH THI MY LINH.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213115086.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000764463 PHAM QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201SGTTH2C1I9B4.IBFT PHI HA GIANG chuyen tien Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.203815.030059996025.PHI HA GIANG.970403
20/07/2026 1.000.000,00 6201VCBCH2C1I9PY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.203809.0687041007350.NGUYEN DU LONG.970454
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-20:38:10 nlCo479730#SP#020097041607202038102026nlCo479730.5189.71144.203810
20/07/2026 145.420,00 MBVCB.15213092970.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1968306362 TRAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202037372026vk1l438309.5390.67564.203737
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213097617.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9978391390 BUI THI MY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202037172026fki1437054.5387.65636.203717
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202036292026myiw434180.5390.60690.203629
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6AGK9A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201601007030.20260720.203623.19037814042016.VND-TGTT-TRAN NGOC BAO NHI.970407
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-20:36:12 64eh713831#SP#02009704160720203612202664eh713831.5387.59649.203612
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072020355820267zth432258.5389.58144.203558
20/07/2026 100.000,00 6201SGTTH2C1IENS.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.203533.070818122311.VO VAN TAM.970403
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAULUT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.203448.06233645001.TRAN THI THU MAI.970423
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1d1PJHZTE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.203436.97042292Mb7a733000000000af8595.MBBANK IBFT.970422
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15213042096.TRINH THI OANH chuyen tien ung ho MS 2026.191(em Tran Minh D uc).CT tu 0731000768128 TRINH THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 em tran minh duc#SP#020097048807202034132026shan425826.5387.46946.203413
20/07/2026 500.000,00 6201TPBVI2MA47E5.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.203401.00076823001.NGUYEN THI MINH TRANG.970423
20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15213037968.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0501000040040 TRAN DINH NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138561663634.20260720.138561663634-0903804144_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 100.000,00 DOAN THI DIEM Chuyen tien UNG HO MS 2026.191#SP#020097041507202033072026rf25722888.5388.41087.203307
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213026594.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1014476054 VO THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507202032422026hiCl722157.5388.38580.203242
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15213013604.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1045490996 NGUYEN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201TPBVI2MA4S1K.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.203215.00904142001.NGUYEN THI NGOC DUNG.970423
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15213000629.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0931004196092 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212989055.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000554641 DO TUAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15212979127.ung ho MS 2026 191.CT tu 0011004213140 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15212976870.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030513554 DO THAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212968490.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0711000271589 NGUYEN NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207202029292026OH9G998653.5388.18511.202930
20/07/2026 100.000,00 6201MCOBQ2BG3ZG1.Ung ho MS 2026.191 (TRAN MINH DUC).20260720.202914.11001010723673.DAO VIET HA.970426
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212959511.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1024319818 LE THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072020282920266N8C058339.5387.11842.202829
20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15212944747.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000279903 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6ABGXI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201231716965.20260720.202751.19034350825013.VND-TGTT-VU XUAN HOANG.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202027332026y4y1400748.5388.6469.202733
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AB56T.Ung ho Ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201580292500.20260720.202730.11920502277018.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH ANH.970407
20/07/2026 300.000,00 IB_387241399_1784553623014333411324_null_20260720_Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.191 em tran minh Duc#SP#0200970422072020265020265YVO915487.5388.1933.202651
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212912446.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000433137 LUONG THI TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097048807202026012026d5ft394967.5189.96651.202601
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6A5LC6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201801353002.20260720.202534.186299999999.DO THI ANH.970407
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15212888094.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0611001934507 HO THI TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201SGTTH2C1DNDI.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.202458.060263832161.PHAM THI ANH.970403
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MA4T5I.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.202457.00523564001.KHUAT THI HANG.970423
20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202024502026keCl690149.5389.89415.202450
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6A55SQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201117451070.20260720.202441.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6A5PMN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201647326197.20260720.202431.19035164572012.VND-TGTT-LE THI LAN HUONG.970407
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6TLH7M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.202426.88888484455.TONG THI LIEN.970432
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212867603.MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc) .CT tu 0451000204387 LUONG THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212863053.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000385024 NGUYEN THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TLGDC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.202310.89856841.NGUYEN THI HONG VAN.970432
20/07/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-20:23:04 ihen371711#SP#020097041607202023042026ihen371711.5189.76711.202305
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212856770.ungho em Tran Minh Duc Ms 2026.191.CT tu 1703428888 BUI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212847200.VU THI TUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 1022556363 VU THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15212839325.ung ho ms 2026.191 (tran minh duc).CT tu 0611001670055 VU XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212819935.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0591000386847 NGUYEN THI THIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6APX3M.ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26201651248494.20260720.202026.19032530935019.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DUNG.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-20:20:12 fz4I087574#SP#020097041607202020132026fz4I087574.5189.58974.202013
20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JQYXCK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.201925.002704060310651.DUONG MINH THUY.970441
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6THRUY.Kana Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.201859.106300623.LUONG NGOC TRAM ANH.970432
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212779285.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc ).CT tu 0011004392775 DUONG THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6APQRH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201050363306.20260720.201754.19025919775037.VND-TGTT-THAI DAM QUYNH.970407
20/07/2026 200.000,00 6201NBVAF2YA2BFB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.201648.100004669414.TRAN THI PHUONG.970419
20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15212740481.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0421000410505 LE DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201MCOBQ2BG9GHC.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc..20260720.201553.02101010905108.HOANG THI DIEM HUONG.970426
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212733867.ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 0071001341274 VU THI BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507202015292026wJqN650335.5388.29271.201515
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6AUJFK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201005651743.20260720.201521.1915125830.TRAN TIEN DIEN.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AUW8F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201006317205.20260720.201514.19071994948011.VND-TGTT-HOANG HONG TU.970407
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6TH861.NGUYEN HONG THEU ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.201514.113834943.NGUYEN HONG THEU.970432
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970415072020145620263c5a649020.5387.23993.201456
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-20:14:31 QCrx563795#SP#020097041607202014322026QCrx563795.5189.22770.201432
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15212705591.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1069336666 NGUYEN HUU QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6A84TU.Ungho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201593029021.20260720.201355.19031301734011.VND-TGTT-TRAN THI GIANG.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6A84YD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201703993762.20260720.201353.19030449211011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU ANH.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807202013482026f225346629.5390.17863.201348
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6A885I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201006310018.20260720.201324.888257421201.NGUYEN MAI HIEN.970407
20/07/2026 500.000,00 6201WBVNP2LE9ZPK.MS 2026.191.20260720.201305.109999789999.HOANG HANG NGA.970412
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6A89NU.Ung ho ma so 2026.1991 em Tran Minh Duc FT26201994501564.20260720.201258.19028155796017.VND-TGTT-LE THI NGOC MAI.970407
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212672465.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002125279 BUI THI HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JQL7VP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.201115.030988678.NGUYEN NGOC MY HUYEN.970441
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TZ6EQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc chuc em mau khoe.20260720.201110.55931167.NGUYEN THI HAI YEN.970432
20/07/2026 200.000,00 6201ABBKP2LE9CZD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.201059.1391006148061.DINH THI TUYET.970425
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212640070.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000994195 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212636919.ung ho ms 2016.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 7946001107 NGUYEN THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AI2J2.Ung ho ms 2026.191 FT26201814169667.20260720.201006.1366888838.PHAM KIEU HUNG.970407
20/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.191#SP#020097048807202009492026s8ey330698.5387.93245.200949
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TZY59.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.200922.81569088.PHAM THU TRANG.970432
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212590863.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181002939786 VO VI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15212594782.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101000676480 LE THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138558011022.20260720.138558011022-0389572146_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212573293.Ung ho MS 2026.191.CT tu 0071001321471 TRAN HUYNH THI NHU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:LE THI NGOC chuyen tien MS 2026.194 em Tran Minh Duc#SP#020097040507202007052026SQ0K054944.5390.74540.200706
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212577102.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611001924353 NGUYEN THI UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507202006322026N2ln612647.5189.70856.200632
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212564205.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0581000765161 HUYNH THI DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 10.000,00 ung ho ms 2026.191 em tran minh duc#SP#0200970422072020053620264HZG418976.5390.65201.200536
20/07/2026 300.000,00 6201VNIB02JQLFBP.ung ho Ms 2026.191 em tran minh duc.20260720.200524.624704060060862.TRAN THI HOA.970441
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212547001.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0641000023691 PHAM NU DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 20.000,00 6201IBT1iJ6T6HI4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.200506.0389222076.NGUYEN THI THUY.970432
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6AVDW6.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201993339296.20260720.200454.2012858888.NGUYEN THI GIANG.970407
20/07/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026 191 Tran Minh Duc#SP#020097048807202004352026qd22310381.5189.58633.200435
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6AVQSE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201021508678.20260720.200417.19020833722028.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212518317.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1048561889 DANG THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1aW3N7T6D.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260720.200400.0767700362.LE THAO VY.970424
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6T64YN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.200338.55566662301.NGUYEN LE THANH THAO.970432
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212517493.tran thi thoa ung ho ms2026.191(em tran minh duc).CT tu 0381002346861 TRAN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212500471.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0441003692720 LE NGUYEN HANH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6T6I1P.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.200214.209489651.TRAN TUYET TRINH.970432
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212498073.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9907962294 NHU LY DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15212496537.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000271716 PHAM HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212490081.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000409626 HOANG THI CHAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201MSCBD2KG4C7J.ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.200149.8000141088008.NGUYEN LE CHAU ANH.970422
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212474515.Nguyen Lien Huong ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1042575038 NGUYEN LIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212471769.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0121002389405 DAO ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 15.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138556959525.20260720.138556959525-0328036759_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212466835.Ung ho MS 2026.190( em Chu Thuc Hung).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212451764.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0611000185984 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6ASVVV.MS 2026.191 uh em Tran Minh Duc FT26201069139620.20260720.195934.11123685527010.VND-TGTT-DINH THI NGOC HUYEN.970407
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201959332026KAAR018627.5388.25860.195933
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6ASS9H.Ung ho MS 2026.191 FT26201865530687.20260720.195924.19833324510039.VND--TRAN THI MINH HIEN.970407
20/07/2026 50.000,00 6201MSCBD2KGR3I4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.195922.05120385344221.PHAN NGUYEN THAO NGUYEN.970422
20/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138556585691.20260720.138556585691-0915840219_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097048807201959102026i1g1289695.5389.23712.195856
20/07/2026 100.000,00 6201ORCOQ2BGSNKD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.195910.0935142234.TRAN THI KIM ANH.970448
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201959062026lyjb289397.5387.24095.195906
20/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097042207201958512026RJGD847513.5189.22420.195841
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15212436908.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004324964 NGO NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15212433378.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301008199999 DUONG THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 15.000,00 MBVCB.15212426212.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.188( em Mai Xuan Hieu )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201957512026HPSE010382.5189.16014.195751
20/07/2026 500.000,00 6201SGTTH2C1H2WD.IBFT Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.195731.060146758803.NGUYEN THI HONG YEN.970403
20/07/2026 200.000,00 Ung Ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#02009704150720195723202668Am575871.5390.12507.195724
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201957002026CG8A006295.5388.11095.195700
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212408822.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0711000270544 TRAN HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6A9S8X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201327203760.20260720.195642.8415999999.LE THI HANG.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6A24CG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201011506166.20260720.195450.19029698122012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212370336.giup em minh duc 2026.191.CT tu 0481000122283 DINH THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201953502026FTSH377415.5189.90454.195350
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6ACXEU.HOANG BICH LIEN ung ho ma so 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201606070677.20260720.195312.19020615628011.VND-TGTT-HOANG BICH LIEN.970407
20/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201953112026fm90266694.5389.86241.195311
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201953022026A6V3613037.5387.84685.195302
20/07/2026 400.000,00 MBVCB.15212327899.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AC7BQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201231591097.20260720.195223.19036613957011.HOANG THI THOA.970407
20/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201952072026LUBO867710.5189.78925.195208
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6AC5C8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201148304831.20260720.195157.19832442935021.VND--TRAN THI Y NHI.970407
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201951452026F8JM080776.5390.76970.195145
20/07/2026 200.000,00 CHAU NGOC DINH Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.#SP#020097048807201951372026f5ux260722.5390.76487.195122
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6TKAT4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.195104.150607051.NGUYEN THI NGOC QUY.970432
20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-19:50:55 NWCk079055#SP#020097041607201950562026NWCk079055.5387.70999.195045
20/07/2026 500.000,00 6201VNIB02JQ22AW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.195048.710956688.NGUYEN THU TRANG.970441
20/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138555249835.20260720.138555249835-0933678454_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6TKBNC.Ung ho MS 2026191 em tran minh duc.20260720.195042.71239969.DO THI THU.970432
20/07/2026 10.000,00 MBVCB.15212299358.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 7912608778 TRAN THAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212290081.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0071004856616 LY THAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212282207.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9842823396 LE THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15212258388.TRAN HUYNH KHUYEN chuyen tien Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0271000958946 TRAN HUYNH KHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAZA78.ung ho ms 2026.191 e tran minh duc.20260720.194835.01342768702.PHAM THI THU PHUONG.970423
20/07/2026 20.000,00 MBVCB.15212265417.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212266648.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000330976 CHU HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 NGUYEN NHU QUYNH ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201947442026P8C0748561.5389.50960.194744
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AJ6NM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201801206032.20260720.194714.19039628280015.VND-TGTT-PHAM NGOC TU.970407
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho chau Duc va gia dinh#SP#020097042207201947092026ILPX173382.5189.47190.194654
20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201947082026aT6C534860.5390.48017.194653
20/07/2026 5.000,00 MBVCB.15212236739.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026190.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/07/2026 300.000,00 6201TPBVI2MATPXX.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.194644.00678084001.HOANG THI DIEU.970423
20/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.191EM TRAN MINH DUC-200726-19:46:02 E0uf109513#SP#020097041607201946022026E0uf109513.5390.39624.194602
20/07/2026 100.000,00 6201ORCOQ2BGSACL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.194541.106958.QUAN DIEM TRANG.970448
20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JY5W8R.Ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).20260720.194540.008704060057470.NGO THI THUY NHI.970441
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212214495.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc)tu Van Ha noi.CT tu 0451001411822 NGUYEN THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 5.000.000,00 MBVCB.15212193248.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0071001908070 NGUYEN THI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201WBVNP2LEX8Y4.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc .20260720.194441.108000169798.DO CAM VAN.970412
20/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201944442026mkjs233784.5387.31666.194444
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6AWK4A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201660059180.20260720.194420.19030636177013.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212194503.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9905192795 NGUYEN THI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1fJ2YFJF9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.194401.9021381026428.TRINH NGOC HUYEN.963388
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212175195.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1019999428 NGUYEN THI HOANG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201943092026RJZM576036.5388.20628.194310
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212156473.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1031704382 TRAN THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1aW3NG2E1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.194210.0978871212.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
20/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072019420520262ri3223148.5389.13660.194205
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1fJ2YTXW3.Ung ho MS 2026.191.20260720.194145.384343316.NGUYEN HA MAI.970406
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212119099.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251002084102 TRAN THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6AQ1VL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201740960089.20260720.194006.19037889040019.VND-TGTT-TRAN NGOC PHUONG THU.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201939462026jk1u214059.5189.99248.193931
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64NL87.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201906001470.20260720.193920.19034315056015.VND-TGTT-NGUYEN MINH TRA.970407
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212098392.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 400.000,00 6201MSCBD2KGFZN8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.193841.8220108021983.DANG DIEM TRANG.970422
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64NMUI.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201454227909.20260720.193800.19038191467017.VND-TGTT-BUI PHUC DUC.970407
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6TGAL2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.193755.0988635858.LUU THI THU THUY.970432
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201937452026vq7j206133.5189.85726.193730
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201936582026nckb202986.5389.80661.193658
20/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191#SP#020097042207201936282026V3A1637042.5387.76680.193628
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212045488.Quach Vy Ngan ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004323998 QUACH VY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15212034824.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1022685330 DO MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC64R9NS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201208678501.20260720.193506.19022270996013.VND-TGTT-NGUYEN THI LY.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TG1TU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.193450.76910448.NGUYEN THI VAN HANH.970432
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201934442026xodm194101.5389.65640.193444
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212011697.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004213835 NGUYEN THI KIM THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1iJ6TGJNR.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260720.193441.140369993.HUYNH NGOC ANH THU.970432
20/07/2026 100.000,00 6201MCOBQ2BGXTBR.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).20260720.193431.03601013924184.PHAN DUY HUAN.970426
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15212002486.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0071000758400 NGUYEN THANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TAN7T.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.193402.668881993.NGUYEN THI DUNG.970432
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC64XHND.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201801161500.20260720.193401.19032216501012.VND-TGTT-NGUYEN YEN CHI.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15212006587.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011003574421 HOANG THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201932212026R452597806.5189.50202.193222
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6433DG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201398075952.20260720.193139.19073699338018.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TAGEA.Ung ho MS 2026191 - chuc em Tran Minh Duc som binh phuc.20260720.193137.0901541840.TRAN TIEU VY.970432
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211950833.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0381000541703 VU THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3NAMSF.Ung ho MS2026.191 (em Tran Minh Duc). Chuc em som duoc dieu tri va nhanh chong phuc hoi..20260720.193114.9990896310603.HO NGUYEN TRUC LINH.970437
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072019305820261lza178959.5389.40407.193058
20/07/2026 500.000,00 VIETINBANK CK NGUOI GUI Van Tuyet Ngoc Nguyen MS 1999289508#SP#020097041507201930492026qqOX465424.5388.38868.193049
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211945689.ung ho ms 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0011004437949 VU TO HA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211931450.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004161574 CHU THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211944013.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0531002490817 LE TRAN KHANH HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC643MFJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201207408400.20260720.193008.19024301261011.VND-TGTT-DINH KIM ANH.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072019293920266b2j173514.5189.31618.192939
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC643JVT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201075589381.20260720.192927.19031006468881.VND-TGTT-TRAN THI HUONG.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211921443.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003367962 TRAN THI MY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201MSCBD2KGCJD3.HO THI LIEN chuyen tien ung ho ms 2026191 em tran Minh duc.20260720.192858.299918111987.HO THI LIEN.970422
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC64FT7U.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201189046948.20260720.192852.19033588017016.VND-TGTT-NGUYEN HUONG GIANG.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201928322026n45d168839.5389.24636.192817
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201928262026yppt168469.5390.23338.192812
20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201928192026EB3s453959.5390.21922.192819
20/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LEVATQ.Chuc chau mau khoe.20260720.192819.0914245936.TRAN THI HUONG.970443
20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JY7ID9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.192817.035571827.PHAM NGOC GIA HAN.970441
20/07/2026 100.000,00 6201SGTTH2C1SPTI.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.192800.030063754168.LE THI LOI.970403
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211890872.Ung ho ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0491001511146 LE HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211895807.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9388739469 VONG THE HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC64F99I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201571899143.20260720.192710.19836816368024.VND--NGUYEN PHUONG ANH.970407
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15211884440.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000403796 HOANG THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704050720192703202643MB056713.5389.14591.192703
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAJHMC.Ung ho MS 2026.191.20260720.192648.02612065101.NGUYEN PHUONG HA.970423
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:MS2026 191 ung ho e Tran Minh Duc#SP#020097040507201926482026P76R055345.5387.12654.192648
20/07/2026 200.000,00 NGUYEN QUANG HOA Chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201926382026MQQh447251.5389.11592.192638
20/07/2026 2.000,00 6201IBT1fJ2YL6Y4.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).20260720.192615.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
20/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201926142026WGWU686857.5189.9390.192614
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64T515.ung ho MS 2026. 191 Tran Minh Duc FT26201395065235.20260720.192519.8228686832.NGUYEN KHAC HANH.970407
20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15211849549.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9415553979 TRAN NGOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211835040.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002893504 VU PHUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC64L3NF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201483885051.20260720.192353.19023716624014.VND-TGTT-NGUYEN THI THI.970407
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880720192352202645bh149712.5389.93160.192352
20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15211797677.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc. Mong em som binh phuc.CT tu 1023165198 NGUYEN TRAN TIEU PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201MCOBQ2BGVQT3.ung ho e Tran Minh Duc MS 2026.191.20260720.192230.37201010909428.LE THI TUYET.970426
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC64LMJG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201040762276.20260720.192219.19033920355011.VND-TGTT-NGO NGOC BICH.970407
20/07/2026 40.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138550829565.20260720.138550829565-0813644055_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15211791625.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000941865 NGUYEN DOAN CHAU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201921492026fbu7141248.5389.79407.192149
20/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2016.191#SP#020097048807201921432026st1o140737.5390.77978.192128
20/07/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-19:21:24 oq4c129823#SP#020097041607201921242026oq4c129823.5390.75929.192124
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211773890.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000672750 TRAN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TBXNZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.192056.61627607.BUI THUY AN.970432
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAJC2I.NGUYEN THI PHUONG THAO ung ho MS: 2026. 191 (em Tran Minh Duc).20260720.192050.80944801740.NGUYEN THI PHUONG THAO.970423
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1fJ2YLDLE.Ung ho MS 2026.191.20260720.192039.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211764964.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1040256077 TRAN THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211749741.NGUYEN THI KIEU LOAN chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000560243 NGUYEN THI KIEU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6TB6S8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.191926.2606026.NGUYEN TRAN MINH TRANG.970432
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64HJEI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201272091639.20260720.191912.19026579066016.VND-TGTT-BUI THI HUYEN.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64HJWW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201898420467.20260720.191909.19030745483019.VND-TGTT-LE DUY KHANH.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64ZLEA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201906589009.20260720.191832.16188899999.PHAN VAN TAN.970407
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201917452026rfgt124217.5387.51799.191730
20/07/2026 30.000,00 6201IBT1kC64Z5AF.2026.191 Tran Minh Duc FT26201483860103.20260720.191741.271119926666.VU TUNG LAM.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64Z5DN.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201301086502.20260720.191740.19031534202028.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUNG.970407
20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201917252026J1UQ405964.5387.49649.191725
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211700088.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000688896 NGUYEN VIET BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64ZC7M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201249699731.20260720.191647.3300666888.CHU THUY TIEN.970407
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15211697408.MS2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0591000394740 KHUC THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC646RFY.2026-191 ung ho be Tran Minh Duc FT26201801099980.20260720.191622.19023869132021.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211675499.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0231000613663 DOAN THI KIM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC646AV4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201428508685.20260720.191523.19032579976012.VND-TGTT-DANG THI NGUYET ANH.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC646AQL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201814623921.20260720.191521.14024762731011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6465BQ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201732760003.20260720.191511.19032994118013.VND-TGTT-LUU THI HOAI THUONG.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211664752.ung ho ms 2026.191 (em tran minh duc).CT tu 0081000858817 HUYNH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201MCOBQ2BGKK1N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.191332.11001016921417.TRUONG THI HUYEN.970426
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211619135.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1017615644 NGUYEN THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211625762.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0641000008373 TRAN THI THANH TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6T5KA5.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260720.191242.199598422.TRINH THU HANG.970432
20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JY6FTW.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 UH MS 2026 190 em Chu Thuc Hung.20260720.191238.384705798.TRAN VAN BINH.970441
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15211606161.ung ho MS2026.191.CT tu 1023921647 BUI THAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201SGTTH2C1XXR1.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.191026.030968867012.TRAN THI HUONG.970403
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211567262.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9916760789 DO THI THANH TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15211549656.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9917667757 TRINH THI HANG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211543271.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000920858 LAM VAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-19:09:01 aRj3425370#SP#020097041607201909022026aRj3425370.5189.91844.190847
20/07/2026 31.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138549011137.20260720.138549011137-0839544804_MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC647XUJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201592050600.20260720.190846.19036488333017.NGUYEN THI MAI ANH.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201908372026pjrk085414.5388.89156.190838
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC647T4T.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201307602952.20260720.190833.19031245687013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUONG.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-19:08:23 uZQ6271379#SP#020097041607201908242026uZQ6271379.5390.88224.190824
20/07/2026 50.000,00 6201SGTTH2C1XTH5.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190814.060073082131.DO MANH TAI.970403
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201907512026f2d3082190.5390.84108.190751
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211491183.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211483602.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15211481646.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611001769890 TA QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201SGTTH2C1XCC4.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190507.060007397571.DIEP HAI.970403
20/07/2026 500.000,00 6201SHBAP2LETVVS.Chi KLinh va MHa CGiay HN Ung ho MS 2026191 chuc em Tran Minh Duc chong binh phuc.20260720.190504.0983138037.NGUYEN HA THANH.970443
20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201904212026hb3n067382.5388.60157.190421
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211452354.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000387001 LE DUC THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15211459295.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004145449 TRAN THANH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1fJ2YZFEL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190348.9021916130324.VO TIEN NGHIA.963388
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201903282026E721839666.5189.54045.190328
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15211437948.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1045527150 NGUYEN THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6TY19P.ZP262010648482 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190258.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
20/07/2026 500.000,00 6201VNIB02JYN4QI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190257.965519999.DANG THI THU HUYEN.970441
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211423776.ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0111001120454 NGUYEN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211429482.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491000026247 TRAN VO MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211425863.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0501000046325 NGUYEN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1aW3N5X1F.UNG HO MS 2026.191 ( em TRAN MINH DUC ).20260720.190208.0947366516.HOANG BICH LIEN.970437
20/07/2026 200.000,00 NGUYEN THUY HA ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201901482026QBOX678660.5389.42323.190134
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15211414290.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0781000469752 VAN THANH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201VNIB02JYNCAB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190137.369999217.TRINH THI HAI VAN.970441
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211410100.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0821000042458 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC644FH6.Ung ho ms 2026.191 em tran minh duc FT26201231401619.20260720.190115.3391666666.NGUYEN NAM KHANH.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC644TD7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201072762910.20260720.190109.19022114645995.VND-TGTT-NGUYEN HANH CHI.970407
20/07/2026 300.000,00 6201VNIB02JYNMNI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.190105.866280222.DINH VINH HUY.970441
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC644KQM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201455192564.20260720.190041.8888567687.NGUYEN VAN NHUNG.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211370168.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0531002484144 TRAN TRINH BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15211369210.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000281553 LE THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201WBVNP2LEE9MW.UH MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260720.185914.662068340379.TRAN KHANH LY.970412
20/07/2026 200.000,00 6201MSCBD2KGLIVX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.185914.355940807.NGUYEN HONG SA.970422
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211368604.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030684412 NGO THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138547142822.20260720.138547142822-0867502853_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201857012026ndfq035802.5389.10022.185701
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211326578.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0501000130402 TRAN THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI YEN chuyen tien2026.191#SP#020097040507201856462026JOHU091010.5189.7341.185646
20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201856412026t43g034280.5390.7054.185641
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15211313406.ung ho ms 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 0021001961929 NGUYEN HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TU3RP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.185551.8807012023.DOAN THI PHUONG LY.970432
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211299225.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1904251338 PHAM VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191#SP#0200970405072018550620269T2P081288.5389.95800.185506
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201854572026MV32983118.5387.95205.185458
20/07/2026 50.000,00 TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201854002026yvrd022474.5390.87937.185400
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1bJMYEBQU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.185341.26091986.TRAN HUE CHI.970427
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15211258422.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0651000373765 DOAN VINH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MA8UBX.Ung ho MS 2026.191.20260720.185313.02946702901.TRAN THI HOANG NGAN.970423
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201852532026g2bs017541.5389.78924.185253
20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201852362026zNwL290387.5387.78036.185236
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211246220.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251002754821 THAI HOANG MAI NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201852152026ZTJ7064556.5390.75546.185200
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201851272026bkm2011288.5189.70471.185127
20/07/2026 25.000,00 6201IBT1kC64PHGI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201307542284.20260720.185121.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC64P69C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201094556449.20260720.185111.19033570246018.VND-TGTT-PHAM THI HOA HANH.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211213097.UH MS 2026.191( Tran Minh Duc).CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201849122026zctd001315.5387.54260.184912
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#0200970488072018491120260ahv001257.5389.53873.184911
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211162863.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 7947112500 DOAN HAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201TPBVI2MA8ANE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.184849.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64UK93.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201249593928.20260720.184840.19039251195018.VND-TGTT-DO THI THU HA.970407
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1fJ2Y6BHN.Ung ho MS 2026.191.20260720.184758.9017041441360.NGUYEN TAT DAT.963388
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201847442026di6i994732.5390.43881.184729
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6T849M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.184743.66361969.NGUYEN THANH HUYEN.970432
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64U2WM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201906471048.20260720.184729.19032918926011.VND-TGTT-VUONG THI THAO.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201846282026ZFLN997456.5387.35433.184614
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6T8M7G.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260720.184627.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-18:46:13 ftRV202696#SP#020097041607201846132026ftRV202696.5388.33437.184613
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211125452.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1015322840 TRAN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201844342026rcjk251090.5389.21505.184423
20/07/2026 1.000.000,00 6201TPBVI2MACHT6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.184428.09133178899.TA PHUONG MAI.970423
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC64IPKL.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201026800160.20260720.184330.19030410378016.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC64I8VD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201000935634.20260720.184320.19026953176017.VND-TGTT-BUI NGOC KHANH HUYEN.970407
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15211052388.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004120967 PHAM THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201MSCBD2KEP18H.MKKV ung ho ms 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.184253.0769916789.NGO DIEU LINH.970422
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072018423920264BZ9898667.5390.7532.184225
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211044722.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0371000452618 VO THI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201VNIB02JYH79T.Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc).20260720.184200.611704060461633.NGUYEN THI LA.970441
20/07/2026 100.000,00 thamemtranminhduc#SP#020097048807201841492026mpkl967817.5390.2562.184135
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MACVSE.ung ho ms2026.189,em nguyen thi anh.20260720.184141.90907636318.LY VINH HOA.970423
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15211029652.MS 2026 191(Tran Minh Duc).CT tu 0591000217232 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15211029393.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011002488414 PHAM THI THUY NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6TIP5C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.184121.133608184.VU THI THANH HUYEN.970432
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC64MPGJ.2026.191 em tran minh duc FT26201863097478.20260720.184112.19032960733010.VND-TGTT-LE THI DAO.970407
20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-18:40:36 rD2k142615#SP#020097041607201840362026rD2k142615.5189.94235.184037
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15211002089.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0031000385930 DOAN MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15211001290.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0421000443221 NGUYEN CONG TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201840182026zz8k961108.5390.90955.184018
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201839272026hcym957179.5390.86019.183927
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210979024.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351001179015 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210977145.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0581000770320 PHAN THI TUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 20.000,00 6201MSCBD2KE78ZG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.183852.0869662252.LE MINH THU.970422
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC64V9LC.uh ms 2026.191 Tran Minh Duc FT26201403018027.20260720.183824.19038456577014.VND-TGTT-TRAN VAN DUC.970407
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAC8L4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.183653.01806280801.HOANG GIA LINH.970423
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TM733.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260720.183650.114643847.VU THI NGOC HA.970432
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAC13T.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.183557.01101987888.TRAN MINH TRUONG.970423
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072018355220260CV1066146.5387.59910.183552
20/07/2026 500.000,00 NGUYEN THU QUYNH UNG HO MS 2016.191 EM TRAN MINH DUC-200726-18:35:17 slci414301#SP#020097041607201835172026slci414301.5388.56141.183517
20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu. hdtrung uh gd#SP#020097042207201834582026XSQL115902.5389.54194.183459
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15210904884.Ung ho MS 2026.191 ( Em Tran Minh Duc) .CT tu 0551000271087 HOANG THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15210891533.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210877566.ung ho ms 2026.191 ( em tran minh duc ).CT tu 0731000692007 NGUYEN THI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC64SJDA.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201747429954.20260720.183331.19028083543021.VND-TGTT- NGUYEN BICH TRANG.970407
20/07/2026 400.000,00 6201IBT1aW3NPUPM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.183323.100351061527.NGUYEN THE DAI.970457
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAC2YU.ung ho ms2026.183,gia dinh chi nguyen thi yen.20260720.183308.90907636318.LY VINH HOA.970423
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6TVNPT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.183256.0382398295.MAI KHANH CHI.970432
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TVF9Y.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.183210.0989903318.VU THI MAI.970432
20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201831562026nqp2187534.5389.32622.183141
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-18:31:19 xo1F969622#SP#020097041607201831192026xo1F969622.5389.28303.183105
20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201830362026nC0G181540.5389.22617.183036
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072018294620261ejz912833.5387.18263.182931
20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC6428JG.NGUYEN HUU MINH NHAT ung ho chau Tran Minh Duc.MS 2026.191 FT26201421117009.20260720.182925.19035133955010.VND-TGTT-NGUYEN HUU MINH NHAT.970407
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#020097048807201828512026vqfm908730.5387.11399.182851
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201828372026S14G023416.5387.10379.182837
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64CNLU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201247667035.20260720.182833.5486866886.NGUYEN THI THU THUY.970407
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220720182814202690BS138898.5388.6795.182814
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210763466.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0211000459559 DAO THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201827512026WJS3693357.5389.5195.182741
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210767265.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004212223 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15210760361.Ung Ho MS 2026.191 (em tran minh duc).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TVJ3H.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.182723.50007777179.NGUYEN HUYEN TRANG.970432
20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201827102026Jrnj165732.5390.254.182656
20/07/2026 1.000.000,00 VU THI THU HA Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em TRAN MINH DUC#SP#020097048807201826472026n4ux899470.5390.97633.182648
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC64C9TY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201163842485.20260720.182638.19034811144013.VND-TGTT-NGUYEN DUC ANH.970407
20/07/2026 50.000,00 mong tran minh duc nghe an mau khoi#SP#020097042207201826372026GZHF708259.5389.95943.182638
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6TDFYU.TRAN THI HONG chuyen tien Ung ho MS 2026191.20260720.182602.0976367909.TRAN THI HONG.970432
20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JY3WTK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.182601.068704060115359.PHAM VAN TRUNG.970441
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC641XJP.Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26201592726352.20260720.182556.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407
20/07/2026 200.000,00 6201MCOBQ2BGE26E.UNG HO MS 2026.191 (EM TRAN MINH DUC).20260720.182540.04401015899241.UNG THI HOAI HA.970426
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC64169C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201760114544.20260720.182527.19032141986686.VND-TGTT-PHAM HONG HANH.970407
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6TDZBA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.182519.62313625.NGUYEN THANH HUONG.970432
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15210721568.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101000287437 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201824532026jWnV155294.5388.84553.182439
20/07/2026 500.000,00 6201WBVNP2LE4I63.Ung ho MS2016.191 (em Tran Minh Duc).20260720.182442.103000201185.VU THI PHUONG THANH.970412
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC641MD3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201801006854.20260720.182426.19035166769018.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM CHI.970407
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAMTMF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.182421.03561749401.TRAN THI PHUONG.970423
20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JY31NN.uh e Tran Minh Duc.20260720.182342.015704060031431.NGUYEN TIEN DUNG.970441
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC64JFXZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201064738583.20260720.182325.6666683386.MAI XUAN THANH.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC64JT2G.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201779503710.20260720.182317.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201822402026swv8881571.5387.69979.182241
20/07/2026 50.000,00 ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201822312026e9rl880932.5387.67981.182231
20/07/2026 100.000,00 ung ho ms2026.191 em tran minh duc#SP#0200970422072018215020261ZQ2350935.5387.64753.182151
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC64J92M.Ung ho MS 2026.191 FT26201106042907.20260720.182143.19076393172018.VND-TGTT-NGUYEN DUY VINH.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210654329.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000342567 TRAN THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAMAXR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.182105.98179486789.LY NGOC DIEP.970423
20/07/2026 200.000,00 6201ORCOQ2BGWIXZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.182103.0979104277.Tran Thi Thu Hang.970448
20/07/2026 5.000,00 MBVCB.15210639680.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026191.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210643826.ung ho em Tran Minh Duc Ms 2026.191. Mong em binh phuc manh khoe.CT tu 0491001930452 TRAN THANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210639330.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0441004024325 NGUYEN HUYNH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO XUAN DAN Ung ho Ms 2026.191#SP#0200970405072018201420268005075249.5387.53734.182015
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15210601029.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9121699999 DO THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072018184020260PFR066248.5388.44038.181825
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15210596858.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1030163816 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC64QSA1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201650892042.20260720.181659.19036434798014.VND-TKTT-DAM VU THUY DUONG.970407
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15210545133.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000375010 DAO HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TSSG6.UNG HO MS 2026191 EM TRAN MINH DUC.20260720.181540.193826555.DO THI THU HA.970432
20/07/2026 100.000,00 6201ORCOQ2BGW451.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.181439.0071100003809008.CHAU HONG THAO.970448
20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JY9ZQD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.181433.023704060076036.CAO KIM THUONG.970441
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210505018.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1020566522 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BRZGL.MS 2026.191 ung ho FT26201221864741.20260720.181328.19033957220017.VND-TGTT-CHU HONG HANH.970407
20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC6BRKJU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201772393454.20260720.181313.19030557902012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG LINH.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210466689.ms2026.191 tran minh duc.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201810512026jn8s828536.5389.91185.181051
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1d1PJ4SPF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.181030.970422Q8de393000000000d35814.MBBANK IBFT.970422
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072018090120265prt820119.5390.78632.180901
20/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.191 em Tran minh Duc#SP#0200970422072018081320267VM3247786.5389.73509.180758
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6B3PZB.Ung ho MS 2026.191 FT26201455097100.20260720.180802.10225046368010.VND-TGTT-BUI THANH GIANG.970407
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6T2338.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.180737.93130561.DUONG THI LAN.970432
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210389555.Ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 9868914885 TRAN THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15210389187.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003880400 DOAN THI HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15210378585.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1986984080 TRAN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210378275.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9935022788 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15210385062.DO MI ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 9938312346 NGUYEN HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BFK1E.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201455089831.20260720.180611.19035671240013.VND-TGTT-MAI THI HANG.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1d1PJBXXB.Phan Ngoc Minh Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.180553.970422Tacba330000000003d6060.MBBANK IBFT.970422
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BFYAM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201904460112.20260720.180544.19021136975011.VND-TGTT-HOANG THI QUYNH HOA.970407
20/07/2026 30.000,00 6201SGTTH2C1WX16.IBFT Ung ho ms 2026.191 tran minh duc mong chau mau khoe.20260720.180510.030077662029.BUI THI PHUONG.970403
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210329421.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1433176666 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15210326941.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 1018052790 PHAM TRUONG NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS. 2026. 191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072018032920260wzg794841.5189.41046.180329
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210317062.MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 1030905469 LE PHUONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BTDKN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201075428674.20260720.180259.19033702616014.VND-TGTT-TRAN THI HONG.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210306155.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101001228822 TRAN THI HOAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201802322026ww3e790405.5389.33808.180232
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BLRQL.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201394755007.20260720.180217.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210285149.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0441000772086 NGUYEN THI PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-18:01:51 35yM267617#SP#02009704160720180151202635yM267617.5389.28610.180151
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TCRW8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.180147.2686861999.TRAN THI LAN.970432
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BLEJI.Ung ho MS 2026.191 FT26201326872307.20260720.180142.14023055663011.VND-TGTT-DAM THI PHUONG LINH.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BL4G1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201960179061.20260720.180124.19026024730018.VND-TGTT-NGUYEN HUNG CUONG.970407
20/07/2026 2.000.000,00 NGUYEN THI ANH VAN chuyen tien ung ho tran minh duc ms 2026191#SP#020097042207201801212026QJJS982277.5389.25601.180121
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210269677.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 ms 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097042207201801042026L0MX106187.5387.23577.180105
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TCEPF.Ung ho ms 2026 191 em tran minh duc.20260720.180018.453579999.LE NGOC KHOA.970432
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201800012026Q0KY475876.5189.16184.180001
20/07/2026 150.000,00 MBVCB.15210246199.Ung ho Ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0081001194804 NGUYEN MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.191 e tran minh duc#SP#0200970422072017594220261BAC297881.5389.14084.175942
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-17:59:41 7OTL390367#SP#0200970416072017594120267OTL390367.5388.13792.175941
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TC5NJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175909.109114518.TRAN THI HOANG OANH.970432
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BHBMB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201549728870.20260720.175905.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201759022026VSLD482202.5390.9149.175902
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210235393.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1022551496 VU THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6TCILV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175815.62258985.NGUYEN VAN LINH.970432
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072017570520260P76037010.5189.94932.175705
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6BZYUQ.Nghiem Son, ung ho ms 2026.191 e Tran Minh Duc FT26201208805547.20260720.175645.19028103451666.VND-TGTT-NGHIEM VAN SON.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201756292026lv1h762477.5390.91413.175614
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15210170194.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1050812349 VU DUONG QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15210167838.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181003656944 NGUYEN THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1iJ6T1HMQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175451.263338278.BUI TRUNG CHINH.970432
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210149243.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0171003489544 VU THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15210121862.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0691000379656 BACH MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201TPBVI2MAB1WG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175402.04096195701.LE THI HONG QUYEN.970423
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201753412026gbi1748916.5389.71180.175341
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6T1463.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175332.9992689999.HOANG THI THANH GIANG.970432
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15210102062.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001095729 HOANG THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201753002026RtXD901270.5189.66030.175300
20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JYXBVM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175250.021704060234105.DO QUYNH PHUONG.970441
20/07/2026 500.000,00 6201WBVNP2LEZTFW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175247.105000687124.DO DIEU LINH.970412
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210107995.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0031000148283 PHAM THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210099868.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251001200994 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191#SP#020097048807201751522026fb31740185.5189.57541.175138
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15210088551.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000232695 NGUYEN KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210088976.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0481000699604 NGO NGUYEN GIA THOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072017513720268Z97274871.5387.54871.175138
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BECSG.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201615482241.20260720.175136.19036462907015.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI YEN.970407
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THU chuyen tien#SP#020097040507201750542026ECA5098360.5387.49834.175054
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1aW3NMHAK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175034.700017326763.TRAN THI TRAM ANH.970424
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210062216.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000334487 PHAN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15210059213.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9358275175 TRAN HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6TJRM4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.175001.79151289.BUI THI LIEU.970432
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201749582026L1DN387125.5189.43772.174943
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15210032384.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000950010 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6B7HX8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201871926729.20260720.174840.19027693253019.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407
20/07/2026 200.000,00 6201SGTTH2C1UZGV.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.174814.030075129730.LE THI NHUNG.970403
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15210016916.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3328828091 NGUYEN THI THU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201747462026x8uq720000.5389.26901.174746
20/07/2026 2.000.000,00 6201VNIB02JYVUVX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.174628.153823399.DAU KHAC TUAN.970441
20/07/2026 200.000,00 6201ORCOQ2BGUAEH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.174622.0019100003863005.HOANG THI THU THUY.970448
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-17:46:21 P84Z997220#SP#020097041607201746222026P84Z997220.5390.18114.174622
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1fJ2YAJFM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.174617.140014849085420.NGUYEN THI NGUYET HANG.970431
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201746042026T65B067700.5390.15746.174550
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209971850.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1035715634 NGUYEN HOANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15209968971.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0011003986247 NGUYEN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6BG2DA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201421055172.20260720.174505.19030289627011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HAO.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BAN9U.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201421053470.20260720.174442.19036076234014.VND-TGTT-VU THI PHUONG THAO.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BA4YF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201083281103.20260720.174345.7785666999.PHAM THI HA.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209922176.Ung ho Ms 2026 191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000177779 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15209924914.ung ho ms 2026.191 ( e Tran Minh Duc).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201742242026gxi6693314.5189.89017.174224
20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15209905700.ung ho ms2026.191( em tran minh duc).CT tu 0071001146408 PHAN PHONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201SGTTH2C146UD.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.174144.050091139380.DINH THI QUYEN.970403
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15209889809.MS 2026.191.CT tu 0011004049598 VU DUC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6B451E.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201580470114.20260720.174122.13820863298012.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201741142026qrov687595.5390.80282.174114
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209869793.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1021441326 DAO THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209863269.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011000627395 MAI THI SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072017402620261WPA485533.5390.73724.174012
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201740092026kgtw682288.5387.70972.174009
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209857568.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 3943461341 PHAM HONG HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 1.000.000,00 6201VNIB02JYKHMW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.173945.020287833.NGUYEN THI DIU MI.970441
20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JYKS8T.Ung ho Ms 2026.191 ( Em Tran Minh Duc).20260720.173941.622704060221471.HOANG THI CAM NHUNG.970441
20/07/2026 500.000,00 6201SGTTH2C14VGP.IBFT Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc.20260720.173928.060005002853.NGUYEN THI THANH LOAN.970403
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6TWWJG.Ung ho MS 2026191.20260720.173855.123577019.TA MINH THU.970432
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAAYQE.Ung ho MS 2026.191.20260720.173850.03432838401.NGUYEN HAI NHUNG.970423
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6BB9HP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201300486562.20260720.173836.9517071970.TRAN THI NGOC.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209818236.ung ho Ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc) .CT tu 0591000214310 LUU THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BBW42.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201373811208.20260720.173816.19029581151011.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI HUONG.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209817678.giup do gia dinh em Tran Minh Duc.CT tu 1912338234 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6TQF2J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.173756.0384451899.BUI MAI LIEN.970432
20/07/2026 500.000,00 6201VNIB02JYKURK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.173711.052001471.NGUYEN ANH DUNG.970441
20/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LEJ6TI.UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC.20260720.173633.1025945152.LE HAI ANH.970443
20/07/2026 1.500.000,00 6201IBT1kC6B5DT5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201716724171.20260720.173631.19032543414018.VND-TGTT-VU THANH QUYNH.970407
20/07/2026 300.000,00 6201VNIB02JYKJGS.Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).20260720.173627.182910999.NGUYEN PHUONG ANH.970441
20/07/2026 700.000,00 6201SGTTH2C14T5J.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.173514.004036.TRUONG MONG QUYEN.970403
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209753316.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351001130618 VU THI LA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15209752672.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1983968112 LUU PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BYV7W.Ung ho Ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201900216476.20260720.173422.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407
20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC6BYQ87.Ung ho MS 2026.191 em TRAN MINH DUC FT26201560082586.20260720.173345.19825562037012.VND--TAT PHUONG THUAN.970407
20/07/2026 100.000,00 6201MCOBQ2BGR15U.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.173338.03301010504616.PHAN NGUYEN HIEN ANH.970426
20/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201732572026J85G082478.5388.17349.173257
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209707777.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BPUL3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201379253374.20260720.173223.19026635990880.VND-TGTT-LUC HONG NGOC.970407
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15209704782.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351001062546 NGUYEN TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209690316.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0931004171921 PHAN THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072017313620265Q8Y570084.5389.7879.173136
20/07/2026 100.000,00 6201WBVNP2LEJJQZ.Mong Thi Trang chuyen tien Ung ho MS2026 191 EM Tran Minh Duc.20260720.173112.106003100908.MONG THI TRANG.970412
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209648020.ung ho ma so 2026.191.CT tu 9911788086 HA THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201729332026bcgu629642.5390.92325.172933
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6BUJY9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201871858057.20260720.172926.19039210564017.VND-TGTT-LE TUNG SON.970407
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15209643298.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MAQJ81.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.172852.14038889999.NGUYEN XUAN HIEN.970423
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6LN2D7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.172756.8915022015.NGUYEN PHUONG LAN.970432
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209590270.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000706020 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6LRRIZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.172641.60915687.TRAN HO VAN.970432
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BIP2A.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201966292584.20260720.172542.19135533606011.VND-TGTT-VO THI MINH CHAU.970407
20/07/2026 50.000,00 6201MCOBQ2BG4LI3.Ung ho ms 2026.191 tran minh duc.20260720.172538.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209560709.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000634512 PHAM THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BII19.Ung ho Ms 2026.191 FT26201394614101.20260720.172530.19021134866010.VND-TGTT-DO THI MINH PHUONG.970407
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15209567019.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611003888888 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209540293.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251002757621 VO THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BM729.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201966285379.20260720.172353.19035142704012.VND-TGTT-NGUYEN THUY GIANG.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BMA1L.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201165544650.20260720.172345.19036172406012.THAN THI LAN HUONG.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201723262026LD30497020.5390.47765.172312
20/07/2026 200.000,00 6201SGTTH2C1RULX.IBFT Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc.20260720.172326.060005059588.TRAN NGUYEN BICH TRAM.970403
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAY7HN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.172318.03084979101.DANG VAN ANH.970423
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201723162026R724986876.5389.47107.172316
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1d1PJYCA9.unghoMS2026191.20260720.172230.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BVRQ3.UH MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201771863941.20260720.172222.19037862701013.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH LAN.970407
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15209506934.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001098866 LE MY CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201722052026rbrc593199.5387.38538.172205
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BVP39.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu FT26201369383071.20260720.172112.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JYEH47.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.172103.833806546.BUI THI SAM.970441
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6BVDWY.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26201295357913.20260720.172044.19025918002026.VND TKTT PHAN THU TRANG.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BVQT9.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201454910764.20260720.172015.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BVQQN.Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26201040301834.20260720.172012.19031095219016.VND-TGTT-TRAN MINH THAO.970407
20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC6BDXXS.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26201758905703.20260720.172003.19032868450010.VND-TGTT-BUI THU TRA.970407
20/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201719482026xwz1582181.5390.20972.171948
20/07/2026 200.000,00 ung ho Ms 2026.191 em Tran Duc Minh#SP#020097048807201719442026il37581892.5388.21237.171944
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3NS33Z.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.171901.700008465650.VU HONG HANH.970424
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BDI52.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201150335486.20260720.171840.19034143997017.VND-TGTT-MAI THI NGA.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201718222026NAD6451050.5389.10713.171823
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209420904.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0501000248512 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209419132.ung ho ms 2026.192(tran minh duc).CT tu 1047974451 MAI DANG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung Ho MS2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201718062026QOJ8086482.5387.8713.171807
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201717592026E23M715295.5189.8180.171759
20/07/2026 5.000,00 6201VNIB02JYEZJ7.ung ho MS 2026.189 ( em Nguyen Thi Anh ).20260720.171759.998082808.GIANG MY LINH.970441
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6BDQZM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201214689574.20260720.171757.19038727141020.VND-TGTT-BUI BAO TRAM.970407
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6BSTIZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201040300737.20260720.171731.19032273830014.VND-TGTT-THIEU PHUONG NGA.970407
20/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072017172620265KK6082187.5389.4455.171727
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15209394193.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0031000585538 BUI THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BSU2V.UH MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201011388968.20260720.171629.19030224906886.VND-TGTT-LE THU HUONG.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209382327.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011001574155 PHAN MINH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 , ma GD 100000163436335#SP#020097044907201716052026LcJV452544.5390.93821.171605
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072017155120264bam562948.5387.93036.171536
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-17:15:49 XkhN389538#SP#020097041607201715492026XkhN389538.5388.92570.171534
20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JYEYSW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.171450.069704060035655.KHONG THI THAM.970441
20/07/2026 500.000,00 ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201714352026WPIF576339.5390.83674.171435
20/07/2026 100.000,00 6201SGTTH2C1ZIPR.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.171434.060269310017.TANG MY HONG.970403
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209349820.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15209340846.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0291000042119 BUI THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 3.000.000,00 MBVCB.15209345986.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000344330 TA THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072017133220263PYA936062.5189.75833.171332
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6B9JIM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201907042985.20260720.171327.10520896118015.VND-TGTT-NGUYEN THI DUY VAN.970407
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6L362K.Uh MS 2026191 Tran Minh Duc.20260720.171319.87878187.BUI THUY LINH.970432
20/07/2026 10.000,00 6201TPBVI2MAYMHD.MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260720.171312.02935403901.LE THI BE DAO.970423
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209321968.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209321126.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1014992942 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201712442026Tl96690835.5387.69686.171244
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6B2ZYC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201300390829.20260720.171242.6868686484.Y LE THANH TU.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209311377.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9799695555 HOANG DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072017120620261E6Y047615.5189.65802.171206
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6B29UE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201616567354.20260720.171125.100190888888.DAO THI THUY QUYNH.970407
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15209280326.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000326931 VU THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6BCFBG.Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201905552284.20260720.171040.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6L3DRY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.171040.0912743743.PHAM THI DUNG.970432
20/07/2026 1.000.000,00 6201SGTTH2C1ZE6K.IBFT MS 2026.191.20260720.171036.020043554868.NGUYEN THUY HUONG.970403
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-17:10:25 J87L829448#SP#020097041607201710252026J87L829448.5387.53507.171025
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6L32AQ.ZP262010534345 Trung Kien ung ho MS 2026.190.20260720.171004.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
20/07/2026 200.000,00 6201MSCBD2KEJ2YD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.170949.0365780384.NGUYEN THI KIM HUONG.970422
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BC8FZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201300377450.20260720.170931.19032920408011.VND-TGTT-KHONG NGOC HOANG.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho ma so 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072017090220267a0q530589.5389.43728.170902
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung Ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072017085620260L7V027419.5389.43320.170842
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15209246709.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1704109999 VU KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209244312.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0371000447366 NGUYEN LE THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201708182026F1LK378857.5390.37722.170819
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209211262.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281001214744 VU CAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6B19VU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201369323930.20260720.170643.19033448069016.VND-TGTT-NGUYEN THI MY PHUONG.970407
20/07/2026 100.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072017062020265CWY264060.5389.24059.170620
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15209197640.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000387260 DINH HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15209187730.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181003483523 NGUYEN THI NGOC MO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201705442026rukd515140.5387.19415.170529
20/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LEYP2Q.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.170502.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209175554.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0881000472510 TONG THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6BJJKB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201745704015.20260720.170407.2366667777.LUONG THI GIANG LAM.970407
20/07/2026 100.000,00 LE THI LIEN ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072017040320260ydj507399.5189.7769.170404
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6BJQCQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201020939759.20260720.170357.19030507212015.VND-TGTT-LE THU HA.970407
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6BWXM4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201705320909.20260720.170345.19038774466019.VND-TGTT-DANG DIEU THACH THAO.970407
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6BW3TD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201307900423.20260720.170343.19034088371014.VND-TGTT-VAN THI LINH THUAN.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BWTY5.NGUYEN HONG PHUC ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201813574721.20260720.170333.5555559393.NGUYEN HONG PHUC.970407
20/07/2026 300.000,00 6201TPBVI2MALEQF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.170317.00070428001.KIEU THI QUYNH.970423
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6BWAAM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201026418802.20260720.170255.19039713071018.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THAO.970407
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6BWUK5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201655400547.20260720.170230.19037369392011.VND-TGTT-TRAN THI THU HA.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15209119700.ung ho ms 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 0351000868888 CHU THI NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201701522026f6k5497363.5387.92212.170137
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6BWJ5E.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201904086120.20260720.170143.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
20/07/2026 300.000,00 NGUYEN THU HUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072017012920265ctf495605.5389.88709.170118
20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JYUFTM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.170117.000490260.NGUYEN THI HONG.970441
20/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.191-200726-17:00:56 ndky026749#SP#020097041607201700562026ndky026749.5189.84850.170056
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15209095300.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1019489991 AU DUONG BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6BQB4C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201872902929.20260720.170023.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201700212026m9z3490447.5388.80922.170021
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15209068154.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0031000636579 VU THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JYUWP9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165933.855681769.NGUYEN NGOC QUYNH TRAM.970441
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15209067347.ung ho ms2026.191 em Tran Minh Duc .CT tu 0011004238083 DONG BICH QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6LTU3E.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165924.170661168.NGUYEN THI THU TRANG.970432
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAL153.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165901.02073016001.VU THI PHUONG THUY.970423
20/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138528273197.20260720.138528273197-0395018289_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201658202026ORN2061312.5387.66694.165820
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MAL1ZX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165817.01566696001.CAN THUY LINH.970423
20/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138528212256.20260720.138528212256-0941736836_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15209030932.ubg ho Ms 2026..191 ( e Tran Mnh Duc).CT tu 1021000014948 TRAN THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201VNIB02JYUJMD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165743.011704060183965.PHAM HUONG LAN.970441
20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC65NPWU.Ung ho MS2026.191 FT26201063644520.20260720.165741.37968866886.NGUYEN LINH DAN.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201657392026oc0b478326.5390.62396.165739
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15209028326.ung ho MS 2026.191.CT tu 0401001507835 TRAN THI THOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201657172026MSY8136438.5389.59280.165718
20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1aW3N2X2T.ung ho ms 2026.191 Tran Minh Duc.20260720.165630.000001600017.VAN HIEN LUONG.970440
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MALLN1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165622.92901031993.TRAN THOAI NHU.970423
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220720165620202681N3999589.5390.52817.165620
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15209009168.GD Nga Phat ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1056049150 LE TIEN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 150.000,00 MBVCB.15209006554.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000405951 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MA2PBJ.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Duc Minh).20260720.165526.00152363001.VO THIEU VAN.970423
20/07/2026 100.000,00 6201ORCOQ2BGTN6C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165505.0963913262.DANG THI HONG HANH.970448
20/07/2026 200.000,00 6201SHBAP2LEC4GE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165503.1013997086.HO THI BICH DAO.970443
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072016550120263cfn466749.5388.42916.165446
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072016550020261AZX040879.5390.43263.165449
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC65RVFQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201068552207.20260720.165455.3378933979.HA THI HONG ANH.970407
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC65RV73.UH 2026.191 FT26201145009697.20260720.165454.19034061653018.VND-TGTT-TRAN THI KIM HIEN.970407
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC65R96L.Uho ma so 2026.191 em tran minh duc FT26201324034203.20260720.165441.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201654402026vh67465236.5389.41152.165440
20/07/2026 199.000,00 MBVCB.15208973326.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9961424696 NGUYEN KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072016540920260GN5035648.5387.37193.165409
20/07/2026 100.000,00 6201WBVNP2LECTRF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.165352.108003186834.DANG THI HONG NHUNG.970412
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI HUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.191#SP#020097040507201653322026AV2Y031939.5389.33162.165332
20/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138527422772.20260720.138527422772-0901621900_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208956404.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000289726 NGUYEN HUU BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 20.000,00 6201IBT1kC65XUEE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201295252673.20260720.165243.9995209999.DO HUU VUONG.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65XUCH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201117003088.20260720.165241.19022216048010.VND-TGTT-LE THI VAN HA.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208936664.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491000007889 NGUYEN THI XUAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65XWJ3.Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc FT26201005663231.20260720.165149.19021720450011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407
20/07/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-16:51:33 lWQo305435#SP#020097041607201651342026lWQo305435.5388.18974.165119
20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC653F2L.Ung ho MS 2026.191 - Tran Minh Duc FT26201905483443.20260720.165124.19030354910011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072016512420266V2X257034.5390.17528.165110
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208927642.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000312270 TRAN DUC MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201651212026XH45643660.5388.17396.165107
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6536KC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201592377657.20260720.165104.19832412787028.VND--HA GIAP MINH HA.970407
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220720165011202613QF612792.5189.9524.165012
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MA2ES8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164903.90949900500.DAO THUY CHI.970423
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201648392026mwva438507.5387.98774.164839
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072016483620266L2R304648.5388.98647.164837
20/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201648092026HQWF649285.5388.94952.164754
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65FBZE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201231006207.20260720.164805.2510251097.HUYNH THI NHAT VY.970407
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201647372026AEJ9460093.5189.91969.164737
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC65FSFH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201076149035.20260720.164723.50552998686868.LY BAO LINH.970407
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15208854478.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201SGTTH2C1JK56.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.164701.020945692468.PHAM MINH VU.970403
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65TZP7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201075143286.20260720.164610.19037450131018.VND-TKTT-NGUYEN QUANG HIEU.970407
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC65T6MN.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26201032413814.20260720.164605.19028046755017.VND-TGTT-PHAM THI HONG NET.970407
20/07/2026 50.000,00 6201TPBVI2MA2TMD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164605.11091988001.NHU THI THU TRANG.970423
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201645402026j7gx425576.5387.79074.164540
20/07/2026 300.000,00 6201VNIB02JYR5KI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164510.911898336.NGUYEN THUY HA.970441
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65T921.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201064373821.20260720.164445.11720363139013.VND-TGTT-TRAN HONG THUY.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208799911.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1057031601 DO XUAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072016444120266HW9078262.5389.71641.164441
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208804152.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0621000435019 NGUYEN THI NHI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65TJ24.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201204414736.20260720.164428.19035568186019.VND-TGTT-NGUYEN THUY LY.970407
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201644192026M6YU075978.5189.69270.164419
20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201643492026KNCH551566.5189.65442.164349
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201643362026AOWT374351.5388.63641.164336
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC65LATH.ung ho MS 2026.191 TRAN MINH DUC FT26201977589546.20260720.164317.8213199368.PHAM NGOC DUNG.970407
20/07/2026 200.000,00 ung ho e Tran Minh Duc ms 2026.191#SP#020097048807201643162026ix2g415266.5388.61462.164316
20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JYR35J.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164314.713108.NGUYEN THI HIEN.970441
20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201642582026lkHd547357.5387.59510.164258
20/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.191#SP#020097048807201642322026fprq412165.5388.57229.164233
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15208764788.ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 0561000582466 NGUYEN THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.191 CHAU TRAN MINH DUC-200726-16:42:25 PX8F859200#SP#020097041607201642252026PX8F859200.5390.55830.164225
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201642052026uslv410193.5389.53000.164205
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65LWHD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201512627024.20260720.164158.19038213918018.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG LOAN.970407
20/07/2026 30.000,00 6201IBT1iJ6LZ7JI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164133.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208734133.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0031000364958 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201VNIB02JYRWIK.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164053.025704061428691.HOANG THI TUOC.970441
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163416056#SP#020097044907201640182026lXjT098878.5389.40617.164018
20/07/2026 300.000,00 6201VNIB02JYR4ZW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.164010.869677786.VU PHAM PHUONG HANH.970441
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65HMYF.Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201120803967.20260720.164007.19027846878013.VND-TGTT-LUONG THI ANH DAO.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6LZI6S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.163948.519136899.NGUYEN THUY DUONG.970432
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201639422026ftgt399826.5388.36445.163942
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15208700855.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc -me Le Thi Lan) dc Xa An Chau, Nghe An.CT tu 0021000393079 TRAN VIET THAO LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201639242026NT8O284871.5390.34459.163925
20/07/2026 100.000,00 Ung ho Ma so 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201639042026zdhg397191.5390.33141.163905
20/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041507201639002026KLMc529338.5388.32057.163900
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201638402026qowp395513.5390.28961.163840
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208680670.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1018758877 HA VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208679861.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0011004203854 VU THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138525306900.20260720.138525306900-0372912945_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC65Z596.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201394440130.20260720.163802.19035288331013.VND-TGTT-PHAM THI MINH NGOC.970407
20/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201637312026ULSX734906.5387.22392.163716
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208674777.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000279426 PHAM THI HONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MQ5HXN.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.163721.00019931001.NGUYEN DINH MANH.970423
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65Z1CD.DO THI THANH VAN chuyen ung ho MS 2026191-chau Tran Minh Duc FT26201705221606.20260720.163704.19020748892011.VND-TGTT-DO THI THANH VAN.970407
20/07/2026 150.000,00 MBVCB.15208665051.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1916992379 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6L631Y.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.163645.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208650872.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0961001471991 PHAM DUC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201636222026ZMB6921884.5189.14585.163608
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15208654931.ung ho ms 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0141000814788 LE TRANG THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208646342.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3358965395 NGO NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-16:35:49 oEkX056357#SP#020097041607201635502026oEkX056357.5189.10905.163535
20/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-16:35:44 Ub41228383#SP#020097041607201635442026Ub41228383.5189.10576.163544
20/07/2026 129.323,00 6201IBT1kC6565TW.Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26201249098849.20260720.163533.19031646919995.VND-TGTT-TRAN THU TRANG.970407
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC656YM4.NGUYEN HONG HANH chuyen giup do em Minh Duc Ms 2026.191 FT26201208923045.20260720.163526.19036244089017.VND-TGTT-NGUYEN HONG HANH.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201635032026khBo512288.5189.6320.163504
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC656S4Q.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201045013672.20260720.163451.19028722871017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUYEN.970407
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15208625023.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1068122273 HOANG THI KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507201634482026VIBC019975.5388.4357.163448
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208621360.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1051429469 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507201634192026V3CV017158.5390.566.163419
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208617868.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201SGTTH2C1FHT5.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.163345.060932579277.NGUYEN LY TRAM.970403
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MQ5EXE.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260720.163343.00005593709.PHAM DIEU LINH.970423
20/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LE1S6F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.163340.1006023271.NGUYEN MINH VIET.970443
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65EEDB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201510049007.20260720.163329.19035254966011.VND-TGTT-TRUONG KHANH HUYEN.970407
20/07/2026 150.000,00 6201IBT1kC65EK8L.Ung ho Ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201150170419.20260720.163325.19029474832014.VND-TGTT-BUI THI MAI NHU.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6L6U5B.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.163325.2989597597.HOANG QUYNH TRANG.970432
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208606918.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1979708498 LE THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65EBFQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201655289982.20260720.163305.19035404266011.VND-TGTT-NGUYEN THI TRAM.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208582094.giup MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040507201632412026A05M007934.5387.90513.163241
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15208588679.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1015793097 VU THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138524776611.20260720.138524776611-0987669332_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15208570402.Ung Ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0271000095186 TRUONG THI THUC DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-16:31:29 9iFH518962#SP#0200970416072016312920269iFH518962.5390.82338.163114
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201631132026KW5Q771173.5189.80200.163113
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201631032026zfhb364285.5388.78682.163103
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MQ5CSR.ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.163008.00000487575.TRAN THI THAO NGOC.970423
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-16:29:55 1XmO980441#SP#0200970416072016295520261XmO980441.5387.72212.162955
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208542559.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000337302 DOAN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LE1R2M.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.162953.0915565789.NGUYEN THU TRANG.970443
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15208529537.Ung Ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0271000030487 DANG DUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15208534886.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101000949113 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208526806.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207201628282026DB2R887623.5388.62478.162814
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201628062026TPIX314148.5389.61071.162807
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC657PXU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201862600858.20260720.162744.909728888888.BUI THI NHUNG.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201627222026spc0350230.5189.55483.162722
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201627202026e3c4350072.5390.55386.162720
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6LEM83.Ung ho 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.162558.209594048.DO CONG THINH.970432
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6LE9NA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.162518.104523412.NGUYEN THI NGOC ANH.970432
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC65GMQH.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201063520034.20260720.162445.19121749767017.VND-TGTT-PHAM DUC MINH.970407
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15208458375.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1041362636 LE THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#02009704880720162403202638qi337307.5389.34623.162403
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201622442026I36M676611.5389.27168.162234
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1bJMY792V. Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.162217.102395761001.HOANG DINH VU NAM.458761
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208419863.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9906071891 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6LK7GQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.162125.5520632222.PHAM THANH HUYEN.970432
20/07/2026 100.000,00 Ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201620442026SfUD451408.5390.13436.162044
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208383016.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081001089500 NGUYEN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15208380166.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000271734 PHAN VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208380228.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1059050760 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208368700.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1035253342 NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-16:18:17 cNGt710053#SP#020097041607201618182026cNGt710053.5387.96958.161803
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65BFVZ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201193018540.20260720.161814.19027929989011.VND-TGTT-PHAM THI LAN PHUONG.970407
20/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201617292026OsIT437524.5388.92943.161729
20/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138522768101.20260720.138522768101-0344651050_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65BCUS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201905349962.20260720.161614.19033363910013.VND-TGTT-HOANG MINH DUC.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65B176.MS 2026.191 ung ho em Tran Minh Duc FT26201406024658.20260720.161610.19030123032011.VND-TGTT-TRUONG THI NHA.970407
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201616102026YOWO667434.5387.85287.161611
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6L7FZ3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.161608.0964490093.BUI THI HONG LINH.970432
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097048807201615142026nw80303589.5387.78854.161459
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208303060.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0201000577045 BUI THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15208308222.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.CT tu 0591000250028 DAO THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072016141720266C34226386.5189.73168.161403
20/07/2026 200.000,00 6201WBVNP2LEBMUH.Nguyen Thi Thu Huyen chuyen tien ung ma 2026 191 tran minh duc.20260720.161416.106000153841.NGUYEN THI THU HUYEN.970412
20/07/2026 500.000,00 6201VNIB02JYJ3HT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.161359.000658433.NGUYEN THI THU TRANG.970441
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-16:13:48 aHg2171081#SP#020097041607201613482026aHg2171081.5388.70252.161348
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208263463.Ung ho ma so 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0591000242692 MAI THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208280220.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15208279377.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1036256766 LUU HOANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208279220.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1034028818 HO THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208285173.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0511000463009 LY TUAN HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65Y6HQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201205040397.20260720.161223.226797207979.NGUYEN THI MY DUYEN.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65Y6ZQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201938100256.20260720.161223.19032366945555.VND-TGTT-TRAN DUY KHANH.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208269421.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201611522026Ht5m415087.5189.57708.161153
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208257125.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9981605489 LO DIEM QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208242450.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201TPBVI2MQPL8C.MS 2026.191 Tran Minh Duc.20260720.161026.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC65PNCH.Ung ho MS 2026.191 FT26201076006953.20260720.161018.19036497451014.VND-TGTT-PHAM THI HOA.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208233638.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0601000463191 NGUYEN THUYEN DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208224080.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351001064781 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 250.000,00 6201IBT1fJ2YMJQ7.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.160847.9021179372083.NGUYEN HOANG ANH.963388
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6LGL4F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.160840.67770366.LE HUONG LOAN.970432
20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970415072016081520263wSg399985.5387.34986.160804
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208204953.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1914609366 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65UE4L.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201000353459.20260720.160642.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65UBXD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201510947188.20260720.160614.9988884553.DAO ANH TUNG.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208175520.ung ho ms 2026.191 em tran minh duc .CT tu 1035597905 BUI THI PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201606102026ujdz269997.5390.22456.160559
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201605572026PN8E688310.5189.20660.160558
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208171075.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181000374863 PHAM THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6LGIZR.TRAN THI PHUONG NHUNG chuyen tien UH MS2026191 Tran Minh Duc.20260720.160519.126246692.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201605132026T0WU353934.5388.15962.160514
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208164586.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0061000983285 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1aW3NWHUY.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.160450.000009100483.LE MAI THAO.970440
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208146748.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.191 (tran minh duc).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15208122745.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002355906 NGUYEN ANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201ABBKP2LEAC9N.Ung ho MS 2026 191 em tran minh duc.20260720.160212.0912577304.VU THI THU LAN.970425
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201601532026TXD9042952.5389.95503.160153
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208100438.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0441000683221 HOANG THI NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201601112026EON5039341.5390.90811.160112
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC65IADP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201116800812.20260720.160042.19035044082011.VND-TGTT-CHU SUONG NHI.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65IVTX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201068347276.20260720.155955.10523498907017.VND-TGTT-NGUYEN HUYEN TRANG.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208079876.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1020696789 LE THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC65IJMZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201040655003.20260720.155917.19038044898010.VND-TGTT-LE DUC THAI.970407
20/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026. 191#SP#020097048807201559162026ae3y244621.5389.79219.155917
20/07/2026 300.000,00 ms 2026 .191 tran minh duc#SP#020097041507201558232026j79W362236.5189.73619.155823
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC65MG3G.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201922310550.20260720.155800.11020243946010.VND-TGTT-BUI BICH THUAN.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208055854.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000315537 TRAN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 Gui chut qua nho den be Tran Minh Duc MS 2026.191#SP#0200970422072015575120262ZN1280135.5387.69996.155751
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201557312026Ryxc358473.5390.68601.155717
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.191 em tran minh duc#SP#020097040507201557252026H9IB019839.5387.68293.155710
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201557232026zxsu237915.5189.67639.155723
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201557022026ji5j236643.5387.66274.155702
20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JY865P.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.155559.625704060163055.PHAN NGUYEN THUY TIEN.970441
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15208024480.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000201546 HOANG THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201555092026shoy229643.5389.54144.155509
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6L4XWC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.155506.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1iJ6L4FN3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.155453.888888869999999.DAO ANH DUNG.970432
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15208001615.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 7949991132 NGUYEN DUY QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026   CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG TK337 (TT11-NGAN)
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 tran minh duc#SP#0200970405072015542420261V9S004391.5389.49696.155424
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207991834.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002033624 HOANG MAI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65V9J9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201081972078.20260720.155348.9557568688.LE THI LE NGA.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6L4EM8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.155329.1331881985.DAO BA DUNG.970432
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65DNJQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201249035027.20260720.155313.19032450784011.VND-TGTT-NGUYEN MAI HUONG.970407
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-15:52:47 yxTP652457#SP#020097041607201552472026yxTP652457.5388.39725.155247
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201552372026ytrp220331.5388.38316.155237
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201552182026QJ2L936121.5189.36298.155218
20/07/2026 200.000,00 6201SGTTH2C1CL25.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.155142.060198086986.LE THI THU HIEN.970403
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15207956346.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002131339 LAI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201551162026Z8OZ334745.5390.30577.155116
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-15:50:59 X53k535924#SP#020097041607201550592026X53k535924.5388.29146.155059
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072015505120264hq4214164.5189.26843.155040
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3NQEZ3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.155037.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1aW3NQE5V.UNG HO MS 2026191 EM TRAN MINH DUC.20260720.155032.700018577932.BUI THI DUNG.970424
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201549202026ZP37997969.5189.19408.154905
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207910775.Ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0011004174097 NGUYEN THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201VNIB02JY8118.MS 2026.191.20260720.154802.989313490.PHAM MINH THANH.970441
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097042207201547252026R5Y4270112.5189.7807.154726
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15207898534.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1032668177 LE THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15207889943.UH MS 2026.191.CT tu 9902512010 TRAN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201546422026G0B4460074.5387.2970.154642
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-15:46:41 nMMS182061#SP#020097041607201546412026nMMS182061.5390.2933.154627
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15207894073.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000238462 PHAM QUANG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880720154626202633l1199044.5189.2198.154626
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201546192026tkvx198648.5390.776.154619
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-15:45:59 kukW296745#SP#020097041607201545592026kukW296745.5189.99285.154559
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201545512026iqz7197078.5388.97940.154551
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC652XQQ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201922478302.20260720.154416.19033794485018.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC LIEN.970407
20/07/2026 200.000,00 6201SGTTH2C1MUVJ.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.154412.060258010852.NGUYEN HO NGAN GIANG.970403
20/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LW6VW6.Ms 2026191 tran minh duc.20260720.154354.0972687777.VU THI KHANH VAN.970443
20/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-15:43:34 u0Jq099958#SP#020097041607201543342026u0Jq099958.5387.84442.154335
20/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201541572026MuSx299819.5390.74531.154157
20/07/2026 50.000,00 6201MSCBD2KWDMPM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.154144.1111119893333.KHUONG THI KIEU OANH.970422
20/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138518971037.20260720.138518971037-0346877972_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6L5RV5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.154101.195032262.NGUYEN THI LUYEN.970432
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201540562026sn1r180614.5388.69294.154042
20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC65CHCV.Ung ho ms 2026.191 em tran minh duc FT26201207908786.20260720.154054.1219697989.DO HUNG CUONG.970407
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15207792479.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0321000684479 DAM THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201539392026izrz176260.5390.62393.153925
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072015385020269uzu173447.5389.56759.153850
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65CQN5.ung ho 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201546818760.20260720.153842.9919746966.TRAN THI THUY TRANG.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201538162026z23j171502.5189.52781.153801
20/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072015381220260ON4514384.5389.52638.153758
20/07/2026 200.000,00 6201SHBAP2LEYVK2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.153809.0978976116.NGUYEN MINH HIEN.970443
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15207765302.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000565410 DAO THI THUY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC651LD4.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201905202658.20260720.153801.9691668888.HOANG THI MAI PHUONG.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1fJ2YS57I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.153703.9007041121590.NGUYEN THI THU HONG.963388
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207746982.ung ho ms 2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 0091000389792 CHU THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6512JX.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201363127108.20260720.153601.19033616455016.VND-TGTT-TRAN THI THANH HUYEN.970407
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MQ6263.Ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.153554.02922806401.NGO NGUYEN VINH HUNG.970423
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15207727074.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0461000546015 PHAM VAN LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 ungho Ms2026.191#SP#020097048807201535082026jm1q160841.5189.35312.153508
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207713547.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0221000004175 LE THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JYMNKE.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.153410.611704060128342.BUI THI GIENG.970441
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15207710073.ung ho ms 2026.191.CT tu 0331000440175 DAU THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC65JI3V.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201814750077.20260720.153336.19029280814023.VND-TGTT-VU THI NGOC ANH.970407
20/07/2026 500.000,00 gia dinh Tommy Miso ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201533222026PU53673645.5389.23910.153308
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15207690367.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541000280510 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65W3Q6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201512370660.20260720.153213.19021261832011.VND-TGTT-LE THU HIEN.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201530152026T16N587367.5390.5959.153015
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15207651182.NTVAN ung ho MS2026.191 Tran Minh Duc.CT tu 0071000784934 NGUYEN THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072015294220269FQ2860106.5388.2654.152932
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201527482026ZGRJ561752.5389.91983.152749
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC65QPMC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201213092594.20260720.152743.7775870490.NGUYEN NGOC QUYNH THI.970407
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15207618919.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451001421325 CHU THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC65QJ39.Ung ho em Tran Minh Duc ms 2026.191 FT26201813208240.20260720.152644.19029787783014.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15207588834.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9989332982 DO THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15207585144.Ung ho ms2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6YNUCV.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201472320524.20260720.152434.19031755285017.VND-TGTT-PHAM DUC HA.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15207562722.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0541001624072 HA VIET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MQNTGZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.152320.01402505001.DOAN THI THUY ANH.970423
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YRG39.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201081852503.20260720.152211.1904226666.PHAM THI NHUNG.970407
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MQN8ZC.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.152139.00154532402.TRAN MINH NGOC.970423
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1aW3RRG37.ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.152130.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072015211020267SLM219582.5388.53872.152110
20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JY1KAM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.152042.901771947.DAO THI PHUONG.970441
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YXLL4.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201616150036.20260720.151945.19032871173028.VND-TGTT-HOANG THI ANH.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15207512027.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1018331343 LE THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201SGTTH2C1B3UQ.IBFT Ung ho MS 2026.191 - Em Tran Minh Duc.20260720.151819.070062039947.NGUYEN THI MAI KHA.970403
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201517292026jmg7102532.5387.33590.151729
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15207486782.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0441000813225 VU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201517032026sknm101138.5390.32043.151703
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207484564.MS2026 191 Tran Minh Duc.CT tu 0301000375227 TRAN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15207470171.Ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc).CT tu 0371000453649 NGUYEN HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15207469380.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970405072015160020268JDM018105.5388.24848.151600
20/07/2026 500.000,00 6201VNIB02JY1QS5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.151533.603704060077262.TAO NHUT ANH.970441
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6YFBQY.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201082811385.20260720.151231.256988889999.NGUYEN TRUONG GIANG.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207401148.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0011003994037 DO TUAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6YT764.TTHLe Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc FT26201667000410.20260720.150948.19038997914013.VND-TGTT-LE THI THUC HIEN.970407
20/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201508082026xnif072805.5189.80897.150808
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YL7MB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201292018282.20260720.150636.8899333369.LE KHANH LINH.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6YLANB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201099730021.20260720.150629.19034860065013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HONG.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207334190.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0541000275218 VU THI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 DO THI MINH HUONG chuyen tien ung ho MS 2026 . 191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201505312026baWR170493.5389.64998.150531
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YLSEB.ung ho MS 2026.191 FT26201760474512.20260720.150521.19035492276013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
20/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LE2TSM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.150503.0378596099.LE THI XOAN.970443
20/07/2026 20.000,00 MBVCB.15207316954.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6L811H.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.150422.2132788.NGUYEN THI THU THUY.970432
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207305130.BUI NGOC THAU chuyen tien ung ho MS 2026.191 em tran minh duc.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201ORCOQ2BGMLML.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.150312.22895.TRAN THI TRUC PHUONG.970448
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15207288876.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-15:02:12 IYHu795463#SP#020097041607201502122026IYHu795463.5389.47144.150212
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6LI4C5.Ung ho MS 2026191em Tran Minh Duc.20260720.150006.117006816.DO THI THU HANG.970432
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6Y6NJI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201735221305.20260720.145804.19035062743025.VND-TGTT-TRAN THI THANH.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3RXQW9.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.145751.0938723948.MAI CONG TAO.970437
20/07/2026 500.000,00 6201SHBAP2LWDGZM.uNg ho Ms 2026.191.20260720.145701.2016688386.NGUYEN THI NHAT.970443
20/07/2026 10.000,00 6201VNIB02JYATY5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.145659.335246726.VU HUYEN CHI.970441
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15207191462.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0141000585586 DUONG THUY LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201455132026I5H6025864.5189.8975.145513
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072014545520262y5g031445.5390.7113.145455
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201454482026k2h4031099.5388.6760.145433
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MQD37N.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.145349.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
20/07/2026 10.000,00 6201TPBVI2MQDHMG.MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.145348.02935403901.LE THI BE DAO.970423
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MQD38B.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.145321.00414120001.PHAM THI THU HA.970423
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072014530620261UKP859357.5390.97680.145252
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207153104.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1017159863 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201452192026yhw5023762.5387.92611.145204
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207144222.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1012336059 NGUYEN NGOC HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6YKTG2.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201771303649.20260720.145101.19038169686015.LU MY KHANH.970407
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072014504820260QI1007176.5389.84734.145048
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15207118131.ung ho Ms2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9919383366 DO THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207125597.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0341006985594 HOANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6YKSDZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201086122400.20260720.144851.19030708757011.VND-TGTT-HO THI TU UYEN.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207072379.NKT ung ho ma so 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0071002219098 NGUYEN KIM TUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6Y7HLJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201256861128.20260720.144725.19037258513012.VND-TGTT-LE NHU QUYNH CHI.970407
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15207080291.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0201000628922 NGUYEN THI CAM LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15207076787.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000516081 NGUYEN QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-14:45:59 OZri223649#SP#020097041607201445592026OZri223649.5189.60010.144545
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201445442026injm004541.5189.58451.144544
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072014432820262rio997964.5388.45556.144314
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201443212026jv46997606.5389.45255.144307
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072014421820265UP1072286.5389.39547.144218
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15207012304.ung ho MS 2026.191 (em TRAN MINH DUC).CT tu 0251002667041 PHAM THI NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15207007353.TRAN NGOC CUONG chuyen tien Ung ho em Tran Minh Duc tai Nghe An mac benh Viem Da Re Than Kinh.CT tu 0021001713198 TRAN NGOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201440572026v6b4990574.5387.33407.144057
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201440442026ZUR7707434.5389.31782.144045
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6YALTB.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201427592413.20260720.144042.19039845918011.TRAN THI KIM NGAN.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15207003813.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC6Y4RJM.HTTT ho tro MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201892808756.20260720.143742.14022081556012.VND-TGTT-HOANG THI THANH THUY.970407
20/07/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201437002026FIBr979115.5390.12493.143645
20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JYYT5T.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.143418.913134686.CAO MINH SON.970441
20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15206925773.Ung ho MS2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0371000448380 PHAM NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191. Em Tran Minh Duc#SP#020097040507201433332026HSP9037015.5388.94370.143333
20/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072014332120269TDY036240.5388.93623.143321
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201433132026nmtp968737.5390.93245.143313
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YBG5C.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201048434480.20260720.143304.19024879743017.VND-TGTT-NGUYEN THUY NINH.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201432472026G5F2674890.5387.90692.143248
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15206897788.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001265791 PHAM NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6YB1S6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201120316291.20260720.143118.10520022595018.VND-TGTT-NGUYEN VAN THANG.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15206881056.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6Y55IT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201813660671.20260720.142909.8224888888.NGUYEN TRAN HONG LINH.970407
20/07/2026 200.000,00 MS 2026.191#SP#020097042207201427272026N5DG723358.5189.64079.142728
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1aW3RTNET.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.142652.045704070019055.DUONG NGOC YEN NHI.970437
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6LSUW1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.142641.130156107.DAO THI HOA.970432
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15206800765.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0291000290063 NGUYEN HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15206788553.NGUYEN THI MEN chuyen tien Ung ho ms 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6L9N2F.ung ho MS 2026 EM TRAN MINH DUC.20260720.142310.0932199961.PHAN THANH THUY HANH.970432
20/07/2026 300.000,00 6201MSCBD2KWRCN1.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.142242.0904611689.PHAM THUY HONG.970422
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15206774441.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6YPB4T.TRUONG THI YEN NHI chuyen MS2026.191 em Nguyen Minh Duc FT26201099569192.20260720.142209.688123.TRUONG THI YEN NHI.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc#SP#0200970488072014212220262f93936194.5390.32856.142122
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15206754977.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004176991 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 15.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201419422026UUZW776228.5389.25434.141942
20/07/2026 30.000,00 MBVCB.15206744477.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1065995469 DANG THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15206735368.Ung Ho MS 2026.191( Em Tran Minh Duc).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1aW3RTB5Z.MS2026.191( em Tran Minh Duc).20260720.141906.9333359999.VU DUC DIEN.970440
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15206727988.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1013139377 TRAN DAI TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201418012026TIw6922162.5389.17023.141801
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6Y8X4M.ung ho ms 2026.191 FT26201745077106.20260720.141627.3391919999.QUACH THI HUYEN TRANG.970407
20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072014124120264VOT058589.5387.91562.141241
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15206660542.ung ho ms 2026.191( em Tran Minh Duc).CT tu 0101001147604 VO THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15206642128.UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC.CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-14:10:49 hh9Q586939#SP#020097041607201410492026hh9Q586939.5389.82683.141035
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15206637186.Ung ho Ms 2026.191.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201409202026GSHN669332.5189.75775.140921
20/07/2026 100.000,00 6201VNIB02JY2YCI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.140709.019938668.NGUYEN VU NHI HA.970441
20/07/2026 100.000,00 6201SHBAP2LW9EV4.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.140655.080719920.PHAM THI NHAM.970443
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YM2GF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201702718047.20260720.140623.19031456255888.VND-TGTT-TRAN THI VINH.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201406172026d572896693.5388.61178.140603
20/07/2026 20.000,00 6201IBT1iJ6L2W1Z.Ung ho MS 2026-191 em Tran Minh Duc.20260720.140613.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
20/07/2026 200.000,00 6201MSCBD2KWJHBL.ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.140606.283838699999.LE VAN DUC.970422
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6YV4IT.Ms 2026 191 em Tran Minh Duc FT26201291791563.20260720.140405.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em TRAN MINH DUC#SP#020097040507201404042026R56Z028118.5390.49564.140404
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072014034220263CT6422628.5189.48464.140342
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201402542026M4O3024002.5388.44473.140254
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15206539241.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0721000564353 LAI DUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6YVJWL.Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201393961268.20260720.140220.8119958899.LE THI PHUONG LIEN.970407
20/07/2026 200.000,00 6201VNIB02JL5S26.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.140219.097188988.NONG THUY LINH.970441
20/07/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201402142026B86P828888.5389.41207.140200
20/07/2026 50.000,00 6201SGTTH2C1LUIJ.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.140210.020363920209.NGUYEN MY LINH.970403
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3RL48F.Ung ho ms 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.140210.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
20/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970422072014013720261WSS360320.5387.37857.140123
20/07/2026 100.000,00 6201SGTTH2C1LR2P.IBFT unghomaso 2026.191.20260720.140052.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
20/07/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970422072013593820262THI668721.5390.27750.135938
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1fJ2PNXYD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.135859.0010557906.ADD INFO.999888
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6YD2CZ.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201427431107.20260720.135856.19035493244018.VND-TGTT-HOANG VU.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15206479637.MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1021645624 NGUYEN VU TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15206486153.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000629730 LY CHANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201356522026Q3er865064.5388.14840.135652
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YSMXJ.Uh ms 2026.191 Tran Minh Duc FT26201307200082.20260720.135544.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201353202026T5QP855398.5388.99453.135320
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6Y9PVR.Ung Ho MS 2026191 FT26201860241753.20260720.135218.1901989850.NGO VU NIEN HIEU.970407
20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.191#SP#020097040507201352082026VQXR088956.5189.93266.135153
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MQ9XBZ.Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc.20260720.135030.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC6Y2L9C.MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26201256646091.20260720.134956.19820226319016.VND--DUONG THI BAO VAN.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-13:49:53 RVdQ292986#SP#020097041607201349542026RVdQ292986.5390.82328.134954
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15206395686.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021002626268 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3RHHNR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.134855.100253035648.TRUONG THI LOAN.970457
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15206377957.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MQ9UTU.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.134802.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6Y2WY7.Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung FT26201294661800.20260720.134705.8734139133.DO BACH KIM.970407
20/07/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201346502026h9zv849059.5388.68442.134650
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6YCTQ8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201813505242.20260720.134615.19134635730010.VND-TGTT-NGUYEN THI TUONG VY.970407
20/07/2026 200.000,00 LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)#SP#020097041507201346142026tCb1838090.5189.65404.134614
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6YCLPX.Ung ho MS 2026.182 e Ha Quynh Nhu FT26201048262186.20260720.134611.8734139133.DO BACH KIM.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung-200726-13:45:59 NE85401402#SP#020097041607201346002026NE85401402.5189.64438.134545
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15206336114.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0931004189185 NGUYEN HUU TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072013432320269IMZ591046.5389.51712.134323
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6Y1RCM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201391392370.20260720.134253.19026659553015.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6Y1X22.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201299700438.20260720.134246.19025858190022.VND-TGTT-VO THI PHUONG THUY.970407
20/07/2026 100.000,00 O5CH7K0GQODN-Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201342102026O1IN264204.5390.47127.134210
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1iJ6LJ2KC.ung ho ms 2026191 tran minh duc.20260720.134148.985146977.DANG MINH NGOC.970432
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201341132026nbu5835660.5390.42220.134113
20/07/2026 300.000,00 MS2026-191 CHAU TRAN MINH DUC NGHE AN-200726-13:41:06 cPxw483647#SP#020097041607201341062026cPxw483647.5189.41866.134107
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1bJMY4M8T.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.134021.00028888.LAM THANH VO.970427
20/07/2026 18.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201339172026TZPM314622.5189.33431.133902
20/07/2026 50.000,00 6201TPBVI2MQ9QDP.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.133913.03787063701.TRAN THI THUY.970423
20/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.138506013354.20260720.138506013354-0903720816_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201338422026dpRv818972.5189.30797.133842
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YJL8T.Ung ho MS 2026.191 FT26201992005210.20260720.133827.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
20/07/2026 100.000,00 MS2026.191( Tran Minh Duc)#SP#020097041507201337112026es2l816080.5388.24041.133711
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15206257375.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0991000016283 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1iJ6LWAIU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.133629.17747258.PHAM TIEN THANH.970432
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072013361220266905823816.5389.19235.133613
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6YWF8S.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201604860911.20260720.133448.19030506408889.VND-TGTT-TRAN THU HIEN.970407
20/07/2026 20.000,00 MBVCB.15206236758.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-13:34:31 6Xu4974590#SP#0200970416072013343120266Xu4974590.5189.11646.133431
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6LWIMF.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.133417.0927629615.TRAN TAN PHAT.970432
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YW7HU.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201427339524.20260720.133357.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072013333520264X2X519708.5388.7471.133336
20/07/2026 200.000,00 ung ho ms2006.191. Em Tran Minh Duc#SP#020097042207201333112026PT4Z138994.5189.5259.133257
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YWSIV.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201393849001.20260720.133220.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15206202693.ung ho e tran minh duc.CT tu 1015421563 LE THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704050720133128202627UI027062.5389.98289.133128
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3RZFXL.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.133124.700018601081.LE NGUYEN HOANG ANH.970424
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201331022026ifrf812039.5388.97088.133047
20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072013304520265N62025075.5189.95349.133045
20/07/2026 3.000.000,00 6201TPBVI2MQSSUX.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.132952.00057275406.PHAM THI THU HANG.970423
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507201329402026485F022226.5389.90679.132940
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15206181042.ms2026.191.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6YQYKZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201085927081.20260720.132921.1915857009.VAN MY HUONG.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6YQ2SU.VU NGOC THANG chuyen FT26201570657802.20260720.132809.11120953343018.VND-TGTT-VU NGOC THANG.970407
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6YQCQW.Ung ho em Tran Minh Duc MS 2026.191 FT26201393830606.20260720.132801.19035552299018.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041507201327572026g1MU793237.5389.83055.132742
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1iJ6LQGYW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.132723.0948099350.LE MAI TRANG.970432
20/07/2026 10.000,00 6201IBT1kC6PNXY1.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201882160734.20260720.132715.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6PN3RA.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201104273498.20260720.132711.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15206148804.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000410099 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6PNLML.ung ho 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201800996936.20260720.132645.19036439002013.VND-TGTT-THAI TO VI.970407
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6PNL9X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201192485426.20260720.132644.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15206155617.ung ho MS 2026.191 ( em tran minh duc).CT tu 0021001972422 HOANG MY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15206133434.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0771000572142 NGUYEN THI BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.191.e Tran Minh Duc#SP#020097042207201325392026FER8331643.5189.73178.132539
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15206137349.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004290806 BUI THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15206137031.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0281000656681 DINH NGOC ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6PNJJZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201299632217.20260720.132351.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3RZ5R5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.132344.0826786866.DANG NHAT MINH.970437
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MQSTE4.Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc.20260720.132319.00001462348.BUI THACH HONG HUNG.970423
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6PRH5F.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201203768395.20260720.132245.19038867039013.HA THI YEN.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6PRZNL.Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26201704605310.20260720.132241.19030540953020.VND-TGTT-LE THANH NGAN.970407
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1aW3RZP96.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.132205.0984851991.NGUYEN THI THUY DUNG.970437
20/07/2026 500.000,00 6201SHBAP2LWICIZ.giup Ms2026191 em Tran minh Duc.20260720.131947.1020729153.BUI THI KIM ANH.970443
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6PXR11.MS 2026. 191 FT26201604807701.20260720.131927.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6HNZ67.Ung ho MS 2026 191 Tran Minh Duc.20260720.131911.0968348206.LE THI NGA.970432
20/07/2026 50.000,00 6201ORCOQ2BGYD4K.LOC HO TRO MS 2026.191 NGUYENMINHDUC.20260720.131800.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1aW3RZ9A5.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.131741.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1iJ6HN54W.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.131634.129292032.PHAM THAI VIET.970432
20/07/2026 100.000,00 6201TPBVI2MQSYKW.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.131614.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15206023445.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6P3HR3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201921802204.20260720.131453.19034316887018.VND-GV-CHU PHI HUNG.970407
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3RZW1X.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.131422.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15206013875.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071001041866 DINH THI MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6P3V9D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201817748575.20260720.131253.19032560501013.VND-TGTT-TRINH THI NGOAN.970407
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405072013124420263JRA077234.5387.15012.131244
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15206004987.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097048807201312342026c3c6771537.5387.12962.131234
20/07/2026 500.000,00 6201VNIB02JLN9UM.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.131217.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201312152026gk14770873.5390.12249.131215
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201311582026mthb770276.5388.10488.131158
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15205984566.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9785257286 DOAN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1fJ2PXC3D.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.131020.9021349028219.NGUYEN NGOC ANH THU.963388
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201310182026v114766714.5189.4171.131003
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6PFA3K.Ung ho ms 2026.191 Em Tran Minh Duc FT26201095846772.20260720.131015.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704220720130957202626X4838877.5189.1931.130958
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15205963655.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1012972417 PHAN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15205967002.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0931004181868 HA PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6PFC65.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201592916808.20260720.130832.19036840885033.VND-TGTT NGUYEN NGOC HUY.970407
20/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201307532026XMTW706623.5388.92793.130753
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026. 191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201307492026un8r761359.5388.92608.130749
20/07/2026 100.000,00 6201SGTTH2CBP9VD.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.130739.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6PTLFJ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201812796818.20260720.130719.19028721874012.VND-TGTT-TRAN THI THU HONG.970407
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201306392026BYFT471594.5389.88024.130625
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MQXVVR.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.130625.13774776778.TRAN LE KIEU NGAN.970423
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6PTA9I.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201548739287.20260720.130622.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-13:05:57 Vjv8369080#SP#020097041607201305572026Vjv8369080.5389.84447.130557
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201305532026333y757183.5388.85041.130553
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201305472026g6w7756977.5389.83789.130547
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15205929102.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0581000790463 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-13:05:19 ZN8e124279#SP#020097041607201305192026ZN8e124279.5189.82294.130519
20/07/2026 30.000,00 MBVCB.15205926373.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6PLL15.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201746307058.20260720.130327.19073705836017.VND-TGTT-GIAP THI CHANG.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15205851242.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121001991095 MAI THI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15205846800.Dong van Dien uh 2026 191.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072012505620263FRH599518.5388.15454.125057
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MQV9SI.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung). Chuc con mau khoe.20260720.124652.00027169001.QUACH THI HONG VAN.970423
20/07/2026 10.000,00 6201IBT1cJVT3QZX.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260720.124557.103876177724.NGUYEN HOANG NGUYEN.970415
20/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201243042026IUKG591931.5390.79504.124304
20/07/2026 250.000,00 MBVCB.15205657514.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 3939038879 NGUYEN THAI TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6PGE3U.NGUYEN THI THANH TRANG UNG HO MS 2026.190 FT26201471805562.20260720.123732.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
20/07/2026 10.566,00 6201IBT1kC6P5LJN.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu FT26201746160259.20260720.122508.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6P5Y8A.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201645737477.20260720.122405.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407
20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:uh.ms 2026.191.Tran Minh Duc#SP#020097040507201218032026ZG91013120.5189.45799.121803
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15205333135.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6PIURT.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201731274009.20260720.120916.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
20/07/2026 30.000,00 6201VNIB02JL9CVX.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.120621.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201202182026UJGU438204.5387.52660.120219
20/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15205015542.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0281001112417 VU THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MQES9B.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.115406.00045656002.NGUYEN THI MINH HANH.970423
20/07/2026 3.000.000,00 MBVCB.15204860996.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004250501 HOANG MANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15204784951.ung ho MS.2026.190.(em.Chu Thuc Hung ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201NBVAF2YQNTB6.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.113834.102325727745.CAO THI THU TRANG.970419
20/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15204713708.Ban doc Nguyen Thi Bao Thuy o phuong Ban Co, TPHCM ung ho MS: 2026.174.CT tu 0071001093389 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15204701502.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807201128162026m39e456782.5189.32492.112816
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6H4F1X.ung ho ma so 2026 191 TRANCMINH DUC.20260720.112143.247529918.LE THI HOA.970432
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15204436210.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#0200970422072011193220265MHR866309.5388.77026.111933
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15204372998.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.190 ( em Chu Thuc Hung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15204360988.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003303012 TRUONG VAN TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15204331962.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6UZ9WA.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201378036065.20260720.111219.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15204315828.Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong.CT tu 9375758788 LE NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201ABBKP2LWKUDT.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.111121.0904109088.LE DINH HAI.970425
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15204214543.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 1.000.000,00 6201SHBAP2LWZ8T8.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.110426.1100138258.DO THI NGUYET.970443
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097040507201103212026V7UE061895.5390.74037.110321
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15204024476.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1989133757 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201051412026THZ5920950.5390.1868.105141
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15204014322.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081000452594 LE MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15203956577.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.189 ( em Nguyen Thi Anh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15203944483.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15203933497.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201SGTTH2CB92IC.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.104635.060195258565.NGUYEN HOAI THUONG.970403
20/07/2026 50.000,00 NGUYEN VAN CHUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.191#SP#0200970488072010461320267wul299693.5388.68649.104559
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15203850896.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.188 ( em Mai Xuan Hieu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201TPBVI2MQRBHQ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.103329.00631377001.NGUYEN THI HAI YEN.970423
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#02009704880720102243202662s9213911.5189.28526.102244
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15203581666.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071002597008 LE CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15203571220.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15203540250.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081001144466 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6U9VIZ.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201607891281.20260720.101637.19036772385019.TKTT-VND PHAM THI THU TRANG.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15203512092.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 6201ABBKP2LWURSI.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.101419.0933751108.NGUYEN THI KIM THANH.970425
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1kC6U2YRD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201306481528.20260720.101413.270677889999.LE TRI HUNG.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6U1U5Y.Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung FT26201070978905.20260720.100805.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC6U11YN.Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh FT26201010989870.20260720.100713.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
20/07/2026 100.000,00 6201MCOBQ2BEI8B5.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260720.100658.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426
20/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207201005502026IB3D853392.5388.30433.100551
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15203335890.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1026196152 DAO DINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15203309480.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 1.200.000,00 6201IBT1iJ6HDSR2.Ung ho MS 2026 - 176 - 1747 - 178.20260720.100216.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
20/07/2026 1.200.000,00 6201IBT1iJ6HDC98.Ung ho MS 2026 - 173 - 174 - 175.20260720.100124.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
20/07/2026 1.200.000,00 6201IBT1iJ6HDQ1U.Ung ho MS 2026 - 170 - 171 - 172.20260720.100029.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
20/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-09:56:52 8nY6102782#SP#0200970416072009565220268nY6102782.5389.78208.095652
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC68RLA8.Ung ho MS2026.189 FT26201111197106.20260720.095426.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC68R6KA.Ung ho MS2026.190 FT26201615035354.20260720.095411.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807200953452026rkee108624.5390.61430.095345
20/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072009513820260F16896603.5387.47668.095138
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207200948572026XZ2C138374.5189.34832.094843
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC6833H3.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201250006037.20260720.094837.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807200944342026gs5k076672.5390.10802.094419
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-09:43:21 3Nkk155550#SP#0200970416072009432220263Nkk155550.5389.3821.094322
20/07/2026 200.000,00 6201MSCBD2KUYVHM.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.094248.0860166717298.NGUYEN THI HOAI AN.970422
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1aW3RMAHA.UNG HO MS 2026191 EM TRAN MINH DUC.20260720.094034.700014633651.PHAM NGOC PHUONG TRINH.970424
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC68TDNK.Linh br ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201024975564.20260720.094032.19036918616018.NGUYEN NGOC BAO LINH.970407
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15202988707.Ung ho MS 2026.190 ( em Chu Thuc Hung).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC68L3XW.DO THU MAI chuyen ung ho MS 2026.190 Chu Quoc Hung FT26201845932744.20260720.093927.19034148400019.VND-TGTT-DO THU MAI.970407
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507200939122026ROVD021252.5388.83204.093913
20/07/2026 1.000.000,00 6201SGTTH2CBGD4Y.IBFT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc.20260720.093856.060273699166.NGUYEN TUAN.970403
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1fJ2P5I7Z.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.093620.0908698824.VO QUOC BAO.970431
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15202852071.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000338559 TRAN THU YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#02009704050720092610202605KE053327.5189.14602.092610
20/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097041507200918512026OwWP846508.5189.79393.091852
20/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507200916212026DGKF003183.5189.67348.091611
20/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-09:13:49 Xg8Y118645#SP#020097041607200913492026Xg8Y118645.5189.55406.091349
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1kC68A1ZY.Ung ho em Tran Minh Duc,MS 2026.191 FT26201490945149.20260720.091147.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
20/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970422072009080820261E8F945137.5388.28113.090757
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15202540556.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071000715931 BUI DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung, ma GD 100000163222322#SP#020097044907200907342026jhNb227944.5389.25148.090734
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097042207200902322026S0QQ522809.5387.2175.090232
20/07/2026 1.000.000,00 6201IBT1kC68YEBD.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201813920225.20260720.090050.19028001858028.VND-TGTT-NGO MINH HONG.970407
20/07/2026 50.000,00 6201MCOBQ2BE3ZWD.Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).20260720.090035.03101010965538.HOANG VIET.970426
20/07/2026 150.000,00 6201IBT1iJ6HQ2MJ.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.20260720.085644.194246927.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970432
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6ZNRGV.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.20260720.085459.194246927.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970432
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15202378718.MS 2026.191.CT tu 0021001990754 DO VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15202374421.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.190( Em Chu Thuc Hung).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422072008460120260Q1A120495.5387.35747.084602
20/07/2026 250.000,00 ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097048807200840392026fctv865161.5389.15940.084039
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15202171635.ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc).CT tu 0451001916584 NGUYEN MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15202166490.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 9981342344 TRAN TIEN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201IBT1iJ6ZRWQ3.Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.20260720.083750.0904719545.PHAN THI CAM HONG.970432
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1kC68D4LG.Ung ho Ms 2026.191 FT26201159921407.20260720.083712.19033870996019.VND-TGTT-TRINH THI HONG NGOC.970407
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#0200970422072008370920266PLG914203.5388.3554.083709
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15202138219.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15202130389.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097040507200835292026M0X2002318.5389.97372.083529
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15202133986.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15202110331.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15202024926.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.190.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 20.000,00 gui ms 2026 191#SP#020097042207200825562026EJ8N216974.5189.65318.082557
20/07/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#0200970488072008250420264ah2817878.5387.61885.082504
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15201980357.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15201968729.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 6201SGTTH2CB4KFK.IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.082008.060007382963.NGUYEN THI HONG HANH.970403
20/07/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207200820072026O7RL715124.5390.44872.082008
20/07/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807200819292026xhp9801004.5388.43606.081929
20/07/2026 500.000,00 6201MSCBD2K49147.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260720.081621.0399285239.NGUYEN CONG DUC.970422
20/07/2026 100.000,00 6201IBT1aW3RCHTW.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.20260720.081327.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15201845433.co Ha o Tuyen Quang, chuc chau mau khoi benh.CT tu 0011004309625 TA HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15201786794.PHAN THI MAI TRANG chuyen tien ung ho MS 2026.191 ( em tran minh duc).CT tu 1038361908 PHAN THI MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 500.000,00 MBVCB.15201789569.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004237549 PHAM QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 150.000,00 6201IBT1kC6IFDYU.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201710025078.20260720.074852.10221433274010.VND-TGTT-DAO THI GAM.970407
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15201558271.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 10.566,00 6201IBT1kC6ILUEU.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao FT26201730376286.20260720.074122.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
20/07/2026 10.000,00 6201IBT1aW3RJN8F.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.182 (Em Ha Quynh Nhu).20260720.073829.0339306897.VU DUC TU.970437
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15201338889.LE TRUNG HIEU Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0451000515851 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.191-em Tran Minh Duc#SP#020097040507200716392026EUAE058694.5388.58137.071639
20/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc#SP#020097042207200713152026HGG9181144.5387.48749.071315
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15200974736.Chuyen tien ung ho ms 2926 191 em Tran Minh Duc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc#SP#020097048807200650002026a0g8559254.5189.94345.065000
20/07/2026 100.000,00 6201ABBKP2LWAYW4.ung ho em chu thuc Hung 2026 190.20260720.064211.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425
20/07/2026 200.000,00 MBVCB.15200872591.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 62.000,00 UH MS 6014 em Chu Quoc Dai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207200619282026I9S8352016.5390.39243.061928
20/07/2026 300.000,00 6201IBT1kC6IIRAD.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201225573434.20260720.060147.19020394253040.VND-TGTT-DUONG THI THANH TUYEN.970407
20/07/2026 500.000,00 6201IBT1kC6IIMJV.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201080926198.20260720.055221.13320600715015.VND-TGTT-DO THU HA.970407
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097048807200545372026uwum469119.5389.99475.054523
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15200543386.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15200548783.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung#SP#020097042207200523182026WKMM485156.5388.82121.052319
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15200492880.ung ho MS 2026.202.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15200483041.ung ho MS 2026.201.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15200492075.ung ho MS 2026.200.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 MBVCB.15200482298.ung ho MS 2026.199.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6201ASCB02J2HTID.UNG HO MS 2026 190 EM CHU THUC HUNG-200726-04:54:16 6201ASCB02J2HTID.20260720.045416.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
20/07/2026 50.000,00 6201IBT1aW3XFJAF.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260720.001227.079704070004565.VU NGOC DUC.970437
20/07/2026 100.000,00 6200IBT1iJ6ZMSN4.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.20260719.235806.50015016868.NGUYEN CHAU TUAN.970432
20/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung.Xin Chua ban phuoc lanh cho chau#SP#0200970422071923291620261ZHU227803.5387.64497.232917
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.189 em Nguyen Thi Anh.Xin Chua ban phuoc lanh cho chau va gia dinh#SP#020097042207192326202026D22E198363.5189.61100.232621
20/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu.Xin Chua ban phuoc lanh cho chau va gia dinh#SP#020097042207192322542026W59R677858.5189.55811.232255
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu#SP#020097042207192314292026ZDXT590409.5189.43730.231430
20/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen#SP#020097042207192313392026ABSX160168.5390.42628.231339
20/07/2026 100.000,00 MBVCB.15199700053.Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung).CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 20.000,00 MBVCB.15199697501.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15199587114.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 200.000,00 6200IBT1kC6M5VMT.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.190 e Chu Thuc Hung FT26201136425889.20260719.224935.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
20/07/2026 150.000,00 MBVCB.15199568181.ung ho MS 2026. 190 ( em Chu Thuc Hung).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 300.000,00 MBVCB.15199560336.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#020097041507192244522026CJ58113365.5387.93132.224452

2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11-07-2026 03:16:49 20.000,00 CT DEN:320T2670HUJW9FBZ PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.179  em Pham Van Duong
11-07-2026 06:40:00 200.000,00 HO KINH DOANH DO VAN TRUONG ung ho ms 2026181(chi em ba bui thi mim)
11-07-2026 07:47:04 200.000,00 CT DEN:320T2670GH45EFK5 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 07:49:03 1.000.000,00 ninhts ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 07:56:25 30.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 07:57:41 300.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 08:00:14 200.000,00 320D60711RFFERYV  Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192238082068
11-07-2026 08:03:46 100.000,00 320D60711HR49SEH  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26192216585015
11-07-2026 08:12:03 200.000,00 ung ho 2026.182
11-07-2026 08:16:52 100.000,00 ung ho MS 2026182 (em Ha Quynh Nhu)
11-07-2026 08:20:07 100.000,00 320D60711ME98T7T  Ung ho MS2026.182 ( em Ha Quynh Nhu)
11-07-2026 08:51:04 500.000,00 CT DEN:320T2670GKLNZGCZ LE VAN LONG Chuyen tien ung ho MS 2026.182
11-07-2026 09:06:43 100.000,00 CT DEN:320T2670GL7C59E4 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 09:23:53 500.000,00 320D607110CKDRX3  HUYNH VAN SANG chuyen ung ho MS 2026.182 FT26192029618543
11-07-2026 09:40:30 300.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 09:56:49 100.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 10:02:56 200.000,00 320D60711FYY502R  Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu-110726-10:02:55 6192ASCB02FC6LYG
11-07-2026 10:13:40 1.000.000,00 320D6071134WNTLG  IBFT Ha Quynh Nhu ms 2026182
11-07-2026 10:50:49 500.000,00 320D60711RL6L6LY  MS 2026.182 HA QUYNH NHU-110726-10:50:49 6192ASCB02FCPDZM
11-07-2026 11:10:44 100.000,00 CT DEN:320T2670GR13UDR2 MBVCB.15066298484.729423.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
11-07-2026 11:14:42 100.000,00 320D607116ZKEFJB  Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 11:44:59 300.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim
11-07-2026 11:46:34 200.000,00 CT DEN:320T2670GSEEXM0D Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim
11-07-2026 11:48:33 200.000,00 CT DEN:320T2670GSH1LRMD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 12:00:02 200.000,00 320D60711VWKSWA8  Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 12:05:29 200.000,00 CT DEN:320T2670GT5E8W6A Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 12:16:04 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.180 ( em huynh ngoc thuan )
11-07-2026 12:17:12 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.181 ( chi em ba bui thi mim )
11-07-2026 12:18:30 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.182 ( em ha quynh nhu )
11-07-2026 12:35:48 100.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 12:42:13 300.000,00 320D60711DCGNG3F  Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 13:06:54 300.000,00 Ung ho MS 2026.182 ( em Ha Quynh Nhu )
11-07-2026 13:23:38 110.000,00 CT DEN:126T2670GW6M1Y77 MBVCB.15068311095.977083.gd,cac con ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
11-07-2026 13:30:31 110.000,00 CT DEN:126T2670GWFQA23Q MBVCB.15068390832.026156.gd,cac con ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
11-07-2026 13:34:56 110.000,00 CT DEN:126T2670GWMJHXNT MBVCB.15068446993.057143.gd,cac con ung ho MS 2026.177 em Sung S Gu.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
11-07-2026 13:38:47 110.000,00 CT DEN:126T2670GWSLZ28Y MBVCB.15068489332.083672.gd,cac con ung ho MS 2026.175 Luong van Vien.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
11-07-2026 14:06:12 300.000,00 137184645910-0867686351-Xin cam on su hi sinh cua Cac cochu
11-07-2026 14:18:00 3.000.000,00 DINHTRUONGBICHNGOCchuyen tienunghoMS2026.182(emHaQuynhNhu)
11-07-2026 15:36:52 200.000,00 CT DEN:320T2670H1CKD3L8 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 15:37:17 50.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 16:11:25 500.000,00 UNG HO MS 2026.182 em HA QUYNH NHU
11-07-2026 16:19:02 100.000,00 CT DEN:320T2670H308L0VR MBVCB.15070598115.424828.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0451000233725 TRAN LE PHONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
11-07-2026 16:39:22 50.000,00 320D607112TJPKWZ  UNG HO MS 2026180 EM HUYNH NGOC THUAN
11-07-2026 16:46:50 50.000,00 320D60711CDUD5SE  UNG HO MS 2026173 BE TA THANH VAN
11-07-2026 16:47:17 100.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 17:01:31 200.000,00 CT DEN:320T2670H4NBEQYL Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 17:10:39 30.000,00 CT DEN:320T2670H50DJRDU MBVCB.15071546358.058332.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
11-07-2026 17:20:02 200.000,00 320D60711QC683LW  Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 18:04:44 500.000,00 320D607114LNQQT1  UNG HO MS 2026.182 EM HA QUYNH NHU-110726-18:04:43 6192ASCB02FFZ7RN
11-07-2026 18:35:07 300.000,00 320D60711L83GSLH  Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 19:08:52 200.000,00 CT DEN:320T2670H9LHJ3QU Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 19:09:02 100.000,00 Ung ho MS 2026.132 (em Ha Quynh Nhu)
11-07-2026 19:12:12 200.000,00 320D60711ZYB4XUJ  Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 19:15:29 200.000,00 320D60711072CQPE  Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
11-07-2026 19:16:43 300.000,00 320D60711UTVXX7T  Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu-110726-19:16:43 6192ASCB02FFKH3H
11-07-2026 19:35:44 150.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien UH MS2026.182 chau ha quynh nhu.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
11-07-2026 19:45:17 100.000,00 320D607112S5519T  Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26192521702344
11-07-2026 20:14:58 100.000,00 320D607115VBDF1A  ung  ho Ms 2026.182 ( em  Ha Quynh Nhu)
11-07-2026 20:35:07 300.000,00 ung ho ms 2026.182 ( em Ha Quynh Nhu )
11-07-2026 20:39:03 200.000,00 NGUYEN MAU TUAN chuyen tien ung ho MS 2026.174 (anh nguyen van Hien)
11-07-2026 20:41:11 50.000,00 CT DEN:320T2670HD6EWUFC Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
11-07-2026 20:41:37 200.000,00 NGUYEN MAU TUAN chuyen tien ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu)
11-07-2026 20:42:10 50.000,00 CT DEN:320T2670HD7QY3D9 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
11-07-2026 20:42:30 50.000,00 CT DEN:320T2670HD85C7WW Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
11-07-2026 20:42:53 50.000,00 CT DEN:320T2670HD8NX91E Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
11-07-2026 20:43:13 50.000,00 CT DEN:320T2670HD9473WS Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 20:45:34 50.000,00 CT DEN:320T2670HDC76HM0 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
11-07-2026 20:46:22 50.000,00 CT DEN:320T2670HDD9KSBU Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
11-07-2026 20:47:18 50.000,00 CT DEN:320T2670HDEH8M47 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung
11-07-2026 20:47:37 50.000,00 CT DEN:320T2670HDEXPJPF Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang
11-07-2026 20:48:00 50.000,00 CT DEN:126T2670HDFED8AZ Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu
11-07-2026 20:48:53 50.000,00 126D607119VVBGZ3  Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26194522329576
11-07-2026 21:51:43 100.000,00 CT DEN:320T2670HFXK3GMD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
11-07-2026 22:01:13 100.000,00 CT DEN:126T2670HGA42L35 ung ho ms 2026.182 em Ha Quynh Nhu
12-07-2026 02:11:19 200.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu; thoi gian GD:12/07/2026 01:01:12
12-07-2026 03:01:56 20.000,00 CT DEN:320T2670KFWUAW1J PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu
12-07-2026 06:40:17 500.000,00 Ung ho MS 2026.182 (em Ha Nhu Quynh)
12-07-2026 08:34:46 500.000,00 Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen)
12-07-2026 09:04:21 50.000,00 126D60712MH5BQBT  PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026132
12-07-2026 09:06:59 100.000,00 CT DEN:320T2670J85AA240 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
12-07-2026 10:12:52 100.000,00 320D607124U166PU  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194353670399
12-07-2026 10:32:37 200.000,00 CT DEN:320T2670JBGD496U Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 10:34:04 200.000,00 CT DEN:320T2670JBJ9YWA3 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
12-07-2026 10:44:39 30.000,00 126D60712EQ41EVL  Ung ho MS 2026 145 em Vang Viet Hung FT26194176037868
12-07-2026 10:53:21 200.000,00 Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
12-07-2026 10:54:38 300.000,00 GD Quan Man ung ho MS 2026.183 (GD chi Nguyen Thi Yen)
12-07-2026 10:57:24 300.000,00 CT DEN:320T2670JCF3G7K3 ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 11:05:21 500.000,00 Ung ho MS 2026.183 (gia dinh Chi Nguyen Thi Yen)
12-07-2026 11:06:29 100.000,00 320D60712G7D6V1Y  TRAN THI NHAT THU chuyen ung ho MS2026183 gd chi nguyen thi yen FT26194779785561
12-07-2026 11:31:24 100.000,00 126D60712ANFZQFY  Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung-120726-11:31:24 6193ASCB02FTZCLK
12-07-2026 12:20:15 1.000.000,00 CT DEN:320T2670JFNHKQPF Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
12-07-2026 12:33:26 100.000,00 320D607123CQN75P  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194991385719
12-07-2026 12:35:50 100.000,00 CT DEN:320T2670JG938TRT Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 12:44:49 150.000,00 ta huy binh UH MS206.183 gd chi nguyen thi yen. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
12-07-2026 12:45:04 300.000,00 CT DEN:320T2670JGM9QQA4 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 12:56:59 300.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 13:01:25 200.000,00 CT DEN:320T2670JH8VTBJ8 Vietinbank;110628136866;MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 13:07:17 50.000,00 126D60712VV7VQYD  Ung ho MS 2026183 Ung ho gia dinh Chi Nguyen Thi Yen FT26194588270017
12-07-2026 13:32:35 50.000,00 CT DEN:320T2670JJG0ZQXF Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 13:35:38 300.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 13:36:49 1.000.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 13:57:13 500.000,00 320D60712AZ0Z00T  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 14:03:24 100.000,00 Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen)
12-07-2026 14:15:34 100.000,00 CT DEN:320T2670JL4T221J MBVCB.15085081400.351275.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
12-07-2026 14:20:35 2.000,00 320D60712V4T64JW  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 14:42:49 200.000,00 CT DEN:320T2670JM6SHZPX BUI THI QUYNH NHU chuyen tien ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu
12-07-2026 14:45:25 100.000,00 320D60712HNCV9RG  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194346079865
12-07-2026 15:00:20 100.000,00 CT DEN:320T2670JMVX24DH Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 15:01:41 100.000,00 CT DEN:320T2670JMXPG2FF Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 15:10:53 300.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 15:23:09 50.000,00 CT DEN:320T2670JNS1XGSQ Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 15:39:34 300.000,00 320D60712FYNUQXQ  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-120726-15:39:33 6193ASCB02FZA1AB
12-07-2026 15:41:42 100.000,00 CT DEN:320T2670JPGJCUG4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 15:48:31 100.000,00 CT DEN:320T2670JPRJ95SJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
12-07-2026 16:15:33 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.183 ( gia dinh chi nguyen thi yen )
12-07-2026 16:40:16 100.000,00 CT DEN:320T2670JRRWATPD Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
12-07-2026 17:16:36 300.000,00 UH MS 2026.161  ( chi Yen Phuong )
12-07-2026 17:21:21 50.000,00 320D607128MKB6MA  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-120726-17:21:20 6193ASCB02FZTXC2
12-07-2026 18:07:06 50.000,00 ZP7D3MV6ATCB Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 18:51:25 20.000,00 320D60712TTMB2K8  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 18:53:33 100.000,00 CT DEN:320T2670JWXWQHSS Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
12-07-2026 20:17:43 50.000,00 ung ho ma so 2026.182
12-07-2026 20:17:54 50.000,00 ung ho ma so 2026.183
12-07-2026 20:30:59 300.000,00 CT DEN:320T2670K0QJZK7P Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
12-07-2026 20:44:22 200.000,00 Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen)
12-07-2026 21:14:46 500.000,00 NGUYEN QUANG NGOC ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen)
12-07-2026 21:42:25 300.000,00 CT DEN:320T2670K3GWHDXB Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 21:48:19 200.000,00 320D6071290U5ZZ7  Chi HP ung ho MS 2026166
12-07-2026 22:11:34 50.000,00 320D60712LQVF870  Ung ho MS 2026.13 FT26194631278537
12-07-2026 22:16:55 200.000,00 CT DEN:320T2670K4UFEYE2 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 22:48:30 300.000,00 126D60712A6K6C28  Ung ho MS 2016.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194073368812
12-07-2026 23:11:43 100.000,00 ung ho MS 2026.183
12-07-2026 23:18:24 200.000,00 CT DEN:320T2670K77N6K50 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
12-07-2026 23:19:28 200.000,00 CT DEN:320T2670K791S1B3 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
13-07-2026 01:12:54 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen; thoi gian GD:12/07/2026 23:30:44
13-07-2026 01:14:12 50.000,00 320D60712C75EHD9  IBFT Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen; thoi gian GD:12/07/2026 23:33:18
13-07-2026 01:27:55 200.000,00 CT DEN:320T2670LWZ0YEXQ Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen; thoi gian GD:13/07/2026 00:05:11
13-07-2026 01:37:49 100.000,00 CT DEN:320T2670LY40P5B7 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu; thoi gian GD:13/07/2026 00:34:43
13-07-2026 05:37:50 100.000,00 320D60713PZJZGZG  Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
13-07-2026 06:39:21 100.000,00 Ung ho MS 2026.183 (Ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Yen)
13-07-2026 07:24:10 50.000,00 CT DEN:320T2670KS341Y8E Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13-07-2026 07:55:42 30.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13-07-2026 07:56:01 30.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13-07-2026 08:01:35 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13-07-2026 08:55:39 20.000,00 Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen)
13-07-2026 09:03:22 500.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13-07-2026 09:03:46 500.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
13-07-2026 09:18:01 48.888,00 320D60713V43QL0B  Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
13-07-2026 09:35:08 200.000,00 CT DEN:320T2670KX62DPPS Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13-07-2026 09:39:45 150.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien UH MS2026.184  ba dinh thi ngo.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
13-07-2026 09:44:07 100.000,00 ung ho MS 2026.183( gia dinh chi Nguyen Thi Yen)
13-07-2026 10:13:46 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13-07-2026 10:24:11 500.000,00 320D60713YB5C6HY  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13-07-2026 10:31:24 50.000,00 320D60713PN2820S  Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
13-07-2026 10:36:38 300.000,00 320D60713RDLCNKU  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13-07-2026 10:37:04 1.000.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13-07-2026 10:41:53 300.000,00 CT DEN:320T2670KZS78JR7 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13-07-2026 10:51:10 300.000,00 CT DEN:320T2670L04GCDN0 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13-07-2026 11:12:10 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13-07-2026 11:36:49 100.000,00 320D60713FM5LDHJ  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26194668049109
13-07-2026 11:44:53 100.000,00 CT DEN:320T2670L27E3DY5 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
13-07-2026 12:05:54 200.000,00 CT DEN:320T2670L315EDXE Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13-07-2026 12:27:12 300.000,00 ung ho MS 2026.183( gd chi Nguyen Thi Yen)
13-07-2026 12:43:01 50.000,00 Ung ho MS 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
13-07-2026 12:56:18 50.000,00 126D60713MFPA0RT  ung ho ms 2026.184 dinh thi ngo
13-07-2026 13:35:45 500.000,00 DAO THI VAN ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.183
13-07-2026 13:45:15 200.000,00 CT DEN:320T2670L6WCL28P MBVCB.15099910591.315456.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
13-07-2026 13:59:01 200.000,00 ung hoong Nguyen Han Phong vu MS  2026 . 101
13-07-2026 14:18:25 100.000,00 320D60713KUXGUYD  Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim FT26194444230564
13-07-2026 14:31:20 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.184 ( ba dinh thi ngo )
13-07-2026 15:28:18 200.000,00 137482706336-0971199398-Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13-07-2026 17:09:06 200.000,00 CT DEN:320T2670LETK8HGS Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
13-07-2026 17:18:36 200.000,00 CT DEN:320T2670LF63P6JX Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo
13-07-2026 18:00:49 100.000,00 Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo
13-07-2026 18:42:46 50.000,00 CT DEN:320T2670LJF8T3A2 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
13-07-2026 18:48:34 100.000,00 CT DEN:320T2670LJNWQVZM MBVCB.15104879961.598367.ung ho MS2026.183 gd chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0301000375227 TRAN THUY DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
13-07-2026 18:48:58 100.000,00 126D60713SYE3E1K  Ung ho MS 2026183
13-07-2026 18:59:27 200.000,00 CT DEN:320T2670LK39HEUT MBVCB.15105098841.743701.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1044363403 TRAN KHANH CHI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
13-07-2026 19:04:24 800.000,00 320D60713C3T71LB  SE HA UNG HO MOI MS 200K MS2026.184/ MS 2026.183/ MS 2026.182/ MS 2026.181-130726-19:04:23 6194ASCB02FUXYMU
13-07-2026 19:17:59 100.000,00 320D60713E2FBGGJ  Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo)
13-07-2026 19:20:33 50.000,00 CT DEN:320T2670LKX4SPK3 TRAN XUAN MANH Chuyen tien
13-07-2026 20:48:38 200.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13-07-2026 21:18:55 200.000,00 CT DEN:320T2670LQHFG99K Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13-07-2026 21:21:10 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
13-07-2026 21:54:45 200.000,00 CT DEN:320T2670LRWSKCFE MBVCB.15108013058.699921.PHAM THI SUU chuyen tien  ung ho Ms2026  183 gia dinh chi nguyen thi yen .CT tu 0841000099005 PHAM THI SUU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
13-07-2026 22:14:00 1.000.000,00 VIETINBANK CK NGUOI GUI 51 Nail Salon MS 1987216055
13-07-2026 22:49:55 5.000.000,00 CT DEN:320T2670LU1MHT0Z Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14-07-2026 01:56:40 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen; thoi gian GD:14/07/2026 00:38:16
14-07-2026 03:32:57 20.000,00 CT DEN:320T2670NSYZM4L8 PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo
14-07-2026 05:24:16 200.000,00 CT DEN:320T2670NX9Z93JB Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
14-07-2026 06:07:31 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14-07-2026 07:06:06 200.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 07:27:57 100.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
14-07-2026 07:28:27 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
14-07-2026 07:29:56 30.000,00 320D60714ZTANMBV  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26195278639896
14-07-2026 07:34:23 50.000,00 CT DEN:320T2670MEE79C5L Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 07:47:05 1.000.000,00 320D607148TLXCVB  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14-07-2026 07:48:00 30.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 07:56:24 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 07:57:13 50.000,00 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
14-07-2026 07:59:47 50.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 08:00:00 50.000,00 ung ho ma so 2026.184
14-07-2026 08:00:07 50.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
14-07-2026 08:00:47 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14-07-2026 08:00:56 500.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 08:01:02 100.000,00 ung ho ma so 2026.185
14-07-2026 08:04:23 50.000,00 Ung ho ms 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo)
14-07-2026 08:06:00 50.000,00 320D607146ZPQXYH  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14-07-2026 08:06:36 30.000,00 320D607142PLV3FC  Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
14-07-2026 08:07:02 30.000,00 320D60714C4CVD95  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 08:07:08 200.000,00 CT DEN:320T2670MFPFVKV3 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 08:18:58 500.000,00 320D607147AANPVQ  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 08:34:51 500.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 08:43:56 500.000,00 320D60714Z484TVH  Ung ho MS 2026.185 FT26195049080043
14-07-2026 09:07:50 200.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 09:09:39 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14-07-2026 09:09:43 100.000,00 ung ho ms 2026.161
14-07-2026 09:12:39 100.000,00 CT DEN:320T2670MJ7ZFTXM Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 09:32:33 1.000.000,00 320D60714BY4HLS7  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195976083800
14-07-2026 09:33:33 1.000.000,00 320D60714ADXZQ2X  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195778476367
14-07-2026 09:34:41 50.000,00 CT DEN:320T2670MK330D0J Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 09:35:11 50.000,00 CT DEN:320T2670MK3QY8XC Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
14-07-2026 09:35:41 50.000,00 CT DEN:320T2670MK4DJ4WF Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14-07-2026 09:36:21 50.000,00 CT DEN:320T2670MK59LY7P Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
14-07-2026 09:37:01 50.000,00 CT DEN:320T2670MK65SM78 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
14-07-2026 09:37:19 50.000,00 ZP7D3OQMU7E3 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 09:37:44 50.000,00 CT DEN:320T2670MK73LLQV Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim
14-07-2026 09:38:30 50.000,00 CT DEN:320T2670MK841T7F Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
14-07-2026 09:46:56 200.000,00 CT DEN:320T2670MKK8DWF2 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 09:49:03 200.000,00 320D60714P78GLF7  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195308073456
14-07-2026 10:00:59 300.000,00 320D60714U4GU1BV  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 10:09:56 50.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14-07-2026 10:14:13 1.000.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 10:15:14 200.000,00 CT DEN:320T2670MLNMJHAG Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 10:18:04 100.000,00 320D60714LRGC38U  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-140726-10:18:04 6195ASCB02FE2FJQ
14-07-2026 10:26:26 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 10:51:37 500.000,00 320D6071400ZZW5M  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung-140726-10:51:37 6195ASCB02FEQM2S
14-07-2026 11:01:26 200.000,00 320D60714QFNPAWY  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 11:01:33 500.000,00 CT DEN:320T2670MNFT0H6Y MBVCB.15112875716.110853.THAI THI HONG VAN chuyen tien ung ho MS 2026.184 Ba Dinh Thi Ngo.CT tu 1014881469 THAI THI HONG VAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
14-07-2026 11:02:38 200.000,00 320D60714T220GSM  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14-07-2026 11:14:31 200.000,00 320D60714E01SHDW  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 11:18:59 100.000,00 320D60714CHZ3Q0Z  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 11:25:35 100.000,00 320D60714F863X7E  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 11:39:18 100.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 11:46:26 300.000,00 CT DEN:320T2670MQ71QMUH Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 11:53:01 500.000,00 320D60714EJJ4HLK  IBFT Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 11:53:02 100.000,00 320D60714V58JTHK  Ngan Ha Dang Quang Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 11:59:19 500.000,00 ta huy binh UH MS206.185 chau ho duy hung. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
14-07-2026 12:25:31 100.000,00 320D60714Z2HLVT7  IBFT Ung ho MS 2026.180
14-07-2026 12:35:36 200.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 12:45:24 100.000,00 320D60714B324WJF  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung-140726-12:45:24 6195ASCB02FEZ1KM
14-07-2026 12:45:37 100.000,00 HOANG THI HA Chuyen tien Ung ho MS 2026.183 (GD chi Nguyen Thi Yen)
14-07-2026 12:56:14 500.000,00 CT DEN:320T2670MSX7W06S Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 12:56:54 200.000,00 ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo)
14-07-2026 13:05:36 200.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 13:22:42 100.000,00 CT DEN:320T2670MTY68GMN Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 13:29:12 100.000,00 320D607141TZVH0D  IBFT Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14-07-2026 13:29:49 200.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 13:33:57 200.000,00 CT DEN:320T2670MUD17S66 MBVCB.15114895469.349982.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
14-07-2026 13:51:13 500.000,00 CT DEN:320T2670MV1UK5MN Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 13:52:34 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
14-07-2026 13:58:49 200.000,00 320D6071424KMV4U  BIEN NGOC DO chuyen tien ung ho MS 2026 184 ( Ba Dinh Thi Ngo)
14-07-2026 14:07:04 300.000,00 320D60714QCBP73D  TA THI NHAM chuyen ung ho MS 2026.183 mong gia dinh chi yen manh me vuot qua kho khan FT26195893923726
14-07-2026 14:21:54 200.000,00 320D60714Z8K3B3Z  Be duc,duy uh ms 2026183 chi nguyen thi yen FT26195099568067
14-07-2026 14:21:56 100.000,00 CT DEN:320T2670MW8E27G8 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 15:01:13 100.000,00 320D60714E1DRMB0  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 15:31:54 200.000,00 CT DEN:320T2670MYYT31ZY Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 15:51:30 300.000,00 CT DEN:320T2670MZQPJ20P MBVCB.15116526666.355708.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0421000475761 NGUYEN THI THIEN HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
14-07-2026 15:55:37 100.000,00 CT DEN:320T2670MZW41QRS Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 15:57:23 200.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 16:00:55 300.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14-07-2026 16:07:15 100.000,00 CT DEN:320T2670N0BGGRPE Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14-07-2026 16:28:03 200.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
14-07-2026 16:44:45 50.000,00 320D607145LL6D5J  Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy-140726-16:44:44 6195ASCB02FGLZGZ
14-07-2026 17:11:03 500.000,00 CT DEN:320T2670N2TQNZ2Q Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
14-07-2026 17:43:01 100.000,00 320D60714CDYZPFE  Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu-140726-17:43:01 6195ASCB02FGM8H8
14-07-2026 18:03:28 100.000,00 320D60714HA4ZD6U  IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
14-07-2026 18:04:23 100.000,00 320D60714WRGPLBT  IBFT Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
14-07-2026 18:05:13 100.000,00 126D607147KMDP8T  IBFT Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy
14-07-2026 18:05:56 30.000,00 CT DEN:320T2670N4Y7GK6F MBVCB.15118820908.876092.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
14-07-2026 18:06:27 100.000,00 320D607143K2YM06  IBFT Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh
14-07-2026 18:07:05 100.000,00 320D6071455EASAM  IBFT Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang
14-07-2026 19:29:50 100.000,00 CT DEN:320T2670N8707VKJ ung ho MS 2026.183
14-07-2026 19:33:58 199.999,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14-07-2026 19:53:41 300.000,00 CT DEN:320T2670N94GZHPN Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
14-07-2026 19:56:43 100.000,00 320D60714AGC3TBR  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26195036605098
14-07-2026 19:59:13 200.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 19:59:49 200.000,00 CT DEN:320T2670N9CL93Y3 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14-07-2026 20:04:52 100.000,00 320D60714TXMPZ5M  IBFT Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
14-07-2026 20:11:35 100.000,00 320D607144CBZYAT  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14-07-2026 20:19:33 200.000,00 137672970644-0922207222-Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14-07-2026 21:06:22 100.000,00 Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung)
14-07-2026 21:09:45 100.000,00 126D60714TGENL5A  Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh-140726-21:09:45 6195ASCB02FG9E22
14-07-2026 21:13:13 100.000,00 Ung ho MS 2026.183 (chi Nguyen Thi Yen)
14-07-2026 21:14:17 100.000,00 126D60714D0GK3HG  Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-140726-21:14:17 6195ASCB02FGDB96
14-07-2026 21:33:35 100.000,00 320D60714BAX4NN2  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14-07-2026 22:11:31 50.000,00 320D60714JBQRGVV  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
14-07-2026 22:28:54 200.000,00 CT DEN:320T2670NF5G9QQS MBVCB.15122951874.626870.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1031000007654 NGUYEN THANH HAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
14-07-2026 22:34:19 100.000,00 320D60714Z38U13R  MS 2026.183
14-07-2026 22:48:51 90.000,00 CT DEN:320T2670NFXTMA40 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien. hdtrung uh gd
14-07-2026 22:55:42 50.000,00 320D6071452BK6A0  Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26196521440820
14-07-2026 22:56:19 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
15-07-2026 01:54:15 68.788,00 ZP7D3POFG1P5 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen; thoi gian GD:15/07/2026 00:35:52
15-07-2026 06:05:42 30.000,00 Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu). Nam Mo Duo Su Luu Ly Quang Vuong Phat
15-07-2026 06:08:32 30.000,00 Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo). Nam Mo A Di Da Phat
15-07-2026 06:46:52 500.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
15-07-2026 07:25:40 200.000,00 CT DEN:320T2670P20ACGWE Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
15-07-2026 08:03:17 200.000,00 ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao)
15-07-2026 08:17:40 100.000,00 CT DEN:320T2670P40Z3BN1 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
15-07-2026 08:19:21 100.000,00 320D60715FWFRUZR  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
15-07-2026 08:28:56 100.000,00 CT DEN:320T2670P4FUQ0GE Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
15-07-2026 08:31:36 200.000,00 CT DEN:126T2670P4KCJ5U5 Quy XHTT Tam Long Vang chuyen tien BD Vu Quang Viet Ung ho MS 2026048 em Nguyen Thi Thuong
15-07-2026 08:52:37 30.000,00 320D607151ACSBLA  Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26196047269712
15-07-2026 09:10:11 50.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
15-07-2026 09:16:36 200.000,00 CT DEN:320T2670P6ASYSG0 Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu
15-07-2026 09:44:44 100.000,00 CT DEN:320T2670P7DY6J1R Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
15-07-2026 10:25:16 100.000,00 320D60715RBQE6BW  Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
15-07-2026 10:56:45 100.000,00 ung ho MS 2026.186( anh Trinh Quoc Bao)
15-07-2026 10:57:18 100.000,00 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
15-07-2026 11:01:23 200.000,00 ung ho MS 2026.185( be Ho Duy Hung)
15-07-2026 11:19:47 50.000,00 TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao)
15-07-2026 11:20:55 50.000,00 TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung)
15-07-2026 11:33:33 50.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
15-07-2026 11:57:50 100.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
15-07-2026 12:03:14 200.000,00 CT DEN:320T2670PCSUYX31 DUONG THI THU MINH MS2026.183
15-07-2026 12:16:28 150.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien UH MS2026.186 trinh quoc bao.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
15-07-2026 12:22:08 100.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
15-07-2026 12:36:33 200.000,00 CT DEN:320T2670PE2UB3GH Vietinbank;110628136866;NGUYEN DINH KHOI chuyen tien ung ho MS2026.185
15-07-2026 12:38:54 20.000,00 CT DEN:320T2670PE5Y4QXV MBVCB.15129221282.899529.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-07-2026 12:56:52 300.000,00 CT DEN:320T2670PEVP6UG2 Ung ho MS 2026.184 gia dinh ba Dinh Thi Ngo
15-07-2026 13:01:39 400.000,00 320D607157DYH0CN  Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
15-07-2026 13:02:14 300.000,00 CT DEN:320T2670PF2RHD80 Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
15-07-2026 13:04:07 50.000,00 126D607154QQKCQA  ung ho ms 2026.186 trinh quoc bao
15-07-2026 13:14:20 500.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
15-07-2026 13:24:46 200.000,00 CT DEN:320T2670PFYHC3ZY MBVCB.15129763481.227061.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-07-2026 13:36:45 200.000,00 Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao)
15-07-2026 14:03:23 100.000,00 320D60715XCFRGWK  Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26196504803778
15-07-2026 14:08:28 200.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
15-07-2026 14:11:54 200.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
15-07-2026 14:22:53 100.000,00 CT DEN:320T2670PJ78ZX04 MAI THI HUONG Chuyen tienung ho MS 2026 183 chi nguyen thi Yen
15-07-2026 14:27:04 200.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
15-07-2026 14:30:11 200.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
15-07-2026 14:32:21 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.185 ( be ho duy hung )
15-07-2026 14:33:18 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.186 ( anh trinh quoc bao )
15-07-2026 14:33:45 200.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
15-07-2026 14:56:18 100.000,00 320D60715SA8AVS4  Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26196389780409
15-07-2026 15:29:59 300.000,00 CT DEN:320T2670PLTVUME7 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
15-07-2026 16:26:05 100.000,00 320D60715NKGYUBJ  Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26196250284665
15-07-2026 16:28:43 500.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
15-07-2026 16:34:26 200.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
15-07-2026 16:56:27 200.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
15-07-2026 17:49:33 300.000,00 126D6071526D26Q9  Ung ho MS 2026068 em Nong Hieu Bao Son
15-07-2026 19:37:35 1.000.000,00 320D60715194E229  Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu-150726-19:37:35 6196ASCB02FXZPE1
15-07-2026 20:47:48 30.000,00 CT DEN:320T2670PZ5K4HUD MBVCB.15137677132.383415.ung ho MS 2026.178.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-07-2026 20:49:38 20.000,00 CT DEN:126T2670PZ7ZD1XC MBVCB.15137703737.406055.ung ho MS 2026.161.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-07-2026 21:35:43 100.000,00 137834643058-0908417821-Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
15-07-2026 22:22:59 50.000,00 ung ho MS 2026.186 (ung ho anh Trinh Quoc Bao)
15-07-2026 23:29:33 100.000,00 320D60715R8Z6ZQ9  Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26197506703931
16-07-2026 04:49:15 100.000,00 NGUYEN THI PHUONG THU chuyen tien ung ho 2026.183 gia dinh chi nguyen thi yen
16-07-2026 07:57:27 200.000,00 CT DEN:320T2670QR5W3GJJ Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu
16-07-2026 08:39:47 100.000,00 320D60716328M6ZQ  Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat-160726-08:39:45 6197ASCB02FSWQ66
16-07-2026 08:56:50 30.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
16-07-2026 08:57:13 30.000,00 Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
16-07-2026 09:19:21 50.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
16-07-2026 09:29:02 30.000,00 Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao)
16-07-2026 10:16:52 500.000,00 CT DEN:320T2670QWKZEAT5 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
16-07-2026 10:17:15 500.000,00 CT DEN:320T2670QWLGSQ6A Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
16-07-2026 10:18:07 100.000,00 320D60716WTVM2ZD  Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
16-07-2026 10:19:56 100.000,00 320D607166Y4F7JT  Ung ho Ms 2026 168 em Lo Quoc Dat FT26197744297914
16-07-2026 10:50:20 50.000,00 320D6071605HN5EA  Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
16-07-2026 11:28:06 100.000,00 CT DEN:320T2670QZC2254P Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
16-07-2026 11:54:25 50.000,00 320D60716C5H61PF  Ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu)
16-07-2026 12:58:51 300.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat
16-07-2026 13:02:50 200.000,00 320D60716WA23E8G  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26197072505402
16-07-2026 13:25:47 50.000,00 LAM MY HAN ung ho 2026.185 Ho Duy Hung
16-07-2026 13:34:00 200.000,00 320D60716EY0AFU6  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26197081898757
16-07-2026 13:38:43 50.000,00 320D60716TC2FKDP  Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26197072642220
16-07-2026 13:41:05 100.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
16-07-2026 13:43:06 50.000,00 Ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu)
16-07-2026 13:53:24 30.000,00 320D60716AJUQA70  Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26197512722393
16-07-2026 14:18:19 100.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
16-07-2026 14:34:25 200.000,00 CT DEN:320T2670R6L36SNT Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
16-07-2026 14:40:08 100.000,00 CT DEN:320T2670R6TML9C0 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
16-07-2026 14:42:51 50.000,00 137925972130-0975204838-Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
16-07-2026 14:51:49 2.000.000,00 ms 2026.181 - 2026.182- 2026.183- 2026.185
16-07-2026 15:57:51 200.000,00 CT DEN:320T2670R9U98PED Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
16-07-2026 17:34:49 100.000,00 CT DEN:320T2670RDLAXE96 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
16-07-2026 17:43:47 100.000,00 CT DEN:320T2670RDY5R2AG Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
16-07-2026 18:31:59 500.000,00 CT DEN:320T2670RFTTLNPA Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy
16-07-2026 18:34:12 500.000,00 CT DEN:320T2670RFWRA7X6 Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc
16-07-2026 18:38:17 500.000,00 CT DEN:320T2670RG24JEER Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu
16-07-2026 18:46:39 50.000,00 Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
16-07-2026 19:17:28 100.000,00 320D607164PBGHDJ  Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu FT26197006913247
16-07-2026 19:50:21 100.000,00 Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao
16-07-2026 19:53:45 200.000,00 320D60716XPHYSHV  Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao FT26197411593389
16-07-2026 19:54:13 200.000,00 320D60716FX3B2YQ  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung FT26197978201139
16-07-2026 19:54:42 200.000,00 320D60716PG0X8ZZ  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26197201153000
16-07-2026 19:55:10 200.000,00 320D60716H0PXA07  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen FT26197600948141
16-07-2026 19:55:33 200.000,00 320D60716UGPF88N  Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu FT26197366817227
16-07-2026 19:56:01 200.000,00 320D60716C4ET7VE  Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim FT26197411602700
16-07-2026 19:56:31 200.000,00 320D607169TMH18Z  Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26197520877029
16-07-2026 19:56:59 200.000,00 320D60716U6ZJN2X  Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26197070954944
16-07-2026 20:00:55 200.000,00 320D60716XFJF162  Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26197713654002
16-07-2026 20:01:28 200.000,00 320D607161GGUQCL  Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26197445406014
16-07-2026 20:02:06 200.000,00 320D60716XF8XRRR  Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26197114969952
16-07-2026 20:02:35 200.000,00 320D60716G9EJYQA  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26197816092252
16-07-2026 20:25:59 50.000,00 137975432832-0888669899-Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu
16-07-2026 21:59:46 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.187 ( ba dinh thi thu )
16-07-2026 23:06:09 200.000,00 126D60716ZDD0GSF  Ung ho Ms 2026.184 Ba Dinh Thi Ngo FT26198027677154
16-07-2026 23:15:45 100.000,00 CT DEN:320T2670RSUJ7C11 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
16-07-2026 23:19:32 50.000,00 CT DEN:320T2670RSZJNZAH Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
17-07-2026 01:36:44 100.000,00 320D60716LZPQE5G  Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26198778206287; thoi gian GD:16/07/2026 23:55:04
17-07-2026 04:43:59 100.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat
17-07-2026 05:55:47 100.000,00 ung ho ma so 2026.187
17-07-2026 05:56:59 50.000,00 ung ho ma so 2026.186
17-07-2026 06:42:46 1.000.000,00 CT DEN:320T2670TY4FAXWS Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 07:20:16 200.000,00 CT DEN:320T2670SBNCVWUP Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
17-07-2026 07:49:52 500.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 08:07:37 200.000,00 320D607178VU2HYY  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
17-07-2026 08:13:20 500.000,00 CT DEN:320T2670SDQF1TSD VU THI LAM chuyen tien ung ho MS 2026  188 em mai xuan Hieu
17-07-2026 08:19:54 30.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 08:21:23 1.000.000,00 320D60717QS1TKV1  UNG HO MS 2026.188 EM MAI XUAN HIEU-170726-08:21:22 6198ASCB02FHCZR3
17-07-2026 08:29:59 100.000,00 320D60717GLUUE03  Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198570645686
17-07-2026 08:32:09 30.000,00 CT DEN:320T2670SEFA4K3W MBVCB.15157275054.512258.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
17-07-2026 08:38:39 200.000,00 CT DEN:320T2670SEPW0JB3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 08:41:14 200.000,00 MS 2026.188
17-07-2026 08:55:17 300.000,00 Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
17-07-2026 09:02:16 50.000,00 126D607172JML963  PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026133
17-07-2026 09:22:39 100.000,00 320D60717LB2MY4Z  Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198115188580
17-07-2026 09:49:27 200.000,00 CT DEN:320T2670SHFCGTKF Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 10:00:38 50.000,00 Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
17-07-2026 10:21:34 500.000,00 CT DEN:320T2670SJPSNQPF Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
17-07-2026 10:22:09 100.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 10:41:34 200.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 10:52:46 100.000,00 CT DEN:320T2670SKWZVGE5 MBVCB.15159173902.786542.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
17-07-2026 10:57:07 1.000.000,00 320D60717U39DS9N  Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu-170726-10:57:06 6198ASCB02FHVC4J
17-07-2026 11:04:23 200.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 11:19:44 100.000,00 CT DEN:320T2670SLYL9K5F Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 11:24:38 50.000,00 320D60717C6PADSN  Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 11:32:10 200.000,00 320D60717SMG5BC0  Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26198365044029
17-07-2026 11:40:50 300.000,00 CT DEN:320T2670SMSFHHJ0 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 11:53:09 100.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 12:06:03 100.000,00 CT DEN:320T2670SNRRZTGB Ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 12:06:39 100.000,00 CT DEN:320T2670SNSJN43B Ung ho MS 2026.187 ba Dinh Thi Thu
17-07-2026 12:07:06 100.000,00 CT DEN:320T2670SNT5ENEH Ung ho MS 2026.186 anh Trinh Quoc Bao
17-07-2026 12:07:31 100.000,00 CT DEN:320T2670SNTPZYME Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung
17-07-2026 12:08:09 100.000,00 CT DEN:320T2670SNUJP8T3 Ung ho MS 2026.184 ba Dinh Thi Ngo
17-07-2026 12:18:22 100.000,00 ung ho MS 2026188 (em mai xuan hieu)
17-07-2026 12:21:32 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.188
17-07-2026 12:33:38 200.000,00 ung ho ms 2026.188 (em Mai Xuan Hieu)
17-07-2026 12:48:04 50.000,00 320D60717H509NPK  UNG HO MS 2026188 EM MAI XUAN HIEU
17-07-2026 12:49:15 500.000,00 320D60717MGNGA6B  UNG HO MS 2026.188 EM MAI XUAN HIEU-170726-12:49:15 6198ASCB02FHN2L5
17-07-2026 12:54:37 50.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 13:01:59 100.000,00 320D60717ULMRNHK  Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim FT26198557042030
17-07-2026 13:03:56 200.000,00 CT DEN:320T2670SR06TLG8 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 13:49:12 100.000,00 126D60717XW6TBMW  ung ho ms 2026.188 mai xuan hieu
17-07-2026 14:08:28 50.000,00 Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu)
17-07-2026 14:08:30 300.000,00 320D60717PCYXYU8  Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao-170726-14:08:30 6198ASCB02FDQ3VI
17-07-2026 14:31:04 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.188 ( em mai xuan hieu )
17-07-2026 14:58:34 200.000,00 320D60717U2FGXHH  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
17-07-2026 15:00:10 500.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 15:17:49 200.000,00 320D6071799T0K9R Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 15:18:11 80.000,00 320D60717U3HDB1V  Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198373297693
17-07-2026 15:21:32 100.000,00 CT DEN:320T2670SWBWRJK0 MBVCB.15162689973.972007.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
17-07-2026 15:26:28 50.000,00 CT DEN:320T2670SWJECQ2J Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 15:39:25 300.000,00 CT DEN:320T2670SX1HPUQ7 ung ho MS 2026.188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 15:45:17 100.000,00 UNG HO MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu)
17-07-2026 16:15:38 100.000,00 320D6071799AEUQY  Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26198080602194
17-07-2026 16:29:04 100.000,00 CT DEN:126T2670SYZ366V7 ung ho ms 2026.188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 16:55:51 100.000,00 320D60717U33B0V6  Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen-170726-16:55:51 6198ASCB02FDKATP
17-07-2026 17:02:56 100.000,00 CT DEN:320T2670T09TKHFV Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 17:20:19 20.000,00 320D60717DRE0M32  IBFT Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 17:20:58 20.000,00 320D60717EBPCNRN  IBFT Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
17-07-2026 17:21:29 20.000,00 320D607178BT2DP6  IBFT Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
17-07-2026 18:03:56 50.000,00 CT DEN:320T2670T2NCS1HQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 18:15:27 50.000,00 CT DEN:320T2670T33KU1T4 MS2026.188 EM MAI XUAN HIEU
17-07-2026 18:28:20 500.000,00 320D60717K6CEK4S  Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 19:45:24 500.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 20:01:48 100.000,00 CT DEN:320T2670T780CRMK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
17-07-2026 21:23:44 100.000,00 ung ho MS 2026.188 MAI XUAN HIEU
17-07-2026 23:21:49 2.000.000,00 CT DEN:320T2670TF058J6M Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
18-07-2026 01:42:18 100.000,00 320D60718KTZU12Q  Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu-180726-00:06:41 6199ASCB02FI9SRI; thoi gian GD:18/07/2026 00:06:42
18-07-2026 01:49:08 300.000,00 CT DEN:320T2670V5B08QKR MBVCB.15170293609.089183.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:18/07/2026 00:23:21
18-07-2026 02:11:24 20.000,00 CT DEN:320T2670V8KPCWWT Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu; thoi gian GD:18/07/2026 01:47:10
18-07-2026 03:56:30 20.000,00 CT DEN:320T2670VDLGF69V Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.188  em Mai Xuan Hieu
18-07-2026 05:14:32 98.000,00 CT DEN:320T2670VGMHYLPA Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
18-07-2026 07:33:21 200.000,00 CT DEN:320T2670U038D3S4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 07:41:07 200.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 07:41:23 30.000,00 320D607183G3S98J  Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu FT26199860833074
18-07-2026 07:45:13 100.000,00 CT DEN:320T2670U0JXB8QD Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
18-07-2026 07:45:15 50.000,00 Ung ho MS 2026189 (em Nguyen Thi Anh)
18-07-2026 07:47:38 50.000,00 Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu)
18-07-2026 07:48:26 100.000,00 CT DEN:320T2670U0P5E7AH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 07:56:45 50.000,00 320D60718LHY677S  Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 07:57:03 50.000,00 UNG HO MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu)
18-07-2026 08:02:13 200.000,00 CT DEN:320T2670U17CZ4JN ung ho chau Anh
18-07-2026 08:08:12 150.000,00 320D60718P7J8PZC  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung
18-07-2026 08:17:49 100.000,00 320D60718ZZ75BE1  Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh-180726-08:17:49 6199ASCB02FNQXGB
18-07-2026 09:21:11 200.000,00 CT DEN:320T2670U49MYD8D Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 09:22:17 80.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 10:28:28 100.000,00 CT DEN:320T2670U6WHBBTT Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 11:16:20 200.000,00 CT DEN:320T2670U8RQKC28 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 11:32:25 200.000,00 CT DEN:320T2670U9CYHWBB Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 11:34:20 500.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 11:43:13 50.000,00 320D60718W0JPJGM  Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199180381160
18-07-2026 12:02:53 300.000,00 320D60718L504LYM  Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao
18-07-2026 12:08:25 100.000,00 CT DEN:320T2670UASGCF6C Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
18-07-2026 12:21:55 200.000,00 CT DEN:320T2670UBAB5FR4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 13:05:54 100.000,00 CT DEN:320T2670UD0E0P6W MBVCB.15176105103.068698.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-07-2026 13:08:58 200.000,00 320D607181DUYAGQ  IBFT Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
18-07-2026 13:16:50 50.000,00 126D60718N3QKEYA  ung ho ms 2026.189 nguyen thi anh
18-07-2026 13:28:30 200.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
18-07-2026 14:23:19 100.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 14:50:18 500.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 15:32:39 100.000,00 CT DEN:320T2670UJQ6F72L Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 15:34:42 500.000,00 CT DEN:320T2670UJSWDAW4 NGUYEN PHUONG THU Ung ho MS2026.189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 16:04:34 100.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
18-07-2026 16:15:07 500.000,00 320D607183GL3UCK  Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26199904005067
18-07-2026 16:18:49 200.000,00 ung ho MS 2026.188(em Mai Xuan Hieu)
18-07-2026 16:30:43 200.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 17:00:16 1.000.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 18:19:11 100.000,00 CT DEN:320T2670UR6401X3 MS 2026.189
18-07-2026 19:20:56 50.000,00 320D60718FD2GT6V  Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 20:24:51 20.000,00 CT DEN:320T2670UW226X5A Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 20:39:28 100.000,00 320D607185QAMMP4  Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
18-07-2026 20:45:40 100.000,00 CT DEN:320T2670UWVJTCLD Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 20:45:44 50.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
18-07-2026 20:54:37 500.000,00 320D60718MECDPVG  UNG HO MS 2026.188 (Em Mai Xuan Hieu)
18-07-2026 21:05:55 500.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
18-07-2026 21:12:50 40.000,00 126D607189GL97DJ  PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026134
18-07-2026 21:42:52 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.189 ( em nguyen thi anh )
18-07-2026 21:50:51 300.000,00 CT DEN:320T2670UZDM2K7T ung ho ma so 2026.183 gd chi Nguyen Thi Yen
19-07-2026 06:23:19 300.000,00 CT DEN:320T2670X77YS25N Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 06:55:55 1.000.000,00 320D60719YCUN1RF  Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung-190726-06:55:55 6200ASCB02F75AUL
19-07-2026 07:26:26 150.000,00 320D60719KGY0V17  NGUYEN THI VIEN chuyen tien ung ho ms 2026 FT26201209667048
19-07-2026 07:38:14 300.000,00 320D60719CFH8ABY  Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
19-07-2026 07:38:21 20.000,00 CT DEN:320T2670VN7FHF8T Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 07:42:00 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:03:36 100.000,00 CT DEN:320T2670VP6T2QSP Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:04:46 100.000,00 CT DEN:320T2670VP8BNKM4 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:06:23 1.000.000,00 urng ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
19-07-2026 08:06:32 300.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:10:35 100.000,00 CT DEN:320T2670VPG0L56L Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:13:08 100.000,00 Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung) Mong em mau khoe
19-07-2026 08:15:02 500.000,00 Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
19-07-2026 08:16:53 300.000,00 ung ho MS2026.190 (em Chu Thuc Hung)
19-07-2026 08:21:02 50.000,00 CT DEN:320T2670VPVTGQS1 ms 2026190 ung ho e chu thuc hung.mong em som binh phuc
19-07-2026 08:22:14 200.000,00 CT DEN:320T2670VPXDCX5Y Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:22:15 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:26:08 500.000,00 320D6071920CL3U2  Ung ho MS 2026.190
19-07-2026 08:27:34 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:29:03 500.000,00 CT DEN:320T2670VQ6DVD7L Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:30:02 300.000,00 CT DEN:320T2670VQ7PWVYZ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:31:11 50.000,00 CT DEN:320T2670VQ97H4WP Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:31:21 100.000,00 CT DEN:320T2670VQ9F56VC HUYNH THI THU HA Chuyen tien ung ho ms 2026.190 chu thuc hung
19-07-2026 08:31:28 20.000,00 320D60719Y2DTAMM  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:32:09 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:33:16 300.000,00 320D60719SNHCPNL  IBFT MS 2026190 EM CHU DUC HUNG
19-07-2026 08:36:01 100.000,00 NGUYEN THI THANH LAN chuyen tien ung ho MS2026190 em chu thuc hung
19-07-2026 08:36:08 200.000,00 320D6071962EB82E  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:37:39 300.000,00 CT DEN:320T2670VQHRPANX Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:38:36 1.000.000,00 320D60719956YQ6Z  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung-190726-08:38:36 6200ASCB02FPMXAE
19-07-2026 08:44:21 1.000.000,00 CT DEN:320T2670VQSLPD23 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:46:04 200.000,00 320D607193WZWC48  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:48:47 300.000,00 CT DEN:320T2670VQYFUJYY ung ho MS 2026.190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:49:09 30.000,00 CT DEN:320T2670VQYYJQPX Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 08:50:07 500.000,00 320D60719J2APJZK  138320203240 Toi e Chu Thuc Hung ma so 2026190 CHUYEN TIEN OQCH000FyqcB MOMO138320203240MOMO
19-07-2026 08:52:47 100.000,00 320D607198TB2X88  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201004080860
19-07-2026 08:53:09 300.000,00 320D60719CN1RK7T  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201963541458
19-07-2026 08:55:41 200.000,00 320D60719JE5XUFR  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201653785083
19-07-2026 08:56:48 200.000,00 CT DEN:320T2670VR920XZC TRAN THANH BINH chuyen tien ung ho MS 2026.190 Em Chu thuc Hung
19-07-2026 08:57:45 200.000,00 320D60719EU6B8FB  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201070710848
19-07-2026 09:02:08 200.000,00 320D6071900K76KY  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 09:06:56 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 09:07:44 200.000,00 CT DEN:320T2670VRPGLCGH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 09:09:50 50.000,00 320D607199ZFQH3W  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 09:11:04 200.000,00 320D60719LQPYC2K  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 09:13:59 200.000,00 CT DEN:320T2670VRXRJP03 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 09:14:14 300.000,00 CT DEN:320T2670VRY2SK69 MBVCB.15187744263.074764.ung ho ma so 2026.190 em Chu Thuc Hung.CT tu 0011001241705 NGUYEN THI THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-07-2026 09:15:17 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 09:17:21 1.000.000,00 320D607199FTAUQZ  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201449530700
19-07-2026 09:18:11 1.000.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 09:18:53 300.000,00 CT DEN:320T2670VS475EA9 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 09:20:55 1.000.000,00 320D60719ZW7MWEE  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 09:25:16 100.000,00 CT DEN:320T2670VSCMLFUP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 09:29:28 200.000,00 CT DEN:320T2670VSJ6NEEQ Vietinbank;110628136866;ung ho ms 2026.190 em chu thuc hung
19-07-2026 09:32:18 300.000,00 ung ho MS 2026.190 e Chu Thuc Hung
19-07-2026 09:32:20 100.000,00 CT DEN:320T2670VSMZ91V8 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 09:34:58 50.000,00 CT DEN:320T2670VSRFCLVG MBVCB.15188058181.304300.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1055834407 NGUYEN THI ANH TUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-07-2026 09:38:22 1.000.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 09:38:53 150.000,00 CT DEN:320T2670VSWM9TWR Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 09:39:05 100.000,00 CT DEN:320T2670VSWW5RR0 2026190 ung ho con chu thuc hung mong con som khoi benh
19-07-2026 09:40:49 100.000,00 320D60719JKT3JFZ  UNG HO MS 2026.190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 09:43:31 100.000,00 CT DEN:320T2670VT2R069Y LE THI HOA chuyen tien MS 2026.190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 09:47:17 1.000.000,00 MS 2026.190(ung ho e ch thuc Hung)
19-07-2026 09:47:34 200.000,00 CT DEN:320T2670VT82Y3QF NGUYEN THI BICH Chuyen tien ma 2026190.e Hung
19-07-2026 09:49:03 50.000,00 CT DEN:320T2670VTA1Y0RZ UHMS 2026.190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 09:53:53 56.107,00 CT DEN:320T2670VTGET4CF ung ho ms 2026.190 em chu thuc hung
19-07-2026 09:54:06 50.000,00 LE THI LY Chuyen tien ung ho MS 2026 .190 (em chu thuc Hung)
19-07-2026 09:56:59 200.000,00 LE THI BICH THUY Chuyen tien ung ho MS2026.190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 10:03:04 1.000.000,00 CT DEN:320T2670VTUKAD2X Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 10:16:48 300.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 10:16:49 100.000,00 320D60719NQYGB5S  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 10:17:04 100.000,00 CT DEN:320T2670VUD1N9JT MBVCB.15188734595.777414.LE THI THUY chuyen tien.CT tu 0111000199115 LE THI THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-07-2026 10:17:34 100.000,00 320D60719KDM93V3  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 10:18:06 200.000,00 320D60719U70LKL7  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201160205240
19-07-2026 10:24:07 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 10:33:27 100.000,00 320D60719CL36RNL  Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
19-07-2026 10:36:35 100.000,00 CT DEN:320T2670VV4U2WBK Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 10:40:07 100.000,00 NGUYEN VAN VUONG Chuyen tien
19-07-2026 10:44:27 500.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 10:52:25 500.000,00 320D60719EWVF968  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 10:57:26 200.000,00 CT DEN:320T2670VVYCBYV3 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 11:03:58 200.000,00 CT DEN:320T2670VW6ZFWFX Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 11:05:31 200.000,00 CT DEN:320T2670VW90V2YC Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 11:13:20 1.000.000,00 CT DEN:320T2670VWKC8FJ1 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 11:22:40 500.000,00 CT DEN:320T2670VWXP73E5 DO THI HUONG Chuyen tien ung ho ma so 2026. 190 Em Chu Thuc Hung
19-07-2026 11:26:40 300.000,00 Ung ho MS 2026.190(em Chu Thuc Hung)
19-07-2026 11:27:30 500.000,00 TRAN THI TRANG chuyen tien ung ho MS 2026.190 ( em Chu Thuc Hung)
19-07-2026 11:29:29 10.000.000,00 CT DEN:320T2670VX6NU2XX Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van
19-07-2026 11:30:16 5.000.000,00 CT DEN:320T2670VX7QDVCN Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu
19-07-2026 11:35:31 100.000,00 Ung ho MS 2026 190 em Chu Thuc Hung o Bac Ninh
19-07-2026 11:39:16 200.000,00 Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
19-07-2026 11:40:40 200.000,00 ung ho MS 2026.189(em nguyen thi anh)
19-07-2026 11:44:39 200.000,00 320D607198GXKSQ5  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 11:49:59 500.000,00 320D60719JYYJW0Q  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 11:51:28 100.000,00 CT DEN:320T2670VY1QDYKP Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 11:58:17 50.000,00 CT DEN:320T2670VYAQ0CEJ Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 12:04:50 500.000,00 NGUYEN THI KIM LIEN chuyen tien ung ho Chu Thuc Hung
19-07-2026 12:19:41 500.000,00 320D607198YZSVMK  Co Hong Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 12:23:49 100.000,00 CT DEN:320T2670VZAEX7ZU Vietinbank;110628136866;NGUYEN THI HIEN chuyen tien 206 190 Thuc Hung
19-07-2026 12:29:18 100.000,00 CT DEN:320T2670VZHNU6X2 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 12:29:34 200.000,00 CT DEN:320T2670VZJ0F8LZ giup e chu thuc hung 2026.190
19-07-2026 12:32:47 500.000,00 320D60719YWJJGMT  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 13:04:56 100.000,00 320D60719M0QNX0W  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 13:08:24 500.000,00 320D607191UX483F  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 13:11:37 200.000,00 CT DEN:320T2670W15JPQD6 MBVCB.15191142301.366994.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1024594310 LAI THU TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-07-2026 13:40:42 50.000,00 138357734447-0918283862-Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 13:43:55 50.000,00 320D60719ZL3U3DM  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201016094042
19-07-2026 14:00:32 200.000,00 Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
19-07-2026 14:08:26 30.000,00 320D60719J2BW27E  ung ho MS 2026.190 ( Chu Thuc Hung )
19-07-2026 14:38:44 100.000,00 320D60719KN5EQWF  ung ho ms 2026.190 em chu thuc hung
19-07-2026 14:40:30 100.000,00 320D60719B9HAJKG  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 14:54:06 300.000,00 PHAN VAN NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.190
19-07-2026 14:58:40 500.000,00 320D60719E5NYBGS  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201294925451
19-07-2026 15:01:27 100.000,00 Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
19-07-2026 15:02:23 100.000,00 Ung ho MS 2026.189 (em Nguyen Thi Anh)
19-07-2026 15:02:57 100.000,00 Ung ho MS 2026.188 (em Mai Xuan Hieu)
19-07-2026 15:03:32 100.000,00 Ung ho MS 2026.187 (ba Dinh Thi Thu)
19-07-2026 15:04:12 100.000,00 Ung ho MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao)
19-07-2026 15:04:51 100.000,00 Ung ho MS 2026.185 (be Ho Duy Hung)
19-07-2026 15:05:27 100.000,00 Ung ho MS 2026.184 (ba Dinh Thi Ngo)
19-07-2026 15:11:09 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 15:20:00 300.000,00 CT DEN:320T2670W6531VYR Vietinbank;110628136866;ung ho ms 2026.190 e Chu thuc Hung
19-07-2026 15:40:06 100.000,00 CT DEN:320T2670W6XMQ2TH NGUYEN VAN DONG chuyen tien ung ho MS2026.190 em Chu Thuc hung
19-07-2026 15:48:50 200.000,00 CT DEN:320T2670W795SSJ2 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 15:58:28 1.000.000,00 ung ho MS 2026.190 Chu Thuc Hung
19-07-2026 15:59:49 200.000,00 CT DEN:320T2670W7PNVD4H MBVCB.15193112520.645502.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1258888888 DOAN HUY THANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-07-2026 16:28:51 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 16:31:57 100.000,00 Ung ho MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
19-07-2026 16:33:59 200.000,00 320D60719WNEX6LJ  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 16:51:15 500.000,00 320D60719WGS2ZAZ  UNG HO MS 2026.190 EM CHU THUC  HUNG FT26201235306301
19-07-2026 16:56:04 30.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
19-07-2026 16:56:36 30.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 17:01:14 200.000,00 320D60719M9HN7DA  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201815509798
19-07-2026 17:47:20 200.000,00 320D6071988SW3EW  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 18:42:43 50.000,00 320D60719TRW6TVZ  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung-190726-18:42:42 6200ASCB02F5HIM4
19-07-2026 18:51:58 50.000,00 320D60719UXWMN33  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201087029330
19-07-2026 18:59:13 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 19:02:07 30.000,00 126D607193WAYAJ5  NGUYEN VAN THANG chuyen FT26201148847436
19-07-2026 19:04:31 500.000,00 CT DEN:320T2670WEVK5JMU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 19:09:52 100.000,00 LUONG THI CHAM ung ho MS 2026. 109 ( Chu Thuc Hung)
19-07-2026 19:18:11 100.000,00 CT DEN:320T2670WFDMDN93 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 19:23:59 200.000,00 320D60719B2RA4JC  NGUYEN KIM CUC CHUYEN KHOAN UNG HO MS2026190  EM CHU THUC HUNG-190726-19:23:59 6200ASCB02F56R2G
19-07-2026 19:36:20 200.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 19:39:47 50.000,00 126D607191XSYNC9  ung ho ms 2026.190 chu thuc hung
19-07-2026 19:51:50 200.000,00 CT DEN:320T2670WGQ1YG0Y Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 19:52:10 200.000,00 CT DEN:320T2670WGQGWVQS Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
19-07-2026 19:54:17 1.000.000,00 320D607192YH90RP  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung-190726-19:54:17 6200ASCB02J22F7L
19-07-2026 20:12:47 10.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 20:42:03 100.000,00 CT DEN:320T2670WJNCSH6R Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 21:34:35 50.000,00 a Khanh TQ UH MS 2026.190 (em Chu Thuc Hung)
19-07-2026 21:43:10 100.000,00 CT DEN:320T2670WM12K3FV Vietinbank;110628136866;UNG HO MS 2016.190 Em Chu Thuc Hung
19-07-2026 21:59:08 100.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 22:02:01 300.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
19-07-2026 22:16:30 50.000,00 320D607195NVQHLW  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung FT26201440494508
19-07-2026 22:33:53 200.000,00 THAI THI THUY ung ho MS 2026.190 EM CHU THUC HUNG
20-07-2026 01:27:50 300.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung; thoi gian GD:19/07/2026 23:40:53
20-07-2026 06:20:44 100.000,00 ung ho MS 2026.190( em chu thuc hung)
20-07-2026 07:03:03 500.000,00 CT DEN:320T2670X8SERLKQ MBVCB.15201063111.193524.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003419596 TRAN PHONG VU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 07:13:42 30.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 07:15:15 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 07:29:15 3.000.000,00 320D6072034ES181  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-07:29:15 6201ASCB02JL2439
20-07-2026 07:29:43 500.000,00 320D6072020C5N4V  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 07:46:42 1.000.000,00 CT DEN:320T2670XAG318Q3 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
20-07-2026 07:52:06 500.000,00 CT DEN:320T2670XAP76CK2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 08:03:02 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 08:06:26 100.000,00 CT DEN:320T2670XB84F537 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026191 em tran minh Duc
20-07-2026 08:07:22 2.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 08:18:33 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 08:26:41 100.000,00 CT DEN:320T2670XC0VZWPH MBVCB.15202024290.865286.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1046184794 NGUYEN DUC LOI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 08:30:36 1.000.000,00 CT DEN:320T2670XC61NC22 MBVCB.15202076577.900882.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0991000356688 NGUYEN MINH TIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 08:32:11 200.000,00 HO KINH DOANH TRINH XUAN HAU chuyen tien Ung ho Ms 2026.190 (em Chu thuc hung)
20-07-2026 08:36:11 200.000,00 320D607200ACKEGM  Ung ho MS 2026.191 FT26201040109615
20-07-2026 08:39:51 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 08:46:31 100.000,00 CT DEN:320T2670XCT26J8V Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 08:50:09 200.000,00 320D60720VJCBJ08  IBFT Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
20-07-2026 08:54:22 500.000,00 CT DEN:320T2670XD3F4XXF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 09:03:31 2.000.000,00 320D60720Z2ZR8D2  Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
20-07-2026 09:27:26 100.000,00 320D60720DWZULMF  IBFT NGUYEN VAN NGO chuyen tien MS 2026190 ung ho em CHU THUC HUNG
20-07-2026 09:31:16 100.000,00 320D60720DZ8PU4W  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 09:36:27 100.000,00 Ung ho MS 2026 . 191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 09:37:22 100.000,00 CT DEN:320T2670XES7DRS6 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
20-07-2026 09:42:10 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 10:11:23 500.000,00 CT DEN:320T2670XG34J4P6 Ung ho MS 2026.191
20-07-2026 10:11:54 20.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
20-07-2026 10:23:29 50.000,00 CT DEN:126T2670XGK3WPWN NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung
20-07-2026 10:25:15 50.000,00 CT DEN:126T2670XGMF4ARA NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen
20-07-2026 10:25:52 200.000,00 320D60720Z44JSM2  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201268652659
20-07-2026 10:26:19 50.000,00 CT DEN:126T2670XGNVNBZQ NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.182 em Ha Quynh Nhu
20-07-2026 10:28:28 50.000,00 CT DEN:126T2670XGRPXU1D Chuyen tien Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan
20-07-2026 10:30:30 100.000,00 CT DEN:320T2670XGUCVEQM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 10:31:39 50.000,00 CT DEN:126T2670XGVX0G5F Chuyen tien Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 10:38:10 200.000,00 CT DEN:320T2670XH4HGXY5 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 10:49:35 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 11:09:37 200.000,00 ung ho Ms 2026.185 be Ho Duy Hung
20-07-2026 12:20:20 400.000,00 CT DEN:320T2670XM3EK5D1 Ung ho MS 2026.191. Em Tran Minh Duc
20-07-2026 12:32:29 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.190 ( em chu thuc hung )
20-07-2026 12:33:31 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.191 (  em tran minh duc )
20-07-2026 12:41:53 500.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
20-07-2026 12:49:17 200.000,00 320D60720U3Z2MT8  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 12:50:11 500.000,00 320D60720283B1JW  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 13:06:17 50.000,00 Ung ho MS 2026.191 (Em Tran Minh Duc)
20-07-2026 13:07:03 50.000,00 126D60720K5CEH9V  ung ho ms 2026.191 tran minh duc
20-07-2026 13:07:36 100.000,00 CT DEN:320T2670XNXURQ1F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 13:07:44 300.000,00 CT DEN:320T2670XNY0N2AM MBVCB.15205940366.414352.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000148580 LE THI YEN VI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 13:08:12 200.000,00 CT DEN:320T2670XNYMT961 Ung ho MS 2026.191 Em Tran Minh Duc
20-07-2026 13:08:31 500.000,00 NGUYEN THI THANH THAO chuyen tien ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc )
20-07-2026 13:13:39 245.768,00 CT DEN:320T2670XP5UEHZ0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 13:13:48 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 13:17:02 200.000,00 320D60720ZT9CEX7  IBFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 13:19:58 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 13:22:44 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 13:25:51 200.000,00 CT DEN:320T2670XPMYB29B MBVCB.15206133426.533337.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000924454 TRAN THI HAI YEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 13:27:57 100.000,00 CT DEN:320T2670XPQQT632 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 13:28:18 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 13:33:01 300.000,00 CT DEN:320T2670XPXE2XPE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 13:38:57 500.000,00 ung ho ms2026.191
20-07-2026 13:38:59 100.000,00 320D60720XE4H4SQ  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201629468260
20-07-2026 13:40:00 100.000,00 320D60720LZ8Z81G  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201855062701
20-07-2026 13:44:05 200.000,00 CT DEN:320T2670XQC0PSXL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 13:44:22 100.000,00 CT DEN:320T2670XQCDXGS9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 13:44:36 200.000,00 CT DEN:320T2670XQCPS4B3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 13:45:58 100.000,00 ZP7D3UDI816C Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 13:47:23 400.000,00 320D60720P13GK77  Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh FT26201393900854
20-07-2026 13:48:27 100.000,00 CT DEN:320T2670XQHSZD8S MBVCB.15206380779.682464.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 13:54:58 50.000,00 320D60720D1W5HTB  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 13:55:57 100.000,00 CT DEN:320T2670XQTPWZJV Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 13:59:20 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:00:47 200.000,00 CT DEN:320T2670XR02ACJ7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:01:54 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:04:25 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:08:49 100.000,00 ung ho em tran minh duc nghe an
20-07-2026 14:10:13 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 14:10:48 200.000,00 CT DEN:320T2670XRDA240N Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:14:35 200.000,00 320D60720FKPMSKP                                     Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:14:51 200.000,00 320D60720B49CFTM  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-14:14:51 6201ASCB02JLPR16
20-07-2026 14:17:33 200.000,00 320D60720LF53XJP  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201112075137
20-07-2026 14:18:00 100.000,00 CT DEN:320T2670XRNTWU78 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:18:08 50.000,00 CT DEN:320T2670XRNZM6TG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:18:26 100.000,00 CT DEN:320T2670XRPCYR67 Vietinbank;110628136866;DANG THI THOM chuyen tienUHMS2026191 emTranMinhDuc
20-07-2026 14:19:37 100.000,00 CT DEN:320T2670XRQY5KAR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:23:16 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:23:54 300.000,00 320D607209TRCTCP  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201081633703
20-07-2026 14:24:31 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:28:22 100.000,00 CT DEN:320T2670XS2HE82L Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:26:34 300.000,00 CT DEN:126T2670XS03ZQCH MBVCB.15206824818.955200.ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).CT tu 0531002515084 DANG THI BICH PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 14:28:32 200.000,00 CT DEN:320T2670XS2QUU01 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:28:45 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:29:05 100.000,00 CT DEN:320T2670XS3F8929 MBVCB.15206858240.974266.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081001148437 BUI THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 14:30:50 1.000.000,00 320D607209PYQP7C  Ung ho MS 2026-191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:34:54 80.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:35:28 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:37:29 100.000,00 320D60720WW2MBU0  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163357603
20-07-2026 14:44:18 300.000,00 320D60720Y8MAAQ0  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:44:54 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:44:57 100.000,00 CT DEN:320T2670XSQE0PLQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:45:46 500.000,00 320D607209DR10R1  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-14:45:45 6201ASCB02JYQ84B
20-07-2026 14:46:42 200.000,00 320D60720N8J4K5B  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:47:34 300.000,00 320D60720GFLX9RK  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:48:18 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:51:11 100.000,00 CT DEN:320T2670XSYMRSJK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:52:28 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:53:36 200.000,00 2026. 191
20-07-2026 14:54:12 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:54:14 100.000,00 CT DEN:320T2670XT2N7XEF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:56:10 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:56:24 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 14:57:55 200.000,00 CT DEN:320T2670XT7J8285 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:00:22 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc)
20-07-2026 15:01:44 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:01:52 100.000,00 138514591143-0905783354-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:02:10 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:02:57 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:03:57 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:05:22 300.000,00 320D607208PC1201  Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc FT26201605101108
20-07-2026 15:05:48 200.000,00 320D60720DF8ULWD  MS 2026191
20-07-2026 15:09:55 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:11:32 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:11:37 200.000,00 320D607206M1PDWW  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201048582155
20-07-2026 15:12:17 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 15:13:08 100.000,00 CT DEN:320T2670XTTMCSFF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:13:16 1.000.000,00 320D60720JDP0W2M  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201731958324
20-07-2026 15:18:40 1.000.000,00 320D607201MDP191  LUU THI GIAU uh 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201026030860
20-07-2026 15:19:52 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:20:27 200.000,00 320D60720V7ZS5V0  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201605153012
20-07-2026 15:22:15 100.000,00 CT DEN:320T2670XU5NNZT3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:22:59 100.000,00 CT DEN:320T2670XU6M5GCY ung ho MS 2026.191 em tran minh duc
20-07-2026 15:24:18 100.000,00 CT DEN:320T2670XU8CK9MK MBVCB.15207569118.429519.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011003393577 TRUONG MINH DUC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 15:24:48 100.000,00 CT DEN:320T2670XU91314B Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:26:05 200.000,00 320D60720GT3JDBV  UNG HO MS 2026.191  EM TRAN MINH DUC-200726-15:26:05 6201ASCB02JYMLKK
20-07-2026 15:26:13 100.000,00 UH ms 2026.191
20-07-2026 15:26:38 300.000,00 320D607201CMRSJA  Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201402005627
20-07-2026 15:27:02 100.000,00 320D607200EZXFAA  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201732004395
20-07-2026 15:28:26 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:29:40 100.000,00 CT DEN:320T2670XUFFFBFQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:32:06 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:32:14 200.000,00 DUONG THI QUYNH Chuyen tien ung ho chau Tran Minh Duc Ms 2026.191
20-07-2026 15:32:46 100.000,00 320D607204K5Y1D7  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:33:18 500.000,00 320D60720M9XEC62  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:33:43 500.000,00 320D607203U5LP22  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:34:52 200.000,00 MS 2026.191 (em tran minh duc)
20-07-2026 15:34:53 100.000,00 CT DEN:320T2670XUNBY0YL MBVCB.15207719996.525226.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0611001980387 VU THI LINH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 15:35:48 200.000,00 320D60720HMV94QL  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:37:14 10.000,00 126D607200F2RFM9  Ung ho MS 2026.191 FT26201758514096
20-07-2026 15:38:04 200.000,00 CT DEN:320T2670XUSJXB4C Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:39:08 1.000.000,00 NGUYEN THAI HUONG chuyen tien  Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 15:39:13 200.000,00 CT DEN:320T2670XUU242N2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:39:35 100.000,00 320D60720SBELC8K  Ung ho ms 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:41:18 1.000.000,00 320D60720L2ZZ5UJ  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201068280281
20-07-2026 15:42:07 200.000,00 320D60720F7V65NB  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:42:10 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:42:26 200.000,00 CT DEN:320T2670XUYAN733 Vietinbank;110628136866;HOANG THO GIANG ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc
20-07-2026 15:44:06 200.000,00 CT DEN:320T2670XV0H9H04 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:44:21 100.000,00 CT DEN:320T2670XV0UKQ0K Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:47:11 100.000,00 CT DEN:320T2670XV4KW5FJ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:47:57 100.000,00 320D60720GVLPGYL  PHAN THI LOI chuyen ung ho Ms2026191 em Tran minh Duc FT26201928089780
20-07-2026 15:48:40 300.000,00 CT DEN:320T2670XV6J5WWN 2026.191 ung ho em tran minh duc
20-07-2026 15:49:35 50.000,00 CT DEN:320T2670XV7RE7U9 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:51:06 200.000,00 320D6072003HK08Z  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-15:51:05 6201ASCB02JY847A
20-07-2026 15:51:51 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:52:22 80.000,00 320D607209L7CYNN  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:53:04 500.000,00 320D60720YVASPK5  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201326395460
20-07-2026 15:53:14 100.000,00 CT DEN:320T2670XVCK57CW Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:53:24 100.000,00 CT DEN:320T2670XVCSQT99 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:53:30 1.000.000,00 320D60720H23ZYQ8  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:53:40 500.000,00 CT DEN:320T2670XVD55FZ9 MBVCB.15207982921.698486.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1020358635 NGUYEN THI HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 15:54:19 200.000,00 320D60720QF27DJ3  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:55:31 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:55:31 200.000,00 320D60720BFVU2EY  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:56:36 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:57:06 50.000,00 CT DEN:320T2670XVHPBUZE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 15:59:27 200.000,00 CT DEN:320T2670XVLSWHJF Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:00:08 200.000,00 320D607208S7HW9L  ms 2026.191 em tran minh duc, ma GD 100000163395009
20-07-2026 16:01:41 100.000,00 CT DEN:320T2670XVPR6TRA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:02:05 200.000,00 320D607205YV85JN  Trinh Dinh Dinh - UH MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 16:02:17 100.000,00 CT DEN:320T2670XVQJ10DR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:02:28 2.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:03:15 200.000,00 320D607201R4PBHZ  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:04:12 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 16:04:52 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:05:37 100.000,00 CT DEN:320T2670XVUXEZW2 MBVCB.15208158548.812966.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0221000014263 PHAM THI HONG HUE toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 16:05:59 300.000,00 CT DEN:320T2670XVVDT6KP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:06:19 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:07:30 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:10:56 300.000,00 LE HOANG THI MAI HUONG ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 16:11:11 500.000,00 CT DEN:320T2670XW29DB24 MBVCB.15208250955.867971.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011000471209 NGUYEN HOANG LAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 16:11:20 100.000,00 CT DEN:320T2670XW2G9511 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:13:09 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:14:15 200.000,00 CT DEN:320T2670XW6AUM5B MBVCB.15208296400.899164.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0181003396508 LE THI KIM HONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 16:14:53 200.000,00 320D60720GJ86RAC  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:14:57 60.000,00 320D60720LMR5JY9  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:15:42 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:15:57 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:16:06 100.000,00 320D607201VJN04W  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:17:12 100.000,00 320D607206ZQ2SRP  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201740208388
20-07-2026 16:17:16 500.000,00 LAM THI DIEM chuyen tien ung ho MS2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 16:17:25 500.000,00 CT DEN:320T2670XWAHESPN LAM THI NGOC DIEP chuyen tien ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc.
20-07-2026 16:19:04 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:19:14 50.000,00 320D60720T9ACZBX  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:20:19 100.000,00 320D60720AK8QL57  Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
20-07-2026 16:21:13 500.000,00 CT DEN:320T2670XWFHMCWS Ung ho MS 2026.191 , em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:21:27 200.000,00 320D607204E1EYYQ  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:22:13 200.000,00 320D607203C1H53F  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:22:57 200.000,00 CT DEN:320T2670XWHU3BV3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:24:28 10.000,00 320D60720NUJ1SWG  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163407578
20-07-2026 16:24:53 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:25:02 500.000,00 320D60720Q097R1Y  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201116900476
20-07-2026 16:26:01 200.000,00 CT DEN:320T2670XWMVT8MQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:27:07 100.000,00 NGUYEN THI HANG YEN chuyen tien ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc )
20-07-2026 16:27:19 100.000,00 320D60720YKF047P  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:27:44 100.000,00 CT DEN:320T2670XWQ4VG6N Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:28:20 300.000,00 CT DEN:320T2670XWQX9237 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:28:37 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:28:38 1.000.000,00 CT DEN:320T2670XWRBAFY7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:28:45 300.000,00 CT DEN:320T2670XWRG6A0X Chuc chau som khoe
20-07-2026 16:29:04 100.000,00 320D6072010VSK7N  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201549558559
20-07-2026 16:29:04 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 16:29:33 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:29:34 500.000,00 CT DEN:320T2670XWSK5A6H Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:30:19 500.000,00 320D607202WANXV7  UNG HO MS 2016.191 EM TRAN MINH DUC-200726-16:30:18 6201ASCB02JYZTBX
20-07-2026 16:30:19 300.000,00 CT DEN:320T2670XWTJCU1E Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:30:38 200.000,00 CT DEN:320T2670XWTZ1BYA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:30:46 200.000,00 320D60720Q6TGE50  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:30:53 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:31:01 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:31:49 100.000,00 320D60720TNWY4Z8  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201505251828
20-07-2026 16:31:58 100.000,00 CT DEN:320T2670XWVQJ9QX MBVCB.15208577982.083182.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0821000120097 DAO TIEN MANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 16:32:11 50.000,00 320D607202T5RPY6  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:32:19 200.000,00 320D60720FU1FQVQ  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:32:26 200.000,00 CT DEN:320T2670XWWBM3T0 ung ho ma so 2026.191 Tran Minh Duc
20-07-2026 16:33:23 100.000,00 320D60720J6MUV3H  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:33:26 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:33:54 200.000,00 320D607209WXGNCN  Ung Ho Ms 2026.191 em tran minh duc FT26201307029708
20-07-2026 16:35:21 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:35:52 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:35:55 300.000,00 CT DEN:320T2670XX0XS3AX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:36:40 200.000,00 320D60720PDW4P5H  Ung ho MS 2026.191 e Tran Minh Duc FT26201004935886
20-07-2026 16:37:16 100.000,00 CT DEN:320T2670XX2QFEBP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:38:38 200.000,00 320D60720LUH61BG  ung ho MS2026 191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:39:46 100.000,00 CT DEN:320T2670XX60J58M MBVCB.15208711716.171633.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0101001183326 DINH THI NGA PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 16:41:32 100.000,00 Ung ho MS 2026.291 e Tran Minh Duc
20-07-2026 16:41:36 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:41:37 100.000,00 320D60720T7TA11P  Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:41:42 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:41:53 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:42:04 200.000,00 CT DEN:320T2670XX91U6DP gia dinh e Suri HP ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc. chuc anh mau khoe manh
20-07-2026 16:42:27 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:42:28 100.000,00 320D60720FALQEPP  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201016756012
20-07-2026 16:43:09 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:44:32 200.000,00 CT DEN:320T2670XXCASQBX ung ho MS 2026. 191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:44:45 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:44:53 50.000,00 320D6072044686G0  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:45:56 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:46:00 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:46:25 100.000,00 ung ho ms 2026.191 (em tran minh duc)
20-07-2026 16:46:40 50.000,00 320D607200R2NVES  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201075081504
20-07-2026 16:46:59 100.000,00 320D60720A01RLTU  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201905465459
20-07-2026 16:47:07 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:47:11 300.000,00 CT DEN:320T2670XXFTJ62P Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.191  em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:47:42 100.000,00 CT DEN:320T2670XXGGUM7D Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:47:44 200.000,00 138526812431-0907147616-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:47:46 1.000.000,00 CT DEN:320T2670XXGKYCNC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:47:48 100.000,00 320D60720UJR5C2F  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:48:01 20.000,00 320D6072069TTKNR  Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 16:48:11 200.000,00 320D60720HTNQV5M  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:48:12 100.000,00 320D60720YZ0MCZV  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201363402464
20-07-2026 16:49:22 100.000,00 CT DEN:320T2670XXJQ6XAY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:50:35 100.000,00 320D607208X3SRRL  Ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc FT26201703230182
20-07-2026 16:50:48 100.000,00 CT DEN:320T2670XXLLDVG2 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:50:59 500.000,00 CT DEN:320T2670XXLU92VB MBVCB.15208915492.309550.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021000381998 LE THI HONG MINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 16:51:02 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:51:10 100.000,00 320D607205V4SKQ8  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201398677406
20-07-2026 16:51:35 100.000,00 320D60720G5USVM3  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201800656158
20-07-2026 16:51:58 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 16:52:05 200.000,00 320D60720B6SWGR1  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:52:20 320.000,00 320D60720PFMFL6T  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:52:40 100.000,00 CT DEN:320T2670XXP1ZZXY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:53:04 200.000,00 320D6072029YHKYV  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:54:30 50.000,00 320D607201F9N5YK  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:54:36 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:55:00 200.000,00 320D60720SGPYURT  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201992730239
20-07-2026 16:55:17 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:55:48 1.000.000,00 320D60720K8VABGF  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:55:58 100.000,00 CT DEN:320T2670XXTEHXTM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:57:28 200.000,00 320D607202PH7NJN  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 16:58:12 200.000,00 320D607209G9P0RB  Ung ho MS.2026.191 em Tran Minh Duc FT26201254004780
20-07-2026 16:59:10 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:00:18 100.000,00 Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:00:28 100.000,00 320D60720M3FM403  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201592405994
20-07-2026 17:00:40 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:01:06 300.000,00 CT DEN:320T2670XY06U85T Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:02:11 500.000,00 CT DEN:320T2670XY1MH5K8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:02:34 200.000,00 CT DEN:320T2670XY2492FL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:03:57 1.000.000,00 320D60720BWKQFN2  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:05:29 500.000,00 CT DEN:320T2670XY5ZS1TG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:05:29 50.000,00 320D607203G5MC25  Ung ho ms 2026.191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163430248
20-07-2026 17:06:43 100.000,00 320D60720WUHAQ2W  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201732282794
20-07-2026 17:06:53 200.000,00 CT DEN:320T2670XY7ULACY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:07:00 500.000,00 CT DEN:320T2670XY7ZKUZF MBVCB.15209209237.509577.ms 2026.191 TRAN MINH DUC.CT tu 0271000015319 LE THI YEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 17:08:14 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:08:52 500.000,00 CT DEN:320T2670XYAF5HPM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:09:06 50.000,00 320D607202XS2ZCA  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:09:58 50.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
20-07-2026 17:10:09 200.000,00 138529821759-0936170337-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:10:19 200.000,00 CT DEN:320T2670XYCCST64 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:10:21 100.000,00 320D60720Z6CBY2J  IBFT  Ung ho  MS 2026.191 em tran Minh duc
20-07-2026 17:10:41 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:13:06 140.000,00 CT DEN:320T2670XYG1ML2A MBVCB.15209320416.587126.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1346310157 NGUYEN MINH THU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 17:13:54 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:14:51 100.000,00 CT DEN:320T2670XYJBU4K2 MBVCB.15209365152.611982.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1049828000 NGUYEN XUAN PHUC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 17:14:55 200.000,00 320D607208146416  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201372196760
20-07-2026 17:16:33 100.000,00 CT DEN:320T2670XYLLKQBU Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:17:47 1.000.000,00 CT DEN:320T2670XYN7KBW4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:17:50 200.000,00 UNG HO MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 17:19:59 100.000,00 CT DEN:320T2670XYR4RVRM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:20:07 30.000,00 CT DEN:320T2670XYRAJ7J2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:20:15 300.000,00 CT DEN:320T2670XYRGM3EP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:20:55 50.000,00 ung ho ms 2026.191( em tran minh duc)
20-07-2026 17:21:07 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:21:56 200.000,00 320D60720MJNQZCT  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163439749
20-07-2026 17:23:24 100.000,00 CT DEN:320T2670XYVN2M2Z MBVCB.15209521839.727985.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491000034782 VU HAI VAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 17:24:43 100.000,00 320D60720VXLWNP0  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:25:13 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:25:25 200.000,00 320D60720YJTDCAD  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:25:58 100.000,00 320D607200V8Q97L  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201827987651
20-07-2026 17:26:45 200.000,00 CT DEN:320T2670XZ02CDC7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:26:55 200.000,00 CT DEN:320T2670XZ0A1532 MBVCB.15209589578.773906.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011000633366 VU KHANH VAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 17:27:04 200.000,00 320D60720DZXRPB3  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:27:54 100.000,00 320D60720XL7QUHN  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:27:57 300.000,00 CT DEN:320T2670XZ1N7TMF Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:28:23 200.000,00 CT DEN:320T2670XZ27J3VK MBVCB.15209623027.795576.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021001846256 NGUYEN THI HIEN LUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 17:28:26 300.000,00 CT DEN:320T2670XZ2A2MQ4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:28:42 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 17:29:42 200.000,00 320D60720DME8MBT  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201025047202
20-07-2026 17:29:52 200.000,00 CT DEN:320T2670XZ46GPKF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:30:28 100.000,00 320D60720QQ2FLU7  MS 2026.191 ( Gon chuc anh mau khoe )
20-07-2026 17:31:49 100.000,00 320D6072065D12KW  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:32:23 100.000,00 320D60720CRRFPKM  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201207065616
20-07-2026 17:32:38 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:32:53 50.000,00 CT DEN:320T2670XZ85HTNC Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
20-07-2026 17:32:59 100.000,00 320D60720ZFU8FGB  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201025491286
20-07-2026 17:34:00 100.000,00 320D60720FMZP6GK  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-17:34:00 6201ASCB02JYK2K9
20-07-2026 17:34:05 300.000,00 320D60720VYTGWAU  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201740493003
20-07-2026 17:34:20 200.000,00 CT DEN:320T2670XZA2Y1T4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:34:31 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:34:41 100.000,00 320D6072008RQQP7  Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc FT26201037985990
20-07-2026 17:35:14 100.000,00 320D60720SZ00X78  IBFT Ung ho MS 2026.191 chau Tran Minh Duc
20-07-2026 17:35:17 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 17:35:50 200.000,00 320D60720XKEU5F1  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201064563048
20-07-2026 17:35:56 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:36:13 100.000,00 CT DEN:320T2670XZCKH8RF TRAN THI THUC OANH Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em tran minh duc
20-07-2026 17:36:45 100.000,00 CT DEN:320T2670XZD8Z5EW Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:37:02 300.000,00 320D60720N62KBXH  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201392161944
20-07-2026 17:37:41 100.000,00 CT DEN:320T2670XZEGVHW5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:37:56 100.000,00 320D60720MEXR7YX  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201862858254
20-07-2026 17:38:02 200.000,00 CT DEN:320T2670XZEZ3M79 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:38:07 300.000,00 CT DEN:320T2670XZF2B9CV Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:39:14 200.000,00 CT DEN:320T2670XZGJVW5Y Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:39:24 100.000,00 320D60720E4LQDL4  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201257406357
20-07-2026 17:39:26 200.000,00 CT DEN:320T2670XZGU4Q0V Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:39:44 500.000,00 CT DEN:320T2670XZH7BRJM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:40:00 500.000,00 320D607209VZWDXK  UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-17:40:00 6201ASCB02JYKVRJ
20-07-2026 17:40:01 200.000,00 CT DEN:320T2670XZHKNMN6 DO THU HUYEN Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:40:06 200.000,00 320D60720RSLDKLJ  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:40:15 200.000,00 CT DEN:320T2670XZHWP25K MBVCB.15209859349.959580.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1020824361 DANG THI PHUONG MINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 17:40:44 100.000,00 CT DEN:320T2670XZJJ9N1Z Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:41:13 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:41:40 300.000,00 320D60720HS14P7Z  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:42:23 300.000,00 320D60720G055RHU  Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc) Chuc em mau khoe
20-07-2026 17:44:06 200.000,00 Ung ho MS2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:44:08 100.000,00 CT DEN:320T2670XZP141U4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:44:49 200.000,00 320D60720Q4UW2YP  ms 2026.191 ung ho em Tran Minh Duc FT26201904383808
20-07-2026 17:45:33 500.000,00 ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 17:46:24 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:46:37 50.000,00 138535790126-0353995509-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:47:38 2.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:47:45 300.000,00 CT DEN:320T2670XZTT6EXK Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:48:22 50.000,00 138535960794-0913923902-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:48:58 200.000,00 CT DEN:320T2670XZVDHPWV Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:49:04 100.000,00 TRAN THI THANH LAN chuyen tien ung ho MS 2026.191 (Tran Minh Duc)
20-07-2026 17:49:30 300.000,00 320D607204UMC4GG  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201966380901
20-07-2026 17:49:44 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:50:04 200.000,00 320D60720KW1ZFVF  ung ho MS 2026 191 Tran Minh Duc
20-07-2026 17:50:09 200.000,00 CT DEN:320T2670XZWYYF2H Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:50:10 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:50:14 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:50:57 300.000,00 CT DEN:320T2670XZY14GK4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:51:36 100.000,00 320D60720XFXFW4V  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:52:36 200.000,00 320D60720DUXQ7H9  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:53:10 500.000,00 320D60720BSNSUHC  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:54:13 200.000,00 MS 2026.191 chau Tran Minh Duc
20-07-2026 17:54:26 500.000,00 CT DEN:320T2670Y02M3EJ6 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:54:52 300.000,00 CT DEN:320T2670Y036RR0U Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:55:03 50.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:55:32 370.000,00 320D60720F1WRX6H  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201455045738
20-07-2026 17:55:43 100.000,00 PHAN THI THANH MAI Chuyen tien Ung ho MS 2026. 191 ( em Tran Minh Duc)
20-07-2026 17:56:27 529.700,00 320D60720M9C8R4W  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 17:56:29 100.000,00 CT DEN:320T2670Y05BERJ8 MBVCB.15210181301.183192.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0511000449676 CAO THI OANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 17:59:05 200.000,00 CT DEN:320T2670Y08S4VAQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS  2026.191
20-07-2026 17:59:55 100.000,00 320D60720KJYZ8H7  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:04:02 500.000,00 CT DEN:320T2670Y0FALER6 MBVCB.15210328447.282929.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9383336659 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 18:04:06 200.000,00 320D607200CA1RBB  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-18:04:06 6201ASCB02JYKIJY
20-07-2026 18:04:57 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:05:02 100.000,00 320D60720R8DLXL0  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:05:21 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:05:22 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:05:30 100.000,00 CT DEN:320T2670Y0H857GQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:05:41 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:08:04 100.000,00 BUI THI THU HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc)
20-07-2026 18:08:06 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 18:08:15 100.000,00 320D60720ZPHQ7NZ  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-18:08:14 6201ASCB02JYVCGU
20-07-2026 18:08:50 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:08:50 500.000,00 ms2026190 ung ho e Chu Thuc Hung
20-07-2026 18:08:52 200.000,00 CT DEN:320T2670Y0MP9JAR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:09:27 100.000,00 ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 18:09:59 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:10:09 200.000,00 CT DEN:320T2670Y0PCKZSY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:10:24 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:10:46 100.000,00 CT DEN:320T2670Y0Q6AUE8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:11:21 300.000,00 126D60720NYMD25S  Ung ho ms 2026 19 em tran minh duc
20-07-2026 18:12:14 50.000,00 CT DEN:320T2670Y0S4QZU4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:14:09 200.000,00 320D60720L28L47F  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:14:10 200.000,00 CT DEN:320T2670Y0UPJ3AC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:14:17 200.000,00 CT DEN:320T2670Y0UURPRK Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:14:18 500.000,00 CT DEN:320T2670Y0UV1KW2 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:14:32 50.000,00 CT DEN:320T2670Y0V5GXZH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:14:37 50.000,00 320D60720LF2XGGC  PHAM THI THUC CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC-200726-18:14:37 6201ASCB02JY9TUG
20-07-2026 18:15:54 100.000,00 CT DEN:320T2670Y0WZCJFT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:16:40 300.000,00 320D607203H9P9JL  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:16:53 100.000,00 CT DEN:320T2670Y0Y8W82R GD Ant ungho MS 2026.191 Tran MinhDuc
20-07-2026 18:17:53 100.000,00 320D60720LRPRXJR  Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:18:23 200.000,00 ung ho MS 2026.191
20-07-2026 18:18:44 300.000,00 CT DEN:320T2670Y10Q5QXS MBVCB.15210601110.471892.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0061001008846 LE TAN BAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 18:19:27 200.000,00 320D607206PEUJL5  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:19:53 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:20:36 100.000,00 CT DEN:320T2670Y136FE8K Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:21:05 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:21:46 200.000,00 CT DEN:320T2670Y14QFN9R Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:22:17 100.000,00 CT DEN:320T2670Y15DJPBK Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:22:38 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 18:24:05 200.000,00 CT DEN:320T2670Y17SNEE3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:25:13 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:25:33 200.000,00 CT DEN:320T2670Y19Q8AZF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:26:04 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:26:29 100.000,00 CT DEN:320T2670Y1AY2JVW Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:26:41 100.000,00 CT DEN:320T2670Y1B7A7PT MBVCB.15210747728.571248.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0031000446995 NGUYEN THI THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 18:27:07 200.000,00 CT DEN:320T2670Y1BSJCQ9 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:27:45 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:28:06 100.000,00 320D60720F71X77C  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:28:33 5.000,00 320D60720XE3NLL1  Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
20-07-2026 18:29:35 100.000,00 ZP7D3UDJKOGQ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:30:44 100.000,00 320D607201LBA7QL  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:30:53 100.000,00 UNG HO MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:30:55 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:31:07 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:31:10 100.000,00 CT DEN:320T2670Y1H4QH59 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:31:18 100.000,00 320D60720G5ZSUN1  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:31:54 200.000,00 320D60720HM8CBZ1  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201630458738
20-07-2026 18:32:01 20.000,00 CT DEN:320T2670Y1J8YKS4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:32:19 300.000,00 320D60720RMLQ3LC  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:32:48 100.000,00 CT DEN:320T2670Y1K9JB6T Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:32:50 100.000,00 CT DEN:320T2670Y1KBA2T2 LE THI KIM LOAN Chuyen tien ung ho MS 2026191  em tran minh duc
20-07-2026 18:33:04 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:34:23 100.000,00 CT DEN:320T2670Y1MCSKXS Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:34:44 200.000,00 320D60720ZLL7NPH  Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 18:34:57 500.000,00 CT DEN:320T2670Y1N4D10K Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:35:51 50.000,00 320D60720W3XRQR8  uh 2026.191 Tran Minh Duc FT26201960300290
20-07-2026 18:37:02 100.000,00 320D607204TKZP2W  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201615649026
20-07-2026 18:37:44 100.000,00 320D60720UBBN8DN  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201560314975
20-07-2026 18:38:23 100.000,00 HO THI HANG chuyen tien chau tran minh duc ma so 2026 191
20-07-2026 18:38:24 100.000,00 CT DEN:320T2670Y1SP70TF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:39:26 200.000,00 CT DEN:320T2670Y1U1SY4J MBVCB.15210980976.735408.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000392471 NGUYEN VAN THANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 18:41:22 200.000,00 320D607205SXUU70  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:41:31 500.000,00 CT DEN:320T2670Y1WSZ508 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:42:26 100.000,00 320D60720UB3Z5WB  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:42:36 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:43:14 100.000,00 320D60720M5BTFKP  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:43:31 100.000,00 CT DEN:320T2670Y1ZERMCH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:44:05 200.000,00 NGUYEN TRAN VAN ANH chuyen tien uh Ms 2026.191 e tran minh duc
20-07-2026 18:44:14 100.000,00 CT DEN:320T2670Y20DGEN7 MBVCB.15211085228.799279.ung ho MS 2026.191.CT tu 1045976371 KHUONG THI THAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 18:44:30 200.000,00 320D60720FTZ7T33  ung ho 2026.191 tranminhduc FT26201151497603
20-07-2026 18:44:30 200.000,00 CT DEN:320T2670Y20R9HY1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:46:58 50.000,00 320D60720C0KPCJD  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:47:46 200.000,00 CT DEN:320T2670Y2526RG1 MBVCB.15211142363.845958.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004043060 NGO THI HIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 18:47:48 50.000,00 320D60720J06CJNP  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:48:02 50.000,00 CT DEN:320T2670Y25DQ7L1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:49:24 300.000,00 320D60720B8ATEAD  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:49:57 50.000,00 CT DEN:320T2670Y27XJYDN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:50:16 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:50:17 300.000,00 CT DEN:320T2670Y28CXVAP MBVCB.15211204391.877825.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9374768137 HOANG THI TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 18:50:39 100.000,00 320D60720M038SZ3  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000163489070
20-07-2026 18:50:56 500.000,00 320D60720SLBGQDF  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:52:00 100.000,00 NGUYEN THI THUY chuyen tien ung ho e tran minh duc ms 2026.191
20-07-2026 18:52:56 200.000,00 CT DEN:320T2670Y2BW4H89 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:53:13 50.000,00 CT DEN:320T2670Y2C894C9 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:53:50 2.000.000,00 320D60720M5GYM3J                                     Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:54:14 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:55:07 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 ( Tran Minh Duc)
20-07-2026 18:55:38 50.000,00 CT DEN:126T2670Y2FFE09B Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
20-07-2026 18:55:45 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:57:53 100.000,00 CT DEN:320T2670Y2JE1FM6 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:58:45 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:59:38 200.000,00 320D607209MF07EG  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 18:59:58 300.000,00 CT DEN:320T2670Y2M5JQVH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:01:20 200.000,00 320D60720RTFD1A2  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-19:01:20 6201ASCB02JYHDND
20-07-2026 19:01:37 50.000,00 CT DEN:320T2670Y2PBZJCU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:02:29 100.000,00 CT DEN:320T2670Y2QGTXCZ ung ho MS 2026. 191  em tran minh duc mong chau nhanh khoe
20-07-2026 19:03:24 100.000,00 CT DEN:320T2670Y2RPQ59F Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:03:46 200.000,00 unh ho MS 2026  191 chau Tran Minh Duc
20-07-2026 19:03:48 50.000,00 320D60720PN8XH9N  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:05:28 300.000,00 320D60720DFW1FR1  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201928719105
20-07-2026 19:05:59 200.000,00 CT DEN:320T2670Y2V3J43K Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:06:19 100.000,00 GIANG ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc)
20-07-2026 19:06:48 100.000,00 CT DEN:320T2670Y2W6HSMZ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:07:05 100.000,00 320D60720H3PXMSY  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:08:08 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:08:14 300.000,00 Ung ho MS 2026.191
20-07-2026 19:08:53 100.000,00 320D60720HG7ZPVR  Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201417602062
20-07-2026 19:09:06 500.000,00 138548769688-0902659857-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:09:46 50.000,00 CT DEN:320T2670Y303XNR2 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:11:19 100.000,00 CT DEN:320T2670Y3256XB9 MBVCB.15211591140.144090.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9939570695 NGUYEN TRAN PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 19:12:52 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:14:14 200.000,00 CT DEN:320T2670Y360G67T Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:14:22 100.000,00 320D60720S8VYSBT  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201777266068
20-07-2026 19:15:04 2.000.000,00 CT DEN:320T2670Y373LE4N MBVCB.15211653344.189934.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000187640 NGUYEN THI THU SUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 19:15:10 200.000,00 320D60720XN1TPCY  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201660949671
20-07-2026 19:15:44 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:16:55 300.000,00 320D60720H054LGT  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:17:03 100.000,00 320D60720N07LQAZ  Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201076701789
20-07-2026 19:17:13 500.000,00 320D60720N3HQMQK  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:17:41 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:18:14 150.000,00 320D60720R1GH3F4  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:18:18 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:19:15 50.000,00 CT DEN:320T2670Y3CMQTR0 MBVCB.15211737909.242531.TRINH MINH HOA chuyen tien ung ho ms 2026.191 tran minh duc.CT tu 1913721086 TRINH MINH HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 19:20:23 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 19:21:40 200.000,00 CT DEN:320T2670Y3FTLSSS Ung ho MS 2026.191
20-07-2026 19:23:04 200.000,00 CT DEN:320T2670Y3HNGCHA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:23:08 200.000,00 CT DEN:320T2670Y3HRK5ZX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:23:08 200.000,00 320D607206RGRZHD  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201144081880
20-07-2026 19:23:19 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:23:46 300.000,00 320D60720998FV60  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201201271081
20-07-2026 19:24:04 200.000,00 LE THI TUYET MAI chuyen tien ung ho MS 2026.191
20-07-2026 19:24:07 300.000,00 CT DEN:320T2670Y3K1VQ3B Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:24:22 500.000,00 CT DEN:320T2670Y3KDJ6J2 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:24:42 300.000,00 CT DEN:320T2670Y3KU7A8F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:25:25 100.000,00 CT DEN:320T2670Y3LSJ491 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:26:11 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 19:26:19 300.000,00 CT DEN:320T2670Y3MYG10D MBVCB.15211862026.328773.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0031000176612 NGUYEN THI THU TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 19:26:26 100.000,00 320D607203CXA6CY  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:26:27 200.000,00 320D6072049KUDQS  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:26:29 50.000,00 CT DEN:320T2670Y3N6KAG6 MBVCB.15211873854.331019.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0711000222569 HA THANH NAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 19:27:03 100.000,00 TRUONG THANH THUY  ck ungho ms 2026.191(em tran minh duc)
20-07-2026 19:27:14 200.000,00 ungho MS2026.191
20-07-2026 19:27:50 30.000,00 320D60720WJZ2YTZ  Ung ho ma so 2026.191  em Tran Minh Duc FT26201847038012
20-07-2026 19:29:15 100.000,00 CT DEN:320T2670Y3RUD4G3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:29:46 200.000,00 CT DEN:320T2670Y3SHKAME Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:31:10 100.000,00 320D60720Y4QQ6C2  NGUYEN THI HAI HA chuyen Ung ho MS.2026.191 FT26201904780170
20-07-2026 19:31:13 100.000,00 CT DEN:320T2670Y3UED0HZ UH Tran Minh Duc
20-07-2026 19:31:36 200.000,00 Ung ho Ms 2026.191
20-07-2026 19:31:57 50.000,00 320D60720UAXAACQ  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:32:03 100.000,00 CT DEN:320T2670Y3VJ0ZPJ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:32:16 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:32:26 150.000,00 Ung ho MS 206.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 19:32:45 500.000,00 CT DEN:320T2670Y3WFESX1 MBVCB.15211984346.404939.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1025033605 LUONG NGUYEN DAI TRIET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 19:32:54 100.000,00 CT DEN:320T2670Y3WN10FB Ung ho MS 2026 191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:33:03 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em TRAN MINH DUC)
20-07-2026 19:33:50 200.000,00 CT DEN:320T2670Y3XWCTWC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:34:51 50.000,00 CT DEN:320T2670Y3Z7W8VV Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:35:22 100.000,00 MS 2026.191 ung ho em
20-07-2026 19:36:26 100.000,00 ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 19:36:50 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 19:38:01 30.000,00 320D60720EYTCER6  DUONG KHANH CHI chuyen ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201403241843
20-07-2026 19:38:19 500.000,00 320D607203SDTEA7  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201320488089
20-07-2026 19:39:10 200.000,00 320D60720BV6QG0R  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:40:06 200.000,00 138553759575-0962916121-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:41:12 50.000,00 CT DEN:320T2670Y47M0MAK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:41:17 500.000,00 320D60720YCUTGW5  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201307727388
20-07-2026 19:41:39 200.000,00 320D60720KLTYYLK  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201606023608
20-07-2026 19:42:17 200.000,00 CT DEN:320T2670Y491FHMM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:42:20 100.000,00 138554251422-0337295522-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:42:41 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:42:44 50.000,00 320D60720QZV8R4K  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:42:52 100.000,00 320D60720TNCME1Q  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201462400870
20-07-2026 19:44:28 100.000,00 CT DEN:320T2670Y4BXURNB Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
20-07-2026 19:44:39 100.000,00 CT DEN:320T2670Y4C5JK8E MBVCB.15212198068.546157.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0031000288104 NGUYEN QUANG HUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 19:45:19 100.000,00 CT DEN:320T2670Y4D2426H Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:46:01 100.000,00 320D607207A7QZS5  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:46:13 200.000,00 CT DEN:320T2670Y4E8H8UV Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:46:56 500.000,00 ung ho chau Tran Minh Duc  que nghe An
20-07-2026 19:47:41 50.000,00 CT DEN:320T2670Y4G5S3J7 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:48:25 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:48:29 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:48:36 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:48:42 100.000,00 CT DEN:320T2670Y4HHF5LW Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026191 Tran Minh Duc
20-07-2026 19:48:52 200.000,00 320D60720C86XQDW  Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201149019075
20-07-2026 19:48:53 200.000,00 CT DEN:320T2670Y4HS0SPF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:49:00 200.000,00 320D60720KDP55TG  Ung ho ms 2026.191 em tran minh duc FT26201148302417
20-07-2026 19:49:01 100.000,00 CT DEN:320T2670Y4HY9P1J Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:49:30 300.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:49:37 200.000,00 320D60720D5JD9FB  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:49:41 100.000,00 CT DEN:320T2670Y4JU2C0Q Vietinbank;110628136866;TRINH THI THUY ung ho MS 2026.191
20-07-2026 19:50:11 200.000,00 ung ho MS 2026.191
20-07-2026 19:50:41 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:50:41 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:51:28 300.000,00 320D607209HJRBMP  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:51:52 50.000,00 320D60720B8Y7GFD  Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 19:52:20 100.000,00 CT DEN:320T2670Y4NAQ6HK MBVCB.15212319256.626774.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1035316101 NGUYEN THI DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 19:52:54 100.000,00 138555810884-0389093519-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:53:30 200.000,00 320D60720BNBKGWC  ung ho ms 2026.191
20-07-2026 19:54:13 100.000,00 CT DEN:320T2670Y4QT7HD1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:55:08 50.000,00 CT DEN:320T2670Y4S0S7TL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:55:08 100.000,00 Ms 2026.191
20-07-2026 19:55:47 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:57:43 200.000,00 320D60720XAYCZ1B  ung ho MS 2026 191 em tran minh duc
20-07-2026 19:57:48 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:58:00 10.000,00 CT DEN:320T2670Y4VT6ATG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:58:06 100.000,00 ung ho Ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc)
20-07-2026 19:58:23 10.000,00 CT DEN:320T2670Y4WA68ZY Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
20-07-2026 19:58:35 200.000,00 CT DEN:320T2670Y4WKEZLS Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:58:38 200.000,00 CT DEN:320T2670Y4WMXS81 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:58:52 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 19:58:59 500.000,00 320D60720EC4YLQR  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201144209526
20-07-2026 19:59:00 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:00:26 100.000,00 CT DEN:320T2670Y4Z0D13H Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:00:42 200.000,00 CT DEN:320T2670Y4ZCCDDW Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:00:56 50.000,00 320D607208TQUJBV  Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26201224322424
20-07-2026 20:01:13 50.000,00 CT DEN:320T2670Y501H7Q7 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:01:26 500.000,00 CT DEN:320T2670Y50BS960 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:01:26 200.000,00 320D60720HPWWSYD  Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 20:01:29 200.000,00 CT DEN:320T2670Y50DRXSG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:02:00 500.000,00 CT DEN:320T2670Y512NNSG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:02:24 50.000,00 320D607203EELCNW  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:03:45 100.000,00 CT DEN:320T2670Y53DT8TC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:04:06 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:04:24 200.000,00 320D60720PWARNUB  ung ho ms2026 191 em tran minh duc
20-07-2026 20:04:54 200.000,00 CT DEN:320T2670Y54X1EX2 MBVCB.15212533352.775952.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0691000309114 VU THI PHUONG THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 20:05:41 160.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:06:01 300.000,00 CT DEN:320T2670Y56DGU9N Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:06:10 100.000,00 126D60720NV3SBU2  Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 20:06:17 200.000,00 CT DEN:320T2670Y56RH0UV MBVCB.15212564937.792396.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0351000640127 NGUYEN THI QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 20:06:56 40.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:07:19 100.000,00 320D60720RNBCQE3  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:07:31 200.000,00 320D6072004MVDPA  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:08:15 150.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:09:05 500.000,00 CT DEN:320T2670Y5AF020D Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:09:38 100.000,00 CT DEN:320T2670Y5B5FNDP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:09:43 200.000,00 CT DEN:320T2670Y5B9G4US Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:10:33 50.000,00 CT DEN:320T2670Y5CD2REC MBVCB.15212639937.841126.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121000832737 PHAM THI TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 20:12:28 300.000,00 CT DEN:320T2670Y5EWSKUF UNG HO MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:13:25 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:14:16 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:14:24 300.000,00 320D60720P0K0SQ8  Ung ho MS 2026.191 - em Tran Minh Duc FT26201214516155
20-07-2026 20:15:05 100.000,00 320D60720ZNSSVGA  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:16:09 300.000,00 320D60720L4KFBWR  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:16:20 500.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 20:16:22 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:16:26 200.000,00 320D607208U8VZBA  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:16:57 200.000,00 CT DEN:320T2670Y5LU944Q MBVCB.15212755969.916386.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9372987510 NGO THI LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 20:17:29 300.000,00 CT DEN:320T2670Y5MHQGB0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:17:44 200.000,00 CT DEN:320T2670Y5MVLB14 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:20:15 400.000,00 320D60720Z3175Q2  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:21:57 200.000,00 CT DEN:320T2670Y5TEBXKU Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:22:00 200.000,00 CT DEN:320T2670Y5TGV5ZJ Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:22:04 300.000,00 320D607203VP0W07  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201970643118
20-07-2026 20:22:34 100.000,00 CT DEN:320T2670Y5U7ZYAF Ung ho Ma so 2026.191 Em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:23:05 100.000,00 CT DEN:320T2670Y5UXPRLS MBVCB.15212858606.986254.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0221000039383 NGUYEN THI HUONG QUE toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 20:24:24 100.000,00 CT DEN:320T2670Y5WNDFY6 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:27:54 200.000,00 320D607205CYG0E5  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201001059083
20-07-2026 20:28:00 300.000,00 320D60720YG6T3PL  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:28:28 100.000,00 320D607200FG2DCZ  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:28:32 300.000,00 320D60720LXY2X8T  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201081439159
20-07-2026 20:29:42 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:29:44 50.000,00 CT DEN:320T2670Y63PPX09 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:29:53 100.000,00 CT DEN:320T2670Y63WM8CR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:29:58 100.000,00 CT DEN:320T2670Y640PW0P Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:30:07 200.000,00 CT DEN:320T2670Y647FUSJ Nguyen Hoang Quan ung ho MS 2026.191 Tran Minh Duc
20-07-2026 20:30:39 150.000,00 CT DEN:320T2670Y64XCV6F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:30:41 200.000,00 CT DEN:320T2670Y64YVZA3 NGUYEN THI HA VY chuyen tien ung ho MS 2026.191
20-07-2026 20:31:17 50.000,00 CT DEN:320T2670Y65RJJDF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:32:19 100.000,00 CT DEN:320T2670Y673S6LK NGUYEN THI MINH NGUYET Chuyen tien ung ho MS 2026.191 em tran minh hieu mong phep mau den voi em
20-07-2026 20:32:55 200.000,00 CT DEN:320T2670Y67X1W6F MBVCB.15213018257.098760.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000177133 AU THI QUYNH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 20:34:58 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:35:20 100.000,00 MS 2026.191
20-07-2026 20:35:25 200.000,00 320D60720UPBSG17  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201000254836
20-07-2026 20:36:13 300.000,00 CT DEN:320T2670Y6C9DV2D Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:36:47 500.000,00 CT DEN:320T2670Y6D0XYX3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:37:20 150.000,00 CT DEN:320T2670Y6DR7L2R Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:37:33 500.000,00 CT DEN:320T2670Y6E16R0Q Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:38:36 200.000,00 CT DEN:320T2670Y6FDUR5Z Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:39:06 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:39:17 200.000,00 320D607209L2DGMN  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:40:59 500.000,00 138562701789-0935707432-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:41:06 50.000,00 CT DEN:320T2670Y6JQ3E72 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:41:15 200.000,00 320D60720NE056WC  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:41:29 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:41:55 200.000,00 320D6072012LJ0SF  ung ho MS 2026.191 em Tran minh Duc FT26201610700500
20-07-2026 20:43:26 300.000,00 CT DEN:320T2670Y6MSUB28 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:45:30 100.000,00 138563340678-0947687044-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:47:08 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:47:34 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:48:41 100.000,00 CT DEN:320T2670Y6UQVE8G MBVCB.15213270133.267470.ung ho MS 2026 191.CT tu 1023982160 DUONG THI THANH HUE toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 20:48:57 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:49:14 500.000,00 CT DEN:320T2670Y6VFYPKB MBVCB.15213284772.274269.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9983877902 NGUYEN THI HUYEN TAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 20:50:06 50.000,00 320D60720J8VLQQ0  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:50:24 100.000,00 320D60720VJD35HZ  UNG HO MS 2026.191 - em Tran Minh Duc FT26201421644599
20-07-2026 20:50:37 100.000,00 CT DEN:320T2670Y6X9DW4X Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:51:20 100.000,00 320D607205LUJJK8  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201744832544
20-07-2026 20:52:08 100.000,00 UNG HO MS 2026.186 (anh Trinh Quoc Bao)
20-07-2026 20:52:16 100.000,00 320D60720WPQ7XH3  Ung ho ms 2026.191 - em Tran Minh Duc FT26201701512229
20-07-2026 20:52:34 200.000,00 CT DEN:320T2670Y6ZV1L93 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:52:40 200.000,00 CT DEN:320T2670Y6ZZYPWN MBVCB.15213339404.309572.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0011004156679 NGUYEN LAN PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 20:53:38 1.000.000,00 CT DEN:320T2670Y718YB1D Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:55:41 500.000,00 CT DEN:320T2670Y73YV6QT Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:56:08 100.000,00 CT DEN:320T2670Y74K1G38 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:56:16 50.000,00 CT DEN:320T2670Y74R3704 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:56:30 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:58:18 20.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em TRAN MINH DUC).
20-07-2026 20:58:43 30.000,00 CT DEN:320T2670Y77Z13HZ MBVCB.15213419321.370916.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0511000467737 PHAM NGOC SON toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 20:58:51 300.000,00 CT DEN:320T2670Y785NGV5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:59:17 1.000.000,00 CT DEN:320T2670Y78QN0PP MBVCB.15213422072.375482.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1045475542 PHAM THI NGOC HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 20:59:37 500.000,00 320D607200VLXTT1  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 20:59:52 300.000,00 CT DEN:320T2670Y79GUY8P MBVCB.15213439534.381691.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0041000286251 LE THI THU THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 21:01:14 300.000,00 320D60720J1G787U  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201927096962
20-07-2026 21:01:31 200.000,00 CT DEN:320T2670Y7BNSX3Z Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:01:48 100.000,00 CT DEN:320T2670Y7C20V11 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:02:32 200.000,00 138565567853-0904814191-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:03:09 100.000,00 CT DEN:320T2670Y7DUG2TG Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:03:54 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:04:10 300.000,00 CT DEN:320T2670Y7F5YFNM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:04:31 200.000,00 CT DEN:320T2670Y7FN44BX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:05:47 50.000,00 320D60720SGLZN1L  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26201454557510
20-07-2026 21:05:54 200.000,00 320D60720W7PY49U  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:06:07 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:07:23 500.000,00 320D60720U3SHCXC  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:08:05 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 ( em TRAN MINH DUC)
20-07-2026 21:08:32 1.000.000,00 320D60720468TJPU  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:08:41 100.000,00 ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc )
20-07-2026 21:08:52 300.000,00 320D60720GTFTTEY  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:09:09 200.000,00 CT DEN:320T2670Y7MS0RBV ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:11:44 200.000,00 CT DEN:320T2670Y7R5PD8H Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:11:53 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 21:12:28 500.000,00 CT DEN:320T2670Y7S52QU0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:12:38 50.000,00 320D607206JXW7WB  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:12:40 200.000,00 CT DEN:320T2670Y7SDZZKQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:12:53 200.000,00 CT DEN:320T2670Y7SP7KEF Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:13:26 500.000,00 CT DEN:320T2670Y7TEE5UB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:14:38 100.000,00 320D60720P4CNQFH  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:15:03 200.000,00 CT DEN:320T2670Y7VJR3N4 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:15:23 20.000,00 CT DEN:320T2670Y7VZV8SZ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:15:33 200.000,00 320D60720GLHCKPM  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202885311987
20-07-2026 21:15:42 500.000,00 CT DEN:320T2670Y7WDS1BH MBVCB.15213662693.535655.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003438934 NGUYEN THI XUAN PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 21:15:45 50.000,00 CT DEN:320T2670Y7WG1RYF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:15:48 50.000,00 CT DEN:320T2670Y7WJ65J3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:16:03 100.000,00 CT DEN:320T2670Y7WVC2UB Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.191
20-07-2026 21:16:43 50.000,00 CT DEN:320T2670Y7XR7JEV Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung
20-07-2026 21:17:27 300.000,00 320D60720R0GZTD5  Ung ho MS 2026.191-em Tran Minh Duc FT26202686338077
20-07-2026 21:17:32 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:17:49 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:17:50 200.000,00 CT DEN:320T2670Y7Z7X30F MBVCB.15213705106.555466.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0071003574890 LE THUY DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 21:18:51 100.000,00 320D60720H0W97UL  Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26202270889104
20-07-2026 21:18:57 200.000,00 CT DEN:320T2670Y80Q6JE3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:19:20 2.000.000,00 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:19:29 200.000,00 320D60720DWJJF8F  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:20:22 1.000.000,00 VU TRAN NGUYEN MINH ung ho MS2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 21:20:38 100.000,00 CT DEN:320T2670Y82XQ1W0 MBVCB.15213744211.580695.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0821000015073 NGUYEN THI HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 21:20:50 100.000,00 320D60720C6N97JM  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:22:38 100.000,00 CT DEN:320T2670Y85KC0RD Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:22:55 100.000,00 CT DEN:320T2670Y85XWH41 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:23:51 200.000,00 CT DEN:320T2670Y87676QF Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc mong em mau khoe nhe
20-07-2026 21:24:48 50.000,00 320D607205PVTE36  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:25:18 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:25:34 20.000,00 CT DEN:320T2670Y89F3HWX Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:25:35 200.000,00 320D60720J19WVW8  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:25:39 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc)
20-07-2026 21:25:39 100.000,00 CT DEN:320T2670Y89JCQSL Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:26:51 1.000.000,00 CT DEN:320T2670Y8B4L2A8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:27:16 100.000,00 CT DEN:320T2670Y8BP2UMB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:27:17 100.000,00 CT DEN:320T2670Y8BQ8V2G Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:27:19 200.000,00 CT DEN:320T2670Y8BRD81E UNG HO MS 2026. 191 em TRAN MINH DUC
20-07-2026 21:27:32 200.000,00 MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:27:44 150.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 21:28:40 500.000,00 CT DEN:320T2670Y8DJDX4G MBVCB.15213843825.652025.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0121002210907 TRAN NGOC HUONG GIANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 21:29:35 300.000,00 320D607206MWL56X  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:29:44 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:30:42 100.000,00 320D60720U676U3A  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202403257815
20-07-2026 21:30:49 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:32:05 100.000,00 CT DEN:320T2670Y8J1DJEL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:33:08 300.000,00 320D60720H39DCJT  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:33:14 100.000,00 ung ho MS 2026.191( em Tran Minh Duc)
20-07-2026 21:35:01 500.000,00 320D60720S56SVTA  Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 21:36:12 200.000,00 CT DEN:320T2670Y8PGBWCD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:36:19 100.000,00 CT DEN:320T2670Y8PMRW8A MBVCB.15213929650.717108.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0021001359600 CHU NGOC TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 21:36:35 200.000,00 138569945272-0378793418-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:37:48 300.000,00 CT DEN:320T2670Y8RL0BKJ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:38:41 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:39:43 500.000,00 CT DEN:320T2670Y8U4FP88 MBVCB.15213970506.744779.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0451000243525 PHAN THI KIM LIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 21:41:50 200.000,00 CT DEN:320T2670Y8WX0FBS TRAN THI HUYEN TRANG chuyen tien
20-07-2026 21:42:35 100.000,00 320D60720LUAS690  ung ho MS 2026 191
20-07-2026 21:42:52 500.000,00 CT DEN:320T2670Y8Y9PFM0 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:43:30 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:43:51 500.000,00 320D6072009QKHHM  Ung ho MS.2026.191.em Tran Minh Duc. Mong em som hoi phuc FT26202734263605
20-07-2026 21:43:54 200.000,00 CT DEN:320T2670Y8ZN19BB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:44:10 200.000,00 320D6072048CYJP8  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:44:20 100.000,00 CT DEN:320T2670Y907MJZ5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:44:34 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:44:42 20.000,00 CT DEN:320T2670Y90PMYLY VO THI NGOC THAM Chuyen tien mong chau mau khoi , adidaphat
20-07-2026 21:45:22 200.000,00 CT DEN:320T2670Y91KLKGA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:45:40 100.000,00 320D607208R5HUYE  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202816034329
20-07-2026 21:46:19 100.000,00 UNG HO MS 2026.191 EM TRAN MINH DUC
20-07-2026 21:46:30 200.000,00 ZP7D3UDKRTFN Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:46:47 100.000,00 CT DEN:320T2670Y93FGQJG ung ho MS 2026.191  em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:46:50 500.000,00 320D60720Q40ZPBE  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-21:46:50 6201ASCB02JQ87DF
20-07-2026 21:46:52 100.000,00 320D60720LGDJ6V4  ung ho ms 2026.191 em tran minh duc FT26202610160901
20-07-2026 21:47:31 200.000,00 CT DEN:320T2670Y94EU6H6 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:48:37 100.000,00 320D60720JLHFPRT  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202594658232
20-07-2026 21:48:48 300.000,00 CT DEN:320T2670Y9641SVN MBVCB.15214078231.815784.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0081001189929 PHAN QUOC NHUT toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 21:49:15 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 21:50:22 200.000,00 CT DEN:320T2670Y986KUQN Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:51:26 100.000,00 Ung ho MS 2026.191
20-07-2026 21:51:31 100.000,00 320D60720VT0AYB6  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202038838739
20-07-2026 21:51:36 200.000,00 320D6072016XZAC7  Ung ho MS 2026.191 em tran minh duc FT26202189581153
20-07-2026 21:51:45 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:51:49 200.000,00 LE ANH THU chuyen tienUng ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 21:52:31 300.000,00 CT DEN:320T2670Y9B0WSGD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:52:32 100.000,00 320D60720TW9DXAQ  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:53:15 300.000,00 CT DEN:320T2670Y9C06J1J Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:53:38 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:54:02 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:54:27 100.000,00 CT DEN:320T2670Y9DKMHJ6 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc cua it long nhieeu mong con mau khoer
20-07-2026 21:54:49 20.000,00 ZP7D3UDKTC8F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:54:51 200.000,00 CT DEN:320T2670Y9E3PMHN MBVCB.15214147698.860357.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9979056457 TRAN THI DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 21:54:51 100.000,00 CT DEN:320T2670Y9E3ECKE MBVCB.15214147796.860478.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1013350716 DANG THI HONG NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 21:56:23 200.000,00 CT DEN:320T2670Y9G4J09L MBVCB.15214165388.871287.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0301000313028 NGUYEN QUOC CHINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 21:57:21 200.000,00 320D60720MKK9U1H  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:57:42 50.000,00 CT DEN:320T2670Y9HVNARH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:58:05 500.000,00 320D60720GGVT0NB  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202704280456
20-07-2026 21:58:13 200.000,00 CT DEN:320T2670Y9JJLZCS Vietinbank;110628136866;DO THI NGOC MAI ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:58:15 200.000,00 CT DEN:320T2670Y9JL4VJD Ung ho MS 2026.191  em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:58:25 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 21:59:16 100.000,00 320D60720NT1KT99  NGO MINH CHAU UH Ms2026.191 Tran Minh Duc
20-07-2026 21:59:23 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 21:59:41 100.000,00 CT DEN:320T2670Y9LGJZNC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:00:03 200.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 22:00:09 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:01:14 100.000,00 320D60720E3G6SMH  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:01:19 30.000,00 320D6072017N8XWY  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:01:44 200.000,00 320D60720Y20TTLQ  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:01:57 300.000,00 CT DEN:320T2670Y9PGCTS5 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:02:52 200.000,00 320D60720NV55C2D  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:03:06 200.000,00 CT DEN:320T2670Y9R04T9F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:03:14 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:03:19 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:03:20 200.000,00 320D607200HZVGMC  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:03:30 50.000,00 CT DEN:320T2670Y9RJ8AN1 MBVCB.15214230353.920688.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1014327092 DOAN THI THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 22:03:37 1.000.000,00 320D60720SQCDDAY  Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202349700228
20-07-2026 22:04:12 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:04:30 100.000,00 CT DEN:320T2670Y9SUTL2Q Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:04:47 200.000,00 320D60720Q34N2AL  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202429042204
20-07-2026 22:05:45 50.000,00 CT DEN:320T2670Y9UH6V77 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:06:20 300.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 22:06:46 500.000,00 CT DEN:320T2670Y9VUHXD7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:06:54 200.000,00 CT DEN:320T2670Y9W0Y9AA Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:07:30 100.000,00 CT DEN:320T2670Y9WU1PEJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:07:30 100.000,00 ung ho ms 2026.191 (em TRAN MINH DUC)
20-07-2026 22:08:04 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:08:06 100.000,00 CT DEN:320T2670Y9XLEUBF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:08:37 100.000,00 320D60720NC5R9K2  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:08:59 200.000,00 CT DEN:320T2670Y9YSKX53 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:09:05 200.000,00 CT DEN:320T2670Y9YWVW2M Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:10:10 200.000,00 320D60720DGTZWR8  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:10:17 100.000,00 CT DEN:320T2670YA0GL0R5 MBVCB.15214290352.965614.ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc).CT tu 0271000955367 NGO THI HONG LOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 22:10:23 200.000,00 CT DEN:320T2670YA0LVHUA Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:10:51 10.000,00 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
20-07-2026 22:11:39 200.000,00 CT DEN:320T2670YA2A5Q5T Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:11:41 111.000,00 CT DEN:320T2670YA2B9CB8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:12:59 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:13:35 100.000,00 320D60720GGR86RY  138573822896 0985874326 Ung ho MS 2026191
20-07-2026 22:13:42 100.000,00 CT DEN:320T2670YA502ZU1 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:14:06 300.000,00 320D6072021A8MEB  Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26202844975479
20-07-2026 22:14:28 200.000,00 CT DEN:320T2670YA60RWZZ Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:14:32 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:15:10 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:16:17 200.000,00 CT DEN:320T2670YA8E3XPH Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:17:23 100.000,00 320D607201YTR2QF  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202511128217
20-07-2026 22:18:32 50.000,00 CT DEN:320T2670YABCW3PK Ung ho MS 2026.191 em TRAN MINH DUC
20-07-2026 22:18:39 50.000,00 320D60720RLCDQH2  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:19:16 100.000,00 CT DEN:320T2670YACC2LBT Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:19:30 200.000,00 CT DEN:320T2670YACNRQ4E ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:19:35 500.000,00 CT DEN:320T2670YACS9APC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:20:24 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:21:09 100.000,00 320D60720BJQN9ZV  Ung ho MS 2026 191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 22:23:07 100.000,00 320D60720ZX8PC62  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:23:26 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:24:39 300.000,00 320D60720V6YJEPK  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:24:49 300.000,00 CT DEN:320T2670YAKPF2BG Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:25:07 200.000,00 CT DEN:320T2670YAL2UP3H Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:26:45 50.000,00 CT DEN:320T2670YAN7MM58 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:27:58 200.000,00 320D60720T8NBA5J  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:29:14 500.000,00 320D60720LFW9017  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:30:02 200.000,00 CT DEN:320T2670YASK8FR8 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:30:15 100.000,00 320D60720FQ9WDFR  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:30:17 50.000,00 320D60720E8CBWL5  Ung ho MS 2026.191  em Tran Minh Duc. Chuc em som khoe FT26202860003722
20-07-2026 22:30:41 500.000,00 320D60720HHLZQ9V  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:32:38 50.000,00 CT DEN:320T2670YAVZTND3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:32:54 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:33:17 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:33:30 500.000,00 CT DEN:320T2670YAX4QJUE Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:33:39 500.000,00 CT DEN:320T2670YAXC51YC MBVCB.15214486754.101401.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9909874069 THAI THI THUY DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 22:33:53 200.000,00 CT DEN:320T2670YAXNCJ3Z Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:34:24 500.000,00 320D60720CLWRL60  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:34:42 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:34:58 100.000,00 320D60720DPDN5ZG  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:35:30 100.000,00 CT DEN:320T2670YAZSS5UD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:36:18 10.000,00 320D60720WDMLT6M  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202309042704
20-07-2026 22:36:27 200.000,00 320D60720ZF3G1MD  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202548180940
20-07-2026 22:37:08 500.000,00 320D60720CH4QD35  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202746839055
20-07-2026 22:37:09 200.000,00 CT DEN:320T2670YB1Z5HU3 Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:38:38 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:38:40 200.000,00 CT DEN:320T2670YB3YXMCP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:39:12 100.000,00 ung ho ms 2026.191
20-07-2026 22:40:13 300.000,00 CT DEN:320T2670YB60V93F Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:41:28 100.000,00 320D6072053UX3LS  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc-200726-22:41:27 6201ASCB02JQJRTN
20-07-2026 22:41:38 300.000,00 CT DEN:320T2670YB7W8AKY Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:41:46 500.000,00 320D60720SE7AEJW  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202087790233
20-07-2026 22:42:07 100.000,00 320D60720ANN4B8A  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:42:21 50.000,00 320D60720B26YAYM  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:42:54 200.000,00 320D60720VTNKFKA  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202580797902
20-07-2026 22:42:55 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:43:53 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:44:00 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:44:18 200.000,00 CT DEN:320T2670YBBDNG93 ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:44:30 500.000,00 320D6072040P6PSG  138576504686 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc CHUYEN TIEN OQCH000G73eR MOMO138576504686MOMO
20-07-2026 22:45:04 100.000,00 CT DEN:320T2670YBCEA66J Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:45:32 1.200.000,00 CT DEN:320T2670YBD1AXXQ MBVCB.15214565999.158413.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 9912158995 TRAN HOANG QUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 22:46:45 200.000,00 CT DEN:320T2670YBEN92CR ung ho ms 2026.191 em tran minh duc
20-07-2026 22:47:09 200.000,00 CT DEN:320T2670YBF64SH0 MBVCB.15214570446.165491.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0491000414956 KHUAT BA DONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 22:47:22 2.000.000,00 320D60720E4LNQ5V  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:47:29 200.000,00 320D607208STTQ95  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202215809957
20-07-2026 22:47:37 200.000,00 320D60720GSA3ECU  Ung ho MS 2026191 chau Tran Minh Duc Chuc chau mau lanh benh
20-07-2026 22:47:40 2.000.000,00 CT DEN:320T2670YBFV4EW3 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:48:14 100.000,00 320D607208M34DMP  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202144842404
20-07-2026 22:48:51 100.000,00 320D60720FVDDJY5  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202967397201
20-07-2026 22:49:28 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:49:50 50.000,00 CT DEN:320T2670YBJQGWNM Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:49:52 200.000,00 CT DEN:320T2670YBJRQKNP Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:50:02 200.000,00 CT DEN:320T2670YBJZ90US Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:50:16 50.000,00 320D60720YL3F2J8  MS 2026.191 FT26202967402707
20-07-2026 22:51:09 200.000,00 320D60720BHTKGVE                                     Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:51:25 500.000,00 CT DEN:320T2670YBLTG9R6 ung ho MS 2026.191
20-07-2026 22:53:05 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:53:11 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:55:18 500.000,00 320D607206JJRRCZ  UNG HO MS2026.191TRAN MINH DUC-200726-22:55:18 6201ASCB02JQTBPE
20-07-2026 22:56:21 100.000,00 CT DEN:320T2670YBTAY9FB Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:57:50 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:58:29 1.000.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 22:59:05 500.000,00 CT DEN:320T2670YBWXBZGR Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:01:41 500.000,00 ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc)
20-07-2026 23:03:34 200.000,00 NGUYEN THI HONG LIEN Chuyen tien ung ho MS 2026.191(em Tran Minh Duc)
20-07-2026 23:03:55 100.000,00 320D60720PGQNCFR  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202463054025
20-07-2026 23:06:33 100.000,00 ung ho MS 2026.191 ( em Tran Minh Duc)   Chuc con mau khoe
20-07-2026 23:07:10 50.000,00 138578107684-0358977620-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:08:22 200.000,00 NGHIEM TRONG DUONG chuyen tien ung ho ms 2026.191 ( em Tran Minh Duc)
20-07-2026 23:11:56 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:12:10 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:12:55 200.000,00 320D607207B9YU74  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:13:18 100.000,00 320D60720RRE26J9  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:13:19 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:14:22 100.000,00 320D60720ZKF4VAE  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202407488800
20-07-2026 23:14:47 200.000,00 320D60720YST37B7  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:15:09 100.000,00 320D60720KG1XZ77  Ung ho MS 2026.191. em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:17:12 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:17:50 100.000,00 320D607208A9PJ78  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202027714891
20-07-2026 23:19:13 300.000,00 138578962198-0903868280-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:20:35 300.000,00 CT DEN:320T2670YCRAQAZF Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:21:23 100.000,00 320D60720HPPTGWY  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:22:26 300.000,00 320D60720P8ZQG2Z  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202300365529
20-07-2026 23:24:30 100.000,00 CT DEN:320T2670YCWH0F4U Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:24:47 200.000,00 138579320088-0968945302-Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:25:06 50.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:25:33 50.000,00 320D60720Z6G322R  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26202744801804
20-07-2026 23:25:42 100.000,00 Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc)
20-07-2026 23:27:12 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:28:00 20.000,00 320D607204LPFVSG  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:28:02 100.000,00 320D60720TULLRU0  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
20-07-2026 23:28:35 100.000,00 CT DEN:320T2670YD1W3EL4 MBVCB.15214798828.322429.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0221000066852 NGUYEN THI HAU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-07-2026 23:29:23 500.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc

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