Mới đây, đại diện Báo VietNamNet phối hợp với chính quyền xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An trao số tiền 127.376.473 đồng của bạn đọc ủng hộ gia đình chị Trương Thị Tình (SN 1998), nhân vật trong bài viết: "Chồng tử nạn nơi đất khách, người vợ nghèo cầu cứu để đưa anh về quê nhà".

Đây là tình cảm, sự sẻ chia của đông đảo bạn đọc trên cả nước dành cho gia đình chị Tình trong lúc gia đình chị gặp biến cố.

Số tiền 127.376.473 đồng đã được trao tới gia đình chị Trương Thị Tình. Ảnh: T.Lương

Trước đó, Báo VietNamNet đã chia sẻ hoàn cảnh của chị Tình. Với mong muốn cải thiện cuộc sống, anh Hồ Đức (SN 1993, chồng chị Tình) sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc. Không may, anh Đức gặp tai nạn và qua đời nơi đất khách.

Không chỉ đau đớn trước sự ra đi của chồng, chị Tình còn lâm vào cảnh bế tắc khi không lo đủ chi phí đưa thi thể anh Đức về quê nhà an táng.

Trong lúc khó khăn, chị Tình đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo bạn đọc VietNamNet và các nhà hảo tâm.

Đón nhận số tiền 127.376.473 đồng do bạn đọc hỗ trợ, chị Tình xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã đồng hành, sẻ chia với gia đình trong thời điểm khó khăn nhất.

Chị Tình cho biết, món quà của bạn đọc không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp mẹ con chị có thêm niềm tin để vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Đại diện chính quyền địa phương cũng bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử của bạn đọc Báo VietNamNet, đồng thời mong muốn gia đình chị Tình sớm vượt qua đau thương, từng bước ổn định cuộc sống và nuôi dạy các con trưởng thành.