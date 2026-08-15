Bà Cao Thị Minh (SN 1979), trú tại thôn Trung Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, là nhân vật trong bài viết: “Cháu ngoại 3 tháng tuổi khóc vì đói, bà ngoại bệnh tim bất lực lau nước mắt”.

Sau khi bài viết được đăng tải, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình bà Minh đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia của đông đảo bạn đọc Báo VietNamNet. Nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung tay hỗ trợ số tiền 275.579.429 đồng giúp gia đình có thêm điều kiện chăm sóc cháu nhỏ và vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 275.579.429 đồng do bạn đọc ủng hộ tới gia đình bà Cao Thị Minh. Ảnh: Hải Sâm

Trước đó, bà Minh cùng con gái là Đinh Thị Khánh Linh (SN 2009) và cháu ngoại 3 tháng tuổi sống trong căn phòng trọ chật hẹp gần Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Sinh non khi mới 35 tuần tuổi, cháu bé từng phải điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm như suy hô hấp, rối loạn đông máu, nhiễm khuẩn và vàng da do huyết tán. Sau gần một tháng điều trị tích cực, cháu được xuất viện nhưng sức khỏe vẫn còn yếu, cần tiếp tục theo dõi.

Trở về phòng trọ, do ăn uống thiếu thốn và thức đêm chăm con, Linh dần cạn sữa. Có thời điểm không còn tiền mua sữa, em phải nấu nước gạo cho con uống cầm hơi.

Bản thân bà Minh mắc bệnh hở van tim, thiếu máu nặng nên chỉ có thể làm công việc rửa bát thuê theo thời vụ tại các quán cơm gần bệnh viện. Cuộc sống của 3 người chủ yếu trông vào tiền công ít ỏi cùng khoản trợ cấp xã hội dành cho bà Minh và con gái. Trong khi đó, căn phòng trọ đã nợ tiền thuê nhiều tháng, mọi khoản chi tiêu từ tiền sữa, tiền ăn đến sinh hoạt hằng ngày đều trở thành gánh nặng.

Cảm thương trước hoàn cảnh gia đình bà Minh, bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay ủng hộ số tiền 275.579.429 đồng.

“Khoản tiền này tôi sẽ dành để đưa cháu đi khám bệnh và trang trải cuộc sống, xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, Báo VietNamNet đã kết nối, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này”, bà Minh xúc động nói.