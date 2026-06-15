Em Đặng Thị Duyên (xóm Phú Quốc 2, xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng) là nhân vật trong bài viết: "Con nguy kịch, chồng nhập viện cấp cứu, người phụ nữ Dao sức cùng lực kiệt".

Duyên là học sinh lớp 8 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Lương Thông. Do nhà xa nên Duyên cùng em gái phải ở lại khu nội trú của trường, cuối tuần mới về nhà.

Đại diện Báo VietNamNet và phòng CTXH (Bệnh viện Việt Đức) trao số tiền 106.521.741 đồng do bạn đọc ủng hộ tới em Đặng Thị Duyên và gia đình

Tai nạn bất ngờ xảy ra vào tối 8/5/2026, trong lúc sinh hoạt tại trường, Duyên không may trượt chân ngã từ lan can tầng 2 xuống đất.

Do chấn thương nặng nên Duyên được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Theo con gái vào viện, trong lúc hoảng loạn, anh Đặng Văn Ton (bố của Duyên) vốn có tiền sử bệnh thần kinh không ổn định đã đi lang thang ra khỏi bệnh viện và bị lạc đường. Sau nhiều giờ lang thang, anh Ton bị hoảng loạn và kiệt sức nên bị ngất xỉu bên đường. Rất may, anh được các chiến sĩ công an phát hiện và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Cả con gái và chồng đều nhập viện, chị Phòn Thị Nái một mình tất tả chạy đi chạy lại giữa 2 bệnh viện, vừa chăm chồng vừa chăm con, vừa phải lo chi phí điều trị.

Cảm thương trước hoàn cảnh của chị Nái, nhiều bạn đọc đã chung tay chia sẻ, ủng hộ số tiền 106.521.741 đồng.

Bác sĩ điều trị cho em Đặng Thị Duyên cho biết, sau một thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của Duyên đã ổn định và đã được xuất viện về nhà chăm sóc phục hồi.

Nhận món quà của bạn đọc, chị Phòn Thị Nái xúc động nói: "Gia đình tôi sẽ dành số tiền này để thanh toán viện phí, mua thuốc cho con. Chúng tôi rất cảm ơn mọi người và các bác sĩ đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn, hoạn nạn".