Cậu bé Đặng Đăng Dương (15 tuổi, ở thôn Xuân Quan, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là nhân vật trong bài viết: "Quá đau đớn vì bệnh, cậu bé 15 tuổi ở Thanh Hoá muốn được hiến tạng cứu người".

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 118.154.804 đồng của bạn đọc giúp đỡ em Đặng Đăng Dương bị ung thư vòm họng

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, tháng 11/2024, Dương xuất hiện những dấu hiệu bất thường như sụt cân nhanh, sốt nhẹ, chảy máu cam kéo dài. Sau khi thăm khám tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện khối u bất thường ở vòm họng và tiến hành sinh thiết. Kết quả cho thấy, Dương mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Dương được điều trị tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều), trải qua 11 đợt hóa trị và 15 mũi xạ trị. Sau đó, Dương được chuyển sang Bệnh viện Phổi Trung ương để điều trị duy trì vì bệnh đã di căn khiến sức khỏe của Dương ngày càng yếu hơn.

Việc điều trị cho Dương tốn kém khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Để có tiền chữa bệnh cho con trai, vợ chồng anh Đặng Đình Thao đã phải vay mượn gần 200 triệu đồng.

Chia sẻ với hoàn cảnh của Dương, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ Dương số tiền 118.154.804 đồng để cậu bé có thêm điều kiện chữa bệnh.

Anh Thao cho biết, hiện tại Dương vẫn đang điều trị tại bệnh viện theo phác đồ của bác sĩ.

"Sắp tới con bước vào đợt điều trị tiếp theo, phải dùng nhiều loại thuốc đặc trị đắt tiền, chúng tôi sẽ dùng số tiền này để trang trải chi phí cho con. Chúng tôi rất cảm động trước tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ con trong lúc khó khăn", anh Thao chia sẻ.