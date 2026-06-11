Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) đã trao số tiền 100.396.456 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ bé Lã Đăng Khoa (1 tuổi, ở thôn 1 Hưng Công, xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) - nhân vật trong bài viết: "Bé trai 1 tuổi trải qua 4 lần phẫu thuật, gia đình nghèo chật vật xoay xở".

Số tiền 100.396.456 đồng của bạn đọc giúp đỡ bé Lã Đăng Khoa đã được Báo VietNamNet trao tận tay gia đình

Khi mang thai bé Khoa được 24 tuần, trong một lần siêu âm, chị Lại Thị Huyền Trang (SN 1996) bàng hoàng nhận tin con bị giãn đài bể thận, giãn niệu quản bẩm sinh. Dù lo lắng, chị được bác sĩ động viên rằng bệnh có thể điều trị nên phần nào yên tâm.

Ngày 24/2/2025, bé Khoa chào đời. Chỉ 3 ngày tuổi, bé đã phải chuyển từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương sang Bệnh viện Việt Đức để theo dõi chuyên sâu. Sau 13 ngày điều trị, gia đình mới được đón bé về, nhưng niềm vui chẳng kéo dài.

Từ khi chào đời đến nay, quãng thời gian bé Khoa ở viện nhiều hơn ở nhà. Bé liên tiếp nhập viện để bác sĩ thực hiện các đợt phẫu thuật. Tháng nào chị Trang cũng phải đưa con đi khám, điều trị bằng kháng sinh kéo dài.

Trước bé Khoa, con gái đầu lòng của chị Trang là bé Lã Thanh Nhàn (SN 2023) cũng mắc bệnh phình đại tràng bẩm sinh, phải phẫu thuật nhiều lần mới dần ổn định.

Ngoài các khoản phẫu thuật, chi phí thuốc men tốn kém khiến vợ chồng chị Trang gồng gánh chật vật, kinh tế gia đình lâm vào cảnh khó khăn.

Sau khi hoàn cảnh của bé Khoa được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã chung tay gửi về quỹ báo số tiền 100.396.456 đồng, giúp bé Khoa có thêm điều kiện chữa bệnh.

Chị Trang cho biết, hiện tại, bé vẫn được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Số tiền được các nhà hảo tâm giúp đỡ, gia đình chị sẽ dành để trang trải chữa bệnh cho con.