Nghiên cứu công bố năm 2025 của Đại học Quốc gia Mỹ (National University) dự báo đến năm 2030, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể xóa sổ 300 triệu việc làm trên toàn cầu, tương đương 9,1% tổng lực lượng lao động thế giới.

Riêng tại Mỹ, khoảng 30% công việc đối mặt nguy cơ tự động hóa hoàn toàn.

Tuy nhiên, báo cáo mới đây từ nền tảng tạo hồ sơ trực tuyến Resume Now chỉ ra vẫn có những ngành nghề mà công nghệ chưa thể thay thế con người.

Nhóm này đòi hỏi các năng lực thể chất và khả năng ứng biến đặc biệt trong môi trường rủi ro cao - những yếu tố AI hoàn toàn thiếu vắng.

Dẫn đầu danh sách là lính cứu hỏa. Phân tích từ Resume Now cho thấy nhóm công việc ứng phó khẩn cấp và đòi hỏi thể lực vượt trội chiếm ưu thế áp đảo.

10 nghề khó bị AI thay thế đều đòi hỏi năng lực thể chất và khả năng ứng biến cao. Ảnh: GradSimple

10 nghề AI khó thay thế nhất: lính cứu hỏa; phi công thương mại, cơ phó và kỹ sư hàng không; thợ lắp ráp nhà tiền chế và công nhân xây dựng; thợ cắt tỉa cây xanh; thợ kết cấu sắt và thép xây dựng; công nhân vận hành giàn khoan dầu khí; thợ gia cố trần hầm mỏ và công nhân khai khoáng; đánh bắt thủy hải sản và săn bắt; thợ đốn gỗ.

Bảng xếp hạng dựa trên dữ liệu từ Mạng lưới Thông tin Nghề nghiệp Mỹ (O*NET) - cơ sở dữ liệu bao quát hơn 55.000 hồ sơ việc làm. Đơn vị khảo sát phân tích 894 nghề cụ thể và chấm điểm dựa trên 6 tiêu chí năng lực cốt lõi:

Độ bền thể lực: Khả năng duy trì nỗ lực thể chất liên tục trong thời gian dài.

Sức mạnh cơ bắp: Khả năng dùng lực tối đa để nâng, đẩy, kéo hoặc mang vác vật nặng.

Phản xạ: Tốc độ phản ứng khi xuất hiện tín hiệu, chuyển động hoặc tình huống bất ngờ.

Định hướng không gian: Khả năng nhận biết vị trí của bản thân và các vật thể xung quanh trong không gian.

Khả năng phân bổ chú ý: Năng lực chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều luồng công việc hoặc nguồn thông tin cùng lúc theo thời gian thực.

Nhận biết mối nguy: Khả năng phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trước khi sự cố trở nên nghiêm trọng.

Mỗi kỹ năng được O*NET chấm theo thang điểm từ 0 đến 100 dựa trên mức độ quan trọng và mức độ yêu cầu. Mỗi tiêu chí đóng góp tối đa 200 điểm, tương ứng tổng điểm trần 1.200 điểm cho mỗi nghề.

Điểm số càng cao phản ánh công việc đó càng đòi hỏi sự kết hợp phức tạp giữa các năng lực thể chất và khả năng phán đoán tức thời của con người.

(Theo USA Today)