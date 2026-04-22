4 lần mắc ung thư

Bà N.T.T (45 tuổi, trú tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã đi qua hành trình hơn một thập kỷ đối mặt với bệnh tật, với 4 lần nhận “bản án” ung thư tưởng như không thể đứng dậy nổi.

Hơn 10 năm trước, bà T. bất ngờ nhận chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp. Khi nghe tới ung thư, cả gia đình bà đứng ngồi không yên, mọi dự định đều gác lại. Sau những ngày hoang mang, bà T. chọn cách im lặng chấp nhận, lặng lẽ bước vào điều trị.

Những tưởng đó là thử thách lớn nhất nhưng số phận dường như chưa buông tha bà T. Năm 2017, người phụ nữ này tiếp tục nhận tin mình mắc ung thư vú phải. Cú sốc chồng lên cú sốc. Có những ngày bà T. rơi vào khoảng tối tuyệt vọng, khi cơ thể mệt mỏi vì hóa trị, tâm trí rã rời vì lo sợ. Nhưng rồi, giữa tận cùng của nỗi đau, bà T. lại tự kéo mình đứng dậy. Lý do để tiếp tục sống rất giản dị: “Mình còn mẹ, mình không được gục ngã”.

Bà T. được chị gái chăm sóc ở bệnh viện. Ảnh: Duy Ngọ.

Thời gian trôi qua trong những đợt điều trị kéo dài, trong mùi thuốc sát trùng và những đêm trắng nơi bệnh viện, khi tưởng chừng đã có thể thở phào thì đến năm 2025, thêm một lần nữa bà T. phát hiện ung thư cổ tử cung.

Chẩn đoán của bác sĩ lần lượt như "sét đánh ngang tai", bà T. cảm giác vừa đứng lên đã lại bị xô ngã. Nhưng với bản năng sinh tồn, người phụ nữ lau nước mắt, lặng lẽ quay lại với phòng bệnh, tiếp tục hành trình mà chính bản thân bà cũng không biết bao giờ mới có điểm dừng.

Đầu năm 2026, bóng đen bệnh tật thêm một lần phủ xuống, bà T. lại mắc thêm ung thư vú trái. Thực tế với 4 lần đối mặt với ung thư khiến, nhiều người không dám tin đây là sự thật với bà T. Và rồi, cả khoa ung bướu, ai cũng cảm phục ý trí kiên cường của người phụ nữ gầy gò nhưng không gục ngã trước bệnh tật.

Lạc quan vì vẫn muốn sống vui

Trước ca phẫu thuật mới nhất, bà T. lạc giọng đi như muốn trao gửi niềm tin cho bác sĩ: “Tôi không sợ đau. Chỉ là có lúc mệt quá… Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi vẫn muốn sống vui”.

Chia sẻ về hành trình chữa bệnh, bà T. cho biết mình quá quen thuộc với hóa chất, dao kéo và những cơn đau triền miên. Sau mỗi chu kỳ điều trị, tác dụng phụ của thuốc có lúc khiến bà tưởng mình không vượt qua được nhưng bà đã chọn cách tự ngồi dậy sau mỗi lần truyền thuốc, tự ăn từng thìa cháo dù cổ họng đắng ngắt, chỉ để giữ lại chút sức lực cho cơ thể.

Giữa những ngày tháng mà ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết, bà T. vẫn chọn cách sống. Sống không phải chỉ để tồn tại mà để hy vọng, để còn được nhìn thấy mẹ già, được cảm nhận những niềm vui giản dị của cuộc đời.

Theo bác sĩ Trương Xuân Tiến - Trưởng khoa Ung Bướu – Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, nơi đang điều trị cho bà T, một người mắc đồng thời đồng thời nhiều bệnh ung thư thực tế không hiếm gặp. Nhiều nghiên cứu cho thấy khoảng 2-15% bệnh nhân ung thư có thể phát triển thêm một ung thư khác, xảy ra cùng lúc hoặc ở các thời điểm khác nhau, gọi là đa ung thư nguyên phát.

Nguy cơ này tăng lên do nhiều yếu tố. Trước hết là di truyền, với các đột biến gene như BRCA hay hội chứng Li-Fraumeni, Hội chứng Cowden khiến cơ thể dễ hình thành nhiều khối u ác tính. Người từng mắc ung thư cũng có khả năng xuất hiện ung thư thứ hai cao hơn, một phần do ảnh hưởng từ điều trị trước đó. Bên cạnh đó, lối sống như hút thuốc, uống rượu làm gia tăng nguy cơ nhiều loại ung thư cùng lúc.

Ngoài ra, bác sĩ Tiến cho rằng các yếu tố môi trường (như phơi nhiễm radon), tác nhân gây bệnh (HPV, Epstein-Barr) và đặc thù nghề nghiệp (tiếp xúc amiăng) cũng góp phần làm tăng nguy cơ.

Vị bác sĩ này nhấn mạnh, tầm soát định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh là chìa khóa giúp phát hiện sớm, giảm nguy cơ và cải thiện tiên lượng bệnh.

Ung thư dạ dày ở tuổi 31: Cú sốc từ những dấu hiệu bị xem nhẹ Ở tuổi 31 đang mải mê với công việc và những dự định phía trước nhưng anh N.M.H phải đối diện với căn bệnh ung thư, cắt bỏ gần hết dạ dày.

5 kiểu ăn uống rước ung thư dạ dày Những thực phẩm quen thuộc, ăn là nghiền như đồ ướp muối, lên men, xông khói, thịt cá muối hay dưa muối… có thể làm gia tăng nguy cơ ung thư dạ dày.