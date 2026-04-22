Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng bàn tay mắc kẹt trong máy xay thịt.

Nạn nhân là chị N.T.R (35 tuổi), làm nghề bán hàng tại chợ Bình Điền. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h sáng 21/4, trong lúc làm việc, do mất tập trung, chị đã vô tình đưa tay vào máy xay thịt. Găng tay bị cuốn vào trục quay, kéo theo toàn bộ bàn tay phải mắc kẹt trong máy.

Hình ảnh tay bệnh nhân kẹt trong máy xay thịt. Ảnh: H.Y.

Khoảng 4h30, chị R. được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, trong tình trạng bàn tay vẫn còn kẹt trong máy xay.

Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ khẩn cấp. Ê-kíp phẫu thuật gồm bác sĩ gây mê, bác sĩ chấn thương chỉnh hình và điều dưỡng đã tiến hành tháo rời máy xay để giải phóng cẳng tay và bàn tay chị R. khỏi thiết bị, đồng thời nỗ lực tối đa nhằm bảo tồn phần chi thể bị tổn thương.

BSCKI Nguyễn Lưu Hoàng Hưng - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết, do mức độ dập nát quá nghiêm trọng, toàn bộ các ngón II, III, IV, V và một phần xương bàn tay phải không thể cứu chữa. Ê-kíp buộc phải cắt bỏ các ngón này tại khớp bàn - ngón, chỉ giữ lại được ngón cái.

Trước sự việc trên, các bác sĩ khuyến cáo người lao động khi làm việc với máy móc công nghiệp như máy xay, máy dập cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn lao động, duy trì sự tập trung cao độ, tránh tâm lý chủ quan, kể cả với những công việc đã quen thuộc.

Chỉ 23% số ca đột quỵ ở Việt Nam được cấp cứu trong 'giờ vàng' Đột quỵ đang là một trong những thách thức y tế nghiêm trọng nhất tại Việt Nam, khi số ca mắc và tử vong luôn ở mức cao so với nhiều quốc gia. Căn bệnh này còn để lại những di chứng nặng nề, tạo áp lực lớn lên gia đình và hệ thống y tế.

Nữ du khách hôn mê sâu khi leo núi Cô Tiên, y bác sĩ leo bộ gần 1km để cấp cứu Trưa 26/3, Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời cấp cứu một trường hợp nguy kịch khi leo núi Cô Tiên trong thời tiết nắng nóng gay gắt.