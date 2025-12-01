Thói quen sống khỏe của người Nhật

Trong văn hóa Nhật Bản, hoạt động ngâm bồn nước ấm được gọi là “ofuro”, thể hiện triết lý sống đề cao sự cân bằng giữa thân thể và tâm trí.

Người Nhật tin rằng nước ấm giúp kích thích lưu thông máu, giảm căng thẳng, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ giấc ngủ sâu. Hơn cả, đây là “khoảnh khắc thiền” giúp cơ thể được thư giãn, tâm trí lắng dịu, và con người trở về với trạng thái cân bằng tự nhiên nhất.

Ngày nay, thói quen tắm nước ấm kiểu Nhật đang được nhiều gia đình Việt yêu thích, việc tận hưởng cảm giác thư giãn đó đã trở nên đơn giản hơn bao giờ hết nhờ những chiếc máy nước nóng hiện đại, an toàn và tiện lợi.

Nghi thức tắm nước nóng Ofuro của người Nhật giúp thư giãn, giải toả căng thẳng

Tắm nước ấm mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ

Nhiều nghiên cứu khoa học cũng cho thấy nước ấm ở khoảng 38-40°C có thể hỗ trợ kích thích tuần hoàn máu, giúp mạch máu giãn nhẹ, từ đó cơ thể bớt mệt mỏi và nặng nề. Cơ bắp cũng được thư giãn, giảm căng cứng và đau mỏi sau một ngày dài vận động. Đồng thời, nước ấm giúp cơ thể giải phóng endorphin - loại hoóc môn mang lại cảm giác hạnh phúc và thư thái, khiến tâm trạng dịu lại và cảm giác dễ chịu hơn.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Heart năm 2020, kết quả khảo sát dựa trên dữ liệu từ hơn 30.000 người Nhật trung niên chỉ ra rằng những người duy trì thói quen tắm nước ấm hàng ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ thấp hơn một cách đáng kể.[1] [2] [3]

Tắm nước ấm mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ như kích hoạt tuần hoàn máu, thư giãn cơ bắp

Trải nghiệm giây phút thư giãn cùng máy nước nóng trực tiếp Panasonic

Kế thừa tinh thần tỉ mỉ và đề cao an toàn trong từng chi tiết của người Nhật, Panasonic mang đến dòng máy nước nóng trực tiếp được thiết kế tối ưu cho nhu cầu tắm nước ấm an toàn, tiện lợi tại Việt Nam.

Với khí hậu ấm quanh năm ở miền Nam hay miền Trung, nhiều gia đình Việt thường nghĩ rằng không cần đến máy nước nóng. Nhưng thực tế, tắm buổi sáng hoặc buổi tối dễ gây cảm lạnh hoặc co mạch đột ngột, đặc biệt ở người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Vì vậy, tắm nước ấm ở nhiệt độ vừa phải không chỉ là sự thoải mái, mà còn là cách bảo vệ sức khỏe thiết thực.

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic an toàn tối ưu, thiết kế sang trọng, hiện đại

Máy nước nóng Panasonic trang bị 9 tính năng an toàn tối ưu, giúp người dùng gạt bỏ nỗi lo về giật điện, cháy nổ trong suốt quá trình sử dụng. Vỏ máy đạt chuẩn chống nước IEC 60529 (IP2X), hạn chế tối đa tình trạng nước xâm nhập. Bộ cầu dao chống rò điện ELCB sẽ tự động ngắt khi phát hiện rò điện chỉ 15mA. Cảm biến lưu lượng nước giúp ngắt nguồn điện khi không có nước chảy hoặc nước chảy chậm, cảm biến nhiệt thông minh tự động ngắt ở 55°C giảm nguy cơ bỏng hay quá nhiệt. Nút bật - tắt được thiết kế ngay trên thân máy thuận tiện thao tác cho cả người lớn tuổi hay trẻ nhỏ trong gia đình.

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic

Ngoài ra, các chi tiết như đầu vòi sen, bộ lọc nước hay nút bật - tắt, van khóa được trang bị vật liệu Ag+ kháng khuẩn, giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trong môi trường ẩm ướt, đảm bảo nước sạch khuẩn, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người có làn da nhạy cảm.

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic còn trang bị vòi sen đi kèm 3 chế độ phun thường, tập trung và lan tỏa mang đến trải nghiệm như được massage tại spa. Cá nhân hóa trải nghiệm với tính năng U-mode ba chế độ tắm: nóng dần, lạnh dần hay nóng lạnh luân phiên và tính năng U-memory ghi nhớ chế độ tắm yêu thích. Thiết kế sang trọng, hiện đại, tinh tế hài hòa với mọi không gian phòng tắm.

Bích Đào