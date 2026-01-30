Khi di chuyển trên đường phố, tài xế không ít lần rơi vào cảnh trước mặt là một “bài test” khó chịu: cột bê tông án ngữ, bức tường áp sát, cổng hẹp hay hàng ô tô đỗ kín hai bên khiến lối lọt chỉ vừa đúng một thân xe. Đối diện những chướng ngại kiểu này, câu hỏi đặt ra luôn là làm sao đưa xe lách qua an toàn và gọn ghẽ nhất?

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tùng - giảng viên đào tạo thực hành lái xe ở Hà Nội và là người có nhiều kinh nghiệm "ôm vô lăng" cho biết, đôi khi chúng ta không thể đi nổi không phải vì khe quá hẹp, mà vì chính cách tiếp cận tình huống chưa đúng.

"Nhiều tài xế, đặc biệt là người mới, thường căng thẳng, chăm chăm nhìn thân xe hoặc đánh lái điều chỉnh liên tục, vô tình khiến quỹ đạo xe lệch đi và càng dễ va quệt vào vật cản", anh Tùng chia sẻ.

Theo vị chuyên gia này, để vượt qua những đoạn đường chật hẹp, người lái xe cần giữ tâm lý ổn định, quan sát rộng và kiểm soát tốc độ thật chậm. Đồng thời áp dụng một số nguyên tắc và kinh nghiệm dưới đây:

Quan sát, ước lượng trước khi quyết định vượt qua

Nếu gặp phải một khe hay cổng hẹp, bước đầu tiên luôn là đánh giá khả năng lọt xe. Theo kinh nghiệm của các “tài già”, hãy quan sát xem trước đó có chiếc ô tô nào có kích thước tương đương xe bạn đã đi qua hay không. Nếu nhiều xe cùng phân khúc đã vượt qua được, bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Thậm chí, những vệt bánh xe còn in trên mặt đường cũng là dấu hiệu trực quan cho thấy lối này đã có xe đi qua an toàn.

Trong trường hợp không có bất kỳ dấu hiệu nào, tài xế nên xuống xe kiểm tra trực tiếp. Việc đo lại khoảng cách bằng dây hoặc thước là cần thiết khi khe hẹp quá sát giới hạn. Quan trọng nhất là phải nắm rõ kích thước chiếc xe đang điều khiển. Xe con phổ thông hiện nay có bề ngang từ 1,6 đến 1,9 mét, vì vậy khe cổng hoặc khoảng cách giữa hai trụ bê tông bắt buộc phải rộng hơn mức này mới có thể lọt.

Anh Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, với trụ bê tông thấp, chỉ cần mỗi bên “dư” khoảng 10 cm là xe có thể yên tâm lách qua. Tuy nhiên, với trụ cổng cao, nơi gương chiếu hậu dễ vướng vào thì khoảng hở an toàn cần lớn hơn, bởi nếu chỉ sai lệch vài centimet, gương xe rất dễ chạm vào vật cản và gây hư hỏng.

Không chỉ ở thành phố mà đôi khi lái xe ở các vùng nông thôn cũng không tránh khỏi những tình huống thử thách tay lái. Ảnh: Otofun Hải Phòng

Luôn giữ thẳng lái, căn về bên tài xế

Khi đã xác định chắc chắn xe đủ khả năng lọt qua, bước tiếp theo là tiến vào khe hẹp với tốc độ chậm, đồng thời lấy bánh trước bên lái làm chuẩn để căn đường. Việc chọn bên lái làm điểm tham chiếu là tối ưu, bởi từ vị trí ghế lái, tài xế có tầm quan sát trực tiếp và chính xác hơn nhiều so với việc căn theo bên phụ hay dựa vào cảm giác “căn giữa”.

Khi xe bắt đầu đi vào đoạn hẹp, mục tiêu là giữ khoảng cách giữa bánh trước bên lái và trụ bê tông hoặc mép cổng càng nhỏ càng tốt. Khi bên lái đã “khít”, bên phụ sẽ tự động có thêm biên độ an toàn, giảm nguy cơ quệt gương hoặc sườn xe.

Trong những tình huống khó, một số tài xế có kinh nghiệm thậm chí đặt một lon nước ngọt sát chân trụ: nếu bánh xe vô tình chạm vào, tiếng lon bị ép sẽ giúp tài xế nhận biết ngay để điều chỉnh mà không gây trầy xước thân xe.

Anh Tùng cũng nhắc nhở rằng, với các điểm thắt cổ chai như vậy, xe phải tiếp cận vuông góc và giữ thẳng lái khi bắt đầu chui qua. Chỉ cần đầu xe lệch nhẹ một góc nhỏ, thân xe phía sau sẽ quét rộng hơn và rất dễ mắc lại, khiến tài xế lúng túng hoặc thậm chí không thể vượt qua khe hẹp.

Nguyên tắc khi đi qua khe hẹp là luôn cố gắng thẳng lái. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nhờ "hoa tiêu" để tự tin hơn

Nếu chưa thực sự tự tin vào khả năng căn lái, tài xế nên nhờ một người đi cùng xuống làm “hoa tiêu”, đứng ở vị trí dễ quan sát để ra hiệu. Trường hợp lái xe một mình, bạn cũng hoàn toàn có thể chủ động nhờ một người dân gần đó hỗ trợ.

Tuy nhiên, người này cần có ít nhiều kinh nghiệm quan sát xe để đưa tín hiệu chính xác như sang trái, sang phải hoặc giữ nguyên, giúp bạn đưa xe lọt qua khe hẹp an toàn.

Anh Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh một nguyên tắc "kinh điển” với xe ô tô là "đầu xuôi, đuôi lọt”. Nghĩa là khi hai bánh trước đã lọt qua khe, phần còn lại của xe gần như chắc chắn sẽ qua được, miễn là tài xế giữ vô lăng thẳng tuyệt đối, không đánh lái thêm.

Cuối cùng, vị chuyên gia này lưu ý, khe càng hẹp, tốc độ càng phải chậm. Khi đi quá nhanh, người lái không đủ thời gian hiệu chỉnh, rất dễ dẫn đến những va chạm nhỏ nhưng tốn kém như cạ sườn, chạm gương hay quét vào trụ cổng. Một thao tác chậm rãi, có kiểm soát luôn là cách vượt qua tốt nhất trong những tình huống này.

Bạn có kinh nghiệm gì về việc này? Hãy chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!