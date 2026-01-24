Ắc quy ô tô thường nằm lặng lẽ trong khoang động cơ và ít khi được các chủ xe để ý, nhưng đây là một trong những bộ phận quan trọng bậc nhất, bởi toàn bộ hệ thống điện trên xe từ đề nổ, đèn pha, điều hòa, màn hình giải trí cho tới các cảm biến an toàn đều phụ thuộc vào nguồn điện từ ắc quy.

Một tài xế đang kiểm tra ắc quy của xe xem có vấn đề gì không. Ảnh: Family Handyman

Theo các chuyên gia kỹ thuật, tuổi thọ trung bình của ắc quy ô tô thường dao động từ 3-5 năm. Tuy nhiên, con số này có thể rút ngắn đáng kể nếu người dùng có thói quen sử dụng xe chưa hợp lý, bảo dưỡng không đúng cách hoặc thường xuyên vận hành xe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Dưới đây là 3 cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp kéo dài tuổi thọ ắc quy ô tô, hạn chế tối đa tình trạng hết điện đột ngột.

Không để các thiết bị điện hoạt động khi động cơ đã tắt

Ắc quy ô tô không được thiết kế để cung cấp điện liên tục cho các thiết bị tiêu thụ lớn khi động cơ không hoạt động. Khi xe đang nổ máy, nhiệm vụ này thuộc về máy phát điện, nó không chỉ cung cấp điện cho các thiết bị điện trên xe mà còn sạc điện cho ắc quy. Ngược lại, nếu động cơ tắt, toàn bộ tải điện sẽ "dồn" lên ắc quy.

Để đèn pha hoạt động trong thời gian dài khi xe đã tắt máy có thể khiến ắc quy bị xả sâu. Ảnh: TDC Automotive

Trong số các thiết bị điện, đèn pha là một trong những thành phần tiêu thụ nhiều năng lượng nhất, đặc biệt là các loại bóng halogen truyền thống với công suất khoảng 55W mỗi bóng.

Việc để đèn pha, đèn nội thất hoặc hệ thống giải trí hoạt động trong thời gian dài khi xe đã tắt máy có thể khiến ắc quy bị xả sâu. Một vài lần xả sâu chưa chắc làm hỏng ngay ắc quy, nhưng nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, tuổi thọ ắc quy 12V sẽ giảm rất nhanh.

Để giảm tải cho hệ thống điện, nhiều chủ xe hiện nay lựa chọn nâng cấp lên đèn pha LED. Dù chi phí ban đầu cao hơn, nhưng đèn LED bền hơn, sáng hơn và tiêu thụ ít điện năng hơn, qua đó góp phần kéo dài tuổi thọ ắc quy ô tô.

Không để xe "đắp chiếu" quá lâu mà không vận hành

Nhiều chủ xe cho rằng không sử dụng xe thì ắc quy sẽ "đỡ hao" nhưng thực tế lại ngược lại. Ngay cả khi không hoạt động, ắc quy ô tô vẫn xảy ra hiện tượng tự xả điện. Nếu xe bị bỏ không trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, điện áp ắc quy có thể tụt xuống mức không đủ để khởi động động cơ.

Khi nhiệt độ xuống quá thấp, dung lượng ắc quy giảm tới 30-40%. Ảnh minh hoạ: Đinh Ngọc Quang

Tình trạng này càng nghiêm trọng hơn khi thời tiết lạnh, bởi nhiệt độ thấp có thể làm dung lượng ắc quy giảm tới 30-40%. Chính vì vậy, các kỹ thuật viên khuyến cáo nên khởi động và lái xe ít nhất 20-30 phút mỗi tuần để máy phát điện kịp thời sạc lại ắc quy.

Trong trường hợp không thể vận hành xe định kỳ, người dùng có thể ngắt cọc âm của ắc quy hoặc sử dụng bộ sạc duy trì. Tuy nhiên, việc tháo ắc quy có thể khiến một số cài đặt điện tử trên xe như đồng hồ, hệ thống giải trí bị cài đặt về nguyên bản.

Bảo dưỡng và kiểm tra ắc quy định kỳ

So với thay dầu hay bảo dưỡng động cơ, việc kiểm tra ắc quy thường bị xem nhẹ. Trong khi đó, đây lại là hạng mục bảo dưỡng đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Chủ xe nên thường xuyên kiểm tra tình trạng các đầu cọc ắc quy.

Ắc quy của một chiếc xe bị bám đầy muối axit vào đầu cực, khiến khả năng truyền điện bị suy giảm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nếu xuất hiện cặn trắng hoặc xanh do quá trình oxy hóa, cần làm sạch ngay bằng bàn chải sắt và dung dịch vệ sinh chuyên dụng hoặc hỗn hợp baking soda pha nước.

Ngoài ra, việc kiểm tra điện áp ắc quy bằng đồng hồ vạn năng khoảng 6 tháng một lần sẽ giúp phát hiện sớm dấu hiệu ắc quy yếu. Điện áp lý tưởng của ắc quy ô tô khi tắt máy thường vào khoảng 12,4-12,7V. Nếu điện áp thấp hơn mức này hoặc đèn báo ắc quy trên bảng táp-lô bật sáng, người dùng nên mang xe đến xưởng để kiểm tra chuyên sâu.

Ắc quy ô tô là hạng mục không nên "tiết kiệm", nhưng với thói quen sử dụng và bảo dưỡng đúng cách, chủ xe hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ ắc quy, đảm bảo xe luôn khởi động ổn định và vận hành an toàn trong mọi điều kiện.

