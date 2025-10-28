Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, tháng 10/2025, Hà Nội đón 2,27 triệu lượt khách, trong đó có 695.000 lượt khách quốc tế (gồm 490.000 lượt đăng ký lưu trú), tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch đạt gần 9.930 tỷ đồng, tăng 11,9%.

Năm nay, Hà Nội đặt mục tiêu đón 31 triệu lượt khách, trong đó có 7,5 triệu lượt khách quốc tế, chiếm hơn 30% tổng lượt khách quốc tế mục tiêu đến Việt Nam (25 triệu lượt). Doanh thu dự kiến là 130 nghìn tỷ đồng. Trong 10 tháng đầu năm, lượng khách đến Hà Nội ước đạt 28,22 triệu lượt. Trong đó có 6,17 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch ước đạt gần 110 nghìn tỷ đồng.

Công suất sử dụng phòng trung bình của các khách sạn trong tháng 10 đạt gần 60%, phản ánh rõ nét sự sôi động trở lại của hoạt động lưu trú. Toàn thành phố hiện có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng, trong đó có 85 khách sạn được xếp hạng từ 1 đến 5 sao, góp phần nâng tầm chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Tính đến giữa tháng 10, Hà Nội có 2.687 doanh nghiệp lữ hành, trong đó 2.101 doanh nghiệp quốc tế, cùng hơn 9.500 hướng dẫn viên đang hoạt động.

Trong tháng 10, Sở Du lịch đã liên tiếp triển khai các kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm đêm tại di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc (Sóc Sơn) và mô hình du lịch cộng đồng gắn với văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Yên Xuân. Đây là hai sản phẩm được kỳ vọng tạo nên dấu ấn mới, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách và tăng chi tiêu tại điểm đến.

Du khách tới Hà Nội tận hưởng “mùa thu - mùa đẹp nhất năm”

Bên cạnh đó, Hà Nội mở rộng hợp tác với các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ, qua Chương trình xúc tiến, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch năm 2025, khẳng định vai trò trung tâm liên kết vùng trong phát triển du lịch quốc gia. Nhiều hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cộng đồng cũng được triển khai, đặc biệt tại các điểm du lịch cộng đồng như Mường Cốc (Mỹ Đức), giúp người dân địa phương trở thành chủ thể trong quá trình phát triển du lịch bền vững.

Tháng 11/2025, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động như Festival Thu Hà Nội, Festival Áo Dài 2025, cùng các chương trình khảo sát kết nối điểm đến giữa doanh nghiệp lữ hành và địa phương.

Đặc biệt, đề án đổi mới mô hình quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (Chùa Hương) sẽ được trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt, hứa hẹn tạo bước ngoặt trong phát triển du lịch tâm linh và sinh thái của Thủ đô.

Các sản phẩm mới như tour du lịch trải nghiệm đêm Đền Sóc, du lịch nông nghiệp tại Bát Tràng và Ứng Thiên, du lịch cộng đồng tại Yên Xuân đang được hoàn thiện để sớm ra mắt du khách.

Thế Định