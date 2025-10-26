Cách đây vài tháng, Marcelo và Andranna (đến từ Brazil) đã quyết định từ bỏ công việc ổn định ở quê nhà để bắt đầu cuộc sống du mục kỹ thuật số.

Cặp đôi mong muốn tìm kiếm, khám phá những nền văn hóa mới và theo đuổi đam mê du lịch xuyên quốc gia.

Gần đây, họ đến Việt Nam và chọn Hà Nội làm điểm dừng chân, ưu tiên dành thời gian thưởng thức ẩm thực đường phố với nhiều món ăn hấp dẫn.

Marcelo và Andranna tới Hà Nội du lịch cách đây không lâu

Vào bữa sáng đầu tiên khi vừa đặt chân đến Hà Nội, Marcelo tỏ ra băn khoăn không biết nên ăn bánh mì truyền thống hay nếm thử món mì xào lạ miệng có hình thức khá giống mì ramen của Nhật Bản mà họ từng ăn.

Đây đều là 2 món ăn phổ biến ở Thủ đô, được cả người địa phương và du khách nước ngoài yêu thích. Andranna gợi ý ăn mì cho ấm bụng nên cặp đôi quyết định di chuyển tới một quán gần họ.

Quán nằm gần đầu phố Gia Ngư (phường Hoàn Kiếm) – vị trí được xem là trung tâm phố cổ, gần chợ Hàng Bè, chuyên phục vụ các món ăn từ thịt bò như phở, mì xào, cơm rang…

Trong quá trình chờ đợi, 2 vị khách Tây tỏ ra hào hứng khi được trực tiếp quan sát đầu bếp chế biến món ăn ở ngay khu vực bếp mở

Marcelo tiết lộ lý do chọn dùng bữa ở đây là vì thấy quán nhận được nhiều đánh giá tích cực trên Google. Thậm chí, khi hai vị khách tới nơi, khách đã ngồi gần kín chỗ. Tại đây, Marcelo và Andranna gọi 2 suất mì xào bò, giá 60.000 đồng/suất.

Cặp đôi khá bất ngờ, cho rằng món ăn có mức giá tốt dù quán nằm ở vị trí đắc địa. Chưa kể, khẩu phần ăn cũng đầy đặn, mùi thơm của mì xào tỏa ra rất hấp dẫn.

Món mì xào bò hấp dẫn

Marcelo tiết lộ, dù không biết loại rau xào cùng mì là gì nhưng anh rất thích hương vị đó. Khi thưởng thức, anh cảm nhận sợi mì có độ dai, kết hợp cùng thịt bò xào mềm, đậm đà khá hấp dẫn.

Nam du khách người Brazil cũng thừa nhận chưa từng ăn món mì tương tự ở quê nhà, nên việc sử dụng đũa và thưởng thức món có đôi chút khó khăn.

Du khách người Brazil tỏ ra lúng túng khi dùng đũa

Còn Andranna không giấu nổi niềm vui và sự háo hức trước món mì sợi vàng ươm, cùng thịt bò chín hồng và rau cải xanh mướt.

“Đây là món ăn đầu tiên chúng tôi thưởng thức khi đến Hà Nội nên có chút lo lắng, không biết mùi vị ra sao.

Nhưng nếm thử rồi lại thấy món mì này thực sự ngon. Tôi rất thích và cảm thấy vui sướng khi được thưởng thức”, nữ du khách bày tỏ.

Andranna nếm thử thịt bò xào và dành nhiều lời khen cho món ăn

Vì ấn tượng trước hương vị món ăn quen thuộc của người Hà Nội, 2 du khách nước ngoài đã thưởng thức hết sạch suất mì xào. Suốt bữa ăn, họ cũng liên tục xuýt xoa, gật gù, thể hiện biểu cảm hài lòng và thích thú.

Khi rời khỏi quán và di chuyển về nơi lưu trú, Andranna còn chia sẻ rằng, trải nghiệm bữa sáng giản dị với món mì xào bò là một trong những ấn tượng đầu tiên của cặp đôi trong hành trình khám phá Hà Nội.

Ảnh: Vemdecheckin