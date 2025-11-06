Theo Thống kê thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 10 tháng năm 2025 ước thực hiện 564,2 nghìn tỷ đồng, vượt 9,8% dự toán và tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu nội địa 531,4 nghìn tỷ đồng, vượt 10,2% và tăng 36,5%; thu từ dầu thô 2,1 nghìn tỷ đồng, đạt 50,9% và bằng 67,7%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 30,4 nghìn tỷ đồng, vượt 11,4% và tăng 36,5%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa gồm thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước thực hiện 65 nghìn tỷ đồng, đạt 80,7% dự toán năm và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2024; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 28,7 nghìn tỷ đồng, đạt 94,4% và tăng 9,8%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 110,3 nghìn tỷ đồng, vượt 4,1% và tăng 43%.

10 tháng, Hà Nội thu ngân sách vượt 9,8% dự toán năm. Ảnh: L. Nga

Ngoài ra, thuế thu nhập cá nhân 53 nghìn tỷ đồng, vượt 6% và tăng 26,9%; thu tiền sử dụng đất 89 nghìn tỷ đồng, vượt 85,6% và gấp 2,7 lần; thu phí và lệ phí 20,9 nghìn tỷ đồng, đạt 88,9% và tăng 6,6%; thu lệ phí trước bạ 6,8 nghìn tỷ đồng, đạt 94% và tăng 9,8%.

Cũng trong 10 tháng qua, Hà Nội chi ngân sách địa phương ước thực hiện 105,2 nghìn tỷ đồng, đạt 63,4% dự toán năm và tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, chi đầu tư phát triển 47,2 nghìn tỷ đồng, đạt 54,2% và tăng 42,7%; chi thường xuyên 57,9 nghìn tỷ đồng, đạt 81,9% và tăng 38,3%.

Hải Anh