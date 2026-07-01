Sau gần 1 tháng tranh tài qua các phần thi phụ, top 30 Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 sẽ tìm ra chủ nhân vương miện kế nhiệm hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi đại diện Việt Nam dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.

10 người đẹp dưới đây cho thấy phong độ ổn định sau 6 phần thi phụ gồm The Grand Arrival (Màn chào sân), Grand Fashion Award (Người đẹp Thời trang) Best in Swimsuit (Người đẹp Biển), The Grand Chat, English Grand Chat, Grand Talent Award (Người đẹp Tài năng). Trong đó, The Grand Chat đánh giá khả năng giao tiếp, tư duy phản biện và kỹ năng ứng xử bằng tiếng Việt. English Grand Chat cũng tương tự The Grand Chat nhưng thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, thử thách thêm tư duy và bản lĩnh ngoại ngữ.

Trịnh Yến Nhi là 1 trong 2 thí sinh dẫn đầu về số lần được gọi tên ở các phần thi phụ với 4 lần xuất hiện, gồm top 10 Màn chào sân, top 6 Người đẹp Thời trang, top 10 Người đẹp Tài năng và top 5 đề cử Người đẹp Biển. Sinh năm 2005, quê Đắk Lắk, cao 1,75m, cô từng vào top 20 Miss World Vietnam 2025 và giành danh hiệu Người đẹp Biển.

Trịnh Yến Nhi catwalk trong đêm thi thời trang:

Phan Lê Kim Ngọc cũng cũng là đối thủ đáng gờm khi lọt top 10 Màn chào sân, top 10 Người đẹp Tài năng... Điểm mạnh của cô nằm ở khả năng giao tiếp, phản biện và ngoại ngữ khi liên tiếp được đánh giá cao ở cả 2 phần thi ứng xử. Sinh năm 2005 tại Cần Thơ, cô từng lọt top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, đồng thời giành danh hiệu Người đẹp Đồng bằng sông Cửu Long. Kim Ngọc trước đó từng là Á khôi 1 Người đẹp Tây Đô 2023 và Hoa khôi Học sinh - Sinh viên Thanh lịch TP Cần Thơ 2023.

Đỗ Trần Tuệ Anh có tên ở 3 phần thi phụ. Sinh năm 2001 tại Hà Nội, cô sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0, từng lọt top 10 Miss Grand Vietnam 2022 và giành danh hiệu Người đẹp Truyền cảm hứng.

Phan Cẩm Nhi ghi dấu ấn khi lọt top 10 Màn chào sân, top 10 Người đẹp Tài năng... Cô hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội với vai trò ca sĩ, mang quân hàm trung úy. Sinh năm 2000 tại Phú Thọ, cô tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, từng giành danh hiệu Á khôi 2 Nữ sinh Thanh lịch tỉnh Phú Thọ năm 2017. Tại vòng sơ khảo, cô gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Ngô Bảo Ngọc được gọi tên tại Người đẹp Thời trang, Người đẹp Tài năng và Người đẹp Biển, đủ 3 hạng mục. Trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, khán giả xếp cô là ứng viên số 1 cho ngôi vị cao nhất bởi phong độ ổn định. Cô gái 31 tuổi, từ TPHCM, cao 1,74m, tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Vận tải Hàng không tại Học viện Hàng không Việt Nam, từng lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Tên tuổi cô từng gắn liền với loạt phim ngắn "Cô giáo Khánh".

Võ Đoàn Bảo Hà có thành tích ở Màn chào sân, Người đẹp Tài năng và Người đẹp Biển. Cô gái 24 tuổi, quê Đồng Nai, cao 1,7m, từng thi Hoa hậu Việt Nam (top 25) và Miss World Vietnam 2025 (top 10, Người đẹp Áo dài), tốt nghiệp Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM.

Nguyễn Ngọc Phương Thảo - top 10 Người đẹp Tài năng sinh năm 2005, sở hữu gương mặt sắc sảo, chiều cao nổi bật và mang đến hình ảnh một cô gái trí thức, năng động, hiện đại.

Trương Khánh Kiều Anh 19 tuổi, cao 1,76m, hiện là du học sinh tại Đại học New York (Mỹ), giao tiếp tốt tiếng Anh, Nhật, Trung. Tại phần thi Màn chào sân, cô xuất hiện trong trang phục cử nhân, cầm guitar và hát, được giám khảo nhận xét mang nét đẹp hiện đại, phong thái tự nhiên.

Trần Thị Thoa Thương góp mặt trong Người đẹp Tài năng và Người đẹp Biển. Cô sinh năm 2002, đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), cao 1,73m. Tại phần thi Người đẹp Tài năng, cô chọn tiết mục múa trên nền ca khúc "Con cò" để tái hiện hình ảnh người mẹ. Tại đêm bán kết, cô bị đau chân trước giờ thi nhưng vẫn quyết tâm hoàn thành phần trình diễn.

Lê Thị Tường Vy sinh năm 2001, quê Quảng Ngãi, cao 1,76m, từng là Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2024, top 10 Người đẹp áo dài Hoa hậu Việt Nam 2020 và Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020. Cô từng đại diện học sinh TP Đà Nẵng trình bày ý tưởng khoa học - công nghệ tại APEC 2017. Với lợi thế sắc vóc và kỹ năng trình diễn, Tường Vy được kỳ vọng sẽ bứt phá ở chặng cuối.

Ảnh, video: Tư liệu