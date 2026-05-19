Ngày 19/5, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống phát động cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ II nhằm phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả trong xây dựng môi trường y tế không khói thuốc trên toàn quốc.

Giáo sư Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết: "Mỗi điếu thuốc được châm lên không chỉ đốt cháy điếu thuốc mà còn đốt cháy sức khỏe của người hút, làm tổn thương lá phổi và nhiều cơ quan nội tạng khác của người bệnh, làm tăng gánh nặng cho gia đình, bệnh viện và xã hội".

Hiện nay, trên thế giới có hơn 8 triệu người tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Tại Việt Nam, hút thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm.

Giáo sư Trần Văn Thuấn chia sẻ về tác hại thuốc lá. Ảnh: Trần Minh.

Đáng lo ngại, bên cạnh thuốc lá truyền thống, các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang ngày càng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ thông qua nhiều hình thức quảng bá hấp dẫn và dễ gây hiểu nhầm.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng, cơ sở y tế là nơi bảo vệ sức khỏe và sự sống của người dân nên không thể tồn tại khói thuốc trong môi trường khám chữa bệnh.

“Không thể có một bệnh viện chữa lành thật sự nếu trong khuôn viên bệnh viện vẫn còn khói thuốc. Không thể nói đến an toàn người bệnh, chất lượng bệnh viện nếu người bệnh, trẻ em, phụ nữ mang thai hay chính nhân viên y tế vẫn phải hít khói thuốc thụ động”, ông Thuấn nhấn mạnh.

Theo Tiến sĩ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, Việt Nam hiện có hệ thống y tế rộng khắp với hơn 1.700 bệnh viện công lập, 424 bệnh viện tư nhân, cùng hàng chục nghìn phòng khám tư nhân.

Mỗi năm, hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh này tiếp đón trung bình gần 20 triệu lượt người khám bệnh nội trú và ngoại trú. Với mật độ tập trung đông đúc như vậy, việc duy trì một môi trường trong lành và không khói thuốc lá là nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở y tế nhằm giảm nguy cơ phơi nhiễm khói thuốc thụ động đối với nhân viên y tế và người dân đến khám, chữa bệnh...

Cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền quy định cấm hút thuốc trong cơ sở y tế mà còn ghi nhận nhiều cách làm sáng tạo, cụ thể và phù hợp với thực tiễn của các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng dự thi Cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc lá lần II là các bệnh viện/viện công lập và tư nhân có quy mô từ 100 giường bệnh trở lên trên toàn quốc.

