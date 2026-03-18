Phát biểu tại buổi lễ được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, chủ đề Ngày Sức khỏe Toàn dân năm nay thể hiện rõ định hướng tăng cường y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Theo thứ trưởng Trần Văn Thuấn, trong các giải pháp dự phòng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em luôn được xem là khoản đầu tư hiệu quả nhất cho tương lai quốc gia. Những thực hành đơn giản nhưng mang lại tác động lâu dài như chăm sóc thai sản an toàn, nuôi con bằng sữa mẹ và chăm sóc sơ sinh thiết yếu có thể giúp xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc ngay từ những ngày đầu đời.

Đánh giá về thực tiễn triển khai, thứ trưởng ghi nhận nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, một trong những đơn vị công lập tiên phong tại Hà Nội trong phát triển các mô hình chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh chất lượng cao. Đặc biệt, các sáng kiến thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ và xây dựng ngân hàng sữa mẹ vệ tinh đã hỗ trợ hiệu quả cho trẻ sơ sinh, nhất là trẻ sinh non, nhẹ cân.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn (ngoài cùng bên phải) thăm Khoa Sản, Bệnh viện Đức Giang. Ảnh: N. Huyền

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết thêm, bệnh viện là cơ sở y tế công lập đầu tiên tại Hà Nội được công nhận là “Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”. Hiện nay, tỷ lệ trẻ sinh tại đây được bú mẹ hoàn toàn đạt khoảng 95-96%. Mô hình Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh được đơn vị triển khai cũng đang vận hành hiệu quả, góp phần cứu sống và nâng cao chất lượng sống cho nhiều trẻ có nguy cơ cao.

Từ góc nhìn quốc tế, ông Vũ Hoàng Dương, đại diện chương trình Alive & Thrive, cho biết tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em vẫn còn tồn tại tại một số quốc gia trong khu vực. Tại Việt Nam, trong khoảng một thập kỷ qua, tỷ lệ trẻ sơ sinh được bú mẹ hoàn toàn đã tăng gấp đôi, cho thấy những tiến bộ đáng kể.

Tuy vậy, ông Dương cũng bày tỏ lo ngại về một số thách thức mới như tỷ lệ phụ nữ thiếu máu trong thai kỳ vẫn cải thiện chậm trong khi tình trạng trẻ thừa cân có xu hướng gia tăng nhanh.

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân chính là việc sử dụng sữa công thức thay thế sữa mẹ. Theo đó, trẻ sử dụng sữa công thức có nguy cơ béo phì cao hơn do hàm lượng protein và calo lớn, khó kiểm soát lượng tiêu thụ. Việc bú bình cũng khiến trẻ dễ nạp vượt nhu cầu, kết hợp với các chất bổ sung có thể dẫn đến tăng cân nhanh và nguy cơ thừa cân, béo phì kéo dài.

Các chuyên gia khuyến nghị, việc thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ cải thiện sức khỏe trẻ em mà còn góp phần giảm gánh nặng bệnh tật trong tương lai, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế hệ khỏe mạnh, phát triển toàn diện.