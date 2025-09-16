Sáng 16/9, khoảng 100 cựu chiến binh trên địa bàn phường Vũng Tàu đã cùng nhau xem phim “Mưa đỏ” tại rạp Lotte Cinema Vũng Tàu.

Khoảng 100 cựu chiến binh phường Vũng Tàu tới rạp xem phim. Ảnh: X.S

Kinh phí mua vé được ông Nguyễn Tấn Bản – Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu (TPHCM) – vận động tài trợ. Đây là món quà tinh thần đặc biệt, thể hiện sự tri ân đối với thế hệ đi trước. Nhiều hội viên xúc động, gửi lời cảm ơn lãnh đạo phường.

Ông Nguyễn Tấn Bản cho biết, việc tặng vé xem phim không chỉ là hoạt động văn hóa, mà còn để các thế hệ hôm nay tưởng nhớ sự hy sinh của cha anh, truyền cảm hứng cho lớp trẻ về lòng yêu nước, tinh thần kiên cường của thế hệ đi trước.

“Tôi luôn tâm niệm rằng, tri ân thế hệ đi trước không chỉ bằng lời nói mà phải bằng hành động cụ thể. Tặng vé xem phim chỉ là việc nhỏ nhưng tôi tin nó giúp kết nối quá khứ với hiện tại, để chúng ta sống có trách nhiệm hơn”, ông Bản chia sẻ.

Các cựu chiến binh cùng nhau xem phim "Mưa đỏ". Ảnh: X.S

Ông Nguyễn Xuân Sơn (64 tuổi) – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Vũng Tàu – xúc động chia sẻ: “Nhận được món quà ý nghĩa này, chúng tôi cảm thấy được trân trọng.

Xem phim 'Mưa đỏ', chúng tôi như sống lại ký ức chiến trường, nhớ về những đồng đội đã ngã xuống. Điều đó khiến chúng tôi thêm tự hào và nhắc nhở bản thân tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu”.

Phim “Mưa đỏ” được công chiếu đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bộ phim tái hiện 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, khắc họa chân dung những người lính trẻ cùng nhân dân kiên cường trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.