Hơn 100 nhà báo, phóng viên cùng đông đảo VĐV tham gia giải “Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026”, diễn ra ngày 4/10 tại Lai Châu.

Giải “Bước chân trên mây” do Báo Pháp luật Việt Nam khởi xướng và tổ chức từ năm 2023. Qua hai mùa giải, chương trình góp phần quảng bá hình ảnh con người, cảnh sắc Tây Bắc, đồng thời thu hút những người yêu thích trải nghiệm, khám phá đến chinh phục các đỉnh núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Sự kiện cũng tạo thêm sức hút cho du lịch vùng cao, giúp nhiều bản làng đón thêm du khách.

Tiếp nối các mùa giải trước, năm 2026, BTC lựa chọn con đường đá cổ Pavi ở Lai Châu làm cung đường thi đấu chính. Đây là tuyến đường có lịch sử hơn một thế kỷ, nhiều đoạn còn lưu giữ kết cấu đá tương đối nguyên vẹn, mang giá trị về lịch sử, cảnh quan và văn hóa của vùng núi phía Bắc.

Các vận động viên lấy BIB. Ảnh: BTC.

Năm nay, lần đầu BTC mở rộng giải cho VĐV phong trào trên cả nước. Quy mô giải dự kiến tối đa 500 người, gồm ba cự ly.

Cự ly 5 km dành cho người sinh sống, làm việc tại Lai Châu. Cự ly 11 km dành cho VĐV phong trào trên toàn quốc. Cự ly 22 km dành cho VĐV phong trào và lực lượng báo chí, chia theo ba nhóm tuổi.

Theo BTC, việc đưa VĐV đến trải nghiệm trực tiếp cung đường đá cổ Pavi góp phần quảng bá cảnh quan, văn hóa và con người Lai Châu, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và môi trường trong phát triển du lịch bền vững.

Gần 4.000 VĐV chạy giải 'Vững bước kiến tạo tương lai 2026' Gần 4.000 VĐV tham gia chạy ở 3 cự ly 5-10-21km trên những cung đường ven biển nổi tiếng tại giải “Vững bước kiến tạo tương lai 2026".