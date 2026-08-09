Hưởng ứng chuỗi hoạt động chào mừng Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người”, sáng 9/8, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm, sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP.HCM và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức giải chạy Ngày An ninh mạng Việt Nam 2026 tại VNG Campus, Khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM.

Giải chạy đề cao tinh thần rèn luyện sức khỏe và sự gắn kết giữa lực lượng chuyên trách, các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng.

Giải chạy hướng tới lan tỏa thông điệp “Kết nối cộng đồng – Chung tay bảo vệ An ninh mạng Việt Nam”. Sự kiện thu hút hơn 1.000 VĐV tham gia ở hai cự ly 3km và 5km, gồm cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; đại diện các cơ quan, ban, ngành; giảng viên, học sinh, sinh viên; đại diện doanh nghiệp và đông đảo người dân trên địa bàn TP.HCM.

Tinh thần chung sức, đồng lòng vì một môi trường số an toàn, lành mạnh và nhân văn.

Thông qua sự kiện này, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mong muốn tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, vì nhân dân phục vụ trong kỷ nguyên số; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh và văn minh.