Ngày 28/6, Báo Xây dựng tổ chức giải chạy "Vững bước kiến tạo tương lai" tại Vũng Tàu, TP.HCM. Giải năm nay thu hút khoảng 4.000 VĐV chuyên nghiệp và phong trào đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

BTC thông tin về giải đấu.

Với chủ đề "Vững bước kiến tạo tương lai", thông qua từng bước chạy của VĐV, sự kiện truyền tải thông điệp về hành trình kiến tạo hạ tầng, phát triển đô thị hiện đại, xây dựng môi trường sống văn minh, chất lượng và đáng sống hơn cho người dân. Điểm nhấn của giải là nội dung thi đấu đồng đội dành cho các đơn vị trong ngành xây dựng, góp phần tạo nên bản sắc riêng của sự kiện, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hợp tác và phát huy sức mạnh tập thể.

Theo kế hoạch, các VĐV tham gia cự ly 21km xuất phát lúc 4h00, cự ly 10km lúc 4h30 và cự ly 5km lúc 5h00 ngày 28/6. Thời gian hoàn thành tối đa lần lượt là 3h30 phút đối với cự ly 21km, 2 giờ đối với cự ly 10km và 1 giờ đối với cự ly 5km. Giải chạy có tổng giá trị giải thưởng hơn 220 triệu đồng với 51 hạng mục dành cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc.