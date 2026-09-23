Giải năm nay quy tụ hơn 3.000 VĐV, cán bộ thuộc các khối xã, phường, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề của Hà Nội và các tỉnh, thành phố; trong đó có 250 người nước ngoài là cán bộ, nhân viên của 20 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội. Đáng chú ý, đội tuyển điền kinh Hà Nội tham dự với 11 VĐV, trong đó có những gương mặt như Trần Văn Đảng, Nguyễn Bá Kiên, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Đức Sơn...

BTC thông tin về giải đấu.

Trải qua hơn 50 mùa giải, giải chạy Báo Hànộimới đã phát triển về quy mô và chất lượng; trở thành phong trào thể thao quần chúng rộng rãi, có tác động tích cực tới đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Hà Nội và thu hút được nhiều bạn bè quốc tế cùng tham dự.