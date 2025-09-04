Tối 3/9, chương trình nghệ thuật Vang mãi bản hùng ca do Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) chỉ đạo thực hiện đã diễn ra tại sân Bắc, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia với nhiều cung bậc cảm xúc.

Một trong những điểm nổi bật của chương trình là màn đồng diễn trống hội của Đoàn nghệ thuật Trống hội Học viện Cảnh sát Nhân dân với số lượng gần 1.000 người.

Đây cũng chính là đơn vị đã biểu diễn màn trống hội mở đầu cho Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua trên Quảng trường Ba Đình.

Một học viên thuộc đội trống cho biết, dù chỉ có 1 buổi để khớp chương trình nhưng mọi việc đều diễn ra suôn sẻ do các thành viên đều phải luyện tập chăm chỉ, cật lực cho nhiệm vụ A80 trước đó. "Số lượng trống dù chỉ khoảng một nửa so với Lễ kỷ niệm 2/9 song màn đồng diễn này vẫn được coi là có quy mô lớn đối với một chương trình nghệ thuật biểu diễn", nam học viên chia sẻ.

Ngay sau màn trống hội, 120 nhạc công của Đoàn nghi lễ Công an Nhân dân Việt Nam nhịp bước tiến đều băng qua sân khấu trong những tiếng hò reo phấn khích của khán giả.

Tiếp đó, ca sĩ Kim Long dạt dào trong giai điệu Lá cờ của Tạ Quang Thắng.

Các tiết mục được dàn dựng mang đến những âm hưởng vui tươi hòa vào niềm vui chung của dân tộc mừng ngày độc lập, đồng thời thể hiện tình cảm gắn bó, khăng khít giữa lực lượng công an và nhân dân.

Ban nhạc Ngũ Cung đem đến làn gió mới lạ qua những ca khúc cách mạng, bản hùng ca bằng chất liệu rock.

Nhóm chiêu đãi khán giả với loạt ca khúc quen thuộc như: Hành khúc ngày và đêm, Đất nước trọn niềm vui, Cung đàn mùa xuân, Viết tiếp câu chuyện hòa bình...

Không gian như lắng lại với phần hòa tấu dàn nhạc tái hiện các tác phẩm Tiến về Hà Nội, Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam.

3 chương "Tổ quốc yêu thương", "Quê hương và người chiến sĩ", "Khúc ca tự hào" đưa khán giả qua khắp các vùng đất của mọi miền Tổ quốc, với những dấu ấn đặc trưng của con người địa phương, với những câu chuyện, trải nghiệm của thế hệ con người thời chiến và cả thời bình.

Âm nhạc cũng được xem là phương thức gần gũi để truyền tải lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam, là nền tảng xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân.

Hàng nghìn khán giả có mặt như cùng được sống lại trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.