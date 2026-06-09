Lễ trao giải Báo chí Phật giáo toàn quốc năm 2025 diễn ra chiều 9/6 tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), hướng tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tháng 11/2026).

Đây là lần thứ hai giải báo chí đặc biệt này được tổ chức (lần thứ nhất vào năm 2025 với chủ đề “Tuyên truyền lối sống Tốt đạo - Đẹp đời, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”).

Buổi lễ được tổ chức đúng vào mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Toàn cảnh lễ trao giải Báo chí Phật giáo toàn quốc năm 2025.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí Phật giáo năm 2025 phát biểu khai mạc lễ trao giải.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 nhận định đây là sự kiện “không chỉ mang ý nghĩa nghề nghiệp, mà còn là dịp để cùng nhìn lại hành trình lan tỏa những giá trị thiện lành, nhân văn và trí tuệ của Phật giáo trong đời sống đương đại”.

Báo chí viết về Phật giáo đang từng bước hình thành một diện mạo riêng đề cao và tôn vinh cái đẹp, các giá trị Chân - Thiện - Mỹ, sự dấn thân và tinh thần phụng sự một cách chuẩn mực hơn, chuyên sâu hơn và giàu tính tương tác giữa đạo và đời theo phương châm “Tốt đạo - Đẹp đời”. Hòa thượng Thích Gia Quang

Giải Báo chí Phật giáo tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, khẳng định vai trò của truyền thông như một nhịp cầu kết nối giữa chính pháp với đời sống, giữa giá trị tinh thần với khát vọng xây dựng cộng đồng xã hội nhân ái, tỉnh thức và bền vững.

“Nếu mùa giải đầu tiên tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ về mặt phong trào, thì mùa giải năm nay cho thấy bước chuyển rõ nét về chiều sâu chuyên môn và giá trị học thuật. Nhiều tác phẩm không chỉ làm tốt nhiệm vụ thông tin, mà còn góp phần định hướng nhận thức, khơi dậy các giá trị đạo đức tôn giáo, đạo đức nhân văn - nhân bản Phật giáo và tinh thần trách nhiệm xã hội trong bối cảnh truyền thông hiện đại đầy biến động”, Hòa thượng Thích Gia Quang chia sẻ.

Nhà báo Trần Bá Dung - Trưởng Ban giám khảo bày tỏ ấn tượng sâu sắc về Giải Báo chí Phật giáo năm 2025.

Kể từ ngày phát động giải thưởng 6/6/2025 đến ngày 5/1/2026, Ban Tổ chức đã nhận được 948 tác phẩm hợp lệ, thuộc nhiều loại hình báo chí khác nhau; trong đó có 669 tác phẩm báo in và báo điện tử, 135 tác phẩm phát thanh - truyền hình và 144 tác phẩm ảnh báo chí.

Nhiều bài viết, phóng sự, tuyến đề tài cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, công phu; phản ánh sinh động đời sống Phật giáo cũng như những vấn đề xã hội dưới góc nhìn nhân văn, tỉnh thức và giàu tinh thần phụng sự.

“Tổng số 948 tác phẩm thuộc các loại hình tham dự là con số khá ấn tượng đối với một giải chuyên ngành. Hầu hết các tác phẩm đều đạt chất lượng theo tiêu chí Ban Giám khảo đề ra; phản ánh trung thực tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo. Một số tác phẩm mở góc nhìn mới, có tính sáng tạo, chiều sâu về tư tưởng, về sự cảm nhận. Bằng những tác phẩm của mình, các tác giả đang gieo những hạt giống thiện lành vào đời sống”, nhà báo Trần Bá Dung, Trưởng Ban Giám khảo chia sẻ cảm nhận.

Kết quả chung cuộc, 35 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh, 104 tác giả và nhóm tác giả thuộc 28 cơ quan báo chí được trao tặng Giải thưởng Báo chí Phật giáo năm 2025.

Hòa thượng Thích Gia Quang và ông Vũ Hoài Bắc - Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (đứng ngoài cùng bên phải) chúc mừng nhóm tác giả đạt giải Đặc biệt.

Trong đó, 1 giải Đặc biệt (trị giá 100 triệu đồng) thuộc về tác phẩm “Dấu ấn Phật giáo đồng hành cùng dân tộc” (20 bài) của nhóm tác giả thuộc Ban Chuyên đề - Công an TPHCM, chuyên trang của Báo Công an nhân dân.

Giải Nhất loại hình Báo in và báo điện tử: Tác phẩm "Theo dấu chân Phật hoàng" (5 kỳ) của tác giả Nguyễn Hoàng Dương, Báo Tiền phong - Văn phòng Đông Bắc thường trú tại Quảng Ninh; Giải Nhất loại hình Phát thanh và truyền hình: Tác phẩm "Nắng biên thùy" tác giả Ngô Thị Dung, Hoàng Văn Tuyến, Nguyễn Khoa Mạnh Tùng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn.

Thượng tọa Thích Đạo Thịnh và nhà báo Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet, thành viên Ban Giám khảo, chúc mừng tác giả đạt giải Ba loại hình Báo in và báo điện tử.

Báo VietNamNet đạt 2 giải Khuyến khích loại hình Báo in và báo điện tử.

Loại hình Báo in và báo điện tử có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.

Loại hình Phát thanh và truyền hình có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Loại hình Ảnh báo chí có 1 giải Nhì (không có giải Nhất), 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao tặng 3 giải thưởng là chuyến hành hương tới các Thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026); 1 giải dành cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng gửi dự thi; 1 giải dành cho cá nhân có nhiều tác phẩm vào vòng chung khảo; 1 giải cho cá nhân có nhiều tác phẩm gửi dự thi.

Báo VietNamNet là một trong những tổ chức có số lượng bài dự thi Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 nhiều nhất, với 22 tác phẩm (14 tác phẩm dài kỳ, 8 tác phẩm 1 kỳ), tổng số 61 bài. Tác giả Phạm Bình Minh được trao giải dành cho cá nhân có nhiều tác phẩm vào vòng chung khảo (4 tác phẩm là tác giả và đồng tác giả). Nhóm tác giả Đặng Hoài Thanh, Trần Văn Tuyên được trao giải Khuyến khích với tác phẩm “Gương sáng Đạo giữa đời thường miền Tây Nam bộ” (5 bài). Tác giả Hoàng Thị Mỹ Dung được trao giải Khuyến khích với tác phẩm “Phật giáo trong đời sống hiện đại” (3 bài).