Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa gửi văn bản tới Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, các chi hội, liên chi hội và cơ quan báo chí, phóng viên, cộng tác viên trên toàn quốc, đề nghị tham gia Giải báo chí Phật giáo toàn quốc năm 2025, nhằm xây dựng môi trường báo chí Phật giáo nhân văn, trí tuệ và phụng sự.

Giải báo chí Phật giáo năm 2025 nhấn mạnh tính ứng dụng Phật giáo trong đời sống đương đại với 12 nhóm nội dung: Phật giáo và đời sống, gương sáng đạo hạnh, tăng ni - người truyền đạo, Phật giáo và giáo dục - văn hóa, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, hoằng pháp hiện đại, lịch sử Phật giáo, nghi lễ - tín ngưỡng, Phật giáo và giới trẻ, Phật giáo quốc tế, Phật giáo và khoa học - triết học, văn học nghệ thuật Phật giáo.

Các học tăng ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: HVPG

Giải được tổ chức nhằm tôn vinh, ghi nhận và động viên các phóng viên, nhà báo, cộng tác viên, nhà nghiên cứu có tác phẩm báo chí chất lượng, góp phần lan tỏa lối sống "Tốt Đạo - Đẹp Đời", thúc đẩy ứng dụng tinh thần Phật giáo trong đời sống xã hội. Đây cũng là dịp để những người làm báo trong lĩnh vực Phật giáo giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ.

Theo thể lệ, giải gồm ba loại hình: báo in - báo điện tử, phát thanh - truyền hình và ảnh báo chí. Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1/1/2025 đến 31/12/2025. Ban tổ chức nhận tác phẩm từ 6/6/2025 đến 5/1/2026. Ngoài giải cá nhân, Ban tổ chức sẽ trao giải dành cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm vào vòng chung khảo.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng; 3 giải Nhất (25 triệu đồng/giải); 3 giải Nhì (15 triệu đồng/giải); 3 giải Ba (10 triệu đồng/giải); 15 giải Khuyến khích và một số giải phụ cho cơ quan báo chí, cá nhân có nhiều tác phẩm chất lượng.

Tác phẩm gửi về Ban Thông tin Truyền thông, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.