Là sự kiện tổ chức thường niên từ năm 2023, bước sang năm thứ tư, Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026 mang chủ đề “Cùng nhau vươn ra biển lớn - Do local, go global”, thể hiện định hướng phát triển bền vững: lấy nội lực Việt Nam làm nền tảng, từ đó kết nối, hội nhập và vươn ra thị trường quốc tế.

Với chủ đề này, Vietnam GameVerse 2026 hướng đến việc lan tỏa câu chuyện ngành game Việt: từ sáng tạo nội dung, phát triển sản phẩm, xây dựng cộng đồng cho tới xuất khẩu trí tuệ và thương hiệu Việt ra thế giới.

Tại lễ công bố Vietnam GameVerse 2026 ngày 29/1, nhìn lại hành trình 4 năm phát triển của sự kiện Vietnam GameVerse, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ, từ những lo ngại ban đầu, sự kiện năm nay đã hiện thực hóa giấc mơ kết nối cộng đồng game khi quy tụ được các đối tác quốc tế lớn.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ thông tin tại lễ công bố Ngày hội Game Việt Nam 2026, chiều 29/1. Ảnh: Du Lam

Theo Cục trưởng, điểm nhấn của Vietnam GameVerse năm nay là sự xuất hiện của mảnh ghép Esports (thể thao điện tử), hoàn thiện hệ sinh thái gồm 5 "nhà": Nhà nước, nhà phát triển, nhà phát hành, nhà trường và (nhà) Esports.

Ông nhận định, sự kiện tại Việt Nam sở hữu hai điểm khác biệt so với các mô hình quốc tế. Thứ nhất là lễ trao giải vinh danh các doanh nghiệp và sản phẩm game xuất sắc. Thứ hai là việc tổ chức một giải đấu Esports chính thức ngay trong khuôn khổ sự kiện, thay vì chỉ dừng lại ở các trận đấu biểu diễn (showmatch).

Theo kế hoạch, 11 đội tuyển từ Đông Nam Á sẽ tham gia tranh tài trong hai ngày diễn ra sự kiện. Ông Lê Quang Tự Do thừa nhận công tác vận hành giải đấu quốc tế trong khuôn khổ ngày hội game gặp nhiều thách thức, song đã nhận được sự đồng hành từ các đơn vị lớn.

“Tất cả những lời hứa của chúng ta về việc chung tay cùng nhau phát triển ngành game là những lời hứa, những lời cam kết rất có trọng lượng. Và chúng ta biến tất cả mọi khó khăn gặp phải trở thành động lực để đưa ngành game của Việt Nam ngày càng phát triển hơn”, ông khẳng định.

Những điểm mới của Vietnam GameVerse 2026

Từ năm 2023 đến nay, Vietnam GameVerse liên tục mở rộng về quy mô, nội dung và tầm ảnh hưởng đối với ngành công nghiệp game Việt Nam.

Đại diện ban tổ chức Ngày hội Game Việt Nam 2026 giải đáp câu hỏi của truyền thông, chiều 29/1. Ảnh: Du Lam

Ngày hội Game Việt Nam năm nay đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt “lần đầu tiên”: đưa các giải đấu Esports chuyên nghiệp vào khuôn khổ chương trình, nổi bật là Giải đấu Cúp Thể thao điện tử các quốc gia Đông Nam Á; tổ chức chuỗi fan meeting với các đội tuyển thể thao điện tử hàng đầu Việt Nam; đẩy mạnh hoạt động B2B theo hướng chuyên sâu, với sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà phát triển và đơn vị phát hành game trong và ngoài nước, mở ra nhiều cơ hội kết nối và hợp tác.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Vietnam GameVerse 2026 chính thức mở bán vé, cho phép ban tổ chức đầu tư sâu hơn vào nội dung, không gian trải nghiệm và các hoạt động độc quyền nhằm tăng trải nghiệm của người tham dự, góp phần xây dựng một mô hình sự kiện bền vững, chuyên nghiệp, tiệm cận với các sự kiện game - esports lớn trong khu vực và trên thế giới.

Theo ban tổ chức, chuỗi hoạt động Vietnam GameVerse 2026 sẽ bắt đầu khởi động từ tháng 2 và kết thúc vào tháng 5/2026 với sự kiện Ngày hội Game Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình bao gồm bốn nhóm hoạt động chính: Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards 2026, Diễn đàn Game Việt Nam 2026, cuộc thi GameHub, Hoạt động giải trí và thi đấu thể thao điện tử.

Trong đó, Giải thưởng Game Việt Nam dự kiến bao gồm 21 giải và được chia vào bốn nhóm hạng mục chính: The Golden Galaxy (Nhóm hạng mục dành cho game được phát hành tại Việt Nam), The Golden Sun (Hạng mục dành cho game Việt), The Golden Star (Hạng mục dành cho Thể thao điện tử tại Việt Nam) và The Golden Gear (Hạng mục dành cho các thiết bị, sản phẩm, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực game).