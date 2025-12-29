Làm sao để thế hệ trẻ không bị ảnh hưởng bởi các nội dung game có xuất xứ nước ngoài? Đây là trăn trở từ phía cơ quan quản lý Nhà nước, được bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Cục PTTH & TTĐT) nêu ra tại "Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động lĩnh vực thông tin điện tử năm 2025, định hướng nhiệm vụ năm 2026", diễn ra chiều 29/12.

Cũng theo bà Huyền, đối với thị trường game trong nước hiện nay, game do người Việt phát hành chỉ chiếm khoảng 12%. Do đó, bà cho rằng, cần tăng tỷ lệ game do người Việt Nam sản xuất, để không bị hạn chế bởi nguồn cung cấp game từ nước ngoài. Đồng thời, các nhà sản xuất game cần lồng ghép giá trị lịch sử, văn hoá vào trong game.

Ngoài đẩy mạnh sản xuất game, việc tập trung kiểm soát, hạn chế tác động tiêu cực từ nội dung game cũng rất quan trọng. Đặc biệt, cơ quan quản lý Nhà nước cần chú ý nội dung game từ nước ngoài, được cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam.

Về số liệu, trong năm 2025, Cục PTTH & TTĐT đã chặn, gỡ 1.081 game không phép, tăng 40% so với năm 2024. Ngoài ra, nhà chức trách chặn 432 tên miền, website liên quan đến các hoạt động quảng cáo, tổ chức các game cờ bạc, đánh bạc trên mạng.

Một cô bé đang chơi game (hình minh hoạ).

Cũng trong năm qua, Cục đã xử phạt 7 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt là 557 triệu đồng; thu hồi 2 giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng G1; thu hồi 38 quyết định phát hành trò chơi điện tử trên mạng G1.

"Số liệu này lớn hơn các năm trước rất nhiều", bà Huyền thông tin.

Phó Cục trưởng Cục PTTH & TTĐT cũng cho hay, trong năm 2025, đơn vị đã xây dựng, triển khai phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cấp phép trò chơi điện tử trên mạng. Mục tiêu của phần mềm là thống kê, cập nhật số liệu tất cả game đã được cấp phép ở Cục và các địa phương.

Theo đó, sau khi được cấp phép hoặc xác nhận, mỗi game sẽ có logo nhận diện (kể cả game trên các kho ứng dụng nước ngoài). Khi người dùng nhấp vào biểu tượng logo, sẽ được điều hướng tới trang dữ liệu về game được cấp phép đó trong phần mềm.

Đây là biện pháp tăng cường minh bạch thông tin, đồng thời, giúp các cơ quan quản lý dễ dàng quản lý, theo dõi số liệu game được cấp phép.

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, cơ quan này muốn cùng Cục PTTH & TTĐT tổ chức một lễ hội game quốc tế tại TPHCM.

Bởi, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", mục tiêu đến năm 2030, doanh thu về công nghiệp trò chơi điện tử trên mạng trong nước đạt khoảng 25.000 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD)

Do đó, ông Hồi cho rằng, cần có chiến lược và tổ chức sân chơi để tập hợp các bên liên quan, nhằm có định hướng phát triển, đưa game trở thành lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam.