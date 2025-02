Ngày 17/2, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên trao quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi cho 4 người gồm: Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Học, Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự; Đại tá Nguyễn Văn Đường, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động; Thượng tá Đỗ Văn Tiến, Giám thị Trại tạm giam.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên trao quyết định, tặng hoa cho những người nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi.

Trong số những người nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi nêu trên, Đại tá Nguyễn Văn Học còn thời gian công tác nhiều nhất với 3 năm 5 tháng.

Nguyện vọng của những người nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi lần này là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ, góp phần thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của lực lượng Công an nhân dân; thể hiện rõ trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện chủ trương tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của công an địa phương để hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên có 7 trưởng phòng, trưởng công an huyện, phó trưởng phòng, phó trưởng công an huyện xin nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi, gồm: Đại tá Nguyễn Quốc Chính, Trưởng phòng An ninh điều tra; Đại tá Đỗ Ngọc Cự, Trưởng phòng An ninh nội địa; Đại tá Nguyễn Văn Năm, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Đại tá Lê Văn Trưởng, Trưởng Công an huyện Khoái Châu; Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Công an huyện Kim Động; Đại tá Phạm Nhật Thăng, Phó trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến; Thượng tá Vũ Ngọc Sơn, Phó trưởng Công an huyện Khoái Châu.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Hưng Yên đang có số lượng cán bộ cấp trưởng phòng xin nghỉ hưu trước tuổi nhiều nhất trong cả nước.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên mong muốn những cán bộ này dù nghỉ chờ hưu trước tuổi nhưng với bề dày kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục đóng góp sức lực và trí tuệ vào công tác công an, công tác bảo đảm an ninh trật tự địa phương và tiếp tục duy trì mối quan hệ giao lưu gắn bó đồng chí, đồng đội.