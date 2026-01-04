Chiều 4/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Theo đó, trong 4 ngày từ 1–4/1, toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm 94 người chết và 154 người bị thương. Riêng ngày 4/1 có 41 vụ, làm 19 người chết và 30 người bị thương.

Đánh giá chung, Cục CSGT cho biết, so với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 45 vụ, số người chết giảm 44 người, song số người bị thương tăng 17 người.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra giữa 4 ô tô trên tỉnh lộ 427. Ảnh: Đình Hiếu

Các địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông là: TPHCM với 34 vụ; Đồng Nai 15; Hà Nội 13; Phú Thọ 12; Hải Phòng 10; Thanh Hóa 10.

TPHCM cũng là địa phương đứng đầu cả nước về số vụ tai nạn giao thông có người chết (17 người), tiếp theo là Đồng Nai (11 người) và Hà Nội (9 người).

Theo đại diện Cục CSGT, qua phân tích các vụ tai nạn giao thông đường bộ, nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao nhất là không chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn (41/160 vụ). Tiếp đến là nguyên nhân đi không đúng chiều/ phần/ làn đường quy định (34/160 vụ).

Cũng trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 12.782 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trung bình mỗi ngày gần 3.200 trường hợp.