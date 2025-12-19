Chiều 19/12, Trung tâm Y tế Nam Đông (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn La Sơn - Hòa Liên).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, gia đình anh N.M.H.N. (22 tuổi), chị T.T.D.H. (20 tuổi, vợ anh N.), ông H.V.H. (50 tuổi, bố anh N.) và cháu N.M.Q. (9 tháng tuổi, con anh N.), cùng trú tại xã Điện Bàn, TP Đà Nẵng, đi trên ô tô con lưu thông theo hướng Huế - Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.H

Khi đến Km13, đoạn qua xã Khe Tre (TP Huế), chiếc xe bất ngờ tông vào khối bê tông ven đường, khiến ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu.

Ngay sau vụ tai nạn, xe cứu thương của Đội 0 đồng Huế - SOS75 đã đưa cả 4 nạn nhân đến Trung tâm Y tế Nam Đông cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai 9 tháng tuổi được xác định đã tử vong trước đó, 3 người lớn còn lại bị chấn thương phần mềm, đang được theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.