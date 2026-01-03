XEM CLIP:

Khoảng 13h20 ngày 3/1, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô xảy ra trên tỉnh lộ 427, đoạn qua xã Thường Tín (Hà Nội).

Theo nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con mang BKS 29H-884.XX lưu thông trên tỉnh lộ 427 theo hướng đường trục phía Nam Hà Nội. Khi đến khu vực cổng nghĩa trang nhân dân xã Văn Phú, xe bất ngờ va chạm với ô tô tải mang BKS 37H-103.XX đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô tải xoay ngang, lao xuống vệ đường, phần thùng xe va vào ô tô con mang BKS 36A-978.XX. Cùng lúc, ô tô BKS 29H-884.XX tiếp tục đâm vào đuôi xe con mang BKS 37A-299.XX rồi lao xuống vệ đường.

Tại hiện trường, ô tô tải hư hỏng nặng, bung trục phía sau, phần đầu xe nằm dưới vệ đường; may mắn tài xế không bị thương.

Ô tô con mang BKS 29H-884.XX bị hư hỏng nặng phần đầu, rách cánh cửa và bung hai túi khí trong xe. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 2 người, rất may không ai bị thương.

Ô tô mang BKS 36A-978.XX bị vỡ kính cửa bên hông trái, hư hỏng phần đầu xe; cả 3 hành khách và nam tài xế trên xe đều không bị thương. Trong khi đó, ô tô con mang BKS 37A-299.XX chỉ bị hư hỏng nhẹ phần đuôi.

Do nhiều mảnh vỡ từ các phương tiện vương vãi khắp mặt đường, tỉnh lộ 427 bị ùn tắc giao thông theo cả hai chiều. Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã điều động cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường xử lý vụ việc, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.