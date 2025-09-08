Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo tiến độ triển khai các chỉ đạo của UBND Thành phố về việc chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên địa bàn.

Theo báo cáo, trong Vành đai 1, 9/9 phường đã có văn bản đề xuất 115 vị trí lắp đặt trạm sạc điện.

Ngoài Vành đai 1, tính đến ngày 4/9, còn 67/126 xã, phường chưa có đề xuất. Các phường khác đã đề xuất tổng cộng 386 vị trí có thể lắp đặt trạm sạc.

Trạm sạc xe điện. Ảnh: VietNamNet

Song song đó, một số đơn vị cũng đã có báo cáo đề xuất. Cụ thể, Công ty cổ phần Bến xe đang phối hợp triển khai trạm sạc tại 3 bến xe: Giáp Bát: 40 điểm vận hành từ ngày 10/6; Gia Lâm: 34 điểm vận hành từ ngày 15/7; Mỹ Đình: dự kiến 20 điểm vận hành trong quý III.

Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Hà Nội đã khảo sát tại một số công viên, bãi đỗ xe ngầm và xác định 19 vị trí có thể lắp đặt trạm sạc.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội cũng xác định 3/5 điểm trung chuyển trên địa bàn có thể nghiên cứu bố trí trạm sạc cho xe buýt.

Trung tâm Quản lý nhà Hà Nội đã rà soát các tòa chung cư tái định cư, khu nhà ở sinh viên, nhà ở xã hội, các khu liên cơ quan thuộc Sở Xây dựng, dự kiến bố trí 81 vị trí sạc cho ô tô và 105 vị trí sạc cho xe máy.

Bên cạnh đó, một số đơn vị khác đề xuất phát triển hệ thống trạm sạc, trong đó có doanh nghiệp xin thí điểm lắp đặt tại 500 vị trí thuộc trụ sở cơ quan, bệnh viện, trường đại học, điểm đỗ xe, bãi xe công viên, vườn hoa. Các trạm sạc này áp dụng tiêu chuẩn dùng chung cho nhiều loại xe.

Một đơn vị khác đề xuất 5 vị trí quanh Vành đai 1, gồm: Bãi xe nút giao Xã Đàn – Giải Phóng; Vỉa hè, dải phân cách và đất trống dọc Trần Khát Chân; Khu vực từ số 621 đến 768 Đê La Thành; Khu đất nút giao Đê La Thành – Kim Mã – Cầu Giấy; Khu đất trống hồ Văn Quán.

Liên quan đến nội dung này, tại cuộc họp triển khai chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị phải tăng tốc để chậm nhất đến năm 2030 hoàn thành toàn bộ.

Phó Chủ tịch Thành phố cũng đề nghị nghiên cứu xây dựng các trạm thay pin cho xe điện, đặc biệt tại những vị trí có nhu cầu nhưng không đủ điều kiện lắp đặt trạm sạc. Ngành điện lực được giao phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan để tính toán phương án cấp điện tổng thể cho các trạm.

Sở Xây dựng được giao thí điểm triển khai ngay một số trạm sạc tại địa điểm phù hợp, nhưng yêu cầu nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn và quy chuẩn của nhà nước.

Đề xuất mô hình xe máy điện công cộng

Lãnh đạo một công ty đang vận hành thí điểm hành mô hình xe đạp - xe đạp điện tại Hà Nội kiến nghị thành phố bên cạnh phát triển dịch vụ xe đạp, xe đạp điện công cộng, cho phép sử dụng xe máy điện thay thế xe đạp điện hiện tại nhằm mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Theo đó, xe máy điện sẽ phục vụ các chuyến đi trong phạm vi 7–10km, với khả năng hoạt động 70–80km sau mỗi lần sạc. Mô hình này giúp người dân di chuyển linh hoạt trong khu vực Vành đai 1 (bán kính khoảng 5 km). Khi số lượng xe đủ lớn, xe máy điện công cộng có thể thay thế một phần xe máy cá nhân.