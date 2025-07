Trường Đại học Bách khoa TPHCM công bố kết quả xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và quy định của trường. Thí sinh xét kết quả Tại đây

Thí sinh điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng chỉ chính thức trúng tuyển khi thực hiện đăng ký lại nguyện vọng trên cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT từ ngày 16/7 đến trước 17h ngày 28/7 và nhận được thông báo trúng tuyển từ hệ thống trước 17h ngày 22/8.

Nếu thí sinh không đăng ký lại nguyện vọng trên cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, kết quả này sẽ không được sử dụng để công nhận trúng tuyển chính thức.

Đối với các thí sinh không trúng tuyển theo phương thức xet tuyển thẳng vẫn có thể tiếp tục đăng ký vào các ngành yêu thích với phương thức cét tuyển tổng hợp bằng cách: Đăng ký nguyện vọng tại cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT; Đăng ký các thông tin bổ sung cho hồ sơ xét tuyển (nếu có), bao gồm: thông tin cá nhân, các hình ảnh minh chứng và thông tin khen thưởng, thành tích học tập, năng khiếu, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế,… trên cổng đăng ký tuyển sinh của Trường Đại học Bách khoa.

Về điểm chuẩn năm nay, trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Bách khoa TPHCM, cho hay, dựa vào đề thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn nhìn chung sẽ giảm so với năm 2024. Nguyên nhân là chỉ tiêu tuyển sinh tăng và điểm thi môn Toán năm nay thấp hơn năm trước.

Tuy nhiên, theo ông Thắng, khi cạnh tranh với nhau, các trường top đầu (trường có điểm chuẩn cao các năm qua) vẫn sẽ giữ nguyên phong độ. Mặt khác do năm nay có nhiều phương thức tuyển sinh và quy đổi điểm nên các trường top có khuynh hướng không giảm điểm chuẩn.

Đối với Trường Đại học Bách khoa TPHCM, theo PGS Bùi Hoài Thắng, nhà trường vẫn giữ phong độ ổn định trong tuyển sinh. Điểm chuẩn năm nay có thể giảm nhưng mức giảm rất ít so với năm ngoái do thang điểm năm 2025 là 100 so với thang điểm 90 năm 2024.

Năm 2025, Trường ĐH Bách khoa TPHCM tuyển 5.550 chỉ tiêu. Nhà trường áp dụng một phương thức xét tuyển tổng hợp dành cho đa số thí sinh cùng với phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và quy định của trường. Trong đó, phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và quy định của trường chỉ chiếm 1-5% tổng chỉ tiêu. Phương thức xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực, năng lực khác, hoạt động xã hội chiếm 95-99% tổng chỉ tiêu.