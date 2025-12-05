Ngày 5/12, Vườn quốc gia Cúc Phương xác nhận đã tiếp nhận toàn bộ số động vật này để chăm sóc, phục hồi.

Trước đó, lúc 14h ngày 3/12, lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp CSGT làm nhiệm vụ tại xã Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Tổ công tác phát hiện xe ô tô 7 chỗ có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Qua kiểm tra, trong xe có 2 thùng xốp dán kín chứa 12 cá thể tê tê Java còn sống.

Các cá thể tê tê được đựng trong thùng xốp vận chuyển bị công an bắt giữ. Ảnh: CP

Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) đã lập tức có mặt để sơ cứu.

Theo cơ quan chức năng, số tê tê này bị thương lái nhồi nhét thức ăn để tăng trọng lượng trước khi bán. Hậu quả là các cá thể tê tê bị mất nước, kiệt sức nghiêm trọng tại thời điểm được giải cứu.

Lực lượng cứu hộ tiếp nhận và đưa các cá thể tê tê về chăm sóc, phục hồi. Ảnh: CP

Công an tỉnh Cao Bằng đang tạm giữ tài xế để điều tra hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Tê tê Java là loài thú duy nhất trên thế giới có cơ thể bao phủ bởi lớp vảy cứng. Đây là loài động vật nằm trong danh lục đỏ của IUCN ở mức Cực kỳ nguy cấp (CR), cần được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.