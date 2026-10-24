Sau khi nhận trình báo về việc xe khách bị ném đá trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cơ quan công an đã xác minh, làm rõ nhóm 12 thanh thiếu niên liên quan.

Ngày 24/10, theo thông tin từ Công an xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ nhóm 12 thanh thiếu niên liên quan đến hành vi ném đá vào các phương tiện lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Công an xã Bảo Thắng làm rõ nhóm thanh thiếu niên ném đá vào xe lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 22/10, Công an xã Bảo Thắng tiếp nhận đơn trình báo của Công ty cổ phần vận tải Futa Hà Sơn về việc xe khách của doanh nghiệp bị ném đá khi đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, theo hướng Hà Nội đi Lào Cai.

Vụ việc xảy ra tại đoạn đường từ Km216+200 đến Km218+800, khiến kính và phần sườn xe khách bị hư hỏng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Bảo Thắng đã tổ chức rà soát, xác minh, truy tìm những người liên quan.

Gần 24 giờ sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã xác định được nhóm 12 thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, nhóm thanh thiếu niên này thường xuyên tụ tập tại khu vực Km217 (thuộc thôn Hồng Cam, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) để nhặt đá ném vào các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc, trong đó có xe khách và xe tải. Khu vực xảy ra vụ việc nằm ở địa bàn giáp ranh giữa thôn Hồng Cam (xã Bảo Hà) và thôn An Thắng (xã Bảo Thắng).

Một xe khách bị ném vỡ kính khi đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: CACC

Công an xã Bảo Thắng đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 tiến hành làm việc, xác minh hành vi của từng trường hợp.

Hiện nay, Công an xã Bảo Thắng đã bàn giao hồ sơ, tài liệu cùng những người liên quan cho Công an xã Bảo Hà tiếp tục xác minh, xử lý.

Cơ quan công an cảnh báo hành vi ném đá vào phương tiện đang lưu thông trên cao tốc có thể khiến tài xế mất lái, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của người tham gia giao thông. Các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực đường cao tốc và thực hiện các hành vi nguy hiểm.