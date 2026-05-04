Theo phản ánh của một số đơn vị vận tải hoạt động dịch vụ xe khách chạy trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thời gian gần đây, xe khách của các đơn vị này liên tiếp bị ném đá vỡ kính trong đêm khi di chuyển qua tuyến đường này. Đặc điểm chung của các vụ ném đá là đều xảy ra khi trời tối, khoảng thời gian đêm và rạng sáng.

Một xe khách bị đá ném thẳng vào vị trí lái xe. Ảnh: ĐVCC

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Ngô Văn Hào, Trưởng văn phòng đại diện hãng xe Interbuslines tại Sa Pa cho biết, trong 2 ngày 25, 30/4, hãng này bị hai lần ném đá vỡ kính xe khách giường nằm.

Cụ thể, ông Hào cho biết, lúc 1h10 sáng 25/4, tại km87 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khi xe của hãng di chuyển theo chiều Nội Bài - Lào Cai thì bị đá ném vỡ kính bên phụ. Tiếp đó, cũng tại vị trí trên, vào 2h sáng 30/4, một xe khác cũng bị ném vỡ kính bên phụ.

Một xe của nhà xe Interbuslines bị ném đá vỡ kính phía bên phụ. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Hào, mỗi ô kính bị vỡ phải thay thế với chi phí từ 4-4,5 triệu đồng. Thiệt hại về vật chất chỉ là một phần, điều đáng lo ngại hơn là sự việc gây mất an toàn trực tiếp cho tài xế đang điều khiển phương tiện và hành khách.

"Sự việc gây hoang mang lớn đối với khách du lịch đi Sa Pa, mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và ảnh hưởng đến tâm lý du khách nói chung", đại diện hãng xe Interbuslines nói.

Tình trạng trên không chỉ xảy ra với riêng Interbuslines. Đại diện hãng xe HK Busline cho biết, chỉ trong khoảng 2 tuần gần đây, đã có tới 8 xe của đơn vị bị ném đá vỡ kính khi lưu thông trên tuyến cao tốc này. Đáng chú ý, toàn bộ 8 vụ đều xảy ra tại cùng một điểm - khu vực km87 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đại diện hãng xe HK Busline cho biết trong thời gian ngắn, 8 xe của đơn vị này bị ném đá vỡ kính xe. Ảnh: ĐVCC

Hãng xe Kết Đoàn cũng xác nhận, trong thời gian ngắn vừa qua, xe khách của đơn vị đã 3 lần bị ném đá vỡ kính khi lưu thông trên cao tốc này.

Trao đổi với PV, lãnh đạo công an xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ xác nhận, công an xã đã nắm được thông tin về các vụ ném đá xe khách trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đặc biệt là tại khu vực km87. Một số nhà xe đã đến trình báo và cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan công an.

Theo vị lãnh đạo trên, công an xã đang tích cực phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh để tiến hành xác minh, điều tra.