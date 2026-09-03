Sơn La:

XEM CLIP (Nguồn: HBSL):

Ngày 3/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã triệu tập 13 người liên quan vụ gây mất an ninh trật tự, xảy ra rạng sáng 2/9 trên địa bàn phường Mộc Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h25 ngày 2/9, tại khu vực ngã ba Pa Háng, tổ dân phố Tây Tiến, phường Mộc Châu xảy ra mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh thiếu niên.

Một nhóm gồm 9 người ở các phường Mộc Châu, Mộc Sơn và xã Tân Yên. Nhóm còn lại có 4 người ở xã Mai Sơn.

Nhóm thanh thiếu niên dùng dao, kiếm truy đuổi nhau trên đường. Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi cãi vã, nhóm 9 người về nhà lấy dao, kiếm rồi quay lại truy đuổi nhóm đối phương.

Trong quá trình rượt đuổi, các thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường. Vụ việc gây mất an ninh trật tự và dẫn đến tai nạn giao thông.

Hậu quả, 3 người bị thương. Trong đó, 1 người gãy xương mác trái, 1 người gãy xương đòn trái và 1 người gãy xương đùi.

Công an triệu tập nhóm thanh thiếu niên lên làm việc. Ảnh: CACC

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phối hợp Công an phường Mộc Sơn và các lực lượng chức năng xác minh, truy tìm những người liên quan.

Đến ngày 3/9, 13 người liên quan đã được triệu tập để làm việc.

Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của từng người để xử lý theo quy định.