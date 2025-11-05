Các vụ va chạm giao thông (road rage) đang có xu hướng gia tăng tại Ấn Độ trong vài năm trở lại đây. Không ít người đã đăng tải video về các tình huống nguy hiểm lên mạng xã hội, giúp cảnh sát có thêm căn cứ xử lý. Thành phố Bengaluru, nơi thường xuyên xảy ra các vụ việc dạng này, mới đây lại chứng kiến một vụ tấn công khiến dư luận phẫn nộ: một gia đình người miền Bắc Ấn Độ bị nhóm thanh niên đi xe máy chặn đầu, đập cửa xe giữa đường.

Xem video:

Đoạn video do kênh YouTube của Prateek Singh chia sẻ, được cho là do chính nạn nhân gửi đến. Camera hành trình trên xe ghi lại toàn bộ sự việc: chiếc ô tô chở gia đình đang lưu thông đúng tốc độ trên tuyến đường hai làn, vượt qua vài người đi xe máy phía trước mà không có gì bất thường. Tuy nhiên, chỉ sau chừng một cây số, nhóm thanh niên đi xe máy bất ngờ tăng tốc đuổi theo, áp sát và ra hiệu yêu cầu tài xế dừng xe.

Trên đoạn đường vắng, tài xế ô tô do dự nhưng vẫn dừng lại để xem chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức, bốn người đàn ông đi xe máy nhảy xuống, bao vây chiếc SUV, lớn tiếng cãi cọ và cố mở cửa xe. Gia đình trong xe gồm phụ nữ và trẻ nhỏ hoảng loạn, tưởng rằng sắp bị cướp giữa ban ngày. Tài xế ô tô lập tức nhấn ga bỏ chạy, nhưng xe nhanh chóng bị kẹt lại trong dòng phương tiện phía trước, khiến nhóm người kia đuổi kịp.

Trong video, có thể nghe rõ tiếng gõ mạnh vào cửa xe cùng tiếng hét hoảng sợ của những người bên trong. Tài xế liên tục bóp còi, tìm cách yêu cầu các phương tiện khác nhường đường. Khi chiếc xe tải phía trước di chuyển, anh lập tức tăng tốc nhập vào đường cao tốc, thoát khỏi nhóm truy đuổi.

Theo phán đoán của người chia sẻ video, nhiều khả năng vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ khi chiếc ô tô vượt quá gần nhóm xe máy trước đó, khiến họ nổi giận và hành xử thiếu kiềm chế. Tuy nhiên, việc đuổi theo, đập phá xe và đe dọa người khác là hành vi nguy hiểm, có thể bị xử lý hình sự.

Các chuyên gia giao thông khuyến cáo, nếu gặp tình huống tương tự, người lái xe nên giữ bình tĩnh, khóa chặt cửa, không ra ngoài đối đầu và ngay lập tức gọi cảnh sát. Mọi phản ứng nóng nảy có thể khiến sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát. Đáng tiếc, trong trường hợp này, tài xế cho biết đã cố gắng liên hệ với cảnh sát nhưng không nhận được phản hồi.

Vụ việc hiện đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến kêu gọi cơ quan chức năng sớm truy tìm nhóm thanh niên gây rối để răn đe, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

