Ngày 30/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các bị can gồm Nguyễn Mạnh Quyền (SN 2008), Nguyễn Văn Q. (SN 2010) và Nguyễn Minh Kiên (SN 2007), cùng trú xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

Camera an ninh ghi cảnh 3 đối tượng đi xe máy. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 26/8, Quyền điều khiển xe máy chở Kiên và Q. đi trên các tuyến đường thuộc xã Bình Nguyên.

Đến khu vực thôn Ngọc Canh, xã Bình Tuyền, nhóm này phát hiện Đ.T.S. (SN 2012) điều khiển xe máy điện chở N.Đ.T. (SN 2012) đi ngược chiều.

Quyền dừng xe, để Q. xuống chặn xe của hai cháu. Do đường vắng và lo sợ bị đánh, T. đưa chiếc iPhone 14 cho Q.

Hai cháu sau đó tiếp tục đi theo nhóm thanh thiếu niên để xin lại điện thoại.

Tại khu vực sân đình Ngọc Canh, Q. yêu cầu T. đưa tiền. Khi T. không đồng ý, Q. tiếp tục đe dọa sẽ lấy điện thoại.

Do lo sợ, T. cung cấp mật khẩu ứng dụng ZaloPay. Quyền dùng chiếc điện thoại vừa lấy, đăng nhập ứng dụng rồi chuyển 1,25 triệu đồng từ tài khoản của T. sang tài khoản ZaloPay mang tên Nguyễn Mạnh Quyền.

Hình ảnh liên quan đến quá trình di chuyển của nhóm thanh thiếu niên được camera ghi lại, trở thành một trong những dữ liệu phục vụ quá trình xác minh vụ việc.

Khoảng 22h cùng ngày, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo từ Công an xã Bình Nguyên.

Cơ quan điều tra sau đó phối hợp Công an xã Bình Nguyên, Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện KSND khu vực 8 rà soát đối tượng, thu thập chứng cứ.

Đến ngày 27/8, chưa đầy 24 giờ từ khi nhận tin báo, công an đã làm rõ Quyền, Q. và Kiên.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo điểm c khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Minh Kiên bị bắt tạm giam. Nguyễn Mạnh Quyền và Nguyễn Văn Q. bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra.