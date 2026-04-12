Kết quả chung cuộc, BTC trao 2 giải Nhất cho các thí sinh Bùi Thiên An và Nguyễn Tiến Đạt; 4 giải Nhì thuộc về Nguyễn Phùng Thanh Mai, Đỗ Tiến Lực, Đặng Bùi Minh Hiếu và Bùi Lâm Bảo Ngọc; 4 giải Ba được trao cho Dương Khánh Vinh Anh, Trần Thị Hải Yến, Dương Hà Anh và Nguyễn Tú Uyên.

Ngoài ra, giải Tài năng triển vọng được trao cho thí sinh Nguyễn Viết Bảo Lộc; giải Phong cách biểu diễn thuộc về Lê Hồng Anh và Phan Đại Hoàng.

Trước đó, vòng chung kết được tổ chức vào chiều cùng ngày, quy tụ 21 thí sinh tiêu biểu tranh tài ở 3 chuyên ngành: múa cổ điển châu Âu, múa đương đại và múa dân gian dân tộc. Các tiết mục dự thi cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cả về kỹ thuật lẫn cảm xúc, phản ánh quá trình rèn luyện bền bỉ của các thí sinh.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ - Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thúy Nga - Giám đốc Học viện Múa Việt Nam nhấn mạnh, nghệ thuật múa là loại hình giàu tính biểu cảm, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, hoàn thiện nhân cách và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập.

Với chủ đề Tỏa sáng tài năng - Gìn giữ tinh hoa, cuộc thi không chỉ là sân chơi để học sinh, sinh viên thể hiện năng lực mà còn là dịp đánh giá chất lượng đào tạo, khơi dậy niềm đam mê và tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc.

Đặc biệt, cuộc thi năm nay hướng tới mục tiêu lựa chọn những gương mặt xuất sắc để đại diện Học viện tham gia các cuộc thi tài năng biểu diễn múa cấp toàn quốc, qua đó khẳng định vị thế và chất lượng đào tạo của nhà trường.

Đánh giá về chất lượng vòng chung kết, NSND Ứng Duy Thịnh - Trưởng BGK cho rằng đây là hoạt động sinh hoạt chuyên môn có ý nghĩa, góp phần chuẩn bị lực lượng chất lượng cho các kỳ thi cấp quốc gia. Việc lựa chọn 3 dòng múa dự thi được đánh giá là hợp lý, tạo điều kiện để thí sinh thể hiện sự đa dạng trong phong cách và năng lực.

Theo ông, nhiều thí sinh đã thể hiện được khả năng làm chủ hình thể, mang sắc màu dân tộc nhưng vẫn tiếp cận tinh thần hiện đại. Tuy nhiên để tiến xa hơn, thí sinh cần cân bằng giữa kỹ thuật và cảm xúc, bởi ngôn ngữ múa là sự tổng hòa của âm nhạc, hình thể và sắc thái biểu đạt.

BGK cũng lưu ý thí sinh cần chú trọng sự đồng bộ giữa âm nhạc và chuyển động, lựa chọn tác phẩm phù hợp với khả năng, đồng thời biết phân phối sức bền để duy trì phong độ xuyên suốt tiết mục. Dù kỹ thuật cao đến đâu, mục tiêu cuối cùng của múa vẫn là tạo ra vẻ đẹp thẩm mỹ và chạm đến cảm xúc khán giả.