Huyền sử Việt là dự án do Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam chủ trì, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Phạm Anh Phương - Chủ tịch Hội. Dẫn dắt toàn diện dự án là đạo diễn - biên đạo múa Tuyết Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội.

Lần đầu tiên, một bộ phim điện ảnh về múa được thực hiện với ê-kíp 100% là nghệ sĩ múa, từ đạo diễn, diễn viên đến đội ngũ ghi hình, thiết kế trang phục, bối cảnh. Cũng lần đầu tiên, 50 tác phẩm múa tiêu biểu của nhiều thế hệ biên đạo được hòa quyện trong một chỉnh thể thống nhất, tái hiện bức tranh toàn cảnh về đất nước, con người, văn hóa và lịch sử Việt Nam qua lăng kính huyền sử. Đặc biệt, công nghệ số được xem như vũ khí mới để bảo tồn và lan tỏa di sản múa tới công chúng trẻ và bạn bè quốc tế.

Bộ phim là sự kết tinh của 50 tác phẩm tiêu biểu được sáng tác trong suốt 50 năm sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025), phản ánh dòng chảy lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc qua ngôn ngữ hình thể.

Tác phẩm đưa khán giả ngược dòng thời gian, từ thuở hồng hoang Rồng Tiên mở cõi qua những trang sử hào hùng dựng nước và giữ nước, đến hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - "Người đi tìm hình của nước" với tầm vóc nhân văn lớn lao. Mỗi phân đoạn múa là một lát cắt lịch sử, một câu chuyện văn hóa được kể bằng cảm xúc và chuyển động.

Theo TS. NSND Phạm Anh Phương, Huyền sử Việt việc kết nối những tác phẩm được sáng tác ở nhiều thời điểm, không gian và cảm xúc khác nhau là một bài toán khó. Tuy nhiên, đạo diễn Tuyết Minh tìm ra sợi chỉ đỏ xuyên suốt là dòng chảy lịch sử và văn hóa dân tộc, tạo nên sự liền mạch cho bộ phim.

Ba mục tiêu chính của dự án gồm: lưu giữ tinh hoa nghệ thuật như một thư viện số, giải quyết bài toán kinh phí trong bối cảnh khó khăn và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng thông qua không gian mạng.

Với vai trò đạo diễn kiêm biên đạo, Tuyết Minh đã thực hiện một cuộc viễn chinh nghệ thuật, chuyển thể tinh thần 50 tác phẩm múa sang ngôn ngữ điện ảnh. Trong hơn 2 tháng ghi hình tại nhiều địa phương như Hà Nội, Ba Vì, Mộc Châu, Cát Bà, Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Bình, Đà Nẵng… ê-kíp đã vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình và kỹ thuật để hoàn thiện từng khuôn hình.

Không chỉ đứng sau ống kính, Tuyết Minh còn trực tiếp xuất hiện trong vai trò người dẫn truyện bằng hình thể, kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với công nghệ.

Chị khẳng định: "Múa là ngôn ngữ đầu tiên của nhân loại, đồng hành cùng bình minh của dân tộc. Thông điệp xuyên suốt của bộ phim là khắc họa một dân tộc Việt Nam uyển chuyển nhưng kiên cường, mềm mại mà bất khuất".

Đáng chú ý, Huyền sử Việt gần như không sử dụng kỹ xảo, giữ nguyên sự chân thực của ngôn ngữ múa, kể cả những tác phẩm từ thập niên 1960-1970. Điều này giúp lưu giữ trọn vẹn giá trị nghệ thuật của từng giai đoạn, đồng thời tạo nên những thước phim có sức sống lâu bền.

Huyền sử Việt sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết Bính Ngọ) trên các nền tảng số.