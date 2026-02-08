Tối 7/2, tại Cung Điền kinh Hà Nội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Đường Xuân đất Việt 2026 - Hội tụ. Chương trình được ghi hình và phát sóng lúc 9h sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ trên kênh Truyền hình Quốc phòng.

Chương trình được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Đại cảnh đồng diễn ‘Sức mạnh Việt Nam’ làm mãn nhãn khán giả.

Với quy mô lớn, chương trình kết nối từ biên giới đến hải đảo, từ trong nước ra thế giới, gồm điểm cầu trung tâm tại Hà Nội và 5 điểm cầu: Trường Sa (đảo Song Tử Tây), Lũng Cú, Tây Nguyên, Cà Mau và Nam Sudan. Riêng tại Hà Nội có khoảng 6.500 người tham dự.

Hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài Quân đội tham gia biểu diễn, trong đó có nhiều gương mặt uy tín như NSƯT Vũ Thắng Lợi, Tiêu Minh Phụng, Thiều Bảo Trâm, ca nương Kiều Anh… góp phần tạo nên không khí trang trọng, hùng tráng và giàu cảm xúc.

Thông qua các cầu truyền hình, chương trình tái hiện sinh động không khí Tết của bộ đội từ cực Bắc đến cực Nam Tổ quốc và lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Nhiều cuộc giao lưu, gặp gỡ xúc động đã thu hút hàng nghìn khán giả theo dõi trực tiếp và qua truyền hình.

Chương trình được thực hiện hoành tráng, xúc động tại 5 điểm cầu.

Tại điểm cầu Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, đồng thời nhấn mạnh tinh thần "Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc".

Các điểm cầu địa phương mang đến nhiều câu chuyện giàu nhân văn như không gian Tết trên đảo Song Tử Tây, cuộc hội ngộ gia đình chiến sĩ qua màn hình, tâm sự của lực lượng mũ nồi xanh tại Nam Sudan hay tình quân dân nơi biên giới Lũng Cú.

Xen kẽ các phần giao lưu là những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, ca ngợi Tổ quốc và con người Việt Nam. Đặc biệt, màn đại cảnh Sức mạnh Việt Nam với múa súng, đồng diễn võ thuật và đội danh dự diễu hành đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.