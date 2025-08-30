Ngày 30/8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trên công trường dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1, hàng vạn kỹ sư, công nhân, người lao động vẫn miệt mài làm việc “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sân bay Long Thành đang thi công. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ACV, gần 14.000 nhân lực cùng 3.000 máy móc, thiết bị đã được huy động để thi công xuyên lễ, chia thành hàng trăm mũi thi công. Dự án thành phần 3, xây dựng các công trình thiết yếu trong sân bay hiện có 11 gói thầu đang được triển khai đồng loạt.

Đặc biệt, gói thầu 5.10 (thi công, lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách) ghi nhận với gần 6.000 nhân lực và thiết bị duy trì hoạt động liên tục. Hiện nay, nhà ga hành khách đã hoàn thành kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm và 4 tầng; cơ bản xong lắp đặt kết cấu thép, khung đỡ vách kính, xây thô, đồng thời triển khai hoàn thiện nền, trần, ốp lát gạch.

Các hệ thống thiết bị phục vụ vận hành nhà ga như xử lý hành lý (BHS), dẫn đậu tàu bay (VDGS), thang cuốn, thang bộ hành… đã được tập kết và đang lắp đặt.

Không chỉ riêng nhà ga, hàng loạt hạng mục quan trọng khác như: giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, hệ thống nhiên liệu, giao thông kết nối, sân đỗ tàu bay, đường cất hạ cánh số 2, nhà ga hàng hóa… cũng đang được các liên danh nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Công nhân thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ đầu tư và các nhà thầu đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 19/12, đưa sân bay Long Thành vào vận hành thương mại trong nửa đầu năm 2026, đúng mốc tiến độ mà Thủ tướng yêu cầu.

ACV cũng cho biết, trong dịp lễ, người lao động thi công xuyên ngày nghỉ được hưởng lương theo quy định. Chủ đầu tư bố trí đầy đủ lực lượng trực, giám sát để đảm bảo an toàn, chất lượng công trình.