Sau mỗi lần dùng - đặc biệt khi thái thịt sống hay cá - cần vệ sinh thớt ngay lập tức theo 3 bước:
Dùng nước ấm rửa trôi hết vụn thức ăn còn bám trên bề mặt. Tiếp theo, cho một ít nước rửa chén dịu nhẹ lên thớt rồi dùng bàn chải hoặc miếng bọt biển chà kỹ cả hai mặt và các cạnh, tập trung vào các vết cắt sâu - nơi vi khuẩn dễ trú ẩn nhất. Cuối cùng, rửa lại dưới vòi nước chảy đến khi bề mặt thớt sạch hoàn toàn.
Sau đó cần lau khô ngay - đây là bước quan trọng nhiều người hay bỏ qua: Dùng khăn khô lau kỹ toàn bộ thớt, sau đó dựng đứng ở nơi thoáng mát để không khí lưu thông đều cả hai mặt. Tránh để thớt nằm ngang trên bề mặt ẩm hoặc trong bồn rửa.
Theo kinh nghiệm dân gian, nước vo gạo là "bảo bối" khử mùi thớt hiệu quả và hoàn toàn tự nhiên. Chỉ cần pha loãng nước vo gạo với muối, ngâm thớt trong 3–5 phút, vớt ra và rửa lại với nước sạch là thớt đã sạch mùi và bớt bám bẩn.
Phương pháp tự nhiên, an toàn và hiệu quả để làm sạch, khử mùi và làm sáng bề mặt thớt gỗ.
Rắc một lớp muối hạt đều lên bề mặt thớt, dùng nửa quả chanh chà xát mạnh theo chuyển động tròn. Axit trong chanh kết hợp tính mài mòn của muối giúp loại bỏ vết bẩn, mùi hôi và vi khuẩn hiệu quả. Để hỗn hợp tác động 5-10 phút, cạo nhẹ lớp muối bẩn, rửa lại bằng nước ấm và lau khô hoàn toàn.
Giấm trắng là chất khử trùng tự nhiên mạnh nhờ tính axit cao.
Pha giấm với nước theo tỷ lệ 1:1 (hoặc dùng nguyên chất nếu thớt quá bẩn), xịt hoặc dùng khăn thấm lau đều lên bề mặt thớt. Để 5-10 phút cho giấm phát huy tác dụng khử trùng và khử mùi, sau đó rửa sạch và lau khô. Mùi giấm sẽ bay hơi hoàn toàn khi thớt khô.
Baking soda hấp thụ mùi hôi và làm sạch vết ố vàng cực kỳ hiệu quả.
Trộn baking soda với ít nước tạo thành hỗn hợp sệt, thoa đều lên vùng bị ố hoặc có mùi. Để yên 15-20 phút, dùng bàn chải chà nhẹ rồi rửa sạch bằng nước ấm. Lau khô kỹ sau đó.
Oxy già có khả năng diệt khuẩn mạnh mẽ, phù hợp dùng định kỳ để khử trùng sâu. Xịt một lớp mỏng oxy già 3% lên bề mặt thớt đã rửa sạch, để tác động 5-10 phút rồi rửa lại thật kỹ với nước sạch để loại bỏ hoàn toàn hóa chất. Lau khô ngay lập tức. Lưu ý không dùng quá thường xuyên và luôn đảm bảo rửa sạch hoàn toàn sau mỗi lần sử dụng.