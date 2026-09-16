Một vài lưu ý khi dùng thớt gỗ

Làm khô thớt hoàn toàn sau mỗi lần rửa là bước không thể bỏ qua. Hãy treo thớt lên móc hoặc đặt nghiêng trên giá phơi để không khí lưu thông đều cả hai mặt, tránh tình trạng ẩm mốc tích tụ bên dưới.

Dưỡng ẩm bằng dầu khoáng thực phẩm khoảng một lần mỗi tháng. Dùng vải sạch thoa đều dầu khoáng thực phẩm hoặc sáp ong chuyên dụng lên toàn bộ bề mặt thớt, để thấm vài giờ hoặc qua đêm rồi lau sạch phần dư thừa. Bước này giúp gỗ giữ độ ẩm, ngăn nứt nẻ và tạo lớp bảo vệ chống thấm nước hiệu quả.

Tuyệt đối không ngâm thớt trong nước. Gỗ trương nở khi ngâm và co lại khi khô - chu kỳ này lặp đi lặp lại sẽ khiến thớt cong vênh và nứt nẻ nhanh chóng.

Không rửa thớt bằng máy rửa bát. Nhiệt độ cao và chu trình sấy mạnh sẽ làm gỗ khô kiệt, biến dạng và hỏng hóc sớm hơn nhiều. Luôn rửa thớt gỗ bằng tay.

Cất thớt ở nơi khô ráo, thoáng mát sau khi đã khô hoàn toàn, tránh xa nguồn nhiệt và ánh nắng trực tiếp để gỗ không bị khô quá mức hay biến dạng theo thời gian.