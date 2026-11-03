Từ Toyota Prius, Hyundai Sonata đến Aston Martin DB12, danh sách 15 mẫu ô tô có thiết kế đẹp nhất năm 2026 của MotorTrend quy tụ nhiều phong cách, từ sedan phổ thông đến xe thể thao và xe sang đắt tiền.

Ngoại hình là một trong những yếu tố tạo ấn tượng đầu tiên với người mua ô tô. Theo MotorTrend, các hãng xe và nhà thiết kế dành nhiều thời gian, nguồn lực để hoàn thiện kiểu dáng sản phẩm, bởi một thiết kế đẹp có thể góp phần thúc đẩy doanh số.

Trong danh sách 15 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất đang bán trong năm 2026 dưới đây, tạp chí Mỹ lựa chọn nhiều dòng xe với kiểu dáng và mức giá khác nhau.

1. Toyota Prius

Toyota Prius từng gắn liền với hình ảnh một mẫu xe thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu, ưu tiên công năng hơn yếu tố thẩm mỹ. Tuy nhiên, bước sang thế hệ mới ra mắt năm 2023, mẫu hybrid này đã có sự thay đổi đáng kể về diện mạo.

Theo MotorTrend, Prius hiện sở hữu kiểu dáng hấp dẫn hơn nhiều so với hình ảnh có phần đơn điệu trước đây. Thiết kế mới giúp chiếc xe nổi bật giữa dòng phương tiện trên đường, trong khi vẫn duy trì ưu thế tiết kiệm nhiên liệu. Prius từng được MotorTrend vinh danh là Xe của năm 2024, cho thấy mẫu xe không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình.

2. Hyundai Sonata

Hyundai Sonata là đại diện cho sự thay đổi trong ngôn ngữ thiết kế của hãng xe Hàn Quốc. MotorTrend đánh giá cao ngoại hình của mẫu sedan hạng trung này, với phong cách hiện đại, mang hơi hướng viễn tưởng và gợi liên tưởng đến những bộ phim cyberpunk.

Sự lột xác của Sonata cũng phản ánh bước tiến rộng hơn của Hyundai, từ một thương hiệu từng bị hoài nghi về hình ảnh đến nhà sản xuất có những mẫu xe hiệu suất cao đáng chú ý. Bên cạnh thiết kế, Sonata còn hướng tới nhóm khách hàng cần một chiếc sedan cỡ trung nhưng có tính thực dụng trong di chuyển hàng ngày.

3. Genesis G90

Genesis G90 là mẫu sedan hạng sang cỡ lớn hướng tới nhóm khách hàng cạnh tranh với BMW 7 Series và Mercedes-Benz S-Class. Chiếc xe gây ấn tượng nhờ hệ thống đèn nổi bật, các đường nét thân xe được tạo hình cầu kỳ và lưới tản nhiệt có kích thước lớn.

Dù không phải sản phẩm sở hữu công nghệ tiên tiến nhất trong danh mục Hyundai và Genesis, G90 vẫn được đánh giá cao ở khả năng mang lại trải nghiệm sang trọng. Thiết kế bề thế kết hợp với không gian nội thất chú trọng sự thoải mái giúp mẫu sedan này tạo được sức hút riêng. G90 từng giành danh hiệu Xe của năm 2023 do MotorTrend bình chọn.

4. Lexus LC 500

Lexus LC 500 được MotorTrend đánh giá là mẫu xe lấy thiết kế làm một trong những thế mạnh nổi bật nhất. Kiểu dáng thể thao, những đường nét thân xe giàu tính tạo hình và tỷ lệ tổng thể bắt mắt giúp chiếc coupe hạng sang này dễ gây chú ý.

Bên cạnh ngoại hình, LC 500 còn sở hữu động cơ V8 với âm thanh đặc trưng và khả năng tăng tốc ấn tượng trên đường thẳng. Mẫu xe cũng có phiên bản mui trần dành cho khách hàng yêu thích trải nghiệm lái xe ngoài trời. MotorTrend nhận định LC 500 có đủ sức hấp dẫn để trở thành mẫu xe được giới sưu tầm trân trọng trong nhiều thập kỷ tới.

5. Dodge Charger

Dodge Charger thế hệ mới từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi ra mắt với hệ truyền động thuần điện, trong khi động cơ V8 vốn là một phần quan trọng trong hình ảnh của dòng xe này không còn xuất hiện ở cấu hình ban đầu. Tuy nhiên, theo MotorTrend, thiết kế ngoại thất của Charger vẫn là điểm mạnh khó phủ nhận.

Kiểu dáng cơ bắp, đậm chất Mỹ giúp chiếc xe giữ được cá tính riêng giữa thị trường ngày càng đa dạng. Việc bổ sung các phiên bản sử dụng động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp cũng mở ra cơ hội mới cho mẫu xe. Dù không còn V8, Charger vẫn có sức hút nhờ ngoại hình mạnh mẽ.

6. Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo Giulia đã có mặt trên thị trường hơn 10 năm, nhưng thiết kế của mẫu sedan Italy này vẫn giữ được sức hấp dẫn theo thời gian. Kiểu dáng thanh thoát, đường nét thể thao và tỷ lệ thân xe hài hòa giúp Giulia nổi bật ngay cả khi đặt cạnh những mẫu sedan mới hơn.

Tạp chí xe hơi của Mỹ cho rằng, Giulia đẹp ở nhiều màu sơn khác nhau, cho thấy sức hút không chỉ đến từ một cách phối màu cụ thể. Phiên bản hiệu suất cao Quadrifoglio hiện không còn được bán, nhưng các phiên bản Giulia còn lại vẫn đủ sức thuyết phục những khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan mang phong cách Italy.

7. KIA K4 Hatchback

Trong bối cảnh hatchback ngày càng ít xuất hiện trên thị trường, KIA K4 Hatchback được MotorTrend xem là một lựa chọn đáng chú ý trong năm 2026. Mẫu xe sở hữu tỷ lệ thân xe kéo dài theo hướng wagon, kết hợp phần đầu và đuôi được tạo hình táo bạo, mang phong cách tương lai.

Ngoại hình khác biệt giúp K4 tránh được sự đơn điệu thường thấy ở một số mẫu xe phổ thông. Không chỉ có thiết kế bắt mắt, cả phiên bản hatchback và sedan của K4 còn được đánh giá cao nhờ danh sách trang bị tiêu chuẩn phong phú so với mức giá dễ tiếp cận.

8. Mazda Miata RF

Mazda Miata RF là phiên bản mui cứng có thể thu gọn của dòng xe thể thao mui trần Miata. Cấu hình RF với phần mui mang phong cách coupe targa giúp thiết kế vốn đã đẹp của Miata trở nên cuốn hút và có dáng vẻ cao cấp hơn.

Chiếc xe có thể tạo cảm giác như một mẫu thể thao đắt tiền hơn đáng kể so với mức giá chỉ khoảng 40.000 USD của mình. Tuy nhiên, kiểu mui này cũng đi kèm một số đánh đổi, gồm điểm mù lớn hơn, tiếng gió rõ hơn và trọng lượng tăng khoảng 100 pound (45kg). Dù vậy, ngoại hình vẫn là lý do thuyết phục để lựa chọn Miata RF.

9. Aston Martin DB12

Aston Martin là thương hiệu thường được nhắc đến khi nói về những mẫu xe có thiết kế đẹp. MotorTrend cho biết trong cuộc khảo sát nội bộ về các mẫu ô tô có ngoại hình ấn tượng nhất, một biên tập viên đã trả lời ngắn gọn rằng mọi mẫu xe Aston Martin đều xứng đáng được lựa chọn. DB12 là đại diện tiêu biểu cho triết lý này.

Mẫu xe sở hữu kiểu dáng sang trọng, đường nét thể thao và diện mạo đủ sức thu hút sự chú ý. Một chiếc xe mang mức giá của Aston Martin cần tạo được ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên, và DB12 đáp ứng tốt kỳ vọng đó. Đây cũng là mẫu xe được dự đoán có thể trở thành một biểu tượng cổ điển trong tương lai.

10. Chevrolet Corvette

Chevrolet Corvette thế hệ động cơ đặt giữa đã trở nên quen thuộc hơn trên đường phố, nhưng mẫu xe thể thao Mỹ này vẫn giữ được sức hấp dẫn mỗi khi xuất hiện. Thiết kế nổi bật với tỷ lệ thân xe đậm chất siêu xe, phần hông sau nở rộng, các hốc hút gió lớn và đường mui vuốt thấp tạo nên dáng vẻ giàu tính khí động học.

Những chi tiết này giúp Corvette mang diện mạo khác biệt so với hình ảnh xe thể thao truyền thống trước đây. Đặc biệt, các phiên bản hiệu suất cao mới như ZR1X tiếp tục đẩy phong cách thiết kế theo hướng táo bạo hơn.

11. Porsche Taycan Cross Turismo

Porsche Taycan vốn đã có thiết kế hiện đại, nhưng theo MotorTrend, biến thể Cross Turismo với kiểu dáng wagon còn hấp dẫn hơn. Phần thân xe kéo dài tạo thêm không gian chứa hành lý, đồng thời duy trì những đường nét thể thao đặc trưng của Taycan.

Tuy nhiên, khách hàng phải chấp nhận mức giá cao để sở hữu thiết kế cùng không gian bổ sung. MotorTrend cũng gợi ý phiên bản GTS Sport Turismo cho những người thích ngoại hình thấp, thể thao hơn, với phần ốp thân xe được lược bỏ.

12. Audi RS6 Avant

Audi RS6 Avant là mẫu wagon hiệu suất cao nổi bật nhờ sự kết hợp giữa kiểu dáng dài, thanh thoát và những chi tiết cơ bắp. Phần hốc hút gió lớn ở đầu xe tạo cảm giác chiếc xe sở hữu động cơ mạnh mẽ, trong khi các vòm bánh xe mở rộng nhấn mạnh dáng vẻ thể thao.

Theo MotorTrend, ngoại hình mẫu xe gây ấn tượng ngay cả khi quan sát từ xa. Những thay đổi dành cho đời xe 2026 không quá lớn, bởi thiết kế RS6 Avant vốn đã được đánh giá rất cao.

13. Bentley Continental GT

Bentley Continental GT đã trải qua nhiều thế hệ kể từ khi ra mắt vào đầu những năm 2000, nhưng kiểu dáng tổng thể vẫn duy trì bản sắc riêng. Điều này xuất phát từ nền tảng thiết kế ban đầu đã được định hình tốt: nắp ca-pô dài, kính chắn gió nghiêng, đường mui dốc nhẹ và phần đuôi vuốt theo phong cách fastback.

Các vòm bánh xe cơ bắp kết hợp với bộ mâm và lốp kích thước lớn tạo nên dáng vẻ vững chãi. Trên phiên bản hiện tại, hệ thống đèn cũng được làm mới, trong đó dải đèn ban ngày cắt ngang cụm đèn pha tròn giúp chiếc coupe siêu sang giữ được vẻ cổ điển nhưng không lỗi thời.

14. Honda Prelude

Honda Prelude trở lại với diện mạo thể thao, được đánh giá cao nhờ tỷ lệ thân xe mang phong cách coupe cổ điển. Phần đầu dài kết hợp với đuôi xe vuốt dốc theo kiểu fastback tạo nên dáng vẻ thanh thoát, khác biệt so với nhiều mẫu xe phổ thông hiện nay.

MotorTrend nhận xét dải đèn phía trước của Prelude có nét tương đồng với Toyota Prius, nhưng đây không phải điểm trừ đáng kể, bởi chính Prius cũng được đánh giá cao về thiết kế. Tổng thể, Prelude là mẫu xe nổi bật nhờ sự kết hợp giữa phong cách thể thao và đường nét hiện đại.

15. Mini Cooper Hardtop

Trong bối cảnh nhiều mẫu xe hiện đại chạy theo phong cách thiết kế góc cạnh và hầm hố, Mini Cooper Hardtop (mui cứng) vẫn trung thành với những đường nét bo tròn đặc trưng. Cụm đèn tròn, thân xe nhỏ gọn và tỷ lệ tổng thể có phần ngộ nghĩnh tạo nên cá tính riêng cho mẫu xe đô thị này.

Theo MotorTrend, chính vẻ ngoài vui nhộn và dáng xe chắc nịch đã giúp Mini duy trì sức hấp dẫn qua nhiều thế hệ. Mẫu xe không hướng đến sự sắc sảo hay vẻ ngoài dữ dằn như nhiều đối thủ, mà tạo dấu ấn bằng phong cách thân thiện, dễ nhận diện. Đây là một trong những thiết kế mang tính biểu tượng vẫn có chỗ đứng trong thị trường ô tô hiện đại.

(Theo MotorTrend)